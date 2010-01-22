Slack iOS 版 - 版本說明

Slack 25.12.20
2025 年 12 月 10 日
程式異常修正
- 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。
2025 年 12 月 10 日
2025 年 11 月 19 日
2025 年 11 月 12 日
2025 年 11 月 5 日
2025 年 10 月 29 日
2025 年 10 月 22 日
2025 年 10 月 16 日
2025 年 10 月 8 日
2025 年 10 月 1 日
2025 年 9 月 26 日
2025 年 9 月 24 日
2025 年 9 月 18 日
2025 年 9 月 15 日
2025 年 9 月 10 日
2025 年 9 月 4 日
2025 年 9 月 3 日
2025 年 8 月 27 日
2025 年 8 月 22 日
2025 年 8 月 20 日
2025 年 8 月 14 日
2025 年 8 月 13 日
2025 年 8 月 6 日
2025 年 7 月 30 日
2025 年 7 月 23 日
2025 年 7 月 16 日
2025 年 7 月 10 日
2025 年 6 月 25 日
2025 年 6 月 18 日
2025 年 6 月 11 日
2025 年 6 月 4 日
2025 年 5 月 30 日
2025 年 5 月 28 日
2025 年 5 月 21 日
2025 年 5 月 14 日
2025 年 5 月 7 日
2025 年 4 月 30 日
2025 年 4 月 23 日
2025 年 4 月 16 日
2025 年 4 月 9 日
2025 年 4 月 2 日
2025 年 3 月 26 日
2025 年 3 月 19 日
2025 年 3 月 15 日
2025 年 3 月 14 日
2025 年 3 月 12 日
2025 年 3 月 6 日
2025 年 3 月 5 日
2025 年 2 月 26 日
2025 年 2 月 19 日
2025 年 2 月 12 日
2025 年 2 月 7 日
2025 年 2 月 5 日
2025 年 1 月 29 日
2025 年 1 月 22 日
2025 年 1 月 15 日
2025 年 1 月 8 日
2024 年 12 月 11 日
2024 年 12 月 4 日
2024 年 11 月 20 日
2024 年 11 月 13 日
2024 年 11 月 6 日
2024 年 10 月 30 日
2024 年 10 月 23 日
2024 年 10 月 9 日
2024 年 10 月 3 日
2024 年 9 月 25 日
2024 年 9 月 18 日
2024 年 9 月 11 日
2024 年 9 月 4 日
2024 年 8 月 28 日
2024 年 8 月 21 日
2024 年 8 月 14 日
2024 年 8 月 7 日
2024 年 7 月 31 日
2024 年 7 月 24 日
2024 年 7 月 17 日
2024 年 7 月 10 日
2024 年 7 月 3 日
2024 年 6 月 26 日
2024 年 6 月 19 日
2024 年 6 月 12 日
2024 年 6 月 5 日
2024 年 5 月 29 日
2024 年 5 月 23 日
2024 年 5 月 15 日
2024 年 5 月 8 日
2024 年 4 月 30 日
2024 年 4 月 24 日
2024 年 4 月 18 日
2024 年 4 月 10 日
2024 年 4 月 4 日
2024 年 3 月 27 日
2024 年 3 月 20 日
2024 年 3 月 13 日
2024 年 3 月 6 日
2024 年 2 月 28 日
2024 年 2 月 22 日
2024 年 2 月 14 日
2024 年 2 月 8 日
2024 年 1 月 31 日
2024 年 1 月 24 日
2024 年 1 月 17 日
2024 年 1 月 10 日
2024 年 1 月 3 日
2023 年 12 月 15 日
2023 年 12 月 13 日
2023 年 12 月 6 日
2023 年 11 月 29 日
2023 年 11 月 16 日
2023 年 11 月 8 日
2023 年 11 月 1 日
2023 年 10 月 26 日
2023 年 10 月 18 日
2023 年 10 月 11 日
2023 年 10 月 5 日
2023 年 9 月 27 日
2023 年 9 月 20 日
我們還即將推出大幅變更：Slack 應用程式即將改頭換面！我們即將更新 Slack 桌面版和行動版，採用全新的專屬畫面設計，將一切打理得有條有理，並協助你達到最佳專注度和生產力。根據你使用的方案，你可能不會立即看到這些變更，但請在未來幾週密切關注。與此同時，你可以前往 SlackHQ.com 閱讀我們的部落格，瞭解即將推出的變更。
2023 年 9 月 13 日
2023 年 9 月 6 日
2023 年 8 月 30 日
2023 年 8 月 23 日
2023 年 8 月 16 日
2023 年 8 月 9 日
2023 年 8 月 2 日
2023 年 7 月 26 日
2023 年 7 月 19 日
2023 年 7 月 12 日
2023 年 7 月 5 日
2023 年 6 月 28 日
2023 年 6 月 21 日
2023 年 6 月 14 日
2023 年 6 月 7 日
2023 年 5 月 24 日
2023 年 5 月 17 日
2023 年 5 月 15 日
2023 年 5 月 10 日
2023 年 4 月 26 日
2023 年 4 月 19 日
2023 年 4 月 12 日
2023 年 4 月 5 日
2023 年 3 月 29 日
2023 年 3 月 22 日
2023 年 3 月 15 日
2023 年 3 月 8 日
2023 年 3 月 1 日
2023 年 2 月 22 日
2023 年 2 月 13 日
2023 年 2 月 9 日
2023 年 2 月 1 日
2023 年 1 月 26 日
2023 年 1 月 19 日
2023 年 1 月 11 日
2023 年 1 月 4 日
2022 年 12 月 19 日
2022 年 12 月 15 日
2022 年 12 月 7 日
2022 年 11 月 30 日
2022 年 11 月 15 日
2022 年 11 月 9 日
本週沒有太多事項需要分享，但請放心，我們仍在幕後工作，確保一切都能保持最佳狀態。如果發現任何異常 (或任何錯誤)，歡迎透過 feedback@slack.com 留言給我們！
2022 年 11 月 2 日
2022 年 10 月 26 日
2022 年 10 月 19 日
2022 年 10 月 10 日
2022 年 10 月 3 日
2022 年 9 月 26 日
2022 年 9 月 19 日
2022 年 9 月 12 日
2022 年 9 月 6 日
2022 年 8 月 29 日
2022 年 8 月 22 日
2022 年 8 月 15 日
2022 年 8 月 8 日
2022 年 8 月 1 日
2022 年 7 月 25 日
2022 年 7 月 11 日
2022 年 7 月 5 日
2022 年 6 月 27 日
2022 年 6 月 20 日
2022 年 6 月 13 日
2022 年 5 月 24 日
2022 年 5 月 23 日
2022 年 5 月 9 日
2022 年 4 月 25 日
2022 年 4 月 11 日
2022 年 3 月 28 日
2022 年 3 月 14 日
2022 年 2 月 28 日
2022 年 2 月 15 日
2022 年 1 月 31 日
2022 年 1 月 18 日
2022 年 1 月 3 日
2021 年 12 月 6 日
2021 年 11 月 15 日
2021 年 11 月 1 日
2021 年 10 月 18 日
2021 年 10 月 4 日
2021 年 9 月 27 日
2021 年 9 月 20 日
2021 年 9 月 9 日
2021 年 9 月 7 日
2021 年 8 月 23 日
2021 年 8 月 9 日
2021 年 7 月 26 日
2021 年 7 月 12 日
2021 年 7 月 1 日
2021 年 6 月 28 日
2021 年 6 月 14 日
2021 年 6 月 4 日
2021 年 6 月 1 日
2021 年 5 月 17 日
2021 年 5 月 7 日
2021 年 5 月 3 日
2021 年 4 月 19 日
2021 年 4 月 5 日
2021 年 3 月 22 日
2021 年 3 月 8 日
2021 年 2 月 22 日
2021 年 2 月 8 日