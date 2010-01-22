Slack iOS 版 - 版本說明

Slack 25.12.20

2025 年 12 月 10 日

程式異常修正

  • 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。

Slack 25.11.30

2025 年 11 月 19 日

程式異常修正

  • 我們整理架子又擦窗戶，還戴上白手套摸一摸每個平面，確定打掃得一塵不染。這只不過是為了確保一切井然有序所做的小小日常維護工作，這之後就能大展身手啦！

Slack 25.11.20

2025 年 11 月 12 日

程式異常修正

  • 在 Slack 的內建應用程式中，如果你使用數字輸入區塊，就會發現一個數字也輸入不了，真正詮釋了什麼叫「只做一件事也做不好」。現在我們已經完全修復這個功能的程式異常。

Slack 25.11.10

2025 年 11 月 5 日

程式異常修正

  • 在 Slack 中複製建立的清單後，系統不一定會顯示子工作。「別為小事煩惱」是一句人類覺得逗趣的格言，對掌管重要資訊的應用程式來說卻不太適合。從現在起，Slack 連小事都會「煩惱」到底。

Slack 25.10.50

2025 年 10 月 29 日

程式異常修正

  • 一切都會越來越好的。請相信我們。

Slack 25.10.40

2025 年 10 月 22 日

程式異常修正

  • 別在意，我們只是在做一些小調整，好讓應用程式保持最佳狀態。敬請期待更多內容。再見！

Slack 25.10.30

2025 年 10 月 16 日

程式異常修正

  • 此次版本修正的所有程式異常都不太明顯，難以察覺，或者說過於繁瑣，用文字難以形容。儘管如此，事情都完成了，改善工作也做了，應用程式也稍微變得更好了。

Slack 25.10.20

2025 年 10 月 8 日

程式異常修正

  • 當你開啟新的一天時，有個小提醒：因為有你，世界更為獨特，而且你也在以意想不到的方式影響著他人。對了，這次我們沒有對應用程式進行任何重大變更，繼續開心地傳送訊息吧！

Slack 25.10.10

2025 年 10 月 1 日

程式異常修正

  • 別在意，我們只是在做一些小調整，好讓應用程式保持最佳狀態。敬請期待更多內容。再見！

Slack 25.09.41

2025 年 9 月 26 日

程式異常修正

  • 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。

Slack 25.09.40

2025 年 9 月 24 日

程式異常修正

  • 你上一次手動輸入電話號碼是什麼時候？是不是慢到崩潰、痛不欲生？Slack 喜歡一點就到的連結設計，但如果你曾使用清單中的電話欄位，可能會發現必須逐一輸入數字才能撥打電話。現在這個問題已解決，以後你唯一需要記住的電話號碼，可能就是你媽媽的了。(嗨，媽！)

Slack 25.09.32

2025 年 9 月 18 日

程式異常修正

  • 我們修復了程式異常、提高了效能並完成了工作，結果還不錯。請以負責任的方式盡情使用 Slack。

Slack 25.09.30

2025 年 9 月 15 日

程式異常修正

  • 就像磨平粗糙部分一樣，我們改進了應用程式的修正程式，以免產生「數位碎片」。你知道真的有「數位碎片」這回事嗎？現在確實是如此，但你完全不必擔心這個問題。

Slack 25.09.20

2025 年 9 月 10 日

新消息

  • 現在，對話串回覆會顯示完整的時間戳記，不只顯示日期而已。雖然一點神秘感可以增添生活情趣，但我們認為這次的情況不太適合。

程式異常修正

  • 以前「收合所有影像」偏好設定時好時壞，有時能收合所有影像，有時又收合部分影像，但就是無法每次都把所有影像都收合。與其在功能說明下方加星號和一堆細則說明，我們覺得直接修好這個程式異常比較簡單。
  • 在通知畫面中，「我的關鍵字」這個欄位即使已經儲存了關鍵字，還是會一直顯示「無」。關鍵字問題已成過去，現在程式異常修復了！

Slack 25.09.11

2025 年 9 月 4 日

程式異常修正

  • 即將到來的更新？有種難以言喻的感覺？世界看起來更明亮、音樂聽起來更甜美...那會是什麼呢？Slack 應用程式已經更新，現在無法言喻，你我一定能感受到某種程度的輕鬆感。

Slack 25.09.10

2025 年 9 月 3 日

程式異常修正

  • 如果你的工作空間對編輯訊息有時間限制，這限制也會錯誤地套用到你的個人私訊。儘管隨時編輯那些訊息吧，任何一次更新都會保留在你和 Slackbot 這邊的。
  • 說到 Slackbot 這款行動應用程式，之前並未提供刪除私訊中的 Slackbot 訊息的選項。我們已經提高 Slackbot 的「聽令」設定，好讓它能夠在你一下指令後立即迴避。

Slack 25.08.40

2025 年 8 月 27 日

程式異常修正

  • 你是否有過這樣的經歷？感覺什麼都沒發生，但回頭看才發現其實發生了很多事情。應用程式現在也是這樣。

Slack 25.08.31

2025 年 8 月 22 日

程式異常修正

  • 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。

Slack 25.08.30

2025 年 8 月 20 日

程式異常修正

  • 嘗試從團隊成員的個人檔案畫面撥打國際電話未果；如果想打電話，請更新 Slack 後再試一次。
  • 將工作空間刪除後，工作空間圖示還繼續留在側欄，而且選取「移除工作空間」功能一點作用也沒有。放手也許很難；你知道有些語言沒有「再會」這個詞嗎？但願我們找到適當的說法來告訴你：問題已經解決啦。

Slack 25.08.21

2025 年 8 月 14 日

安全性指引

  • 此版本內含安全性改善。建議更新。

Slack 25.08.20

2025 年 8 月 13 日

程式異常修正

  • 從 Slack 訊息中複製電子郵件地址時會包含「mailto:」首碼，這是存在於應用程式中保存下來的殘餘結構。你知道電子郵件運作的原理，所以下次需要複製地址時，我們會為你緊緊抓住這小小一點的。
  • 經過裁剪的影像在影像預覽中呈現出的仍然是原始未裁剪的格式。預覽的先前格式是什麼，預預覽？預先預覽？來預覽一下即將推出的吸睛內容吧：我們在本次的更新中，已將相關的程式異常給裁切掉啦。
  • 將來自其他選項功能表的訊息標記為「未讀」(個別檢視訊息後點選「…」) 完全是做白工。我們已從頭到尾仔細看過所有相關的程式碼並將這個程式異常「解決」了。
  • 嘗試在私訊裡的畫板上新增留言時螢幕卻一片空白。我們都聽過讓人焦慮的空白畫布症候群，而這個程式異常竟讓這個說法真實在 Slack 中呈現。請放心，我們已經將這個程式異常塗掉了。

Slack 25.08.10

2025 年 8 月 6 日

程式異常修正

  • 我們整理架子又擦窗戶，還戴上白手套摸一摸每個平面，確定打掃得一塵不染。這只不過是為了確保一切井然有序所做的小小日常維護工作，這之後就能大展身手啦！

Slack 25.07.50

2025 年 7 月 30 日

程式異常修正

  • 在網址前貼上文字時，不但讓「返回」鍵失效，連網址本身也跟著壞掉了。訊息就像人生，並非總是線性進行。現在，你隨時可以在連結前加上文字，我們保證不會再打斷連結。
  • 在文字中插入表情符號時，前後會多出空格。我們希望給你充分的空間來表達自己，只是我們的理解好像有點太字面了。
  • 在 iPad 上連續輸入第二個表情符號時，無論選哪一個，第一個表情都會重複顯示。這絕對不是我們複製研究棄案遺留下來的成果。好像透漏太多了，請負責任地使用表情符號。

Slack 25.07.40

2025 年 7 月 23 日

程式異常修正

  • 就像新年願望往往在七月就半途而廢一樣，你對通知排程的變更也無法保持，總是在應用程式重新啟動後還原為原本的設定。光靠決心是不夠的，所以本次更新把「堅持到底」的能力加倍，現在所有設定變更都能真正生效了。
  • 長按表情符號回應時，你是否感到困惑？你並不孤單。顯示的表情符號回應摘要表現異常，時好時壞，反覆無常。如果要用一個表情符號來形容這種體驗，「思索」表情最適合。那本次修復呢？「豎起大拇指」表情最貼切不過。
  • 如果在編輯訊息時決定刪除訊息，本應消失的訊息會留在文字輸入欄位中，需要再次刪除。現在，只要想刪除訊息，它就會徹底消失，不用再刪第二次。
  • 在區塊引述後貼上文字，會多建立一個區塊引述。「買一送一」嗎？可是沒人想要這種優惠！本次更新後，這種「優惠」徹底結束。
  • 我們遇到一系列惱人的非預期重複問題，如今又添一例。在新增超連結時，如果途中切換到其他應用程式，超連結文字會重複顯示。我們來回確認了好幾次，終於找出並修正這個問題。現在，請容我們加快腳步，繼續說明下一個問題。
  • 如果從側欄關閉對話，只會讓它短暫地從視線中消失，只要重新整理畫面，對話又會重新彈出。有時，故事或對話並未真正結束，而會引領我們重溫、重新審視和了結未完的問題。而有時，它們真的只是程式異常。現在，你終於可以按照自己方便的時間，決定是否以及何時重新回顧這些對話了。
  • 要將人員新增至現有群組私訊，你可以點選私訊標題，也可以前往彈出式視窗中的「成員」子功能表來操作。然而，這兩種方法中只有一種真的管用。常言道：「當上帝為你關了一扇門，同時會幫你開一扇窗」，但對我們而言，當「新增」按鈕變灰時，我們就要提交程式異常報告。現在，無論你喜歡哪種方式，都能順利新增人員了。

Slack 25.07.30

2025 年 7 月 16 日

程式異常修正

  • 使用 iPad 外接鍵盤時按下 Return 鍵，系統會嘗試傳送空白訊息，但隨即會失敗 (顯然是被「傳送毫無內容的訊息」這個哲學悖論所難倒)。現在我們終於可以明確地說：我們已經修復了這個程式異常。
  • 在排定訊息傳送時間時顯示的彈出式視窗中，相關文字一直「堅持」全年所有時間都要以「你所在時區的標準時間」顯示，完全無視日光節約時間的存在。現在是時候把這個程式異常暴露在陽光下，讓時間回歸正常了。
  • 點選新訊息預覽中的對話串時，對話串會在預覽窗格後方載入，導致無法閱讀。據知情人士透露，這功能「實在不太有用」。我們已預先試過這項應用程式更新，可保證現在會好用許多。

Slack 25.07.20

2025 年 7 月 10 日

程式異常修正

  • 如果不是先開啟現有頻道或私訊來建立新訊息，而是直接點選大大的「+」圖示，就會發現新增超連結的按鈕根本毫無反應，只是輕輕跳動了一下，像是在說：「我知道你想幹嘛，但我真的辦不到啊。話說回來，你為什麼總急著四處跳轉呢？說不定你要找的東西就在眼前呢。」沒想到吧，連一個按鈕都能這麼嘮叨。雖然我們已經修復了這個程式異常，但還是建議你偶爾放慢腳步。不管有沒有在用 Slack，都別忘了讓自己適當放空一下。

Slack 25.06.40

2025 年 6 月 25 日

程式異常修正

  • 我們清理了程式碼，確保一切順暢運作。現在的 Slack「清潔溜溜」，流暢無阻。

Slack 25.06.30

2025 年 6 月 18 日

程式異常修正

  • 使用「需要看完」功能的夥伴可能碰過程式異常的問題，應用程式在其中無緣無故突然當機了。請容我們在此向您報告這個問題的最新進度：我們把它解決了。
  • 在 iPad 上檢視有封面圖片的畫板時，畫面無法向下捲動到最底部。再也不必延伸畫板了；你馬上會發現，畫板現在已經和你平板電腦的畫面比例搭配得剛剛好了。
  • 在切換工作空間中瀏覽時，VoiceOver 會略過重要資訊。也就是說，它沒有讀出所選工作空間的名稱，而我們認為這應該算是它唯一的任務了。公告已經恢復，不過對於我們未能公告周知，在此深表歉意。

Slack 25.06.20

2025 年 6 月 11 日

程式異常修正

  • 清單欄位所含的文字沒有編入索引供搜尋之用。造成這個問題的原因可以列出一長串；不過最終的結果是:這個程式異常的問題已經解決啦。
  • 深色模式中的 @提及變得稍微亮一點了。我們提高了對比度，讓這些低亮度的反白顯示重點更容易存取。

Slack 25.06.10

2025 年 6 月 4 日

新消息

  • 想要捏一下就能快速掌握重點？現在，Business+ 方案或以上的 Slack AI 客戶，只要在「需要看完」畫面上雙指捏合，就能產生未讀內容摘要。這個手勢跟縮小相片的動作一樣，同樣讓你一目了然地掌握整個工作日的重點。

程式異常修正

  • 部分使用者回報，當他們從睡眠模式回到應用程式後，曾遇到錯誤顯示的微型會議邀請。對於這些幽靈通話我們深感抱歉，並確認所有幽靈已被徹底驅除，問題已修復。
  • 單頻道訪客即使已啟用權限，仍無法在 iOS 中使用 @這裡 或 @頻道 提及功能。如果你想將麥克風遞給訪客帳戶，我們必須確保他人聽得見訪客的聲音。現在此問題已修復 (但是請謹慎使用 @頻道)。

Slack 25.05.41

2025 年 5 月 30 日

程式異常修正

  • 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。

Slack 25.05.40

2025 年 5 月 28 日

程式異常修正

  • 將畫板分享到頻道或私訊後，卻無法開啟隨附的對話串或新增回覆。看來，應該貫穿的脈絡似乎遺失了，你也因此受到影響。透過這次更新，我們已理清頭緒，把問題解決了。

Slack 25.05.30

2025 年 5 月 21 日

程式異常修正

  • 如果為某一工作空間啟動強制雙因素驗證功能，但擁有者或管理員尚未設定其雙重認證，那麼嘗試用神奇連結登入時，登入畫面會消失無蹤。這種消失術可不是觀眾付錢想看的。你瞧，魔術變：神奇連結登入畫面又回到原本的位置啦。

Slack 25.05.20

2025 年 5 月 14 日

程式異常修正

  • 本來在桌面上反白顯示的關鍵字沒有反白顯示，倒是在行動版應用程式上反白顯示了。希望這次的修正讓你和你的關鍵字一整天都亮了起來。

Slack 25.05.10

2025 年 5 月 7 日

程式異常修正

  • 別在意，我們只是在做一些小調整，好讓應用程式保持最佳狀態。敬請期待更多內容。再見！

Slack 25.04.50

2025 年 4 月 30 日

程式異常修正

  • 搭載 iOS 16 的裝置有時無法載入畫板。對於藝術家而言，空白畫布能讓他們感到興奮與畏懼交織，但我們可不想讓使用者產生這樣的情緒。Slack 畫板旨在激發靈感，而不是帶來恐慌。
  • 在「新頻道」流程中，VoiceOver 之前會將頻道圖示 (#) 識別為模糊無意義的「影像」。有時候，少說一點反而更清楚。為提升清晰度，VoiceOver 現在會忽略這個小小視覺元素。

Slack 25.04.40

2025 年 4 月 23 日

程式異常修正

  • 播放語音剪輯時，你可能會發現播放器擋住了文字欄位，導致無法在播放期間撰寫訊息。恭喜！你發現了我們的「專注聆聽」功能！老實說，這不是我們有意設計的。現在你又可以邊聽剪輯邊記筆記了。
  • 自訂狀態的設定現在更有彈性了。經過此次更新，你能以 5 分鐘為單位設定自動清除狀態的時間，在此之前是 30 分鐘。畢竟俗話說：「精準就是幸福」(其實沒這句俗話啦)。
  • 使用外接鍵盤的 iPad 使用者發現，如果在輸入訊息時使用向上和向下鍵，游標不是在文字欄位中上下移動，而是跳到左側的頻道清單中。這不是你的錯覺，而是讓人討厭的程式異常。非常抱歉造成你的不便。

Slack 25.04.30

2025 年 4 月 16 日

程式異常修正

  • 我們修復了程式異常、提高了效能並完成了工作，結果還不錯。請以負責任的方式盡情使用 Slack。

Slack 25.04.20

2025 年 4 月 9 日

程式異常修正

  • 使用 Markdown 格式撰寫訊息時，啟用「晃動還原」功能會導致我們的應用程式突然罷工，我們會從程式碼除去這個程式異常，你說好不好啊？

Slack 25.04.10

2025 年 4 月 2 日

程式異常修正

  • 此次版本修正的所有程式異常都不太明顯，難以察覺，或者說過於繁瑣，用文字難以形容。儘管如此，事情都完成了，改善工作也做了，應用程式也稍微變得更好了。

Slack 25.03.40

2025 年 3 月 26 日

程式異常修正

  • 清單中的某些日期篩選條件有點太嚴苛，會把每一個項目篩選到什麼都看不到。有篩無孔就成了一支怪異的勺子，發揮不了作用的功能就變成了惱人的程式異常。很抱歉造成這種麻煩！
  • 隨著在系統層級啟用「更大的字型」後，在 Slack 建立新訊息時可新增的人數也受到限制了，很刺激地重現了場地人員滿載的體驗。我們的保全工程師已經放下紅絨繩了，好好在裡面開心的玩吧。

Slack 25.03.30

2025 年 3 月 19 日

程式異常修正

  • 在檢視個人檔案時，你會發現自訂狀態內容消失了，只能用剩下的相關表情符號推斷狀態。我們相信藝術可以自由解讀，但商務往來應少一些模棱兩可。不用擔心，我們已修復這個程式異常。
  • 在使用者個人檔案中，你看不到外出訊息，它不是以有趣的方式隱藏了，只是單純地消失了。現在，當你外出時，這些選擇性提供的訊息會一直顯示。
  • 我們解決了清單功能的一些程式異常：平台之間沒有同步預設檢視畫面，以及無法複製/貼上文字欄位內容。我們推出了清單，還檢查了兩次，現在還修復了這些程式異常。

Slack 25.03.22

2025 年 3 月 15 日

程式異常修正

  • 此版本並無任何重大消息要宣布，但我們還是感謝您時時關注我們的最新動態！

Slack 25.03.20

2025 年 3 月 14 日

程式異常修正

  • 別在意，我們只是在做一些小調整，好讓應用程式保持最佳狀態。敬請期待更多內容。再見！

Slack 25.03.20

2025 年 3 月 12 日

程式異常修正

  • 就像跑者穩定增加跑步的速度一樣，本次更新不太顯眼，但也同樣重要。你會發現應用程式變快了一點，變精簡了一點，離目標也更近了一點。

Slack 25.03.11

2025 年 3 月 6 日

程式異常修正

  • 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。

Slack 25.03.10

2025 年 3 月 5 日

程式異常修正

  • 我們已調整了一些難以察覺或難以解釋的內容。我們期望下次能夠回報你更有趣的標準版本類型。

Slack 25.02.40

2025 年 2 月 26 日

程式異常修正

  • 推送通知有時會延遲顯示，甚至在使用者已經在桌面版上看到訊息後才顯示。無論你是覺得來得遲總比沒顯示好，還是覺得顯示了也沒什麼用，我們都希望能及時修復這個問題。

Slack 25.02.30

2025 年 2 月 19 日

程式異常修正

  • 你是否有過這樣的經歷？感覺什麼都沒發生，但回頭看才發現其實發生了很多事情。應用程式現在也是這樣。

Slack 25.02.20

2025 年 2 月 12 日

程式異常修正

  • 本週雖然沒有大幅更新，但也不代表就不重要了。不可能每天都有喜事或重大更新，但有我們在的每一天都是好日子。本次的更新內容也很不賴。

Slack 25.02.11

2025 年 2 月 7 日

程式異常修正

  • 當你開啟新的一天時，有個小提醒：因為有你，世界更為獨特，而且你也在以意想不到的方式影響著他人。對了，這次我們沒有對應用程式進行任何重大變更，繼續開心地傳送訊息吧！

Slack 25.02.10

2025 年 2 月 5 日

程式異常修正

  • 當你開啟新的一天時，有個小提醒：因為有你，世界更為獨特，而且你也在以意想不到的方式影響著他人。對了，這次我們沒有對應用程式進行任何重大變更，繼續開心地傳送訊息吧！

Slack 25.01.50

2025 年 1 月 29 日

程式異常修正

  • 在某些 Enterprise Grid 工作空間中，如果沒有開啟應用程式就直接回覆通知，訊息便無法傳送。我們修復了這個問題，確保即使從鎖定畫面回覆通知，也不會無法回覆。
  • 啟用「旁白」時，選項中不會顯示表情符號回應，只有在有其他人先使用時才會顯示。致所有喜愛使用表情符號回應的人：我們很重視你們，雖然時間不長，但還是很抱歉讓你們無法使用這項功能。

Slack 25.01.40

2025 年 1 月 22 日

程式異常修正

  • 你知道在 Slack 中輸入十六進位碼 (像我們個人最愛的 #481a54) 時，訊息中會顯示顏色嗎？由於某些原因，我們的 iOS 應用程式中沒有顯示這項功能，但現在一切都正常了！可以跟你的圖形設計師提一下，他們應該會很開心。

Slack 25.01.30

2025 年 1 月 15 日

程式異常修正

  • 名稱的意義是什麼？在你的稽核記錄中，系統會將任何檢視 PDF 的行動上網使用者記錄為「Slack 使用者」而不是其正式名稱。無論用任何其他名稱稱呼玫瑰，都不改其甜美芬芳的特質；但是安全團隊必須知道是誰存取了文件，才能免除悲劇發生。
  • 啟用 VoiceOver 後，即無法選取「新增回應」按鈕。可能有人會說：「回應，而不是過激地反應」是至理名言，我們認為兩者都對。希望修正此程式異常的行動能引起正面的回應。
  • VoiceOver 在唸出私訊時會覆蓋使用者名稱。這在玩「猜猜訊息是誰寫的？」時可能會激起好奇心，但坦白說，有時這樣也是很煩人的。對此，我們深感抱歉了。

Slack 25.01.20

2025 年 1 月 8 日

程式異常修正

  • 這週沒有任何要宣布的重大修復，但請放心，我們日後肯定會進行更多修復。當然，並不是說出現程式異常是我們的目標。失誤、調整、犯錯和修正都是人生的必經階段，也是成長的代價。無論你現在處於哪個階段，我們都希望你能樂在其中，享受當下。

Slack 24.12.20

2024 年 12 月 11 日

程式異常修正

  • 感覺沒有完全瞭解團隊成員的意思？這可能是程式異常導致，讓你有時候大量上傳相片時會漏掉一兩張。如果一張相片勝過千言萬語，那麼對於這些未傳送的影像，我們應該撰寫一篇中篇小說來補償你。

Slack 24.12.10

2024 年 12 月 4 日

程式異常修正

  • 本週沒什麼重大事項需要報告，實際上也沒什麼小事情要報告。工作仍在進行中，不過更像是在戲劇換場景時那種幕後工作，我們默默地為即將發生的事情做準備。

Slack 24.11.30

2024 年 11 月 20 日

程式異常修正

  • 感謝你更新應用程式！此次變更無法用一句簡單的話來概括，但我們正竭盡所能確保應用程式盡可能流暢地運作。讓我們為又更進一步歡呼！

Slack 24.11.20

2024 年 11 月 13 日

程式異常修正

  • 此次並無事項需要報告。雖然你看不到，但其實有許多事項正在暗中進行。我們正努力讓 Slack 變得更好；這次看起來成效並不那麼明顯就是。

Slack 24.11.10

2024 年 11 月 6 日

程式異常修正

  • 頻道工作流程隨機顯示「缺少輸入」的錯誤，這一定有問題。所有輸入現在都已恢復正常，希望你的輸出樣樣優異出色。
  • 畫板中內嵌的元素出現小小的故障，看起來特別詭異。時序已進入十一月了，我們得將愛鬧鬼的季節拋諸腦後，並感謝程式碼一切正常無異樣。

Slack 24.10.50

2024 年 10 月 30 日

程式異常修正

  • 如果應用程式圖示設為著色模式，在使用「需要看完」小工具時，使用者會看不到任何內容，因為文字與背景的顏色相同。至上主義畫作、披頭四部分專輯等白底構圖作品確實有存在的理由，但我們的小工具不能如此。

Slack 24.10.40

2024 年 10 月 23 日

新消息

  • 清掃秋天的落葉是否讓你養成了有條不紊的好習慣？那麼，好消息是：現在你可以在首頁分頁中建立、重新命名和刪除自訂區段！只需長按區段名稱，就能看到全新的選項。

程式異常修正

  • 你是否曾叫錯別人名字，然後很想立即收回？這跟現在程式異常引發的情況類似，讓你想刪除訊息中的 @提及內容卻辦不到。看你怎麼稱呼我們做的事，錯誤更新、解決和修復都行。反正無論用什麼詞，聽起來都是那麼美妙。

Slack 24.10.20

2024 年 10 月 9 日

程式異常修正

  • 「不在辦公室」狀態就是沒作用了，一旦設定就無法儲存了。不論你是停止服務、外出度假或是外出用餐，你都可以放心，我們會為你掛上 OOO 的牌子。
  • 有檢視清單權限的人發現，他們沒辦法從行動應用程式中新增留言。這好像看起來很理所當然，不過，呃……眼見不一定為憑。留言已經再次開啟，敬請保持尊重。
  • 如果你是使用像「CMD + [」和「CMD + ]」捷徑來瀏覽對話記錄的話，你可能已經發現在 iPad 上使用外接鍵盤時，這些捷徑毫無作用。我們想要快速回顧一下我們的歷史，消除此一問題避免再發生。但是，唉，時間就只是逕自一去不回頭，那就好好享受這次的修正吧。

Slack 24.10.10

2024 年 10 月 3 日

程式異常修正

  • 已從 Enterprise 組織的所有工作空間中遭移除的使用者，仍然可以在某些工作空間執行各種操作，這似乎……不太對吧？如果你必須離開大樓，你也必須交出遙控器才對。
  • 過去按一下應用程式區段中的未讀訊息時，會從「訊息」標籤重新導向到所指定之應用程式的「首頁」標籤。「首頁」可能是一切的核心，但並不是你所尋找的訊息駐留的地方。

Slack 24.09.40

2024 年 9 月 25 日

程式異常修正

  • 過去，連結到外部工作空間會傳回「我們無法開啟連結」錯誤。你是否依然聽到我們說著，我們永遠無法掙脫枷鎖？有傳言說這個錯誤已修復，請別跟我們分道揚鑣。
  • 使用強制雙重認證登入時，神奇連結毫無作用，沒有什麼比無法如願的魔術表演更令人洩氣的了，多麼平淡無趣。天靈靈、地靈靈變變變，現在修好了。

Slack 24.09.30

2024 年 9 月 18 日

程式異常修正

  • 本週沒什麼重大事項需要報告，實際上也沒什麼小事情要報告。工作仍在進行中，不過更像是在戲劇換場景時那種幕後工作，我們默默地為即將發生的事情做準備。

Slack 24.09.20

2024 年 9 月 11 日

程式異常修正

  • 別在意，我們只是在做一些小調整，好讓應用程式保持最佳狀態。敬請期待更多內容。再見！

Slack 24.09.10

2024 年 9 月 4 日

程式異常修正

  • 我們修復了程式異常、提高了效能並完成了工作，結果還不錯。請以負責任的方式盡情使用 Slack。

Slack 24.08.40

2024 年 8 月 28 日

程式異常修正

  • 近期狀態更新并未如期出現在「近期」狀態區段。雖說每天都是全新開始的機會，但是回顧過往同樣重要。

Slack 24.08.30

2024 年 8 月 21 日

程式異常修正

  • 已修復：在啟用 VoiceOver 的情況下，就算一直點選兩次，有些私訊就是無法開啟。VoiceOver 是為了讓身心障礙者更方便而打造，不是為了讓訊息無法存取。造成不便，我們深感抱歉。

Slack 24.08.20

2024 年 8 月 14 日

程式異常修正

  • 這週沒有任何要宣布的重大修復，但請放心，我們日後肯定會進行更多修復。當然，並不是說出現程式異常是我們的目標。失誤、調整、犯錯和修正都是人生的必經階段，也是成長的代價。無論你現在處於哪個階段，我們都希望你能樂在其中，享受當下。

Slack 24.08.10

2024 年 8 月 7 日

程式異常修正

  • 這回沒有太大的變動。畢竟，偶爾慢下腳步回頭看看，才會知道自己走了多遠！我們本來是間電玩公司，你知道嗎？很狂吧！ https://johnnyrodgers.is/The-death-of-Glitch-the-birth-of-Slack

Slack 24.07.50

2024 年 7 月 31 日

程式異常修正

  • 已修復：系統好像採行只做一次的政策，如果從其他應用程式將內容分享到 Slack，之後再繼續分享內容時，就會發現共用試算表中沒有載入任何頻道選項。頻道不會過期，現在你的分享選項也同樣不會。
  • 已修復：在畫板中開啟長按功能表時 (例如在複製或貼上文字時)，系統會明顯延遲。現在你不用擔心了，可以使用友好的鄰居 iOS 團隊所打造的全新快捷功能表。

Slack 24.07.40

2024 年 7 月 24 日

程式異常修正

  • 改變心意也沒關係。遺憾的是，清單功能中的評分變更時所造成的應用程式突然當機，似乎傳遞了相反的訊息。請放心編輯清單、更新評分，也請你瞭解唯一不變的就是萬變。

Slack 24.07.30

2024 年 7 月 17 日

新消息

  • 炎炎夏日，可以在泳池邊曬曬太陽、讀完積累的書本、熬個夜並留下美好回憶，還可以安裝逐步改良的應用程式更新。雖然只是小幅更新，但也能大幅改善日常使用體驗。這些絕對都是度過夏日時光的經典方式！

Slack 24.07.20

2024 年 7 月 10 日

程式異常修正

  • 修復項目：在「稍後」檢視畫面中建立新的提醒時，應用程式有時會重複建立提醒。買一送一大放送耶！可惜，此優惠已結束，導致此問題的程式異常也已被修復！
  • 修復項目：透過 VoiceOver 開啟新建立的私訊時，第一則訊息會被隱藏，可能會導致一些尷尬的情況。我們已經解決了問題，現在不會再出現這樣的程式異常了。

Slack 24.07.10

2024 年 7 月 3 日

程式異常修正

  • 應用程式確實不斷在進步，這是經科學驗證的事實，毋庸置疑。感謝你關注我們的最新動態！

Slack 24.06.40

2024 年 6 月 26 日

新消息

  • 「活動」畫面變得更活潑了！長按「活動」中的訊息，就可以看到幾個新選項；例如「靜音對話」、「設定提醒」、「儲存待後續使用」等等。快快跟上腳步吧，馬上省下頻道切換的時間。

程式異常修正

  • 這一項是針對注重程式異常細節的使用者：如果你的團隊選擇 SSO 登入，而你選擇使用你的電子郵件地址登入，而且你選擇手動輸入你的密碼（而非接收電子郵件連結），然後你嘗試重新設定該組密碼，那麼應用程式會顯示未指定的錯誤 (unspecified error)。在這次的更新中，特定程式異常、一般程式異常這兩項都已不存在了。

Slack 24.06.30

2024 年 6 月 19 日

新消息

  • 此次變更規模可能過小而無法完全受到注意，但我們希望更新內容能夠呈現出某種無法言喻的品質。難道你不覺得更新後感覺更加出色了嗎？絕對是的。

Slack 24.06.20

2024 年 6 月 12 日

程式異常修正

  • 「整個畫面紫成一片 / 灰色文字會覆蓋住茄紫色 / 根本不知道問題出在哪 / 完全看不清楚頻道名稱！」預設的茄紫色主題與我們的許多協助工具功能成對比，在 iPad 使用時會顯示不利於閱讀的低對比度文字。請見諒，我們會盡快解決問題。
  • 坦白說，搜尋功能中的頻道數目 (點選「跳至或搜尋」後再點選「頻道」篩選條件，就會顯示數目) 錯得離譜。運用 Slack 提升業務成效的方式多不勝數；但要是連頻道數目也數不清楚，那可絕對不行。

Slack 24.06.10

2024 年 6 月 5 日

程式異常修正

  • 此版本並無任何重大消息要宣布，但我們還是感謝您時時關注我們的最新動態！

Slack 24.05.50

2024 年 5 月 29 日

新消息

  • 有時後，看重點足矣，因此我們引進了 Slack AI 的要點回顧功能。有了它，你可以選擇每天要自動產生摘要的特定頻道，這樣每天早上就能搶先掌握基本資訊，有點像是你最愛影集的「前情提要」。看完之後，開演精彩的一天吧！

Slack 24.05.40

2024 年 5 月 23 日

程式異常修正

  • 如果你登入 15 個或更多的工作空間，可能會注意到切換工作空間的速度變慢了。恭喜你發現我們專利的偷懶方法，趕緊趁機休息一下吧。我們是開玩笑的，這當然只是一個程式異常的小錯誤。不過，記得調整一下自己忙碌的生活步調。
  • 當關鍵字出現在標點符號旁時，會變得無法反白顯示，例如在句尾處。雖然稱不上是值得吹噓的亮點，但這裡的關鍵詞是「已修復」。

Slack 24.05.30

2024 年 5 月 15 日

程式異常修正

  • 關閉私訊（點擊位於畫面頂端的名稱，接著往下捲動並按下「關閉對話」）畫面時，雖然會抹除畫面，但無法將私訊從檢視畫面中移除。打個比方，原本你想把書闔上，停止討論，結果反而比較像是關上一扇玻璃滑門，你只能繼續尷尬地透視一切。儘管我們堅持公開透明，但還是很慶幸這個程式異常錯誤被標示為「已解決」。
  • VoiceOver 拒絕讀取表情符號選擇器中自訂表情符號的名稱，導致無法使用、選取這些獨一無二的奇妙表情，無法表達出真正的心聲。如今這個問題已解決了，你的自訂表情符號又能重出江湖。盡情使用你的客製化好夥伴吧。

Slack 24.05.20

2024 年 5 月 8 日

新消息

  • 本週雖然沒有大幅更新，但也不代表就不重要了。不可能每天都有喜事或重大更新，但有我們在的每一天都是好日子。本次的更新內容也很不賴。

Slack 24.05.10

2024 年 4 月 30 日

程式異常修正

  • 已修復：如果在尚未登入 Slack 時接受 Slack Connect 邀請，本應會顯示熱切歡迎的登入畫面，但實際出現的卻是令人困惑的錯誤畫面，讓人有點不知所措。我們已移除錯誤畫面，恢復正確的畫面，讓你不再對交流心生畏懼！

Slack 24.04.40

2024 年 4 月 24 日

新消息

  • 向 Slack AI 打聲招呼吧！這套全新的生成式 AI 工具能做的可多了，不但幫助你更聰明地搜尋、即時產生對話摘要，還提供其他許多功能。快前往說明中心，瞭解如何使用 Slack AI：https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 24.04.30

2024 年 4 月 18 日

程式異常修正

  • 修復項目：桌面版會顯示給組織的自訂狀態建議，但行動版不會顯示，您有發現這一點嗎？其實只是我們的系統有點小失靈，放心，問題不大！
  • 修復項目：應用程式傳送的部分訊息含區塊引用，但有時候訊息文字不會縮排，反而會與左邊界重疊。我們正在想辦法讓版面恢復正常，感謝您的體諒！

Slack 24.04.20

2024 年 4 月 10 日

新消息

  • 空氣裡瀰漫著什麼？是一種難以言喻的感覺嗎？世界似乎變得明亮，音樂也更動聽了...會是什麼呢？就是 Slack 應用程式更新了！你覺得使用起來輕鬆愉悅是我們的功勞嗎？我們無法證實也無法否認。

Slack 24.04.10

2024 年 4 月 4 日

新消息

  • [錯誤：找不到版本說明] 等等，不可能吧...好吧，我們這次確實沒有什麼修正內容要公告，但我們總想利用這個空間，讓大家知道我們一直在努力改進應用程式，也想送上美好的祝福，希望大家在四月有個不錯的開始 (不是愚人節玩笑)。

Slack 24.03.40

2024 年 3 月 27 日

新消息

  • 我們一直都在幕後默默努力，確保一切恰如其分、順暢運作。如果注意到任何反常的情況，一樣歡迎透過 feedback@slack.com 告訴我們！

Slack 24.03.30

2024 年 3 月 20 日

程式異常修正

  • 已修復：如果你將語言設定為中文、日文或韓文，使用「@頻道」或「@這裡」提及的已排程訊息最終會顯示為「@...」。省略號無疑增加了戲劇性，但也留下太多想像空間。我們修復了這個程式異常，現在任何位置都能正確顯示提及訊息。

Slack 24.03.20

2024 年 3 月 13 日

新消息

  • 你可能有注意到近期 iPhone 搜尋體驗的變更，為了確保一致性，我們也更新了 iPad 搜尋體驗。除了煥然一新的外觀，你現在還可以透過「跳至...」功能表搜尋 (並透過「搜尋」分頁尋找頻道與私訊)，因此只需「跳一下」，你就能找到所需的一切。

Slack 24.03.10

2024 年 3 月 6 日

程式異常修正

  • 排定訊息功能出現程式異常，導致你只能排定在目前的時間之後傳送訊息，所以如果想在上午 11:02 傳送訊息，抱歉，你必須等到中午以後了。這種體驗就像錯過火車一樣刺激，但你現在不用經歷了，可以將訊息排定在未來 5 分鐘內傳送。

Slack 24.02.40

2024 年 2 月 28 日

新消息

  • 我們把應用程式裡的一些粗糙的補丁給磨平了，以免產生數位碎片。你知道真的有「數位碎片」這回事兒嗎？現在確實是如此，但你完全不必擔心這個問題。

Slack 24.02.30

2024 年 2 月 22 日

新消息

  • 歡迎關注每週的 Slack 最新消息。今天要介紹的是「需要看完」這個新功能。它可以立即分類未讀訊息，只要滑動一下螢幕就能將訊息標示為已讀，並在原訊息內迅速傳送回覆。就算手指不慎失控時，也能使用「復原」按鈕。別疑神疑鬼了，趕快來試用「需要看完」功能吧！

Slack 24.02.20

2024 年 2 月 14 日

程式異常修正

  • 在我們稱之為「最糟糕的驚喜派對」的舉動中，你有未讀訊息時，應用程式圖示並未顯示數字通知，直到你開啟應用程式後才顯示。沒什麼比在開始新的一天時因為不知道自己有收到訊息而陷入恐慌更糟糕的了。你真該看看自己臉上的表情。不過說真的，我們對此感到很抱歉。

Slack 24.02.10

2024 年 2 月 8 日

程式異常修正

  • 假設你受邀參加一場明確說明「不收禮物」的派對，但你卻帶著一個包裝精美的空盒子出席，這就像我們所面臨的情況：在管理員停用檔案下載功能後，某個應用程式還允許使用者下載空白的電子郵件附件。不如我們把這個問題徹底解決掉，確保停用檔案下載設定生效後，不會再有任何形式的下載作業進行。

Slack 24.01.50

2024 年 1 月 31 日

程式異常修正

  • 當畫板留言出現在搜尋結果中時，觀察力敏銳的朋友可能會注意到畫面中顯示鎖圖示 (私人頻道會有的那種)，而不是畫板圖示。難道說畫板算是一種私人頻道？熱狗算是一種三明治？我們飲水，飲水機給水，那麼我們算是「飲水」機，而飲水機是「給水」機？還有許多謎題需要解開，不過我們已經解決這個疑團了。

Slack 24.01.40

2024 年 1 月 24 日

新消息

  • 我們整理架子又擦窗戶，還戴上白手套摸一摸每個平面，確定打掃得一塵不染。這只不過是為了確保一切井然有序所做的小小日常維護工作。這之後就能大展身手啦！

Slack 24.01.30

2024 年 1 月 17 日

新消息

  • 你可以把這次的更新想像成一場精彩舞台表演秀的中場休息，在布幕再次掀開前，我們稍作休息，清理一下走道，讓觀眾提起精神。換句話說，這次只有非常微幅的修復和改進內容，但這是在為即將呈現的精彩內容做準備。你有看到大廳的燈光在閃爍嗎？

Slack 24.01.20

2024 年 1 月 10 日

程式異常修正

  • 此次版本修正的所有程式異常都不太明顯，難以察覺，或者說過於繁瑣，用文字難以形容。儘管如此，事情都完成了，改善工作也做了，應用程式也稍微變得更好了。

Slack 24.01.10

2024 年 1 月 3 日

新消息

  • 新的一年，新的應用程式！我們新一年的目標是透過每次的更新穩定改進 Slack (我們保證不會在 2 月就放棄了)。為了達成目標，這次的版本含有小幅修復和改進，以準備迎接 2024 年的到來。為 Slack 和我們大家每天的進步歡呼。

Slack 23.12.21

2023 年 12 月 15 日

程式異常修正

  • 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。

Slack 23.12.20

2023 年 12 月 13 日

程式異常修正

  • 船長日誌：Slack 計日 2023 年 12 月 20 日。根據工程部門的報告，工作空間切換工具會截斷網址和移除所有提及「Enterprise」的內容。 這種情況當然違反了 Slack 的最高指導原則 (確保應用程式中的資訊正確無誤，不會引入程式異常)。我們使用了主要的防護罩將迅子發射器改道，這似乎有用。所有參與的人都可以坐下來喝杯茶 (熱伯爵紅茶) 休息了。

Slack 23.12.10

2023 年 12 月 6 日

程式異常修正

  • 已修復：iPad 上顯示的對話串似乎有點亂，含有連結的對話串回覆會與其他訊息重疊。及時修復，為時不晚，但這次應用程式的更新真的很不錯。
  • 已修復：在 iPad 上按鍵盤上的「Enter」來選取時，快速切換沒有跳到正確的頻道。有些人覺得這種行為刺激又充滿神祕感，但多數人覺得這令人困惑又煩人。

Slack 23.11.40

2023 年 11 月 29 日

程式異常修正

  • 說也奇怪，在更新之前，只要一將選項切換到「收合所有圖片」，應用程式就會當掉，跟著所有圖片一起縮小到完全隱藏起來的程度。現在，無論您想要顯示或隱藏圖片，應用程式都能穩定保持正常運作。
  • 在「活動」檢視中與檔案和圖片互動，會導致這些檔案和圖片在 UI 中改變位置，這種現象類似於物理學的「觀察者效應」。經過我們的觀察，這次的更新已經能夠修正這個問題了。
  • 想透過私人頻道進行微型會議，不必先把麥克風音量關掉了。私人頻道是特別安排的空間，但並不表示您的團隊需要所有內容照單全收。

Slack 23.11.30

2023 年 11 月 16 日

新消息

  • 你知道什麼比收到錯誤訊息更糟糕嗎？答案是收不到錯誤訊息。我們在應用程式中新增了一些情境警示，倘若我們注意到有連線問題，你便會馬上知道。連線或有不足之處，我們希望可以透過溝通扳回一城。

Slack 23.11.20

2023 年 11 月 8 日

新消息

  • 別在意，我們只是在做一些小調整，好讓應用程式保持最佳狀態。敬請期待更多內容。再見！

Slack 23.11.10

2023 年 11 月 1 日

新消息

  • 感謝你更新應用程式！此次變更無法用一句簡單的話來概括，但我們正竭盡所能確保應用程式盡可能流暢地運作。讓我們為又更進一步歡呼！

Slack 23.10.40

2023 年 10 月 26 日

程式異常修正

  • 就像跑者穩步縮短分段配速一樣，本次更新並不張揚，但也同樣重要。你會發現應用程式變快了一點，變精簡了一點，離目標也更近了一點。

Slack 23.10.30

2023 年 10 月 18 日

程式異常修正

  • 已修復：原本 Slack Connect 訊息無法識別您正在與其他組織的人員對話，我們已解決這個問題。若導致介紹時出現任何尷尬場面，我們深表歉意。

Slack 23.10.20

2023 年 10 月 11 日

程式異常修正

  • 已修復：「旁白」無法告訴你頻道區段中是否有未讀訊息，這常常導致遺漏未讀訊息。事實證明，我們尋找東西時可以享受刺激感，但如果是在專案截止日，就一點都不好玩了。抱歉讓你工作時還得找工作在哪裡。

Slack 23.10.10

2023 年 10 月 5 日

新消息

  • 不用太在意我們，我們只不過清掉一些蜘蛛網而已。現在小程式異常和數位髒亂都沒了，清潔溜溜！

Slack 23.09.40

2023 年 9 月 27 日

新消息

  • 我們對整個應用程式進行了微幅改良和更新。感謝你關注我們的最新動態！若遇到任何問題，歡迎透過 feedback@slack.com 留言給我們。

Slack 23.09.30

2023 年 9 月 20 日

我們還即將推出大幅變更：Slack 應用程式即將改頭換面！我們即將更新 Slack 桌面版和行動版，採用全新的專屬畫面設計，將一切打理得有條有理，並協助你達到最佳專注度和生產力。根據你使用的方案，你可能不會立即看到這些變更，但請在未來幾週密切關注。與此同時，你可以前往 SlackHQ.com 閱讀我們的部落格，瞭解即將推出的變更。

新消息

  • 一致的格狀檢視畫面：厭倦了在 Enterprise Grid 上的工作空間之間切換？你在組織中加入的所有頻道現在都會顯示在一個畫面中。聽起來很棒吧。
  • 更有條理的頁首和頁尾：現在「私訊」、「草稿」、「對話串」和「稍後」區段輕輕鬆鬆就能存取，還減少占用的螢幕空間。這樣一來，相信你不用再一直按滑鼠了。
  • 活動：全新的「活動」區段將提及、對話串、回應和應用程式全部集中在一個方便你檢視的位置。你可以在這裡一覽對話中有哪些新消息。
  • ...還有呢！我們有提過所有資訊都在我們的部落格中嗎？

Slack 23.09.20

2023 年 9 月 13 日

新消息

  • 這週也是努力工作的一週，但很難用言語表達出我們有多努力，這就像在河中游泳的鴨子一樣。鴨子在水下用腳蹼奮力划水，但在水面上，卻只看到牠們輕柔而優雅地滑過水面，完全不似水下那般費力。本週的 Slack 就像鴨子一樣。

Slack 23.09.10

2023 年 9 月 6 日

新消息

  • 不用太在意我們，我們只不過清掉一些蜘蛛網而已。現在小程式異常和數位髒亂都沒了，清潔溜溜！

Slack 23.08.50

2023 年 8 月 30 日

新消息

  • 這週只有微幅改進，實在太微小，不足以一提。不過，你知道只要你想，隨時都可以查看之前的版本說明嗎？來探索功能吧！看看我們目前為止的成果，發現箇中樂趣！全部內容都在 https://slack.com/release-notes/ios。

Slack 23.08.40

2023 年 8 月 23 日

程式異常修正

  • SSO 讓你想要傳送 SOS 訊號？使用 SSO 時，我們的 QR Code 登入流程會一直卡住，讓人好像被困在孤島上，動彈不得。現在不用依靠瓶中信求救了，你可以使用 QR Code 順暢登入，不用再擔心困在孤島上！

Slack 23.08.30

2023 年 8 月 16 日

程式異常修正

  • 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。

Slack 23.08.20

2023 年 8 月 9 日

新消息

  • 現在，影像上會顯示 ALT 標記，表示影像含有替代文字或影像說明。長按影像，然後從顯示的功能表中點選「顯示說明」，即可查看相關內容。

程式異常修正

  • 已修復：在排隊等候時，一個接著一個排成一列通常是有禮貌的做法。不過，在應用程式中上傳多個檔案並「排隊」等候傳送時，卻無法成功上傳，這就顯得不太禮貌了。確實應該一個檔案接著一個，但講求效率也是一種禮貌，所以歡迎隨時重新上傳檔案，並「排隊」等候。

Slack 23.08.10

2023 年 8 月 2 日

新消息

  • 已修復：本週沒有太多事項需要分享，但請放心，我們仍在幕後工作，確保一切都能保持最佳狀態。如果發現任何異常 (或任何錯誤)，歡迎透過 feedback@slack.com 留言給我們！

Slack 23.07.40

2023 年 7 月 26 日

程式異常修正

  • 已修復：如果你的團隊成員所在的時區比你所在的時區晚，你又恰好在與他們不同月份的時間查看他們的個人檔案，應用程式就會將他們的當地時間顯示為「明天」，而不是「昨天」。 你好像回到未來了！希望這能提醒你，明天又是新的一天 (就目前情況來說是昨天)。

Slack 23.07.30

2023 年 7 月 19 日

新消息

  • 好奇想看一眼頻道，但又不想顯示為已讀？只要長按頻道清單中的對話名稱，就會跳出預覽，就彷彿在 Slack 這片汪洋大海上擁有你專屬的望遠鏡！

Slack 23.07.20

2023 年 7 月 12 日

程式異常修正

  • 已修復：部分人員登入 Enterprise Grid 上的工作空間時，應用程式很容易在熱烈友好地歡迎人員後立即停止運作。糟糕的第一印象！我們非常歡迎你回來，你想待多久就待多久。

Slack 23.07.10

2023 年 7 月 5 日

新消息

  • 此次版本修正的所有程式異常都不太明顯，難以察覺，或者說過於細碎，用文字實在難以形容。儘管如此，事情都完成了，改善工作也做了，應用程式也稍微變得更好了。

Slack 23.06.40

2023 年 6 月 28 日

程式異常修正

  • 已修復：在你甚至都還來不及看清楚內容之前，透過電子郵件傳送頻道邀請的功能表便神奇地消失了。這就像一場魔術表演，不過一點都不有趣。這一秒出現，下一秒就消失了，你根本無法將人員新增至頻道。現在問題已經解決。

Slack 23.06.30

2023 年 6 月 21 日

程式異常修正

  • 已修復：檢視頻道的「資訊」畫面時，即使先前已設定主題，「主題」欄位中也一直沒有顯示任何內容。在熱烈討論時對話偶爾偏離主題也不奇怪，但是我們希望至少能讓你有不偏離主題的選擇。
  • 已修復：藍色未讀訊息指標中的文字縮放功能無法使用，讓你可能看不到有多少則未讀訊息，這完全與功能本身的目的背道而馳，可以說是今年最具諷刺意味的程式異常了。只需要使用一組新的規格，我們就能解決這個問題。
  • 已修復：無法透過 iOS 分享擴充功能在私訊中分享網址。有孩子的人都會告訴你，與他人分享說起來容易，做起來難。不過，我們一直在努力，只是進度有點慢。

Slack 23.06.20

2023 年 6 月 14 日

程式異常修正

  • 已修復：我們收到了一些意見回饋，反映貼文功能在 iOS 上表現不佳，因為它根本沒有運作。我們已修復這個問題，你應該會發現貼文功能變得更加實用 (實際上就是可以使用了)。

Slack 23.06.10

2023 年 6 月 7 日

新消息

  • 擁有巧控鍵盤 (或任何巧控或一般滑鼠) 的 iPad 使用者，現在用兩指按一下 (如果使用滑鼠，則是按滑鼠右鍵) 即可開啟內容功能表來查看訊息和附件。你不需要說類似「Abracaslackra」的魔法咒語，但我們還是鼓勵你大膽嘗試。

Slack 23.05.40

2023 年 5 月 24 日

程式異常修正

  • 已修復：你是否有過這樣的經歷，加入群組一同處理專案，但並非每位成員都做好份內工作？VoiceOver 拒絕閱讀訊息輸入欄位中的文字，僅在你將撰寫的訊息傳送後才願意讀出。我們修復了這個程式異常。現在，在你撰寫訊息時，VoiceOver 應是你更得力的助手。
  • 已修復：當你將人員新增至頻道時，VoiceOver 並未正確讀出「關閉視窗」按鈕的標籤。業界有句話：「在最後關頭出錯，功虧一簣」，正好符合現在的情況。

Slack 23.05.30

2023 年 5 月 17 日

新消息

  • 你是否有過這樣的經歷？感覺什麼都沒發生，但回頭看才發現其實發生了很多事情。應用程式現在也是這樣。

Slack 23.05.21

2023 年 5 月 15 日

程式異常修正

  • 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。

Slack 23.05.20

2023 年 5 月 10 日

新消息

  • 我們修復了程式異常、提高了效能並完成了工作，結果還不錯。請以負責任的方式盡情使用 Slack。

Slack 23.04.40

2023 年 4 月 26 日

新消息

  • 當你開啟新的一天時，有個小提醒：因為有你，世界更為獨特，而且你也在以意想不到的方式影響著他人。對了，這次我們沒有對應用程式進行任何重大變更。繼續開心地傳送訊息吧！

Slack 23.04.30

2023 年 4 月 19 日

程式異常修正

  • 想像一下，你受邀參加一場超棒的派對，接著又有第二場，然後第三場。於是，你決定離開第一場派對，去拜訪參加另外兩場派對的朋友，但保全決定在你離開第一場派對後，將你的名字從所有派對的賓客名單移除。這是我們最新的程式異常？這個程式異常就好像這名保全：當部分使用者只想從一個工作空間登出時，系統卻將他們從所有工作空間登出。好在我們修復了這個程式異常，現在你可以前往任何一場想去的派對，不對，應該是工作空間。

Slack 23.04.20

2023 年 4 月 12 日

程式異常修正

  • 已修復：在所有人都已離開微型會議的情況下，我們會自動將你靜音，以免你侃侃而談，卻面臨無人傾聽的尷尬情況。不過，不管怎麼樣，都歡迎你繼續發言，表達自己的想法。

Slack 23.04.10

2023 年 4 月 5 日

新消息

  • 本週並無任何要宣布的重大修復，但請放心，我們日後肯定還會進行更多修復。當然，並不是說介紹程式異常就是我們的目標。不過，失誤、調整、犯錯和修正是我們人生中的必經階段，也是成長的代價。無論你目前在哪個階段，我們都希望你能樂在其中，享受當下的人生。

Slack 23.03.50

2023 年 3 月 29 日

新消息

  • 沒有消息就是好消息！不過，有些消息也可能是好消息，或者說沒有消息可能會讓不確定性和不穩定性與發生壞消息的機率持平，但就我們目前的情況來說，沒有消息便是好事，或者至少不是壞事。沒有消息便是萬事大吉。算了，當我沒說。

Slack 23.03.40

2023 年 3 月 22 日

程式異常修正

  • 已修復：變更星期一或星期五的通知時間設定後，會莫名其妙地讓兩天的設定都受到影響。如果反常的星期五通知讓你有個焦躁的星期一，我們深感抱歉。
  • 已修復：當你在其他應用程式中點選 Slack 訊息連結時，系統有時會錯誤地將你傳送至登入頁面。系統沒有認出你！你是換髮型了嗎？看起來很不錯。

Slack 23.03.30

2023 年 3 月 15 日

新消息

  • 我們每週都會發布這些版本說明，讓你充分掌握應用程式效能的動態，但有時我們沒有特別需要說明的事項。總之，現在來談談我們應該一開始就更詳細說明的事情吧！你知道你不僅可以在行動裝置上長按訊息以將訊息設定為「未讀」，方便稍後回來時繼續檢視訊息內容，還能設定稍後查看提醒嗎？噢，你本來就知道嗎？那就好，請繼續使用 Slack 吧。

Slack 23.03.20

2023 年 3 月 8 日

程式異常修正

  • 已修復：使用者在 iPad 上檢視對話時，他們發現有時會出現「返回」按鈕，但點選此按鈕後卻沒有任何反應。這提醒了我們時間的線性本質，無論我們多麼渴望回到過去，都必須繼續前進：永遠向前，不屈不撓，毫不妥協。你能想像如果這是真的會怎樣嗎？這絕對是一個程式異常。抱歉，是我們的錯。

Slack 23.03.10

2023 年 3 月 1 日

新消息

  • 自 3 月 6 日起，將無法再連接至部分舊版 Slack。如果你在過去一年內曾更新，應該就不用擔心這個問題。如果你一年多未更新，可能根本不會看到這則訊息，但我們還是以防萬一，搞不好可以幫到你的子孫。簡而言之，請大家將應用程式更新到最新版本。全體支援團隊感謝你的配合！

Slack 23.02.40

2023 年 2 月 22 日

新消息

  • 你有沒有曾經建立了頻道並打算設為私人頻道，但卻忘記切換開關？此時你可能很緊張，畢竟要在其他人發現之前，嘗試找到控制面板以將 #佳玲的驚喜派對或 #所有財務文件從公開轉換為私人，所以有點手忙腳亂還蠻正常的。現在，管理員和擁有者可在頻道詳細資料區段中找到此選項，這樣當他們又忘了切換開關時，就能快速避免他人發現。

Slack 23.02.30

2023 年 2 月 13 日

程式異常修正

  • 已修復：從 iOS 將聯絡人資訊卡分享至 Slack 後，系統沒有執行任何動作，什麼都沒有。就像是分享資訊的雙方都對對方說「不用了，謝謝」。我們已達成協議並重新建立彼此間的聯繫，因此你可以順利將聯絡人分享至 Slack。現在該有的都有了。
  • 已修復：名字非常重要，它定義了我們是誰。如果沒有了名字，我們的生活會怎樣？遺憾的是，當你將檔案上傳至 Slack 時，無論輸入的檔案名稱是什麼，它們都顯示為「iOS 的檔案」。此問題已經解決，不便之處，敬請見諒。祝一切順心！來自加州的應用程式敬上。

Slack 23.02.20

2023 年 2 月 9 日

新消息

  • 透過微型會議中的行動裝置螢幕共享功能，隨時隨地都可分享螢幕畫面！只需在發起微型會議後開啟更多選項功能表，然後點選共享螢幕即可開始。你甚至可以讓 Slack 應用程式在背景中繼續分享裝置上的任何內容！

程式異常修正

  • 已修復：人們常說方方正正是種時尚，但如果每個人的活動標記都變成正方形 (通常為訪客帳號標記的形狀)，就不太酷了。從某種意義上說，我們都是這裡的訪客，對此我們努力找出一個解決辦法，最後我們將事情弄回原樣，也就是說，現在正式成員的標記為圓圈，我們尊貴的訪客的標記則為正方形。
  • 已修復：使用「旁白」功能時，無法開啟對話串訊息中附加的媒體檔案。這並不有趣，單純是個令人困擾的問題。不便之處，敬請見諒。

Slack 23.02.10

2023 年 2 月 1 日

程式異常修正

  • 已修復：點選自動完成的建議將禁用先前設定的任何文本格式。我們已經（手動）完成此程式異常的修復。

Slack 23.01.40

2023 年 1 月 26 日

新消息

  • 你可以一次處理多項任務，Slack 現在也行。我們調整了影片剪輯，現在可以將其最小化成較小的視窗，這樣你可以一邊不疾不徐地處理工作，一邊繼續播放剪輯。

程式異常修正

  • 已修復：我們識別不出訊息末尾的表情符號串，這表示任何結尾的圖形符號都不會出現。如果是 Wordle 的愛好者，或許會鬆一口氣。
  • 已修復：如果在開啟「旁白」功能的情況下錄製語音剪輯，會使螢幕助讀程式切換成錯誤的說話者，聲音因此會變得非常小，讓人聽不太懂。這違背了協助工具的初衷，造成不便我們深感抱歉。

Slack 23.01.30

2023 年 1 月 19 日

新消息

  • PSA：你知道可以在 Slack 中設定提醒嗎？長按訊息然後選取「設定提醒」，或在 Slack 的任何一處輸入「/remind me」，Slackbot 便會在指定時間盡責地提醒你。

Slack 23.01.20

2023 年 1 月 11 日

程式異常修正

  • 已修復：如果想建立返回 Slack 特定對話的導覽標記記錄，複製訊息連結絕對是最佳方法，但很抱歉，在行動裝置上無法使用這些連結；這很明顯是程式異常所導致 (是不是這些程式異常會「吃掉」導覽標記呢？)。不管怎麼樣，現在又能正常使用訊息連結了。

Slack 23.01.10

2023 年 1 月 4 日

新消息

  • 你相信要 2023 年了嗎？如果你和我們一樣，你可能會在展望未來的同時進行一些反思。為此，這次更新與其說是重大變化，不如說是為未來奠定基礎。我們還是 Slack，你也還是你，我們都有所成長，成為比之前更好的自己。新年快樂！

Slack 22.12.21

2022 年 12 月 19 日

程式異常修正

  • 我們已調整了一些難以察覺或難以解釋的內容。我們期望下次能夠回報你更有趣的標準版本類型。

Slack 22.12.20

2022 年 12 月 15 日

程式異常修正

  • 已修復：說個趣聞，你可以設定應用程式，以便為自己在 Slack 中張貼訊息。但是最近出現程式異常，導致系統會顯示應用程式 (而非作者) 的名稱和圖示，引發混亂與困擾。你能想像每次收到信件時上頭的署名者不是寄件人，而是郵差嗎？我們已修復此程式異常，一切都恢復正常。

Slack 22.12.10

2022 年 12 月 7 日

新消息

  • 原況文字功能可即時擷取圖片和已暫停影片的文字內容，解鎖無數可複製貼上的新內容，非常適合喜歡用「複製」鍵的人。

程式異常修正

  • 已修復：日文鍵盤使用者在嘗試提及某人時無法存取使用者建議清單。雖然有些人可能喜歡智力挑戰，他們會嘗試記住每個同事的使用者名稱，但我們還是有提供建議功能以便大家輕鬆標記。
  • 已修復：若有人在對話串中張貼了含網址的回覆，現在透過 VoiceOver 即可啟用。試試使用 slack.com (額外的頁面瀏覽次數永不嫌多)。
  • 已修復：我們修復了偏好設定畫面中的「傳送意見回饋」項目，你現在能確實傳送意見回饋了。我們希望收到的都是好評。

Slack 22.11.40

2022 年 11 月 30 日

新消息

  • 直接透過手機為工作空間建立新自訂表情符號！首先，開啟表情符號選擇器，並在搜尋欄位中輸入新表情符號名稱。若顯示「無結果」，請點選「新增自訂表情符號」以拍照或從相片庫中選取。無論是你的寵物、放假時拍的照片，還是你在一年級獲得的而老媽捨不得扔掉的獎杯，都可以製作成表情符號。

程式異常修正

  • 已修復：從其他應用程式向 Slack 傳送影像後，分享表單會繼續待命而不是聽從指示。現在分享表單完成任務後會禮貌退場。
  • 已修復：從私訊或私人頻道中將較舊的訊息分享至同一個對話時，「傳送」按鈕始終無法變綠。現在你可以輕鬆重啟之前的討論主題，比如最早可以在什麼時候播放聖誕節音樂 (我們的專家認為是 12 月 1 日)。試試看，長按訊息，然後點選「分享訊息」。

Slack 22.11.30

2022 年 11 月 15 日

程式異常修正

  • 已修復：編輯有數字編號或項目符號的清單有時會破壞格式，無論從字面上或畫面上來看，都是很超過的行為。在生活中，變化不可避免，而這款應用程式現在將更加適應這種現實情況。
  • 已修復：你可能聽過「心急水不沸」這句格言，但你聽過「心靜錄音自行停止錄製並刪除」嗎？ 這肯定是一句鮮為人知的諺語。從現在開始，如果你在錄製語音剪輯時捲動返回頻道，錄音將不會再自動刪除。
  • 已修復：毫無疑問，睡眠十分重要。但如果你的手機螢幕在錄製語音剪輯的過程中休眠 (因此導致錄製停止)，那會比較像是一場噩夢。維持意識流動，我們會讓你的手機保持「清醒」，直到錄音結束。

Slack 22.11.20

2022 年 11 月 9 日

本週沒有太多事項需要分享，但請放心，我們仍在幕後工作，確保一切都能保持最佳狀態。如果發現任何異常 (或任何錯誤)，歡迎透過 feedback@slack.com 留言給我們！

Slack 22.11.10

2022 年 11 月 2 日

程式異常修正

  • 已修復：VoiceOver 使用者會注意到，以詳細檢視開啟訊息時，播放功能又再次以段落作為區隔，允許使用者跳過整段文字。如果你要找的詳細資料常常淹沒在冗長、遍布表情符號的序言之中，那麼此功能非常適合你。

Slack 22.10.50

2022 年 10 月 26 日

新消息

  • 此次並無重大變更。有時候當你回過頭來查看進展時，才能最好地衡量你的實際進展。你知道我們曾經是家電動遊戲公司嗎？蠻狂野的。

Slack 22.10.40

2022 年 10 月 19 日

新消息

  • 你知道什麼東西不「拖拉」，反而很有趣嗎？我們的 iPhone 和 iPad 應用程式現在支援拖放內容至訊息輸入位置！無論是檔案、相片、影片，還是連結和一般的舊版文字，均可拖放至撰寫方塊，就能附加在訊息中。

程式異常修正

  • 已修復：如果連續多次使用相同的表情符號，應用程式就會減少此表情符號的數量，變為單獨的執行個體。我們不會再質疑你出於自身美感做的決定，如果訊息中需要加入 5 個印章表情符號 (以授予最多數量的「核准印章」)，你當然可以這麼做。

Slack 22.10.20

2022 年 10 月 10 日

新消息

  • 如果你會因為清理環境而感到內心平靜，推薦你在側欄的區段間移動頻道（前提是你已經在桌面版應用程式中建立了區段），讓你隨時隨地都平靜愉悅。家具可不便宜，改為重新裝修側欄不是很好嗎？

程式異常修正

  • 已修復：如果你訊息沒打完稍微休息一下，可能會在要繼續時發現鍵盤也跑去休息了，而且不太聽話，不想要繼續工作（如果是打日文，特別會出現這種情況）。我們保證，沒有要針對個人。
  • 已修復：大概沒有人記得住電話號碼，看來我們也是這樣。現在，當你從聯絡人應用程式複製電話號碼並貼到 Slack 時，我們會確實傳送號碼，訊息中不再會是空白字串了。
  • 已修復：Slack Connect 頻道並未顯示完整的成員名單，要等到你加入了頻道後才會顯示。正如其名，Slack Connect 的功用是「聯繫」，而不是有秘密賓客名單的「Slack 資格限定社團」，所以我們將此問題加以修正。

Slack 22.10.10

2022 年 10 月 3 日

新消息

  • 現在，在行動裝置上啟用微型會議，即可透過其中的視訊和即時表情符號回應等功能暢所欲言！

程式異常修正

  • 已修復：我們的工作就是「驅趕」程式異常，但工作空間圖示並不是驅趕的對象，我們最近似乎把這兩種情況搞混了。如果左上角的圖示之前顯示在非常角落的位置，現在應該可以看到完完整整的圖示。
  • 已修復：我們發現部分頻道似乎出現難以解釋的情況，導致開啟這些頻道後就會出現神秘的當機現象。我們知道該找誰來解決。[注意：我們獲知，從法律的角度來說，我們不能說應用程式中有任何幽靈、鬼魂、鬼魅或靈魂，我們修正此程式異常時沒有驅趕任何幽靈。]

Slack 22.09.40

2022 年 9 月 26 日

程式異常修正

  • 已修復：有時候使用 @ 提及時，提及的內容會在訊息中連續出現兩次，以英語以外語言撰寫的訊息更是如此。雖然我們都知道快速地連續叫他人的名字兩次確實是引起對方注意力的好方法，但不得不說，這似乎有點失禮。

Slack 22.09.30

2022 年 9 月 19 日

程式異常修正

  • 已修復：我們常說：「三思而後行」。不過，我們剛剛發明「搜尋兩次，結果為零」這句話，可用來解釋你最近可能已注意到在應用程式中發生的情況。現在，你可以連續搜尋相同內容，多少次都沒關係，我們會確保每次都會成功運作。

Slack 22.09.20

2022 年 9 月 12 日

新消息

  • 各位 iPad 使用者，我們已將快速開關的跳轉速度加快。現在，快速按下 Cmd+K 即可優雅地從某個頻道跳轉至其他頻道，而且可以立即開始輸入內容，整個過程流暢無縫。

程式異常修正

  • 已修復：針對破解偵測功能進行小幅更新，這項功能現在與 iOS 16 相容。
  • 已修復：或許你曾嘗試在 iPad 上以半螢幕模式使用 Slack，卻發現自動完成建議方塊並未顯示在撰寫工具中。如果因此影響到任何多工作業，我們在此致上歉意。我們已修正此問題，因此你可繼續透過多個畫面處理多項工作。
  • 已修復：人們常說分享就是關懷，正因如此當你無法從 Slack 分享檔案至其他應用程式時，我們便修復了這項錯誤。我們在此向其他應用程式致上歉意。我們還能做朋友嗎？

Slack 22.09.10

2022 年 9 月 6 日

新消息

  • 如果為多個檔案、影像或影片使用共同的副檔名，就會導致每個檔案、影像或影片都分別有獨立的訊息，不但難以滑動查看，而且還會讓頻道或私訊變得雜亂不堪。現在，這些內容會彙整在一起，成為單一訊息的附件，這讓一切都變得井然有序。
  • 你是否曾嘗試將他人新增至頻道或私訊，但在結果清單中卻找不到正確人員？我們已進行改善，將會根據你經常及最近 (也許合稱「常近」？) 傳送訊息的對象顯示結果。
  • 如果正在查看頻道，你會發現在有草稿訊息的對話串中，會顯示一個實用的小標記。這個小標記會讓你更方便從上次離開處繼續。
  • 當你在為新頻道命名時，空格現在將自動變更為連字號，因此你甚至無須考慮自行變更。

Slack 22.08.50

2022 年 8 月 29 日

程式異常修正

  • 已修復：從 Slack 將部分檔案匯出到其他應用程式時，你會發現檔案名稱會改變，並在開頭加上一些看似隨機的數字。此錯誤是我們這邊的問題。(如果想要，你可以購買這些號碼的樂透，但我們無法保證你能中獎。)
  • 已修復：我們認為工作用暱稱非常好，但如果某位人員選擇不「顯示全名」，就無法看到他的全名 (即使是查看他的個人檔案，也無法看到)。現在，你一律可以看到顯示在其個人照片上的全名。不妨呼喊一下小明 (真實姓名：王小明)。

Slack 22.08.40

2022 年 8 月 22 日

程式異常修正

  • 已修復：用韓文撰寫訊息時會發現前幾個字元未正確呈現。現在，翻譯中流失任何內容都只是因為人類交流的變幻莫測，而非技術上的突發狀況。

Slack 22.08.30

2022 年 8 月 15 日

新消息

  • 對話頂端的標題已更新，能夠提供更多資訊，同時版面不會過於擁擠，總體而言變得更為簡潔。你現在可以在成員人數旁看到書籤數量和已釘選的訊息數量，而且同樣點選對話標題後，系統便會將你導向至對話詳細資料的畫面。
  • 是否曾不小心在「跳至...」欄位中開始搜尋，或錯誤地嘗試從「搜尋」尋找頻道？我們做了一些調整，現在在這兩個搜尋路徑之間切換更加輕鬆簡單，如此你總能順利前往想去的地方。

程式異常修正

  • 已修復：如果從 OneDrive 或 Google Drive 上傳檔案失敗讓你感到十分惱火，那不妨聽聽我們帶來的好消息：應用程式程式異常已解決。
  • 已修復：上傳的影像現在會重視你為他們取的名稱，而不是預設為「從 iOS 上傳的影像」。 這樣老是要搬出特定名號的行為實在是蠻糟的，有點像攀名人關係，對此我們深感抱歉。
  • 已修復：如果接受加入已在進行中微型會議的邀請，有時候會無法成功加入，這就有點不禮貌了。我們保證，這單純只是有些誤會而已。

Slack 22.08.20

2022 年 8 月 8 日

新消息

  • 各位 iPad 使用者，讓我們直接切入重「點」。如果你在使用 iPad 時搭配滑鼠或觸控式軌跡板，會發現將游標移到按鈕、功能表和頻道清單上時，這些項目現在會重點標示，讓你能清楚掌握可以在哪些地方開始互動。

程式異常修正

  • 已修復：協助工具更加清楚了，因此，VoiceOver 現在會在讀完每個訊息元素後如預期般暫停一下。這也正好可以提醒使用者偶爾也要停下來休息一下。
  • 已修復：某個工作空間中的訊息連結經常無法在另一個工作空間中開啟，即使已同時登入這兩個工作空間也一樣。你猜這是為什麼？程式異常。現在無論使用哪個工作空間，都可以開啟訊息連結。

Slack 22.08.10

2022 年 8 月 1 日

新消息

  • 我們一直都在幕後默默努力，確保一切恰如其分、順暢運作。如果注意到任何反常的情況，一樣歡迎透過 feedback@slack.com 告訴我們！

Slack 22.07.30

2022 年 7 月 25 日

新消息

  • 已修復：在同步應用程式偏好設定這方面，沒有過於「統一」這回事。也就是說，「偏好設定」>「協助工具」之下的「與 iOS 同步」現在會正常運作，讓 Slack 中顯示的內容與系統層級的設定相符。

Slack 22.07.15

2022 年 7 月 11 日

新消息

  • 此次並無事項需要報告。雖然你看不到，但其實有許多事項正在暗中進行。我們正努力讓 Slack 變得更好；這次看起來成效並不那麼明顯就是。

Slack 22.07.10

2022 年 7 月 5 日

新消息

  • 本週沒什麼重大事項需要報告，實際上也沒什麼微小事項要報告。工作仍在進行中，不過更像是在戲劇換場景時那種幕後工作，我們默默地為即將發生的事情做準備。

Slack 22.06.25

2022 年 6 月 27 日

程式異常修正

  • 已修復：排定稍後傳送訊息後，會在每個頻道和私訊中顯示確認通知 (而不是只在最終會顯示訊息的位置)。事實證明，沒有人想再次經歷在 Slack 中意外點選「全部回覆」的那種恐慌感，因此我們將確保這些訊息更有針對性。

Slack 22.06.20

2022 年 6 月 20 日

新消息

  • 我們已對搜尋介面做出許多改進，以便最小化顯示搜尋內容，同時最大化顯示搜尋結果。你會發現關鍵字已醒目標示，標籤的格式也更為簡潔，而且傳回的搜尋結果數會在清單頂端顯示。

Slack 22.06.15

2022 年 6 月 13 日

程式異常修正

  • 沒有人會喜歡「有試過關閉然後重開一次嗎？」這句話。 然而，有時候頻道清單在未重新啟動應用程式的情況下無法載入。令各地的支援人員和使用者高興的是，此點已經修正。
  • 已修復：如果一開始並未成功，請再試一次。當然，除非你是因連線品質不佳而導致檔案上傳失敗，在這種情況下，Slack 就不會給你第二次機會了。應用程式已不受過去的錯誤左右，所以你應該可以看到更多重新上傳的成功案例。

Slack 22.06.10

2022 年 5 月 24 日

程式異常修正

  • 已修復：由於回傳的是臨時的檔案識別碼，而非最終的檔案識別碼，因此檔案上傳常常會失敗。你知道的，在取得正式駕照之前，車輛管理局 (DMV) 會核發學習駕照給你，在此之前學習駕照非常重要，但到了收到正式駕照後，它就只是雜物箱裡的隨便一張紙而已，沒有任何實際價值，對吧？打個比方，我們所做的就是清理了雜物箱。
  • 已修復：如果 iPad 使用者在微型會議已開始後才加入，就無法將自己的麥克風設為靜音，這就代表通話中的所有人都能聽到使用者周圍的施工噪音，或幼兒吵著要吃午飯的聲音。此問題現在已解決，你可再次加入微型會議，而且不必再踡縮在衣櫥裡的外套下進行會議了。

Slack 22.05.20

2022 年 5 月 23 日

新消息

  • 上傳相片時，你在 Apple「照片」應用程式中標為喜好項目的圖片現在在上傳預覽中會加上一顆小愛心。清楚的 UI，滿滿愛心不遺漏。

程式異常修正

  • 已修復：點選「+」圖示不會顯示頻道中工作流程指令的完整清單，挺諷刺的。因為其實還需要其他指令，所以應該是「-」符號，大概啦。
  • 已修復：轉發至 Slack 頻道的電子郵件沒有電子郵件圖示。為避免使用者分不清所有回覆郵件和吸引人的電子郵件簽名，保險起見，我們已加回圖示。
  • 已修復：先前嘗試分享或儲存 Photoshop 檔案時會導致下載錯誤。就算將這個錯誤截圖，然後透過 Photoshop 製作成一則很棒的祝賀訊息，你仍無法下載 Photoshop 檔案，我們也不曉得為什麼我們現在要提出這項建議。
  • 已修復：如果將 Slack 設為使用應用程式內瀏覽器，則在嘗試開啟檔案預覽內的連結時不會有任何反應。不能同時在同個位置開啟瀏覽器和預覽器，就像蝙蝠俠和布魯斯·韋恩，或是窈窕奶爸中的奶媽本人和扮成她的奶爸不會同時出現一樣。
  • 已修復：提及與回應標籤現在可以正確分辨別人是提及你的名稱，還是使用你的關鍵字。這代表團隊成員發布關於墨西哥夾餅的資訊時，你不會再看到「[person] 提及你」，除非你的顯示名稱是 @墨西哥夾餅。我們也沒立場批評就是。

Slack 22.05.10

2022 年 5 月 9 日

程式異常修正

  • 已修復：在強制要求使用行動瀏覽器的組織中，應用程式仍設定為在登入時預設使用 Slack 應用程式內瀏覽器。這會導致瀏覽器嘗試驗證但遭拒，接著就乾脆放棄驗證並生悶氣，更拒絕提供任何替代方案。現在適用的瀏覽器已可使用，所以如果你還是無法使用，那就是你的問題了，應該吧。

Slack 22.04.20

2022 年 4 月 25 日

程式異常修正

  • 已修復：透過 iPad 查看檔案時，功能表列未顯示，這代表你無法分享檔案、為檔案加上註解、儲存檔案以供日後使用或執行其他任何操作。你唯一能做的就是盯著檔案看，就像在畫廊裡盯著畫作一樣。我們確信，你上傳的每個檔案肯定都是藝術傑作，但我們也想提供工具，讓你可以針對檔案進行所需操作。
  • 已修復：如果在查看長對話串時點選通知，有時會讓應用程式超載，進而導致意外停止運作。天秤已重新平衡，能量流也已修正，我們還有禮貌地拒絕應用程式再度「罷工」。

Slack 22.04.10

2022 年 4 月 11 日

新消息

  • iPad 使用者必定會對此次要推出的重大更新感到欣喜。全新版面配置更貼近桌面版體驗，側欄亦進一步升級，更方便整理與瀏覽，而且我們也針對 iOS 版協助選項進行改良，帶來更優質的使用體驗。你可在這裡取得完整摘要：https://slack.com/blog/news/ipad-app-new-look-improved-functionality

程式異常修正

  • 已修復：你知道可以在 iPad 版應用程式中使用鍵盤捷徑嗎？現在捷徑會正常運作！使用 CMD + [ and CMD + ] 來回瀏覽，以查看你最近檢視的對話。

Slack 22.03.20

2022 年 3 月 28 日

程式異常修正

  • 已修復：變更頻道詳細資料畫面中的頻道說明時，實際上更新的是頻道主題，而當變更頻道主題時，更新的是頻道說明。我們確定，這種情況並不是「相反日」真實上演，但這種說法卻是這類事件的唯一合理解釋。此外，相反日也並非真實存在。還是說真的存在，而這句否定實際上表達的是肯定的意思？是的 (不是)，因此我們並未修復此程式異常 (我們已修復此程式異常)。

Slack 22.03.10

2022 年 3 月 14 日

新消息

  • 現在如果在加入頻道前事先預覽，就會看到頻道說明與頻道名稱一起顯示，讓你可瞭解更多內容資訊。適用情形：當你不確定 #貓頭鷹是針對鳥類學家、失眠症病患還是為居家裝飾品建立的頻道時。
  • 如果工作時間不是從早上 9 點開始 (或者說如果你覺得 Slackbot 提醒是早上第一個映入眼簾的事物，與其說有助於讓你清醒，不如說會讓你不太愉悅)，你現在就可以選擇何時顯示「明天」或「下週」的提醒。前往「偏好設定」>「通知」，設定最適合自己的預設設定。

程式異常修正

  • 已修復：點選應用程式中的訊息連結總是會將你帶往主訊息，而不是特定的對話串回覆中。這就像詢問 101 大樓怎麼去，卻被告知抬頭看就會找到一樣「有用」。我們嘗試了其他設計，並將此功能改造的更具吸引力。

Slack 22.02.20

2022 年 2 月 28 日

新消息

  • 溫馨提示：為因應作業系統不斷推陳出新，每次功能也更優質的趨勢，這將是最後一個支援 iOS 13 的 Slack 版本。你仍可使用 Slack，但必須先升級至 iOS 14 才能繼續接收更新。
  • 我們已修復許多因使用韓文字元建立訊息和清單而引起的小程式異常。一組程式異常應該用什麼稱呼呢？一堆？一大袋？我們已修復超多程式錯誤。
  • 是否曾在回覆對話串後才意識到應將回覆也傳至主頻道？我們也是如此。正因如此，你現在可以回頭與頻道中的其他人員分享對話串訊息。只需按住要分享的訊息，然後選取「將回覆傳送至此頻道」，就能讓此訊息獲得應有的關注。
  • 功能表，走開！現在只要將網址反白並貼在文字上，文字就會變成超連結。字詞本身完全一樣，卻搖身一變成可點選的全新目的地。
  • 當你首次傳送私訊給某人時，可在對話開頭看到對方的稱呼。我們希望這一小小的舉動，有助於促進同事之間互相尊重的氛圍。

程式異常修正

  • 已修復：將訊息撰寫視窗展開為全螢幕後，文字方塊的大小實際上並不會改變。這只是一種幻覺，就像那些騙人的花瓶和人臉圖片，或是「再看一集就好」的想法。 再次享受在更大畫面中撰寫訊息的體驗。
  • 已修復：想透過點選頻道名稱並向下捲動至「開始對話」的方式，在頻道中開始 Zoom 通話，但功能無法正常運作。完全無法運作。即使是誤撥電話後在鈴聲短暫響起時馬上掛斷，或者是在留宿派對上鼓起勇氣打給心上人後卻又立刻掛掉，都沒有那麼徹底。好了，現在可以使用了。請以負責任的態度開始 Zoom 對話。

Slack 22.02.10

2022 年 2 月 15 日

程式異常修正

  • 已修復：從其他應用程式分享檔案至 Slack 時，群組聊天會遺漏所有名稱，僅顯示空格和逗號。檔案分享處理起來十分有趣，就好比在婚禮上扔捧花，而傳送運作中的訊息時也需更加準確。
  • 已修復：如果透過行動應用程式查看某人的個人檔案，有時候會看到冗長繁雜的網址，而非整潔、可點選的連結。這無法帶來歡笑，所以我們已懷著對所有寬宏大度的人們的謝意，將網址妥善整理。

Slack 22.01.30

2022 年 1 月 31 日

新消息

  • 你現在可依最近活動來排序對話！點選首頁標籤右上角的按鈕，查看井然有序的新時間表。

程式異常修正

  • 有些人回報卡在 SSO 迴圈中，且系統反覆要求他們完成認證，這就像最糟的那種旋轉木馬，堪稱「絕望的旋轉木馬」。你現在可以登入應用程式，並跳出恐怖的循環。
  • 查看團隊成員的個人檔案時會發現「通話」選項不見了。有別於普遍的想法，背後的原因不是「通話前總是想先輸入文字」的設計理念，而只是程式碼不相符所導致的結果。

Slack 22.01.20

2022 年 1 月 18 日

程式異常修正

  • 已修復：如果你在查看工作空間中應用程式的詳細資料，然後嘗試切換至訊息標籤，會發現應用程式載入的時間非常之久，讓人很不耐煩。這段時間就像聽故事時中間出現漫長的沉默，你不確定講者是有意停頓以製造效果還是思緒已中斷，又或是看窗邊經過的松鼠看到出神了。

Slack 22.01.10

2022 年 1 月 3 日

程式異常修正

  • 已修復：當應用程式套用深色模式時，超連結會以較低的色彩對比度顯示，導致難以閱讀。深色模式設計的目的在於讓使用者瀏覽畫面時，減少眼睛不適的情形，而不是模擬在燭光下閱讀的情景，因此我們調高了亮度的檔次。

Slack 21.12.10

2021 年 12 月 6 日

程式異常修正

  • 已修復：覺得生活 (具體來說是 GIF 和表情符號形式的生活) 過於匆忙嗎？其實那是程式異常讓 Slack 在 iPhone 13 Pro 上無法正常運作而引起。修復過後，會動的影像就能再次以適當的速度動起來。
  • 已修復：在為僅有 2 位成員的頻道傳送通知時，我們的系統會有些不拘小節地將對話名稱全部拖放在一起。現在名稱已修復完畢，訊息是來自 #you-and-i 還是 #just-the-two-of-us 可以說是一清二楚。
  • 已修復：如果是透過輸入 /zoom 啟動 Zoom 會議，你會發現「加入」按鈕現在可以正常運作，這表示不能再將程式異常當做晚加入通話的藉口了。很抱歉 / 歡迎。
  • 已修復：官方 Apple 符號 (Mac 鍵盤上的 option + shift + K) 並未在 iOS 應用程式的各部分中正確顯示。不必擔心，Apple 一向以優質聞名，這些程式異常只是偶發的小問題而已。
  • 已修復：在傳送帶有標點符號的項目符號清單時，有時會出現非預期的換行，讓每則內容既顯得孤僻，還有點對人不理不睬的感覺。這並非我們想要的結果，針對我們的內容中那些特別愛唱反調的清單，我們感到非常抱歉。

Slack 21.11.20

2021 年 11 月 15 日

新消息

  • 頻道清單變得更容易控制了！在首頁標籤中點選並按住任何頻道或私訊，將對話標示為已讀、將通知靜音、複製頻道名稱或離開頻道。所有這些動作都需要用手指按下。

程式異常修正

  • 已修復：自訂狀態資訊顯示不確實，讓你在應用程式各處都找不到相關資訊，這表示訊息已撰寫了一半，你才注意到要傳送私訊的對象在飛機上，或者在遛狗。又或者對方將 :coffee-parrot: 表情符號設為狀態，而且你知道當 Brian 的狀態顯示為 :coffee-parrot: 時，便不是詢問他冥想應用程式的最佳時機。好的，現在無論你身在何處 (或攝入多少咖啡因)，都可查看狀態。這樣能讓你安心嗎？

Slack 21.11.10

2021 年 11 月 1 日

程式異常修正

  • 已封存頻道雖然顯示在「跳至……」功能表中，但卻像貯存在密封罐中一樣，待在應用程式緊緊密封的角落中無法供人存取，彷彿對被封存一事懷有怨懟。之後情況有所改善，你可以再次存取這些頻道以取得其中的歷史資料。

Slack 21.10.20

2021 年 10 月 18 日

新消息

  • 如果你正在使用 Slack Connect 與其他組織分享私人頻道，我們會確保該頻道在接收端也維持私人狀態。意思是，接收到私人共用頻道時不會出現設定公開的選項。讓你更安心，也讓所有人更安全。

程式異常修正

  • 已修正：無論你是否選擇相關設定，通知音效一律為「裝置預設」音效。就好比餐廳遞給你菜單，不管你點了什麼菜式，都只提供肉捲。沒有要針對肉捲的意思。
  • 已修正：部分特殊尺寸影響 (全景相片、裁切截圖) 在上傳後無法正確顯示。應用程式現在對所有形狀和尺寸的圖片更包容了。
  • 已修正：我們發現某些包含非英文字元和表情符號的訊息有時候會在傳送後截斷。我們也不知道其中原因，但這樣確實很煩人。以後不論你如何撰寫訊息內容，都能傳送完整訊息。
  • 已修正：很抱歉通知你，從 Slack 複製項目符號清單並貼到其他地方時，項目符號不會再變成城堡表情符號了。

Slack 21.10.10

2021 年 10 月 4 日

新消息

  • 你現在可以直接在 Slack 中錄製影片和語音剪輯。加入一些面談時間，幫助團隊瞭解最新情況、交流意見回饋，或只是打聲招呼也可以。想在站立會議中表達自己的想法嗎？這部分最好先跟你的管理員確認一下。
  • 現在只需用手指點選一下，就能收起或展開頻道區段，帶給你更簡潔、更集中的體驗。

Slack 21.09.21

2021 年 9 月 27 日

程式異常修正

  • 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。

Slack 21.09.20

2021 年 9 月 20 日

新消息

  • 如果執行系統是新的 iOS 15，你現在能夠在推送通知中看到訊息傳送者的頭像。畢竟在現在這個年代，我們都能使用更友善的面孔來當作頭像。
  • Slack 現與 iOS 15 的專注模式進行整合，當你需要冷靜和重新集中精神時，我們便不會傳送通知，以免打斷你的思緒。

Slack 21.09.11

2021 年 9 月 9 日

程式異常修正

  • 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。

Slack 21.09.10

2021 年 9 月 7 日

程式異常修正

  • 已修復：用 /invite 指令將某人新增至私人頻道時，會直接新增，而未要求確認。我們已確認是否採用了上述的確認機制，現在一切都沒問題了。

Slack 21.08.20

2021 年 8 月 23 日

程式異常修正

  • 已修復：出現了討人厭的小蟲子 (程式異常)，導致有些使用者無法在訊息中提及其他人員。我們小心翼翼地用紙杯 (這是比喻) 抓住這隻小蟲子，在大門外 (這也是比喻) 放生，正好遇見鄰居經過 (還是比喻)，給我們帶來了一塊藍莓派 (藍莓派是真的)，實在太美味了。
  • 已修復：先前在 Slack 應用程式隨意瀏覽設定時，可能會發現表情符號沒有正常顯示，而是變成了 :這樣: 的文字。此問題已修復，表情符號都可以正常顯示了，比個 :讚: 吧！

Slack 21.08.10

2021 年 8 月 9 日

新消息

  • 這將是最後一個支援 iOS 12 的 Slack 版本，也就是說，這是最後一個支援 iPhone 5s 和 6、iPad Mini 2 和 3、iPad Air (第 1 代) 和 iPod Touch (第 6 代) 等裝置的版本。此外，自 9 月 1 日起，裝置必須搭載 iOS 13.3 或以上版本才能連線至 Slack。我們知道這項新資訊可能會造成一些困擾，但這些最低要求有其必要，能夠確保 Slack 可以保有與我們設計之時相同的安全與順暢性。感謝你的理解。

程式異常修正

  • 已修正：使用標記時，在句號之後加上結束倒引號並不會結束程式碼區段。你現在可以隨心所欲使用標點符號，因為你知道程式碼區塊不會無休止地繼續下去。
  • 已修正：VoiceOver 的使用者可能已經注意到，更新為最新版本後，在訊息之間滑動變得相當困難。這項問題背後的原因和嘗試解決程式異常本身一樣令人興奮，可以肯定的是現在情況有所好轉。
  • 已修正：記憶體問題導致應用程式更頻繁地停止運作，這一問題主要出現在舊款裝置上。雖然這確實令人困擾，但我們尚無法解決這項問題。我們正在盡最大努力降低問題發生的頻率，感謝你的耐心等待。

Slack 21.07.20

2021 年 7 月 26 日

新消息

  • 大家最近過得還好嗎？睡眠是否充足？水份補充得夠多嗎？有沒有適時吃些蔬菜？我們目前沒有任何重大更新，所以想在這裡提醒你善待自己和身邊的人，僅此而已。愛你喲。

Slack 21.07.10

2021 年 7 月 12 日

程式異常修正

  • 已修復：從 Slack 訊息複製文字再貼回 Slack，有時後會導致當機和/或已知宇宙出現裂痕。我們已經修復這項程式異常 (以及任何待處理的蟲洞)，而且我們的科學家保證，應用程式已經回復安全狀態，可以在這個時間軸上安心使用了。
  • 已修復：針對日文假名手指滑動輸入法的使用者，「智慧全形空格」功能現在應該已經可以正常運作，在訊息中間插入新文字的功能也是。也可以這麼說，我們把這兩個小麻煩滑掉了。

Slack 21.06.32

2021 年 7 月 1 日

程式異常修正

  • 我們已調整了一些難以察覺或難以解釋的內容。我們期望下次能夠回報你更有趣的標準版本類型。

Slack 21.06.30

2021 年 6 月 28 日

程式異常修正

  • 已修正：啟用 VoiceOver 的使用者無法存取訊息中的網址。如果協助工具選項反而讓應用程式更不好用，實在是讓人很沮喪，所以我們已經確保協助工具現在可以正常運作。

Slack 21.06.20

2021 年 6 月 14 日

程式異常修正

  • 已修復：空白輸入欄位理論上沒有文字能夠選取，但之前點選該處會顯示「剪下」和「複製」選項。沒有文字，要怎麼複製？如果你複製的文字不存在，那到底有沒有這些文字？
  • 已修復：編輯頻道主題時，即使你點選「取消」，系統依然會儲存任何變更，好似在指示應用程式：「立刻顯示我輸入的內容」，而不是「回復」。 目前已經修復此程式異常。
  • 已修復：訊息若以「斜線」開頭會開啟捷徑功能表；你必須先關閉此功能表，才能繼續撰寫訊息。捷徑是為了省時，不應拉長作業時間，因此我們已經修復這個意外問題，讓你不再「繞遠路」。
  • 已修復：工作空間有時會顯示「-1」位新使用者加入，看起來相當詭異。即使我們的服務條款並未明文規定不存在的個人不得使用 Slack，但我們已直接決定工作空間的成員必須是能增加人數的成員。

Slack 21.06.11

2021 年 6 月 4 日

程式異常修正

  • 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。

Slack 21.06.10

2021 年 6 月 1 日

程式異常修正

  • 已修正：嘗試透過 Quick Reply 傳送訊息 (回應通知) 有時完全無法傳送訊息。這對傳送者而言非常挫折，讓我們覺得很尷尬,而且與「快捷」的綽號完全不符。 所有速度的回覆現在都將支援。
  • 已修正：先前嘗試開始新的對話串時，會直接把你踢回主頻道檢視，卻沒有任何道歉或說明。這個問題已經修正了，因此無論你到哪裡，都可以從裡發起對話串。

Slack 21.05.20

2021 年 5 月 17 日

新消息

  • 為了給你更好的享受，我們已讓頻道清單變得更豐富。你現在可以在私訊旁看到個人檔案，以及所有與群組聊天相關的名稱。我們也已經改善協助工具，包含新增支援較大文字的功能，並為你的手指加上更多點選目標，當使用 VoiceOver Rotor 時，也會有其他動作。
  • 小小的手勢更新 (嗯，雖然只是一個小更新，但適用於任何手指大小或部位) － 如果你從另一個頻道追蹤一個頻道連結，現在向右滑會帶你回到上一個頻道，而不是回到頻道清單。

程式異常修正

  • 已修復：針對有些人員，儘管已被完全讀取，頻道仍保持粗體且顯示未讀取。這個令人不愉快的程式異常現在已被修復。

Slack 21.05.11

2021 年 5 月 7 日

程式異常修正

  • 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。

Slack 21.05.10

2021 年 5 月 3 日

新消息

  • 我們已改善主要 iOS 畫面的動態輸入，如此一來，若您使用較大的文字或字型設定，Slack 能提供更佳的可讀性。小趣聞：文字必須要方便閱讀，才有用武之地。

程式異常修正

  • 已修復：無論您怎麼唸「GIF」這個字，您可以再度把它們貼到 Slack。讓迷因梗圖滿天飛吧！

Slack 21.04.20

2021 年 4 月 19 日

新消息

  • 若你精通簡體中文或繁體中文，或者是期許自己朝這個目標邁進，Slack 現也提供這些語言讓你使用。如要調整語言偏好設定，請前往「你」>「偏好設定」>「語言」。
  • 雖然有點慢，不過現在所有 Slack 程式終於都提供草稿功能。在電腦上開始撰寫訊息，之後可在手機上完成。用手機將白板上的草圖拍攝成照片並附加到訊息內，之後再到電腦上撰寫整則訊息。
  • 現在要表達感受變得更容易，也就是能更輕鬆在 Slack 內傳送表情符號。訊息輸入現附有表情符號按鈕，你可尋找並選取最適合的表情符號。

程式異常修正

  • 已修復：iPad 應用程式不幸出現程式異常，/invite 斜線指令會導致應用程式當機。你現可快速邀請人員，不再使人掃興。
  • 已修復：/giphy 斜線指令在對話串中停止運作，導致無法適時在對話中插入正確的 GIF 檔案，可能會打斷你的思緒。我們已修復此異常情況，你現可在對話串中隨心所欲輸入「/giphy thimble」。

Slack 21.04.10

2021 年 4 月 5 日

新消息

  • 將共事人員放在清單頂端。現在，當你在任何 iOS 版應用程式點選「分享」圖示，你的 Slack DM 和 MPDM 會顯示在最頂端。

Slack 21.03.20

2021 年 3 月 22 日

程式異常修正

  • 已修復：有時候，把狀態設定為「離開」沒有作用，你的團隊成員還以為你在過濾他們的訊息。我們已經解決這個問題，所以現在你可以使用「離開」狀態並全身而退。
  • 已修復：以前如果你用全螢幕模式在 Slack 開啟影像，並且把你的裝置轉成橫向，關閉影像之後，Slack 就會卡住。我們終於摸透該怎麼沿著原路回去了，所以現在關閉影像之後，你可以順利回到直向模式。

Slack 21.03.10

2021 年 3 月 8 日

程式異常修正

  • 已修復：只需要點選、按住再拖曳，你就可以再次重新排列轉換工作空間。一切都在正確位置，包括你的工作空間。

Slack 21.02.20

2021 年 2 月 22 日

新消息

  • 轉換工作空間的各位粉絲，聽好了：首先，對於你自認為是轉換工作空間的粉絲，我們深感榮幸，甚至還欣喜若狂。第二，我們重新改造了這個功能，讓你可以更容易區分工作空間，也能更輕鬆地在工作空間之間切換。
  • 對部分使用者來說，搜尋功能是 Slack 的核心。現在，搜尋功能不僅是核心，更是 Slack 的「基石」，因為搜尋功能將移到應用程式底部的專屬標籤。

程式異常修正

  • 已修復：如果來自某個應用程式的訊息有按鈕，而按鈕上有表情符號，表情符號會以 :this: 的格式顯示，而不是表情符號本身。這個程式異常實在是 :woman-gesturing-no:，所以現在已經解決了。

Slack 21.02.10

2021 年 2 月 8 日

程式異常修正

  • 你必須在工作空間功能表選取「人員」、選擇一個對象、按一下「訊息」，然後再試著傳送訊息，對，以前 Slack 就是這麼麻煩。再也不用這麼麻煩了。直接送出去吧！