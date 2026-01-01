Slack Windows 版 - 版本說明

跳到主要內容
Slack 4.47.69
2025 年 12 月 8 日
程式異常修正
- 別在意，我們只是在做一些小調整，好讓應用程式保持最佳狀態。敬請期待更多內容。再見！
Slack 4.47.65
2025 年 11 月 24 日
Slack 4.47.59
2025 年 11 月 10 日
程式異常修正
- 我們修復了程式異常、提高了效能並完成了工作，結果還不錯。請以負責任的方式盡情使用 Slack。
Slack 4.46.104
2025 年 10 月 21 日
程式異常修正
- 此次版本修正的所有程式異常都不太明顯，難以察覺，或者說過於繁瑣，用文字難以形容。儘管如此，事情都完成了，改善工作也做了，應用程式也稍微變得更好了。
Slack 4.46.101
2025 年 10 月 6 日
程式異常修正
- 當你開啟新的一天時，有個小提醒：因為有你，世界更為獨特，而且你也在以意想不到的方式影響著他人。對了，這次我們沒有對應用程式進行任何重大變更，繼續開心地傳送訊息吧！
Slack 4.46.99
2025 年 9 月 22 日
Slack 4.46.96
2025 年 9 月 9 日
程式異常修正
- 我們清理了程式碼，確保一切順暢運作。現在的 Slack「清潔溜溜」，流暢無阻。
Slack 4.45.69
2025 年 8 月 19 日
Slack 4.45.64
2025 年 7 月 21 日
程式異常修正
- 本週雖然沒有大幅更新，但也不代表就不重要了。不可能每天都有喜事或重大更新，但有我們在的每一天都是好日子。本次的更新內容也很不賴。
Slack 4.45.60
2025 年 7 月 14 日
程式異常修正
- 當你開啟新的一天時，有個小提醒：因為有你，世界更為獨特，而且你也在以意想不到的方式影響著他人。對了，這次我們沒有對應用程式進行任何重大變更，繼續開心地傳送訊息吧！
Slack 4.44.65
2025 年 6 月 9 日
Slack 4.44.63
2025 年 6 月 2 日
程式異常修正
- 此次版本修正的所有程式異常都不太明顯，難以察覺，或者說過於繁瑣，用文字難以形容。儘管如此，事情都完成了，改善工作也做了，應用程式也稍微變得更好了。
Slack 4.44.60
2025 年 5 月 19 日
程式異常修正
- 應用程式確實不斷在進步，這是經科學驗證的事實，毋庸置疑。感謝你關注我們的最新動態！
Slack 4.44.59
2025 年 5 月 5 日
程式異常修正
- 你是否有過這樣的經歷？感覺什麼都沒發生，但回頭看才發現其實發生了很多事情。應用程式現在也是這樣。
Slack 4.43.52
2025 年 4 月 17 日
程式異常修正
- 別在意，我們只是在做一些小調整，好讓應用程式保持最佳狀態。敬請期待更多內容。再見！
Slack 4.43.51
2025 年 3 月 31 日
Slack 4.43.49
2025 年 3 月 24 日
程式異常修正
- 就像磨平粗糙部分一樣，我們改進了應用程式的修正程式，以免產生「數位碎片」。你知道真的有「數位碎片」這回事嗎？現在確實是如此，但你完全不必擔心這個問題。
Slack 4.43.49
2025 年 3 月 24 日
程式異常修正
- 就像磨平粗糙部分一樣，我們改進了應用程式的修正程式，以免產生「數位碎片」。你知道真的有「數位碎片」這回事嗎？現在確實是如此，但你完全不必擔心這個問題。
Slack 4.43.43
2025 年 3 月 10 日
程式異常修正
- 我們整理架子又擦窗戶，還戴上白手套摸一摸每個平面，確定打掃得一塵不染。這只不過是為了確保一切井然有序所做的小小日常維護工作，這之後就能大展身手啦！
Slack 4.42.120
2025 年 2 月 17 日
程式異常修正
- 感謝你更新應用程式！此次變更無法用一句簡單的話來概括，但我們正竭盡所能確保應用程式盡可能流暢地運作。讓我們為又更進一步歡呼！
Slack 4.42.117
2025 年 2 月 3 日
程式異常修正
Slack 4.42.115
2025 年 1 月 21 日
程式異常修正
- 就像跑者穩定增加跑步的速度一樣，本次更新不太顯眼，但也同樣重要。你會發現應用程式變快了一點，變精簡了一點，離目標也更近了一點。
Slack 4.41.105
2024 年 12 月 9 日
程式異常修正
- 這週沒有任何要宣布的重大修復，但請放心，我們日後肯定會進行更多修復。當然，並不是說出現程式異常是我們的目標。失誤、調整、犯錯和修正都是人生的必經階段，也是成長的代價。無論你現在處於哪個階段，我們都希望你能樂在其中，享受當下。
Slack 4.41.104
2024 年 12 月 2 日
Slack 4.41.98
2024 年 11 月 21 日
程式異常修正
- 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。
Slack 4.41.97
2024 年 11 月 7 日
程式異常修正
- 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。
Slack 4.41.96
2024 年 10 月 22 日
程式異常修正
- 即將到來的更新？有種難以言喻的感覺？世界看起來更明亮、音樂聽起來更甜美...那會是什麼呢？Slack 應用程式已經更新，現在無法言喻，你我一定能感受到某種程度的輕鬆感。
Slack 4.40.133
2024 年 10 月 10 日
程式異常修正
- 當你開啟新的一天時，有個小提醒：因為有你，世界更為獨特，而且你也在以意想不到的方式影響著他人。對了，這次我們沒有對應用程式進行任何重大變更，繼續開心地傳送訊息吧！
Slack 4.40.128
2024 年 9 月 12 日
程式異常修正
- 本週沒什麼重大事項需要報告，實際上也沒什麼小事情要報告。工作仍在進行中，不過更像是在戲劇換場景時那種幕後工作，我們默默地為即將發生的事情做準備。
Slack 4.40.126
2024 年 9 月 5 日
程式異常修正
- 此次版本修正的所有程式異常都不太明顯，難以察覺，或者說過於繁瑣，用文字難以形容。儘管如此，事情都完成了，改善工作也做了，應用程式也稍微變得更好了。
Slack 4.40.120
2024 年 8 月 27 日
程式異常修正
- 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。
Slack 4.39.95
2024 年 7 月 29 日
程式異常修正
- 在系統層級使用高對比度顯示模式 (「Windows 設定」>「協助工具」>「對比度顯示模式」) 的使用者發現，Slack 沒有依照設定顯示，甚至在將應用程式設為套用系統設定時也是如此。現在應用程式會好好地跟隨指示，不會再像之前一樣。
Slack 4.39.93
2024 年 7 月 18 日
程式異常修正
- 我們修復了程式異常、提高了效能並完成了工作，結果還不錯。請以負責任的方式盡情使用 Slack。
Slack 4.39.90
2024 年 7 月 8 日
程式異常修正
- 應用程式確實不斷在進步，這是經科學驗證的事實，毋庸置疑。感謝你關注我們的最新動態！
Slack 4.39.89
2024 年 6 月 25 日
程式異常修正
- 別在意，我們只是在做一些小調整，好讓應用程式保持最佳狀態。敬請期待更多內容。再見！
Slack 4.39.88
2024 年 6 月 17 日
新消息
- 再見了，32 位元！從 4.39 版的桌面應用程式開始，所有 Windows 版本將僅支援 64 位元。詳情請參閱我們的說明中心公告：https://slack.com/help/articles/4426294050451-Slack-feature-retirements#announcements。
- Slack Windows 版 (ARM 架構) 目前為 Beta 版本，可從我們的網站和 Microsoft Store 下載。正式發行之前，我們會繼續修正及新增功能。不過，使用期間若遇到任何問題，歡迎透過 feedback@slack.com 留言給我們！
Slack 4.39.87
2024 年 6 月 10 日
新消息
- Slack Windows 版 (ARM 架構) 目前為 Beta 版本，可從我們的網站下載。我們仍在努力調整應用程式並新增功能，但請密切關注，這款應用程式很快就會在 Microsoft Store 上架。
Slack 4.38.125
2024 年 5 月 15 日
Slack 4.38.121
2024 年 5 月 9 日
Slack 4.38.115
2024 年 4 月 23 日
新消息
- 向 Slack AI 打聲招呼吧！這套全新的生成式 AI 工具能做的可多了，不但幫助你更聰明地搜尋、即時產生對話摘要，還提供其他許多功能。快前往說明中心，瞭解如何使用 Slack AI：https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI
程式異常修正
- 在現實世界中，多語人士不需要多做什麼就能切換不同的語言，那麼在 Slack 中也理當如此。因此，我們修正了程式異常，現在使用者按下 Alt 鍵 + ` 後可以順暢切換鍵盤語言，系統不會再錯誤開啟應用程式功能表了。把握當下，繼續用鍵盤暢所欲言吧！
Slack 4.37.101
2024 年 4 月 3 日
程式異常修正
- 此版本並無任何重大消息要宣布，但我們還是感謝您時時關注我們的最新動態！
Slack 4.37.98
2024 年 3 月 22 日
程式異常修正
- 我們修復了程式異常、提高了效能並完成了工作，結果還不錯。請以負責任的方式盡情使用 Slack。
Slack 4.37.94
2024 年 3 月 18 日
新消息
- 功能表是通往協助工具的鑰匙，因此我們增加了新的鍵盤輸入來開啟應用程式的主功能表。現在按下 Alt 按鈕可立即展開功能表 (以前只能讓游標聚焦於該區段)。希望這個小小的改變可幫助您在 Slack 中更加專注。
Slack 4.36.140
2024 年 1 月 29 日
程式異常修正
- 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。
Slack 4.36.138
2024 年 1 月 11 日
程式異常修正
- 此次版本修正的所有程式異常都不太明顯，難以察覺，或者說過於繁瑣，用文字難以形容。儘管如此，事情都完成了，改善工作也做了，應用程式也稍微變得更好了。
Slack 4.36.136
2023 年 12 月 21 日
Slack 4.35.132
2023 年 12 月 21 日
Slack 4.36.134
2023 年 12 月 11 日
程式異常修正
- 此版本並無任何重大消息要宣布，但我們還是感謝您時時關注我們的最新動態！
Slack 4.35.131
2023 年 11 月 30 日
Slack 4.35.130
2023 年 11 月 27 日
程式異常修正
- 成長是許許多多微小變化隨時間累積的結果，我們這次也有一個這樣的小小改進：在 Windows 控制中心中點選通知時，游標會自動出現在撰寫欄位中。這樣你就能直接開始輸入回覆了！
Slack 4.35.126
2023 年 11 月 6 日
程式異常修正
- 當應用程式無法連線時，便無法顯示含有下載記錄或重新啟動應用程式選項的功能表，導致問題一籮筐，卻什麼都沒有做到。現在，你可以再次看到這些功能表選項，即使應用程式 (暫時) 無法連線也沒問題。
Slack 4.35.121
2023 年 10 月 24 日
程式異常修正
- 虛擬機器與 Slack 同時執行時造成實際的問題，但我們基本上很確定，本次更新已杜絕這個問題。
Slack 4.34.121
2023 年 9 月 28 日
Slack 4.34.119
2023 年 9 月 12 日
Slack 4.34.116
2023 年 9 月 7 日
程式異常修正
- 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。
Slack 4.34.115
2023 年 9 月 5 日
程式異常修正
- 我們已調整了一些難以察覺或難以解釋的內容。我們期望下次能夠回報你更有趣的標準版本類型。
Slack 4.33.90
2023 年 8 月 14 日
程式異常修正
- 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。
Slack 4.33.84
2023 年 7 月 31 日
程式異常修正
- Slack was crashing on launch when the app data path was placed within a mounted directory (particularly when using User Profile Disks). Houston, we no longer have a problem—all systems now read “Go” for a successful launch.
敬請期待
- On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.
Slack 4.33.73
2023 年 6 月 28 日
程式異常修正
- 充滿智慧的俏皮話通常能展現一個人的思想深度。然而，對於加上智慧引號的深層連結卻不是這麼一回事，這會導致連結出現問題。標點符號將不再影響深層連結更新的準時性。
- 良好的治理就是要清除一切路障，所以我們重新調整了 GovSlack 的登入流程。現在，當你首次登入政府工作空間時，我們會自動在政府模式中重新啟動應用程式 (而不是將你退回登入頁面)。Slack 的價值在此發揮！
- 當你關閉通話視窗 (而不是按一下「離開」按鈕) 來結束螢幕共享時，共享視窗四周的綠色邊界仍會顯示，重新啟動 Slack 後才會消失。邊界再「開放」時，你可以視需要離開或返回。
Slack 4.32.127
2023 年 6 月 6 日
程式異常修正
- 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。
Slack 4.32.126
2023 年 5 月 30 日
程式異常修正
- 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。
Slack 4.32.122
2023 年 5 月 1 日
程式異常修正
- 致最近無法從「關於 Slack」對話方塊複製 Slack 版本名稱的「抄襲者」：我們懷疑其實你不是抄襲者，而只是努力上進並想要完成工作的人。因此，我們修復了這個問題。
Slack 4.31.155
2023 年 3 月 27 日
程式異常修正
- 我們已調整了一些難以察覺或難以解釋的內容。我們期望下次能夠回報你更有趣的標準版本類型。
Slack 4.31.152
2023 年 3 月 20 日
程式異常修正
- 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。
Slack 4.29.149
2022 年 11 月 14 日
程式異常修正
- 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。
Slack 4.28.184
2022 年 9 月 27 日
程式異常修正
- 我們已調整了一些難以察覺或難以解釋的內容。我們期望下次能夠回報你更有趣的標準版本類型。
Slack 4.28.182
2022 年 9 月 20 日
Slack 4.28.171
2022 年 8 月 24 日
新消息
- 自 9 月 1 日起，我們將停止支援部分舊版作業系統和舊版 Slack。請造訪說明中心瞭解詳細資訊：https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack
程式異常修正
- 如果邊嘗試透過第三方應用程式擷取螢幕畫面，邊在 Slack 中分享螢幕畫面，可能會導致第三方應用程式停止運作。我們很想告訴你說，發生此問題是因為「擷取」與「分享」是相對立的兩個概念，但「事實上這只是程式異常」所引起。
- 分享你的螢幕畫面，然後在工作列的 Slack 圖示上按一下滑鼠右鍵，你便會成為秘密比賽的贏家。獎品就是應用程式停止運作。沒有人會喜歡這個獎品。
- 如果有為 %appdata% 資料夾使用符號連結，而且注意到 Slack 在啟動時會停止運作，不妨聽聽我們帶來的好消息：Slack 再也不會停止運作啦。如果沒有使用符號連結，那此版本資訊就不適用於你，但我們仍感謝你抽空閱讀。
- 如果在多個螢幕間拖曳 Slack 視窗，會發現系統出現詭異行為，像是視窗突然移動至你很明顯沒有要置放的位置。「鬧鬼版 Slack」將於 2025 年發布，但在此之前，我們必須堅決要求自己，確定已全面將所有「幽靈」趕跑。
Slack 4.27.154
2022 年 6 月 14 日
新消息
- 你可能已注意到，相較於之前的版本，此版本的字串結尾有一個更大的新數字。日後，雖然你仍會看到依 <MAJOR.MINOR.BUILD> 順序排列的數字，但「Build」部分的數字現在將對應 Slack 端的特定建構作業，而不是小的序號。摘要：數字多一點，也讓所有版本分類更清楚一點。
- 我們已將最常見的 Apple 和 Microsoft 檔案副檔名新增至已核准的清單中，因此在每次開啟 Word 文件或 Keynote 簡報時，系統就不會要求你確認檔案是否已核准。你確定要少進行一次核准嗎？是/否
程式異常修正
- 如果已在系統層級停用通知，Slack 就會狡猾地避開 Windows 的預防性措施。這不是我們設計的，不過呢，確實是程式異常。程式異常很狡猾嗎？被擊潰之後就不足為懼。
Slack 4.26.3
2022 年 5 月 31 日
程式異常修正
- 點選通知有時會導致應用程式停止回應，這時要打破沉默，只需說聲「Slack 停止回應了」。 沒人喜歡這樣，所以我們已盡力確保不會再發生這種情況。
Slack 4.26.2
2022 年 5 月 16 日
程式異常修正
- 我們已調整了一些難以察覺或難以解釋的內容。我們期望下次能夠回報你更有趣的標準版本類型。
Slack 4.25.2
2022 年 4 月 11 日
程式異常修正
- 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。
Slack 4.25.0
2022 年 3 月 24 日
新消息
- 即日起，當 Slack 中的連結提示開啟另一個程式時，你會看到確認彈出式視窗。如果因為享受生活中帶有一些危險刺激的感覺，而不想每次都看到這些視窗，只要勾選「一律開啟此類型檔案」方塊即可。
Slack 4.24.0
2022 年 2 月 28 日
程式異常修正
- 你或許會想要瞭解自己安裝了哪個版本的應用程式。也許我們給你一個選項，讓你可以將版本號碼複製至剪貼簿，但「複製」按鈕很可能完全不起作用。可以說我們已修復此問題。
- 我們發現，即使應用程式更新失敗，人們仍會收到更新成功的通知。總有適當的時間和場合可讓你「弄假直到成真」，但顯然這不是這類情況。
Slack 4.23.0
2021 年 12 月 7 日
程式異常修正
- 取決於應用程式的安裝方式，「登入時啟動」選項有時會以灰色顯示，就像關門後的商店展示櫥窗一樣，看得到卻無法存取。我們已將門鎖開啟、按下了吊燈開關，並點亮了「開啟」霓虹燈廣告牌。歡迎光臨，你現在可選擇所需的偏好設定了！
- 部分外部網址偶爾會在 Slack 應用程式視窗中啟動，但現在網址會在預設網頁瀏覽器中載入 (這才是正確的啟動方式)。Slack 無法以小型網頁畫面開啟，雖然這對使用者來說不是件壞事。
Slack 4.22.0
2021 年 11 月 8 日
Slack 4.21.1
2021 年 10 月 25 日
程式異常修正
- 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。
Slack 4.21.0
2021 年 10 月 20 日
Slack 4.20.0
2021 年 9 月 20 日
新消息
- 我們現已提供選項，供開啟 SSH、FTP、SFTP 或 SMB 連結時，只允許日後所有來自同一網域 (而非整個網路世界) 的網址。這樣對我們更安全，也讓你更放心。
程式異常修正
- 特定應用程式版本無法在閒置 10 分鐘後將上線狀態正確改成「離開」。儘管此問題已修復，我們還是想提醒你，可以使用「自訂狀態」讓團隊成員更清楚你的狀態，而不只是簡單的「上線」或「離開」。例如：遛狗、休完假回到工作崗位的工作交接、心情放鬆小歇，或是發精彩推文給 Slack 社群媒體團隊。
Slack 4.19.3
2021 年 8 月 25 日
程式異常修正
- 我們已調整了一些難以察覺或難以解釋的內容。我們期望下次能夠回報你更有趣的標準版本類型。
Slack 4.19.2
2021 年 8 月 18 日
程式異常修正
- 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。
Slack 4.19.0
2021 年 8 月 11 日
程式異常修正
- 如果已選取「登入時即啟動應用程式」的偏好設定，則在應用程式重新啟動後，該偏好設定旁將不再會顯示勾號。要有檢查與平衡，才能造就強大的系統，很高興宣布我們又增加了一項檢查。
- 你是否知道按下 Esc 鍵會將目前檢視的頻道標示為已讀？還有按下 Shift + Esc 就能清除全部通知？總之，現在不用退出全螢幕模式就能做到了。下次開啟 Slack 時，按下 Ctrl + / 即可查看這些強大鍵盤快速鍵的完整清單！
Slack 4.18.0
2021 年 7 月 14 日
程式異常修正
- 如果你在多個螢幕間移動應用程式視窗，通知會較慢出現在正確的螢幕上。只需要吃些橘子加上中場精神喊話的短短時間，通知就會穩穩地跟著應用程式出現了，不論你把應用程式搬到何處。
- 特定選單在應用程式內切換語言時，不會出現正確的翻譯。你知道大家都是這麼說功能表的，讀得懂的功能表才是最實用的功能表。
Slack 4.17.1
2021 年 6 月 4 日
程式異常修正
- 有些使用最新一代處理器的人遇到了應用程式當機的問題。當機一點都不好玩，更何況他們用的是閃閃發亮的新裝置，因此我們已修正此問題。
Slack 4.17.0
2021 年 6 月 3 日
新消息
- 越大越好，甚至，越近越清晰。現在我們支援高達 200% 的額外放大功能，有助於舒緩你珍貴雙眼的緊繃感。
程式異常修正
- 先前，你可能會預期點選「登入時啟動」選項之後會發揮應有的功能。但是很抱歉，並沒有。事前檢查功能回來了，而且我們還準備再次推出倒數功能。
- 現在當你在進行 Slack 通話，會無法再選取將收到的通知當作可共享的畫面。對於那些在功能變得可行之前就注意到問題的使用者，我們向各位的過份講究致上敬意。
Slack 4.16.1
2021 年 5 月 6 日
程式異常修正
- 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。
Slack 4.16.0
2021 年 5 月 4 日
程式異常修正
- 影像和通知有時會分享真實狀況……不合理。我們已讓雙方交談，他們也已同意共同保管畫面的該區段。
Slack 4.15.0
2021 年 4 月 12 日
程式異常修正
- 以前，按一下 Windows 控制中心的通知並不會將你引導到 Slack 的訊息。大致而言，雖然與你走進房間忘記要做什麼的情況相反，但同樣令人困惑。
- 有時 Windows 應用程式正在啟動時，就決定改按靜音按鈕並讓應用程式擱置一段時間。我們讓應用程式能禮貌交談，現在應用程式將更加精確。
Slack 4.14.0
2021 年 3 月 17 日
程式異常修正
- 我們改善了離線或是遇到載入問題之後重新啟動的體驗。
- 有時候就是會遇到不得不登出一下的狀況。如果你登出了所有的工作空間，重新登入時應該要簡單一點。
- 希望最近你可以少問一點：「你們看得到我的畫面嗎？」你可以從綠色邊界看出螢幕共享已經恢復正常了。
Slack 4.13.0
2021 年 2 月 16 日
程式異常修正
- 當你移動或重新調整 Slack 的大小，我們會認為你是想要試著移動或重新調整 Slack 的大小，所以在這種情況下經常發生的當機問題，想必讓人很頭痛。我們已經解決了這個問題。現在可以正常調整畫面大小了！
- 我們解決了幾項協助工具問題。讓 Slack 使用起來更容易的這件事，就像永無止境的旅程，我們很感謝你一路的陪伴！
Slack 4.12.2
2021 年 1 月 8 日
程式異常修正
- 我們已調整了一些難以察覺或難以解釋的內容。我們期望下次能夠回報你更有趣的標準版本類型。
Slack 4.12.1
2021 年 1 月 7 日
程式異常修正
- 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。