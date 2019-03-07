Slack for Windows – release notes

Slack 4.47.69

8 December 2025

Bug fixes

  • Don’t mind us – just making a few small adjustments to keep the app in tip-top shape. More to come soon. Cheerio!

Slack 4.47.65

24 November 2025

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.47.59

10 November 2025

Bug fixes

  • Bugs were squashed, performance was improved, work was done and the result was good. Please enjoy Slack responsibly.

Slack 4.46.104

21 October 2025

Bug fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Slack 4.46.101

6 October 2025

Bug fixes

  • A little reminder as you go about your day: The world is a more unique place simply because you’re part of it, and you’ve affected others in ways that you can’t imagine. Oh, and no big changes to the app this time. Happy messaging!

Slack 4.46.99

22 September 2025

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.46.96

9 September 2025

Bug fixes

  • We cleaned the code to make sure that everything’s running smoothly. Slack – now with a streak-free shine.

Slack 4.45.69

19 August 2025

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.45.64

21 July 2025

Bug fixes

  • This week’s is not a huge update, but let that not convince you it’s unimportant. They can’t all be red-letter days (or updates), but each day we’re here is a good one. This update is a good one too.

Slack 4.45.60

14 July 2025

Bug fixes

  • A little reminder as you go about your day: The world is a more unique place simply because you’re part of it, and you’ve affected others in ways that you can’t imagine. Oh, and no big changes to the app this time. Happy messaging!

Slack 4.44.65

9 June 2025

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.44.63

2 June 2025

Bug fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Slack 4.44.60

19 May 2025

Bug fixes

  • The app is objectively better today than it was yesterday. This is a scientifically verifiable fact that cannot be challenged or undermined. We appreciate you staying up to date!

Slack 4.44.59

5 May 2025

Bug fixes

  • Ever have those weeks when it feels like nothing’s happening, but then you look back later and realise a lot of things were actually happening? This is one of those weeks for the app.

Slack 4.43.52

17 April 2025

Bug fixes

  • Don’t mind us – just making a few small adjustments to keep the app in tip-top shape. More to come soon. Cheerio!

Slack 4.43.51

31 March 2025

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.43.49

24 March 2025

Bug fixes

  • We’ve sanded down some rough patches in the app so as to avoid any digital splinters. Did you know that ‘digital splinters’ were a thing? They are now, but they aren’t anything you’ll need to worry about.

Slack 4.43.49

24 March 2025

Bug fixes

  • We’ve sanded down some rough patches in the app so as to avoid any digital splinters. Did you know that ‘digital splinters’ were a thing? They are now, but they aren’t anything you’ll need to worry about.

Slack 4.43.43

10 March 2025

Bug fixes

  • We tidied the shelves, cleaned the windows and ran a white-gloved finger over every flat surface. Just a little routine maintenance to ensure that everything is shipshape. Full steam ahead!

Slack 4.42.120

17 February 2025

Bug fixes

  • Thanks for updating the app! This round’s changes don’t lend themselves to tidy summaries, but we’re doing all that we can to make sure the app is running as smoothly as possible. Here’s to incremental gains!

Slack 4.42.117

3 February 2025

Bug fixes

  • Minor tinkerings and tune-ups across the app. We appreciate you staying up to date! Let us know if you run into any problems by getting in touch at feedback@slack.com.

Slack 4.42.115

21 January 2025

Bug fixes

  • Like a runner steadily improving their split times, this update is the sort that’s less showy but no less important. You’ll find the app a little faster, a little leaner, a little closer to the goal.

Slack 4.41.105

9 December 2024

Bug fixes

  • No big fixes to bring your attention to this week, but rest assured, there will be more in the future. Not that introducing bugs is our aim, of course. But missteps, adjustments, errors and corrections – these are the rhythms of life and the price of growth. We hope that you’re enjoying the ride, no matter where you happen to find yourself at present.

Slack 4.41.104

2 December 2024

Slack 4.41.98

21 November 2024

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.41.97

7 November 2024

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.41.96

22 October 2024

Bug fixes

  • Is it something in the air? A certain je ne sais quoi that’s hard to put a finger on? The world seems brighter, music sounds sweeter ... what could it be? The Slack app has been updated, and we can neither confirm nor deny that we’re responsible for any lightness that descends upon you.

Slack 4.40.133

10 October 2024

Bug fixes

  • A little reminder as you go about your day: The world is a more unique place simply because you’re part of it, and you’ve affected others in ways that you can’t imagine. Oh, and no big changes to the app this time. Happy messaging!

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.40.128

12 September 2024

Bug fixes

  • Nothing major to report this week. Nothing minor to report either, as it turns out. Work is still happening, mind you – it’s just more the sort that happens behind the curtain in between scenes at a play. We’re quietly setting the stage for what’s to come.

Slack 4.40.126

5 September 2024

Bug fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.40.120

27 August 2024

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.39.95

29 July 2024

Bug fixes

  • Those using a high-contrast theme at the system level (Windows Settings > Accessibility > Contrast Themes) noted that Slack was not following suit, even when the app was set to mirror system settings. The app is now better at taking direction, in contrast to how it was previously behaving.

Slack 4.39.93

18 July 2024

Bug fixes

  • Bugs were squashed, performance was improved, work was done and the result was good. Please enjoy Slack responsibly.

Slack 4.39.90

8 July 2024

Bug fixes

  • The app is objectively better today than it was yesterday. This is a scientifically verifiable fact that cannot be challenged or undermined. We appreciate you staying up to date!

Slack 4.39.89

25 June 2024

Bug fixes

  • Don’t mind us – just making a few small adjustments to keep the app in tip-top shape. More to come soon. Cheerio!

Slack 4.39.88

17 June 2024

What’s new

  • So long, farewell -- goodbye, 32-bit! Starting with desktop app version 4.39, all Windows releases going forward will be 64-bit only. You can find out more in our Help Center announcement: https://slack.com/help/articles/4426294050451-Slack-feature-retirements#announcements.
  • Slack for Windows on ARM is currently in beta and now available for download from our website as well as the Microsoft Store. We’ll continue tinkering and adding features on our way toward an official release, but in the meantime, let us know if you run into any problems by dropping us a line at feedback@slack.com!

Slack 4.39.87

10 June 2024

What’s new

  • Slack for Windows on ARM is currently in beta and available for download from our website. We’re still busy adding features and making adjustments to the app, but keep your eyes peeled for it appearing soon on the Microsoft Store.

Slack 4.38.125

15 May 2024

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.38.121

9 May 2024

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.38.115

23 April 2024

What’s new

  • Say hi to Slack AI! Our brand-new set of generative AI tools lets you search smarter, summarize conversations instantly, and much more. Head over to the Help Center to see how you can put Slack AI to work for you: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Bug fixes

  • Multilingual speakers don't have to take extra steps when switching languages out in the world. Nor should they have to in Slack, which is why we've fixed the bug where pressing Alt + ` opened the app menu instead of gracefully swapping your keyboard to a different language. Onward, then. Carpe keyboardum!

Slack 4.37.101

3 April 2024

Bug fixes

  • We don’t have anything in particular to call out for this release, but we thank you for staying up to date all the same.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.37.98

22 March 2024

Bug fixes

  • Bugs were squashed, performance was improved, work was done and the result was good. Please enjoy Slack responsibly.

Slack 4.37.94

18 March 2024

What’s new

  • Menus are key to accessibility, so we’ve added a new keystroke to open the app’s main menu. Pressing the Alt button will now expand the menu immediately (where before it would merely focus your cursor on that section). We hope this small change helps you maintain some focus of your own within Slack.

Slack 4.36.140

29 January 2024

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.36.138

11 January 2024

Bug fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Slack 4.36.136

21 December 2023

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.35.132

21 December 2023

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.36.134

11 December 2023

Bug fixes

  • We don’t have anything in particular to call out for this release, but we thank you for staying up to date all the same.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.35.131

30 November 2023

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.35.130

27 November 2023

Bug fixes

  • Growth is an accumulation of tiny changes, so here’s one that will add up over time: When clicking a notification in the Windows Action Center, the cursor will now automatically appear in the composition field. This way, you can start typing your reply without delay!

Slack 4.35.126

6 November 2023

Bug fixes

  • When the app couldn’t connect, it was failing to display the menu where you could download logs or restart the app. All trouble, no shooting. Those menu options are once again accessible, even if the app (temporarily) is not.

Slack 4.35.121

24 October 2023

Bug fixes

  • Virtual machines were causing actual problems for Slack when both were running simultaneously. We're virtually certain we've eradicated the problem with this update.

Slack 4.34.121

28 September 2023

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.34.119

12 September 2023

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.34.116

7 September 2023

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.34.115

5 September 2023

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.33.90

14 August 2023

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.33.84

31 July 2023

Bug fixes

  • Slack was crashing on launch when the app data path was placed within a mounted directory (particularly when using User Profile Disks). Houston, we no longer have a problem—all systems now read “Go” for a successful launch.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Coming soon

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

28 June 2023

Bug fixes

  • Intelligent quips often contain depth of thought, but that's not what we mean when we say that smartquotes were presenting a problem for deep links. Punctuation will no longer affect the punctuality of your deep link updates.
  • Good governance is all about removing roadblocks, which is why we've retooled the sign-in flow for GovSlack. Now when you sign in to a government workspace for the first time, we'll automatically restart the app in Gov mode (instead of kicking you back to the login page). Your Slack dollars at work!
  • Ending a screen share by closing the call window (rather than clicking the "Leave" button) was causing the green border around the shared window to linger until Slack was restarted. Borders are once again open, and you may leave or return as you please.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.32.127

6 June 2023

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.32.126

30 May 2023

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.32.122

1 May 2023

Bug fixes

  • Here’s to the copycats who recently were unable to copy over the Slack version name from the About Slack dialog. Since we suspect you are not actually cats but rather amazing humans just trying to get your work done, we have meow fixed this issue.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.31.155

27 March 2023

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.31.152

20 March 2023

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.29.149

14 November 2022

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.28.184

27 September 2022

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.28.182

20 September 2022

Security guidance

  • This release includes significant security improvements. Updating is strongly recommended.

Slack 4.28.171

24 August 2022

What’s new

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack

Bug fixes

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”
  • Sharing your screen and then right-clicking the Slack icon in the taskbar made you the winner of a secret game. The prize was that the app would crash. Nobody liked that.
  • If you’re someone who uses a symlink for your %appdata% folder and noticed that Slack was crashing on startup, we have some good news: Slack won’t be crashing anymore. If you don’t use symlinks, well, this note doesn’t apply to you, but we appreciate you reading anyway.
  • Dragging the Slack window between multiple displays was resulting in some spooky behavior, like the window snapping to locations where you distinctly did not drop it. “Haunted Slack” launches in 2025, but until then we must insist all ghosts be unambiguously busted.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.27.154

14 June 2022

What’s new

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

Bug fixes

  • If you had notifications disabled at the system level, Slack had very crafty ways of evading the preventative measures of Windows. Not by design, mind you—it was a bug. Can bugs be crafty? Not when they’re squished.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.26.3

31 May 2022

Bug fixes

  • Clicking on a notification was sometimes causing the app to stop responding, breaking its silence only to say “Slack is not responding.” No one enjoyed that, so we’ve endeavored to make sure that doesn’t happen anymore.

Slack 4.26.2

16 May 2022

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.25.2

11 April 2022

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.25.0

24 March 2022

What’s new

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Slack 4.24.0

28 February 2022

Bug fixes

  • Perhaps you wanted to know which version of the app you had installed. Maybe we gave you an option to copy that version number to your clipboard. It’s possible the “Copy” button did nothing at all. One might say we fixed it.
  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.23.0

7 December 2021

Bug fixes

  • Depending on how the app was installed, the “Launch on Login” option was sometimes appearing greyed-out, visible but inaccessible, like a storefront window display after closing hours. We’ve unlocked the door, flipped on the overheads and fired up the neon “Open” sign. Come on in and have your pick of all the preferences.
  • Some external URLs were occasionally launching within the Slack app window, but will now load in your default web browser, as is proper. Slack cannot have a little web page, even as a treat.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.22.0

8 November 2021

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.21.1

25 October 2021

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.21.0

20 October 2021

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.20.0

20 September 2021

What’s new

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

Bug fixes

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.19.3

25 August 2021

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.19.2

18 August 2021

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.19.0

11 August 2021

Bug fixes

  • If you had the “Launch app on login” preference selected, we stopped showing a checkmark next to it after the app restarted. Strong systems require checks and balances, and we’re pleased to report ours now has one more check.
  • Did you know that pressing the Esc key will mark the channel you’re viewing as read? Or that pressing Shift + Esc will clear ALL of your notifications? Well, now you can do that without being pulled out of fullscreen mode. See our full list of nifty keyboard shortcuts by pressing Ctrl + / the next time you have Slack open!

Security guidance

  • This release includes significant security improvements. Updating is strongly recommended.

Slack 4.18.0

14 July 2021

Bug fixes

  • If you moved the app window between multiple monitors, notifications were slow to appear on the correct screen. After some orange slices and a halftime pep talk, notifications will be sticking with the app wherever it may go.
  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.

Slack 4.17.1

4 June 2021

Bug fixes

  • Some folks using the newest generation of processors were experiencing the app crashing. Crashes are no fun, particularly when they involve shiny new things, so this has been fixed.

Slack 4.17.0

3 June 2021

What’s new

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

Bug fixes

  • Previously, you may have expected the “Launch on Login” option to do precisely that when clicked. But sadly it didn’t. Pre-flight checks have been rerun, and we are prepared to initiate countdown once more.
  • You can no longer select incoming notifications as a shareable screen when on a Slack Call. To anyone who noticed this was even possible before, we salute your fastidiousness.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.16.1

6 May 2021

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.16.0

4 May 2021

Bug fixes

  • Images and notifications were sometimes sharing real estate...inelegantly. We have given them both a talking-to, and they have agreed to joint custody of that section of the screen.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.15.0

12 April 2021

Bug fixes

  • Previously, clicking on a notification in Windows Action Center didn’t bring you to the message in Slack — basically the opposite of walking into a room and forgetting what you came for, but no less confusing.
  • Sometimes when the Windows app was launching, it instead decided to hit the Snooze button and just hang there for a while. We gave it a polite talking-to, and it will now be more punctual.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.14.0

17 March 2021

Bug fixes

  • We improved the restart experience when you’ve gone offline or are having loading issues.
  • We all have to sign out sometimes. If you sign out of all of your workspaces, you should have an easier time signing back in.
  • Hopefully you’ll be able to ask “Can you see my screen?” a little less these days. The green border that lets you know you’re screen sharing is back.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.13.0

16 February 2021

Bug fixes

  • When you move or resize Slack, we assume you are indeed trying to move or resize it — and so the crash that was regularly happening, instead, was unwelcome. We’ve fixed this. Here’s to properly-sized screens!
  • We’ve fixed several accessibility issues. Making Slack more accessible is a continuous journey, and we’re quite grateful that you’re along for the ride!

Slack 4.12.2

8 January 2021

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.12.1

7 January 2021

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.12.0

14 December 2020

What’s new

  • È pronto! Italian language support has landed!
  • You can now attach recently used files–in one click–from the paperclip menu. Hasty screenshotters, the world is yours.

Bug fixes

  • Some small but important accessibility improvements for those navigating with VoiceOver or a screen reader.
  • As a dancer gracefully recovers from a minor tumble, so shall our app gracefully reload whilst throttled by network failures.
  • Repeat after me: the app window will not change size after clicking a notification.

Slack 4.11.3

25 November 2020

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.11.1

11 November 2020

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.11.0

9 November 2020

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.10.3

15 October 2020

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.10.0

6 October 2020

Bug fixes

  • Sometimes, you could not exit full screen mode with escape on windows, which was wrong, because that’s literally what escape means. Now, it works.
  • We fixed some issues that caused window resizing of Slack to be difficult. We never want to be difficult.
  • Quickly switching workspaces caused problems. Switching workspaces should only cause opportunities, so we fixed that.
  • There were a few little bugs that caused crashes, like bugs do. We fixed those, and we’ll fix the next ones too.

Slack 4.9.0

2 September 2020

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.8.0

23 July 2020

Bug fixes

  • Sometimes after an update, the Slack icon would disappear from the system tray. We got some stronger glue, so it should now stay put.
  • In rare cases, Slack would simply fail to start altogether. While we’re sure we could all use a coffee break, we know you could also use an application that runs. So we fixed that.
  • We made the screen you see when you have connection problems more useful. We also spruced it up a bit with a fresh coat of paint.
  • Our notifications system sprung a leak, so we brought it in for a tune-up. Everything should be running smoother now.

Slack 4.7.0

2 July 2020

What’s new

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.

Slack 4.6.0

21 May 2020

What’s new

  • Batten down the hatches! The app sandbox is now enabled for all web content. This is a fancy way of saying we’ve dialed up the security of the app. It wasn’t unsafe before, but it’s double safe now.
  • A preference that allows you to choose a unique save location per download, instead of choosing a folder for all of them. For the choosy types.

Bug fixes

  • Your notifications should be tidily grouped by workspace when shown in the Action Center.
  • A tricky case where some users were unable to get to the browser to add their first workspace.
  • The Launch on login preference showing the wrong value, when the app was installed from the MSI package.
  • If you found yourself, in some distant past, trying to start a song on Spotify with your keyboard’s play button, and it did not respond to your command while Slack was front and center, pesky hardware media keys were the problem. And this version is the cure.
  • The app should be less spicy to your CPU when you’re viewing certain network error pages.
  • When a download completes, we’ll show an in-app prompt rather than a bothersome system notification.

Slack 4.5.1

11 May 2020

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.5.0

21 April 2020

What’s new

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.
  • Our spell checker has been swapped out for a newer model that’s faster, leaner, and capable of fixing your typos in… wait, can this be right? “Multiple languages at the same time”! Open the “Language & Region” preferences to choose your languages. And for whoever it is out there requires that functionality: our hats are off to you. We can barely type in one language right now.

Slack 4.4.2

31 March 2020

Bug fixes

  • We're always working on performance improvements - and this release repairs a previously broken performance diagnostic tool. You won't notice a difference, but we'll have an easier time improving Slack.

Slack 4.4.0

18 March 2020

Bug fixes

  • Fixed: Windows Action Center notifications were unable to display certain characters, like < or ‘ for example.
  • Fixed: Switching notification types on Windows would cause both types of notifications to be shown until the app was restarted.
  • Fixed: On Windows, if users landed on our error page, the main menu wasn’t available, which was an error in itself. The error on the error page is now de-errored.
  • Fixed: If you zoom way in or zoom way out, and then open the About Slack window, the About Slack window would also be zoomed way in/out, which was a little intense.
  • Fixed: Once in a while, users would receive a flood of notifications for old messages. This was not a bad case of deja vu: it was a bug. And now, a fixed one.

Slack 4.3.4

10 February 2020

Bug fixes

  • A more intuitive error page for the unfortunate situation when Slack cannot reach the internet.

Slack 4.3.2

21 January 2020

What’s new

  • We've tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Bug fixes

  • Slack would sometimes crash when the user right-clicked to see the context menu. In context, that was unhelpful. So it no longer does that.
  • When maximized, the app had developed a bit of a distracting flicker. That flicker is now part of Slack history.
  • Occasionally, a restart would result in connectivity issues for Slack… now you should be back online and back to work lickety-split.

Slack 4.3.0

16 December 2019

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.2.0

26 November 2019

What’s new

  • Our newest, fastest, best-performing, shiniest, most nutritious and delicious version of Slack is now fully rolled out, so that’s the one you’re now using. Brilliant.
  • Like zooming in and out? Use a numpad? Great news. You can now do these things, on that.

Bug fixes

  • Notifications looked weird if your workspace name was long. Now, no matter your team name, notifications look lovely.
  • Some messages were being marked as read when Slack was hidden behind applications, or not visible on screen. Now we won’t mark it as read until you’ve actually seen it. Which seems fair.

Slack 4.1.2

18 October 2019

What’s new

  • We added support for Windows 10 Focus Assist priority list. So now our built-in and Action Center notifications will respect your Focus Assist settings, staying as quiet (or as loud) as you want them to be.
  • A new menu for the system tray lets you take control of how and when Slack launches on booting up (even, randomly, if you are not signed in to any teams.)

Bug fixes

  • Receiving a gif in a notification could mess with your notifications.
  • Long workspace names now no longer appear as incredibly long in menus.
  • Slack menus should now be showing up at the right language (meaning the one that is right for you).
  • Spellchecker stopped working for a small count of users, leading to a shorp uptick in avoidabull erratz. With spellcheck now fully back online for those users, any remaining typos are officially not our fault.
  • There was a slim chance things weren’t finishing up properly when closing Slack. We’re working on making all this perfect, but in the meantime, it is, at least, better. Restarting when clearing cache now works again.
  • No longer do you have to ask “Update.exe? What IS that?”: We now show with our actual name (which is “Slack”, for reference) in Startup entries for Taskmanager and Settings.
  • Slack could go into a state where getting notifications (even if you couldn't see them) would prevent you from clicking on the right side of your monitor… at all. Sorry for any understandable frustration this caused — your notifications (and your ability to use your mouse) are now working as intended again.

Slack 4.1.1

8 October 2019

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.1.0

1 October 2019

What’s new

  • Thanks to a few tweaks to the engine, a polish of the pistons, and recalibrated valves, the app should be running smoother and faster, than before.
  • Spellcheck, revamped, is now a much better version of its old self (and back on Linux, to boot) — now it supports Greek, Portuguese and British English. So now spelling correctly should come more naturally to us all (which is good, because “correctly” can be a difacult word to spell).

Bug fixes

  • For a quicker connection, and less frustration, checking for network connectivity is more reliable than it was before.
  • After uploading a video into Slack some found it would give an infinite circle of loading, but not play, which was never our plan. Now: it works! It plays; no more circle! Because, it turned out, all circ and no play made Slack a null ‘ploy.

Slack 4.0.2

19 August 2019

Bug fixes

  • Videos in channels were found to be the cause of a minor (but pesky) memory leak that has now been well and truly plugged.
  • It's taken a few tries, but the app should now crash less often when connected to an external display. Hopefully.
  • On opening your computer, the app is now, thankfully, more likely to launch properly every time. And, if you're using the direct download version, you can choose whether that launch is in the background, or front and center.
  • We spruced up the notifications a little so now they'll not only show up every time you need them to, they'll show up looking like whatever theme you wear proudly on your sidebar. Neat.
  • Now whenever an app update is available, we'll send you a polite little notification to tell you so.
  • If you'd become used to opening Slack from a shortcut on your desktop or menu… you'll know that we broke that recently. Sorry about that. It is now unbroken once more.
  • While using focus assist in Windows, we'll now assist that focus further, by no longer serving you noisy notifications. Sorry about that.
  • Using the alt key to move focus to the menu is great… but was a little over-excitable. Should you tap it by mistake (or otherwise), it will no longer take ALL the focus, and you can continue to do other things.

Slack 4.0.1

25 July 2019

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.0.0

8 July 2019

What’s new

  • Slack is now a tiny bit faster all around, thanks to a bunch of little changes that each made a difference for the better.

Bug fixes

  • Drag and dropping files into Slack is now much more stable.
  • If you ever do need to reset the app's data, it now works better. A bit better, at least.
  • We improved team icons alignment in the side bar for those in a lot of workspaces. It's a small thing, but much more aesthetically pleasing.
  • Hardware acceleration can now be turned off without foregrounding Slack. If you know what that means, you'll know it's handy. If you don't — it still is! Carry on. And thank you for reading.

Slack 3.4.3

6 June 2019

Bug fixes

  • The app was crashing more often than it should have done upon waking. Waking up is hard for all of us, but it shouldn't have been that hard. It now crashes less often than it did, and we're continuing to work toward making that "not at all".

Slack 3.4.2

23 May 2019

What’s new

  • Just as day follows night and winter gives way to spring, so have we updated Electron to 4.2.1.

Bug fixes

  • Tweaked the way that push notifications work between desktop and mobile to make them (hopefully) better for everyone. And faster.
  • Some minor tweaks to the stability of the app (to make it more stable, to be clear)

Slack 3.4.1

3 May 2019

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 3.4.0

18 April 2019

Bug fixes

  • Interactions with network drives are now handled with grace and panache. Or, at the very least, "better".
  • If you want to launch slack minimized, you now can. We will no longer stand in your way.
  • We've changed the look, feel and texture of our new HTML notifications. Give them a try! They're delicious.
  • Sometimes on Windows 10, moving the window, say, up would cause a white bar to appear. We raised the bar.
  • Also, moving the window would sometimes change the size of the window. Your aim was true; we no longer move the goalposts on you.
  • In the Apps and Features and Uninstall a Program window, the icon showing up was not the right one. It now is.
  • The notification and unread indicators on the taskbar are now more readable.
  • Blurry icons were an issue for some users with multiple displays. Now all is clear.
  • The Slack icon, previously appearing with an opaque background color on Windows 10 is now all the clearer for being less clear.
  • Some people were seeing sidebar icons for teams other than the one they were in. This was confusing, and has now stopped.
  • And finally, if you have been having issues with keyboard or cursor issues, you should no longer be having them.

Slack 3.3.8

7 March 2019

What’s new

  • When you sign in, you'll now sign in through the browser rather than within the app.

Bug fixes

  • We've fixed the tray icon to make the notification badge easier to see, because, let's face it, if you can't see a notification, it's not really doing its job.
  • Switching from one channel to another will now give the correct name and information of the new one, rather than the old one, as was previously happening.
  • The new loading animation was a little stretched, or a little squished, depending on how you looked at it. It's now practically perfect.
  • A few icons in menus went missing on Windows 10, and have now been retrieved.
  • Occasionally, the "Open the Slack App" browser button was not opening the workspace in the desktop app. Silly, really. It now does.
  • If you use SSO (Single Sign-on) to log in, it should now work perfectly every time.