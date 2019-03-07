Slack for Windows – release notes

Slack 4.47.69
8 December 2025
Bug fixes
- Don’t mind us – just making a few small adjustments to keep the app in tip-top shape. More to come soon. Cheerio!
8 December 2025
24 November 2025
10 November 2025
21 October 2025
6 October 2025
22 September 2025
9 September 2025
19 August 2025
21 July 2025
14 July 2025
9 June 2025
2 June 2025
19 May 2025
5 May 2025
17 April 2025
31 March 2025
24 March 2025
24 March 2025
10 March 2025
17 February 2025
3 February 2025
21 January 2025
9 December 2024
2 December 2024
21 November 2024
7 November 2024
22 October 2024
10 October 2024
12 September 2024
5 September 2024
27 August 2024
29 July 2024
18 July 2024
8 July 2024
25 June 2024
17 June 2024
10 June 2024
15 May 2024
9 May 2024
23 April 2024
3 April 2024
22 March 2024
18 March 2024
29 January 2024
11 January 2024
21 December 2023
21 December 2023
11 December 2023
30 November 2023
27 November 2023
6 November 2023
24 October 2023
28 September 2023
12 September 2023
7 September 2023
5 September 2023
14 August 2023
31 July 2023
28 June 2023
6 June 2023
30 May 2023
1 May 2023
27 March 2023
20 March 2023
14 November 2022
27 September 2022
20 September 2022
24 August 2022
14 June 2022
31 May 2022
16 May 2022
11 April 2022
24 March 2022
28 February 2022
7 December 2021
8 November 2021
25 October 2021
20 October 2021
20 September 2021
25 August 2021
18 August 2021
11 August 2021
14 July 2021
4 June 2021
3 June 2021
6 May 2021
4 May 2021
12 April 2021
17 March 2021
16 February 2021
8 January 2021
7 January 2021
14 December 2020
25 November 2020
11 November 2020
9 November 2020
15 October 2020
6 October 2020
2 September 2020
23 July 2020
2 July 2020
21 May 2020
11 May 2020
21 April 2020
31 March 2020
18 March 2020
10 February 2020
21 January 2020
16 December 2019
26 November 2019
18 October 2019
8 October 2019
1 October 2019
19 August 2019
25 July 2019
8 July 2019
6 June 2019
23 May 2019
3 May 2019
18 April 2019
7 March 2019