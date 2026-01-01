Windows용 Slack - 릴리스 노트

Slack 4.47.69

2025년 12월 8일

버그 수정

  • 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

Slack 4.47.65

2025년 11월 24일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.47.59

2025년 11월 10일

버그 수정

  • 버그는 사라지고 성능이 향상되었으며 작업이 완료되었고 결과는 만족스러웠습니다. 책임감 있게 Slack을 활용해 주세요.

Slack 4.46.104

2025년 10월 21일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

Slack 4.46.101

2025년 10월 6일

버그 수정

  • 흘러가는 하루 속에서 한 가지 알려드리고 싶은 것이 있어요. 여러분이 있기에 이 세상은 더 특별해지고 여러분은 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있답니다. 아, 그리고 이번엔 앱에 큰 변경 사항이 없어요. 즐겁게 메시지를 나누세요!

Slack 4.46.99

2025년 9월 22일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.46.96

2025년 9월 9일

버그 수정

  • 모든 항목이 원활하게 실행되도록 코드를 정리했어요. 이제 끊김 없이 원활한 Slack을 사용할 수 있습니다.

Slack 4.45.69

2025년 8월 19일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.45.64

2025년 7월 21일

버그 수정

  • 이번 주 업데이트에 엄청난 변화는 없지만 중요하지 않은 건 아니랍니다. 1년 365일이 모두 기념일은 아니지만 하루하루가 소중한 것처럼 말이죠. 이번 업데이트도 그렇습니다.

Slack 4.45.60

2025년 7월 14일

버그 수정

  • 흘러가는 하루 속에서 한 가지 알려드리고 싶은 것이 있어요. 여러분이 있기에 이 세상은 더 특별해지고 여러분은 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있답니다. 아, 그리고 이번엔 앱에 큰 변경 사항이 없어요. 즐겁게 메시지를 나누세요!

Slack 4.44.65

2025년 6월 9일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.44.63

2025년 6월 2일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

Slack 4.44.60

2025년 5월 19일

버그 수정

  • 어느 모로 보나 앱 성능이 어제보다 좋아졌습니다. 과학적으로 입증 가능한 확실한 사실입니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다!

Slack 4.44.59

2025년 5월 5일

버그 수정

  • 크게 특별한 일 없이 몇 주가 휘리릭 지나간 것 같은데 나중에 돌이켜 보면 실제로는 꽤 많은 일이 있었음을 깨달은 적이 있지요? Slack 앱에게 이번 주가 바로 그런 주였어요.

Slack 4.43.52

2025년 4월 17일

버그 수정

  • 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

Slack 4.43.51

2025년 3월 31일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.43.49

2025년 3월 24일

버그 수정

  • 디지털 스프린터를 방지하기 위한 까다로운 패치 작업이 완료되었어요. "디지털 스프린터"라는 말이 있다는 걸 알고 계셨나요? 이제 관련 패치를 완료했으니 더 이상 이 단어에 대해서는 걱정하지 않으셔도 돼요.

Slack 4.43.43

2025년 3월 10일

버그 수정

  • 선반을 정리하고, 창문을 닦고, 손에 흰 장갑을 끼고 평평한 바닥을 모두 청소했습니다. 모든 부분이 깔끔하게 정리된 상태인지 확인하기 위한 일종의 일상적인 유지 관리였죠. 자, 이제 다시 전속력으로 달려가세요!

Slack 4.42.120

2025년 2월 17일

버그 수정

  • 앱을 업데이트해 주셔서 감사해요! 이번 라운드의 변경 사항을 깔끔하게 요약하기는 어렵지만, 앱이 최대한 원활하게 실행될 수 있도록 최선을 다하고 있어요. 점점 더 나아지는 모습을 보여드릴게요!

Slack 4.42.117

2025년 2월 3일

버그 수정

  • 앱 전체에 작은 수정과 조정이 있었습니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다! 문제가 있을 경우 feedback@slack.com으로 연락해 알려주시기 바랍니다.

Slack 4.42.115

2025년 1월 21일

버그 수정

  • 달리기 선수가 구간별 기록을 꾸준히 단축해 나가듯이 이번에는 눈에 확 띄지는 않지만 결코 사소하진 않은 업데이트를 이루어 냈죠. 좀 더 빨라지고, 좀 더 가벼워지고, 목표에 좀 더 가까워진 앱을 만나보실 수 있어요.

Slack 4.41.105

2024년 12월 9일

버그 수정

  • 이번 주에 크게 수정한 버그는 없지만, 앞으로 더 많은 부분을 수정할 예정이니 안심하세요. 물론 버그를 소개하는 것이 Slack의 목표는 아니지만 실수와 조정, 오류, 수정은 인생의 한 과정이며 성장의 대가이기도 하니까요. 지금 어디에 계시든 그저 즐겁게 사용해 주셨으면 좋겠습니다.

Slack 4.41.104

2024년 12월 2일

Slack 4.41.98

2024년 11월 21일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.41.97

2024년 11월 7일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.41.96

2024년 10월 22일

버그 수정

  • 공중에 뭔가 있나요? 손가락으로 잡기 어려운 특별한 뭔가가 있나요? 세상은 더 밝아 보이고 음악은 더 달콤하게 들리는데... 무슨 일일까요? 바로 Slack 앱이 업데이트되었습니다. 저희는 고객님에게 쏟아지는 빛에 대한 책임을 확인할 수도 부인할 수도 없습니다.

Slack 4.40.133

2024년 10월 10일

버그 수정

  • 흘러가는 하루 속에서 한 가지 알려드리고 싶은 것이 있어요. 여러분이 있기에 이 세상은 더 특별해지고 여러분은 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있답니다. 아, 그리고 이번엔 앱에 큰 변경 사항이 없어요. 즐겁게 메시지를 나누세요!

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.40.128

2024년 9월 12일

버그 수정

  • 이번 주에는 크게 알려드릴 사항도, 또는 작게라도 알릴 만한 사항이 딱히 없네요. 막간의 분주한 무대 뒤처럼 부지런히 작업이 진행되고 있습니다. 조용히 다음 무대를 준비 중이랄까요?

Slack 4.40.126

2024년 9월 5일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.40.120

2024년 8월 27일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.39.95

2024년 7월 29일

버그 수정

  • 시스템 수준(Windows 설정 > 접근성 > 테마 대비)에서 대비가 높은 테마를 사용하는 사용자는 앱이 시스템 설정을 미러링하도록 설정되어 있어도 Slack이 이를 따르지 않는다고 하였습니다. 이제 앱이 이전에 작동했던 것 달리 더 제대로 명령을 따릅니다.

Slack 4.39.93

2024년 7월 18일

버그 수정

  • 버그는 사라지고 성능이 향상되었으며 작업이 완료되었고 결과는 만족스러웠습니다. 책임감 있게 Slack을 활용해 주세요.

Slack 4.39.90

2024년 7월 8일

버그 수정

  • 어느 모로 보나 앱 성능이 어제보다 좋아졌습니다. 과학적으로 입증 가능한 확실한 사실입니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다!

Slack 4.39.89

2024년 6월 25일

버그 수정

  • 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

Slack 4.39.88

2024년 6월 17일

새로운 기능

  • 32비트는 이제 안녕! 데스크톱 앱 버전 4.39부터 앞으로 출시되는 모든 Windows 릴리스는 64비트만 지원됩니다. 자세한 내용은 고객지원센터 공지(https://slack.com/help/articles/4426294050451-Slack-feature-retirements#announcements)를 통해 확인할 수 있습니다.
  • ARM 기반 Windows용 Slack은 현재 베타 버전으로 제공되며 웹사이트와 Microsoft 스토어에서 다운로드할 수 있습니다. 정식 릴리스를 위해 계속 수정하고 기능을 추가할 예정이지만, 그 사이 문제가 발생하면 feedback@slack.com으로 알려 주세요!

Slack 4.39.87

2024년 6월 10일

새로운 기능

  • ARM을 위한 Windows용 Slack은 현재 베타 버전으로 제공 중이며 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다. 아직 기능을 추가하고 앱을 조정하는 중이지만 곧 Microsoft Store에 출시될 예정이니 계속 지켜봐 주세요.

Slack 4.38.125

2024년 5월 15일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.38.121

2024년 5월 9일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.38.115

2024년 4월 23일

새로운 기능

  • Slack AI와 만나 보세요! 새로운 생성형 AI 도구들을 사용하면 더 스마트하게 검색하고 대화를 즉시 요약하는 등 많은 작업들을 수행할 수 있습니다. 고객지원센터(https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI)에서 Slack AI의 활용 방법을 알아보세요.

버그 수정

  • 전 세계에서 여러 언어를 구사하는 사람들은 필요할 때마다 다른 언어들로 자연스럽게 바꿔 사용할 수 있죠. Slack에서도 마찬가지여야 합니다. 그래서 Alt + `를 누르면 다른 언어로 키보드가 자연스럽게 전환되지 않고 앱 메뉴가 열리던 버그를 수정했죠. 이제 하던 일을 계속하세요! 날아라, 슈퍼 키보드!

Slack 4.37.101

2024년 4월 3일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서는 특별히 언급할 사항이 없습니다. 항상 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.37.98

2024년 3월 22일

버그 수정

  • 버그는 사라지고 성능이 향상되었으며 작업이 완료되었고 결과는 만족스러웠습니다. 책임감 있게 Slack을 활용해 주세요.

Slack 4.37.94

2024년 3월 18일

새로운 기능

  • 메뉴는 접근성의 핵심 요소이기 때문에 앱의 주 메뉴를 여는 새로운 키 입력을 추가했습니다. 이제 Alt 버튼을 눌러 메뉴를 즉시 펼칠 수 있습니다. 이전에는 해당 섹션에 커서를 올려야 펼칠 수 있었죠. 이 작은 변경 사항을 통해 Slack에서 업무에 집중하는 데 도움이 되기를 바랍니다.

Slack 4.36.140

2024년 1월 29일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.36.138

2024년 1월 11일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

Slack 4.36.136

2023년 12월 21일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.35.132

2023년 12월 21일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.36.134

2023년 12월 11일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서는 특별히 언급할 사항이 없습니다. 항상 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.35.131

2023년 11월 30일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.35.130

2023년 11월 27일

버그 수정

  • 성장은 작은 변화들이 모여 이루어지기 때문에 시간이 지남에 따라 더해지는 변화가 여기에 추가되었습니다. Windows 알림 센터에서 알림을 클릭하면 이제 커서가 작성 필드에 자동으로 표시됩니다. 이렇게 하면 지연 없이 바로 댓글을 입력할 수 있습니다.

Slack 4.35.126

2023년 11월 6일

버그 수정

  • 앱이 연결되지 않으면 로그를 다운로드하거나 앱을 다시 시작할 수 있는 메뉴가 표시되지 않았습니다. 문제에 대한 정확한 원인을 아직 파악 중입니다. 앱이 (일시적으로) 연결되지 않더라도 해당 메뉴 옵션에는 다시 액세스할 수 있습니다.

Slack 4.35.121

2023년 10월 24일

버그 수정

  • 가상 머신 둘이 동시에 실행되면서 Slack에 실제 문제를 일으키고 있었습니다. 이번 업데이트로 이 문제를 완전히 해결했다고 사실상 확신합니다.

Slack 4.34.121

2023년 9월 28일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.34.119

2023년 9월 12일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.34.116

2023년 9월 7일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.34.115

2023년 9월 5일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.33.90

2023년 8월 14일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.33.84

2023년 7월 31일

버그 수정

  • Slack was crashing on launch when the app data path was placed within a mounted directory (particularly when using User Profile Disks). Houston, we no longer have a problem—all systems now read “Go” for a successful launch.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

출시 예정

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

2023년 6월 28일

버그 수정

  • 지적인 농담에는 종종 깊은 사유가 담겨 있지만, 스마트 인용이 딥 링크에 문제가 있다고 말할 때 이를 뜻하는 건 아닙니다. 구두점이 더이상 딥 링크 업데이트의 정확도에 영향을 미치지 않을 거예요.
  • 훌륭한 거버넌스는 장애물을 없애는 것이므로 GovSlack의 로그인 흐름을 재구성했습니다. 이제 정부 워크스페이스에 처음 로그인할 때, 로그인 페이지로 돌아가는 대신 앱이 자동으로 정부 모드에서 재시작됩니다. Slack은 투자한 만큼 그 값을 합니다! ✌️
  • ‘나가기’ 버튼을 클릭하지 않고, 통화 창을 닫아 공유 화면을 종료하면 Slack이 다시 시작될 때까지 공유 창의 초록색 테두리 선이 계속 남아 있었죠. 이제 다시 국경이 열려 마음대로 떠나거나 돌아올 수 있습니다. 😁

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.32.127

2023년 6월 6일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.32.126

2023년 5월 30일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.32.122

2023년 5월 1일

버그 수정

  • 최근 Slack 정보 대화 상자에서 Slack 버전 이름을 복사할 수 없었던 카피캣들에게 알립니다. 우리는 여러분이 진짜 고양이가 아니라 단지 작업을 끝내려고 하는 인간이라고 생각하여 이 문제를 해결했습니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.31.155

2023년 3월 27일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.31.152

2023년 3월 20일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.29.149

2022년 11월 14일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.28.184

2022년 9월 27일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.28.182

2022년 9월 20일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 중요한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.28.171

2022년 8월 24일

새로운 기능

  • 9월 1일부터 일부 이전 운영 체제 및 오래된 버전의 Slack에 대해 지원이 중단됩니다. 다음 링크를 통해 Slack 고객지원센터를 방문하여 자세한 내용을 살펴보세요. https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack

버그 수정

  • Slack에서 화면을 공유하는 중 타사 앱으로 화면을 캡처하려고 하면 Slack 외의 다른 앱에서 충돌이 발생하는 경우가 있었지요. '캡처'가 '공유'와 상반되는 개념이었기 때문이라고 말씀드리고 싶지만, 사실은 그냥 버그였답니다. 🐞
  • 화면을 공유한 후 작업 표시줄에서 Slack 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 비밀 게임의 승자가 되곤 했죠. ‘앱 충돌’이 상품으로 제공되었는데, 문제는 아무도 그 상품을 좋아하지 않았다는 거예요. 😳
  • %appdata% 폴더에 대한 symlink를 사용하고 Slack을 시작할 때 충돌을 경험하셨다면, 분명 좋은 소식이 될 거예요! 앞으로 더이상 Slack이 충돌하지 않을 거거든요. symlink를 애초에 사용하지 않으셨다면 해당 사항이 없겠지만, 어쨌든 읽어주셔서 감사해요! 😉
  • 여러 디스플레이 사이에서 Slack 창을 드래그하면, 여러분이 창을 끌어다 놓지 않은 곳으로 창이 재빨리 움직이는 것 같은 으스스한 경험이 있으셨을 거예요. 'Slack 유령'이 2025년에 출시될 예정이긴 하지만, 그때까지는 모든 유령들이 불쑥 나타나지 않도록 잘 단속하겠습니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.27.154

2022년 6월 14일

새로운 기능

  • 이번 릴리스 노트의 버전 이름 끝에 더 큰 숫자가 새롭게 붙은 걸 알아채셨을 수도 있겠네요. 앞으로도 <MAJOR.MINOR.BUILD> 순서로 나열된 숫자를 보시게 되겠지만, 이제 '빌드' 번호는 작은 순차 번호가 아니라 Slack의 특정 빌드에 해당합니다. 간단히 말하자면, 당신에게 좀 더 많은 숫자가 보일 것이고, 모든 사람에게는 좀 더 구체적으로 보이게 됩니다.
  • 가장 일반적인 Apple 및 Microsoft 파일 확장자가 승인 목록에 추가되었으므로 이제 Word 문서나 Keynote 프레젠테이션을 열 때마다 확인 요청을 받지 않아도 됩니다. 결론은 승인 과정이 하나 줄어들었다는 거예요. 😉

버그 수정

  • 시스템 레벨에서 알림이 비활성화되었다면, Slack은 아주 정교한 솜씨로 Windows의 예방 조치를 피한 것입니다. 그건 설계된 것은 아니고, 뭐랄까. 버그였습니다. 버그가 그렇게 정교할 수 있냐고요? 누가 밟지만 않는다면 버그도 정교할 수 있지요. 🐞

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.26.3

2022년 5월 31일

버그 수정

  • 알림을 클릭하면 앱이 작동을 멈추고 "Slack이 응답하지 않습니다"라는 메시지만 표시되곤 했습니다. 누구도 이런 메시지를 받고 싶어하지 않기에, 최선을 다해 문제를 해결했습니다.

Slack 4.26.2

2022년 5월 16일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.25.2

2022년 4월 11일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.25.0

2022년 3월 24일

새로운 기능

  • 오늘부터 Slack 내 링크로 다른 프로그램에서 파일을 열려는 경우 확인 팝업 창이 표시됩니다. 위험을 즐기는 타입이어서 매번 팝업 창을 확인하고 싶지 않을 경우, “이 유형의 파일 항상 열기” 확인란을 선택하시면 됩니다. 😉

Slack 4.24.0

2022년 2월 28일

버그 수정

  • 설치한 앱의 버전을 확인하고 싶을 때가 있지요. 해당 버전의 번호를 클립보드에 복사하는 메뉴가 있지만 '복사' 버튼을 눌러도 아무 반응이 없던 때가 있었을 것입니다. 하지만 이 문제는 이제 깨끗이 해결되었습니다.
  • 앱에 대한 업데이트가 실패했는데 업데이트가 성공했다고 알림이 전송되는 문제를 발견했습니다. 긍정적으로 생각하고, 긍정적으로 말하는 습관이 잘못 적용된 케이스라 바로 수정했습니다. 이제 100% 사실적인 업데이트 알림만 받으세요.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.23.0

2021년 12월 7일

버그 수정

  • 앱 설치 방식에 따라 ‘로그인 시 실행’ 옵션이 가끔 회색으로 표시되어 이 유용한 기능을 사용하는 게 힘들었습니다. 마치 불꺼진 백화점을 쇼윈도 밖에서 바라보듯 말이죠. 이제 문제가 해결되었고 백화점의 문은 열렸답니다. 오셔서 원하는 걸 마음껏 선택해 보세요.
  • 외부 URL 링크가 종종 Slack 앱 안에서 열리는 경우가 있었는데, 이제 기본 웹 브라우저에서 제대로 열릴 거예요. Slack 앱에서 사용 중이던 화면은 그대로 쭉 지켜 드릴게요.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.22.0

2021년 11월 8일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.21.1

2021년 10월 25일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.21.0

2021년 10월 20일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.20.0

2021년 9월 20일

새로운 기능

  • 이제 SSH, FTP, SFTP 또는 SMB 링크를 열 때 향후 해당 도메인 출처의 URL만을 허용하는 옵션이 표시됩니다. 보안이 더 강화되어 사용자가 더 안심할 수 있습니다.

버그 수정

  • 앱의 특정 버전에서 10분 동안 활동이 없어도 상태가 ‘자리 비움’으로 변경되지 않는 문제가 있었습니다. 이 문제는 해결되었으며, 사용자 지정 상태를 사용하여 팀원들에게 단순히 대화 가능 또는 자리 비움 외의 상태도 알릴 수 있다는 점을 알려드립니다. 예를 들면 반려견과 산책 중, 휴가를 마친 후 따라잡는 중, 마음의 휴식을 취하는 중 또는 Slack 소셜 미디어 팀에 좋은 내용을 트윗하는 중 등의 상태가 있습니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.19.3

2021년 8월 25일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.19.2

2021년 8월 18일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.19.0

2021년 8월 11일

버그 수정

  • ‘로그인 시 앱 실행’ 환경설정을 선택한 경우, 앱이 다시 시작된 후 그 옆에 체크 표시가 더 이상 표시되지 않습니다. 강력한 시스템에는 견제와 균형이 필요하며, Slack에서는 이제 견제 수단을 하나 더 갖추게 되었습니다.
  • Esc 키를 누르면 보고 있는 채널이 읽음으로 표시된다는 것을 알고 계셨나요? Shift + Esc 키를 누르면 모든 알림이 지워진다는 점도 알고 계셨나요? 이제 전체 화면 모드를 해제하지 않고도 이러한 작업을 할 수 있습니다. 다음에 Slack을 열 때 Ctrl + / 키를 눌러서 유용한 키보드 바로 가기의 전체 목록을 확인하세요.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 중요한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.18.0

2021년 7월 14일

버그 수정

  • 앱 창을 여러 모니터 사이에서 움직이면 알림이 올바른 화면에 나타나지 않는 경우가 있었습니다. 격려와 칭찬을 해 주었으니, 이제 앱이 어느 모니터로 가든 알림이 찰떡같이 붙어갈 것입니다.
  • 앱의 언어를 전환할 때 일부 메뉴가 제대로 번역되지 않았습니다. 메뉴는 읽을 수 있어야 쓸모가 있죠.

Slack 4.17.1

2021년 6월 4일

버그 수정

  • 최신 세대의 프로세서를 사용하는 일부 사용자에게 앱이 충돌하는 문제가 발생했습니다. 충돌은 전혀 반갑지 않습니다. 특히 최신 장치 때문에 발생하는 충돌은 더 그런 법이죠. 현재 이 문제는 해결되었습니다.

Slack 4.17.0

2021년 6월 3일

새로운 기능

  • 클수록 더 좋고, 가까울수록 더 선명합니다. 소중한 눈의 부담을 줄여 드리고자 이제 추가 확대/축소 수준을 최대 200%까지 지원합니다.

버그 수정

  • 이전에는 "로그인 시 시작" 옵션을 클릭하면 작업을 정확하게 수행할 것이라 예상했을 수 있습니다. 하지만 안타깝게도 그렇지 않았습니다. 비행 전 점검을 재실행하여 다시 한 번 카운트다운을 시작할 준비를 마쳤습니다.
  • 더 이상 Slack 통화 중에 공유 가능한 화면으로 수신 알림을 선택할 수 없습니다. 이전에도 가능하다는 사실을 알고 계셨던 여러분께 경의를 표합니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.16.1

2021년 5월 6일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.16.0

2021년 5월 4일

버그 수정

  • 이미지와 알림이 부자연스럽게 공간을 공유하는 경우가 있었습니다. 필요한 조치를 취한 후에 화면에서 지정된 공간만 점유하도록 합의가 이루어졌습니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.15.0

2021년 4월 12일

버그 수정

  • 이전에는 Windows 알림 센터에서 알림을 클릭해도 Slack의 메시지로 이동되지 않았습니다. 어떤 방에 들어갔다가 왜 왔는지 잊어버리는 것과 반대되는 상황이지만 혼란스럽다는 점은 같습니다.
  • 가끔 Windows 앱을 시작할 때 앱이 실행되지 않은 채 아무런 동작도 하지 않았습니다. 예의를 갖춰 따끔하게 이야기했더니 이제는 동작이 더욱 정확해졌습니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.14.0

2021년 3월 17일

버그 수정

  • 오프라인 상태가 되거나 로딩 문제가 발생하는 경우의 재시작 경험이 개선되었습니다.
  • 가끔 로그아웃해야 하는 경우가 있습니다. 모든 워크스페이스에서 로그아웃하는 경우 다시 로그인하기 더 쉬워졌습니다.
  • 이제 “제 화면이 보이시나요?”라고 물어봐야 할 필요가 적어졌습니다. 초록색 경계선이 보이면 화면 공유 기능이 다시 작동하는 것입니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.13.0

2021년 2월 16일

버그 수정

  • 사용자가 Slack을 이동하거나 크기를 조정할 때, 사용자가 실제로 Slack을 이동하거나 크기를 조정하려고 한다고 가정합니다. 그로 인해 달갑지 않은 충돌이 정기적으로 발생했습니다. 이 버그를 수정했습니다. 이제 화면이 올바른 크기로 나타납니다.
  • 몇 가지 접근성 문제를 해결했습니다. Slack은 접근성을 높이기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 이 여정에 함께해 주셔서 감사합니다.

Slack 4.12.2

2021년 1월 8일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.12.1

2021년 1월 7일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.12.0

2020년 12월 14일

새로운 기능

  • È pronto! 이탈리아어 지원이 제공됩니다!
  • 이제 최근에 사용한 파일을 클립 메뉴에서 한 번의 클릭으로 첨부할 수 있습니다. 스크린샷을 빨리 찍는 기능이 제공됩니다.

버그 수정

  • 스크린 리더에서 VoiceOver를 통해 탐색하는 사용자를 위한, 작지만 중요한 접근성 개선 사항이 있습니다.
  • 넘어진 댄서가 우아하게 다시 일어서듯, Slack 앱 또한 네트워크 실패로부터 우아하게 다시 로드됩니다.
  • 머릿속에 새겨 두세요. 알림을 클릭한 후에도 앱 창의 크기가 바뀌지 않습니다.

Slack 4.11.3

2020년 11월 25일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.11.1

2020년 11월 11일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.11.0

2020년 11월 9일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.10.3

2020년 10월 15일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.10.0

2020년 10월 6일

버그 수정

  • 창에서 전체 화면 모드를 켰는데 Esc 키를 눌러도 나갈 수 없었던 사례가 가끔 있었습니다. 아주 잘못된 일이죠, Esc(ape)가 나간다는 뜻이니까요. 이젠 아주 제대로 Esc(ape)할 수 있습니다.
  • Slack 창 크기 조정을 어렵게 만들던 문제를 해결했습니다. Slack은 절대 어려워서는 안되니까요.
  • 워크스페이스를 빨리 전환할 때 문제가 생기는 경우가 있었습니다. 워크스페이스를 전환하면 기회가 생겨야지 문제가 생기면 안 되죠. 바로 고쳐버렸습니다.
  • 몇 가지 버그가 충돌을 일으켜왔습니다, 버그라는 게 그런 것이니까요. 해당 사항을 모두 수정했고, 다른 버그도 고칠 예정입니다.

Slack 4.9.0

2020년 9월 2일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.8.0

2020년 7월 23일

버그 수정

  • 때때로 업데이트 후 Slack 아이콘이 시스템 트레이에서 사라진 경우가 있었습니다. 사라지지 않도록 강력 접착제를 칠해 두었으니 이제 사라지지 않을 겁니다.
  • 드물게 Slack이 시작되지 않는 사례가 발견되었습니다. 덕분에 커피 타임을 즐기실 수도 있겠지만, 무엇보다도 제대로 작동하는 애플리케이션이 필요하다는 것을 알고 있습니다. 그래서 해당 문제를 해결했습니다.
  • 연결 문제가 있을 때 표시되는 화면을 보다 유용하게 바꾸었습니다. 색깔도 좀 더해서 말끔하게 꾸며보았습니다.
  • 알림 시스템에서 문제가 발생하여 손을 댔습니다. 이제 모든 것이 더욱 원활하게 실행됩니다.

Slack 4.7.0

2020년 7월 2일

새로운 기능

  • 앱이 실행되는 모든 백엔드 항목을 업그레이드하여 성능을 향상시키고 버그를 줄였습니다.

Slack 4.6.0

2020년 5월 21일

새로운 기능

  • 위험에 대비하세요! 이제 모든 웹 콘텐츠에 앱 샌드박스를 사용할 수 있습니다. 다른 말로 하자면, 우리 앱 보안이 강화되었습니다. 이전에도 안전했지만 이제 두 배는 더 안전해졌습니다.
  • 한 폴더에 모든 다운로드 항목을 저장하는 대신 다운로드를 할 때마다 새 저장 위치를 선택할 수 있는 설정입니다. 파일 경로에 까다로운 분들께 좋은 소식이지요.

버그 수정

  • 알림 센터에 알림이 표시될 때 워크스페이스별로 깔끔하게 묶여 표시됩니다.
  • 일부 사용자가 브라우저로 첫 워크스페이스를 추가할 수 없는 곤란한 문제가 있었습니다.
  • MSI 설치 프로그램으로 앱을 설치한 경우 컴퓨터 시작시 앱 실행 설정이 잘못된 값을 표시했습니다.
  • Slack이 활성화되어 있을 때 키보드에 있는 재생 버튼으로 Spotify의 노래를 재생하려고 했는데 제대로 작동하지 않았던 적이 옛날에 있었다면, 성가신 하드웨어 미디어 키가 문제였습니다. 이 버전이 그 문제를 해결했습니다.
  • 특정 네트워크 오류 페이지를 볼 때 앱이 CPU에 부담을 주는 일이 해결되었습니다.
  • 다운로드가 완료되면 성가신 시스템 알림이 아니라 Slack 내에서 메시지가 표시됩니다.

Slack 4.5.1

2020년 5월 11일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.5.0

2020년 4월 21일

새로운 기능

  • 앱이 실행되는 모든 백엔드 항목을 업그레이드하여 성능을 향상시키고 버그를 줄였습니다.
  • 더 빠르고 간결하며 오타를 수정할 수 있는 새 맞춤법 검사기로 교체되었습니다… 잠깐, 이게 정말인가요? “동시에 여러 언어라니!” “언어 및 지역” 환경설정을 열어 언어를 선택합니다. 그리고 이 기능을 진짜 쓰시는 분들께는 경의를 표합니다. 저희는 한 언어를 쓰는 것도 벅차거든요.

Slack 4.4.2

2020년 3월 31일

버그 수정

  • Slack은 성능 향상을 위해 항상 노력하고 있으며 이 릴리스는 앞서 손상되어 있던 성능 진단 도구를 수정합니다. 곧바로 눈에 띄는 차이는 없겠지만, 저희 쪽에서는 더욱 쉽게 Slack을 향상할 수 있게 됩니다.