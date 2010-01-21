iOS용 Slack - 릴리스 노트

Slack 25.12.20
2025년 12월 10일
버그 수정
- 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.
Slack 25.11.30
2025년 11월 19일
버그 수정
- 선반을 정리하고, 창문을 닦고, 손에 흰 장갑을 끼고 평평한 바닥을 모두 청소했습니다. 모든 부분이 깔끔하게 정리된 상태인지 확인하기 위한 일종의 일상적인 유지 관리였죠. 자, 이제 다시 전속력으로 달려가세요!
Slack 25.11.20
2025년 11월 12일
버그 수정
- 숫자 입력 블록을 포함한 Slack 앱에서는 실제로 숫자를 입력할 수 없었습니다. 해당 요소는 말 그대로 ‘그 한 가지 일조차 제대로 못 한’ 상황이었죠. 이제 이 기능의 버그 수는 1개에서 0개로 업데이트되었습니다.
Slack 25.11.10
2025년 11월 5일
버그 수정
- Slack에서 만들어진 리스트를 복사하면 하위 작업이 제대로 표시되지 않는 경우가 종종 있었습니다. "사소한 문제에 연연하지 말라"는 격언이 사람에게는 맞는 말이지만, 중요한 정보를 담당하는 앱에는 적합하지 않지요. 앞으로도 Slack은 사소한 문제에 계속 연연하도록 하겠습니다!
Slack 25.10.50
2025년 10월 29일
버그 수정
- 모든 기능이 이전보다 아주 조금 좋아졌습니다. 믿어 보세요.
Slack 25.10.40
2025년 10월 22일
버그 수정
- 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!
Slack 25.10.30
2025년 10월 16일
버그 수정
- 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.
Slack 25.10.20
2025년 10월 8일
버그 수정
- 흘러가는 하루 속에서 한 가지 알려드리고 싶은 것이 있어요. 여러분이 있기에 이 세상은 더 특별해지고 여러분은 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있답니다. 아, 그리고 이번엔 앱에 큰 변경 사항이 없어요. 즐겁게 메시지를 나누세요!
Slack 25.10.10
2025년 10월 1일
버그 수정
- 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!
Slack 25.09.41
2025년 9월 26일
버그 수정
- 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.
Slack 25.09.40
2025년 9월 24일
버그 수정
- 전화번호를 하나하나 입력해야 하는, 속 터지게 느리고 답답한 과정을 마지막으로 언제 거치셨나요? Slack은 클릭할 수 있는 링크를 선호하지만, 리스트의 전화번호 필드만은 예외였습니다. 전화를 걸려면 번호를 하나하나 입력해야 했었죠. 이 문제는 이제 해결되어 굳이 기억해야 할 번호가 있다면 어머니의 번호뿐이죠. (어머니, 잘 계시죠?!)
Slack 25.09.32
2025년 9월 18일
버그 수정
- 버그는 사라지고 성능이 향상되었으며 작업이 완료되었고 결과는 만족스러웠습니다. 책임감 있게 Slack을 활용해 주세요.
Slack 25.09.30
2025년 9월 15일
버그 수정
- 디지털 스프린터를 방지하기 위한 까다로운 패치 작업이 완료되었어요. "디지털 스프린터"라는 말이 있다는 걸 알고 계셨나요? 이제 관련 패치를 완료했으니 더 이상 이 단어에 대해서는 걱정하지 않으셔도 돼요.
Slack 25.09.20
2025년 9월 10일
새로운 기능
- 이제 스레드 답글에 날짜만 표시되는 대신 전체 타임스탬프가 표시됩니다. 약간의 미스터리가 삶을 더 흥미롭게 만들기도 하지만, 이번 경우는 그렇지 않았던 것 같습니다.
버그 수정
- '모든 이미지 축소' 환경 설정이 명시된 기능을 안정적으로 수행하지 못했습니다. 어떤 경우에는 모든 이미지를 축소했지만, 어떤 경우에는 일부 이미지만 항상 축소했다는 뜻이죠. 결국 모든 이미지를 항상 축소하지는 않은 거죠. 기능 설명 하단에 별표와 작은 글씨로 주석을 잔뜩 다는 대신, 그냥 버그를 수정하기로 했습니다.
- 알림 화면의 '내 키워드' 필드는 키워드가 저장되어 있음에도 불구하고 계속 '없음'으로 표시되고 있었습니다. 여기에서의 키워드는 바로, '있었습니다'(과거형)! 이제 이 버그는 수정되었답니다(현재형).
Slack 25.09.11
2025년 9월 4일
버그 수정
- 공중에 뭔가 있나요? 손가락으로 잡기 어려운 특별한 뭔가가 있나요? 세상은 더 밝아 보이고 음악은 더 달콤하게 들리는데... 무슨 일일까요? 바로 Slack 앱이 업데이트되었습니다. 저희는 고객님에게 쏟아지는 빛에 대한 책임을 확인할 수도 부인할 수도 없습니다.
Slack 25.09.10
2025년 9월 3일
버그 수정
- 워크스페이스에서 메시지를 편집할 때 시간 제한이 적용된 경우, 해당 제한이 개인 DM에도 적용되는 문제가 있었습니다. 이제 언제든지 메시지들을 자유롭게 편집하세요. 모든 업데이트 사항들은 고객님과 Slackbot 간에만 유지됩니다.
- Slackbot 얘기가 나온 김에 말씀드리자면, 모바일 앱에서는 DM에서 Slackbot 메시지를 삭제할 수 있는 옵션이 제공되지 않았었습니다. Slackbot의 "서비스 정신 수준"을 높였으므로 이제 명령만 내리면 Slackbot 메시지가 확실히 사라질 거예요.
Slack 25.08.40
2025년 8월 27일
버그 수정
- 크게 특별한 일 없이 몇 주가 휘리릭 지나간 것 같은데 나중에 돌이켜 보면 실제로는 꽤 많은 일이 있었음을 깨달은 적이 있지요? Slack 앱에게 이번 주가 바로 그런 주였어요.
Slack 25.08.31
2025년 8월 22일
버그 수정
- 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.
Slack 25.08.30
2025년 8월 20일
버그 수정
- 팀원의 프로필 화면에서 국제 전화를 걸려고 하면, 인정사정없이 중단되는 문제가 있었습니다. 전화를 걸려면 Slack을 업데이트한 다음 다시 시도해 보세요.
- 워크스페이스가 삭제된 경우에도 워크스페이스 아이콘이 사이드바에 남아 있었고, “워크스페이스 제거”를 선택해도 아무 변화가 없었습니다. 작별은 쉽지 않은 법이죠. 일부 언어에는 ‘안녕’이라는 말이 없다는 사실, 알고 계셨나요? 이번 수정을 통해 이제는 적절한 작별 인사를 전할 수 있기를 바랍니다.
Slack 25.08.21
2025년 8월 14일
- 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.
Slack 25.08.20
2025년 8월 13일
버그 수정
- Slack 메시지에서 이메일 주소를 복사하면 “mailto:”라는 접두사가 포함되었는데, 이는 앱에서 이메일 주소가 이러한 형식으로 유지되어 왔기 때문에 초래된 문제였습니다. 이메일의 작동 방식을 잘 알고 계실테니 이제 주소를 복사하실 때 접두사는 저희가 알아서 꽉 잡아두고 있겠습니다.
- 이미지를 잘라내도 여전히 이미지 미리보기에서는 자르기 전의 원래 형태로 표시되는 문제가 있었습니다. 미리보기보다 더 이전 형태를 뭐라고 해야 할까요? 미리미리보기일까요? 사전 미리보기일까요? 어쨌든 앞으로 개선될 사항의 미리보기를 하나 알려드리자면, 이번 업데이트에서는 그러한 문제의 버그를 완전히 잘라냈습니다.
- 추가 옵션 메뉴(메시지를 별도로 확인한 후 "⋯"을 탭)에서 메시지를 "읽지 않음"으로 표시해도 아무 일이 일어나지 않았었죠. 저희는 관련 코드를 모두 검토한 후 이 버그를 이제 “해결됨”으로 표시했습니다.
- DM 내의 캔버스에 코멘트를 달려고 하면 하얗게 빈 화면만 표시되는 문제가 있었습니다. 말로만 들어봤던 백지의 공포를 Slack에서 현실로 맞닥뜨릴 줄은 모르셨을 겁니다. 하지만 걱정하지 마세요! 이 버그로 인한 백지 화면은 이제 예쁘게 거듭났으니까요.
Slack 25.08.10
2025년 8월 6일
버그 수정
- 선반을 정리하고, 창문을 닦고, 손에 흰 장갑을 끼고 평평한 바닥을 모두 청소했습니다. 모든 부분이 깔끔하게 정리된 상태인지 확인하기 위한 일종의 일상적인 유지 관리였죠. 자, 이제 다시 전속력으로 달려가세요!
Slack 25.07.50
2025년 7월 30일
버그 수정
- URL 앞에 텍스트를 붙여넣으면 해당 링크는 말할 것도 없고 "Return" 키 기능까지 중단되었습니다. 우리 삶과 마찬가지로, 메시지가 늘 순조롭게 이어지는 건 아닌가 봅니다. 이제는 원할 때마다 링크에 텍스트를 추가하셔도 됩니다. 흐름이 끊겨서는 안 되겠죠.
- 이모티콘이 텍스트 중간에 들어갈 때 이모티콘 앞뒤에 추가 공백이 삽입되는 문제가 있었습니다. 여러분이 자유롭게 표현할 수 있도록 ‘공간’을 내드리고 싶었는데... ‘공백’을 내드리고 말았네요.
- iPad에서 연이어 두 번째 이모티콘을 추가하면 어떤 이모티콘을 선택하든 첫 번째 이모티콘이 복제되는 현상이 있었습니다. 물론, 이것은 폐기된 복제 연구 프로젝트의 잔재 같은 것이 절대 아닙니다. 설명은 충분히 드렸으니, 이제 이모티콘을 맘껏 그러나 책임감 있게 사용하세요.
Slack 25.07.40
2025년 7월 23일
버그 수정
- 마치 7월이 되면 희미해지는 새해 결심처럼, 알림 일정 변경 사항이 저장되지 않고 앱이 다시 실행되자마자 처음으로 돌아갔습니다. 좋은 의도만으로는 한계가 있습니다. 이번 업데이트에서는 처음으로 되돌아가지 않도록 하는 "고착성"이 두 배로 강화되었습니다.
- 이모티콘 반응을 길게 눌렀을 때 그 반응이 혼란스러웠나요? 여러분만 그런 게 아니었습니다. 표시되는 리액티콘 요약이 이상하고 변덕스럽고 일관성 없이 작동했습니다. 사용자 경험에 이모티콘을 넣어야 한다면 생각하는 얼굴 이모티콘을 사용할 것입니다. 이번 수정 사항에 이모티콘을 사용해야 한다면 엄지손가락을 치켜세우는 이모티콘이 좋겠네요.
- 메시지 편집을 시작한 후 편집 중 메시지를 삭제하기로 결정한 경우, 삭제된 메시지가 텍스트 입력 필드에 남아 있어 또 다시 삭제해야 했습니다. 이제부터 메시지를 삭제하고 싶다면 바로 삭제할 수 있습니다. 두 번 처리할 필요가 없답니다.
- 블록 인용 뒤에 텍스트를 붙여 넣으면 두 번째 블록 인용도 함께 생성되었습니다. 마치 1+1 혜택 같네요! 하지만 아무도 원치 않는 거래를 뭐라고 불러야 할까요? 잘 모르겠지만, 이번 업데이트로 해당 프로모션은 종료되었습니다.
- 의도하지 않은(그리고 원하지 않은) 중복 상태에서, 중간에 다른 앱으로 전환하면 하이퍼링크로 연결되는 단어가 두 배로 늘어나는 문제가 발생했습니다. 이 문제를 해결하기 위해 두 번 확인하고 두 번 수정했습니다. 다음 글머리 기호로 넘어가는 동안 잠시만 기다려 주시기 바랍니다.
- 사이드바에서 대화를 닫아도 화면을 새로고침 하자마자 다시 나타나 잠시 동안만 대화가 보이지 않을 뿐이었습니다. 때로는 이야기나 대화가 끝나지 않아 다시 살펴보고, 다시 정리하고, 해결해야 하는 경우가 있죠. 때로는 버그일 수도 있습니다. 지금 다시 돌아올 것인지 여부와 시기는 사용자가 직접 선택할 수 있습니다.
- 기존 그룹 DM에 누군가를 추가하려면 DM 머리글을 탭하거나 해당 팝업 내의 '멤버' 하위 메뉴로 이동하여 추가할 수 있습니다. 하지만 실제로는 여러 방법 중 한 가지 방법만 작동했죠. 하늘이 무너져도 솟아날 구멍은 있다고 하는데, 여기서 '추가' 버튼이 회색으로 표시되면 버그 신고가 접수된 것입니다. 언제든지 편한 방식으로 오셔서 추가하세요.
Slack 25.07.30
2025년 7월 16일
버그 수정
- iPad에 외부 키보드를 연결하여 사용하는 경우, Return 키를 누르면 내용이 없는 메시지를 보내려다 곧바로 실패하곤 했습니다(내용이 없는 메시지를 보낸다는 철학적 역설에 스스로 발목 잡힌 셈이죠). 이제 내용이 확실한 메시지를 전달해 드립니다. 이 버그가 수정되었거든요!
- 메시지 예약 시 표시되는 팝업에서 1년 내내 모든 시간이 "[현재 위치한 지역의 시간대] 표준시" 기준이라고 고집을 피워, 일광 절약 시간제가 완전히 무시되었습니다. 이제 이 버그를 양지로 끌어내 수정하여, 정확한 시간이 표시되도록 조치했답니다.
- 새 메시지 미리보기에서 스레드를 탭하면 해당 스레드가 미리보기 패널 뒤에서 로딩되어 읽을 수 없었습니다. 이 상황을 잘 알고 있는 소식통의 표현을 빌리자면, “별 도움이 되지 않는군요". 저희는 앱의 업데이트 사항을 미리 엿볼 기회가 있었는데, 개선될 의지와 여지가 확실히 보였습니다.
Slack 25.07.20
2025년 7월 10일
버그 수정
- 커다란 “+” 아이콘을 탭하여 새 메시지를 시작하면, 하이퍼링크를 추가하는 버튼이...아무 일도 하지 않았을 거에요. 아주 살짝 튕기기만 하겠죠. 마치 이렇게 말하는 듯 말이죠. “무슨 말인지는 잘 알겠지만, 그렇게 할 수는 없어요.” 이제 이 버그는 수정되었으니 이제 훨씬 더 말을 잘 듣는 하이퍼링크를 만나게 되실 거예요.
Slack 25.06.40
2025년 6월 25일
버그 수정
- 모든 항목이 원활하게 실행되도록 코드를 정리했어요. 이제 끊김 없이 원활한 Slack을 사용할 수 있습니다.
Slack 25.06.30
2025년 6월 18일
버그 수정
- '따라잡기' 기능을 사용하는 분들은 뚜렷한 이유 없이 앱이 갑자기 충돌하는 버그를 발견하셨을 것입니다. 하지만 현재 이 문제는 해결되었음을 알려드립니다.
- iPad에서 표지 이미지가 있는 캔버스를 볼 때 그 동안은 맨 아래까지 스크롤할 수가 없었습니다. 크기가 확장되지 않던 캔버스가 이제 당신의 태블릿에 딱 맞는 프레임으로 표시될 거예요.
- VoiceOver에서 워크스페이스 스위처를 탐색할 때 중요한 정보를 건너뛰는 문제가 있었습니다. 자세히 말하자면, 선택된 워크스페이스의 이름을 읽어주지 않았었는데, 이는 거의 유일한 기능이라고도 할 수 있죠. 읽어주는 기능은 이제 정상적으로 작동됩니다. 그동안 불편을 드려 죄송합니다.
Slack 25.06.20
2025년 6월 11일
버그 수정
- 리스트 필드에 포함된 텍스트가 검색을 위해 색인되지 않았었습니다. 이 문제가 발생한 이유를 모두 나열하여 말씀드릴 수야 있지만... 결론만 말씀드린다면 이 버그가 앞으로는 발생하지 않도록 수정되었다는 거예요.
- 다크 모드에서 @멘션의 밝기가 더 밝아졌습니다. 대비를 높여 저조도 환경에서도 강조 표시가 더 잘 보이도록 개선했습니다.
Slack 25.06.10
2025년 6월 4일
새로운 기능
- 핀치하여 따라잡으세요! 이제 Business+ 플랜 이상을 이용하는 Slack AI 고객은 화면에서 핀치하여 따라잡기 기능에서 읽지 않은 항목을 요약할 수 있습니다. 핀치는 사진을 축소할 때 사용하는 것과 동일한 동작으로, 업무 내용을 전체적으로 볼 수 있습니다.
버그 수정
- 일부 사용자는 앱을 일정 기간 동안 사용하지 않았다 돌아왔을 때 실제로는 없는 허들 초대가 표시된다고 신고했습니다. 진심으로 사과드리며, 모든 유령 통화는 바로 소탕되었음을 알려드립니다.
- 단일 채널 게스트는 권한이 활성화되어 있어도 iOS에서 @here 또는 @channel 멘션을 사용할 수 없었습니다. 게스트 계정에 발언권을 넘기고 싶을 경우, 게스트의 의견이 잘 들리도록 하는 것이 저희의 역할입니다. 이 문제는 이제 수정되었습니다(단, @channel 멘션은 책임감 있게 사용해 주세요).
Slack 25.05.41
2025년 5월 30일
버그 수정
- 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.
Slack 25.05.40
2025년 5월 28일
버그 수정
- 채널이나 DM에 캔버스를 공유한 경우 첨부된 스레드를 열거나 댓글을 추가할 수 없었습니다. 저희가 그 부분에 대해 미처 파악하지 못해 여러분도 불편을 겪으셨을 거예요. 이번 업데이트에서는 이 문제를 해결하기 위한 수정 사항이 포함되었습니다.
Slack 25.05.30
2025년 5월 21일
버그 수정
- 워크스페이스에 필수 2단계 인증이 활성화되었지만 소유자 또는 관리자가 2단계 인증을 설정하지 않은 경우, 매직 링크를 사용하여 로그인을 시도할 때 로그인 화면이 나타나지 않았습니다. 이와 같은 오류는 유료 서비스에서 발생해서는 안 되는 현상입니다. 당연히 누려야 할 특권을 확인해 보세요. 매직 링크 로그인 화면이 다시 원래대로 표시될 거예요.
Slack 25.05.20
2025년 5월 14일
버그 수정
- 데스크톱에서 강조 표시된 키워드가 실제로 모바일 앱에서는 강조 표시가 되지 않았습니다. 이번 수정을 통해 키워드뿐 아니라 여러분의 하루에도 힘이 더해지길 바랄게요.
Slack 25.05.10
2025년 5월 7일
버그 수정
- 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!
Slack 25.04.50
2025년 4월 30일
버그 수정
- iOS 16을 사용할 때 캔버스가 로드되지 않는 문제가 있었습니다. 많은 예술가들이 빈 캔버스가 주는 설렘과 두려움에 대해 이야기하지만, Slack이 원하는 감정은 그런 강렬함이 아닙니다. 두려움 없이 영감을 주는 것이 바로 Slack의 캔버스이기 때문이죠.
- 새 채널의 흐름 가운데 VoiceOver가 채널 아이콘(#)을 모호하고 도움이 되지 않는 “이미지"로 인식했었습니다. 때로는 말이 적을수록 명확한 그림이 그려지죠. 이제 더 명확해질 수 있도록 VoiceOver가 이 조그만 시각 요소를 무시하도록 변경되었습니다.
Slack 25.04.40
2025년 4월 23일
버그 수정
- 오디오 클립이 재생되는 동안 플레이어가 텍스트 영역을 가려 재생 중 메시지를 작성할 수 없다는 것을 아셨을 거예요. Slack의 “의도된 청취" 기능을 발견하신 거죠! 사실 솔직히 말씀드리면 절대 의도된 기능이 아닙니다. 이제 클립을 들으면서 마음껏 노트를 작성하세요.
- 사용자 지정 상태 설정이 한층 더 세밀해졌습니다. 이번 업데이트를 통해 이제 30분 간격 대신 5분 간격으로 상태가 해제되도록 설정할 수 있습니다. 이런 말도 있잖아요. “구체적인 것이 행복을 부른다."고요. (물론 아무도 이런 말을 한 적은 없습니다.)
- iPad에서 외부 키보드를 사용하는 사용자는 메시지를 입력할 때 위와 아래 화살표를 누르면 텍스트 영역 내에서 커서를 이동시키는 대신 왼쪽에 있는 채널 리스트로 이동되곤 했습니다. 좋은 소식부터 알려드리자면 여러분의 주변 시력이 정상이라는 것이고요, 안 좋은 소식은 이게 버그였다는 점입니다. 꽤 성가신 버그였죠. 사과드립니다.
Slack 25.04.30
2025년 4월 16일
버그 수정
- 버그는 사라지고 성능이 향상되었으며 작업이 완료되었고 결과는 만족스러웠습니다. 책임감 있게 Slack을 활용해 주세요.
Slack 25.04.20
2025년 4월 9일
버그 수정
- 마크다운 서식으로 메시지를 작성하는 동안 "흔들어서 실행 취소"를 사용하면 앱이 갑자기 낮잠을 자버리는 버그가 있었습니다. 코드에서 이 버그를 실행 취소하려고 합니다. 이 소식에 반가워하며 악수를 하시겠어요?
Slack 25.04.10
2025년 4월 2일
버그 수정
- 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.
Slack 25.03.40
2025년 3월 26일
버그 수정
- 리스트 내의 특정 날짜 필터가 다소 과도하게 적용되어 모든 항목이 보이지 않도록 필터링됐었습니다. 아무 구멍도 없는 체는 이상한 도구일 뿐이며, 제대로 작동하지 않는 기능은 짜증 나는 버그일 뿐이죠. 불편을 드려 죄송합니다!
- 시스템 수준에서 ‘더 큰 텍스트’를 활성화하면 Slack에서 새 메시지를 작성할 때 추가할 수 있는 사람 수에 제한이 있었습니다. Slack은 사용자로 붐비는 느낌을 스릴 있게 재현했습니다. 이제 인원 제한을 없앴거든요. 앞으로 기능을 자유롭게 사용하세요.
Slack 25.03.30
2025년 3월 19일
버그 수정
- 프로필 보기에서 사용자가 설정한 상태 메시지가 누락되어 관련 이모티콘만으로 상태를 파악해야 했습니다. 예술은 해석의 여지를 남기는 것이 좋지만, 업무에 있어서는 주관적 요소가 적을수록 좋겠지요. 이 버그의 상태는 현재 ‘수정 완료’입니다.
- 부재 중 메시지가 사용자 프로필에 표시되지 않아 예전으로 되돌아간 느낌이 들었는데, 이는 쿨한 복고 트렌드와는 좀 다르죠. 이제 사용자가 자리에 없을 때에는 설명 메시지(선택 사항)가 충분히 당신의 대변해 줄 거예요.
- 리스트 기능과 관련된 몇 가지 버그가 수정되었습니다. 기본 보기가 플랫폼 간에 동기화되지 않았고, 텍스트 칸에서 복사나 붙여넣기가 되지 않는 문제가 있었습니다. 리스트를 만들고 두 차례에 걸쳐 점검을 마쳤습니다. 이제 모두 수정 완료!
Slack 25.03.22
2025년 3월 15일
버그 수정
- 이번 릴리스에서는 특별히 언급할 사항이 없습니다. 항상 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다.
Slack 25.03.20
2025년 3월 14일
버그 수정
- 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!
Slack 25.03.20
2025년 3월 12일
버그 수정
- 달리기 선수가 구간별 기록을 꾸준히 단축해 나가듯이 이번에는 눈에 확 띄지는 않지만 결코 사소하진 않은 업데이트를 이루어 냈죠. 좀 더 빨라지고, 좀 더 가벼워지고, 목표에 좀 더 가까워진 앱을 만나보실 수 있어요.
Slack 25.03.11
2025년 3월 6일
버그 수정
- 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.
Slack 25.03.10
2025년 3월 5일
버그 수정
- 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.
Slack 25.02.40
2025년 2월 26일
버그 수정
- 데스크톱에서 메시지를 이미 읽었는데도 푸시 알림이 지연되어 표시되는 경우가 종종 있었습니다. “안 하는 것보다는 그래도 늦는 것이 낫다.”는 반응이든 “진작 했었어야지.”라는 반응이든, 저희는 이 수정 사항이 제때에 이뤄졌기를 바랍니다.
Slack 25.02.30
2025년 2월 19일
버그 수정
- 크게 특별한 일 없이 몇 주가 휘리릭 지나간 것 같은데 나중에 돌이켜 보면 실제로는 꽤 많은 일이 있었음을 깨달은 적이 있지요? Slack 앱에게 이번 주가 바로 그런 주였어요.
Slack 25.02.20
2025년 2월 12일
버그 수정
- 이번 주 업데이트에 엄청난 변화는 없지만 중요하지 않은 건 아니랍니다. 1년 365일이 모두 기념일은 아니지만 하루하루가 소중한 것처럼 말이죠. 이번 업데이트도 그렇습니다.
Slack 25.02.11
2025년 2월 7일
버그 수정
- 흘러가는 하루 속에서 한 가지 알려드리고 싶은 것이 있어요. 여러분이 있기에 이 세상은 더 특별해지고 여러분은 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있답니다. 아, 그리고 이번엔 앱에 큰 변경 사항이 없어요. 즐겁게 메시지를 나누세요!
Slack 25.02.10
2025년 2월 5일
버그 수정
- 흘러가는 하루 속에서 한 가지 알려드리고 싶은 것이 있어요. 여러분이 있기에 이 세상은 더 특별해지고 여러분은 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있답니다. 아, 그리고 이번엔 앱에 큰 변경 사항이 없어요. 즐겁게 메시지를 나누세요!
Slack 25.01.50
2025년 1월 29일
버그 수정
- 특정 Enterprise Grid 워크스페이스에서 앱을 열지 않고 알림에 댓글을 작성하면 메시지가 전송되지 않았습니다. 이 문제가 수정되었으므로, 이제 잠금 화면에서 댓글을 작성하는 경우에도 댓글을 달지 못하는 일은 없습니다.
- VoiceOver가 활성화되어 있을 때, 다른 사람이 이미 반응을 남기지 않았을 경우 이모티콘 반응이 옵션으로 표시되지 않았습니다. 모든 리액티콘 선구자들에게 알려드립니다. 저희는 이 문제를 잘 알고 있으며 잠시나마 여러분의 활동에 제한을 드린 점에 대해 사과의 말씀을 전합니다.
Slack 25.01.40
2025년 1월 22일
버그 수정
- Slack에 RGB 방식의 색상 코드 표기법인 헥스 코드(예를 들면, 저희의 최애 색상인 #481a54)를 입력하면 메시지에 색상이 표시되는 것을 알고 계셨나요? 하지만 iOS 앱에서는 이 기능이 어떤 이유에선지 표시되지 않았습니다. 하지만 이제는 가능해졌죠! 주변 그래픽 디자이너에게 이 기능에 대해 알려주세요.
Slack 25.01.30
2025년 1월 15일
버그 수정
- 이름에 무엇이 있을까요? 감사 로그에서 PDF를 본 모든 모바일 사용자들이 공식 핸들이 아닌 “Slack 사용자"로 기록되고 있었습니다. 장미는 다른 이름으로 불러도 여전히 향기롭겠지만, 보안 팀은 해당 문서에 누가 접근했는지 알아야 합니다. 조치를 취할 수 있어 다행입니다.
- VoiceOver가 활성화된 상태에서는 “반응 추가” 버튼을 선택할 수 없었습니다. 어떤 이들은 “반응하지 말고 행동하라”는 말이 지혜로운 격언이라고 할 수 있겠지만, 저희는 둘 다 중요하다고 믿습니다. 이 버그를 수정하는 행동이 긍정적인 반응을 이끌어내길 바랍니다.
- VoiceOver가 DM을 읽을 때 사용자 이름을 제대로 읽지 않고 그냥 넘어갔었습니다. “이 메시지를 쓴 사람을 찾아라” 게임도 흥미로울 수 있지만, 솔직히 좀 짜증이 나기도 하지요. 정말 죄송합니다.
Slack 25.01.20
2025년 1월 8일
버그 수정
- 이번 주에 크게 수정한 버그는 없지만, 앞으로 더 많은 부분을 수정할 예정이니 안심하세요. 물론 버그를 소개하는 것이 Slack의 목표는 아니지만 실수와 조정, 오류, 수정은 인생의 한 과정이며 성장의 대가이기도 하니까요. 지금 어디에 계시든 그저 즐겁게 사용해 주셨으면 좋겠습니다.
Slack 24.12.20
2024년 12월 11일
버그 수정
- 팀원들이 말하는 내용을 제대로 파악하지 못하는 것 같나요? 한꺼번에 이미지를 업로드할 경우 간혹 한두 장의 사진이 누락되는 버그 때문일 수 있습니다. 백 마디 말보다 한 장의 사진이 더 가치가 있었다면, 이 보내지 못한 사진들에 대한 사죄로 소설 한 권 분량의 말을 드려야 할 것 같네요.
Slack 24.12.10
2024년 12월 4일
버그 수정
- 이번 주에는 크게 알려드릴 사항도, 또는 작게라도 알릴 만한 사항이 딱히 없네요. 막간의 분주한 무대 뒤처럼 부지런히 작업이 진행되고 있습니다. 조용히 다음 무대를 준비 중이랄까요?
Slack 24.11.30
2024년 11월 20일
버그 수정
- 앱을 업데이트해 주셔서 감사해요! 이번 라운드의 변경 사항을 깔끔하게 요약하기는 어렵지만, 앱이 최대한 원활하게 실행될 수 있도록 최선을 다하고 있어요. 점점 더 나아지는 모습을 보여드릴게요!
Slack 24.11.20
2024년 11월 13일
버그 수정
- 이번에는 알려드릴 내용이 없습니다. 하지만 눈에 보이지 않을 뿐, 수면 아래에서는 많은 일들이 일어나고 있습니다. Slack을 더 나은 곳으로 만들기 위해 열심히 노력하고 있는데, 이번에는 그 노력이 티가 잘 안 나네요.
Slack 24.11.10
2024년 11월 6일
버그 수정
- 채널 워크플로에서 “입력 누락” 오류가 무작위로 표시되는 것은 분명 문제가 있었습니다. 이제 모든 입력이 제자리를 찾았으니, 여러분의 결과물이 제대로 나오기를 바랍니다.
- 캔버스에 내장된 요소들 가운데 아주 으스스한 방법으로 오류가 발생했었습니다. 이제 11월이 되었으니, 할로윈의 으스스한 분위기는 잊고 버그 없는 코드에 감사할 시즌입니다.
Slack 24.10.50
2024년 10월 30일
버그 수정
- 색상 적용 모드가 설정된 앱 아이콘을 가진 ‘따라잡기’ 위젯을 사용하는 사람들은 텍스트가 배경과 같은 색상으로 구현되어 내용을 확인하기가 어려웠습니다. 흰색에 흰색 구성(초현실주의 그림, 특정 비틀즈 음반 등)이 어울리는 곳도 있지만 위젯은 그런 곳이 아니니까요.
Slack 24.10.40
2024년 10월 23일
새로운 기능
- 낙엽을 쓸다 보니 주변을 정돈하고 싶은 마음이 드나요? 그렇다면 좋은 소식이 있습니다. 이제 홈 탭에서 사용자 지정 섹션을 만들고 이름을 바꾸고 삭제할 수 있거든요! 섹션 이름을 길게 누르면 새로운 옵션 모음을 확인할 수 있습니다.
버그 수정
- 누군가의 이름을 잘못 불렀다가 바로 되돌리고 싶었던 적이 있다면, 메시지에서 @멘션을 삭제할 수 없도록 하는 버그가 여러분 곁에 있었을지도 모릅니다. 이제 이 수정된 버그를 업데이트, 해결, 수리 등 어떤 이름으로 부르든 기분 좋게 들릴 것입니다.
Slack 24.10.20
2024년 10월 9일
버그 수정
- “자리 비움” 상태가 고장나는 바람에 한번 설정하면 저장할 수가 없었어요. 업무 중이 아니거나 휴가 중일 때, 아니면 그냥 점심을 먹으러 나가실 때도 이제 “자리 비움" 상태를 확실히 표시해 드릴테니 마음의 안정을 얻으세요.
- 리스트에 대한 보기 액세스 권한이 있는 분들이 모바일 앱에서 댓글을 올릴 수 없다는 걸 알게 되셨죠. 직관적으로 보일 수 있겠지만, 모두가 보이는 대로... 아니 표시되는 대로 보이는 것은 아니겠죠. 댓글 기능을 다시 활성화했으니 서로를 존중하는 댓글 문화를 만들어 주세요.
- 만일 여러분이 "커맨드+["와 "커맨드+]” 같은 단축키로 대화 내역을 탐색하는 사람이라면, iPad에서 외부 키보드를 사용할 때 단축키가 안 먹힌다는 것을 눈치채셨을 거예요. 이런 불상사가 아예 없었던 것처럼 시간을 되돌리고 싶지만, 이런! 아쉽게도 시간은 한 방향으로만 흐르니 이번 버그를 수정하는 것으로 대신할게요.
Slack 24.10.10
2024년 10월 3일
버그 수정
- Enterprise 조직의 모든 워크스페이스에서 제외된 사용자가 일부 워크스페이스에서 여전히 작업을 수행할 수 있다면... 뭔가 잘못된 것이죠. 건물에서 나가야 할 때는 리모컨도 두고 가야 합니다.
- 앱 섹션에서 읽지 않은 메시지를 클릭하면 “메시지” 탭에서 해당 앱의 “홈” 탭으로 리디렉션 되었었죠. 홈이 중요한 핵심부인 곳일지 몰라도 여러분이 찾는 메시지가 있는 곳은 아닙니다.
Slack 24.09.40
2024년 9월 25일
버그 수정
- 외부 워크스페이스로 연결되는 링크가 “이 링크를 열 수 없습니다.”라는 오류 메시지를 보냈었습니다. 아직도 저희가 고치지 못할 거란 말을 듣고 계시나요? 버그가 수정되었다는 소문이 있으니 다른 곳으로 멀리 가지 마세요.
- 필수 2단계 보안 인증 로그인 시 매직 링크가 작동하지 않았습니다. 이는 보상이 없는 마술보다 더 실망스러웠죠. 수리수리 마수리 얍. 이제 고쳐졌네요.
Slack 24.09.30
2024년 9월 18일
버그 수정
- 이번 주에는 크게 알려드릴 사항도, 또는 작게라도 알릴 만한 사항이 딱히 없네요. 막간의 분주한 무대 뒤처럼 부지런히 작업이 진행되고 있습니다. 조용히 다음 무대를 준비 중이랄까요?
Slack 24.09.20
2024년 9월 11일
버그 수정
- 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!
Slack 24.09.10
2024년 9월 4일
버그 수정
- 버그는 사라지고 성능이 향상되었으며 작업이 완료되었고 결과는 만족스러웠습니다. 책임감 있게 Slack을 활용해 주세요.
Slack 24.08.40
2024년 8월 28일
버그 수정
- 직관적인 이름을 가진 ‘최근’ 상태 섹션에 최근 상태가 표시되지 않는 경우가 있었습니다. 하루하루가 새롭게 시작하기 위한 기회인 것은 맞지만, 과거를 되돌아보는 것도 도움이 된답니다.
Slack 24.08.30
2024년 8월 21일
버그 수정
- 버그 수정: VoiceOver를 활성화하면 아무리 두 번 탭해도 일부 DM이 열리지 않는 경우가 있었습니다. VoiceOver는 접근성을 높이기 위해 구축된 기능이지, 메시지에 접근하지 못하도록 만들어진 기능이 아닙니다. 진심으로 사과드립니다.
Slack 24.08.20
2024년 8월 14일
버그 수정
- 이번 주에 크게 수정한 버그는 없지만, 앞으로 더 많은 수정 사항이 있을 예정이니 안심하세요. 물론 버그를 소개하는 것이 Slack의 목표는 아닙니다. 하지만 실수와 조정, 오류, 수정은 인생의 한 과정이며 성장의 대가이기도 합니다. 지금 어디에 계시든 즐겁게 사용해 주셨으면 좋겠습니다. 🙏
Slack 24.08.10
2024년 8월 7일
버그 수정
- 이번에도 큰 변화는 없습니다. 가끔은 뒤돌아보며 얼마나 많이 왔는지 확인할 때 진행 상황을 가장 잘 파악할 수 있습니다. Slack이 비디오 게임 회사였다는 것을 알고 계신가요? 꽤 놀랍죠? https://johnnyrodgers.is/The-death-of-Glitch-the-birth-of-Slack
Slack 24.07.50
2024년 7월 31일
버그 수정
- 버그 수정: 다른 앱에서 Slack으로 콘텐츠를 공유하면 이후 모든 시도가 이뤄질 때마다 공유 시트의 채널 옵션을 로드하지 않는 ‘일회성’ 정책이 채택되었습니다. 이제 채널은 만료되지 않으며 공유 옵션도 만료되지 않습니다.
- 버그 수정: 캔버스 내에서 길게 눌러 메뉴를 열 때(예: 텍스트를 복사하거나 붙여넣을 때) 눈에 띄게 지연되는 현상이 있었습니다. 친근한 이웃인 iOS 팀의 도움으로 더 빨라진 새로운 메뉴를 즐겨 보세요.
Slack 24.07.40
2024년 7월 24일
버그 수정
- 마음이 바뀌어도 괜찮습니다. 하지만 안타깝게도 리스트 기능을 사용하며 등급을 변경할 때마다 앱이 갑자기 충돌한 걸 보면 정반대의 메시지를 받으신 듯 합니다. 이제 리스트를 편집하고 등급을 업데이트해도 됩니다. 변하지 않는 유일한 것은 변경할 수 있다는 사실이니까요.
Slack 24.07.30
2024년 7월 17일
새로운 기능
- 여름이 되었네요! 여러분은 이것이 무엇을 의미하는지 잘 알고 계실 거예요. 수영장에서 햇볕을 쬐고, 밀린 독서를 하고, 밤 새워 추억을 만들고, 일상 속 경험을 미묘하지만 눈에 띄게 개선하는 앱 업데이트를 설치하는 것 같은 일들 말이죠. 고전적인 방식이지만요.
Slack 24.07.20
2024년 7월 10일
버그 수정
- 버그 수정: ‘나중에’ 보기에서 새로운 리마인더를 만들 경우, 앱에 리마인더를 중복해서 만든 것처럼 표시되는 경우가 있었습니다. 마치 1+1 특가 행사 같았죠! 안타깝게도 이 행사는 그 원인이었던 버그와 함께 종료되었습니다.
- 버그 수정: VoiceOver를 통해 새로 생성한 DM을 열 경우, 첫 번째 메시지가 보이지 않아 상서롭지 못한 시작을 표시할 가능성이 있었습니다. 버그가 수정된 걸 환영하며, 이 버그에는 작별 인사를 고하세요.
Slack 24.07.10
2024년 7월 3일
버그 수정
- 어느 모로 보나 앱 성능이 어제보다 좋아졌습니다. 과학적으로 입증 가능한 확실한 사실입니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다!
Slack 24.06.40
2024년 6월 26일
새로운 기능
- ‘내 활동’ 화면이 조금 더 활동적으로 바뀌었습니다! 내 활동에 있는 메시지를 길게 누르면 대화 음소거, 리마인더 설정, ‘나중에’에 저장 등 새로운 옵션이 제공됩니다. 이제 채널간 이동은 줄이면서 더욱 빠르게 업무를 따라잡으세요.
버그 수정
- 사소한 버그에 관심이 많은 분들을 위한 메시지입니다! 팀이 SSO 로그인을 옵션으로 선택했지만 사용자가 이메일을 사용해 로그인하고 비밀번호를 직접 입력(이메일 링크를 받는 대신)한 후 비밀번호를 재설정하려는 경우 앱에 지정되지 않은 오류 메시지가 표시되었습니다. 하지만, 이번 업데이트로 특정 버그이든 일반적인 오류이든 모두 과거의 일이 되었네요.
Slack 24.06.30
2024년 6월 19일
새로운 기능
- 이번 변경 사항은 너무 사소해서 뚜렷하게 알아차리기 어려울 수도 있지만, 그래도 이번 업데이트를 통해 표현할 순 없지만 서비스 품질이 개선되었길 기대합니다. 최신 버전이 되니 기분이 더 좋아지지 않나요? 저희도 그렇답니다.
Slack 24.06.20
2024년 6월 12일
버그 수정
- “화면의 보라색 안개/가지색 배경의 회색 글자/무엇이 문제인지 모르겠습니다/채널 이름을 알아볼 수가 없습니다!” Slack의 다양한 접근성 기능과는 달리, iPad에서는 가지색 기본 테마에서 글자가 가독이 어려운 저대비 텍스트로 출력되었습니다. 버그를 해결하는 동안 잠시만 양해 부탁드립니다.
- 검색 기능 내의 채널 수(‘이동 또는 검색’을 탭한 다음 ‘채널’ 필터를 탭하면 표시됨)는 솔직히 말해서 매우 부정확했습니다. Slack을 사용하여 비즈니스를 발전시킬 수 있는 방법은 무수히 많으며, 채널은 훨씬 더 큰 숫자까지 표시되어야 합니다.
Slack 24.06.10
2024년 6월 5일
버그 수정
- 이번 릴리스에서는 특별히 언급할 사항이 없습니다. 항상 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다.
Slack 24.05.50
2024년 5월 29일
새로운 기능
- 때로는 요점만 필요할 때가 있습니다. 그래서 Slack AI의 ‘한 눈에 정리’ 기능을 소개합니다. 한 눈에 정리를 사용하면 매일 자동으로 요약되도록 특정 채널을 선택할 수 있으므로 매일 아침 가장 먼저 요점을 확인할 수 있습니다. 좋아하는 시리즈의 “이전 회에서는...” 파트라고 생각하시면 됩니다. 이제 쇼를 시작합니다!
Slack 24.05.40
2024년 5월 23일
버그 수정
- 15개 이상의 워크스페이스에 로그인했을 경우 워크스페이스를 이동할 때 상당히 지연되는 것을 느끼셨을 겁니다. 업무로 바쁜 당신에게 잠시 휴식 시간을 드리는 Slack의 특허 기술을 발견하신 것을 축하드려요! 농담인 거 아시죠? 이건 그저 버그였답니다. 하지만 잠시 쉬어가는 것도 잊지는 마세요.
- 키워드가 문장 끝처럼 구두점 옆에 표시될 때 강조 표시가 되지 않았었죠. Slack의 하이라이트 중 하나는 아니었지만, 여기서 핵심 단어는 “버그 수정 완료”입니다.
Slack 24.05.30
2024년 5월 15일
버그 수정
- 다이렉트 메시지를 닫을 때(화면 상단의 이름을 탭한 다음 아래로 스크롤하고 “대화 닫기”를 누르면 됨) 화면이 지워지지만 보기에서 DM이 실제로 제거되지는 않았습니다. 은유적으로 설명하자면 논의를 끝내는 대신 미닫이 유리문을 닫은 후 계속해서 어색하게 바라보고 있는 것과 비슷합니다. Slack에서 투명성을 중요하게 생각하지만, 이 버그가 완전히 닫혀서 “완료”로 표시되어 다행입니다.
- VoiceOver가 이모티콘 선택기에서 사용자 지정 이모티콘 이름을 읽지 않아 이 독특하고 놀라운 기능에 액세스하거나 선택할 수 없었으며 따라서 이모티콘 기능을 완전히 즐길 수 없었습니다. 이제 사용자 지정 이모티콘으로 다시 한 번 자유롭게 감정을 표현할 수 있게 되었습니다. 당신을 드러내질 친구를 즐겨 보세요.
Slack 24.05.20
2024년 5월 8일
새로운 기능
- 이번 주 업데이트에 엄청난 변화는 없지만 중요하지 않은 건 아니랍니다. 1년 365일이 모두 기념일은 아니지만 하루하루가 소중한 것처럼 말이죠. 이번 업데이트도 그렇습니다.
Slack 24.05.10
2024년 4월 30일
버그 수정
- 버그 수정: Slack에 아직 로그인하지 않은 상태에서 Slack Connect 초대를 수락하면 반갑게 환영하는 로그인 화면이 표시되었어야 했는데, 모호하고 불안정한 오류 화면이 표시되었죠. 환영 페이지가 복원되었고 오류 화면은 폐기되었습니다. 더 이상 연계될 때 걱정하지 마세요!
Slack 24.04.40
2024년 4월 24일
새로운 기능
- Slack AI와 만나 보세요! 새로운 생성형 AI 도구들을 사용하면 더 스마트하게 검색하고 대화를 즉시 요약하는 등 많은 작업들을 수행할 수 있습니다. 고객지원센터(https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI)에서 Slack AI의 활용 방법을 알아보세요.
Slack 24.04.30
2024년 4월 18일
버그 수정
- 버그 수정: 조직의 사용자 지정 상태 제안이 데스크톱에서는 표시되지만 모바일에서는 되지 않는 현상을 발견하셨나요? 알고 보니 저희 쪽에서 약간 정리가 덜 되었네요. 넓은 마음으로 이해 부탁드려요.
- 버그 수정: 블록 인용이 포함된 앱에서 보낸 메시지 일부에서 메시지 글자가 들여쓰기가 되지 않으며, 왼쪽 테두리와도 겹쳤습니다. 모든 문제(및 단어)를 가지런히 정렬하는 동안 양해해 주셔서 감사합니다.
Slack 24.04.20
2024년 4월 10일
새로운 기능
- 공기 중에 뭔가가 있는 걸까요? 뭐라 꼬집어 말할 수 없는 좋은 일이 생긴 걸까요? 세상이 더 밝아 보이고 음악이 더 달콤하게 들리는데… 대체 뭘까요? Slack 앱이 업데이트되긴 했지만, Slack은 당신이 느낀 경쾌한 기분의 원인이라고도, 아니라고도 말할 수가 없네요.
Slack 24.04.10
2024년 4월 4일
새로운 기능
- [오류: 릴리스 노트를 찾을 수 없음] 잠깐만요, 이럴 리가 없는데... 좋습니다. 이번에는 특별히 언급할 만한 수정 사항이 없는 것은 사실이지만, 늘 여기를 통해 저희가 앱을 개선하기 위해 계속 노력하고 있다는 사실을 알려드리고 싶어요. 여러분께 기분 좋은 느낌을 전하고 싶기도 했고요. 4월을 순조롭게 시작하기를 진심으로 바랄게요. 만우절에 속지 마시고요!
Slack 24.03.40
2024년 3월 27일
새로운 기능
- 저희는 모든 기능을 제대로 정비하고 보수하여 원활하게 정상 작동하도록 보이지 않는 곳에서 열심히 노력하고 있습니다. 올바르게 작동하지 않는 기능을 발견하시면 언제나 그러셨듯이 feedback@slack.com으로 알려주세요!
Slack 24.03.30
2024년 3월 20일
버그 수정
- qjrm: 언어를 중국어, 일본어 또는 한국어로 설정한 경우 “@-채널” 또는 “@-여기” 멘션이 포함된 예약 메시지가 최종적으로 “@...”으로 표시되는 문제가 있었습니다. 줄임표가 극적인 느낌을 주는 것은 분명하지만, 상상의 여지를 너무 많이 남기죠. 해당 버그를 수정했으며 이제 여기, 저기, 어디서든지 멘션이 올바르게 표시됩니다.
Slack 24.03.20
2024년 3월 13일
새로운 기능
- 이미 알고 계실 지 모를 최근 iPhone 변경 사항에 맞춰 iPad 검색 환경을 업데이트했습니다. 새로운 기능 외에도 이제 ‘다음으로 이동...’ 메뉴에서 검색을 수행하고 검색 탭에서 채널과 DM을 찾을 수 있어 바로 간편하게 이용할 수 있습니다.
Slack 24.03.10
2024년 3월 6일
버그 수정
- 메시지 예약 기능의 버그로 인해 현재 시간 이후에만 메시지 발송을 예약할 수 있었습니다. 오전 11시 2분에 메시지를 보내려고 하신다고요? 오, 안타깝게도 정오까지 기다려야 할 것 같네요. 기차를 놓친 상황을 재현하는 것만큼이나 스릴 넘쳤지만, 이제 5분 후의 메시지도 예약할 수 있습니다.
Slack 24.02.40
2024년 2월 28일
새로운 기능
- 디지털 스프린터를 방지하기 위한 까다로운 패치 작업이 완료되었어요. “디지털 스프린터”라는 말이 있다는 걸 알고 계셨나요? 이제 관련 패치를 완료했으니 더 이상 이 단어에 대해서는 걱정하지 않으셔도 돼요.
Slack 24.02.30
2024년 2월 22일
새로운 기능
- 주간 Slack 소식에 오신 것을 환영합니다. 오늘의 새로운 기능은 "따라잡기"입니다. 읽지 않은 메시지를 옆으로 살짝 밀어 읽음으로 표시하고 곧 바로 빠른 답장을 보내 즉시 분류할 수 있습니다. 손가락이 맘대로 움직이는 것을 대비해 실행 취소 버튼도 준비해 두었습니다. 오늘부터 바로 “따라잡기” 기능을 사용해 보세요!
Slack 24.02.20
2024년 2월 14일
버그 수정
- 읽지 않은 메시지가 있더라도 앱을 열기 전까지는 앱 아이콘에 배지가 표시되지 않는 문제가 있었으며, 저희는 이 문제에 ‘최악의 깜짝 파티’라는 이름을 지어줬습니다. 확인하지 못한 메시지 때문에 하루를 허둥지둥 시작하는 날만큼 정신없는 일은 없다는 것을 알고 있습니다. 불편을 끼쳐드리게 되어 정말 죄송합니다.
Slack 24.02.10
2024년 2월 8일
버그 수정
- “선물 사절”이라는 파티에 초대받았는데 완벽하게 포장된 빈 박스를 가지고 파티에 갔다고 상상해 보세요. 그게 바로 관리자가 파일 다운로드를 비활성화했는데도 불구하고 앱에서 비어 있는 이메일 첨부 파일이 다운로드되는 것과 같은 거겠죠? 이제 이러한 설정이 활성화되면 어떠한 다운로드도 이루어지지 않을 거예요.
Slack 24.01.50
2024년 1월 31일
버그 수정
- 검색 결과에 캔버스 댓글이 표시되었을 때 눈썰미 좋은 사용자들이 캔버스 아이콘 대신 자물쇠 아이콘(비공개 채널과 같은)이 나타난다는 사실을 발견했습니다. 엄밀히 따지면 캔버스가 비공개 채널일까요? 핫도그는 샌드위치와 같은 걸까요? 진공을 청소하면 진공청소기가 되나요? 설명하기 힘든 부분이 많이 남아 있지만 이 특정 난제에 대한 해결책을 찾았습니다.
Slack 24.01.40
2024년 1월 24일
새로운 기능
- 선반을 정리하고, 창문을 닦고, 손에 흰 장갑을 끼고 평평한 바닥을 모두 청소했습니다. 모든 부분이 깔끔하게 정리된 상태인지 확인하기 위한 일종의 일상적인 유지 관리였죠. 이제 전력을 다해 일에 집중해 주세요!
Slack 24.01.30
2024년 1월 17일
새로운 기능
- 화려한 공연 중간에 있는 인터미션이라고 생각해 보세요. 인터미션이 끝나고 커튼을 다시 올리기 전에 통로를 정돈하고 관객을 환기시키는 사소한 릴리스라고 볼 수 있죠. 달리 말하면 이 업데이트에는 아주 작은 버그 수정과 개선 사항만 있지만 앞으로 처리해야 할 수정 사항을 준비하고 있습니다. (로비 조명이 꺼졌다가 다시 켜짐)
Slack 24.01.20
2024년 1월 10일
버그 수정
- 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그들이 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나, 말로 설명하자니 성가실 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 아주 조금 더 개선되었답니다.
Slack 24.01.10
2024년 1월 3일
새로운 기능
- 새해를 맞아 개편된 앱! 올해의 다짐은 매 업데이트마다 Slack을 꾸준히 개선하는 것입니다(2월 중에 다짐이 무너지는 일이 없도록 약속드리겠습니다). 그런 측면에서 이번 버전에는 2024년으로 해가 넘어가는 달력에 맞춰 사소한 수정 및 개선 사항이 포함되어 있습니다. 매일 조금씩 발전하는 Slack과 우리 모두를 위하여, 감사합니다.
Slack 23.12.21
2023년 12월 15일
버그 수정
- 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.
Slack 23.12.20
2023년 12월 13일
버그 수정
- 책임자 로그: 23.12.20. 엔지니어링 팀의 보고에 따르면 워크스페이스 스위처 때문에 URL이 잘리고 "엔터프라이즈"가 언급된 모든 부분이 삭제된다고 합니다. 물론 이는 Slack의 주요 지침(앱의 정보가 정확한지 확인하고 버그를 일으키지 않기)을 위반하는 행위입니다. 주요 변류기를 통해 타키온 입자 방사기의 경로를 재지정했고, 그 결과 효과가 있는 것 같았습니다. 참여한 모두를 위해 차 한 잔(따뜻한 얼그레이 티) 드릴게요.
Slack 23.12.10
2023년 12월 6일
버그 수정
- 버그 수정: iPad에서 링크가 포함된 스레드 댓글이 다른 메시지와 겹쳐져 스레드가 얽히는 문제가 있었습니다. 호미로 막을 일을 가래로 막지 않기 위해, 바로 앱 업데이트를 진행했습니다.
- 버그 수정: iPad에서 키보드의 엔터 키를 선택할 때 퀵 스위처가 올바른 채널로 이동하지 않는 문제가 있었는데요. 이 증상이 스릴 넘치고 기묘하다고 생각한 분들도 있었지만, 헷갈리고 불편하다고 느낀 분들이 대부분이었을 거예요.
Slack 23.11.40
2023년 11월 29일
버그 수정
- 이상하게도 ‘모든 이미지 접기' 옵션으로 전환하려고 하면 앱에서 충돌이 일어났는데 이는 최소화를 완전 축소로 착각했기 때문입니다. 이제 이미지 보기나 숨기기 중 어느 것을 선택하든 앱은 안정적으로 유지됩니다.
- 물리학의 '관찰자 효과'와 유사하게, 내 활동 보기에서 파일과 이미지를 확인하면 UI 내에서 이동하며 상태가 바뀌는 현상이 발생했습니다. 이번 업데이트를 통해 문제가 해결된 것을 최선을 다해 확인했습니다.
- 비공개 채널에서 허들을 할 때 더 이상 마이크 음소거가 해제된 상태로 시작되지 않습니다. 선별된 공간이라고 해서 팀이 모든 소리를 들어야 할 필요는 없기 때문입니다.
Slack 23.11.30
2023년 11월 16일
새로운 기능
- 오류 메시지가 표시되는 것보다 더 나쁜 ㄱ 뭔지 아세요? 오류 메시지가 아예 표시되지 않는 거예요. 연결 문제가 발견되면 알려드리기 위해 앱 내에 일부 관련된 알림을 추가하였습니다. 연결 상 부족한 부분이 있다면 커뮤니케이션으로 채워볼게요.
Slack 23.11.20
2023년 11월 8일
새로운 기능
- 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!
Slack 23.11.10
2023년 11월 1일
새로운 기능
- 앱을 업데이트해 주셔서 감사합니다! 이번 라운드의 변경 사항을 깔끔하게 요약하기는 어렵지만, 앱이 최대한 원활하게 실행될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 이익을 증가시키세요!
Slack 23.10.40
2023년 10월 26일
버그 수정
- 분할 시간(Split Time)을 꾸준히 개선하는 육상 선수처럼, 이번 업데이트는 눈에 띄지는 않아도 중요도가 결코 작지 않습니다. 앱이 조금 더 빠르고 간결해졌으며, 목표에 조금 더 가까워진 것을 확인할 수 있습니다.
Slack 23.10.30
2023년 10월 18일
버그 수정
- 버그 수정: Slack Connect 메시지에서 다른 조직의 사용자와 대화 중인지 식별하지 못하는 문제가 해결되었습니다. 소개에 불편을 드렸다면 진심으로 사과드립니다.
Slack 23.10.20
2023년 10월 11일
버그 수정
- 버그 수정: 채널 섹션에 읽지 않은 메시지가 있을 때 VoiceOver가 이를 표시하지 않아, 읽지 않은 항목을 놓치는 경우가 종종 있었습니다. 프로젝트 마감일이 임박했는데 놓친 항목을 “수색하는 묘미”를 즐기는 건 가당치 않은 일이지요. 업무를 수색하는 일까지 더해드려 죄송합니다.
Slack 23.10.10
2023년 10월 5일
새로운 기능
- 거미줄을 치우는 중이니 신경 쓰지 마세요. 사소한 버그와 디지털 쓰레기는 이제 그만!
Slack 23.09.40
2023년 9월 27일
새로운 기능
- 앱 전체에 사소한 수정과 조정이 있었습니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다! 문제가 있을 경우 feedback@slack.com으로 연락해 알려주시기 바랍니다.
Slack 23.09.30
2023년 9월 20일
큰 변화가 다가오고 있습니다. Slack 앱이 새롭게 변신하고 있거든요! 집중력, 체계적 구성, 생산성을 극대화하도록 설계된 새로운 전용 보기로 데스크톱과 모바일 버전의 Slack이 모두 업데이트됩니다. 사용 중인 플랜에 따라 이 변경 사항들이 즉시 적용되지 않을 수도 있지만, 앞으로 몇 주간 계속 지켜봐 주시기 바랍니다. 그동안 SlackHQ.com의 블로그에서 향후 업데이트에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
새로운 기능
- 통합된 Grid: Enterprise Grid 플랜에서 워크스페이스를 오가는 게 힘드셨나요? 이제 조직에 소속된 모든 채널이 단일 보기로 표시됩니다. 정말 멋지죠.
- 더 깔끔해진 머리글과 바닥글: 이제 DM, 초안, 스레드, ‘나중에’ 섹션에 더 쉽게 액세스할 수 있고 화면 공간도 덜 차지합니다. 엄지손가락이 고마워할 겁니다.
- 내 활동: 새로운 내 활동 섹션에서는 멘션, 스레드, 반응 및 앱이 하나의 편리한 위치로 통합됩니다. 대화에 대한 새로운 소식을 한 번에 확인할 수 있는 공간입니다.
- 그리고 더 많은 기능들이 있습니다! 블로그에 자세한 내용이 있다고 말씀드렸나요?
Slack 23.09.20
2023년 9월 13일
새로운 기능
- 이번 주는 정말 힘들었어요. 하지만 어떤 것도 쉽게 설명할 수 없네요. 마치 강가에 떠다니는 오리와 같았죠. 물 위에서는 미끄러지듯 평온하게 떠다니는 것처럼 보이지만 물 속에서는 정신없이 발길질하는 오리처럼요. 이번 주는 Slack이 바로 그 오리같았던 한 주였습니다.
Slack 23.09.10
2023년 9월 6일
새로운 기능
- 거미줄을 치우는 중이니 신경 쓰지 마세요. 사소한 버그와 디지털 쓰레기는 이제 그만!
Slack 23.08.50
2023년 8월 30일
새로운 기능
- 이번 주에는 말씀드리기엔 너무 사소한 개선 사항이 있었습니다. 하지만 필요할 때 언제든지 이전 릴리스 노트를 확인할 수 있다는 사실을 알고 계셨나요? 이 기능을 한번 살펴보세요! 얼마나 많은 발전이 있었는지 느끼실 수 있을 거예요! 분명히 만족하실 거랍니다! https://slack.com/release-notes/ios 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
Slack 23.08.40
2023년 8월 23일
버그 수정
- SSO(싱글사인온) 때문에 SOS를 보내고 싶으신가요? SSO가 적용될 때 QR 코드 로그인 과정이 역순환하는 문제가 있어 일부 사용자가 마치 조난 당한 느낌을 받곤 했습니다. 이제 QR 코드는 더이상 무인도가 아니므로 유리병에 담은 쪽지는 띄우지 않고 버리셔도 됩니다.
Slack 23.08.30
2023년 8월 16일
버그 수정
- 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.
Slack 23.08.20
2023년 8월 9일
새로운 기능
- 이제 이미지에 대체 텍스트나 이미지 설명이 포함된 경우 이미지에 ‘ALT’ 배지가 표시되어 이를 알 수 있습니다. 이러한 텍스트는 이미지를 길게 누른 다음 표시되는 메뉴에서 ‘설명 보기’를 탭하면 볼 수 있습니다.
버그 수정
- 버그 수정: 대기열에서 대기할 때는 보통 파일 하나씩 주문하는 것이 예의지요. 정작 예의바르지 않았던 건 두 개 이상의 파일이 전송 대기 중일 때 업로드에 모두 실패한 앱이었습니다. 꼭 파일 하나씩이요. 편의 면에서도 예의를 갖췄으니, 업로드 항목을 다시 한 번 대기열에 추가해 주세요.
Slack 23.08.10
2023년 8월 2일
새로운 기능
- 버그 수정: 이번 주는 공유드릴 것이 많지 않지만, 저희가 수면 아래에서 모든 것이 매끄럽게 돌아갈 수 있게 열심히 일하고 있다는 것을 알아주세요. 혹시 문제를 발견하거나 (아니면 조금 이상한 점이라도요) feedback@slack.com으로 문의를 남겨 주세요!
Slack 23.07.40
2023년 7월 26일
버그 수정
- 버그 수정: 나보다 느린 시간대에 있는 팀원의 프로필을 월이 서로 달라지는 시점에서 확인하면, 앱에서 해당 팀원의 현지 시간이 '어제'가 아닌 '내일'로 표시되던 문제가 해결됐습니다. 놀랍게도 미래로 돌아간다니! 실제로는 어제지만, 늘 내일이 있다고 알려주는 알림이었다고 생각해 주세요.
Slack 23.07.30
2023년 7월 19일
새로운 기능
- 읽음으로 표시되지 않은 채 채널을 살짝 보고 싶은 적이 있나요? 채널 목록에서 대화 이름을 길게 누르세요. 미리보기가 바로 펼쳐지니까요! Slack의 망망대해에서 나만의 개인 망원경이 생긴 기분이 들 거예요.
Slack 23.07.20
2023년 7월 12일
버그 수정
- 버그 수정: Enterprise Grid 사용 시 워크스페이스에 로그인할 때 몇몇 사용자에게 따뜻하고 친근한 환영 메시지가 표시된 후 앱이 바로 충돌하는 경향이 있음을 발견했습니다. 이런! 좋은 첫 인상을 남기지 못했네요. Slack은 여러분이 다시 돌아와, 환영해 드리길 바란 답니다. 그때엔 원하는 만큼 머무세요.
Slack 23.07.10
2023년 7월 5일
새로운 기능
- 이번 릴리스에서 수정된 버그들은 눈으로 보기엔 너무 작고, 말로 설명하기엔 매우 사소한 것들이었습니다. 그럼에도 수정 작업은 진행되어 모두 고쳐졌고, 앱은 전보다 좀 더 나아졌답니다.
Slack 23.06.40
2023년 6월 28일
버그 수정
- 버그 수정: 마치 지루한 마술 쇼처럼 채널 초대를 이메일로 보내는 메뉴가 어떤 내용인지 살펴볼 틈도 없이 '마술처럼' 사라지고 있었습니다. 이제 아셨죠? 여러분들은 채널에 사용자를 추가할 수 없었다는 걸요. 하지만 이제 해결됐습니다!
Slack 23.06.30
2023년 6월 21일
버그 수정
- 버그 수정: 주제를 이미 설정했는데도 채널의 세부정보 화면을 확인하면 주제란이 늘 비어 있었죠. 열띤 논의가 이루어질 때에도 대화는 가끔 주제를 벗어나기 마련이죠. 하지만 늘 주제에 관해 대화하실 수 있도록 선택권을 드리고 싶어요.
- 버그 수정: 올해의 가장 희한한 버그 중 하나는 읽지 않은 파란색 메시지 표시부의 폰트 크기가 잘못 조정된 걸 거예요. 읽지 않은 메시지가 몇 개인지 확인하기가 쉽지 않으셨을 테니까요. 솔루션에 초점을 맞춘 새로운 사양들로 버그를 해결했습니다.
- 버그 수정: iOS 공유 확장 기능을 통해 다이렉트 메시지로 URL을 공유하기가 어려웠습니다. 자녀가 있는 분이라면 아시겠지만, 공유라는 게 이론상으로 쉽지만 실천하긴 어렵거든요. 하지만 열심히 노력해서 차근차근 개선하겠습니다.
Slack 23.06.20
2023년 6월 14일
버그 수정
- 버그 수정: iOS에서 포스트 기능이 전혀 작동하지 않아 다소 실망스럽다는 몇몇 피드백을 받았고, 그 덕에 버그를 해결할 수 있었습니다. 포스트 기능이 훨씬 더 유용하다는 걸 알게 될 거예요. 바로 사용해 보세요.
Slack 23.06.10
2023년 6월 7일
새로운 기능
- 이제 매직 키보드(또는 매직이든 일반이든 모든 종류의 마우스)를 사용하는 iPad 사용자는 보조 클릭을 통해 메시지 및 첨부 파일에 대한 컨텍스트 메뉴를 열 수 있습니다. ‘수리수리마수리’와 같은 주문이 꼭 필요하지는 않습니다. 원한다면 하셔도 됩니다.
Slack 23.05.40
2023년 5월 24일
버그 수정
- 버그 수정: 그룹 프로젝트를 진행하던 중 모두가 자기 역할을 다하지 않는 것처럼 느낀 적이 있으셨나요? VoiceOver가 메시지 입력란의 텍스트를 읽지 않고, 작성하던 메시지가 전송된 후에야 읽곤 했죠. 이제 이 버그가 해결되었으니, 메시지 입력할 때 VoiceOver를 더 믿을만한 파트너로 활용하실 수 있어요.
- 버그 수정: 채널에 사용자를 추가할 때 VoiceOver가 '창 닫기' 버튼의 라벨을 정확하게 읽지 못했습니다. 이 버그는 바로 해결하고 닫았습니다.
Slack 23.05.30
2023년 5월 17일
새로운 기능
- 몇 주간을 보낼 때는 별일 없었던 것 같은데, 지나고 나서 돌아보면 꽤 많은 일이 일어났다고 느껴지는 때가 있나요? 앱에서는 이번 주가 바로 그런 주였네요.
Slack 23.05.21
2023년 5월 15일
버그 수정
- 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.
Slack 23.05.20
2023년 5월 10일
새로운 기능
- 버그는 사라지고 성능은 향상됐으며, 작업은 끝났고 결과는 만족스러웠죠. Slack을 제대로 활용하고 즐겨 보세요!
Slack 23.04.40
2023년 4월 26일
새로운 기능
- 하루를 시작하기 전에 한 가지 알려드리고 싶은 게 있어요. 당신이 있기에 이 세상은 더욱 특별하며, 당신이 상상하지 못한 방식으로 타인에게 계속 영향을 주고 있다는 거예요. 아, 이번 주엔 Slack 앱에 큰 변동 사항이 없으니 즐겁게 메시지를 주고 받으세요.
Slack 23.04.30
2023년 4월 19일
버그 수정
- 근사한 파티에 초대 받았다고 상상해 보세요. 그리고 다른 파티, 그 뒤로 또 다른 파티에 초대받게 되는 거죠. 그후 첫 번째 파티 장소를 떠나 다른 두 개의 파티 장소로 친구를 만나러 가려 할 때, 당신이 첫 번째 파티 장소를 떠나면 문앞 경비원이 모든 게스트 목록에서 당신의 이름을 지웁니다. Slack의 최근 버그요? 바로 이 경비원과 같은 상황이었죠. 사용자가 한 워크스페이스에서 로그아웃하면 모든 워크스페이스에서 로그아웃 되었으니까요. 하지만 이 버그는 바로 수정됐습니다. 이제 파티...가 아니라, 원하는 모든 워크스페이스로 마음껏 갈 수 있어요!
Slack 23.04.20
2023년 4월 12일
버그 수정
- 버그 수정: 모든 사람들이 허들을 나가도 자동으로 음소거되어, 아무도 없는 허들에서 자신만 큰 소리로 말하는 어색한 상황을 막아줄 거예요. 그러니 마음껏 대화를 이어가셔도 좋아요.
Slack 23.04.10
2023년 4월 5일
새로운 기능
- 이번 주에는 큰 버그 수정은 없지만, 앞으로는 많이 있을테니 안심하세요. 물론 여러분께 버그를 알려드리는 게 저희의 목표는 아니지만 실수, 조정, 오류와 수정은 삶의 리듬이자 성장을 위해 필요한 대가죠. 현재 어떤 상황에 처했든 인생의 여정을 즐기시길 바랄게요.
Slack 23.03.50
2023년 3월 29일
새로운 기능
- 무소식이 희소식이란 말이 있죠! 아, 사실 유소식도 좋은 소식일 수 있고, 무소식도 나쁜 소식만큼 불확실함과 추측만 남기기도 하죠. 어쨌든 이번 무소식은 희소식입니다. 적어도 나쁜 소식은 아니죠. 이런 무소식은 괜찮죠?
Slack 23.03.40
2023년 3월 22일
버그 수정
- 버그 수정: 월요일이나 금요일에 알림 일정을 변경하면 두 요일 사이에 이유를 알 수 없는 오류가 일어나곤 했습니다. 기이한 금요일 때문에 더 큰 월요병을 겪으셨다면 진심으로 사과드려요.
- 버그 수정: 다른 애플리케이션에서 Slack 메시지를 클릭하면 가끔 로그인 페이지로 잘못 이동할 때가 있었습니다. 저희가 사용자를 미처 알아보지 못했네요! 혹시 머리 스타일을 바꾸셨나요? 정말 잘 어울려요.
Slack 23.03.30
2023년 3월 15일
새로운 기능
- Slack은 최상의 성능을 유지하기 위해 이런 릴리스를 매주 게시하지만, 때로는 여러분에게 전달할 내용이 없을 수도 있습니다. 그럼 처음에 알려드렸다면 도움이 됐을 몇 가지를 말씀드릴게요. 예를 들어 모바일에서 메시지를 길게 누르면 '읽지 않음'으로 설정해 나중에 다시 확인할 수 있다는 걸 알고 계셨나요? 아니면 나중에 다시 확인하도록 리마인더를 설정할 수도 있어요. 아, 알고 계셨다고요? 그럼 계속 하던 업무를 진행하세요.
Slack 23.03.20
2023년 3월 8일
버그 수정
- 버그 수정: iPad에서 사람들이 대화를 확인할 때 가끔 ‘뒤로’ 버튼이 표시되지만, 탭해도 아무 반응이 없음을 알았습니다. 이는 시간의 직선적 특성을 알려드리기 위함이며, 과거의 무언가가 아무리 그리워도 계속 전진하고, 흔들리지 않고, 꿋꿋해야 함을 의미했습니다. 이 말이 진짜일까요? 사실 이건 버그였습니다. 저희 잘못이죠.
Slack 23.03.10
2023년 3월 1일
새로운 기능
- 3월 6일부터 일부 오래된 버전의 Slack을 더이상 사용할 수 없게 됩니다. 1년 안에 Slack을 업데이트 하셨다면 괜찮습니다. 하긴 Slack을 업데이트한 지 1년이 넘었다면 이 메시지도 확인하실 수 없었을 거예요. 나중을 위해 알려드립니다. 모든 사용자 분들은 앱을 최신 버전으로 업데이트하세요. 지원 팀에서 미리 감사 인사를 전합니다!
Slack 23.02.40
2023년 2월 22일
새로운 기능
- 비공개로 설정할 채널이었는데 깜박하고 공개 채널로 만들었던 적이 있으신가요? '#서프라이즈-파티' 또는 '#모든-금융-문서' 등 공개하면 안 될 채널을 누군가 눈치채기 전에 비공개로 전환하기 위해 대시보드를 찾으려면 너무 정신이 없을 수도 있죠. 이제 채널 관리자와 소유자는 채널 세부 정보 섹션에서 이 옵션을 찾아 신속히 비밀을 지킬 수 있습니다.
Slack 23.02.30
2023년 2월 13일
버그 수정
- 버그 수정: iOS에서 Slack으로 연락처 카드를 공유할 때 제대로 실행되지 않는 문제가 있었습니다. 양쪽에서 모두 주고받기가 안 되었죠. Slack이 중간에서 연락처를 다시 설정하여, 이제 Slack에 연락처를 제대로 공유할 수 있을 거예요. 참 다행이죠?
- 버그 수정: 이름이란 매우 위대하죠. 이름 없이 산다는 건 상상하기 어렵거든요. 하지만 어떤 이름을 입력하든 Slack에 업로드한 파일이 ‘iOS 파일’로 표시되곤 했었죠. 이 문제는 이제 해결되었어요. 그 동안 불편했다면 죄송합니다. 늘 이해해 주셔서 감사드려요.
Slack 23.02.20
2023년 2월 9일
새로운 기능
- 허들의 모바일 화면 공유로 어디서나 화면을 공유하세요! 허들을 시작한 후, 추가 옵션 메뉴를 열고 화면 공유를 탭하면 바로 공유가 이루어집니다. Slack 앱을 백그라운드에서 실행하며 기기의 콘텐츠를 계속 공유할 수도 있습니다!
버그 수정
- 버그 수정: 네모반듯한 게 멋있다고 들었지만 모두의 활동 표시기가 정사각형으로 변하는 것(일반적으로 게스트 계정에 사용되는 모양)은 그다지 멋있지 않습니다. 어떤 의미에선 우리 모두가 게스트이긴 하나, 동그란 모양을 죄다 사각형으로 만들어 버렸네요. 이제 이전처럼 정식 멤버는 동그라미로, 친애하는 게스트는 일반적인 사각형으로 표시됩니다.
- 버그 수정: VoiceOver를 사용할 때 스레드 메시지에 첨부된 미디어 파일을 열 수 없었습니다. 이것은 특별히 재밌지도 않았고 그저 답답할 뿐이었죠. 이 문제에 진심으로 사과드립니다.
Slack 23.02.10
2023년 2월 1일
버그 수정
- 버그 수정: 자동 완성 기능에서 제안된 텍스트를 탭하면 이전에 있던 텍스트 형식이 비활성화되었습니다. 저희는 이 버그를 완전히 한땀 한땀 고쳐 놓았습니다.
Slack 23.01.40
2023년 1월 26일
새로운 기능
- Slack도 당신처럼 멀티태스킹을 할 수 있답니다. 비디오 클립을 훨씬 더 작은 창으로 축소할 수 있어, 안정감 있는 클립으로 작업하면서, 동시에 계속 재생하기도 가능합니다.
버그 수정
- 버그 수정: 메시지 끝에 이모티콘 줄들을 인식하지 못했는데, 이는 그림 문자 추신을 어디서도 찾을 수 없다는 걸 뜻하죠. 단어 게임 팬들은 안도의 한숨을 내쉴 수도 있겠네요.
- 버그 수정: VoiceOver가 켜진 상태에서 오디오 클립을 녹음하면 스크린 리더가 잘못된 스피커로 전환되어 매우 조용하고 이해하기가 어려웠죠. 접근성 문제로 불편을 드려 매우 죄송해요.
Slack 23.01.30
2023년 1월 19일
새로운 기능
- 미니 공익광고: Slack에서 리마인더를 설정할 수 있다는 것 알고 계셨나요? 메시지를 길게 눌러 '리마인더 설정'을 선택하거나, Slack에서 어디서나 '/remind me'를 입력하면 Slackbot이 지정된 시간에 성실히 알림을 드릴 거예요.
Slack 23.01.20
2023년 1월 11일
버그 수정
- 수정 사항: 메시지 링크를 복사하는 것은 Slack에서 특정 대화로 돌아가는 이동 경로를 만드는 좋은 방법입니다. 안타깝게도 이러한 링크는 모바일에서 작동하지 않았습니다. 일종의 버그였죠(버그가 이동 경로를 모두 없애버린 걸까요?). 하지만 메시지 링크는 이제 다시 잘 작동합니다.
Slack 23.01.10
2023년 1월 4일
새로운 기능
- 2023년이 코앞이라는 게 믿어지시나요? 여러분도 Slack처럼 새해를 바라보며 지난 한해를 돌아보는 시간을 가졌을 거예요. 그래서 이번 업데이트는 큰 버그 수정보다는 향후 펼쳐질 서비스를 위한 토대 준비에 중점을 뒀습니다. 새해에도 Slack과 여러분은 변함 없을 거예요. 전보다 조금 더 나은 모습을 보일 뿐이지요. 새해 복 많이 받으세요!
Slack 22.12.21
2022년 12월 19일
버그 수정
- 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.
Slack 22.12.20
2022년 12월 15일
버그 수정
- 버그 수정: 재밌는 사실 하나 알려드릴게요. 앱을 설정하여 Slack에 당신을 위한 메시지를 게시할 수 있답니다. 최근 버그로 작성자 이름 대신 앱 이름과 아이콘이 표시되어 혼란스럽고 당황스럽게 만든 점, 사과 드립니다. 여러분이 편지를 받았는데 마치 편지 보낸 사람 이름이 아닌, 우체국 이름이 써있는 상황처럼 우스꽝스러웠을 거예요. 이 버그는 발송인인 Slack에게 반송되었습니다.
Slack 22.12.10
2022년 12월 7일
새로운 기능
- Live Text는 이미지와 일시 중지된 동영상을 라이브로 제공해 주며, 복사하고 붙여넣을 새 콘텐츠들이 끝없이 쏟아져 나온답니다. Ctrl + C를 자주 사용하는 분이라면 좋아할 기능이죠.
버그 수정
- 버그 수정: 일본어 키보드 사용자는 누군가를 멘션할 때 사용자 추천 목록이 열리지 않았습니다. 모든 동료 사용자들의 이름을 다 외울 만큼 지적인 취미를 가진 분들도 있겠지만, 간편한 태그 지정을 위해 추천 목록을 다시 가져왔습니다.
- 버그 수정: 누군가 URL이 있는 스레드에 답변을 하면, 이제 VoiceOver 기능으로 링크를 활성화할 수 있습니다. slack.com으로 한번 시도해 보세요. 페이지를 추가로 확인하는 건 언제나 환영이니까요!
- 버그 수정: 환경설정 화면에서 ‘피드백 보내기’ 항목을 수정했습니다. 이제 언제든 피드백을 보내실 수 있습니다. 좋은 얘기만 들을 수 있다면 참 좋겠네요!
Slack 22.11.40
2022년 11월 30일
새로운 기능
- 휴대폰에서 바로 워크스페이스용 사용자 지정 이모티콘을 새로 만들어 보세요! 먼저 이모티콘 선택창을 열고 검색 영역에 새 이모티콘 이름을 입력합니다. '검색 결과 없음'으로 표시되면 '사용자 지정 이모티콘 추가'를 탭하여 사진을 찍거나 사진 라이브러리에서 사진 하나를 선택합니다. 반려동물, 휴가 때 찍은 스냅 사진, 엄마가 보관해 두고 있는 1학년 때 받은 내 상장을 이모티콘으로 만들어 보세요.
버그 수정
- 버그 수정: 다른 앱에서 Slack에 이미지를 보낸 후 공유 시트가 계속 열려있는 문제가 있었습니다. 이제 작업이 완료되면 자동으로 닫힙니다.
- 버그 수정: DM이나 비공개 채널의 이전 메시지를 같은 대화 스레드 내에서 다시 공유하려고 하는 경우 '전송' 버튼이 초록색으로 변하지 않는 문제가 있었습니다. 이제 크리스마스 음악을 언제부터 틀어도 괜찮은지와 같은(저희끼리는 12월 1일로 생각합니다만) 이전 대화 주제를 다시 이어갈 수 있습니다. 이제 메시지를 길게 누른 후 '메시지 공유'를 탭해 보세요.
Slack 22.11.30
2022년 11월 15일
버그 수정
- 버그 수정: 번호 또는 글머리 기호를 사용한 목록을 편집하면 서식이 깨질 때가 있었습니다. 말 그대로나, 비유로나 '선 넘은' 현상이었죠. 변화란 피할 수 없는 삶의 일부이니, 이제 Slack 앱이 현실을 더욱 잘 받아들일 거예요.
- 버그 수정: "눈 뜨고 도둑맞는다"란 속담을 들어본 적 있으시죠? 하지만 "눈 뜨고 오디오 녹음이 중지되고 삭제된다"는 말은 들어 보셨나요? 확실히 덜 유명한 말일 겁니다. 앞으로는 오디오 클립 녹음 중 채널에서 뒤로 스크롤할 경우 녹음이 더이상 저절로 삭제될 일은 없을 거예요.
- 버그 수정: 잠은 중요합니다. 부정할 수 없는 사실이죠. 하지만 오디오 클립을 녹음하는 도중 휴대 전화 화면이 슬립 모드로 바뀌고 또 녹음이 중지된다면 아마 악몽같을 것입니다. 의식의 흐름을 끊지 마세요. 녹음이 끝날 때까지 휴대 전화가 깨어 있도록 해 드릴게요.
Slack 22.11.20
2022년 11월 9일
이번 주에는 알려드릴 것이 많지 않네요. 하지만 저희가 보이지 않는 곳에서 모든 게 순조롭게 돌아갈 수 있도록 열심히 일하고 있다는 점은 알아주세요. 혹시 문제를 발견하거나, 조금이라도 이상한 점이 있다면 feedback@slack.com으로 문의 주세요!
Slack 22.11.10
2022년 11월 2일
버그 수정
- 버그 수정: VoiceOver 사용자가 세부 정보 보기에서 메시지를 열 때 한번 더 재생하게 되면 문단이 구분되어 텍스트 블록을 건너뛸 수 있습니다. 종종 이모티콘이 가득하고 긴 서문 때문에 세부 정보를 확인하기 힘드셨다면, 기다리시던 버그 수정이 되겠네요.
Slack 22.10.50
2022년 10월 26일
새로운 기능
- 이번에는 큰 변경 사항이 없습니다. 지금까지 얼마나 왔는지 돌아보는 것이 진전을 측정해 보는 최선의 방법일 때가 있지요. 저희가 원래 비디오 게임 회사였다는 사실을 알고 계셨나요? 꽤 신기한 일이죠.
Slack 22.10.40
2022년 10월 19일
새로운 기능
- 반가운 소식 하나 알려드릴까요? 이제 iPhone과 iPad 앱에서 Slack 메시지 창으로 '끌어다 놓기' 기능을 사용할 수 있답니다! 파일, 사진, 동영상, 링크는 물론 예전의 일반 텍스트까지 메시지 창으로 끌어올 수 있어요.
버그 수정
- 버그 수정: 동일한 이모티콘을 연속으로 여러 개 사용하면 단일 인스턴스로 잘릴 거예요. 하지만 더이상 여러분의 예술적 결정에 의문을 제기하지 않겠습니다. 필요한 ‘승인 도장’ 개수에 맞춰 5개의 도장 이모티콘을 사용하고 싶다면 이제 마음껏 사용하세요.
Slack 22.10.20
2022년 10월 10일
새로운 기능
- 청소를 통해 마음의 평안을 얻는 분이시라면 사이드바에서 원하는 섹션에 채널을 옮기며 마음의 평화를 누려 보세요. (단, 데스크톱 앱에 섹션을 만들어 두셨어야겠죠?) 가구를 새로 구입하는 건 돈이 많이 들지만, 사이드바를 다시 꾸미는 건 꽤 간편한 일이니까요.
버그 수정
- 버그 수정: 메시지를 작성하다가 잠시 쉬었다 돌아오면(특히 메시지가 일본어로 입력된 경우) 키보드도 쉬러 갔는지 먹통이 되어 다시 작업이 어려웠던 적이 있을 거예요. 절대로 고객님에게 개인적인 감정이 있어서 그런 건 아니랍니다.
- 버그 수정: 요즘은 아무도 전화번호를 기억할 수 없어 보입니다. 심지어 Slack도 말이죠. 이제 연락처 앱에서 전화번호를 복사하고 Slack에 붙여 넣으면, 메시지에 빈칸이 아닌 올바른 정보를 보내 드릴게요.
- 버그 수정: Slack Connect에서 문제가 되는 채널에 참여하면 전체 멤버 목록이 완전히 표시되지 않았습니다. 비밀 게스트 목록을 가진 Slack 최고급 상류 클럽이 아니라 Slack Connect이기에 이 문제를 바로 수정했습니다.
Slack 22.10.10
2022년 10월 3일
새로운 기능
- 영상, 라이브 이모티콘 반응 등을 사용하여 더 많은 이야기를 나누세요. 이제 모바일 기기에서도 허들을 사용할 수 있답니다.
버그 수정
- 버그 수정: 저희는 워크스페이스 아이콘이 아니라 버그를 없애는 게 목표인데 최근에 약간 실수가 있었던 것 같습니다. 왼쪽 상단에 있는 아이콘이 너무 구석에 표시되었다면, 이제 제대로 온전히 표시될 거예요.
- 버그 수정: 마치 유령이 따라다니듯 특정 채널을 열 때마다 이상하게 충돌이 발생할 때가 있었는데, 이때 누구에게 해결을 부탁해야 할지 잘 알고 있었죠. [참고: 앱에 유령, 귀신, 망령 또는 영혼이 있다고 말하면 법에 저촉된다고 합니다. 이 버그를 수정하는 동안 어떤 유령도 잡히지 않았습니다.]
Slack 22.09.40
2022년 9월 26일
버그 수정
- 버그 수정: 주로 영어가 아닌 언어에서 @멘션을 포함하는 메시지에 멘션이 두 번 연속 표시되는 경우가 있었습니다. 누군가의 이름을 빠르게 두 번 부르는 건 관심을 끄는데 효과적인 방법인 건 분명하지만, 약간 예의 없어 보일 수도 있으니까요.
Slack 22.09.30
2022년 9월 19일
버그 수정
- 버그 수정: “돌다리도 두드려보고 건너라.”는 말이 있죠. 그런데 아마 최근까지 앱을 사용하면서 Slack의 슬로건이 “계속 검색하라, 결과는 없을 테니.”인 줄 아셨던 분이 많을 거예요. 이제 얼마든지 연속으로 검색하셔도 그때마다 결과가 잘 나올 겁니다.
Slack 22.09.20
2022년 9월 12일
새로운 기능
- iPad 사용자 여러분을 위해 Quickswitcher를 좀 더 빠르게 만들었습니다. Cmd+K만 누르면 채널간 원활하게 즉시 이동할 수 있습니다. 비트를 놓치지 않고 타이핑을 시작하세요.
버그 수정
- 버그 수정: 탈옥 기기 탐지 기능을 업데이트하였으며, 이제 iOS16과도 호환 가능합니다.
- 버그 수정: iPad에서 Slack을 사용할 때 화면이 절반만 보이며 작성기에서 자동 완성 제안 상자가 안 보였을 겁니다. 멀티태스킹 기능 이용에 차질을 빚어 죄송합니다. 이 문제는 수정되어 다양한 화면에서 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
- 버그 수정: 공유할 때는 주의해야 합니다. 그렇기 때문에 Slack에서 다른 앱으로 파일을 공유할 때 방해가 되었던 버그를 수정했습니다. 다른 앱 사용에 불편을 드려 죄송합니다. 그래도 Slack을 여전히 사랑해주실 거죠?
Slack 22.09.10
2022년 9월 6일
새로운 기능
- 여러 파일, 이미지, 영상에 공유 확장을 사용하면 콘텐츠마다 개별 메시지가 생성되어 채널이나 DM을 확인할 때 힘들고 어수선해집니다. 이제 그 모든 것들을 메시지 하나에 첨부함으로써, 산뜻하고 깔끔하게 이용할 수 있습니다.
- 채널이나 DM에 누군가를 추가하려는데 결과 목록에서 원하는 사람을 찾지 못한 적이 있나요? 최근에 자주 메시지를 보냈던 사람들을 기반으로 결과가 보이도록 개선했어요. 절친 찾기 기능 정도로 말씀드릴 수 있겠네요.
- 이제 채널을 볼 때, 메시지 초안이 있는 스레드에 간편하고 작은 표시가 보일 거예요. 멈춘 곳부터 다시 작업하기가 훨씬 쉬워졌어요.
- 새 채널 이름을 지정할 때 빈칸은 이제 대시로 자동 변경된답니다. 한결 덜 번거로워지겠죠?
Slack 22.08.50
2022년 8월 29일
버그 수정
- 버그 수정: Slack에서 다른 앱으로 파일 내보내기를 할 때, 파일명 앞에 임의의 숫자가 포함되어 변경되는 오류가 있었습니다. 이는 저희 쪽에서 발생한 오류였답니다. (원하실 경우 이 번호로 로또를 해 보셔도 되지만, 당첨은 장담 못합니다.)
- 버그 수정: 사무실에서 닉네임을 사용하는 건 정말 멋진 것 같아요. 하지만 누군가 ‘성명 표시하기’를 선택하지 않았다면 그 사람의 이름을 전혀 알 수 없게 됩니다. 물론 프로필에서조차도 말이죠. 이제 사람들의 이름을 프로필 사진에서 늘 확인하세요. 김밥(성명: 김바비) 님에게 감사를 표합니다.
Slack 22.08.40
2022년 8월 22일
버그 수정
- 버그 수정: 한국어로 메시지를 작성할 때 처음 몇 개의 문자가 제대로 렌더링되지 않았습니다. 이제 번역에서 어떤 문자가 손실된다면 그건 일시적인 기술 문제라기보다, 사람들이 소통하는 중 생긴 예상 외의 변화로 인한 것일 거예요.
Slack 22.08.30
2022년 8월 15일
새로운 기능
- 대화 상단의 헤더가 전반적으로 조금 더 유익한 정보를 제공하고 조금 덜 복잡하고 더 깔끔하게 업데이트되었습니다. 이제 멤버 수 옆에 북마크와 고정된 메시지의 수를 확인할 수 있습니다. 그리고 동일한 텍스트를 누르면 대화 상세 정보 화면으로 이동합니다.
- “다음으로 이동...” 필드에서 검색을 잘못 시작하거나 검색에서 실수로 채널을 찾으려고 한 적이 있으신가요? 이제 이 두 가지 검색 경로를 손쉽게 전환하실 수 있습니다. 언제든지 원하는 결과를 찾으세요.
버그 수정
- 버그 수정: OneDrive 또는 Google Drive에서 업로드가 되지 않아 짜증 났던 적이 있으셨나요? 다행이도 이 버그가 해결되었습니다.
- 버그 수정: 이미지를 업로드할 때 사용자가 지정한 이름으로 업로드되지 않고 “iOS에서 업로드된 이미지”라고 지정되던 문제가 해결되었습니다. 이미지에 최악의 이름이 지정되게 했던 점 사과드립니다.
- 버그 수정: 이미 진행 중인 허들에 참여하도록 초대하는 초대장을 수락하면 간혹 허들에 참여하지 못하던 문제가 해결되었습니다. 다소 무례한 일이었죠. 사소한 오해였습니다. 장담합니다.
Slack 22.08.20
2022년 8월 8일
새로운 기능
- 마우스나 트랙패드 사용자를 위해 요점만 말씀드릴게요. iPad에서 포인터를 사용하는 경우, 상호 작용할 수 있는 위치를 나타내기 위해 포인터를 움직이면 버튼, 메뉴, 채널 목록이 강조 표시됩니다.
버그 수정
- 버그 수정: 명확성은 접근성과 밀접한 관계에 있으므로, 이제 각 메시지 요소를 알리는 사이 VoiceOver가 의도대로 일시 중지됩니다. 가끔은 잠시 멈추고 숨을 돌리는 것도 좋답니다.
- 버그 수정: 두 워크스페이스에 모두 로그인된 상태인데도 한 워크스페이스의 메시지 링크가 다른 워크스페이스에서 열리지 않는 경우가 종종 있습니다. 왜였을까요? 이유는 바로 버그였답니다! 이제 로밍 가능한 모든 곳에서 메시지 링크가 열립니다.
Slack 22.08.10
2022년 8월 1일
새로운 기능
- 저희는 모든 기능을 제대로 정비하고 보수하여 원활하게 정상 작동하도록 보이지 않는 곳에서 열심히 노력하고 있습니다. 올바르게 작동하지 않는 기능을 발견하시면 언제나 그러셨듯이 feedback@slack.com으로 알려주세요!
Slack 22.07.30
2022년 7월 25일
새로운 기능
- 버그 수정: 앱 환경설정 동기화와 관련하여 너무 ‘똑같이 일치해서' 안 좋을 이유는 없겠지요. 그래서, 환경설정 > 접근성에서 ‘iOS와 동기화'를 사용하실 경우, Slack에 표시되는 내용이 시스템 상 설정과 일치되도록 해 두었습니다.
Slack 22.07.15
2022년 7월 11일
새로운 기능
- 이번에는 알려드릴 내용이 별로 없네요. 지금은 눈에 보이지 않지만, 수면 아래에서는 많은 일들이 일어나고 있답니다. Slack을 더 나은 곳으로 만들기 위해 열심히 노력 중이지만, 티가 잘 안 나네요.
Slack 22.07.10
2022년 7월 5일
새로운 기능
- 이번 주에는 크게 알려드릴 만한 사항이 없네요. 분주하게 다음 장면을 준비하는 무대 뒤처럼 부지런히 작업 중이랍니다. 뭔가 기대되시죠?
Slack 22.06.25
2022년 6월 27일
버그 수정
- 버그 수정: 이전에는 메시지를 나중에 보내기로 예약하면 메시지가 최종적으로 게시될 곳 외에도, 채널과 DM에서 모두 확인 메시지가 표시되곤 했습니다. 실수로 “모두에게 답장”을 눌렀을 때의 공포감을 Slack에서도 느끼고 싶은 사람은 없을 거예요. 메시지가 좀 더 정확한 곳에만 보여지도록 할게요.
Slack 22.06.20
2022년 6월 20일
새로운 기능
- 최소한의 검색으로 최대치의 결과를 얻으실 수 있도록 검색 인터페이스에서 수많은 부분을 개선했어요. 이제 키워드는 하이라이트 되고, 탭은 좀 더 깔끔한 형식으로 보이고, 검색된 결과의 개수가 목록 맨 위에 표시되는 걸 확인하실 수 있을 거예요.
Slack 22.06.15
2022년 6월 13일
버그 수정
- “전원을 껐다가 다시 켜 보셨나요?”라는 답변을 좋아하는 사람은 아무도 없습니다. 그렇지만, 앱을 다시 시작하지 않으면 채널 목록이 로드되지 않을 때가 있었죠. 전 세계 지원 담당자와 사용자들이 기뻐할 만한 소식을 알려 드리자면, 이 문제가 드디어 해결되었다는 겁니다.
- 버그 수정: 처음에 잘 안 되면, 계속 다시 시도해 보세요. 물론 연결 상태가 좋지 않아 파일 업로드에 실패한 경우가 아니라면 Slack에서 다시 시도해도 소용이 없습니다. 지난 실수에서 한 단계 발전한 앱이 되었으므로, 업로드를 다시 시도할 때마다 성공 확률이 더 높을 것입니다.
Slack 22.06.10
2022년 5월 24일
버그 수정
- 버그 수정: 최종 파일 ID 대신 임시 파일 ID가 전달되어 주기적으로 파일 업로드에 실패했습니다. 정식으로 운전면허증이 발급되기 전까지는 임시 운전면허증을 자동차에 소중히 보관하다가, 정식 면허증 발급 후에는 차 조수석 수납함에 의미 없이 넣어두는 일과 비슷한 이치였죠. 그래서 Slack은 그런 수납함 같은 공간을 깨끗히 정리했습니다.
- 버그 수정: 이미 시작된 허들에 참여하는 iPad 사용자의 경우, 마이크를 음소거할 수 없었습니다. 이 얘기는 즉, 허들에 참여한 모두가 공사 소음 또는 점심을 달라고 떼쓰는 아이의 소리를 함께 감상하게 되었단 이야기지요. 이제 이 버그는 해결되었으니, 더이상 옷장에 숨어서 허들에 참여하지 않아도 됩니다.
Slack 22.05.20
2022년 5월 23일
새로운 기능
- Apple 사진 앱에서 즐겨찾기로 표시했던 사진을 업로드하면, 이제 업로드 미리보기에서도 작은 하트가 함께 보입니다. 명료한 UI는 물론, 예쁜 하트까지 놓칠 수 없죠.
버그 수정
- 버그 수정: '+' 아이콘을 눌러도 채널 내 워크플로 명령어의 전체 목록이 표시되지 않았습니다. '+' 부호라면 명령이 추가로 표시되는 게 정상일 텐데, 이 경우엔 '-' 부호가 더 어울릴 것 같네요.
- 버그 수정: Slack 채널로 전달된 이메일에 정작 이메일 아이콘이 빠졌었네요. Re: Re: Re:로 길어진 제목과 영감 넘치는 이메일 서명만으로는 구분이 힘드실 수도 있을 것 같아, 더 알아보기 쉽도록 아이콘을 다시 추가했어요.
- 버그 수정: 이전에는 포토샵 파일을 공유하거나 저장하려고 할 때 다운로드 오류가 발생했었습니다. 이미지를 화면 캡처한 후 포토샵에서 아무리 멋진 축하 메시지로 편집하더라도 포토샵 파일을 다운로드할 수 없었을 거예요. 이제 그런 걱정 없이 마음껏 포토샵으로 멋진 작업물을 만들어 보세요.
- 버그 수정: Slack을 앱 안의 브라우저에서 사용하도록 설정한 경우, 파일 미리보기 안의 링크를 열려고 하면 아무 것도 작동되지 않았습니다. 마치 배트맨과 브루스 웨인처럼, 아니면 지킬 박사와 하이드처럼, 브라우저와 미리보기 도구가 한곳에서 동시에 열리지 못했었죠.
- 버그 수정: 멘션 및 반응 탭에서 이제 이름의 @멘션과 키워드 사용을 바르게 구분하게 되었습니다. 이제 팀원이 하늘에 대해 포스팅해도 “[person] 님이 나를 멘션했습니다”라는 메시지가 더이상 표시되지 않습니다. 당신의 이름이 '@하늘'로 표시되지 않는 한 말이죠.
Slack 22.05.10
2022년 5월 9일
버그 수정
- 수정 사항: 필수 모바일 브라우저가 요구되는 조직에서 로그인 동안 앱이 Slack의 앱 내 브라우저로 기본 설정되어 버리는 현상이 발생했습니다. 이로 인하여 브라우저가 인증을 시도하고 거부당하면 포기하고 대안 제시 없이 삐치는 것과 같은 상황이 발생하고는 했습니다. 이제 적절한 브라우저가 사용되므로, 또 잠겨버리는 문제가 생긴다면 그건 사용자의 책임입니다. 아마도요.
Slack 22.04.20
2022년 4월 25일
버그 수정
- 버그 수정: iPad에서 파일을 볼 때 메뉴 표시줄이 보이지 않아 파일 공유하기, 댓글 달기, 나중을 위해 저장하기 등 많은 작업을 할 수 없을 때가 있었어요. 미술관의 작품처럼 그저 바라보기만 할 수 있었던 거죠. 당신이 업로드하는 파일은 모두 아름다운 작품 재료와 같기 때문에, 작업에 필요한 도구도 꼭 제공해 드리고 싶어요.
- 버그 수정: 긴 스레드를 보는 중 알림을 탭하면 가끔 앱이 과부하되면서 갑자기 꺼지곤 했죠. 과부하로 잃은 균형을 맞추고 에너지의 흐름을 조정하니, 충돌 현상이 줄었네요.
Slack 22.04.10
2022년 4월 11일
새로운 기능
- iPad 사용자를 위한 기쁜 소식! 주요 업데이트가 곧 제공될 예정입니다. 새로운 레이아웃은 데스크톱 환경과 더욱 비슷해졌고, 업그레이드 된 사이드바로 구성이나 탐색도 더 쉬워졌으며, iOS 접근성 옵션과 관련된 많은 지원이 추가되었습니다. 다음 링크에서 전체 내용을 살펴보세요. https://slack.com/blog/news/ipad-app-new-look-improved-functionality
버그 수정
- 버그 수정: iPad 앱에서 키보드 바로 가기를 사용할 수 있다는 사실, 알고 계셨나요? 이제 이 기능이 제대로 작동됩니다. Cmd + [ and Cmd + ]를 사용하여 최근에 확인한 대화 내용을 검색해 보세요.
Slack 22.03.20
2022년 3월 28일
버그 수정
- 버그 수정: 채널의 세부정보 화면에서 채널 설명을 변경하면 채널 주제가 업데이트되고, 반대로 채널 주제를 변경하면 설명이 업데이트되던 오류가 해결되었습니다. 마치 ‘거꾸로 데이(Opposite Day)’인듯 말이죠. 만약 어떤 메시지에 '좋아요' 이모티콘을 눌렀는데, '싫어요' 이모티콘이 올라가는 등 다른 곳에도 거꾸로 신드롬이 퍼지면 곤란하니 이런 버그는 초반에 완벽히 해결했습니다.
Slack 22.03.10
2022년 3월 14일
새로운 기능
- 가입하기 전 채널 미리보기를 사용하면, 더 많은 정보를 파악할 수 있도록 채널 이름과 채널 설명이 표시됩니다. '#외계인'이 우주과학자, 혹은 SF 영화 팬 중 누구를 위한 채널인지 잘 모를 때 확인할 수 있답니다.
- 만약 당신이 오전 9시에 업무를 시작하지 않는다면(또는 아침에 일어나 제일 먼저 Slackbot의 알림을 확인하게 된다면), '내일' 또는 '다음 주'처럼 언제 리마인더가 표시될지 선택할 수 있습니다. 환경설정 > 알림으로 이동하여 당신의 생활 리듬에 맞춰 기본값을 설정하세요.
버그 수정
- 버그 수정: 앱에서 메시지 링크를 탭하면 특정 스레드 댓글 대신 항상 맨 위의 기본 메시지로 이동했습니다. 마치 남대문으로 가는 길을 물었는데 남쪽이라고 알려준 정도의 도움이랄까요. 저희는 정확한 링크 이동을 위해 설계를 섬세하게 다듬었습니다.
Slack 22.02.20
2022년 2월 28일
새로운 기능
- 미리 알림: 최신 운영 체제의 늘어나는 기능을 따라잡기 위해 현재 버전은 iOS 13을 지원하는 Slack의 마지막 버전이 될 것입니다. 계속 Slack을 사용할 수는 있지만 새 업데이트를 받으려면 먼저 iOS 14으로 업그레이드하셔야 합니다.
- 한국어로 메시지 및 목록을 만들 때 발생하던 여러 사소한 오류들을 해결했습니다. 이 버그들의 모음을 뭐라고 부르면 좋을까요? 버그 뭉치? 버그 다발? 이름이 무엇이든 중요한 사실은 여러 버그를 해결했다는 거예요.
- 채널에 댓글을 작성해야 하는데 실수로 스레드에 댓글을 단 적이 있으시다고요? 저희도 공감합니다. 이미 스레드에 작성된 메시지를 채널 전체에 공유할 수 있게 되었습니다. 해당 메시지를 길게 누른 후 ‘이 채널에 댓글 보내기’를 선택하여 다시 관심이 집중되도록 해 보세요.
- 훨씬 더 간편해진 기능! 이제 원하는 텍스트를 선택한 후 바로 URL을 붙여 넣어 하이퍼링크로 변환할 수 있습니다. 단어를 탭하기만 해도 새로운 곳으로 이동할 수 있게 된 거죠.
- 다른 사람에게 처음으로 다이렉트 메시지를 보낼 때 이제 대화의 앞 부분에 호칭이 표시됩니다. 동료끼리 서로 존중하는 문화를 만드는 작은 발걸음이 될 거예요.
버그 수정
- 버그 수정: 메시지 작성 보기를 전체 화면으로 확장해도 텍스트 상자 크기가 변경되지 않는 문제가 있었습니다. 마치 화면이 커졌는데도 여전히 작아 보이는 착시 현상 그림을 보는 것만 같았죠. 이제 시원하게 커진 텍스트 상자에서 메시지를 작성하세요.
- 버그 수정: 채널 이름을 탭한 후 ‘통화 시작’이 있는 화면까지 내려가 채널에서 Zoom 통화를 시작할 수가 없었습니다. 통화 버튼을 실수로 눌렀거나, 짝사랑하는 사람에게 전화를 걸었다 바로 끊을 때처럼 짧게 울리는 벨 소리조차 없었죠. 이제 기능이 정상적으로 작동하니, 필요한 곳에 정확히 사용하세요.
Slack 22.02.10
2022년 2월 15일
버그 수정
- 버그 수정: 다른 앱에서 Slack으로 파일을 공유할 때 그룹 DM에 이름이 누락되면서 빈 공백과 쉼표만 표시되는 문제가 가끔 있었습니다. 결혼식에서 부케를 던지듯 랜덤으로 파일을 공유하는 재미도 있겠지만, 회사 업무를 진행할 때라면 이런 재미는 금물이겠죠?
- 버그 수정: 모바일 앱에서 다른 사람의 프로필을 볼 때 탭이 가능한 깔끔한 링크 대신, 길고 지저분한 URL이 종종 표시되곤 했었습니다. Slack에서는 뭐든지 깔끔하고 심플해야 하기에 이 문제는 바로 고쳤습니다.
Slack 22.01.30
2022년 1월 31일
새로운 기능
- 이제 대화를 최근 활동별로 정렬할 수 있습니다! 홈 탭의 오른쪽 상단 코너에 있는 버튼을 탭하여 깔끔한 새 타임라인을 확인해 보세요.
버그 수정
- 멈추지 않는 회전목마처럼 로그인 인증 요구를 무한 반복하는 SSO 현상이 보고되었습니다. 머리가 어지러워지기 전에 재빨리 해결했습니다. 이제 앱에 접속하고 회전목마에서 내리세요.
- 팀원의 프로필을 볼 때 '통화' 옵션이 보이지 않는 문제가 있었습니다. '전화하기 전 문자를 먼저 보낼 것'이라는 디자인 철학으로 생각하셨을 수도 있겠지만, 단순히 코드 오류로 발생한 문제였답니다.
Slack 22.01.20
2022년 1월 18일
버그 수정
- 수정 사항: 워크스페이스의 앱에 대한 세부 정보를 보는 중에 메시지 탭으로 전환하려고 하면 앱의 로딩 시간이 불편할 정도로 길어지는 현상이 발생했습니다. 어떤 이야기를 듣는데 말하던 사람이 강조 효과를 위해 잠시 멈춘 것인지, 생각의 흐름을 놓친 것인지, 아니면 창문에서 지나가는 다람쥐를 보고 놀란 것인지 판단하기에 애매한 길이의 침묵과 비슷했습니다.
Slack 22.01.10
2022년 1월 3일
버그 수정
- 버그 수정: 앱을 다크 모드로 설정했을 때 하이퍼링크가 주변 색에 묻혀 잘 보이지 않았습니다. 다크 모드는 눈이 편안하면서도 링크나 글자는 잘 보여야 하는 기능이므로 밝기를 몇 단계 더 높였습니다. 이제 어떤 링크도 환히 보일 거예요.
Slack 21.12.10
2021년 12월 6일
버그 수정
- 버그 수정: iPhone 13 Pro에서 GIF 이미지와 이모티콘이 너무 빨리 움직이는 걸 느끼셨나요? 사실 버그였답니다. 이제 움직이는 이미지들이 정상 속도를 되찾았어요. Slack은 업무만 빠르게 도와드리고 싶거든요.
- 버그 수정: 멤버가 두 명밖에 없는 채널에 알림이 전달될 때 채널명이 가끔 표시되지 않을 때가 있었습니다. 그래서 다시 이름이 표시되도록 조치를 취했습니다. 메시지가 '#너-그리고-나' 또는 '#우리-단둘-함께' 등에서 오는지 알 수 있도록 말이죠.
- 버그 수정: /zoom 입력 후 Zoom 미팅을 시작할 때 "회의 참가" 버튼이 이젠 제대로 작동합니다. 앞으로는 미팅에 늦어도 이 버그 핑계는 댈 수 없게 되었어요. 본의 아니게 죄송합니다.
- 버그 수정: 공식 Apple 로고(Mac 키보드에서 option + shift + K)가 iOS 앱 전체에서 제대로 표시되지 않았습니다. 이제 마음껏 Apple 로고를 사용해 보세요. 예쁜 사과들을 볼 수 있을 거예요.
- 버그 수정: 글머리 기호 넣을 때 구두점이 있는 항목은 갑자기 줄바꿈이 되는 경우가 있었습니다. 그래서 어떤 항목은 외딴 섬처럼 고립되어 보이기도 했고요. Slack에서는 누구도 외롭지 않아야 하기에 이 버그는 재빠르게 해결했답니다.
Slack 21.11.20
2021년 11월 15일
새로운 기능
- 채널 목록이 명령하기에 더 쉬워졌습니다. 홈 탭에서 채널이나 DM을 길게 탭하여 대화를 읽음으로 표시하거나, 알림을 음소거하거나, 채널 이름을 복사하거나, 완전히 나갈 수 있습니다. 손가락으로 한 번 누르기만 하면 됩니다.
버그 수정
- 수정 사항: 앱의 모든 곳에서 사용자 지정 상태 정보가 안정적으로 표시되지 않아, 메시지를 절반 정도 작성한 후에야 뒤늦게 DM을 받는 사람이 비행기에 타고 있거나 강아지와 산책 중이라는 것을 알 수 있었습니다. 아니면 누군가 상태에 바쁘다는 뜻의 :coffee-parrot: 이모티콘을 설정해 두었을 때, 상태를 보지 못하고 명상 앱에 대해 물어보는 일이 발생할 수도 있었죠. 이제 어디서든 (또는 얼마나 커피를 많이 마셨든) 상태를 볼 수 있습니다. 안심이 되지 않나요?
Slack 21.11.10
2021년 11월 1일
버그 수정
- ‘다음으로 이동…’ 메뉴에서도 동시에 표시되는 보관된 채널이 앱의 코너에서 완전히 접근할 수 없도록 제한되어 보존됩니다. 마치 분노가 보관된 것처럼 말이죠. 훌륭한 기능으로 생성되었기 때문에 사용자는 이러한 채널에 저장된 과거 데이터에 다시 액세스할 수 있게 됩니다.
Slack 21.10.20
2021년 10월 18일
새로운 기능
- Slack Connect를 사용하여 다른 조직과 비공개 채널을 공유하는 경우 받는 쪽에서 비공개 상태를 유지할 수 있습니다. 즉, 비공개 공유 채널을 수락하면 공개로 전환할 수 있는 옵션이 없습니다. 더 안심할 수 있고 모두의 보안을 유지할 수 있죠.
버그 수정
- 수정 사항: 알림 사운드가 이전에 선택한 것과 관계없이 항상 ‘기기 기본값’ 사운드로 제공되는 문제가 있었습니다. 식당에서 메뉴판을 주고서는 주문하지도 않은 음식을 내주는 것과 비슷한 상황이었던 것이죠. 음식은 잘못이 없지만요.
- 수정 사항: 특별한 크기로 설정된 일부 이미지(파노라마 사진, 크롭한 스크린샷)가 업로드 이후 알맞게 표시되지 않는 문제가 있었습니다. 이제 앱에서 모든 모양과 크기의 이미지를 사용할 수 있습니다.
- 수정 사항: 영어가 아닌 문자 및 이모티콘이 포함된 특정 메시지를 전송하면 끝부분이 잘려 보이는 문제가 있었습니다. 알 수 없는 문제이지만 걱정하지 마세요. 앞으로는 작성하신 메시지가 그대로 전달됩니다.
- 수정 사항: Slack에서 글머리 기호 목록을 복사하여 다른 곳으로 붙여넣을 경우 글머리 기호가 성 이모티콘으로 바뀌지 않도록 수정되었습니다.
Slack 21.10.10
2021년 10월 4일
새로운 기능
- 이제 Slack에서 바로 비디오 및 오디오 클립을 기록할 수 있습니다. 팀 업데이트 소식에 얼굴을 비추거나, 피드백을 통해 대화하거나, 간단하게 인사해보세요. 스탠드업 미팅에서 노래를 불러보고 싶나요? 매니저랑 한번 상의해보는 게 좋겠죠.
- 이제 채널 섹션을 눌러 축소하거나 확장할 수 있습니다. 덕분에 집중력도 늘고 업무 환경도 더 말끔해졌습니다.
Slack 21.09.21
2021년 9월 27일
버그 수정
- 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.
Slack 21.09.20
2021년 9월 20일
새로운 기능
- 새로운 iOS 15를 이용하시는 경우 이제 푸시 알림에서 메시지를 보낸 사람의 아바타를 볼 수 있습니다. 요즘은 다른 사람의 얼굴이 그리운 때이니까요.
- Slack이 iOS 15의 집중모드와 통합되었습니다. 이제 조용히 혼자만의 시간을 보낼 때 알림 소리가 방해하지 않을 겁니다.
Slack 21.09.11
2021년 9월 9일
버그 수정
- 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.
Slack 21.09.10
2021년 9월 7일
버그 수정
- 수정 사항: 비공개 채널에 /invite 명령어로 사용자를 추가하면 상대에게 확인하는 절차도 없이 곧바로 추가되었습니다. 이제 확인 절차를 완비하였으니 채널에 떨어지기 전에 낙하산을 펼칠 시간이 생겼습니다.
Slack 21.08.20
2021년 8월 23일
버그 수정
- 수정됨: 작은 버그로 인해 메시지 내에서 다른 사람을 멘션하는 작업에 문제가 발생했습니다. 이해하기 쉽게 비유적으로 설명해 드리자면 저희가 이 버그를 종이컵으로 잡아 현관 밖으로 풀어주었습니다. 그리고 때마침 이웃이 지나가다가 맛있는 블루베리 파이 한 조각을 주고 갔죠.
- 수정됨: Slack 앱 설정에 들어갔을 때 이모티콘이 이미지가 아닌 텍스트(:이것:)로 표시된 것을 보셨을 수도 있습니다. 이 문제가 해결되어 모든 곳에서 이모티콘이 정상적으로 표시됩니다. :엄지손가락:
Slack 21.08.10
2021년 8월 9일
새로운 기능
- 이 버전은 iOS 12를 지원하는 마지막 Slack 버전입니다. 즉, iPhone 5s 및 6, iPad Mini 2 및 3, iPad Air(1세대), iPod Touch(6세대) 등의 기기를 지원하는 마지막 버전입니다. 9월 1일부터는 Slack에 연결하려면 iOS 13.3 이상이 필요합니다. 원하지 않던 소식일 수 있지만, Slack의 안전하고 원활한 사용 환경을 보장하기 위해서 필요한 최소한의 요구사항입니다. 이해해 주셔서 감사합니다.
버그 수정
- 해결된 문제: 태그를 사용할 때 마침표 뒤에 역따옴표 기호를 추가해도 코드 섹션이 종료되지 않는 문제가 있었습니다. 이제 코드 블록이 무제한으로 계속되지 않으므로 안심하고 콘텐츠에 구두점 기호를 사용할 수 있습니다.
- 해결된 문제: VoiceOver를 사용하는 경우 최근의 업데이트로 인해 메시지 간에 스와이프하기가 어려웠을 수 있습니다. 그 이유를 찾는 여정은 버그를 살펴보는 것만큼이나 흥미로웠지만, 문제가 해결되었다는 정도로만 마무리하겠습니다.
- 해결된 문제: 특히 오래된 기기에서 메모리 문제로 인해 앱이 더 자주 충돌했습니다. 충돌이 발생하면 짜증이 나기 마련이죠. 충돌 빈도를 최소화하기 위해 최선을 다하고 있으므로, 조금만 더 기다려 주시면 감사하겠습니다.
Slack 21.07.20
2021년 7월 26일
새로운 기능
- 모두들 잘지내고 계신가요? 잠은 충분히 주무시고 계시구요? 물은 충분히 마시고 계시죠? 야채도 빼먹지 않고 드시고 계신가요? 이번에는 특별한 대규모 업데이트가 없었습니다. 이참에, 자기 자신과 주변 사람들을 친절히 대해보시면 어떨까요? 이번에는 이게 다입니다. 사랑해요 여러분!
Slack 21.07.10
2021년 7월 12일
버그 수정
- 수정 사항: Slack 메시지에서 텍스트를 복사해 Slack에 붙여넣을 때 가끔 충돌이 발생하거나 뭔가 안드로메다로 날아가는 경우가 있었습니다. 이 버그(와 웜홀)를 수정했으며, 다시 우리 은하에서 안전하게 사용할 수 있다고 과학자들이 인증했습니다.
- 수정 사항: 일본어 가나 플릭 키보드 사용자를 위해 ‘스마트 전각 스페이스’ 기능을 손봤습니다. 그리고 메시지 중간에 새로 텍스트를 삽입하는 기능도 고쳤습니다. 버그 2개를 잡았으니 일석이조, 일거양득, 도랑 치고 가재 잡기죠.
Slack 21.06.32
2021년 7월 1일
버그 수정
- 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.
Slack 21.06.30
2021년 6월 28일
버그 수정
- 수정 사항: VoiceOver를 활성화한 사용자가 메시지 내의 URL에 액세스할 수 없는 문제가 있었습니다. 접근성 옵션이 도리어 앱의 접근성을 떨어뜨리면 안 되기 때문에, 이 문제를 수정했습니다.
Slack 21.06.20
2021년 6월 14일
버그 수정
- 수정 사항: 빈 입력 필드를 탭했을 때 ‘자르기’ 및 ‘복사’ 옵션이 표시돼야 하지만 선택할 항목이 나타나지 않았습니다. 텍스트가 없는데 무엇을 복사해야 할까요? 보이지 않는 텍스트를 복사해도 복사 대상이 존재하긴 하는 걸까요?
- 수정 사항: 채널의 주제를 편집할 때 ‘취소’를 탭해도 변경 사항이 저장됐습니다. 앱에 실행을 취소하라는 명령이 아닌 그렇게 실행하라는 명령을 전달한 셈입니다. 이 버그를 수정했습니다.
- 수정 사항: ‘슬래시’로 메시지를 시작하면 바로 가기 메뉴가 열리는 바람에 메시지 작성으로 돌아가려면 메뉴를 먼저 닫아야 했습니다. 바로 가기는 시간을 늘리는 게 아니라 절약하기 위한 것이므로 의도치 않게 바로 가지 못하게 만드는 이 문제를 해결했습니다.
- 수정 사항: 워크스페이스에 ‘-1’명의 신규 사용자가 가입했다는 표시가 종종 나타나 섬찟한 기분이 들곤 했습니다. 당사의 서비스 약관에는 존재하지 않는 사람이 Slack을 사용하는 것을 금지하는 조항은 없지만 모든 워크스페이스 멤버가 양의 정수로 표시되도록 조치했습니다.
Slack 21.06.11
2021년 6월 4일
버그 수정
- 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.
Slack 21.06.10
2021년 6월 1일
버그 수정
- 수정 사항: 빠른 답장(알림에 답장하기)을 통해 메시지를 보내려는 경우 가끔 메시지가 전송되지 않는 문제가 있었습니다. 전송한 사람에게는 답답한 문제이자 저희에게는 창피한 문제였으며, “빠른”이라는 이름에 전혀 어울리지 않았습니다. 이제 모든 속도의 답장이 지원됩니다.
- 수정 사항: 이전에는 새 스레드를 시작하려는 경우 사과나 설명 없이 기본 채널 보기로 돌아가는 문제가 있었습니다. 어디서든 스레드를 시작할 수 있도록 이 문제가 수정되었습니다.
Slack 21.05.20
2021년 5월 17일
새로운 기능
- 채널 목록이 새롭게 단장되었습니다. 이제 다이렉트 메시지 및 그룹 DM과 연결된 모든 이름 옆에 프로필 사진이 표시됩니다. 또한 접근성도 개선되어 더 큰 텍스트 크기가 지원되고 손가락으로 편하게 탭할 수 있는 지점이 더욱 넓어졌으며 VoiceOver 로터 사용 시 추가 작업을 수행할 수 있습니다.
- 소규모 업데이트가 진행되었습니다(소규모 업데이트이기는 하지만 크기에 상관없이 모든 부분에 적용됨). 한 채널에서 다른 채널로 이동하는 링크를 따라가는 경우, 오른쪽으로 스와이프하면 이제 채널 목록 대신 이전 채널로 돌아갑니다.
버그 수정
- 수정 사항: 일부 사용자의 경우 채널을 읽었는데도 읽지 않은 것처럼 굵은 텍스트로 표시되었습니다. 다소 불편했지만 이제 수정되었습니다.
Slack 21.05.11
2021년 5월 7일
버그 수정
- 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.
Slack 21.05.10
2021년 5월 3일
새로운 기능
- 주요 iOS 화면의 다이내믹 유형의 지원을 개선하여 사용자가 더 큰 텍스트나 폰트 설정을 사용하는 경우 Slack의 가독성이 올라갑니다. 막간 상식: 문자 언어는 글을 읽을 줄 아는 사람에게 가장 유용합니다.
버그 수정
- 수정 사항: GIF를 어떻게 읽든 Slack에 다시 붙여넣을 수 있습니다. 유행을 놓치지 말고 밈을 사용하세요.
Slack 21.04.20
2021년 4월 19일
새로운 기능
- 중국어 간체 또는 번체에 능통하거나 언젠가 그렇게 되고 싶다면, 이제 해당 언어로 Slack을 사용할 수 있습니다. 사용자 > 환경설정 > 언어에서 언어 환경설정을 지정합니다.
- 다소 부족한 면이 있지만, 이제 Slack을 사용하는 모든 곳에서 초안을 이용할 수 있습니다. 컴퓨터에서 메시지를 시작해서 휴대폰에서 완성하세요. 화이트보드 스케치의 사진을 찍어 휴대폰에 첨부한 뒤 컴퓨터에서 메시지를 완성하세요.
- Slack에서 이모티콘을 보내 감정을 더 쉽게 표현하거나 더 정확하게 나타낼 수 있도록 했습니다. 이제 메시지를 입력할 때 상황에 가장 잘 어울리는 이모티콘을 찾아 선택할 수 있는 이모티콘 버튼이 함께 제공됩니다.
버그 수정
- 해결됨: 유감스러운 버그로 인한 /invite 슬래시 명령어 때문에 iPad 앱에서 충돌이 발생했습니다. 이제 파티를 끝내지 않고도 사용자를 빠르게 초대할 수 있습니다.
- 해결됨: /giphy 슬래시 명령어가 스레드에서 작동을 중지했습니다. 적당한 시기에 적절한 GIF를 대화에 넣을 수 없었기 때문에 꼬리를 물고 이어지는 생각을 엉망으로 만들었을지도 모릅니다. 버그가 수정되었으므로 마음껏 스레드에서 ‘/giphy thimble’을 삽입할 수 있습니다.
Slack 21.04.10
2021년 4월 5일
새로운 기능
- 함께 일하는 사람들을 목록 맨 위에 올리세요. 이제 iOS 앱에서 ‘공유’ 아이콘을 눌렀을 때 DM 및 MPDM이 가장 위에 표시됩니다.
Slack 21.03.20
2021년 3월 22일
버그 수정
- 문제가 해결되었습니다: "자리비움" 설정이 안되는 경우가 있어서, 팀원들은 보낸 메시지가 무시당했다고 생각했을 것입니다. 이제 이 문제가 해결되었으니 걱정 없이 자리를 비우실 수 있습니다.
- 문제가 해결되었습니다: Slack에서 이미지를 전체화면 모드로 열어 가로로 변경한 후 이미지를 닫으면 Slack이 가로로 눕혀졌었습니다. 드디어 원래대로 돌아가는 방법을 마스터했습니다. 이제 화상을 닫으면 원래의 세로 모드로 돌아오게 되었습니다.
Slack 21.03.10
2021년 3월 8일
버그 수정
- 문제 해결: 이제 다시 워크스페이스 스위처를 탭하고 길게 누른 후 끌어서 순서를 변경할 수 있습니다. 워크스페이스를 포함하여 모든 것이 정상 작동하고 있습니다.
Slack 21.02.20
2021년 2월 22일
새로운 기능
- 워크스페이스 스위처의 팬 여러분, 우선 이 점을 알아주세요. 여러분이 워크스페이스 스위처의 팬이 되어주셔서 영광입니다. 얼마나 기쁜지 모르겠습니다. 둘째로, 워크스페이스 스위처가 새롭게 단장됩니다. 내 워크스페이스를 더 잘 구분하고 쉽게 전환할 수 있도록 말이지요.
- 어떤 사람들에게는 검색이 Slack의 핵심 요소입니다. 그 검색이 더욱 강화됩니다. 앱 하단에 검색만을 위한 전용 탭이 생기니까요.
버그 수정
- 수정 사항: 앱에서 보낸 메시지에 버튼이 있고 그 버튼에 이모티콘이 들어 있는 경우, 이모티콘이 나타는 대신 :이런: 형식이 표시되었습니다. 이 :x_표시를_한_여성:된 버그는 이제 수정되었습니다.
Slack 21.02.10
2021년 2월 8일
버그 수정
- 워크스페이스 메뉴에서 “사람”을 선택하려면 누군가를 선택하고 “메시지”를 클릭한 다음 메시지 보내기를 시도해야 했습니다. Slack에서 너무 많은 클릭이 필요한 일이었죠. 더 이상은 그렇지 않습니다. 바로 보내세요!
Slack 21.01.20
2021년 1월 25일
버그 수정
- 수정됨: 전혀 표시되지 않던 사용자 지정 이모티콘이 원래 위치인 선택기의 오른쪽에 나타납니다.
- 수정됨: 팀의 고유한 워크플로 중 하나를 사용할 때 일본어나 한국어 문자를 입력하면 더 이상 의도하지 않은 일본어 또는 한국어 문자가 추가되지 않습니다.
- 수정됨: 기존에 버튼과 양식 옆에 나타나는 색색의 선이 앱 메시지에서 누락되었습니다. 이제 문제가 해결되었습니다. 색이 원래 있던 위치로 돌아왔습니다.
- 수정됨: 메시지에 반응 시, Slack은 가장 자주 사용되는 이모티콘을 앞에 표시합니다. 매우 유용한 기능이기 때문이죠. 최근 매우 특정한 상황에서 Slack은 이모티콘 대신 빈칸을 표시했습니다. 별로 도움이 되지 않았죠. 이제 이 문제가 해결되었습니다.
Slack 21.01.10
2021년 1월 11일
버그 수정
- 수정 사항: 이전에는 Slack의 앱에서 링크를 탭하면 아무 곳도 아닌 불안정한 위치로 이동되었을 수 있습니다. 해당 사항을 수정하였으므로 이제는 링크를 탭하면 일반적인 시간 내에 적절한 위치로 도달합니다.
Slack 20.12.10
2020년 12월 14일
새로운 기능
- 예를 들어, 사진 앱 등 Slack 외부에서 파일을 Slack으로 공유하기가 훨씬 수월해졌습니다. 팀원의 사진과 성명이 보이므로 올바른 파일을 올바른 사람에게 보내는지 더 쉽게 확인할 수 있습니다. 진작에 필요했던 기능인가요? 네! 그래서 제공해 드립니다.
버그 수정
- 수정 사항: ‘파일 추가’ 버튼이 이제 예상하던 대로 작동합니다. 채널과 DM에 많은 파일을 추가할 수 있습니다.
- 수정 사항: Slack에서 이미지를 자동으로 닫도록 설정한 경우 종종 GIF 대신 까만색의 빈 사각형이 보였습니다. 더 이상 그렇지 않습니다! 이제 GIF로 놀라움, 즐거움과 영감을 선사하실 수 있을 것입니다. 적어도 GIF 본연의 기능은 다 할 테니까요.
- 수정 사항: 이모티콘 반응을 길게 누르면 이제 반응한 사람의 목록이 나타납니다. Slack 앱 전반에서 충돌을 일으켰던 이전의 동작을 개선한 것입니다.
Slack 20.11.21
2020년 12월 7일
버그 수정
- 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.
Slack 20.11.20
2020년 11월 30일
버그 수정
- 수정 사항: Slack을 연 후 매우 짧은 순간에 새 메시지가 없음에도 불구하고 DM이 때때로 읽지 않은 항목으로 나타납니다. 매우 빠르기 때문에 확인하지 못하셨을 수도 있지만 어쨌든 수정되었습니다.
- 수정 사항: 때때로 Slack에서 앱의 설명을 열면 일부 ~이상하게~ *서식이 지정된* _text_를 볼 수 있습니다. 이러한 앱 설명이 이제 개발자의 의도대로 아름다운 서식으로 표시됩니다.
- 수정 사항: 컴퓨터에서 떨어져 샌드위치를 즐기고 물을 마시거나 잠시 중간 지점을 응시할 때 이제 모바일 장치에 알림을 보내기 전에 얼마나 기다릴지 Slack에 알릴 수 있습니다. 천천히 하세요.
Slack 20.11.10
2020년 11월 9일
버그 수정
- 수정 사항: 오디오 채팅에 초대되고 데스크톱에서 초대를 수락한 경우 때때로 모바일 앱에서 벨이 계속 울립니다. 알람에 문제가 있는 것이 아니라 저희 때문이었습니다. 불필요한 벨이 울려서 죄송합니다. 이제 모든 것이 정상화되었습니다.
- 수정 사항: 하이픈과 공백이 있는 메시지의 서식을 지정하는 동안 앱이 충돌했을 수 있습니다. 이 문제를 수정하여 성가신 중단없이 적절한 구두점을 연습할 수 있습니다.
Slack 20.10.20
2020년 10월 26일
버그 수정
- 수정됨: 왼쪽으로 밀기와 관련된 이야깃거리가 생각나는 게 없네요. 하지만 이제 다시 제대로 작동하기 때문에 왼쪽으로 살짝 밀면 최근 채널을 볼 수 있습니다.
- 수정됨: 일부 휴대전화에서 이모티콘 키보드가 메시지 입력 필드를 가리는 현상이 있었습니다. 이제 이 현상이 수정되어 입력 필드에서 글을 쓰거나 감정을 표현할 수 있습니다.
Slack 20.10.10
2020년 10월 12일
새로운 기능
- 이제 Slack에서 한국어를 지원합니다. 좋아하는 BTS 멤버에게 DM을 보내는 건 어떠세요? 농담입니다. 실제로 그러진 마세요.
버그 수정
- 이제 Slack에서 사용자 지정 이모티콘을 사용하여 자신을 표현해보세요. 사용자 지정 이모티콘이 입력되면 게시글 메시지의 마지막 부분이 삭제되는 버그가 있었습니다. 이러한 버그를 수정하였습니다. 마음껏 자신을 표현해보세요!
Slack 20.09.20
2020년 9월 28일
새로운 기능
- Slack Connect에 대해 들어보신 적이 있나요? Slack Connect는 파트너, 고객 또는 공급업체를 채널에 추가해서 수없이 오가는 이메일 교환을 줄일 수 있습니다.회사에서 허용할 경우, 모바일 앱에서 바로 다른 회사를 새 채널에 추가할 수 있습니다.
버그 수정
- 수정 사항: 사진은 천 마디 말보다 낫습니다.그 천 마디 말 중에 “이 콘텐츠를 표시할 수 없습니다.”라는 메시지가 있어서는 안 되겠지만 Slack의 일부 링크 이미지에 이런 오류가 나타났습니다.이제는 이미지가 의도한 대로 표시되므로 다시 천 마디 말을 표현할 수 있게 되었습니다.
- 수정 사항: Slackbot 또는 앱이 비밀 메시지를 보내는 경우가 있습니다.사이버 공간에서의 비밀 편지라고 할 수 있죠.그런데 일부 사용자가 그 메시지의 텍스트를 복사하지 못하게 되었습니다.이제 오류가 수정되었고 원하는 대로 텍스트를 자유롭게 복사하시면 됩니다.
- 수정 사항: 채널 주제를 설정할 경우, 모든 사람에게 마침표가 하나 더 붙은 메시지 알림이 전송되었습니다.의미 없이 구두점을 바꿔서는 안 되는데 저희가 잘못했습니다. 이제는 메시지에 마침표가 넘쳐나지 않게 되었습니다.
Slack 20.09.10
2020년 9월 14일
새로운 기능
- 버그는 사라지고 성능이 향상되었으며 작업이 완료되고 결과는 만족스러웠습니다. Slack을 제대로 활용해 보세요.
Slack 20.08.30
2020년 8월 31일
버그 수정
- 수정 사항: iPad와 함께 외장 키보드를 사용한다면, 자동 수정 제안을 수락하려고 했지만 대신 작성 중인 메시지를 전송해버린 경우가 더러 있었을지도 모릅니다. 이제 이럴 때 Enter를 누르면 의도하신 대로 메시지를 보내버리는 대신 자동 수정 제안을 수락합니다.
- 수정 사항: 이미지를 전체 화면으로 볼 때, 밀기 제스처로 이미지를 닫을 수 없는 경우가 있었습니다. 이제 밀어서 이미지를 제대로 닫을 수 있습니다.
Slack 20.08.20
2020년 8월 17일
새로운 기능
- 왼쪽으로 밀기나 오른쪽으로 밀기와 관련된 이야깃거리가 생각나는 게 없네요. 어쨌든 이제 메시지에 두 개 이상의 이미지가 있는 경우 그 중 하나를 탭하고 왼쪽이나 오른쪽으로 밀어 이미지들을 넘길 수 있습니다.
버그 수정
- 수정 사항: 검색 결과 또는 저장된 메시지를 탭한 후 올바른 채널로 이동했지만 찾던 메시지가 표시되지 않은 적이 있나요? 아니셨다면 다행입니다. 하지만 그런 적이 있었다면, 수정했으니 안심하세요. 더 이상 놀랄 필요 없습니다. 의도했던 대로 정확하게 보일 테니까요.
Slack 20.08.10
2020년 8월 3일
새로운 기능
- 새 기능: 읽었지만 나중에 다시 확인해야 하는 스레드를 이제부터 읽지 않음으로 표시할 수 있습니다! 반가운 소식이죠? 시작하려는 메시지를 길게 누른 다음 메뉴에서 읽지 않음으로 표시하는 옵션을 선택합니다. 사실 예전부터 채널 메시지를 사용하여 할 수 있었지만 지금은 스레드에서도 가능합니다. 유용하죠!
Slack 20.07.20
2020년 7월 20일
버그 수정
- 수정 사항: 일부 사이드바 테마의 다크 모드가 지나치게 강렬해서 상태 표시줄이 가려졌습니다. 이제 상태 표시줄의 시계를 확인하기 위해 눈의 편안함을 포기해야 하는 상황은 더 이상 없습니다.
- 수정 사항: iPad 사용자의 경우 채널 세부정보 섹션에서 고정되었거나 즐겨찾기에 추가된 항목을 길게 누르면 앱이 예상치 않게 응답하지 않는 현상을 발견했습니다. 앱이 이제 푹 쉬었고, 아마 문제가 다시 반복되지 않을 것입니다.