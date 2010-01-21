iOS용 Slack - 릴리스 노트

Slack 23.09.30

2023년 9월 20일

큰 변화가 다가오고 있습니다. Slack 앱이 새롭게 변신하고 있거든요! 집중력, 체계적 구성, 생산성을 극대화하도록 설계된 새로운 전용 보기로 데스크톱과 모바일 버전의 Slack이 모두 업데이트됩니다. 사용 중인 플랜에 따라 이 변경 사항들이 즉시 적용되지 않을 수도 있지만, 앞으로 몇 주간 계속 지켜봐 주시기 바랍니다. 그동안 SlackHQ.com의 블로그에서 향후 업데이트에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

새로운 기능