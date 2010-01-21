Slack per iOS - Note sulla versione

Slack 23.09.30

20 settembre 2023

Grandi cambiamenti in arrivo: la nostra app si rinnova! Stiamo aggiornando sia la versione desktop di Slack sia quella per dispositivi mobili con visualizzazioni dedicate nuovissime, progettate per favorire il massimo della concentrazione, dell’organizzazione e della produttività. A seconda del tuo piano, potresti non vedere queste modifiche nell’immediato, ma tieni gli occhi aperti nelle prossime settimane. Nel frattempo, puoi leggere le novità in arrivo sul nostro blog su SlackHQ.com.

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