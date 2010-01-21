Slack per iOS - Note sulla versione

Slack 26.04.10
1 aprile 2026
Correzioni di bug
- Toccando “Visualizza nel browser” sui file remoti aggiunti tramite API, veniva aggiunta una barra "/" alla fine dell'URL, rendendo di fatto il link non funzionante. Non sottovalutiamo mai il potere di un singolo carattere capace di mandare in crisi anche i sistemi più complessi.
- Il caricamento in batch delle immagini non funzionava nei canvas, costringendoti a caricarle una alla volta. A volte è gratificante seguire un percorso più lento e ponderato per raggiungere un obiettivo, entrando in sintonia con ogni singolo elemento e assaporando la soddisfazione. Altre volte, invece, vuoi semplicemente caricare 20 foto in una volta sola. Questo era uno di quei casi.
Slack 26.03.40
25 marzo 2026
Correzioni di bug
- Cosa c’è di bianco e nero e di (ri)letto dappertutto? I tuoi messaggi di Slack, quando le conversazioni rimanevano non lette su mobile anche dopo averle lette su desktop. Questo bug è stato risolto con il nostro ultimo aggiornamento.
Slack 26.03.20
11 marzo 2026
Correzioni di bug
- Uno dei nostri menu non ha ricevuto il promemoria quando si trattava di attivare o disattivare le notifiche per una determinata conversazione. In particolare, quando si toccava una conversazione e si selezionavano le opzioni aggiuntive (...), la voce “Disattiva notifiche” era sempre visibile, anche dopo che le notifiche erano state disattivate. In futuro, tutte le richieste di cancellazione saranno rispettate e i record saranno aggiornati di conseguenza.
Slack 26.03.10
4 marzo 2026
Correzioni di bug
- Gli emoji specifici per iPhone (come Animoji o Memoji) non venivano inviati correttamente in Slack. Ti preghiamo di accettare le nostre più sincere scuse.
- A volte gli emoji non corrispondevano tra desktop e dispositivi mobili a causa di un problema di localizzazione. I nostri interpreti di emoji hanno lavorato senza sosta per assicurarci che non succeda più. :ok_hand: :man-bowing:
Slack 26.02.40
25 febbraio 2026
Correzioni di bug
- La funzione VoiceOver trascurava alcuni dettagli quando annunciava i messaggi inviati tramite webhook. D'ora in poi, la lettura dello schermo sarà più accurata, utile e (oseremmo dire) accessibile.
- Tornando alla vista principale del canale dopo aver risposto a una conversazione, a volte rimaneva un grande rettangolo vuoto dove prima c’era la tastiera. Avevamo uno spazio bianco e il problema è stato risolto rapidamente.
Slack 26.02.30
18 febbraio 2026
Correzioni di bug
- Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.
Slack 26.02.21
13 febbraio 2026
Correzioni di bug
- Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.
Slack 26.02.20
11 febbraio 2026
Correzioni di bug
- Abbiamo levigato le parti più ruvide dell’app per evitare le schegge digitali. Sapevi che esistevano le “schegge digitali”? In ogni caso, non te ne devi più preoccupare.
Slack 26.02.10
4 febbraio 2026
Correzioni di bug
- Gli indicatori online per gli account ospite non erano in forma, ovvero non mostravano le forme corrette (quadrati e triangoli), mostrando invece di default il più familiare cerchio. Abbiamo letteralmente dovuto quadrare il cerchio, facendo tornare gli indicatori ospite alla loro corretta e geometrica gloria.
- La finestra di selezione emoji del telefono non prendeva in considerazione le tue emoji più usate su desktop, quindi se la tua reazione di stretta di mano preferita non veniva trasferita al telefono è colpa nostra. Ti promettiamo che non succederà di nuovo. Ci diamo la mano?
- Le diverse tonalità di pelle della stessa emoji saranno di nuovo raggruppate insieme quando reagisci a un messaggi. Quale che sia la nostra carnagione, siamo tutti una grande famiglia umana, anche quando veniamo rappresentati da pittogrammi cartooneschi.
Slack 26.01.40
28 gennaio 2026
Correzioni di bug
- L'opzione di filtro nella scheda MD non faceva... nulla. Era decorativa, superflua e decisamente difettosa. Abbiamo filtrato il codice incriminato e ora gli MD funzionano alla perfezione.
- Sapevi che puoi inviare e-mail a un canale di Slack? Fantastico, eh? Sapevi anche che inoltrare quel messaggio a un altro canale all'interno di Slack cambiava il tuo avatar in quello di un bot e/o di un'app? Decisamente meno fantastico, a nostro avviso. Slack: ora con molte meno crisi d’identità.
- Avviare l'app toccando un banner di notifica a volte faceva sparire le intestazioni dei canali e il pulsante “Indietro”. Ci sono poche cose nella vita da cui non si può davvero tornare indietro. In Slack, invece, puoi procedere tranquillamente sapendo che la strada del ritorno è sempre aperta.
- Quando due utenti avevano lo stesso nome visualizzato, nei menu di completamento automatico non veniva mostrato anche il nome completo. Per questo, taggare qualcuno diventava così complicato quanto salutare una persona di cui ricordi il nome… solo al 50%. Goditi questa correzione, offerta da Slack [nome completo: Slack Technologies, LLC].
Slack 26.01.30
21 gennaio 2026
Correzioni di bug
- Le stelle cadenti durano un attimo, ma le conversazioni contrassegnate con una stella su Slack sono eterne, almeno finché un bug non permetteva agli utenti di rimuovere dai preferiti canali e MD sui dispositivi mobili. Ringraziamo la nostra buona stella (e anche i nostri tecnici), perché questa anomalia è stata risolta.
- L’indicatore “[Nome] sta scrivendo…” non veniva visualizzato nelle conversazioni. Con questo messaggio, ti indichiamo che il bug è stato sistemato.
Slack 26.01.20
14 gennaio 2026
Correzioni di bug
- Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.
Slack 26.01.10
7 gennaio 2026
Correzioni di bug
- Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).
Slack 25.12.20
10 dicembre 2025
Correzioni di bug
- Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.
Slack 25.12.10
3 dicembre 2025
Correzioni di bug
- Apple VoiceOver non riusciva a selezionare i pulsanti su Slack fuori dalle conversazioni. Proprio come i fili e i bottoni del tuo cardigan preferito, anche qui c’era qualcosa da sistemare. Una nota rassicurante: questo bug è stato cucito e rammendato per bene.
- Abbiamo fatto un passo falso con le frecce dei menu a discesa: invece di restare educate sul lato, fluttuavano goffamente al centro dello schermo. La prossima volta che vorrai espandere un menu, troverai il pulsante da toccare esattamente dove te lo aspetti.
- Anche i menu a discesa non selezionavano il valore predefinito se premevi “Invia” senza scegliere nulla. Forse è un buon promemoria del fatto che dovremmo essere sempre intenzionali nelle nostre scelte? Eh, probabilmente era solo un bug. Colpa nostra.
Slack 25.11.30
19 novembre 2025
Correzioni di bug
- Abbiamo riordinato gli scaffali, pulito le finestre e lucidato ogni superficie piana. Insomma, una semplice manutenzione ordinaria per garantire che tutto sia a posto. Avanti tutta!
Slack 25.11.20
12 novembre 2025
Correzioni di bug
- Le app create in Slack che includevano un blocco di input numerico non consentivano, di fatto, l'inserimento di alcun numero. Una classica situazione da “dovevi fare solo una cosa...”. Il numero di bug in questa funzione è stato aggiornato da 1 a 0.
Slack 25.11.10
5 novembre 2025
Correzioni di bug
- Le attività secondarie non sempre venivano visualizzate dopo aver copiato un elenco creato in Slack. Il detto “Non preoccuparti delle piccole cose” si addice bene alle persone, ma non alle app che gestiscono informazioni importanti. D’ora in poi, Slack si preoccuperà di tutto.
Slack 25.10.50
29 ottobre 2025
Correzioni di bug
- Ora tutto è un poco poco meglio di com’era prima. Fidati.
Slack 25.10.40
22 ottobre 2025
Correzioni di bug
- Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!
Slack 25.10.30
16 ottobre 2025
Correzioni di bug
- Tutti i bug corretti in questa versione erano troppo piccoli per essere visti a occhio nudo o troppo complicati per essere descritti con parole umane. Tuttavia, il lavoro è stato fatto, i problemi sono stati sistemati e l’app è migliorata sensibilmente.
Slack 25.10.20
8 ottobre 2025
Correzioni di bug
- Un piccolo promemoria per la tua giornata: il mondo è un posto ancora più unico perché tu ne fai parte e hai avuto un impatto sugli altri in modi che non puoi immaginare. Ah, nessuna modifica importante all’app stavolta.
Slack 25.10.10
1 ottobre 2025
Correzioni di bug
- Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!
Slack 25.09.41
26 settembre 2025
Correzioni di bug
- Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.
Slack 25.09.40
24 settembre 2025
Correzioni di bug
- Quand’è stata l’ultima volta in cui hai dovuto affrontare il processo estremamente lento e decisamente doloroso del dover scrivere un numero di telefono? Noi di Slack adoriamo i link su cui si può cliccare, ma se hai provato a utilizzare il campo del telefono in un elenco, probabilmente hai dovuto inserire il numero di telefono un numero alla volta per poterlo chiamare. Abbiamo risolto il problema, il che significa che l’unico numero che devi ricordarti è quello di tua madre. (Ciao mamma!)
Slack 25.09.32
18 settembre 2025
Correzioni di bug
- I bug sono stati corretti, le prestazioni sono state migliorate, il lavoro è stato fatto e il risultato è buono. Usa Slack responsabilmente.
Slack 25.09.30
15 settembre 2025
Correzioni di bug
- Abbiamo levigato le parti più ruvide dell’app per evitare le schegge digitali. Sapevi che esistevano le “schegge digitali”? In ogni caso, non te ne devi più preoccupare.
Slack 25.09.20
10 settembre 2025
Novità
- Le risposte nella conversazione ora mostrano il timestamp completo, non solo la data. Un po’ di mistero può rendere la vita più interessante, ma questa volta non era proprio il caso.
Correzioni di bug
- La preferenza “Comprimi tutte le immagini” non stava facendo il suo lavoro come previsto. A volte comprimeva tutte le immagini, a volte solo alcune, ma mai tutte insieme. Avremmo potuto aggiungere un asterisco o scrivere innumerevoli note a piè di pagina sotto la descrizione della funzione, ma abbiamo pensato a una soluzione più semplice: correggere direttamente il bug.
- Nella schermata Notifiche, il campo “Le mie parole chiave” dava sempre la stessa risposta: “Nessuna”, anche quando erano stati aggiunti altri termini. Ora il bug è risolto e nessuna parola chiave verrà più lasciata indietro.
Slack 25.09.11
4 settembre 2025
Correzioni di bug
- C'è qualcosa nell’aria? A certain je ne sais quoi that’s hard to put a finger on? Il mondo sembra più luminoso, la musica sembra più dolce... cosa potrebbe essere? L’app Slack è stata aggiornata e non possiamo né confermare né smentire di essere responsabili per l’eventuale sensazione di tranquillità che ti verrà trasmessa.
Slack 25.09.10
3 settembre 2025
Correzioni di bug
- Se la tua area di lavoro prevedeva un limite di tempo per la modifica dei messaggi, tale restrizione veniva erroneamente applicata anche ai tuoi MD personali. Fai tutte le modifiche che vuoi a quei messaggi: eventuali aggiornamenti rimarranno tra te e Slackbot.
- A proposito di Slackbot, l'app per dispositivi mobili non ti permetteva di eliminare i suoi messaggi nei messaggi diretti. Abbiamo reso Slackbot un po’ più obbediente, così ora sa quando è il momento di farsi da parte.
Slack 25.08.40
27 agosto 2025
Correzioni di bug
- Ti è mai capitato di avere settimane in cui ti sembra non stia succedendo nulla, ma poi ti guardi indietro e ti rendi conto che in realtà di cose ne sono successe tante? Per l’app, questa è una di quelle settimane.
Slack 25.08.31
22 agosto 2025
Correzioni di bug
- Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.
Slack 25.08.30
20 agosto 2025
Correzioni di bug
- Se si provava a chiamare un numero di telefono internazionale dal profilo di un membro del team, si falliva miseramente. Se vuoi effettuare una chiamata, aggiorna Slack e riprova.
- Quando un’area di lavoro veniva eliminata, l’icona Area di lavoro restava nella barra laterale e anche se si selezionava “Rimuovi area di lavoro” non succedeva niente. A volte, lasciar andare è difficile... sapevi che in alcune lingue non esiste il termine “addio”? Speriamo di aver trovato le parole giuste per comunicarti che questo problema è stato risolto.
Slack 25.08.21
14 agosto 2025
- Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.
Slack 25.08.20
13 agosto 2025
Correzioni di bug
- Copiare un indirizzo e-mail da un messaggio di Slack includeva il prefisso “mailto:”, una struttura residua derivante dal modo in cui è presente all'interno dell'app. Sapete come funzionano le e-mail, quindi la prossima volta che dovete copiare un indirizzo, possiamo anche non esplicitare quel prefisso.
- Le immagini tagliate venivano comunque visualizzate nella loro forma originale, non tagliata, nelle anteprime. Esiste qualcosa che precede un’anteprima? Una pre-anteprima? Un’anteprima dell’anteprima? Ecco un’anteprima delle novità in arrivo: in questo aggiornamento, abbiamo tagliato questo bug.
- Contrassegnare un messaggio come “non letto” dal menu altre opzioni (toccando “...” dopo aver visualizzato il messaggio in modo individuale) non aveva alcun effetto. Abbiamo letto tutti i codici rilevanti e abbiamo segnato questo bug come “risolto”.
- Provare ad aggiungere un commento a un canvas all’interno di un MD apriva uno schermo bianco vuoto. Tutti conosciamo l’ansia da schermo bianco, ma questo bug la rendeva un posto reale in Slack. Amici, non avete più nulla da temere: abbiamo dato un tocco di colore.
Slack 25.08.10
6 agosto 2025
Correzioni di bug
- Abbiamo riordinato gli scaffali, pulito le finestre e lucidato ogni superficie piana. Insomma, una semplice manutenzione ordinaria per garantire che tutto sia a posto. Avanti tutta!
Slack 25.07.50
30 luglio 2025
Correzioni di bug
- Incollare del testo prima di un URL interrompeva la funzionalità del tasto "Invio", per non parlare del link in questione. I messaggi, proprio come la vita, non sempre seguono un percorso lineare. Ora puoi aggiungere testo ai link quando vuoi: non interromperemo la catena.
- Spazi extra venivano inseriti prima e dopo gli emoji nel testo continuo. Vogliamo sempre darti spazio per esprimerti, ma forse l'abbiamo preso un po' troppo alla lettera.
- Aggiungere un secondo emoji in sequenza su iPad significava duplicare il primo, indipendentemente da quello scelto. Di certo non era un retaggio del nostro (fallito) progetto di ricerca sulla clonazione. Abbiamo già detto troppo. Usa gli emoji responsabilmente.
Slack 25.07.40
23 luglio 2025
Correzioni di bug
- Proprio come un proposito del nuovo anno che si estingue prima di arrivare a luglio, le modifiche alla pianificazione delle notifiche non sono state mantenute e si sono ripristinate non appena l’app è stata riavviata. Le buone intenzioni arrivano solo fino a un certo punto... questo aggiornamento contiene una doppia dose di “non mollare”.
- Hai provato confusione quando hai tenuto premute le reazioni con emoji? Non sei il solo. Il riepilogo reacji che veniva visualizzato si comportava in modo strano, erratico, incoerente. Se dovessimo utilizzare un’emoji per descrivere l’esperienza, sarebbe la faccina che sta pensando. Se invece dovessimo utilizzarne una per descrivere questa correzione, sarebbe il pollice in su.
- Se iniziavi a modificare un messaggio e poi decidevi di eliminarlo dal flusso di modifica, quel messaggio eliminato restava nel campo delle voci di testo finché non lo eliminavi di nuovo. Quindi, se vuoi che un messaggio se ne vada, deve andarsene. Senza dover chiedere due volte.
- Incollare un testo dopo una citazione a blocco creava una seconda citazione a blocco. Due al prezzo di uno! Come si chiama un’offerta che non vuole nessuno? Non lo sappiamo, ma la promozione termina con questo aggiornamento.
- Nella prossima serie di duplicazioni involontarie (e indesiderate), la parola per cui stavi creando un collegamento ipertestuale si ripeteva se passavi a un’altra app nel bel mezzo del processo. Abbiamo fatto un passo indietro e abbiamo lavorato duramente per risolvere il problema. Adesso è il momento di passare al prossimo punto dell’elenco!
- Chiudere una conversazione nella barra laterale la rimuoveva solo momentaneamente dalla vista, dato che veniva visualizzata di nuovo non appena si aggiornava lo schermo. A volte le storie, o le conversazioni, hanno ancora qualcosa da dirci... invitandoci a rivisitare, reinquadrare, risolvere. A volte, sono solo un bug. Adesso sei tu a decidere se e quando tornare, senza nessuna pressione.
- Puoi aggiungere qualcuno in un MD di gruppo esistente toccando l’intestazione dell’MD o andando sul menu secondario “Membri” all’interno di quel pop-up. Sfortunatamente, solo uno dei due metodi funzionava. Dicono che quando si chiude una porta si apre un portone, o meglio, una finestra, più o meno qui, quando il pulsante “Aggiungi” è grigio, viene segnalato un bug. Entra pure, nel modo in cui preferisci.
Slack 25.07.30
16 luglio 2025
Correzioni di bug
- Quando usi un iPad con una tastiera esterna, premendo il tasto Invio si tentava di inviare un messaggio vuoto, che poi falliva subito (probabilmente a causa del paradosso filosofico di inviare un messaggio senza contenuto). Ecco un messaggio molto meno vago: abbiamo risolto il bug.
- Nella finestra pop-up che appare quando si programma un messaggio, il testo diceva che tutti gli orari erano sempre nell’ora solare del tuo fuso orario, senza considerare l’ora legale. È ora di sistemare questo bug e fare una piccola modifica.
- Toccando le conversazioni nell’anteprima dei nuovi messaggi, la conversazione in questione veniva caricata dietro il riquadro di anteprima, rendendone impossibile la lettura. Secondo una fonte che conosce bene la situazione, questa funzione “non era particolarmente utile”. Abbiamo visto un’anteprima di questo aggiornamento dell’app, che promette di essere molto più intuitiva.
Slack 25.07.20
10 luglio 2025
Correzioni di bug
- Se hai avviato un nuovo messaggio toccando sull’icona “+” (anziché aprire prima un canale o un MD esistente), il pulsante per aggiungere un collegamento ipertestuale non faceva... nulla. Rimbalzava leggermente, come per dire: “Ho capito, ma non posso farlo. Chiediti: perché passi sempre da una cosa all’altra? Forse ciò che stai cercando è proprio davanti ai tuoi occhi”. Che icona chiacchierona! Il bug è stato risolto, ma ti invitiamo a trovare i tuoi momenti di relax, con o senza Slack.
Slack 25.06.40
25 giugno 2025
Correzioni di bug
- Abbiamo ripulito il codice per fare in modo che tutto funzioni correttamente. Slack con un nuovo look brillante!
Slack 25.06.30
18 giugno 2025
Correzioni di bug
- Chi utilizza la funzione “Mettiti in pari” potrebbe essersi imbattuto in un bug che causava una chiusura improvvisa dell'app senza un motivo apparente. Ti vogliamo aggiornare sulla situazione: il problema è stato risolto.
- Quando visualizzavi un canvas con un'immagine di copertina su iPad, non era possibile scorrere fino in fondo. Salutiamo i canvas allungati: ora sono perfettamente adattati al tuo tablet.
- VoiceOver saltava informazioni importanti durante la navigazione nella funzione switch area di lavoro. In particolare, non leggeva i nomi delle aree di lavoro selezionate, che a nostro avviso è praticamente la sua unica funzione. Ora gli annunci sono tornati, ma ci scusiamo per non aver parlato quando avremmo dovuto.
Slack 25.06.20
11 giugno 2025
Correzioni di bug
- Il testo contenuto nei campi degli elenchi non veniva indicizzato per la ricerca. Potremmo elencare tutti i motivi per cui questo problema si è verificato, ma ci limitiamo al risultato finale: questo bug è stato rimosso.
- I @tag in modalità scura sono diventati un po' più luminosi. Abbiamo aumentato il contrasto, quindi queste evidenziazioni in condizioni di bassa luminosità ora sono più accessibili.
Slack 25.06.10
4 giugno 2025
Novità
- Mettiti in pari velocemente! I clienti dell’IA di Slack con piano Business+ o superiore ora possono riassumere i non letti nella visualizzazione Mettiti in pari semplicemente pizzicando lo schermo. È lo stesso movimento che useresti per rimpicciolire una foto e ti offrirà una visione più completa della tua giornata lavorativa.
Correzioni di bug
- Alcune persone hanno segnalato la comparsa di falsi inviti agli incontri quando sono tornate nell'app dopo un periodo di inattività. Ci scusiamo per queste chiamate fantasma e possiamo confermare che tutti gli spettri sono stati ufficialmente eliminati.
- Gli ospiti di un canale singolo non potevano usare le menzioni @qui o @canale su iOS, nemmeno quando le autorizzazioni erano abilitate. Se vuoi dare voce ai tuoi account ospiti, è nostro compito assicurarci che vengano ascoltati. Ora il problema è stato risolto (ma usa @canale responsabilmente).
Slack 25.05.41
30 maggio 2025
Correzioni di bug
- Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.
Slack 25.05.40
28 maggio 2025
Correzioni di bug
- Quando un canvas veniva condiviso in un canale o MD, non era possibile aprire la conversazione allegata o aggiungere una risposta. Con questo aggiornamento, abbiamo trovato una soluzione per risolvere il problema.
Slack 25.05.30
21 maggio 2025
Correzioni di bug
- Se l’autenticazione a due fattori obbligatoria era abilitata per un’area di lavoro, ma un proprietario o un amministratore non aveva ancora configurato la propria 2FA, la schermata di accesso scompariva quando si tentava di accedere utilizzando un link magico. Questo tipo di sparizione non è certo quello che la gente paga per vedere. Ed ecco la magia: le schermate di accesso con link magico sono ricomparse al loro posto.
Slack 25.05.20
14 maggio 2025
Correzioni di bug
- Le parole chiave evidenziate sul desktop non venivano effettivamente evidenziate nell’app per dispositivi mobili. Speriamo che questa correzione rallegri la tua giornata (così come le tue parole chiave).
Slack 25.05.10
7 maggio 2025
Correzioni di bug
- Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!
Slack 25.04.50
30 aprile 2025
Correzioni di bug
- I canvas a volte non si caricavano per gli utenti con iOS 16. Molti scrittori hanno raccontato l'emozione e il timore di fronte a una pagina bianca, ma non è questo il tipo di intensità emotiva che vogliamo suscitare. Ispirazione senza intimidazione: ecco cosa sono i canvas in Slack.
- Nel flusso Nuovo canale, VoiceOver identificava l'icona del canale (#) come "immagine", una descrizione piuttosto vaga e poco utile. A volte però meno si dice, meglio è. E quindi ora, per una maggiore chiarezza, VoiceOver ignorerà questo piccolo elemento visivo.
Slack 25.04.40
23 aprile 2025
Correzioni di bug
- Durante la riproduzione di una clip audio, potresti aver notato che il lettore bloccava il campo di testo, impendendo la composizione di messaggi durante la riproduzione. Congratulazioni: hai scoperto la nostra funzione “Ascolto intenzionale”! A dire il vero, non è stato per nulla intenzionale, quindi torna pure a prendere appunti mentre ascolti le clip.
- Impostare uno stato personalizzato è appena diventato un pochino più personalizzabile. Con questo aggiornamento, ora puoi impostare lo stato perché si cancelli con incrementi di 5 minuti anziché di 30. Sai come si dice: “La specificità porta felicità” (non lo dice nessuno).
- Se utilizzi un iPad con tastiera esterna avrai notato che, durante la scrittura di un messaggio, le frecce SU e GIÙ ti spostavano nell’elenco dei canali a sinistra invece che sistemare il cursore all’interno del campo di testo. La buona notizia è che la tua visione periferica funziona a meraviglia. La cattiva notizia è che quello era un bug piuttosto fastidioso. Ci dispiace per l’inconveniente.
Slack 25.04.30
16 aprile 2025
Correzioni di bug
- I bug sono stati corretti, le prestazioni sono state migliorate, il lavoro è stato fatto e il risultato è buono. Usa Slack responsabilmente.
Slack 25.04.20
9 aprile 2025
Correzioni di bug
- La nostra app si è interrotta bruscamente quando è stato utilizzato “Scuoti per annullare” durante la composizione dei messaggi con formattazione markdown. Vorremmo annullare questo bug dal nostro codice. Scuotiamo?
Slack 25.04.10
2 aprile 2025
Correzioni di bug
- Tutti i bug corretti in questa versione erano troppo piccoli per essere visti a occhio nudo o troppo complicati per essere descritti con parole umane. Tuttavia, il lavoro è stato fatto, i problemi sono stati sistemati e l’app è migliorata sensibilmente.
Slack 25.03.40
26 marzo 2025
Correzioni di bug
- Alcuni filtri di date all'interno degli elenchi erano un po' troppo aggressivi, nascondendo ogni singolo elemento dalla vista. Un setaccio senza buchi è solo un cucchiaio strano, e una funzione che non funziona è solo un fastidioso bug. Ci scusiamo per il disagio!
- Con l'opzione “Testo più grande” abilitata a livello di sistema, c'era un limite al numero di persone che potevano essere aggiunte durante la creazione di un nuovo messaggio in Slack, ricreando l'esperienza di un locale al completo. I nostri tecnici buttafuori hanno abbassato il cordone di velluto rosso: entra e divertiti!
Slack 25.03.30
19 marzo 2025
Correzioni di bug
- Il testo degli stati personalizzati mancava nella schermata del profilo, lasciando in evidenza solo le emoji associate. Siamo a favore della libertà di interpretazione dell’arte, ma gli affari dovrebbero essere meno soggettivi. Lo stato di questo bug è: chiuso.
- I messaggi fuori ufficio non erano visibili sui profili degli utenti, e non con quel tocco retrò di tendenza. Ora queste descrizioni opzionali rimarranno anche quando sei assente.
- Sono stati eliminati diversi bug relativi alla funzione elenchi: le visualizzazioni predefinite non si sincronizzavano tra le varie piattaforme e i campi di testo non consentivano il copia/incolla. Abbiamo preparato un elenco e lo abbiamo controllato due volte. Ora questi bug sono stati risolti.
Slack 25.03.22
15 marzo 2025
Correzioni di bug
- Non abbiamo nulla di particolare da segnalare per questa versione, ma ti ringraziamo comunque per aver seguito gli aggiornamenti.
Slack 25.03.20
14 marzo 2025
Correzioni di bug
- Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!
Slack 25.03.20
12 marzo 2025
Correzioni di bug
- Come un corridore che migliora costantemente i propri tempi intermedi, questo aggiornamento è meno appariscente ma non per questo meno importante. Troverai l'app un po' più veloce, un po' più snella, un po' più focalizzata sull’obiettivo.
Slack 25.03.11
6 marzo 2025
Correzioni di bug
- Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.
Slack 25.03.10
5 marzo 2025
Correzioni di bug
- Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).
Slack 25.02.40
26 febbraio 2025
Correzioni di bug
- Le notifiche push a volte comparivano in ritardo, dopo che il messaggio era già stato letto sul desktop. Che la tua reazione sia “Meglio tardi che mai” oppure “Troppo poco e troppo tardi”, ci auguriamo che questa correzione arrivi giusto in tempo.
Slack 25.02.30
19 febbraio 2025
Correzioni di bug
- Ti è mai capitato di avere settimane in cui ti sembra non stia succedendo nulla, ma poi ti guardi indietro e ti rendi conto che in realtà di cose ne sono successe tante? Per l’app, questa è una di quelle settimane.
Slack 25.02.20
12 febbraio 2025
Correzioni di bug
- Questa settimana non ci sono grandi aggiornamenti, ma non credere che non sia importante. Non tutte le giornate (o aggiornamenti) possono essere memorabili ma ogni giorno che ci siamo è un buon giorno. E anche questo aggiornamento è un buon aggiornamento.
Slack 25.02.11
7 febbraio 2025
Correzioni di bug
- Un piccolo promemoria per la tua giornata: il mondo è un posto ancora più unico perché tu ne fai parte e hai avuto un impatto sugli altri in modi che non puoi immaginare. Ah, nessuna modifica importante all’app stavolta.
Slack 25.02.10
5 febbraio 2025
Correzioni di bug
- Un piccolo promemoria per la tua giornata: il mondo è un posto ancora più unico perché tu ne fai parte e hai avuto un impatto sugli altri in modi che non puoi immaginare. Ah, nessuna modifica importante all’app stavolta.
Slack 25.01.50
29 gennaio 2025
Correzioni di bug
- In alcune aree di lavoro Enterprise Grid, i messaggi non venivano inviati quando si rispondeva a una notifica senza aprire l'app. Questa correzione garantisce che non ti verrà mai impedito di rispondere, anche quando rispondi dalla schermata di blocco.
- Le reazioni con emoji non apparivano come opzione quando VoiceOver era abilitato, a meno che qualcun altro non avesse già reagito per primo. A tutti voi, pionieri dei reacji: sappiamo che ci siete e ci scusiamo per aver limitato, anche se brevemente, la vostra libertà d'azione.
Slack 25.01.40
22 gennaio 2025
Correzioni di bug
- Sapevi che quando digiti un codice esadecimale in Slack (come il nostro preferito, #481a54) il colore appare nel messaggio? Bene, per qualche motivo quella funzione non veniva visualizzata nella nostra app iOS. Ma ora c’è! Fai sapere ai grafici nella tua vita che ci stiamo prendendo cura di loro.
Slack 25.01.30
15 gennaio 2025
Correzioni di bug
- Cosa c'è in un nome? Nei registri di controllo, tutti gli utenti di dispositivi mobili che visualizzavano un PDF venivano registrati come “Utente Slack” anziché con il loro handle ufficiale. Una rosa anche con un altro nome conserva sempre il suo profumo, ma il team di sicurezza deve sapere chi ha avuto accesso a quei documenti. Tragedia evitata.
- Con VoiceOver abilitato, il pulsante “Aggiungi una reazione” non era selezionabile. Qualcuno potrebbe dire che “Agire e non reagire” è una massima saggia, ma noi crediamo in entrambe le cose. Speriamo che l'azione di correggere questo bug susciti una reazione positiva.
- VoiceOver saltava i nomi utente durante la lettura dei messaggi diretti. Per quanto possa essere intrigante giocare a “Indovina chi ha scritto quel messaggio?”, onestamente può anche risultare piuttosto fastidioso. Ci dispiace.
Slack 25.01.20
8 gennaio 2025
Correzioni di bug
- Non ci sono grandi correzioni di bug da segnalare questa settimana, ma non ti preoccupare, ce ne saranno altre in futuro. Non che introdurre bug sia il nostro obiettivo, ovviamente. Ma passi falsi, aggiustamenti, errori e correzioni fanno parte del ritmo della vita e sono il prezzo della crescita. Ci auguriamo che ti stia godendo il viaggio, indipendentemente da dove ti trovi attualmente.
Slack 24.12.20
11 dicembre 2024
Correzioni di bug
- Ti sembra di non riuscire a capire completamente quello che stanno dicendo i membri del tuo team? Potrebbe essere colpa di un bug per cui nei caricamenti di immagini in serie a volte mancavano una o due foto. Se un'immagine vale più di mille parole, noi ti dobbiamo una lettera di scuse lunga quanto una novella per questi caricamenti non inviati.
Slack 24.12.10
4 dicembre 2024
Correzioni di bug
- Niente di molto importante da segnalare questa settimana. Neanche niente di poco importante, a quanto pare. In ogni caso, il lavoro c’è ancora, ma è più quello che si svolge dietro il sipario tra una scena e l’altra di uno spettacolo teatrale. Stiamo silenziosamente preparando il terreno per ciò che verrà.
Slack 24.11.30
20 novembre 2024
Correzioni di bug
- Grazie per aver aggiornato l’app! Questo giro di modifiche non si presta a riassunti ordinati, ma stiamo facendo tutto il possibile per assicurarci che l’app funzioni al meglio. Evviva i miglioramenti graduali!
Slack 24.11.20
13 novembre 2024
Correzioni di bug
- Nulla da segnalare per il momento. O meglio, nulla che tu possa vedere, ma sotto la superficie stanno accadendo molte cose. Ci stiamo dando da fare per migliorare Slack, ma questa volta in modo non così visibile.
Slack 24.11.10
6 novembre 2024
Correzioni di bug
- C'era decisamente qualcosa che non andava con i workflow di canale che mostravano in modo casuale gli errori “Input mancanti”. Tutti gli input ora sono al loro posto: speriamo che gli output siano all’altezza!
- Gli elementi incorporati nei canvas si comportavano in modo particolarmente inquietante. Per fortuna ora è arrivato novembre, possiamo lasciarci alle spalle il periodo più spaventoso dell’anno e ringraziare per il codice privo di bug.
Slack 24.10.50
30 ottobre 2024
Correzioni di bug
- Coloro che utilizzano il nostro widget Mettiti in pari con le icone delle app impostate sulla modalità Colorata sono riusciti a fare molto poco perché il testo era dello stesso colore dello sfondo. Sicuramente il tema bianco su bianco è adatto a molti contesti (dipinti suprematisti, certi dischi dei Beatles...), ma il widget non è uno di questi.
Slack 24.10.40
23 ottobre 2024
Novità
- Raccogliere le foglie autunnali ha fatto emergere il tuo spirito organizzativo? Abbiamo buone notizie per te! Ora puoi creare, rinominare ed eliminare le tue sezioni personalizzate dalla scheda Home. Basta premere a lungo sul nome della sezione per vedere la nuovissima suite di opzioni.
Correzioni di bug
- Se ti è mai capitato di chiamare qualcuno con il nome sbagliato e doverti correggere immediatamente, il nostro bug che ti impedisce di eliminare i @tag nei messaggi potrebbe aver toccato un nervo scoperto. Ora abbiamo aggiornato, risolto, riparato, insomma abbiamo corretto questo problema.
Slack 24.10.20
9 ottobre 2024
Correzioni di bug
- Lo stato “Fuori ufficio” non funzionava a dovere e non si salvava una volta impostato. Che tu sia fuori servizio, in vacanza o semplicemente a pranzo, ti assicuriamo che reggeremo il cartello OOO per te.
- Coloro con accesso in visualizzazione a un elenco si saranno accorti dell’impossibilità di aggiungere commenti dall’app per dispositivi mobili. La cosa potrebbe sembrare ovvia, ma non tutto è come si visualizza... ehm, appare. I commenti sono stati nuovamente attivati; ti preghiamo di comportarti in modo rispettoso.
- Se anche tu fai uso delle azioni rapide come “CMD + [” e “CMD + ]” per navigare nella cronologia delle conversazioni, potresti aver notato che queste non funzionano quando utilizzi tastiere esterne su iPad. Sebbene ci piacerebbe ripercorrere velocemente la nostra cronologia per evitare che questo accada, il tempo, ahimè, scorre in una sola direzione, quindi goditi questa correzione.
Slack 24.10.10
3 ottobre 2024
Correzioni di bug
- Gli utenti che erano stati rimossi da tutte le aree di lavoro di un’organizzazione Enterprise erano ancora in grado di eseguire azioni in alcuni di queste aree di lavoro, il che sembrava... sbagliato? Nel caso in cui tu debba lasciare l’edificio, devi anche abbandonare il telecomando.
- Cliccando sui messaggi non letti nella sezione App si veniva reindirizzati dalla scheda “Messaggi” alla scheda “Home” di una determinata app. La casa può essere il luogo del cuore, ma non è il luogo in cui si trovano i messaggi che stai cercando.
Slack 24.09.40
25 settembre 2024
Correzioni di bug
- I link ad aree di lavoro esterne restituivano l'errore "Impossibile aprire questo link". Un link che non porta da nessuna parte non serve a nulla, quindi abbiamo risolto il bug. Ci scusiamo per la mancanza di connessione.
- I link magici non funzionavano quando si accedeva all’autenticazione 2FA obbligatoria, e ci sono poche cose più frustranti di un trucco di magia che non riesce. Sim Sala Bim. Abracadrabra. Bibbidi-Bobbidi-Bu. Ora è tutto risolto.
Slack 24.09.30
18 settembre 2024
Correzioni di bug
- Niente di molto importante da segnalare questa settimana. Neanche niente di poco importante, a quanto pare. In ogni caso, il lavoro c’è ancora, ma è più quello che si svolge dietro il sipario tra una scena e l’altra di uno spettacolo teatrale. Stiamo silenziosamente preparando il terreno per ciò che verrà.
Slack 24.09.20
11 settembre 2024
Correzioni di bug
- Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!
Slack 24.09.10
4 settembre 2024
Correzioni di bug
- I bug sono stati corretti, le prestazioni sono state migliorate, il lavoro è stato fatto e il risultato è buono. Usa Slack responsabilmente.
Slack 24.08.40
28 agosto 2024
Correzioni di bug
- Alcuni stati recenti non venivano visualizzati dove avrebbero dovuto (ovvero nella sezione degli stati intuitivamente denominata “Recenti”). Sebbene sia vero che ogni giorno è un’opportunità per ricominciare da capo, è anche utile ricordare il passato.
Slack 24.08.30
21 agosto 2024
Correzioni di bug
- Corretto: con la funzione VoiceOver abilitata, alcuni MD non si aprivano, indipendentemente dal doppio tocco. La funzione VoiceOver è stata creata per aumentare l'accessibilità, non per rendere i messaggi letteralmente inaccessibili. Le nostre più sincere scuse.
Slack 24.08.20
14 agosto 2024
Correzioni di bug
- Non ci sono grandi correzioni di bug da segnalare questa settimana, ma non ti preoccupare, ce ne saranno altre in futuro. Non che introdurre bug sia il nostro obiettivo, ovviamente. Ma passi falsi, aggiustamenti, errori e correzioni fanno parte del ritmo della vita e sono il prezzo della crescita. Ci auguriamo che ti stia godendo il viaggio, indipendentemente da dove ti trovi attualmente.
Slack 24.08.10
7 agosto 2024
Correzioni di bug
- Nessuna grande modifica questa volta. A volte il progresso si misura meglio quando ti giri e vedi quanta strada hai fatto. Sapevi che eravamo un'azienda di videogiochi? Davvero incredibile... https://johnnyrodgers.is/The-death-of-Glitch-the-birth-of-Slack
Slack 24.07.50
31 luglio 2024
Correzioni di bug
- Corretto: la condivisione di contenuti su Slack da un’altra app avveniva una tantum, per cui tutti i tentativi successivi non caricavano alcuna opzione di canale nel foglio di condivisione. I canali non scadono e ora nemmeno le opzioni di condivisione.
- Corretto: quando si apriva il menu a pressione prolungata all’interno di un canvas (per esempio quando si copiava o incollava un testo) si verificava un notevole ritardo. Ora i nuovi menu sono più veloci, per gentile concessione del team iOS di zona.
Slack 24.07.40
24 luglio 2024
Correzioni di bug
- Solo gli stolti non cambiano mai idea. Purtroppo, però, il brusco arresto anomalo dell’app ogni volta che una valutazione veniva modificata all’interno della funzione elenchi sembrava inviare il messaggio opposto. Modifica gli elenchi, aggiorna le valutazioni, comprendi che l'unica costante è il cambiamento.
Slack 24.07.30
17 luglio 2024
Novità
- Le giornate estive sono arrivate e sai bene cosa significa: prendere un po' di sole in piscina, recuperare le letture arretrate, fare le ore piccole per creare ricordi e installare aggiornamenti incrementali delle app che migliorano in modo impercettibile ma significativo le attività quotidiane. Insomma, le solite cose.
Slack 24.07.20
10 luglio 2024
Correzioni di bug
- Corretto: quando si crea un nuovo promemoria nella schermata Dopo, a volte l’app sembra creare un duplicato del promemoria. Era una promozione 2x1! Purtroppo la promozione è terminata, così come il bug che la causava.
- Corretto: quando si aprivano i MD appena creati tramite VoiceOver, il primo messaggio veniva nascosto, dando luogo a situazioni piuttosto spiacevoli. Dai il benvenuto alla nostra soluzione e dì addio a questo bug.
Slack 24.07.10
3 luglio 2024
Correzioni di bug
- Oggi l’app è oggettivamente migliore di ieri. Questo è un fatto scientificamente dimostrabile che non può essere contestato né messo in dubbio. Apprezziamo che tu segua gli aggiornamenti!
Slack 24.06.40
26 giugno 2024
Novità
- La schermata Attività è appena diventata un po’ più attiva! Premendo a lungo sui messaggi in Attività, vedrai nuove opzioni come Silenzia conversazione, Imposta un promemoria, Salva per dopo e altro ancora. Ora puoi metterti in pari più rapidamente saltando meno canali.
Correzioni di bug
- Questa è per gli appassionati di minuzie sui bug: se il tuo team aveva l’opzione di accesso SSO, ma sceglievi di accedere tramite l’indirizzo e-mail, e sceglievi di inserire manualmente la password (anziché ricevere un link via e-mail), e poi cercavi di reimpostare la password, l’app generava un errore non specificato. Bug specifici, errori generici: entrambi appartengono al passato con questo aggiornamento.
Slack 24.06.30
19 giugno 2024
Novità
- Le modifiche di questo round potrebbero essere troppo piccole per essere notate subito, ma speriamo che noterai un certo miglioramento dopo l'aggiornamento. Ti senti meglio? Noi sicuramente sì.
Slack 24.06.20
12 giugno 2024
Correzioni di bug
- “Nebbia viola sul mio schermo / Testo grigio su melanzana / Non so di chi sia la colpa / Non riesco a distinguere i nomi dei canali!”. In contrasto con le nostre numerose funzioni di accessibilità, il tema predefinito “Melanzana” rendeva il testo a basso contrasto su iPad piuttosto difficile da leggere. Chiediamo scusa mentre diciamo addio a questo bug.
- Il conteggio dei canali all’interno della funzione di ricerca (visibile toccando “Vai a o cerca” e poi toccando il filtro “Canali”) era, per dirla in modo chiaro, estremamente impreciso. Ci sono innumerevoli modi per utilizzare Slack per promuovere la tua attività; i canali dovrebbero essere decisamente più numerosi.
Slack 24.06.10
5 giugno 2024
Correzioni di bug
- Non abbiamo nulla di particolare da segnalare per questa versione, ma ti ringraziamo comunque per aver seguito gli aggiornamenti.
Slack 24.05.50
29 maggio 2024
Novità
- A volte tutto ciò di cui hai bisogno sono i punti salienti: ecco perché stiamo introducendo la funzione Sintesi dell’IA di Slack. Sintesi ti consente di scegliere canali specifici da riepilogare automaticamente ogni giorno, in modo da poterti aggiornare sugli elementi fondamentali all'inizio di ogni mattina. Consideralo come un segmento “Nella puntata precedente...” della tua serie preferita. E ora, procediamo!
Slack 24.05.40
23 maggio 2024
Correzioni di bug
- Se ti è capitato di accedere a 15 o più aree di lavoro, potresti aver notato un rallentamento significativo nel passaggio da un'area all'altra. Complimenti per aver scoperto il nostro metodo brevettato per farti fare una pausa veloce, visto che evidentemente stai lavorando troppo! Chiaramente stiamo scherzando, si trattava solo di un bug. Ma ricordati di prenderti un po' di tempo ogni tanto.
- Le parole chiave non venivano evidenziate quando apparivano accanto a un segno di punteggiatura, ad esempio alla fine di una frase. Sebbene questo non fosse uno dei nostri aspetti in evidenza, ora la parola chiave è “Corretta”.
Slack 24.05.30
15 maggio 2024
Correzioni di bug
- Quando si chiudeva un messaggio diretto (toccando il nome nella parte superiore dello schermo, poi scorrendo verso il basso e premendo "Chiudi conversazione"), lo schermo si liberava ma l’MD non veniva rimosso completamente. Invece di chiudere metaforicamente una discussione, era più come chiudere una porta a vetri scorrevole e continuare a fissarla in modo imbarazzante. Siamo a favore della trasparenza, ma siamo lieti di vedere questo bug contrassegnato come “Chiuso”.
- VoiceOver si rifiutava di leggere i nomi degli emoji personalizzati nella finestra di selezione emoji, rendendo queste meraviglie uniche inaccessibili, non selezionabili e in generale non utilizzabili. Ora i tuoi emoji personalizzati sono di nuovo liberi di emozionare. Goditeli!
Slack 24.05.20
8 maggio 2024
Novità
- Questa settimana non ci sono grandi aggiornamenti, ma non credere che non sia importante. Non tutte le giornate (o aggiornamenti) possono essere memorabili ma ogni giorno che ci siamo è un buon giorno. E anche questo aggiornamento è un buon aggiornamento.
Slack 24.05.10
30 aprile 2024
Correzioni di bug
- Corretto: l’accettazione di un invito di Slack Connect quando non si è già iscritti a Slack avrebbe dovuto generare una schermata di accesso piacevole e accogliente. Invece produceva una schermata di errore vaga e sgradevole. Di conseguenza si è provveduto a eliminare quest’ultima schermata per sostituirla con la prima. Non avere più paura di connetterti!
Slack 24.04.40
24 aprile 2024
Novità
- Ti presentiamo l’IA di Slack, il nostro nuovissimo set di strumenti di IA generativa che ti consente di eseguire le ricerche in modo più intelligente, creare i riepiloghi delle conversazioni in un istante e molto altro. Vai al Centro assistenza per scoprire cosa l’IA di Slack può fare per te: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI
Slack 24.04.30
18 aprile 2024
Correzioni di bug
- Corretto: avevi notato che i suggerimenti sullo stato personalizzato per la tua organizzazione venivano visualizzati su desktop ma non sui dispositivi mobili? Sembra proprio che fosse un problema di “organizzazione” da parte nostra, ci dispiace!
- Corretto: in alcuni messaggi inviati da app che incorporavano citazioni, il testo del messaggio non era rientrato e si sovrapponeva al bordo sinistro. Ti ringraziamo per la comprensione, stiamo lavorando per rimettere le cose (e le parole) in ordine.
Slack 24.04.20
10 aprile 2024
Novità
- C'è qualcosa nell'aria? Un certo non so che difficile da spiegare? Il mondo sembra più luminoso, la musica è più dolce... cosa potrebbe essere? L'app di Slack è stata aggiornata e non possiamo né confermare né negare che siamo responsabili della leggerezza che ti pervade.
Slack 24.04.10
4 aprile 2024
Novità
- [ERRORE: NOTE SULLA VERSIONE NON TROVATE] Aspetta, non può essere vero... Okay, è vero che non abbiamo correzioni specifiche da segnalare questa volta, ma vogliamo sempre utilizzare questo spazio per farti sapere che lavoriamo costantemente per migliorare l'app e anche per inviarti vibrazioni positive. Ci auguriamo che aprile sia iniziato alla grande!
Slack 24.03.40
27 marzo 2024
Novità
- Abbiamo lavorato sodo dietro le quinte per assicurarci che tutto sia rifinito, collaudato e funzionante come dovrebbe. Se noti qualcosa di diverso, comunicacelo come sempre scrivendo a feedback@slack.com!
Slack 24.03.30
20 marzo 2024
Correzioni di bug
- Corretto: se la lingua era impostata su cinese, giapponese o coreano, i messaggi programmati che includevano tag “@-canale” o “@-qui” venivano visualizzati come “@...”. Sebbene i puntini di sospensione aumentino indubbiamente il pathos, lasciano troppo spazio all’immaginazione. Risolto questo bug, ora troverai i tag appropriati qui, lì e ovunque.
Slack 24.03.20
13 marzo 2024
Novità
- Abbiamo aggiornato l’esperienza di ricerca su iPad per allinearla con le recenti modifiche apportate all’iPhone. Oltre a una nuova mano di vernice, ora puoi eseguire le ricerche dal menu “Vai a...” (e trovare canali e MD dalla scheda Ricerca), quindi tutto quello che ti serve è davvero a portata di mano.
Slack 24.03.10
6 marzo 2024
Correzioni di bug
- A causa di un bug nella programmazione dei messaggi, era possibile programmare l'invio dei messaggi solo dopo l'ora corrente. Sono le 11:02. Mi dispiace, dovrai aspettare fino a mezzogiorno. Per quanto sia stato emozionante simulare l'esperienza di perdere il treno, ora potrai programmare i messaggi fino a cinque minuti nel futuro.
Slack 24.02.40
28 febbraio 2024
Novità
- Abbiamo levigato le parti più ruvide dell’app per evitare le schegge digitali. Sapevi che esistono le “schegge digitali”? In ogni caso, non te ne devi più preoccupare.
Slack 24.02.30
22 febbraio 2024
Novità
- Ti diamo il benvenuto all’aggiornamento settimanale con Slack. La nuova funzione di oggi è “Mettiti in pari”. Smista in un attimo i messaggi non letti scorrendo per contrassegnarli come letti e inviando rapide risposte in linea. E per quei momenti in cui il pollice fa brutti scherzi, c’è persino un pulsante Annulla. Guadagna tempo e prova subito a usare Mettiti in pari!
Slack 24.02.20
14 febbraio 2024
Correzioni di bug
- Come in una festa a sorpresa riuscita male, l’icona dell’app non visualizzava un badge se avevi dei messaggi non letti fino a quando non aprivi l’app. Non c’è cosa peggiore che iniziare la giornata nel panico a causa di messaggi che non sapevi di avere. Avresti dovuto vedere l’espressione della tua faccia. Ci dispiace davvero tanto.
Slack 24.02.10
8 febbraio 2024
Correzioni di bug
- Supponiamo che tu riceva un invito a una festa che indica chiaramente “No regali”, ma ti presenti con una scatola vuota perfettamente incartata. Questo è quello che succedeva quando l’app ti consentiva di scaricare allegati e-mail vuoti anche dopo che gli amministratori avevano disabilitato i download. Chiudiamo la questione e diciamo che nessun tipo di download avrà luogo quando questa impostazione è attiva.
Slack 24.01.50
31 gennaio 2024
Correzioni di bug
- Quando i commenti dei canvas comparivano nei risultati di ricerca, i più attenti hanno notato che al posto dell’icona canvas compariva l’icona lucchetto (come quella dei canali privati). Tecnicamente, un canvas è un canale privato? Gli hot dog sono panini? Se pulisci un’aspirapolvere, diventi tu l’aspirapolvere? Anche se rimangono molti misteri, abbiamo trovato la soluzione a questo particolare dilemma.
Slack 24.01.40
24 gennaio 2024
Novità
- Abbiamo riordinato gli scaffali, pulito le finestre e passato le dita con i guanti bianchi su ogni superficie piana. Giusto una semplice manutenzione ordinaria per assicurarci che tutto sia in ordine. Avanti tutta!
Slack 24.01.30
17 gennaio 2024
Novità
- Consideralo come l’intervallo tra un atto e l’altro di uno spettacolo teatrale, una piccola pausa che ci permette di rassettare i corridoi e dare ristoro agli spettatori prima che il sipario si alzi di nuovo. In altre parole, questo aggiornamento contiene solo correzioni e miglioramenti di minore entità, ma stiamo allestendo il palcoscenico per le novità in arrivo (luci d’ingresso che si spengono e si accendono).
Slack 24.01.20
10 gennaio 2024
Correzioni di bug
- Tutti i bug corretti in questa versione erano troppo piccoli per essere visti a occhio nudo o troppo complicati per essere descritti con parole umane. Tuttavia, del lavoro è stato fatto, alcune cose sono state sistemate e l’app è migliorata un po’.
Slack 24.01.10
3 gennaio 2024
Novità
- Anno nuovo, app nuova! Il proposito per quest’anno è migliorare costantemente Slack con ogni aggiornamento. E promettiamo di non abbandonarlo a febbraio... A tale scopo, questa versione contiene miglioramenti e correzioni minori per iniziare bene il 2024. Brindiamo a Slack e a tutti noi, che ogni giorno diventiamo un po’ migliori.
Slack 23.12.21
15 dicembre 2023
Correzioni di bug
- Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.
Slack 23.12.20
13 dicembre 2023
Correzioni di bug
- Registro del capitano: data Slack 23/12/2020. I report dei tecnici indicano che la funzione switch area di lavoro troncava gli URL e rimuoveva tutti i tag di “Azienda”. Si tratta, ovviamente, di una violazione della direttiva principale di Slack (garantire l’accuratezza delle informazioni nell’app e non introdurre bug). Abbiamo ridirezionato l’emettitore di particelle tachioniche tramite il deflettore principale. Sembra aver funzionato. Un giro di tè (Earl Grey, caldo) per tutti coloro che sono intervenuti.
Slack 23.12.10
6 dicembre 2023
Correzioni di bug
- Corretto: sembra che le nostre conversazioni si ingarbugliavano sull’iPad, dove le risposte che contenevano link si sovrapponevano ad altri messaggi. Prevenire è meglio che curare, ma aggiornare l’app è ancora meglio.
- Corretto: sull’iPad, la selezione rapida non passava al canale corretto quando veniva effettuata con “Invio” sulla tastiera. Per alcuni, questo comportamento era emozionante e carico di mistero; per tutti gli altri era fuorviante e fastidioso.
Slack 23.11.40
29 novembre 2023
Correzioni di bug
- In una strana dimostrazione di solidarietà, quando attivavi l’opzione “Comprimi tutte le immagini” l’app si arrestava in modo anomalo, scambiando la minimizzazione con la completa dissoluzione. Che tu preferisca le immagini visibili o nascoste, l’app ora rimarrà a disposizione in modo affidabile.
- Proprio come nell’“effetto osservatore” in fisica, l’interazione con file e immagini nella visualizzazione Attività ne provocava il cambiamento di stato e lo spostamento all’interno dell’interfaccia utente. Al meglio delle nostre capacità, abbiamo osservato che questo aggiornamento risolve il problema.
- Il tuo microfono non avrà più l’audio attivato all’inizio degli incontri nei canali privati. Il fatto che sia uno spazio riservato non vuol dire che il team debba sentire tutto.
Slack 23.11.30
16 novembre 2023
Novità
- Sai cos’è peggio di ricevere un messaggio di errore? Non riceverlo. Abbiamo aggiunto alcuni avvisi contestuali all’interno dell’app per informarti quando notiamo problemi di connettività. Ciò che può mancare in termini di connessione, speriamo di compensarlo con la comunicazione.
Slack 23.11.20
8 novembre 2023
Novità
- Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!
Slack 23.11.10
1 novembre 2023
Novità
- Grazie per aver aggiornato l’app. Questo giro di modifiche non si presta a riassunti ordinati, ma stiamo facendo tutto il possibile per assicurarci che l’app funzioni al meglio. Evviva i miglioramenti graduali!
Slack 23.10.40
26 ottobre 2023
Correzioni di bug
- Come un corridore che migliora costantemente i suoi tempi intermedi, questo aggiornamento è del tipo che non si nota molto ma non per questo è meno importante. Scoprirai che l’app è un po’ più veloce, un po’ più agile e un po’ più vicina all’obiettivo.
Slack 23.10.30
18 ottobre 2023
Correzioni di bug
- Corretto: abbiamo risolto il problema per cui i messaggi di Slack Connect non rilevavano che eri in una conversazione con persone di un’altra organizzazione. Ci scusiamo per eventuali inconvenienti.
Slack 23.10.20
11 ottobre 2023
Correzioni di bug
- Corretto: VoiceOver non indicava quando erano presenti messaggi non letti nella sezione di un canale, lasciandoli spesso nascosti. È emerso che “il brivido della caccia” non si sposa bene con le scadenze dei progetti. Ci dispiace averti fatto lavorare per trovare il tuo lavoro.
Slack 23.10.10
5 ottobre 2023
Novità
- Non fate caso a noi... stiamo solo rimuovendo delle ragnatele. Bug minori e detriti digitali, sparite!
Slack 23.09.40
27 settembre 2023
Novità
- Correzioni minori e ottimizzazioni in tutta l’app. Apprezziamo che tu ti tenga aggiornato! Comunicaci se riscontri problemi inviandoci un messaggio all’indirizzo feedback@slack.com.
Slack 23.09.30
20 settembre 2023
Grandi cambiamenti in arrivo: la nostra app si rinnova! Stiamo aggiornando sia la versione desktop di Slack sia quella per dispositivi mobili con visualizzazioni dedicate nuovissime, progettate per favorire il massimo della concentrazione, dell’organizzazione e della produttività. A seconda del tuo piano, potresti non vedere queste modifiche nell’immediato, ma tieni gli occhi aperti nelle prossime settimane. Nel frattempo, puoi leggere le novità in arrivo sul nostro blog su SlackHQ.com.
Novità
- Griglia unificata: ne hai abbastanza di passare da un’area di lavoro all’altra su Enterprise Grid? Tutti i canali di cui fai parte all’interno di un’organizzazione ora vengono mostrati in un’unica visualizzazione. Davvero notevole.
- Intestazioni e piè di pagina più ordinati: le sezioni MD, Bozze, Conversazioni e Dopo ora sono accessibili più facilmente e occupano meno spazio sullo schermo. I tuoi pollici ti ringrazieranno.
- Attività: la nuovissima sezione Attività riunisce tag, conversazioni, reazioni e app in un’unica comoda posizione. È il punto di riferimento unico per le novità delle conversazioni.
- ... e molto altro! Abbiamo già detto che sul nostro blog trovi tutti i dettagli?
Slack 23.09.20
13 settembre 2023
Novità
- Questa settimana si sta lavorando sodo, ma niente che possiamo descrivere facilmente. È come un’anatra che nuota in un fiume. Sotto la superficie l’anatra nuota furiosamente, ma sopra si vede solo un uccello che scivola elegantemente sull’acqua. Questa settimana, Slack è l’anatra.
Slack 23.09.10
6 settembre 2023
Novità
- Non fate caso a noi... stiamo solo rimuovendo delle ragnatele. Bug minori e detriti digitali, sparite!
Slack 23.08.50
30 agosto 2023
Novità
- Questa settimana abbiamo apportato dei miglioramenti minori che sono troppo piccoli per essere menzionati, ma sapevi che puoi leggere le nostre precedenti note sulla versione in qualsiasi momento? Scopri una funzione! Vedi i progressi che abbiamo fatto! Non perderti le novità! Sono tutte disponibili all’indirizzo https://slack.com/release-notes/ios.
Slack 23.08.40
23 agosto 2023
Correzioni di bug
- SSO ti chiede se desideri inviare un SOS? Il flusso di accesso tramite codice QR andava in un ciclo infinito quando SSO era attivo, lasciando una sensazione di isolamento. Puoi mettere da parte il messaggio nella bottiglia, i codici QR non rappresentano più un’isola sperduta.
Slack 23.08.30
16 agosto 2023
Correzioni di bug
- Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.
Slack 23.08.20
9 agosto 2023
Novità
- Le immagini ora mostreranno un badge “ALT” per indicare quando contengono testo alternativo o descrizioni di immagini. Il testo può essere visualizzato premendo a lungo sull’immagine, quindi toccando “Mostra descrizione” dal menu che appare.
Correzioni di bug
- Corretto: quando si aspetta in una coda, è buona educazione mettersi in fila uno alla volta. Al contrario, era poco educato che l’app non completava nessun caricamento quando venivano messi in coda più file da inviare. Nonostante fossero in fila. Ora puoi di nuovo mettere in coda i caricamenti, senza problemi.
Slack 23.08.10
2 agosto 2023
Novità
- Corretto: questa settimana non abbiamo molto da condividere, ma sappi che continuiamo a lavorare dietro le quinte per assicurarci che tutto funzioni al meglio. Se noti qualcosa che non va, inviaci un messaggio all’indirizzo feedback@slack.com.
Slack 23.07.40
26 luglio 2023
Correzioni di bug
- Corretto: se una persona del team era in un fuso orario con ore in meno rispetto al tuo e ti capitava di guardarne il profilo nella finestra temporale specifica in cui ti trovavi in un mese diverso da lei, l’app indicava che il suo orario locale era “domani” invece di “ieri”. Praticamente un ritorno al futuro! Che questo sia di monito: domani è sempre un altro giorno (e cioè ieri).
Slack 23.07.30
19 luglio 2023
Novità
- Vuoi vedere l’anteprima di un canale senza contrassegnarlo come letto? Premi a lungo il nome della conversazione nell’elenco dei canali per aprire l’anteprima! È come avere un cannocchiale personale nel mare aperto di Slack.
Slack 23.07.20
12 luglio 2023
Correzioni di bug
- Corretto: accedendo a un’area di lavoro in Enterprise Grid, alcune persone hanno rilevato che l’app tendeva ad arrestarsi immediatamente dopo un caloroso e cordiale benvenuto. Decisamente una brutta prima impressione. Ci farebbe piacere vederti tornare, e rimani tutto il tempo che vuoi!
Slack 23.07.10
5 luglio 2023
Novità
- Tutti i bug che sono stati corretti in questo rilascio erano troppo piccoli per essere visti o troppo complicati per essere descritti. Tuttavia, del lavoro è stato fatto, delle cose sono state sistemate e l’app è diventata leggermente migliore.
Slack 23.06.40
28 giugno 2023
Correzioni di bug
- Corretto: come in uno spettacolo di magia senza divertimento, il menu per l’invio degli inviti ai canali via e-mail scompariva “magicamente” prima ancora che avessi il tempo di vedere cosa c’era scritto. Ora lo vedi, ora no, ora non puoi aggiungere le persone ai tuoi canali. Ora è tutto a posto.
Slack 23.06.30
21 giugno 2023
Correzioni di bug
- Corretto: durante la visualizzazione della schermata Informazioni di un canale, il campo Argomento risultava sempre vuoto, anche se in precedenza era stato impostato un argomento. Di tanto in tanto, una conversazione fuori tema è normale durante una discussione seria. Tuttavia, è nostra intenzione darti almeno la possibilità di essere in tema.
- Corretto: nel bug forse più ironico di quest’anno, il ridimensionamento del testo per l’indicatore blu dei messaggi non letti non funzionava, pertanto poteva risultare difficile leggere il numero di messaggi non letti. È bastata una nuova serie di specifiche per individuare una soluzione.
- Corretto: la condivisione di un URL in un messaggio diretto tramite l’estensione di condivisione di iOS non funzionava. Come vi dirà chi ha figli, spesso la condivisione è più facile in teoria che in pratica. Però ci stiamo provando. A piccoli passi.
Slack 23.06.20
14 giugno 2023
Correzioni di bug
- Corretto: abbiamo sentito che la nostra funzione Post era un po’ deludente su iOS, a causa del fatto che praticamente non funzionava. Dopo la correzione, i post ora dovrebbero essere molto più utili (e realmente utilizzabili).
Slack 23.06.10
7 giugno 2023
Novità
- Gli utenti di iPad con una Magic Keyboard (o qualsiasi mouse, che sia magico o babbano) ora possono usare il clic secondario per aprire il menu contestuale per i messaggi e gli allegati. Parole magiche come “Abracadabra” non sono obbligatorie, ma fortemente consigliate.
Slack 23.05.40
24 maggio 2023
Correzioni di bug
- Corretto: hai mai partecipato a un progetto di gruppo dove non tutti facevano la loro parte? VoiceOver si rifiutava di leggere il testo nel campo di inserimento del messaggio e si decideva a parlare solo quando il messaggio che stavi scrivendo era stato inviato. Con la correzione di questo bug, VoiceOver ora dovrebbe essere un partner di scrittura molto più utile.
- Corretto: quando si aggiungevano persone a un canale, VoiceOver non leggeva correttamente l’etichetta del pulsante “chiudi finestra”. Come si suol dire, ci andava vicino ma non abbastanza.
Slack 23.05.30
17 maggio 2023
Novità
- Ti è mai capitato di avere settimane in cui ti sembra non stia succedendo nulla, ma poi ti guardi indietro e ti rendi conto che in realtà di cose ne sono successe tante? Per l’app, questa è una di quelle settimane.
Slack 23.05.21
15 maggio 2023
Correzioni di bug
- Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.
Slack 23.05.20
10 maggio 2023
Novità
- I bug sono stati corretti, le prestazioni sono state migliorate, il lavoro è stato fatto e il risultato è buono. Usa Slack responsabilmente.
Slack 23.04.40
26 aprile 2023
Novità
- Un piccolo promemoria per la tua giornata: il mondo è un posto ancora più unico perché tu ne fai parte e hai avuto un impatto sugli altri in modi che non puoi immaginare. Ah, nessuna modifica importante all’app stavolta. Goditi i tuoi messaggi.
Slack 23.04.30
19 aprile 2023
Correzioni di bug
- Immagina che ti invitino a una festa pazzesca. E a un’altra. Poi a un’altra ancora. E, quando decidi di andare via dalla prima festa per raggiungere i tuoi amici alle altre due, un buttafuori decide di togliere il tuo nome da ogni lista dopo che hai lasciato la prima festa. Il nostro ultimo bug? Era come quel buttafuori: disconnetteva alcuni utenti da tutte le aree di lavoro quando questi volevano disconnettersi solo da una. Ma lo abbiamo sistemato, quindi ora puoi andare a qualsiasi festa... ehm, area di lavoro che vuoi.
Slack 23.04.20
12 aprile 2023
Correzioni di bug
- Corretto: se tutti escono dall’incontro ti risparmieremo l’imbarazzo di parlare ad alta voce con nessuno silenziandoti automaticamente. Però, per carità, continua pure la conversazione.
Slack 23.04.10
5 aprile 2023
Novità
- Non ci sono grandi correzioni da segnalare questa settimana, ma abbi fiducia: ce ne saranno altre in futuro. Non che mostrare bug sia il nostro obiettivo, naturalmente. Ma passi falsi, aggiustamenti, errori e correzioni sono i meccanismi della vita e il prezzo della crescita. Ci auguriamo che tu ti stia godendo il viaggio, in qualsiasi luogo ti trovi al momento.
Slack 23.03.50
29 marzo 2023
Novità
- Nessuna nuova, buona nuova! Sappiamo che alcune notizie possono anche essere buone oppure che non ricevere notizie può generare incertezza e preoccupazione al pari delle cattive notizie, ma in questo caso l’assenza di notizie è una cosa positiva. O comunque non una cosa negativa. Insomma, non ricevere nessuna notizia va benissimo. Non ti preoccupare.
Slack 23.03.40
22 marzo 2023
Correzioni di bug
- Corretto: la modifica della pianificazione delle notifiche per il lunedì o il venerdì coinvolgeva inspiegabilmente entrambi i giorni. Se questo pazzo venerdì ti ha fatto vivere un lunedì frenetico, siamo sinceramente dispiaciuti.
- Corretto: a volte, se toccavi il link a un messaggio Slack in un’altra applicazione, ti indirizzava erroneamente alla pagina di accesso. Non ti avevamo riconosciuto! Hai fatto qualcosa ai capelli? Sono stupendi.
Slack 23.03.30
15 marzo 2023
Novità
- Pubblichiamo queste note tutte le settimane per offrire il massimo delle prestazioni, ma a volte non abbiamo nulla di specifico da dirti. Parliamo quindi di alcune questioni che avremmo potuto approfondire fin dall’inizio. Ad esempio, sapevi che tenendo premuto un messaggio ricevuto su un dispositivo mobile puoi impostarlo come “non letto”? È come se lo sistemassi sulla scrivania, pronto per essere letto al tuo ritorno in ufficio. Sapevi che puoi anche impostare un promemoria per ricordarti di leggerlo più tardi? Ah, lo sapevi? Allora non importa. Prosegui pure.
Slack 23.03.20
8 marzo 2023
Correzioni di bug
- Corretto: quando si visualizzava una conversazione su iPad, a volte era visibile un pulsante "Indietro" che in realtà una volta toccato non faceva nulla. Quel pulsante voleva essere un promemoria della natura lineare del tempo e del fatto che, per quanto a volte desideriamo tornare indietro, dobbiamo sempre andare avanti e guardare al futuro. Bugia, non è vero. Era un bug. Colpa nostra.
Slack 23.03.10
1 marzo 2023
Novità
- A partire dal 6 marzo, alcune versioni meno recenti di Slack non potranno più connettersi. Se hai eseguito un aggiornamento nell’ultimo anno, non dovresti avere problemi. Se non hai eseguito aggiornamenti da più di un anno, probabilmente non leggi neanche questo messaggio. In poche parole, bisogna sempre aggiornare le app. Il nostro team di assistenza ringrazia!
Slack 23.02.40
22 febbraio 2023
Novità
- Hai creato un canale che doveva essere privato ma hai dimenticato di spostare l’interruttore? Potrebbe essere un po’ complicato trovare la dashboard per convertire #festa-sorpresa-julie o #tutti-i-documenti-finanziari da pubblico a privato prima che qualcuno se ne accorga. Ora gli amministratori e i proprietari possono trovare questa opzione nella sezione Dettagli del canale per recuperare rapidamente i propri segreti.
Slack 23.02.30
13 febbraio 2023
Correzioni di bug
- Corretto: quando si condivideva una scheda Contatti da iOS a Slack... non succedeva assolutamente niente. Niente di niente. Solo un reciproco “No grazie” da entrambe le parti. Abbiamo negoziato un accordo e ripristinato le comunicazioni, quindi ora i tuoi contatti verranno condivisi correttamente in Slack. Così è decisamente meglio.
- Corretto: i nomi sono estremamente utili, dove saremmo senza di loro? Purtroppo, tutti i file che caricavi in Slack venivano visualizzati come “File da iOS”, indipendentemente dal nome che avevi inserito. Questa cosa è stata corretta e ci scusiamo per l’inconveniente. Cordiali saluti dall’app della California.
Slack 23.02.20
9 febbraio 2023
Novità
- Condividi lo schermo ovunque ti trovi grazie alla condivisione schermo per dispositivi mobili negli incontri! Dopo aver avviato un incontro, apri il menu Altre opzioni e tocca Condividi schermo per iniziare. Puoi persino tenere l’app di Slack in background per continuare a condividere contenuti sul tuo dispositivo!
Correzioni di bug
- Corretto: sappiamo che essere quadrati va di moda, ma quando l’indicatore di attività di tutti diventa un quadrato (forma in genere riservata agli account ospite) non è affatto bello. In un certo senso, qui siamo tutti ospiti, ma stavolta abbiamo davvero fatto quadrare il cerchio. Torniamo quindi a come erano le cose: cerchi per i membri effettivi, quadrilateri regolari per i nostri amati ospiti.
- Corretto: durante l’utilizzo di VoiceOver, non era possibile aprire i file multimediali allegati ai messaggi di una conversazione. Non c’era nulla di divertente, era semplicemente frustrante. Scusateci davvero per questo problema.
Slack 23.02.10
1 febbraio 2023
Correzioni di bug
- Corretto: toccando un suggerimento del completamento automatico la precedente formattazione del testo veniva disabilitata. Abbiamo completato (manualmente) la correzione di questo bug.
Slack 23.01.40
26 gennaio 2023
Novità
- Puoi lavorare in multitasking, e possiamo farlo anche noi. I clip video ora possono essere ridotti in una finestra più piccola, consentendoti di continuare la riproduzione mentre lavori a ritmo serrato.
Correzioni di bug
- Corretto: non riconoscevamo le stringhe di emoji alla fine dei messaggi, quindi questi postscript pittografici andavano persi. I fan di Wordle possono tirare un sospiro di sollievo.
- Corretto: la registrazione di un clip audio con VoiceOver spostava l’utilità per la lettura dello schermo sull’altoparlante sbagliato, abbassando il volume e rendendone difficile la comprensione. Questo era esattamente l’opposto dell’accessibilità, e ci scusiamo per il disagio.
Slack 23.01.30
19 gennaio 2023
Novità
- PS: sapevi che puoi impostare i promemoria in Slack? Seleziona “Imposta un promemoria” dopo aver premuto a lungo su un messaggio o digita “/ricorda” ovunque in Slack e Slackbot ti invierà una notifica al momento giusto.
Slack 23.01.20
11 gennaio 2023
Correzioni di bug
- Corretto: copiare i link ai messaggi è un ottimo modo per creare percorsi di navigazione che riportano a conversazioni specifiche su Slack. Purtroppo, i link non funzionavano sui dispositivi mobili: si trattava di un bug (i bug seguono i percorsi di navigazione?). In ogni caso, i link ai messaggi funzionano di nuovo.
Slack 23.01.10
4 gennaio 2023
Novità
- Ma ci credi che il 2023 è già arrivato? Proprio come noi, anche tu avrai probabilmente riflettuto e pensato a ciò che ti aspetta. In tal senso, questo aggiornamento non vuole portare grandi cambiamenti, ma piuttosto gettare le basi per il futuro. Slack non è cambiato e anche tu continui a essere ciò che sei, ma siamo entrambi una versione migliorata di noi stessi. Buon anno!
Slack 22.12.21
19 dicembre 2022
Correzioni di bug
- Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).
Slack 22.12.20
15 dicembre 2022
Correzioni di bug
- Corretto: ma lo sapevi che puoi configurare le app affinché postino messaggi su Slack al tuo posto? Purtroppo, a causa di un recente bug, l’icona e il nome dell’app venivano visualizzati al posto del nome dell’autore e questo creava confusione e sconcerto. Ti immagini cosa succederebbe se ogni lettera che ricevi fosse firmata dal postino invece che dalla persona che l’ha scritta? Il bug è stato rispedito al mittente.
Slack 22.12.10
7 dicembre 2022
Novità
- Il Live Text è attivo per le immagini e i video in pausa, e permette di copiare e incollare un’infinità di cose nuove. Devoti del Ctrl + C, questa novità è per voi.
Correzioni di bug
- Corretto: usando la tastiera giapponese non era possibile accedere all’elenco dei suggerimenti utenti quando si cercava di taggare qualcuno. Magari alcuni possono dilettarsi con la sfida intellettuale di cercare di ricordare il nome utente di ogni collega, ma abbiamo comunque riportato i suggerimenti in modo che taggare sia facile per tutti.
- Corretto: se qualcuno risponde a una conversazione con un URL, ora puoi utilizzare VoiceOver per attivarlo. Provalo usando slack.com (qualche visualizzazione pagina in più non ci dispiace mai).
- Corretto: abbiamo corretto la voce “Invia feedback” nella schermata delle preferenze, in modo che ora sia effettivamente possibile inviare un feedback. Speriamo di sentire solo commenti positivi.
Slack 22.11.40
30 novembre 2022
Novità
- Crea un nuovo emoji personalizzato per la tua area di lavoro direttamente dal telefono! Innanzitutto, apri la finestra di selezione emoji e inserisci un nuovo nome di emoji nel campo di ricerca. Quando appare l’indicazione “nessun risultato”, tocca “Aggiungi emoji personalizzato” per scattare una foto o sceglierne una dalla galleria foto. Puoi creare emoji con i tuoi cuccioli, gli scatti delle vacanze o il premio che hai ricevuto in prima elementare e che tua madre ha conservato gelosamente.
Correzioni di bug
- Corretto: il foglio di condivisione, dopo aver trasferito un’immagine a Slack da un’altra app, rimaneva in attesa senza capire cosa fare. Ora si scuserà educatamente una volta terminata l’operazione.
- Corretto: se provavi a condividere di nuovo un messaggio meno recente da un MD o canale privato nella stessa conversazione, il pulsante “Invia” si rifiutava ostinatamente di diventare verde. Ora puoi facilmente riproporre argomenti di discussione trattati in precedenza, come qual è la prima data in cui è accettabile riprodurre musiche natalizie (i nostri esperti dicono il 1 dicembre). Prova premendo a lungo un messaggio e toccando “Condividi messaggio”.
Slack 22.11.30
15 novembre 2022
Correzioni di bug
- Corretto: durante la modifica di un elenco puntato o numerato, a volte la formattazione saltava. Un comportamento decisamente fuori luogo, da tutti i punti di vista. I cambiamenti sono parte integrante della vita e ora l’app si adeguerà meglio a questa realtà.
- Corretto: probabilmente hai sentito il detto “una pentola osservata non bolle mai”, ma conoscevi “una registrazione audio non osservata si interrompe e si elimina da sola”? Si tratta senza dubbio di un proverbio meno noto. Da ora in poi, se scorri indietro nel canale mentre stai registrando un clip audio, la registrazione non si eliminerà più da sola spontaneamente.
- Corretto: il sonno è importante, questo è sicuro. Ma quando lo schermo del telefono si addormenta mentre stai registrando un clip audio (interrompendo così la registrazione), assomiglia di più a un incubo. Lascia scorrere il flusso di coscienza, noi terremo sveglio il telefono fino al termine della registrazione.
Slack 22.11.20
9 novembre 2022
Questa settimana non abbiamo molto da condividere, ma sappi che continuiamo a lavorare dietro le quinte per assicurarci che tutto funzioni al meglio. Se noti qualcosa che non va, inviaci un messaggio all’indirizzo feedback@slack.com.
Slack 22.11.10
2 novembre 2022
Correzioni di bug
- Corretto: gli utenti di VoiceOver noteranno che la riproduzione distingue nuovamente tra i paragrafi quando si apre un messaggio nella visualizzazione dettagliata, consentendo di saltare tra i blocchi di testo. Se i dettagli che cerchi sono spesso sepolti sotto lunghi preamboli carichi di emoji, questo è per te.
Slack 22.10.50
26 ottobre 2022
Novità
- Nessuno stravolgimento stavolta. A volte è più facile misurare i progressi voltandosi indietro e guardando quanta strada si è fatta. Lo sapevi che una volta ci occupavamo di videogiochi? Pazzesco.
Slack 22.10.40
19 ottobre 2022
Novità
- Sai cosa non è più un problema? Le nostre app per iPhone e iPad ora supportano il trascinamento nell’inserimento del messaggio! È possibile trascinare file, foto, video, link e testo normale nella casella di scrittura e applicarli al messaggio.
Correzioni di bug
- Corretto: quando si inseriva la stessa emoji più volte di seguito, l’app la riduceva a una singola istanza. Non metteremo più in discussione le tue decisioni artistiche: se il tuo messaggio richiede 5 emoji sigillo (per conferire il numero massimo di “sigilli di approvazione”), sarà fatto.
Slack 22.10.20
10 ottobre 2022
Novità
- Se sei tra coloro che si calmano facendo le pulizie, trova un po’ di pace virtuale spostando i canali tra le sezioni della barra laterale (a condizione che tu abbia già creato queste sezioni nell’app desktop). I mobili sono costosi: perché non ristrutturi la barra laterale?
Correzioni di bug
- Corretto: quando ti prendevi una pausa durante la scrittura di un messaggio (soprattutto se il messaggio era in giapponese), al tuo ritorno potevi scoprire che anche la tastiera si era presa una pausa e non era disposta a tornare al lavoro. Non era nulla di personale, te lo assicuriamo.
- Corretto: sembra che nessuno sia più in grado di ricordare i numeri di telefono e, a quanto pare, nemmeno noi. Ora, se copi un numero di telefono dall’app Contatti e lo incolli su Slack, invieremo più di una stringa vuota nel messaggio.
- Corretto: i canali di Slack Connect non visualizzavano l’elenco completo dei membri finché non entravi nel canale in questione. Si chiama Slack Connect, non è uno Slack Club super esclusivo con l’elenco segreto degli ospiti, quindi abbiamo fatto progressi e modificato questo aspetto.
Slack 22.10.10
3 ottobre 2022
Novità
- Esprimiti al meglio con video, reazioni con emoji e tanto altro, ora anche negli incontri sui dispositivi mobili!
Correzioni di bug
- Corretto: siamo qui per eliminare i bug, non le icone dell’area di lavoro. Sembra che recentemente ci sia stata un po’ di confusione. Se l’icona nell’angolo superiore sinistro appariva particolarmente schiacciata, ora la dovresti vedere in tutta la sua interezza.
- Corretto: alcuni canali erano infestati, e generavano dei misteriosi arresti anomali quando venivano aperti. Ma sapevamo chi chiamare. [NOTA: ci hanno informato che legalmente non possiamo dire che l'app conteneva fantasmi, spettri, ombre o spiriti. Nessun fantasma è stato acchiappato correggendo questo bug.]
Slack 22.09.40
26 settembre 2022
Correzioni di bug
- Corretto: a volte, soprattutto nelle lingue diverse dall’inglese, nei messaggi contenenti un @tag, quest’ultimo veniva visualizzato due volte di seguito. È innegabile che chiamare una persona per nome due volte consecutive sia un ottimo modo per attirare la sua attenzione, ma ci sembrava un po’ scortese.
Slack 22.09.30
19 settembre 2022
Correzioni di bug
- Corretto: “Due piccioni con una fava”, dice il vecchio proverbio. Ma noi abbiamo appena inventato il nuovo proverbio “Zero risultati con due ricerche” per spiegare ciò che potrebbe esserti capitato ultimamente nell’app. Ora puoi eseguire la stessa ricerca tutte le volte che vuoi e noi ci assicureremo che funzioni ogni volta.
Slack 22.09.20
12 settembre 2022
Novità
- Utenti su iPad, abbiamo reso il commutatore rapido ancora più rapido. Ora, con un agile colpo su Cmd+K, puoi balzare con grazia da un canale all’altro e iniziare subito a digitare senza perdere un attimo.
Correzioni di bug
- Corretto: un innocente aggiornamento della nostra funzionalità di rilevamento jailbreak, che ora è compatibile con iOS 16.
- Corretto: forse hai provato a usare Slack in modalità semischermo sull’iPad e la casella di suggerimento per il completamento automatico è scomparsa dal riquadro di composizione. Ci scusiamo per tutti i multitasking che abbiamo ostacolato. Abbiamo risolto il problema, quindi puoi continuare a svolgere le tue attività su più schermate.
- Corretto: condividere è importante, per questo abbiamo risolto il problema che impediva di condividere i file da Slack ad altre app. Ci scusiamo con le altre tue app. Siamo ancora amici?
Slack 22.09.10
6 settembre 2022
Novità
- Utilizzare l’estensione di condivisione per più file, immagini o video porterebbe a un messaggio separato per ciascuno di essi, rendendo difficile lo scorrimento per la visualizzazione e creando confusione nel canale o nel MD. Ora verranno raggruppati come allegati in un unico messaggio, mantenendo così tutto in ordine.
- Ti è capitato di provare ad aggiungere qualcuno a un canale o a un MD, ma di non riuscire a trovare la persona giusta nell’elenco dei risultati? Abbiamo apportato dei miglioramenti per mostrarti i risultati in base alle persone a cui hai inviato messaggi di frequente e di recente (di frecente?).
- Guardando un canale, ora vedrai un piccolo indicatore sulle conversazioni che hanno un messaggio in bozza. In questo modo è più facile riprendere le cose da dove le avevi lasciate.
- Quando scegli il nome di un nuovo canale, gli spazi vengono automaticamente sostituiti da trattini, quindi tu non te ne devi preoccupare.
Slack 22.08.50
29 agosto 2022
Correzioni di bug
- Corretto: quando si esportavano dei file da Slack a un’altra app, il nome del file veniva modificato con l’aggiunta di alcuni numeri a caso all’inizio del nome. Si trattava di un errore. (Puoi provare a giocare questi numeri al lotto, ma non possiamo garantirti una vincita.)
- Corretto: crediamo che i soprannomi in ufficio siano fantastici. Tuttavia, se qualcuno decideva di non “visualizzare il nome completo”, non riuscivi a vedere il suo nome completo in nessun modo, neanche visualizzandone il profilo. Ora vedrai sempre il nome completo di qualcuno sopra la sua foto del profilo. Contatta Cesco (nome reale: Francesco).
Slack 22.08.40
22 agosto 2022
Correzioni di bug
- Corretto: Quando si componeva un messaggio in coreano, i primi caratteri non venivano visualizzati correttamente. Ora tutto ciò che si perderà durante la fase di traduzione sarà dovuto ai limiti della comunicazione umana e non della tecnologia.
Slack 22.08.30
15 agosto 2022
Novità
- Le intestazioni nella parte superiore delle conversazioni sono state aggiornate e sono più informative, meno affollate e nel complesso più chiare. Ora potrai visualizzare il numero di segnalibri e messaggi fissati accanto al conteggio dei membri e toccando il testo stesso verrai reindirizzato alla schermata Dettagli della conversazione.
- Hai mai avviato per errore una ricerca nel campo “Vai a...” o provato a individuare un canale dalla ricerca? Ora è diventato semplice spostarsi tra questi due percorsi di ricerca, quindi potrai andare sempre dove vuoi.
Correzioni di bug
- Corretto: se i caricamenti non riusciti da OneDrive o Google Drive ti facevano impazzire, abbiamo buone notizie: il bug è stato eliminato dall’app.
- Corretto: i caricamenti di immagini ora rispettano i nomi che assegni tu piuttosto che adottare quello predefinito “Immagine caricata da iOS”. Ci scusiamo per questo problema, non era nostra intenzione.
- Corretto: quando accettavi un invito per entrare in un incontro già in corso talvolta non ti faceva accedere, il che era un po’ scortese. È stato un semplice malinteso, davvero.
Slack 22.08.20
8 agosto 2022
Novità
- Per gli utenti di iPad. Se usi un mouse o un trackpad con il tuo iPad, vedrai che i pulsanti, i menu e l’elenco dei canali ora vengono evidenziati al passaggio del puntatore per indicare dove puoi interagire.
Correzioni di bug
- Corretto: la chiarezza va di pari passo con l’accessibilità e per questo motivo ora VoiceOver farà le pause previste tra gli annunci di ogni elemento del messaggio. È anche un valido promemoria che ogni tanto bisogna interrompersi e prendere fiato.
- Corretto: talvolta i link dei messaggi di un’area di lavoro non si aprivano in un’altra, anche se avevi effettuato l’accesso a entrambe le aree. Indovina? Era un bug. Ora i link dei messaggi si aprono ovunque ti trovi.
Slack 22.08.10
1 agosto 2022
Novità
- Abbiamo lavorato sodo dietro le quinte per assicurarci che tutto sia rifinito, collaudato e funzionante come dovrebbe. Se noti qualcosa di diverso, comunicacelo come sempre scrivendo a feedback@slack.com!
Slack 22.07.30
25 luglio 2022
Novità
- Corretto: non si è mai troppo esigenti quando si tratta di sincronizzare le preferenze delle app. Per questo motivo, “Sincronizza con iOS” in Preferenze > Accessibilità ora funzionerà come previsto, facendo in modo che quello che vedi in Slack corrisponda alle tue impostazioni a livello di sistema.
Slack 22.07.15
11 luglio 2022
Novità
- Nulla da segnalare per il momento. O meglio, nulla che tu possa vedere, ma sotto la superficie stanno accadendo molte cose. Ci stiamo dando da fare per migliorare Slack, ma questa volta in modo non così visibile.
Slack 22.07.10
5 luglio 2022
Novità
- Niente di importante da segnalare questa settimana. Neanche niente di meno importante, a quanto pare. In ogni caso, il lavoro c’è ancora, ma è più quello che si svolge dietro il sipario tra una scena e l’altra di uno spettacolo teatrale. Stiamo silenziosamente preparando il terreno per ciò che verrà.
Slack 22.06.25
27 giugno 2022
Correzioni di bug
- Corretto: pianificando un messaggio da inviare in un secondo momento, veniva visualizzata una conferma in tutti i canali e MD (anziché solo in quello in cui il messaggio sarebbe stato visualizzato). A quanto pare, nessuno vuole replicare in Slack il panico che si prova quando si preme per sbaglio “Rispondi a tutti”, quindi faremo in modo che quei messaggi siano un po’ più mirati.
Slack 22.06.20
20 giugno 2022
Novità
- Abbiamo apportato diverse modifiche all’interfaccia di ricerca per poter cercare di meno e trovare di più. Ti accorgerai che le parole chiave sono evidenziate, le schede hanno una formattazione più chiara e il numero di risultati restituiti viene visualizzato in cima all’elenco.
Slack 22.06.15
13 giugno 2022
Correzioni di bug
- A nessuno piace la frase “Hai provato a spegnere e riaccendere?”. Eppure a volte l’elenco dei canali non voleva saperne di caricarsi se non si riavviava l’applicazione. Per la gioia degli agenti dell’assistenza e degli utenti di tutto il mondo, il problema è stato risolto.
- Corretto: se non riesci alla prima, prova e riprova. A meno che il caricamento del file non sia fallito a causa della scarsa connettività, nel qual caso Slack negherebbe qualsiasi ulteriore possibilità. L’applicazione non si lascerà più definire dagli errori del passato, quindi dovresti avere più successo con i caricamenti ritentati.
Slack 22.06.10
24 maggio 2022
Correzioni di bug
- Corretto: i caricamenti di file periodicamente generavano errori perché venivano trasmessi gli ID file temporanei invece degli ID file finali. Hai presente il foglio rosa, che è estremamente importante fino a quando non prendi la patente e che poi diventa solo un altro pezzo di carta nel vano portaoggetti dell’auto che non ha nessun valore? Metaforicamente parlando, abbiamo ripulito il portaoggetti dell’auto.
- Corretto:gli utenti di iPad che entravano in un incontro dopo che era già iniziato non riuscivano a disattivare il microfono, quindi tutti i partecipanti alla chiamata potevano sentire i rumori della strada o le voci dei bambini. Ora è stato corretto, quindi potrai partecipare agli incontri senza doverti chiudere nell’armadio.
Slack 22.05.20
23 maggio 2022
Novità
- Quando si carica una foto, le immagini contrassegnate come preferite nell’app Apple Photos includono ora un piccolo cuore nell’anteprima di caricamento. Interfacce utente chiare e cuori pieni: finalmente si ragiona.
Correzioni di bug
- Corretto: ironicamente, toccando l’icona “+” non veniva visualizzato l’elenco completo dei comandi del workflow in un canale. Questo perché, in effetti, erano necessari altri comandi. Forse avrebbe dovuto essere un segno meno, anziché un più.
- Corretto: l’icona dell’e-mail non era presente nelle e-mail inoltrate a un canale Slack. Per sicurezza, l’abbiamo aggiunta di nuovo, qualora tutti i Re: Re: Re: e le lunghe firme delle e-mail non fossero già abbastanza espliciti di per sé.
- Corretto: cercando di condividere o salvare i file di Photoshop, si verificava un errore di download. Se avessi fatto uno screenshot di questo errore e l’avessi trasformato in un messaggio di congratulazioni, non avresti comunque potuto scaricare il file di Photoshop. E non siamo sicuri del motivo per cui lo stiamo suggerendo ora.
- Corretto: se Slack era impostato per l’uso del browser in-app, il tentativo di aprire un link che si trovava all’interno di un’anteprima di un file non produceva alcun effetto. Il browser e l’anteprima non potevano trovarsi nello stesso posto contemporaneamente, come Batman e Bruce Wayne o Mrs. Doubtfire e il tizio che fingeva di essere Mrs. Doubtfire.
- Corretto: la scheda Tag e reazioni ora distingue correttamente tra i @tag del tuo nome e l’uso delle tue parole chiave, il che significa che non vedrai più “[person] ti ha taggato” quando un membro del tuo team pubblica un messaggio sui tacos. A meno che il tuo nome visualizzato non sia @tacos. Chi siamo noi per giudicare?
Slack 22.05.10
9 maggio 2022
Correzioni di bug
- Corretto: nelle organizzazioni in cui è obbligatorio un browser per dispositivi mobili, l’app aveva ancora come impostazione predefinita il browser in-app di Slack durante l’accesso. Ciò creava situazioni in cui il browser tentava l’autenticazione, gli veniva negata, si arrendeva e teneva il broncio senza dare un’alternativa. Ora verrà utilizzato il browser appropriato, perciò se non riesci ad accedere è colpa tua. Forse.
Slack 22.04.20
25 aprile 2022
Correzioni di bug
- Corretto: quando si visualizzava un file su iPad, la barra dei menu non appariva, quindi non era possibile condividere il file, aggiungere commenti, salvarlo per dopo o eseguire una serie di altre azioni. Lo potevi solo guardare, come in una galleria d’arte. Siamo sicuri che ogni file che carichi sia una meraviglia estetica, ma vogliamo anche offrirti gli strumenti per lavorarci.
- Corretto: talvolta, se si toccava una notifica mentre si visualizzava una lunga conversazione, l’app si sovraccaricava causando un rallentamento imprevisto. Gli equilibri sono stati ristabiliti, i flussi di energia ridirezionati e gli arresti anomali gentilmente rifiutati.
Slack 22.04.10
11 aprile 2022
Novità
- Utenti di iPad, gioite! Arriva un importante aggiornamento. Un nuovo layout è più simile all’esperienza desktop, la barra laterale è stata aggiornata per una migliore organizzazione e navigazione e abbiamo aggiunto un maggiore supporto per le opzioni di accessibilità IOS. Il resoconto completo è disponibile qui: https://slack.com/blog/news/ipad-app-new-look-improved-functionality
Correzioni di bug
- Corretto: sapevi che puoi usare i tasti per azioni rapide con l’app per iPad? Bene, ora funzionano come previsto! Usa CMD + [ and CMD + ] per spostarti tra le conversazioni visualizzate di recente.
Slack 22.03.20
28 marzo 2022
Correzioni di bug
- Corretto: la modifica della descrizione di un canale nella schermata dei dettagli del canale aggiornava di fatto l'argomento del canale, mentre la modifica dell'argomento aggiornava la descrizione. Abbiamo verificato che non si tratta, in effetti,del “gioco degli opposti”, che sarebbe stata l’unica spiegazione plausibile per una cosa del genere. Inoltre, il gioco degli opposti non esiste. Oppure esiste, e la sua negazione ne è in realtà una conferma? Esiste (non esiste), perciò non abbiamo corretto questo bug (lo abbiamo corretto).
Slack 22.03.10
14 marzo 2022
Novità
- D’ora in poi, quando si visualizza l’anteprima di un canale prima di accedervi, sarà mostrato sia il nome che la descrizione del canale stesso in modo da fornire un contesto maggiore. Così non sarà più un problema capire se #i-gufi è un canale per ornitologi, nottambuli o fan della serie Twin Peaks.
- Se non inizi a lavorare prima delle 9, o se le notifiche di Slackbot di prima mattina ti fanno passare la voglia di iniziare la giornata, adesso puoi scegliere quando far apparire i promemoria “Domani” e “Settimana prossima”. Vai su Preferenze > Notifiche e scegli l’impostazione predefinita che più ti si addice.
Correzioni di bug
- Corretto: toccare il link di un messaggio da un’app ti riportava sempre al messaggio principale, anziché a una specifica risposta nella conversazione. Questo si è dimostrato utile quanto chiedere indicazioni per il Colosseo e sentirsi dire che è da qualche parte a Roma. Ne abbiamo quindi rivisto la progettazione e l’abbiamo riproposto in un modo più gradevole.
Slack 22.02.20
28 febbraio 2022
Novità
- Un avviso amichevole: per tenere il passo con l’aumento delle funzionalità dei sistemi operativi più recenti, questa è l’ultima versione di Slack che supporta iOS 13. Potrai comunque usare Slack, ma per ricevere nuovi aggiornamenti dovrai prima eseguire l’aggiornamento a iOS 14.
- Abbiamo corretto una serie di bug minori relativi alla creazione dei messaggi e agli elenchi con caratteri coreani. Qual è il nome corretto per un gruppo di bug? Un pacchetto? Un insieme? Abbiamo corretto un sacco di bug.
- Hai mai risposto a una conversazione per poi accorgerti che avresti dovuto inviare quella risposta nel canale principale? Noi sì. Per questo ora puoi condividere in modo retroattivo i messaggi delle conversazioni con il resto del canale. Tieni premuto sul messaggio in questione, quindi seleziona “Invia risposta a questo canale” per dargli l’attenzione che merita.
- Menu, vade retro! Ora puoi trasformare quel testo in collegamento ipertestuale solo evidenziandolo e incollando l’URL proprio sopra. Le stesse vecchie parole con una nuova destinazione da toccare.
- La prima volta che invii a qualcuno un messaggio diretto, vedrai i suoi pronomi visualizzati all’inizio della conversazione. Speriamo che sia un piccolo aiuto per promuovere il rispetto tra colleghi.
Correzioni di bug
- Corretto: espandendo a schermo intero la visualizzazione di scrittura del messaggio, la dimensione della casella di testo non cambiava. Era un’illusione, come quelle immagini ingannevoli di vasi e volti, o il famoso “solo un altro episodio”. Divertiti a scrivere su uno spazio più grande.
- Corretto: l’avvio di una chiamata di Zoom in un canale toccando il nome del canale e scorrendo fino a “Avvia una chiamata” non funzionava. Per niente. Nemmeno lo squillo momentaneo di una chiamata partita per sbaglio e cancellata o il clic di quando riagganci immediatamente la telefonata alla persona per cui hai una cotta. Bene, ora funziona. Usa Zoom in modo responsabile.
Slack 22.02.10
15 febbraio 2022
Correzioni di bug
- Corretto: durante la condivisione di un file su Slack da un’altra app, i MD di gruppo risultavano del tutto senza nomi e mostravano solo spazi vuoti e virgole. Per quanto sia stato emozionante trattare la condivisione dei file come il lancio di un bouquet a un matrimonio, l’invio dei messaggi al lavoro richiede molta più precisione.
- Corretto: durante la visualizzazione del profilo di un membro nell’app per dispositivi mobili, a volte venivano visualizzati URL lunghi e poco eleganti anziché link chiari e abilitati per il tocco. Questi non suscitavano gioia, quindi abbiamo fatto ordine con spirito di gratitudine.
Slack 22.01.30
31 gennaio 2022
Novità
- Ora puoi ordinare le conversazioni per attività recente! Tocca il pulsante nell’angolo in alto a destra della scheda Home per vedere la nuova disposizione.
Correzioni di bug
- Alcuni riferivano di essere rimasti bloccati in un loop SSO, con continue richieste di autenticazione, come in un girotondo tutt’altro che felice. Un girotondo da incubo. Ora si riesce a entrare nell’app e ad abbandonare il girotondo.
- L’opzione “Chiama” non era presente quando si visualizzava il profilo di un collega. Contrariamente alla diffusa credenza popolare, non aveva a che fare con la filosofia di design “manda sempre un messaggio prima di chiamare”, ma era semplicemente un errore del codice.
Slack 22.01.20
18 gennaio 2022
Correzioni di bug
- Corretto: quando visualizzavi i dettagli di un’app nella tua area di lavoro e poi provavi a passare alla scheda Messaggi, l’app si caricava in maniera eccessivamente lenta. Era come un lungo silenzio nel bel mezzo di una storia, quando non sai se il narratore sta facendo una pausa per creare suspense, se ha perso il filo o se è rimasto incantato dal gatto che passava sul davanzale della finestra.
Slack 22.01.10
3 gennaio 2022
Correzioni di bug
- Corretto: quando l'app era in modalità scura, i collegamenti ipertestuali venivano visualizzati in un colore a basso contrasto difficile da leggere. La modalità scura è stata progettata per affaticare meno gli occhi e non per riprodurre la lettura a lume di candela; abbiamo quindi leggermente aumentato la luminosità.
Slack 21.12.10
6 dicembre 2021
Correzioni di bug
- Corretto: ti sembra che la vita, in particolare sotto forma di GIF e emoji, scorra troppo velocemente? In realtà si trattava di un bug di Slack sull’iPhone 13 Pro. Ora le immagini animate torneranno a muoversi alla giusta velocità.
- Corretto: quando venivano consegnate le notifiche per i canali con 2 soli membri, il nostro sistema diventava un tantino informale e rimuoveva completamente il nome della conversazione. Ora i titoli sono stati reintrodotti così saprai se il messaggio viene da #tu-ed-io oppure #solo-noi-due.
- Corretto: se avvii una riunione Zoom digitando /zoom, scoprirai che il pulsante “Entra” ora funziona come previsto, quindi non puoi più dare la colpa a questo bug se sei in ritardo per la chiamata. Ci dispiace...
- Corretto: il simbolo Apple ufficiale (opzione + maiusc + K su una tastiera Mac) non veniva visualizzato correttamente in tutte le aree dell’app iOS. Non ti preoccupare, la cosa è stata risolta.
- Corretto: gli elenchi puntati con punteggiatura a volte venivano inviati con delle interruzioni di riga non previste, facendo apparire le affermazioni isolate e un po’ passivo-aggressive. Non era quello che volevamo e ci dispiace se qualche elenco è risultato troppo polemico per colpa nostra.
Slack 21.11.20
15 novembre 2021
Novità
- L’elenco dei canali ora è più facile da gestire! Tocca e tieni premuto un canale o MD nella scheda Home per contrassegnare una conversazione come letta, silenziare le notifiche, copiare il nome del canale o lasciarlo completamente. Tutto questo solo con un dito.
Correzioni di bug
- Corretto: le informazioni riguardanti lo stato personalizzato non comparivano in modo affidabile in ogni parte dell’app, quindi poteva capitare di aver già scritto metà del messaggio prima di accorgersi che il destinatario del MD si trovava su un aereo. O a passeggio con il cane. O che aveva l’emoji :caffè-pappagallo: come stato; e si sa che quando Brian imposta :caffè-pappagallo: non è il momento migliore per chiedergli informazioni sulle app di meditazione. Ora lo stato sarà visibile indipendentemente da dove (o da quanto caffeinomane) sei. Non ti dà una maggiore tranquillità?
Slack 21.11.10
1 novembre 2021
Correzioni di bug
- I canali archiviati, seppur ancora visibili nel menu “Vai a....”, venivano custoditi in un angolo remoto e inaccessibile dell’app, quasi offesi per essere stati archiviati. Ora sono tornati alla ribalta e puoi di nuovo accedervi per recuperare i dati storici in essi contenuti.
Slack 21.10.20
18 ottobre 2021
Novità
- Se utilizzi Slack Connect per condividere un canale privato con un’altra organizzazione, faremo in modo che rimanga privato dalla parte del destinatario. Ciò significa che quando si accetta un canale privato condiviso, non vi è l'opzione di renderlo pubblico. Più tranquillità per te, più sicurezza per tutti.
Correzioni di bug
- Corretto: i toni notifiche avevano sempre il tono “Impostazione predefinita del dispositivo”, a prescindere da quello realmente selezionato. Era come se un ristorante ti mostrasse un menu, ma poi ti servisse un polpettone a prescindere dalla tua ordinazione. Senza offesa per il polpettone.
- Corretto: alcune immagini con dimensioni uniche (foto panoramiche, screenshot ritagliati) non venivano visualizzate correttamente dopo essere state caricate. Ora l'app accetta e include immagini di tutte le forme e dimensioni.
- Corretto: è stato rilevato che alcuni messaggi contenenti caratteri non inglesi ed emoji a volte venivano troncati al momento dell'invio. Sicuramente un mistero, ma alla fine non poco fastidioso. D'ora in poi i tuoi messaggi verranno inviati, interi e completi, a prescindere da come sono composti.
- Corretto: purtroppo, quando un elenco puntato verrà copiata da Slack e incollata altrove, i punti non si trasformeranno più in emoji di un castello.
Slack 21.10.10
4 ottobre 2021
Novità
- Ora puoi registrare clip audio e video direttamente su Slack. Aggiungi dei momenti faccia a faccia ai tuoi aggiornamenti, comunica attraverso i feedback o saluta semplicemente il team! Vuoi recitare la tua parte dello spettacolo? Forse prima dovresti chiedere al manager.
- Le sezioni dei canali ora possono essere ridotte o espanse con un tocco, creando un’esperienza più ordinata e mirata.
Slack 21.09.21
27 settembre 2021
Correzioni di bug
- Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.
Slack 21.09.20
20 settembre 2021
Novità
- Con il nuovo iOS 15 potrai vedere gli avatar dei mittenti dei messaggi dalle notifiche push. Perché è bello vedere facce amiche più spesso.
- Slack ora è integrato con la modalità Concentrazione di iOS 15, così quando avrai bisogno di un po’ di calma e di concentrazione non saremo di certo noi a distrarti.
Slack 21.09.11
9 settembre 2021
Correzioni di bug
- Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.
Slack 21.09.10
7 settembre 2021
Correzioni di bug
- Corretto: quando si aggiungeva qualcuno a un canale privato con il comando /invite, la persona veniva inserita direttamente senza chiedere conferma. Abbiamo ribadito la necessità di ricevere la suddetta conferma e ora è di nuovo tutto a posto.
Slack 21.08.20
23 agosto 2021
Correzioni di bug
- Corretto: un fastidioso piccolo bug provocava un arresto anomalo per alcune persone quando cercavano di taggare altri in un messaggio. Abbiamo isolato il bug, lo abbiamo eliminato e ora tutto funziona perfettamente. Tutto è bene quel che finisce bene!
- Corretto: gironzolando nelle impostazioni di un’app di Slack, potresti avere visto degli emoji visualizzati come testo :così: invece dell’emoji previsto. Questo problema è stato risolto e ora gli emoji appaiono correttamente. :thumbs-up: dappertutto.
Slack 21.08.10
9 agosto 2021
Novità
- Questa sarà l’ultima versione di Slack che supporta iOS 12, quindi è l’ultima versione che supporta dispositivi come iPhone 5s e 6, iPad Mini 2 e 3, iPad Air (prima generazione) e iPod Touch (sesta generazione). Inoltre, a partire dal 1° settembre, dovrai disporre di iOS 13.3 o versioni successive per collegarti a Slack. Sappiamo che potrebbe essere una brutta notizia, ma questi requisiti minimi sono necessari per garantire che Slack rimanga sicuro ed efficiente come è sempre stato. Ti ringraziamo per la comprensione.
Correzioni di bug
- Corretto: utilizzando la marcatura, l’aggiunta di un carattere backtick di chiusura dopo un punto non terminava la sezione di codice. Ora puoi usare la punteggiatura a tuo piacimento, avendo la certezza che i blocchi di codice non andranno avanti all’infinito.
- Corretto: se hai usato VoiceOver, potresti aver notato che un recente aggiornamento ha reso più difficile scorrere tra i messaggi. I motivi sono tanto entusiasmanti quanto il cercare di districarsi nel bug stesso, quindi basti dire che le cose dovrebbero andare meglio adesso.
- Corretto: un problema di memoria causava più spesso l’arresto anomalo dell’app, soprattutto sui dispositivi più datati. Non c’è niente da fare: gli arresti anomali sono fastidiosi. Stiamo facendo del nostro meglio per ridurne la frequenza e ti ringraziamo per la pazienza.
Slack 21.07.20
26 luglio 2021
Novità
- Come va da quelle parti? Stai dormendo abbastanza? Bevendo molta acqua? Mangiando frutta e verdura a sufficienza? Non abbiamo grandi aggiornamenti stavolta, quindi volevamo solo usare questo spazio per ricordarti di trattare bene te stesso e coloro che ti circondano. Tutto qui. A presto.
Slack 21.07.10
12 luglio 2021
Correzioni di bug
- Corretto: l'operazione di copiare testo da un messaggio di Slack e di incollarlo nuovamente su Slack qualche volta comportava un arresto anomalo e/o una spaccatura nell’universo conosciuto. Abbiamo corretto questo bug (e sistemato i restanti varchi spazio-temporali) e i nostri scienziati ci assicurano che l’app è nuovamente sicura da utilizzare in questa linea temporale.
- Corretto: per chi usa la tastiera giapponese Kana (input gesti rapidi), l’impostazione “Smart Full width spaces” dovrebbe ora funzionare come previsto, così come l’inserimento di nuovo testo nel mezzo di un messaggio. Si potrebbe quasi dire che abbiamo salutato entrambi i bug con un gesto rapido di addio.
Slack 21.06.32
1 luglio 2021
Correzioni di bug
- Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).
Slack 21.06.30
28 giugno 2021
Correzioni di bug
- Corretto: le persone che avevano attivato VoiceOver non riuscivano ad accedere agli URL nei messaggi. Risulta molto frustrante quando un’opzione di accessibilità rende un’app meno accessibile, quindi abbiamo fatto in modo di correggere l’errore.
Slack 21.06.20
14 giugno 2021
Correzioni di bug
- Corretto: toccando un campo di input vuoto, venivano mostrate le opzioni “taglia” e “copia”, ma non c’era nulla da selezionare. Cosa si copia quando non c’è testo? Se si copia un testo che non c’è, significa che esiste?
- Corretto: quando si modificava l’argomento di un canale, le modifiche venivano salvate, anche toccando “Annulla”. In sostanza, era come dire all’app: “Sì, è assolutamente necessario farlo adesso”, invece di “Annulla”. Questo bug è stato finalmente eliminato.
- Corretto: iniziando un messaggio con uno “slash”, si apriva il menu delle azioni rapide, che poi doveva essere chiuso prima di poter riprendere a scrivere il messaggio. Le azioni rapide servono a risparmiare tempo, non a perderlo, quindi il nostro “allungamento di percorso” involontario è stato eliminato.
- Corretto: a volte l’area di lavoro indicava l’entrata di “-1” nuovi utenti, il che era piuttosto inquietante. Sebbene i nostri termini di servizio non contengano una clausola specifica contro utenti Slack inesistenti, abbiamo preso la decisione operativa di limitare l’area di lavoro ai membri identificati da numeri interi positivi.
Slack 21.06.11
4 giugno 2021
Correzioni di bug
- Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.
Slack 21.06.10
1 giugno 2021
Correzioni di bug
- Corretto: a volte, l’invio di un messaggio tramite la Risposta rapida (la risposta alla notifica), non andava a buon fine. Questo risultava frustrante per il mittente, imbarazzante per noi e sicuramente non degno dell’appellativo “rapida”. Tutti i tipi di risposta sono ora supportati.
- Corretto: in precedenza, cercare di avviare una nuova conversazione significava essere reindirizzati alla visualizzazione del canale principale, senza un motivo né una spiegazione. Adesso il problema è stato risolto e potrai avviare una conversazione ovunque ti trovi.
Slack 21.05.20
17 maggio 2021
Novità
- Abbiamo modificato l’elenco dei canali per renderlo più vivace. Ora vedrai le foto del profilo accanto ai messaggi diretti e tutti i nomi associati a un MD di gruppo. Abbiamo anche migliorato l’accessibilità, aggiungendo il supporto per un testo di dimensioni maggiori, aree per il tocco più ampie e la possibilità di eseguire altre azioni durante l’uso del rotore VoiceOver.
- Piccolo aggiornamento: se segui un link da un canale a un altro, scorrendo a destra ora verrai riportato al canale precedente invece che all’elenco dei canali.
Correzioni di bug
- Corretto: per alcune persone, i canali rimanevano in grassetto e apparivano come non letti anche quando lo erano già. Questo inconveniente è stato ora risolto.
Slack 21.05.11
7 maggio 2021
Correzioni di bug
- Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.
Slack 21.05.10
3 maggio 2021
Novità
- Abbiamo migliorato il supporto per il tipo dinamico sugli schermi chiave iOS, quindi se usi impostazioni di testo o di carattere di dimensioni maggiori, ora Slack ne migliorerà la leggibilità. Curiosità: la lingua scritta è più utile se le persone sono anche in grado di leggerla.
Correzioni di bug
- Corretto: qualunque sia il tuo modo di pronunciare GIF, comunque le puoi di nuovo incollare su Slack. Dai libero sfogo ai meme.
Slack 21.04.20
19 aprile 2021
Novità
- Se conosci a menadito il cinese semplificato o tradizionale, o se vuoi impararli in futuro, ora puoi utilizzare Slack anche in queste lingue. Imposta le preferenze della lingua alla voce Tu > Preferenze > Lingua.
- Può sembrare una sciocchezza, ma ora le bozze sono disponibili ovunque tu decida di utilizzare Slack. Inizia a scrivere un messaggio sul tuo computer e finiscilo sul telefono. Scatta la foto di uno schizzo su una lavagna, allegala al telefono e finisci il messaggio sul computer.
- Abbiamo reso più semplice esprimere le proprie emozioni, oppure, per essere più precisi, inviare un emoji su Slack. L’inserimento del messaggio ora è accompagnato dal pulsante di un emoji che ti permette di trovare e selezionare l’emoji più adatto alla situazione.
Correzioni di bug
- Corretto: l’utilizzo del comando slash /invita causava l’arresto anomalo dell’app per iPad. L’infelice bug è stato sistemato, quindi ora puoi invitare persone rapidamente, senza mettere fine alla festa.
- Corretto: il comando slash /giphy non funzionava più nelle conversazioni. Impedendoti di aggiungere a una conversazione la GIF giusta al momento giusto, questo bug potrebbe aver interrotto i tuoi ragionamenti. Il bug è stato corretto e ora puoi aggiungere alle conversazioni tutte le GIF che desideri.
Slack 21.04.10
5 aprile 2021
Novità
- Dai la priorità alle persone con cui lavori. Adesso quando tocchi l’icona “condividi” in qualsiasi app iOS, visualizzerai i tuoi messaggi diretti e i tuoi messaggi diretti a più destinatari di Slack proprio in cima.
Slack 21.03.20
22 marzo 2021
Correzioni di bug
- Corretto: a volte, impostare lo stato su Assente non funzionava come previsto e gli altri membri del team pensavano stessi controllando i loro messaggi. Ora però abbiamo risolto il problema e puoi quindi assentarti tranquillamente ed impostare lo stato su Assente.
- Corretto: quando aprivi un'immagine su Slack con la modalità schermo intero, ruotavi il dispositivo in modalità orizzonte e poi chiudevi l'immagine, Slack si bloccava. Ora che abbiamo risolto il problema, chiudendo l'immagine potrai ritornare alla cara vecchia modalità verticale.
Slack 21.03.10
8 marzo 2021
Correzioni di bug
- Corretto: puoi di nuovo riordinare la funzione switch area di lavoro toccando, tenendo premuto e trascinando. Tutto è al posto giusto, incluse le tue aree di lavoro.
Slack 21.02.20
22 febbraio 2021
Novità
- Amanti della funzione switch area di lavoro, prendete nota: prima di tutto, grazie per i vostri feedback positivi. Ne siamo lusingati. In secondo luogo, stiamo aggiornando la funzione per aiutarvi a distinguere meglio le aree di lavoro e a passare da una all’altra più rapidamente.
- Per alcune persone, la ricerca è al centro di Slack. Ora, la ricerca è anche alla base di Slack, poiché stiamo spostando la scheda di ricerca nella parte inferiore dell’app.
Correzioni di bug
- Corretto: se un messaggio da un’app aveva un pulsante con un emoji, invece di visualizzare l’emoji, quest’ultimo sarebbe stato visualizzato in questo modo :this:. Questo bug era molto :woman-gesturing-no:, ma ora è stato corretto.
Slack 21.02.10
8 febbraio 2021
Correzioni di bug
- Se avessi voluto selezionare “Persone” nel menu area di lavoro, sceglierne una, cliccare su “Invia un messaggio” e poi cercare effettivamente di inviare il messaggio, beh, sarebbe stato troppo per Slack. Ora non più. Invia quel messaggio!
Slack 21.01.20
25 gennaio 2021
Correzioni di bug
- Corretto: anziché non apparire affatto, ora gli emoji personalizzati appaiono nella finestra di selezione, proprio dove dovrebbero essere.
- Corretto: quando utilizzi uno dei workflow creati dal tuo team, l’inserimento di caratteri giapponesi o coreani non implicherà l’aggiunta di altri caratteri giapponesi o coreani indesiderati.
- Corretto: ai messaggi dell’app mancava la linea colorata che appare accanto ai pulsanti e ai moduli. Ora non più! Il colore è tornato a brillare dove doveva essere.
- Corretto: quando vuoi aggiungere una reazione a un messaggio, Slack mette al primo posto l’emoji che usi di più, perché questo sì che è utile. Di recente, in circostanze molto specifiche, Slack mostrava spazi vuoti al posto degli emoji, il che era molto meno utile. Ma ora è tutto a posto.
Slack 21.01.10
11 gennaio 2021
Correzioni di bug
- Corretto: precedentemente, toccando un link in un’app in Slack non si veniva indirizzati in nessun posto. Abbiamo corretto questo problema e ora verrai indirizzato nel posto giusto al momento giusto.
Slack 20.12.10
14 dicembre 2020
Novità
- La condivisione di file in Slack dall'esterno di Slack, per esempio dalla tua app per le foto, ora è molto meglio di prima. Vedrai le foto dei membri del tuo team e i loro nomi completi, quindi potrai assicurarti facilmente di inviare il file giusto alla persona giusta. Sarebbe dovuto essere sempre così? Sì! E così è.
Correzioni di bug
- Corretto: il pulsante “Aggiungi un file” ora funzionerà come previsto, e potrai aggiungere grandi quantità di file ai tuoi canali e MD.
- Corretto: chi sceglieva la compressione automatica delle immagini in Slack, a volte vedeva quadrati neri al posto di simpatiche GIF. Ora non è più così! Le tue GIF sorprenderanno, entusiasmeranno e ispireranno come ogni GIF che si rispetti.
- Corretto: toccando e tenendo premute le reazioni con emoji, ora vedrai l’elenco delle persone che hanno aggiunto una reazione. Questo è un miglioramento rispetto al comportamento precedente, ovvero il completo arresto anomalo dell’app di Slack.
Slack 20.11.21
7 dicembre 2020
Correzioni di bug
- Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).
Slack 20.11.20
30 novembre 2020
Correzioni di bug
- Corretto: Per pochissimi istanti dopo l’apertura di Slack, a volte i messaggi diretti (MD) risultavano non letti, anche se non ne avevi ricevuti di nuovi. Era una cosa così veloce che forse non ci hai fatto caso, ma l’abbiamo risolta comunque.
- Corretto: A volte, all’apertura della descrizione di un’app su Slack, potresti avere visualizzato del _testo_ *formattato* ~in modo strano~. Adesso le descrizioni delle app risultano perfettamente formattate, proprio come si aspettavano gli sviluppatori.
- Corretto: Adesso quando lasci il computer per goderti un panino, per prenderti qualcosa da bere o semplicemente per staccare un po’ la spina, puoi dire a Slack quanto tempo deve aspettare prima di inviarti le notifiche sul dispositivo mobile. Prenditi il tuo tempo.
Slack 20.11.10
9 novembre 2020
Correzioni di bug
- Corretto: A volte, quando ricevevi un invito a una chat audio e lo accettavi sul desktop, l’app installata sul dispositivo mobile continuava a squillare. Non era la tua sveglia, eravamo noi. Siamo spiacenti per questo squillo superfluo che disturbava le tue chiamate, ma ora le cose sono tornate alla normalità!
- Corretto: Magari ti è capitato che l’app si arrestasse in modo anomalo nel bel mezzo della formattazione di un messaggio con trattini e spazi. Abbiamo risolto questo problema per permetterti di usare la punteggiatura corretta senza fastidiose interruzioni.
Slack 20.10.20
26 ottobre 2020
Correzioni di bug
- Corretto: Non ci vengono in mente esempi culturali o di altro tipo per lo scorrimento a sinistra, ma adesso che funziona di nuovo correttamente, puoi scorrere a sinistra per vedere il canale più recente.
- Corretto: La tastiera emoji di alcuni telefoni bloccava il campo di input del messaggio, una situazione da faccina imbronciata. Abbiamo risolto il problema per permetterti di inserire sia testo che emoji nel campo di input, una situazione da faccina sorridente.
Slack 20.10.10
12 ottobre 2020
Novità
- Slack è ora disponibile in coreano, il che significa che potrai finalmente inviare messaggi diretti (MD) al tuo membro preferito dei BTS! Era solo una battuta, non lo fare!
Correzioni di bug
- Abbiamo ideato gli emoji personalizzati per permetterti di esprimerti su Slack. Non avevamo intenzione di troncare la fine di un messaggio di un bot che conteneva un emoji personalizzato. Ora è tutto risolto e potrai esprimerti in tutta libertà.
Slack 20.09.20
28 settembre 2020
Novità
- Forse hai già sentito parlare di Slack Connect, che riduce gli innumerevoli scambi di e-mail, permettendoti di aggiungere partner, clienti o fornitori a un canale. Da adesso, se la tua organizzazione lo permette, puoi aggiungere subito un’altra azienda a un nuovo canale nell’app per dispositivi mobili.
Correzioni di bug
- Corretto: Un’immagine vale più di mille parole. E nessuna di queste dovrebbe essere “Impossibile visualizzare questo contenuto”, come invece accadeva con i link di alcune immagini su Slack. Adesso le immagini dovrebbero essere visualizzate come desideri, con tanto di informazioni complete.
- Corretto: A volte Slackbot o un’app ti invieranno un messaggio di sola lettura. Un messaggio segreto proveniente dal mondo cibernetico. Alcuni utenti non riuscivano a copiare il testo di quel messaggio. Adesso è tutto risolto e sei libero di copiare questo contenuto come meglio credi.
- Corretto: Prima, quando impostavi l’argomento del canale, avvisavamo tutti con un messaggio che terminava con un punto di troppo. Non dovremmo cambiare le regole di punteggiatura soltanto perché ci va, per cui non riempiremo più questi messaggi con punti superflui.