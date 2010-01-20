Slack pour iOS - Notes de mises à jour

Slack 26.04.10
1 avril 2026
Corrections de bogues
- En appuyant sur « Afficher dans le navigateur » pour les fichiers distants ajoutés via l’API, un « / » était ajouté à la fin de l’URL, ce qui rendait le lien inopérant. La morale de cette correction de bug : ne jamais sous-estimer le pouvoir d’un simple caractère à faire échouer même les systèmes les plus complexes !
- Le téléchargement groupé d’images ne fonctionnait plus dans les canevas, ce qui vous obligeait à les télécharger une par une. « Rien ne sert de courir… », certes, mais parfois, on a simplement besoin de charger 20 photos d’un seul coup. C’est corrigé.
Slack 26.03.40
25 mars 2026
Corrections de bogues
- Qu’est-ce qui est noir et blanc et qu’on (re)lit sans cesse ? Vos messages Slack, quand les conversations restaient marquées comme non lues sur appareil mobile même après avoir été lues sur ordinateur. Ce bug a été résolu avec notre dernière mise à jour.
Slack 26.03.20
11 mars 2026
Corrections de bogues
- L’un de nos menus n’effectuait pas l’activation ou la désactivation des notifications pour un fil de discussion particulier. Plus précisément, lorsque l’on cliquait sur un fil de discussion et que l’on sélectionnait les options supplémentaires (...), l’option « Désactiver les notifications » restait toujours visible, même après la désactivation des notifications. À l’avenir, toutes les demandes de désabonnement seront honorées et les dossiers seront mis à jour en conséquence.
Slack 26.03.10
4 mars 2026
Corrections de bogues
- Les émojis spécifiques à l’iPhone (comme les Animoji ou les Memoji) n’étaient pas envoyés dans Slack. Nous en sommes vraiment Désoli… euh, désolés.
- Parfois, les émojis ne correspondaient pas entre entre ordinateur et appareil mobile en raison d’un problème de localisation. Nos interprètes d’émojis ont fait des heures supplémentaires pour s’assurer que cela ne se reproduise plus. :ok_hand : :man-bowing :
Slack 26.02.40
25 février 2026
Corrections de bogues
- La fonction VoiceOver négligeait certains détails lors de l’annonce de messages transmis par webhook. À l’avenir, la lecture d’écran sera plus complète, plus utile et plus accessible.
- Retourner à l’affichage du canal principal après avoir répondu à un fil de discussion laissait parfois un grand rectangle vide à l’endroit où se trouvait le clavier. Le problème a été résolu, et l’espace récupéré.
Slack 26.02.30
18 février 2026
Corrections de bogues
- Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.
Slack 26.02.21
13 février 2026
Corrections de bogues
- Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.
Slack 26.02.20
11 février 2026
Corrections de bogues
- Nous avons poli certaines aspérités de l’appli pour éviter que vous vous blessiez avec une écharde numérique. Vous n’avez jamais entendu parler d’ « écharde numérique » ? Peu importe, vous n’avez plus à vous en soucier.
Slack 26.02.10
4 février 2026
Corrections de bogues
- Les indicateurs en ligne pour les comptes invités n’affichaient pas leurs formes correctes (des carrés et des triangles), mais plutôt le cercle habituel. Nous avons redressé la barre, en redonnant aux indicateurs de comptes invités leur forme géométrique correcte.
- Le sélecteur d’émojis pour mobile ne prenait pas en compte les émojis les plus fréquemment utilisés sur ordinateur. Votre émoji préféré n’apparaissait plus en tête de gondole ? C’était de notre faute. Cela ne se reproduira plus !
- Les différentes couleurs de peau d’un émoji seront à nouveau regroupées lorsque vous réagissez à un message. Quel que soit notre teint, nous formons tous une seule humanité, même lorsque nous sommes représentés par des pictogrammes animés.
Slack 26.01.40
28 janvier 2026
Corrections de bogues
- L’option de filtre dans l’onglet Messages directs ne filtrait... rien. Pour tout dire, elle ne fonctionnait tout simplement pas. Nous avons passé le code erroné au crible, et l’option fonctionne désormais parfaitement.
- Saviez-vous que vous pouviez envoyer un e-mail vers un canal Slack ? Pas mal, non ? En revanche, le transfert de ce message vers un autre canal dans Slack remplaçait votre avatar par celui d’un bot ou d’une appli, ce qui était nettement moins pratique. Nous avons résolu ce problème pour éviter tout trouble de la personnalité.
- Les en-têtes de canaux pouvaient mystérieusement disparaître si vous démarriez l’application en appuyant sur une bannière de notification. Rassurez-vous, rien ne se perd dans Slack, et vous pourrez désormais retrouver votre chemin.
- Lorsque deux utilisateurs avaient le même nom d’affichage, leurs noms et prénoms ne s’affichaient pas ensemble dans les menus de saisie automatique. Par conséquent, si vous mentionniez quelqu’un, vous aviez une chance sur deux de mentionner la mauvaise personne. Ce problème est désormais résolu.
Slack 26.01.30
21 janvier 2026
Corrections de bogues
- Les étoiles filantes sont peut-être éphémères, mais les conversations ajoutées aux favoris dans Slack sont éternelles. C’est du moins ce que les utilisateurs ont pu constater, car ils ne pouvaient pas retirer l’étoile des favoris des canaux et des messages directs sur mobile. Nous remercions notre bonne étoile (sans oublier nos ingénieurs mobiles) pour cette correction de bug.
- L’indication « [Nom] est en train d’écrire… » n’apparaissait pas dans les fils de discussion. Ce bug a été résolu.
Slack 26.01.20
14 janvier 2026
Corrections de bogues
- Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.
Slack 26.01.10
7 janvier 2026
Corrections de bogues
- Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.
Slack 25.12.20
10 décembre 2025
Corrections de bogues
- Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.
Slack 25.12.10
3 décembre 2025
Corrections de bogues
- La voix off Apple n’était pas en mesure de sélectionner des boutons à l’extérieur de fils de discussion. Il s’agit de toute évidence d’un bug, et de fil en aiguille, nous l’avons corrigé.
- Les boutons des flèches déroulantes avaient une curieuse tendance à se promener au milieu de l’écran au lieu de rester gentiment à leur place. Ils sont de retour à leur poste, et vous pouvez désormais dérouler les menus normalement.
- Dans la même veine, les menus déroulants ne sélectionnaient pas la valeur par défaut lorsque vous appuyiez sur le bouton Envoyer sans choisir d’option. Nous avons corrigé ce bug.
Slack 25.11.30
19 novembre 2025
Corrections de bogues
- Nous avons fait un petit nettoyage, rangé les dossiers et éliminé la moindre donnée inutile. Un brin de ménage n’a jamais fait de mal. Tout est en ordre désormais !
Slack 25.11.20
12 novembre 2025
Corrections de bogues
- Les applications conçues dans Slack incluant un bloc de saisie de nombre n’autorisaient pas, dans les faits, la saisie de nombres. Ahem… Le bug est désormais corrigé, à vos chiffres !
Slack 25.11.10
5 novembre 2025
Corrections de bogues
- Les sous-tâches n’apparaissaient pas toujours après avoir copié une liste créée dans Slack. Comme le dit l’expression, « le diable se cache dans les détails », et désormais, Slack n’omettra plus aucun détail.
Slack 25.10.50
29 octobre 2025
Corrections de bogues
- Tout est un peu mieux qu’avant. Faites-nous confiance.
Slack 25.10.40
22 octobre 2025
Corrections de bogues
- Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !
Slack 25.10.30
16 octobre 2025
Corrections de bogues
- Tous les bugs corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués ici. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’application s’est améliorée.
Slack 25.10.20
8 octobre 2025
Corrections de bogues
- Petit rappel pendant que vous vaquez à vos occupations : le monde est un endroit unique parce que vous en faites partie... Ah et sinon, aucun changement majeur à signaler sur l’application cette fois-ci. À vos messages !
Slack 25.10.10
1 octobre 2025
Corrections de bogues
- Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !
Slack 25.09.41
26 septembre 2025
Corrections de bogues
- Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.
Slack 25.09.40
24 septembre 2025
Corrections de bogues
- Quand avez-vous eu à composer, pour la dernière fois, un numéro de téléphone un chiffre après l’autre ? Chez Slack, on adore les liens cliquables, mais si vous avez essayé d’utiliser le champ de numéro de téléphone dans une liste, vous avez certainement dû rentrer le numéro de téléphone chiffre par chiffre pour l’appeler. Ce désagrément a été résolu, vous n’aurez plus qu’à retenir celui de votre maman.
Slack 25.09.32
18 septembre 2025
Corrections de bogues
- Les bugs ont été neutralisés, les performances améliorées, le travail a repris et le résultat était au top. Profitez de Slack de manière responsable.
Slack 25.09.30
15 septembre 2025
Corrections de bogues
- Nous avons poli certaines aspérités de l’appli pour éviter que vous vous blessiez avec une écharde numérique. Vous n’avez jamais entendu parler d’ « écharde numérique » ? Peu importe, vous n’avez plus à vous en soucier.
Slack 25.09.20
10 septembre 2025
Nouveautés
- Les réponses dans les fils de discussion affichent désormais l’horodatage complet, au lieu de la date uniquement. L’origine de ce bug reste un mystère, mais il est maintenant corrigé.
Corrections de bogues
- La préférence Réduire toutes les images ne remplissait pas sa fonction correctement. Elle réduisait toutes les images parfois, et certaines images tout le temps, mais jamais toutes les images tout le temps. Nous avons corrigé ce bug.
- Sur l’écran Notifications, le champ Mes mots-clés affichait toujours Aucun, même si des mots-clés étaient enregistrés. Nous avons fini par trouver la clé de ce bug et l’avons corrigé.
Slack 25.09.11
4 septembre 2025
Corrections de bogues
- Il se passe quelque chose, non ? Le soleil semble briller un peu plus, les oiseaux chantent… De quoi s’agit-il ? L’application Slack a été mise à jour. Peut-on faire le lien entre ces deux événements ? Peut-être.
Slack 25.09.10
3 septembre 2025
Corrections de bogues
- Si votre espace de travail imposait une limite de temps pour la modification des messages, cette restriction s’appliquait également par erreur à vos messages privés. N’hésitez plus à modifier ces messages quand vous le souhaitez : toutes les modifications resteront entre vous et Slackbot.
- En parlant de Slackbot, l’application mobile ne vous offrait pas la possibilité de supprimer les messages Slackbot dans les messages privés. Nous avons augmenté le niveau de « serviabilité » de Slackbot afin qu’il se fasse discret lorsque vous le lui demanderez.
Slack 25.08.40
27 août 2025
Corrections de bogues
- Vous avez déjà eu le sentiment que rien n’avance, mais en y repensant plus tard, vous vous rendez compte que c’était tout le contraire ? C’est le cas de l’application cette semaine.
Slack 25.08.31
22 août 2025
Corrections de bogues
- Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.
Slack 25.08.30
20 août 2025
Corrections de bogues
- Toute tentative d’appel vers un numéro étranger depuis l’écran de profil d’un membre de l’équipe échouait. Veuillez mettre Slack à jour pour pouvoir passer des appels.
- Lorsqu’un espace de travail était supprimé, son icône restait visible dans la barre latérale, même lorsque vous sélectionniez l’option Supprimer l’espace de travail. Nous avons corrigé ce bug, et vous pourrez enfin vous sentir libéré, délivré !
Slack 25.08.21
14 août 2025
- Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.
Slack 25.08.20
13 août 2025
Corrections de bogues
- Copier une adresse e-mail dans un message Slack incluait le préfixe « mailto: », une ancienne structure héritée de la façon dont elle existe dans l’application. Vous savez comment fonctionnent les e-mails, alors la prochaine fois que vous aurez besoin de copier une adresse, nous ne vous ferons plus cet affront.
- Les images recadrées s’affichaient toujours sous leur forme originale non recadrée dans les aperçus. Comment appelle-t-on une forme antérieure à l’aperçu ? Un pré-aperçu ? Un ante-aperçu ? Voici un aperçu des nouveautés à venir : dans cette mise à jour, nous avons corrigé le bug en question.
- Le fait de marquer un message comme « non lu » via le menu des options supplémentaires (en appuyant que « ... » après avoir consulté le message de manière isolée) ne faisait rien. Nous avons vérifié le code concerné et marqué ce bug comme « Corrigé ».
- Essayer d’ajouter un commentaire à un canevas dans un message direct faisait apparaître un écran blanc vide. Nous avons tous entendu parler de l’angoisse du canevas blanc, mais ce bug a littéralement donné tout son sens à cette expression dans Slack. N’ayez crainte : ce bug a été corrigé.
Slack 25.08.10
6 août 2025
Corrections de bogues
- Nous avons fait un petit nettoyage, rangé les dossiers et éliminé la moindre donnée inutile. Un brin de ménage n’a jamais fait de mal. Tout est en ordre désormais !
Slack 25.07.50
30 juillet 2025
Corrections de bogues
- Le fait de coller du texte avant une URL empêchait le fonctionnement de la touche « Entrée », tout comme celui du lien en question. Le bug a été résolu. Vous pouvez ajouter du texte aux liens à votre guise.
- Des espaces supplémentaires étaient insérés avant et après les émojis dans le texte courant. Nous souhaitons vous offrir un large espace d’expression, mais nous avons peut-être pris ce principe un peu trop au pied de la lettre.
- Lorsque vous ajoutiez deux émojis à la suite sur iPad, le premier était dupliqué, quel que soit l’émoji choisi. Il ne s’agissait pas du tout d’un projet de recherche sur le clonage mais bien d’un bug, qui a été corrigé.
Slack 25.07.40
23 juillet 2025
Corrections de bogues
- Un peu comme une résolution du Nouvel An vite oubliée, les modifications apportées au planning des notifications étaient réinitialisées à chaque nouveau lancement de l’application. C’est désormais corrigé.
- Le fait d’appuyer longuement sur les réactions émoji activait chez vous des effets étranges ? Vous n’étiez pas seul(e), le résumé des réactions émoji apparaissait en effet de manière désordonnée. Ce bug a été corrigé, l’affichage est rentré dans l’ordre.
- Si vous aviez commencé à modifier un message, puis décidé de le supprimer du flux d’édition, ce message supprimé restait dans le champ de saisie de texte, vous obligeant à le supprimer à nouveau. Dorénavant, vous n’aurez plus besoin de le demander deux fois.
- Le fait de coller du texte après une citation en bloc créait une deuxième citation en bloc à côté. Deux pour le prix d’une ! Comment appelle-t-on une offre dont personne ne veut ? Nous ne savons pas trop, mais avec cette mise à jour, la promotion est terminée.
- Dans la famille « Duplications involontaires et indésirables », les mots convertis en hyperliens étaient dupliqués lorsque l’utilisateur changeait d’application au cours du processus. Le bug a été résolu, il ne se répétera pas.
- Le fait de fermer une conversation dans la barre latérale ne la masquait que momentanément et elle réapparaissait une fois l’écran actualisé. Ce n’était pas un sentiment de déjà vu, mais simplement un bug que nous avons résolu.
- Pour ajouter une personne à un message direct de groupe, vous pouvez appuyer sur l’en-tête du message direct, ou accéder au sous-menu « Membres » dans ce menu contextuel. Malheureusement, seule l’une de ces méthodes fonctionnait. Le bug a été résolu, vous avez maintenant l’embarras du choix.
Slack 25.07.30
16 juillet 2025
Corrections de bogues
- Lorsque vous utilisez un iPad avec un clavier externe et appuyez sur la touche Entrée, l’application essaie d’envoyer un message vide, ce qui entraîne un échec. Nous avons corrigé ce bug.
- Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche lorsque vous programmez un message, le texte indique que toutes les heures sont exprimées dans « l’heure normale de votre fuseau horaire », ignorant totalement l’heure d’été. Nous avons décidé de mettre enfin les pendules à l’heure et de corriger ce bug.
- Lorsque vous appuyiez sur des fils de discussion dans l’aperçu Nouveau message, le fil concerné ne se chargeait pas derrière le volet d’aperçu. Autant dire que ce n’était pas pratique. Nous avons corrigé ce bug, et tout est à présent rentré dans l’ordre.
Slack 25.07.20
10 juillet 2025
Corrections de bogues
- Si vous aviez l’habitude de commencer à saisir un message en appuyant sur l’icône + (au lieu d’ouvrir un canal ou message direct existant), le bouton permettant d’ajouter un lien hypertexte ne faisait rien. Ce bug est désormais résolu, et le bouton a retrouvé sa fonctionnalité initiale.
Slack 25.06.40
25 juin 2025
Corrections de bogues
- Nous avons effectué un grand nettoyage de printemps dans le code pour que tout soit fluide. Résultat : un Slack nickel !
Slack 25.06.30
18 juin 2025
Corrections de bogues
- Certains utilisateurs pouvaient rencontrer un bug en utilisant la fonctionnalité À voir, entraînant une fermeture de l’application inopinée. Nous avons corrigé ce problème et vous pouvez désormais voir sans interruption.
- Lorsque vous consultiez un canevas avec une image de couverture sur iPad, il n’était pas possible de le faire défiler jusqu’en bas. C’est corrigé, vous pouvez désormais faire correctement défiler les canevas sur tablette.
- La voix off omettait de lire des informations importantes lorsque vous utilisiez le sélecteur d’espace de travail. En l’occurrence, elle ne lisait pas les noms des espaces de travail sélectionnés, alors que c’est bien sa fonction première. Nous avons corrigé ce problème et vous pourrez désormais l’entendre correctement.
Slack 25.06.20
11 juin 2025
Corrections de bogues
- Le texte contenu dans les champs des listes n’était pas indexé pour la recherche. Nous pourrions lister les problèmes engendrés par ce bug, mais nous nous contenterons de vous confirmer qu’il a été résolu !
- Nous avons légèrement augmenté la luminosité des @mentions en mode sombre, afin qu’elles soient plus visibles.
Slack 25.06.10
4 juin 2025
Nouveautés
- Rattrapez votre retard en un clin d’œil ! Les clients Slack AI abonnés à un forfait Business+ ou supérieur peuvent désormais résumer les messages non lus dans la vue À voir en pinçant l’écran. Il s’agit du même geste que celui utilisé pour effectuer un zoom arrière sur une photo, qui vous permettra également d’avoir une vue d’ensemble plus complète de votre journée de travail.
Corrections de bogues
- Certaines personnes ont signalé la réception de fausses invitations à des appels d’équipe après être revenues sur l’application après une période d’inactivité. Nous nous excusons pour ces appels fantômes et pouvons confirmer que tous les fantômes ont été exorcisés.
- Les invités à canal unique ne pouvaient pas utiliser les mentions @ici ou @canal sur iOS, même lorsqu’ils y étaient autorisés. Si vous souhaitez donner la parole à vos comptes invités, c’est à nous de veiller à ce qu’ils puissent s’exprimer. Ce problème est désormais résolu (mais veuillez utiliser @canal de manière responsable).
Slack 25.05.41
30 mai 2025
Corrections de bogues
- Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.
Slack 25.05.40
28 mai 2025
Corrections de bogues
- Lorsqu’un canevas était partagé dans un canal ou par message direct, il n’était plus possible d’ouvrir le fil de discussion associé ou d’ajouter une réponse. Avec cette mise à jour, nous avons trouvé le moyen de résoudre ce problème.
Slack 25.05.30
21 mai 2025
Corrections de bogues
- Si l’authentification à deux facteurs, obligatoire, était activée pour un espace de travail, mais qu’un propriétaire ou administrateur ne l’avait pas encore configurée de son côté, l’écran de connexion disparaissait lors de la tentative de connexion via un lien magique. Grâce à un tour dont nous seuls avons le secret, les écrans de connexion par lien magique sont réapparus à leur juste place.
Slack 25.05.20
14 mai 2025
Corrections de bogues
- Les mots-clés mis en surbrillance dans l’application sur ordinateur ne l’étaient pas dans l’application mobile. Ce problème a été résolu.
Slack 25.05.10
7 mai 2025
Corrections de bogues
- Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !
Slack 25.04.50
30 avril 2025
Corrections de bogues
- Sous iOS 16, il pouvait arriver que les canevas ne se chargent pas. Nous comprenons que cela pouvait réveiller un syndrome de la page blanche chez certains utilisateurs, et avons résolu ce bug pour leur permettre de retrouver leur inspiration.
- Dans le flux Nouveau canal, la voix off identifiait le signe (#) des canaux comme une vague image. Mais parfois une image vaut mille mots, donc la voix off va désormais ignorer cet élément visuel.
Slack 25.04.40
23 avril 2025
Corrections de bogues
- Pendant la lecture d’un clip audio, vous aviez peut-être remarqué que le lecteur bloquait le champ de texte, ce qui empêchait de composer un message. Ce bug a été corrigé, et vous pouvez à nouveau prendre des notes tout en écoutant vos clips audio.
- Nous avons étendu la configuration d’un statut personnalisé. Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais configurer la durée de votre statut personnalisé par incréments de 5 minutes, au lieu de 30. Chaque minute compte !
- Si vous utilisez un iPad avec un clavier externe, vous avez peut-être constaté que les flèches haut et bas permettaient de se déplacer dans la liste des canaux à gauche, au lieu d’ajuster le curseur dans le champ de texte. Vous êtes perspicace, et il s’agissait d’un bug plutôt ennuyeux. Nous vous présentons toutes nos excuses.
Slack 25.04.30
16 avril 2025
Corrections de bogues
- Les bugs ont été neutralisés, les performances améliorées, le travail a repris et le résultat était au top. Profitez de Slack de manière responsable.
Slack 25.04.20
9 avril 2025
Corrections de bogues
- Notre application passait instantanément en mode sieste lorsque la fonctionnalité « Secouer pour annuler » était utilisée lors de la saisie d’un message avec la syntaxe Markdown. Nous nous sommes secoués de notre côté pour éliminer ce bug de notre code.
Slack 25.04.10
2 avril 2025
Corrections de bogues
- Tous les bugs corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués ici. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’application s’est améliorée.
Slack 25.03.40
26 mars 2025
Corrections de bogues
- Certains filtres de date dans les listes étaient un peu trop radicaux et ne laissaient passer aucun élément. À quoi bon utiliser des filtres si c’est pour laisser tout le monde à la porte ? Le bug a été résolu, désolé du dérangement !
- Si l’option « Texte plus grand » était activée au niveau du système, une limite était appliquée au nombre de personnes pouvant être ajoutées lors de la création d’un nouveau message dans Slack. La limite a été levée, vous pouvez poursuivre vos activités.
Slack 25.03.30
19 mars 2025
Corrections de bogues
- Le texte des statuts personnalisés était manquant dans la vue de profil, et seul l’émoji associé était visible. Si souvent un bon émoji vaut mieux qu’un long discours, il vaut quand même mieux mettre des mots sur les statuts pour clarifier les choses. Ce bug a été corrigé.
- Les messages d’absence étaient... absents sur les profils des utilisateurs, ce qui va à l’encontre de leur fonction. Ces descriptions facultatives resteront désormais présentes pendant votre absence.
- Plusieurs bugs liés aux listes ont été dénombrés, avec notamment les vues par défaut qui ne se synchronisaient pas entre plateformes, ou encore des champs de texte qui n’autorisaient pas le copier-coller. Nous les avons corrigés.
Slack 25.03.22
15 mars 2025
Corrections de bogues
- Nous n’avons rien de particulier à souligner à propos de cette version, mais nous vous remercions de continuer à vous tenir au courant.
Slack 25.03.20
14 mars 2025
Corrections de bogues
- Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !
Slack 25.03.20
12 mars 2025
Corrections de bogues
- À l’instar d’un joggeur qui améliore son temps petit à petit, cette mise à jour est modeste mais importante. Plus rapide et plus légère, l’appli s’améliore encore et toujours !
Slack 25.03.11
6 mars 2025
Corrections de bogues
- Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.
Slack 25.03.10
5 mars 2025
Corrections de bogues
- Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.
Slack 25.02.40
26 février 2025
Corrections de bogues
- Les notifications push apparaissaient parfois avec un certain retard, une fois le message concerné déjà lu sur votre ordinateur. Ce correctif, quant à lui, arrive à point nommé.
Slack 25.02.30
19 février 2025
Corrections de bogues
- Vous avez déjà eu le sentiment que rien n’avance, mais en y repensant plus tard, vous vous rendez compte que c’était tout le contraire ? C’est le cas de l’application cette semaine.
Slack 25.02.20
12 février 2025
Corrections de bogues
- Toute mise à jour, même infime, est importante. Certaines ne bouleversent pas votre vie, certes, mais cela ne remet pas en question leur utilité. Cette mise à jour en est le parfait exemple.
Slack 25.02.11
7 février 2025
Corrections de bogues
- Petit rappel pendant que vous vaquez à vos occupations : le monde est un endroit unique parce que vous en faites partie... Ah et sinon, aucun changement majeur à signaler sur l’application cette fois-ci. À vos messages !
Slack 25.02.10
5 février 2025
Corrections de bogues
- Petit rappel pendant que vous vaquez à vos occupations : le monde est un endroit unique parce que vous en faites partie... Ah et sinon, aucun changement majeur à signaler sur l’application cette fois-ci. À vos messages !
Slack 25.01.50
29 janvier 2025
Corrections de bogues
- Dans certains espaces de travail Enterprise Grid, les messages n’étaient pas envoyés lorsque l’on répondait à une notification sans ouvrir l’application. Le problème a été résolu, et vous pouvez à nouveau répondre directement, même depuis l’écran de verrouillage.
- Les réactions émoji n’apparaissaient pas en option lorsque le VoiceOver était activé, à moins que quelqu’un d’autre n’ait réagi avant vous. Nous nous excusons auprès des férus d’émojis d’avoir suspendu leurs activités, même brièvement.
Slack 25.01.40
22 janvier 2025
Corrections de bogues
- Le saviez-vous ? Lorsque vous saisissez un code hexadécimal (par exemple #481a54, le violet de Slack), la couleur correspondante s’affiche dans le message. Hélas, cela ne fonctionnait pas dans l’application iOS. Ce problème a été résolu, et vous pouvez enfin laisser parler l’artiste qui est en vous.
Slack 25.01.30
15 janvier 2025
Corrections de bogues
- Dans les journaux d’audit, les utilisateurs mobiles ayant consulté un PDF étaient connectés en tant que « Slack User » au lieu de leur pseudonyme officiel. Nous avons corrigé ce bug, car l’équipe de sécurité doit pouvoir contrôler qui a accédé à ces documents.
- Lorsque la fonctionnalité Voix off était activée, le bouton Ajouter une réaction n’était pas utilisable. Nous sommes passés à l’action en ce début d’année pour corriger ce bug.
- La fonctionnalité Voix off omettait de prononcer les noms d’utilisateur lors de la lecture de messages directs. Nous avons corrigé ce bug et nous nous excusons de vous avoir fait jouer aux devinettes.
Slack 25.01.20
8 janvier 2025
Corrections de bogues
- Aucun correctif majeur à signaler cette semaine, mais il y en aura forcément d’autres à l’avenir. Notre but n’est pas d’introduire des bugs, bien sûr, mais les ajustements, les erreurs et les corrections font partie du processus de développement. Nous espérons que vous appréciez l’expérience, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez actuellement.
Slack 24.12.20
11 décembre 2024
Corrections de bogues
- Vous avez parfois l’impression que les messages de vos collègues sont incomplets ? C’est peut-être lié à un bug lors du chargement des images par lots, qui pouvait omettre une ou deux photos. C’est désormais réparé, plus aucune image ne sera manquante.
Slack 24.12.10
4 décembre 2024
Corrections de bogues
- Rien de particulier à signaler cette semaine. Rien d’insignifiant non plus, d’ailleurs. Nous sommes quand même occupés, cela dit… Nous travaillons en coulisse, ce qui ne se voit pas. Comme ça, tout sera prêt pour la prochaine mise à jour.
Slack 24.11.30
20 novembre 2024
Corrections de bogues
- Merci d’avoir mis à jour votre application ! Les derniers changements effectués sont difficiles à résumer, mais nous faisons tout pour nous assurer que l’application fonctionne aussi bien que possible. Un petit pas pour Slack…
Slack 24.11.20
13 novembre 2024
Corrections de bogues
- Rien à signaler cette fois-ci. Du moins, rien de visible mais il se passe beaucoup de choses en coulisses. Nous travaillons dur pour améliorer Slack, mais il s’agit cette fois d’un travail en coulisses.
Slack 24.11.10
6 novembre 2024
Corrections de bogues
- Les flux de travail des canaux affichaient de manière aléatoire des erreurs « Entrées manquantes ». Tout est rentré dans l’ordre et nous espérons que le résultat sera satisfaisant.
- Les éléments intégrés dans les canevas présentaient des bugs étranges. En ce mois de novembre, il est grand temps de profiter d’un code sans bug.
Slack 24.10.50
30 octobre 2024
Corrections de bogues
- Les personnes qui utilisaient notre widget À voir avec les icônes de l’application en mode teinté ne voyaient finalement pas grand-chose, car le texte était de la même couleur que l’arrière-plan. Le ton sur ton peut certes être esthétique, mais le widget n’en avait pas besoin.
Slack 24.10.40
23 octobre 2024
Nouveautés
- Le ratissage des feuilles mortes vous donne des envies de rangement ? Bonne nouvelle ! Vous pouvez désormais créer, renommer et supprimer vos sections personnalisées à partir de l’onglet Accueil. Appuyez de façon prolongée sur le nom de la section afin d’accéder à ces toutes nouvelles options.
Corrections de bogues
- Si vous vous étiez trompé de nom pour mentionner une personne et que vous souhaitiez corriger votre erreur, notre bug empêchant de supprimer les @mentions dans vos messages posait certainement problème. C’est désormais résolu, vous pouvez désormais revenir en arrière !
Slack 24.10.20
9 octobre 2024
Corrections de bogues
- Le statut Absent(e) ne fonctionnait pas correctement et n’était pas enregistré une fois que vous le définissiez. Que vous vous absentiez pour le déjeuner ou pour faire une course, le statut indiquera bien Absent(e) désormais.
- Les utilisateurs avec un accès en consultation dans une liste ne pouvaient pas ajouter de commentaires dans l’application mobile. Peut-être que cela vous semblait normal, mais ce n’était pas le cas, et nous avons réactivé les commentaires.
- Si vous utilisez les raccourcis Cmd + [ et Cmd + ] pour parcourir l’historique de vos conversations, vous avez peut-être constaté qu’ils ne fonctionnent pas lorsque vous utilisez un clavier externe avec un iPad. Nous avons apporté les modifications nécessaires, et le raccourci fonctionne désormais correctement.
Slack 24.10.10
3 octobre 2024
Corrections de bogues
- Des utilisateurs qui avaient été supprimés de tous les espaces de travail d’une organisation d’entreprise étaient encore en mesure d’effectuer des actions dans certains de ces espaces de travail. En règle générale, une fois que vous avez quitté le navire, vous avez lâché le gouvernail.
- En cliquant sur les messages non lus dans la section Applications, vous étiez redirigé de l’onglet « Messages » vers l’onglet « Accueil » d’une application donnée. Tout le monde a besoin de réconfort, mais les messages n’avaient rien à faire là.
Slack 24.09.40
25 septembre 2024
Corrections de bogues
- Les liens vers des espaces de travail externes renvoyaient l’erreur « Ce lien n’a pas pu être ouvert. » Or un lien qui ne mène nulle part ne sert à rien. Nous vous informons que la connexion est désormais rétablie.
- Les liens magiques ne fonctionnaient pas lors de la connexion avec l’authentification à deux facteurs obligatoire, et il n’y a rien de plus décevant qu’un tour de magie qui tombe à plat. Abracadabra !Et voilà, c’est réparé.
Slack 24.09.30
18 septembre 2024
Corrections de bogues
- Rien de particulier à signaler cette semaine. Rien d’insignifiant non plus, d’ailleurs. Nous sommes quand même occupés, cela dit… Nous travaillons en coulisse, ce qui ne se voit pas. Comme ça, tout sera prêt pour la prochaine mise à jour.
Slack 24.09.20
11 septembre 2024
Corrections de bogues
- Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !
Slack 24.09.10
4 septembre 2024
Corrections de bogues
- Les bugs ont été neutralisés, les performances améliorées, le travail a repris et le résultat était au top. Profitez de Slack de manière responsable.
Slack 24.08.40
28 août 2024
Corrections de bogues
- Certains statuts récents n’apparaissaient pas là où ils le devraient (dans la section des statuts « récents », de façon logique). S’il est vrai que chaque jour est l’occasion de prendre un nouveau départ, il est également utile de se souvenir du passé.
Slack 24.08.30
21 août 2024
Corrections de bogues
- C’est corrigé : avec la voix off activée, certains messages directs ne s’ouvraient pas, même en appuyant deux fois dessus. Or la voix off a été pensée comme une fonctionnalité facilitant l’accessibilité, et non l’inverse ! Toutes nos excuses pour ce désagrément.
Slack 24.08.20
14 août 2024
Corrections de bogues
- Aucun correctif majeur à signaler cette semaine, mais vous pouvez être sûrs qu’il y en aura d’autres à l’avenir. Notre but n’est pas d’introduire des bugs, bien sûr, mais les ajustements, les erreurs et les corrections font partie du processus de croissance. Nous espérons que vous appréciez l’aventure, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez actuellement.
Slack 24.08.10
7 août 2024
Corrections de bogues
- Pas de grand changement cette fois-ci. Parfois, le meilleur moyen de mesurer les progrès accomplis est de prendre du recul pour admirer le chemin parcouru. Saviez-vous qu’autrefois, nous développions des jeux vidéo ? Eh oui, c’est assez incroyable ! https://johnnyrodgers.is/The-death-of-Glitch-the-birth-of-Slack
Slack 24.07.50
31 juillet 2024
Corrections de bogues
- C’est corrigé : le partage de contenu vers Slack depuis une autre application s’effectuait au coup par coup, c’est pourquoi toute tentative ultérieure ne chargeait aucune option de canal dans la feuille de partage. Les canaux n’expirent pas, et désormais, vos options de partage non plus.
- C’est corrigé : le délai d’ouverture du menu par appui prolongé dans un canevas (pour copier-coller du texte, par exemple) était trop long. Profitez de nouveaux menus plus rapides grâce à la sympathique équipe iOS.
Slack 24.07.40
24 juillet 2024
Corrections de bogues
- Tout le monde a le droit de changer d’avis. Malheureusement, la modification d’une note au sein d’une liste faisait planter brusquement l’application. Vous pouvez désormais modifier vos listes et mettre à jour vos évaluations en toute quiétude.
Slack 24.07.30
17 juillet 2024
Nouveautés
- L’été est arrivé, et vous savez ce que cela signifie : lézarder au bord de la piscine, lire un polar, faire des mots fléchés, dîner tard et installer des mises à jour d’applications qui améliorent subtilement, mais de manière mesurable, l’expérience quotidienne. Un été classique, en somme.
Slack 24.07.20
10 juillet 2024
Corrections de bogues
- C’est résolu : lors de la création d’un nouveau rappel dans la vue Plus tard, l’application semblait parfois créer un rappel en double. C’était comme une promotion, deux pour le prix d’un ! La promotion a depuis expiré, tout comme le bug qui en était à l’origine.
- C’est résolu : lors de l’ouverture des messages directs créés grâce à VoiceOver, le tout premier message était caché, ce qui pouvait vous faire rater vos présentations. Vous pouvez désormais dire adieu à ce bug.
Slack 24.07.10
3 juillet 2024
Corrections de bogues
- L’application est objectivement mieux aujourd’hui qu’hier. C’est un fait scientifique incontestable. Nous vous remercions de vous tenir au courant.
Slack 24.06.40
26 juin 2024
Nouveautés
- L’écran Activité porte bien son nom ! Désormais, un appui long sur les messages qui y figurent vous donne accès à de nouvelles options, comme Désactiver les notifications de cette conversation, Enregistrer pour plus tard, et bien plus encore. Mettez-vous à jour plus rapidement sans multiplier les changements de canal.
Corrections de bogues
- Avis aux perfectionnistes : si votre équipe proposait l’authentification unique en option mais que vous vous connectiez à l’aide de votre adresse e-mail, que vous saisissiez manuellement votre mot de passe (au lieu de recevoir un lien par e-mail) et que vous essayiez de réinitialiser ce mot de passe, l’application renvoyait vers une erreur inconnue. Grâce à cette mise à jour, ce bug spécifique et cette erreur générique ne sont plus qu’un lointain souvenir.
Slack 24.06.30
19 juin 2024
Nouveautés
- Les changements de cette mise à jour sont peut-être trop minimes pour être remarqués, mais nous espérons qu’il s’en dégage une sensation de qualité supérieure. Ça fait toujours du bien d’être au point.
Slack 24.06.20
12 juin 2024
Corrections de bogues
- « On nous cache tout, on nous dit rien », disait la chanson. Contrairement à nos nombreuses fonctionnalités d’accessibilité, le thème Aubergine par défaut affichait un texte peu contrasté sur l’iPad, qui était plutôt difficile à lire. Veuillez nous excuser pendant que nous améliorons la visibilité.
- Le nombre de canaux dans la fonctionnalité de recherche (visible en appuyant sur « Accéder à ou rechercher », puis sur le filtre « Canaux ») était, soyons francs, très imprécis. Il existe d’innombrables façons d’utiliser Slack pour faire avancer votre entreprise ; les canaux devraient être donc nettement plus nombreux.
Slack 24.06.10
5 juin 2024
Corrections de bogues
- Nous n’avons rien de particulier à souligner à propos de cette version, mais nous vous remercions de continuer à vous tenir au courant.
Slack 24.05.50
29 mai 2024
Nouveautés
- Parfois, on a besoin d’aller à l’essentiel. C’est pourquoi nous avons intégré à Slack AI la fonctionnalité Récap. Cette fonctionnalité vous permet de choisir les canaux qui seront automatiquement résumés chaque jour, afin que vous puissiez vous mettre rapidement à la page chaque matin.
Slack 24.05.40
23 mai 2024
Corrections de bogues
- Si vous étiez connecté(e) à 15 espaces de travail ou plus, vous avez peut-être constaté une certaine latence lorsque vous passiez de l’un à l’autre. C’était notre façon de vous inciter à faire une petite pause ! Non, en réalité il s’agissait tout simplement d’un bug. Ceci étant dit, pensez à lever le pied de temps en temps.
- Les mots clés n’étaient pas mis en surbrillance lorsqu’ils étaient placés à côté d’un signe de ponctuation, comme à la fin d’une phrase. Ce problème est désormais corrigé.
Slack 24.05.30
15 mai 2024
Corrections de bogues
- Lorsque vous fermiez un message direct (en appuyant sur le nom en haut de l’écran, puis en le faisant défiler vers le bas et en appuyant sur « Fermer la conversation »), celui-ci était écarté mais sans vraiment disparaître. Un peu comme si vous fermiez une porte en verre mais continuiez de regarder au travers. Nous prônons la transparence, certes, mais ce bug est corrigé.
- VoiceOver refusait de lire les noms des émojis personnalisés dans le sélecteur d’émoji, ce qui les rendait inaccessibles, non sélectionnables et inutilisables. Vos émojis personnalisés sont désormais libres de s’exprimer. Profitez-en sans compter !
Slack 24.05.20
8 mai 2024
Nouveautés
- Toute mise à jour, même infime, est importante. Et si certaines ne bouleversent pas votre vie, cela ne remet pas en question leur intérêt. Cette mise à jour en est le parfait exemple.
Slack 24.05.10
30 avril 2024
Corrections de bogues
- C’est résolu : accepter une invitation à Slack Connect sans être connecté à Slack aurait dû vous diriger vers un écran de connexion sympathique. Au lieu de cela, vous étiez renvoyé vers un écran d’erreur étrange. Le premier cas de figure a été rétabli et le second supprimé. Vous pouvez désormais vous connecter sans crainte !
Slack 24.04.40
24 avril 2024
Nouveautés
- Dites bonjour à Slack AI ! Notre tout nouvel ensemble d’outils d’IA générative vous permet d’optimiser l’efficacité de vos recherches, de résumer les conversations instantanément, et bien plus encore. Rendez-vous dans notre Centre d’assistance pour découvrir comment vous pouvez mettre Slack AI à votre service : https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI
Slack 24.04.30
18 avril 2024
Corrections de bogues
- C’est corrigé : aviez-vous remarqué que les suggestions de statut personnalisé pour votre entreprise s’affichaient dans l’application pour ordinateur, mais pas sur appareil mobile ? C’était dû à un petit souci de désorganisation de notre part, nous en sommes désolés.
- C’est corrigé : dans certains messages envoyés par des applications et incluant des blocs de citation, le texte n’était pas mis en retrait et dépassait sur la marge de gauche. Nous avons pris les mesures nécessaires pour que ce problème ne se reproduise plus.
Slack 24.04.20
10 avril 2024
Nouveautés
- Il se passe quelque chose, non ? Difficile à dire. Le soleil brille un peu plus, la musique est plus douce… De quoi s’agit-il ? L’application Slack a été mise à jour. Peut-on faire le lien entre ces deux événements ? Peut-être.
Slack 24.04.10
4 avril 2024
Nouveautés
- [ERREUR : NOTES DE MISE À JOUR NON TROUVÉES] Attendez, ce n’est pas tout à fait juste... Certes, nous n’avons aucune correction particulière à vous annoncer cette fois-ci, mais nous souhaitons néanmoins vous faire savoir que nous travaillons constamment à l’amélioration de l’application. Nous en profitons également pour vous souhaiter un bon mois d’avril et nous espérons que vous ne rencontrez aucun souci.
Slack 24.03.40
27 mars 2024
Nouveautés
- Nous faisons tout notre possible en coulisses pour vous proposer un produit qui fonctionne conformément à vos attentes. Si vous remarquez quoi que ce soit, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse feedback@slack.com !
Slack 24.03.30
20 mars 2024
Corrections de bogues
- C’est corrigé : pour les utilisateurs dont la langue par défaut était le chinois, le japonais ou le coréen, les messages planifiés contenant les mentions « @-canal » ou « @-ici » étaient changés en « @... ». Nous aimons tous les mystères, mais pas dans ce contexte… La correction de ce bug a donc permis de faire réapparaître vos mentions. Ouf !
Slack 24.03.20
13 mars 2024
Nouveautés
- Nous avons mis à jour la fonction de recherche sur iPad afin d’y refléter les modifications récentes effectuées sur iPhone. Outre c coup de neuf printanier, vous pouvez désormais lancer des recherches depuis le menu « Accéder à… » (et trouver des canaux et des messages directs à partir de l’onglet Rechercher). Voici des fonctionnalités aménagées pour vous ménager !
Slack 24.03.10
6 mars 2024
Corrections de bogues
- L’option de programmation des messages était d’humeur paresseuse ces temps-ci : elle vous empêchait d’envoyer vos messages dans l’heure en cours. Déjà 11 h 02 ? Dommage, vous devrez attendre midi ! Même si faire semblant de louper le coche peut parfois être amusant, vous pourrez désormais programmer l’envoi de vos messages sous cinq minutes.
Slack 24.02.40
28 février 2024
Nouveautés
- Nous avons poli certaines aspérités de l’appli pour éviter que vous vous blessiez avec une écharde numérique. Vous n’avez jamais entendu parler d’ « écharde numérique » ? De toute façon, vous n’avez plus à vous en soucier.
Slack 24.02.30
22 février 2024
Nouveautés
- Objet de tous les regards cette semaine chez Slack, la nouvelle fonctionnalité : « À voir » débarque. Triez les messages non lus en un clin d’œil en les marquant comme lus et en envoyant directement des réponses rapides. Et si votre pouce a devancé votre pensée, le bouton Annuler est là pour vous sauver. Essayez la fonctionnalité « À voir » dès maintenant, ça vaut le coup d’œil !
Slack 24.02.20
14 février 2024
Corrections de bogues
- Le badge de l’icône de l’application indiquant la présence de messages non lus jouait à cache-cache jusqu’à l’ouverture de l’application. Ce qui n’était pas vraiment amusant car quoi de pire que de commencer sa journée en panique totale, en découvrant avec horreur des messages qui attendent une réponse urgente. Nous sommes sincèrement désolés pour ces montées de stress de bon matin.
Slack 24.02.10
8 février 2024
Corrections de bogues
- Imaginez : vous êtes invité(e) à une fête où les cadeaux ont été interdits, mais vous sonnez à la porte avec une boîte vide et impeccablement emballée. C’est un peu ce qu’il se passait quand l’application vous permettait de télécharger des pièces jointes vierges même après la désactivation des téléchargements par les administrateurs. Finis les faux espoirs : plus aucun téléchargement ne pourra être lancé lorsque ce paramètre sera activé.
Slack 24.01.50
31 janvier 2024
Corrections de bogues
- Lorsque des commentaires de canevas s’affichent dans les résultats de recherche, les Sherlock Holmes en herbe parmi vous auront peut-être remarqué qu’une icône de cadenas s’affiche (comme pour les canaux privés) au lieu de l’icône de canevas. Mais techniquement, est-ce qu’un canevas est un canal privé ? L’avocat du diable fait-il un guacamole d’enfer ? Si un électricien meurt, faut-il mettre sa famille au courant ? Si de nombreuses questions existentielles ne trouveront probablement jamais de réponse, nous pouvons en revanche vous assurer que nous avons débloqué la situation et que cet étrange mystère est résolu.
Slack 24.01.40
24 janvier 2024
Nouveautés
- Nous avons rangé les dossiers, nettoyé les fenêtres et éliminé la moindre trace de donnée inutile. Un brin de ménage n’a jamais fait de mal. Tout est en ordre désormais !
Slack 24.01.30
17 janvier 2024
Nouveautés
- Cette mise à jour est comme l’entracte d’un spectacle éblouissant, une petite pause qui nous permet de nettoyer la scène avant que le rideau ne se lève à nouveau. En d’autres termes, elle ne contient que des corrections et des améliorations mineures, mais nous préparons le terrain pour ce qui va suivre.
Slack 24.01.20
10 janvier 2024
Corrections de bogues
- Tous les bugs corrigés dans cette édition étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop complexes pour être expliqués en quelques mots. Mais le travail a été fait, les problèmes ont été résolus et l’application s’est encore un peu perfectionnée.
Slack 24.01.10
3 janvier 2024
Nouveautés
- Nouvelle année, nouvelle appli ! Cette année, notre résolution est d’améliorer Slack avec chaque mise à jour (promis, on ne laissera pas tomber en février). Dans cette logique, cette version contient des petites corrections et améliorations pour s’adapter au passage à 2024. Pour que Slack, tout comme nous, s’améliore un peu chaque jour.
Slack 23.12.21
15 décembre 2023
Corrections de bogues
- Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.
Slack 23.12.20
13 décembre 2023
Corrections de bogues
- Journal de bord du capitaine Slack du 20 décembre 2023 Un rapport officiel de notre équipe d’ingénierie nous a informés que le sélecteur d’espace de travail tronquait les URL et supprimait toutes les mentions « Enterprise ». Bien entendu, il s’agit d’une violation de la Directive Première de Slack, qui a pour objectif de veiller à l’exactitude des informations de l’application et, cela va de soi, de ne pas introduire de dysfonctionnements. Nous avons lancé une opération de contrôle sur le système pour rectifier ses dysfonctionnements. Le problème semble désormais résolu. Ouf, notre équipe a bien mérité sa pause café-Granola.
Slack 23.12.10
6 décembre 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : les fils de discussion sur l’iPad s’emmêlaient et les réponses contenant des liens chevauchaient d’autres messages. La situation est désormais dénouée. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et avec cette mise à jour de l’application, vous voilà tranquilles pour un bon bout de temps !
- C’est corrigé : sur l’iPad, le Commutateur rapide ne basculait pas vers le bon canal lors de la sélection avec la touche « Entrée » du clavier. Si certains trouvaient ce phénomène mystérieux, la plupart le jugeaient juste pénible.
Slack 23.11.40
29 novembre 2023
Corrections de bogues
- De plus, l’application crashait lorsque l’utilisateur activait l’option « Réduire toutes les images ». Que vous préfériez vos images masquées ou visibles, l’application ne se ferma plus.
- À l’instar de l’« effet observateur » en physique, interagir avec des fichiers et des images dans la vue Activité les faisait changer et se déplacer dans l’interface utilisateur. De notre côté, nous avons constaté que cette mise à jour a résolu le problème.
- Votre micro ne sera plus activé quand vous démarrez un appel d’équipe dans un canal privé. Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un espace de réflexion qu’il faut que votre équipe entende tous vos faits et gestes.
Slack 23.11.30
16 novembre 2023
Nouveautés
- Y a-t-il pire que de recevoir un message d’erreur ? Oui, ne pas le recevoir. Nous avons ajouté des alertes contextuelles dans l’application pour vous indiquer tout problème de connexion éventuel. Même si la connexion flanche, vous pourrez toujours compter sur notre communication.
Slack 23.11.20
8 novembre 2023
Nouveautés
- Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sontà venir prochainement. Bye !
Slack 23.11.10
1 novembre 2023
Nouveautés
- Merci d’avoir mis à jour votre application ! Les derniers changements effectués sont difficiles à résumer, mais nous faisons tout pour nous assurer que l’application fonctionne aussi bien que possible. Un petit pas pour Slack…
Slack 23.10.40
26 octobre 2023
Corrections de bogues
- À l’instar d’un joggeur qui améliore son temps petit à petit, cette mise à jour est modeste mais importante. Plus rapide et plus légère, l’appli s’améliore encore et toujours !
Slack 23.10.30
18 octobre 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : parfois, les messages Slack Connect n’indiquaient pas que vous étiez dans une conversation avec des personnes d’une autre entreprise. Le problème a été résolu. Nous nous excusons de tout couac éventuel lors des présentations.
Slack 23.10.20
11 octobre 2023
Corrections de bogues
- C’est résolu : la voix off n’indiquait pas lorsque la section d’un canal comportait des messages non lus. Ceux-ci restaient donc dans l’ombre. Il s’avère que tout ceci ne faisait pas bon ménage avec les échéances d’un projet. Nous sommes désolés de vous avoir donné du fil à retordre pour trouver tous vos messages.
Slack 23.10.10
5 octobre 2023
Nouveautés
- Ne faites pas attention à nous, on fait juste un peu de ménage. Adieu petits bugs et déchets numériques !
Slack 23.09.40
27 septembre 2023
Nouveautés
- Modifications mineures et petits réglages dans l’application. Nous vous remercions de vous tenir au courant de toutes les nouveautés. Si vous rencontrez le moindre problème, faites-le-nous savoir en nous envoyant un message à feedback@slack.com.
Slack 23.09.30
20 septembre 2023
Notre application fait peau neuve : des changements importants sont à venir ! Nous mettons à jour les versions desktop et mobile de Slack avec de toutes nouvelles vues conçues pour maximiser la concentration, l’organisation et la productivité. En fonction de votre forfait, vous ne verrez peut-être pas ces modifications immédiatement, mais consultez nos ressources au cours des prochaines semaines. En attendant, vous pouvez lire le résumé des nouveautés à venir sur notre blog à l’adresse SlackHQ.com.
Nouveautés
- Grid unifié : passer d’un espace de travail à un autre sur Enterprise Grid vous fatigue ? Tous les canaux dont vous faites partie au sein d’une organisation peuvent désormais être affichés dans une vue unique. Plutôt pratique.
- Des en-têtes et pieds de page organisés : les sections Messages directs, Brouillons, Fils de discussion et Plus tard sont plus faciles d’accès tout en occupant moins d’espace à l’écran. Vos pouces vous remercieront.
- Activité : une nouvelle section Activité regroupe vos Mentions, Fils de discussion, Réactions et Applications en un emplacement pratique. C’est l’endroit désigné pour connaître les nouveautés dans vos conversations.
- … et bien plus encore. Avons-nous précisé que toutes les informations sont sur ce blog ?
Slack 23.09.20
13 septembre 2023
Nouveautés
- Cette semaine, nous avons du pain sur la planche, mais il nous est difficile d’en dire plus. Comme un canard qui nage dans une rivière : sous l’eau, il agite ses pattes avec force, mais à la surface il semble glisser naturellement en suivant le courant. Eh bien cette semaine, le canard, c’est Slack.
Slack 23.09.10
6 septembre 2023
Nouveautés
- Ne faites pas attention à nous, on fait juste un peu de ménage. Adieu petits bugs et déchets numériques !
Slack 23.08.50
30 août 2023
Nouveautés
- Cette semaine, nous avons effectué des améliorations mineures, trop petites pour être mentionnées. Cependant, saviez-vous que vous pouvez consulter nos notes de mise à jour précédentes à tout moment ? Découvrez une fonctionnalité ! Admirez à quel point nous avons progressé ! Accordez-vous un petit moment de rire ! Elles sont toutes disponibles à l’adresse suivante : https://slack.com/release-notes/ios.
Slack 23.08.40
23 août 2023
Corrections de bogues
- L’authentification unique sème le trouble ? Notre flux de connexion par code QR tournait en boucle lorsque l’authentification unique était activée, ce qui vous faisait tourner en rond. Le problème a été résolu, et la boucle est bouclée.
Slack 23.08.30
16 août 2023
Corrections de bogues
- Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.
Slack 23.08.20
9 août 2023
Nouveautés
- Les images afficheront désormais un badge « ALT » pour indiquer qu’elles comprennent un texte alternatif ou une description de l’image. Ce texte peut être consulté en appuyant longuement sur une image, puis sur « Afficher la description » dans le menu qui apparaît.
Corrections de bogues
- C’est résolu : lorsque vous faites la queue quelque part, les gens s’organisent généralement en une seule file. Lorsque plusieurs fichiers étaient en attente pour être chargés, la file était désorganisée et aucun fichier ne partait. Nous avons réorganisé tout cela. Vous pouvez renvoyer des fichiers en attente sans crainte.
Slack 23.08.10
2 août 2023
Nouveautés
- C’est corrigé : nous n’avons pas beaucoup de nouvelles pour vous cette semaine, mais soyez sûrs que nous travaillons d’arrache-pied en coulisses pour que tout fonctionne au mieux. Si vous remarquez des choses anormales (ou même un peu bizarres), envoyez-nous un e-mail à l’adresse feedback@slack.com !
Slack 23.07.40
26 juillet 2023
Corrections de bogues
- C’est résolu : si une personne de votre équipe se trouvait sur un fuseau horaire en arrière du vôtre, il y avait un petit bug dans l'affichage de son heure locale. Celle-ci indiquait en effet "demain" et non "hier" durant le court laps de temps où vous étiez à cheval sur deux mois différents.
Slack 23.07.30
19 juillet 2023
Nouveautés
- Vous souhaitez jeter un œil dans un canal sans le marquer comme lu ? Appuyez longuement sur le nom de la conversation dans votre liste des canaux pour en afficher un aperçu. Pas besoin d'être Mata Hari pour jouer les espions !
Slack 23.07.20
12 juillet 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : lors de la connexion à un espace de travail sur Enterprise Grid, certains utilisateurs ont constaté que l’appli avait tendance à planter immédiatement. Quelle mauvaise entrée en matière ! Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau, et pour aussi longtemps que vous le souhaitez.
Slack 23.07.10
5 juillet 2023
Nouveautés
- Tous les bugs qui ont été corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués par des mots. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’appli est devenue un poil meilleure.
Slack 23.06.40
28 juin 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : le menu permettant d’envoyer des invitations aux canaux par e-mail disparaissait comme par magie avant que vous puissiez lire ce qui s’y affichait. Comme un jeu de cache-cache. Et vous ne pouviez plus ajouter de personnes à vos canaux. Ce problème est désormais résolu.
Slack 23.06.30
21 juin 2023
Corrections de bogues
- C’est résolu : à la consultation de l’écran d’information d’un canal, le champ Thème était systématiquement vide, même lorsqu’un thème avait été défini. Un hors sujet occasionnel peut faire émerger des idées. Cependant, avec un thème clair, vous pourrez recentrer le débat.
- C’est résolu : en lice pour le bug le plus ironique de l’année, la mise à l’échelle de l’indicateur bleu des messages non lus était cassée. En conséquence, la lecture du nombre de messages non lus était difficile ! L’indicateur a été redimensionné, vous pouvez ranger votre loupe.
- C’est résolu : le partage d’une URL dans un message direct via l’extension de partage iOS ne fonctionnait pas. On le sait tous : partager, c'est plus facile à dire qu'à faire. Le bug a été résolu, vous pouvez à nouveau partager vos liens.
Slack 23.06.20
14 juin 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : nous avons reçu des commentaires concernant notre fonctionnalité Mémos jugée décevante sur iOS, car elle ne fonctionnait pas du tout. Maintenant que le problème a été corrigé, vous devriez trouver les Mémos bien plus utiles (car ils sont désormais utilisables).
Slack 23.06.10
7 juin 2023
Nouveautés
- Vous utilisez un iPad avec un Magic Keyboard (ou même une souris) ? Vous pouvez désormais utiliser le clic secondaire pour ouvrir le menu contextuel pour les messages et les pièces jointes. Inutile d’utiliser des formules magiques, mais rien ne vous empêche d’essayer !
Slack 23.05.40
24 mai 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : la voix off refusait de lire le texte dans le champ de saisie du message et n’acceptait de parler qu’une fois que le message que vous écriviez avait été envoyé. Avec ce bug corrigé, la voix off devrait maintenant être un partenaire d’écriture beaucoup plus utile.
- C’est corrigé : lors de l’ajout de personnes à un canal, la voix off ne lisait pas correctement l’étiquette du bouton « fermer la fenêtre ». Elle a désormais amélioré ses capacités de lecture. Ouf !
Slack 23.05.30
17 mai 2023
Nouveautés
- Vous avez déjà connu des semaines où vous avez le sentiment que rien n’avance, mais en y repensant plus tard, vous vous rendez compte que c’était tout le contraire ? C’est exactement le genre de semaine que connaît l’application.
Slack 23.05.21
15 mai 2023
Corrections de bogues
- Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.
Slack 23.05.20
10 mai 2023
Nouveautés
- Les bugs ont été éliminés, les performances améliorées, le travail a repris et le résultat est au top. Profitez de Slack de manière responsable.
Slack 23.04.40
26 avril 2023
Nouveautés
- Petit rappel de la journée : vous êtes unique et vous comptez pour les autres plus que vous ne vous imaginez. Sinon, aucun grand changement à signaler au niveau de l’application cette fois-ci. Bonne journée !
Slack 23.04.30
19 avril 2023
Corrections de bogues
- Imaginez : vous recevez une invitation pour participer à une soirée exceptionnelle. Puis une deuxième. Puis une troisième. Et lorsque vous décidez de quitter la première fête pour retrouver des amis dans la suivante, une personne retire votre nom de toutes les listes d’invitations après votre départ. Notre dernier bug, c’était un peu ça. Des utilisateurs étaient déconnectés de tous les espaces de travail alors qu’ils ne voulaient se déconnecter que d’un seul. Maintenant que nous avons résolu le problème, vous pouvez entrer dans toutes les soirées... ou plutôt, tous les espaces de travail que vous voulez.
Slack 23.04.20
12 avril 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : si tout le monde quitte un appel d’équipe, nous désactiverons automatiquement votre micro afin de vous éviter de parler dans le vide. Ce qui ne vous empêche pas continuer la conversation en tête-à-tête avec vous-même.
Slack 23.04.10
5 avril 2023
Nouveautés
- Pas de gros correctifs à signaler cette semaine, mais ça ne saurait tarder ! Non pas que notre objectif soit d’introduire des bugs, on est d'accord. Mais les faux pas, les ajustements, les erreurs et les corrections sont inhérentes à tout développement. Nous espérons en tout cas que vous appréciez l'aventure avec nous.
Slack 23.03.50
29 mars 2023
Nouveautés
- Pas de nouvelle, bonne nouvelle ! Enfin, ça peut vouloir dire le contraire, mais pas cette fois. Cette fois, c’est bien « pas de nouvelle, bonne nouvelle ». Tant mieux ! Bref, vous pouvez reprendre le cours normal de votre journée.
Slack 23.03.40
22 mars 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : la modification de votre planning de notifications pour le lundi ou le vendredi affectait sans raison les deux jours. Nous sommes sincèrement désolés pour la gêne occasionnée.
- C’est corrigé : en cliquant sur le lien d'un message Slack dans une autre application, vous étiez parfois redirigé vers la page de connexion. Nous ne vous avions pas reconnu, mais nous avons fait vérifier notre vue depuis !
Slack 23.03.30
15 mars 2023
Nouveautés
- Nous publions des mises à jour chaque semaine pour garantir des performances optimales, mais parfois nous n’avons pas d’information particulière à partager. Profitons-en pour (re)parler des choses bonnes à savoir. Par exemple, saviez-vous que sur appareil mobile, vous pouvez appuyer de manière prolongée sur un message pour le marquer comme non lu, et ainsi pouvoir le lire tranquillement sur votre ordinateur ? Ou que vous pouviez définir un rappel pour le lire plus tard ? Vous le saviez déjà ? Tant mieux ! Nous ne vous dérangeons pas plus longtemps.
Slack 23.03.20
8 mars 2023
Corrections de bogues
- C’est résolu : en consultant une conversation sur iPad, les utilisateurs ont pu remarquer la présence occasionnelle d’un bouton « Retour » qui ne menait nulle part. Il s’agissait en fait d’un rappel du temps qui passe inexorablement et des regrets qui l'accompagnent. Non, en fait c’était juste un bug. Désolé !
Slack 23.03.10
1 mars 2023
Nouveautés
- À compter du 6 mars, vous ne pourrez plus vous connecter si vous utilisez certaines anciennes versions de Slack. Si vous avez mis Slack à jour au cours de l’année écoulée, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes. Si vous n’avez pas effectué de mise à jour depuis plus d’un an, il y a peu de chances que vous puissiez lire ce message, mais nous le publions tout de même pour la postérité. Alors, n’oubliez pas de mettre vos applications à jour, notre équipe d’assistance vous en sera reconnaissante !
Slack 23.02.40
22 février 2023
Nouveautés
- Avez-vous déjà créé un canal qui devait être privé, mais oublié de le définir en tant que tel ? Ça peut être stressant de devoir ouvrir le tableau de bord pour convertir #anniversaire-surprise-julie ou #documents-financiers en canal privé avant que quelqu’un ne tombe dessus. Dorénavant, les administrateurs et les propriétaires pourront trouver cette option dans la section des informations du canal afin de masquer plus rapidement tout contenu confidentiel.
Slack 23.02.30
13 février 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : le partage d’une carte de contact depuis iOS dans Slack ne fonctionnait pas. Comme si l’application vous disait « non merci ». Nous avons rétabli les communications et vous pourrez dorénavant partager vos contacts dans Slack.
- C’est corrigé : chaque fichier importé dans Slack apparaissait comme « Fichier provenant d’iOS », quel que soit le nom que vous aviez saisi. Le problème a été résolu, nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Slack 23.02.20
9 février 2023
Nouveautés
- Où que vous soyez, partagez votre écran dans les appels d’équipe sur mobile ! Ouvrez simplement le menu Plus d’options après avoir lancé un appel d’équipe et appuyez sur Partager l’écran. Vous pouvez même utiliser l’application Slack en arrière-plan pour partager le contenu que vous souhaitez depuis votre appareil.
Corrections de bogues
- C’est corrigé : l’indicateur d’activité de tous les utilisateurs était carré (la forme habituellement réservée aux comptes invités). Nous avons rétabli l’ordre des choses : un rond pour les membres à part entière, un carré pour nos chers invités.
- C’est corrigé : lors de l’utilisation de la voix off, il était impossible d’ouvrir les fichiers médias joints aux messages des fils de discussion. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Slack 23.02.10
1 février 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : lorsque vous appuyiez sur une suggestion proposée par la saisie semi-automatique, la mise en forme existante disparaissait. Nous avons réglé le problème.
Slack 23.01.40
26 janvier 2023
Nouveautés
- Vous pouvez faire plusieurs choses à la fois, et nous aussi. Les clips vidéo peuvent désormais être réduits dans une fenêtre plus petite, vous permettant de poursuivre la lecture tout en travaillant en parallèle.
Corrections de bogues
- C’est corrigé : nous ne reconnaissions pas les chaînes d’émojis à la fin des messages, provoquant la disparition des post-scriptum illustrés. Que les utilisateurs et utilisatrices de Wordle se rassurent, ce problème est résolu.
- C’est corrigé : le lecteur d’écran basculait sur le mauvais haut-parleur lors de l’enregistrement d’un clip audio avec la fonction Voix off activée, rendant le discours presque inaudible. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Slack 23.01.30
19 janvier 2023
Nouveautés
- Le saviez-vous ? Vous pouvez définir des rappels dans Slack. Sélectionnez « Définir un rappel » après avoir appuyé de façon prolongée sur un message ou saisissez « /rappeler » n’importe où dans Slack, et Slackbot vous enverra une notification en temps voulu.
Slack 23.01.20
11 janvier 2023
Corrections de bogues
- C’est corrigé : copier des liens de message laisse une piste qui permet de remonter facilement à une conversation dans Slack. Malheureusement, à cause d’un bug, ces liens ne fonctionnaient pas sur mobile. Nous avons résolu le problème et les liens fonctionnent à nouveau.
Slack 23.01.10
4 janvier 2023
Nouveautés
- Ça y est, nous sommes en 2023 ! Comme nous, vous faites le bilan de l'année passée tout en envisageant l’avenir. Alors cette mise à jour n'est pas révolutionnaire, mais elle pose les bases du futur. Slack n'est pas devenu radicalement différent, disons que nous nous sommes juste un peu améliorés. Bonne année !
Slack 22.12.21
19 décembre 2022
Corrections de bogues
- Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.
Slack 22.12.20
15 décembre 2022
Corrections de bogues
- Saviez-vous que vous pouvez configurer des applications pour qu’elles publient des messages à votre place dans Slack ? Cependant, un bug récent affichait le nom de l’application et son icône à la place de l’auteur du message, ce qui pouvait être déroutant. Ce bug a été corrigé.
Slack 22.12.10
7 décembre 2022
Nouveautés
- Live Text repousse les limites du copier-coller, permettant désormais de travailler des images et des vidéos mises en pause. À vos Ctrl + C !
Corrections de bogues
- C’est corrigé : les utilisateurs de clavier japonais ne voyaient pas la liste de suggestions d’utilisateurs lorsqu’ils essayaient de mentionner quelqu’un. Nous avons rétabli les suggestions pour faciliter les mentions.
- C’est corrigé : si une personne répond dans un fil de discussion avec une URL, vous pouvez désormais utiliser VoiceOver pour l’activer. Testez cette fonctionnalité avec slack.com.
- C’est corrigé : l’élément « Envoyer des commentaires » dans l’écran des préférences fonctionne désormais correctement. Nous espérons ne recevoir que des bonnes nouvelles !
Slack 22.11.40
30 novembre 2022
Nouveautés
- Vous pouvez désormais créer de nouveaux émojis personnalisés pour votre espace de travail directement sur votre téléphone ! Tout d’abord, ouvrez le sélecteur d’émojis et saisissez un nouveau nom d’émoji dans la zone de recherche. Lorsque la recherche affiche « Aucun résultat », appuyez sur « Ajouter un émoji personnalisé » pour prendre une photo ou en choisir une dans votre photothèque. Transformez en émoji vos animaux de compagnie, vos photos de vacances, votre médaille d'athlétisme de CM1 que votre mère a encadré dans son salon depuis 20 ans…
Corrections de bogues
- C’est corrigé : après avoir transféré une image d’une autre application à Slack, la feuille de partage avait tendance à s’éterniser au lieu de comprendre qu’on n’avait plus besoin d’elle. Dorénavant, elle s’éclipsera poliment une fois sa tâche accomplie.
- C’est corrigé : si vous essayiez de partager un ancien message de vos messages directs ou d’un canal privé dans cette même conversation, le bouton « Envoyer » refusait de devenir vert. Vous pouvez à présent relancer facilement des sujets de discussion précédents. Faites l’essai en appuyant longuement sur un message, puis en touchant « Partager le message ».
Slack 22.11.30
15 novembre 2022
Corrections de bogues
- C’est corrigé : modifier une liste à puce ou numérotée pouvait parfois bouleverser toute une mise en forme… ce qui était tout à fait déplacé, au propre comme au figuré. Le changement faisant partie de la vie, l’application saura désormais composer avec cette réalité.
- C’est corrigé : connaissez-vous le proverbe « Tu vas à la chasse, ton enregistrement audio trépasse » ? Non seulement il n'est pas très connu, mais il est caduque ! Car désormais, si vous retournez en arrière dans le canal quand vous enregistrez un clip audio, celui-ci ne s’effacera plus spontanément.
- C’est corrigé : le sommeil, c’est important. Pourtant, quand votre téléphone se met en veille en plein milieu d’un enregistrement de clip audio (en l’interrompant, tant qu’à faire), c'est plutôt un cauchemar. Dorénavant, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles ; nous nous chargeons de garder votre téléphone éveillé tant que l’enregistrement n’est pas terminé.
Slack 22.11.20
9 novembre 2022
Rien de très nouveau cette semaine, mais nous travaillons bien sûr d'arrache-pied pour que tout fonctionne au mieux. Si vous remarquez quelque chose d'anormal (ou même d'un peu étrange), envoyez-nous un e-mail à l’adresse feedback@slack.com !
Slack 22.11.10
2 novembre 2022
Corrections de bogues
- C’est corrigé : les utilisateurs de VoiceOver remarqueront que la lecture différencie à nouveau les paragraphes lors de l’ouverture d’un message en vue détaillée, ce qui vous permet de sauter des blocs de texte. Si les infos que vous recherchez sont souvent entourées de longs préambules, vous serez ravis.
Slack 22.10.50
26 octobre 2022
Nouveautés
- Pas de grand changement cette fois-ci. Parfois, le meilleur moyen de mesurer les progrès accomplis est de prendre du recul pour constater le chemin parcouru. Le saviez-vous ? Autrefois nous développions des jeux vidéo. C’est assez incroyable.
Slack 22.10.40
19 octobre 2022
Nouveautés
- Vous l’attendiez ? La voici ! Nos applications pour iPhone et iPad prennent désormais en charge la fonction de glisser-déposer dans le contexte de la saisie de messages ! Vous pouvez déposer des fichiers, photos, vidéos, des liens et du texte dans la zone de rédaction afin qu’ils soient joints à votre message.
Corrections de bogues
- C'est corrigé : lorsque vous essayiez d’utiliser plusieurs fois de suite le même émoji, l’application ne l’affichait qu’une seule fois. Nous ne nous mettrons plus en travers de vos décisions artistiques. Si vous estimez que votre message ne saurait être complet sans 5 émojis de mégaphone (car vous aimez faire entendre votre voix), il en sera ainsi.
Slack 22.10.20
10 octobre 2022
Nouveautés
- Si vous aimez faire le ménage, vous pouvez prendre une pause pour réorganiser les canaux dans les sections de votre barre latérale (si vous avez déjà créé ces sections depuis l’application pour ordinateur). De quoi satisfaire les pulsions d'organisation !
Corrections de bogues
- C'est corrigé : lorsque vous faisiez une pause dans la rédaction d’un message (en particulier si ce message était en japonais), à votre retour, vous pouviez constater que le clavier avait également pris sa pause et n’était pas disposé à reprendre le travail. Rien de personnel, c'est promis.
- C'est corrigé : plus personne ne se rappelle des numéros de téléphone, et c’est aussi notre cas. Dorénavant, si vous copiez un numéro de téléphone depuis votre application Contacts et que vous le collez dans Slack, il sera correctement ajouté à votre message.
- C'est corrigé : les canaux Slack Connect n’affichaient pas la liste complète de leurs membres tant que vous n’aviez pas rejoint ledit canal. Nous avons corrigé ce bug car il s’agit simplement de Slack Connect, et non d'un organisation secrète.
Slack 22.10.10
3 octobre 2022
Nouveautés
- Exprimez-vous davantage avec la vidéo, les réactions émoji en direct et plus encore, disponibles maintenant dans les appels d’équipe sur appareils mobiles !
Corrections de bogues
- C’est corrigé : notre rôle, c’est d'éliminer les bugs, pas les icônes de l’espace de travail. Mais nous nous sommes un peu emmêlé les pinceaux dernièrement. L’icône du coin supérieur gauche apparaissait ainsi toute écrasée, mais la voilà de nouveau pleine et entière.
- C’est corrigé : apparemment, certains canaux étaient hantés, causant de mystérieux plantages chaque fois que quelqu’un les ouvrait. Heureusement, nous savions vers qui nous tourner. [REMARQUE : Aucun fantôme n’a été arrêté dans le cadre de la correction de ce bug.]
Slack 22.09.40
26 septembre 2022
Corrections de bogues
- C’est corrigé : il arrivait parfois qu’un message contenant une @mention affiche la mention deux fois de suite. Cela pouvait sembler un poil insistant, voire impoli, mais ça n'arrivera plus !
Slack 22.09.30
19 septembre 2022
Corrections de bogues
- Ces derniers temps, vous avez peut-être remarqué dans l’application que vos recherches n'aboutissaient à aucun résultat. Vous pouvez désormais lancer la même recherche autant de fois que vous le souhaitez et nous nous assurerons qu’elle fonctionne à chaque fois.
Slack 22.09.20
12 septembre 2022
Nouveautés
- À tous les utilisateurs d’iPad : le Quickswitcher devient encore plus rapide. Désormais, un simple Cmd + K vous permet de passer d’un canal à un autre de façon fluide et de commencer directement à saisir du texte sans ne jamais rien manquer.
Corrections de bogues
- C’est corrigé : nous avons effectué une modeste mise à jour de fonctionnalité de détection de débridage pour rendre celle-ci compatible avec iOS 16.
- C’est corrigé : en mode écran divisé sur iPad, la boîte de suggestion de la saisie automatique était absente de l’éditeur. Nous avons résolu ce problème et nous nous excusons d'avoir rendu chaotique le multitâche. Vous pouvez à nouveau exécuter plusieurs tâches sur différents écrans.
- Nous avons corrigé tout ce qui pouvait vous empêcher de transférer des fichiers de Slack à d’autres applications. Toutes nos excuses pour les difficultés rencontrées, j'espère qu'on restera amis !
Slack 22.09.10
6 septembre 2022
Nouveautés
- Utiliser l’option de partage pour plusieurs fichiers, images ou vidéos générait un message individuel pour chaque élément, ce qui encombrait le canal ou le message direct et compliquait la navigation en balayant l’écran. Désormais, tous les éléments sont regroupés en pièces jointes dans un message unique, pour un affichage mieux organisé.
- Avez-vous déjà essayé d’ajouter une personne à un canal ou à un message direct mais vous ne la trouviez pas dans la liste des résultats ? Nous proposons désormais des résultats qui prennent en compte les personnes à qui vous avez fréquemment et récemment envoyé des messages.
- Dans les canaux, vous verrez désormais un petit indicateur dans les fils de discussion contenant un brouillon de message. Vous pourrez ainsi reprendre facilement là où vous en étiez.
- Lorsque vous attribuerez un nom à un nouveau canal, les espaces typographiques se transformeront automatiquement en traits d’union, pour que vous n’ayez plus à faire le changement manuellement.
Slack 22.08.50
29 août 2022
Corrections de bogues
- C’est corrigé : lorsque vous exportiez des fichiers de Slack vers une autre appli, le nom du fichier pouvait changer et inclure une suite de chiffres aléatoires. Mea culpa, cette erreur venait de notre côté. Vous pouviez toujours essayer de les jouer au loto, certes, mais bon.
- C’est corrigé : c’est toujours très sympa d’utiliser des surnoms et diminutifs entre collègues. Mais si l'un deux avait choisi de ne pas afficher son nom et prénom, alors vous ne pouviez pas du tout les visualiser, même dans le profil de la personne. Désormais, vous pourrez toujours voir le nom et prénom de quelqu’un sur sa photo de profil. Spéciale dédicace à tous les Guigui (Guillaume en vrai).
Slack 22.08.40
22 août 2022
Corrections de bogues
- C’est corrigé : lors de la rédaction d’un message en coréen, les premiers caractères ne s’affichaient pas correctement. Désormais, tout message nébuleux sera le fait de l'homme et non de la machine.
Slack 22.08.30
15 août 2022
Nouveautés
- Les en-têtes, dans la partie supérieure des conversations, ont été mis à jour afin d’être plus informatifs, moins chargés et tout simplement plus lisibles. Dorénavant, vous verrez le nombre de marque-pages et de messages épinglés à côté du nombre de membres, et si vous appuyez sur ce texte, vous accéderez à l’écran des informations de la conversation.
- Vous avez déjà lancé par erreur une recherche dans le champ « Accéder à... » ou essayé de trouver un canal à partir de la recherche ? Nous avons simplifié la navigation entre ces deux voies de recherches, afin que vous arriviez toujours à bon port.
Corrections de bogues
- C'est corrigé : si les échecs de chargements depuis OneDrive ou Google Drive vous faisaient grincer des dents, inutile de prendre rendez-vous chez le dentiste, le bug a été résolu !
- C'est corrigé : les chargements d’images garderont le nom que vous leur attribuez, plutôt que le nom par défaut « Image téléchargée depuis iOS ». Plus pratique !
- C'est corrigé : parfois, accepter une invitation à rejoindre un appel d’équipe en cours se soldait par un échec. Nous avons corrigé le problème, vous pouvez désormais rejoindre vos appels d’équipe.
Slack 22.08.20
8 août 2022
Nouveautés
- Avis aux utilisateurs d’iPad : vous constaterez que les boutons, les menus et la liste des canaux s’affichent désormais en surbrillance lorsque votre pointeur passe dessus pour indiquer où vous pouvez interagir.
Corrections de bogues
- C'est corrigé : clarté et accessibilité vont de pair. Désormais, VoiceOver fera une pause entre chaque élément d'un message annoncé. Comme un rappel de prendre le temps de respirer profondément.
- C'est corrigé : parfois, les liens dans les messages d’un espace de travail ne s’ouvraient pas dans un autre, même si vous étiez connecté(e) aux deux espaces de travail. Rassurez-vous, c’était un bug. Désormais, les liens des messages s’ouvriront où que vous soyez.
Slack 22.08.10
1 août 2022
Nouveautés
- Nous faisons tout notre possible en coulisses pour vous proposer un produit qui fonctionne conformément à vos attentes. Si vous remarquez quoi que ce soit, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse feedback@slack.com !
Slack 22.07.30
25 juillet 2022
Nouveautés
- C'est corrigé : la synchronisation de vos préférences dans vos applications est importante. Désormais, l’option « Synchroniser avec iOS » sous Préférences > Accessibilité fonctionnera comme il se doit. Ce que vous verrez dans Slack correspondra ainsi aux paramètres de votre système.
Slack 22.07.15
11 juillet 2022
Nouveautés
- Rien à signaler cette fois-ci. Du moins rien de visible, mais il se passe beaucoup de choses en coulisse. Nous travaillons d'arrache-pied pour améliorer Slack, mais il s’agit cette fois d’un travail de fond.
Slack 22.07.10
5 juillet 2022
Nouveautés
- Rien de particulier à signaler cette semaine mais nous sommes quand même occupés, rassurez-vous… Disons que nous nous travaillons en coulisse, pour que tout soit prêt la prochaine fois qu’une mise à jour pointe le bout de son nez.
Slack 22.06.25
27 juin 2022
Corrections de bogues
- C'est corrigé : la programmation d’un message à envoyer plus tard affichait une confirmation dans tous vos canaux et messages directs (et pas seulement dans celui où le message devait finalement apparaître). Un peu comme cliquer sur répondre à tous par erreur. Et paniquer. C’est pourquoi nous nous assurons désormais que ces messages sont mieux ciblés.
Slack 22.06.20
20 juin 2022
Nouveautés
- Nous avons apporté un certain nombre d’améliorations à l’interface Recherche. Résultat : moins de recherche et plus de résultats. Désormais les mots clés sont mis en évidence, les onglets bénéficient d’un formatage plus propre et le nombre de résultats obtenus est affiché en haut de la liste.
Slack 22.06.15
13 juin 2022
Corrections de bogues
- Personne n’aime entendre « T'as essayé d’éteindre et de rallumer ? ». Et pourtant, la liste des canaux refusait parfois de charger sans redémarrer l’application. Pour le plus grand bonheur de tous les techniciens et utilisateurs, nous avons remédié à ce problème.
- C'est corrigé : si ça ne marche pas du premier coup, réessayez. Mais si le chargement de votre fichier a échoué à cause d’une connexion défaillante, votre deuxième tentative sera refusée. Slack ne vous laissera plus perdre votre temps et rencontrer une deuxième fois l'échec.
Slack 22.06.10
24 mai 2022
Corrections de bogues
- C’est corrigé : les chargements de fichier échouaient périodiquement en raison de la transmission d’identifiants de fichiers temporaires au lieu d’identifiants de fichiers définitifs. Un peu comme quand votre moniteur d’auto-école vous donnait votre permis de conduire provisoire sur papier en attendant de recevoir votre vrai permis… Cette simple feuille de papier qui a fini dans la boîte à gant ? Eh bien disons qu’on a vidé la boîte à gants.
- C'est corrigé : quand les utilisateurs sur iPad rejoignaient un appel d’équipe en cours, ils ne pouvaient pas désactiver leur micro. Tous les participants profitaient donc des bruits de perceuse du voisin ou des cris des enfants. Nous avons résolu ce bug, et vous pourrez à nouveau rejoindre des appels d’équipe sans avoir à vous isoler dans la salle de bains.
Slack 22.05.20
23 mai 2022
Nouveautés
- Lors du téléchargement de photos, celles que vous aviez marquées comme favorites dans l’appli Apple Photos arborent à présent un petit cœur dans l’aperçu du chargement. Des options claires et des petits cœurs, elle est pas belle, la vie ?
Corrections de bogues
- C’est corrigé : étrangement, appuyer sur l’icône « + » n’affichait pas la liste complète des commandes de flux de travail dans un canal. En fait, des commandes supplémentaires étaient nécessaires. Peut-être que l’icône aurait dû être un signe moins, allez savoir.
- C’est corrigé : l’icône d’e-mail était absente des e-mails transférés à un canal Slack. Au cas où la succession de RE : RE : RE : et les signatures d’e-mail agrémentées de citations philosophiques ne suffiraient pas pour que vous deviniez qu’il s’agit d’un e-mail, nous avons rajouté l’icône, juste pour être sûrs.
- C’est corrigé : essayer de partager ou d’enregistrer des fichiers Photoshop aboutissait à une erreur de téléchargement. Pire, vous ne pouviez même pas télécharger un fichier Photoshop, toutes nos confuses !
- C’est corrigé : si Slack était configuré pour utiliser le navigateur intégré à l’application et que vous tentiez d’ouvrir un lien à l’intérieur d’un aperçu de fichier, il ne se passait rien. À l’instar de Batman et Bruce Wayne, le navigateur et l’outil d’aperçu ne pouvaient pas se trouver au même endroit en même temps.
- C’est corrigé : l’onglet Mentions et réactions fait désormais la différence entre les @mentions de votre nom et l’utilisation de vos mots clés. Vous ne verrez donc plus le message « [person] a mentionné votre nom » quand un collège publie un message parlant de recettes. À moins que votre nom d’affichage soit @recettes. Nous ne sommes pas là pour juger.
Slack 22.05.10
9 mai 2022
Corrections de bogues
- C'est corrigé : dans les entreprises où un navigateur mobile est requis, l’application utilisait par défaut celui intégré à Slack lors de la connexion. De ce fait, le navigateur tentait de vous authentifier, ce qui aboutissait à un refus et un abandon. Dorénavant, le bon navigateur sera utilisé, donc si vous ne parvenez pas à vous connecter, c’est que vous avez commis une erreur. A priori.
Slack 22.04.20
25 avril 2022
Corrections de bogues
- C'est corrigé : lors de l’affichage d’un fichier sur iPad, la barre de menus n’apparaissait pas. En d’autres termes, vous ne pouviez effectuer aucune action telle que partager le fichier, le commenter ou l’enregistrer pour plus tard. Vous pouviez uniquement le contempler, comme un tableau de maître. Même si nous sommes sûrs que chaque fichier que vous chargez est magnifique, nous tenons également à vous fournir les outils dont vous avez besoin pour l’exploiter.
- C'est corrigé : appuyer sur une notification pendant la consultation d’un long fil de discussion pouvait parfois surcharger l’application et l’amener à faire une sieste imprévue. Le flux d’énergie a été redirigé et les plantages poliment refusés.
Slack 22.04.10
11 avril 2022
Nouveautés
- Les utilisateurs d’iPad vont être contents. La nouvelle disposition ressemble davantage à celle sur ordinateur, la barre latérale a été modifiée pour optimiser l’organisation et la navigation, et nous avons renforcé la prise en charge des options d’accessibilité pour iOS. Découvrez l’ensemble des nouveautés ici : https://slack.com/intl/fr-fr/blog/news/ipad-app-new-look-improved-functionality
Corrections de bogues
- C’est corrigé : saviez-vous que vous pouviez utiliser des raccourcis clavier avec l’application pour iPad ? Disons plutôt qu'ils fonctionnent maintenant correctement ! Utilisez ⌘ + [ and ⌘ + ] pour parcourir les conversations que vous avez récemment consultées.
Slack 22.03.20
28 mars 2022
Corrections de bogues
- C’est corrigé : modifier la description d’un canal dans l’écran d’informations de celui-ci mettait à jour le thème du canal, et inversement. Un peu comme marcher la tête à l'envers. Après une rotation de 180°, nous avons remis la tête en haut et corrigé ce bug.
Slack 22.03.10
14 mars 2022
Nouveautés
- Avant de rejoindre un canal, sa prévisualisation affiche désormais son nom et sa description afin d’obtenir un peu plus de contexte. Cela pourra vous aider à déterminer si le canal #python est destiné aux programmeurs ou aux fans de reptiles.
- Si vous n'êtes pas de ceux qui commencent leur journée de travail à 8 h pétantes (ou si les alertes de Slackbot au réveil vous donnent envie de retourner direct au lit), vous pouvez dorénavant choisir quand vos rappels « Demain » ou « La semaine prochaine » apparaissent. Allez dans Préférences > Notifications pour sélectionner le réglage qui vous convient.
Corrections de bogues
- C’est corrigé : appuyer sur un lien de message provenant d’une application vous faisait accéder au message lié, et non à la réponse du fil de discussion. Un peu comme si vous demandiez votre chemin pour aller voir l’Arc de Triomphe, et que l’on vous répondait « oui, c’est à Paris ». Nous avons mis un petit coup de polish pour rendre le design plus ergonomique.
Slack 22.02.20
28 février 2022
Nouveautés
- Attention : afin de pouvoir continuer à prendre en charge les capacités grandissantes des nouveaux systèmes d’exploitation, cette version de Slack sera la dernière à supporter iOS 13. Vous pourrez toujours utiliser Slack, mais vous devrez passer à iOS 14 pour profiter des nouvelles versions et fonctionnalités.
- Nous avons résolu une série de bugs liés à la création de messages et de listes contenant des caractères coréens. D’ailleurs, comment surnommer une série de bugs ? La loi de Murphy ? Une spirale du pire ? Bref, c'est corrigé.
- Vous avez déjà publié votre réponse dans un fil de discussion en pensant que vous répondiez dans le canal principal ? Nous aussi. C’est pourquoi vous pouvez désormais partager rétroactivement les messages des fils de discussion dans le reste du canal. Il suffit d’appuyer de manière prolongée sur le message en question, puis de sélectionner l’option « Envoyer des réponses à ce canal ».
- Les menus, c’est la préhistoire ! Vous pouvez désormais transformer un texte en lien hypertexte en le sélectionnant et en collant votre URL par-dessus. Le texte reste identique, et inclut désormais un lien vers la destination que vous souhaitez.
- Lorsque vous envoyez un message direct pour la première fois à un utilisateur, les pronoms qu’il utilise s’affichent au début de la conversation. Nous espérons que ce petit plus facilitera le respect et l’inclusion entre collègues.
Corrections de bogues
- C’est corrigé : passer la zone de composition d’un message en plein écran ne modifiait pas réellement la taille de la zone de texte. C’était juste une illusion, un peu comme ces images où l’on voit deux visages ou deux vases, selon sa personnalité profonde. L’agrandissement a été rétabli.
- C’est corrigé : démarrer un appel Zoom dans un canal en appuyant sur le nom du canal et en faisant défiler jusqu’à l’option « Démarrer un appel » ne fonctionnait pas. Il ne se passait rien, même pas une petite sonnerie. À présent, tout fonctionne correctement. Attention, l’abus de Zoom est dangereux pour la santé, à consommer avec modération !
Slack 22.02.10
15 février 2022
Corrections de bogues
- C'est corrigé : lors du partage d’un fichier dans Slack depuis une autre application, les messages directs de groupe n’affichaient pas les noms, mais uniquement des espaces blancs et des virgules. Un peu comme le lancer de bouquet de fleurs dans un mariage, sauf que l’envoi de messages requiert plus de précision.
- C'est corrigé : si vous consultiez le profil d’un utilisateur dans l’application mobile, de longs liens s’affichaient parfois à la place des URL interactives censées apparaître. Nous avons raboté ces liens interminables.
Slack 22.01.30
31 janvier 2022
Nouveautés
- Vous pouvez désormais trier vos conversations par activité récente. Appuyez sur le bouton dans le coin supérieur droit de votre onglet Accueil pour découvrir cette nouvelle fonctionnalité.
Corrections de bogues
- Certains utilisateurs nous ont signalé être bloqués dans une boucle d’authentification unique, comme dans un mauvais remake du film "Un jour sans fin". C'est corrigé, vous pouvez dorénavant vous connecter normalement.
- L'option « Appeler » n'apparaissait pas quand vous consultiez le profil d’un(e) collègue. Non, ce n'était pas une façon sournoise de vous dissuader de contacter les personnes, mais tout simplement une erreur de code !
Slack 22.01.20
18 janvier 2022
Corrections de bogues
- C'est corrigé : si vous consultiez les détails d’une application dans votre espace de travail puis que vous basculiez vers l’onglet des messages, l’application mettait bien trop de temps à charger. Un peu comme une longue pause en plein milieu d’une monologue, et l'on se demande si l'acteur a oublié son texte.
Slack 22.01.10
3 janvier 2022
Corrections de bogues
- C'est corrigé : lorsque le mode sombre était activé dans l’application, les liens hypertextes s’affichaient dans une couleur qui les rendaient difficiles à distinguer et à lire. Le mode sombre a été conçu pour le confort des yeux, et non pour simuler la lumière d’une bougie. Nous avons donc augmenté la luminosité de quelques crans.
Slack 21.12.10
6 décembre 2021
Corrections de bogues
- C'est corrigé : vous trouvez que tout va trop vite, surtout les GIF et les émojis ? Eh bien vous aviez raison, il s’agissait d’un bug sur le nouvel iPhone 13 Pro. Les images animées seront dorénavant lues à vitesse normale.
- C'est corrigé : pour les canaux accueillant deux personnes, les notifications ne mentionnaient pas le nom de la conversation. Nous avons rétabli les titres, afin que vous sachiez si un message provient de #toi-et-moi ou de #nous-deux.
- C'est corrigé : en lançant une réunion Zoom via la commande /zoom, le bouton « Rejoindre » ne fonctionnait pas correctement. Le problème a été résolu, donc plus d'excuse pour arriver en retard aux réunions désormais !
- C'est corrigé : le symbole officiel d’Apple (option + maj + K sur les claviers Mac) ne s’affichait pas correctement dans toutes les zones de l’application iOS. Le problème est résolu, et la pomme est à nouveau intacte, à une bouchée près !
- C'est corrigé : quand une liste à puce contenait des signes de ponctuation, elle intégrait parfois des retours à la ligne forcés lors de son envoi. De quoi rendre votre message saccadé et parfois agressif. Ce n'était pas notre but, et nous espérons que cela n'a pas créé de tensions avec vos interlocuteurs.
Slack 21.11.20
15 novembre 2021
Nouveautés
- La liste des canaux a amélioré son ergonomie. Appuyez longuement sur un canal ou un message direct dans l’onglet Accueil pour marquer une conversation comme lue, interrompre les notifications, copier le nom d’un canal ou le quitter. Tout cela d’une simple pression du doigt !
Corrections de bogues
- C'est corrigé : les informations d'un statut personnalisé ne s’affichaient pas correctement dans toute l’application. Résultat, parfois vous aviez rédigé la moitié d'un message avant de vous rendre compte que son destinataire se trouvait dans un avion pour Mayotte. Ou en train de promener son chien. Ou qu’il avait ajouté l’émoji :coffee-parrot: à son statut, et vous savez bien que lorsque Thierry boit son café, ce n’est pas le moment de lui parler. Quoi qu’il en soit, le statut sera maintenant visible où que vous soyez. Ouf !
Slack 21.11.10
1 novembre 2021
Corrections de bogues
- Les canaux archivés apparaissaient bien dans le menu « Accéder à... » mais ils restaient inaccessibles, comme s'ils boudaient dans leur coin d'avoir été archivés. Ils ont enfin arrêté leur caprice, et vous pouvez à nouveau accéder à ces canaux pour consulter les données historiques qu’ils contiennent.
Slack 21.10.20
18 octobre 2021
Nouveautés
- Si vous utilisez Slack Connect pour partager un canal privé avec une autre entreprise, nous nous assurons qu’il reste également privé de son côté. Ainsi, lors de l’acceptation d’un canal partagé privé, il n'y a pas d'option pour le rendre public. Plus de sérénité pour vous, plus de sécurité pour tous.
Corrections de bogues
- Résolu : le signal sonore des notifications était toujours celui de l’appareil "par défaut", quelque soit celui que vous aviez sélectionné. Un peu comme si, au restaurant, on vous proposait un menu, puis que l’on vous servait systématiquement une entrecôte. Pas terrible, même si c’est très bon, les entrecôtes.
- C'est corrigé : certaines images aux dimensions particulières (photos panoramiques, captures d’écran rognées) ne s’affichaient pas correctement après avoir été chargées. L’application est désormais plus inclusive et accepte les images de toutes les mensurations.
- C'est corrigé : certains messages contenant des caractères non latins et des émojis étaient parfois tronqués après leur envoi. Mystérieux et agaçant, non ? Désormais, votre message sera livré dans son intégralité, qu'importe son contenu.
- C'est corrigé : nous sommes au regret de vous informer que copier une liste à puces depuis Slack et la coller ailleurs ne transformera plus les puces en émojis château.
Slack 21.10.10
4 octobre 2021
Nouveautés
- Vous pouvez dès à présent enregistrer des clips vidéo et audio au sein même de Slack. Intégrez des conversations en face à face lorsque vous faites le point avec votre équipe, répondez aux commentaires ou dites juste bonjour. Une réunion est prévue et vous souhaitez intervenir en chantant ? Un conseil : soufflez-en d’abord un mot à votre responsable !
- Les sections de canal peuvent maintenant être réduites ou développées d’une seule pression du doigt, pour une expérience plus ordonnée et ciblée.
Slack 21.09.21
27 septembre 2021
Corrections de bogues
- Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.
Slack 21.09.20
20 septembre 2021
Nouveautés
- Si vous utilisez le nouvel iOS 15, vous pourrez maintenant voir les avatars des personnes ayant envoyé un message dans vos notifications push. Parce qu’en ce moment, ça fait du bien de voir des visages familiers.
- Slack est maintenant pris en charge dans le mode Focus d’iOS 15, donc désormais, lorsque vous aurez besoin d’un moment de calme, nous ne jouerons plus les perturbateurs.
Slack 21.09.11
9 septembre 2021
Corrections de bogues
- Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.
Slack 21.09.10
7 septembre 2021
Corrections de bogues
- C'est corrigé : l’invitation d’une personne à rejoindre un canal privé à l’aide de la commande /invite l’ajoutait directement, sans demander de confirmation de sa part. Nous avons inclus sa confirmation et tout fonctionne de nouveau parfaitement.
Slack 21.08.20
23 août 2021
Corrections de bogues
- C'est corrigé : un bug gênant provoquait une panne lorsque certains utilisateurs essayaient d’en mentionner d’autres dans un message. Nous avons confronté le bug avec diplomatie et lui avons fortement suggéré de quitter l'application, ce qu'il a accepté sans protester. Tout est rentré dans l'ordre.
- C'est corrigé : en naviguant dans les paramètres d’une application Slack, peut-être avez-vous vu un émoji affiché sous forme de texte comme :cela: en lieu et place dudit émoji. Ce problème a été rectifié et les émojis devraient s’afficher correctement. :pouce levé: partout !
Slack 21.08.10
9 août 2021
Nouveautés
- Cette version de Slack sera la dernière à prendre en charge iOS 12, et donc des appareils tels que l’iPhone 5s et 6, l’iPad Mini 2 et 3, l’iPad Air (1re génération) et l’iPod touch (6e génération). De plus, à compter du 1er septembre, vous devrez utiliser iOS 13.3 ou une version ultérieure pour vous connecter à Slack. Nous sommes bien conscients que cette annonce peut être contrariante, mais cette configuration minimale est nécessaire pour assurer la sécurité et la fluidité de Slack. Nous vous remercions de votre compréhension.
Corrections de bogues
- Cest corrigé : lors de l’utilisation de balises, l’ajout d’un symbole accent grave après un point ne terminait pas la section de code. Vous pouvez désormais utiliser la ponctuation à votre guise sans que les blocs de code ne se poursuivent à l’infini.
- C'est corrigé : ceux qui utilisent la voix off ont peut-être remarqué que le balayage d’un message à l’autre était devenu plus compliqué suite à une récente mise à jour. On ne va pas vous embêter avec la cause de ce bug, mais sachez tout devrait fonctionner normalement à présent.
- À cause d'un problème de mémoire, l’application plante plus souvent sur les anciens appareils. Ces plantages sont évidemment frustrants. Nous mettons tout en œuvre pour réduire leur fréquence et nous vous remercions de votre patience.
Slack 21.07.20
26 juillet 2021
Nouveautés
- Comment ça va aujourd’hui ? Vous avez bien dormi ? Vous mangez équilibré ? Nous n’avons pas publié de mise à jour importante récemment, donc nous utilisons cet espace pour vous rappeler de prendre soin de vous. À plus !
Slack 21.07.10
12 juillet 2021
Corrections de bogues
- C'est résolu : copier du texte depuis un message Slack, puis le recoller dans Slack, engendrait parfois un plantage ou une faille dans l’espace-temps. Nous avons corrigé ce bug et notre équipe scientifique confirme que l’application peut de nouveau être utilisée dans cette dimension.
- C'est résolu : pour les utilisateurs du clavier de saisie japonais Kana, le paramètre « Espaces intelligents pleine-largeur » devrait maintenant fonctionner correctement, de même que l’insertion de nouveau texte au milieu d’un message. Il était temps !
Slack 21.06.32
1 juillet 2021
Corrections de bogues
- Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.
Slack 21.06.30
28 juin 2021
Corrections de bogues
- C'est corrigé : les personnes ayant activé la fonction Voix off ne pouvait pas accéder aux URL dans les messages. Une fonctionnalité d’accessibilité qui rend l’application moins accessible, c’est le monde à l'envers. Nous avons réglé le problème et remis le monde à l'endroit.
Slack 21.06.20
14 juin 2021
Corrections de bogues
- C’est corrigé : en appuyant sur un champ de saisie vide, les options « Couper » et « Coller » s’affichaient. Sauf qu’il n’y avait rien à sélectionner, ce qui était plutôt déroutant. Peut-on copier l'inexistant ? À méditer.
- C’est corrigé : en modifiant le thème d’un canal, les changements étaient enregistrés même en appuyant sur « Annuler ». C’était donc l’effet inverse qui se produisait. Ce bug a été corrigé.
- C’est corrigé : commencer un message par une barre oblique entraînait l’ouverture du menu des raccourcis. Vous deviez alors le fermer pour écrire votre message. Normalement, les raccourcis sont là pour vous faire gagner du temps. Nous avons donc corrigé ce faux raccourci inutile.
- C’est corrigé : parfois, il était indiqué que « -1 » nouveaux utilisateurs avaient rejoint votre espace de travail. Nous avions oublié de stipuler que les fantômes n'ont pas le droit d'accès à Slack dans nos Conditions d’utilisation. Désormais l’accès aux espaces de travail est réservé aux membres bien réels.
Slack 21.06.11
4 juin 2021
Corrections de bogues
- Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.
Slack 21.06.10
1 juin 2021
Corrections de bogues
- C'est corrigé : la fonctionnalité Réponse rapide (en répondant à la notification) pour envoyer un message ne fonctionnait pas. Autant dire que c'était frustrant pour l'utilisateur, embarrassant pour nous, et surtout, pas du tout rapide ! Toutes les réponses seront maintenant envoyées, quelle que soit leur vitesse.
- C'est corrigé : démarrer un nouveau fil de discussion vous ramenait directement vers le canal principal, sans même vous demander votre avis. Le bug est résolu, vous pouvez désormais démarrer tous les fils de discussion que vous souhaitez.
Slack 21.05.20
17 mai 2021
Nouveautés
- Place au confort ! Nous avons relooké la liste des canaux pour une meilleure ergonomie : les photos de profil apparaîtront désormais à côté des messages directs et de tous les noms associés à un message direct de groupe. Nous avons aussi amélioré l’accessibilité, avec la prise en charge de tailles de police plus grandes, des cibles tactiles plus confortables et des actions supplémentaires lors de l’utilisation du rotor VoiceOver.
- Mise à jour mineure mais fort pratique : si vous suivez un lien d’un canal vers un autre, scroller vers la droite vous ramènera désormais vers le canal précédent et non plus vers la liste des canaux.
Corrections de bogues
- C'est corrigé : pour certains utilisateurs, les canaux restaient en gras et apparaissaient comme non lus après avoir été consultés. Ce problème un poil agaçant a été corrigé.
Slack 21.05.11
7 mai 2021
Corrections de bogues
- Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.
Slack 21.05.10
3 mai 2021
Nouveautés
- Nous avons amélioré la prise en charge des caractères dynamiques sur les principaux écrans iOS. Résultat : si vous utilisez une police ou des paramètres de textes plus grands, ce sera lisible. Oui, un texte n'est utile que s'il peut être lu. C.Q.F.D.
Corrections de bogues
- C'est résolu : vous pouvez à nouveau envoyer des GIFs dans Slack, alors n'hésitez pas à vous lâcher sur les memes !
Slack 21.04.20
19 avril 2021
Nouveautés
- Si vous êtes bilingue en chinois simplifié ou traditionnel (ou si vous espérez le devenir un jour), vous pouvez désormais utiliser Slack dans ces deux langues. Définissez vos préférences de langue dans Vous > Préférences > Langue.
- Ne vous embrouillez plus ! Les brouillons sont maintenant disponibles dans toutes vos applications Slack. Commencez la rédaction d’un message sur votre ordinateur et terminez-la avec votre téléphone. Prenez une photo, ajoutez-la en pièce jointe avec votre téléphone et rédigez le message sur votre ordinateur. En un mot, la liberté !
- Nous avons simplifié l’envoi d’émojis dans Slack pour vous aider à exprimer vos émotions. Un bouton émoji orne désormais la zone de message pour que vous puissiez trouver le symbole parfait.
Corrections de bogues
- C'est corrigé : un bug provoquait la fermeture de l’appli pour iPad lorsque vous utilisiez la commande barre oblique /inviter. Vous pouvez désormais inviter des personnes du premier coup.
- C'est corrigé : la commande barre oblique /giphy ne fonctionnait plus dans les fils de discussion. Ce bug vous a sans doute empêché(e) de publier le GIF parfait pile au bon moment. Il a été résolu, vous pouvez à nouveau ajouter des GIF à votre guise via /Giphy.
Slack 21.04.10
5 avril 2021
Nouveautés
- Astuce : placez les personnes avec qui vous travaillez en haut de votre liste. Quand vous appuyez sur l’icône de partage dans une application iOS, vos messages directs et messages directs de groupe apparaîtront en premier.
Slack 21.03.20
22 mars 2021
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Parfois, le statut « Absent » ne fonctionnait pas, ce qui amenait vos collègues à penser que vous filtriez leurs messages. Nous avons remédié au problème, vous pouvez désormais vous absenter en étant déclaré "Absent".
- C’est corrigé ! Lorsque vous ouvriez une image en plein écran dans Slack, que vous tourniez votre appareil en mode Paysage et quittiez l’image, Slack restait bloqué en mode Paysage. Désormais, Slack revient au bon vieux mode Portrait.
Slack 21.03.10
8 mars 2021
Corrections de bogues
- C'est corrigé : Vous pouvez à nouveau réorganiser le commutateur d’espace de travail avec un clic et un glisser-déposer. Désormais tout est à sa place, y compris vos espaces de travail.
Slack 21.02.20
22 février 2021
Nouveautés
- Avis aux adeptes du sélecteur d’espace de travail : tout d’abord, nous sommes ravis que vous l’ayez adopté au quotidien. Deuxièmement, nous lui avons apporté un petit lifting afin que vous puissiez mieux identifier vos espaces de travail et naviguer plus facilement entre eux.
- Pour certains, la recherche est le cœur même de Slack. Désormais c’est aussi sa base, car il y a maintenant un onglet de recherche dans la partie inférieure de l’application.
Corrections de bogues
- C'est corrigé : si le message d’une application avait un bouton qui intégrait un émoji, alors cet émoji s’affichait comme :this: et non avec le bon visuel. Ce bug particulièrement :woman-gesturing-no: est désormais corrigé.
Slack 21.02.10
8 février 2021
Corrections de bogues
- C'était impossible d'envoyer un message en sélectionnant un utilisateur depuis l'onglet « Personnes » dans le menu de l’espace de travail. Plus maintenant ! Slack a été remis en ordre de marche, vous pouvez désormais envoyer votre message.
Slack 21.01.20
25 janvier 2021
Corrections de bogues
- Résolu : les émojis personnalisés apparaissent désormais dans le sélecteur, comme il se doit (ils restaient cachés on ne sait où).
- C'est résolu : quand vous utilisez un flux de travail créé par votre équipe, la saisie de caractères japonais ou coréens n’ajoute plus de caractères superflus et non désirés.
- C'est résolu : les messages de l'appli n'affichaient plus la ligne de couleur à côté des boutons et des formulaires. Mais elle est de retour ! La couleur a retrouvé sa place.
- C'est résolu : lorsque vous voulez réagir à un message, Slack vous simplifie la vie en affichant vos émojis préférés. Récemment, Slack vous montrait des espaces blancs à la place. Pas très utile… Heureusement, le problème a été résolu.
Slack 21.01.10
11 janvier 2021
Corrections de bogues
- C’est corrigé : lorsque vous cliquiez sur un lien depuis Slack, vous étiez parfois renvoyé dans un lieu hostile : le néant du Web. Nous avons résolu cette anomalie afin que vous atterrissiez au bon endroit au bon moment.
Slack 20.12.10
14 décembre 2020
Nouveautés
- C'est désormais beaucoup plus facile de partager des fichiers dans Slack depuis une appli extérieure (depuis votre appli de photos par exemple). Vous voyez maintenant les photos de vos collègues ainsi que leurs noms complets, donc plus aucun risque de vous tromper de destinataire. Oui, ça aurait dû être le cas depuis le début !
Corrections de bogues
- C'est corrigé : le bouton « Ajouter un fichier » fonctionne désormais comme il se doit et vous permet enfin d’ajouter des fichiers à vos canaux et messages directs. Ouf !
- C'est corrigé : parfois, des carrés noirs apparaissaient à la place des GIF quand l’option de réduction automatique des images était activée dans Slack. Finito ! Vous pouvez désormais compter sur vos GIF pour s'agiter comme il faut.
- C'est corrigé : désormais, si vous cliquez et appuyez longtemps sur un réaction emoji, la liste des personnes qui ont réagi s'affiche. Jusqu'à présent, ça faisait complètement planter Slack. On n'arrête pas le progrès !
Slack 20.11.21
7 décembre 2020
Corrections de bogues
- Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.
Slack 20.11.20
30 novembre 2020
Corrections de bogues
- C’est corrigé : à l’ouverture de Slack, les messages directs s'affichaient parfois comme non lus pendant un bref instant, même sans nouveau message. Vous ne l'avez peut-être même pas remarqué tellement c’était bref. Enfin bref, nous avons corrigé le problème.
- C’est corrigé : parfois, vous rencontriez du _texte_ *avec une mise en forme* //~étrange~ en ouvrant la description d’une application dans Slack. Plus maintenant ! Ces descriptions d’appli sont désormais fidèles à l'esthétique initiale des développeurs.
- C’est corrigé : désormais, dès que vous vous éloignez de votre ordinateur (pour aller à la boulangerie, boire un thé vert, méditer en vapotant ou autre), vous pouvez indiquer à Slack combien de temps attendre avant d'envoyer vos notifications sur votre appareil mobile. Prenez votre temps.
Slack 20.11.10
9 novembre 2020
Corrections de bogues
- C'est corrigé : parfois vous acceptiez sur votre ordinateur un appel, mais l’appli mobile continuait de sonner. On plaide coupable, votre alarme n'y est pour rien ! Le problème est réglé, encore désolé pour le dérangement.
- C'est corrigé : parfois votre appli crashait quand vous mettiez en forme un message avec espaces, traits d'union, etc. Plus maintenant ! Le problème est réglé, vous pouvez ponctuer à tout va et sans crainte !
Slack 20.10.20
26 octobre 2020
Corrections de bogues
- C’est corrigé : c’est bien de savoir balayer devant sa porte, mais c’est encore mieux de pouvoir balayer vers la gauche dans l’application. Tout fonctionne à nouveau correctement, et vous pouvez balayer vers la gauche pour voir le canal le plus récent.
- C’est corrigé : sur certains smartphones, le clavier émoji bloquait la zone de saisie du message. Arff… Nous avons résolu le problème et vous pouvez à nouveau écrire et utiliser des émojis dans le champ de saisie. Ouf !
Slack 20.10.10
12 octobre 2020
Nouveautés
- Slack est désormais disponible en coréen. Youpi ! Vous pouvez enfin envoyer un message direct à votre membre préféré des BTS. Non, c'est une blague.
Corrections de bogues
- Nous avons créé les émojis personnalisés pour vous que vous puissiez vous exprimer dans Slack. Nous n'avions pas prévu que les messages de bots seraient coupés à la fin s’ils contenaient un émoji personnalisé. Le problème a été corrigé alors allez-y !
Slack 20.09.20
28 septembre 2020
Nouveautés
- Vous avez peut-être entendu parler de Slack Connect, un outil qui vous permet d’ajouter vos partenaires, clients et fournisseurs à des canaux afin de réduire les interminables échanges d’e-mails. Si votre entreprise le permet, vous pouvez désormais ajouter une entreprise à un nouveau canal directement dans l’appli mobile.
Corrections de bogues
- Correction : une image vaut mieux qu’un long discours. Auparavant, la mention « Impossible d’afficher le contenu » apparaissait parfois à la place de certaines images liées dans Slack. Ces images s'afficheront désormais comme prévu.
- C'est corrigé : parfois, le Slackbot envoyait un message fantôme, visible mais impossible à copier. Comme un hologramme de la cybersphère. Désormais, vous pouvez copier le texte si vous en avez besoin.
- C'est corrigé : quand vous configuriez le sujet d'un canal, on envoyait à chaque membre un message qui se terminait par deux points à la suite. On a renforcé la police des fautes d'orthographe et éliminé ce point superflu.
Slack 20.09.10
14 septembre 2020
Nouveautés
- On a éliminé les bugs, amélioré la performance, relevé nos manches et le résultat est au rendez-vous. Profitez de Slack !
Slack 20.08.30
31 août 2020
Corrections de bogues
- C'est corrigé : si vous utilisez un clavier externe sur votre iPad, vous avez sûrement constaté que lorsque vous acceptiez une suggestion du correcteur automatique, le brouillon de votre message était envoyé. Désormais, si vous appuyez sur la touche Entrée à ce moment-là, la suggestion sera acceptée sans envoyer votre brouillon. Comme il se doit.
- C'est corrigé : lorsque vous affichiez une image en plein écran, l'action de balayer l'écran ne la fermait pas complètement. C'est le cas maintenant, vous pouvez balayez et fermer les images sans problème.
Slack 20.08.20
17 août 2020
Nouveautés
- Faire défiler des images vers la gauche ou vers la droite ? Ça ne nous rappelle absolument rien ! Quoi qu’il en soit, si un message contient plusieurs images, vous pouvez désormais cliquer sur l'une d'elles et balayer vers la gauche ou la droite pour parcourir les différentes images.
Corrections de bogues
- C'est corrigé : vous appuyiez sur un résultat de recherche ou un message sauvegardé, et vous atterrissiez dans le bon canal mais le mauvais message ? Si ça ne vous est jamais arrivé, tant mieux ! Sinon, c'en est fini de ces atterrissages approximatifs, vous arriverez désormais exactement à l’endroit prévu !
Slack 20.08.10
3 août 2020
Nouveautés
- Tout nouveau : vous avez déjà consulté un fil de discussion mais vous souhaitez plancher dessus plus tard ? Vous pouvez désormais le marquer comme non lu. Youpi ! Appuyez longuement sur le premier message par lequel vous souhaitez commencer, et sélectionnez l’option "non lu" du menu. Cette fonction était déjà disponible pour les messages des canaux, elle l’est désormais pour les fils de discussion. Pratique !
Slack 20.07.20
20 juillet 2020
Corrections de bogues
- C'est corrigé : certains thèmes de notre barre latérale prenaient le mode sombre un peu trop au pied de la lettre en assombrissant la barre de statut. Désormais, vous n'avez plus à choisir entre le confort des yeux et la possibilité de regarder l’heure.
- C'est corrigé : plusieurs utilisateurs d’iPad ont remarqué que si l’on appuie longtemps sur un élément épinglé ou ajouté aux Favoris dans la section Informations du canal, l’application s'endort sans prévenir. Elle s'est réveillée depuis, ça ne devrait donc plus se reproduire.
Slack 20.07.10
6 juillet 2020
Nouveautés
- Vous pouvez désormais personnaliser chaque jour les paramètres de vos notifications : vous pouvez donc suspendre les notifications pour la journée avec le mode Ne pas déranger. (Vous aimeriez aussi une fonction pour éviter d'être dérangé par votre chat, le livreur, les cris des enfants ? On compatit…)
Corrections de bogues
- C'est corrigé : sur smartphone, certains messages d’applications s'affichaient avec du texte manquant. Ces disparitions mystérieuses n'étaient bien sûr pas voulues, on a donc réparé ça.
Slack 20.06.20
22 juin 2020
Nouveautés
- C'est la dernière version de Slack qui fonctionnera sur iOS 11. À l’avenir, pour recevoir des mises à jour, vous devrez avoir installé la version 12.2 d’iOS (ou version ultérieure).
Corrections de bogues
- Corrigé : Le 31 décembre 1969 a certainement été une journée magnifique. En revanche, impossible que vous ayez reçu des messages directs ce jour-là, contrairement à ce qu'a affirmé précédemment notre appli.
- Corrigé : Même avec meilleure volonté du monde, certains fichiers ne pouvaient pas être supprimés. Logique, l’option de suppression de fichiers n’était pas disponible dans le menu. Ce problème a été corrigé et tous les fichiers peuvent désormais être supprimés.
Slack 20.06.10
8 juin 2020
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! La commande /retirer fonctionne désormais correctement. Si vous avez l’autorisation requise, vous pouvez à nouveau retirer des personnes d’un canal.
- C’est corrigé ! Un vilain bug voulait raccourcir vos messages. Nous avons restauré la limite de 12 000 caractères par message. À vos claviers !
Slack 20.05.20
25 mai 2020
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Si vous étiez dans espace de travail avec une authentification secondaire obligatoire, les aperçus de notification étaient toujours masqués (même quand ils étaient activés). Les aperçus s’affichent désormais correctement du moment que vous êtes bien authentifié. (Et comme avant, vous pouvez également choisir de ne pas afficher les aperçus des messages.)
Slack 20.05.10
11 mai 2020
En bref : nous avons repensé la disposition de l’appli. Consultez notre blog à l’adresse SlackHQ.com ou notre centre d’assistance pour en savoir plus sur ces améliorations. Nous allons ici nous concentrer sur les nouveautés et les résolutions de problèmes.
Nouveautés
- Quoi de neuf ? Presque tout. Nous avons presque tout changé. Tellement de choses ! Beaucoup de changements.
Corrections de bogues
- Auparavant, l’accès aux quatre éléments les plus populaires auprès des utilisateurs était compliqué. Ce n’est désormais plus le cas, grâce à une nouvelle barre de navigation très pratique au bas de l’appli, qui renferme : un aperçu de l’Accueil pour votre barre latérale, vos Messages directs (classés par ordre chronologique), vos Mentions (pour améliorer votre réactivité) et Vous (parce que vous le valez bien, et aussi parce que le paramétrage de votre statut et de vos préférences se devait d’être plus accessible).
- Le commutateur de l’appli de bureau est fantastique, mais nous avons découvert que les utilisateurs mobiles ne l’utilisaient pas tant que cela. Nous avons donc agrandi et amélioré la fenêtre Accéder à pour y remédier. Croisons les doigts !
- Il était assez difficile, bizarrement, de rédiger un nouveau message dans un canal ou un message direct sans d’abord trouver cet emplacement. Nous avons rectifié le problème grâce à une bonne dose de logique, de conception logicielle et via l’ajout d’un bouton « composer » dans le coin inférieur droit.
- Toutes nos excuses à ceux qui voulaient paramétrer facilement des rappels, lancer des Flux de travail ou accéder à leurs applis favorites dans des canaux et des conversations, car c’était un peu difficile jusqu’ici. Un éclair flambant neuf, sous la fenêtre de message, vous donne un accès rapide aux raccourcis, et corrige ce vieux problème.
- Et dites également adieu à cet excès de balayage d’écran pour naviguer dans l’ancienne version de l’appli. Nous avons simplifié tout ça : dorénavant, balayer l’écran vers la droite fait apparaître votre espace de travail et vos préférences, tandis qu’en faire de même vers la gauche ouvre la dernière conversation à laquelle vous avez participé. Grâce à ces changements, nous avons bon espoir que vous atteigniez l’omniscience et la capacité à voyager dans le temps. Rien que ça.
- Et oui, nous le savons. Il y aura un temps d’adaptation. Nos doigts ont développé une mémoire musculaire, mais après avoir ajouté des fonctionnalités et des options au fil des ans, il fallait que l’on prenne du recul pour s’assurer de leur utilité. Consultez notre article de blog pour en savoir plus, et n’oubliez pas que vos commentaires sont les bienvenus. Merci de nous avoir lu jusqu’ici. Nous l’apprécions, tout comme nous vous apprécions.
Slack 20.04.20
27 avril 2020
Nouveautés
- Tous les bugs qui ont été corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués par des mots. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’appli est devenue un tantinet meilleure.
Slack 20.04.10
13 avril 2020
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Lorsqu’un message contenait plus de 5 images, un bouton vous indiquant le nombre d’images supplémentaires incluses, mais cachées (+ 3, par exemple) ne les cachait pas pour autant. Le bouton ne remplissait pas sa fonction. C’est désormais le cas.
- C’est corrigé ! Vous ne pouvez désormais partager vos fichiers qu’avec les utilisateurs ou les canaux actifs dans l’espace de travail sélectionné (et non avec les utilisateurs désactivés, qui pouvaient être auparavant sélectionnés occasionnellement).
- C’est corrigé ! Désormais, sur iPad, en appuyant sur « Archiver le canal », vous archiverez vraiment le canal, au lieu de faire planter l’application. Bonne initiative, exécution trop hâtive.
Slack 20.03.30
30 mars 2020
Nouveautés
- C’est sans tambour ni trompette
que l’on a effectué des améliorations discrètes.
Des bugs ont pris la poudre d’escampette.
Les rouages de l’appli tournent. Mazette !
On dirait que tout marche comme sur des roulettes.
Slack 20.03.20
16 mars 2020
Corrections de bogues
- Pour développer une image, il vous suffit d’appuyer sur le bouton « Appuyez pour développer l’image ». Facile, non ? Sauf que parfois, cela ne fonctionnait pas. À partir de maintenant, le bouton fera ce qu’il est censé faire. Ni plus ni moins.
- La configuration de l’authentification à deux facteurs est généralement une excellente idée si vous souhaitez ajouter une couche de sécurité à votre entreprise. Le hic, c’est qu’elle pouvait cesser de fonctionner si plusieurs méthodes d’authentification avaient été activées en même temps (application d‘authentification, SMS, etc.). Ne vous laissez pas dissuader, cette méthode est extrêmement efficace, et elle fonctionne de nouveau parfaitement.
Slack 20.03.10
2 mars 2020
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Parfois, lors d’un partage de fichier dans Slack, certains noms d’utilisateurs apparaissaient sous forme de blancs dans la liste des messages directs. Vos collègues étaient ainsi désignés par « @ » au lieu de « @joséphine », par exemple. Le problème a été résolu.
- C’est corrigé ! Parfois, une application ou un bot pouvait envoyer un long message avec des liens et une magnifique mise en forme. Parfois encore, la mise en forme ne s’affichait pas correctement, et les liens étaient inutilisables. Le risque était, outre de gêner l’utilisateur, de mettre les bots en colère. La mise en forme est maintenant respectée, et les liens fonctionnent parfaitement. Résultat : les bots sont parfaitement zen.
Slack 20.02.20
17 février 2020
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! L’envoi d’une commande barre oblique « /moi » contenant un émoji faisait planter l’application.
/moi n'était pas au courant, mais moi content de savoir le problème résolu. :soulagement:
Slack 20.02.10
3 février 2020
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Lors d'un appel, les personnes qui utilisaient Bluetooth entendaient parfois un bruit violent qui ne provenait pas des autres personnes participant à appel. Si c’était un fantôme ? Non... un bogue, tout simplement. Nous l’avons corrigé depuis.
- C’est corrigé ! Les commandes barre oblique /md et /message-direct se comportaient de façon capricieuse. Elles fonctionnent maintenant normalement. Pour ceux qui ne connaissaient pas leur existence, vous avez appris quelque chose.
- C’est corrigé ! Lors du chargement d’une image ou d’un fichier de Camera roll sur une chaîne, plusieurs chaînes semblaient être sélectionnées. Ensuite, impossible de les désélectionner. Ces petits désagréments ont été corrigés, et le partage fonctionne maintenant comme prévu.
Slack 20.01.20
20 janvier 2020
Corrections de bogues
- C'est corrigé ! Dans certaines langues, les @mentions apparaissaient deux fois. Quelle que soit la langue, une seule mention par message est bien suffisante.
- C'est corrigé ! La traduction des mentions @chaîne et @ici ne fonctionnaient pas dans d'autres langues que l'anglais. Le problème est réparé pour toutes les langues concernées et les versions anglaises sont toujours opérationnelles. Et n'oubliez pas, vous autres, que les mentions @chaîne sont à utiliser avec modération.
- C'est corrigé ! Lorsque vous tentiez d'envoyer un message dépassant la limite de caractères, une erreur apparaissait et tout le texte du message était effacé. Ce problème était à la fois très rare (avec des limites si élevées !) et extrêmement pénible. La limite existe toujours, mais votre saisie ne disparaîtra plus de la zone de texte.
- C'est corrigé ! Certains utilisateurs ne parvenaient pas à convaincre l'espace de travail qu'ils venaient de fermer de sortir de leur barre latérale. À partir de maintenant, un espace de travail fermé s'en ira poliment.
- C'est corrigé ! À l'inscription, lorsque vous essayiez d'utiliser un mot de passe trop similaire à votre adresse e-mail, le message d'erreur généré se contentait de vous indiquer « Une erreur s’est produite en essayant de rejoindre l’équipe ». Nous tenons pourtant réellement à ce que vous choisissiez un mot de passe fort... c'est pourquoi ce message d'erreur sera plus explicite à partir de maintenant.
- C'est corrigé ! Nous avons remarqué que le fait de saisir, de coller ou d'entrer par d'autres moyens un grand volume de texte dans l'application (dans ce cas, l'application fait référence à « l'application Slack ») pouvait provoquer certains problèmes, par exemple, sa disparition ou sa dissolution. En langage courant, l'appli plantait et il fallait la redémarrer. Ce manquement inacceptable à notre serment de prendre en charge toutes les longueurs de messages, du plus court (p. ex. « OK ») jusqu'au plus long (même si s'afficherait une erreur insistant sur les limites de caractères imposées au message et sur le besoin de l'écourter), constituait une réelle négligence de notre part et même un abandon de nos obligations. Bonne nouvelle, le problème a été corrigé par l'intégration d'un code technologique qui autorise dès à présent la saisie de grandes quantités de texte rédigé, dans la zone de message de Slack, l'application, sans risquer la fermeture inattendue du programme. Nos utilisateurs peuvent désormais laisser libre cours à leur éloquence, à leur verve effervescente et à leur désir de saisir tous les caractères de leurs rêves, sachant tout de même qu'un paragraphe trop long pourrait générer le message d'erreur mentionné quelque lignes (ou quelques pages ?) plus haut.
Résumé pour les impatients qui ont sauté à la conclusion : l'application plantait comme s'il y avait un problème avec les longs textes. Il n'y en a aucun.
Slack 20.01.10
6 janvier 2020
Corrections de bogues
- Correction : les espaces de travail affichaient parfois une icône d’espace de travail par défaut (une lettre sur un fond coloré) plutôt que la magnifique icône personnalisée qui leur avait été attribuée. Sachez que les icônes personnalisées sont désormais de retour.
- Correction : certaines URL complexes étaient considérées à tort comme des adresses e-mail. Elles seront désormais considérées (contre toute attente...) comme des URL.
- Correction : dans un message provenant d’un bot, les boutons et les menus qui devaient permettre de répondre aux actions d’un utilisateur ne fonctionnaient pas. Ce n’était pas le début de la révolte des robots, mais un simple bogue qui a été résolu.
Slack 19.12.10
9 décembre 2019
Nouveautés
- Bonne nouvelle ! Pour ceux qui ne peuvent pas résister à l’envie de mettre en forme leurs messages lorsqu’ils sont en déplacement, nous avons ajouté un outil de mise en forme dans la zone de message.
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Lors du chargement de messages contenant de nombreux émojis personnalisés, l’application pouvait parfois se comporter de manière frénétique, et même aller jusqu’à se figer. Nous avons ralenti la cadence, et ce genre d‘incident ne devrait plus se reproduire. En avant avec les émojis !
- Si, après avoir enregistré un fichier dans Slack, vous essayiez de l’ouvrir dans l’application Fichiers, l’application pouvait parfois se bloquer. Le fichier devrait maintenant s’ouvrir sans problème.
Slack 19.11.20
18 novembre 2019
Nouveautés
- Le réglage de la taille du texte se fait maintenant dans les paramètres d’accessibilité de votre appareil iOS et non plus dans Slack. L’application vous permettait auparavant de choisir un réglage spécifique, mais il nous a semblé beaucoup plus logique de suivre les préférences de votre appareil, car vous souhaitez probablement lire l’ensemble de vos contenus dans la même taille de texte.
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Si vous avez tenté de réorganiser vos espaces de travail, vous avez probablement remarqué qu'ils finissaient parfois dans un ordre différent de celui que vous aviez prévu. Dans un cas comme dans l'autre, vos espaces de travail ne prendront plus un malin plaisir à vous contredire. Ils vous obéiront désormais au doigt et à l'œil et rentreront dans le rang.
Slack 19.11.10
4 novembre 2019
Nouveautés
- En haut à gauche de l’application, une magnifique nouvelle icône indique le nombre de notifications que vous avez dans votre espace de travail actuel et vous permet aussi d’accéder à la barre latérale que vous pouvez toujours utiliser pour passer d’une chaîne ou d’une conversation à une autre.
Corrections de bogues
- Correction : il arrivait parfois que la suppression d’un message dont l’envoi avait échoué (généralement à cause d’une connectivité à bas débit)... échoue à son tour. On dit que « deux choses valent mieux qu’une », mais peut-être pas de ce cas précis. Désormais, vous n'aurez plus qu'un seul échec à essuyer.
Slack 19.10.20
21 octobre 2019
Corrections de bogues
- Corrigé : sur les petits appareils, le texte des éléments du menu Avancé ne s’affichait pas au bon endroit et manquait parfois de sens. Parce que nous ne faisons aucune distinction entre les grands et les petits appareils, nos menus s’affichent désormais correctement (et intelligemment) sur tous les types d’appareils.
Slack 19.10.10
7 octobre 2019
Nouveautés
- Les utilisateurs du mode sombre qui lançaient l’application pour la première fois se retrouvaient face à un écran blanc. Ce qui n'était... pas tout à fait l'objectif. Nos écrans de connexion sont maintenant accordés au reste de l’application.
- Tous les thèmes par défaut de la barre latérale sont maintenant pris en charge dans le mode sombre. Ainsi, lorsque vous passerez en mode sombre, le thème par défaut que vous utilisez variera légèrement pour s’y accorder.
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Le chargement simultané de plusieurs fichiers est maintenant plus fiable.
- C’est corrigé ! L’envoi de la commande barre oblique /c'est-la-vie sans texte supplémentaire provoquait le plantage de l’application. Un événement particulièrement embarrassant. S'il existe un message qui puisse se suffire à lui-même, c'est bien celui-ci. Pour le bien de l’humanité, la commande fonctionne à nouveau.
Slack 19.09.20
23 septembre 2019
Nouveautés
- L’application prend à présent entièrement en charge iOS 13. À présent, et c’est la bonne nouvelle, nous suivons notamment les réglages du système en matière de mode sombre. L’application basculera automatiquement en mode sombre au même moment que vos autres applications. Des idées lumineuses pour le mode sombre !
Corrections de bogues
- Corrigé : bizarrement, les notifications pouvaient uniquement être effacées lorsque vous aviez lu *toutes* vos mentions. À présent, vous ne pouvez effacer que les notifications que vous avez lues dans le centre de notifications lorsque vous lancez l’application, celles que vous n’avez pas lues resteront affichées.
Slack 19.09.10
16 septembre 2019
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Les réponses aux notifications fonctionnent désormais beaucoup mieux. Le score est de 99 %. Presque parfait !
- Amélioration : passer d’une chaîne à l’autre en balayant l’écran avec deux doigts inclut à partir de maintenant le fil de discussion, mais uniquement si vous l’avez affiché récemment.
- C’est corrigé ! Les émojis personnalisés n’étaient pas toujours affichés correctement dans les bots et dans les pièces jointes envoyées avec l’API Slack. Et maintenant ? Eh, bien, ils s’affichent parfaitement.
Slack 19.08.21
10 septembre 2019
Corrections de bogues
- Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.
Slack 19.08.20
26 août 2019
Nouveautés
- Si vous êtes de ces personnes rationnelles qui organisent les fonds d’écran de leur smartphone par couleur, vous allez désormais vous retrouver face à un dilemme car nous venons d’ajouter de nouvelles teintes pour l’icône de l’application. Vous les trouverez dans Paramètres > Icône de l’application, juste en dessous de Mode sombre ; ce qui est d’ailleurs utile étant donné que les nouvelles teintes fonctionnent à merveille avec ce mode.
Corrections de bogues
- Correction : lorsqu’ils choisissaient une nouvelle photo de profil, les utilisateurs devaient confirmer cette photo à deux reprises. À présent, nous ne doutons plus de votre capacité à vous reconnaître du premier coup, et nous ne vous poserons plus cette question.
- Correction : le chargement des vidéos en slow-motion est désormais opérationnel à 100 %.
- Correction : les émojis personnalisés téléchargés sur l’ordinateur sont désormais transférés à la vitesse de l’éclair dans les tubes et ainsi, disponibles immédiatement sur l’application iOS. Indispensable, n’est-ce pas ?
Slack 19.08.10
12 août 2019
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Dorénavant, si vous supprimez un élément de votre liste des favoris, il sera simplement retiré de la vue, et vous n’aurez plus à fermer et à rouvrir la liste.
- C’est corrigé ! Un plantage pouvait se produire quand un message contenait un mot-clé, une @mention et certains caractères non latins. Vraiment, c’est corrigé.
Slack 19.07.30
29 juillet 2019
Corrections de bogues
- Dans de rares cas, certains membres ne parvenaient pas à se connecter. Bien entendu, le processus de connexion est essentiel, c'est pourquoi nous avons éliminé les bugs dont nous avons connaissance. N'hésitez pas à nous contacter si vous en trouvez d'autres !
- Correctif : De nombreuses applis Slack utilisant BlockKit affichent un message pour demander aux utilisateurs de confirmer une action. Dans certains cas, ce message ne fonctionnait pas. Nous avons corrigé ce problème.
- Correctif : Les utilisateurs qui souhaitent confirmer leur adresse e-mail après l'expiration du premier lien envoyé peuvent désormais recevoir un nouveau lien de confirmation. Encore une fois, il est crucial que les utilisateurs puissent se connecter aux applications. Il est de notre devoir de garantir ce service.
Slack 19.07.20
15 juillet 2019
Nouveautés
- Dans cette version, nous avons supprimé la fonction 3D Touch pour les noms de chaîne et les messages directs dans l’application, car elle ne fonctionnait pas correctement.
Vous pouvez toujours utiliser la fonction 3D Touch sur l’icône de l’écran d’accueil et pour répondre rapidement à une notification.
Corrections de bogues
- Correction : lorsque l’écran des informations de la chaîne est en mode sombre, la zone dans laquelle le titre de la chaîne est affiché est elle aussi désormais en mode sombre.
- Correction : lorsque deux chaînes ou utilisateurs portent le même nom, ils ne sont plus permutés de façon aléatoire dans la liste des chaînes et des messages directs.
- Correction : lorsque vous ouvriez un fil de discussion qui contenait un message avec un lien qui contenait certains caractères, Slack s’arrêtait brutalement. Sachez que cette anomalie était amusante à investiguer… et très plaisante à résoudre !
Slack 19.07.10
1 juillet 2019
Nouveautés
- Le premier message d’une chaîne ou d’un message direct comprend maintenant un en-tête indiquant la date. Ainsi, vous savez toujours quel jour on est… Ou était, c’est selon.
Corrections de bogues
- Correctif : le partage d’un fichier de Slack vers une autre application pouvait parfois échouer. Ce n’est plus le cas, désormais.
- Correctif : par ailleurs, lorsque le fichier était bien partagé, son nom pouvait parfois se transformer en une série de chiffres. Pratique pour les machines, beaucoup moins pour les humains.
- Correctif : auparavant, lorsqu’un même émoji personnalisé était ajouté plusieurs fois à la suite et sans espace dans un message, il ne s’affichait qu’une seule fois. Ainsi, :emoji::emoji: affichait uniquement :emoji:. Désormais, vous recevez tous les émojis que vous méritez.
Slack 19.06.20
17 juin 2019
Corrections de bogues
- Correction : dans l’API Slack, nous vous avions promis que vous pourriez ajouter un lien à un émoji pour que les utilisateurs, en appuyant sur cet émoji, soient redirigés vers ce lien. Il y a eu quelques ratés, mais nous les avons corrigés, car nous ne faisons pas de promesses en l’air.
- Correction : certains noms de bots personnalisés ne s’affichaient pas correctement, mais maintenant, tout est réglé.
- Correction : la liste des applications dans une conversation de groupe affichait parfois la liste des utilisateurs au lieu des applications. Sauf qu’il y a une grande différence entre les applications et les personnes.
- Correction : lorsque vous appuyiez sur certains boutons de message, aucune boîte de dialogue de confirmation ne s’affichait, ce qui était plutôt déconcertant. Problème résolu !
Slack 19.06.10
3 juin 2019
Nouveautés
- Vous pouvez désormais utiliser des caractères cyrilliques pour rechercher des utilisateurs ou des chaînes contenant ces caractères aussi facilement sur iOS que dans la version pour ordinateur (ce qui est le cas depuis longtemps).
Corrections de bogues
- Correction : lorsque vous démarriez une conversation de groupe qui comprenait un ou plusieurs invités simples ou multichaînes, les utilisateurs sélectionnés précédemment étaient parfois désélectionnés. Ce n’est plus le cas. Vous êtes désormais tous réunis.
Slack 19.05.21
28 mai 2019
Corrections de bogues
- Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.
Slack 19.05.20
20 mai 2019
Nouveautés
- Vous voulez charger simultanément de multiples images en utilisant la zone de message ? Vous voulez le faire aussi bien dans les chaînes que dans les fils de discussion ? C’est tout naturel. Eh bien, maintenant vous pouvez !
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Avec certaines polices, l’utilisation d’astérisques pour mettre en forme un segment de phrase en gras avait des effets inattendus. Le texte qui suivait le segment sélectionné s’affichait également en gras. Les caractères gras, c’est formidable, mais quand il y en a trop, le sens de la phrase est plus difficile à saisir. Pas de panique, nous avons corrigé le problème.
Slack 19.5.1
6 mai 2019
Nouveautés
- Ceci est la dernière version qui prendra en charge iOS 10 et qui pourra tourner sur des appareils 32 bits comme l’iPhone 5, l’iPhone 5c et les iPad de quatrième génération. Pour continuer à recevoir des mises à jour de Slack, veuillez passer à iOS 11.1 ou à une version plus récente.
Slack 19.4.2
23 avril 2019
Nouveautés
- Hello, Olá et Hola ! Slack est désormais disponible dans trois autres langues : anglais britannique, portugais brésilien et espagnol d’Amérique. Élémentaire, mon cher Watson ! Obrigago! ¡Hasta luego!
Slack 19.4.1
8 avril 2019
Corrections de bogues
- Les liens de certains boutons de l’application Slack ne fonctionnaient pas et ne vous amenaient nulle part. Désormais, l’URL de vos rêves s’ouvrira immédiatement, comme par enchantement.
Slack 19.3.2
25 mars 2019
Corrections de bogues
- Correction : les captures d’écran et les autres images au format PNG envoyées via Slack étaient floues. Après une mise au point, nous avons clarifié la situation. Si l’image est toujours floue, veuillez contacter votre opticien.
Slack 19.3.1
11 mars 2019
Nouveautés
- Vous pouvez désormais activer et désactiver le mode sombre dans le menu Paramètres. Certes la route a été longue, mais nous voyons enfin le bout du tunnel. Notez que ce mode n’est pour le moment disponible que sur les appareils mobiles. Il sera bientôt également disponible sur l’application pour ordinateur. Nous vous remercions de votre patience et de continuer à nous pousser à en faire toujours plus.
Corrections de bogues
- Correction : le texte qui apparaissait la toute première fois que vous lanciez l’application Slack ne s’affichait pas parfaitement sur les écrans des petits appareils. C’était peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça voulait dire beaucoup.
Slack 19.2.2
25 février 2019
Nouveautés
- Nous avons mis à jour la couleur de fond de l’icône de l’application afin qu’elle soit plus visible.
Corrections de bogues
- Correction : Par le passé lorsque vous quittiez une chaîne et que vous fermiez ensuite l’application très peu de temps après, la chaîne apparaissait encore parfois dans la barre latérale et le système indiquait que vous aviez toujours de nouveaux messages. Après une enquête des plus rigoureuses, nous avons découvert qu’aussi étrange cela puisse paraître, lorsqu’un utilisateur quitte une chaîne, il ne souhaite plus voir les messages qui s’y trouvent. Nous avons donc agi en conséquence.
Slack 19.2.1
11 février 2019
Nouveautés
- Le code gérant l’affichage des messages (qui apparaissent dans les chaînes et dans les fils de discussion) a fait peau neuve pour améliorer le défilement et l’accessibilité. Cela devrait augmenter vos chances de vraiment appuyer sur la partie de l’écran sur laquelle vous aviez prévu d’appuyer !
- Nous avons apporté une myriade d’améliorations pour les utilisateurs de VoiceOver : désormais, les messages sont lus sur un ton plus humain et la structure des messages a été uniformisée entre les vues de la chaîne principale et des fils de discussion. La vue des messages est désormais plus facile à lire et à naviguer, et propose des actions personnalisées pour chaque message. De son côté, la vue des fils de discussion présente davantage d’informations et propose des actions sur les messages, comme l’ajout aux favoris ou le partage de messages avec une autre chaîne. Ouf !
- Les plus perspicaces l’auront remarqué : oui, la version précédente était bien 3.61. Et oui, celle-ci est bien 19.2.1. Vous n’avez rien manqué. Vous n’avez pas dormi pendant 10 ans. Nous avons simplement changé la numérotation de nos versions.
Slack 3.61
28 janvier 2019
Corrections de bogues
- Correction : parcourir le flux d’activité ne fonctionnait pas de manière régulière, et plus vous faisiez défiler la page, plus la situation empirait. Nous avons effectué quelques ajustements et avons rendu le défilement plus fluide. Il n’y avait pas de raison que vous souffriez de votre popularité.
Slack 3.60
16 janvier 2019
Nouveautés
- Vous allez constater que le bouton de notre application arbore un logo flambant neuf. Si cela vous intéresse, vous trouverez plus d’explications sur notre blog, à l’adresse SlackHQ.com. Sachez que nous n’avons pas tout chamboulé, seul le logo a évolué.
Slack 3.59
7 janvier 2019
Nouveautés
- Nous compressons dorénavant les images jpeg pendant leur chargement. Les chargements devraient donc être plus rapides et plus fiables. Si vous ne voyez pas d’inconvénient à sacrifier un peu de votre temps pour des images moins compressées, vous pouvez simplement désactiver ce paramètre dans : Paramètres > Avancé.
Corrections de bogues
- C’est corrigé ! Lors de l‘utilisation d‘un clavier externe avec un iPad, certains des raccourcis clavier pouvaient avoir un comportement erratique… ou ne pas fonctionner du tout. Tout devrait maintenant être en ordre.
- C’est corrigé ! Vous pouvez maintenant utiliser le Commutateur pour accéder à un ensemble de messages directs échangés avec une personne qui ne fait plus partie de votre équipe. Les personnes partent parfois, mais les connaissances restent. Et cela peut s’avérer utile.
Slack 3.58
10 décembre 2018
Corrections de bogues
- Correction : si, dans un message direct, il n’y a qu’un seul message, vous pouvez de nouveau appuyer sur ce dernier (de façon prolongée) pour le marquer comme non lu et ainsi décider de le consulter ultérieurement… ou pas. C’est vous qui voyez.
- Correction : changer de statut était très compliqué pour les membres appartenant à un espace de travail doté de statuts personnalisés. Désormais, vous pouvez sélectionner, désélectionner, resélectionner ; et donc, personnaliser votre statut.
- Tout le reste fonctionne. (Enfin, nous l’espérons !)
Slack 3.57
26 novembre 2018
Nouveautés
- Besoin de différer vos notifications ou de vous absenter pendant plus de 24 heures ? Bonne nouvelle ! Vous pouvez maintenant suspendre vos notifications pendant plus d’une journée ou les différer jusqu’à une date ou une heure que vous pourrez spécifier. Nous avons également ajouté deux nouveaux délais prédéfinis : « Jusqu’à demain » et « Jusqu’à la semaine prochaine ». Et voilà ! Vous disposez d’une panoplie d’options pour différer vos notifications !
Slack 3.56
5 novembre 2018
Nouveautés
- Désormais, lorsque vous aurez confirmé votre adresse e-mail, la liste de vos espaces de travail apparaîtra. Vous pourrez sélectionner ceux qui vous intéressent et, bien entendu, vous y connecter.
- Vous pouvez maintenant recevoir des notifications pendant que vous utilisez l’application. Ainsi, par exemple, lorsque vous consulterez le contenu d’une chaîne et que vous recevrez un message direct, vous ne risquerez plus de le manquer. Notez que si cette fonctionnalité ne vous intéresse pas, vous pouvez la désactiver dans le menu Paramètres de notification.
Corrections de bogues
- Correction : auparavant, un message « Échec de l’envoi » apparaissait parfois lorsque vous utilisiez une réponse rapide pour envoyer un message à partir d’une notification. Pourtant la réponse avait bien été envoyée. Ce problème d’affichage est désormais résolu.
Slack 3.55
22 octobre 2018
Nouveautés
- Correction : lorsque vous receviez une notification et que vous consultiez la chaîne d’où venait cette notification, le point rouge restait parfois sur l’icône Slack, en haut à gauche de l’application. Vous étiez alors obligé(e) de fermer puis de rouvrir l’application.
Et cela, même si vous aviez déjà lu le message ou même si vous étiez dans la chaîne en train de lire le message et d’y répondre. Mais pas dans 100 % des cas. Juste assez souvent pour semer la confusion. Désolés ! C’est résolu.
Slack 3.54
8 octobre 2018
Nouveautés
- Correction : Ouf ! Le téléchargement d’images .png, via la feuille de partage, ne les convertit plus au format .jpg.
- Correction : les utilisateurs des espaces de travail nécessitant une authentification unique ne pouvait pas utiliser le lien magique envoyé par e-mail et ne pouvaient terminer la configuration que s’ils sélectionnaient la « connexion manuelle ». Nous avons résolu cette anomalie inusuelle.
Slack 3.53.1
17 septembre 2018
Nouveautés
- Sous iOS 12, les notifications sont désormais regroupées par conversation. Ainsi, l’application Slack vous apporte tous vos messages assortis sur un plateau !
Slack 3.52
10 septembre 2018
Nouveautés
- Lorsque vous définissez votre statut, vous pouvez désormais indiquer une date ou une heure d’expiration. Ainsi votre statut n’affichera plus, par exemple, « Travaille à domicile mardi », un jeudi ou « En réunion » pendant deux jours d‘affilée !
- Correction : si l’un de vos collaborateurs modifiait son statut de présence pendant que vous n’étiez pas en ligne, l‘application continuait parfois à afficher l‘ancien statut après votre retour. Ce type d’imbroglio ne devrait plus se reproduire !
Slack 3.51
27 août 2018
Nouveautés
- Les actions sur les messages sont maintenant disponibles sur les appareils iOS. Il est désormais encore plus facile de créer des tâches, d’ajouter des commentaires sur des tickets ou de suivre le déroulement de projets alors que vous êtes en déplacement. Lorsque vous connectez à Slack d’importants outils comme Asana, Zendesk ou Jira, vous pouvez à présent appuyer de façon prolongée sur un message et suivre vos projets sans avoir à vous connecter à ces outils. C’est vraiment très pratique. Allez-y, essayez !
- Correction : à cause d’un retard d’affichage de l’interface graphique, la génération des aperçus giphy (en utilisant la commande /giphy) était souvent extrêmement lente. Les aperçus giphy devraient maintenant jaillir en moins de deux.
- Correction : comme au bon vieux temps, vous pouvez de nouveau répondre à une notification dans une chaîne, directement à partir de l’écran de notification.
Slack 3.50
13 août 2018
Corrections de bogues
- Problème résolu : à cause d’un problème de mise en page, des carrés gris apparaissaient en haut des paramètres du menu Ne pas déranger. Si vous les aimiez, dommage : ils ont disparu.
- Problème résolu : les préférences de notification des chaînes qui étaient appliquées étaient celles par défaut, même si vous en aviez choisi d’autres. Les notifications envoyées étaient bien celles que vous aviez choisies. Il s’agissait simplement d’un problème d’affichage. Ouf !
Slack 3.49
30 juillet 2018
Nouveautés
- Les fils de discussion prennent désormais en charge les fichiers. Vous pouvez maintenant charger des images et des fichiers directement dans les fils de discussion (de la même manière que vous pouvez les charger dans les messages). Lorsque vous commentez un fichier ou une image, votre commentaire est stocké comme réponse dans le fil de discussion. Cette réponse apparaît donc dans le fil de discussion (qui lui est lié à un message). Enfin !
Slack 3.48
16 juillet 2018
Nouveautés
- Vous pouvez maintenant déplacer vos espaces de travail à votre guise dans le commutateur d’espace de travail (c’est à dire dans la fenêtre latérale gauche où se trouve la liste de vos espaces de travail). Appuyez sur le bouton « Modifier » en haut de cet écran, puis déplacez-les du bout du doigt.
- En outre, si besoin est, vous pouvez également vous déconnecter d’un espace directement depuis ce commutateur d’espace de travail.
Corrections de bogues
- Correction : si vous appuyez sur le nom d’une chaîne, ce dernier apparaîtra à nouveau surligné. Bien entendu, vous serez toujours redirigé(e) vers la chaîne voulue (mais cela fonctionnait déjà correctement, heureusement !)
Slack 3.47
9 juillet 2018
Corrections de bogues
- Correction : le chargement des gros fichiers est maintenant plus efficace (et si, pour une raison quelconque, il échoue, vous en êtes informé).
- Correction : le bouton affichant les pièces jointes supplémentaires ne fonctionnait plus. Cela empêchait les utilisateurs de toutes les voir dans un seul message. Seules 20 s’affichaient. Dans un message. Vous pourrez désormais en voir plus que ça !
- Correction : le signe représentant la conjonction « et » (l’esperluette ; et oui, parfois nous faisons semblant d’être cultivés ;-)) s’affichait mal lorsque les utilisateurs sélectionnaient une langue autre que l’anglais (cela donnait par exemple, « Dupond & amp; Dupont » au lieu de « Dupond & Dupont »)... mais seulement, bizarrement, lorsque deux utilisateurs écrivaient en même temps.
Slack 3.46.1
27 juin 2018
Corrections de bogues
- Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.
Slack 3.46
18 juin 2018
Corrections de bogues
- Correction : modifier un message dans un fil de discussion modifiera désormais le message original (comme il se doit) au lieu d’en envoyer un nouveau.
- Correction : au moment de partager une image ou un lien dans Slack, certains utilisateurs voyaient s’afficher un message d’erreur qui indiquait « non connecté » (alors qu’ils étaient bien connectés).
- Correction : lorsqu’un utilisateur voulait envoyer un message en japonais, contenant un seul mot et qui correspondait au nom d’un émoji, ce mot apparaissait automatiquement en anglais dans le message envoyé.
La technologie nous joue parfois des tours bizarres !
Slack 3.45.1
6 juin 2018
Nouveautés
- Si jamais les notifications vous causent des tracasseries, un nouvel outil pourra vous aider à les diagnostiquer. Il se trouve dans les Paramètres -> Notifications -> Résoudre les problèmes de notifications. Cet outil devrait même vous aider à les résoudre. C’est beau la technologie !
Corrections de bogues
- Correction : des liens habituellement cliquables à l’intérieur de tweets devenaient non cliquables à partir de certaines applications. Désormais cela fonctionnera normalement.
- Correction : parfois ouvrir une notification à partir d’un fil de discussion faisait disparaître les messages les plus anciens de ce même fil. Cela n’était pas intentionnel, bien évidemment.
- Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.
Slack 3.45
4 juin 2018
Nouveautés
- Si jamais les notifications vous causent des tracasseries, un nouvel outil pourra vous aider à les diagnostiquer. Il se trouve dans les Paramètres -> Notifications -> Résoudre les problèmes de notifications. Cet outil devrait même vous aider à les résoudre. C’est beau la technologie !
Corrections de bogues
- Correction : parfois ouvrir une notification à partir d’un fil de discussion faisait disparaître les messages les plus anciens de ce même fil. Cela n’était pas intentionnel, bien évidemment.
- Correction : des liens habituellement cliquables à l’intérieur de tweets devenaient non cliquables à partir de certaines applications. Désormais cela fonctionnera normalement.
Slack 3.44
21 mai 2018
Corrections de bogues
- Correction : il est à nouveau possible de modifier les commentaires liés aux images et aux fichiers.
- Correction : Slack ne devrait plus planter lorsque vous partagez du contenu à partir de certaines applications qui permettent de suivre l’info et l‘actualité . Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Et maintenant : les prévisions météo ! Heu, non, ce n’est pas la bonne chaîne...
Slack 3.43
7 mai 2018
Corrections de bogues
- Correction : les vidéos téléchargées à partir de Slack sur les nouveaux iPhones et iPads peuvent maintenant se lire sans anicroche sur l’application de bureau (comme il se doit !).
- Correction : après avec appuyé sur une notification pour lire un message dans un fil de discussion, l’en-tête « Fils de discussion » restait affichée en gras, comme s’il y avait un message non lu. Ce qui n’était pas le cas.
Slack 3.42
23 avril 2018
Corrections de bogues
- Correction : quand vous répondiez à un fil de discussion et envoyiez votre réponse sur une chaîne, le texte se superposait au nombre de réponses. Désormais, le texte se fait moins collant.
- Correction : lorsque vous filtrez des conversations de groupe, nous recherchons maintenant également les noms des personnes saisis après une virgule. Par exemple, si vous recherchez une conversation contenant les noms « Aymeric, Simon, Théo », nous ne vous présenterons pas seulement les résultats avec « Aymeric ».
- Correction : fiabilité améliorée du téléchargement des vidéos volumineuses , à partir de feuilles de partage et dans Slack.
- Correction : problèmes d’affichage sur l’écran d’accueil présents uniquement dans la version allemande ! Voici la note de mise à jour en allemand, au cas où vous voudriez pratiquer. Nun ist die Schnittstelle von Sprache und Technologie eine wundervolle und komplexe Angelegenheit und gleichermaßen eine aufregende und stetige Herausforderung. Aber an dieser Stelle und in dieser Sprache wurde dieses Problem gelöst. Zumindest bis auf Weiteres.
Slack 3.41
11 avril 2018
Nouveautés
- Les vidéos peuvent être à nouveau sauvegardées en utilisant : « Ouvrir dans ».
Corrections de bogues
- Corrigé : lorsque vous appuyiez sur une notification, provoquée par l’un de vos mots-clés, ces derniers n’apparaissaient pas surlignés. Pas très clair, tout ça ! Ces mots-clés seront maintenant affichés, comme il se doit, en surbrillance.
- Corrigé : les noms de chaînes étaient parfois illisibles sur iPads lorsque vous utilisiez le thème Hoth (pour la barre latérale). En effet, la police blanche ne ressortait pas vraiment sur le fond blanc ! Désormais, la Force sera avec vous et vous devriez mieux y voir !
Slack 3.40
28 mars 2018
Nouveautés
- Il est désormais plus facile de modifier le nom des chargements de fichiers, grâce à un bouton X qui effacera ce qu’il y a dans le champ, pour que vous puissiez le renommer.
Corrections de bogues
- Correction : si vous partagez quelque chose de Slack avec une autre application en utilisant le bouton « Ouvrir dans... », nous conserverons désormais le nom original du fichier.
Slack 3.39
14 mars 2018
Nouveautés
- Lorsque vous partagerez quelque chose (un fichier, une photo...) sur Slack, nous utiliserons la dernière chaîne de conversations où vous aurez partagé un fichier comme destination par défaut.
- L’envoi de messages avec une mauvaise connexion fonctionne un peu mieux.
Corrections de bogues
- Correction : le lien « Gérer l’espace de travail » ne fonctionnait pas correctement et affichait parfois une erreur.
- Correction : les réactions émoji dans les fils de discussion ne s’affichaient pas correctement. Tout est revenu dans l’ordre.
Slack 3.38
28 février 2018
Corrections de bogues
- Correction : l’authentification à deux facteurs devenait parfois une authentification à quatre, six ou huit facteurs ! Ce n’est plus le cas. Vous ne devrez effectuer la validation qu’une seule fois.
- Correction : si vous essayiez de renvoyer des réponses appartenant à un fil de discussion vers une chaîne, cela ne fonctionnait plus. Désormais le fait de cocher la case « Envoyer à » renvoie bien la discussion vers la chaîne.
- Correction : pendant les tests de notifications en japonais, un message d’erreur apparaissait parfois, alors que tout fonctionnait correctement. Nos notifications font maintenant la part des choses.
Slack 3.37
14 février 2018
Corrections de bogues
- Correction : le téléchargement d’un gros fichier vidéo ou d’une image échouait sans prévenir. Désormais, il fonctionne et lorsque ce n’est pas la cas, vous en serez averti(e).
- Correction : au cours du partage de photos, à partir de l’appli Photos, une ou plusieurs d’entre elles disparaissaient. Les téléchargements se feront maintenant comme prévu.
- Correction : certains boutons pour les bots et les applis avaient cessé de fonctionner. Ce dysfontionnement a été réglé.
Slack 3.36
26 janvier 2018
À l’attention des utilisateurs Apple Watch : il y a maintenant une seule et unique application iOS. Tout ce que vous pouviez faire avec l’application pour la montre se fait maintenant avec l’application iOS. Recevoir et répondre aux messages depuis votre montre fonctionne de la même manière qu’avant. Vous ne devriez pas être dépaysé.
Corrections de bogues
- Correction : il arrivait que l’application demande l’autorisation d’activer les notifications alors que vous aviez déjà spécifié que vous le vouliez pas les recevoir. Nous avons mis un terme à ce dysfonctionnement frustrant.
- Corrigé : même si vous saisissiez deux fois d’affilée le même émoji, seul l’un d’entre eux apparaissait. Désolés !
- Corrigé : en copiant une grosse quantité de texte dans la zone de message, Slack s’arrêtait parfois de fonctionner. Ce n‘est plus le cas. Vous pouvez désormais laissez libre cours à votre prose.
Slack 3.35
18 janvier 2018
Afin de pouvoir continuer à prendre en charge les capacités grandissantes des nouveaux systèmes d’exploitation, cette version de Slack sera la dernière à prendre en charge iOS 9. Ce sera par conséquent la dernière mise à jour pour l’iPhone 4S (et autres appareils utilisant ce système d’exploitation).
Corrections de bogues
- Pour les anciens appareils (à partir de ceux mentionnés ci-dessus ), les performances du commutateur ont été considérablement améliorées.
- Correction : le partage de certaines applications sur Slack interrompait le fonctionnement de l’application. Ce n’est plus le cas.
- Correction : se déconnecter d’un compte avec beaucoup d’équipes prenait beaucoup de temps. Cette opération ne devrait plus être aussi longue.
- Correction : une anomalie de mise en page a été corrigée. Elle survenait au moment d’ouvrir une notification en provenance d’un fil de discussion (et affichait la case pour « Envoyer vers la conversation principale » au mauvais endroit).
Slack 3.34
14 décembre 2017
Corrections de bogues
- Sur un iPhone X, taper sur la barre latérale du statut puis faire défiler vers le haut fonctionnait de manière irrégulière.
- Correction : la prévisualisation des fichiers, notamment en mode grand écran, sur l’iPhone X a été améliorée.
- Correction : sur un iPhone X, les mémos ne s’affichaient pas correctement. Désormais, le contenu devrait se situer au bon endroit sur l’écran.
- Correction : l’application ne faisait pas apparaître une chaîne en rouge après avoir sélectionné « Marquer comme lu immédiatement » Cette préférence est maintenant respectée.
- Correction : en passant d’un fil de discussion à une chaîne, le fonctionnement de l’application était parfois plus lent. Ce n’est plus le cas.
- Correction : quelques pannes, assez rares et indétectables à l’œil nu, notamment dues à un bouton (qui n’est plus visible) et à une petite poignée de messages. Vous ne les aurez peut-être pas remarquées, parce qu’elles étaient invisibles. Le tout a été, néanmoins, remis en bon état de marche.
Slack 3.33
30 novembre 2017
Corrections de bogues
- La liste des messages directs n’était plus classifiée correctement. L’ordre est, maintenant, revenu dans la liste.
- Le menu d’options prédéfinies ne fonctionnait pas lorsque vous affichiez les messages sur certains téléphones plus anciens. Le problème a été résolu.
- Au moment de lire un fil de discussion dans une chaîne dont vous n’étiez pas membre, (mais un simple lecteur), le bouton pour la rejoindre bloquait la vue des derniers messages. Cela ne devrait plus causer de consternation. Ce dysfonctionnement ayant été corrigé.
Slack 3.32.1
16 novembre 2017
Nouveautés
- Slack est, maintenant, traduit en japonais. Slack est aussi disponible en français, allemand, espagnol et, bien entendu, en anglais (américain).
Slack 3.32
9 novembre 2017
Corrections de bogues
- L’affichage du message principal, où vous consultez les chaînes et tous les autres messages, a subi une profonde révision (amélioration de la performance et corrections de bogues pour divers problèmes de longue date). Les utilisateurs en verront les effets au cours de la semaine prochaine. Davantage d‘améliorations sont prévues.
- Correction : sur les appareils iOS 9 le bouton « @ » situé sous le champ de saisie de message n’était pas correctement positionné. Nous avons réussi à le faire bouger.
- Correction : le petit nombre d’utilisateurs qui ne pouvait pas se connecter à l’aide de l’authentification unique (SSO) ou à deux facteurs (2FA) peuvent maintenant le faire.
Slack 3.31
2 novembre 2017
Corrections de bogues
- Au moment de mettre à jour la photo de votre profil, vous ne pouviez pas appuyer sur le bouton « Terminé ». Ce qui donnait l’impression que votre photo ne pouvait pas être sauvegardée. En fait, elle était bien sauvegardée. Mais désormais le bouton « Terminé » fonctionne correctement.
- Corrigé : lorsque la voix off était autorisée, certains utilisateurs ne pouvaient plus charger l’historique d’une chaîne. Maintenant, c’est possible.
- Aussi corrigé : les utilisateurs de la voix off ne pouvaient pas simplement balayer certains boutons de saisie de message (tels que /` and `@`) quand le clavier apparaissait. Ils devaient appuyer à la place. Désolés pour ce jeu accidentel - désormais le balayage fonctionne.
- Correction : Certaines pannes revenaient sans arrêt pour certains utilisateurs. Le dysfonctionnement provenait des émojis. Nous ne prendrons pas le risque d’exprimer cela avec un émoji ici ! Mais l’anomalie a été résolue.
Slack 3.30
12 octobre 2017
Corrections de bogues
- Nous avons ajouté une nouvelle façon, plus simple, de se connecter à tous les espaces de travail associés avec une seule adresse e-mail.
- Lorsque les fichiers Dropbox sont affichés sur iOS, le contenu devrait, maintenant, être à jour.
- Le clavier apparaissait quand la 3D Touch était utilisée pour afficher l’aperçu d’une chaîne. Ce n’est plus le cas. Vous pouvez maintenant prévisualiser depuis la liste des chaînes sans interférence.
- Vous pouviez difficilement vous reconnecter dans un espace de travail, juste après vous être déconnecté, à cause d’un bogue que nous avons éradiqué. Désormais, allez et venez à votre guise.
Slack 3.29
28 septembre 2017
Corrections de bogues
- Quelques bogues sournois ont été enfin corrigés et les fichiers audio fonctionnent désormais avec le bluetooth. Bonne écoute !
- Copier et coller du texte dans le champ du message fonctionne désormais sur les appareils utilisant IOS 11. Milles excuses pour toute éventuelle frustration occasionnée.
- Vous pouvez à nouveau passer d’un espace de travail à un autre sur votre montre.
- Même si vous aviez expressément réglé l‘heure selon le système horaire affichant 24 heures, votre préférence se réinitialisait toute seule après certaines mises à jour de l’application et repassait au système AM/PM. Nous avons remédié à cette anomalie. Vous devriez maintenant savoir précisément quelle heure il est.
Slack 3.28
11 septembre 2017
Corrections de bogues
- Slack est désormais disponible en français, en espagnol et en allemand (y compris les émojis).
- Assistance supplémentaire fournie pour vous aider à travailler de façon innovante avec des sociétés externes depuis Slack.
- Nous avons aussi introduit une nouvelle manière de présenter l’affichage des noms. Tout cela pour vous aider à relever de nouveaux défis !
- Le clavier numérique ne voulait pas disparaître après s’être connecté avec un compte disposant de l’authentification à deux facteurs. Dorénavant le clavier disparaît.
- Les émojis de grande taille, les « jumbomojis », ne déborderont plus sur le message du dessous.
- L’application se bloquait parfois lorsque des images étaient affichées en pièces jointes. Certains types d’images, seulement. Ce n’est plus le cas.
Slack 3.27
31 août 2017
Corrections de bogues
- Correction : parfois, les avatars des bots n‘apparaissaient pas. Il s’agissait d’un bogue. Ils seront désormais visibles.
- Correction : lorsque vous effectuiez une capture d’écran et que vous n’aviez pas de photo dans votre photothèque, l’application plantait parfois.
- Correction : les utilisateurs en voix off dans les fils de discussion peuvent maintenant utiliser le geste du doigt pour sortir et rentrer de nouveau dans une chaîne. Ce geste ne pouvait pas être utilisé auparavant.
- Correction : des chaînes privées manquaient auparavant de la liste des chaînes dans certains comptes d’utilisateurs. Nous en sommes désolés. Ces chaînes sont censées être privées, mais pas à ce point !
Slack 3.25
2 août 2017
Corrections de bogues
- Correction : les commentaires de fichiers, qui ne sont pas des messages réguliers, ne sont plus affichés tels quels.
- Correction : la commande /quitter vous permettra maintenant de quitter une chaîne (pour peu que vous vouliez en quitter une).
- Correction : l’application se bloquait parfois au moment de se déconnecter d’une équipe. Vous pouvez maintenant vous déconnecter sans soucis.
Slack 3.23.2
24 juillet 2017
Félicitations aux gagnants du jeu des différences de cette semaine, qui ont remarqué que nous avions légèrement modifié l’icône de l'application, mais sans le mentionner. Vous avez droit à toute notre admiration.
Corrections de bogues
- Correction : vous pouvez désormais réactiver les notifications pour Slack, même si vous les aviez auparavant désactivées. Puis, vous pouvez les désactiver à nouveau. Puis, les réactiver. À votre guise.
- Correction : une panne au moment de lancer l’application pour la première fois ne se produit plus. Réparé !