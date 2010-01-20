Slack pour iOS - Notes de mises à jour

Slack 23.09.30

20 septembre 2023

Notre application fait peau neuve : des changements importants sont à venir ! Nous mettons à jour les versions desktop et mobile de Slack avec de toutes nouvelles vues conçues pour maximiser la concentration, l’organisation et la productivité. En fonction de votre forfait, vous ne verrez peut-être pas ces modifications immédiatement, mais consultez nos ressources au cours des prochaines semaines. En attendant, vous pouvez lire le résumé des nouveautés à venir sur notre blog à l’adresse SlackHQ.com.

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