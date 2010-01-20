iOS 版 Slack - リリースノート

Slack 25.12.20

2025年12月10日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 25.11.30

2025年11月19日

バグ修正

  • アプリの細かなメンテナンスを実施。急な来客にもあわてないよう、棚を整理し、窓をふき、置き物のほこりも掃除しておきました。あとは皆さんのご利用を待つだけです！

Slack 25.11.20

2025年11月12日

バグ修正

  • Slack 内で数値入力ブロックを使って構築したアプリにおいて、数字を入力できない問題を修正しました。「そこだけは外さないでほしかった」的なバグで失礼しました。最新版では何にもブロックされることなく数値を入力できるようになっています。

Slack 25.11.10

2025年11月5日

バグ修正

  • Slack 内で作成したリストをコピーした後に、サブタスクが表示されないことがある問題を修正しました「細かいことは気にするな」という格言は時に人の気持ちを楽にしてくれますが、大事な情報を扱うアプリはそういうわけにはいきません。これからは抜けなくコピーしますので、皆さんはのびのびとご利用ください。

Slack 25.10.50

2025年10月29日

バグ修正

  • アプリに細かな修正を加えました。小さなものでも拡大してみると、すごい世界が広がっていることってありますよね。より良くなった最新版をどうぞダウンロードしてご利用ください！

Slack 25.10.40

2025年10月22日

バグ修正

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。それではまた！

Slack 25.10.30

2025年10月16日

バグ修正

  • 今回修正されたバグは、ものすごく小さくて、人間の言葉ではうまく表現できません。でも前よりよくなっているのは確かですので、ぜひアップデートしてご利用ください！

Slack 25.10.20

2025年10月8日

バグ修正

  • 今回はアプリに大きな変更はありません。少しずつ変わっているのに変わってないように見えるのは、あなたも同じスピードで進んでいるからかも。いつも Slack のご利用ありがとうございます！

Slack 25.10.10

2025年10月1日

バグ修正

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。それではまた！

Slack 25.09.41

2025年9月26日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 25.09.40

2025年9月24日

バグ修正

  • リストの「電話番号」フィールドのリンクが機能せず、一桁ずつ電話番号を打たなければならない状態になっていたのを修正しました。最新版ではリンクをタップするだけで電話をかけられるようになっています。でも、たまには電話番号を一から入力して、大事な連絡先を自分の記憶に定着させ直すのもいいかもしれませんね。

Slack 25.09.32

2025年9月18日

バグ修正

  • バグは修正され、パフォーマンスも改善され、皆さまのお仕事を支える準備ができています。どうぞふるって Slack をご活用ください。

Slack 25.09.30

2025年9月15日

バグ修正

  • アプリの粗い部分に磨きをかけました。アップデートのうえ、どうぞ滑らかに仕事を進めてください。

Slack 25.09.20

2025年9月10日

新着情報

  • 返信スレッドに、日付だけでなくタイムスタンプ全体が表示されるようになりました。誰が言ったかも重要ですが、いつ言ったかも重要ですよね。これからは詳細な時刻も確認していただけます。

バグ修正

  • 画像の折りたたみ表示を設定したのに、画像がまったく、または一部しか折りたたまれない問題を修正しました。すべて完璧に折りたたまれるようになりましたので、どうぞ皆さんはのびのびとお過ごしください。
  • 通知設定画面の「マイキーワード」の項目で、キーワードが保存されている場合も「なし」と表示されてしまう問題を修正しました。あるのにないと言っていいのは、この季節に美味しいあの果物だけですよね（失礼しました！）。

Slack 25.09.11

2025年9月4日

バグ修正

  • 何か気配を感じますか？謎めいていて、手を出しにくいものがありますか？世界をより美しく見せ、音楽をより甘美にするもの...それはなんでしょうか？Slack アプリが更新されました。皆さんに降り注ぐ明るさが私たちのせいなのかどうか、肯定も否定もできません。

Slack 25.09.10

2025年9月3日

バグ修正

  • ワークスペースにおいて、メッセージを編集可能な期限が設定されている場合に、その期限が個人用の DM にも適用されていた問題を修正しました。あなたと Slackbot だけの世界に制限をかける必要はありませんでしたね。いつでも書き直しができるスペースとして、自分専用の DM を自由にご活用ください。
  • Slackbot といえば、DM 内の Slackbot からのメッセージをモバイルアプリでも削除できるようになりました。思い立った時にさっと DM を整理していただけます。メッセージを消された Slackbot も、さっと気持ちを切り替えますのでご遠慮なく。

Slack 25.08.40

2025年8月27日

バグ修正

  • アプリにとって今週は内面を磨く 1 週間でした。見えない部分で改善されたアプリのアップデートをどうぞよろしくお願いします！

Slack 25.08.31

2025年8月22日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 25.08.30

2025年8月20日

バグ修正

  • チームメンバーのプロフィール画面から国外の電話番号に発信しようとすると、有無を言わさず打ち切られる事態が発生していました。この場合、Slack を更新してから試すと無事に通話までたどり着けます。
  • 削除したはずのワークスペースがサイドバーに居座ってしまい、いくら「ワークスペースの削除」を選択してもうんともすんとも言いませんでした。さよならを言えない気持ちもわかるので、気の済むまでじっくり話を聞いた結果、円満にお別れすることができました（つまり、問題は修正済みです！）。

Slack 25.08.21

2025年8月14日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 25.08.20

2025年8月13日

バグ修正

  • Slack メッセージからメールアドレスをコピーすると「mailto:」プレフィックスが含まれていて、「mailto:」をいちいち消すプチストレスを感じていた皆さんに朗報です！今後は、アドレスのみがコピーされるようになりました。
  • 画像をトリミングする際、画像のプレビューに、トリミングされていない元の画像が表示されしまう不具合を修正。トリミング後の画像を確認したいのに、トリミング前の画像が表示されては意味がありませんからね。大変失礼しました。
  • その他のオプションメニュー（メッセージを単独で表示した後に「⋯」をタップ）からメッセージを「未読にする」に設定しても、何も起こらないという不具合があり、大変ご迷惑をおかけしました！メッセージの既読・未読の分類処理はお仕事の第一歩。ここでのつまずきが「バタフライエフェクト」のようにその後の作業に影響を起こしてしまうことのないよう、じっくり見直し、きっちり修正しました。
  • DM 内の canvas にコメントを追加しようとすると、何も書かれていない白い画面が表示されるという不具合がありました。間違って内容を消してしまったのではと心臓が一瞬止まりそうになってしまった皆さん、大変申しわけありませんでした！このバグはしっかり修正されましたので、ご安心ください。

Slack 25.08.10

2025年8月6日

バグ修正

  • アプリの細かなメンテナンスを実施。急な来客にもあわてないよう、棚を整理し、窓をふき、置き物のほこりも掃除しておきました。あとは皆さんのご利用を待つだけです！

Slack 25.07.50

2025年7月30日

バグ修正

  • メッセージ内で URL の前にテキストをペーストすると、そのリンクが機能しなくなり、リターンキーも効かなくなる問題を修正しました。貼り付けの粘着力が強すぎたようです。今はリンクがすっと飛び立てるようになっています。
  • テキスト内の絵文字の前後に、余分なスペースが勝手に挿入されてしまう問題を修正しました。電車内での一コマのように「もうちょっと詰めてくれたらなぁ」という気持ちにさせてしまったかもしれません。最新版では仕様どおりに表示されるようになっています。
  • iPad で絵文字を連続して追加しようとした時に、2 つ目に別の絵文字を選択したとしても、1 つ目の絵文字が複製されてしまうという問題を修正しました。一を聞いて二を知った気になってしまい失礼しました。アップデート後は、ちょっと複雑な感情も思いのままに表現していただけます。

Slack 25.07.40

2025年7月23日

バグ修正

  • 通知のスケジュール設定に加えた変更が長持ちせず、アプリを再起動すると元に戻ってしまう問題を修正しました。仕事のライフラインとも言える通知に関する不具合で、ご不便をおかけしました。今年の抱負もそろそろ忘れかけている 7 月ですが、「粘り強くあること」を新たな目標に年の後半に臨みたいと思います。
  • 絵文字リアクションを長押しした時の動作が不安定だった問題を修正しました。必要な情報が得られず、リアクションへのリアクションを混乱させてしまったかもしれません。絵文字でいうとバグ対応のステータスが「考え中」から「いいね」に変わった最新のアプリを、どうぞご利用ください。
  • メッセージの編集を始めたあと、気が変わってそのフローの途中でメッセージを削除した場合に、削除したはずのメッセージがテキスト入力フィールドから消えず、再度あらためて削除しなければならない、という問題を解消しました。アップデート後は、一度のはたらきかけで、すぐにお暇するようになっていますのでご安心ください。
  • ブロック引用のあとにテキストをペーストすると、ブロック引用がもう 1 つ作成されてしまう問題を修正しました。「もれなくもう 1 個ついてくる」キャンペーンは予告なく終了です。
  • テキストにハイパーリンクを設定している途中に別のアプリに切り替えると、そのテキストが 2 つ表示されてしまうという問題を修正しました。おやつなら「1 つおまけ」はうれしいですが、ここでは余計でした。最新版では、皆さんに二度見させることなく、正常にリンクを設定できるようになっています。
  • サイドバーで会話を閉じても、一瞬消えるだけで、画面が更新されるとすぐに元どおりに表示されてしまう問題を修正しました。じんわりと尾を引くお話はいいものですが、アプリが余韻を押しつけてはいけません。後味をかみ締めるもよし、すぱっと気持ちを切り替えるもよし。正常に戻ったアプリで、思い思いに会話をお楽しみください。
  • グループ DM にメンバーを追加するには、DM のヘッダーをタップして表示される「追加」アイコンを使う、またはポップアップ内の「メンバー」メニューから追加する、の 2 つの方法がありますが、そのどちらかしか使えなくなっていた問題を修正しました。両方のドアがつねに開いている状態に戻ったアプリで、どうぞ風通しのよいお仕事を！

Slack 25.07.30

2025年7月16日

バグ修正

  • iPad で外付けキーボードを使っている時にリターンキーを押すと、アプリが勝手に空のメッセージを送信しようとして、しかも失敗に終わる、という問題を修正しました。ひとりボケツッコミのようなバグで、皆さんにも「なんでやねん」と思わせてしまったかも。失礼しました。アップデート後は何もおそれることなくリターンキーをたたいていただけます。
  • メッセージの予約送信の日時を設定する際に表示されるポップアップウィンドウで、時刻が 1 年を通して各地域の標準時で表示され、サマータイム（夏時間）が反映されない問題を修正しました。遅ればせながら夏の到来に気づいた Slack より、暑中お見舞い申し上げます。
  • 新規メッセージがプレビューされている時にスレッドをタップすると、そのスレッドがプレビューペインのうしろに隠れてしまい、内容が読めない問題を修正しました。最新版では、今見たい情報に見晴らしよくアクセスできるようになっています。

Slack 25.07.20

2025年7月10日

バグ修正

  • 大きな「＋」アイコンから新規メッセージの作成を開始（チャンネルや DM を開いて作成するのではなく）した場合、ハイパーリンクを追加するボタンが動作しない問題を修正しました。押してもちょっと反応するだけの「声は聞こえてるけど、要望には応えない」居留守型のバグで失礼しました。最新版ではハイパーリンクボタンが素直に機能するようになっています。

Slack 25.06.40

2025年6月25日

バグ修正

  • 動作がスムーズになるようコードを掃除しました。見えないところがすっきりしたアプリをどうぞご利用ください。

Slack 25.06.30

2025年6月18日

バグ修正

  • キャッチアップ機能を使っている時に、アプリがクラッシュしてしまう問題を修正しました。突然コケるという迷惑な「つかみ」で失礼しました。バグをしっかり捕まえましたので、いつもどおり外出先でもサクサクとメッセージをさばいていただけます。
  • iPad で、カバー画像を設定した canvas を表示する際に、一番下までスクロールできない問題を修正しました。目をとめてもらうのに役立つカバー画像が、スクロールをとめてしまってはいけません。リカバーしましたので、正常なスクロールでスーッとお仕事を進めていただけます。
  • VoiceOver を使用している際に、ワークスペーススイッチャーで選択したワークスペース名が読み上げられない問題を解消しました。その場面でもっとも必要な情報が伝わらず、ご不便をおかけしました。最新版のアプリで、複数のワークスペース間をどうぞ縦横無尽にご移動ください！

Slack 25.06.20

2025年6月11日

バグ修正

  • リストのフィールドに含まれるテキストが検索用にインデックス化されていなかった問題を解消しました。縁日の紐くじで、目当てのものを引きあてようと入念に紐を引いたのに、実はどれも当たりにつながってなかった、みたいなバグで失礼しました。最新版では、必要なものを正しく引き寄せられるようになっています。
  • ダークモードでのメンションが少し明るくなりました。コントラストを上げたことで、暗い画面でもハイライトがわかりやすくなりました。暗がりに光るホタルのように、目にとまりやすくなっていれば幸いです。

Slack 25.06.10

2025年6月4日

新着情報

  • ビジネスプラス以上のプランで Slack AI をご利用の皆さんは、画面をピンチする操作により、キャッチアップビューで未読メッセージを要約できるようになりました。写真を縮めるのと同じ要領で、内容の全体像をギュッとまとめていただけます。

バグ修正

  • 一定期間使用しなかった後にアプリに戻ると、偽のハドルミーティングの招待が表示されるという問題を修正しました。招待を受け取ったときのドキドキ感を無駄遣いさせてしまって失礼しました。正しく動作するようになった Slack が、皆さんの本物のワクワクドキドキを支えます。
  • シングルチャンネルゲストが、権限が有効になっているにもかかわらず、@here と @channel のメンションを利用できない問題を修正しました。なお @channel はチャンネルのメンバー全員、@here はチャンネルのアクティブなメンバー全員に通知が届くので、みんなに注目してもらいたいときに便利です（使いすぎにはご注意を）。

Slack 25.05.41

2025年5月30日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 25.05.40

2025年5月28日

バグ修正

  • canvas がチャンネルまたは DM で共有された際に、付随するスレッドを開いたり、返信を追加したりできない問題を修正しました。糸（スレッド）は絡まないほうがいいですが、やり取りに絡めないのは困りますよね。バグを解消しましたので、最新版ではするするとアクセスしていただけます。

Slack 25.05.30

2025年5月21日

バグ修正

  • あるワークスペースに対して 2 要素認証が必須に設定されているのに、オーナーまたは管理者が自身の 2 要素認証をまだ設定していない場合に、マジックリンクを使ってログインしようとすると、ログイン画面が消えてしまうという問題を修正しました。マジでマジックみたいで失礼しました。今後は安全性の高い環境をスムーズに運用していただけます。

Slack 25.05.20

2025年5月14日

バグ修正

  • 指定した「マイキーワード」が、デスクトップアプリではハイライトされるのに、モバイルアプリではハイライトされないという問題を修正しました。目立ってなんぼの機能なのに、失礼しました。皆さんの一日にもピカッと輝く瞬間が訪れますように！

Slack 25.05.10

2025年5月7日

バグ修正

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。それではまた！

Slack 25.04.50

2025年4月30日

バグ修正

  • iOS 16 の環境で、canvas の読み込みに失敗することがあるという問題を解消しました。美術館に行ってお目当ての「絵」が見られないと「え？」ってなりますよね。皆さんの名画を盗んだバグを捕まえましたので、今後はあらゆる環境で、情報のまとめや共有などに便利な canvas を活用していただけます。
  • 新規チャンネルのフローで VoiceOver を使用した場合に、チャンネルアイコンが単なる画像として認識されてしまう問題を修正しました。混乱を招いてしまうバグで失礼しました。最新版では正しく認識されるようになっています。

Slack 25.04.40

2025年4月23日

バグ修正

  • 音声クリップを再生した際、プレーヤーによってテキストフィールドが遮られ、再生中にメッセージを作成できなくなるという問題を修正しました。なんだかグイグイ前に出ちゃったようでお恥ずかしい。バグを解消しましたので、クリップを聞きながらメモしてメッセージの下書きにする、などの作業を効率的に行っていただけます。
  • カスタムステータス設定の利便性が向上しました。今回のアップデートにより、ステータスが解除される時間を 30 分単位ではなく 5 分単位で指定できるようになります。「神は詳細設定に宿る」…かどうかはわかりませんが、5 分だけリラックスする時間を確保したい、15 分抜けて用事を済ませたいなど、忙しい毎日のなかで、より細やかに自分の状態を知らせていただけます。
  • iPad で外付けキーボードを使ってメッセージを入力している時に、上下の矢印キーを押すと、テキストフィールド内のカーソル位置が動くのではなく、左側のチャンネルリストを移動してしまうという問題を修正しました。「そっちかい！」というみなさんの心のツッコミが聞こえたような気がします。作業を邪魔するボケはいけませんね。今後は、外付けキーボードを使うメリットのひとつであるカーソル移動を縦横無尽にご利用いただけます。

Slack 25.04.30

2025年4月16日

バグ修正

  • バグは修正され、パフォーマンスも改善され、皆さまのお仕事を支える準備ができています。どうぞふるって Slack をご活用ください。

Slack 25.04.20

2025年4月9日

バグ修正

  • マークダウン記法でメッセージを作成しているときに、iOS の「シェイクで取り消し」を使うとアプリが予期せず停止する、という問題を解消しました。突然の揺れにアプリが動揺してしまったのかもしれません。最新版では、デバイス本体を軽く振る「シェイク」で、正常に直前の操作を取り消せるようになっています。

Slack 25.04.10

2025年4月2日

バグ修正

  • 今回修正されたバグは、ものすごく小さくて、人間の言葉ではうまく表現できません。でも前よりよくなっているのは確かですので、ぜひアップデートしてご利用ください！

Slack 25.03.40

2025年3月26日

バグ修正

  • リストの一部の日付フィルターで、すべての項目が除外されてしまうという不具合を修正しました。入学式の校長先生のように、一日一日を大事にするようアプリに言い聞かせておきましたので、最新版では日付で正しくフィルタリングできるようになっています。
  • システム設定で「さらに大きな文字」が有効になっている場合、Slack で新規メッセージを作成する際に追加できるメンバー数が制限されるという問題を修正しました。さらに多くの皆さんにとって使いやすいアプリになるよう、Slack はこれからも改善を続けていきます。

Slack 25.03.30

2025年3月19日

バグ修正

  • プロフィールのカスタムステータスの説明テキストが欠落し、絵文字しか表示されなくなっていた問題を修正しました。アート作品なら絵の解釈は想像におまかせでいいですが、仕事でそれでは混乱しますよね。バグを解消しましたので、これを機会に今の状況を積極的にまわりの人に伝えてみませんか？
  • ユーザープロフィールで、「不在時のメッセージ」が表示されないという問題を修正しました。不在時にメッセージを自動返信できるこの機能に留守はまかせて、用事でも休暇でも、スパっと気持ちを切り替えていただければと思います！
  • リスト機能について、デフォルトのビューがプラットフォーム間で同期されない、テキストフィールドでコピー＆ペーストができない、という問題を解消しました。バグたちがいろいろお手間をおかけしました。私たちも作業をリスト化して入念に対処しましたので、最新版では元どおり効率的に操作できるようになっています。

Slack 25.03.22

2025年3月15日

バグ修正

  • 今回の修正は小さすぎて説明できないのですが、皆さまには声を大にして感謝を伝えたいと思います。いつも最新版にアップデートいただき、ありがとうございます！

Slack 25.03.20

2025年3月14日

バグ修正

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。それではまた！

Slack 25.03.20

2025年3月12日

バグ修正

  • 今回は目立った変更はありませんが、無駄を省いて機敏さが増しました。ラップタイムが少し上がった感じでしょうか。同じところを周っているようでも、アプリは確実にゴールに向かって前進しています。

Slack 25.03.11

2025年3月6日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 25.03.10

2025年3月5日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 25.02.40

2025年2月26日

バグ修正

  • すでにデスクトップアプリでそのメッセージを読み終えているのに、モバイルアプリにプッシュ通知が遅れて表示される問題を修正しました。衛星中継のように、通知が（通知が）遅れて（遅れて）やってくる（やってくる）…と混乱しますよね。バグを解消しましたので、オフィスでも出先でも、これまで通りアプリが息を合わせて連携するようになっています。

Slack 25.02.30

2025年2月19日

バグ修正

  • アプリにとって今週は内面を磨く 1 週間でした。見えない部分で改善されたアプリのアップデートをどうぞよろしくお願いします！

Slack 25.02.20

2025年2月12日

バグ修正

  • 今週は大きな更新はありません。小さなコトでも「大事」なことってありますよね。最新版のアプリが皆さまの大切なお仕事に役立ちますように。

Slack 25.02.11

2025年2月7日

バグ修正

  • 今回はアプリに大きな変更はありません。少しずつ変わっているのに変わってないように見えるのは、あなたも同じスピードで進んでいるからかも。いつも Slack のご利用ありがとうございます！

Slack 25.02.10

2025年2月5日

バグ修正

  • 今回はアプリに大きな変更はありません。少しずつ変わっているのに変わってないように見えるのは、あなたも同じスピードで進んでいるからかも。いつも Slack のご利用ありがとうございます！

Slack 25.01.50

2025年1月29日

バグ修正

  • 一部の Enterprise Grid のワークスペースで、アプリを開かずに通知から返信した場合に、そのメッセージが送信されないという問題を修正しました。言った言わないの原因をつくってしまったかもしれず、ご不便をおかけしました。最新版ではロック画面からでもさっと返信して、行き違いのない Slack 本来のコミュニケーションを存分に活用していただけます。
  • VoiceOver が有効になっている時、まだほかの誰もリアクションしていないメッセージに絵文字リアクションのオプションが表示されない、という問題を修正しました。ときとして勇気とセンスが問われる最初のリアクションをする機会をうばってしまい、たいへん失礼しました。今後はつねにファーストペンギン並みの果敢さで反応していただけます！

Slack 25.01.40

2025年1月22日

バグ修正

  • Slack のメッセージに 16 進数のカラーコードを入力して送信するとすると、対応する色が表示されるのをご存じでしたか？ご存じでなかった方は、どうかそっとアプリのアップデートを。ご存じだった方、失礼しました。何らかの理由でこの機能が iOS アプリでは動作していませんでした。最新版では修正済みですので、Web やグラフィックのデザイナーの方も、それ以外の方も、どうぞご活用ください。ちなみに私たちのお気に入りは #481a54 です！

Slack 25.01.30

2025年1月15日

バグ修正

  • 監査ログにおいて、モバイルアプリで PDF を閲覧したユーザーが、正式なユーザー名ではなく、単に「Slack ユーザー」とだけ記録されてしまう問題を修正しました。セキュリティの管理に重要な情報が十分に得られない状態になっており、ご不便をおかけしました。最新版では正常に記録されるようになっています。
  • VoiceOver の機能を使用している際に、「リアクションを追加」のボタンが選択できなくなるという問題を修正しました。文字を入力しなくてもさっと応答できるという Slack の利点へのアクセスを妨げてしまい失礼しました。バグを解消しましたので、これまで通りスムーズにリアクションしていただけます！
  • VoiceOver 機能を使って DM を読み上げる際に、ユーザー名がきちんと読み上げられないという問題を修正しました。「名前を言ってはいけないあの人」だったから…ではもちろんなく、バグでした。必要な情報が伝わらないことがあったかもしれず、ご不便をおかけしました。更新後はどの名前もきちんと読まれるようになっています。

Slack 25.01.20

2025年1月8日

バグ修正

  • 今回は大きな変更はなく、軽めの改善を行いました。こってりもあっさりもアップデートを重ねて、アプリは成長を続けています。

Slack 24.12.20

2024年12月11日

バグ修正

  • 画像を一括アップロードする際に、一部の画像が送信されないというバグを解消しました。「百聞は一見にしかず」は英語では「1 枚の絵は千の言葉に値する」というそうで、ならば短編小説くらいの情報が送られなかったということに…。千の言葉で埋め合わせをしたいところですが、それは迷惑なので簡潔に。修正済みです。失礼しました！

Slack 24.12.10

2024年12月4日

バグ修正

  • 今週は、特に大きなお知らせはありません。小さなお知らせもありません。今回、特別にお伝えできることはありません。皆さんに最高のパフォーマンスをしていただけるよう、コツコツと舞台の準備を整えています。

Slack 24.11.30

2024年11月20日

バグ修正

  • 今回は変更内容をうまく整理できないため、ここでお伝えできることがありません。会話をトピックやプロジェクトごとにすっきりと整理できる Slack アプリを今後ともよろしくお願いします。いつもアップデートありがとうございます！

Slack 24.11.20

2024年11月13日

バグ修正

  • 今回は報告できることがありません。水面下ではいろいろ頑張っているのですが、それを言うのは野暮というものです。…と、結局アピールしてしまっている Slack を今後ともよろしくお願いいたします！

Slack 24.11.10

2024年11月6日

バグ修正

  • チャンネルのワークフローで、「入力がありません」というエラーが不規則に表示される問題を修正しました。日々のインプットにもアウトプットにも役立つ Slack を今後ともよろしくお願いいたします！
  • canvas 内に埋め込まれた要素を表示する際に、不具合が生じる問題を修正しました。埋め込めと言われて、文字どおりに埋めて見えなくしてしまうアプリがどこにいますか。ハロウィーンも終わったし、不気味な表示にもさよならです。

Slack 24.10.50

2024年10月30日

バグ修正

  • アプリアイコンを「色合い調整」モードに設定した状態で、「キャッチアップ」のウィジェットを使用すると、テキストが背景と同じ色で表示されて、ほとんど何の情報もキャッチできない、という問題を解消しました。白地に白を重ねたシュプレマティスムの絵画や、ビートルズのあのレコードジャケットが思い起こされます。うーん、芸術の秋……って、のんびり鑑賞している場合じゃないですね。修正しました！

Slack 24.10.40

2024年10月23日

新着情報

  • 「ホーム」タブから、簡単にカスタムセクションの作成・名前変更・削除ができるようになりました。セクション名を長押しすると、新しいオプションメニューが表示されます。衣替えをいつすればいいのかわからない昨今ですが、セクションの整理は思い立ったらすぐにやるのが吉ですよー。

バグ修正

  • メッセージ内のメンションを削除できないという不具合を修正しました。名前の間違いをすぐに訂正できなくて、気まずい空気を流してしまったかもしれません… いつでもさっと削除できるようになりましたので、これからは意中の人の名前を思い切って呼んでいただけます！

Slack 24.10.20

2024年10月9日

バグ修正

  • 「不在」ステータスを設定しても正しく保存されないという不具合を解消しました。「本日休業」の看板を掲げたはずなのに、なぜかお客が行列、みたいな状況にしてしまったかもしれません。ちゃんと「不在」が表示されるようになりましたので、休息でもランチでもバケーションでも、どうぞ安心して席を外してください。
  • モバイルアプリにおいて、「リスト」を閲覧するアクセス権を持つユーザーが、本来可能であるはずのコメントの追加ができないという問題を修正しました。皆さんの大切な発言権を取り返しましたので、これからはリスト内のお好きな現場で自由にコメントを残していただけます。
  • iPad に外部接続したキーボードを使用している場合、会話の履歴を読む際に「command + [ 」と「command + ] 」のショートカットが正常に機能しないという問題を修正しました。せっかく覚えた近道をバグが通せんぼしていてご不便をおかけしました。Slack アプリは少しでも楽をしたいあなたに寄り添います。

Slack 24.10.10

2024年10月3日

バグ修正

  • Enterprise OrG のすべてのワークスペースから外れたはずのユーザーが、それらのワークスペースの一部で操作を行えるようになっていた問題を修正しました。大変ご迷惑をおかけしました。
  • App セクションで未読メッセージをクリックすると、「メッセージ」タブからアプリの「ホーム」タブにリダイレクトされてしまうという問題を修正しました。野球ならホームにかえって 1 点というところですが、アプリとしては減点でした。

Slack 24.09.40

2024年9月25日

バグ修正

  • 外部のワークスペースへのリンクを開こうとした際に「このリンクを開けません」というエラーが表示されてしまう不具合を修正しました。「いったいどういう関係なんだ」とアプリが心配しすぎたようです。問題を解消しましたので、適切な関係にある方は、適切にリンクを開いていただけるようになりました。
  • サインイン時の 2 要素認証を必須にしている時に、マジックリンクが機能しないという問題を修正しました。タネも仕掛けもありません。バグでした。失礼しました！

Slack 24.09.30

2024年9月18日

バグ修正

  • 今週は、特に大きなお知らせはありません。小さなお知らせもありません。今回、特別にお伝えできることはありません。皆さんに最高のパフォーマンスをしていただけるよう、コツコツと舞台の準備を整えています。

Slack 24.09.20

2024年9月11日

バグ修正

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。それではまた！

Slack 24.09.10

2024年9月4日

バグ修正

  • バグは修正され、パフォーマンスも改善され、皆さまのお仕事を支える準備ができています。どうぞふるって Slack をご活用ください。

Slack 24.08.40

2024年8月28日

バグ修正

  • ステータスの「最近」セクションが正しく表示されない問題を修正しました。今後は過去のステータスをサクッと使いまわ……いやリサイクルして、無駄のないお仕事にお役立てください。

Slack 24.08.30

2024年8月21日

バグ修正

  • 修正 : VoiceOver をオンにすると、何度ダブルタップしても DM を開けないことがありました。VoiceOver はアクセシビリティ向上のための機能なのに、メッセージにアクセスできないようでは本末転倒。大変申し訳ありませんでした。

Slack 24.08.20

2024年8月14日

バグ修正

  • 今回は軽めの改善を加えました。こってりもあっさりもアップデートを重ねて、アプリは成長を続けています。スタミナをつけて暑い夏を乗り切りましょう！

Slack 24.08.10

2024年8月7日

バグ修正

  • 今回はお伝えできる大きな変更点はありません。ふと過去を振り返ると、小さな更新を積み重ねた結果、ずいぶん遠くまで進んできたことに気づくことがありますよね。Slack はもともとビデオゲームの開発会社だったことをご存じですか？こんな感じでした（英語ですが）https://johnnyrodgers.is/The-death-of-Glitch-the-birth-of-Slack

Slack 24.07.50

2024年7月31日

バグ修正

  • 修正 : ほかのアプリから Slack にコンテンツを共有しようとした際に、シェアシートにチャンネルのオプションが読み込まれない問題を修正しました。いくら水浴びしたいくらい暑い夏でも、スムーズな操作に水をさしてはいけませんでした。この場を借りて、皆さま、暑中お見舞い申し上げます！
  • 修正 : canvas で長押ししてメニューを開く際に（テキストをコピー / ペーストする時など）、反応が明らかに遅いという不具合を解消しました。押してもなかなか応えない、まったく鈍いヤツで失礼しました。今後は軽快な操作で、お仕事を弾ませてください！

Slack 24.07.40

2024年7月24日

バグ修正

  • 「リスト」の中で評価を変更すると、アプリがクラッシュするという不具合を修正しました。新しい機能をさっそく使っていただいた皆さま、ありがとうございます！バグを解消しましたので、情報を 1 か所にまとめて、こまめにデータを更新するのに便利な「リスト」をこの先もどうぞご活用ください。

Slack 24.07.30

2024年7月17日

新着情報

  • 日々の動作を改善するアップデートを行いました。海水浴を楽しんだり、たまっている本を読破したり、花火で思い出を作ったり、といった夏の定番に、ぜひ Slack アプリの増分更新のインストールも加えてください！

Slack 24.07.20

2024年7月10日

バグ修正

  • 修正 :「後で」ビューで新しいリマインダーを作成すると、リマインダーが重複して表示されるという問題を修正しました。「1 つ設定すればもう 1 つ付いてくる！」のありがた迷惑なキャンペーンはこれにて終了です。
  • 修正 : VoiceOver を使って新規作成した DM を開くと、メッセージの冒頭部分が表示されないという問題を修正しました。大切なひとつなぎのメッセージの一部が欠けてしまいご不便をおかけしました。今後は一字一句を正確にお届けします。

Slack 24.07.10

2024年7月3日

バグ修正

  • 詳しく説明できないのが歯がゆいのですが、前回のバージョンからいくぶん性能が向上しました。どうぞ最新版のアプリをご利用ください！

Slack 24.06.40

2024年6月26日

新着情報

  • 「アクティビティ」タブのメッセージを長押しすると、「会話をミュートする」「リマインダーを設定する」「『後で』にブックマークする」などの新しいオプションが表示されるようになりました。アプリを開いて動きを確認したその足で（というかその指で！）、すぐに必要なアクションを起こしていただけます。

バグ修正

  • チームが SSO（シングルサインオン）をオプションとして利用可能にしている状態で、SSO ではなくメールアドレスでサインインし、さらにメールでリンクを受け取るのではなくパスワードを手動で入力することを選んだ場合に、そのパスワードをリセットしようとすると、アプリに不明なエラーが発生する、という問題を解消しました。長い分岐の果てに潜んでいたバグをようやく捕まえましたので、今後はどの方法でも正常にご利用いただけます。

Slack 24.06.30

2024年6月19日

新着情報

  • 今回の変更箇所は細かすぎて、お伝えできることはありません。でも常にフレッシュな状態でいることは大事ですよね。新しい靴下をおろした日のような気分で、新品のアプリをどうぞご利用ください！

Slack 24.06.20

2024年6月12日

バグ修正

  • iPad のデフォルトテーマの「オーバージーン（濃紫色）」において、テキスト色のコントラストが低く、読みにくい状態になっていた問題を修正しました。文字がモジモジしていてご不便をおかけしました。これからは思い切って皆さまの目の中に飛び込んでいきます！
  • 検索機能内で表示されるチャンネル数（「ジャンプまたは検索…」>「チャンネル」のフィルターで表示される数）が不正確だった問題を修正しました。アプリがサバを読んでいたようで失礼しました。これからは活きのいい数字を正確にお伝えいたします！

Slack 24.06.10

2024年6月5日

バグ修正

  • 今回の修正は小さすぎて説明できないのですが、皆さまには声を大にして感謝を伝えたいと思います。いつも最新版にアップデートいただき、ありがとうございます！

Slack 24.05.50

2024年5月29日

新着情報

  • 忙しい毎日には「要点だけ知りたい！」ということもありますよね。そこで Slack AI による「まとめ」機能の登場です。あらかじめ指定したチャンネルについて、その内容を要約したハイライトが毎日自動的に届きます。お気に入りのドラマの「前回のあらすじ」をチェックするみたいに、朝一番に重要なポイントをさっと把握して、幸先よく本編のお仕事をスタートさせましょう。

Slack 24.05.40

2024年5月23日

バグ修正

  • 15 件以上のワークスペースにログインしている場合に、ワークスペースの切り替えに非常に時間がかかってしまうという問題を修正しました。休みたくても休めないあなたに、無理にでもひと息入れてもらうための最新機能！ではなく、バグでした。皆さまオーバーワークはほどほどに。
  • キーワードの隣に句読点があると（文末など）、そのキーワードがハイライトされないという問題を修正しました。これからは、どれだけ、息つぎ、しながら、書いてあっても大丈夫。です！

Slack 24.05.30

2024年5月15日

バグ修正

  • ダイレクトメッセージ（DM）を終了（画面上部の名前をタップし、下にスクロールして「会話を終了」を押す）しても、その DM がビューに残ったままになっている、という問題を修正しました。なお、この操作でビューから消した DM はいつでも復活可能です。いったんスタメンから外して、見た目をすっきりさせたい場合にご利用ください。
  • VoiceOver の機能で、絵文字ピッカーのカスタム絵文字の名前を読み上げることができない問題を解消しました。絵文字を知るための重要な手がかりが得られない状態になっており、ご不便をおかけしました。正常に読み上げられるようになりましたので、エモーションに合ったエモジ選びにどうぞお役立てください！

Slack 24.05.20

2024年5月8日

新着情報

  • 今週は大きな更新はありません。小さなコトでも「大事」なことってありますよね。最新版のアプリが皆さまの大切なお仕事に役立ちますように。

Slack 24.05.10

2024年4月30日

バグ修正

  • 修正 : Slack にサインインしていない時に Slack コネクトの招待を承諾すると、本来のログイン画面ではなく、エラー画面が表示されてしまう問題を修正しました。招待しといて突っぱねるってどういうこと？！と思われた方、失礼しました。その正体はバグでした。

Slack 24.04.40

2024年4月24日

新着情報

  • Slack AI が登場します！この新しい生成 AI ツールで、検索がもっとスマートになったり、会話を即座に要約できたり、ほかにもいろいろなことが可能に。Slack AI の利用方法については、こちらのヘルプセンターをご覧ください : https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 24.04.30

2024年4月18日

バグ修正

  • 修正 : オーガナイゼーションのカスタムステータスの提案が、デスクトップアプリでは表示されるものの、モバイルアプリでは表示されない問題を解消しました。アプリがちょっと物おじしていたみたいです。堂々と提案できるようになった姿を、最新版にてご確認ください。
  • 修正 : ブロック引用を組み込んだアプリから送信された一部のメッセージで、テキストが適切にインデントされず、左側の枠線と重なってしまう問題を解消しました。文字たちが冷静に一歩下がるという習慣を思い出してくれたようです。どうぞアップデートしてご利用ください。

Slack 24.04.20

2024年4月10日

新着情報

  • アプリの細かな更新を行いました。ぜひアップデートしてご利用ください。なんだか気持ちがふわふわしていると感じたら、それは春の陽気のせいかもしれないし、少し軽くなった Slack アプリのせいかもしれません。

Slack 24.04.10

2024年4月4日

新着情報

  • [エラー : リリースノートが見当たりません] そんなエラーある...？と不思議に思った皆さん、半分正解です。エラーではないものの、今回はお知らせする修正がありません。4 月前半は何かと変化の多い時期。だからこそ、変わらないものが落ち着くこともありますよね。とはいえアプリの改善はしっかり進めているのでご心配なく！

Slack 24.03.40

2024年3月27日

新着情報

  • 心地よくご利用いただけるよう、オイルがきれいに塗られたボウリング場のレーンのようにアプリを磨いておきました。なにかお気づきの点があれば、feedback@slack.com までお知らせください！

Slack 24.03.30

2024年3月20日

バグ修正

  • 修正 : 言語設定が中国語、日本語、または韓国語の場合に、予約送信のメッセージに「@-channel」または「@-here」のメンションを含めると、それらが送信時に「@...」と表示されてしまう問題を修正しました。意味深な伏字に、もやもやさせてしまったかもしれません。最新版では正常に　@-channel（チャンネルのメンバー全員）、@-here（チャンネルのアクティブなメンバー全員）のメンションが表示されます。

Slack 24.03.20

2024年3月13日

新着情報

  • iPhone での最近の変更に合わせて、iPad での検索操作を更新。外観のリフレッシュに加えて、「次に移動（ジャンプ）」メニューから検索もできるようになりました。移動したい人も検索したい人も、分け隔てなくシンプルにご利用いただける仕組みです。

Slack 24.03.10

2024年3月6日

バグ修正

  • メッセージの送信日時を、次の時以降にしか設定できないという不具合を修正しました。たとえば、今 11 時で 5 分後に設定したいのに12 時以降にしか設定できないようになっていました。予約の取れないレストラン、はたぶん褒め言葉ですが、予約送信にバグのある Slack はいただけません。最新版ではいつでも 5 分後以降の時刻に送信を設定できるようになっています。

Slack 24.02.40

2024年2月28日

新着情報

  • アプリの粗い部分に磨きをかけました。ちなみに材料を加工する時にできるささくれを「バリ」と呼びますが、意外にもBurrという英単語から来ているそうです。とくに関係のない情報でしたが、アップデートの上、どうぞ滑らかに仕事を進めてください。

Slack 24.02.30

2024年2月22日

新着情報

  • 新機能「キャッチアップ」が登場しました。未読メッセージに対して、スワイプでさっと既読にしたり、すばやく返信したりできる機能です。指が滑ってしまった時は「元に戻す」ボタンで取り消せます。キャッチアップとは「追いつく、遅れを取り戻す」という意味。休み明けにも、ちょっとした空き時間にも、リズムよくメッセージを仕分けて、最新状態へと猛追していただけます！

Slack 24.02.20

2024年2月14日

バグ修正

  • 未読メッセージがある場合でも、（アプリを開くまでは）アプリのアイコンに未読のバッジが表示されないという問題を解消しました。頼みの目印が機能せず、ご不便をおかけしました。バチっと修正しましたので、皆さんの目に留まるよう今後はアプリからきちんとアピールしていきます。

Slack 24.02.10

2024年2月8日

バグ修正

  • 管理者がファイルのダウンロードを無効に設定していたにもかかわらず、本文が空欄の転送メールに添付ファイルがあった場合に、ダウンロードできてしまう問題を修正しました。贈り物の受け取りを禁止していたのに、裏技でこっそり受け渡しできた、みたいなバグで失礼しました。抜け穴をきっちりふさいでおきましたので、今後は例外なくダウンロードを防いでいただけます。

Slack 24.01.50

2024年1月31日

バグ修正

  • 検索結果で canvas のコメントがヒットした場合に、canvas のアイコンではなく、プライベートチャンネルのような鍵マークが表示される問題を修正しました。好きな服を着てるだけで悪いことしてないよ、とアプリが開き直っていたようです。紛らわしいのは困るので、ちゃんと canvas のアイコンをまとってもらうようにしました。

Slack 24.01.40

2024年1月24日

新着情報

  • アプリの細かなメンテナンスを実施。急な来客にもあわてないよう、棚を整理し、窓をふき、置き物のほこりも掃除しておきました。あとは皆さんのご利用を待つばかりです！

Slack 24.01.30

2024年1月17日

新着情報

  • 今回の修正は軽微なものです。華やかなショーの合間の小休止という感じでしょうか。劇場を整えておきましたので、アップデートのうえ、次のリリースの幕が開くまでリラックスした気分でご利用ください。

Slack 24.01.20

2024年1月10日

バグ修正

  • 明けましておめでとうございます！正月休み明けで皆さんお忙しいと思いますので、リリースノートは簡潔に。今回は微調整メインで、特筆すべき大きなバグ修正はありませんでした。今年も Slack をどうぞよろしくお願いします！

Slack 24.01.10

2024年1月3日

新着情報

  • カレンダーの 2024 年への切り替えに関連した軽微な修正と改善を行いました。これで暦の上でも Slack を快適に使っていただけます。新しい年にどうぞアプリもリフレッシュを。2024 年も Slack をよろしくお願いいたします！

Slack 23.12.21

2023年12月15日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 23.12.20

2023年12月13日

バグ修正

  • ワークスペース名のアイコンをタップしたときに表示される URL から「enterprise」という文字列が抜け落ちてしまう問題を解消しました。 たとえば、本来「test.enterprise.slack.com」となるはずのアドレスが「test.slack.com」となっており失礼しました。ちなみに英語の「エンタープライズ」には冒険的という意味合いもあるようです。バグにはこれ以上冒険されてはこまりますので、ここはきちんと退治しておきました。

Slack 23.12.10

2023年12月6日

バグ修正

  • 修正 : iPad で、スレッドへの返信にリンクが含まれていると、ほかのメッセージと重なって表示されてしまう問題を修正しました。スレッドは英語で糸の意味ですが、釣りでいう「オマツリ」のように近くの糸同士がからまってしまっていたようです。最新版ではすっきりほどけていますのでご安心ください。
  • 修正 : iPad でクイックスイッチャーを使って特定のチャンネルに移動する際に、キーボードの Enter を使って選択すると、正しいチャンネルにジャンプしない問題を解消しました。正常に動作するようになりましたので、Slack 内のどこでもドアとしてどうぞご活用ください。

Slack 23.11.40

2023年11月29日

バグ修正

  • 「画像の折りたたみ表示」のオプションを有効にすると、アプリがクラッシュする問題を修正しました。隠れてほしいのは画像だけだとアプリに言い聞かせておきました。
  • 「アクティビティ」ビューでファイルや画像を操作した際に生じる不具合を解消しました。仕事の動きを把握したいのに、ファイルのほうが変な動きをしてしまい失礼しました。
  • プライベートチャンネルでハドルミーティングをする際に、マイクのミュートが解除された状態でミーティングが開始されることがなくなりました。これでミーティング前に、本当にプライベートな音声が漏れ出す心配がなくなりました。

Slack 23.11.30

2023年11月16日

新着情報

  • 接続の問題を検知した際に、そのことをコンテキストに応じて知らせるアラートをアプリ内にいくつか追加しました。うまくいかないのは、自分や相手のせいじゃなくて接続のせいなんだと、いち早く知ることに役立ちましたら幸いです。

Slack 23.11.20

2023年11月8日

新着情報

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。アップデートと引き続きのご利用、よろしくお願いいたします！

Slack 23.11.10

2023年11月1日

新着情報

  • 今回の変更点はきれいに整理できるものではなく、ここでお伝えできることがありません。いつもアプリをアップデートいただき、ありがとうございます。Slack 上での皆さんの会話はトピックやプロジェクトごとにすっきりと整理していただけます！

Slack 23.10.40

2023年10月26日

バグ修正

  • 今回は目立った変更はありませんが、アプリの無駄を省いて、機敏さが増しました。ランナーのラップタイムが少し上がった感じでしょうか。同じところを周っているようでも、確実にゴールに向かって進んでいます。

Slack 23.10.30

2023年10月18日

バグ修正

  • 修正 : Slack コネクトのメッセージで、別のオーガナイゼーションの人が会話に参加していることを識別できなかった問題を解消しました。会話がギクシャクしてしまった方、失礼しました。これで少しでも話のかみ合わせが良くなりましたら幸いです。

Slack 23.10.20

2023年10月11日

バグ修正

  • 修正 : チャンネルセクションに未読メッセージがある時でも、VoiceOver がそのことを知らせない問題を修正しました。大事なことをお伝えし損ね、ご不便をおかけしました。アップデート後は、必見スポットは逃さずガイドいたします！

Slack 23.10.10

2023年10月5日

新着情報

  • 細かなバグを修正してアプリを磨きあげました。きれいなグラスで飲むドリンクが美味しく感じられるのと同じように、皆さんの仕事が格別なものになりますように！

Slack 23.09.40

2023年9月27日

新着情報

  • アプリ全体に細かな修正と調整を加えました。ぜひ最新バージョンをご利用ください。問題などがありましたら、ぜひ feedback@slack.com までお知らせください。皆さんからのフィードバックを帆に受けて、Slack は前に進んでいけます！

Slack 23.09.30

2023年9月20日

大きな変更のお知らせです。このたび Slack のデスクトップアプリとモバイルアプリが生まれ変わります！集中力をさらに高め、仕事をすっきりと整理し、生産性を最大化できるよう、新たなビューが導入されます。変更時期はご利用のプランによって前後しますが、いずれの場合でも今後数週間で実施される予定です。どうぞ今しばらくお待ちください。詳細は SlackHQ.com のブログでお伝えします。

新着情報

  • Grid の統合 : これまで Enterprise Grid でのワークスペースの切り替えを手間に感じていた方もいるかもしれません。今回の変更で、オーガナイゼーション内で参加しているすべてのチャンネルを 1 つのビューで表示できるようになり、ご利用がよりスムーズになります。
  • すっきりとしたヘッダーとフッター : DM、下書き、スレッド、「後で」の各セクションにアクセスしやすくなり、画面上で占める面積も小さくなります。スマートフォンでの操作性も向上します。
  • アクティビティ : 新たに登場した「アクティビティ」セクションにより、メンション、スレッド、絵文字リアクション、アプリを 1 つの場所に統合。さまざまな会話における新着情報を 1 か所で確認できるようになります。
  • ……ほかにもいろいろあります ぜひ Slack のブログをご覧ください！

Slack 23.09.20

2023年9月13日

新着情報

  • 今週も水面下では一生懸命、足を動かしていたのですが、具体的にお伝えできる内容はありません。涼しい顔で前進する Slack をどうぞご利用ください！

Slack 23.09.10

2023年9月6日

新着情報

  • 小さなバグを掃除して、アプリはピカピカに磨きあげられた状態です。フレッシュな新学期を迎えるような気分で、どうぞご利用ください！

Slack 23.08.50

2023年8月30日

新着情報

  • 今回は軽微な改善を行いましたが、お知らせするほど大きな更新はありません。そこでこの機会に、過去のリリースノートに目を通してみてはどうでしょう？まだ使ったことのない機能を発見したり、Slack の進化に驚いたり、夏の読書として最後まで根気よく読んだりと、楽しみ方は自由自在。https://slack.com/release-notes/ios からどうぞ！

Slack 23.08.40

2023年8月23日

バグ修正

  • SSO が導入されている環境で、QR コードによるログインを行うと、一部で手順がループしてしまい、ログインできなくなる問題を修正しました。便利なはずの SSO で、SOS が必要な事態となり、ご不便をおかけしました。今後は遭難の心配なく、Slack の海にこぎ出していただけます。

Slack 23.08.30

2023年8月16日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 23.08.20

2023年8月9日

新着情報

  • 代替テキスト（画像の説明文）が含まれている画像に「ALT」バッジが表示されるようになりました。代替テキストの内容は、画像を長押しして表示されるメニューから、「説明を表示する」をタップして確認できます。

バグ修正

  • 修正 : 複数のファイルを送信しようとした時に、1 つのファイルもアップロードできないという問題を修正しました。一石二鳥のはずが、二兎を追う者は一兎も得ずになってしまいご不便をおかけしました。アプリはマルチタスクもパニックにならずに処理できるようになりました。

Slack 23.08.10

2023年8月2日

新着情報

  • 修正 : 今週は具体的にお知らせできる内容はありません。アプリは試合前のグラウンドのように整備され、あとは皆さんのハツラツとしたご利用を待つばかりです。もしお気づきの点がありましたら feedback@slack.com までお知らせください！

Slack 23.07.40

2023年7月26日

バグ修正

  • 修正 : あなたより遅いタイムゾーンにいるチームメンバーのプロフィールを、ちょうど月の変わり目のタイミングで見た時に、「昨日」となるべき現地時間が「明日」と表示されてしまう問題を修正しました。タイムリープとはこのことでしょうか。時をかけるバグが混乱を招いてしまい失礼しました。

Slack 23.07.30

2023年7月19日

新着情報

  • 未読のままチャンネルの会話の一部が見られるのをご存じですか？チャンネルリストを長押しすると、プレビューが表示されます！小腹がすいた時のつまみ食いのように、ちょっとだけ中身を見たい時に便利です。

Slack 23.07.20

2023年7月12日

バグ修正

  • 修正 : Enterprise Grid のワークスペースにサインインする際、歓迎のメッセージが表示された直後にアプリがクラッシュする問題を修正しました。言ってることとやってることが全然違って失礼しました。これからは言行一致につとめますので、ぜひふるってご利用ください！

Slack 23.07.10

2023年7月5日

新着情報

  • 今回のリリースでは軽微なバグを修正しました。具体的に説明したいところですが、ビーチのサラサラの砂のように細かすぎて伝えられません。みなさん、どうぞよい夏を！

Slack 23.06.40

2023年6月28日

バグ修正

  • 修正 : チャンネルへの招待をメールで送信するメニューが、内容を確認する間もなく消えてしまう問題を修正しました。夢を食べるのはバクですが、今回文字を食べたのはバグでした。

Slack 23.06.30

2023年6月21日

バグ修正

  • 修正 : チャンネルの「情報」画面の「トピック」欄に、すでに記入してある内容が表示されない問題を修正しました。皆さんに情報を共有していただくチャンネルなのに、こちらで情報を見えない化してしまって失礼しました。
  • 修正 : 未読メッセージを示す青いインジケーターのテキストが正しいサイズで表示されない問題を修正しました。未読メッセージがいったい何件あるのか、わかりにくかったかもしれません。ようやくピントが合いましたので、これまでどおりに仕事の照準を定めていただけます。
  • 修正 : iOS の「共有」ボタンから URL を Slack のダイレクトメッセージに送る機能が動作しない問題を修正しました。ちゃんとシェアできるようになって、ひとつ大人になりました。

Slack 23.06.20

2023年6月14日

バグ修正

  • 修正 : Slack の「ポスト」が 新しい 「canvas」に統合されてから、統合以前に作成されたポストに iOS でアクセスできないという不具合がありましたが、これを修正。「去年のプロジェクトのポストにアクセスできない！」と冷や汗かいた方、大変失礼しました！

Slack 23.06.10

2023年6月7日

新着情報

  • Magic Keyboard やマウスを iPad でお使いの場合に、セカンダリクリック（右クリック）で、メッセージや添付ファイルのコンテキストメニューを開けるようになりました。皆さんのハンドパワーで魔法のようなパフォーマンスを発揮してください。

Slack 23.05.40

2023年5月24日

バグ修正

  • 修正 : VoiceOver が、メッセージの入力フィールドでテキストを読み上げず、送信した後になってやっと読み上げるという問題を修正しました。注文が通った後に、ご注文を繰り返されても困りますよね。
  • 修正 : チャンネルにメンバーを追加する時、VoiceOver が「ウィンドウを閉じる」ボタンのラベルを正しく読み上げない問題を修正しました。用事が済んだら早く窓を閉めないと、そろそろ蚊が入る季節です。

Slack 23.05.30

2023年5月17日

新着情報

  • 今回は外に向かってお伝えできることはありません。内面が磨かれたアプリをどうぞご利用ください！

Slack 23.05.21

2023年5月15日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 23.05.20

2023年5月10日

新着情報

  • 今回は特に不具合の報告はありません。コンサート前の楽器のようにアプリをチューニングしていますので、チームで存分にハーモニーを響かせてください。

Slack 23.04.40

2023年4月26日

新着情報

  • 今回のニュースはしきい値以下なので割愛します。ミリ単位でも確実に前に進んでいる Slack をこれからもよろしくお願いします！

Slack 23.04.30

2023年4月19日

バグ修正

  • 一部のユーザーが 1 つのワークスペースからサインアウトすると、他のすべてのワークスペースからサインアウトさせられてしまう問題を修正しました。相手が飛び出したとたん、一斉にセキュリティのラインを上げるオフサイドトラップみたいなバグで失礼しました。

Slack 23.04.20

2023年4月12日

バグ修正

  • 修正 : ハドルミーティングからほかの全員が退出すると、自動でマイクがミュートになるよう仕様が変更されました。もちろんそのまま 1 人でリサイタルを続けていただいても結構です。

Slack 23.04.10

2023年4月5日

新着情報

  • 今回はお伝えする修正はありません。バグたちは春の虫たちと入れ替わって地下にもぐってしまったのでしょうか。土壌となってアプリを支えてくれているのかも。そんな Slack の生態系を今後ともよろしくお願いします！

Slack 23.03.50

2023年3月29日

新着情報

  • 今回は特にお伝えすることがありません。ちなみに、何も言うことが思い浮かばない時は絵文字でリアクションできるのも Slack の利点のひとつですね（宣伝）。

Slack 23.03.40

2023年3月22日

バグ修正

  • 修正 : 月曜または金曜のどちらか一方の通知スケジュールを変更すると、両方の日の設定が変わってしまう問題を修正しました。月と金が急接近する天体ショーでもあったのでしょうか。今は正しい軌道に戻りましたのでご安心を。
  • 修正 : ほかのアプリで Slack メッセージへのリンクをタップすると、サインインページに誘導されてしまう問題を修正しました。「知らんけどリンク」が発生したようです。ざっくりと適当なところにご案内してしまい失礼しました。

Slack 23.03.30

2023年3月15日

新着情報

  • 今回は特にお伝えすべき更新情報はありませんので、ちょっとした Tips を！メッセージを長押しして表示されるメニューから、簡単に「未読」に戻せるのをご存じですか？同じ要領でリマインダーも設定できます。既読スルーじゃなくて、未来の自分にさっとスルーパスを送れます。

Slack 23.03.20

2023年3月8日

バグ修正

  • 修正 : iPad で会話を表示させた際に、「戻る」ボタンをタップしても何も起こらない問題を修正しました。もう前しか向かないし、とボタンが意地を張っていたようです。大変失礼しました！

Slack 23.03.10

2023年3月1日

新着情報

  • ピンポンパンポーン... 1 年以上このアプリのアップデートをされていない方へご連絡です。3 月 6 日より、 リリースから 1 年以上経過したバージョンのアプリでは正常な接続ができなくなる予定です。ぜひ最新バージョンへのアップデートをお願いします！

Slack 23.02.40

2023年2月22日

新着情報

  • 管理者とオーナーは、チャンネル詳細から、パブリックチャンネルをプライベートにすばやく切り替えられるようになりました。誤って公開されていたサプライズ企画のチャンネルもさっと非公開に変更できます。え？すでに当の本人が内容を見てしまっていたらどうすればいいかって？大丈夫、Slack のユーザーさんなら、きっと知らなかったふりをしてくれるはずです。

Slack 23.02.30

2023年2月13日

バグ修正

  • 修正 : iOS の連絡先アプリで連絡先カードを Slack に共有しようとしても、何も起こらない問題を修正しました。アプリ同士の待ち合わせがうまくいかなかったようです。渋谷で 5 時は早すぎませんか。
  • 修正 : Slack にアップロードしたファイルの名前がすべて「iOS からのファイル（File from iOS）」と表示される問題を修正しました。複数のファイルをアップロードした場合、どれがどれかわからず混乱させてしまったかもしれません。最新版では本来のファイル名が表示されるようになっています。

Slack 23.02.20

2023年2月9日

新着情報

  • ハドルミーティング時にモバイルデバイスからも画面共有ができるようになりました。ハドルミーティングを開始後、「その他のオプション」＞「画面を共有する」で実行できます。外出先から資料を共有しながらの打ち合わせなどに便利です。

バグ修正

  • 修正 : ユーザーのログイン状態を示すアクティビティインジケーターについて、すべての人の形状が四角になっていた問題を修正しました。通常メンバーは丸、ゲストは四角という正常状態に戻っています。ちなみに西日本は丸餅、東日本は角餅らしいですね。
  • 修正 : VoiceOver 使用時に、スレッドのメッセージに添付されたメディアファイルが開けない問題を修正しました。開かずの間も開かずのファイルも、不気味なだけじゃなくて困りものですよね。ご不便をおかけしました。最新版では正常に機能しています。

Slack 23.02.10

2023年2月1日

バグ修正

  • 修正 : オートコンプリートで表示された候補をタップすると、それまでの書式設定が無効になってしまう問題を修正しました。皆さんの労力を無効にしてしまってすみません。

Slack 23.01.40

2023年1月26日

新着情報

  • 動画クリップのウィンドウを小さくできるようになりました。位置も固定されるため、同時に別の作業がしやすくなります。ながら族さんに最適な機能です。

バグ修正

  • 修正 : メッセージの末尾にある絵文字が表示されない問題を修正しました。端っこの美味しいところだけかじるバグは退治されました。
  • 修正 : VoiceOver をオンにして音声クリップを録音すると、スクリーンリーダーの音声設定が変わってしまい、音量が小さくなって聞き取りにくくなる問題を修正しました。アクセシビリティに逆行するバグでご不便をおかけしました。ぜひ再度お試しください。

Slack 23.01.30

2023年1月19日

新着情報

  • お役立ち情報 : Slack でリマインダーを設定できることをご存じですか？メッセージを長押しして「リマインダーを設定」を選択するか、Slack 内の任意の場所でメッセージ欄に「/remind me」と入力するとリマインダーを設定できます。今年の目標がすでに危機に瀕している三日坊主さんにもおすすめの機能です。

Slack 23.01.20

2023年1月11日

バグ修正

  • 修正 : モバイルアプリにおいて、メッセージへのリンクが正しく機能していなかった問題を修正しました。リンクを張れば済むところを、ガーっと行ってガーっと入ってまたガーっと行ったら着くんちゃうかな。知らんけど。などと丁寧に説明しないといけないところでした。

Slack 23.01.10

2023年1月4日

新着情報

  • ウサギのように飛躍したい 2023 年ですが、今回のアップデートはカメ。大きな変更ではなく、今後のための基礎づくりです。待ってろウサギ、の精神で歩みを進める Slack を今年もよろしくお願いします。

Slack 22.12.21

2022年12月19日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 22.12.20

2022年12月15日

バグ修正

  • 修正 : アプリが代わりにメッセージを投稿してくれる機能で、表示される投稿者名がユーザー名ではなく、アプリ名とそのアイコンになってしまう問題を修正しました。いえ、名乗るほどの者ではございません、というのは粋ですが、言われる方の身にもなってみるべきでした。

Slack 22.12.10

2022年12月7日

新着情報

  • 画像や、動画の一時停止画面で、Live Text（テキスト認識表示）機能を利用できるようになりました。画像内に映っているあらゆる文字をテキスト化して、メモや検索、翻訳などに活用できます。

バグ修正

  • 修正 : 日本語キーボードを使ってメンバーをメンションしようとした際に、ユーザーの候補リストにアクセスできない問題を修正しました。はからずも同僚のユーザー名暗記チャレンジのようになっていました。今は正常に、簡単にリストから選んでメンションできるようになっています。
  • 修正 : スレッドのメッセージに URL が含まれている場合、VoiceOver を使用中に URL を正しく取り扱えるようになりました。飛べないリンクはただの文字列でした。
  • 修正 : 環境設定の「フィードバックを送信」の項目を修正し、正常にフィードバックをお送りいただけるようになりました。私たちを動かしているのは、おいしいおやつと皆さんからのフィードバックです。

Slack 22.11.40

2022年11月30日

新着情報

  • スマートフォンから直接、ワークスペース用の新しいカスタム絵文字を作成できるようになりました。まずスマイリーフェイスアイコンをタップし、検索フィールドに新しい絵文字の名前を入力します。既存の絵文字と重複しない名前の場合に表示される「カスタム絵文字を追加する」をタップして、写真を撮影するかフォトライブラリーから選びます。かわいいペット、休暇中のひとコマ、捨てられない思い出の品などの写真から、その場ですぐにオリジナルの絵文字を作成できます！

バグ修正

  • 修正 : ほかのアプリから Slack に画像を渡した後、シェアシートが閉じず、次の操作ができない問題を修正しました。用事が済めばすぐにお暇するようシートに言い聞かせておきました。
  • 修正 : DM やプライベートチャンネルの過去のメッセージを同じチャンネルに共有しようとした際に、「送信」ボタンが反応しない問題を修正しました。いつ何を言ったかが重要な皆さんのワールドカップ予想に間に合えば幸いです。

Slack 22.11.30

2022年11月15日

バグ修正

  • 修正 : 番号付きリストや箇条書きを編集すると、書式が崩れてしまう問題を修正しました。テキストの反乱は鎮圧されました。
  • 修正 : 音声クリップの録音中にチャンネル内でスクロールすると、録音が勝手に停止・削除されてしまう問題を修正しました。これからは画面内を移動して情報を探したりしながら、録音を継続していただけます。
  • 修正 : 音声クリップを録音している最中にスリープして、録音が止まってしまう問題を修正しました。あなたのやさしい声に、つい夢の中に引き込まれてしまっていたようです。

Slack 22.11.20

2022年11月9日

今週は特にお伝えすることがありません。とはいえ、Slack をさらに使いやすくするため舞台裏ではせっせと汗を流していますので、どうかご安心ください。万一、何かおかしなことに気づいた場合は feedback@slack.com までお知らせください！

Slack 22.11.10

2022年11月2日

バグ修正

  • 修正 : スクリーンリーダーの VoiceOver を使用している場合、詳細ビューでメッセージを開いた際に、テキストの段落が認識され、文章のブロックごとに再生をスキップできるようになりました。すばやく本題に移動して時間を節約できます。

Slack 22.10.50

2022年10月26日

新着情報

  • 2022 年も半分が過ぎようとしている今日この頃。あっと言う間に感じても、振り返ってみると色々やってきたことを実感できるのではないでしょうか。この機会にこれまでの進捗を噛みしめてみましょう...（あ、今回大きな修正はありません）。

Slack 22.10.40

2022年10月19日

新着情報

  • iPhone / iPad アプリで、メッセージ入力時のドラッグ＆ドロップに対応しました。タッチパネルの操作性を活かして、ファイル、写真、動画、リンク、標準テキストを、メッセージ作成ボックスにドロップして追加できるようになりました。

バグ修正

  • 修正 : アプリで同じ絵文字を続けて入力しても 1 つしか表示されない問題を修正しました。本当にお願い！と言いたい時に、何度も手を合わせられるようになりました。

Slack 22.10.20

2022年10月10日

新着情報

  • 先にデスクトップアプリでセクションを作っておけば、サイドバー内でチャンネルの表示位置を移動させて整理できます。数あるスパイスの中から、よく使うターメリック、クミン、コリアンダーを手に取りやすい場所に置いておく、というイメージですね。

バグ修正

  • 修正 : 仕事中、疲れてぼーっとしちゃうことありますよね。今回はキーボードがそうだったようです。特に日本語でのメッセージ入力中に少し時間を空けると、キーボードが反応しなくなる問題を修正しました。人も機械も、おつかれさま。
  • 修正 : 　　　　　　　って空白ができると不安になりますよね。連絡先アプリから電話番号をコピーして Slack に貼り付けようとすると、空白の文字列が入力されてしまう問題を修正しました。
  • 修正 : Slack コネクトのチャンネルでメンバーリストを表示させようとした際に、自分がチャンネルに参加するまで完全なリストが表示されない問題を修正しました。組織をつなげるための機能が、怪しげな会員制クラブみたいになっていました。これからは健全にご利用いただけます。

Slack 22.10.10

2022年10月3日

新着情報

  • モバイルデバイスでのハドルミーティングに、ビデオ通話や会話中の絵文字リアクションなどの新機能が実装されました。ちなみに「ハドル」はアメフトの試合中に行う短時間の作戦会議のこと。仕事で攻めるあなたも、守るあなたも、ぜひご活用ください。

バグ修正

  • 修正 : 左上のアイコンの表示が崩れていた問題を修正し、正常に表示されるようになりました。バグをつぶすのが仕事の私たちですが、勢い余って、ロゴもつぶしてしまっていたようです。反省。
  • 修正 : 一部のチャンネルを開くと、謎のクラッシュが発生する問題を修正しました。またヤツら、幽霊たちの仕業に違いありません。そろそろ、ニューヨークのあの博士たちに連絡しないと...（Slack 使ってるかな？）

Slack 22.09.40

2022年9月26日

バグ修正

  • 修正 : 特に英語以外の言語で、メンションを含むメッセージに「@ユーザー名」が 2 度繰り返して表示される問題を修正しました。じゅげむさんが本名を登録していたらかなり困ったことになるところでした。

Slack 22.09.30

2022年9月19日

バグ修正

  • 修正 : 同じ検索を繰り返すと、検索結果がゼロになってしまう問題を修正し、何度繰り返しても正しい検索結果が表示されるようになりました。これで、慎重派の皆さんも安心です。

Slack 22.09.20

2022年9月12日

新着情報

  • iPad ユーザーの皆さん、クイックスイッチャーがさらに「クイック」になりました！Cmd + K を押すだけで、チャンネル間を忍者のように移動して、すばやくメッセージを入力できるようになったのでござる。

バグ修正

  • 修正 : ジェイルブレイク検知機能に、合法的なアップデートを加えました。平たく言うと、iOS 16 に対応しました。
  • 修正 : iPad で Slack を Split View で使用する際に、オートコンプリートの候補ボックスがメッセージ作成ツールから消えてしまう問題が発生していたようです。お仕事の足を引っ張ってしまい、すみません。修正しましたので、どうぞお好きな画面モードでのびのびと仕事をお続けください。
  • 修正：Slack から他のアプリへのファイルが共有できなかった問題を修正しました。情報でもおやつでも、共有するって優しさからきてますよね。そんな素敵な行動をはばむバグはきっちり修正しておきました。

Slack 22.09.10

2022年9月6日

新着情報

  • Share Extension を使って複数のファイル、画像、動画を送ると、個々のファイルが別々のメッセージとなって相手に届きます。そうなると、スワイプして確認するのが大変になるだけでなく、チャンネルや DM も整理できません。今回、そのようなファイルを添付ファイルとして 1 つのメッセージにまとめるように変更しました。これですっきり整理できますね。
  • チャンネルや DM に誰かを加えたい時に、検索結果からその人が見つからなかった経験はありませんか？見つからないとイライラしますよね。そこで今後は、メッセージを最近よく送っている相手に基づいて結果が表示されるようにしました。
  • 下書きメッセージがあるチャンネルのスレッドに小さなアイコンが表示されるようになりました。このアイコンは優れモノで、これを見れば下書きメッセージをすぐに見つけられます。
  • 新しいチャンネルの名前を入力する時に、スペースが自動的にダッシュに変更されるようになりました。もうスペースに気を取られる必要はありません。

Slack 22.08.50

2022年8月29日

バグ修正

  • 修正 : Slack から別のアプリにファイルをエクスポートすると、ファイル名の頭にランダムな数字が追加されることがありました。何かの思し召しだと思ってその数字の宝くじを買ってみた人もいるかもしれませんが、エラーでした（修正しました！）。
  • 修正 : ニックネームで呼び合うと距離が縮まりますが、相手のフルネームをまったく知らないのも困りもの。そこで Slack では、プロフィール写真の上に氏名が必ず表示されるようになりました。これで普段ジャイアンと呼んでいる相手も、改まった場面では剛田武さんと呼べますね。

Slack 22.08.40

2022年8月22日

バグ修正

  • 修正 : 韓国語でメッセージを作成する時に最初の数文字が正常に表示されない不具合がありましたが、これを修正。なので、今後わかりにくいメッセージがあっても、テクノロジーのせいにできませんので、あしからず！

Slack 22.08.30

2022年8月15日

新着情報

  • 会話の上部に表示されるヘッダーをアップデート！必要な情報が一目でわかるよう、ごちゃごちゃ感を抑えて全体的に少しすっきりさせました。ブックマークやピン留めしたメッセージの数がメンバー数の横に表示され、テキストをタップすると詳細を確認できます。
  • 「別の会話へ移動」フィールドで検索しようとしたり、「検索」フィールドでチャンネル移動しようとしてしまったり… Slack あるあるですよね？間違えやすかったこの 2 つのフィールドを簡単に切り替えられるようにしました。

バグ修正

  • 修正 : OneDrive や Google ドライブからアップロードしようとするとエラーがでることがあり、ご迷惑をおかけしました！これを修正しましたので、これからはいい情報も悪い情報も「気持ちよく」共有できます。
  • 修正 : 画像をアップロードすると、ファイル名が常にデフォルトの「iOS からアップロードされた画像」になってしまう不具合を修正。これで、せっかくつけた面白いタイトルが気づかれない… なんて悲しいことは起きません！
  • 修正 : 進行中のハドルミーティングへの招待を承諾しても入れないことがありました。招待しておきながら入室させないなんて相手に対して大変失礼ですよね！きっちり修正しました。

Slack 22.08.20

2022年8月8日

新着情報

  • マウスやトラックパッドをお使いの iPad ユーザーの皆さんに朗報です！ポインターの動きに合わせてボタン、メニュー、チャンネルリストがハイライトされ、クリックやタップ可能な場所がわかるようになりました。

バグ修正

  • 修正 : わかりやすさなくしてアクセシビリティは語れません！だからこそ、VoiceOver は各メッセージ要素を読み上げる時に自然な息継ぎを入れるようになりました。こうした小さな改善をこれからも重ねていきます！
  • 修正 : ワークスペース A から送ったメッセージのリンクがワークスペース B で開かないことがありました。両方のワークスペースにサインしている場合でも同じでした。すみません！これはお察しの通りバグでした。修正しましたので、今後はメッセージのリンクはどこからでも開けます。

Slack 22.08.10

2022年8月1日

新着情報

  • 心地よくご利用いただけるよう、オイルがきれいに塗られたボウリング場のレーンのようにアプリを磨いておきました。なにかお気づきの点があれば、feedback@slack.com までお知らせください！

Slack 22.07.30

2022年7月25日

新着情報

  • 修正 : アプリと iOS は息を揃えてなんぼ。しかし最近ちょっと乱れてきたため、第三者を交えてじっくり話し合った結果、アプリの「環境設定」>「アクセシビリティ」にある「iOS と同期する」が正しく機能するようになりました。これで Slack 上の表示が利用中のシステムレベルとぴったり揃います。

Slack 22.07.15

2022年7月11日

新着情報

  • 今回、何も報告することがありません...あ、いえ、水面下では色々進化しているんです！Slack をよりよいものにすべく日々がんばっているものの、パッと見でわかる変化がないというだけですので、どうぞご安心ください。

Slack 22.07.10

2022年7月5日

新着情報

  • 今週、特に大きなお知らせはありません。それどころか小さなお知らせもありません。お芝居の幕間にカーテン裏で静かにきびきび動いている最中といったところです。次の幕をお楽しみに！

Slack 22.06.25

2022年6月27日

バグ修正

  • 修正 : メッセージを後で送信するようスケジュールすると、その確認がすべてのチャンネルと DM に表示されていました。これでは「まさか全チャンネルと DM に予約送信した...？」と不安になってしまいますよね。今後はメッセージを作成したチャンネルや DM 上だけで確認するよう修正しました。

Slack 22.06.20

2022年6月20日

新着情報

  • 検索インターフェイスをあちこち改善し、最小限の検索で最大限の結果を得られるようにしました。今後はキーワードがハイライトされ、タブはすっきりと見やすくなり、検索結果の数がリストの最上部に表示されます。

Slack 22.06.15

2022年6月13日

バグ修正

  • 「再起動してみましたか？」というのは、言う方も言われる方も好きではない言葉の 1 つです。しかし実際に、アプリを再起動しないことにはチャンネルリストを読み込めない場合がありました。今回これを修正したため、あの言葉の出番は減るでしょう。
  • 修正 : 1 度アップロードに失敗したファイルの再アップロードが成功しやすくなりました。アプリが過去の失敗に囚われないメンタルを身につけたからです。ただし、ネットワークの接続の問題でアップロードに失敗した場合はアプリもお手上げです。

Slack 22.06.10

2022年5月24日

バグ修正

  • 修正 : ファイルをアップロードしようとしても、周期的に失敗していました。原因は、パスされていたファイル ID が最終版ではなく仮 ID だったことです。仮免は実際の運転免許を取得するまでとても重要ですが、いったん本免許を取得してしまえば引退です。というわけで、こちらでも仮 ID に暇を渡しておきました。
  • 修正 : すでに始まっているハドルミーティングに iPad から参加した場合、マイクをミュートできませんでした。つまり「たけや〜さおだけ〜」や選挙カーの声も丸聞こえ状態でした。今回これを修正したため、今後はもう頭から布団をかぶって参加する必要はありません。

Slack 22.05.20

2022年5月23日

新着情報

  • 写真をアップロードする際のプレビューで、Apple Photos アプリでお気に入りにした画像に小さなハートがつくようになりました。これでうっかり「いまいちな方」を送らずに済みますね！

バグ修正

  • 修正 : チャンネル内で「+」アイコンをタップしても、ワークフローのコマンドがすべて表示されませんでした。そんな状態はプラスではなくマイナスですよね。現在はプラスの名に恥じないよう修正しています。
  • 修正 : Slack チャンネルに転送されたメールに、メールアイコンが表示されませんでした。大量の Re: Re: Re: や、すばらしい言葉が並ぶ署名からそれがメールだと判断できる場合もありますが、そうとも限らないため元に戻しておきました。
  • 修正 : Photoshop ファイルを共有または保存しようとすると、ダウンロードエラーが起こっていました。ちなみにそのエラーをスクリーンショットして Photoshop で編集後に再挑戦しても（した人いるかわかりませんが）同じでした。この不具合は修正されました。
  • 修正 : Slack がアプリ内ブラウザを使うよう設定していると、ファイルプレビュー内のリンクを開くことができませんでした。というのも、ブラウザとプレビューが同時に存在できなかったからです。言うなればウルトラマンとハヤタ隊員、またはセーラームーンと月野うさぎのような関係ですね。修正しました！
  • 修正 : メンション＆リアクションタブが名前のメンションとマイキーワードを正しく判別するようになりました。これで、マイキーワードを「みかん」に設定している場合に、誰かがみかんについて投稿するたびに「[person]さんがあなたをメンションしました」と表示されることがなくなります。ただし、あなたの表示名が @みかん の場合はこの限りではありません。

Slack 22.05.10

2022年5月9日

バグ修正

  • 修正 : 決まったモバイルブラウザの使用が必須の Org でも、Slack アプリにサインイン中はアプリ内ブラウザがデフォルトで立ち上がっていました。そのブラウザは認証を試みるも案の定拒否され、いじけてどうにもならない状態に。現在は正しいブラウザが立ち上がるようになり、アプリ内ブラウザの機嫌も直りました。

Slack 22.04.20

2022年4月25日

バグ修正

  • 修正 : ファイルを iPad で表示している時にメニューバーが表示されていなかったため、ファイルの共有、コメントの追加、ブックマークなど、いろいろなアクションを実行できませんでした。美術館だったらお触り禁止は当然ですが、コラボレーションツールの Slack ですから「コラボ」ができてなんぼ！ということで修正しました。
  • 修正 : 長いスレッドを表示しながら通知をタップすると、アプリがクラッシュする不具合がありましたが、これを修正。長いスレッドを集中して読んでる時に邪魔されたら、確かに人間でもちょっと「ムッ」としますが、癇癪を起こさず落ち着いた対応をするように、アプリにお願いしておきました。

Slack 22.04.10

2022年4月11日

新着情報

  • iPad 版 Slack アプリが大きくアップデート！新たなレイアウトを備え、使い心地がデスクトップアプリに近くなりました。またサイドバーがアップグレードされて見やすく＆使いやすくなったほか、iOS のアクセシビリティ機能のサポートも充実。詳しくは次のページを参照してください。https://slack.com/blog/news/ipad-app-new-look-improved-functionality

バグ修正

  • 修正 : 実は、iPad アプリでもキーボードショートカットが使えるはずだったのですが、しばらくご機嫌斜めでうまく機能していませんでした。現在は、CMD + [ と CMD + ] で、直近の会話を行ったり来たりできますので、ぜひ活用してください！

Slack 22.03.20

2022年3月28日

バグ修正

  • 修正 : チャンネル詳細画面でチャンネルの説明を変更すると、実際にはチャンネルのトピックが更新されました。一方でトピックを変更すると、説明が更新されました。どうやら、チャンネルはいつの間にか「言うこと一緒やること逆ゲーム」を楽しんでいたようなのです。「前！」と言いながら後ろにジャンプし、「左！」と言いながら右にジャンプするこのゲームに従い、「修正しない！」と言いながら修正しました。

Slack 22.03.10

2022年3月14日

新着情報

  • チャンネル参加前にプレビューする際、チャンネル名とともに説明が表示されるようになり、より詳しい情報を得られるようになりました。これなら「#たぬき」が信楽焼のチャンネルなのか、カップ麺の話なのか、それとも策略家の集いなのか、一目瞭然ですね！
  • 「明日」や「来週」などにリマインダーを設定した場合、その表示時間を選べるようになりました。始業が朝 9 時でない皆さんや、Slackbot のアラートが朝一に飛び込んでくるのがしっくりこない人にぴったりです。「環境設定」>「通知」で、好きな時間をデフォルト設定してください。

バグ修正

  • 修正 : アプリ上で、メッセージに貼られたスレッド返信へのリンクをタップすると、決まって親メッセージに移動していました。これではまるで地図で東京タワーを検索して東京都全体が表示されるようなもの。現在はより使いすいデザインとなり、ちゃんと目的地がすぐに表示されるようになっています。

Slack 22.02.20

2022年2月28日

新着情報

  • お知らせ : 新たなオペレーティングシステムの機能に対応するため、今の Slack が iOS 13 をサポートする最後のバージョンになる予定です。Slack は引き続き利用できますが、今後もアップデートを受け取るには iOS 14 にアップグレードしてください。
  • 韓国語でメッセージやリストを作成する際に悪さをしていた小さなバグを大掃除。虫たちが元気になる春を前に先手を打っておきました。
  • スレッドに返信してから、メインチャンネルにも投稿すべきだったと気づいた…あるあるです。今回この機能を改善！そのメッセージを長押しして「チャンネルにも返信を投稿する」を選択すれば、あとからでもチャンネルに投稿できるようになりました。これで、スレッドに埋もれていた能力…もとい、メッセージも、チャンネル上で注目を集められます！
  • ハイパーリンクの設定が簡単になりました。リンクを挿入したいテキストを選択し、そこに URL をペーストするだけ！たったそれだけで、同じ言葉でもその世界が広がります。
  • 誰かに初めてダイレクトメッセージを送るとき、会話の最初に相手のジェンダー代名詞が表示されるようになりました。小さなことですが、お互いを尊重する意識につながる一歩になればと思います。

バグ修正

  • 修正 : メッセージの作成ビューをフルスクリーンに拡大しても、テキストボックスのサイズは同じままでした。一瞬「これはだまし絵か？」と思ったかもしれませんが、残念ながら見方を変えてもサイズは同じまま。 なので、修正しました！
  • 修正 : チャンネルで Zoom 通話を開始しようと、チャンネル名をタップして「通話を開始する」を選んでも、うんともすんとも言いませんでした。画面がフリーズしたのかとリスタートを試みた皆さん…申し訳ありません！バグでした。きっちり修正しましたので、タップ一回で快適に Zoom を開始できるようになりました。

Slack 22.02.10

2022年2月15日

バグ修正

  • 修正 : Slack にほかのアプリからファイルを共有する際、送信先のオプションでグループ DM の名前がまったく表示されず、空白とカンマしか表示されないという不具合がありましたが、これを修正。結婚式のブーケトスのようにファイルを共有するのも盛り上がりますが、職場でのメッセージのやり取りではもっと正確に相手を選べないといけませんよね。失礼しました。
  • 修正 : メンバーのプロフィールをモバイルアプリで表示した際、すっきりとしたタップ可能なリンクではなく、長く見苦しいリンクが表示されることがありました。「ときめき」のかけらもない不具合、は感謝の気持ちを込めて片付けておきました。

Slack 22.01.30

2022年1月31日

新着情報

  • 会話を「最近のアクティビティ」で並べ替えられるようになりました！ホームタブの右上隅にあるボタンをタップすれば、時系列で表示できます。

バグ修正

  • 一部のユーザーより、SSO の認証を繰り返し求められるという報告がありました。その様子はまるでロンバケの歌にある「もう決して止まらない」メリーゴーラウンドのよう。現在はこれを修正したため、無限認証ループを断ち切ってアプリに入れるようになりました。
  • メンバーのプロフィールに「通話」オプションが表示されていませんでした。「通話の前にまずメッセージを」という設計哲学によるものかと思いきや、原因はコードの不具合でした（修正済みです！）。

Slack 22.01.20

2022年1月18日

バグ修正

  • 修正：ワークスペースでアプリの詳細を表示後に「メッセージ」タブに切り替えようとすると、読み込みに途方もなく長い時間がかかっていました。これではまるで話の真っ最中に突然黙り込む人のよう。意図的に溜めているのか、話す内容を途中で忘れたのか、はたまた外を走る石焼き芋のトラックに気を取られたのか...とやきもきしますよね。今回これを修正したので、そんな心配はもういりません。

Slack 22.01.10

2022年1月3日

バグ修正

  • 修正 : アプリをダークモードにすると、ハイパーリンクの色のコントラスト比が低くなり、読みづらい状態でした。そもそも目への優しさを考えてダークモードを作ったのに、これだと一生懸命目を凝らす羽目に。それでは本末転倒なので、現在は明るさをほんの少し上げておきました。

Slack 21.12.10

2021年12月6日

バグ修正

  • 修正 : なんだか時間が高速で過ぎているような気がする？iPhone 13 Pro 上で Slack の GIF や絵文字を見ている時はなおさら？それはバグの仕業で、Slack 上の GIF や絵文字が高速で動いていたのが原因でした。今はそのスピードが落ち着きましたので、時の流れも穏やかに戻るはずです。
  • 修正 : メンバーが 2 人しかいないチャンネルからの通知を届ける際、アプリがちょっと気を抜いたのかチャンネル名の表示を飛ばしてしまっていました。これを修正したので、今後は通知されたメッセージが「#あなたと私」や「#ふたりきり」のチャンネルからでもすぐにそうとわかるでしょう。
  • 修正 :「/zoom」と入力して Zoom ミーティングを始めたい時、「参加」ボタンをタップしても参加できないことがありました。今回の修正でちゃんと参加できるようになりましたので、今後は会議に遅れてもこのバグのせいにはできません（悪しからず）。
  • 修正 : Apple の公式シンボル（Mac キーボードで option + shift + K）が iOS アプリのどの場所でも正しく表示されていませんでした。どうやらリンゴの表面に小さな虫がいたようですが、ちゃんとつまみ出しましたので現在は丸ごとさくさく味わえます。
  • 修正 : 句読点を含む箇条書きのメッセージを送信した時、勝手に改行されることがありました。そもそも読みやすいよう箇条書きにしているのに、これでは本末転倒です。そんな読みづらい状態を修正し、現在はすっきり読みやすい箇条書きを送信できるようになりました。

Slack 21.11.20

2021年11月15日

新着情報

  • チャンネルリストの操作がさらに簡単になりました！ホームタブ内のチャンネルや DM を長押しするだけで、会話を既読にしたり、通知をミュートしたり、チャンネル名をコピーしたり、チャンネルから退出したりできるんです。すべてが指 1 本で。

バグ修正

  • 修正 : カスタムステータス情報がアプリの全箇所で正しく表示されないことがありました。そのため相手が飛行機で移動中だったり、犬の散歩中だったり、ステータスに : なまはげ : の絵文字がついていたりすることに気づかないまま、DM を途中まで作ってしまうことがあったわけです。まあ : なまはげ : がどういう状況なのかはわかりませんが、そっとしておいた方がよいことは確かでしょう。現在はこれを修正し、アプリのあらゆる箇所で正しいステータスが表示されるようになりました。ひと安心！

Slack 21.11.10

2021年11月1日

バグ修正

  • チャンネルをアーカイブすると、「別の会話へ移動」メニューには表示されるものの、そのチャンネル内の履歴データにはアクセスできない状態でした。どうもアーカイブされたことを根に持って立てこもっていたようです。話し合いを続けたところようやくわだかまりが解け、現在は再びアクセスできるようになっています。

Slack 21.10.20

2021年10月18日

新着情報

  • Slack コネクトで外部のオーガナイゼーションとプライベートチャンネルを共有すると、共有先でもそのチャンネルはプライベートのままになります。さらに相手がプライベートチャンネルの共有を承諾すると、その後そのチャンネルをパブリックにすることはできません。これで招待時も使用時も、誰もがもっと安心できます。

バグ修正

  • 修正 : どの通知音を設定しても、鳴るのは決まって「デバイスのデフォルト」音という状態になっていました。これではまるで、メニューに色んな料理が並んでいるのに何を注文してもカレーが出てくるようなものです（とはいえカレーに罪はありません！）。ということで修正しました！
  • 修正 : パノラマ写真やトリミングしたスクリーンショットなど独自のサイズの画像をアップロードした時に、正しく表示されないことがありました。現在アプリはよりインクルーシブになり、どんな形やサイズの画像も大歓迎です。
  • 修正 : 英語以外の文字や絵文字が含まれるメッセージを投稿すると、文面が尻切れとんぼで終わるという謎の現象がありました。せっかく作成したメッセージが途中で切れるなんて悲しいですよね。今後はメッセージの要素に関係なく、ちゃんと全文が表示されるようになりました。
  • 修正 : Slack 上の箇条書きリストをコピーしてほかの場所に貼り付けると、なぜか箇条書きの丸がお城の絵文字に化けていました。これを修正し、現在はお城ではなくハイフンが表示されるようになっています。

Slack 21.10.10

2021年10月4日

新着情報

  • 新機能が登場！Slack の中で動画クリップと音声クリップを録音・録画してシェアできるようになりました。動画でチームに進捗状況をさくっと報告したり、うちの子 (猫) 自慢をしたりと、使い方は無限大！リモートワークの中難しくなっていた「ちょっとしたコミュニケーション」を助けるこの機能、ぜひ試してみてくださいね。
  • チャンネルセクションを指でタップして、折りたたんだり展開したり、自由にできるようになりました！小さな改善ですが、またちょっと Slack でお仕事しやすくなったと皆さんに感じてもらえたらうれしいです。

Slack 21.09.21

2021年9月27日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 21.09.20

2021年9月20日

新着情報

  • 新しい iOS 15 をご使用の場合、メッセージを送信した人のアバターがプッシュ通知に表示されるようになります。お互いの顔が表示されると、距離も縮まるでしょう。
  • Slack が iOS 15 の集中モードと連携するようになったことで、落ち着いてなにかに集中したい時には、通知音で気を散らされなくてすむようになりました。

Slack 21.09.11

2021年9月9日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 21.09.10

2021年9月7日

バグ修正

  • 修正 : 「/invite」コマンドでプライベートチャンネルにメンバーを追加すると、確認もなくメンバーがそのまま追加されてしまっていましたがこれを修正しました。お部屋に入る前にノックで確認、これ大切なマナーですよね。

Slack 21.08.20

2021年8月23日

バグ修正

  • 修正 : メッセージでほかのメンバーをメンションしようとするとクラッシュすることがありました。困ったバグの仕業です。そこでこのバグをそーっと紙コップに捕まえて、窓の外に放してやりました。元気に飛んでいったので、もう戻ってくることはないでしょう。皆さんにはご迷惑をおかけしました！
  • 修正 : Slack アプリの設定を色々いじっている場合、絵文字が「:this:」のようなテキストで表示されることがありました。これを修正し、現在は絵文字がどこでも正しく表示されるようになっています（:バンザイ:）。

Slack 21.08.10

2021年8月9日

新着情報

  • Slack では現在のバージョンをもって、iOS 12 のサポートを終了します。つまり現在のものが iPhone 5s と 6、iPad Mini 2 と 3、iPad Air（第 1 世代）、iPod Touch（第 6 世代）などのデバイスに対応する最後のバージョンで、9 月 1 日以降 Slack に接続するには iOS 13.3 以降が必要になります。このお知らせを不本意に感じる人もいるかと思いますが、こうした最小要件は Slack 本来の安全性とシームレスな体験のためにどうしても必要になります。どうかご理解いただけると幸いです。

バグ修正

  • 修正 : マークアップを使ったメッセージの書式設定で、文をインラインコードで表示しようとピリオドのあとにバッククォートを入力すると、コードセクションが閉じられなくなっていました。つまり、コードブロックがどこまでも無限に続く状態になっていたのです。これを修正し、現在は安心して好きなところに句点を打てるようになっています。
  • 修正 : VoiceOver を使っている皆さんは、最近のアップデート後にスワイプでメッセージ間を移動しづらくなったと感じているかもしれません。この理由を説明すると寝落ちしてしまうほど退屈なので、ここではとにかく一言。修正済みです！
  • 修正 : 主に古いデバイスでは、メモリの問題によってアプリがよくクラッシュしていました。どんな状況であれ、クラッシュはやはりうんざりするものです。今後はなるべく起こらないようできる限り手を尽くします。

Slack 21.07.20

2021年7月26日

新着情報

  • 毎日暑い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？夜はちゃんと眠れていますか？こまめな水分補給も大切ですし、野菜もたっぷり摂りたいところです。あ、何の話をしているかと言うと、今回特に大きなアップデートがなかったものですから、このノートが皆さん自身やご家族・ご友人を気遣う機会になればと思いました。元気に夏を乗り切れるよう、自分をケアする時間をちゃんと取ってくださいね。

Slack 21.07.10

2021年7月12日

バグ修正

  • 修正 : Slack メッセージからコピーしたテキストを Slack にペーストすると、クラッシュまたは時空の裂け目が発生する場合がありました。このバグ（および未解決のワームホール）を修正したため、今後は謎のパラレルワールドに不時着する心配はありません。
  • 修正 : 日本語のかなフリックキーボードの使用時に、「スマート全角スペース」が正しく動作するようになったほか、メッセージの途中で新規テキストを挿入できるようにもなりました。2 匹のバグをフリックでシュシュッと退治です。

Slack 21.06.32

2021年7月1日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 21.06.30

2021年6月28日

バグ修正

  • 修正 : VoiceOver をオンにしているとメッセージ内の URL にアクセスできないことがありました。アクセシビリティを高める操作でアプリのアクセシビリティが下がるなんて、まったくもっていただけません。しっかり修正しておきました。

Slack 21.06.20

2021年6月14日

バグ修正

  • 修正 : 空の入力フィールドをタップすると、選択するものがなくても「切り取り」と「コピー」の選択肢が表示されていました。ここでコピーを選ぶと、一体何が起こったのでしょうか？もしかして私たちには見えないテキストが存在していた？… ということはもちろんなく、バグでした（修正しました！）。
  • 修正 : チャンネルのトピックを編集する時、「キャンセル」をタップしても変更が保存されていました。どうやらアプリは「やめ！」ではなく「進め！」という号令がかかったと勘違いしていたようです。現在このバグは修正済みです。
  • 修正 : これまでメッセージを「スラッシュ」で始めるとショートカットメニューが開いてしまい、メッセージを作成するにはそのメニューを閉じないといけませんでした。そもそもショートカットは時短のためのものなのに、余計な手間が発生するなど不本意の極みです。ということで、この迂闊な迂回を修正しました。
  • 修正 : ワークスペースに「-1」人の新しいユーザーが参加した、というちょっと背筋の凍る内容が表示されることがありました。サービス利用規約では実在しない人間の Slack 使用について特に禁じていませんが、熟慮を重ねた結果、ワークスペースのメンバーは正の整数で表現できる人に限ることで決着しました。

Slack 21.06.11

2021年6月4日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 21.06.10

2021年6月1日

バグ修正

  • 修正 : クイック返信（通知への返信）でメッセージを送信しようとしてもできないことがありました。まったくもう、どこが「クイック」なんでしょう！メッセージをさっと送りたい時にこんな状態ではイライラしますよね。 今回これを修正し、現在はクイックさを取り戻しています。失礼しました！
  • 修正 : これまでは新しいスレッドを始めようとすると、有無を言わさずメインのチャンネル画面に連れ戻されてしまうことがありました。これを修正したので、現在はどこにいようと今いる場所で安心してスレッドを開始できます。

Slack 21.05.20

2021年5月17日

新着情報

  • さわやかな初夏の気分に合わせて、チャンネルリストもおめかしです！ダイレクトメッセージの横にプロフィール写真が表示されるほか、グループ DM にいる全メンバーの名前も確認できるようになりました。さらにアクセシビリティも改善！大きめのテキストサイズに対応し、指でタップした時に反応する範囲を広げたほか、VoiceOver ローター使用時のアクションも追加しました。
  • ちょっとした（けれどお役立ちな）アップデートです！メッセージに貼られたリンクから別のチャンネルに移動した時、右スワイプするとチャンネルリストではなく元のチャンネルに戻るようになりました。

バグ修正

  • 修正 : メッセージを読んだのにチャンネル名が太字のままで、まだ未読のものがあるように見えることがありました。そんな状態は紛らわしいし、落ち着きませんよね。修正しました！

Slack 21.05.11

2021年5月7日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 21.05.10

2021年5月3日

新着情報

  • 主な iOS 画面での Dynamic Type のサポートを改善しました。テキストやフォントのサイズを大きく設定している場合は、Slack でも読みやすくなります。文字は読めてこそ情報になりますからね。

バグ修正

  • 修正 : また Slack に GIF をペーストできるようになりました。これで GIF 大喜利がますます盛り上がりますね！

Slack 21.04.20

2021年4月19日

新着情報

  • 你好！Slack を中国語（簡体字・繁体字）で利用できるようになりました！「自分」>「環境設定」>「言語」で言語を設定してください。
  • デバイスをまたいで下書きを作成できるようになりました。つまり、パソコンで作り始めたメッセージの続きをスマホで書けるということです。ホワイトボードの写真をスマホで撮ってメッセージに添付し、あとからパソコンで文を入力することだってできます。まさにほしかった機能ですよね！
  • Slack で絵文字を送るのが簡単になり、溢れんばかりの想いも伝えやすくなりました。メッセージ入力フィールドに絵文字ボタンがついたため、気持ちや状況にぴったりの絵文字がさっと選べます。

バグ修正

  • 修正 : スラッシュコマンド「/invite」入力すると、 iPad アプリがクラッシュするという迷惑なバグがありました。現在はこれを修正し、ちゃんとメンバーを招待できます。大変失礼しました！
  • 修正 : スラッシュコマンド「/giphy」がスレッドで使用できなくなっていました。会話のなかでさくっと GIF を送れずやきもきした皆さん、もう大丈夫です。現在は修正し、思う存分 GIF 大喜利が楽しめます。

Slack 21.04.10

2021年4月5日

新着情報

  • iOS アプリで「共有」アイコンをタップすると、DM と MPDM がリストの一番上に表示されるようになりました。これで、よくやり取りする人にすばやく共有できますね。

Slack 21.03.20

2021年3月22日

バグ修正

  • 修正 : 席を外したいのに、ログイン状態を「離席中」に変更できないことがありました。これでは、あなたがメッセージを見ている（のに、無視している！）と思われてしまいます。そこでこれを修正し、現在は安心して「離席」できるようになりました。リモートで働く時代だからこそ、正しく状況を共有したいですよね。
  • 修正 : 画像をフルスクリーンモードで開いてスマホを横向きにしたあとで画像を閉じると、Slack が横向きのまま縦に戻れなくなっていました。これを修正したので、現在は画像を閉じるとちゃんと元通りの縦向きになります。これで満開の桜の写真を楽しんだあとでもさっと仕事に戻れます！

Slack 21.03.10

2021年3月8日

バグ修正

  • 修正 : ワークスペーススイッチャーをタップしたままドラッグすると、また順番を変えられるようになりました。これですっきり適材適所、もとい適ワークスペース適所です。

Slack 21.02.20

2021年2月22日

新着情報

  • もうすぐ春ですね。ワークスペーススイッチャーは一足お先に衣替え。ワークスペースがいっそう区別しやすく、切り替えやすくなります。新たな装いで Slack もちょっと気取ってみます。
  • Slack の心臓ともいえる検索機能に足 (？) が生えて機敏性が向上！今回、検索機能がアプリ下部の専用タブに移動しました。これからは 1 回タップするだけで検索を始められます！

バグ修正

  • 修正 : アプリからのメッセージに絵文字の入ったボタンが含まれる場合、その絵文字が「: 絵文字 :」 のようにテキストで表示されていました。何とも : 困った : バグでしたが、修正しました。

Slack 21.02.10

2021年2月8日

バグ修正

  • ワークスペースメニューの「メンバーディレクトリ」からメンバーを選んで、「メッセージ」をクリック。当然その人にメッセージを送れると思いきや、そうではないという大どんでん返しがありました！でももうご安心を。これからは思った通りに好きなだけ送れます！

Slack 21.01.20

2021年1月25日

バグ修正

  • 修正 : カスタム絵文字がまったく表示されないことがありましたが、現在はもとのピッカーにきちんと表示されるようになっています。
  • 修正 : カスタムワークフローを使っている時に日本語やハングルを入力すると、なぜか余計な文字がおまけでついてくることがありました。でも全然嬉しくないおまけだったので、もうついてこないよう修正しました
  • 修正 : アプリのメッセージで、ボタンやフォームの横に表示されるカラフルな線が行方不明になっていました。懸命の捜索活動の末、現在はすべてあるべき場所に戻っています。
  • 修正 : メッセージにリアクションしたい時、Slack では一番よく使う絵文字が最初に表示されます。これは便利ですよね。ところが最近、ある一定の状況では絵文字ではなく空白が表示されることがありました。これはまったく便利ではありません！なので、修正しました。

Slack 21.01.10

2021年1月11日

バグ修正

  • 修正 : Slack アプリでリンクをタップすると、謎の空間にテレポーテーションすることがありました。これを修正し、今はちゃんと目当ての現実空間にたどり着くようになっています。

Slack 20.12.10

2020年12月14日

新着情報

  • 写真アプリなどにある Slack 外のファイルを Slack 上で共有しやすくなりました。送る時は相手の写真や名前が確認できるため、送り間違いも防げます。もっと早くからこんな機能が欲しかった？そんな皆さんの声に応えました！だってホリデーシーズンですから。

バグ修正

  • 修正 : 「ファイルを追加する」ボタンをタップすれば、ちゃんとファイルを追加できるようになりました。...当たり前ですよね、失礼しました！これからは思う存分ファイルをチャンネルや DM に追加してください！
  • 修正 : Slack で画像を自動で折りたたむように設定すると、GIF が黒い四角で表示されてしまっていました。楽しい GIF が真っ黒になるなんてがっかりですよね。これを修正したので、今後は GIF の楽しさも驚きも喜びもインスピレーションも、すべてそのまま表示されます。
  • 修正 : 絵文字リアクションを長押しすると、リアクションしたメンバーのリストが表示されるようになりました。以前はこうすると Slack アプリ全体がクラッシュしてしまうことがあったのですが、今回の修正で、もうそんなことは起こりません。ご迷惑をおかけしました！

Slack 20.11.21

2020年12月7日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 20.11.20

2020年11月30日

バグ修正

  • 修正 : Slack を開いた直後に一瞬、新規 DM がないのに DM が未読表示されることがあり、これを修正しました。ほんの一瞬のことでも大事です。神は細部に宿ると言いますからね。
  • 修正 : Slack でアプリの説明を開くと、~おかしな~*書式の*_テキスト_が表示される場合がありました。現在は開発者の狙いどおり、きれいな書式で表示されるようになっています。
  • 修正 : デスクトップ画面で一定時間動きがない場合 Slack からモバイルに通知を送信できますが、これがますます便利に！ついに、この「一定時間」の設定をモバイルからもできるようになりました。通知設定をサクッとスマホで変更して、お茶を飲んだり、焼き芋を食べたり、紅葉を眺めてぼーっとしたり、Slack にじゃまされずに、秋の美しいひとときをどうぞごゆっくり！

Slack 20.11.10

2020年11月9日

バグ修正

  • 修正 : 音声通話がかかってきた時、デスクトップで応答してもモバイルアプリの着信音が鳴り止まないことがありました。大事なお話し中にうるさくしてしまい、大変失礼しました！アプリにはちゃんと静かにするよう言い含めておきましたのでご安心を。
  • 修正 : ハイフンやスペースを駆使してメッセージのフォーマットを整えている真っ最中にアプリがクラッシュしてしまうことがありましたが、これを修正しました。今後は安心して読みやすいメッセージの作成に専念してください！

Slack 20.10.20

2020年10月26日

バグ修正

  • 修正 : 左スワイプの動作に問題がありましたが、これを修正しました。現在は左にスワイプするとパス、じゃなかった、最近閲覧したチャンネルに移動できるようになっています。
  • 修正 : 一部の iPhone において、絵文字キーボードがメッセージ入力フィールドに重なって表示されることがありました（：むかっ：）。この問題を修正し、現在は入力フィールドに文字と絵文字を両方入力できるようになりました（：にこっ：）。

Slack 20.10.10

2020年10月12日

新着情報

  • Slack に韓国語版が登場！とうとうお気に入りの BTS のメンバーにも DM できるようになったんです！...BTS と同じワークスペースにいれば、という夢のまた夢のような話ですが。

バグ修正

  • Slack でカスタム絵文字を使えるようにしたのは、皆さんにどんどん自己表現してもらいたかったからです。それなのに、カスタム絵文字が含まれた Bot のメッセージで最後の部分が切れてしまっていたので、これを修正しました。これでもう、あなたの表現活動を阻むものはありません！

Slack 20.09.20

2020年9月28日

新着情報

  • パートナーや顧客、ベンダーをチャンネルに追加して、膨大なメールのやり取りを減らせると好評いただいてる Slack コネクト。使ってる人も、まだ使ってない人も、耳より情報です！これが最近もっと便利になり、オーガナイゼーションで許可されれば、新しいチャンネルにモバイルアプリからも他社をすぐに追加できるようになりました。どうぞ活用ください！

バグ修正

  • 修正 : 1 つの画像で伝えられるメッセージは数千もの言葉に匹敵します。リンク画像に込められたそんなメッセージを無視して、代わりに「このコンテンツは表示できません」というメッセージが表示されることがあったんです！この不具合をきっちり修正。今はちゃんと画像が表示され、本来の意図がきちんと伝わるようになっています。失礼しました！
  • 修正 : Slackbot やアプリがたまに、あなただけに表示されるメッセージを送信することがあります。サイバー空間からの秘密文書と言ってもいいこのメッセージですが、このテキストをコピーすることができない場合がありました。これを修正し、今はこのすぐに消える秘密のメッセージを好きにコピーできるようになっています。
  • 修正 : チャンネルのトピックを設定した際、全員に通知されるメッセージのなかに、以前は余分なピリオドがついていました。いたずらに句読点ルールを変えてはいけませんよね。反省し、これからはメッセージに余分なピリオドがつかないよう修正しました。

Slack 20.09.10

2020年9月14日

新着情報

  • 今回もバグはすみやかに退場させ、パフォーマンスはみるみる向上。さくさく動いて成果も上々です。そんな Slack をどうぞお楽しみください！

Slack 20.08.30

2020年8月31日

バグ修正

  • 修正 : iPad で外づけキーボードを使っている場合、Slack でメッセージの入力中にオートコレクトの提案を受け入れようと Enter キーを押すと、メッセージが途中で送信されてしまうことがありました。現在はこれを修正し、Enter キーを押しても入力途中のメッセージが送信されることなく、ちゃんとオートコレクトを反映できるようになっています。ご迷惑をおかけしました！
  • 修正 : 画像を全画面で表示した際、スワイプしてもうまく解除できませんでしたが、これを修正。現在はシュッとスワイプして、画像の全画面表示を確実に解除できるようになっています！

Slack 20.08.20

2020年8月17日

新着情報

  • 複数の画像を左右にスワイプで確認するおなじみの動作ですが、Slack でもできるようになりました！他のアプリで感覚的になじみすぎているのに Slack でできないのに違和感を感じていた皆さん、失礼しました。これからはさらに Slack をきもちよ〜く使っていただけます！

バグ修正

  • 修正 : 検索結果やブックマークしたメッセージをタップすると、正しいチャンネルには移動できるけど肝心のメッセージにピンポイントで飛ばない！とイライラした経験のある皆さま、朗報です！これを修正し、これからはちゃんと目当てのメッセージに飛ぶようになりました。

Slack 20.08.10

2020年8月3日

新着情報

  • 新機能 : 発表します...スレッドで既読になったメッセージを未読に戻せるようになりました！（パチパチパチ）メッセージを長押しして、メニューから「未読にする」を選択するだけで、その先のスレッドが未読になります。チャンネルのメッセージではずっと前からできていたことですが、今回、スレッドでもできるようになったんです。ますます便利な Slack で、この夏もさらっとクールに決まります！

Slack 20.07.20

2020年7月20日

バグ修正

  • 修正 : サイドバーのテーマのなかに「ダークすぎるダークモード」がいくつかあり、それを選ぶとヘッダーの文字が見えづらくなっていました。これを修正し、現在は瞳に優しくて見やすい「ちょうどいいダークモード」になっています。
  • 修正 : いよいよ夏の到来！今年の夏休みはどこにも出かけず、お昼寝ざんまいの人もいるかと思います。お昼寝と言えば、iPad ユーザーが「チャンネルの詳細」セクションでピン留めアイテムまたはスター付きアイテムを長押しすると、アプリが突然眠りに落ちるということがありました。しっかり寝た今、アプリは元気いっぱいなので、同じようなことはもう起こりません。失礼しました！

Slack 20.07.10

2020年7月6日

新着情報

  • 通知設定を曜日単位でカスタマイズできるようになりました。つまり、通知に邪魔されずに集中できる時間がもっとフレキシブルに設定できるようになったということです！子どもやペットも同じようにコントロールできたらいいのに？在宅勤務者みんなの夢ですね…

バグ修正

  • 修正 : モバイルアプリからのメッセージでテキストが表示されないという不具合がありましたが、じらしていたわけではありません。バグだったんです。失礼しました！

Slack 20.06.20

2020年6月22日

新着情報

  • 日本列島がついに梅雨入りしたところで、ちょっとしめっぽいお知らせです。今回のアップデートが iOS 11 で使える最後のバージョンとなります。今後引き続きアップデートを受け取るには、デバイスを iOS 12.2（以降）に更新してください。じめじめした季節ですが、どうかお体にお気をつけて！

バグ修正

  • 修正 : 1969 年 12 月 31 日は記念すべき日ですが（多分）、この日に Slack のダイレクトメッセージが届いたという歴史的事実はありません。ところが、いくつかのダイレクトメッセージにこの日付が表示されていたようです...失礼しました！
  • 修正 : 時々ファイルを削除できないことがありましたが、これは操作の問題ではなく、メニューにファイルを削除するオプションがなかったことが原因です。現在は削除したいファイルをきちんと削除できるようになっています。ご迷惑をおかけしました！

Slack 20.06.10

2020年6月8日

バグ修正

  • 修正 :「/remove」コマンドがちゃんと機能していませんでしたが、これを修正。権限がある人は前のように、必要に応じてチャンネルからメンバーを外すことができるようになりました。
  • 修正 : やっかいなバグのせいで、書いたメッセージが途中で切れてしまうことがありました。今はこれを修正し、メッセージあたりの最大文字数が元通りの 12,000 文字になっています。どうぞ好きなだけ書いてください！

Slack 20.05.20

2020年5月25日

バグ修正

  • 修正 : 2要素認証が必要なワークスペースで、通知のプレビューが常に非表示となっていました。ユーザーの「表示する自由」が奪われていたのです！これを修正し、プレビューを「表示する・しない」を好きに選べるようになりました。ただし、表示するには事前に認証してサインインしている場合に限ります！自由には責任がともなうってことですね…

Slack 20.05.10

2020年5月11日

お待たせしました！ついに、モバイル版アプリでも UI を大幅にアップデート！ここでは、改善点や何が新しくなったのかをかいつまんでご紹介します。より詳しくは、ヘルプセンターや、SlackHQ.com のブログをチェックしてみてください。

新着情報

  • さて、では何が新しくなったのか。簡単にいえば「ほとんど」です。ほぼすべてをより使いやすく改善しました！

バグ修正

  • 最大の改善点は、アプリの画面下部のナビゲーションバーから、チャンネルリストを表示するホーム画面、ダイレクトメッセージ、メンションとリアクション、そして自分の設定ページへ素早く移動できるようしたことです。これによって、ユーザーの皆さんが最もよく行う4つの操作、「チャンネル移動」「DMチェック」「メンションや絵文字リアクションのチェック」そして「設定変更」がよりスムーズ＆簡単になりました！:banzai:
  • とても便利なデスクトップアプリのクイックスイッチャーですが、リサーチの結果、モバイルではあまり使われていないということが判明。そこで、モバイルでは「別の会話へ移動」ボックスを見やすいところへ移動しました。ちょっとチャンネル移動がしやすくなっているとうれしいです。
  • モバイル版にも「新規メッセージ作成ボタン」が登場。画面の右下のあたりに、なにやら見慣れない緑のアイコンをみつけたら、まさにそれです！ぜひ使ってみてください。
  • モバイルアプリで、リマインダーを設定したり、ワークフローやアプリにアクセスしにくい！といったお困りの声にお答えして、モバイル版でも「ショートカット」ボタンが使えるようになりました。チャンネルや DM のメッセージボックスの下の「稲妻アイコン」をタップしてみてください。
  • 以前のアプリでは、左右にスワイプ操作が多く、ちょっとわかりづらかったかと思います。これをもっとシンプルに改善！これからは「右スワイプでワークスペースメニュー、左スワイプで直近の会話を表示」。覚えやすいですね！
  • 最後に。皆さんには、今回の大幅なアップデートによって、違和感を感じられたり、せっかく覚えた操作をまた覚え直したりと、ご不便をおかけすることになるかと思います。申しわけありません！ですが、これまで継ぎ接ぎのように改善や機能の追加を繰り返した結果、使いにくくなってきていた点があり、それを思い切って改善する必要があったことをご理解いただけたらと思います。この大きな決断の背景にご興味がありましたら、ぜひブログをチェックしてみてください。また、新しくなった UI に関するフィードバックもお待ちしています！

Slack 20.04.20

2020年4月27日

新着情報

  • 今回のリリースで修正されたバグは、目には見えず何とも言えないちょっとしたものばかりでした。それでも色々がんばったので、アプリがちょっとだけ使いやすくなっています。

Slack 20.04.10

2020年4月13日

バグ修正

  • 修正 : メッセージに 5 個以上の画像が含まれる場合、非表示の画像数を示すボタン（例えば +3）が機能しないという不具合がありました。これを修正し、現在は非表示の画像にちゃんと気づいてもらえるようになっています！
  • 修正 : ファイルを共有する時、解除したユーザーも共有先として選べることがありました。これを修正し、今は選択したワークスペース内のアクティブなユーザーまたはチャンネルとだけ共有できるようになりましたのでご安心ください。
  • 修正 : iPad で「チャンネルをアーカイブする」をタップすると、チャンネルがアーカイブされる代わりにアプリがクラッシュしていました。そんな短気なアプリをなだめて修正し、現在はちゃんとアーカイブされるようになっています。大変失礼いたしました！

Slack 20.03.30

2020年3月30日

新着情報

  • 今回行ったのはちょこちょこした改善とバグの修正です。皆さんの目には見えないものばかりでしたが、アプリ内部の奥の奥で密かにがんばっていました。現在はちょっとだけ使いやすくなっています。

Slack 20.03.20

2020年3月16日

バグ修正

  • 「タップして画像を拡大する」のボタンをタップしても、画像が拡大されないことがありました。この不具合は修正され、今後はボタンが約束する通りにきちんと機能するようになりました。
  • どんな場合でも2要素認証を活用するのは賢い選択ですよね！でも最近、Slack で実際にこの2要素認証機能を使うと、複数の種類の認証 (アプリ、SMSなど) が有効になっていた場合に正しく動作しないことがありました。現在は問題なく動作するよう修正しましたので、セキュリティ重視の方もどうぞご安心ください！

Slack 20.03.10

2020年3月2日

バグ修正

  • 修正 : ダイレクトメッセージでファイルを共有する時、一部のメンバーの名前が空白で表示されるという困った不具合がありました。例えば、「@友美」となるべきところが「＠　」と表示されていたのです。これを修正し、今は通常通り名前が表示されるようになりました。失礼しました！
  • 修正 : アプリや Bot がきれいに書式設定したリンク付きの長いメッセージを送っても、その書式設定が正しく表示されなかったり、リンクがタップできないことがあり、そのことに Bot がイライラしているという声が届きました。何よりもユーザーの皆さまにご不便をおかけしていたこともあり、書式設定もリンクのタップも正しく動作するよう修正しました。ちなみにBot のイライラはひとまず収まったとのことです。

Slack 20.02.20

2020年2月17日

バグ修正

  • 修正 : 絵文字を含む「 /me 」を送信するとクラッシュする不具合がありましたが、これを修正しました。:pekori:

Slack 20.02.10

2020年2月3日

バグ修正

  • 修正 : Bluetooth を使って通話するとき、相手がやかましい環境にいるわけでもないのに大音量のノイズが聞こえることがありました。もしや心霊現象...？ではなく、バグでした！（修正済みです！）
  • 修正 : 「/msg」と「/dm」のスラッシュコマンドが正常に動作していなかったのを修正し、現在はちゃんと機能するようになりました。「そんなスラッシュコマンドがあることも使えることも知らなかった！」という人のためにお伝えすると、あるんです。でも使えなかったんです。でも今は大丈夫です！
  • 修正 : カメラロールからチャンネルに画像やファイルをアップロードする時、複数のチャンネルが選択され、しかもその選択が解除できないということがありました。誰のいたずらかは知りませんが、もうおしまい。今は好きなチャンネルで問題なく共有できるようになりました。ご迷惑をおかけしました！

Slack 20.01.20

2020年1月20日

バグ修正

  • 修正：一部の言語でユーザーをメンションすると、メンションが 2 回表示される不具合がありましたが、これを修正しました。どの言語でも 1 メッセージあたり 1 メンションで十分ですね。
  • 修正：英語以外の言語で @channel と @here がうまく動作しない不具合がありましたが、これを修正しました。今では英語でもそれ以外の言語でもちゃんと使えるようになっています。ただし @channel の乱用にはご注意を。
  • 修正：文字数上限を超えるメッセージを送信しようとするとエラーが表示されますが、その際入力したテキストがすべて削除されるという不具合がありました。この不具合が発生することはまれでした（なぜなら上限が長いから！）が、いざ起こるとものすごくがっかりします。これを修正し、今後エラーが表示されても本文が削除されることはありませんのでご安心ください。
  • 修正：一部のユーザーの間で、退会したワークスペースがサイドバーに居座り続けるという不具合が発生していましたが、これを修正しました。今はワークスペースもちゃんとユーザーについていくようになりました。
  • 修正：これまでメールアドレスによく似たパスワードで新規登録しようとすると、「チームへの参加中にエラーが発生しました」というメッセージが表示されていましたが、エラー原因がわかりやすいようこのメッセージを修正しました。覚えやすく安全なパスワードが一番です。
  • 修正：入力、ペーストまたはその他の方法でアプリ（この場合は「Slack アプリ」を指します。以下「アプリ」）に大量のテキストを入力すると、そのアプリが消滅または崩壊、一般的な用語ではクラッシュする不具合が発生し、再起動が必要となる場合がありました。本事象は、非常に短い（「了解。」など）から非常に長いものまで（メッセージに適用される文字数制限および当該メッセージの短縮の必要を示すエラーメッセージが表示される場合においても）長さの異なるメッセージに対応するという当社のポリシーに見合わない、不注意に当たるものでした。これを受け、当社は予期せぬアプリ終了のリスクを伴わず、当該 Slack アプリのメッセージボックスへの大量のテキスト入力を可能とする技術的なコードを適用してこれを修正しました。Slack チームでは、この修正により饒舌な Slack ユーザーの皆さまにもその雄弁さを存分に発揮してもらい、心ゆくまでテキストを入力しうる環境を提供できるものと期待しています。 。。。と、要約すると、「こんなふうに非常に長いテキストが入力された際に、アプリがクラッシュする不具合がありましたが、これを修正しました」という、お知らせでした。

Slack 20.01.10

2020年1月6日

バグ修正

  • 修正 : ワークスペースで素敵なカスタムのアイコンを設定しても、デフォルトのワークスペースアイコン (カラーの背景に文字) が表示されるという不具合がありましたが、これを修正しました。美しさもさることながら、正しさこそが大事なときもあります。
  • 修正 : 一部の複雑な URL が誤ってメールアドレスとして処理される不具合がありましたが、URL として正しく処理されるようこれを修正しました。
  • 修正 : ボットからのメッセージで、ユーザーのアクションに対応するよう設定されたボタンとメニューが動作しない不具合がありました。まさかロボットたちの反乱？…ではなく、バグでした！修正しましたのでご安心ください。

Slack 19.12.10

2019年12月9日

新着情報

  • 外出先でメッセージを書式設定するのに便利な新しい書式設定ツールが登場。メッセージフィールドで数クリックするだけで書式設定を完了できるようになりました。

バグ修正

  • 修正 : カスタム絵文字が多数含まれるメッセージを読み込む時にアプリの一時停止などのエラーが発生する不具合がありました。この件はすでに対応しており、解決済みです。
  • Slack 上のファイルを保存してファイルアプリから開く時、クラッシュを起こす場合がありました。これを修正し、ファイルアプリから正常にファイルを開けるようになりました。

Slack 19.11.20

2019年11月18日

新着情報

  • テキストのサイズを Slack 内ではなく iOS デバイスのアクセシビリティ設定内で変えられるようにしました。これまではアプリ内で個別にサイズを設定するようになっていましたが、表示される文字の大きさはデバイスで統一されていたほうが読みやすいですよね。

バグ修正

  • 修正：ワークスペースの並び順を変更しようとすると、希望とはまったく異なる順番になってしまう不具合がありましたが、これを修正しました。これからはあなたの指示をきっちり守って、あなたとともに歩んでいきます！

Slack 19.11.10

2019年11月4日

新着情報

  • アプリの左上に、ワークスペースからの通知数をお知らせするちょっといい感じのアイコンを追加しました。いつものようにそこからサイドバーに移動して、チャンネルや会話を確認することもできます。

バグ修正

  • 修正 : 接続の問題などで送信できなかったメッセージを削除しようとしても、今度はその削除ができない場合がありました。いいことが重なるのならともかく、「あれもこれもできない」ではうんざりしますよね...。今後は送信に失敗しても、そのメッセージをちゃんと削除できるようになりましたのでご安心ください！

Slack 19.10.20

2019年10月21日

バグ修正

  • 修正 : 小型のデバイスで「詳細設定」メニュー項目のテキストの一部が表示されない場合があり、ご迷惑をおかけしました！小さい画面でも全文表示されるよう、これを修正。いつでもどこでも、どんなデバイスでも使いやすいよう、これからもSlack はがんばります！

Slack 19.10.10

2019年10月7日

新着情報

  • ダークモードに設定しているユーザーが初めてアプリを起動すると、画面がまったくダークではないという不具合がありました。これを「ダークモード」の名に恥じない暗さになるようサインイン画面を修正しました。
  • すべてのデフォルトのサイドバーのテーマがダークモード対応になりました。今後ダークモードへ切り替えると、それに合わせてデフォルトテーマもちょこっと変わりますので、びっくりしないでくださいね。

バグ修正

  • 修正 : 一度にいくつかの画像をアップロードしたいとき、これまでよりもスムーズ＆確実にできるようになりました！
  • 修正 : 「 /shrug 」の後にテキストを入力せずにメッセージを送ると、アプリがクラッシュするという不具合がありました。こんな人騒がせなメッセージは他にないですよね...今では平和に機能するようになりましたのでご安心ください！

Slack 19.09.20

2019年9月23日

新着情報

  • Slack アプリが iOS 13 に完全対応しました。中でも注目なのが、ダークモードのシステム設定に従うようになった点です。これにより、他のアプリと同じタイミングでダークモードに切り替わるようになりました。「ダーク」な話ですが、嬉しいニュースですね！

バグ修正

  • 修正：アプリを立ち上げた際に、メンションがあるメッセージ「すべて」を確認しないと通知が消えない不具合がありましたが、これを修正し、既読のものについてのみ通知センターの通知が消えるようにしました。

Slack 19.09.10

2019年9月16日

バグ修正

  • 修正：通知への返信が場合によっては機能しない不具合がありました。正常に機能するよう、これを修正しました。
  • 修正：チャンネル間を2本の指でスワイプすると、「スレッド」ビューが表示されるようになりました。これは、最近そのビューを使用した場合に限られます。
  • 修正：ボットや Slack API 経由で送信された添付ファイルにカスタム絵文字が含まれている場合に、その絵文字が正常に表示されない場合がありましたが、これを修正。今後はきちんと表示されるはずです！ :バンザイ:

Slack 19.08.21

2019年9月10日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 19.08.20

2019年8月26日

新着情報

  • スマートフォンの画面を色別にアレンジするのがお好みの皆さんに Good News！アプリアイコンに新しい背景色が数点追加されました。新しいアイコンは「設定」の「ダークモード」の下の「アプリのアイコン」から確認できます。ダークモードに特に合うアイコンも追加されています。

バグ修正

  • 修正：新しいプロフィール画像を選択する際に、追加する画像を2回確認するように求められていましたが、これを修正し、確認は1回のみに変更しました。
  • 修正：スローモーション動画のアップロードの精度を改善しました。
  • 修正：デスクトップにアップロードしたカスタム絵文字が、すぐに iOS アプリでも使えるようになりました。

Slack 19.08.10

2019年8月12日

バグ修正

  • 修正 : スター付きアイテムリストで、アイテムのスターを外しても、リストを閉じて再度開くまでそのアイテムが表示されたままとなる不具合がありましたが、これを修正。ほんのちょっと、また Slack の使い心地がよくなりました。
  • 修正 : メッセージにハイライトワード、メンションや英語以外の特定の文字が含まれている場合にクラッシュが発生する可能性がありましたが、これを修正しました。

Slack 19.07.30

2019年7月29日

バグ修正

  • ごくまれに、一部のユーザーがサインインできなくなる不具合がありましたが、既知のバグを解消することで、これを修正しました。もし、同様の事象が引き続き発生するようなことがあれば、お知らせください。
  • 修正：BlockKit を使用する Slack アプリの多数ではアクションを確定するダイアログが表示されますが、このダイアログが時に機能しない不具合がありました。これを修正しました。
  • 修正：元のメール記載のリンクの有効期限が切れた後にメールの確認を試行する場合に、メールの再送信ができない不具合がありましたが、これを修正し、メールの再送後に確認、ログインができるようになりました。アプリへのログインはユーザーエクスペリエンスの中でも重要な一面ですので、今後もしっかりと取り組んでいきます！

Slack 19.07.20

2019年7月15日

新着情報

  • 今回のアップデートに伴い、アプリ内のいくつかの場所 (チャンネル名や DM) での 3D Touch 対応を終了しました。使用時に表示が崩れたり、機能自体がそもそもあまり使われていなかったことが理由です。 ですが、ホーム画面のアイコンやそこから通知にすばやく対応する際の 3D Touch は引き続き使用できますのでご安心を！

バグ修正

  • 修正 : チャンネル詳細画面をダークモードで表示すると、チャンネルのタイトルを表示する領域のみがダークモードで表示されない不具合がありましたが、これを修正しました。
  • 修正 : 同じ名前のチャンネルやユーザーが 2 つ (2 人) 存在する場合に、チャンネルや DM リスト内でそれらが入れ替わってしまうことがありましたが、この不具合を修正しました。名前が同じだからって混同するのは失礼ですよね！大変失礼しました。
  • 修正 : 特定の文字を含むリンクを含むメッセージのあるスレッドを開くとクラッシュしてしまう不具合がありましたが、これを修正しました。

Slack 19.07.10

2019年7月1日

新着情報

  • チャンネルやダイレクトメッセージ内の最初のメッセージに日付ヘッダーが含まれるようになり、その送信日が分かりやすくなりました。

バグ修正

  • 修正 : Slack から他のアプリへファイルを共有しようとしてもできないことがありましたが、この不具合を修正しました。
  • 修正 : さらに… ファイルが共有できたとしても、ファイル名が文字から数字列に変わってしまうことがありました。一難去ってまた一難… まるで障害物レースのようでしたが、これも修正！これでもうファイル共有を阻むものはありません！
  • 修正 : 同じカスタム絵文字が複数含まれるメッセージで、絵文字コードの間にスペースがない場合、絵文字が1つしか表示されない不具合があり、ご迷惑をおかけしました。:おむすび::おむすび: とおにぎりを2つリクエストしたのに、1個しか買ってきてもらえなくなっちゃいますよね。これからはきちんと表示されるよう修正しました。

Slack 19.06.20

2019年6月17日

バグ修正

  • 修正 : 絵文字をタップするとリンク先にジャンプするよう、Slack API 経由で絵文字にリンクを追加できるはずが、できなくなっていました。この原因のバグを修正しましたので、今後は問題なく絵文字にリンクを追加いただけます。できるはずのことができないって、本当にイライラしますよね。大変失礼しました！
  • 修正 : 一部のカスタムボット名が正しく表示されない不具合がありましたが、これを修正しました。
  • 修正 : グループ DM でアプリ一覧を表示する際に、代わりにユーザー一覧が表示されてしまう不具合がありましたが、これを修正しました。
  • 修正 : メッセージボタンの一部で、タップしても確認ダイアログが表示されないものがありましたが、これを修正しました。

Slack 19.06.10

2019年6月3日

新着情報

  • iOS アプリの検索機能で、キリル文字を含むユーザー名やチャンネル名の検索に不具合がありましたが、これを修正しました。Ура (ウラー)！

バグ修正

  • 修正 : シングルチャンネルゲストやマルチチャンネルゲストを含むグループ DM を開始するとき、メンバーの選択が解除されてしまう不具合があり、ご迷惑をおかけしました！これを修正し、メンバー選択からメッセージ送信までの一連の動作がスムーズになりました。

Slack 19.05.21

2019年5月28日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 19.05.20

2019年5月20日

新着情報

  • Good News！複数の画像を同時にアップロードできるようになりました。これからは、好きな画像をポチポチポチ… と選択して、まとめて一気にシュッと送信！

バグ修正

  • 修正 : テキストを ＊ (アスタリスク) を使って太字書式にすると、まれにそれ以降のテキストも太字になってしまうことがありましたが、これを修正しました。

Slack 19.5.1

2019年5月6日

新着情報

  • さようなら平成、こんにちは令和！大きな節目を迎えた日本にならび、Slack アプリも、今回のリリースをもって iOS10 へのサポートを終了することとなりました！次回のバージョンからは、iPhone 5、5c、第4世代 iPad などの 32bit デバイスはアップデート対象外となりますので、iOS 11.1 またはそれ以降にアップグレードをお願いします。「人々の美しい調和」を願う令和の時代に、Slack を通して皆さんのチームの文化を花開かせてくださいね。

Slack 19.4.2

2019年4月23日

新着情報

  • Olá! Hola! & How do you do? 本日 Slack では、新たにブラジルポルトガル語版、中南米スペイン語版、イギリス英語版をリリース。「世界中の全ての人に、Slack をもっと使いやすく！」をテーマに対応言語拡大中です！

Slack 19.4.1

2019年4月8日

バグ修正

  • 連携アプリによって投稿されたメッセージにあるボタンをクリックしても、どこにも移動しない不具合がありましたが、これを修正。適切な URL にきちんとジャンプできるようになりました。新元号ほどインパクトはないですが、大切な修正なのでご報告です！

Slack 19.3.2

2019年3月25日

バグ修正

  • 修正 : Slack にスクリーンショットや .png 形式の画像を投稿するとぼやけて表示される場合がありましたが、はっきり見えるように修正しました。これでもう自分の視力を疑う必要はありません！

Slack 19.3.1

2019年3月11日

新着情報

  • 皆さんから要望の声が多かったダークモードが、遂にモバイル版に登場！設定メニューからダークモードのオン/オフを切り替えられるようになりました。現時点では、この機能はモバイルのみとなっていますが、将来的にはデスクトップでも利用可能となる予定です。今後のアップデートにご期待ください！

バグ修正

  • 修正 : アプリの初回起動時に表示される Slack のウェルカムメッセージが小さいデバイスの画面ではうまく表示されない不具合がありましたが、これを修正しました。第一印象は大事ですからね。

Slack 19.2.2

2019年2月25日

新着情報

  • 新アイコンが暗くて見にくい… という声にお応えして、白背景に変更しました！Slack 一押しの新ブランドカラー、オーバージーン (紫色) を使っていきたいところですが、ユーザーの皆さんの使いやすさが一番大切ですものね。

バグ修正

  • 修正 : チャンネルを退出した直後にアプリを終了すると、新規メッセージがある度に、そのチャンネルがサイドバーに表示されるという不具合がありましたが、これを修正しました。意を決して退出したのに、気になって戻ってしまいますよね。大変失礼しました！

Slack 19.2.1

2019年2月11日

新着情報

  • メッセージの表示を大改修！これによりタップの精度が向上、スクロールもよりなめらかに、そして何よりも今回のアップデートによりアクセシビリティ機能が改善しました。
  • VoiceOver 関連の機能を大幅に改善。メッセージ読み上げのトーンがより自然になったほか、メインのチャンネルとスレッドの表示間でメッセージの構造を調整しました。これにより、メッセージ表示が読みやすく操作しやすくなったうえ、各メッセージにカスタムのアクションを実行することも可能に。さらに、スレッド表示ではより多くの情報を表示できるようになり、スターを付けたり他のチャンネルへメッセージを共有したりなど、その他のアクションも実行できるようになりました。これで画面読み上げ機能がもっと使いやすくなったはずです！
  • 前回のリリース番号は 3.61 だったのに、今回のリリースが 19.2.1 でびっくりした皆さん、ご安心を！皆さんが知らないところで大量の別のバージョンがリリースされたわけでも、あなたが冬眠しちゃってたわけでもありません。単にリリースに番号を割り振る方法を変更しただけです。

Slack 3.61

2019年1月28日

バグ修正

  • 修正: アクティビティフィードをスクロールする時に動作がカクカクして見づらいという不具合がありましたが、これを修正。スクロールがスムーズにできるようになりました。見やすくなったアクティビティで、大切なメンション履歴や、せっかくもらった絵文字リアクションを逃さずチェック！

Slack 3.60

2019年1月16日

新着情報

  • @everyone 発表します！(コホン…) 本日、Slack のロゴが新しくなりました！！あわせてアプリのアイコンのデザインも一新。SlackHQ.com のブログでロゴのリニューアルにまつわる裏話をご紹介していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。これまでのロゴと同様、新ロゴも気に入ってもらえると嬉しいです！(ちなみに、Slack の機能や使い方は以前とまったく変わりませんのでご安心を。)

Slack 3.59

2019年1月7日

新着情報

  • あけましておめでとうございます！2019 年最初の新着情報は… 画像アップロード機能の改善から！jpeg 画像を圧縮してアップロードするようにしたことで、スピードと信頼性が向上しました。今までどおり圧縮しないでアップロードしたい場合は、「設定」 > 「詳細設定」から設定を切り替えることもできますのでご安心を。

バグ修正

  • 修正 : iPad で外付けキーボードを使用する際に、キーボードショートカットの一部が機能しないという不具合がありましたが、これを修正しました。キーボードでも道でも、使えるはずの「ショートカット」が使えないとイラっとしますよね。大変失礼しました！
  • 修正 : アカウントが解除されたユーザーとの DM セッションへの切り替えにクイックスイッチャーを使えるようになりました。人がチームを離れても知識は残りますので、これで今後もその知識を活用できて便利ですね。

Slack 3.58

2018年12月10日

バグ修正

  • 修正 : メッセージが１つしかないDMの会話では、既読後にそのメッセージを未読に戻すことができないという不具合がありましたが、これを修正。メッセージを長押しして未読にできるようになりました。
  • 修正 : ステータスのオプションをカスタマイズしているワークスペースでは、ステータス変更がスムーズにいかないという不具合があり、ご迷惑をおかけしました！きっちり修正しましたので、チームの用途に合わせたステータスオプションにカスタマイズして、使いやすくしていってくださいね。
  • 今回の修正は以上です。これ以外は問題ない…はずです！

Slack 3.57

2018年11月26日

新着情報

  • 旅行中や連休中に通知を停止したい？そんな皆さんに Good News！非通知モード機能を改善し、これまで最大24時間だったのが、特定の日付や時刻まで好きなだけ通知を一時停止することができるようになりました。この変更に合わせて、設定オプションには「明日まで」と「来週まで」の2つも新たに追加。自由度がアップした非通知モードを上手に活用して、自分のスケジュールに合わせて通知を受信してみてくださいね。

Slack 3.56

2018年11月5日

新着情報

  • メールアドレスの確認後に、そのアドレスで参加しているワークスペースが一覧表示され、その中から選ぶだけでサクッと一気にサインインが可能に！またちょっと Slack が便利になりました。
  • アプリの使用中にも通知を受信できるようになりました。これでチャンネルをチェック中に DM が届いた場合でも、見逃すことがありません。でも、チャンネルを見ている間は「スッコココ」はいらない！という方のために、通知設定メニューの「アプリ内通知…」からオフにすることもできますので、ご安心を。いろいろ試して、自分好みの通知設定をみつけてみてくださいね。

バグ修正

  • 修正 : 通知から直接返信すると、実際には正常に送信されていても「送信に失敗しました。」というメッセージが表示されてしまう不具合がありましたが、これを修正しました。

Slack 3.55

2018年10月22日

新着情報

  • 修正 : 通知を受信後にチャンネルでそのメッセージを読んでも、画面左上の Slack アイコンに未読を示す赤いアイコンバッジがついたままで、アプリを再起動するまで消えないという不具合があり、これを修正しました。赤色マークの点灯は、未読バッジも信号も、正しくないと混乱をまねきますよね！大変申しわけありませんでした。

Slack 3.54

2018年10月8日

新着情報

  • 修正 : iOS のシェアシート経由で .png 形式の画像をアップロードすると、.jpg 形式に変換されてしまうという不具合がありましたが、これを修正しました。音が似ているとはいえ、「スラック」と「スラックス」くらい全く違うものですから、勝手に変換されたら困りますよね。大変失礼しました！
  • 修正 : シングルサインオンが必須のワークスペースでマジックリンクが使えず、「手動でサインイン」を選択しないとセットアッププロセスを完了できないことがあり、一部のユーザーの方にはご迷惑をおかけしました。きっちり修正しましましたので、今後は安心してマジックリンクを活用してください！

Slack 3.53.1

2018年9月17日

新着情報

  • iPhone/iPad ユーザーの皆さんに Good News！iOS 12 にアップグレードすると、Slack からの通知がチャンネルや DM 毎にグループ化されて届くようになります。大量の通知もトピック別に確認できるので、頭が混乱する事はもうありませんね。

Slack 3.52

2018年9月10日

新着情報

  • ステータスの自動クリア時間を自由に設定できるようになりました。これで、「外出」から戻ってきているのにまだ外出中と勘違いされたり、金曜日に設定した「今日はカレー曜日」がずっと表示されたままで相当カレー好きな人と思われたり、なんてことはもうありません！
  • 修正 : 自分がオフライン中に他のメンバーがステータスを変更した場合、オンラインに戻った時にその人のステータスが更新されずに以前のままになっていることがあり、大変失礼しました！この不具合を修正し、これからは常に正しいステータスが表示されるようになりましたので、ご安心ください。

Slack 3.51

2018年8月27日

新着情報

  • iOS アプリでも、メッセージの「アクション」機能が利用可能に！Asana や Zendesk、Jira などのツールを Slack に連携させていれば、外出先からでも、タスクを作成したり、チケットへコメントを追加するなど、メッセージを長押しするだけで、ログインなしでフォローアップが直接実行できるようになりました。本当に便利なので、ぜひ使ってみてください！
  • 修正 : /giphy コマンドで GIF 画像を投稿した時に、プレビュー表示が遅すぎてアニメーションが再生されない、さらには全くロードされないなどの不具合がありましたが、これを修正。プレビューに正しく表示されるようになりました。アニメーションのない GIF なんて単に重いだけの画像ですからね。
  • 修正 : チャンネル通知に関し、通知から直接返信できないという不具合がありましたが、これを修正しました。

Slack 3.50

2018年8月13日

バグ修正

  • 修正 : おやすみモードの設定画面に灰色の四角形が表示されることがありましたが、これを修正しました。豆腐… もといコンニャクバグが表示の邪魔をして申しわけありませんでした！
  • 修正 : チャンネルの通知設定が、実際の設定がなんであれ常にデフォルト設定で表示されるという不具合がありましたが、これを修正しました。あくまで表示の問題で、通知自体は設定どおりに送信されていましたが、混乱しますよね。失礼しました！

Slack 3.49

2018年7月30日

新着情報

  • スレッド機能を改善！チャンネルへのアップロードと同様の操作で、スレッドにも直接画像やファイルを投稿できるようになりました。また、ファイルへのコメントも、スレッド返信として扱われるようになりました。要望の多かったこの機能を、遂に… 遂に！お届けできることができました。感無量です！

Slack 3.48

2018年7月16日

新着情報

  • ワークスペーススイッチャーで、ワークスペースを自由に並べ替えできるようになりました。(右スワイプで出てくるワークスペース一覧画面、こういう名前だったんです！) 画面右上の「編集」ボタンをタップして、ワークスペース名の右横のアイコンをドラッグするだけ。ぜひ使ってみてください！
  • また、必要のないワークスペースがあれば、ワークスペーススイッチャーから素早くサインアウトも可能です。

バグ修正

  • 修正 : チャンネル名をタップした時にハイライトされないという不具合がありましたが、これを修正。選択したチャンネルがきちんとハイライトされるようになりました。

Slack 3.47

2018年7月9日

バグ修正

  • 修正 : 大容量の添付ファイルをアップロードする際の動作を改善しました (何らかの理由でアップロードに失敗した場合には理由をお知らせします)。
  • 修正 : 追加の添付ファイルを表示するボタンが使えず、1件のメッセージにつき20個以降の添付ファイルを表示することができませんでしたが、これを修正しました。これでなんと1件のメッセージに添付された20個(！)ものファイルが表示されるようになりました！
  • 修正 : 英語以外の環境で利用している場合、2人のユーザーが同時に入力していることをお知らせするメッセージの中で「&」の表示がおかしくなる不具合がありましたが、これを修正しました。

Slack 3.46.1

2018年6月27日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 3.46

2018年6月18日

バグ修正

  • 修正 : スレッドのメッセージを編集した時に、まれに、オリジナルのメッセージが上書き更新されるのではなく新しいメッセージとして改めて投稿されてしまうという不具合がありましたが、これを修正しました。
  • 修正 : 画像やリンクを共有しようと iOS のシェアシートで Slack を選択した時に、Slack にサインインしているのに「サインインしていません」と誤ったエラーが表示されることがありました。Slack も居留守なんて高度な技をどこで覚えてきたのか！？正しい使い方を教え… もとい、居留守なんて使わないように、きっちり教育 (修正) しておきました。
  • 修正 : (1) 日本語設定で Slack を利用していて、(2) 一言だけのメッセージを送る時、(3) その言葉と全く同じ名前の絵文字が存在する、と３つの条件が重なった場合に、メッセージが自動的に英語に翻訳されて送信されるという不具合がありました。一見すごいようで、単に迷惑なこのバグは修正されましたのでご安心ください。

Slack 3.45.1

2018年6月6日

新着情報

  • 新しく通知のトラブルシューティング機能が利用可能になりました！何か通知の不具合に気づいたら「設定」>「通知」>「通知のトラブルシューティング」を試してみてください。デバイスの設定を変更するだけでトラブルを解決できることもあります。変だなと思ったら、まず診断！

バグ修正

  • 修正 : ツイートを共有する際、シェアシートに特定のアプリが共有アイコン登録されていると、ツイート内のリンクがクリックできなくなるという不具合がありましたが、これを修正しました。
  • 修正 : 通知をクリックしてスレッドを開くと、そのスレッドの最新メッセージ以外のコメントが突然消えてしまうという不具合がありました。思いっきり披露するタイミングを間違えた寒い手品のようなこのバグを、きっちり修正しました。
  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 3.45

2018年6月4日

新着情報

  • 新しく通知のトラブルシューティング機能が利用可能になりました！何か通知の不具合に気づいたら「設定」>「通知」>「通知のトラブルシューティング」を試してみてください。デバイスの設定を変更するだけでトラブルを解決できることもあります。変だなと思ったら、まず診断！

バグ修正

  • 修正 : 通知をクリックしてスレッドを開くと、そのスレッドの最新メッセージ以外のコメントが突然消えてしまうという不具合がありました。思いっきり披露するタイミングを間違えた寒い手品のようなこのバグを、きっちり修正しました。
  • 修正 : ツイートを共有する際、シェアシートに特定のアプリが共有アイコン登録されていると、ツイート内のリンクがクリックできなくなるという不具合がありましたが、これを修正しました。

Slack 3.44

2018年5月21日

バグ修正

  • 修正 : 画像やファイルのコメントの編集機能が復活し、また使えるようになりました。
  • 修正 : 一部のニュースアプリから記事を Slack でシェアしようとすると、Slack がクラッシュすることがありましたが、これを修正しました。直しても直しても出てくる「モグラ叩き」状態のクラッシュバグですが、全部直すその日まで！この地道な戦いは続くのであった…

Slack 3.43

2018年5月7日

バグ修正

  • 修正 : 最新機種の iPhone や iPad で Slack から動画をアップロードした際、デスクトップアプリでスムーズに再生されないという不具合がありましたが、これを修正。これでますます Slack のモバイルとデスクトップアプリ間がシームレスに！
  • 修正 : 通知からスレッド画面に移動してメッセージを確認した場合、チャンネルリストの「全スレッド」が、未読があるかのように太字のまま表示されてしまう不具合がありました。「全部読んだのに、なんで？」という思いをした皆さん、大変失礼しました。情報共有を効率化するアプリ自身の情報共有がうまくいかないなど言語道断！情報伝達経路をきっちり見直し修正しました。

Slack 3.42

2018年4月23日

バグ修正

  • 修正 : スレッドで「#チャンネルにも投稿する」を選択して返信すると、チャンネル画面でそのコメントが「○件の返信」テキストに重なって表示されてしまうことがありましたが、これを修正しました。
  • 修正 : グループメッセージの履歴を検索する際、「,」カンマで区切って複数のメンバー名を入力しても、1番目に入力した名前のみの結果が表示されるという不具合がありましたが、これを修正しました。
  • 修正 : 動画共有機能を改善！重たい動画も、iOS のシェアシートからSlack へ、または Slack 内で別チャンネルへ、サクサク思いのままシェアできるようになりました。
  • Jetzt funktioniert's: Die deutsche Version der Willkommensseite für neue Mitglieder funktioniert jetzt einwandfrei. …と、ドイツ語版の修正報告でした。いきなりドイツ語でびっくりしました？ドッキリ大成功！

Slack 3.41

2018年4月11日

新着情報

  • 「ファイルを開くアプリを選択」からのビデオの保存が一時的にできなくなっていましたが、また保存できるようになりました。

バグ修正

  • 修正 : マイキーワードを含むメッセージの通知をタップしてそのメッセージに移動した時、これまではキーワードがハイライトされていませんでしたが、これを修正。キーワードがきちんとハイライトされるようになり、さらにわかりやすくなりました。
  • 修正 : サイドバーテーマを「ホス」に設定していると、iPad で見たとき、白文字が白い背景に溶け込んでしまいチャンネル名が読めないことがありましたが、これを修正しました。隠れていた反乱同盟軍チャンネルは、ダース・ベイダーに見つかる前に即刻退避！！！

Slack 3.40

2018年3月28日

新着情報

  • ファイルをアップロードする際、ファイル名入力欄からデフォルトのファイル名を「X ボタン」で一発クリアできるようになり、ファイル名変更が楽になりました！(春を楽にする、花粉を一発クリアしてくれる「X ボタン」もあればいいのに…)

バグ修正

  • 修正 : 「ファイルを開くアプリを選択」から Slack 以外のアプリを選択して共有する場合に、ファイル名を改めて入力する必要がありましたが、これを修正。デフォルトのファイル名としてオリジナルのファイル名が自動入力されるようになりました。

Slack 3.39

2018年3月14日

新着情報

  • Slack でファイルや写真などを共有する際、デフォルトの共有先として、前回の共有ロケーションが使用されるようになりました。皆さんの手間をちょっとでも省けるよう、Slack エンジニアは細かいところまでこだわってます。
  • ネットワーク接続が不安定な状況でもメッセージを送信できるよう改善しました。雨ニモマケズ 風ニモマケズ 電波ノ弱サニモマケヌ 安定シタユーザビリテイヲ提供スル サウイフアプリニ Slack ハナリタイ

バグ修正

  • 修正 :「ワークスペースの管理」をタップすると 404 エラーページが表示されることがありましたが、これを修正しました。
  • 修正 : スレッド画面で絵文字リアクションの表示が切れたり、下のメッセージと重なって表示される不具合がありましたが、これを修正しました。

Slack 3.38

2018年2月28日

バグ修正

  • 修正 : 2要素認証を利用してサインインをしようとすると、まれに認証画面がループしてしまうということがありましたが、これを修正しました。大変失礼しました！大感動の氷上の４回転トウループ… 大ヒンシュクの認証画面の無限ループ。同じ「ループ」でも天地の差… (涙)
  • 修正 : スレッドに返信を追加する際、「チャンネルにも投稿する」を選択しても投稿されないという不具合がありましたが、これを修正。両方に正しく投稿されるようになりました。まさに「一石二鳥」なこのオプション、使ったことがない人はぜひこの機会に試しては？
  • 修正 : 日本語設定にしている時にテスト通知を送信すると、正しく動作していたにも関わらずエラーメッセージが表示されるという不具合がありましたが、これを修正しました。

Slack 3.37

2018年2月14日

バグ修正

  • 修正 : 容量が大きい動画や画像ファイルのアップロードに失敗しても通知がされないケースがありましたが、これを修正。エラーメッセージが適切に表示されるようになりました。
  • 修正 : 写真アプリから複数の写真を選択してまとめて Slack にアップロードしようとすると、何枚かの写真が抜け落ちてしまうという不具合がありましたが、これを修正。抜け道をきっちり塞ぎ、アルカトラズ並みに脱出不可能になりましたので、今後は選択した写真「全て」が正しくアップされるようになりました。
  • 修正 : Bot やアプリのボタンでうまく機能しなくなった物をメンテ。きちんと動作するようになりました。ハードもソフトも (お肌も!) 日々のメンテが大切ですよね。

Slack 3.36

2018年1月26日

Apple Watch ユーザーのみなさんにお知らせです。これまで独立していた Apple Watch 版アプリがなくなり、iOS 版アプリに一元化。これにより、Apple Watch 版の機能は全て iOS アプリを介して実行されるようになります。もちろんこれまで同様、Apple Watch でメッセージを受信、または返信できますのでご安心ください。

バグ修正

  • 修正 : これまで起動をするたびに、通知をオンにするかの確認メッセージが表示されていましたが、これを修正しました。「しない」と一度選択しても、しつこく起動の度にこのメッセージが表示がされたことで、ウンザリした気分になった事があるみなさん、大変失礼しました！
  • 修正 : 同じカスタム絵文字を２つ続けて入力すると、１つしか表示されない事がありましたが、これを修正しました。絵文字好き代表としてあるまじき事！お恥ずかしいかぎりです…
  • 修正 : 長文テキストをメッセージフィールドにペーストすると、Slack がクラッシュする事がありましたが、これを修正。重要な情報を、どんな長さのテキストだって、そのまま一回で投稿できるようになりました。

Slack 3.35

2018年1月18日

どんどん新しくなるOSの機能に対応するため、本バージョンをもって iOS 9 へのサポートを終了することにいたしました。これに伴い、iPhone 4S (及びその他旧機種) へのサポートも今回のアップデートが最後となります。

バグ修正

  • 古い端末で Slack を利用する際、クイックスイッチャーの動作がぎこちなかったのを大幅に改善しました。
  • 修正 : 一部のアプリのコンテンツを Slack で共有しようとするとクラッシュしてしまうという不具合がありました。お仕事中にイライラの原因を増やしてしまって、すみませんでした！キッチリ修正させていただきました。
  • 修正 : 多数のワークスペースに所属している場合、サインアウトに時間がかかってしまっていましたが、これを修正。より短時間でサインアウトできるようになりました。
  • 修正 : スレッドを確認中にプッシュ通知を開くと、UI デザインが一部崩れるという不具合がありましたが、これを修正しました。間違い探しゲームじゃないんですから、ボタンの位置が突然変わっても面白くもなんともないですものね。

Slack 3.34

2017年12月14日

バグ修正

  • iPhone X で、ステータスバーをタップして画面の一番上までスクロールする時に、画面が不自然にぶれる不具合がありましたが、これを修正。スムーズにスクロールするようになりました。
  • 修正 : iPHone X でのファイルのプレビュー時、特にフルスクリーンで確認する際の不具合を修正。より見やすくなりました。
  • 修正 : iPhone X でポストを閲覧する際、メッセージ入力ボックスがポストに隠れてしまうという不具合がありましたが、これを修正。テキスト入力を邪魔するものはありません！
  • 修正 : アプリでメッセージを確認する際に「即座に既読に切り替える」と設定されていてもすぐ既読にならないという不具合がありましたが、これを修正。設定通りの動作でさらに気持ちよく使えるようになりました。
  • 修正 : チャンネルとスレッド画面をスワイプして切り替える際に、まれにフリーズすることがありましたが、これを修正。スムーズに切り替えできるようになりました。
  • 修正 : 見えないところで悪さをしてクラッシュを起こしていたオバケを退治！「ゴーストその１: 過去に存在したボタン」 未だにひっそりメッセージを送信して、エラーを起こしていたところを捕獲 & 説得。現世への未練を断ち切り無事成仏。「ゴーストその２: 見えない壁」別のワークスペースに切り替えようとすると立ちふさがり、エラーを起こしていたぬりかべ (透明バージョン) を退治。「ゴーストその３: マイナス値」メッセージに取り付き、ありえないマイナス値を出してはクラッシュを引き起こしていたところを発見 & 除霊に成功。— こうしてアプリに、クラッシュすることのない平和が戻りました。

Slack 3.33

2017年11月30日

バグ修正

  • Ver.3.32にて起きていた、ダイレクトメッセージリストでの並び替えの不具合を修正しました。これによりまたアルファベット順に表示されるようになりました。
  • 旧機種 から Slack のメッセージを閲覧する際に、オプションメニューが正しく表示されないという不具合が起きていましたが、これを修正しました。
  • 未参加チャンネルに投稿されたメッセージとそのスレッドをプレビュー状態で確認する際、「参加」ボタンに隠れてしまい最後のメッセージが確認できませんでしたが、これを修正しました。またひとつ不具合が減って、使い心地がちょっとよくなりました。

Slack 3.32.1

2017年11月16日

新着情報

  • Slack の「日本語版」遂にリリース！これまで利用可能だった英語 (アメリカ英語)・フランス語・ドイツ語・スペイン語に加え、Slack を日本語で使用できるようになりました。

Slack 3.32

2017年11月9日

バグ修正

  • メインメッセージビューを全体的に改善！チャンネルやメッセージの閲覧・入力時にこれまで確認されていた様々な問題点やバグを修正し、パフォーマンスがさらによくなりました。今後数週間にわたり、段階的に公開していく予定ですので、どうぞお楽しみに！
  • 修正 : iOS 9 デバイスで、メッセージフィールドの下の「@」ボタンが正しくない位置に表示される問題がありましたが、これを修正しました。ササッと修正・気分もスッキリ！
  • 修正 : 一部のユーザーの間で SSO/2FA を利用してサインインできない問題が発生してましたが、これを修正しました。今後は問題なくサインインいただけます。

Slack 3.31

2017年11月2日

バグ修正

  • 修正 : プロフィール写真を更新する際に、「終了」ボタンをタップすることができませんでした。新しい写真が保存されなかったように見えたかもしれません。(実際には保存されていたのですが。) この問題は修正され、「終了」ボタンも正しくタップできるようになりました。
  • 修正 : ボイスオーバーを有効にすると、チャンネル履歴を読み込めないことがありましたが、音声履歴は完璧に回復いたしました（つまりきちんと読み込めるようになりました）。
  • 修正 : VoiceOver 機能を使用中、キーボードが表示されているとメッセージ入力ボタン (「and」や「@」) をスワイプすることができず、タップしなければならないという問題がありましたが、これを修正しました。ご迷惑をおかけしましたが、今後きちんとスワイプできるようにキッチリ修正しましたのでご安心ください。
  • 修正 : クラッシュが続けて発生してしまう場合がありました。どうやら絵文字に問題があったようです。申し訳ありませんでした！(この反省の気持ちは絵文字で表現するのが一番かもしれませんが、今回は控えておきます。)この問題は無事修正されました。

Slack 3.30

2017年10月12日

バグ修正

  • 同じメールアドレス下で登録されているすべてのワークスペースへサインインする、新しいよりシンプルな方法を追加しました。
  • 修正 : iOS から Dropbox ファイルを表示する際には、コンテンツが常に最新の状態で表示されるようになりました。
  • 修正 : 3D Touch を使ってチャンネルのプレビューを見る際に、キーボードが表示されてしまっていました。とても目障りなので、キーボードにはこれを止めるように注意しておきました！今後はキーボードの邪魔なしに、チャンネルリストからプレビューを表示できるようになりました。
  • 修正 : ワークアウトからサインアウトしてすぐにサインインし直そうとすると、バグによって邪魔されてしまうことがありましたが、この問題は修正されました。今後はお好きなように行ったり来たりが可能です！

Slack 3.29

2017年9月28日

バグ修正

  • 厄介なバグを退治しました。また、Bluetooth 上でオーディオファイルが機能するようになりました。もう2017年ですからね！
  • 修正 : メッセージフィールドでのテキストのコピー＆ペースト機能が iOS 11 を実行中のデバイスで正しく機能するようになりました。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
  • 修正 : Watch でのワークスペースの切り替えが正しく機能するようになりました。
  • 修正 : 時計の設定で24時間表示を選んだ場合でも、アプリのアップデート後に勝手にリセットしてしまい、AM/PM モードで表示されてしまうエラーが発生していました。この問題は修正され、お好みのモードで時間を正確に把握できるようになりました。

Slack 3.28

2017年9月11日

バグ修正

  • 最後の絵文字に至るまで Slack を完全にフランス語、スペイン語、ドイツ語でご利用いただけるようになりました。
  • Slack に留まったまま、外部の企業とまったく新しい方法で協働するためのサポートも追加しました。
  • それからついでに言うと、上記の2つのことに関連する、取り組みがいのある課題にタックルできるように、これまでにない新しい方法で名前のタグ付けを行う機能が導入されました。
  • 修正 : 数字のキーボードに不具合があり、2FA を使ってアカウントにサインインした後も消えない場合がありましたが、この問題は修正されました。
  • 修正 : 大きな絵文字「ジャンボ文字」が下に表示されるメッセージに重ならないようになりました。
  • 修正 :添付ファイルで特定の画像を表示する際に、アプリがクラッシュすることがありました。ここで言う「特定」とは、特定のモノが写った画像という意味ではなく、特定タイプの画像で発生していたようです。理由はどうあれ、この問題は修正されました！

Slack 3.27

2017年8月31日

バグ修正

  • 修正 : ボットのアバターが表示されないことがありました。これは危険なステルス AI の反乱の兆候ではなく、ただのバグです。ボットのアバターはちゃんと表示されるようになりました。
  • 修正 : 一連の複雑なイベントでスクリーンショットをとった場合に、フォトライブラリーに過去の写真がないと、アプリがクラッシュすることがありました。
  • 修正 : スレッドのナレーションのユーザーは、スクラブジェスチャーを使ってチャンネルに戻れるようになりました。今まではスクラブ機能がありませんでしたが、これからは是非お使いください。
  • 修正 : 一部のユーザーアカウントでは、チャンネルリストにプライベートチャンネルが表示されませんでした。深くお詫びいたします。プライベートといっても、プライベートすぎました。

Slack 3.25

2017年8月2日

バグ修正

  • 修正 : 今後、ファイルのコメントが通常メッセージとして表示されることはありません。
  • 修正 : 「/leave」のスラッシュコマンドで正常にチャンネルから退出できるようになりました。(抜けることのできるチャンネルである限り)
  • 修正 : チームからのサインアウト中にアプリがロックされてしまうことがありました。今後は、問題なくチームからチェックアウトし、抜けることができます。

Slack 3.23.2

2017年7月24日

今週の「違いを見抜け」コンテストの受賞者の皆様おめでとうございます。当アプリの微妙な違いに気付いた皆様、お見事です！こちらからお伝えするのを忘れていたのに、アプリのアイコンのほんの僅かな変化に気付いたとは素晴らしい観察力です！コンテスト当選者にはわたしたちの心からの称賛と、その鋭い眼力を証明したという満足感が与えられます！

バグ修正

  • 修正 : 元々 Slack の通知機能を無効にしていた場合も、有効にし直すことができるようになりました。その後また無効に、そして再び有効に・・・と、お好きなように変更できます。
  • 修正 : アプリ起動中にクラッシュが発生することがありましたが、この問題は修正されました。