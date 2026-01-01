Mac 版 Slack - リリースノート

Slack 4.47.72

2025年12月12日

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.47.69

2025年12月8日

バグ修正

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。それではまた！

Slack 4.47.65

2025年11月24日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.47.59

2025年11月10日

バグ修正

  • バグは修正され、パフォーマンスも改善され、皆さまのお仕事を支える準備ができています。どうぞふるって Slack をご活用ください。

Slack 4.46.104

2025年10月21日

バグ修正

  • 今回修正されたバグは、ものすごく小さくて、人間の言葉ではうまく表現できません。でも前よりよくなっているのは確かですので、ぜひアップデートしてご利用ください！

Slack 4.46.101

2025年10月6日

バグ修正

  • 今回はアプリに大きな変更はありません。少しずつ変わっているのに変わってないように見えるのは、あなたも同じスピードで進んでいるからかも。いつも Slack のご利用ありがとうございます！

Slack 4.46.99

2025年9月22日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.46.96

2025年9月10日

バグ修正

  • 動作がスムーズになるようコードを掃除しました。見えないところがすっきりしたアプリをどうぞご利用ください。

Slack 4.45.69

2025年8月19日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.45.64

2025年7月21日

バグ修正

  • 今週は大きな更新はありません。小さなコトでも「大事」なことってありますよね。最新版のアプリが皆さまの大切なお仕事に役立ちますように。

Slack 4.45.60

2025年7月14日

バグ修正

  • 今回はアプリに大きな変更はありません。少しずつ変わっているのに変わってないように見えるのは、あなたも同じスピードで進んでいるからかも。いつも Slack のご利用ありがとうございます！

Slack 4.44.65

2025年6月9日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.44.63

2025年6月2日

バグ修正

  • 今回修正されたバグは、ものすごく小さくて、人間の言葉ではうまく表現できません。でも前よりよくなっているのは確かですので、ぜひアップデートしてご利用ください！

Slack 4.44.60

2025年5月19日

バグ修正

  • 詳しく説明できないのが歯がゆいのですが、前回のバージョンからいくぶん性能が向上しました。どうぞ最新版のアプリをご利用ください！

Slack 4.44.59

2025年5月5日

バグ修正

  • アプリにとって今週は内面を磨く 1 週間でした。見えない部分で改善されたアプリのアップデートをどうぞよろしくお願いします！

Slack 4.43.52

2025年4月17日

バグ修正

  • パフォーマンスを最高の状態に保つために、細かな改良を加えました。よりよいアプリになれるよう精進を重ねています。それではまた！

Slack 4.43.51

2025年3月31日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.43.49

2025年3月20日

バグ修正

  • アプリの粗い部分に磨きをかけました。アップデートのうえ、どうぞ滑らかに仕事を進めてください。

Slack 4.43.44

2025年3月10日

バグ修正

  • アプリの細かなメンテナンスを実施。急な来客にもあわてないよう、棚を整理し、窓をふき、置き物のほこりも掃除しておきました。あとは皆さんのご利用を待つだけです！

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.42.120

2025年2月17日

新着情報

  • このバージョンより、MacOS デスクトップ署名証明書での Slack の登録社名が「SLACK TECHNOLOGIES INC」から「SLACK TECHNOLOGIES, LLC」に変更されます。これは 2023 年の Windows デスクトップ署名証明書における同様の変更に続くものです。この変更は証明書登録機関によって更新済みであり、新しいバージョンの Slack では「SLACK TECHNOLOGIES, LLC」が有効かつ正式な発行者となります。この変更後、もしウイルス対策ソフトウェアで Slack が急に検出されるようになった場合は、自社のセキュリティポリシーの許可リストに新しいバイナリと発行者名を登録いただく必要があるかもしれません。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします！

Slack 4.42.117

2025年2月3日

バグ修正

  • アプリ全体に細かい修正や調整を加えました。いつも最新バージョンをご利用いただきありがとうございます！問題やフィードバックなどがありましたら、いつでも feedback@slack.com までご連絡ください。

Slack 4.42.115

2025年1月21日

バグ修正

  • 今回は目立った変更はありませんが、無駄を省いて機敏さが増しました。ラップタイムが少し上がった感じでしょうか。同じところを周っているようでも、アプリは確実にゴールに向かって前進しています。

Slack 4.41.105

2024年12月9日

バグ修正

  • 今回は大きな変更はなく、軽めの改善を行いました。こってりもあっさりもアップデートを重ねて、アプリは成長を続けています。

Slack 4.41.104

2024年12月2日

バグ修正

  • 今週もいろいろとがんばったのですが、その内容は簡単には説明できません。パッと見は水面を優雅に滑っていますが、その下では足がフル回転している。そんなアヒルのような Slack アプリのアップデートをどうぞよろしくお願いします。

Slack 4.41.98

2024年11月21日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.41.97

2024年10月24日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.41.96

2024年10月22日

新着情報

  • バージョン 4.41 から、macOS 版 Slack は PKG 形式でも提供されるようになります。詳しくはこちらをご覧ください : https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS

Slack 4.40.133

2024年10月10日

バグ修正

  • バグは修正され、パフォーマンスも改善され、皆さまのお仕事を支える準備ができています。どうぞふるって Slack をご活用ください。

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.40.128

2024年9月12日

バグ修正

  • 今週は、特に大きなお知らせはありません。小さなお知らせもありません。今回、特別にお伝えできることはありません。皆さんに最高のパフォーマンスをしていただけるよう、コツコツと舞台の準備を整えています。

Slack 4.40.126

2024年9月5日

バグ修正

  • 今回修正されたバグは、ものすごく小さくて、人間の言葉ではうまく表現できません。でも前よりよくなっているのは確かですので、ぜひアップデートしてご利用ください！

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.40.120

2024年8月27日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.39.95

2024年7月29日

バグ修正

  • 今回修正されたバグは、ものすごく小さくて、人間の言葉ではうまく表現できません。でも前よりよくなっているのは確かですので、ぜひアップデートしてご利用ください！

Slack 4.39.90

2024年7月8日

バグ修正

  • 詳しく説明できないのが歯がゆいのですが、前回のバージョンからいくぶん性能が向上しました。どうぞ最新版のアプリをご利用ください！

Slack 4.39.88

2024年6月17日

バグ修正

  • macOS Monterey 以降の環境で、App Store 版の Slack で画面共有をしようとすると、以前に許可しているシステムレベルの権限を再度有効にするよう求められる、という問題を修正しました。それ、いま蒸し返す？！というバグで失礼しました。最新版では、邪魔が入ることなく画面をさっと共有していただけます。詳細についてはヘルプセンター（https://slack.com/help/articles/29407960918291）をご確認ください。

Slack 4.38.125

2024年5月15日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.38.121

2024年5月9日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.38.115

2024年4月23日

新着情報

  • Slack AI が登場します！この新しい生成 AI ツールで、検索がもっとスマートになったり、会話を即座に要約できたり、ほかにもいろいろなことが可能に。Slack AI の利用方法については、こちらのヘルプセンターをご覧ください : https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 4.37.101

2024年4月8日

バグ修正

  • 今回は報告できることがありません。水面下ではいろいろ頑張っているのですが、それを言うのは野暮というものです。…と、結局アピールしてしまっている Slack を今後ともよろしくお願いいたします！

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.37.94

2024年3月18日

バグ修正

  • macOS 14.4 において、ハドルミーティング中に画面共有をする際、Slack が画面と音声をキャプチャすることに対するシステムアラートが表示されなくなります。

Slack 4.36.140

2024年1月29日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.36.138

2024年1月11日

バグ修正

  • 今回修正されたバグは、ものすごく小さくて、人間の言葉ではうまく表現できません。でも前よりよくなっているのは確かですので、ぜひアップデートしてご利用ください！

Slack 4.36.136

2023年12月21日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.35.132

2023年12月21日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.36.134

2023年12月11日

バグ修正

  • 今回の修正は小さすぎて説明できないのですが、皆さまには声を大にして感謝を伝えたいと思います。いつも最新版にアップデートいただき、ありがとうございます！

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.35.131

2023年11月30日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.35.130

2023年11月27日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.35.126

2023年11月6日

バグ修正

  • 今週は、特に大きなお知らせはありません。小さなお知らせもありません。今回、特別にお伝えできることはありません。皆さんに最高のパフォーマンスをしていただけるよう、コツコツと舞台の準備を整えています。

Slack 4.35.121

2023年10月24日

バグ修正

  • 仮想マシンと Slack を同時に走らせた際に、不具合が発生する問題を解消しました。これでどちらも抜け駆けすることなく、足並みをそろえて進めるようになりました。

Slack 4.34.121

2023年9月28日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.34.119

2023年9月12日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.34.115

2023年9月5日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.33.90

2023年8月14日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.33.84

2023年7月31日

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

まもなく公開予定

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

2023年6月28日

バグ修正

  • 「スマート引用符」機能を使用していると、ディープリンク（特定コンテンツへのリンク）に不具合が発生する問題を修正しました。せっかくのアシスト機能が足を引っ張る状況を作ってしまい、ご不便をおかけしました。
  • GovSlack のワークスペースに初めてサインインする際に、ログインページに戻るのではなく、アプリが自動的に Gov モードで再起動するよう仕様を変更しました。政府関連のお仕事に、セーフな環境で臨んでいただけます。
  • Mac のバナー通知をクリックすると、その通知元のメッセージに直接移動できることをご存じでしたか？初耳だった方は、それだけ覚えてそっとアップデートを。知っていたあなた、その機能が動作しておらずご不便をおかけしました。最新版では修正済みです。

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.32.127

2023年6月6日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.32.126

2023年5月30日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.32.122

2023年5月1日

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.31.156

2023年4月5日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.31.155

2023年3月27日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.31.152

2023年3月20日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.29.149

2022年11月14日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.28.184

2022年9月27日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.28.182

2022年9月20日

セキュリティガイダンス

  • このリリースには重大なセキュリティ修正が含まれています。アップデートを強く推奨します。

Slack 4.28.171

2022年8月24日

新着情報

  • 9 月 1 日に、一部の古いオペレーティングシステムと旧バージョンの Slack のサポートを終了します。詳しくは Slack のヘルプセンターを参照してください : https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack。

バグ修正

  • Slack で画面を共有しながらサードパーティ製アプリで画面をキャプチャしようとすると、そのアプリがクラッシュすることがありました。やることが重なってアプリが一瞬パニックに陥ったようですが、現在は落ち着いて両方ともこなせるようになっています。ご迷惑をおかけしました！

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.27.154

2022年6月14日

新着情報

  • お気づきかとは思いますが、リリースのバージョン番号の末尾の数字が「桁違い」に大きくなりました！バージョン番号は引き続き「メジャー/マイナー/ビルド」の順番のままですが、Slack 側の各ビルドに詳細に対応するため「ビルド」番号の桁を増やしました。今日の雑学でした。
  • よく使われる Apple と Microsoft のファイル形式を Slack の承認済みリストに追加しました。これで今後 Word 文書や Keynote プレゼンテーションを開くたびに確認を求められることはありません。でも最後に一応お尋ねします。本当に毎回確認しなくてよいですね？（答えはもちろん「はい」ですね！）

バグ修正

  • Mac のデフォルトのシステム文字列エンコードを使わない地域で特定のファイルタイプを開くと、ネイティブの依存関係に陥りクラッシュが発生していました。渡された文字列をシステムのデフォルトのエンコードとして解読しようとしたのが原因です。何のことかさっぱりでも大丈夫です、もう修正済みですから！

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.26.1

2022年5月4日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.26.0

2022年4月25日

バグ修正

  • すでにダウンロードフォルダにあるファイルの再ダウンロードを試みると、アプリでは実行されているように見えるものの、実際に新規ファイルは作成されませんでした。「やったふり」をするなんて、一体どこで覚えたんでしょう。今後はきちんと実行するよう言い聞かせておきました。

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.25.0

2022年3月24日

新着情報

  • 本日より、Slack でダウンロードしたファイルを別のプログラムで開こうとすると、確認のポップアップが表示されるようになりました。「リスクと隣り合わせで生きる猛者ゆえ、そんなメッセージは結構」という皆さんは、「常時この種類のファイルを開きます」ボックスにチェックを入れておいてください。

バグ修正

  • 空に瞬く星が一列に並ぶなか満開の桜を独り占めするのと同じぐらい特殊な状況下で、Active Directory ユーザーのデータパス内のバックスラッシュ（\）がパスの一部として扱われず、アプリが起動しない場合がありました。いくら特殊だからと言って、見過ごすわけにはいきません。ちゃんと起動するよう修正しました。

Slack 4.24.1

2022年3月10日

新着情報

  • Slack のビデオ通話で仮想カメラを利用したいと思っていた方に朗報です！お使いのコンピューターからカスタムのビデオフィードを利用したり、高機能なデジタルカメラで鮮明な画像を撮影したりすることができるようになりました。残念ながら、ダゲレオタイプや手回しムービーカメラはご利用になれません。

バグ修正

  • アプリのアップデートが失敗したのに成功したという通知が届くことがわかりました。「成功するまで成功しているフリをしろ」なんて言葉がありますが、いくらなんでも時と場所ってものがありますよね。ご迷惑をおかけしました！

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.23.0

2021年12月7日

バグ修正

  • MacOS 12 のユーザーの皆さんから、通知音を「なし」に設定しても音が鳴るという報告がありました。 これを受けて Slack では通知のロジックを「『なし』と設定されると、いついかなる時も、たとえいかに重要な内容でも、決して、一度たりとも、絶対に、鳴らしてはならない」旨が明確になるよう修正しました。ご迷惑をおかけしました！
  • デスクトップアプリで外部 URL へのリンクをクリックすると、そのページが Slack アプリのメイン画面に表示されることがありました。これを修正し、現在はデフォルトのウェブブラウザで表示されるようになっています。餅は餅屋。ウェブページはブラウザに任せます。

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.22.0

2021年11月8日

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.21.1

2021年10月25日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.21.0

2021年10月20日

バグ修正

  • ベータ版に参加したことがないユーザーに対して、ベータ版デスクトップの対象外になったとのメッセージが表示されることがありました。今後は皆さんに何の心当たりもないお知らせが届かないようにします。失礼しました！

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.20.0

2021年9月20日

新着情報

  • SSH、FTP、SFTP、SMB のリンクを開く際、今後同じドメインの URL をすべて開くことを許可するオプションが表示されるようになりました。ちょっとしたセキュリティ強化で、皆さんの心にますますの平安を。

バグ修正

  • 一部のバージョンのアプリで、非アクティブ状態が 10 分間続いても「離席中」に変更されないことがありましたが、これを修正しました。ちなみにカスタムステータスを設定すれば、「アクティブ」か「離席中」以外の詳しいステータスを表示することができます。「犬の散歩中」「夏休み明けで諸々キャッチアップ中」「気分転換中」または「Slack についてちょっといいことをツイート中」など、何でもどうぞ！

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.19.0

2021年8月11日

セキュリティガイダンス

  • このリリースには重大なセキュリティ修正が含まれています。アップデートを強く推奨します。

Slack 4.18.0

2021年7月14日

バグ修正

  • アプリの言語設定を変更した際、一部のメニューが変わらないことがありました。メニューの存在意義を考えると、当然「読める」ということが前提になるわけです。当たり前ですね。修正済みです！
  • ログイン時に起動後ウィンドウを非表示にすると、アプリはその後延々と隠れ続けてしまい、最大化したい時にも姿を見せてきませんでした。かくれんぼをがんばりすぎて気づいたら友達がみんな帰ってしまった…みたいになると困りますので、これを修正し、現在は必要な時にきちんと表示されるようになっています。

Slack 4.17.0

2021年6月3日

新着情報

  • 人生いろいろ、目もいろいろ。目がどんな状態でも負担なく Slack を使ってもらえるよう、最大 200% のズームレベルにまで対応できるようになりました。

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.16.2

2021年5月10日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.16.0

2021年5月4日

バグ修正

  • プロキシの使用を認証する際、ズームレベルによってはパスワードフィールドが表示されないことがあり、結果的に Slack のエクスペリエンスが損なわれていました。現在はどんなズームレベルでもちゃんと表示されるようになっています。
  • 画面に画像と通知が同時に登場し、見づらい場合がありました。そこで両者の話し合いの場を設け、今後はお互いに譲り合うことで合意したことをご報告します。

セキュリティガイダンス

  • このリリースにはセキュリティ修正が含まれています。アップデートを推奨します。

Slack 4.15.0

2021年4月12日

バグ修正

  • Mac アプリではエラーの表示によって、クリックしたりドラッグしたりできるウィンドウの部分が隠れてしまうことがありました。コンピュータゲームだとクリックするターゲットを見つけるのが楽しいこともありますが、Slack ではそんなの楽しめませんよね。ということで、クリックできる領域をちょっと広げておきました。

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.14.0

2021年3月17日

新着情報

  • Big Sur へのアップデートはもう済みましたか？優秀な皆さんですもの、きっと終わっていますよね！そんな皆さんには、「アップデートしたで賞」のメダルとして最新版の Slack アイコンが表示されます。

バグ修正

  • オフラインになった時や読み込みがうまくいかない場合の再起動がスムーズになりました。
  • たまにはサインアウトが必要な時もあります。そんな時のために、すべてのワークスペースからサインアウトしても簡単にサインインできるようになりました。
  • ビデオ通話中、「今こちらの画面見えてますか？」という問いかけはもはやお馴染みになりましたが、それも今後はぐっと減るはず！これからは自分の画面が相手に表示されていることが緑の枠線でわかります（あら便利！）。

セキュリティガイダンス

  • このリリースには軽微なセキュリティ修正が含まれています。念の為アップデートをおすすめします。

Slack 4.13.0

2021年2月16日

バグ修正

  • Slack の画面を移動またはサイズ変更しようとすると、言うことを聞かずクラッシュすることがよくありました。反抗期なんて言いわけは通用しませんよね。これを修正し、現在は好きな位置や大きさで Slack を使えます。ご迷惑をおかけしました！
  • アクセシビリティの問題をいくつか修正しました。でもアクセシビリティ向上のためにできることはまだまだあります。Slack では引き続き、ユーザーの皆さんとともにアクセシビリティ向上に取り組んでいきます！

Slack 4.12.2

2021年1月8日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.12.1

2021年1月7日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.12.0

2020年12月14日

新着情報

  • ボンジョルノ！イタリア語のサポートがついに登場しました！
  • ペーパークリップメニューから、最近使ったファイルをワンクリックで添付できるようになりました。これでせっかちなスクリーンショット派の人もファイルを添付しやすくなりますね。

バグ修正

  • VoiceOver またはスクリーンリーダーでの操作がちょっとした改善でぐっとスムーズになりました。
  • フィギュアスケートの季節が始まりましたね。選手たちが転んでも華麗に立ち上がるのを見習って、Slack のアプリもネットワーク障害などで転んでも、華麗に再読み込みして立ち上がります！

Slack 4.11.3

2020年11月25日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.11.1

2020年11月11日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.11.0

2020年11月9日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.10.3

2020年10月15日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.10.2

2020年10月9日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.10.0

2020年10月6日

新着情報

  • 素晴らしいことに、今回のアップデートでは、MacOS の Big Sur での Slack の使用が完全にサポートされるようになりました。

バグ修正

  • ウィンドウでエスケープしてもフルスクリーンモードを終了できない場合がありました。文字どおりエスケープできないなんて問題ですよね。この不具合を修正しました。
  • Slack のウィンドウのサイズ変更が難しいという問題を修正しました。Slack では難しいことは求められていません。
  • ワークスペースをすばやく切り替えると問題が発生しました。ワークスペースの切り替えによって発生してよいのは仕事のチャンスだけなので、この問題を修正しました。
  • クラッシュの原因となるちょっとしたバグがありましたが、これらを修正しました。今後もバグが発生したら修正します。

Slack 4.9.0

2020年9月2日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.8.0

2020年7月23日

バグ修正

  • まれに Slack がまったく起動しないことがありましたが、これを修正しました。誰でも休憩は必要ですが、使いたい時に休まれると困りますよね。ご迷惑をおかけしました。
  • 接続の問題が発生した時の画面表示がよりわかりやすくなり、さらに、画面の配色もちょっと改善してさらにきれいになりました。Slack も夏の装いです。
  • 通知システムを修正！通知もれも、水漏れも、素早い対処が必要ですからね。

Slack 4.7.0

2020年7月2日

新着情報

  • アプリが実行されるバックエンドすべてをアップグレードして、パフォーマンスを向上＆バグを減少しました。

Slack 4.6.0

2020年5月21日

新着情報

  • アプリのサンドボックスがすべての Web コンテンツで利用できるようになりました。早い話が「アプリのセキュリティレベルを高めたよ」ということです。これまでも安全ではありましたが、それがさらに安全になりました。備えあれば憂いなし！
  • こだわり派のあなたに朗報です！ダウンロードごとに保存場所を選べるようになりました。これでもう、1 つのフォルダで何もかも一緒くたになることはありません。

バグ修正

  • アプリのアップデートをダウンロードする際、ネットワークが遅くてもタイムアウトしないよう、タイムアウト設定時間を延長しました。これで、どんなところでもダウンロードできるようになりました。
  • 好きな時に通知を閉じたいあなたのために、通知の「閉じる」ボタンがあるべき場所に戻ってきました！
  • ちょっと前、Slack が一番上に表示されている時に、キーボードの再生ボタンで Spotify の音楽を聴こうとしても反応しない...なんてことがあったなら、それは厄介なハードウェアメディアキーの仕業でした。このバージョンでは修正されています。
  • 一部のネットワークエラーページを表示する際、アプリが CPU にかなりプレッシャーをかけていました。申し訳ありません。ほどほどにするよう指導しておきましたので、これからは大丈夫です。
  • 今後ダウンロードが完了したら、アプリ内のプロンプトでお知らせします。システム通知はスマートじゃないのでもう卒業です。

Slack 4.5.1

2020年5月13日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.5.0

2020年5月1日

新着情報

  • アプリが実行されるバックエンドすべてをアップグレードして、パフォーマンスを向上＆バグを減少しました。
  • Slack のスペルチェッカーが、今まで以上にスピーディーで無駄のない、タイプミスの修正機能がある新しいモデルに変わりました。なんとこれ、「同時に複数の言語」に対応するスペルチェッカーなんです！環境設定から「言語 & 地域」を開いて言語を選択してください。それにしても、1 つの言語の入力だけで精いっぱいの私たちにとっては、別の言語でのスペルチェック機能が必要な皆さんに脱帽です。

Slack 4.4.2

2020年3月31日

バグ修正

  • Slack では常にパフォーマンスの向上に取り組んでいます！今回のリリースでは、パフォーマンス診断ツールの問題を修正しました。皆さんは気付かない程度の違いですが、 Slack 内での問題修正プロセスが改善されるため、皆さんへより使いやすい Slack を、より早くお届けできるようになります！という Win-Win の改善のご報告でした。

Slack 4.4.1

2020年3月20日

バグ修正

  • 修正箇所は細かすぎて説明するのが難しいので省きます。次回は通常通りのリリースノートをお届けします！(希望)

Slack 4.4.0

2020年3月18日

バグ修正

  • エンジン—チェック！内装—チェック！アプリ号の整備完了。これで全てがスムーズに動作するようになりました。

Slack 4.3.3

2020年1月21日

新着情報

  • 今回、Slack の機能を修正して、不便だった箇所を改良しました。さらに使用感がよくなりました！

バグ修正

  • ユーザーが右クリックしてコンテキストメニューを表示しようとすると、Slack がクラッシュしてしまう場合がありました。(これではコンテキスト提供とは正反対の反応ですよね・・。)この不具合は修正され、今後はきちんとご希望通りコンテキストメニューを表示するようになりました。
  • アプリ画面を最大化すると、画面のちらつきが発生する場合がありました。このイライラさせられる現象を排除すべく、バグを修正しました！
  • 場合によって、 Slack を再起動すると接続エラーが生じることがありました。この不具合は修正しましたので、接続エラーなしに通常通り作業を進められるはずです！

Slack 4.2.0

2019年12月4日

新着情報

  • 最新で最速、高機能、ピカピカ、栄養満点でとってもおいしい（？）、とにかく最高の Slack アプリが登場！すべてのユーザーが使えるようになりました。そう、あなたが今使っているのがその最新 Slack です。どうぞご堪能ください！
  • ズームインやズームアウトがお好きですか？テンキーもよく使う？そんなあなたに朗報です。テンキーで拡大・縮小ができるようになりました！

バグ修正

  • ワークスペース名が長い場合に通知がおかしな表示になる場合がありましたが、これを修正しました。これからはチーム名が長くてもいい感じに表示されます。
  • Slack が他のアプリケーションの背後に隠れていたり画面に表示されていなかったりする場合に、一部のメッセージが既読状態になってしまうことがありましたが、これを修正しました。実際に読んだ場合にだけ既読となるなんて、あたりまえですよね...。失礼しました！
  • タッチパッドで「3 本の指スワイプ」を使い、チャンネル履歴をまた確認できるようになりました。これまで使ったことのない方にとっては新機能みたいなものですね。この機会にぜひお試しを！

Slack 4.1.2

2019年10月18日

バグ修正

  • ワークスペース名が長くても、メニューには長いまま表示されないようになりました。これで果てしなく長い名前でも、メニュー上では見やすくなりますね！
  • Slack メニューがお好みの言語で表示されるようになりました。
  • 一部のユーザーにおいてスペルチェッカーが機能しない不具合がありましたが、これを修正し、ちゃんと使えるようになりました。つまり、今後のスペルミスは Slack のせいにはできなくなりますのでご注意を...。

Slack 4.1.0

2019年9月16日

新着情報

  • エンジンを改善し、ピストンを磨き、バルブを調整・・・など、車を安全に走らせるにはしっかりとしたメンテナンスが必要なように、アプリにも定期的な調整が必要です。今回はアプリの動作がよりスムーズ＆高速になるよう、機能改善を行いました。
  • スペルチェック機能を改善し、Linux でも再び利用可能に。さらに、ギリシャ語、ポルトガル語とイギリス英語に対応するようになりました。これまでよりも自然に、正しい文章が書けるようになります。

バグ修正

  • ビデオを Slack にアップロードした後、いつまでも「loading… (読み込み中)」の円が表示され、再生が始まらない不具合がありましたが、これを修正しました。

Slack 4.0.3

2019年8月28日

新着情報

  • 新しい OS へのアップデートの際にも、Slack が引き続きスラスラ動作するよう、すべてのバックグラウンド機能をアップデートしました。

バグ修正

  • ネットワークチェックを実行し、ネットワーク接続の信頼性が向上しました。よりスピーディーな接続で、ストレスも軽減！

Slack 4.0.2

2019年8月7日

バグ修正

  • コンピューターを開いた際の Slack アプリの起動の安定性を向上しました。
  • アプリのアップグレードが利用可能となった際に通知でお知らせしていくことになりました。セキュリティ強化のためにも常に最新版へ更新するよう、ご協力をお願いします！
  • チャンネルに投稿されたビデオが若干のメモリリークを引き起こしていることが確認されました。影響はわずかとはいえ、チリが積もってしまう前に、きっちり修正しました。

Slack 4.0.1

2019年7月25日

バグ修正

  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 4.0.0

2019年7月15日

新着情報

  • 小さいながらも重要な改善を行い、Slack の動作速度がちょっとスピーディになりました。
  • 管理者が「plist」で自動更新機能を設定する際にコントロールできる範囲が増えました。管理者の方は、機会があれば試してみてください。

バグ修正

  • Slack へファイルをドラッグ & ドロップする際の安定性が大幅に改善しました。
  • 何らかの理由でアプリのデータのリセットが必要な際も、以前よりもスムーズに実行できるようになりました。
  • 多数のワークスペースに参加しているユーザーのサイドバーでのアイコン表示方法を改善しました。ちょっとした改善点ですが、大幅に見た目がよくなりました。
  • DND を有効にした際に、ドック内のアイコンがバウンスしないよう改善しました。
  • Slack のアップデートプロセスの安定性が向上しました。また、アップデートの許可を要求する理由について、より分かりやすい説明を加えました。
  • 通知の音声が場合により再生されない不具合がありましたが、これを修正しました。
  • macOS でカスタマイズされた Slack ショートカットが動作しないことがありましたが、これを修正しました。
  • Slack をフォアグラウンド表示で一番手前に表示しなくても、ハードウェアアクセラレーションをオフにできるように改善しました。機会があれば試してみてください。

Slack 3.4.2

2019年5月23日

新着情報

  • 日本では元号が令和に。そして Slack では Electron のバージョンが 4.2.1 に。変化する日本・変化する Slack、ワクワクしますね！

バグ修正

  • デスクトップアプリとモバイルアプリ間のプッシュ通知の送信時間を改善。お届けまでの時差を大きく短縮して、よりリアルタイムに近づきました！
  • アプリの細々とした不具合を修正し、安定性を改善しました。皆さんに Slack をもっと気持ちよく使ってもらえますように！

Slack 3.4.0

2019年4月18日

バグ修正

  • 「ログイン時にアプリを起動する」よう設定している場合、よりスムーズ & 正確に動作するようになりました。
  • 小さいサイズの Slack アプリアイコンを新たに追加し、いつでもキレイに表示されるようになりました。
  • コンピューターの再起動時に Slack がクラッシュする不具合がありましたが、原因を特定し、修正しました。え？前も同じ修正報告を見たことがある？前回は起動時。今回は「再」起動時の修正なのです。
  • 一部のチームで、チームのアイコン画像がサインインしている他のチームの画像に置き換わっているという不具合がありましたが、これを修正しました。紛らわしかったですね。ご迷惑をおかけしました！
  • キーボードとカーソルが Slack アプリ上で正常に動作しない場合がありましたが、これを修正しました。

Slack 3.3.8

2019年3月8日

新着情報

  • デスクトップアプリでのサインインのフローを改善！今後はブラウザ経由でサインインが実行されるようになります。

バグ修正

  • Dock に表示される新ロゴのアプリアイコンを微調整。よりキレイに表示されるようになりました。
  • アプリ起動時のロゴのアニメーションが少し歪んで表示される不具合がありましたが、これを修正しました。Slack のコアバリューの 1 つ「Craftsmanship (匠の精神)」に則り、細かいところまでこだわります。
  • SSO (シングルサインオン) でのログイン時に不具合が発生する場合がありましたが、これを修正しました。手間を増やしてしまい、申しわけありませんでした！
  • ブラウザ版 Slack の「Slack アプリを開く」ボタンを押してもデスクトップアプリが開かないことがあり、大変失礼しました。「アプリに飛ばないボタンは、ただのボタンだ」という声が聞こえてきそうなこのバグをきっちり修正し、正しくアプリに移動するようになりました。

Slack 3.3.7

2019年1月16日

新着情報

  • @everyone 発表します！(コホン…) 本日、Slack のロゴが新しくなりました！！あわせてアプリのアイコンのデザインも一新。SlackHQ.com のブログでロゴのリニューアルにまつわる裏話をご紹介していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。これまでのロゴと同様、新ロゴも気に入ってもらえると嬉しいです！(ちなみに、Slack の機能や使い方は以前とまったく変わりませんのでご安心を。)

バグ修正

  • シングルサインオンでサインインしようとすると、同じメッセージが2回表示されることがありましたが、これを修正しました。
  • シングルサインオンでサインインしようとすると、同じメッセージが2回表示されることがありましたが、これを修正しました。しつこくリピートして、すみませんでした！
  • コード書式のテキストブロック (「 `」や「 ```」で囲んだもの) 内のテキストが選択しづらいという不具合があり、ご迷惑をおかけしました。この不具合を修正し、これからはサクサク思いのままコピー＆ペーストできるようになりました。
  • 起動時などにまれに発生するクラッシュバグを確認し、これを修正しました。前々回のリリースノートで「ラスボス (クラッシュの根本原因) を倒した後に、おまけステージ出てきたりね」などと言ったら本当に… 出てきてしまいました。気を引き締めて、地道にまたクラッシュバグ潰しに取り組んでいきます！
  • 特定の音声または動画ファイルを Slack からダウンロードする際に、ダウンロードウィンドウの動作が不安定になる不具合がありましたが、これを修正しました。
  • macOS Mojave を使用している場合、Slack からマイクとビデオに関する許可を求めるべきところでそのメッセージが表示されず、その結果、マイクとビデオが使用できないという不具合がありましたが、これを修正しました。Mojave ユーザーの皆さん、大変申しわけありませんでした！

Slack 3.3.4 (Mac App Store)

2019年1月14日

バグ修正

  • シングルサインオンでサインインしようとすると、同じメッセージが2回表示されることがありましたが、これを修正しました。
  • シングルサインオンでサインインしようとすると、同じメッセージが2回表示されることがありましたが、これを修正しました。しつこくリピートして、すみませんでした！
  • コード書式のテキストブロック (「 `」や「 ```」で囲んだもの) 内のテキストが選択しづらいという不具合があり、ご迷惑をおかけしました。この不具合を修正し、これからはサクサク思いのままコピー＆ペーストできるようになりました。
  • 起動時などにまれに発生するクラッシュバグを確認し、これを修正しました。前々回のリリースノートで「ラスボス (クラッシュの根本原因) を倒した後に、おまけステージ出てきたりね」などと言ったら本当に… 出てきてしまいました。気を引き締めて、地道にまたクラッシュバグ潰しに取り組んでいきます！
  • 特定の音声または動画ファイルを Slack からダウンロードする際に、ダウンロードウィンドウの動作が不安定になる不具合がありましたが、これを修正しました。
  • macOS Mojave を使用している場合、Slack からマイクとビデオに関する許可を求めるべきところでそのメッセージが表示されず、その結果、マイクとビデオが使用できないという不具合がありましたが、これを修正しました。Mojave ユーザーの皆さん、大変申しわけありませんでした！

Slack 3.3.3

2018年10月2日

バグ修正

  • セキュリティーアップデートのご連絡です！どのバージョンも大切なのですが、セキュリティに関する改善は特に重要なものですので、皆さんぜひアップデートしてみてください。

Slack 3.3.2 (Mac App Store)

2018年9月6日

新着情報

  • 環境設定 > 詳細設定から「ハードウェアアクセラレーションを無効にする」ことが可能になりました。グラフィックのトラブルに、ぜひこのオプションを試してみてください！

バグ修正

  • 全体的に細かい様々なバグを修正し、安定性を改善しました。日本の皆さん、まだまだ暑いなかお疲れさまです！落ちにくくなった Slack で、サクッとお仕事終わらせて、夏の終わりの素敵な一夜を楽しんでくださいね。
  • 診断ツールを改善。これにより、より正確に問題の詳細を確認できるようになり、さらに素早い対応が可能になりました。
  • ウィンドウを二重に開いていると、通知も重複して届く事があり、ご迷惑をおかけしました。この不具合を修正し、このような場合でも通知は一度だけ届くようになりました。重複通知だけに…重ねてお詫び申しあげます！
  • Ver. 3.2.0 で更新されたカラープロファイルの影響で画面がちらつく不具合がありましたが、これを修正しました。
  • Slack のスペルチェック機能のロジックを改善しました。
  • ダウンロード時の通知に関する不具合を修正。これにより、通知の正確性がアップしました。
  • 通知を全体的に見直し、マイナーなバグを修正。通知機能の信頼性が向上しました。
  • アプリ起動時のクラッシュの根本の原因をついに特定し、修正しました。ラスボスを倒した後におまけステージが出てきたり、続編が出たりする可能性はありますが、その時はその時で！
  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 3.3.1

2018年8月31日

新着情報

  • 環境設定 > 詳細設定から「ハードウェアアクセラレーションを無効にする」ことが可能になりました。グラフィックのトラブルに、ぜひこのオプションを試してみてください！

バグ修正

  • 全体的に細かい様々なバグを修正し、安定性を改善しました。猛暑を戦い抜いた日本の皆さん、お疲れさまです！落ちにくくなった Slack で、サクッとお仕事終わらせて、夏の終わりの素敵な一夜を楽しんでくださいね。
  • 診断ツールを改善。これにより、より正確に問題の詳細を確認できるようになり、さらに素早い対応が可能になりました。
  • ウィンドウを二重に開いていると、通知も重複して届く事があり、ご迷惑をおかけしました。この不具合を修正し、このような場合でも通知は一度だけ届くようになりました。重複通知だけに…重ねてお詫び申しあげます！
  • Ver. 3.2.0 で更新されたカラープロファイルの影響で画面がちらつく不具合がありましたが、これを修正しました。
  • Slack のスペルチェック機能のロジックを改善しました。
  • ダウンロード時の通知に関する不具合を修正。これにより、通知の正確性がアップしました。
  • 通知を全体的に見直し、マイナーなバグを修正。通知機能の信頼性が向上しました。
  • アプリ起動時のクラッシュの根本の原因をついに特定し、修正しました。ラスボスを倒した後におまけステージが出てきたり、続編が出たりする可能性はありますが、その時はその時で！
  • 目立たないけれど存在していたいろいろな不具合を修正 & 使いにくかった箇所を改良。さらに使用感がよくなりました！

Slack 3.2.0

2018年6月5日

新着情報

  • Enterprise Grid をご利用の皆さんにさらに使いやすいよう、多くの機能を改善！クイックスイッチャーの動作速度の向上やプロキシサポートの改善。さらには、複数のワークスペース間でのダイレクトメッセージの下書きが同期されるようになったので、入力し始めたワークスペースに戻らなくても、別のワークスペースから続きを書けるようになりました。

バグ修正

  • 未読バッジが正確に表示されない場合があり、ご迷惑をおかけしました。修正し、今後は正しいカウントが表示されるようになりました。
  • Slack コールの読み込み時のマイナーなバグを修正… とこれだけでは普通なので、ついでに通話パフォーマンス全体を改善しました！皆さんの期待のさらに上を目指す、そんな Slack エンジニアの心意気、感じてください！
  • ワークスペースへのサインイン時のエラー処理やマジックリンク機能を含め、サインインフローを全体的に改善！より簡単・スムーズなサインインが可能になりました。
  • コピーしたメールリンクの動作に不具合がありましたが、これを修正しました。
  • macOS の再起動やシャットダウン時に Slack が妨げになる不具合がありましたが、これを修正しました。
  • ピンチ操作で表示を拡大・縮小した後に、アプリを拡大する動作が続く不具合がありましたが、これを修正しました。
  • Slack の本拠地アメリカでは「スプリングクリーニング」と春に大掃除をするのが習慣。というわけで、Slack でもクラッシュバグの大掃除を実施。それにより、12件のバグを確認・修正しました。これでさらに気持ちよく Slack を使えるようになりました！

Slack 3.1.1

2018年4月6日

バグ修正

  • 絵文字ファイルを不必要に重複してロードしていたために、チャンネル切り替えが若干重くなるという不具合がありましたが、これを修正しました。重いコートを脱いで足取りも軽くなる春、余分な物を脱ぎ捨てて動作がより軽やかになった Slack をお届けします！

Slack 3.1.0

2018年3月9日

新着情報

  • 日本語版 Slack のフォントを改善！フォントサイズなど細かい点を微調整しました。テキストがよりクリアで読みやすくなっただけでなく、全体的に英語版 Slack のスッキリとしたデザインに近づいたのではと思うのですが、いかがでしょう？
  • Slack アプリの起動に、まれに通常より時間がかかってしまうことがあり、ご迷惑をおかけして申しわけありません。… と、謝罪だけで終わらなせないのが Slack です！この待ち時間も少しでも有効利用できればと、トラブルシューティングへのリンクをヒントを添えて表示することにしました。
  • ファイルのダウンロードが終了したことを通知メッセージでお知らせすることにしました。
  • Slack アプリを「ログイン時に自動的に開く」設定にしている場合、コンピューター起動時にはアプリはバックグラウンドで静かに起動するはずが、Slack の接続中マークが最前面に表示されてしまうという不具合があり、これを修正しました。Slack ロゴがクルクルしているマークも花火みたいでちょっとカワイイですが、出てくる場面を間違うとただ邪魔なだけですよね。

バグ修正

  • チャンネルの未読メッセージが全て既読になった後も、アイコンバッジが表示されたままになるという不具合がありましたが、これを修正しました。
  • Temp フォルダにファイルを保存できなかった場合にクラッシュすることがありましたが、これを修正。臨機応変に、その場合はダウンロードフォルダを利用するようになり、さらに Slack の安定性が向上しました。
  • マジックリンクをクリックしても目当てのワークスペースへ移動しないことがあり、一部のユーザーの方にはご迷惑をおかけしました。「ハズレリンク」をところどころに忍ばせていたイタズラな小さいおじさんには退去いただきましたので、今後は全てのマジックリンクが正常に動作するはずですのでご安心ください。
  • プロキシ経由で Slack へ接続するとアプリをロードできないことがありましたが、これを修正しました。
  • トラブルシューティングにてアプリのデータのリセットが必要となる場合がありますが、リセットボタンをクリックしてもデータが一部しかリセットされないという不具合がありました。これを修正し、全てのデータが正常にリセットされるようになりました。
  • ダウンロードに関する動作を改善し、Slack からダウンロードしたファイルを削除して再度ダウンロードし直す、というような場合でも、エラーが出なくなりました。
  • (単語を右クリックからの)「Google で検索する」機能に関するバグを修正しました。今までは「something」を選択して Google で検索しようとすると「some」しか検索キーワードに使用されないことがありましたが、今後はきちんと「something」で検索されるようになりました。
  • Slack をバックグラウンドで開いている時に通知が表示されないという不具合があり、ご迷惑をおかけしました。大切な通知機能！常にきちんと表示されるよう、しっかり修正しました。
  • アプリをフルスクリーン表示で使用していて閉じると、次にアプリを起動した時に、ウインドウの「最小化」「最大化」ボタンがあるグレーのタイトルバーが出てこないという不具合がありましたが、これを修正しました。
  • Mac のテキスト自動置換に多数の単語を設定していると、Slack のパフォーマンスが悪くなる不具合がありましたが、これを修正。どれだけ置換設定があっても、Slack の動作に影響することはなくなりました。
  • 通知をクリックしても消えないことがありましたが、これを修正しました。
  • デスクトップ通知のポップアップから返信した時、一部の返信が送信されない不具合がありましたが、これを修正しました。「返信したはずなのに！」と、ヒヤリとした経験をしたユーザーのみなさん、大変申しありませんでした。今後は安心してお使いください。
  • Slack のウインドウの右端に薄いグレーの線が入っていたのを削除し、ますます洗練されたデザインに。「…どこが変わった？」と言いそうになったそこのあなた！女子の髪型と一緒です。その反応はNGですよ。ここは「うん、いいね！」でお願いします。
  • Slack からファイルをダウンロードする時、以前はダウンロード先を自由に指定することができましたが、現在一時的にこの機能が使えなくなっています。ご不便をおかけして申し訳ありません。まもなくこの機能は再開される予定ですので、今しばらくお待ちください。

Slack 3.0.5

2018年1月18日

バグ修正

  • Slack では、みなさんに安心して利用してもらえるよう、セキュリティ対策に非常に力を入れています。業界トップレベルの安全性を維持するため、重要なセキュリティアップデートを実施しました。

Slack 3.0.2

2018年1月9日

バグ修正

  • バージョン 3.0.0 での変更によってユーザーが通知の一部を見逃してしまうケースが発生したため、この変更を元に戻しました。これでもう通知を見逃すことがありませんね！
  • また、通知をクリックして返信する際の動作がより安定しました。
  • macOS 10.13 High Sierra のバグにより、MacBook Pro の2012年・2013年モデルにおいて Slack の表示に不具合が発生していました。応急処置として一時的な修正を行い、最低限の画面のちらつきと表示の不具合は修正できましたが、その代わりパフォーマンスが若干悪くなってしまいました… (無念)次こそ、表示の不具合を回避したまま、パフォーマンスの改善をお届けできるようがんばります！
  • Slack を終了する際、正常に終了する前にクラッシュしてしまっていたという不具合がありましたが、これを修正しました。最終的には同じように見えても、終了とクラッシュでは全く違いますからね。運動して２kg痩せるのと、ノロウィルスで２kg痩せるのと同じくらい (？) 違います！

Slack 3.0.0

2017年12月8日

新着情報

  • たくさんのワークスペースに参加している場合でも、アプリのメモリ使用量が大幅に削減され、起動がより高速に！
  • 加えて、ワークスペース間の切り替えもより素早くなりました。音速…は言い過ぎですが、サクサクスイスイ、快適なスピードを実現しました。
  • 信頼性向上のため、アプリからサインインページを独立させました。これにより、サインインの際は、サインイン専用ウィンドウに自動的に移動します。
  • 新しい錠前バッジにより、現在サインアウト中のワークスペースが一目でわかるようになりました。Slack は細かい部分にもこだわってます！
  • サクサク動き、スリムになった新しいスタートアップ画面をぜひ体験してみてください！メッセージのスクロール中にも、日付がチャンネルの上部に固定されて使いやすくなりました。もしかしたら変化に気づかない人も多いかもしれません。でもなんとなく前よりもっと Slack を好きになってもらえたら…それだけで Slack エンジニアは明日もがんばれるのです。

バグ修正

  • 解決には長い時間を要しましたが、ついに実現しました！ドラッグアンドドロップ時のリロードを100%カットしました。え？どのくらいって？そう、100%です！！なんと、まったくゼロになったのです。お待たせして申し訳ありませんでした！
  • 「何らかの問題が発生しました」という画面が出現した時に、実際に問題なのはそのエラー画面自体だった…というケースがありましたが、この問題は修正されました。
  • アプリを長時間使用している時に、同じセッションでアップデートが2回連続して起こることがありましたが、この問題を解消しました。1セッションにつきアップデートは1回となりました。
  • ビデオをフル画面表示する時には、サイドバーがうまく非表示になるようにしました。
  • 「Escape」キーを押した時にビデオのフル画面表示がちゃんと終了するようになりました。
  • リクエストの交絡のため、フル画面表示を終了する際に表示されていた黒い画面が出ないようになりました。
  • 利用できなくなっていたホットキー「Ctrl-1 / Cmd-1」が遂に復活！活動休止中にもあたたかい声援を送り続けてくれたファンのみなさん、ありがとう！
  • どのアプリを使っていたか忘れてしまっても大丈夫。「Slackについて」ウィンドウが一新され、以前よりもずっと速くロードするようになりました。
  • メッセージのスクロール中のちらつきが解消されました。
  • アプリ起動時に High Sierra がクラッシュしないようになりました。
  • (中国、日本、韓国のユーザーが) 入力中に「豆腐」(ゼロ幅空白) が挿入されてしまう問題がありましたが、これを修正しました。もう余計な空白が入ることはありません。
  • 「分音記号メニュー」と呼ばれるアルファベットの上下に様々な記号が付与される場所で、入力したいものを選択した後、重複する文字が追加される問題がありましたが、これを修正しました。以前フライングで修正済とお伝えした点ですが、今回こそは本当です。
  • 場合によっては、ピンチ操作で拡大すると、拡大した画面を元に戻せなくなってしまうことがありました。この問題は修正され、ズームを元に戻せるようになりました。
  • 言葉の定義をチェックする時に出現するポップアップの位置を選択されたテキストに揃えました。
  • そして最後に、検索ボックスでテキストを選択する時に、ウィンドウが動いてしまうことがありました。ちょっと…イヤでしたよね。

Slack 2.9.0

2017年11月16日

新着情報

  • Slack の「日本語版」遂にリリース！これまで利用可能だった英語 (アメリカ英語)・フランス語・ドイツ語・スペイン語に加え、Slack を日本語で使用できるようになりました。日本語版へ切り替えは、環境設定の「言語 & 地域」から日本語を選択してください。

Slack 2.8.2

2017年10月16日

新着情報

  • Electron の更新情報だけを含んだ、ちょっとしたリリース情報。今回もまた Electron の更新対応だけど、前回の対応よりもベター！

Slack 2.8.1

2017年9月29日

新着情報

  • 前回の Slack app バージョン 2.8.0 で、バージョン 2.6.3 で修正された日本語入力の不具合が再発。今回のリリースでは、その不具合を再度修正しました。次回リリースもお楽しみに！
  • Electron のアップデートに対応し、セキュリティを強化。備えあれば憂いなし、常に最新のバージョンに対応しておけばより安全です。

Slack 2.8.0

2017年9月11日

新着情報

  • 最後の絵文字に至るまで Slack を完全にフランス語、スペイン語、ドイツ語でご利用いただけるようになりました。言語の設定は、「環境設定」 > 「言語 & 地域」で行うことができます。
  • Slack に留まったまま、外部の企業とまったく新しい方法で協働するためのサポートも追加しました。
  • また、上記の2つのことに関連する、取り組みがいのある課題にタックルできるように、これまでにない新しい方法で名前のタグ付けを行う機能が導入されました。
  • アプリ利用メンバーに関する記述を除き、アプリについての説明では「チーム」という表現はすべて「ワークスペース」に変更されましたつまり、作成するのは「ワークスペース」、招待するのは「チーム」のメンバー、といった具合です。簡単ですね！
  • 環境設定でスペルチェッカーが使う言語を希望の言語に設定することができるようになりました。

バグ修正

  • 修正 : 通話を発信する際や通話中に画面を共有する際にクラッシュが発生することがありましたが、この問題は間もなく解決され、また今後再び発生することはないものと思われます。
  • 修正 : OS によって特定のタイムゾーンにいると認識された場合にアプリに不具合が生じることがありましたが、この問題は修正されました。
  • 修正 : コンピューターをスリープモードから起動する際に「何らかのエラーが発生しました」というメッセージに遭遇することがありましたが、どうやら「何らかのエラー」とは、そのメッセージ自体のエラーだったようです。ということで、これは修正されました。

Slack 2.7.1

2017年8月17日

バグ修正

  • サインインの手続きが終わる間近になって、急にまた最初のページに戻ってしまった・・・・なんてことがありましたか？ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。このバージョンではこのバグを完全に修正いたしました。
  • アクセントメニューから文字を入力すると余分な文字が挿入される場合がありましたが、修正されました。「souffleé」 となっていたものも (食べられる) 「soufflé」できちんと挿入されます。

Slack 2.7.0

2017年8月1日

新着情報

  • 当アプリでは今後、ログイン情報の幾つかをキーチェーンで保管するようになりました。そのため、許可のリクエストがあったら (ダイアログ)、できるだけ承認するようにしましょう。
  • ファイルのダウンロードを一時停止・再開できるようになりました。
  • アプリがより一層キーボード操作しやすくなりました。
  • アプリのアイコンを少しだけ調整しました。印象がさらに良くなったでしょうか。
  • 最悪のケース、アプリが読み込めない場合には、今後は目障りなエラーページが以前より少なく表示されるようになり、また、共有できるコードが表示されることもあります。

バグ修正

  • ラップトップのバッテリーにとっては、まるで電気を吸い尽くすバンパイアのような Slack でしたが、もう大丈夫！ニンニクも杭も必要ありません。電気バンパイアは退治しておきました。
  • 何らかのエラーから、チームへのサインイン後に読み込み画面がフラッシュすることがありました。この問題は修正され、元通り機能するようになりました。
  • チームのサイドバーのタッチ機能が問題なく作動するようになりました。タップ、フリック、ドラッグなど、どうぞお好きなようにチームをタッチしてみてください。
  • 3個目のGifをダウンロード中にやっぱり必要ない・・と思ってキャンセルしたい時など、実行中のダウンロードをキャンセルしても、クラッシュする可能性が38%減りました。
  • アプリがシステムのログインアイテムに非表示の状態で起動するように設定した場合も、あなたのリクエストにきちんと耳を傾けてくれます。
  • 同じように、アラートスタイルの通知から返信を送った場合も、チームメイトにメッセージが届きます。

Slack 2.6.3

2017年6月7日

バグ修正

  • ネットワークを変えると Slack がボーっとした立ち上がりで空白画面で開始される場合がありました。この問題は解決され、今は爽快な目覚めで立ち上がるようになりました！今後はチームがきちんと表示されるはずですのでご安心を。
  • まれに、外部リンクをクリックしても正しい場所に転送されなかった場合があったのですが、この問題は修正され、今後きちんと機能するようになりました。
  • ビデオが一層スムーズに、ネットワークにとってもより効率的に再生できるようになりました。
  • 利用しているキーボードによっては、バックスペースを押しても最後の文字が削除されないことがありましたが、この問題は修正されました。これで嬉しくないサプライズが1つ減りましたね。