Slack para Mac — Notas de versão

Slack 4.49.81

4 de abril de 2026

Correções de bugs

  • Você já teve uma semana que parecia monótona, mas, ao se lembrar dela depois, percebeu que, na verdade, muita coisa aconteceu? Essa semana foi assim para o app.

Slack 4.48.102

17 de março de 2026

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.48.100

5 de março de 2026

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.48.99

4 de março de 2026

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.48.95

19 de fevereiro de 2026

Correções de bugs

  • Organizamos as prateleiras, limpamos as janelas e fizemos uma faxina geral. Foi apenas uma manutenção de rotina para garantir que tudo está em ordem. Agora, vamos continuar a todo vapor!

Slack 4.48.94

18 de fevereiro de 2026

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.48.92

13 de fevereiro de 2026

Correções de bugs

  • Trabalhamos muito nesta semana, e não é fácil descrever isso. Imagine um pato nadando em um lago. Debaixo d’água, ele está mexendo os pés freneticamente, mas na superfície tudo o que se pode ver é um pássaro se movendo delicadamente pela água. Nesta semana, o Slack é esse pato.

Slack 4.47.72

12 de dezembro de 2025

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.47.69

8 de dezembro de 2025

Correções de bugs

  • Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!

Slack 4.47.65

24 de novembro de 2025

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.47.59

10 de novembro de 2025

Correções de bugs

  • Os bugs foram corrigidos; o desempenho, aprimorado; o trabalho, feito; e o resultado, satisfatório. Aproveite o Slack com responsabilidade.

Slack 4.46.104

21 de outubro de 2025

Correções de bugs

  • Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.

Slack 4.46.101

6 de outubro de 2025

Correções de bugs

  • Agora, uma breve mensagem para alegrar seu dia: o mundo é um lugar mais especial porque você faz parte dele e faz diferença na vida de outras pessoas de formas que você nem imagina. Ah, e dessa vez, não há nenhuma alteração de peso no app. Seja feliz mandando mensagens!

Slack 4.46.99

22 de setembro de 2025

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.46.96

10 de setembro de 2025

Correções de bugs

  • Limpamos o código para garantir que tudo está funcionando bem. Slack: agora mais brilhante e sem marcas.

Slack 4.45.69

19 de agosto de 2025

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.45.64

21 de julho de 2025

Correções de bugs

  • Para esta semana não temos uma super atualização, mas não deixa de ser importante. Nem todos os dias (ou atualizações) são especiais, mas cada dia em que estamos aqui é um bom dia. Esta também é uma boa atualização.

Slack 4.45.60

14 de julho de 2025

Correções de bugs

  • Agora, uma breve mensagem para alegrar seu dia: o mundo é um lugar mais especial porque você faz parte dele e faz diferença na vida de outras pessoas de formas que você nem imagina. Ah, e dessa vez, não há nenhuma alteração de peso no app. Seja feliz mandando mensagens!

Slack 4.44.65

9 de junho de 2025

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.44.63

2 de junho de 2025

Correções de bugs

  • Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.

Slack 4.44.60

19 de maio de 2025

Correções de bugs

  • O app está muito melhor hoje do que ontem. É um fato científico, ninguém pode refutar. Que bom saber que você está por dentro de tudo!

Slack 4.44.59

5 de maio de 2025

Correções de bugs

  • Você já teve uma semana que parecia monótona, mas, ao se lembrar dela depois, percebeu que, na verdade, muita coisa aconteceu? Essa semana foi assim para o app.

Slack 4.43.52

17 de abril de 2025

Correções de bugs

  • Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!

Slack 4.43.51

31 de março de 2025

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.43.49

20 de março de 2025

Correções de bugs

  • Resolvemos alguns problemas no app para evitar detritos digitais. Você sabia que existiam “detritos digitais”? Eles ainda existem, mas não são algo com que você precisa se preocupar.

Slack 4.43.44

10 de março de 2025

Correções de bugs

  • Organizamos as prateleiras, limpamos as janelas e fizemos uma faxina geral. Foi apenas uma manutenção de rotina para garantir que tudo está em ordem. Agora, vamos continuar a todo vapor!

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.42.120

17 de fevereiro de 2025

Novidades

  • A partir desta versão, o Slack alterou o registro de nossa empresa no certificado de assinatura para computador MacOS de SLACK TECHNOLOGIES INC para SLACK TECHNOLOGIES, LLC, seguindo uma alteração semelhante em nosso certificado de assinatura para computador Windows em 2023. Essa alteração foi atualizada com nosso registrador de certificados, e SLACK TECHNOLOGIES, LLC é a empresa válida e correta para a geração de novas versões do Slack. Se o Slack for sinalizado repentinamente por um software antivírus, o novo binário e o nome da empresa podem precisar ser adicionados à lista de permissões pelas políticas de segurança de sua empresa. Agradecemos sua compreensão.

Slack 4.42.117

3 de fevereiro de 2025

Correções de bugs

  • Pequenas correções e ajustes no app. Que bom saber que você mantém seu app atualizado! Em caso de problemas, envie uma mensagem para nós pelo e-mail feedback@slack.com.

Slack 4.42.115

21 de janeiro de 2025

Correções de bugs

  • Esta atualização chama menos atenção, mas não deixa de ser importante, pois deixa o app mais rápido, mais simples e mais perto do nosso ideal.

Slack 4.41.105

9 de dezembro de 2024

Correções de bugs

  • Não há nenhuma correção de bug a ser divulgada esta semana, mas com certeza teremos mais no futuro. Claro que falar sobre bugs não é nosso principal objetivo. No entanto, errar, adaptar, corrigir e consertar são o custo do amadurecimento. Esperamos que você esteja gostando desta aventura, onde quer que esteja.

Slack 4.41.104

2 de dezembro de 2024

Correções de bugs

  • Trabalhamos muito nesta semana, e não é fácil descrever isso. Imagine um pato nadando em um lago. Debaixo d’água, ele está mexendo os pés freneticamente, mas na superfície tudo o que se pode ver é um pássaro se movendo delicadamente pela água. Nesta semana, o Slack é esse pato.

Slack 4.41.98

21 de novembro de 2024

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.41.97

24 de outubro de 2024

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.41.96

22 de outubro de 2024

Novidades

  • A partir da versão 4.41, o Slack para macOS também estará disponível no formato PKG. Veja mais detalhes em https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS.

Slack 4.40.133

10 de outubro de 2024

Correções de bugs

  • Os bugs foram corrigidos; o desempenho, aprimorado; o trabalho, feito; e o resultado, satisfatório. Aproveite o Slack com responsabilidade.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.40.128

12 de setembro de 2024

Correções de bugs

  • Não há nada importante para comunicar nesta semana. E também nada banal, pelo jeito. O trabalho segue a todo vapor, só que está acontecendo nos bastidores, como em uma peça de teatro. Nós estamos preparando o palco para o próximo ato.

Slack 4.40.126

5 de setembro de 2024

Correções de bugs

  • Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.40.120

27 de agosto de 2024

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.39.95

29 de julho de 2024

Correções de bugs

  • Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.

Slack 4.39.90

8 de julho de 2024

Correções de bugs

  • O app está muito melhor hoje do que ontem. É um fato científico, ninguém pode refutar. Que bom saber que você está por dentro de tudo!

Slack 4.39.88

17 de junho de 2024

Correções de bugs

  • Os usuários que usam o macOS Monterey e versões posteriores e que executavam a versão do Slack da App Store perceberam que não conseguiam compartilhar sua tela e viam pedidos para habilitar permissões no nível do sistema mesmo depois de elas já terem sido atribuídas. Dizem que é melhor agir logo do que ficar aguardando permissão para isso. E, sendo assim, gostaríamos pedir desculpas pelas inúmeras vezes que pedimos permissão. Quer saber mais? Acesse a Central de Ajuda: https://slack.com/help/articles/29407960918291.

Slack 4.38.125

15 de maio de 2024

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.38.121

9 de maio de 2024

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.38.115

23 de abril de 2024

Novidades

  • Conheça a IA do Slack! Nosso novíssimo conjunto de ferramentas de IA generativa permite que você pesquise de forma mais inteligente, resuma conversas instantaneamente e muito mais. Vá para a Central de Ajuda e saiba como colocar a IA do Slack para trabalhar para você: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 4.37.101

8 de abril de 2024

Correções de bugs

  • Dessa vez, não há nada a ser comunicado. Bom, nada que dê para ver, mas há muita coisa acontecendo nos bastidores. Estamos trabalhando duro para aprimorar o Slack, só que dessa vez as coisas não são tão visíveis.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.37.94

18 de março de 2024

Correções de bugs

  • No macOS 14.4, o compartilhamento de tela durante os círculos não mostrará mais um alerta do sistema para permitir que o Slack capture a tela e o áudio.

Slack 4.36.140

29 de janeiro de 2024

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.36.138

11 de janeiro de 2024

Correções de bugs

  • Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.

Slack 4.36.136

21 de dezembro de 2023

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.35.132

21 de dezembro de 2023

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.36.134

11 de dezembro de 2023

Correções de bugs

  • Não temos nada de específico para destacar nesse lançamento, mas agradecemos a você por sempre acompanhar as atualizações.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.35.131

30 de novembro de 2023

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.35.130

27 de novembro de 2023

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.35.126

6 de novembro de 2023

Correções de bugs

  • Não há nada importante para comunicar nesta semana. E também nada banal, pelo jeito. O trabalho segue a todo vapor, só que está acontecendo nos bastidores, como em uma peça de teatro. Nós estamos preparando o palco para o próximo ato.

Slack 4.35.121

24 de outubro de 2023

Correções de bugs

  • As máquinas virtuais estavam causando problemas reais para o Slack quando os dois eram executados ao mesmo tempo. Mas estamos virtualmente certos de que erradicamos o problema com essa atualização.

Slack 4.34.121

28 de setembro de 2023

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.34.119

12 de setembro de 2023

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.34.115

5 de setembro de 2023

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.33.90

14 de agosto de 2023

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.33.84

31 de julho de 2023

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Em breve

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

28 de junho de 2023

Correções de bugs

  • Frases inteligentes costumam ter profundidade, mas não era isso que queríamos dizer quando informamos que as aspas inteligentes estavam apresentando um problema em links profundos. A pontuação não vai mais afetar a pontualidade das atualizações de seus links profundos.
  • Uma boa governança envolve, acima de tudo, remover bloqueios, e é por isso que reformulamos o fluxo de login no GovSlack. Agora, quando você entrar em um workspace do governo pela primeira vez, vamos automaticamente reiniciar o app no modo Gov (em vez de levar você de volta para a página de login). É o seu investimento no Slack dando resultados!
  • Você sabia que clicar em uma notificação no banner leva direto para a mensagem original? Você percebeu que esse recurso parou de funcionar recentemente? Será que você gostaria de saber que esse problema já foi corrigido? Devemos parar de fazer perguntas retóricas?

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.32.127

6 de junho de 2023

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.32.126

30 de maio de 2023

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.32.122

1º de maio de 2023

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.31.156

5 de abril de 2023

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.31.155

27 de março de 2023

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.31.152

20 de março de 2023

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.29.149

14 de novembro de 2022

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.28.184

27 de setembro de 2022

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.28.182

20 de setembro de 2022

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança significativas. A atualização é altamente recomendada.

Slack 4.28.171

24 de agosto de 2022

Novidades

  • Em 1º de setembro, vamos desativar o suporte para alguns sistemas operacionais mais antigos e versões desatualizadas do Slack. Visite a Central de Ajuda para saber mais: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Correções de bugs

  • Você se lembra daquele dia em que tentou capturar a tela com um app de terceiros e compartilhar a tela no Slack? Então também deve se lembrar que o tal app travou. Bem que gostaríamos de dizer que isso aconteceu porque "capturar" e "compartilhar" são duas ações opostas, que não têm nada a ver; mas na verdade era só um "bug".

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.27.154

14 de junho de 2022

Novidades

  • Você pode ter reparado que, com esta versão, há um número novo maior no final da cadeia de caracteres da versão. Mais adiante, você vai ver que, embora os números estejam em uma sequência <MAJOR.MINOR.BUILD>, os números de “Compilação” agora vão corresponder às nossas compilações específicas, à diferença de um número sequencial curto. Resumindo: uns números a mais para você, um pouco mais de especificidade para todo mundo.
  • Adicionamos as extensões de arquivo mais comuns da Apple e da Microsoft à nossa lista aprovada, para que você não precise confirmar toda vez que abre um documento do Word ou uma apresentação do Keynote. Tem certeza de que você quer uma aprovação a menos? SIM/NÃO

Correções de bugs

  • Se você está em um local que não usa a cadeia de caracteres de sistema padrão para codificar em Mac, abrir determinados tipos de arquivo causa uma falha em uma dependência nativa que tenta interpretar uma cadeia de caracteres que é enviada como a cadeia de caracteres de codificação de sistema padrão. Se isso não faz nenhum sentido para você, não se preocupe, porque corrigimos de qualquer modo.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.26.1

4 de maio de 2022

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.26.0

25 de abril de 2022

Correções de bugs

  • Se você tentasse baixar novamente um arquivo que já estava presente na sua pasta Downloads, o app fingiria baixá-lo novamente sem realmente incluir um novo arquivo. Esse comportamento não estava previsto e pedimos desculpas por esse erro.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.25.0

24 de março de 2022

Novidades

  • A partir de hoje, você verá um pop-up de confirmação quando um link no Slack solicitar que outro programa seja aberto. Se você tiver espírito aventureiro e não quiser ver esse pop-up toda vez, marque a caixa “Sempre abrir arquivos deste tipo”.

Correções de bugs

  • Descobrimos que, em circunstâncias muito específicas (como o alinhamento de estrelas, pressão atmosférica, falar “Slackbot” três vezes de frente para o espelho), o diretório da Página inicial dos usuários do Active Directory ficava com uma barra invertida, o que impedia o app de ser iniciado. Não sabemos como isso aconteceu, mas agora todos os tipos de barra funcionam e o Slack funcionará conforme o esperado.

Slack 4.24.1

10 de março de 2022

Novidades

  • Se você estava esperando para usar uma câmera virtual em uma chamada de vídeo do Slack, agora isso é possível! Conecte um feed de vídeo personalizado do seu computador ou use uma câmera digital sofisticada para permitir uma imagem perfeitamente nítida. Modelos como daguerreótipos e câmera de filmar com manivela não são compatíveis como fontes de entrada no momento.

Correções de bugs

  • Descobrimos que quando ocorria uma falha na atualização de um app mesmo assim as pessoas recebiam uma notificação informando que a atualização tinha sido um sucesso. Existem momentos e locais adequados para a máxima “finja que algo é verdade até conseguir que realmente seja”, mas este não era um deles.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.23.0

7 de dezembro de 2021

Correções de bugs

  • Os usuários de MacOS 12 comentaram que os sons de notificação ainda eram ouvidos, apesar de terem sido configurados como “Nenhum”. Atualizamos a lógica interna para “Nenhum som, em nenhuma circunstância, nem mesmo se for muito importante, nunca, nem uma vez, não, absolutamente não”. A mensagem para a lógica ficou clara dessa vez.
  • Algumas URLs externas estavam ocasionalmente sendo inicializadas dentro da janela do app Slack, mas agora serão carregadas em seu navegador da web padrão, como deve ser. A página web do Slack não pode ser pequena, nem mesmo para demonstração.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.22.0

8 de novembro de 2021

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.21.1

25 de outubro de 2021

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.21.0

20 de outubro de 2021

Correções de bugs

  • Ocasionalmente exibimos uma mensagem para informar que você foi removido do desktop beta. No entanto, alguns de vocês nunca participaram do beta. Não enviaremos mais lembretes que não sejam datas importantes, atualizações no app ou lembretes que não sejam relacionados a você.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.20.0

20 de setembro de 2021

Novidades

  • A partir de agora, ao abrir links SSH, FTP, SFTP ou SMB, será exibida a opção para permitir todas as URLs futuras do mesmo domínio, em vez de todas as URLs. Um pouco mais de segurança para nós, um pouco mais de tranquilidade para você.

Correções de bugs

  • Algumas versões do app não estavam alterando devidamente o status da disponibilidade para “Ausente” depois de 10 minutos de inatividade. Embora o problema já tenha sido resolvido, queremos lembrar que é possível usar o status personalizado para informar os seus colegas de equipe sobre o seu paradeiro, fornecendo mais detalhes do que as opções Ativo ou Ausente. Por exemplo: passeando com o cachorro, colocando tudo em dia depois de um período de licença, arejando a cabeça ou postando tuítes legais para a equipe de redes sociais do Slack.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.19.0

11 de agosto de 2021

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança significativas. A atualização é altamente recomendada.

Slack 4.18.0

14 de julho de 2021

Correções de bugs

  • Alguns menus não estavam sendo traduzidos corretamente quando você trocava de idioma no app. Mas sabe como é: os menus são mais úteis quando legíveis.
  • Quando dissemos para o app iniciar durante o login, mas permanecer oculto, ele levou essas instruções a sério demais e ficou brincando de esconde-esconde quando não deveria. Encontramos o fugitivo, e agora a janela do app aparecerá sempre que você quiser.

Slack 4.17.0

3 de junho de 2021

Novidades

  • Quanto mais fácil for a leitura, melhor é a experiência para o usuário. Agora oferecemos suporte a níveis adicionais de zoom de até 200%, o que ajuda a reduzir a pressão na sua visão.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.16.2

10 de maio de 2021

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.16.0

4 de maio de 2021

Correções de bugs

  • Dependendo do nível de zoom, o campo de senha nem sempre era exibido para a autorização de uso através de um proxy. De uma maneira geral, isso trazia impactos negativos à experiência do usuário no Slack.
  • As imagens e notificações estavam, por vezes, entrando em conflito na tela, ocupando o espaço umas das outras. Fizemos uma correção para que elas passassem a ser exibidas de forma adequada na tela.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.15.0

12 de abril de 2021

Correções de bugs

  • No app para Mac, algumas telas de erro tornavam bem difícil encontrar a parte da janela que permitia clicar e arrastar. Verdade seja dita, existe todo um gênero de jogos de computador cujo objetivo é clicar em alvos difíceis de encontrar. O Slack, no entanto, não pertence a esse gênero. Por isso, nós ampliamos de leve a área clicável.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.14.0

17 de março de 2021

Novidades

  • Você já fez a atualização do seu Mac para o sistema operacional Big Sur? Apostamos que sim, já que você é uma pessoa antenada com as novidades. Como recompensa, você receberá um ícone do Slack atualizado e quentinho, acabado de sair do forno.

Correções de bugs

  • Nós aprimoramos a experiência de reinicialização quando você fica off-line ou está enfrentando problemas para carregar os conteúdos.
  • Isso é normal: às vezes todos nós precisamos fazer uma pausa e desconectar da rede. Se você sair de todos os seus workspaces, será mais fácil fazer login novamente.
  • Com isso, esperamos que você nunca mais precise fazer aquela famosa perguntinha “Você consegue ver a minha tela?”, tão normal nos dias de hoje. A borda verde, que permite saber quando o compartilhamento de tela está ativo, voltou.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.13.0

16 de fevereiro de 2021

Correções de bugs

  • Quando você move ou redimensiona o Slack, nós presumimos que você está de fato tentando movê-lo ou redimensioná-lo. Então, o erro que estava acontecendo com frequência não era para acontecer. Isso foi corrigido. Um brinde a telas dimensionadas corretamente!
  • Nós corrigimos vários problemas de acessibilidade. Tornar o Slack mais acessível é uma jornada constante, e estamos muitos gratos de ter você nessa caminhada!

Slack 4.12.2

8 de janeiro de 2021

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.12.1

7 de janeiro de 2021

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.12.0

14 de dezembro de 2020

Novidades

  • È pronto! O suporte em italiano agora já está disponível.
  • Agora é possível anexar arquivos usados recentemente, com apenas um clique, a partir do menu de clipe. Caros usuários, o mundo pertence a vocês.

Correções de bugs

  • Algumas pequenas, mas importantes melhorias de acessibilidade para aqueles que navegam com o VoiceOver ou um leitor de tela.
  • Caso ocorram falhas de rede, o app será recarregado para que volte a funcionar corretamente.

Slack 4.11.3

25 de novembro de 2020

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.11.1

11 de novembro de 2020

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.11.0

9 de novembro de 2020

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.10.3

15 de outubro de 2020

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.10.2

9 de outubro de 2020

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.10.0

6 de outubro de 2020

Novidades

  • Usar o Slack no MacOS Big Sur agora é totalmente compatível, o que é incrível! É uma experiência realmente fantástica. É mesmo legal! Basicamente, é tudo de bom.

Correções de bugs

  • Ocasionalmente, ocorria um erro em que não era possível sair do modo de tela cheia apertando a tecla ESC no Windows. Esse problema foi agora corrigido.
  • Corrigimos alguns problemas que dificultavam o redimensionamento da janela do Slack. Buscamos sempre facilitar o seu trabalho.
  • Alguns problemas ocorriam ao alternar rapidamente entre workspaces. Esse problema foi corrigido e agora você pode aproveitar todas as vantagens de alternar entre workspaces.
  • Alguns pequenos bugs estavam causando falhas. Corrigimos esses bugs e estamos atentos e prontos para corrigir quaisquer outros bugs no futuro.

Slack 4.9.0

2 de setembro de 2020

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.8.0

23 de julho de 2020

Correções de bugs

  • Em alguns casos raros, o Slack falhava totalmente durante a inicialização. Embora esse tempo inativo possa ser usado para outras atividades, sabemos que você prefere usar um app que funciona. Por isso, corrigimos esse problema.
  • Tornamos mais útil a tela exibida quando você tem problemas de conexão. Também demos uma repaginada no visual das cores.
  • O sistema de notificações estava apresentando algumas falhas, por isso fizemos todos os ajustes necessários. Todos os recursos devem estar funcionando de maneira mais fácil agora.

Slack 4.7.0

2 de julho de 2020

Novidades

  • Atualizamos todos os itens de backend nos quais os apps são executados, o que resulta em melhor desempenho e um número menor de bugs.

Slack 4.6.0

21 de maio de 2020

Novidades

  • Segurança completa. O app sandbox agora está ativo para todo o conteúdo da web. Esta é uma forma elegante de dizer que a segurança do app foi melhorada. Não era inseguro antes, mas agora ficou ainda mais seguro.
  • Uma opção de preferência que permite escolher uma localização para salvar exclusiva por download, em vez de escolher uma pasta para todos os downloads. Para pessoas exigentes.

Correções de bugs

  • Ao baixar as atualizações de app, é menos provável que seja alcançado o tempo limite nas conexões lentas, já que ampliamos o tempo limite para valores mais razoáveis.
  • O botão Fechar retornou ao seu devido lugar nas notificações, para abranger todas as suas necessidades de descartar.
  • Se em um passado distante, você se viu na situação em que tentou iniciar uma música no Spotify com o botão play do teclado e não houve resposta ao comando enquanto o Slack estava em destaque, o problema acontecia devido às teclas de mídia de hardware. E esta versão corrige essa falha.
  • O app deve ser menos exigente para a sua CPU quando você estiver visualizando certas páginas de erro de rede.
  • Quando um download for concluído, mostraremos um aviso no app, em vez de uma inconveniente notificação do sistema.

Slack 4.5.1

13 de maio de 2020

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.5.0

1º de maio de 2020

Novidades

  • Atualizamos todos os itens de backend nos quais os apps são executados, o que resulta em melhor desempenho e um número menor de bugs.
  • Trocamos nosso verificador ortográfico por um novo modelo que é mais rápido, mais leve e capaz de corrigir seus erros de digitação em… espera aí, será que isso está certo? "vários idiomas ao mesmo tempo"! Abra a seção de preferências "Idioma e região" para escolher seus idiomas. E parabéns para aqueles que precisam desse recurso! Nós mal digitamos em um idioma.

Slack 4.4.2

31 de março de 2020

Correções de bugs

  • Estamos sempre trabalhando em melhorias de desempenho. Esta versão corrige falhas de uma ferramenta de diagnóstico de desempenho que não funcionava corretamente. As mudanças serão imperceptíveis ao usuário, mas ajudarão a melhorar ainda mais o Slack.

Slack 4.4.1

20 de março de 2020

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.4.0

18 de março de 2020

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.3.3

21 de janeiro de 2020

Novidades

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Correções de bugs

  • Às vezes o Slack travava quando o usuário clicava com o botão direito do mouse para ver o menu de contexto. Não era legal. Então agora isso não acontece mais.
  • O app costumava tremer quando era maximizado. Isso não acontece mais.
  • Ocasionalmente, reiniciar o Slack causava problemas de conectividade. Agora, você fica on-line e volta a trabalhar rapidinho.

Slack 4.2.0

4 de dezembro de 2019

Novidades

  • Nossa nova versão, mais rápida, com desempenho aprimorado, ainda mais brilhante, nutritiva e deliciosa do Slack foi totalmente lançada para você começar a usar agora. Genial.
  • Gosta de aumentar e diminuir o zoom? Usa um teclado numérico? Temos ótimas notícias. Agora, você pode usar tudo isso.

Correções de bugs

  • As notificações pareciam estranhas se o nome do seu workspace fosse longo. Agora, independentemente do nome da sua equipe, as notificações ficam perfeitas.
  • Algumas mensagens eram marcadas como lidas quando o Slack ficava oculto atrás de apps ou não estava visível na tela. Agora, não faremos mais essa marcação até que você realmente tenha visualizado a mensagem. É assim que deve ser.
  • O uso de três toques para navegar no histórico do canal no touchpad voltou a funcionar. E para quem nunca soube que esse recurso existia, em primeiro lugar: ele existe!

Slack 4.1.2

18 de outubro de 2019

Correções de bugs

  • Workspaces com nomes grandes já não aparecem mais tão grandes nos menus.
  • Os menus do Slack agora precisam aparecer no idioma correto, ou seja, no seu idioma.
  • O corretor ortográfico parou de funcionar para um pequeno número de usuários, o que provocou um aumento repentino de errosos evitibles. Agora que o corretor ortográfico voltou a funcionar para esses usuários, os erros de digitação não são mais culpa nossa.

Slack 4.1.0

16 de setembro de 2019

Novidades

  • Graças a alguns ajustes no motor, polimento dos pistões e recalibragem das válvulas, o app deve estar funcionando melhor e mais rápido do que antes.
  • A correção ortográfica, agora em nova versão reprojetada, está muito melhor (e de volta ao Linux, para inicializar). Além disso, agora ela oferece suporte ao grego, ao inglês britânico e ao português. Escrever apropriadamente será mais natural para todos nós (ainda bem, porque ninguém quer ficar pensando em como se soletra "apropriadamente").

Correções de bugs

  • Depois de fazer o upload de um vídeo no Slack, algumas pessoas reportaram que viam o círculo infinito do carregamento, mas a reprodução não iniciava. Agora esse problema acabou! O vídeo é reproduzido, e o círculo do carregamento já era! Parece que andar em círculos realmente não leva a nada.

Slack 4.0.3

28 de agosto de 2019

Novidades

  • Atualizamos tudo o que se refere a planos de fundo para garantir que o Slack continuará funcionando perfeitamente sempre que ocorrer uma atualização do SO. Ou, pelo menos, conforme o esperado.

Correções de bugs

  • A verificação de conectividade de rede está mais confiável. Tudo isso para que você tenha uma conexão mais rápida e menos frustração.

Slack 4.0.2

7 de agosto de 2019

Correções de bugs

  • Agora, quando iniciar o computador, é mais provável que o Slack inicie de modo confiável. E vamos falar a verdade: é o mínimo que ele deveria fazer.
  • Agora, quando atualizarmos o app, enviaremos uma notificação para informá-lo.
  • Um problema de memória chato envolvendo a visualização de vídeos nos canais foi solucionado.

Slack 4.0.1

25 de julho de 2019

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.0.0

15 de julho de 2019

Novidades

  • Agora o Slack está mais rápido graças a algumas alterações pequenas, mas importantes.
  • Os administradores já tem um pouco mais de controle ao configurar a capacidade de atualizar automaticamente com um "plist". Já conferimos, essa é a palavra correta. Administradores: parece que vocês sabem o que isso significa.

Correções de bugs

  • Arrastar e soltar arquivos no Slack agora é muito mais estável. Ainda bem.
  • Se por algum motivo você precisar redefinir os dados do app, agora o processo é bem mais simples.
  • Quem participa de vários workspaces verá que os ícones estão mais bem alinhados na barra lateral. É uma mudança pequena, mas bem agradável.
  • Quando o NP está desativado, o ícone não fica mais pulando no dock. Estamos cumprindo nossa palavra de não perturbar.
  • O processo de atualização do Slack agora é mais estável. Agora explicaremos de maneira mais clara o motivo de pedirmos permissões para fazer essa atualização.
  • As notificações não emitiam sons todas as vezes. Era SÓ emitir um som. Agora isso foi corrigido.
  • Os atalhos personalizados do Slack no macOS que não funcionavam de vez em quando agora estão uma beleza. Pedimos desculpas se isso acontecia com você.
  • Agora é possível desativar a aceleração de hardware sem precisar executar o Slack em primeiro plano. Se você sabe o que isso significa, sabe que é bem prático. Se você não sabe, também! Agradecemos sua atenção.

Slack 3.4.2

23 de maio de 2019

Novidades

  • Assim como o dia segue a noite e após o inverno chega a primavera, atualizamos o Electron para a versão 4.2.1

Correções de bugs

  • Fizemos algumas alterações na maneira como as notificações push em dispositivos móveis recebem informações do app para computadores, para que o processo seja mais inteligente. Esperamos que seja melhor para todos. E mais rápido.
  • Pequenas melhorias de estabilidade geral. Como sempre, as melhores correções são as que você não nota, porque tudo funciona corretamente.

Slack 3.4.0

18 de abril de 2019

Correções de bugs

  • Agora, o processo para iniciar e ocultar o Slack funciona melhor do que antes. Quando dizemos "antes", queremos dizer "há cinco minutos, antes de você atualizar a versão do Slack".
  • O ícone do app Slack não tinha versões em tamanhos menores. Isso era um problema e prejudicava o visual. Agora, os ícones são exibidos do modo correto.
  • Em certas ocasiões, o Slack travava ao reiniciar o computador. Analisamos o bug que causava esse problema, o desativamos, ativamos novamente, e agora ele funciona. Ah, a tecnologia!
  • Alguns usuários viam os ícones da barra lateral de outras equipes a que estavam conectados, em vez dos ícones que deveriam ver. Agora, os ícones corretos são exibidos.
  • Se você teve algum problema com algumas ações de cursor e teclado, agora, não precisa mais se preocupar.

Slack 3.3.8

8 de março de 2019

Novidades

  • Fizemos uma pequena mudança na maneira de se conectar ao Slack no computador: agora, você entrará pelo navegador em vez de diretamente pelo app.

Correções de bugs

  • O novo ícone do app parecia estranho em alguns docks, o que não era legal. Agora a aparência está bem melhor.
  • Do mesmo modo, a nova animação exibida ao iniciar o app ficava esticada ou achatada, dependendo do seu ângulo de visão. Agora está praticamente perfeita.
  • Se você teve problemas para entrar usando o logon único (SSO), isso não ocorrerá mais.
  • Corrigimos um problema em que o botão "Abrir app Slack" no navegador não abria o app. Era *só* abrir o app. Agora está tudo certo.