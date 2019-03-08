Slack para Mac — Notas de versão

Slack 4.49.81
4 de abril de 2026
Correções de bugs
- Você já teve uma semana que parecia monótona, mas, ao se lembrar dela depois, percebeu que, na verdade, muita coisa aconteceu? Essa semana foi assim para o app.
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