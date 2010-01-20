Slack para Android — Notas de versão

Slack 26.03.40
25 de março de 2026
Correções de bugs
- Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.
Slack 26.03.20
11 de março de 2026
Correções de bugs
- Em alguns casos, o compartilhamento de conteúdo no Slack por meio de apps de terceiros (como a galeria de fotos do Android) falhava, e era exibida a mensagem “Não é possível compartilhar conteúdo no workspace atual”. Depois de muitos testes em nossos laboratórios, garantimos que o compartilhamento voltou a funcionar como deveria.
- Como um recibo da compra errada, uma notificação do reprodutor de mídia estava aparecendo na gaveta depois que você tocava em uma imagem no Slack. E ficava ainda mais estranho: pressionando o botão Reproduzir nessa notificação, começava a tocar áudio ou vídeo de um arquivo diferente, bem mais antigo no histórico do canal. Parece coisa de Stranger Things. Esperamos que esse bug tenha chegado ao seu episódio final.
Slack 26.03.10
4 de março de 2026
Correções de bugs
- Assim como um bumerangue, um golpista ou operador de telemarketing insistente, as DMs continuavam reaparecendo na barra lateral, não importando quantas vezes você tocasse em “fechar conversa”. Não significa não, fechado significa fechado e corrigido (pelo menos, nós esperamos) significa corrigido.
- Navegar por um vídeo apagava totalmente a barra de progresso, impossibilitando avançar ou retroceder enquanto o vídeo era reproduzido. Já que não podemos pressionar “retroceder” para este bug, permita que cliquemos em “avançar” para corrigir isto com uma atualização.
- Se você era desconectado pelas configurações de duração da sessão do workspace, pode ter visto uma mensagem de “Ocorreu um erro” ao tentar se conectar novamente. Embora esteja tecnicamente correto, não é muito útil (a mensagem ou ser desconectado). Com esta atualização, você pode ir e vir como quiser.
Slack 26.02.40
25 de fevereiro de 2026
Correções de bugs
- O destaque de texto no modo noturno não tinha nenhum contraste, dificultando a leitura das palavras selecionadas. Com esta atualização, iluminamos o problema. O “modo sombrio” sumiu; o modo noturno voltou.
- Ocasionalmente, ao abrir um app no Slack, a página principal do Slack ficava completamente em branco. Concluímos que este comportamento era errôneo, inútil e bem confuso. Os apps agora parecerão menos atrapalhados quando você acessar as páginas iniciais no Slack.
Slack 26.02.30
18 de fevereiro de 2026
Correções de bugs
- Emojis com nomes escritos em caracteres coreanos não estavam sendo processados no app. Pedimos desculpas por não fornecer a você a visão completa (ou, na verdade, visão nenhuma) em relação a esses emojis.
Slack 26.02.20
11 de fevereiro de 2026
Correções de bugs
- Resolvemos alguns problemas no app para evitar detritos digitais. Você sabia que existiam “detritos digitais”? Eles ainda existem, mas não são algo com que você precisa se preocupar.
Slack 26.02.10
4 de fevereiro de 2026
Correções de bugs
- Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.
Slack 26.01.40
28 de janeiro de 2026
Correções de bugs
- Descobrimos que as cores personalizadas de tema para notificações estavam travando, ou seja, se você mudasse para rosa-choque na Fuchsia Friday, talvez não tivesse escolha a não ser continuar no Magenta Monday. Felizmente, bugs, assim como manchas difíceis, acabam saindo na lavagem. Muitos agradecimentos aos nossos engenheiros por resolverem esse erro nada discreto.
- Mudar de workspace durante um círculo ativo às vezes significava ficar do lado de fora, sem direito a retorno. Mas isso não era nenhuma política, era só um bug. Agora você pode ir e voltar tranquilamente. Agora você pode entrar e sair à vontade, o círculo continua rolando.
Slack 26.01.30
21 de janeiro de 2026
Correções de bugs
- Se seu workspace não permitia a cópia de mensagens, também estávamos erroneamente evitando que você visualizasse os anexos de arquivos. Aqui está uma mensagem que não estamos somente copiando de correções de bugs anteriores: desculpe pelo problema.
Slack 26.01.20
14 de janeiro de 2026
Correções de bugs
- Trabalhamos muito nos bastidores para garantir que tudo esteja bem e funcionando como deveria. Se você encontrar algum problema, avise nossa equipe pelo e-mail feedback@slack.com!
Slack 26.01.10
7 de janeiro de 2026
Correções de bugs
- Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.
Slack 25.12.20
10 de dezembro de 2025
Esta será nossa última nota de versão em 2025, o que provocou nossa reflexão sobre todas as maneiras como crescemos neste ano. Seja você a favor da reinvenção radical ou de um florescimento lento e constante, esperamos que esses últimos 12 meses tenham sido reconfortantes e grandiosos. Como dizem os Beatles, “Não existe lugar onde você possa estar que não seja o lugar onde você deveria estar”. Estamos muito satisfeitos por você estar aqui conosco.
Slack 25.12.10
3 de dezembro de 2025
Correções de bugs
- O comando /feedback estava com defeito e acabava enviando o relatório de bug destinado ao Slack para qualquer canal que você estivesse vendo. Agora isso já foi corrigido. /gif comemore.
- Identificamos alguns comportamentos inconsistentes nas caixas de seleção do app. Depois de conferir a correção três vezes (sim, três), já podemos remover esse bug da lista.
- Alguns uploads de fotos não permitiam ampliar a imagem depois do envio. O que é isso, um app para formigas? Agora você pode dar aquela espiada mais de perto e conferir se tudo está realmente muito, muito bonito.
Slack 25.11.30
19 de novembro de 2025
Correções de bugs
- Organizamos as prateleiras, limpamos as janelas e fizemos uma faxina geral. Foi apenas uma manutenção de rotina para garantir que tudo está em ordem. Agora, vamos continuar a todo vapor!
Slack 25.11.21
13 de novembro de 2025
Correções de bugs
- Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.
Slack 25.11.20
12 de novembro de 2025
Correções de bugs
- Os campos de formulários não aceitavam números após o sinal “#” (#1, #2 etc.). Se você se lembra de um momento em que este era um sinal de número e não uma hashtag, isto é para você. #corrigido
- Os comandos de barra com diálogos muito longos não poderiam ser rolados, evitando que usuários selecionassem as opções abaixo. As pessoas dizem que a caneta é mais poderosa do que a espada e aqueles blocos longos de texto são mais poderosos do que opções de menu interativas. As pessoas dizem uma dessas coisas. Nós dizemos que isto foi corrigido.
Slack 25.11.11
6 de novembro de 2025
Correções de bugs
- Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!
Slack 25.11.10
5 de novembro de 2025
Correções de bugs
- Tudo está melhor do que antes. Pode confiar.
Slack 25.10.50
29 de outubro de 2025
Correções de bugs
- “Problema e confusão em dobro / Um emoji de bolha tresdobro / Encontrou-se um bug e limpou-se o cache / Esta atualização corrigirá tudo como de praxe.” (Se você estiver com falhas recorrentes ao selecionar uma reação de emoji, atualizar o app deve banir esse comportamento arrepiante. Feliz Halloween!)
Slack 25.10.40
22 de outubro de 2025
Correções de bugs
- Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!
Slack 25.10.30
15 de outubro de 2025
Correções de bugs
- Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.
Slack 25.10.20
9 de outubro de 2025
Correções de bugs
- Agora, uma breve mensagem para alegrar seu dia: o mundo é um lugar mais especial porque você faz parte dele e faz diferença na vida de outras pessoas de formas que você nem imagina. Ah, e dessa vez, não há nenhuma alteração de peso no app. Seja feliz mandando mensagens!
Slack 25.10.10
1º de outubro de 2025
Correções de bugs
- Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!
Slack 25.09.40
24 de setembro de 2025
Correções de bugs
- Trabalhamos muito nesta semana, e não é fácil descrever isso. Imagine um pato nadando em um lago. Debaixo d’água, ele está mexendo os pés freneticamente, mas na superfície tudo o que se pode ver é um pássaro se movendo delicadamente pela água. Nesta semana, o Slack é esse pato.
Slack 25.09.30
17 de setembro de 2025
Correções de bugs
- Resolvemos alguns problemas no app para evitar detritos digitais. Você sabia que existiam “detritos digitais”? Eles ainda existem, mas não são algo com que você precisa se preocupar.
Slack 25.09.20
10 de setembro de 2025
Correções de bugs
- As notificações de círculos recebidas não apareciam quando os dispositivos estavam bloqueados, como se uma pequena campainha só funcionasse quando a porta da frente já estivesse aberta. Din-don. Quem bate? É a correção de bug.
- Quando uma nova mensagem era criada, não havia a possibilidade de adicionar várias pessoas a uma MD (apesar de as caixas de seleção tentadoramente sugerirem que sim). Pedimos desculpas pelas mensagens confusas. Bug corrigido? Sim.
Slack 25.09.10
3 de setembro de 2025
Correções de bugs
- Trabalhamos muito nos bastidores para garantir que tudo esteja bem e funcionando como deveria. Se você encontrar algum problema, avise nossa equipe pelo e-mail feedback@slack.com!
Slack 25.08.40
27 de agosto de 2025
Correções de bugs
- Em tablets Android, os vídeos de círculos às vezes apareciam de cabeça para baixo. Enxergar as coisas por outro ângulo pode ser inspirador quando você está resolvendo um problema, mas não ajuda muito quando a intenção é só ver o rosto de alguém. Corrigimos esse bug e colocamos tudo de volta na posição certa.
Slack 25.08.30
20 de agosto de 2025
Correções de bugs
- Nosso detector automático de URLs estava sendo um pouco exagerado, adicionando a formatação de link de volta ao texto após você removê-la. Existe um limite entre o corretor automático e o erro automático, e parece que o encontramos.
Slack 25.08.21
14 de agosto de 2025
- Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.
Slack 25.08.20
13 de agosto de 2025
Correções de bugs
- Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.
Slack 25.08.10
6 de agosto de 2025
Correções de bugs
- Organizamos as prateleiras, limpamos as janelas e fizemos uma faxina geral. Foi apenas uma manutenção de rotina para garantir que tudo está em ordem. Agora, vamos continuar a todo vapor!
Slack 25.07.50
1º de agosto de 2025
Correções de bugs
- Novo nome exibido? Aprovadíssimo. Infelizmente, o app não estava ligando os pontos e deixava as pessoas na mão quando elas tentavam @mencionar alguém cujo nome exibido não correspondia ao nome completo. Você escolhe como quer ser chamado. Nós apoiamos você, e agora o app também.
Slack 25.07.40
24 de julho de 2025
Correções de bugs
- De vez em quando, uma camada cinza cobria a interface do Slack, lembrando o frequente céu nublado dos meses de inverno. Um fenômeno interessante, mas que não tem nada a ver com o app (nem com essas notas). Com esta atualização, o céu do Slack volta a ficar limpo.
Slack 25.07.30
17 de julho de 2025
Correções de bugs
- Acabou a novela do botão “Voltar” do Android. Pois é... o comportamento era inconsistente. Às vezes, você precisava de três toques para sair de uma única tela. Depois de vários testes, nossos especialistas concluíram oficialmente que dois toques a mais era muito trabalho. Com esta atualização, o objetivo é voltar para uma era onde um bug desses sequer ousaria existir.
Slack 25.07.20
9 de julho de 2025
Correções de bugs
- Nesta semana temos melhorias tão pequenas que nem vale a pena mencionar, mas você sabia que é possível consultar versões antigas de nossas notas sempre que quiser? Descubra recursos! Confira o quanto evoluímos! Dê boas risadas! Está tudo disponível em https://slack.com/release-notes.
Slack 25.07.10
3 de julho de 2025
Correções de bugs
- Esta atualização pode ter mudado umas coisinhas que você nem percebe na hora. Mas esperamos que, no geral, você tenha a sensação de que está tudo certo. Sabe aquela emoção de estar por dentro das coisas? É sobre isso!
Slack 25.06.40
25 de junho de 2025
Correções de bugs
- Usuários mais atentos perceberam que duas versões do mesmo endereço de e-mail podiam aparecer quando um workspace era adicionado. Esse erro de duplicação ocorria quando alguém já tinha uma conta e aceitava um convite com o mesmo e-mail escrito em letras maiúsculas. Esse bug foi corrigido. Espera aí, melhor reforçar: ESSE BUG FOI CORRIGIDO.
Slack 25.06.30
19 de junho de 2025
Correções de bugs
- O app está muito melhor hoje do que ontem. É um fato científico, ninguém pode refutar. Que bom saber que você está por dentro de tudo!
Slack 25.06.20
11 de junho de 2025
Correções de bugs
- Não há nada importante para comunicar nesta semana. E também nada banal, pelo jeito. O trabalho segue a todo vapor, só que está acontecendo nos bastidores, como em uma peça de teatro. Nós estamos preparando o palco para o próximo ato.
Slack 25.06.10
4 de junho de 2025
Correções de bugs
- Menções específicas, como @canal e @aqui, não estavam aparecendo no menu de preenchimento automático após o toque no botão Escrever. Se isso tirou você do sério, a gente perdoa. Mas já está tudo corrigido.
- Os deep links para guias específicas dentro do app não funcionavam, estavam mais para um beco sem saída. A boa notícia é que já está tudo 100%. O que importa é que agora o clique dá certo.
Slack 25.05.40
28 de maio de 2025
Correções de bugs
- Não há nenhuma correção de bug a ser divulgada esta semana, mas com certeza teremos mais no futuro. Claro que falar sobre bugs não é nosso principal objetivo. No entanto, errar, adaptar, corrigir e consertar são o custo do amadurecimento. Esperamos que você esteja gostando desta aventura, onde quer que esteja.
Slack 25.05.30
21 de maio de 2025
Correções de bugs
- Esta atualização chama menos atenção, mas não deixa de ser importante, pois deixa o app mais rápido, mais simples e mais perto do nosso ideal.
Slack 25.05.20
14 de maio de 2025
Correções de bugs
- Trabalhamos muito nesta semana, e não é fácil descrever isso. Imagine um pato nadando em um lago. Debaixo d’água, ele está mexendo os pés freneticamente, mas na superfície tudo o que se pode ver é um pássaro se movendo delicadamente pela água. Nesta semana, o Slack é esse pato.
Slack 25.05.10
9 de maio de 2025
Correções de bugs
- Você já teve uma semana que parecia monótona, mas, ao se lembrar dela depois, percebeu que, na verdade, muita coisa aconteceu? Essa semana foi assim para o app.
Slack 25.04.50
30 de abril de 2025
Correções de bugs
- Os grupos de usuários com pontos no nome não estavam sendo automaticamente preenchidos da forma correta quando alguém digitava uma @menção. Nosso próprio grupo de engenheiros de apps móveis confirmou que esse bug foi corrigido... e ponto final.
Slack 25.04.30
16 de abril de 2025
Correções de bugs
- As mensagens programadas para serem enviadas posteriormente às vezes não eram enviadas. Com certeza este não era esse nosso intuito, mas você sabe o que dizem sobre boas intenções. Com esta atualização, o futuro será cheio de sucessos.
- Quando o recurso TalkBack era utilizado, algumas mensagens de erro não eram lidas junto com o campo que as ativaram. Se uma mensagem de erro do Slack está escrita, mas ninguém consegue a ouvir, ela realmente existe? Agora, a resposta é um "sim" alto e claro.
Slack 25.04.20
9 de abril de 2025
Correções de bugs
- Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!
Slack 25.04.10
2 de abril de 2025
Correções de bugs
- A postagem de um link de acionador para um fluxo de trabalho fazia com que a URL redirecionasse para um navegador, onde o fluxo de trabalho em questão apresentava falhas abruptamente. Pensando bem, isso é meio que o oposto de "fluxo". Esse "empaca trabalho" agora está desbloqueado.
Slack 25.03.40
26 de março de 2025
Correções de bugs
- Dentro das listas, os campos com emojis para os nomes não estavam sendo renderizados. Em vez disso, exibiam o texto de descrição. Esperamos que esta atualização deixe você contente.
Slack 25.03.30
19 de março de 2025
Correções de bugs
- Agora, uma breve mensagem para alegrar seu dia: o mundo é um lugar mais especial porque você faz parte dele e faz diferença na vida de outras pessoas de formas que você nem imagina. Ah, e dessa vez, não há nenhuma alteração de peso no app. Seja feliz mandando mensagens!
Slack 25.02.41
5 de março de 2025
Correções de bugs
- Trabalhamos muito nesta semana, e não é fácil descrever isso. Imagine um pato nadando em um lago. Debaixo d’água, ele está mexendo os pés freneticamente, mas na superfície tudo o que se pode ver é um pássaro se movendo delicadamente pela água. Nesta semana, o Slack é esse pato.
Slack 25.03.10
5 de março de 2025
Novidades
- Essa atualização mudou o botão “Voltar”, substituindo as setas no estilo iOS por setas no estilo Android. Pode não ser nossa atualização mais sofisticada ou tecnicamente avançada, mas é sempre bom ter mais uma seta como opção.
Slack 25.02.40
26 de fevereiro de 2025
Correções de bugs
- Às vezes, tocar no ícone de pesquisa (lupa) em um canal causava uma falha no app. Com certeza, não era esse o resultado que você buscava. Dito isso, se é uma correção de bug que você procura, já encontrou.
Slack 25.02.30
19 de fevereiro de 2025
Correções de bugs
- Rascunhos e mensagens programadas no app para Android não sincronizavam com o computador, ou seja, tudo o que você escrevia no celular ficava só por lá. Mas agora, essa novela acabou. A mensagem na nossa caixa de saída agora é: “A ponte entre o portátil e a tela do computador foi finalmente construída!”.
- Antes, quando você criava uma MD em grupo, uma mensagem dizia que “Ninguém mais pode entrar”. A boa notícia é que agora você tem a opção de adicionar pessoas às MDs existentes. Mil desculpas pela informação errada.
Slack 25.02.20
13 de fevereiro de 2025
Correções de bugs
- Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.
Slack 25.02.10
5 de fevereiro de 2025
Correções de bugs
- Agora, uma breve mensagem para alegrar seu dia: o mundo é um lugar mais especial porque você faz parte dele e faz diferença na vida de outras pessoas de formas que você nem imagina. Ah, e dessa vez, não há nenhuma alteração de peso no app. Seja feliz mandando mensagens!
Slack 25.01.50
29 de janeiro de 2025
Correções de bugs
- Agendar mensagens para um horário no passado (“hoje às 00:00”) estava causando um bug, literalmente, o que deu uma nova visão da frase "lugar certo, hora errada". Nossa nova mensagem de erro deve ser mais útil em vez de travar tudo (a viagem no tempo ainda está em beta fechado).
Slack 25.01.40
23 de janeiro de 2025
Correções de bugs
- Não temos nada de específico para destacar nesse lançamento, mas agradecemos a você por sempre acompanhar as atualizações.
Slack 25.01.30
16 de janeiro de 2025
Correções de bugs
- Para esta semana não temos uma super atualização, mas não deixa de ser importante. Nem todos os dias (ou atualizações) são especiais, mas cada dia em que estamos aqui é um bom dia. Esta também é uma boa atualização.
Slack 25.01.20
8 de janeiro de 2025
Correções de bugs
- Nesta semana temos melhorias tão pequenas que nem vale a pena mencionar, mas você sabia que é possível consultar versões antigas de nossas notas sempre que quiser? Descubra recursos! Confira o quanto evoluímos! Dê boas risadas! Está tudo disponível em https://slack.com/release-notes.
Slack 24.12.20
11 de dezembro de 2024
Correções de bugs
- Dessa vez, não há nada a ser comunicado. Bom, nada que dê para ver, mas há muita coisa acontecendo nos bastidores. Estamos trabalhando duro para aprimorar o Slack, só que dessa vez as coisas não são tão visíveis.
Slack 24.12.10
5 de dezembro de 2024
Correções de bugs
- Não há nada importante para comunicar nesta semana. E também nada banal, pelo jeito. O trabalho segue a todo vapor, só que está acontecendo nos bastidores, como em uma peça de teatro. Nós estamos preparando o palco para o próximo ato.
Slack 24.11.30
20 de novembro de 2024
Correções de bugs
- Agradecemos a atualização do app! As mudanças desta vez não vieram em resumos organizados, mas estamos fazendo tudo o que podemos para garantir que o app esteja funcionando da melhor maneira possível. Um brinde aos ganhos incrementais!
Slack 24.11.20
13 de novembro de 2024
Correções de bugs
- Os usuários que tentavam ver um perfil com o status “Fora do escritório” não tinham sorte nenhuma quando o app travava. Toda a experiência ficava completamente arruinada, e esse bug agora está resolvido.
Slack 24.11.10
6 de novembro de 2024
Correções de bugs
- Tocar em uma resposta da conversa nos resultados da pesquisa estava abrindo o canal correto, mas não a conversa em si. Sabemos que “em algum lugar ali” não é a forma mais eficaz de apresentar resultados. Agora, todos os problemas foram resolvidos e esperamos que sua paciência não tenha se esgotado nesse meio tempo.
- O mecanismo de envio de clipes de áudio estava instável, resultando em uploads com falhas e mensagens de erro que pareciam congeladas no tempo. Se você já precisou mudar seus planos porque um áudio não foi enviado, essa correção foi feita especialmente para você!
- Alguns temas do Slack deixaram a barra de status do Android, no topo da tela, bem difícil de enxergar. No design de apps, há muita coisa que a gente até gostaria que ficasse invisível, mas a barra de status não é uma delas.
- Os emojis agora não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Valorizamos a inclusão!
Slack 24.10.50
30 de outubro de 2024
Correções de bugs
- Você já teve uma semana que parecia monótona, mas, ao se lembrar dela depois, percebeu que, na verdade, muita coisa aconteceu? Essa semana foi assim para o app.
Slack 24.10.40
23 de outubro de 2024
Correções de bugs
- Há uma filosofia no universo de softwares que diz que você deve “falhar rápido”, mas acreditamos que não se trata de um app travar imediatamente após ser aberto. Seja qual for a velocidade de nossos pontos fracos, sempre tentamos “consertar mais rápido”.
- Você pode ter notado que o app no Android não permitia que você navegasse por seções em canvas privados com várias seções dentro deles. A privacidade é obviamente primordial, mas neste caso, estávamos mantendo as coisas misteriosas demais.
Slack 24.10.30
16 de outubro de 2024
Correções de bugs
- Pode ser difícil mensurar o progresso no momento presente, mas não é por isso que estava difícil monitorar os uploads de arquivos no Modo escuro. Iluminamos o caminho para que você saiba onde seu upload está em todos os momentos.
Slack 24.10.20
9 de outubro de 2024
Correções de bugs
- Os bugs foram corrigidos; o desempenho, aprimorado; o trabalho, feito; e o resultado, satisfatório. Aproveite o Slack com responsabilidade.
Slack 24.10.10
2 de outubro de 2024
Correções de bugs
- A formatação com marcação funcionava mais como um marcador permanente, com os comandos de encerramento sendo ignorados. E se uma pessoa quisesse aplicar itálico em uma palavra? O resto da mensagem também ficaria em itálico. Os limites são importantes, e agora o Slack vai respeitar os limites da sua formatação em marcação.
- Usuários que foram removidos de todos os workspaces em uma organização Enterprise ainda conseguiam executar ações em alguns desses workspaces, o que parecia… errado? Bem, se você tivesse que sair da sala, não poderia usar o controle remoto, certo?
- Os canais arquivados apareciam quando você abria “Pesquisar” e tocava na guia “Canais”. Embora ainda seja possível pesquisar por canais arquivados, demos uma arrumada nisso, e agora eles não serão exibidos quando você estiver só navegando.
- A classificação de listas por nome não estava ocorrendo de forma confiável no app para Android. Não sabemos exatamente como chamar esse problema, mas basta dizer que as coisas não estavam em ordem.
Slack 24.09.40
25 de setembro de 2024
Correções de bugs
- O relógio pode até ser um círculo chato, mas é bem útil para marcar reuniões. Por isso (e porque era definitivamente um bug), os perfis no Slack Connect voltarão a mostrar o horário local correto do usuário.
Slack 24.09.30
18 de setembro de 2024
Correções de bugs
- Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.
Slack 24.09.20
11 de setembro de 2024
Correções de bugs
- Há certas coisas que nos encantam só pela possibilidade de serem observadas: obras de arte de excelência, animais em seu habitat natural, uma pessoa fazendo uma baliza quase impossível. No entanto, a maioria não teria a mesma opinião sobre URLs particularmente longas, e é por isso que gostaríamos de pedir desculpas pela falha na exibição dos botões Continuar e Cancelar em nosso pop-up “Verifique este link novamente”.
- Quando mais de quatro status personalizados eram criados, ficava impossível rolar a página para baixo para ver a lista de status padrão do Slack, como se o app estivesse chateado e sem querer acreditar que sua preferência era criar os seus próprios status. Mas, há espaço para tradição e inovação: aproveite ambos no app mais uma vez.
Slack 24.09.10
4 de setembro de 2024
Correções de bugs
- O que importa é a jornada, não o destino, certo? Ok, às vezes o destino é o mais importante. Igual a quando você empaca em uma tela de carregamento infinita ao tentar entrar na sua conta usando links de e-mail com autenticação de dois fatores. Talvez a verdadeira autenticação tenha sido os amigos que fizemos ao longo do caminho? (Não foi.)
- Adicionando uma nova foto de perfil? Antes, se você escolhesse a opção “Permitir acesso limitado” à sua galeria de fotos, o app não aceitava nenhuma foto selecionada para upload. Acontece que éramos nós mesmos que limitávamos o acesso às fotos.
Slack 24.08.40
28 de agosto de 2024
Novidades
- Esta semana, não temos grandes novidades. Estamos apenas ajustando alguns detalhes para proporcionar uma experiência mais agradável. Se você encontrar algo que possa ser aprimorado, envie uma mensagem para feedback@slack.com.
Slack 24.08.30
21 de agosto de 2024
Correções de bugs
- Corrigido: as sugestões de MDs estavam aparecendo em ordem alfabética, e não do jeito mais prático, ou seja, ordenado pelas pessoas com quem você mais conversa. Desculpe, a todos aqueles que são os primeiros na lista de chamada, mas acabam de perder esse privilégio.
Slack 24.08.20
14 de agosto de 2024
Correções de bugs
- Não há nenhuma correção de bug a ser divulgada esta semana, mas com certeza teremos mais no futuro. Claro que falar sobre bugs não é nosso principal objetivo. No entanto, errar, adaptar, corrigir e consertar são o custo do amadurecimento. Esperamos que você esteja gostando desta aventura, onde quer que esteja.
Slack 24.08.10
7 de agosto de 2024
Correções de bugs
- As notificações de círculos em MDs não estavam chegando, o que leva a uma questão: quantas pessoas são necessárias para formar um círculo? É como perguntar se um navio continua sendo o mesmo depois de trocar todas as peças. Independentemente da resposta, acreditamos que, se há um bug, ele precisa ser corrigido, mesmo que ninguém tenha reclamado.
Slack 24.07.50
31 de julho de 2024
Novidades
- Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!
Slack 24.07.40
24 de julho de 2024
Correções de bugs
- A opção “Colar como texto sem formatação” estava mesmo sem funcionar corretamente, fazendo com que o app travasse imediatamente quando era selecionada. Remova a formatação sempre que quiser, pois este bug foi removido com sucesso.
- É possível ter excesso de coisas boas? Nosso seletor de emoji parece ter dito “sim”, já que estava com dificuldades para carregar cada nova linha de emojis. Nossos desenvolvedores escolheram o caminho oposto, corrigindo a questão subjacente. Aproveite o potencial ilimitado dessa abundância de emojis.
Slack 24.07.30
17 de julho de 2024
Correções de bugs
- Ao usar os filtros de pesquisa, como “em:#” ou “de:@”, você recebia exatamente zero resultados. A nossa sorte é que nossos engenheiros conseguiram chegar ao marco zero do problema. Nova questão: “Bugs em Pesquisa” — Resultados: 0.
- Nos workspaces do Enterprise Grid, filtrar por canais apenas a partir de um workspace específico tinha uma memória muito curta. Em especial, quando se navegava para fora do app e o retorno fazia com que todos os canais na organização voltassem à visualização. Uma semana e tanto para os filtros! Nós peneiramos o código e removemos todos os vestígios desse bug.
Slack 24.07.20
10 de julho de 2024
Correções de bugs
- Corrigido: o mundo não é o único lugar cheio de incertezas! Já reparou que no Slack o número de reações mostradas na visualização “Atividade” nem sempre correspondia ao número real de reacjis. Mas calma, mandamos embora esse bug junto com a dúvida sobre quantos reacjis seu post recebeu de verdade.
Slack 24.07.10
3 de julho de 2024
Novidades
- O inverno chegou, pessoal! Nenhuma atualização por aqui. Apenas boas energias.
Slack 24.06.40
26 de junho de 2024
Novidades
- Tudo está melhor do que antes. Pode confiar.
Slack 24.06.30
19 de junho de 2024
Novidades
- Essa atualização pode ter mudado umas coisinhas que você nem percebe na hora. Mas a esperamos que, no geral, você tenha a sensação de que está tudo certo. Sabe aquela emoção de estar por dentro das coisas? É isso mesmo!
Slack 24.06.20
12 de junho de 2024
Novidades
- Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!
Slack 24.06.10
5 de junho de 2024
Novidades
- Bugs foram resolvidos, o desempenho foi aprimorado, trabalhos de melhoria foram realizados e o resultado foi satisfatório. Aproveite o Slack com responsabilidade.
Slack 24.05.50
29 de maio de 2024
Novidades
- Às vezes, tudo o que você precisa é saber das partes mais importantes. É por isso que estamos lançando o recurso Destaques da IA do Slack. Assim, você escolhe canais específicos a serem resumidos automaticamente todos os dias e fica por dentro do que aconteceu logo de manhã. É como se fosse o “Nos capítulos anteriores…” da sua novela favorita. E agora, vamos ao que interessa!
Slack 24.05.40
23 de maio de 2024
Correções de bugs
- Nada importante para dizer desta vez. Mas se você é o tipo de pessoa que faz questão de ler cada nota todas as semanas, receba nossa calorosa saudação. Agradecemos por ficar por dentro de tudo que acontece em nosso pequeno bairro. Mais notícias em breve!
Slack 24.05.30
15 de maio de 2024
Novidades
- Fazemos esses lançamentos toda semana para manter um desempenho ideal. Porém, às vezes não há nenhuma informação específica que precisa ser divulgada. Então, vamos falar sobre alguns assuntos para os quais deveríamos dar prioridade na divulgação. Por exemplo, você sabia que pode manter pressionada uma mensagem no celular para defini-la como “não lida”, o que permite voltar à mensagem depois? Ou que é possível definir um lembrete para ver a mensagem mais tarde? Ah, já sabia? Vamos fingir que não dissemos nada, então. É isso.
Slack 24.05.20
8 de maio de 2024
Correções de bugs
- O seletor de emojis estava deixando os usuários na mão na hora de escolher aquele emoji incrível no fim da tela. Alguns deles eram personalizados e ficavam escondidos! Será que não seria melhor se a gente chamasse esse bug de "ajuste de rolagem personalizado"? É, acho que não! Desculpem esse nosso deslize.
Slack 24.05.10
1º de maio de 2024
Correções de bugs
- Corrigido: ocorria uma falha na hora de alternar entre workspaces fora da organização pelo menu “Ir para…”. É como se você entrasse no ônibus errado que estava lotado. Ninguém gosta disso. Desculpe por fazer você lembrar de um ônibus lotado.
- Corrigido: Ah, você queria ver mais resultados da pesquisa? Volte para o final da fila! Sempre que uma nova página de resultados da pesquisa era carregada, o app rolava automaticamente para o início. Isso não ajudava em nada, então já corrigimos o problema.
Slack 24.04.40
24 de abril de 2024
Novidades
- Conheça a IA do Slack! Nosso novíssimo conjunto de ferramentas de IA generativa permite a você pesquisar de forma mais inteligente, resumir conversas instantaneamente e muito mais. Vá para a Central de Ajuda e saiba como colocar a IA do Slack para trabalhar para você: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI
Slack 24.04.30
17 de abril de 2024
Correções de bugs
- Corrigido: você reparou que as sugestões de status personalizado para a sua organização estavam aparecendo no computador, mas não no celular? Aparentemente, aconteceu uma des-organização por aqui kkkkkkk. Brincadeira, pedimos desculpas.
Slack 24.04.20
10 de abril de 2024
Novidades
- Sente algo diferente no ar? Um certo "je ne sais quoi" que é difícil de identificar? O mundo parece mais brilhante, a música parece mais agradável...o que poderia ser? O app Slack foi atualizado e nós não vamos confirmar nem negar que somos os responsáveis por uma certa leveza que chega a você.
Slack 24.04.10
3 de abril de 2024
Novidades
- [ERRO: NOTAS DE VERSÃO NÃO ENCONTRADAS] Não pode ser… Certo, é verdade que não temos nenhuma correção específica para mencionar desta vez. No entanto, vamos usar este espaço para dizer que estamos sempre trabalhando para aprimorar o app. E também para mandar energia positiva. Esperamos que você comece o mês de abril com o pé direito.
Slack 24.03.40
27 de março de 2024
Novidades
- Trabalhamos duro nos bastidores para garantir que tudo esteja bem e funcionando como deveria. Se você encontrar algum problema, avise a nossa equipe pelo e-mail feedback@slack.com!
Slack 24.03.30
20 de março de 2024
Novidades
- Limpamos o código para garantir que tudo está funcionando bem. Slack — agora mais brilhante e sem marcas.
Slack 24.03.20
13 de março de 2024
Novidades
- Para esta semana não temos uma atualização de grandes proporções, mas não deixa de ser importante. Nem todos os dias (ou atualizações) são especiais, mas cada dia em que estamos aqui é um bom dia. Esta também é uma boa atualização.
Slack 24.03.10
6 de março de 2024
Novidades
- Existe algo mais assustador do que um canvas em branco ou arquivos fora de ordem? Sim, uma pesquisa do Slack sem a opção de filtrar canvas ou arquivos nos resultados. Mas, não se preocupe, essa atualização agora é uma melhoria permanente.
Slack 24.02.40
28 de fevereiro de 2024
Novidades
- Resolvemos alguns problemas no app para evitar detritos digitais. Você sabia que existiam “detritos digitais”? Eles ainda existem, mas não são algo com que você precisa se preocupar.
Slack 24.02.30
22 de fevereiro de 2024
Novidades
- Boas-vindas à sua atualização semanal com o Slack. A novidade de hoje: “Para ficar em dia”. Faça a triagem de mensagens não lidas instantaneamente, deslizando para marcar como lida e enviando respostas rápidas diretamente. E para aqueles momentos em que você se confunde, colocamos um botão Desfazer. É simples assim! Experimente o recurso Para ficar em dia hoje mesmo!
Slack 24.02.20
14 de fevereiro de 2024
Correções de bugs
- Os usuários de Android não conseguiam acionar fluxos de trabalho em canvas se o fluxo de trabalho fosse exibido como um URL. Na verdade, isso prejudicou o fluxo de trabalho. Os recursos do Slack não precisam de dress codes, portanto, independentemente de como você escolher exibir seu fluxo de trabalho, vamos executá-lo.
Slack 24.02.10
7 de fevereiro de 2024
Novidades
- Feliz fevereiro! Como vão as resoluções de Ano Novo? Não estamos aqui para julgar. Nossa resolução foi nunca escrever apenas "Correções de bugs e melhorias" em nossas notas de versão, mesmo quando não tivermos alterações específicas para destacar. Bem, parece que estamos mantendo nossa promessa.
Slack 24.01.50
31 de janeiro de 2024
Correções de bugs
- As respostas rápidas não estavam funcionando conforme o esperado, o que tornava a interação com as notificações mais demorada e complicada. Ninguém gostou disso. Essa atualização restaura a velocidade e precisão das suas respostas rápidas.
- A barra de navegação do Android estava encobrindo a visualização da caixa para escrever mensagens do Slack. É como se você estivesse segurando um mapa enquanto dirige. Será que revelamos nossa idade com essa referência? Vocês se lembram dos celulares tijolão? Do bug do milênio? Agora já está tudo certo.
- Mário Quintana escreveu: “O passado não reconhece o seu lugar: está sempre presente…”. Temos certeza de que ele estava falando sobre o bug em que círculos finalizados continuam aparecendo na Guia inicial. Mas como já disse Gandhi, “O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente”, e no agora, o bug já foi corrigido.
- Em um ato de desobediência, o teclado se recusou a aparecer na hora de criar um novo canal. Mudanças são difíceis, mas necessárias para quem quer crescer. Então, vá em frente! O teclado estará lá quando você precisar.
Slack 24.01.40
24 de janeiro de 2024
Novidades
- Organizamos as prateleiras, limpamos as janelas e fizemos uma faxina geral. Foi apenas uma manutenção de rotina para garantir que tudo está em ordem. Agora, vamos continuar a todo vapor!
Slack 24.01.30
17 de janeiro de 2024
Correções de bugs
- Corrigido: descobrimos que nomes de usuário com espaços estavam causando falhas no recurso de pesquisa. Eita! Ainda bem que conseguimos solucionar esse problema.
Slack 24.01.20
10 de janeiro de 2024
Correções de bugs
- Agora que as festas de fim de ano acabaram, pode ser que você esteja precisando dar um tempo na comunicação direta. Mas não é por esse motivo que a guia de MD estava aparecendo completamente vazia no Slack. Na verdade, era só um bom e velho bug. Ano novo, bugs novos, mas o mesmo app que você conhece e adora, fazendo sempre o melhor que podemos.
Slack 24.01.10
3 de janeiro de 2024
Correções de bugs
- Corrigido: o seletor de emojis, ao enfrentar problemas durante o carregamento, estava fazendo com que o app hibernasse rapidamente e sem avisar. Qual é o melhor emoji para uma falha repentina? Esperamos que esta última atualização provoque uma reação positiva (com ou sem emoji).
Slack 23.12.21
14 de dezembro de 2023
Correções de bugs
- Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.
Slack 23.12.20
13 de dezembro de 2023
Novidades
- Fizemos alguns ajustes pequenos demais para serem percebidos ou difíceis demais para serem explicados. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.
Slack 23.12.10
6 de dezembro de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: se você desenvolveu um app usando o Block Kit, deve ter notado que seus campos “plain_text_input” não estavam salvando o texto que foi inserido. Memória seletiva? Um leve esquecimento? Não importa a desculpa, foi corrigido.
- Corrigido: o app travava ao voltar a tela em um canal, o que não era o ideal (para dizer o mínimo). O tempo só pode se mover em uma direção, mas o histórico do seu canal deve estar sempre disponível para você.
- Corrigido: os links de mensagens agora funcionarão em diferentes workspaces, desde que você tenha entrado em ambos. Agora você está livre para navegar pelo app do Slack.
- Corrigido: as visualizações de imagens enviadas não estavam sendo renderizadas nos canais do Slack Connect. Se as visualizações devem funcionar em qualquer lugar, têm que funcionar nas conversas com os seus parceiros externos. Melhor ainda: elas devem funcionar em todos os lugares, e é exatamente para isso que esta atualização serve.
Slack 23.11.40
29 de novembro de 2023
Novidades
- Pequenas correções e ajustes no app. Que bom saber que você mantém seu app atualizado! Em caso de problemas, envie uma mensagem para nós pelo e-mail feedback@slack.com.
Slack 23.11.30
16 de novembro de 2023
Novidades
- Você já teve uma semana que parecia monótona, mas, ao se lembrar dela depois, percebeu que, na verdade, muita coisa aconteceu? Essa semana foi assim para o app.
Slack 23.11.20
8 de novembro de 2023
Correções de bugs
- Ouvimos dizer que, nas circunstâncias certas, o envio de um vídeo pode “quebrar a internet”. Acontece que fazer o upload de um vídeo também pode “quebrar o app Slack”. Nesse caso, a solução é clara e direta: o app não falhará mais durante os uploads de vídeos.
- “O bug era perfeito, corrigir duas vezes foi o único jeito!” Há alguns meses, corrigimos um bug em que rascunhos às vezes eram enviados para o canal errado em conexões instáveis. Achamos que tínhamos resolvido tudo, mas parece que deixamos um detalhe passar despercebido. Agradecemos muito sua compreensão.
Slack 23.11.10
1º de novembro de 2023
Novidades
- Agradecemos por atualizar o app! As mudanças desta vez não vieram em resumos organizados, mas estamos fazendo tudo o que podemos para garantir que o app esteja funcionando da melhor maneira possível. Um brinde aos ganhos incrementais!
Slack 23.10.40
25 de outubro de 2023
Novidades
- Esta atualização chama menos atenção, mas não deixa de ser importante, pois deixa o app mais rápido, mais simples e mais perto do nosso ideal.
Slack 23.10.30
18 de outubro de 2023
Novidades
- Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.
Slack 23.10.10
5 de outubro de 2023
Correções de bugs
- Faça de conta que não estamos aqui. Estamos apenas expulsando alguns intrusos. Pequenos bugs e detritos digitais, caiam fora!
Slack 23.09.40
27 de setembro de 2023
Novidades
- Alerta: esta é a última versão do Slack compatível com o Android 9. Sim, é difícil se despedir. Embora você ainda possa usar o Slack, precisará atualizar seu SO para receber todas as novidades chegando nas futuras atualizações. Agradecemos por nos ajudar a manter o Slack entre os campeões!
Correções de bugs
- Corrigido: MDs com usuários desativados continuavam aparecendo na seção Favoritos da barra lateral. Agora representaremos com mais precisão quando um contato favorito sai de cena.
- Corrigido: às vezes, as mensagens redigidas em um determinado canal estavam se sobrepondo ao texto do espaço reservado para entrada de mensagem em outros canais. Nossos especialistas descobriram que este não era um caso estranho, uma coisa do outro mundo, mas apenas um bom e velho bug.
Slack 23.09.30
20 de setembro de 2023
Grandes mudanças estão por vir. Nosso app vai passar por uma transformação! Estamos atualizando as versões para computadores e dispositivos móveis do Slack com visualizações totalmente novas e exclusivas, criadas para aumentar o nível de concentração, organização e produtividade. Talvez você não veja essas alterações de imediato dependendo do seu plano, mas fique de olho no Slack nas próximas semanas. Enquanto isso, leia sobre as novidades em nosso blog em SlackHQ.com.
Novidades
- Grid unificado: cansou de alternar entre os workspaces no Enterprise Grid? Agora, todos os canais de que você participa em uma organização são exibidos em uma única visualização. Bacana, né?
- Cabeçalhos e rodapés mais organizados: as seções MDs, Rascunhos, Conversas e Mais tarde agora são mais fáceis de acessar e ocupam menos espaço na tela. De nada.
- Atividade: uma seção Atividade totalmente nova que reúne menções, conversas, reações e apps em um só local. É como uma central que mostra todas as novidades em suas conversas.
- …e muito mais! Já dissemos que nosso blog tem todas as informações?
Slack 23.09.20
13 de setembro de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: em casos raros e com uma conexão bem fraca, os rascunhos eram enviados para o próximo canal que você abria, em vez de irem para o canal a que se destinavam. Já imaginou se os carteiros entendessem “Devolver ao remetente” como “Entregar na casa ao lado”? Nós corrigimos os erros e verificamos duas vezes nossos envios para garantir que isso não aconteça novamente.
Slack 23.09.10
6 de setembro de 2023
Novidades
- Faça de conta que não estamos aqui. Estamos apenas expulsando alguns intrusos. Pequenos bugs e detritos digitais, caiam fora!
Slack 23.08.50
30 de agosto de 2023
Novidades
- Esta semana temos melhorias tão pequenas que nem vale a pena mencionar, mas você sabia que é possível consultar versões antigas de nossas notas sempre que quiser? Descubra recursos! Confira o quanto evoluímos! Dê boas risadas! Está tudo disponível em https://slack.com/release-notes/android.
Slack 23.08.40
23 de agosto de 2023
Correções de bugs
- Como um contador de histórias que não consegue parar de falar, o recurso TalkBack lia uma mensagem inteira do Slack, mesmo quando você só queria ouvir um parágrafo, uma linha ou apenas uma única palavra. Não era um problema se você não curtia acelerar muito as coisas, mas para quem gosta, o TalkBack falará menos agora quando quiserem.
Slack 23.08.30
16 de agosto de 2023
Novidades
- Não temos nada de novo para anunciar esta semana, mas você sabia que é possível consultar nossas notas de versão antigas sempre que quiser? Descubra recursos! Confira o quanto evoluímos! Dê boas risadas! Está tudo disponível em https://slack.com/release-notes/android.
Slack 23.08.20
9 de agosto de 2023
Novidades
- Nomes longos de canais agora serão ajustados à sua barra lateral, #e-não-cortados-aleato…
Correções de bugs
- Corrigido: tocar nos links salvos de um canal resultava na mensagem “Algo deu errado”. A partir de agora, toda vez que um link funcionar é sinal de que “algo deu certo”.
- Corrigido: quando você mudava para a orientação Paisagem, o botão Enviar fazia cara de paisagem e não enviava nada. Mas isso foi corrigido, e agora você pode escrever (e enviar) mensagens em proporção panorâmica como se fosse um diretor de cinema.
- Corrigido: no compositor “Nova mensagem”, os nomes dos apps e dos bots não estavam aparecendo como opções para envio. Quem somos nós para impedir sua amizade com um robô? Adicionamos essas opções, mas aprender a se comunicar em código binário é com você.
Slack 23.08.10
9 de agosto de 2023
Novidades
- Corrigido: esta semana não tivemos muitas novidades, mas saiba que estamos sempre trabalhando para garantir que tudo funcione da melhor forma possível. Caso você note um recurso ou uma ferramenta que não está funcionando bem, envie um e-mail para feedback@slack.com.
Slack 23.07.40
26 de julho de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: os emojis estavam nos boicotando e quando você tentava usar o mesmo emoji personalizado várias vezes na mesma mensagem, apenas um aparecia na publicação. Dizem que menos é mais, mas quem disse isso não conhecia o prazer de se usar vários emojis personalizados repetidos. Problema resolvido e agora você já pode usar quantos emojis personalizados quiser.
Slack 23.07.30
19 de julho de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: “Slack Des-Connect?!” Lembra quanto você queria adicionar usuários do Slack Connect a uma MD em grupo e o app falhava? Seus problemas acabaram, pois já enviamos uma atualização de última hora para todos os smartphones.
- Corrigido: uma caixa de seleção com vontades próprias. Em alguns casos, ao responder a uma conversa com a opção “Também enviar para o canal” marcada, a caixa de seleção estava se desmarcando sozinha, sem que isso fosse notado. Adicionamos uma verificação adicional para garantir que isso não aconteça mais.
Slack 23.07.20
12 de julho de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: sem querer estourar o balão de ninguém, mas parece que os balões de conversa no Android às vezes continuavam aparecendo bem depois que as mensagens em questão já tinham sido lidas. Então nós aparecemos para resolver isso. Vamos soltar os balões!
Slack 23.07.10
5 de julho de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: ironicamente, nossa ilustração de lupa estava encobrindo os resultados das pesquisas. Esperamos que agora você consiga ver um pouco melhor sem ela.
Slack 23.06.40
28 de junho de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: “é agora ou nunca”. Essas eram suas únicas opções quando o app falhava após você responder a um convite para um círculo com “Chegarei em breve”. Sabemos que você tem outras coisas para fazer também. Não se preocupe. Vamos guardar seu lugar no círculo.
Slack 23.06.30
21 de junho de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: em MDs em grupo grandes, a programação de mensagem estava ativando a cláusula “sem volta”, ou seja, o app travava de repente se você tentava fazer alterações na tela de Rascunhos e enviados. Nós acionamos nossos incríveis engenheiros móveis, que entraram em ação e pegaram esse bug.
Slack 23.06.20
14 de junho de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: você deu uma olhada em um perfil no Slack e percebeu que a pessoa foi adicionada à sua lista de Mensagens diretas recentes? Não se preocupe, pois o problema das mensagens esquecidas não foi algo grave, apenas um bug comum. E já foi corrigido.
Slack 23.06.10
7 de junho de 2023
Novidades
- Atualizamos parte do texto e das ilustrações no app para deixar alguns fluxos mais claros e atrativos. É o mesmo lugar que você conhece e adora, mas fizemos uma pequena reforma antes de receber novas visitas.
Slack 23.05.50
31 de maio de 2023
Novidades
- Sabe quando você percebe que está acumulando tensão nos músculos e respira fundo para relaxar? Queremos que esta atualização seja assim, como um grande alívio. O Slack continua o mesmo, mas com um pouco menos de atrito.
Slack 23.05.41
26 de maio de 2023
Correções de bugs
- Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.
Slack 23.05.40
24 de maio de 2023
Novidades
- Os bugs foram corrigidos; o desempenho, aprimorado; o trabalho, feito; e o resultado, satisfatório. Aproveite o Slack com responsabilidade.
Slack 23.05.30
17 de maio de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: quando o tamanho da fonte de um dispositivo era definido como menor do que a opção padrão, as reações de emoji ficavam espremidas ou parcialmente cortadas. Essa não era a reação que nenhum de nós esperava.
Slack 23.05.20
10 de maio de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: quer “retornar” para um momento antes de a sua mensagem ser enviada? Nós descobrimos que, quando você escrevia em japonês com um teclado externo, a tecla Return enviava a mensagem em vez de inserir uma quebra de linha. Demos “Enter” em uma correção e “enviamos” o bug para longe.
Slack 23.05.10
3 de maio de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: nós removemos a opção de mencionar @aqui ou @canal em uma mensagem direta (MD). Lá, essas menções eram desnecessárias, redundantes e repetitivas. E mais, elas faziam com que o app travasse de vez, o que não era nada legal. Cada mensagem em uma MD gera uma notificação como uma @menção. Por isso, tudo o que você precisa são suas maravilhosas palavras.
Slack 23.04.40
26 de abril de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: por vezes, a renderização das reações de emoji estava falhando, fazendo com que apenas quadrados cinzas aparecessem. E podemos concordar que isso era bem sem graça. Uma mensagem sem uma reação é como uma folha em branco. Agora seu reacji terá cores bem vivas.
Slack 23.04.30
19 de abril de 2023
Novidades
- Olá, procurando notas de versão? Nós nos perguntamos onde você está e o que faz. Está se sentindo só, pois não temos nenhuma nota eficaz? Diga para nós como conquistar seu coração. Não fazemos a mínima ideia. Mas, antes de tudo, não temos nenhuma nota para você, nem na areia.
Slack 23.04.20
12 de abril de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: nosso app estava levando algumas coisas para o lado pessoal. Por exemplo, quando os usuários tentavam usar a função "Cortar" no texto que aparece após um bloco de código, o Slack travava. Mas, não se preocupem, já corrigimos o bug e nenhum código foi prejudicado no processo.
- Corrigido: o que pode ser indicado como um nome? O nome de usuário no Slack? Ih, foi mal. Deveríamos mostrar o nome real dos usuários no cabeçalho do canal de MD em vez do nome de usuário no Slack. Esse engano já foi corrigido.
Slack 23.04.10
5 de abril de 2023
Novidades
- Não há nenhuma correção de bug a ser divulgada esta semana, mas com certeza teremos mais no futuro. Claro que falar sobre bugs não é nosso principal objetivo. No entanto, consertar deslizes e erros faz parte da vida e ajuda todos a evoluir. Esperamos que você esteja gostando desta aventura, onde quer que esteja.
Slack 23.03.50
29 de março de 2023
Novidades
- Nenhuma notícia é uma boa notícia! Bem, ter notícias pode ser uma boa notícia, assim como não ter notícia nenhuma pode levar a incertezas e especulações, o que é igual a uma má notícia. Mas, neste caso, nossa falta de notícias é uma coisa boa. Ou, pelo menos, não é uma coisa ruim. Não ter nenhuma notícia está bom. Deixa pra lá.
Slack 23.03.40
22 de março de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: se você notou que as letras miúdas não estavam tão visíveis nas imagens, provavelmente foi porque nossa função de “zoom” estava meio estranha. Agora está tudo de volta ao normal.
- Corrigido: você sente que não consegue sair do lugar? Ao criar listas com marcadores e pontos, todo número após um marcador virava “1”. Um brinde ao progresso, ao nosso e ao seu.
Slack 23.03.30
15 de março de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: de vez em quando, o app ficava empacado tentando carregar a visualização de Rascunhos, o que impedia você de ver as mensagens não enviadas. Pense nesse bug como um rascunho que foi enviado sem revisão.
Slack 23.03.20
8 de março de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: as conversas ficaram um pouco confusas. Os carimbos de data e hora das mensagens dentro das conversas não continham o ano. Boas conversas (sejam elas digitais ou físicas) devem durar mais de um ano, então adicionamos essa informação no carimbo de data e hora.
- Corrigido: ao criar links para mensagens arquivadas, o nome completo do autor era mostrado, mesmo se você tivesse optado por mostrar Nomes exibidos. Quando uma preferência não é honrada, qual é o nome disso? Resposta: um bug que deve ser corrigido e depois arquivado.
Slack 23.03.10
1º de março de 2023
Novidades
- A partir de 6 de março, não será mais possível conectar algumas versões mais antigas do Slack. Se você atualizou no último ano, não precisará realizar nenhuma ação. Se está há mais de um ano sem atualizar, bom, provavelmente não está lendo essa mensagem, mas vamos deixá-la aqui para a posteridade. Resumindo, mantenham seus apps atualizados, pessoal. Nossa equipe de suporte agradece!
Correções de bugs
- Corrigido: usuários que gostam de suas caixas de entrada sempre vazias já podem comemorar. Finalmente conseguimos detectar um bug que estava fazendo com que os canais aparecessem como não lidos mesmo que já tivessem sido verificados. Agora você pode se concentrar no que importa, sem se distrair achando que há mensagens não lidas nos canais.
Slack 23.02.40
22 de fevereiro de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: em vez de mostrarmos indicadores visuais dos arquivos que você estava enviando no campo de mensagem, nós... os armazenávamos em outro lugar. Em outras palavras, não era possível vê-los, o que, de certa forma, impossibilitava todo o lance de visualizar a mensagem. Agora os indicadores estão de volta. Desculpe!
Slack 23.02.30
13 de fevereiro de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: nós ficamos sabendo que inserir texto no campo “Ir para…” não retornava nenhum resultado. Não queríamos tirar conclusões precipitadas, mas tinha cara de ser um bug. Por isso, nossos corajosos engenheiros entraram em cena e implantaram uma correção. Agora você pode ir para onde quiser.
Slack 23.02.20
9 de fevereiro de 2023
Novidades
- Compartilhe sua tela de qualquer lugar nos círculos! Basta abrir o menu Mais opções após iniciar um círculo e tocar em Compartilhar tela. Também é possível colocar o app Slack em segundo plano para continuar compartilhando qualquer conteúdo no seu dispositivo.
Correções de bugs
- Corrigido: os canais arquivados apareciam por engano na lista de notificações específicas do canal, recusando-se a deixar o passado no passado. “Lamentamos, mas o canal que você está tentando acessar não está mais disponível”. Mesmo assim, é possível desarquivar os canais quando oportuno.
Slack 23.01.40
26 de janeiro de 2023
Novidades
- Você pode ser multitarefa e nós também. Agora, os clipes de vídeo podem ser minimizados em janelas menores, permitindo que você continue a reprodução enquanto trabalha em um clipe estável.
Correções de bugs
- Corrigido: ao tocar no nome de um bot no menu de preenchimento automático, surgia uma sequência aleatória de letras e números, o que era... curioso? Provocativo? Uma reflexão sobre o anonimato dos programas que fazem tanto por nós? Eis o mistério e o bug.
- Corrigido: qual é o som de uma mão só batendo palma? Como você digita uma mensagem sem teclado? Pelo menos um desses enigmas pode ser resolvido. Agora, o teclado fica à vista mesmo depois de tocar em “Nova mensagem”.
Slack 23.01.30
19 de janeiro de 2023
Novidades
- Anúncio de utilidade pública: você sabia que é possível definir lembretes no Slack? Selecione “Definir um lembrete” após manter uma mensagem pressionada ou digite “/lembrar-me” em qualquer lugar do Slack, e o Slackbot o avisará na hora marcada.
Slack 23.01.20
12 de janeiro de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: o nosso simpático banner “Entrar no canal para responder a esta conversa” estava atrapalhando a visão da última mensagem de cada conversa, o que era bem antipático da parte dele. Agora, você verá toda a conversa antes de decidir se quer participar dela.
Slack 23.01.10
4 de janeiro de 2023
Novidades
- Dá para acreditar que já estamos em 2023? Chegou o momento de refletir sobre o que fizemos e também de olhar para o futuro. Portanto, esta atualização não traz grandes alterações, mas estabelece as bases para o que está por vir. O Slack não mudou; você não mudou. Mas estamos um pouquinho melhores do que antes. Feliz ano novo!
Slack 22.12.20
15 de dezembro de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: “Quem sou eu?”, você deve ter pensado quando notou que o comando “/eu” não deixava mais o texto em itálico. Pedimos desculpas se causamos uma crise de identidade. Um grande sábio uma vez disse que “Não há ninguém vivo que seja mais você do que você”. Então, relaxe, porque os comandos do Slack não vão mais interferir na sua personalidade.
Slack 22.12.10
7 de dezembro de 2022
Novidades
- Você já teve uma semana que parecia monótona, mas, ao lembrar-se dela, percebeu que ela foi bem agitada? Essa semana foi assim para o app.
Slack 22.11.40
30 de novembro de 2022
Novidades
- Os menus são essenciais para acessibilidade, então adicionamos uma nova tecla para abrir o menu principal do app. Pressionar a tecla Alt agora expandirá imediatamente o menu (antes essa ação apenas focava seu cursor nessa seção). Esperamos que essa pequena mudança ajude você a manter o foco dentro do Slack.
Slack 22.11.30
16 de novembro de 2022
Novidades
- Pequenas correções e ajustes no app. Que bom saber que você está por dentro de tudo! Em caso de problemas, envie uma mensagem para a gente pelo e-mail feedback@slack.com.
Slack 22.11.20
9 de novembro de 2022
Essa semana não tivemos muitas novidades, mas saiba que estamos sempre trabalhando para garantir que tudo funciona da melhor forma possível. Caso você note um recurso ou uma funcionalidade que não está funcionando bem, envie-nos um e-mail para feedback@slack.com!
Slack 22.11.10
2 de novembro de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: de vez em quando, as configurações personalizadas da barra lateral (como a classificação de canais por atividade recente e a opção de recolher seções do canal) voltavam ao padrão sem nenhuma explicação lógica. E olha que coincidência: agora que o Halloween acabou, o problema foi resolvido.
Slack 22.10.50
26 de outubro de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: pesquisas com caracteres japoneses inevitavelmente não geravam resultados (mesmo se correspondessem a várias mensagens). Pedimos perdão! Ficamos sem palavras.
- Corrigido: notificações de MDs e mensagens de bots sempre estavam mostrando o avatar padrão em branco. Embora cada nova mensagem pudesse ser de um admirador secreto, os nomes acabavam com o mistério.
- Corrigido: se você postasse uma mensagem em uma conversa, mantivesse ela pressionada e depois tocasse em “Enviar resposta para o canal”, nada acontecia. Vamos pôr a culpa disso em “problemas de abastecimento”.
Slack 22.10.40
19 de outubro de 2022
Novidades
- Se você é o tipo de pessoa que se acalma limpando as coisas, encontre a paz onde quer que esteja movendo canais entre seções em sua barra lateral (desde que você já tenha criado essas seções no app para computador). Já que móveis são caros, que tal redecorar sua barra lateral?
Slack 22.10.20
12 de outubro de 2022
Novidades
- Agora você pode se expressar ainda mais com vídeos, reações de emoji ao vivo e muito mais! Todos esses recursos estão disponíveis nos círculos em dispositivos móveis.
Correções de bugs
- Corrigido: se uma árvore cai na floresta e ninguém está perto para ouvir, ela fez barulho? Se o Slack tem um botão “Baixar” e nada acontece quando você toca nele, esse botão existe? Vamos deixar essas questões para os filósofos. O que interessa é que o download de anexos já está funcionando de novo.
- Corrigido: na primeira vez que você tentou usar a câmera no app, é possível que você tenha encontrado um erro vago e confuso relacionado às permissões. Não leve para o lado pessoal; é que o app não sabia quem você era. A partir de agora, ele está mais receptivo.
Slack 22.09.40
26 de setembro de 2022
Novidades
- Como já disse Madonna, nós estamos vivendo em um mundo material, e agora o Slack é compatível com os ícones do Material Design na tela inicial. Nós esperamos que essa experiência seja enriquecedora.
Slack 22.09.30
19 de setembro de 2022
Novidades
- Nós queremos notificar sobre uma notificação que você vai ver caso tenha desativado as notificações no Slack. Se você é alguém que diz não às notificações, toque no botão para nos notificar da sua preferência, e não vamos incomodar novamente.
- Nós adicionamos selos “ALT” a imagens que têm descrições ou texto alternativo. Toque no selo para ler o contexto adicional da imagem e lembre-se de que boas descrições são muito importantes para quem usa leitores de tela. Estamos todos juntos nessa!
Slack 22.09.20
12 de setembro de 2022
Novidades
- Trabalhamos duro nesta semana, e não é fácil descrever isso. É como um pato nadando em um rio. Debaixo d’água, ele está mexendo os pés freneticamente, mas na superfície tudo o que se pode ver é um pássaro se movendo delicadamente no rio. Nesta semana, o Slack é esse pato.
Slack 22.09.10
6 de setembro de 2022
Novidades
- Agora, quando você seleciona texto em uma mensagem que está escrevendo, a barra de formatação aparece automaticamente. Assim, é possível recortar, copiar ou colar com um toque. É como quando você está prestes a espirrar e alguém oferece um lencinho antes desse terrível momento.
Slack 22.08.50
29 de agosto de 2022
Novidades
- Esta é a versão final do Slack que vai funcionar no Android 8.0 ou 8.1. Mas isso não precisa ser um adeus definitivo. Basta atualizar seu dispositivo para o Android 9.0 ou uma versão mais recente e continuar conosco.
Correções de bugs
- Corrigido: “The Sound of Silence” é uma ótima música, mas o som real do silêncio não é tão legal em um círculo. Por isso, nós pedimos desculpas a todos os usuários de dispositivos Xiaomi que tiveram problemas de áudio. Agora, podem continuar suas conversas nos círculos.
Slack 22.08.40
22 de agosto de 2022
Novidades
- Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!
Slack 22.08.30
15 de agosto de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: ao programar uma mensagem para ser enviada depois, surgia um banner de confirmação que perseguia você por todos os canais, aparecendo em momentos impróprios. Era algo confuso e até um pouco assustador, como essas pinturas que seguem você com os olhos. A situação já foi controlada.
Slack 22.08.20
8 de agosto de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: ao começar a editar o seu perfil e depois cancelar as edições feitas, às vezes ocorria o processamento incorreto dos botões na parte superior da tela. Você tem o direito de mudar de ideia. E quando isso acontecer, todas as suas opções estarão lá de novo, exatamente onde ficaram.
Slack 22.08.10
1º de agosto de 2022
Novidades
- Trabalhamos duro nos bastidores para garantir que tudo esteja bem e funcionando como deveria. Se você encontrar algum problema, avise a nossa equipe pelo e-mail feedback@slack.com!
Slack 22.07.30
25 de julho de 2022
Novidades
- Os cabeçalhos na parte superior das conversas foram atualizados para serem mais informativos, menos confusos e com um visual mais claro. Agora você verá todos os favoritos ou mensagens fixadas ao lado da contagem de membros. Além disso, ao tocar no mesmo texto, essa ação o levará à tela de detalhes da conversa.
Correções de bugs
- Corrigido: os apps estavam mostrando as datas dos próximos eventos, mas não os horários de início agendados. Sabemos que a vida é mais emocionante quando estamos abertos a surpresas, mas também pode ser mais confusa e nos fazer perder reuniões.
- Corrigido: os banners de notificação estavam sem o botão “Responder”, dando a cada novo alerta o ar de uma coletiva de imprensa em que não era possível fazer perguntas. A opção para responder está de volta. Portanto, fale à vontade!
Slack 22.07.20
18 de julho de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: Você tem a sensação de déjà vu quando está no Slack? É provável que seja um bug que está direcionando você para o canal visualizado mais recentemente no lugar do canal que você tocou na barra lateral.
Slack 22.07.15
11 de julho de 2022
Novidades
- Dessa vez, não há nada a ser comunicado. Bom, nada que dê para ver, mas há muita coisa acontecendo nos bastidores. Estamos trabalhando duro para aprimorar o Slack, só que dessa vez as coisas não são tão visíveis.
Slack 22.07.10
5 de julho de 2022
Novidades
- Não há nada importante para comunicar esta semana. E também nada banal pelo jeito. O trabalho segue a todo vapor, só que está acontecendo nos bastidores como em uma peça de teatro. Nós estamos preparando o palco para o próximo ato.
Slack 22.06.25
27 de junho de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: As pessoas que utilizam filtros de luz de terceiros podem ter se deparado com botões e outros controles que não respondiam enquanto o filtro estava ativado. Fique tranquilo, não será preciso abrir mão dos seus filtros e ser obrigado a começar a postar a hashtag #nofilter. Nós corrigimos esse problema.
Slack 22.06.20
20 de junho de 2022
Novidades
- Não temos mais atualizações para compartilhar esta semana, mas estamos fazendo o planejamento de base para futuras mudanças nesta versão. Talvez pareça muito vago, mas gostaríamos que você pensasse nisso como algo misterioso e intrigante.
Slack 22.06.15
13 de junho de 2022
Novidades
- Não houve nenhuma grande mudança. Às vezes, a melhor forma de medir o progresso é olhar para trás e ver o quão longe você chegou. Você sabia que o Slack já foi uma empresa de jogos? Louco, né?
Slack 22.06.11
24 de maio de 2022
Novidades
- Trabalhamos duro nesta semana, e não é fácil descrever isso. É como um pato nadando em um rio. Debaixo d’água, ele está mexendo os pés freneticamente, mas na superfície tudo o que se pode ver é um pássaro se movendo delicadamente no rio. Nesta semana, o Slack é esse pato.
Slack 22.05.20
23 de maio de 2022
Novidades
- Atualizamos a lista de canais para que você possa classificá-los por atividade recente. Agora, as preferências de classificação configuradas no computador serão sincronizadas com a exibição do seu dispositivo móvel. Você também verá as três MDs mais recentes listadas na Guia inicial, para maior facilidade.
Correções de bugs
- Corrigido: as imagens e vídeos não estavam exibindo nenhuma visualização, uma experiência que alguns acharam “misteriosa e emocionante”, mas que a maioria achou “defeituosa e irritante”.
- Corrigido: selecionar um emoji fazia com que o teclado automaticamente se ocultasse, o que era problemático se você quisesse continuar escrevendo a mensagem. Ele agora reaparece imediatamente, no lugar de entender que cada emoji encerra sua mensagem, como um carimbo de finalização.
Slack 22.05.10
9 de maio de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: quando uma mensagem era excluída, ela ocasionalmente ficava no app para dispositivos móveis por mais tempo do que o adequado. Veja aqui, de forma rápida e fácil, as mensagens excluídas. (Código do Slack 22.05.10)
- Corrigido: blocos de código de várias linhas não eram legíveis no modo escuro. Embora o “modo escuro” seja, sem “sombra de dúvidas” (perdoe-nos o trocadilho), ideal para facilitar a leitura em algumas situações, de forma geral é uma funcionalidade útil para apenas algumas ocasiões específicas.
- Corrigido: se você virasse seu dispositivo para o modo paisagem ao editar seu perfil, o botão para salvar suas alterações desapareceria. Esse era um comportamento intencional, para que você pudesse parar e refletir sobre a sua vida e todas as alterações pelas quais passamos. Brincadeirinha. Na verdade, era um bug.
Slack 22.04.20
25 de abril de 2022
Novidades
- Agora, uma breve mensagem para alegrar seu dia: o mundo é um lugar mais especial porque você faz parte dele e faz diferença na vida de outras pessoas de formas que você nem imagina. Ah, e dessa vez, não há nenhuma alteração de peso no app. Seja feliz mandando mensagens.
Slack 22.04.10
11 de abril de 2022
Novidades
- Abra o Quick Switcher para descobrir que as pesquisas vão retornar canais com traços em seus nomes, de forma mais precisa. Se as suas expectativas já estavam traçadas, pedimos um pequeno ponto de paciência para traçar novos planos.
Correções de bugs
- Corrigido: ao fazer upload de uma nova foto do perfil, às vezes ocorria uma falha, deixando as pessoas limitadas às fotos antigas, como se fosse uma péssima foto da carteira de motorista. Ao contrário da crença popular, não é nossa intenção que o Slack seja como comparecer a uma marcação no Detran. Por isso, você poderá tirar uma nova foto, para a sua satisfação.
- Corrigido: em alguns dispositivos, ao tocar em uma notificação ocorria uma situação estranha em que, ao sair da conversa, você sempre retornava à mensagem da notificação que você tocou. Era um fenômeno confuso, tanto para testemunhar quanto para explicar, e estamos aliviados por não passar por essa experiência novamente.
Slack 22.03.20
28 de março de 2022
Novidades
- Agora o tamanho do app Slack, isto é, a quantidade de dados baixados, está um pouco menor, mais leve, mais compacto. Mais eficiente. Elegante. Projetado nos mínimos detalhes. Simplificado. Reduzido ao essencial. Sabe como é, ao contrário deste texto.
Correções de bugs
- Corrigido: quando você alterava as configurações de notificação de um canal específico, isso geralmente não funcionava. Não de um jeito divertido, tampouco de um modo que te ensinasse algo importante ao longo da sua jornada em busca de algo maior. Só não fazia o que era para fazer. Às vezes, adversidades não trazem nenhuma lição consigo. Enfim, agora você vai conseguir alterar as notificações sem problemas.
Slack 22.03.10
14 de março de 2022
Novidades
- Quando estiver visualizando um canal antes de entrar nele, agora você verá uma descrição junto com nome do canal, para saber do que se trata. Agora, se você se deparar com um canal chamado #as-corujas e não tiver certeza se é um canal voltado para ornitólogos, pessoas com insônia ou graduandos em letras, você poderá descobrir lendo a descrição.
- Se você é uma pessoa cujo dia de trabalho não começa às 9h (ou se acha que os alertas do Slackbot deixam você mais para baixo do que para cima), agora você pode escolher quando seus lembretes “Amanhã” ou “Na próxima semana” aparecerão. Acesse Preferências > Notificações para definir o padrão que melhor funciona para você.
- Nós amamos emojis. Mas, às vezes, eles podem poluir visualmente a tela, principalmente quando ela é pequena e portável. Então, pedimos aos nosso cientistas que definissem “uma quantidade mais razoável” de reacji para serem exibidos, e a resposta foi 9. Mas não se preocupe. Você ainda pode ver o quadro completo de reações, basta um toque.
Slack 22.02.20
28 de fevereiro de 2022
Novidades
- Vamos clicar duas vezes nisto: se a sua organização permitir editar as mensagens, você pode corrigir aquele erro ortográfico mais rápido do que nunca. Basta tocar duas vezes nas mensagens para abrir a vista de edição.
- Você já respondeu a uma conversa e só depois percebeu que deveria ter enviado a resposta para o canal principal? Nós também. É por isso que agora é possível, de forma retroativa, compartilhar as mensagens de conversas com o resto do canal. Basta pressionar e segurar a mensagem em questão; em seguida, selecione “Enviar resposta ao canal” e conceda a atenção que o tema merece.
- Anteriormente, imagens, adesivos e emojis de teclados personalizados não eram compatíveis com o Slack, o que gerava uma insatisfação particular por não ser possível expressar suas ideias com o meme ou GIF específico que você tinha em mente. Agora oferecemos suporte para isso, e esperamos que você fique satisfeito com esse apoio.
- A partir de agora, quando você enviar uma mensagem direta a alguém pela primeira vez, verá os pronomes adequados para se dirigir à pessoa exibidos no início da conversa. Esperamos que isso seja um pequeno passo para promover mais respeito entre os colegas.
Slack 22.02.10
14 de fevereiro de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: se você é alguém com muitos workspaces, tentar sair de um deles fazia com que o app travasse. Algumas pessoas também relataram que ouviram sussurros de “não vai sair ninguém” quando o app se recusou a sair do workspace. Agora você pode sair a qualquer momento.
- Corrigido: ao tentar editar o seu perfil, o teclado estava na frente do campo de entrada de texto, sendo impossível rolar para baixo e ver as suas edições. Gostaríamos de dizer que é o tipo de situação que ajuda a formar caráter, mas sabemos que no fundo é um bug que só gerou incômodo.
Slack 22.01.30
31 de janeiro de 2022
Novidades
- Tem preferência por URLs tocáveis ou sublinhadas? Incluímos no menu Preferências uma nova opção de Acessibilidade para aumentar a visibilidade das palavras que, na verdade, são links.
Correções de bugs
- Ao manter pressionada uma URL, abre um menu com vários prompts, mas nenhum deles funciona. Poderíamos dizer que tal situação é um falso dilema, mas isso implicaria que nenhuma dessas alternativas eram, de fato, opções reais.
- Em certos dispositivos, as pessoas visualizavam prompts para “Entrar no círculo que está acontecendo agora”, mas logo descobriam que não era possível entrar no círculo nem descartar o banner. Imaginamos que se trata da mesma sensação de ser convidado para uma festa onde você é barrado na porta, e lamentamos muito isso.
- Ao tentar arquivar um canal compartilhado no Slack Connect, ocorria um erro desnecessário. Um erro que era até mesmo incorreto. Talvez o erro real era todos os erros que fomos acumulando no caminho.
- Os usuários de tablets informaram que quando alguém parava de compartilhar a tela em uma chamada, ocorria uma falha abrupta no app. É importante saber compartilhar, mas é igualmente importante aprender a não entrar em colapso quando o momento do compartilhamento acabar.
Slack 22.01.20
18 de janeiro de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: se você abria a guia MDs e rolava para cima e para baixo várias vezes, talvez tenha percebido que o texto de visualização era lentamente substituído por várias cópias da palavra “Você”. Parece que nosso lema “Novo Ano, Novo Você” foi longe demais.
Slack 22.01.11
7 de janeiro de 2022
Correções de bugs
- Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.
Slack 22.01.10
3 de janeiro de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: Se uma mensagem era marcada manualmente como não lida, é possível que o app deixasse de permitir que a mesma mensagem voltasse a ser marcada como lida. Ao longo do tempo, melhorias são sempre feitas. Por exemplo, os estados de leitura de mensagens agora apresentam uma interface muito mais flexível e adequada.
Slack 21.12.10
6 de dezembro de 2021
Novidades
- Nenhuma notícia é uma boa notícia! Bem, ter notícias pode ser uma boa notícia, assim como não ter notícia nenhuma pode levar a incertezas e especulações, o que é igual a uma má notícia. Mas, neste caso, nossa falta de notícias é uma coisa boa. Ou, pelo menos, não é uma coisa ruim. Não ter nenhuma notícia está bom. É isso.
Slack 21.11.20
15 de novembro de 2021
Novidades
- A lista de canais acabou de ficar mais fácil de controlar! Toque e segure em qualquer canal ou MD na Guia inicial para marcar uma conversa como lida, silenciar notificações, copiar o nome do canal ou sair dele. Tudo isso de forma rápida e fácil.
Slack 21.11.10
1º de novembro de 2021
Correções de bugs
- Se você é uma daquelas pessoas que prefere usar uma configuração de zoom e de fonte nos valores máximos na sua tela, deve ter percebido que o campo de edição de texto estava sendo empurrado para fora da tela. O nosso objetivo é que todos os elementos na tela sejam visíveis e funcionem juntos em harmonia. Portanto, o editor agora permanece sempre visível, não importa o quanto a imagem seja ampliada. 🔬
Slack 21.10.20
18 de outubro de 2021
Novidades
- A partir de agora, as novas reações de emoji vão aparecer imediatamente na visualização Todas as conversas, porque é cansativo ter que ficar trocando de contexto só para ver se as pessoas riram das suas piadas sobre a série Round 6.
- Se você usar o Slack Connect para compartilhar um canal privado com outra organização, vamos assegurar que o canal se mantenha privado. Ou seja, ao aceitar um canal privado compartilhado, não existe a opção de torná-lo público. Mais tranquilidade para você, mais segurança para todos.
Slack 21.10.10
4 de outubro de 2021
Novidades
- A partir de agora, você pode gravar clipes de vídeo e áudio diretamente no Slack. Inclua um recurso audiovisual para as atualizações da sua equipe, fale sobre feedback ou apenas dê um alô. Quer dar a sua opinião sobre uma reunião breve? É melhor falar com o seu gerente.
- A lista de canais está um pouco mais intuitiva. A partir de agora, você vê os avatares ao lado das suas mensagens diretas; e no caso de conversas em grupo com muitos nomes, acrescentamos um pouco mais de espaço para que você possa ver exatamente com quem está falando.
- Agora, as seções de canais podem ser recolhidas ou ampliadas com o toque do seu dedo, permitindo uma experiência mais focada e organizada.
Correções de bugs
- Corrigido: os uploads de arquivos estavam impossibilitados nos canais do Slack Connect, frustrando o objetivo de “Conexão” desses canais. Considerando que os administradores tenham ativado a permissão para esta ação, você já pode fazer uploads novamente, para a sua grande satisfação.
Slack 21.09.20
20 de setembro de 2021
Novidades
- Pequenas melhorias foram feitas e correções de bugs ocorreram, mas são imperceptíveis, atuando nos bastidores de forma silenciosa e apenas fazendo seu trabalho para o funcionamento interno do app, tornando as coisas um pouco melhor.
Slack 21.09.10
7 de setembro de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: ao tocar na opção de pesquisa no teclado do Android enquanto uma pesquisa ativa estava em andamento, ocorria um ciclo de feedback de metapesquisas, o que podia gerar uma falha. O problema é que o app não gostou de enfrentar a crise existencial de ter que realizar uma pesquisa dentro de uma pesquisa. Uma pergunta dentro de uma pergunta. Uma lacuna dentro de uma lacuna. Onde estamos afinal?
Slack 21.08.20
23 de agosto de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: quando o usuário buscava um emoji ou pesquisava por pessoas em uma versão mais antiga do Android, o botão Voltar parava de funcionar. Isso foi corrigido, agora se você estiver fazendo uma dessas coisas, será possível usar o botão Voltar para retornar ao ponto anterior. Isso aí!
Slack 21.08.10
9 de agosto de 2021
Novidades
- Esta é a última versão do Slack compatível com Android 6 e 7. Além disso, a partir de 1º de setembro, será necessário atualizar para Android 8 ou mais recente para continuar usando o Slack. Sabemos que essas notícias podem ser frustrantes, mas esses requisitos mínimos são necessários para garantir que o Slack continue seguro e sem interrupções, como foi feito para ser. Agradecemos sua compreensão.
Correções de bugs
- Corrigido: às vezes, em vez de alternar entre workspaces ao tocar no respectivo ícone, aparecia a opção de sair. Isso poderia soar rude, afinal, você sai apenas quando quiser.
- Corrigido: girar o dispositivo enquanto havia um texto não enviado fazia com que o campo de entrada travasse, algo frustrante sob qualquer ponto de vista.
- Corrigido: em raras ocasiões, tocar em “Conversas” mostrava uma mensagem de erro em vez das conversas que você estava procurando. Agora você encontra suas conversas exatamente onde elas deveriam estar.
Slack 21.07.20
26 de julho de 2021
Novidades
- Agora é muito mais rápido e fácil entrar no Slack através de um convite do Shared Connect. Diga adeus às horas perdidas para preencher formulários intermináveis. Podem entrar, o canal está perfeito.
Correções de bugs
- Corrigido: agora é possível definir um lembrete para um horário “personalizado” da sua escolha. Na verdade, essa opção deveria estar sempre disponível, mas o nosso sistema não a exibia corretamente. Gostaria de ser lembrado de uma mensagem específica às 11h11? O app faz tudo isso por você.
Slack 21.07.10
12 de julho de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: os tons de pele personalizados não apareciam nos emojis, sendo possível apenas usar a versão amarela. Daqui para frente, o emoji que você escolher será o emoji compartilhado.
- Corrigido: se uma mensagem fosse iniciada com o símbolo “>”, ela seria formatada como bloco de citação, como nas nossas outras plataformas. Você pode nos citar nisso.
Slack 21.06.30
28 de junho de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: quando as preferências do Slack estavam definidas para abrir links em um navegador, eles não abriam. Em vez disso, aparecia uma mensagem de erro confusa e sem graça. Nós cuidamos desse problema, e a única coisa confusa e sem graça que sobrou é ter que ouvir outra piada sobre se é pavê ou pacomê.
Slack 21.06.20
14 de junho de 2021
Novidades
- Sabe aqueles momentos em que você se dá conta de quão tenso está e precisa inspirar bem fundo soltando o ar aos poucos? Esta atualização é tipo isso. Ainda é o Slack, só que agora mais refinado.
Slack 21.06.10
1º de junho de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: quando você configurava as imagens para não serem expandidas automaticamente, nosso aviso “toque para expandir a imagem” se sobrepunha a qualquer visualização de texto gerada por uma URL postada. Isso gerava a mesma confusão que experimentamos ao descrever esse erro.
- Corrigido: quando uma mensagem direta tinha botões e você tocava nela para ver os detalhes, os botões deixavam de funcionar. Botões desfeitos botam você para baixo, mas bons botões deixam você feliz.
- Corrigido: em alguns casos, os canais silenciados tinham suas notificações ativadas, o que era bem inconveniente. Aquilo que foi respeitosamente silenciado, mudo permanecerá.
Slack 21.05.20
17 de maio de 2021
Novidades
- Pequena atualização de controle por gesto (a atualização é pequena, mas muito útil). Se você seguir um link de um canal até outro e deslizar para a direita depois, voltará para o canal anterior em vez de ir para a lista de canais.
- Você sabia que é possível tocar e segurar em uma reação de emoji para ver quem reagiu à mensagem? Não? Agora já sabe. Já sabia? Então vá lá experimentar de novo. Houve uma mudança radical na forma como você vê quem reagiu a quê. Agora é bem mais simples fazer isso. Radical como? Tão radical quanto surfar ondas gigantescas no Havaí.
Slack 21.05.10
3 de maio de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: quando você pressiona o ícone de um app para acessar uma MD recente, ele leva à MD em questão. Nós achamos que seria melhor se nossos botões realmente fizessem aquilo que prometemos que fariam.
Slack 21.04.20
19 de abril de 2021
Novidades
- Se você tem bons conhecimentos de chinês simplificado ou tradicional, ou se pretende ter um dia, é possível, a partir de agora, usar o Slack neste idioma. Defina suas preferências de idioma em Você > Preferências > Idioma e região.
Correções de bugs
- Corrigido: para as pessoas que tinham o Slack configurado em um idioma diferente do idioma do dispositivo, enviávamos de forma incorreta uma mensagem sobre a alteração de idioma sempre que abriam o app Slack. Nossas corujas mensageiras receberam um novo treinamento. Assim, a partir de agora, você somente receberá esta mensagem quando alterar manualmente o idioma no Slack.
Slack 21.04.10
5 de abril de 2021
Novidades
- Como um emoji vale mais do que mil palavras, agora você poderá acessá-los mais facilmente: tanto o selecionador quanto a opção de pesquisa estão, a partir de agora, na planilha inferior e será possível ver um número maior de emojis de uma vez.
Correções de bugs
- Corrigido: um bug irritante, que mostrava um número incorreto de reações na guia Menções e reações (ou ainda pior, não mostrava nenhuma reação), foi devidamente eliminado. Ou, por outras palavras, identificado e gentilmente convidado a se retirar. De qualquer forma, já não existe mais.
- Corrigido: quando você tocava no ícone de microfone para fazer uma pesquisa ou mudar para um novo canal, o app poderia ficar bloqueado se o seu dispositivo não fosse compatível com reconhecimento de voz. E isso era uma situação bastante dramática. Corrigimos o problema. Então, a partir de agora, seu dispositivo vai enviar um alerta cordial caso não seja compatível com reconhecimento de voz.
- Corrigido: a partir de agora, em vez de visualizar um espaço em branco no Slack ao tentar digitar um nome de canal que não seja encontrado, você simplesmente será informado de que não existem resultados para este nome de canal. O que é uma mensagem muito mais clara, assim esperamos.
Slack 21.03.20
22 de março de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: ao marcar um lembrete como concluído, você deveria sentir uma profunda sensação de satisfação, não receber uma mensagem de erro. Mas não se preocupe: esses erros já foram embora. Por isso, pode seguir para o próximo item da sua lista de tarefas.
- Corrigido: enquanto você escrevia a mensagem perfeita, qualquer toque fora do teclado levava você para um lugar totalmente diferente. Mas agora nós garantimos que você vai ficar onde está até compor sua obra-prima.
Slack 21.03.10
8 de março de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: as MDs em grupo eram difíceis de distinguir porque o app não mostraria a lista completa de participantes. Agora ficou mais fácil ver os nomes dos participantes ao escrever uma mensagem ou ao consultar o Quick Switcher. Dessa forma, você saberá os nomes de todos os participantes antes mesmo de interagir com eles.
Slack 21.02.20
22 de fevereiro de 2021
Novidades
- Para os fãs do seletor de workspace: em primeiro lugar, ficamos lisonjeados por se considerarem fãs do seletor de workspace. Na verdade, ficamos muito satisfeitos. Em segundo lugar, estamos atualizando essa funcionalidade, para que você possa distinguir melhor os workspaces e alternar mais facilmente entre eles.
- Para alguns usuários, a funcionalidade de pesquisa é uma parte central do Slack. A partir de agora, essa funcionalidade ganhou destaque e passa a ser exibida na própria guia na parte inferior do app.
- Agora, ficou muito mais divertido compartilhar arquivos externos no Slack. Digamos, do seu app de fotografias, por exemplo. Vamos sugerir MDs ou canais para você, tornando o compartilhamento mais fácil, com apenas alguns cliques. Tudo deveria ter funcionado sempre assim? Sim! E funciona.
Slack 21.02.10
8 de fevereiro de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: quando você tocava em uma foto de perfil ou em um nome de usuário dentro de uma conversa, não acontecia nada. Nós não estávamos ignorando você, estávamos muito ocupados assistindo a uma série. Na próxima vez que tocar em uma foto de perfil ou em um nome de usuário, você vai acessar o perfil dessa pessoa.
Slack 21.01.20
25 de janeiro de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: uma falha obscura, estranha e inusitada. Se você já tentou editar o perfil ao mesmo tempo que girava o telefone, é possível que a tenha visto. Agora, não vai ver mais.
Slack 21.01.11
21 de janeiro de 2021
Correções de bugs
- Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.
Slack 21.01.10
11 de janeiro de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: algumas vezes o app Slack apresentava uma falha ao ser iniciado no modo paisagem em um tablet. Esse comportamento foi corrigido e agora o app deve iniciar normalmente no modo paisagem e no modo retrato.
Slack 20.12.10
14 de dezembro de 2020
Novidades
- Anteriormente, o teclado aparecia e desaparecia de uma forma que parecia deselegante, e até mesmo confusa. Temos o prazer de informar que o aparecimento e desaparecimento do teclado foi regularizado para as versões de Android 11 e mais recentes.
Correções de bugs
- Corrigido: registramos uma situação única e inesperada. Até agora, era possível provocar uma falha no Slack ao ver um canal que contivesse uma mensagem com um anexo de áudio, mas apenas se o seu idioma estivesse definido para coreano. Agora, não acontece mais essa falha no Slack e não há surpresas indesejadas para os usuários.
Slack 20.11.20
30 de novembro de 2020
Novidades
- Nobre aventureiro, o recurso de “comando de barra” foi atualizado. Agora, você tem acesso aos comandos /expandir e /recolher, além de poder expandir e recolher vídeos e imagens embutidas que você já conhece de cor.
Correções de bugs
- Corrigido: nos telefones com um “entalhe” (você saberá se tiver um), algum conteúdo ficava oculto por trás do entalhe ao visualizar imagens em tela inteira. O Slack tomou conhecimento da situação e, a partir de agora, respeita o entalhe.
Slack 20.11.10
9 de novembro de 2020
Correções de bugs
- Corrigido: adicionar uma linha a uma citação em bloco ou a um bloco de código fazia com que o Slack travasse. Isso não acontece mais. Agora, nada impedirá que você crie seus blocos do jeito que quiser.
Slack 20.10.20
26 de outubro de 2020
Novidades
- Fazemos esses lançamentos todas as semanas para manter um desempenho ideal. No entanto, às vezes não há nenhuma informação específica que precisa ser divulgada. Então, vamos falar sobre algumas coisas sobre as quais deveríamos dar prioridade na divulgação. Por exemplo, você sabia que pode manter pressionada uma mensagem no celular para defini-la como “não lida”, o que lhe permite voltar à mensagem mais tarde? Ou sabia que é possível definir um lembrete para ver a mensagem mais tarde? Ah, já sabia disso? Vamos fingir que não dissemos nada, então. É isso.
Slack 20.10.10
12 de outubro de 2020
Novidades
- O Slack agora está disponível em coreano, o significa que você pode finalmente enviar mensagens diretas ao seu membro favorito da banda BTS! Brincadeirinha! Não faça isso!
Correções de bugs
- O conceito de tempo pode ser complicado, mas você não precisa pensar nisso para saber que horas são. A partir de agora, mostramos as horas de acordo com as preferências do seu dispositivo. Se você usar um relógio de 24 horas, verá isso refletido ao definir um status personalizado que expira ou ao suspender uma notificação.
Slack 20.09.20
28 de setembro de 2020
Novidades
- Talvez você tenha ouvido falar do Slack Connect, que reduz o volume da troca de e-mails permitindo adicionar parceiros, clientes ou fornecedores a um canal. A partir de agora, se a sua organização permitir, você pode adicionar outra empresa a um novo canal imediatamente, no app para dispositivos móveis.
Correções de bugs
- Corrigido: já entendemos. Às vezes, simplesmente é necessário dar um passo atrás. Anteriormente, ao pressionar repetidas vezes o botão voltar, a tela exibia uma falha. Isso era culpa nossa e o problema foi corrigido. Agora, quando você volta, tudo flui como deve ser.
Slack 20.09.10
14 de setembro de 2020
Novidades
- Bugs foram resolvidos, o desempenho foi aprimorado, foram realizados trabalhos de melhoria e o resultado foi satisfatório. Aproveite o Slack com responsabilidade.
Slack 20.08.30
31 de agosto de 2020
Novidades
- Por vezes fazemos melhorias importantes, mas que passam despercebidas pelos usuários. Esse é um desses casos. Você não deve perceber nenhuma alteração, e a ideia é justamente essa: o Slack continuará funcionando da forma como você espera.
Slack 20.08.20
17 de agosto de 2020
Novidades
- Às vezes lançamos novas versões do nosso app com melhorias e correções de bugs que são tão complexas e diferentes que faltam palavras para descrevê-las. Aliás, falando em palavras, já experimentou as notificações por palavra-chave, uma excelente maneira de ficar por dentro de assuntos importantes? Toque em Você > Configurações > Minhas palavras-chave para vê-las. São muito boas.
Slack 20.08.10
3 de agosto de 2020
Novidades
- Quando você tiver de parar a leitura de uma conversa e retornar a ela mais tarde, marque-a como não lida. Toque e segure a mensagem da qual você gostaria de retomar a leitura e escolha a opção “marcar como não lida” no menu. Sim, já era possível fazer isso com as mensagens dos canais, mas agora você também pode fazer a mesma coisa nas conversas. Útil, não é mesmo?
Slack 20.07.20
20 de julho de 2020
Correções de bugs
- Corrigido: algumas pessoas perceberam que era possível selecionar “Também enviar para canal” ao tocar no espaço em branco ao lado da caixa de seleção em uma resposta à conversa. Esse espaço foi corrigido, de modo que as respostas somente aparecem fora da conversa quando você quiser.
Slack 20.07.10
6 de julho de 2020
Novidades
- Agora é possível personalizar as preferências de notificação diariamente, o que é uma forma elegante de dizer que agora você pode evitar interrupções com o modo Não perturbe de acordo com cada dia específico. (Precisa de um recurso para evitar interrupções causadas por animais de estimação, crianças, ou entregas de encomendas? Nós entendemos você.)
Slack 20.06.20
22 de junho de 2020
Novidades
- Esta é a última versão do Slack que funcionará no Android 5.0. Para receber atualizações no futuro, será necessário atualizar seu dispositivo para o Android 6.0 (ou posterior).
Correções de bugs
- Corrigido: se você tivesse criado uma resposta de rascunho em uma conversa e esta tivesse sido excluída, não era possível abrir o rascunho criado anteriormente. Isso era um problema, mas que foi corrigido: agora é possível abrir, copiar e excluir os rascunhos.
Slack 20.06.10
8 de junho de 2020
Correções de bugs
- Corrigido: na exibição da lista de canais, os botões "+" usados para explorar canais ou iniciar uma nova mensagem direta às vezes não funcionavam. Agora eles funcionam sempre.
Slack 20.05.21
2 de junho de 2020
Correções de bugs
- Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.
Slack 20.05.20
25 de maio de 2020
Correções de bugs
- Corrigido: depois que uma pessoa tocava no botão para adicionar uma imagem a um canal ou uma MD, o carregamento da tela de imagens a escolher estava lento demais. A tela carrega muito mais rápido agora.
- Ao manter uma mensagem pressionada, a opção de menu para “iniciar uma conversa” desaparecia. Isso era um problema para as pessoas que queriam conversar. Nós não removemos a opção de conversa. Ela só estava perdida. Agora, essa opção está de volta no menu, o lugar dela.
Slack 20.05.10
11 de maio de 2020
Texto muito longo: mudamos o layout do app. Leia mais sobre as melhorias no nosso blog, SlackHQ.com, ou na Central de Ajuda. Aqui, o foco serão as novidades e o que foi corrigido.
Novidades
- O que mudou? Quase tudo. Mudamos quase tudo. Muitas coisas! Várias mudanças.
Correções de bugs
- Antes, era complicado fazer as quatro atividades mais comuns nos dispositivos móveis. Isso foi corrigido com uma barra de navegação útil na parte inferior do app que inclui: uma exibição inicial da barra lateral, MDs (as mais recentes ainda são listadas primeiro), Menções (para ver as novidades em pouco tempo) e Você (porque você é incrível e também para facilitar a definição de status/preferências nos dispositivos móveis).
- O quickswitcher no app para computadores é ótimo, mas descobrimos que as pessoas que não estavam usando muito essa opção nos dispositivos móveis. Por isso, colocamos a caixa Ir para em mais destaque (de um jeito mais inteligente) para corrigir esse problema. Esperamos que dê certo!
- Era difícil demais criar uma nova mensagem em um canal ou MD sem primeiro encontrar o local exato. Com o uso de lógica, engenharia de software e um novo botão “Escrever” no canto inferior direito, isso foi corrigido.
- Pedimos desculpas para as pessoas que estavam esperando novidades para definir lembretes, iniciar fluxos de trabalho ou acessar apps favoritos em canais e conversas com facilidade. Foi complicado descobrir qual é o melhor jeito de fazer isso em trânsito. Um novo ícone de raio abaixo da caixa de mensagens oferece acesso rápido a atalhos e resolve esse problema antigo.
- Por fim, na versão antiga do app, descobrimos que era preciso realizar muitas ações para ter acesso aos locais. Simplificamos isso: agora, basta deslizar para a direita para exibir o workspace e as preferências, e para a esquerda para voltar à sua última conversa. Com essa mudança de comportamento, esperamos que você ganhe poderes de onisciência e viagem no tempo. Tudo bem.
- Pode acreditar. Nós sabemos. Mudar é difícil! Nossos dedos já têm memória muscular. No entanto, depois de um trabalho contínuo de adição de recursos e funcionalidades ao longo dos anos, foi preciso refletir para ter certeza de que tudo fazia sentido. Saiba mais sobre essas melhorias na nossa postagem do blog. Como sempre, seus comentários são bem-vindos. Agradecemos por ler até aqui. Somos gratos pelo seu apoio.
Slack 20.04.20
27 de abril de 2020
Correções de bugs
- Corrigido: em alguns dispositivos, a área de entrada de texto às vezes não estava visível depois de mudar de canais. Essa seção não desaparecia, apenas rolava para fora da tela na parte inferior. Isso era inconveniente. Agora é novamente possível enviar mensagens sem ser preciso brincar de esconde-esconde com a caixa de mensagens.
Slack 20.04.10
13 de abril de 2020
Correções de bugs
- Corrigido: alguns usuários que eram solicitados a usar uma senha para acessar o Slack tinham um problema ao inserir a senha. A partir de agora, ao inserir a senha será possível acessar o app. Esperamos que o app esteja ainda melhor.
Slack 20.03.30
30 de março de 2020
Novidades
- Pequenas melhorias foram feitas e correções de bugs ocorreram, mas são imperceptíveis, atuando nos bastidores de forma silenciosa e apenas fazendo seu trabalho para o funcionamento interno do app, tornando as coisas um pouco melhor.
Slack 20.03.20
16 de março de 2020
Novidades
- Talvez você não veja as alterações, mas estamos trabalhando sem descanso para manter as coisas em ordem. Está tudo indo muito bem.
Slack 20.03.10
2 de março de 2020
Novidades
- Novidades Nenhuma e muitas. Ou melhor, é uma atualização que melhora as coisas, mas é invisível ao olho humano ou não é algo que você possa, como usuário, detectar. Literalmente. Em outras palavras: "Correções de bugs e pequenas melhorias".
Slack 20.02.20
17 de fevereiro de 2020
Novidades
- O app Android tem se dedicado para começar bem o ano novo, e o resultado é um download menor que reinicializa mais rápido.
Slack 20.02.10
3 de fevereiro de 2020
Correções de bugs
- Corrigido: para as pessoas que usam o Chrome OS, algumas mensagens eram postadas duas vezes se o botão Enter de um teclado externo era usado. Agora a mensagem só será enviada quantas vezes que você quiser (supomos que seja uma só).
- Corrigido: colar um pedaço de texto e depois editá-lo para incluir formatação (como itálico) causava uma falha desconhecida. Agora você já pode voltar a dar um up nas suas mensagens. Deixe tudo bem claro usando negrito, itálico etc.
Slack 20.01.20
21 de janeiro de 2020
Novidades
- Temos trabalhado duro nos bastidores para garantir que tudo esteja bem e funcionando como deveria. Se você encontrar algum problema, avise a nossa equipe!
Slack 20.01.10
6 de janeiro de 2020
Correções de bugs
- Correção: em uma mensagem de um bot, os botões e os menus configurados para responder às ações de um usuário não faziam o esperado. Não foi a primeira fase da revolução dos robôs, foi somente um bug. E agora foi corrigido.
Slack 19.12.10
9 de dezembro de 2019
Novidades
- Para quem adora formatar as próprias mensagens de qualquer lugar, temos uma boa notícia: agora você pode fazer isso com apenas alguns cliques usando a nova ferramenta de formatação no campo de mensagem.
Correções de bugs
- Antes, ao girar seu dispositivo imediatamente depois de enviar uma mensagem, o envio era realizado com sucesso, mas uma cópia dela às vezes ficava no campo de inserção. Por quê? Boa pergunta. A tecnologia é assim, misteriosa. Mas pelo menos agora isso foi corrigido.
Slack 19.11.20
18 de novembro de 2019
Correções de bugs
- Corrigido: o envio do comando /renomear para renomear um canal sem nenhum outro texto não causa mais uma falha. Já o comando /parar, ainda não está funcionando. Por isso, se você estava usando /renomear para gerar esse efeito, lamentamos que isso tenha afetado seu fluxo de trabalho.
Slack 19.11.10
4 de novembro de 2019
Novidades
- Nenhuma mudança visível aqui, apenas alguns ajustes nos bastidores para dar espaço a outros recursos (e bugs, claro) que estão por vir.
Slack 19.10.20
21 de outubro de 2019
Correções de bugs
- Corrigido: o tema "Aubergine Classic" estava com o mesmo esquema de cores do novo tema (e talvez futuro clássico) Berinjela. Isso já foi corrigido.
- Corrigido: às vezes, ao tentar mostrar uma mensagem grande em uma janela de diálogo, uma janela em branco era exibida, o contrário do que queríamos. Dizem que quem cala consente. Mas não queremos consentir neste caso. Então, corrigimos.
Slack 19.10.11
11 de outubro de 2019
Correções de bugs
- Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.
Slack 19.10.10
7 de outubro de 2019
Novidades
- Os usuários do modo escuro agora têm três opções: Ativado (que o ativa), Desativado (que o desativa) ou uma opção que respeita o padrão do sistema. Já os usuários do Android 9 e versões anteriores podem configurar o app para ativar o modo escuro quando o dispositivo entrar no modo de economia de bateria. As duas maneiras funcionam.
- Agora o modo escuro também é compatível com todos os temas padrão da barra lateral. Então, ao mudar para o modo escuro, o tema padrão que você usa (qualquer que ele seja) também mudará para ficar tudo combinando.
- O passar do tempo é inevitável, e as atualizações só serão disponibilizadas para os dispositivos que executam a versão 5.0 (também conhecida como Lollipop) ou posterior do Android .
Correções de bugs
- Corrigido: os banners "Conectando" e "Off-line" agora são um pouco mais claros no Modo escuro (consequentemente, mais fáceis de ler).
- Corrigido: às vezes a lista horizontal de "emojis de reação rápida" tinha muitos itens, e eles acabavam se sobrepondo. Ironicamente, essa cacofonia visual tornava as reações mais lentas, então corrigimos isso.
Slack 19.09.20
23 de setembro de 2019
Correções de bugs
- Corrigido: na tela Conversas, após remover uma reação, não era possível adicionar outras reações. Mudar de ideia ou de emoji é seu direito. Agora você pode fazer isso sempre que quiser.
Slack 19.09.10
9 de setembro de 2019
Correções de bugs
- Corrigido: às vezes, ao marcar a caixa de seleção em uma conversa para postar sua resposta em um canal, parecia que a mensagem foi enviada duas vezes na conversa… a situação só voltava ao normal ao fechar e reabrir a conversa. Agora, se você postar uma vez, só verá uma vez. Lamentamos a confusão.
Slack 19.08.20
26 de agosto de 2019
Correções de bugs
- Corrigido: antes, após enviar uma mensagem off-line, o app travava quando você se conectava novamente. Agora isso não acontece mais. O app não trava e a mensagem é enviada. Todo mundo sai ganhando.
- Corrigido: o botão "Entrar no canal" exibido na parte inferior do canal aparecia como "Entrar no %1$s" para os usuários do Slack no Reino Unido. Já nos informaram que não é assim que se escreve "canal" no Reino Unido, então corrigimos o erro. Sentimos muito.
Slack 19.08.10
12 de agosto de 2019
Correções de bugs
- Corrigido: às vezes, as mensagens enviadas para um canal pareciam ter sido enviadas duas vezes.
- Corrigido: às vezes, as mensagens enviadas para um canal pareciam ter sido enviadas duas vezes. Isso foi corrigido.
Slack 19.07.31
6 de agosto de 2019
Correções de bugs
- Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.
Slack 19.07.30
29 de julho de 2019
Correções de bugs
- Corrigido: era muito difícil (tá bom: era quase impossível) ler ```blocos de código``` no Modo escuro. Lamentamos. Continuaremos trabalhando para melhorar sua experiência.
- Corrigido: uma falha, que misteriosamente (e raramente) ocorria ao rolar os resultados da pesquisa se um dos resultados tivesse uma mensagem com um arquivo anexado já não acontece mais.
- Correção: arrumamos os botões que apareciam depois que, ao @mencionar um usuário em um canal ("Convidar para um canal" e "Compartilhar um link"), essas ações não eram realizadas, o que não fazia sentido. Se você passou por isso e ficou se perguntando se tinha apertado mesmo o botão, calma: o problema não é você, somos nós. Já corrigimos isso.
Slack 19.07.20
15 de julho de 2019
Correções de bugs
- Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.
Slack 19.07.10
1º de julho de 2019
Correções de bugs
- Corrigido: às vezes, ao tocar em uma imagem para vê-la em tela cheia, ela desaparecia. Agora já está funcionando corretamente.
- Corrigido: a @menção ou a pesquisa de usuários com nomes que contêm caracteres chineses, japoneses ou coreanos já está funcionando corretamente.
- Corrigido: ao tentar adicionar um workspace, alguns usuários encontravam um erro que dizia "Algo deu errado" e pedia para tentar novamente. Isso foi corrigido e está tudo certo agora. Não precisa tentar novamente. Porque funciona.
Slack 19.06.20
17 de junho de 2019
Correções de bugs
- Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.
Slack 19.06.10
3 de junho de 2019
Correções de bugs
- Corrigido: algumas vezes, as imagens enviadas a um canal não eram exibidas. Não era sempre, nem com todas as imagens. Somente às vezes e sem um motivo aparente. Mas descobrimos que havia um motivo. O software estava com um comportamento esquisito. O problema foi corrigido e as imagens voltarão a ser exibidas corretamente.
- Corrigido: em alguns casos, o envio de arquivos .gif e .webm gerava versões não animadas, acabando com toda a graça. Isso foi corrigido.
Slack 19.05.20
20 de maio de 2019
Novidades
- Ao selecionar uma imagem para fazer upload, agora é possível dar um leve toque na miniatura para pré-visualizá-la ou mantê-la pressionada para editar o título.
Correções de bugs
- Corrigido: às vezes, girar o telefone de retrato para paisagem fazia com que o app falhasse. Agora, isso foi corrigido. Você pode girar o telefone à vontade.
- Corrigido: em alguns dispositivos com teclado físico, o campo para digitar mensagens não mostrava o botão "Enviar", o que não ajudava em nada. Agora, o botão aparece.
- Corrigido: já é possível fazer uma @menção a usuários que têm caracteres de idiomas escritos da direita para a esquerda, até mesmo ao digitar o nome completo. Tudo funciona como o esperado.
Slack 19.5.1
6 de maio de 2019
Correções de bugs
- Corrigido: ao manter uma mensagem pressionada para realizar uma ação, como marcar como não lida, definir um lembrete ou compartilhar, algumas das ações de mensagens ficavam sobrepostas e a aparência não era agradável. Agora o visual está bem melhor.
Slack 19.4.2
22 de abril de 2019
Novidades
- Hello, olá e hola! A partir de hoje, o Slack é compatível com três novos idiomas: inglês britânico, português brasileiro e espanhol da América Latina. É possível fazer essa alteração no menu de configurações, em "Idiomas". Que maravilha! Vamos lá, pessoal!
- Adicionamos suporte para o Google Smart Lock. Assim, se você habilitou o Google Smart Lock no seu dispositivo, você poderá entrar no Slack com um único toque dos deuses.
Slack 19.4.1
8 de abril de 2019
Novidades
- Ao clicar no botão + na parte superior da lista de canais, você sempre é levado a um navegador de canais. No entanto, esse recurso foi melhorado consideravelmente com pequenos detalhes. Por exemplo, agora ele indicará os canais de que você é membro. Clique para descobrir outras melhorias.
Correções de bugs
- Correção: às vezes, os gifs animados mostravam o texto “gif” sobreposto no centro da imagem. Apesar de ser algo informativo e correto, ficava um pouco difícil ver os gifs. Lamentamos a inconveniência. Isso não acontecerá novamente.
Slack 19.3.2
25 de março de 2019
Novidades
- Seus últimos canais não lidos agora aparecerão destacados e serão organizados no topo da sua barra lateral mais rápido do que nunca. Bem rapidinho!
Correções de bugs
- Corrigido: arquivos hospedados externamente (como os hospedados no Google Drive, por exemplo) mostravam o botão Baixar, que era ótimo, mas não funcionava. Agora, além de ótimo, está funcionando, e tudo abre como antes.
Slack 19.3.1
11 de março de 2019
Novidades
- Agora, o modo escuro pode ser ativado e desativado no menu Configurações. Sim, foi um longo caminho, mas finalmente vemos a escuridão no fim do túnel. Nota: atualmente, esse recurso é somente para dispositivos móveis. A versão para computadores será lançada posteriormente. Agradecemos sua compreensão e confiança na nossa capacidade.