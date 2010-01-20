Slack para Android - Notas de la versión

Slack 25.12.20

10 de diciembre de 2025

Esta será nuestra última nota de la versión de 2025, lo que nos hace reflexionar sobre todas las maneras en las que hemos crecido este último año. Tanto si estás a favor de la reinvención radical o de un crecimiento lento y regular, esperamos que estos últimos 12 meses hayan sido enriquecedores e interesantes. Como dijeron los Beatles en "All You Need Is Love", no puedes estar en otro lugar que no sea aquel donde estás destinado a estar. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros.