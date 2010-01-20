Slack para Android - Notas de la versión

Slack 26.03.40
25 de marzo de 2026
Corrección de errores
- Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.
Slack 26.03.20
11 de marzo de 2026
Corrección de errores
- A veces, la opción de compartir en Slack desde aplicaciones de terceros (como la galería de fotos de Android) daba error; aparecía el mensaje “No se puede compartir contenido en el espacio de trabajo actual”. Tras exhaustivas pruebas en nuestros laboratorios, hemos llegado a la conclusión de que compartir siempre es buena idea, al igual que esta corrección.
- Como si de un recibo de compra erróneo se tratara, al pulsar sobre una imagen en Slack aparecía una notificación del reproductor multimedia en el panel. Y lo que es aún más extraño, al pulsar el botón de reproducción de la notificación, se iniciaba la reproducción de audio o vídeo de un archivo independiente que se encontraba más atrás en el historial del canal. Hablando de Stranger Things, esperemos que hayamos visto el final de serie de este error.
Slack 26.03.10
4 de marzo de 2026
Corrección de errores
- Como si fuera un bumerán, mala hierba o un vendedor telefónico persistente, los mensajes directos seguían reapareciendo en la barra lateral sin importar cuántas veces pulsaras en "Cerrar conversación". No es no, y esperamos que siga así con esta actualización.
- Al avanzar rápidamente por un vídeo, se borraba la barra de progreso, lo que impedía avanzar o retroceder mientras se reproducía el vídeo. Como no podemos "rebobinar" este error, deja que "avancemos rápidamente" la solución con esta actualización.
- Si se cerraba la sesión a través de la configuración de duración de la sesión de tu espacio de trabajo, aparecía un mensaje de error al intentar volver a iniciar sesión. Aunque técnicamente es correcto, no es que fuera muy útil (ni el mensaje ni el hecho de no poder acceder). Con esta actualización, puedes entrar y salir todas las veces que quieras.
Slack 26.02.40
25 de febrero de 2026
Corrección de errores
- El texto resaltado en modo oscuro no tenía contraste, haciendo que fuera complicado leer las palabras seleccionadas. Con esta actualización, hemos arrojado luz sobre el problema. Se acabó el “modo tenue”, el modo oscuro ha vuelto.
- En ocasiones, al abrir una aplicación dentro de Slack, la página principal aparecía completamente en blanco. Hemos decidido que este comportamiento era erróneo, improductivo y bastante confuso. A partir de ahora, las aplicaciones ya no se quedarán bloqueadas al acceder a la página de inicio en Slack.
Slack 26.02.30
18 de febrero de 2026
Corrección de errores
- Los emoji cuyos nombres estaban escritos con caracteres coreanos no se mostraban correctamente en la aplicación. Pedimos disculpas por haber dado una buena imagen (en realidad, ni buena ni mala... ninguna) en el caso de estos emoji.
Slack 26.02.20
11 de febrero de 2026
Corrección de errores
- Hemos limado algunas imperfecciones de la aplicación para evitar astillas digitales. ¿Sabías que existen las “astillas digitales”? Pues sí, pero no es algo de lo que tengas que preocuparte.
Slack 26.02.10
4 de febrero de 2026
Corrección de errores
- Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.
Slack 26.01.40
28 de enero de 2026
Corrección de errores
- Nos sorprendió que los colores personalizados de las notificaciones se quedaran fijos, lo que significa que si te apetecía verlo todo de color de rosa, Slack se quedaba en blanco. Los errores, como las manchas difíciles, acaban desapareciendo con el lavado. Muchas gracias a nuestros ingenieros por solucionar este llamativo error.
- Al cambiar a otro espacio de trabajo durante una junta en curso, no se podía volver al espacio de trabajo donde esta estaba teniendo lugar. Esta política era muy estricta, como un concierto al que no se permite volver a entrar. El caso es que no se trataba de una política, sino de un error. Vuelve, que el espectáculo está a punto de empezar.
Slack 26.01.30
21 de enero de 2026
Corrección de errores
- Si tu espacio de trabajo no permitía copiar los mensajes, tampoco podías ver los archivos adjuntos. Lo hemos podido solucionar, y te prometemos que este mensaje no es un simple copia y pega, es una disculpa sincera por el error.
Slack 26.01.20
14 de enero de 2026
Corrección de errores
- Hemos estado trabajando sin descanso entre bambalinas para asegurarnos de que todo esté reluciente, bien engrasado y funcionando como debería. Pero si notas algo raro, como siempre, no dudes en escribirnos a feedback@slack.com.
Slack 26.01.10
7 de enero de 2026
Corrección de errores
- Hemos ajustado algunas cosillas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.
Slack 25.12.20
10 de diciembre de 2025
Esta será nuestra última nota de la versión de 2025, lo que nos hace reflexionar sobre todas las maneras en las que hemos crecido este último año. Tanto si estás a favor de la reinvención radical o de un crecimiento lento y regular, esperamos que estos últimos 12 meses hayan sido enriquecedores e interesantes. Como dijeron los Beatles en "All You Need Is Love", no puedes estar en otro lugar que no sea aquel donde estás destinado a estar. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros.
Slack 25.12.10
3 de diciembre de 2025
Corrección de errores
- El comando /feedback no funcionaba, y enviaba un informe de errores para Slack en el canal que estuviera abierto. Ya lo hemos arreglado. /gifdecelebración.
- Sí, sabemos que las casillas a veces no se marcaban cuando hacías clic en ellas. Hemos ajustado un par de cosas y podemos “marcar” este problema como solucionado.
- Algunas fotos subidas no se podían ampliar después de enviarlas. ¡Vaya tela! Como los detalles son muy importantes, lo hemos arreglado para que puedas ver hasta los más diminutos.
Slack 25.11.30
19 de noviembre de 2025
Corrección de errores
- Hemos ordenado las estanterías, limpiado las ventanas y pasado un trapo a todas las mesas. Poca cosa. Nuestro mantenimiento rutinario para asegurarnos de que todo está en orden. ¡Que no decaiga!
Slack 25.11.21
13 de noviembre de 2025
Corrección de errores
- Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.
Slack 25.11.20
12 de noviembre de 2025
Corrección de errores
- Los campos de formulario no aceptaban números precedidos por el signo “#” (#1, #2, etc.). Si eres de los que aún llaman a esto “almohadilla” y no hashtag, esto va por ti: #arreglado
- No se podía desplazar hasta el final en los comandos de barra diagonal con diálogos demasiado largos, así que era imposible acceder a las últimas opciones. Dicen que una imagen vale más que mil palabras… aunque aquí las palabras ganaban por goleada. Sea como sea, ya lo hemos corregido.
Slack 25.11.11
6 de noviembre de 2025
Corrección de errores
- No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos pequeños ajustes para poner la aplicación a punto. Más novedades próximamente. ¡Chao!
Slack 25.11.10
5 de noviembre de 2025
Corrección de errores
- Ahora todo funciona una pizca mejor que antes. Lo prometemos.
Slack 25.10.50
29 de octubre de 2025
Corrección de errores
- Si al seleccionar una reacción emoji salía un error que te daba un susto de muerte, actualizar la aplicación te evitará más sorpresas inesperadas; y sin dar caramelos a cambio. ¡Disfruta de Halloween!
Slack 25.10.40
22 de octubre de 2025
Corrección de errores
- No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos pequeños ajustes para poner la aplicación a punto. Más novedades próximamente. ¡Chao!
Slack 25.10.30
15 de octubre de 2025
Corrección de errores
- Todos los errores que se solucionaron en esta versión eran pequeñas minucias apenas visibles e imposibles de describir de una manera que no nos haga parecer unos auténticos frikis. A pesar de todo, nos hemos manchado las manos, hemos trabajado duro y ahora la aplicación funciona un poquito mejor.
Slack 25.10.20
9 de octubre de 2025
Corrección de errores
- Un pequeño recordatorio de algo muy importante para el día a día: el mundo ya es un lugar único solo porque perteneces a él, y tus acciones han ayudado a otras personas de maneras que no puedes alcanzar ni a imaginar. Por cierto, que se nos olvidaba, no hemos hecho ningún cambio en la aplicación esta vez. ¡Disfruta de Slack!
Slack 25.10.10
1 de octubre de 2025
Corrección de errores
- No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos pequeños ajustes para poner la aplicación a punto. Más novedades próximamente. ¡Chao!
Slack 25.09.40
24 de septiembre de 2025
Corrección de errores
- Resulta difícil describir con palabras todo el trabajo que está teniendo lugar esta semana. Bajo el agua, los patos mueven las patas a una velocidad impresionante, pero encima del agua apenas se aprecia el movimiento. Esta semana, Slack es un pato.
Slack 25.09.30
17 de septiembre de 2025
Corrección de errores
- Hemos limado algunas imperfecciones de la aplicación para evitar astillas digitales. ¿Sabías que existen las “astillas digitales”? Pues sí, pero no es algo de lo que tengas que preocuparte.
Slack 25.09.20
10 de septiembre de 2025
Corrección de errores
- Las notificaciones entrantes de juntas no aparecían cuando los dispositivos estaban bloqueados, que es como si un timbre funcionara únicamente cuando la puerta ya está abierta. Ding, dong. ¿Quién es? Yo, he venido a solucionar este error.
- Al crear un nuevo mensaje, no era posible añadir varias personas a un mensaje directo (a pesar de que las casillas sugerían que sí). Lamentamos el lío. ¡Error solucionado!
Slack 25.09.10
3 de septiembre de 2025
Corrección de errores
- Hemos estado trabajando sin descanso entre bambalinas para asegurarnos de que todo esté reluciente, bien engrasado y funcionando como debería. Pero si notas algo raro, como siempre, no dudes en escribirnos a feedback@slack.com.
Slack 25.08.40
27 de agosto de 2025
Corrección de errores
- En las tabletas Android, los vídeos de las juntas a veces aparecían al revés. Una perspectiva diferente puede ser inspiradora cuando te atascas con un problema, pero no es muy útil cuando quieres verle la cara a alguien. Le hemos dado una vuelta al error (y devuelto el vídeo a su orientación correcta).
Slack 25.08.30
20 de agosto de 2025
Corrección de errores
- Nuestro detector automático de URL se había vuelto un poco loco y añadía formato al texto incluso después de eliminarlo. Ya le hemos devuelto la cordura.
Slack 25.08.21
14 de agosto de 2025
- Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda actualizar.
Slack 25.08.20
13 de agosto de 2025
Corrección de errores
- Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.
Slack 25.08.10
6 de agosto de 2025
Corrección de errores
- Hemos ordenado las estanterías, limpiado las ventanas y pasado un trapo a todas las mesas. Poca cosa. Nuestro mantenimiento rutinario para asegurarnos de que todo está en orden. ¡Que no decaiga!
Slack 25.07.50
1 de agosto de 2025
Corrección de errores
- ¿Nuevo nombre de Slack? Nos encanta. Por desgracia, la aplicación no daba pie con bola y no hacía nada cuando alguien intentaba @mencionar a una persona cuyo nombre de Slack no coincidía con su nombre completo. Sin importar cómo quieras que te llamen, estamos aquí para ello; y ahora la aplicación también.
Slack 25.07.40
24 de julio de 2025
Corrección de errores
- Con frecuencia, una capa gris cubría la interfaz de Slack, la típica neblina que experimentan algunos miembros de nuestro equipo de San Francisco y que se forma durante los meses de verano. Es un fenómeno fascinante que nada tiene que ver con la aplicación ni con estas notas de la versión. Vuelve a disfrutar de un cielo despejado en Slack con esta actualización.
Slack 25.07.30
17 de julio de 2025
Corrección de errores
- El botón Atrás de Android no funcionaba correctamente y a veces había que darle tres veces para pasar de una pantalla a otra. Tras analizar el problema a fondo, nuestro equipo experto ha concluido que tres son multitud. Con esta actualización, queremos volver a una época en la que este error nunca existió.
Slack 25.07.20
9 de julio de 2025
Corrección de errores
- Esta semana solo traemos mejoras insignificantes, ¿pero sabías que puedes volver a leer las notas de la versión antiguas siempre que quieras? Puedes descubrir una función, ver lo lejos que hemos llegado, ¡o incluso echarte unas risas! Están todas aquí: https://slack.com/intl/es-es/release-notes.
Slack 25.07.10
3 de julio de 2025
Corrección de errores
- Los cambios de esta actualización no son muy perceptibles, pero seguro que sí percibes una sensación indescriptible de calidad mejorada. ¿No te encanta estar al día? A nosotros sí.
Slack 25.06.40
25 de junio de 2025
Corrección de errores
- Los usuarios preocupados por el uso de las mayúsculas se dieron cuenta de que, al añadir un espacio de trabajo, podían aparecer dos versiones de la misma dirección de correo electrónico. Este doble engaño se producía si ya tenías una cuenta y, después, aceptabas una invitación en la que ese mismo correo electrónico estaba escrito en mayúsculas. Ya hemos corregido este error. Espera, lo intentamos de nuevo: YA HEMOS CORREGIDO ESTE ERROR.
Slack 25.06.30
19 de junio de 2025
Corrección de errores
- Objetivamente, la aplicación es mejor hoy de lo que era ayer. Es un hecho que se puede comprobar científicamente y que no se puede cuestionar ni desautorizar. Gracias por mantenerte al día.
Slack 25.06.20
11 de junio de 2025
Corrección de errores
- Ninguna novedad importante esta semana. Al parecer, tampoco hay novedades poco importantes. Seguimos trabajando duro, por si te lo preguntas, es simplemente que el trabajo se está centrando en lo que ocurre entre bambalinas. Estamos preparando todo lo que está por venir.
Slack 25.06.10
4 de junio de 2025
Corrección de errores
- Algunas @menciones (como @canal o @aquí) no aparecían en el menú autocompletar después de pulsar el botón Redactar. Entendemos que te enfades, nos lo merecemos. Hemos trabajado superduro y ya lo hemos solucionado.
- Los enlaces profundos a determinadas pestañas de la aplicación no funcionaban, como esas instrucciones del GPS que te llevan por dirección prohibida. Ya los hemos arreglado, los enlaces vuelven a enlazar, ¡bien!
Slack 25.05.40
28 de mayo de 2025
Corrección de errores
- Esta semana no ha habido gran cosa que solucionar, pero no te preocupes, que seguro que aparece alguna más adelante. No porque queramos que haya errores, claro está. Pero los fallos, los ajustes, y las correcciones forman parte del día a día. Son parte del proceso de mejora. Esperamos que estés disfrutando de esta experiencia independientemente del punto en el que te encuentres.
Slack 25.05.30
21 de mayo de 2025
Corrección de errores
- Esta actualización es menos notoria, pero no por ello menos importante. Es como cuando un atleta va mejorando su marca poco a poco. Notarás la aplicación un poco más rápida, un poco más ágil, un poco más cerca de la meta...
Slack 25.05.20
14 de mayo de 2025
Corrección de errores
- Resulta difícil describir con palabras todo el trabajo que está teniendo lugar esta semana. Bajo el agua, los patos mueven las patas a una velocidad impresionante, pero encima del agua apenas se aprecia el movimiento. Esta semana, Slack es un pato.
Slack 25.05.10
9 de mayo de 2025
Corrección de errores
- ¿No has tenido nunca una de esas semanas en las que parece que no pasa nada, pero luego echas la vista atrás y te das cuenta de que no has dejado de hacer cosas? Esta es una de esas semanas para nuestra aplicación.
Slack 25.04.50
30 de abril de 2025
Corrección de errores
- Los grupos de usuarios con puntos en el nombre no se rellenaban automáticamente al escribir una @mención. Nuestro propio grupo de ingenieros móviles ha confirmado que se ha solucionado este error... y punto.
Slack 25.04.30
16 de abril de 2025
Corrección de errores
- Los mensajes programados para enviarse más adelante a veces no se enviaban. Obviamente, se trata de un error. No todos los errores tienen solución, pero este sí. Con esta actualización, los mensajes deberían enviarse según lo previsto.
- Cuando se usaba la función TalkBack, algunos mensajes de error no se leían junto con el campo que los producía. Si hay un error escrito en Slack, pero nadie puede escucharlo, ¿sirve para algo? Pues escucha, porque te lo decimos alto y claro: "Ya lo hemos arreglado".
Slack 25.04.20
9 de abril de 2025
Corrección de errores
- No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos pequeños ajustes para poner la aplicación a punto. Más novedades próximamente. ¡Chao!
Slack 25.04.10
2 de abril de 2025
Corrección de errores
- Cuando se publicaba un activador con enlace para un flujo de trabajo hacía que la URL te llevara a un navegador, sin que el flujo de trabajo fluyera. Ya lo hemos solucionado y todos los flujos vuelven a fluir.
Slack 25.03.40
26 de marzo de 2025
Corrección de errores
- En las listas, no aparecían los campos con emojis para sus nombres y, en su lugar, aparecía el texto de la descripción. Esperamos que, con esta actualización, tu día vuelva a ser alegre.
Slack 25.03.30
19 de marzo de 2025
Corrección de errores
- Un pequeño recordatorio de algo muy importante para el día a día: el mundo ya es un lugar único solo porque perteneces a él, y tus acciones han ayudado a otras personas de maneras que no puedes alcanzar ni a imaginar. Por cierto, que se nos olvidaba, no hemos hecho ningún cambio en la aplicación esta vez. ¡Disfruta de Slack!
Slack 25.02.41
5 de marzo de 2025
Corrección de errores
- Resulta difícil describir con palabras todo el trabajo que está teniendo lugar esta semana. Bajo el agua, los patos mueven las patas a una velocidad impresionante, pero encima del agua apenas se aprecia el movimiento. Esta semana, Slack es un pato.
Slack 25.03.10
5 de marzo de 2025
Novedades
- En esta actualización hemos cambiado el botón Atrás, que se parecía al que se utiliza en iOS. Ahora usaremos un botón similar al de Android. No es el cambio del siglo, pero tampoco está mal.
Slack 25.02.40
26 de febrero de 2025
Corrección de errores
- A veces, al pulsar el icono de búsqueda (lupa) en un canal, se bloqueaba la aplicación. Seguro que no era eso lo que buscabas. Dicho esto, si lo que buscas es una corrección de errores, aquí la tienes.
Slack 25.02.30
19 de febrero de 2025
Corrección de errores
- Los borradores y los envíos programados no se sincronizaban de la aplicación de Android al ordenador, por lo que cualquier tarea que empezabas en el móvil se quedaba en la versión portátil. El mensaje de nuestra propia bandeja de salida dice: “La sincronización entre el dispositivo de escritorio y el que tienes en la mano ahora está en buenas manos”.
- Al iniciar un mensaje de grupo, nuestro texto decía que “nadie más puede unirse”. Esto ya no se aplica, ya que tienes la opción de añadir personas a tus mensajes directos existentes. Buenas noticias, mala redacción (es culpa nuestra).
Slack 25.02.20
13 de febrero de 2025
Corrección de errores
- Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.
Slack 25.02.10
5 de febrero de 2025
Corrección de errores
- Un pequeño recordatorio de algo muy importante para el día a día: el mundo ya es un lugar único solo porque perteneces a él, y tus acciones han ayudado a otras personas de maneras que no puedes alcanzar ni a imaginar. Por cierto, que se nos olvidaba, no hemos hecho ningún cambio en la aplicación esta vez. ¡Disfruta de Slack!
Slack 25.01.50
29 de enero de 2025
Corrección de errores
- Programar mensajes para un periodo pasado (“hoy a las 00:00 h.”) provocaba un fallo, lo que otorgaba un nuevo sentido a la frase “en el lugar adecuado, pero el momento equivocado”. Esperamos que el nuevo mensaje de error sea de más ayuda que un bloqueo total (el viaje en el tiempo aún está en la beta cerrada).
Slack 25.01.40
23 de enero de 2025
Corrección de errores
- No tenemos nada en particular que destacar de esta versión, pero te damos igualmente las gracias por mantenerte al día.
Slack 25.01.30
16 de enero de 2025
Corrección de errores
- La actualización de esta semana no es demasiado grande, pero no por ello es menos importante. No todos los días (o actualizaciones) pueden ser memorables, pero cada día que pasamos aquí lo es. Y esta es una buena actualización.
Slack 25.01.20
8 de enero de 2025
Corrección de errores
- Esta semana solo traemos mejoras insignificantes, ¿pero sabías que puedes volver a leer las notas de la versión antiguas siempre que quieras? Puedes descubrir una función, ver lo lejos que hemos llegado, ¡o incluso echarte unas risas! Están todas aquí: https://slack.com/intl/es-es/release-notes.
Slack 24.12.20
11 de diciembre de 2024
Corrección de errores
- No hay nada de lo que informar en este momento. Bueno, nada que se pueda ver, pero sí mucho bajo la superficie. Estamos trabajando mucho para mejorar Slack, pero esta vez no es tan visible.
Slack 24.12.10
5 de diciembre de 2024
Corrección de errores
- Ninguna novedad importante esta semana. Al parecer, tampoco hay novedades poco importantes. Seguimos trabajando duro, por si te lo preguntas, es simplemente que el trabajo se está centrando en lo que ocurre entre bambalinas. Estamos preparando todo lo que está por venir.
Slack 24.11.30
20 de noviembre de 2024
Corrección de errores
- Gracias por actualizar la aplicación. Estos cambios no van a hacer que tengamos, por ejemplo, resúmenes más ordenados, pero sí que ayudarán a que la aplicación funcione lo mejor posible. ¡Vivan los avances graduales!
Slack 24.11.20
13 de noviembre de 2024
Corrección de errores
- Los usuarios que intentaban ver un perfil con el estado Fuera de la oficina... acababan fuera de la aplicación. ¡Ya está bien! Ahora lo que hemos echado fuera es este error.
Slack 24.11.10
6 de noviembre de 2024
Corrección de errores
- Cuando se pulsaba en una respuesta de un hilo de conversación en los resultados de búsqueda, se abría el canal correcto, pero no el hilo. Resulta que mostrar los resultados sin indicar exactamente de dónde proceden no es de gran ayuda. Hemos atado todos los cabos sueltos y esperamos no haber dejado tu paciencia pendiendo de un hilo.
- Como el mecanismo que controla el envío de clips de audio no funcionaba correctamente, no era posible subirlos y aparecían mensajes de error atascados. Si el sistema hacía oídos sordos cuando querías enviar un archivo de audio, esta corrección es para ti.
- En algunos temas de Slack costaba bastante distinguir la barra de estado de Android en la parte superior de la pantalla. En el diseño de aplicaciones, hay muchos elementos que es mejor que permanezcan invisibles; este no es uno de ellos.
- Los emojis ya no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Te mandamos una carita triste si has tenido algún problema con esto.
Slack 24.10.50
30 de octubre de 2024
Corrección de errores
- ¿No has tenido nunca una de esas semanas en las que parece que no pasa nada, pero luego echas la vista atrás y te das cuenta de que no has dejado de hacer cosas? Esta es una de esas semanas para nuestra aplicación.
Slack 24.10.40
23 de octubre de 2024
Corrección de errores
- Hay una filosofía en el software que dice que tienes que “fallar rápido”, pero no creo que se refiera a que la aplicación dé un error nada más iniciarla. Independientemente de la velocidad de nuestros puntos débiles, siempre intentamos “arreglarlo más rápido”.
- Si estabas en un canvas cerrado que tenía varias secciones, puede que te hubieras dado cuenta de que la aplicación de Android no te permitía ir de una sección a otra. Obviamente, la privacidad es algo esencial, pero en este caso no era necesario ser una tumba.
Slack 24.10.30
16 de octubre de 2024
Corrección de errores
- Puede que sea complicado evaluar el progreso en el momento, pero ese no es el motivo por el que era difícil hacer un seguimiento de las cargas de archivos en el modo oscuro. Hemos aumentado la iluminación de la rueda de progreso para que no pierdas el camino.
Slack 24.10.20
9 de octubre de 2024
Corrección de errores
- Se han corregido los errores, se ha mejorado el rendimiento, se ha trabajado en lo que hacía falta y se ha obtenido un buen resultado. Haz caso a los expertos, consume Slack con moderación.
Slack 24.10.10
2 de octubre de 2024
Corrección de errores
- El formato de marcado parecía más bien un marcador permanente, ignorando los comandos de cierre. ¿Querías poner en cursiva una palabra? Pues el resto del mensaje también quería aparecer en cursiva. Los límites importan, y ahora Slack respetará tus límites de formato en marcado.
- Los usuarios que se habían eliminado de todos los espacios de trabajo de una organización empresarial aún podían realizar acciones en algunos de esos espacios, lo que estaba… ¿mal? No se puede estar en misa y repicando.
- Los canales archivados aparecían al abrir la búsqueda y pulsar en la pestaña Canales. Aunque todavía puedes buscar canales archivados, lo hemos organizado un poco y los ocultaremos de la vista mientras simplemente navegas.
- En la aplicación de Android no funcionaba bien ordenar las listas por nombre. No sabemos cómo llamar a este problema, pero digamos que las cosas estaban un poco patas arriba.
Slack 24.09.40
25 de septiembre de 2024
Corrección de errores
- Puede que el tiempo sea un círculo plano, pero viene de perlas para coordinar las reuniones. Por ese motivo (y porque sin duda se trataba de un error), los perfiles de Slack Connect volverán a mostrar correctamente la hora local de cada persona.
Slack 24.09.30
18 de septiembre de 2024
Corrección de errores
- Todos los errores que se solucionaron en esta versión eran pequeñas minucias apenas visibles e imposibles de describir de una manera que no nos haga parecer unos auténticos frikis. A pesar de todo, nos hemos manchado las manos, hemos trabajado duro y ahora la aplicación funciona un poquito mejor.
Slack 24.09.20
11 de septiembre de 2024
Corrección de errores
- Hay ciertas cosas que simplemente vale la pena admirar. Por ejemplo, grandes obras de arte, animales en su hábitat natural, una persona intentando aparcar en paralelo... Sin embargo, las URL excesivamente largas no son una de estas cosas. Por eso, queremos disculparnos por no incluir los botones Continuar ni Cancelar en la ventana emergente “Comprueba este enlace”.
- Cuando se creaban más de cuatro estados personalizados, era imposible desplazarse hasta la lista de estados predeterminados de Slack, es como si a la aplicación le diese rabia que hubieses preferido crear tu propio estado. Nosotros creemos que aquí hay espacio para la tradición y la innovación por igual, así que ya puedes volver a disfrutar de ambas listas.
Slack 24.09.10
4 de septiembre de 2024
Corrección de errores
- Lo importante es el viaje, no el destino, ¿verdad? Vale, a veces sí que importa el destino, como cuando se queda congelada la pantalla de carga infinitamente cuando intentas conectarte mediante enlaces de correo electrónico con la autenticación de dos factores. ¿Quizá la verdad autenticación eran los amigos que hacemos por el camino? (Spoiler: no.)
- ¿Querías añadir una nueva foto de perfil? Si elegías “Permitir acceso limitado” a tu galería de fotos, la aplicación no aceptaba ninguna de las fotos seleccionadas para subirla. Parece que los únicos que estábamos limitando el acceso a las fotos éramos nosotros.
Slack 24.08.40
28 de agosto de 2024
Novedades
- Esta semana no tenemos grandes novedades, únicamente estamos puliendo algunas cosas para lograr una experiencia más cómoda. Avísanos si te encuentras con algo que se pueda solucionar en feedback@slack.com!
Slack 24.08.30
21 de agosto de 2024
Corrección de errores
- Solucionado: las sugerencias de mensajes directos se rellenaban alfabéticamente y no de una manera más útil, como según con quién se habla más frecuentemente. Lo sentimos por todos los Aaron Abernathy del mundo: vuestra supremacía alfabética ha llegado a su fin.
Slack 24.08.20
14 de agosto de 2024
Corrección de errores
- Esta semana no ha habido gran cosa que solucionar, pero no te preocupes, que seguro que aparece alguna más adelante. No porque queramos que haya errores, claro está. Pero los fallos, los ajustes, y las correcciones forman parte del día a día. Son el precio que hay que pagar por mejorar. Esperamos que estés disfrutando de esta experiencia independientemente del punto en el que te encuentres.
Slack 24.08.10
7 de agosto de 2024
Corrección de errores
- No se enviaban las notificaciones de las juntas en mensajes directos, lo que nos hace plantearnos: ¿Cuántas personas, desde un punto de vista teórico, hacen falta para crear una junta? Es uno de los dilemas filosóficos como la paradoja del Barco de Teseo o “Solo sé que no sé nada”. Independientemente de lo que respondas, pensamos que si se produce un error, pero nadie informa de él, tiene que solucionarse de todos modos.
Slack 24.07.50
31 de julio de 2024
Novedades
- No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos pequeños ajustes para poner la aplicación a punto. Más novedades próximamente. ¡Chao!
Slack 24.07.40
24 de julio de 2024
Corrección de errores
- La opción de pegar como texto sin formato no funcionaba, por lo que la aplicación se bloqueaba inmediatamente al seleccionarla. Hemos eliminado este error para que puedas eliminar el formato cuando te apetezca.
- “Todo en exceso es malo”. Esa era la opinión del selector de emojis, que se negaba a añadir más de una fila. Nuestros desarrolladores opinan lo contrario, así que lo han solucionado. Disfruta del amplio abanico de posibilidades infinitas que ofrecen los emojis.
Slack 24.07.30
17 de julio de 2024
Corrección de errores
- Al usar filtros de búsqueda como “en:#” o “de:@,” se devolvían exactamente cero resultados. Por suerte, nuestros ingenieros han podido multiplicar por cero la causa del problema. Nueva consulta: “Errores en la búsqueda”; resultados: 0.
- En los espacios de trabajo de Enterprise Grid, si se filtraba por canales solo de un determinado espacio de trabajo, tenía poca memoria: en concreto, al salir de la aplicación y volver, todos los canales de la organización volvían a aparecer. Vaya semanita para los filtros, ¿verdad? Hemos revisado el código y eliminado todo el rastro de este error.
Slack 24.07.20
10 de julio de 2024
Corrección de errores
- Solucionado: El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que no podemos medir con precisión tanto la posición como el momento lineal de un objeto dado al mismo tiempo. El principio de incertidumbre de Slack establece que el número de reacciones indicadas en la vista Actividad no siempre se corresponde con el número real de reacciones. Vamos a dejarnos de conjeturas: estamos relativamente seguros de que este error ya está solucionado.
Slack 24.07.10
3 de julio de 2024
Novedades
- ¡Feliz verano, amigos! Nada nuevo que decir. Solo buen rollo.
Slack 24.06.40
26 de junio de 2024
Novedades
- Ahora todo funciona una pizca mejor que antes. Confía en nosotros.
Slack 24.06.30
19 de junio de 2024
Novedades
- La verdad es que en esta actualización no hemos mejorado nada notable, pero seguro que vas a notar que todo va mejor, ¿a que sí?
Slack 24.06.20
12 de junio de 2024
Novedades
- No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos pequeños ajustes para poner la aplicación a punto. Más novedades próximamente. ¡Chao!
Slack 24.06.10
5 de junio de 2024
Novedades
- Estamos aquí reunidos, a las puertas del verano, para rememorar los días felices de la juventud; una época en la que estos meses soleados eran sinónimo de libertad, oportunidades e ilusión. Había todo un mundo por descubrir ahí fuera: el sonido de las olas en el paseo marítimo, los campos teñidos de cobre por el atardecer, la maraña de estrellas que nos vigilaban en la tranquilidad de la noche... Por desgracia, no hay vacaciones de verano para las aplicaciones de Slack, aunque esta actualización no tenga cambios ni correcciones importantes que mencionar. Pero esperamos que tú sí puedas disfrutar de un verano lleno de alegría y momentos memorables.
Slack 24.05.50
29 de mayo de 2024
Novedades
- A veces, lo único que necesitas son los destacados; por ello, presentamos la función Síntesis de IA de Slack. Síntesis te permite elegir canales específicos para resumirlos automáticamente cada día, de modo que puedas obtener el resultado final al principio de cada mañana. Piensa que es como aquello de «Anteriormente en…» de tu serie favorita. Y ahora, ¡que siga el espectáculo!
Slack 24.05.40
23 de mayo de 2024
Corrección de errores
- Nada importante que mencionar esta semana, pero si eres de los que dedican religiosamente un momentito de su semana a leer estas notas, te mandamos un abrazo y todo nuestro cariño. Gracias por mantenerte al tanto de las idas y venidas de esta bonita comunidad. ¡Próximamente, más y mejor!
Slack 24.05.30
15 de mayo de 2024
Novedades
- Escribimos estas notas todas las semanas para mantener el mejor rendimiento posible, pero, a veces, no tenemos nada específico que contar. Así que vamos a comentar algunas cosas de las tendríamos que haber hablado más desde el principio. Por ejemplo, ¿sabías que si dejas pulsado un mensaje en el móvil lo marcas como “no leído”? De esta manera, te estará esperando para que lo leas cuando llegues a tu despacho. ¿Sabías, además, que puedes configurar un recordatorio para más tarde? Ah, vale. Que sí lo sabías...Pues nada, cerebrito, no hemos dicho nada. Ya estaría, sigue a tope.
Slack 24.05.20
8 de mayo de 2024
Corrección de errores
- El selector de emojis estaba poniendo a los usuarios en un aprieto porque no permitía desplazarse hasta el final de la página, ocultando así algunos emojis personalizados. Si describiéramos este error como un “ajuste de desplazamiento personalizado”, ¿mejoraría la situación? Ya... quizás no. Pedimos perdón.
Slack 24.05.10
1 de mayo de 2024
Corrección de errores
- Solucionado: La acción de cambiar de un espacio de trabajo a otro fuera de tu organización principal con el menú “Ir a…” estaba fallando. Precisamente ir, lo que se dice ir, no iba a ningún lado. Claramente se trataba de un error, y a nadie le gustan los errores, así que lo hemos solucionado.
- Solucionado: “¿Quieres ver más resultados de búsqueda? Pues no, de vuelta al principio”. Cada vez que intentabas cargar una nueva página de resultados de búsqueda, la aplicación te mandaba automáticamente al principio de los resultados. Andar como los cangrejos se quedaba corto. Ya lo hemos solucionado.
Slack 24.04.40
24 de abril de 2024
Novedades
- ¡Te presentamos IA de Slack! Nuestro nuevo conjunto de herramientas de IA generativa te permite realizar búsquedas de manera más inteligente, resumir conversaciones al instante y mucho más. Ve al Centro de Ayuda para ver cómo puedes aprovechar IA de Slack: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI.
Slack 24.04.30
17 de abril de 2024
Corrección de errores
- Solucionado: ¿habías visto que las sugerencias de estados personalizados para tu organización aparecían en el ordenador, pero no en el móvil? Resulta que teníamos las cosas un poco des-org-anizadas. Me parto. Pero, de verdad, lo sentimos.
Slack 24.04.20
10 de abril de 2024
Novedades
- ¿No te parece que se respira un aire diferente? ¿Un no sé qué que qué sé yo? El sol brilla, los pajaritos cantan… ¿Qué será? Bueno, yo solo digo que hemos actualizado la aplicación de Slack. Así que, cabe la posibilidad de que seamos los responsables de toda esta felicidad que te invade.
Slack 24.04.10
3 de abril de 2024
Novedades
- [ERROR: NO HAY NOTAS DE LA VERSIÓN] Espera, eso no puede ser… Vale, es verdad que no tenemos ningún arreglo específico que mencionar esta vez, pero siempre nos gusta usar este espacio para hacerte saber que seguimos trabajando para mejorar la aplicación. Y también para mandarte recuerdos y desearte un feliz mes de abril.
Slack 24.03.40
27 de marzo de 2024
Novedades
- Hemos estado trabajando sin descanso entre bambalinas para asegurarnos de que todo esté reluciente, bien engrasado y funcionando como debería. Pero si notaras algo raro, como siempre, no dudes en escribirnos a feedback@slack.com.
Slack 24.03.30
20 de marzo de 2024
Novedades
- Hemos limpiado el código para asegurarnos de que todo vaya como la seda. Slack, más brillante que nunca.
Slack 24.03.20
13 de marzo de 2024
Novedades
- La actualización de esta semana no es demasiado grande, pero que esto no te haga pensar que no es importante. No todos los días (o actualizaciones) pueden ser memorables, pero cada día que pasamos aquí lo es. Y esta es una buena actualización.
Slack 24.03.10
6 de marzo de 2024
Novedades
- ¿Qué es más intimidante que un canvas en blanco o un archivador sin clasificar? Quizá una búsqueda de Slack en la que no puedas filtrar los resultados por canvas o archivos. Archivamos esta actualización como una mejora necesaria.
Slack 24.02.40
28 de febrero de 2024
Novedades
- Hemos limado algunas imperfecciones de la aplicación para evitar astillas digitales. ¿Sabías que existen las “astillas digitales”? Pues sí, pero no es algo de lo que tengas que preocuparte.
Slack 24.02.30
22 de febrero de 2024
Novedades
- Te damos la bienvenida a tu informativo semanal de Slack. Esta es la nueva función de hoy: Al día. Realiza pruebas sobre mensajes sin leer en un instante desplazando en la pantalla para marcarlos como leídos y enviar respuestas rápidas al momento. Además, no te preocupes por esos momentos en los que los dedos te fallan, tenemos un botón Deshacer. Adelante, ¡ponte Al día!
Slack 24.02.20
14 de febrero de 2024
Corrección de errores
- Los usuarios de Android no podían iniciar flujos de trabajo en canvas si aparecían a modo de URL, cosa que, paradójicamente, impedía el flujo del trabajo. Las funciones de Slack no entienden de apariencias, así que ejecutaremos todos los flujos de trabajo sin pensárnoslo dos veces.
Slack 24.02.10
7 de febrero de 2024
Novedades
- ¡Feliz comienzo de febrero! ¿Cómo van esos propósitos de año nuevo? No te preocupes, nosotros no juzgamos. Nuestro propósito era nunca escribir solamente “Corrección de errores y mejoras” en las notas de la versión aunque no tuviésemos gran cosa que contar. ¿Qué te parece? Yo creo que no vamos nada mal.
Slack 24.01.50
31 de enero de 2024
Corrección de errores
- Las respuestas rápidas de las notificaciones push no se enviaban, lo que hacía de la función un descarte de notificaciones más lento y confuso. A nadie le gustaba. Esta actualización restaura tanto la velocidad como la precisión de tus respuestas rápidas.
- Como cuando miras un mapa mientras conduces, la barra de navegación de Android tapaba la vista del redactor de mensajes de Slack. ¿Estamos revelando nuestra edad con esta referencia? ¿Te acuerdas de las cabinas telefónicas? ¿El efecto 2000? Ahora ya está todo en su lugar.
- Creemos que, cuando Faulkner escribió “El pasado no está muerto, ni siquiera ha pasado”, se refería a este error en el que las juntas que ya se habían finalizado seguían siendo visibles en la pestaña de inicio. Nuestra propia perspectiva se puede describir parafraseando a Fitzgerald: “Así seguimos, golpeándonos, barcas contracorriente, devueltos sin cesar a las pequeñas correcciones de errores”.
- En un acto de rebeldía (o quizá era solo pánico escénico), el teclado no se dignaba a aparecer cuando se intentaba crear un nuevo canal. Aunque cambiar puede ser aterrador, es necesario si realmente queremos crecer. Ve a por ello y crea: tu teclado estará ahí cuando lo necesites.
Slack 24.01.40
24 de enero de 2024
Novedades
- Hemos ordenado las estanterías, limpiado las ventanas y pasado un trapo a todas las superficies planas. Poca cosa. Nuestro mantenimiento rutinario para asegurarnos de que todo está en orden. ¡Qué no decaiga!
Slack 24.01.30
17 de enero de 2024
Corrección de errores
- Solucionado: un espacio adicional puede marcar la diferencia a veces. No es lo mismo llamar “ateo” a alguien que llamar “a Teo”. También descubrimos que los nombres de usuario con espacios hacían que nuestra función de búsqueda fallase. ¡Uy! Por suerte, había hueco para un arreglillo.
Slack 24.01.20
10 de enero de 2024
Corrección de errores
- Ahora que se han acabado las vacaciones, puede que sientas que necesitas un respiro con la comunicación directa. Sin embargo, no es esa la razón por la que la pestaña de mensajes directos de Slack estaba completamente vacía. Solo era un error de los de toda la vida. Año nuevo, bugs nuevos y la misma aplicación que conoces y te encanta. ¡Hacemos todo lo que podemos!
Slack 24.01.10
3 de enero de 2024
Corrección de errores
- Solucionado: cuando el selector de emojis no cargaba, la aplicación pasaba rápidamente al modo hibernación sin previo aviso. ¿Cuál es el mejor emoji para un error repentino? Esperamos que esta última actualización desencadene una reacción positiva (con emojis o de otro tipo).
Slack 23.12.21
14 de diciembre de 2023
Corrección de errores
- Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.
Slack 23.12.20
13 de diciembre de 2023
Novedades
- Hemos ajustado algunas cosillas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.
Slack 23.12.10
6 de diciembre de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: si creaste una aplicación usando el kit de bloques, habrás notado que los campos `plain_text_input` no guardaban el texto que escribías. ¿Será que tienen memoria selectiva, o quizá tengan un trastorno de pérdida de memoria a corto plazo? Da igual, lo hemos solucionado.
- Solucionado: la aplicación se bloqueaba al deslizar hacia atrás en un canal, lo que era un incordio (por no decir otra cosa). El paso del tiempo es inevitable, pero el historial de los canales debería estar siempre disponible.
- Solucionado: los enlaces de los mensajes ahora funcionarán en varios espacios de trabajo, siempre que hayas iniciado sesión en ellos. *Tatatachán* Ya puedes moverte libremente por la aplicación de Slack.
- Solucionado: las vistas previas de las imágenes no se renderizaban correctamente en los canales de Slack Connect. Si las vistas previas tienen que funcionar bien en algún sitio, es en las conversaciones que tienes con tus socios externos. De hecho, deberían funcionar correctamente en cualquier sitio, que es lo que hemos conseguido con esta actualización.
Slack 23.11.40
29 de noviembre de 2023
Novedades
- Unos pequeños retoques en la aplicación. Gracias por mantenerte al día. Si te surge algún problema, escríbenos a feedback@slack.com.
Slack 23.11.30
16 de noviembre de 2023
Novedades
- ¿No has tenido nunca una de esas semanas en las que parece que no pasa nada, pero luego echas la vista atrás y te das cuenta de que no has dejado de hacer cosas? Esta es una de esas semanas para nuestra aplicación.
Slack 23.11.20
8 de noviembre de 2023
Corrección de errores
- Alguna vez habrás escuchado eso de que subir un vídeo a Internet puede “romper las redes”. Pues parece ser que subir un vídeo a Slack también puede “romper la aplicación”. Aunque las pruebas sean circunstanciales, la solución es directa: esta aplicación no se volverá a bloquear al subir un vídeo.
- “¡Ese error era tan bueno que lo han solucionado dos veces!” Hace un par de meses, solucionamos un error que hacía que los borradores se enviasen a los canales equivocados cuando la conexión era inestable. Pensábamos que lo habíamos resuelto del todo, pero por lo visto no fue así. Muchas gracias por tu comprensión.
Slack 23.11.10
1 de noviembre de 2023
Novedades
- ¡Gracias por actualizar la aplicación! Estos cambios no van a hacer que tengamos, por ejemplo, resúmenes más ordenados, pero sí que ayudarán a que la aplicación funcione lo mejor posible. ¡Vivan los avances graduales!
Slack 23.10.40
25 de octubre de 2023
Novedades
- Esta actualización es menos notoria, pero no por ello menos importante. Es como cuando un atleta va mejorando su marca poco a poco. Notarás la aplicación un poco más rápida, un poco más ágil, un poco más cerca de la meta...
Slack 23.10.30
18 de octubre de 2023
Novedades
- Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.
Slack 23.10.10
5 de octubre de 2023
Corrección de errores
- No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos arreglillos. Pequeños errores y esas cosas, nada importante.
Slack 23.09.40
27 de septiembre de 2023
Novedades
- Alerta: Esta será la última versión de Slack compatible con Android 9. Las despedidas son duras, lo sabemos. Aunque puedas seguir usando Slack en este dispositivo, deberás actualizar el sistema operativo para recibir todas las novedades de las próximas actualizaciones. Gracias por ayudarnos a hacer que Slack siempre dé lo mejor de sí.
Corrección de errores
- Solucionado: Los mensajes directos con usuarios desactivados aún aparecían en la sección Favoritos de la barra lateral. Ahora reflejaremos mejor cuando las grandes estrellas hayan saludado al público y salido del escenario.
- Solucionado: los borradores de los mensajes en ciertos canales a veces se solapaban con el marcador de posición de entrada de los mensajes en otros canales. Los físicos de nuestro equipo han llegado a la conclusión de que no se debía a la fusión de dos universos paralelos: era solo un error.
Slack 23.09.30
20 de septiembre de 2023
Vienen grandes cambios: ¡le vamos a hacer un cambio de look a nuestra aplicación! Vamos a actualizar las versiones de Slack para ordenador y móvil con nuevas vistas individuales diseñadas para aumentar la concentración, la organización y la productividad. Verás estos cambios antes o después dependiendo del plan que tengas, así que mantén los ojos bien abiertos durante las próximas semanas. Mientras tanto, puedes ver todo lo que está por venir en nuestro blog en SlackHQ.com.
Novedades
- Grid unificado: ¿Te cansa tener que estar cambiando entre espacios de trabajo en Enterprise Grid? Ahora puedes ver todos los canales de los que formes parte dentro de una organización de un solo vistazo. Muy práctico.
- Encabezados y pies de página más ordenados: Las secciones Mensajes directos, Borradores, Hilos de conversaciones y Más tarde son ahora más accesibles y ocupan menos espacio en la pantalla. Tus pulgares te lo agradecerán.
- Actividad: La nueva sección que reúne todas tus menciones, hilos de conversaciones, reacciones y aplicaciones en un mismo sitio. Ahora puedes consultar todas las novedades en tus conversaciones de una sola vez.
- …¡y mucho más! ¿Hemos mencionado ya que nuestro blog tiene toda la información?
Slack 23.09.20
13 de septiembre de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: en algunos casos, cuando la conexión no era la mejor, se enviaban los borradores al siguiente canal que abrieras en lugar de al canal al que deberían enviarse. ¿Te imaginas que el cartero entregara al vecino ese paquete que llevas esperando durante meses? Hemos solucionado estos errores y le hemos puesto un sello de confirmación para que no vuelva a ocurrir.
Slack 23.09.10
6 de septiembre de 2023
Novedades
- No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos arreglillos. Pequeños errores y esas cosas, nada importante.
Slack 23.08.50
30 de agosto de 2023
Novedades
- Esta semana solo traemos mejoras insignificantes, ¿pero sabías que puedes volver a leer las notas de la versión antiguas siempre que quieras? Puedes descubrir una función, ver lo lejos que hemos llegado, ¡o incluso echarte unas risas! Están todas disponibles en https://slack.com/intl/es-es/release-notes/android.
Slack 23.08.40
23 de agosto de 2023
Corrección de errores
- ¿Sabes esas personas que podrían contarte historias durante horas? La función TalkBack hacía lo mismo y te leía los mensajes enteros aunque tú solo quisieras escuchar un párrafo, una línea, o incluso una palabra. Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Así que, ahora TalkBack te leerá solo lo que tú le pidas.
Slack 23.08.30
16 de agosto de 2023
Novedades
- No tenemos nada nuevo que contarte esta semana, ¿pero sabías que puedes volver a leer las notas de la versión antiguas siempre que quieras? Puedes descubrir una función, ver lo lejos que hemos llegado, ¡o incluso echarte unas risas! Están todas disponibles en https://slack.com/intl/es-es/release-notes/android
Slack 23.08.20
9 de agosto de 2023
Novedades
- Los nombres de canales muy largos ahora aparecerán en varias líneas de tu barra lateral, #en-lugar-de-aparecer-corta...
Corrección de errores
- Solucionado: pulsar los enlaces marcados de un canal generaba un mensaje de error que decía “Algo ha salido mal”. Bueno, esperemos que de ahora en adelante “todo salga bien”.
- Solucionado: cuando se cambiaba a la orientación horizontal, el botón Enviar se echaba una siesta. Lo hemos arreglado para que puedas redactar (y enviar) tus mensajes en este modo, a tu gusto, ¡claro que sí!
- Solucionado: en el redactor de mensajes nuevos, los nombres de los bots y las aplicaciones no aparecían como opciones para enviar un mensaje. ¿Quiénes somos nosotros para prohibirte que hables con un bot, tan tóxicos somos? Los hemos añadido como opciones. Ya puedes hablarles si quieres, tú verás.
Slack 23.08.10
9 de agosto de 2023
Novedades
- Solucionado: No hay mucho que compartir esta semana, pero puedes tener por seguro que estamos trabajando entre bastidores para asegurarnos de que todo esté en plena forma. Si ves algo raro (o cosas que no están y deberían estar), ponte en contacto con nosotros en feedback@slack.com.
Slack 23.07.40
26 de julio de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: cuando se intentaba usar el mismo emoji personalizado varias veces en el mismo mensaje solo se publicaba un emoji. Ser breves en los mensajes está muy bien, pero usar varios emojis personalizados mola mucho más.
Slack 23.07.30
19 de julio de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: “¡¿Slack Connect no conecta?!” En algunos casos, al añadir gente a un mensaje de grupo que incluía usuarios de Slack Connect, se producía un error en la aplicación. Hemos implementado una actualización de última hora en todos los teléfonos.
- Solucionado: ¡Una marca, por favor! A veces, al enviar una respuesta en un hilo de conversación con la casilla “También enviar al canal” marcada, esta se desmarcaba inadvertidamente. Hemos añadido una comprobación adicional para las marcas en todos los hilos de conversaciones.
Slack 23.07.20
12 de julio de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: Parece ser que los bocadillos de diálogo se quedaban en la pantalla bastante tiempo, incluso después de haber leído el mensaje. Solucionarlo ha sido pan comido. ¿Lo pillas?
Slack 23.07.10
5 de julio de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: nuestra ilustración de la lupa ocultaba los resultados de búsqueda, por irónico que suene. Esperamos que su ausencia te permita ver mejor.
Slack 23.06.40
28 de junio de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: “Ahora o nunca” parecía ser la verdadera intención de la aplicación cuando se bloqueaba justo después de responder “Me uno en breve” a una invitación de una junta. No te preocupes, nosotros sabemos que hay infinidad de cosas que necesitan tu atención. Tómate el tiempo que quieras, te guardaremos la junta mientras tanto.
Slack 23.06.30
21 de junio de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: en mensajes directos de grupos más grandes, programar un mensaje activaba la cláusula “no hay vuelta atrás”, por la cual la aplicación se bloqueaba de repente si intentabas hacer cambios de la pantalla Borradores y enviados. Se lo comunicamos a nuestros increíbles ingenieros móviles, que se adelantaron y eliminaron este error.
Slack 23.06.20
14 de junio de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: ¿alguna vez has echado un vistazo al perfil de alguien en Slack y te has encontrado con que esa persona se ha añadido de repente a tu lista de mensajes directos recientes? No te preocupes, no era un estado de fuga lleno de mensajes olvidados, solo era un error normal y corriente. Ya está solucionado.
Slack 23.06.10
7 de junio de 2023
Novedades
- Hemos actualizado el texto y las imágenes en la aplicación para que determinados flujos sean más claros y simpáticos. No te asustes, todo sigue en su sitio, solo le hemos quitado el polvo y ya está listo para las visitas.
Slack 23.05.50
31 de mayo de 2023
Novedades
- ¿Sabes cuando, a veces, sentimos una tensión tremenda en el cuerpo, respiramos profundamente y, al exhalar, desaparece despacito? Esta actualización es eso mismo. Sigue siendo Slack, pero mucho menos contracturado.
Slack 23.05.41
26 de mayo de 2023
Corrección de errores
- Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.
Slack 23.05.40
24 de mayo de 2023
Novedades
- Se han corregido los errores, se ha mejorado el rendimiento, se ha trabajado en lo que hacía falta y se ha obtenido un buen resultado. Haz caso a los expertos, consume Slack con moderación.
Slack 23.05.30
17 de mayo de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: el tamaño sí importaba para aquellos cuyas reacciones emoji se recortaban o ampliaban de forma excesiva cuando el tamaño de la fuente del dispositivo era más pequeño que el de la opción predeterminada. No era esa la reacción que esperábamos.
Slack 23.05.20
10 de mayo de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: ¿te gustaría “introducirte” en una máquina del tiempo para ir al momento previo al envío del mensaje? Hemos observado que, al escribir en japonés en un teclado externo, la tecla Intro enviaba el mensaje en vez de añadir un salto de línea. Hemos “introducido” un cambio que soluciona el error.
Slack 23.05.10
3 de mayo de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: hemos eliminado la opción de mencionar @aquí o @canal en un mensaje directo. En este tipo de mensajes, estas menciones eran superfluas, redundantes y repetitivas. Ah, y también hacían que la aplicación fallase considerablemente. Eso no estaba bien. Cada mensaje directo genera una notificación, igual que las @menciones, por lo que solo necesitas tus bonitas palabras.
Slack 23.04.40
26 de abril de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: a veces las reacciones emoji aparecían solo como un cuadrado gris. Sí, muy triste. Un mensaje sin una reacción es como una foto en blanco y negro, de otro tiempo. Menos mal que ahora ya puedes darle algo de color con tu reacji.
Slack 23.04.30
19 de abril de 2023
Novedades
- Hola. ¿Estás buscando las notas de la versión? Porque tus inquietudes son nuestra mayor preocupación. ¿Te sientes solo, perdido y sin dirección? Queremos saber lo que siente tu corazón. Pero primero déjanos decirte: no hay nuevas notas de la versión.
Slack 23.04.20
12 de abril de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: nuestra aplicación se tomaba a pecho algunas acciones y se bloqueaba después de que algunos usuarios intentaran usar la función Cortar en texto que aparecía después de un bloque de código. Tranquilidad, hemos solucionado el error y ningún código ha sufrido daños en el proceso.
- Solucionado: ¿qué pasó con el nombre? No era en realidad el nombre de usuario de Slack… lo sentimos. Debíamos mostrar el nombre real de los usuarios en el encabezado del canal de mensajes directos en lugar de su nombre de usuario de Slack. Ha sido un fallo involuntario que ya se ha solucionado.
Slack 23.04.10
5 de abril de 2023
Novedades
- Esta semana no ha habido gran cosa que solucionar, pero no te preocupes, que seguro que aparece alguna más adelante. No porque queramos que haya errores, claro está. Pero los fallos, los ajustes, y las correcciones forman parte del día a día. Son el precio que hay que pagar por mejorar. Esperamos que estés disfrutando de esta experiencia independientemente del punto en el que te encuentres.
Slack 23.03.50
29 de marzo de 2023
Novedades
- La falta de noticias es una buena noticia. Bueno, es cierto que tener alguna noticia también puede ser bueno o que la falta de ellas genere incertidumbre y nos haga especular con cosas malas… Sea como sea, en nuestro caso, que no haya novedades es una buena señal o, al menos, no es mala. Digamos que la falta de noticias está bien. No te preocupes.
Slack 23.03.40
22 de marzo de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: si has notado que la letra pequeña no se veía muy bien en las imágenes, probablemente se deba a que nuestra función de “zoom” no tenía muchas ganas de funcionar. Ahora te devolvemos la nitidez habitual.
- Solucionado: ¿sientes que estás continuamente empezando desde cero? Al combinar viñetas y números en las listas, todos los números que iban detrás de una viñeta volvían al “1”. ¡Por el progreso, por nosotros y por ti!
Slack 23.03.30
15 de marzo de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: la aplicación se bloqueaba al intentar cargar la vista Borradores y los mensajes no enviados tampoco se podían ver. Considera ese error un borrador que se envió demasiado pronto.
Slack 23.03.20
8 de marzo de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: Los hilos del tiempo se enredaban un poco, lo que significaba que los mensajes dentro de los hilos de conversaciones no mostraban los años como parte de su sello de tiempo. Los buenos hilos de conversaciones (tanto digitales como físicos) deberían durar más de un año, así que hemos añadido esa información al sello de tiempo.
- Solucionado: Al enlazar a mensajes archivados, siempre se mostraba el nombre completo del autor, incluso si se había elegido mostrar los nombres de Slack. ¿Cómo se llama una preferencia que no se cumple? Respuesta: Un error que debe corregirse y, luego, archivarse.
Slack 23.03.10
1 de marzo de 2023
Novedades
- A partir del 6 de marzo, algunas de las versiones anteriores de Slack ya no podrán conectarse. Si habéis realizado las actualizaciones pertinentes en el último año, no deberíais tener problemas. Si hace más de un año que no actualizáis, probablemente no estéis leyendo este mensaje, pero lo dejamos aquí para que sirva de recordatorio. En resumen, mantened vuestras aplicaciones actualizadas. Nuestro equipo de Ayuda os lo agradecerá.
Corrección de errores
- Solucionado: los usuarios de Inbox Zero pueden respirar tranquilos. Por fin hemos localizado un error que provocaba que los canales aparecieran periódicamente como no leídos incluso después de haberlos comprobado. Esperamos que estos canales sin negrita te ayuden a centrarte más.
Slack 23.02.40
22 de febrero de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: En vez de mostrar algún tipo de indicador visual en el campo de composición de un mensaje al añadir un archivo... los ocultábamos. Evidentemente, no se veía nada. Es decir, todo lo contrario al propósito de la “vista previa” de un mensaje. A partir de ahora estarán a la vista. Perdón.
Slack 23.02.30
13 de febrero de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: Nos dimos cuenta de que al escribir algo en el campo “Ir a …” no se obtenían resultados. Vamos a Ir al… grano, eso sonaba a un error. Pero nuestros intrépidos ingenieros estaban listos para Ir a… solucionarlo. Eso es todo. Ya puedes Ir a… explorar a tus anchas.
Slack 23.02.20
9 de febrero de 2023
Novedades
- Durante las juntas, comparte la pantalla desde cualquier lugar con la función de compartir pantalla para dispositivos móviles. Solo tienes que abrir el menú Más opciones tras iniciar una junta y pulsar Compartir pantalla para empezar. Puedes incluso poner en segundo plano la aplicación de Slack para seguir compartiendo el contenido en tu dispositivo.
Corrección de errores
- Solucionado: Los canales archivados aparecían por error en la lista de notificaciones específicas del canal, lo que impedía dejar el pasado atrás. “Lo sentimos, pero el canal al que intentas acceder ya no está disponible” (aunque siempre puedes desarchivar el canal si llega el momento de volver).
Slack 23.01.40
26 de enero de 2023
Novedades
- Tú puedes realizar varias tareas al mismo tiempo y nosotros también. Ahora se pueden minimizar los clips de vídeo para continuar la reproducción sin interrumpir tu ritmo de trabajo.
Corrección de errores
- Solucionado: Al pulsar el nombre de un bot en el menú de autocompletado, aparecía una serie de letras y números que parecía ser...¿intrigante? ¿Incitante? ¿Un comentario anónimo de los programas que tanto hacen por nosotros? Era raro y, definitivamente, era un error.
- Solucionado: ¿Cómo suena una palmada con una sola mano? ¿Cómo se escribe un mensaje sin teclado? Al menos hemos podido resolver uno de los misterios, porque nos hemos asegurado de que al pulsar “Nuevo mensaje” el teclado permanezca a la vista.
Slack 23.01.30
19 de enero de 2023
Novedades
- Aviso: ¿Sabías que puedes programar recordatorios en Slack? Selecciona “Programar un recordatorio” tras mantener presionado sobre un mensaje o escribe “/recordar” en cualquier lugar de Slack y Slackbot te avisará a la hora indicada.
Slack 23.01.20
12 de enero de 2023
Corrección de errores
- Solucionado: ese amable mensaje que decía “Únete a este canal para responder al hilo de la conversación” impedía leer el mensaje más reciente de cada hilo, cosa que resultaba muy poco amable por su parte. Ahora podrás ver la conversación entera antes de decidir si quieres participar en ella.
Slack 23.01.10
4 de enero de 2023
Novedades
- Ya estamos en 2023, ¿cómo te quedas? Si te pareces a nosotros, lo más seguro es que hayas evaluado el año y, al mismo tiempo, hayas empezado a mirar al futuro. Por eso, esta actualización no trata tanto de grandes cambios, sino de ir sentando las bases para lo que está por llegar. Tanto tú como nosotros seguimos siendo iguales, pero con una ligera mejoría. ¡Feliz Año Nuevo!
Slack 22.12.20
15 de diciembre de 2022
Corrección de errores
- Corrección: “ese no soy yo”, habrás pensado al darte cuenta de que el comando “/mí” ya no ponía en cursiva tu texto. Te pedimos disculpas por las crisis de identidad que hayas podido tener a causa de Slack. Como dijo el Dr. Seuss, “No hay nadie vivo que sea más tú que tú” y nuestros comandos de barra diagonal reflejarán de nuevo esa certeza.
Slack 22.12.10
7 de diciembre de 2022
Novedades
- ¿No has tenido nunca una de esas semanas en las que parece que no pasa nada, pero luego echas la vista atrás y te das cuenta de que no paraste de hacer cosas? Esta es una de esas semanas para nuestra aplicación.
Slack 22.11.40
30 de noviembre de 2022
Novedades
- Los menús son clave para la accesibilidad, así que hemos añadido un nuevo atajo de teclado para abrir el menú principal de la aplicación. Si pulsas la tecla Alt, ahora el menú se expandirá al instante (mientras que antes solo se centraba el cursor en esa sección). Esperamos que este pequeño cambio te ayude a concentrarte en Slack.
Slack 22.11.30
16 de noviembre de 2022
Novedades
- Unos pequeños retoques en la aplicación. Gracias por mantenerte al día. Si te surge algún problema, escríbenos a feedback@slack.com.
Slack 22.11.20
9 de noviembre de 2022
No hay mucho que compartir esta semana, pero puedes estar seguro de que estamos trabajando entre bastidores para asegurarnos de que todo esté en plena forma. Si ves algo raro (o cosas que no están y deberían estar), ponte en contacto con nosotros en feedback@slack.com.
Slack 22.11.10
2 de noviembre de 2022
Corrección de errores
- Solucionado: Los ajustes personalizados de la barra lateral, como ordenar canales por actividad reciente o contraer secciones del canal, a veces volvían a sus valores predeterminados sin ninguna razón aparente. Ahora que ya se ha acabado Halloween, no hay trucos que valgan.
Slack 22.10.50
26 de octubre de 2022
Corrección de errores
- Solucionado: Al realizar una búsqueda con caracteres japoneses no se obtenía ningún resultado, aunque hubiese muchos mensajes que encajasen. Perdónanos, nos habíamos quedado sin palabras.
- Solucionado: Las notificaciones de mensajes directos y mensajes de los bots siempre mostraban el mismo avatar en blanco. Es cierto que le daba un toque misterioso, como de estar recibiendo un nuevo mensaje de tu admirador secreto. Por desgracia, los nombres adjuntos destapaban el misterio.
- Solucionado: Al publicar un mensaje en un hilo de la conversación, mantener presionado ese mensaje y pulsar “Enviar respuesta a este canal” no tenía ningún efecto. Hemos decidido culpar de este error de envío a “problemas en la cadena de suministro”.
Slack 22.10.40
19 de octubre de 2022
Novedades
- Si eres de esas personas a las que les relaja limpiar, seguro que encuentras algo de paz ordenando los canales entre las secciones en la barra lateral (siempre y cuando hayas creado esas secciones ya en la aplicación de ordenador). Los muebles son muy caros, ¿por qué no mejor decorar tu barra lateral?
Slack 22.10.20
12 de octubre de 2022
Novedades
- Exprésate con mayor libertad gracias a los vídeos, las reacciones emoji en directo y muchas otras opciones incluidas ya para las juntas desde dispositivos móviles.
Corrección de errores
- Solucionado: si un árbol cae en un bosque, pero no hay nadie alrededor para oírlo, ¿acaso hace ruido? Y, si hay un botón de descarga en Slack, pero nadie lo utiliza, ¿acaso sirve de algo? Dejaremos la semántica a los filósofos y nos limitaremos a contarte que la descarga de adjuntos vuelve a estar operativa.
- Solucionado: puede que la primera vez que hayas intentado usar la cámara desde la aplicación te haya saltado un misterioso y molesto error de permiso. No te lo tomes como algo personal, es que la aplicación no sabía quién eras. De ahora en adelante, será más hospitalaria.
Slack 22.09.40
26 de septiembre de 2022
Novedades
- Vivimos en un mundo material, por eso ahora Slack admite iconos de diseño material para tu pantalla de Inicio. Esperamos que esta experiencia te resulte enriquecedora.
Slack 22.09.30
19 de septiembre de 2022
Novedades
- Esto es para avisarte de una notificación que verás si tienes desactivadas las notificaciones de Slack. Si eres alguien a quien no le gustan las notificaciones, pulsa el botón para notificarnos tu preferencia y no volveremos a molestarte.
- Hemos agregado el símbolo “ALT” a las imágenes que contienen descripciones o texto alternativo. Pulsa sobre el símbolo para leer el contexto adicional de la imagen y recuerda que las descripciones de calidad son de gran ayuda para quienes dependen de los lectores de pantalla. Esta lucha es de todos y todas.
Slack 22.09.20
12 de septiembre de 2022
Novedades
- Resulta difícil describir con palabras todo el trabajo que está teniendo lugar esta semana. Es como si un pato se pusiera a nadar a contracorriente. Bajo el agua, el pato mueve las patas a una velocidad impresionante, pero encima del agua apenas se aprecia el movimiento. Esta semana, Slack es ese pato.
Slack 22.09.10
6 de septiembre de 2022
Novedades
- Ahora, cuando selecciones parte del texto en un mensaje que estés escribiendo, aparecerá la barra de formato automáticamente para que puedas cortar, copiar o pegar con un solo toque. Algo así como el pañuelo que alguien te ofrece justo cuando estás a punto de estornudar, pero menos desagradable.
Slack 22.08.50
29 de agosto de 2022
Novedades
- Esta es la versión final de Slack que funcionará en Android 8.0 u 8.1. Pero no tiene por qué ser un adiós definitivo. Solo tienes que actualizar tu dispositivo a Android 9.0 o superior y continuar trabajando sin problemas.
Corrección de errores
- Solucionado: “The Sound of Silence” será una canción maravillosa pero, en una junta, el sonido del silencio no mola tanto. Pedimos disculpas a los usuarios de dispositivos Xiaomi que hayan tenido problemas de audio. Ya puedes volver a unirte a las juntas sin problemas.
Slack 22.08.40
22 de agosto de 2022
Novedades
- No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos pequeños ajustes para poner la aplicación a punto. Más novedades próximamente. ¡Chao!
Slack 22.08.30
15 de agosto de 2022
Corrección de errores
- Solucionado: al programar un mensaje para enviarlo más tarde se originaba un banner de confirmación que te seguía por todos los canales y aparecía en momentos extraños. Resultaba un poco confuso y a la vez siniestro, como las pinturas que te siguen con sus ojos. Ya no te pasará.
Slack 22.08.20
8 de agosto de 2022
Corrección de errores
- Solucionado: empezar a editar el perfil y luego cancelar estos cambios provoca, a veces, que los botones de la parte superior de la pantalla no rendericen bien. Debes poder cambiar de opinión y, cuando lo hagas, todas tus opciones estarán de nuevo donde las dejaste.
Slack 22.08.10
1 de agosto de 2022
Novedades
- Hemos estado trabajando sin descanso entre bambalinas para asegurarnos de que todo esté reluciente, bien engrasado y funcionando como debería. Pero si notaras algo raro, como siempre, no dudes en escribirnos a feedback@slack.com.
Slack 22.07.30
25 de julio de 2022
Novedades
- Hemos actualizado los encabezados que aparecen encima de las conversaciones. Ahora contienen información más útil y tienen un aspecto más claro y ordenado. Verás que ahora los marcadores o mensajes con chinchetas aparecen junto al número de miembros y, si pulsas en ese mismo texto, te llevará a la pantalla de detalles de la conversación.
Corrección de errores
- Solucionado: en las aplicaciones aparecían las fechas de los próximos eventos, pero no las horas de inicio. Siempre hay algo de emoción en lo desconocido, pero en este caso puede dar lugar a confusiones y a que se te pasen las reuniones.
- Solucionado: en los titulares de notificación, faltaba el botón de “Responder”. Era como estar en una rueda de prensa cuando deciden “no se responderán preguntas”. Las repuestas han vuelto, el micrófono está abierto y el escenario es todo tuyo.
Slack 22.07.20
18 de julio de 2022
Corrección de errores
- Solucionado: ¿Te viene un “déjà vu” cuando estamos contigo? Lo más probable es que eso fuera un error que te llevara al último canal que habías visto en vez del que habías pulsado en la barra lateral.
Slack 22.07.15
11 de julio de 2022
Novedades
- No hay nada de lo que informar en este momento. Bueno, nada que se pueda ver, pero sí mucho bajo la superficie. Estamos trabajando mucho para mejorar Slack, pero esta vez no es tan visible.
Slack 22.07.10
5 de julio de 2022
Novedades
- Ninguna novedad importante esta semana. Al parecer, tampoco hay novedades poco importantes. Seguimos trabajando duro, por si te lo preguntas, es simplemente que el trabajo se está centrando en lo que ocurre entre bambalinas. Estamos preparando todo lo que está por venir.
Slack 22.06.25
27 de junio de 2022
Corrección de errores
- Solucionado: las personas que usaban filtros ligeros de terceros nos han contado que algunos botones y controles dejaban de funcionar cuando se habilitaban los filtros. A esas personas les pedimos que no desfallezcan, los filtros siguen siendo una buena herramienta porque ya hemos solucionado ese problema.
Slack 22.06.20
20 de junio de 2022
Novedades
- Aún no tenemos novedades que compartir esta semana, pero estamos sentando las bases para los próximos cambios de esta versión. Sabemos que puede resultar bastante confuso, pero nosotros preferimos verlo como algo misterioso y emocionante.
Slack 22.06.15
13 de junio de 2022
Novedades
- Esta vez no hay grandes cambios. A veces resulta más fácil apreciar el progreso cuando echas la vista atrás y ves lo lejos que has llegado. ¿Sabías que antes eramos una empresa de videojuegos? Qué locura.
Slack 22.06.11
24 de mayo de 2022
Novedades
- Resulta difícil describir con palabras todo el trabajo que está teniendo lugar esta semana. Es como si un pato se pusiera a nadar a contracorriente. Bajo el agua, el pato mueve las patas a una velocidad impresionante, pero encima del agua apenas se aprecia el movimiento. Esta semana, Slack es ese pato.
Slack 22.05.20
23 de mayo de 2022
Novedades
- Hemos actualizado la lista de canales para que puedas ordenarlos por actividad reciente y, además, las preferencias de ordenación establecidas en tu versión para ordenador se sincronizarán con tu versión móvil. Además, podrás ver tus tres mensajes más recientes cómodamente desde la pestaña de inicio.
Corrección de errores
- Solucionado: las imágenes y vídeos no mostraban ninguna vista previa, cosa que hay quien consideraba “misterioso y emocionante”, pero la gran mayoría “roto y molesto”.
- Solucionado: al seleccionar un emoji el teclado desaparecía, lo que resultaba bastante incómodo si querías continuar escribiendo un mensaje. A partir de ahora volverá a aparecer en lugar de asumir que un emoji tiene la capacidad de cerrar un mensaje cual sello de cera en una carta.
Slack 22.05.10
9 de mayo de 2022
Corrección de errores
- Solucionado: cuando se eliminaba un mensaje, en ocasiones se quedaba en la aplicación para móviles durante más tiempo del deseado. Se deben eliminar los mensajes pesados, parásito, que no se van ni con agua caliente. (Código penal de Slack 22.05.10)
- Solucionado: los bloques de código multilínea no se podían leer en el Modo oscuro. Aunque en cierta manera lo de “oscuro” puede sonar a que no se puede ver nada, eso no sería útil en absoluto.
- Solucionado: cuando se colocaba el dispositivo en posición horizontal mientras se editaba el perfil, desaparecía el botón para guardar los cambios. Lo hacíamos a propósito, para que reflexiones sobre nuestra constante evolución y adaptación y sobre la impasibilidad del tiempo ante nuestras acciones. Es broma, era un error.
Slack 22.04.20
25 de abril de 2022
Novedades
- Un pequeño recordatorio de algo muy importante para el día a día: el mundo ya es un lugar único solo porque perteneces a él, y tus acciones han ayudado a otras personas de maneras que no puedes alcanzar ni a imaginar. Por cierto, que se nos olvidaba, no hemos hecho ningún cambio en la aplicación esta vez. Disfruta de Slack.
Slack 22.04.10
11 de abril de 2022
Novedades
- Introduce un guion en el Quick Switcher y verás cómo las búsquedas de canales con guiones en el nombre son más precisas. Si ya habías perdido todas tus esperanzas, te rogamos que busques en tu interior una forma de perdonarnos y que nos permitas decirte que hoy te encontramos especialmente elegante.
Corrección de errores
- Solucionado: a veces, se producía un error al cargar una nueva foto de perfil y la gente estaba condenada a conformarse con la antigua, como cuando sales mal en la foto del carné de conducir. A diferencia de lo que pueda parecer, nunca hemos querido que te sientas en Slack como en una oficina de tráfico, así que vuelve a sacarte esa foto hasta que te guste el resultado.
- Solucionado: en algunos dispositivos, si intentabas salir de un hilo de conversación tras tocar una notificación, entrabas en un extraño círculo vicioso que siempre te devolvía al mensaje de esa notificación que habías tocado. Presenciar este fenómeno era tan confuso como intentar darle explicación, por eso nos alegramos de no tener que volver a vivirlo de nuevo.
Slack 22.03.20
28 de marzo de 2022
Novedades
- El tamaño de la aplicación de Slack (los datos descargados) se ha reducido y comprimido. Más eficiente. Recortada. Ajustada. Mejorada. Reducida a lo esencial. Vamos, todo lo contrario a este mensaje.
Corrección de errores
- Solucionado: Cuando se intentaba modificar los ajustes de notificaciones de un canal concreto, era imposible hacerlo. Un imposible poco divertido y nada parecido a los imposibles que se convierten en retos de superación. Simplemente no era posible conseguir lo que se intentaba. A veces hay males que por bien no vienen. Sea como fuese, ya lo hemos solucionado.
Slack 22.03.10
14 de marzo de 2022
Novedades
- Cuando previsualices un canal antes de unirte, podrás ver la descripción del canal junto a su nombre, para que tengas algo más de contexto. Esto te ayudará si no sabes si el canal #las-lechuzas está dedicado a la ornitología, al insomnio o a los fanáticos de Twin Peaks.
- Si tu horario no empieza a las 9:00 (o si las alertas de Slackbot a primera hora del día caen sobre ti como una losa en lugar de ayudarte a arrancar), puedes elegir cuándo aparecerán los recordatorios para el día o la semana siguientes. Ve a Preferencias > Notificaciones para establecer los ajustes predeterminados que mejor se adapten a ti.
- Nos encantan los emojis. Sin embargo, a veces cargan demasiado la pantalla, sobre todo si se trata de una pantalla pequeña o de la de un dispositivo móvil. Por eso, preguntamos a nuestro equipo cuál sería la cantidad razonable de reacji que podríamos mostrar a la vez, y concluyeron que 9 es el número ideal. No te preocupes, tendrás todas las reacciones a un solo toque de distancia.
Slack 22.02.20
28 de febrero de 2022
Novedades
- Hagamos doble clic en eso: si tu organización te permite editar tus mensajes, puedes corregir esa errata más rápido que nunca. Solo tienes que pulsar dos veces el mensaje que quieras para abrir la vista de edición.
- ¿Alguna vez has respondido a un hilo de la conversación y te has dado cuenta de que deberías haber enviado esa respuesta al canal principal? Nosotros también. Por eso, ahora puedes compartir de forma retroactiva tus mensajes en hilos con el resto del canal. Simplemente, mantén pulsado el mensaje en cuestión y selecciona “Enviar respuesta a este canal” para darle la atención que merece.
- Antes, las imágenes, los stickers y los emojis de los teclados personalizados no eran compatibles con Slack, lo que provocaba “el particular dolor de no poder expresarse con el GIF o meme específico que uno tiene en mente” (traducido del inglés). Ahora sí son compatibles, por lo que esperamos que también te ayude.
- Desde este momento, la primera vez que envíes un mensaje directo a alguien, verás sus pronombres al principio de la conversación. Esperamos que este sea un pequeño paso que ayude a fomentar el respeto entre compañeros.
Slack 22.02.10
14 de febrero de 2022
Corrección de errores
- Solucionado: si tenías muchos espacios de trabajo, se bloqueaba la aplicación cuando intentabas cerrar la sesión en uno de dichos espacios. Algunas personas también han indicado que se le quitaban las ganas de vivir cada vez que no conseguían cerrar sesión en la aplicación. Ahora puedes cerrar sesión y salirte siempre que quieras.
- Solucionado: cuando intentabas editar tu perfil, el teclado ocultaba el campo de entrada de texto y no había forma de desplazarte hacia abajo y ver tus cambios. Nos gustaría decir que este es el tipo de reto que acaba formando el carácter, pero no era más que un error que nos ha puesto la cabeza como un bombo.
Slack 22.01.30
31 de enero de 2022
Novedades
- ¿Prefieres que las URL que se puedan pulsar estén subrayadas? Hemos añadido una nueva función de accesibilidad en el menú de preferencias para mejorar la visibilidad de esas palabras que son, en realidad, enlaces.
Corrección de errores
- Si mantienes pulsada una URL, verás un menú con varias instrucciones, pero ninguna funciona. Podríamos decir que es un falso dilema, pero eso significaría que ninguna de las opciones que aparecían eran reales.
- En algunos dispositivos, aparecían instrucciones que te invitaban a “Unirte a la junta actual”, pero luego no podías unirte ni eliminar el titular. Imaginamos que así se tiene que sentir alguien a quien invitan muchas veces a una fiesta para luego decirle que no puede pasar porque lleva zapatillas. Sentimos las molestias.
- Al intentar archivar un canal compartido en Slack Connect, aparecía un error que no daba ninguna pista. Que incluso era incorrecto. ¿Quién sabe? Quizá el verdadero error sean los errores que hemos escrito durante el camino.
- Los usuarios de tablets informaban de que cuando alguien que estaba en una llamada dejaba de compartir la pantalla, la aplicación se cerraba de golpe. Es importante saber compartir, pero es igual de importante saber cómo evitar una crisis cuando se ha acabado el tiempo de compartir.
Slack 22.01.20
18 de enero de 2022
Corrección de errores
- Solucionado: cuando abrías la pestaña de mensajes directos y te movías por la pantalla para arriba y para abajo, el texto de la vista previa se sustituía lentamente por copias de la palabra "Tú". Nos importas mucho, pero tampoco hacía falta recalcarlo tantas veces.
Slack 22.01.11
7 de enero de 2022
Corrección de errores
- Hemos ajustado algunas cosillas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.
Slack 22.01.10
3 de enero de 2022
Corrección de errores
- Solucionado: si has marcado manualmente algún mensaje como no leído, quizá te hayas dado cuenta de que la aplicación se ha tomado tu orden con tanta seriedad y diligencia que no ha habido forma de volver a marcarlo como leído. Con el tiempo, hasta las convicciones más firmes se pueden suavizar (aunque algún cambio en el código tampoco está de más), por lo que ahora verás que los estados de lectura son más apropiadamente fluidos.
Slack 21.12.10
6 de diciembre de 2021
Novedades
- La falta de noticias es una buena noticia. Bueno, es cierto que tener alguna noticia también puede ser bueno o que la falta de ellas genere incertidumbre y nos haga especular con cosas malas… Sea como sea, en nuestro caso, que no haya novedades es una buena señal o, al menos, no es mala. Digamos que la falta de noticias está bien. Ya estaría, sigue a tope.
Slack 21.11.20
15 de noviembre de 2021
Novedades
- La lista de canales ahora es más fácil de controlar. Pulsa y mantén pulsado cualquier canal o mensaje directo en la pestaña de inicio para marcar una conversación como leída, silenciar notificaciones, copiar el nombre del canal o abandonarlo por completo. Todo esto con solo pulsar un dedo.
Slack 21.11.10
1 de noviembre de 2021
Corrección de errores
- Si eres de esas personas que amplían al máximo la pantalla y la fuente, es posible que hayas notado que el campo de edición de texto desaparecía. Hemos trabajado para arreglarlo de forma que cada uno pueda tener la pantalla con la configuración que prefiera. Ahora, deberías poder encontrar el editor de texto sin importar el tamaño de imagen y fuente que utilices. 🔬
Slack 21.10.20
18 de octubre de 2021
Novedades
- Las nuevas reacciones emoji aparecerán ahora inmediatamente en la vista Todos los hilos de conversaciones, porque tener que cambiar continuamente de hilo solo para comprobar si alguien se ha reído con tus memes sobre El juego del calamar ya cansaba un poco.
- Si estás utilizando Slack Connect para compartir un canal cerrado con otra organización, nos aseguraremos de que permanece cerrado también en el otro extremo. Esto significa que, una vez aceptado, no existe la opción de convertir un canal cerrado compartido en un canal público. Más tranquilidad para ti y más seguridad para todos.
Slack 21.10.10
4 de octubre de 2021
Novedades
- Ahora, puedes grabar clips de audio y vídeo directamente desde Slack. Saluda y envía tus comentarios o novedades a través de un clip de vídeo o audio. ¿Quieres informar sobre tu progreso cantando una canción? Mejor pregunta a tus superiores antes de hacerlo.
- La lista de canales ahora es un poco más sencilla. Podrás ver los avatares junto a los mensajes directos. Para las conversaciones grupales con muchas personas, hemos creado un poco más de espacio para ver con quién estás hablando.
- Las secciones del canal se pueden contraer o expandir con un solo toque, lo que permite conseguir un espacio más ordenado y centrado.
Corrección de errores
- Solucionado: no se podían subir archivos en los canales de Slack Connect, era bastante molesto, lo sabemos. Si los administradores te han dado los permisos necesarios, ya podrás subir los archivos que necesites.
Slack 21.09.20
20 de septiembre de 2021
Novedades
- Hemos llevado a cabo pequeñas mejoras y correcciones de errores, nada estrafalario, simplemente unos retoques que hacían falta aquí y allá en los engranajes internos de la aplicación para conseguir que todo funcione incluso mejor que antes.
Slack 21.09.10
7 de septiembre de 2021
Corrección de errores
- Solucionado: antes, cuando pulsábamos en la opción de búsqueda en el teclado Android mientras había una búsqueda activa en curso, se creaba un bucle de sugerencias de metabúsquedas que a veces terminaba en un bloqueo. Parece que a la aplicación no le gustaba enfrentarse con crisis existenciales de tener una búsqueda dentro de una búsqueda. Una pregunta dentro de otra pregunta. Un vacío dentro de otro vacío. ¿Por dónde íbamos?
Slack 21.08.20
23 de agosto de 2021
Corrección de errores
- Solucionado: cuando se buscaban emojis o personas desde una versión antigua de Android, el botón para volver no quería funcionar. Ya lo hemos arreglado, así que cuando hagas cualquiera de las dos cosas, podrás usar el botón de volver y regresar atrás en el tiempo al lugar del que no deberías haber salido. ¡Cuidado no vayas a caer por un agujero negro!
Slack 21.08.10
9 de agosto de 2021
Novedades
- Está será la última versión de Slack compatible con Android 6 y 7. Además, a partir del 1 de septiembre, será necesario utilizar Android 8 o una versión posterior para poder conectarse a Slack. Estos cambios son necesarios, ya que necesitamos establecer unos requisitos mínimos para que Slack siga siendo la plataforma segura y útil que todos conocemos. Muchas gracias por tu comprensión.
Corrección de errores
- Solucionado: en algunos casos, cuando se intentaba cambiar de espacio de trabajo pulsando el icono del espacio de trabajo, aparecía la opción para cerrar sesión. Lo sabemos, inaceptable. ¡Muévete a tu ritmo!
- Solucionado: cuando se rotaba el dispositivo mientras había mensajes sin mandar en el campo de entrada, la aplicación se bloqueaba. Esto es frustrante, lo mires por donde lo mires.
- Solucionado: en algunas ocasiones, cuando se pulsaba en “Hilos de conversaciones” aparecía un mensaje de error en lugar de los hilos que los usuarios buscaban. Ya hemos arreglado el descosido, los hilos vuelven a estar donde debían estar.
Slack 21.07.20
26 de julio de 2021
Novedades
- Hemos conseguido que puedas unirte a Slack mucho más rápido desde una invitación a Shared Connect porque el tiempo nunca pasa tan despacio como cuando estamos venga a rellenar formularios a las puertas del lugar al que queremos acceder. ¡Por favor! Que el canal está bien... ¡Déjanos entrar!
Corrección de errores
- Solucionado: ahora puedes configurar un recordatorio para la hora que tu elijas. Esto era algo que en teoría se podía hacer desde siempre, pero nuestro sistema decidió ponerse tiquismiquis al respecto en cierto momento. ¿Quieres que te llegue ese mensaje a las 11:11 recordándote que pidas un deseo? ¡Eso está hecho!
Slack 21.07.10
12 de julio de 2021
Corrección de errores
- Solucionado: los tonos de piel personalizado no se respetaban en los reacji, que solo nos dejaba usar la versión amarilla genérica. A partir de ahora, el emoji que selecciones será el emoji que se comparta.
- Solucionado: si empezabas un nuevo mensaje con un símbolo “>”, el mensaje adoptaba el formato de una cita en bloque, igual que pasa en el resto de nuestras plataformas. Ya está solucionado. Fin de la cita.
Slack 21.06.30
28 de junio de 2021
Corrección de errores
- Solucionado: los enlaces no se abrían cuando las preferencias de Slack estaban configuradas para enviarse a una aplicación de navegador externa y, en su lugar, se proporcionaba un mensaje de error impreciso e insuficiente. Los hemos arreglado y, ahora, lo único impreciso e insuficiente es el final de ese guion que hemos estado escribiendo.
Slack 21.06.20
14 de junio de 2021
Novedades
- ¿Sabes cuando, a veces, sentimos una tensión tremenda en el cuerpo, respiramos profundamente y, al exhalar, desparece despacito? Esta actualización es eso mismo. Sigue siendo Slack, pero mucho menos contracturado.
Slack 21.06.10
1 de junio de 2021
Corrección de errores
- Solucionado: si habías seleccionado que las imágenes no se expandieran en tus ajustes, el mensaje “pulsar para expandir esta imagen” se mezclaba con las vistas previas de texto generadas al publicar una URL, lo que creaba una confusión tan grande como la que acabamos de experimentar para explicarte este error.
- Solucionado: si un mensaje directo de un bot contenía botones y pulsabas sobre el mensaje para ver los detalles, los botones no funcionaban. El botón está embotijado, ¿quién lo desembotijará? ¡Nosotros lo desembotijamos y todo listo para botonear!
- Solucionado: en algunos casos, en los canales silenciados se reactivaba el audio de repente, lo que para ser sinceros nos parecía terriblemente maleducado. Lo que el usuario ha dejado silenciado debe permanecer silenciado por los siglos de los siglos (o hasta que el usuario quiera).
Slack 21.05.20
17 de mayo de 2021
Novedades
- Pequeña actualización para el uso del pulgar (bueno, aunque se trata de una actualización pequeña, está pensada para cualquier tamaño de pulgar o apéndice): ahora, si deslizas a la derecha después de haber seguido un enlace a otro canal, volverás al canal en el que estabas en lugar de ir a la lista de canales.
- ¿Sabías que, si dejas pulsada una reacción emoji, puedes ver quién ha reaccionado al mensaje? Si no era así, ahora ya lo sabes. De todas formas, aunque ya lo supieras, te animamos a probarlo de nuevo. Hemos simplificado de forma espectacular la manera en que ves quién ha reaccionado a qué. ¿Y cómo de espectacular es el cambio? Como la mejor representación de Hamlet en Broadway.
Slack 21.05.10
3 de mayo de 2021
Corrección de errores
- Solucionado: mantener pulsado el icono de la aplicación para ir a un mensaje directo reciente ahora sí te lleva a ese mensaje directo. Pensamos que lo mejor es que los botones hagan lo que se supone que deben hacer.
Slack 21.04.20
19 de abril de 2021
Novedades
- Si te desenvuelves bien en chino simplificado o tradicional (o aspiras a conseguirlo en el futuro), ahora puedes usar Slack en esos idiomas. Configura tus preferencias de idioma en Tú > Preferencias > Idioma y región.
Corrección de errores
- Solucionado: algunas personas que tenían Slack configurado en un idioma diferente al de su dispositivo recibían por equivocación un mensaje acerca de cambiar el idioma cada vez que abrían la aplicación de Slack. Hemos readiestrado a nuestros búhos mensajeros, por lo que ese mensaje solo debería aparecer al cambiar manualmente el idioma dentro de Slack.
Slack 21.04.10
5 de abril de 2021
Novedades
- Un emoji vale más que mil palabras y ahora puedes acceder a ellos más fácilmente: tanto el seleccionador como la búsqueda se encuentran en la hoja inferior, lo que te permite ver los emojis con mayor detalle de una pasada.
Corrección de errores
- Solucionado: un error más molesto que una mosca que solía mostrar un número incorrecto de reacciones en la pestaña Menciones y reacciones (o peor aún, que no mostraba ninguna reacción) ha sido aplastado correctamente. Bueno, ¿a quién queremos engañar? Más bien hemos abierto la ventana y le hemos invitado educadamente a irse por dónde había venido. De una forma u otra, ¡ya no está entre nosotros!
- Solucionado: pulsar el icono del micrófono para buscar o cambiar a un nuevo canal bloqueaba la aplicación si tu dispositivo no admitía el reconocimiento de voz, lo cual siempre nos ha parecido una reacción un tanto desproporcionada por su parte. ¿Gestión del estrés, hola, estás ahí? Hemos corregido el problema y hemos enseñado tranquilidad y buenos modales a la aplicación. Ahora, recibirás una alerta muy educada indicándote que no se admite el reconocimiento de voz. No queremos más dramas en tu vida.
- Solucionado: Slack te dejará de hacer ghosting cuando intentas escribir el nombre de un canal que no se ha podido encontrar; ahora, le hemos pagado una terapia de inteligencia emocional y te dirá en pocas palabras que no se han encontrado resultados para ese nombre de canal. Lo cual deja las cosas mucho más claras. Bueno, menos da una piedra.
Slack 21.03.20
22 de marzo de 2021
Corrección de errores
- Corregido: marcar un recordatorio como una tarea completada debería venir seguido de la satisfacción del trabajo bien hecho, no de un mensaje de error. Lo hemos arreglado, estos molestos mensajes ya no aparecerán y podrás seguir completando tus tareas sin problemas.
- Corregido: enviar el mensaje perfecto es esencial. Antes, cuando estabas escribiendo y pulsabas cualquier parte fuera del teclado, se salía del modo de escritura. Ahora, lo hemos corregido para que puedas seguir escribiendo hasta que tu mensaje esté listo para enviarse.
Slack 21.03.10
8 de marzo de 2021
Corrección de errores
- Solucionado: era difícil distinguir los mensajes de grupo porque la aplicación truncaba la lista de participantes. Ahora es más fácil ver los nombres al escribir un mensaje o al mirar en el Quick Switcher. Sabrás cómo se llaman todos los invitados a la fiesta antes de llegar.
Slack 21.02.20
22 de febrero de 2021
Novedades
- Fans del seleccionador de espacios de trabajo, prestad atención: en primer lugar, nos halaga que os consideréis fanáticos del seleccionador de espacios de trabajo. Incluso nos pone contentos. En segundo lugar, lo estamos actualizando para que podáis distinguir mejor vuestros espacios de trabajo y cambiar entre ellos con mayor facilidad.
- Para algunos, la búsqueda es lo más destacado de Slack. Ahora, también es la que lo sustenta, porque la búsqueda está pasando a su propia pestaña en la parte inferior de la aplicación.
- Compartir archivos en Slack desde plataformas externas, por ejemplo, desde tu aplicación de fotos, ahora resulta mucho más fácil que antes. Os recomendamos que uséis los mensajes directos y los canales para que podáis compartirlos más fácilmente con solo un par de toques. ¿Debería haber sido siempre así? Sí. Pero lo importante es que ya lo hemos conseguido.
Slack 21.02.10
8 de febrero de 2021
Corrección de errores
- Solucionado: al tocar una foto de perfil o un nombre de usuario en un hilo de conversación, no solía ocurrir nada. No te estábamos ignorando. Estamos tratando de solucionar esta función. Ahora, al tocar una foto de perfil o un nombre de usuario, se abre el perfil de esa persona.
Slack 21.01.20
25 de enero de 2021
Corrección de errores
- Solucionado: un error extraño e inesperado. Si alguna vez has intentado editar tu perfil mientras girabas el teléfono, es posible que te haya salido este error. Pero ya no.
Slack 21.01.11
21 de enero de 2021
Corrección de errores
- Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.
Slack 21.01.10
11 de enero de 2021
Corrección de errores
- Corregido: a veces, la aplicación de Slack se bloqueaba al iniciarse en modo horizontal en una tableta. Lo hemos puesto todo en su sitio y ahora la aplicación debería iniciarse sin ningún problema tanto en el modo horizontal como en el vertical.
Slack 20.12.10
14 de diciembre de 2020
Novedades
- Antes, el teclado aparecía y desaparecía de forma poco fluida o incluso entrecortada. Nos complace informar que la aparición y desaparición de los teclados se ha arreglado para Android 11 y versiones más recientes.
Corrección de errores
- Solucionado: quédate con nosotros, somos únicos en nuestra especie. Antes, Slack se podía bloquear al ver un canal que contenía un mensaje con un archivo de audio adjunto, pero solo si el idioma estaba configurado en coreano. Se acabaron las sorpresas desagradables.
Slack 20.11.20
30 de noviembre de 2020
Novedades
- Ilustre aventurero: tu “comando de barra diagonal” se ha actualizado. Ahora, dispones de acceso a los comandos /expandir y /reducir, y, por tanto, de la posibilidad de ampliar o contraer cursos de vídeo e imágenes integrados en el canal.
Corrección de errores
- Solucionado: en aquellos teléfonos con una muesca a la que llaman “notch” (mira bien, a ver si el tuyo la tiene), parte del contenido quedaba oculto tras ella al visualizar imágenes a pantalla completa. Ahora, Slack no solo sabe que existe, sino que la respeta.
Slack 20.11.10
9 de noviembre de 2020
Corrección de errores
- Solucionado: añadir una línea nueva a una cita en bloque o bloque de código solía dar error en Slack. Eso era antes. Ahora no te impediremos crear bloques como quieras.
Slack 20.10.20
26 de octubre de 2020
Novedades
- Escribimos estas notas todas las semanas para mantener el mejor rendimiento posible, pero, a veces, no tenemos nada específico que contar. Así que vamos a hablar de algunas cosas que tendríamos que haberte explicado mejor desde el principio. Por ejemplo, ¿sabías que si dejas pulsado un mensaje en el móvil lo marcas como “no leído”? De esta manera, te estará esperando para que lo leas cuando llegues a tu despacho. ¿Sabías, además, que puedes configurar un recordatorio para más tarde? Ah, vale. Que sí lo sabías...Pues nada, cerebrito, no hemos dicho nada. Ya estaría, sigue a tope.
Slack 20.10.10
12 de octubre de 2020
Novedades
- Slack ya está disponible en coreano, lo que significa nada más y nada menos que al fin podrás mandarle mensajes directos a tu miembro favorito de BTS. ¡Es broma! A ver si nos van a tener que denunciar por acoso...
Corrección de errores
- Aunque el tiempo sea un constructo, no deberías tener que saber matemáticas para adivinar qué hora es. Hemos logrado hacer coincidir las preferencias de tu dispositivo cuando mostramos la hora. Si utilizas el formato de 24 horas, eso es lo que verás cuando escribas un estado personalizado que caduca o cuando pospongas una notificación.
Slack 20.09.20
28 de septiembre de 2020
Novedades
- Es posible que hayas oído hablar de Slack Connect, esa herramienta que te ayuda a decir adiós a los hilos eternos de correos electrónicos al permitirte añadir a socios, clientes o proveedores a un canal. Pues ahora, si tu organización te lo permite, puedes añadir otra empresa a un canal nuevo directamente desde la aplicación móvil.
Corrección de errores
- Solucionado: lo pillamos, a veces uno quiere volver y punto. Antes, cuando pulsábamos varias veces el botón de volver, la pantalla mostraba un comportamiento raro. Esto es culpa nuestra y ya lo hemos arreglado. Regresa a tu hogar, eres libre pequeño saltamontes.
Slack 20.09.10
14 de septiembre de 2020
Novedades
- Se han corregido los errores, se ha mejorado el rendimiento, se ha hecho el trabajo que hacía falta y se ha obtenido un buen resultado. Haz caso a los expertos, consume Slack con moderación.
Slack 20.08.30
31 de agosto de 2020
Novedades
- A veces, hacemos mejoras que son importantes pero invisibles. Y esta es una de ellas. No deberías ver nada diferente (esa es nuestra intención). Slack debería funcionar como se espera que funcione.
Slack 20.08.20
17 de agosto de 2020
Novedades
- A veces, lanzamos una versión nueva de nuestra aplicación con mejoras y correcciones de errores tan sofisticados e inéditos que no se pueden explicar con palabras. Por ello, en lugar de algo nuevo, y hablando de palabras,... ¿has probado las notificaciones de palabras clave? Se trata de una forma muy ingeniosa de estar al tanto de los temas que te interesan. Establece o mira tus palabras clave tocando Tú > Ajustes > Mis palabras clave. Son muy útiles.
Slack 20.08.10
3 de agosto de 2020
Novedades
- Novedad: para cuando leas un mensaje, pero tengas que volver a acceder a él, ahora puedes marcar el hilo de la conversación como no leído. Mantén presionado el mensaje con el que quieras empezar y selecciona la opción de marcar como no leído en el menú. Sí, ya contabas con esta función para los mensajes de los canales desde hace mucho tiempo, pero, ahora, también puedes hacerlo con los hilos de las conversaciones. ¡Qué útil!
Slack 20.07.20
20 de julio de 2020
Corrección de errores
- Solucionado: algunas personas se dieron cuenta de que se podía seleccionar "Enviar también al canal" al pulsar el espacio en blanco situado al lado de la casilla de verificación en una respuesta de un hilo de la conversación. Hemos reducido ese espacio para que las respuestas solo aparezcan fuera del hilo de la conversación cuando tú quieras.
Slack 20.07.10
6 de julio de 2020
Novedades
- Ahora, puedes personalizar tus preferencias de notificaciones para cada día. Esto significa que podrás activar la función No molestar siempre que lo necesites. (¿Te has cansado de que te interrumpan tus mascotas, tus hijos o ese típico mensajero pesado? Sabemos lo que se siente).
Slack 20.06.20
22 de junio de 2020
Novedades
- Esta es la última versión de Slack que funcionará en Android 5.0. Para obtener actualizaciones en el futuro, tendrás que actualizar tu dispositivo a Android 6.0 (o más recientes).
Corrección de errores
- Solucionado: Si dejabas una respuesta en formato borrador en un hilo de la conversación y posteriormente se borraba ese hilo, no podías abrir el borrador que habías escrito. Esto era una auténtica catástrofe, pero ya funciona bien: puedes abrir, copiar y eliminar esos borradores.
Slack 20.06.10
8 de junio de 2020
Corrección de errores
- Corrección: al ver la lista de canales, los botones “+” que te permiten navegar por los canales o iniciar un mensaje directo nuevo a veces, en fin, no funcionaban. Ahora sí, siempre.
Slack 20.05.21
2 de junio de 2020
Corrección de errores
- Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.
Slack 20.05.20
25 de mayo de 2020
Corrección de errores
- Corrección de errores: al pulsar el botón para añadir una imagen a un canal o mensaje directo, la pantalla de imágenes que se iban a elegir se cargaba, para nuestro gusto, con demasiada lentitud. Ahora se carga mucho más rápido.
- Al pulsar durante mucho tiempo un mensaje, la opción del menú "Iniciar un hilo" se perdía, lo que suponía que cualquiera que quisiera iniciar uno tenía un problema. No habíamos eliminado la opción, solo se había perdido. Ahora la hemos devuelto al menú al que pertenece.
Slack 20.05.10
11 de mayo de 2020
TL;DR: Hemos rediseñado el diseño de la aplicación. Lee más sobre las mejoras en nuestro blog en SlackHQ.com o en nuestro Centro de Ayuda. Aquí vamos a atenernos a las novedades y a las correcciones.
Novedades
- Novedades Casi todo. Hemos hecho cambios en casi todo. ¡Cuánto hemos cambiado! Mucho.
Corrección de errores
- Antes era complicado saber las cuatro cosas principales que hacen las personas en los dispositivos móviles. Hemos corregido esto con una nueva y elegante barra de navegación en la parte inferior de la aplicación, que contiene una vista Inicio para la barra lateral, Mensajes directos (primero los más recientes), Menciones (para charlar rápidamente) y Tú (porque eres genial y porque establecer tu estado o tus preferencias móviles debía ser fácil).
- El Quickswitcher de la aplicación de escritorio es maravilloso, pero hemos detectado un problema por el que las personas no lo usaban mucho en los dispositivos móviles. Para arreglar esto, hemos destacado más la casilla Ir a (y hemos mejorado el diseño). ¡Crucemos los dedos!
- Parecía muy difícil crear un nuevo mensaje en un canal o mensaje directo sin encontrar primero una ubicación precisa. Hemos corregido esto con una aplicación de lógica, desarrollo de software y un nuevo botón “Redacción” en la esquina inferior derecha.
- Pedimos disculpas a las personas que querían establecer recordatorios, iniciar flujos de trabajo o acceder a sus aplicaciones favoritas en canales y conversaciones con facilidad: era muy difícil saber cómo hacerlo sobre la marcha. El nuevo rayo que hay bajo la casilla del mensaje proporciona acceso rápido a los accesos directos, de modo que soluciona este longevo problema.
- Finalmente, ocurría que, con el paso del tiempo, en la versión antigua de la aplicación había que deslizar de un lado a otro constantemente. Esto lo hemos simplificado: ahora, al deslizar a la derecha, se mostrarán tu espacio de trabajo y tus preferencias y, al deslizar a la izquierda, volverás a la última conversación que tuviste. Con este cambio de comportamiento, esperamos darte el poder de la omnisciencia y tiempo de desplazamiento. nbd.
- Y sí. Somos conscientes de ello. ¡Los cambios son duros! Hemos desarrollado memoria muscular en los dedos pero, después de añadir continuamente funciones y funcionalidades con los años, debíamos volver atrás y asegurarnos de que las cosas tenían sentido. Puedes obtener más información sobre estas mejoras en nuestra publicación del blog y, como siempre, recibimos con gusto tus comentarios. Gracias por leer hasta el final. Significa mucho para nosotros.
Slack 20.04.20
27 de abril de 2020
Corrección de errores
- Solucionado: en algunos dispositivos, el lugar donde se debe introducir el texto no aparece después de cambiar de canales. En realidad no desaparece, simplemente se desplaza fuera de la parte inferior de la pantalla. ¡Tendrá morro! Ahora se puede enviar mensajes de nuevo sin jugar al escondite con el cuadro de mensajes.
Slack 20.04.10
13 de abril de 2020
Corrección de errores
- Corregido: algunos usuarios que tienen que utilizar un código de acceso para entrar en Slack tenían problemas y se les bloqueaba todo cuando lo introducían.Ahora, al escribir el código de acceso, vivirás una experiencia que te dejará con la boca abierta (para bien):accederás al contenido de la app.
Slack 20.03.30
30 de marzo de 2020
Novedades
- Hemos llevado a cabo pequeñas mejoras y correcciones de errores, nada estrafalario, simplemente unos retoques que hacían falta aquí y allá en los engranajes internos de la aplicación para conseguir que todo funcione incluso mejor que antes.
Slack 20.03.20
16 de marzo de 2020
Novedades
- Si bien es posible que no puedas apreciar ningún cambio, hemos estado trabajando sin descanso para mantener las cosas en orden. Todo va fenomenal.
Slack 20.03.10
2 de marzo de 2020
Novedades
- ¿Novedades? Ninguna y muchas. Es decir, es una actualización que mejora las cosas pero es invisible para el ojo humano, o no es algo que tú, como usuario, puedas detectar. En otras palabras: "Corrección de errores y mejoras secundarias".
Slack 20.02.20
17 de febrero de 2020
Novedades
- La app de Android se ha estado cuidando un poco para empezar el nuevo año en forma y, gracias a eso, ahora el archivo de descarga es más pequeño y el rendimiento es más rápido a la hora de arrancar.
Slack 20.02.10
3 de febrero de 2020
Corrección de errores
- Solucionado: Las personas que utilizan Chrome OS y un teclado externo se dieron cuenta de que algunos mensajes se publicaban dos veces si usaban la tecla Intro del teclado. Ahora ese mensaje volverá a enviarse la cantidad de veces que querías (suponiendo que esa cantidad sea "una vez").
- Solucionado: Al pegar un fragmento de texto y luego editarlo para añadir formato (como cursiva), inexplicablemente, se bloqueaba. Ahora puedes volver a darle un toque extra al párrafo que has pegado. Adelante: pon ese texto en negrita (o en cursiva, o en cualquier otro formato que te apetezca).
Slack 20.01.20
21 de enero de 2020
Novedades
- Hemos estado trabajando sin descanso entre bambalinas para asegurarnos de que todo esté reluciente, bien engrasado y funcionando como debería. Pero si notarás algo raro, como siempre, ¡dínoslo!
Slack 20.01.10
6 de enero de 2020
Corrección de errores
- Solucionado: En un mensaje de un bot, los botones y menús configurados para responder a las acciones de un usuario en realidad no respondían. No es que fuera la primera fase de una insurrección de los robots: era simplemente un error. Y ya debería funcionar correctamente.
Slack 19.12.10
9 de diciembre de 2019
Novedades
- Para aquellos que adoran dar formato a sus mensajes sobre la marcha, tenemos buenas noticias: ahora pueden hacerlo con unos pocos clics utilizando la nueva herramienta de dar formato en el campo de mensajes.
Corrección de errores
- Si, por casualidad, habías girado el dispositivo inmediatamente después de enviar un mensaje, a veces una copia de ese mensaje permanecía en el campo de entrada (además de haberse enviado). ¿Por qué? ¡Vete tú a saber! La tecnología tiene sus rarezas. Pero al menos ahora tiene sus rarezas y el problema está solucionado.
Slack 19.11.20
18 de noviembre de 2019
Corrección de errores
- Solucionado: Al usar el comando /volver_a_nombrar para cambiar el nombre de un canal sin ningún otro texto ya no se bloquea. Mientras tanto, el comando /bloquear sigue sin funcionar. Por tanto, si estabas usando /volver_a_nombrar para ese fin, pedimos disculpas por las molestias ocasionadas a tu flujo de trabajo.
Slack 19.11.10
4 de noviembre de 2019
Novedades
- No hay nada que ver aquí: nada más que un montón de retoques entre bambalinas para hacerles hueco a otras funciones (y errores, faltaría más) que están por venir.
Slack 19.10.20
21 de octubre de 2019
Corrección de errores
- Solucionado: El tema "Berenjena versión clásica" utilizaba el esquema de colores del nuevo tema —y tal vez clásico del futuro— "Berenjena". Lo hemos devuelto a la versión clásica de toda la vida.
- Solucionado: En ocasiones, cuando intentábamos mostrar un mensaje largo en un cuadro de diálogo, se mostraba una ventana en blanco, que en realidad es lo contrario de lo que queríamos. Dicen que quien calla otorga. Pero en este caso no queríamos permanecer callados. Así que ya hemos arreglado el entuerto.
Slack 19.10.11
11 de octubre de 2019
Corrección de errores
- Hemos ajustado algunas cosillas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.
Slack 19.10.10
7 de octubre de 2019
Novedades
- Los usuarios del modo oscuro ahora verán que tienen tres opciones: Activado (que lo activa), Desactivado (lo mismo, pero al revés), o una opción para respetar el valor predeterminado del sistema, que simplemente hace... eso. Mientras tanto, los usuarios de Android 9 y versiones anteriores pueden elegir que la aplicación active el modo oscuro cuando el dispositivo entre en el modo de ahorro de batería. De una forma u otra, ¡funciona!
- Ahora todos los temas predeterminados de la barra lateral son también compatibles con el modo oscuro. Por lo tanto, cuando cambies al modo oscuro, sea cual sea el tema predeterminado que utilices, cambiará de forma sutil para complementarlo.
- En consonancia con el implacable devenir del tiempo, las actualizaciones solo estarán disponibles para dispositivos con Android 5.0 (también conocido como Lollipop) o posterior.
Corrección de errores
- Solucionado: Ahora los titulares "Conectando" y "Desconectado(a)" son un poco más claros en el modo oscuro (y, por lo tanto, más fáciles de leer).
- Solucionado: A veces, en la lista horizontal de "reacciones emoji rápidas" había demasiados emojis y provocaba que se solaparan. Irónicamente, este popurrí visual propiciaba que la reacción fuera más lenta, así que lo hemos solucionado.
Slack 19.09.20
23 de septiembre de 2019
Corrección de errores
- Solucionado: En la pantalla Hilos de la conversación, después de eliminar una reacción, no era posible añadir otras. Cambiar de opinión, o tu emoji, es algo a lo que tienes derecho y ahora ya tienes total libertad.
Slack 19.09.10
9 de septiembre de 2019
Corrección de errores
- Solucionado: A veces, si marcabas la casilla en un hilo para que tu respuesta se publicara también en un canal, daba la sensación de que se publicaba dos veces en el hilo... hasta que lo cerrabas y lo volvías a abrir. En realidad solo se publicaba una vez, pero ahora además de publicarse solo una vez, también lo parece. Pedimos disculpas por la confusión.
Slack 19.08.20
26 de agosto de 2019
Corrección de errores
- Solucionado: Ya no se produce un error que se daba a veces tras enviar un mensaje estando desconectado y luego volver a conectarse. La aplicación ya no se cae y se envía el mensaje. Todo el mundo sale ganando.
- Solucionado: Para los que utilizan Slack en inglés (Reino Unido), el botón "Join Channel" que aparece al final de un canal al que aún no te has unido aparecía como "Join %1$s". Nos han comentado que así no se escribe "channel" en inglés del Reino Unido, así que lo hemos cambiado. Lo sentimos en el alma.
Slack 19.08.10
12 de agosto de 2019
Corrección de errores
- Solucionado: A veces los mensajes salientes de un canal parecían haberse enviado dos veces.
- Solucionado: A veces los mensajes salientes de un canal parecían haberse enviado dos veces. Ya está arreglado.
Slack 19.07.31
6 de agosto de 2019
Corrección de errores
- Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.
Slack 19.07.30
29 de julio de 2019
Corrección de errores
- Solucionado: Era muy difícil (bueno, vale, era básicamente imposible) leer “bloques de código” en el modo oscuro. Perdónanos, seguiremos realizando iteraciones y mejorando todas estas cosas.
- Solucionado: Había un bloqueo que se producía de forma misteriosa (y muy rara vez) al desplazarse por los resultados de búsqueda si uno de los resultados contenía un mensaje con un archivo adjunto. Ahora ya debería estar solucionado.
- Solucionado: Los botones que aparecían después de @-mencionar a un usuario en un canal ("Invitar a un canal" y "Compartir un enlace") no realizaban esas acciones, lo que no tenía mucho sentido. Si alguna vez te ha pasado y te has quedado dudando de si habías pulsado el botón o no, no eran imaginaciones tuyas, la culpa era solo nuestra. Ya está arreglado.
Slack 19.07.20
15 de julio de 2019
Corrección de errores
- Hemos ajustado algunas cosillas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.
Slack 19.07.10
1 de julio de 2019
Corrección de errores
- Solucionado: A veces, al tocar una imagen para verla a pantalla completa, lo que ocurría era que se esfumaba. Era como el mundo al revés. Ahora ya hemos puesto ese revés del revés, o sea: funciona como tiene que funcionar.
- Solucionado: La @mención o la búsqueda de usuarios con nombres que contienen caracteres chinos, japoneses o coreanos ahora funciona correctamente.
- Solucionado: Al intentar añadir un espacio de trabajo, algunos usuarios se encontraban con un error que afirmaba que “Algo ha ido mal” y que debían intentarlo de nuevo. Hemos solucionado esto para que nada vaya mal. Así que no hará falta intentarlo una y otra vez, porque funcionará a la primera.
Slack 19.06.20
17 de junio de 2019
Corrección de errores
- Hemos ajustado algunas cosillas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.
Slack 19.06.10
3 de junio de 2019
Corrección de errores
- Solucionado: en ocasiones, las imágenes que se habían enviado a un canal no se mostraban. No pasaba siempre, ni con todas las imágenes. Solo a veces y sin motivo aparente. Pero resulta que sí que había un motivo. Era porque el software hacía cosas raras. Así que lo hemos arreglado, con lo que las imágenes ya se vuelven a mostrar correctamente.
- Solucionado: a veces, al intentar subir .gif animados y archivos .webm, se subían versiones, digamos "des-animadas", lo cual era un fastidio. Ya está todo en orden.
Slack 19.05.20
20 de mayo de 2019
Novedades
- Al seleccionar una imagen para subirla, para que se muestre su vista previa puedes darle un toquecito así cortiiito a la miniatura, y para modificar el título, puedes darle un toquecito así larguiiito (¡mira qué dominio de la terminología técnica!).
Corrección de errores
- Solucionado: Al girar tu teléfono del modo vertical al horizontal, misteriosamente, la aplicación se bloqueaba (solo a veces). Ya no lo hace. Así que no hay que darle más vueltas (al asunto; al teléfono, las que quieras).
- Solucionado: En algunos dispositivos con teclados físicos, el campo de entrada de mensajes no dejaba ver el botón Enviar, lo que era totalmente contraproducente. Ahora ya se puede ver.
- Solucionado: ya puedes hacer una @mención a usuarios cuyos nombres tienen caracteres de idiomas que se escriben de derecha a izquierda, incluso si escribes el nombre completo. Todo funciona ya como es debido.
Slack 19.5.1
6 de mayo de 2019
Corrección de errores
- Solucionado: Al mantener pulsado un mensaje para realizar una acción, como por ejemplo marcarlo como no leído, configurar un recordatorio o compartirlo, algunas de las acciones se superponían y el resultado no era precisamente bonito. Ahora tiene mucha mejor pinta.
Slack 19.4.2
22 de abril de 2019
Novedades
- Olá, nice to see you, qué onda. Desde hoy, tienes Slack en portugués de Brasil, español de Latinoamérica e inglés británico. Si quieres cambiar, ve al menú Ajustes, y pulsa en la sección Idioma. Chévere, ¿no?
- Ahora Google Smart Lock es compatible con Slack, así que si lo tienes habilitado en tu dispositivo, ya puedes conectarte a Slack con un solo toque... ¡ahí es nada!
Slack 19.4.1
8 de abril de 2019
Novedades
- Al hacer clic en el botón + de la parte superior de tu lista de canales siempre ibas a un navegador de canales (¡cierto!), pero lo hemos mejorado considerablemente con pequeños detalles. Por ejemplo, ahora indicará de qué canales eres miembro. Haz clic en el botón para descubrir el resto de mejoras.
Corrección de errores
- Solucionado: A veces, los gifs animados mostraban el texto “gif” superpuesto en el centro de la imagen. Aunque era algo informativo y correcto, dificultaba un poco (muy, muy poco) poder ver los gifs. Te pedimos perdón de corazón. No debería volver a suceder.
Slack 19.3.2
25 de marzo de 2019
Novedades
- Los canales no leídos más recientes aparecen resaltados y se sitúan al principio de la barra lateral más rápido que antes. ¡Fantástico!
Corrección de errores
- Solucionado: los archivos alojados externamente (como por ejemplo, en Google Drive) mostraban un botón de descarga muy bonito pero que no funcionaba. Ahora sigue siendo bonito pero además funciona, como tiene que ser.
Slack 19.3.1
11 de marzo de 2019
Novedades
- El modo oscuro ya se puede activar (o desactivar) en el menú Ajustes. Ha sido un camino muy largo, es verdad. Pero por fin hay oscuridad al final del túnel. Que conste en acta que de momento solo está disponible en el móvil; falta un poco más para estarlo también en el ordenador. Gracias por tu paciencia y por ayudarnos a mejorar.
Slack 19.2.2
25 de febrero de 2019
Novedades
- Hemos cambiado el color de fondo del icono de la aplicación y ahora debería ser más fácil llegar a él.
Slack 19.2.1
11 de febrero de 2019
Novedades
- Un detallito para los más observadores: hemos cambiado la forma de numerar nuestras versiones. La anterior era la 2.76.1; esta es la 19.2.1. La mayor parte de la gente ni se va a enterar, pero queríamos asegurarnos de que lo supieras para que no pensaras que te habías perdido algo. Eso es todo.
Corrección de errores
- Solucionado: las @menciones y las citas en bloque a veces se mostraban con colores raros o directamente ni se mostraban. No eran maneras, y por eso lo arreglamos.
Slack 2.76.1
30 de enero de 2019
Corrección de errores
- Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.
Slack 2.76
28 de enero de 2019
Novedades
- Al cargar un pdf a un canal o a un mensaje directo, ahora aparecerá, como por arte de magia, una vista previa de la primera página.
Corrección de errores
- Solucionado: el botón "Cerrar conversación" había dejado de funcionar y al pulsarlo no se cerraba nada. Era la misma sensación que la de sentarse en la cena de antiguos alumnos del instituto al lado del que no se calla ni para beber agua: no había escapatoria. Pero ahora ya vuelve a funcionar. Así que ya puedes seguir usando Slack como si nada.
Slack 2.75
16 de enero de 2019
Novedades
- A partir de hoy verás que la aplicación tiene un nuevo y flamante botón, con el que estrenamos nuestro nuevo logo. Si quieres saber más del tema, lee nuestro blog en SlackHQ.com. Ya sabes el dicho: ¡renovarse o morir! (Y que conste: lo único que hemos cambiado es el botón, todo lo demás se queda como está.)
Slack 2.74
7 de enero de 2019
Corrección de errores
- Solucionado: tus emojis personalizados se veían aplastados o estirados si la imagen que usabas no era perfectamente cuadrada. Pedimos humildemente perdón. Ya está todo en orden.
Slack 2.73
10 de diciembre de 2018
Novedades
- Solucionado: al cambiar de canal y justo después pulsar la barra de mensajes, a veces ocurría que escribías pero no aparecía nada. Bueno, pues eso es cosa del pasado. Ya puedes mover los dedos a la velocidad del rayo.
Slack 2.72
26 de noviembre de 2018
Novedades
- ¿Quieres pausar las notificaciones? ¿Quizá estás planeando desconectar durante más de 24 horas? Pues estás de suerte. Ahora puedes pausar las notificaciones durante más de 24 horas, o hasta una fecha u hora determinadas. Además, en la lista de opciones predeterminadas verás también "Hasta mañana" y "Hasta la semana que viene". La verdad es que ahora tienes infinitas opciones para posponer las notificaciones... Bueno, vale... ¡dejémoslo en unas cuantas!
Slack 2.71
5 de noviembre de 2018
Novedades
- Apenas confirmes tu correo electrónico, ahora verás una lista de los espacios de trabajo a los que puedes unirte y así conectarte a ellos más rápido.
- Ahora puedes recibir notificaciones mientras usas la aplicación, para que cuando vayas camino a tu casa, poniéndote al día, yo qué sé, con el canal de #marketing, no te pierdas ese mapa con los puestos de castañas que alguien colgó en #oficina-madrid (salvo que no te gusten las castañas y esta función no te parezca interesante, en cuyo caso puedes modificarla en tus ajustes de notificaciones).
Corrección de errores
- Solucionado: los usuarios de Enterprise Grid que se unían a un nuevo espacio de trabajo, solo conseguían verlo luego de cerrar sesión y volverse a conectar. Ahora podrán verlo muchísimo antes.
Slack 2.70
22 de octubre de 2018
Novedades
- En los dispositivos que cuentan con Oreo o una versión de Android más reciente, verás que ahora las notificaciones se ordenan en categorías para darte más control sobre cómo y cuándo las ves.
- Si tu organización usa Grid, ahora llegarás al canal que andas buscando mucho más fácilmente, ya que el menú "Ir a" te permite buscar en todos los espacios de trabajo al mismo tiempo.
(O sea, si estás en el espacio de trabajo de "Ventas" pero quieres ir a "#series-de-tv", puedes acceder a este canal directamente desde el Quick Switcher, sin tener que cambiarte primero al espacio "Tiempo Libre". Aunque puede que en tu empresa, #series-de-tv ya esté en el espacio de ventas, y, por cierto, si lo está, nos parece estupendo y tienes nuestro apoyo incondicional).
Slack 2.69
8 de octubre de 2018
Corrección de errores
- A veces, cuando la aplicación no lograba detectar cuál era tu estado, se acababa bloqueando. No era la mejor forma de reaccionar. Pero después de meditarlo, se ha disculpado y ha prometido dejar de hacerlo.
Slack 2.68
24 de septiembre de 2018
Novedades
- Solucionado: después de terminar una llamada de Slack, a veces esta aparecía en la barra de notificaciones como si aun no hubieras colgado. La llamada había terminado, pero el hecho de que apareciera en la barra de notificaciones impedía que se pudiera iniciar otra llamada. Sentimos haberte hecho esperar; ya no debería volver a pasar.
Slack 2.67
10 de septiembre de 2018
Novedades
- Nada es para siempre. Cuando configuras tu estado, ahora también puedes definir la hora (o la fecha) en la que caducará. Así la gente dejará de preguntarse cómo puedes estar "trabajando desde casa el martes" cuando es jueves o por qué llevas "en el dentista" desde hace 19 horas.
- Solucionado: El botón de elementos adicionales que aparecería al consultar un perfil de usuario estaba un píxel por debajo del ajuste adecuado. Ahora está perfecto.
- Solucionado: En algún caso aislado, al añadir un mensaje a favoritos en realidad se sustituía el icono de la estrella por un icono "No icon" (No icono). No por ningún icono, sino por un icono que reflejaba la ausencia de un icono (lo que, presumiblemente, se consideraría también un icono). El icono "No icon" (No icono) se ha sustituido ya por el icono correcto y nos ha hecho plantearnos hasta si la palabra "icono" existe.
Slack 2.66
27 de agosto de 2018
Novedades
- Convierte tus mensajes en acciones también desde un dispositivo Android. Crea tareas, comenta tickets o mantente al tanto de tus proyectos cuando estés fuera de la oficina. Si has conectado a Slack herramientas clave como Asana, Zendesk o Jira, basta con que mantengas presionado un mensaje para crear una nueva tarea, sin tener que conectarte a esas herramientas. Es genial. ¡Pruébalo!
Corrección de errores
- Solucionado: al restablecer la aplicación desde una copia de seguridad a veces se desactivaban las notificaciones. Era un efecto secundario que nadie buscaba y lo hemos eliminado.
Slack 2.65
13 de agosto de 2018
Novedades
- El tema de los accesos directos ha sido resuelto. Al crear un acceso directo, la forma de su icono coincidirá con la de los demás iconos en tu pantalla de inicio, como debe ser.
Corrección de errores
- Solucionado: cuando intentabas abrir un adjunto que había llegado mediante la dirección de correo "reenviar a Slack", la aplicación solía colapsar. Ya no colapsa.
Slack 2.64
30 de julio de 2018
Novedades
- Hemos mejorado la relación entre los hilos de conversación y los archivos. Igual como lo harías con cualquier otro archivo, ahora puedes cargar imágenes y archivos directamente a los hilos. Y cuando dejes un comentario en un archivo, aparecerá como un hilo de conversación. En otras palabras, tu comentario permanecerá asociado al archivo, igual como en los hilos de conversación.
- La herramienta que usamos para diagnosticar incidencias estaba funcionando bien en algunos aparatos, pero no en otros. Ahora debería estar funcionando bien en todos.
- Ya no tendrás tantos contratiempos al buscar canales y moverte entre ellos. Nos referimos al funcionamiento; no nos hacemos responsables de lo que encuentres en esas conversaciones.
Slack 2.63
16 de julio de 2018
Novedades
- Buscar algo en chino, japonés y coreano ahora funcionará muchísimo mejor.
Corrección de errores
- Solucionado: por culpa de una mini plaga de bugs, se había vuelto difícil saber si un usuario estaba o no conectado. Ahora, tu disponibilidad (o falta de) se verá correctamente reflejada en la aplicación, sin importar si la defines usando el comando de barra diagonal "/ausente" o a través del menú de ajustes.
Slack 2.62
9 de julio de 2018
Corrección de errores
- Solucionado: solo queríamos avisarte que ha vuelto a funcionar la opción de "eliminar el mensaje" que aparece junto a aquellos mensajes que no has conseguido enviar. Sentimos que no haya sido siempre así.
Slack 2.61
18 de junio de 2018
Corrección de errores
- Solucionado: hacer clic muy rápido y varias veces en el botón de compartir podía resultar en un bucle donde el archivo se compartía y compartía hasta que forzaras la aplicación. En mi pueblo, eso equivale a cerrar de un portazo. Hemos corregido este error y ya reina la calma.
- Solucionado: la aplicación ya no se bloqueará cuando descargues un archivo cuyo nombre incluye el signo de porcentaje (%).
Slack 2.60
4 de junio de 2018
Corrección de errores
- Solucionado: había dejado de ser posible modificar el nombre de los bots. Sus mensajes aparecían bajo nombres predeterminados o, sencillamente, bajo un anónimo "bot". Pero los futuros amos del universo se merecen nuestra debida consideración y hemos reparado este error.
- Solucionado: un atasco en las tuberías estaba impidiendo que algunos usuarios pudiesen realizaran llamadas de Slack desde la aplicación para Android. Lo sentimos. Hemos disuelto ese tapón y ya nada se debería interponer entre tú y tus llamadas.
Slack 2.59
21 de mayo de 2018
Novedades
- Si tienes problemas con las notificaciones, tenemos una nueva herramienta que te ayudará a solucionarlos. Está en Ajustes -> Notificaciones -> Notificaciones: resolución de problemas. Es posible que solo con que la abras se arregle todo.
Corrección de errores
- Solucionado: la aplicación podía bloquearse si girabas tu dispositivo y al mismo tiempo intentabas seleccionar a un usuario en el Quick Switcher. Pero le hemos dado la vuelta a la tortilla y ya no volverá a suceder.
- Solucionado: al compartir un mensaje publicado hoy, la h de "hoy" no aparecía con mayúscula en el pie de página del mensaje compartido. Te pedimos perdón de corazón. Pero descansa tranquilo que ya está arreglado.
Slack 2.58
7 de mayo de 2018
Corrección de errores
- Solucionado: ahora se puede utilizar la aplicación conectándose a internet a través de Bluetooth o Ethernet, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando solo se podía usar con una conexión wifi o de datos. Es un cambio a mejor (discúlpanos si viene un poco de cerca la recomendación).
- Solucionado: cuando gente con un nombre especialmente largo escribía un mensaje, la fecha y la hora de envío se desplazaban a una segunda línea, lo cual hacía que se viera desordenado. Creemos haberlo solucionado. Diseñadores, ya podéis dormir tranquilos.
Slack 2.57
23 de abril de 2018
Corrección de errores
- Solucionado: cada vez tomaba más tiempo llegar a tus conversaciones usando el Quick Switcher. Ahora tardará menos.
- Solucionado: después de añadir una aplicación a un canal, era imposible eliminarla desde Android. ¿Y hoy? Hoy, si quieres, puedes hacerla desaparecer.
- Solucionado: para algunos usuarios, la función de autocompletar solo se activaba después de actualizar la caché. Si preferías que esta función estuviera rota, lo sentimos: se trataba de una incidencia, no de una mejora.
Slack 2.56
9 de abril de 2018
Corrección de errores
- Solucionado: cuando cambiabas de estado en tu ordenador o en alguna otra versión de la aplicación, no se reflejaba en todas partes en Android. Ahora sí.
- Solucionado: al responder a un hilo, después de haber editado un mensaje anterior, la barra de mensajes perdía el margen lateral izquierdo. Era un error marginal, literalmente. Pero lo hemos solucionado de todos modos.
Slack 2.55
26 de marzo de 2018
Corrección de errores
- Solucionado: luego de trasladar sus datos a otro teléfono, algunos usuarios observaron que sus notificaciones habían dejado de funcionar. Más bien dejaron de observarlas: las notificaciones brillaban por su ausencia. Pero ya han vuelto a aparecer.
- Solucionado: el tamaño de los archivos menores de 1 MB estaba apareciendo en notación exponencial. Y aunque puede ser muy interesante saber que algo pesa 9.320000+02B, la verdad es que no es muy útil. Así que hemos dejado de hacerlo.
Slack 2.54
12 de marzo de 2018
Corrección de errores
- Solucionado: en un hilo de conversación, las notificaciones de nuevos mensajes ahora te conducirán al mensaje, como corresponde.
- Solucionado: a veces Slack se bloqueaba cuando los usuarios se desplazaban por los resultados de búsqueda. Obviamente, nadie buscaba ese resultado, así que lo hemos solucionado.
Slack 2.53
26 de febrero de 2018
Corrección de errores
- Solucionado: hemos corregido un error que a veces impedía que lograras guardar tu estado. Estado actual de la función de estado: funcionando.
Slack 2.52
19 de febrero de 2018
Corrección de errores
- Solucionado: la ventana con la función de autocompletar, que no aparecía cuando tecleabas @ en la siguiente línea, ahora aparece.
- Solucionado: al recibir una notificación de un hilo que aún no has visto en la aplicación, ahora llegarás al hilo. No parece gran cosa, pero es una mejora importante, pues antes la aplicación colapsaba.
- Solucionado: en algunos diseños —los temas coloridos— se hacía bastante difícil encontrar el icono de búsqueda (la lupa). No dejaba de ser un poco irónico, ¿no? Ahora, los colores variarán de acuerdo a tu esquema de color, cosa de hacerlos más visibles y fáciles de encontrar.
Slack 2.51
29 de enero de 2018
Corrección de errores
- Solucionado: Slack solía colapsar cuando enviabas mensajes y la conexión era inestable. Pero lo hemos solucionado y continuaremos trabajando para que Slack funcione aunque tengas baja conectividad.
- Solucionado: Slack, agobiado, colapsaba cuando comentabas un archivo y lo compartías inmediatamente en otro canal. Ahora las cosas van mejor.
- Solucionado: a veces, cuando alternabas muy rápidamente entre "ausente" y "disponible", terminabas con un estado incorrecto. Básicamente estabas presente, ausente, aquí, allá; era difícil seguirte la pista. Pero repasamos cuidadosamente nuestro código y cambiamos un par de cosas. Y se trata de ir mejorando, ¿no?
Slack 2.50
18 de enero de 2018
Corrección de errores
- Solucionado: ¿te acuerdas que antes los usuarios no podían utilizar nombres de organizaciones de más de 21 caracteres para conectarse? Ahora pueden. Después de todo, ¿qu´e hay en un nombre? (Y la respuesta es: "A veces, algo más que 21 caracteres").
- Solucionado: Slack no se volverá a bloquear cuando subas montones de imágenes al mismo tiempo.
- Solucionado: a veces la aplicación se bloqueaba cuando, sin estar conectado a la red, pulsabas sobre un robot o sobre el icono de una aplicación. Contrario a las apariencias, los bots no estaban organizando una revolución. Era un bug, nada más.
Slack 2.49
14 de diciembre de 2017
Corrección de errores
- Varios incidentes ocultos, incluido uno que podría ocurrir cuando la aplicación encontraba un enlace a un mensaje también en Slack. Esto ha sido una lección de humildad. Y lo hemos arreglado.
Slack 2.48
30 de noviembre de 2017
Novedades
- Las conversaciones de grupo no enviaban notificaciones tan a menudo como deberían. Ahora respetan correctamente la configuración de notificaciones que hayas establecido y funcionan mejor.
Slack 2.47.1
16 de noviembre de 2017
Novedades
- Slack está oficialmente también en japonés. Junto con los otros idiomas ya disponibles, el francés, alemán, español y, por supuesto, el inglés (de la variedad de Estados Unidos).
Slack 2.47
9 de noviembre de 2017
Novedades
- ¿Te olvidaste de seleccionar un resultado autocompletado al mencionar a alguien? Intentaremos seleccionar automáticamente a la persona apropiada. Menos pulsar y más trabajar.
- Hemos añadido una nueva manera más sencilla de conectarse a todos los espacios de trabajo asociados con una sola dirección de correo electrónico.
Corrección de errores
- Un puñado de correcciones de pequeños errores.
Slack 2.46
26 de octubre de 2017
Novedades
- En dispositivos con Android Oreo, nuestro icono de inicio ahora es adaptable. A veces parece un círculo y otras un cuadrado, dependiendo del dispositivo que estés utilizando.
Corrección de errores
- Hemos solucionado un problema donde los archivos adjuntos se mostraban como vacíos en algunas integraciones de la aplicación. Pero los archivos adjuntos no estaban vacíos. Ahora las visualizaciones tampoco lo estarán.
- A algunas personas no les funcionaba bien el botón de navegación hacia arriba, y no nos hacía ninguna gracia. Así que lo hemos arreglado.
Slack 2.45
12 de octubre de 2017
Corrección de errores
- Arreglado: El texto que aparecía cuando "Un usuario está escribiendo" era un poco difícil de leer por las letras tan claritas.
- Arreglado: La señal de "sin leer" de un mensaje directo solía quedarse incluso después de leerlo. Ahora lo que se ha leído permanece leído, hasta que haya algo nuevo para leer.
- Arreglado: Cuando un administrador del espacio de trabajo ha restringido quien puede usar @aqui y @canal, ya no dejamos que la gente use @aqui en mensajes o comentarios de archivo. Como posiblemente asumías, desde el principio.
Slack 2.44
28 de septiembre de 2017
Novedades
- Cuando añadas temas o finalidades a los canales, ahora podrás utilizar cualquier formato estándar, ya sea negrita, cursiva, enlaces o nombres de usuario.
Corrección de errores
- Hemos añadido soporte, lo que significa que puedes deshabilitar la opción de comentar en archivos en los canales compartidos - para evitar una posible confusión en tus múltiples espacios de trabajo.
- Cuando recibías dos mensajes, no recibías una notificación por sonido para el segundo. Ahora sí la recibirás.
- De alguna manera, habíamos dejado de mostrar hoy / ayer / mañana en los archivos adjuntos que contenían una fecha. Ahora siempre sabrás qué día es (o más bien, qué día era, cuando el archivo fue adjuntado).
Slack 2.43
11 de septiembre de 2017
Novedades
- Slack ya está totalmente disponible en francés, español y alemán, hasta el último emoji.
- Además, hemos añadido la compatibilidad con una forma totalmente innovadora de trabajar con compañías externas desde Slack.
- Y una forma completamente novedosa de gestionar el etiquetado de nombres para desenvolverse en el apasionante mundo de desafíos que supondrán las dos novedades anteriores. ¡Uf!
Corrección de errores
- Solucionado: las conversaciones de grupo recién creadas que desaparecen misteriosamente volverán a aparecer allí.
- Solucionado: los grupos de usuarios (como @ingenieros, @diseñadores o los que hayas creado) que no aparecían en la función de autocompletar en la entrada de mensaje, ahora sí aparecen
- Solucionado: algunos usuarios de Android O sufrían un error al inicio. Ya no.
- Solucionado: cuando vuelves a un hilo desde la vista de archivo, ahora recordamos tu posición de desplazamiento y te llevamos de nuevo a ella.
- Solucionado: durante una función no deseada para comprar dos por uno, los usuarios de Android O recibían notificaciones dos veces.
- Solucionado: durante una función no deseada para comprar dos por uno, los usuarios de Android O recibían notificaciones dos veces. Queríamos hacerlo una última vez por si, por alguna razón, disfrutabas de ella. Se ha reducido el número de notificaciones a un 100 % más conveniente.
Slack 2.42
31 de agosto de 2017
Novedades
- Hemos eliminado la compatibilidad con Twitter y los estilos de emojis EmojiOne en Android. Sabemos que algunos de vosotros los utilizabais, y os felicitamos con el emoji que elijáis, pero eran demasiado grandes. Menos estilos de emojis = una aplicación más pequeña para todos.
Corrección de errores
- Antes no podías ver tu correo electrónico mientras revisabas tu perfil. Ahora sí. Si por alguna razón te apetece hacerlo.
- “¡Ay, no! He puesto una chincheta por error”. Buenas noticias: ahora puedes quitar una chincheta de un mensaje si presionas durante unos segundos y seleccionas esa función en la lista.
Slack 2.41
17 de agosto de 2017
Novedades
- Nuevo: en los detalles del canal encontrarás un flamante botón de Editar que te permitirá cambiar de forma sencilla el tema o finalidad del canal, o, siempre que tengas la facultad de hacerlo, incluso cambiar el nombre del canal.
Corrección de errores
- Solucionado: si querías poner un recordatorio en un mensaje que se había difundido en un canal desde un hilo, solía ser una experiencia frustrante. Ahora el éxito está asegurado.
- Solucionado: pulsar en un enlace mágico ya no conlleva el riesgo de provocar un fallo. La verdad es que ese no era el tipo de magia que buscábamos.
Slack 2.40
3 de agosto de 2017
Corrección de errores
- Se ha solucionado un error por el que los emojis predeterminados de estado animados, que deberían visualizarse en pausa, se visualizaban animados. ¡A partir de ahora no se nos volverán a rebelar!
- Varias correcciones de errores. Más de un puñado pero menos de un caldero, así que sin problema.
Slack 2.39
20 de julio de 2017
Corrección de errores
- Solucionado: no estábamos respetando el estilo de emojis de "solo texto simple". Desde ahora prometemos que siempre respetaremos tu derecho a disfrutar de una experiencia sin emojis. :pinky_swear:
- Solucionado: a veces, al compartir un extracto en un canal, mostrábamos un avatar con un perfil vacío. Se acabó. Daremos a los extractos el tratamiento que se merecen.
- Solucionado: el gigantesco emoji que aparecía en algunos dispositivos a la hora de configurar el estado era involuntario y ha sido rectificado.