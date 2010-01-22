Android 版 Slack——版本说明

Slack 25.12.20 2025 年 12 月 10 日 此次版本说明将是我们 2025 年的收官之作，这得以让我们回顾在过去一年里成长的点点滴滴。无论你是崇尚不同凡响的蜕变，还是倾向于循序渐进地绽放光芒，我们都希望过去的 12 个月对你而言是一段开阔眼界的充实旅程，正如披头士乐队所作歌词那样：“你驻足的每个地方，皆是命中注定的远方”。感谢一路有你相伴。

Slack 25.11.30 2025 年 11 月 19 日 修复程序错误 我们整理了货架，擦拭了窗户，并戴着白手套用手指摸过每一个平面。这些都是例行维护工作，是为了确保一切井然有序。全力以赴！

Slack 25.11.21 2025 年 11 月 13 日 修复程序错误 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 25.11.20 2025 年 11 月 12 日 修复程序错误 表单字段此前无法输入以“#”符号开头的数字（例如 #1、#2 等）。如果你还记得这个符号曾经叫做“井号”而非“话题标签”，那么此次修复谨献给你这类用户。#已修复

带有超长对话的 slash 命令无法滚动，导致用户无法选择下方的任何选项。有人说笔杆胜刀剑，长篇大论也比可交互的菜单选项更有力。他们在这点上没说错。这个问题已被我们彻底解决。

Slack 25.11.11 2025 年 11 月 6 日 修复程序错误 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 25.11.10 2025 年 11 月 5 日 修复程序错误 一切都比之前好了一点点。相信我们。

Slack 25.10.50 2025 年 10 月 29 日 修复程序错误 “不惮辛劳不惮烦 / 表情消失惹不安 / 揪出错误弃缓存 / 此次更新减疑难”（之前你要是在选择表情回复时遭遇死机问题，现在更新应用便可降服这一幽灵招数。万圣节快乐！）

Slack 25.10.40 2025 年 10 月 22 日 修复程序错误 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 25.10.30 2025 年 10 月 15 日 修复程序错误 在这个版本中修复的所有程序错误都很微不足道，小到很难察觉，也细微到很难用语言描述。不管怎样，我们还是做了一些具体工作，应用也变得比之前更好了。

Slack 25.10.20 2025 年 10 月 9 日 修复程序错误 新的一天先来点心灵鸡汤：这个世界因你的存在而变得更加独特，你正以自己无法想象的方式影响着他人。哦，这次应用没有大的变化。享受传递讯息的快乐吧！

Slack 25.10.10 2025 年 10 月 1 日 修复程序错误 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 25.09.40 2025 年 9 月 24 日 修复程序错误 这周的工作非常艰辛，但一两句说不清楚。就像鸭子在池塘里游动。人们只看到鸭子在水面上悠闲安逸地游动，却很少发现水下面的鸭蹼在奋力地划水。这一周，Slack 就如同这只鸭子。

Slack 25.09.30 2025 年 9 月 17 日 修复程序错误 我们对应用中一些不适用的补丁进行了擦除，以避免出现任何数字碎片。你知道有“数字碎片”这种东西吗？虽然现在知道了，但你也不需要担心。

Slack 25.09.20 2025 年 9 月 10 日 修复程序错误 设备锁屏时，不会显示收到的抱团通知。这就跟门铃非得在大门敞开时才响一样，有点儿离谱。叮咚~谁啊？修复程序错误的小能手来啦。

在建立新消息时，无法多人发送私信添加（尽管复选框给人一种错觉，暗示可以）。对于这种混乱的情况，我们深表歉意。那么这个程序错误修复了吗？必须的，已搞定。

Slack 25.09.10 2025 年 9 月 3 日 修复程序错误 我们一直在幕后努力工作，以确保一切都经过精心打磨，运转正常。如果你发现任何有悖常态的情况，请一如既往地通过 feedback@slack.com 告诉我们！

Slack 25.08.40 2025 年 8 月 27 日 修复程序错误 在 Android 平板电脑上，抱团视频有时会倒过来显示。当你陷入困境时，全新的视角可能会带来灵感；但是当你只想看到别人的脸时，这就没什么用了。我们已经扭转了这个错误的局面，将你的视频转回到正确的方向。

Slack 25.08.30 2025 年 8 月 20 日 修复程序错误 我们的网址自动检测器有点过分热心，在你删除链接格式后又将其添加回文本。自动更正和自动犯错之间是有界限的，看来我们找到了这个界限。

Slack 25.08.21 2025 年 8 月 14 日 安全指引 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 25.08.20 2025 年 8 月 13 日 修复程序错误 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 25.08.10 2025 年 8 月 6 日 修复程序错误 我们整理了货架，擦拭了窗户，并戴着白手套用手指摸过每一个平面。这些都是例行维护工作，是为了确保一切井然有序。全力以赴！

Slack 25.07.50 2025 年 8 月 1 日 修复程序错误 新的显示名？我们觉得很棒。但此前应用未能关联相关信息，导致用户 @提及显示名与全名不一致的人员时无法成功。无论你希望如何被称呼，我们都会支持，现在应用也能做到了。

Slack 25.07.40 2025 年 7 月 24 日 修复程序错误 此前，Slack 用户界面上经常出现一个灰色覆盖层，这与我们的旧金山团队在夏季遇到的“七月不见天”现象颇为相似，海雾层在这个时候常常会形成。这是一种非常有趣的现象，但与应用本身以及这些发布说明毫无关系。通过这次更新，你将再次享受到清晰的 Slack 界面。

Slack 25.07.30 2025 年 7 月 17 日 修复程序错误 Android 版的“返回”按钮表现一直不太稳定，有时竟然要点三下才能退回一个界面。经过反复测试，我们的专家正式判定：这，确实是“多了两下”。这次更新，我们的目标很明确——让一切回到这个程序错误从未出现过的美好时光。

Slack 25.07.20 2025 年 7 月 9 日 修复程序错误 本周我们为你做了一些微不足道的改进，但你知不知道，你可以随时阅读我们过去的版本说明？探索一项功能！看看我们的发展历程！让自己开心一笑吧！所有的版本说明都可在 https://slack.com/release-notes 上找到。

Slack 25.07.10 2025 年 7 月 3 日 修复程序错误 这一轮的改动可能小到无法一眼发觉，但我们希望这次更新能带来微妙的改变。更新后的感觉是不是更好？至少我们是这么认为的。

Slack 25.06.40 2025 年 6 月 25 日 修复程序错误 对大小写敏感的用户注意到了一个问题：在添加工作区时，可能会出现两个看似相同但写法不同的电子邮件地址版本。如果你已经有一个帐户，又接受了将同一电子邮件地址用全大写书写的邀请，就会触发这个“重复伪装”问题。这个程序错误已经修复了。是的，我们再强调一次：这个程序错误已！修！复！

Slack 25.06.30 2025 年 6 月 19 日 修复程序错误 客观来说，此应用较以往已大有改进。这是一个经过科学验证的事实，不容质疑和破坏。非常感谢你升级到最新版本！

Slack 25.06.20 2025 年 6 月 11 日 修复程序错误 本周没什么重大问题可报告的。实际上，也没什么小问题可报告的。工作仍在有序推进中，只不过就像幕间换景一样，更像是在幕后完成。我们正在悄悄地为下一场亮相做好准备。

Slack 25.06.10 2025 年 6 月 4 日 修复程序错误 点按“撰写”按钮后，像“@频道”和“@在线”这样的特别 @提及不会显示在自动补全菜单中。如果这曾经让你“抓狂”，我们完全理解；不过现在我们已经对症下药，修复了这个问题。

应用内指向特定标签的深层链接曾经不起作用，简直就像是指向死胡同的路标。现在它们终于完全恢复了，时髦的说法就是“现在它们有了链接感”。总之，已经能正常使用啦。

Slack 25.05.40 2025 年 5 月 28 日 修复程序错误 本周没有大的修复更新，但请放心，之后会陆续更新。当然让问题产生不是我们的目标，但出错、调整、试错和修正本是日常，也是进步的代价。无论你当前处于哪个阶段，我们都希望你享受这一过程。

Slack 25.05.30 2025 年 5 月 21 日 修复程序错误 就像跑步者稳步提高分段时间的记录一样，此次更新虽然没有那么引人注目，但也同样重要。你会发现应用变得更快、更精简、更接近目标。

Slack 25.05.20 2025 年 5 月 14 日 修复程序错误 这周的工作非常艰辛，但一两句说不清楚。就像鸭子在池塘里游动。人们只看到鸭子在水面上悠闲安逸地游动，却很少发现水下面的鸭蹼在奋力地划水。这一周，Slack 就如同这只鸭子。

Slack 25.05.10 2025 年 5 月 9 日 修复程序错误 是否有那么几周，你感觉风平浪静，但后来回过头来才发现，其实有好多事情都是在悄然发生？对应用而言，现在就是其中一周。

Slack 25.04.50 2025 年 4 月 30 日 修复程序错误 名称中包含句点的用户组在键入“@提及”时无法正常自动补全名称。我们的移动设备工程师确认此类程序错误已被画上了句点（即修复）。

Slack 25.04.30 2025 年 4 月 16 日 修复程序错误 设置在晚些时候发送的消息有时会完全发送不出去，这当然不是我们的本意，但正如俗话所说：“行动证明一切”。通过此次更新，我们正在为更加成功的未来铺平道路。

使用 TalkBack 功能时，我们的一些错误消息无法与触发这些消息的字段一起被读出。如果 Slack 中写有错误消息，但无人听过，那么这些消息还存在吗？答案如今是清晰可闻的“存在”。

Slack 25.04.20 2025 年 4 月 9 日 修复程序错误 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 25.04.10 2025 年 4 月 2 日 修复程序错误 之前，将链接触发器发布到工作流程会导致网址重定向到浏览器，从而使相关工作流程突然失败。仔细想想，这有点与“流程”背道而驰。现在，这个“工作阻塞”已经疏通。

Slack 25.03.40 2025 年 3 月 26 日 修复程序错误 在列表中，使用表情符号作为名称的字段无法正常显示，只能看到对应的描述文字。希望这次更新会让你的体验再次美好起来。

Slack 25.03.30 2025 年 3 月 19 日 修复程序错误 新的一天先来点心灵鸡汤：这个世界因你的存在而变得更加独特，你正以自己无法想象的方式影响着他人。哦，这次应用没有大的变化。享受传递讯息的快乐吧！

Slack 25.02.41 2025 年 3 月 5 日 修复程序错误 这周的工作非常艰辛，但一两句说不清楚。就像鸭子在池塘里游动。人们只看到鸭子在水面上悠闲安逸地游动，却很少发现水下面的鸭蹼在奋力地划水。这一周，Slack 就如同这只鸭子。

Slack 25.03.10 2025 年 3 月 5 日 新功能 此次更新将“返回”按钮从 iOS 风格的“V”形线条改为 Android 风格的箭头样式。当然，这并不是我们最复杂或技术最先进的更新，但能在我们的箭袋中多插一支“箭头”还是很不错的。

Slack 25.02.40 2025 年 2 月 26 日 修复程序错误 在频道中点按搜索图标（放大镜）有时会导致应用崩溃。我们……非常确定这不是你想要的结果。话虽如此，如果你需要的是修复程序错误，那就不用再找了。

Slack 25.02.30 2025 年 2 月 19 日 修复程序错误 此前，Android 应用中的草稿和定时消息无法同步到桌面端，导致你在移动端发起的内容只能在便携设备上进行。我们发件箱中的消息显示：“现在可以实现手持设备的切换。”

在发起群聊时，我们曾提示你“其他人员无法加入”。如今，这一提示已不再适用，因为现在你可以将人员添加到已有的私信中。这是一个好消息，但我们未能及时传递这个好消息（这是我们的疏忽）。

Slack 25.02.20 2025 年 2 月 13 日 修复程序错误 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 25.02.10 2025 年 2 月 5 日 修复程序错误 新的一天先来点心灵鸡汤：这个世界因你的存在而变得更加独特，你正以自己无法想象的方式影响着他人。哦，这次应用没有大的变化。享受传递讯息的快乐吧！

Slack 25.01.50 2025 年 1 月 29 日 修复程序错误 如果安排在过去的时间点（比如“今天凌晨 12:00”）发消息，会导致应用崩溃。这种情况简直是为“对的地方、错的时间”这句话赋予了新含义。现在，我们会给出一个错误提示，这比整个应用直接关闭要有用得多（毕竟时光旅行功能还在内测阶段呢）。

Slack 25.01.40 2025 年 1 月 23 日 修复程序错误 此次更新没有要特别强调的内容，但我们要谢谢你始终更新到最新版本。

Slack 25.01.30 2025 年 1 月 16 日 修复程序错误 本周并没有大更新，但并不意味着本次的更新不重要。不可能每一天都是值得纪念的大日子（也不是每次都有大更新），但有我们在的每一天都是好日子。本次更新就是如此。

Slack 25.01.20 2025 年 1 月 8 日 修复程序错误 本周我们为你做了一些微不足道的改进，但你知不知道，你可以随时阅读我们过去的版本说明？探索一项功能！看看我们的发展历程！让自己开心一笑吧！所有的版本说明都可在 https://slack.com/release-notes 上找到。

Slack 24.12.20 2024 年 12 月 11 日 修复程序错误 这次没有什么可报告的。虽然你没有看到任何更新，但其实我们在背后做了很多工作。我们正在努力让 Slack 变得更好；只是这次没有那么明显罢了。

Slack 24.12.10 2024 年 12 月 5 日 修复程序错误 本周没什么重大问题可报告的。实际上，也没什么小问题可报告的。工作仍在有序推进中，只不过就像幕间换景一样，更像是在幕后完成。我们正在悄悄地为下一场亮相做好准备。

Slack 24.11.30 2024 年 11 月 20 日 修复程序错误 感谢更新应用！本轮的更改不太容易总结，但我们正在尽一切努力确保应用尽可能流畅地运行。一起期待渐进式的提升吧！

Slack 24.11.20 2024 年 11 月 13 日 修复程序错误 用户尝试查看处于“外出”状态的个人资料时，应用会意外崩溃，导致无法正常访问。这种体验简直糟糕透顶。不过现在好了，这个烦人的程序错误已经被我们修复了，再也不会出现了。

Slack 24.11.10 2024 年 11 月 6 日 修复程序错误 点按搜索结果中的消息列回复可以打开正确的频道，但无法打开消息列本身。事实证明，“就在那里”并不是一个特别有用的显示结果的方法。我们已经收紧了所有松散的消息列，希望你在此期间没有失去耐心。

管理音频剪辑发送的机制不健全，导致上传失败和卡住错误信息。如果你曾因音频无法发送而不得不改变计划，那么此次修复便是为你量身定制的。

某些 Slack 主题让屏幕顶部的 Android 状态栏变得难以辨认。在应用设计中，有很多东西你都希望保持隐形，但这样的状态栏并不是其中之一。

表情不再能区分大小写。如有不妥，我们深表歉意，以防万一。

Slack 24.10.50 2024 年 10 月 30 日 修复程序错误 是否有那么几周，你感觉风平浪静，但后来回过头来才发现，其实有好多事情都是在悄然发生？对应用而言，现在就是其中一周。

Slack 24.10.40 2024 年 10 月 23 日 修复程序错误 软件开发中有一个理念叫“快速失败”，但我们觉得这说的应该不是让应用一启动就立即崩溃。无论我们的问题出现得有多快，我们总是努力“更快地修复”。

如果你曾使用过一个有多个分区的私密画板，你可能发现 Android 版应用不允许你在这些分区之间导航。隐私显然很重要，但对于这种情况，我们可能保护得有点过头了。

Slack 24.10.30 2024 年 10 月 16 日 修复程序错误 虽然进度有时难以实时衡量，但这并非深色模式下文件上传进度难以追踪的原因。我们已经提亮了上传进度轮，以确保你随时都能清楚地了解上传进度。

Slack 24.10.20 2024 年 10 月 9 日 修复程序错误 问题得到解决，性能有所提升，操作已经完成，最终效果良好。请理性享用 Slack。

Slack 24.10.10 2024 年 10 月 2 日 修复程序错误 标记格式化功能就像是用了“永久性的马克笔”，关闭命令被彻底无视了。只想让一个词用斜体？结果整段文字都显示为斜体了。边界很重要，所以现在 Slack 会正确处理标记格式，尊重你所设置的格式边界。

已经从 Enterprise 组织的所有工作区被移除的用户还能在某些工作区里执行操作，这听起来不太对劲，是吧？要知道，离开办公室就得把遥控器也交出来。

打开“搜索”并点按“频道”标签时，已归档的频道会显示出来。虽然你还是能搜到这些已归档的频道，但我们已经做了一些优化，已归档的频道现在在你浏览时不会显示出来了。

在 Android 应用中，按名称排序列表的功能表现得不太可靠。我们不太确定该怎么形容这个问题，但可以说，排序结果是混乱的。

Slack 24.09.40 2024 年 9 月 25 日 修复程序错误 时间也许是钟表上的平面圆形，但它对协调会议的确很有用。出于这个原因（也因为这明显是一个程序错误），Slack Connect 中的个人档案将再次正确显示用户的本地时间。

Slack 24.09.30 2024 年 9 月 18 日 修复程序错误 在这个版本中修复的所有程序错误都很微不足道，小到很难察觉，也细微到很难用语言描述。不管怎样，我们还是做了一些具体工作，应用也变得比之前更好了。

Slack 24.09.20 2024 年 9 月 11 日 修复程序错误 人们乐于观察某些事物：伟大的艺术作品、自然栖息地中的动物、大胆尝试并排停车的人。然而，大多数人对特别长的网址却欣赏无能。我们的“仔细检查此链接”弹出窗口上没有显示继续和取消按钮，为此，我们想致以诚挚的歉意。

当创建的自定义状态超过四个时，就无法向下滚动到 Slack 的默认状态列表了，好像 Slack 在为你更喜欢建立自己的状态而生闷气一样。传统与创新在这款应用中并存，你将再次享受到两者的乐趣。

Slack 24.09.10 2024 年 9 月 4 日 修复程序错误 重点在于旅程，而不在于目的地，对吗？好吧，有时候重点恰恰是目的地，比如尝试使用带双重认证的电子邮件链接进行登录的时候，却卡在无止尽的加载页面上。也许真正的身份验证是我们在旅程中结识的朋友？（并非如此。）

在添加新的个人档案图片？如你选择“允许部分访问”你的照片库，该应用将不会接受任何选中的照片以上传。看来只有我们是被允许访问照片的部分。

Slack 24.08.40 2024 年 8 月 28 日 新功能 这周我们没有什么大动作，只是稍加改进了一些不完善的地方，让体验更舒适。如果你发现任何需要优化的地方，请通过 feedback@slack.com 告知我们！

Slack 24.08.30 2024 年 8 月 21 日 修复程序错误 已修复：私信建议在过去以首字母顺序显示，没有采取更实用的方式，例如显示与你最常交流的人。名字开头字母是 A 的人，对不起了，你们的优先展示权告一段落。

Slack 24.08.20 2024 年 8 月 14 日 修复程序错误 本周没有大的修复更新，但请放心，之后会陆续更新。当然让问题产生不是我们的首要目标，但出错、调整、试错和修正本是日常，也是进步的代价。无论你当前处于哪个阶段，我们都希望你享受这一过程。

Slack 24.08.10 2024 年 8 月 7 日 修复程序错误 私信中的抱团通知未能发送，这就带来了一个问题：从定义上讲，一场抱团需要由多少人构成？就像忒修斯的船或“一只公鹅要配几只母鹅”这样的哲学难题一样，无论你的答案是什么，我们始终认为，如果出现了程序错误，尽管没有人作出报告，我们还是必须修复这个错误。

Slack 24.07.50 2024 年 7 月 31 日 新功能 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 24.07.40 2024 年 7 月 24 日 修复程序错误 之前“粘贴为纯文本”选项完全失效，每次选择它都导致应用立即崩溃。现在，无论何时你想要移除格式，都可以放心地进行操作，因为这个程序错误已经被我们修复了。

好东西多到一定程度会不会反而变成负担？我们的表情选择器似乎给出了肯定的答案，因为它每加载新的一行表情行时都很吃力。不过，我们的开发团队采取了相反的策略，解决了潜在的问题。尽情享受这个表情符号宝库的无限潜力吧。

Slack 24.07.30 2024 年 7 月 17 日 修复程序错误 在使用搜索过滤器（如“in:#”或“from:@”）时，返回的结果为零。幸运的是，我们的工程师找到了问题的根源。新查询：“搜索程序错误” — 结果：0。

在 Enterprise Grid 工作区中，仅从特定工作区过滤频道时，过滤功能的记忆时间非常短，特别是当你导航离开应用再返回时，会导致组织中的每个频道都需要返回查看。对过滤器来说，这真是多事的一周，对吧？我们已经检查了这个代码并彻底清除了这个程序错误的所有痕迹。

Slack 24.07.20 2024 年 7 月 10 日 修复程序错误 已修复：海森堡不确定性原理表明，我们无法同时准确衡量给定粒子的位置与动量。Slack 的不确定性原理表明，“活动”视图中显示的回复数量并不总是与回复表情的实际数量一致。让我们消除一些猜测，我们比较肯定的是，这个程序错误现在已经修复。

Slack 24.07.10 2024 年 7 月 3 日 新功能 夏日快乐，朋友们！这一次没有更新，只是祝大家生活愉快。

Slack 24.06.40 2024 年 6 月 26 日 新功能 一切都比之前好了一点点。相信我们。

Slack 24.06.30 2024 年 6 月 19 日 新功能 这一轮的改动可能太小，无法直观察觉，但我们希望这次更新能带来某种难以言喻的特质。更新后的感觉是不是更好？我们的感觉是如此。

Slack 24.06.20 2024 年 6 月 12 日 新功能 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 24.06.10 2024 年 6 月 5 日 新功能 梅子黄了，麦子熟了，美好的夏天到来了。虽然 Slack 应用没有暑假，这次更新也没有带来重大更改或修正，但我们一直在努力工作，解决了程序错误，改进了性能，获得了成果。请合理使用 Slack 的功能与服务。

Slack 24.05.50 2024 年 5 月 29 日 新功能 有时，你需要的只是重要信息。这就是我们从 Slack AI 引入“要点回顾”功能的原因。通过要点回顾，你可以选择每天自动汇总内容的特定频道，这样每天一早你就能第一时间获得核心要点。就把它想象成你最爱连续剧的“前情提要”吧。现在，你可以继续追剧了！

Slack 24.05.40 2024 年 5 月 23 日 修复程序错误 这次没有重大事件需要报告，但如果你是那种每周都会认真阅读这些笔记的人，我们要向你致以崇高的敬意。感谢你一直关注我们这个小社区的一举一动。更多精彩，敬请期待！

Slack 24.05.30 2024 年 5 月 15 日 新功能 我们每周都会发布这些信息，以保持最高的性能……但并非时刻都能有具体的信息告知你。所以，让我们来谈一些我们本可以第一时间深入探讨的事情。比如，你知道可以在手机上长按一条消息，将其设置为“未读”，这样当你回到办公桌前时，你就能看到这条消息了吗？或者设置一个稍后查看的提醒？哦，你已经知道了吗？没关系。那就继续吧。

Slack 24.05.20 2024 年 5 月 8 日 修复程序错误 表情选择器拒绝滚动至屏幕最下方，使得一些自定义表情被遮挡，这将用户置于表情困境。如果我们把这个问题描述为“自定义滚动长度”，会不会更好？答案是不会。非常抱歉。

Slack 24.05.10 2024 年 5 月 1 日 修复程序错误 已修复：通过“跳转至…”菜单在较大的组织之外切换工作区时出现了故障。我们想说这不是真正的“跳转”，而更像是“跳跃”,但无论怎样，这都是一个程序错误。没有人希望遇到“跳跃的程序错误”。我们为让你想象“跳跃的程序错误”而感到抱歉。

已修复：哦，你想要查看更多的搜索结果吗？那就请排到队伍后面去吧！每当新一页搜索结果正在加载时，应用会自动滚动回到最开始的位置。“向前一步，整个过程却退回去”可不是取得进步的方式，所以我们已经解决了这个问题。

Slack 24.04.40 2024 年 4 月 24 日 新功能 来认识 Slack AI！这是我们全新的生成式 AI 工具，可以让你更智能地搜索、即时汇总对话内容等。请前往帮助中心，了解如何让 Slack AI 为你服务：https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 24.04.30 2024 年 4 月 17 日 修复程序错误 已修复：你是否注意到你的组织的自定义状态建议在桌面设备上显示，但在移动设备上却不显示？出现这种情况是因为我们这边出现了小问题。给您带来不便，我们深感歉意。

Slack 24.04.20 2024 年 4 月 10 日 新功能 空气中弥漫着什么吗？某种难以言喻的感觉？世界似乎更加明亮，音乐似乎更加动听...会是什么呢？Slack 应用已经更新，我们无法证实也无法否认，为你带来任何轻松体验都是我们的功劳。

Slack 24.04.10 2024 年 4 月 3 日 新功能 [错误：未找到版本说明] 等等，这不可能吧...好吧，我们这次确实没有任何具体的修复，但我们一直想利用这个空间让大家知道，我们一直在努力改进这款应用。同时，我们也想为您送上一些美好的祝福。希望你的四月有个好的开始，说真的。

Slack 24.03.40 2024 年 3 月 27 日 新功能 我们一直在幕后努力工作，以确保一切都经过精心打磨，运转正常。如果你发现任何有悖常态的情况，请一如既往地通过 feedback@slack.com 告诉我们！

Slack 24.03.30 2024 年 3 月 20 日 新功能 我们清理了代码，确保一切运行顺畅。如今的 Slack 已焕然一新。

Slack 24.03.20 2024 年 3 月 13 日 新功能 本周并没有大更新，但并不意味着本次的更新不重要。不可能每一天都是值得纪念的大日子（或是更新），但有我们在的每一天都是好日子。本次更新就是如此。

Slack 24.03.10 2024 年 3 月 6 日 新功能 有什么会比一张空白的画板或一个未分类的文件柜更令人恐惧？那可能就是在 Slack 中搜索画板或文件，而无法对显示出来的结果进行筛选。此项更新功能是一次明显的改进，值得载入史册。

Slack 24.02.40 2024 年 2 月 28 日 新功能 我们对应用中一些不适用的补丁进行了擦除，以避免出现任何数字碎片。你知道有“数字碎片”这种东西吗？虽然现在知道了，但你也不需要担心。

Slack 24.02.30 2024 年 2 月 22 日 新功能 欢迎观看 Slack 每周汇报。今天的新功能是“未读整理”。通过轻扫将未读消息标记为已读，并直接发送快速回复，就能即时处理未读消息。如果不小心出错，还可以使用“撤销”按钮。现在就试试“未读整理”吧！

Slack 24.02.20 2024 年 2 月 14 日 修复程序错误 如果以网址形式显示工作流程，Android 用户就无法在画板中触发工作流程。这实际上非常不利于工作的顺利进行。Slack 功能无需一致的规范，因此无论你选择以何种方式显示工作流程，我们都会继续运行它。

Slack 24.02.10 2024 年 2 月 7 日 新功能 2 月份快乐 — 你的新年愿望实现得怎么样了？我们不是来评判的。我们的心愿是，即使我们没有任何特别的变更要宣布，也绝不在版本说明中只写“程序错误修复和改进”。你知道吗？看来我们保持连胜的势头依然强劲。

Slack 24.01.50 2024 年 1 月 31 日 修复程序错误 推送通知的快速回复无法送达，使得这项功能变得更加缓慢，令人困惑是不是通知被驳回了。大家都不喜欢这样。这项更新为快速回复功能正了名，又快又准确。

就像开车时举着一张路线图一样，Android 导航栏遮挡了 Slack 消息编辑器的视线。这句话是否暴露我们年龄了？还记得公用电话吗？千年虫？现在我们的一切都各得其所了。

Faulkner 写道:“过去从未消亡。它甚至从未过去。”我们很确定他指的就是这个程序错误，因为这个错误会导致已经完成的抱团还继续留在主页标签中。我们自己的观点或许可以用 Fitzgerald 的话来解释:“逆水行舟，不进则退；我们会不断修复细小的程序错误，奋力前进。”

在尝试建立新频道时，键盘拒不现身，这简直是不合作的表现（也可能只是怯场了）。变化固然可怕，但如果我们想要成长，就必须做出改变。勇往直前去创造自己的奇迹吧；当你做好准备之时，键盘就会出现在你的眼前。

Slack 24.01.40 2024 年 1 月 24 日 新功能 我们整理了货架，擦拭了窗户，并戴着白手套用手指摸过每一个平面。这只是一点例行维护，是为了确保一切井然有序。开足马力！

Slack 24.01.30 2024 年 1 月 17 日 修复程序错误 已修复：有时，一个额外的空格就会让情况大不相同。比如在“Nowhere”（无处）当中添加一个空格，就可轻易变成“now here”（现在此处）。我们还发现，含有空格的用户名会让我们的搜索功能失效。哎呀！幸运的是，我们还有足够的空间挤进去修补一下。

Slack 24.01.20 2024 年 1 月 10 日 修复程序错误 现在假期结束，你可能觉得需要从直接面对面交流中解脱出来了。然而，这并不是私信标签在 Slack 中显示为完全空白的原因。这只是一个老掉牙的程序错误。新的一年，我们会竭尽所能修复新的程序错误，还原你所熟悉和喜爱的应用。

Slack 24.01.10 2024 年 1 月 3 日 修复程序错误 已修复：表情选择器在加载失败时，会导致应用在未显示任何警告的情况下快速休眠。什么表情最适合用来表示突然崩溃？我们希望这一最新更新能引发积极的回复（表情或其他）。

Slack 23.12.21 2023 年 12 月 14 日 修复程序错误 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 23.12.20 2023 年 12 月 13 日 新功能 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（我们希望如此）。

Slack 23.12.10 2023 年 12 月 6 日 修复程序错误 已修复：如果你使用 Block Kit 构建了一个应用，你可能已经注意到你的“plain_text_input”输入框没有保存输入的文本。选择性记忆？有点健忘？不管是什么理由，问题已得到修复。

已修复：应用在频道中向后滚动时崩溃，这不太理想（委婉地说）。时间可能只能朝一个方向移动，但你的频道历史记录应该始终可以使用。

已修复：现在，只要你同时登录了两个工作区，消息链接就可以跨工作区工作。*叮* 你现在可以在 Slack 应用中随心所欲地移动了。

已修复：上传的图像预览未在 Slack Connect 频道中呈现。如果预览应该在任何地方都正常显示，那么它在与外部合作伙伴的对话中也应该正常显示。更好的是，预览应该在任何地方都能正常显示，这正是这次更新所纠正的内容。

Slack 23.11.40 2023 年 11 月 29 日 新功能 我们对这款应用进行了小修小补。非常感谢你时刻关注我们的最新状态！如果你遇到任何问题，请通过 feedback@slack.com 发邮件告知我们。

Slack 23.11.30 2023 年 11 月 16 日 新功能 是否有那么几周，你感觉风平浪静，但后来回过头来才发现，其实有好多事情都是在悄然发生？这就是这款应用表面风平浪静的一周。

Slack 23.11.20 2023 年 11 月 8 日 修复程序错误 我们听说，在适当的情况下，已上传的视频可以“让互联网瘫痪”。 事实证明，上传视频也可以“让 Slack 应用崩溃”。 如果证据是间接的，那么这次修复是直接的：在视频上传过程中不会再有应用崩溃了。

“这个程序错误真是太体恤人了，他们竟然修复了两次！” 几个月前，我们针对以下程序错误发布了一个修复程序：草稿有时会在连接不稳定时被发送到错误的频道。我们以为已经将它一网打尽了，但看来还是有一个漏网之鱼。非常感谢你的理解。

Slack 23.11.10 2023 年 11 月 1 日 新功能 感谢你更新应用！本轮的更改不太容易总结，但我们正在尽一切努力确保应用尽可能流畅地运行。一起期待渐进式的提升吧！

Slack 23.10.40 2023 年 10 月 25 日 新功能 就像跑步运动员稳步提高分段时速一样，这次更新虽然不那么显眼，但同样重要。你会发现这款应用速度越来越快、界面和流程越来越精简、功能越来越趋于完美。

Slack 23.10.30 2023 年 10 月 18 日 新功能 我们对引擎进行了微调，并对内饰进行了彻底清洁。现在一切都恢复平稳运行。

Slack 23.10.10 2023 年 10 月 5 日 修复程序错误 别介意，我们只是在清理一些蜘蛛网。小的程序错误和数字垃圾，统统走开！

Slack 23.09.40 2023 年 9 月 27 日 新功能 提醒：这将是最后一个支持 Android 9 的 Slack 版本。我们知道，道别很难。虽然你仍然可以在这个版本中继续使用 Slack，但你需要更新操作系统，才能获得未来更新中的所有功能。感谢你帮助我们让 Slack 成为所在领域的佼佼者！ 修复程序错误 已修复：那些停用用户的私信仍然出现在侧栏的“已加星标”部分。现在，我们将更准确地表述“明星们”何时谢幕，何时退出舞台。

已修复：给定频道中的草稿消息有时会与其他频道中的消息输入占位符文本重叠。我们的物理学家已经得出结论，这实际上并不是平行宇宙碰撞的实例，这只是一个老掉牙的程序错误。

Slack 23.09.30 2023 年 9 月 20 日 大的变化即将来临 — 我们的应用将焕然一新！我们正在更新 Slack 的桌面版和移动版，全新视图即将呈现，旨在最大限度地提高专注力、组织能力和工作效率。根据你使用的套餐，你可能不会立即看到这些变化，但在接下来的几周里敬请留意。在此期间，你可以在我们的博客 SlackHQ.com 上了解有关即将推出的新功能。 新功能 网格实现一体化：厌倦了在 Enterprise Grid 上的工作区之间切换？现在，你所在组织中的所有频道都可以显示在一个视图中。太棒了。

页眉和页脚更为整洁：现在，你的“私信”、“草稿”、“消息列”和“留待以后处理”分区更容易访问，同时占用的屏幕空间也更小。你的大拇指也不需要那么累了。

活动：全新的“活动”分区将你的提及、消息列、回复和应用都整合到了一个方便查看的位置。这是你了解对话中新内容的一站式中心。

…以及更多内容！我们有没有提及过我们的博客上有全部详情？

Slack 23.09.20 2023 年 9 月 13 日 修复程序错误 已修复：在极少数情况下，当使用的连接特别弱时，草稿会被发送到你打开的下一个频道，而不是它计划发送到的频道。这种情况就如同邮递员将“退回至发件人”当成了“投递到你所在路线上的下一家”，可以想象吧？我们已经修复了这些程序错误，并仔细检查了我们的邮费，以确保这种情况不会再次发生。

Slack 23.09.10 2023 年 9 月 6 日 新功能 别介意，我们只是在清理一些蜘蛛网。小的程序错误和数字垃圾，统统走开！

Slack 23.08.50 2023 年 8 月 30 日 新功能 本周我们为你做了一些微不足道的改进，但你知不知道，你可以随时阅读我们过去的版本说明？探索一项功能！看看我们的发展历程！让自己开心一笑吧！所有内容都可在 https://slack.com/release-notes/android 上找到。

Slack 23.08.40 2023 年 8 月 23 日 修复程序错误 TalkBack 功能就像一位说书人一样，一开口就停不下来，即使你只想听一段话、一行内容或一个字，它也会读出 Slack 消息的全部内容。如果你不喜欢简明扼要，那就没问题，但对其他人来说，现在你让 TalkBack 说话的时候，它会少说话的。

Slack 23.08.30 2023 年 8 月 16 日 新功能 本周没有什么新内容要宣布，但你知不知道，可以随时阅读我们过去的版本说明？探索一项功能！看看我们的发展历程！让自己开心一笑吧！所有内容都可在 https://slack.com/release-notes/android 上找到。

Slack 23.08.20 2023 年 8 月 9 日 新功能 较长的频道名称现在会在侧边栏中自动换行，#instead-of-cutting-off-rando… 修复程序错误 已修复：点按频道的加入书签的链接会产生一条错误消息，显示“出错了”。 我们希望以后每次链接正常时，你都会对自己说:“一切正常。”

已修复：转到横屏方向后，“发送”按钮就一点用都没有了。这个问题现已修复，你可以像电影艺术家那样以宽屏纵横比撰写（和发送）消息。

已修复：在“新消息”编辑器中，应用名称和机器人名称没有作为发送消息的选项显示出来。我们有什么资格说你不能和机器人做笔友呢？我已经将它们添加到选项中，重温二进制就是你的事了。

Slack 23.08.10 2023 年 8 月 9 日 新功能 已修复：这周没有太多的信息要分享，但请放心，我们一直在幕后工作，确保一切都处于最佳状态。如果你发现任何异常（或不应该发生的事情），请发送电子邮件至 feedback@slack.com！

Slack 23.07.40 2023 年 7 月 26 日 修复程序错误 已修复：尝试在同一条消息中多次使用同一个自定义表情时，只能发布这个表情的一个实例。虽然简洁也许是智慧的灵魂，但连续的自定义表情也很好玩，所以这个问题已经解决了。

Slack 23.07.30 2023 年 7 月 19 日 修复程序错误 已修复：“Slack 断开连接？！” 在某些情况下，向包括 Slack Connect 用户的群聊中添加人员会导致应用崩溃。我们已向所有手机推送了最新的重大更新。

已修复：请选中！有时，向本已选中“同时发送至频道”复选框的消息列发送回复时，这个复选框会悄悄地自行取消选中。我们额外添加了一项检查，用于检查签出行中的所有消息列。

Slack 23.07.20 2023 年 7 月 12 日 修复程序错误 已修复：不是要打破谁的幻想气泡，但似乎 Android 的对话气泡有时会在相关消息被阅读后很久才会消失。我们突然想到了一个解决方法。打破气泡！

Slack 23.07.10 2023 年 7 月 5 日 修复程序错误 已修复：我们的放大镜插图遮住了搜索结果，错误不大，但让我们尴尬不已。现在没有插图了，希望你能看得更清楚一点。

Slack 23.06.40 2023 年 6 月 28 日 修复程序错误 已修复：“机不可失，时不再来”的暗含之意是，对抱团邀请刚回复一句“很快就到”，应用就崩溃了。我们知道有千头万绪的事情吸引着你的注意力。慢慢来，我们会为你保留这个抱团的。

Slack 23.06.30 2023 年 6 月 21 日 修复程序错误 已修复：在人数众多的群聊中，预定消息会触发“不许反悔”条款，如果你试图从“草稿和已发送”屏幕进行任何更改，应用会突然崩溃。我们派出了我们出色的移动工程师打入它的内部，他们一往直前并标记出了这个程序错误。

Slack 23.06.20 2023 年 6 月 14 日 修复程序错误 已修复：有没有偷看过某人的 Slack 个人档案，结果却发现这个人突然被添加到了你最近的私信列表中？别担心，你不是陷入忘看消息的神游状态了，这只是一个普通的程序错误。我们已经修复了这个问题。

Slack 23.06.10 2023 年 6 月 7 日 新功能 我们更新了应用中的一些表达和插图，以便让某些流程更加清晰和更具吸引力。它还是你熟悉和喜爱的那个平台；我们只是扫榻以待，做了一点改进工作。

Slack 23.05.50 2023 年 5 月 31 日 新功能 有时你意识到自己体内的紧张状态，就会深吸一口气，再慢慢呼出，你知道怎么会这样吗？本次更新与之相似。它仍然是 Slack，只是减少了一些操作不畅。

Slack 23.05.41 2023 年 5 月 26 日 修复程序错误 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 23.05.40 2023 年 5 月 24 日 新功能 程序错误被血脉压制，性能得到提高，大功告成，结果良好。请理性享用 Slack。

Slack 23.05.30 2023 年 5 月 17 日 修复程序错误 已修复：当设备的字体大小设置为小于默认选项时，如果有表情回复被部分切断或裁剪过短，那么就不能搞一刀切模式。这可不是我们任何人所希望收到的回复。

Slack 23.05.20 2023 年 5 月 10 日 修复程序错误 已修复：渴望“返回”到消息发送前的一刻？我们发现，在外部键盘上用日语打字时，按 Return 键会发送信息，而不是添加换行符。我们已经“输入”了一个修复程序并“发送”了该程序错误包。

Slack 23.05.10 2023 年 5 月 3 日 修复程序错误 已修复：我们已经移除在私信中提及 @在线或 @频道的选项。在私信的上下文中，这些提及选项重复且多余。哦，它们还会导致应用严重崩溃。这可不是什么好事。私信中的每条消息都会像 @提及一样生成一条通知，所以有话直说就好。

Slack 23.04.40 2023 年 4 月 26 日 修复程序错误 已修复：表情回复有时无法呈现为灰色方块以外的任何东西，这可能会让你感觉有些没有感情。一条没有表情回复的消息总是有点像一张白板，现在你的回复表情可能不再只是空白的石板色。

Slack 23.04.30 2023 年 4 月 19 日 新功能 你好。你是在找版本说明吗？之所以这样问，是因为我们想知道你所在的位置，也很好奇你执行了哪些操作。你是否在某个位置觉得孤立无援，是因为我们在这里没有为你提供版本说明所致？请告诉我们，怎样才能赢得你的芳心，我们对此毫无头绪。但让我们先说：我们没有为你准备版本说明。

Slack 23.04.20 2023 年 4 月 12 日 修复程序错误 已修复：我们的应用有点自作主张了，在用户尝试对代码块后显示的文本使用“剪切”功能时，应用发生崩溃。请放心，我们已经修复了这个程序错误，并且在这个过程中没有影响到任何代码。

已修复：关名字什么事？我们将 Slack 用户名显示为别的名字了……请原谅我们。私信频道标题中应该显示用户的真实姓名，而非他们的 Slack 用户名。我们并非有意要秀人名，现在这个错误已经修复了。

Slack 23.04.10 2023 年 4 月 5 日 新功能 本周没有大的修复动作，不过，确信无疑，未来会有更多的修复等着我们呢。当然，引入程序错误并非我们本意。但失误、调整、错误和修正是生活的节奏和成长的代价。无论你目前身在何处，我们都希望你能享受这段旅程。

Slack 23.03.50 2023 年 3 月 29 日 新功能 没有消息就是好消息！不过，有些消息也可能是好消息，或者可以说，没有消息可能会像坏消息一样带来不确定性和猜测，但在我们这里，没有消息就是好事，或者至少不是坏事。没有消息挺好的。从不介意。

Slack 23.03.40 2023 年 3 月 22 日 修复程序错误 已修复：如果你注意到细小的字体在图像中看起来不那么清晰，那可能是因为我们的“缩放”功能有点不正常。我们现在让你恢复正常计划的清晰度。

已修复：感觉你总是从头开始？同时使用项目符号和数字制作列表意味着，项目符号后面的每个数字都会重置为“1”。 为你我的共同进步，干杯！

Slack 23.03.30 2023 年 3 月 15 日 修复程序错误 已修复：应用在尝试加载草稿视图时偶尔会卡住，从而使未发送的消息也无法查看。请将这个程序错误看作是一个过早发出的草稿。

Slack 23.03.20 2023 年 3 月 8 日 修复程序错误 已修复：时间消息列有点混乱，这意味着消息列中的消息不会在时间戳中显示年份。良好的消息列（包括数字消息列和物理消息列）应该可以持续一年以上，因此我们将该信息添加到了时间戳中。

已修复：在链接到已归档的消息时，我们总是显示作者的全名，即使你选择了显示“显示名”。对于一个不被接受的首选项，你将它称作什么？答：一个应该修复然后归档的程序错误。

Slack 23.03.10 2023 年 3 月 1 日 新功能 从 3 月 6 日起，某些旧版本的 Slack 将无法再进行关联。如果你去年已经进行了更新，你应该不会受到影响。如果你已经一年多没有更新了，那么，你可能没有看到这条消息，但以后的用户可以在这里看到。简而言之，大家都要让自己的应用处于最新状态。我们客服团队，谨致感谢！ 修复程序错误 已修复：Inbox Zero 的用户可以松一口气了 — 我们终于追查到了一个程序错误，这个错误会导致频道定期显示为未读状态，即便在检查频道后依然如此。希望这些不突出显示的频道让你更加专注。

Slack 23.02.40 2023 年 2 月 22 日 修复程序错误 已修复：我们没有在撰写字段中显示你要上传的文件的视觉指示器，而是将它们归档了。也就是说，它们被隐藏起来了，这在某种程度上破坏了整个“消息预览”功能。现在它们重新回来了。我们对此感到非常抱歉。

Slack 23.02.30 2023 年 2 月 13 日 修复程序错误 已修复：发现在“跳转到…”字段中输入文本根本不会返回任何结果。我们不想急于下结论，但这听起来确实像个程序错误。我们勇敢的工程师已跳进去部署了一个修复程序。你现在可以尽情探索你感兴趣的内容了。

Slack 23.02.20 2023 年 2 月 9 日 新功能 在抱团中使用移动设备屏幕共享功能，随时随地共享屏幕！只需在发起抱团后打开“更多选项”菜单，然后点按“共享屏幕”即可开始。你甚至可以在后台使用 Slack 应用以继续共享设备上的任何内容！ 修复程序错误 已修复：已归档的频道错误地出现在频道特定的通知列表中，说好的往事不再提呢。“很抱歉，你尝试访问的频道已停止服务”（不过，如果回归时机成熟，你可以随时取消归档这个频道）。

Slack 23.01.40 2023 年 1 月 26 日 新功能 你可以同时处理多项任务，我们也能做到。现在，视频剪辑可以最小化为一个较小的窗口，让你能够在稳定进行剪辑的同时继续播放。 修复程序错误 已修复：在自动完成菜单中点击一个机器人名称，系统就会为你提供一串随机的字母和数字，这很有趣吗？还是诱惑？对为我们做了这么多事情的程序的匿名性发表评论？这很奇怪，而且是个程序错误。

已修复：单手击掌之声又若何？如何在没有键盘的情况下键入消息？现在至少可以解决其中一个谜题了，因为我们已经确保键盘在点击“新消息”后保持可见。

Slack 23.01.30 2023 年 1 月 19 日 新功能 PSA：你知道可以在 Slack 中设置提醒吗？你可以长按一条消息，然后选择“设置提醒”，也可以在 Slack 的任意消息输入框中键入“/remind me”，Slackbot 就会尽职尽责地在指定时间提醒你。

Slack 23.01.20 2023 年 1 月 12 日 修复程序错误 已修复：我们的“加入这个频道即可回复消息列”横幅对用户很友好，但它遮住了每个消息列的最新消息，反而变得相当不友好了。现在你会看到完整的对话，之后再决定是否要加入对话。

Slack 23.01.10 2023 年 1 月 4 日 新功能 你能相信现在已经是 2023 年了吗？如果你和我们一样，此刻你可能也会盘点往昔，逐梦未来。因此，这次更新无关重大变化，更多的是为今后的工作奠定基础。Slack 依然是 Slack，你也还是你，只不过我们都比以前进步了一点点。新年快乐！

Slack 22.12.20 2022 年 12 月 15 日 修复程序错误 已修复：“那不是我”，你可能在注意到“/me”命令不再将文本设为斜体时就想到了。对任何 Slack 引发的身份危机表示歉意。正如 Seuss 博士所说：“世上再无另一个你，比你更像你”，我们的斜杠命令将再次反映这一真理。

Slack 22.12.10 2022 年 12 月 7 日 新功能 是否有那么几周，你感觉风平浪静，但当你回过头一看，却发现其实有好多事情正在发生？这就是这款应用表面风平浪静的一周。

Slack 22.11.40 2022 年 11 月 30 日 新功能 菜单是辅助功能的关键，因此我们添加了一个新的按键来打开应用的主菜单。现在，按 Alt 键将立即展开菜单（之前只是将光标聚焦在该部分）。我们希望这一小小的改动能帮助你在 Slack 中保持一定的专注。

Slack 22.11.30 2022 年 11 月 16 日 新功能 我们对这个应用进行了细微修改和调整。非常感谢你时刻关注最新信息！如果你遇到任何问题，请通过 feedback@slack.com 发邮件告知我们。

Slack 22.11.20 2022 年 11 月 9 日 这周没有太多的信息要分享，但请放心，我们一直在幕后工作，确保一切都处于最佳状态。如果你发现任何异常（或不应该发生的事情），请发送电子邮件至 feedback@slack.com！

Slack 22.11.10 2022 年 11 月 2 日 修复程序错误 已修复：自定义侧栏设置（按最新动态对频道进行排序、收起频道分区）有时会无缘无故地恢复为默认设置。既然万圣节都过完了，我们就不要再恶作剧了。

Slack 22.10.50 2022 年 10 月 26 日 修复程序错误 已修复：使用日语字符进行搜索，毫无疑问会让你无果而返，即便有许多消息符合条件也是如此。我们的搜索引擎只是有点不知所措，请见谅。

已修复：有关私信和机器人消息的通知总是显示默认的空白头像。虽然每条新消息都有可能带来收到暗恋者来信的快感，但所附的名字最终还是打破了这种神秘感。

已修复：当你向消息列发布了一条消息，然后长按这条消息并点按“向此频道发送回复”时，什么反应都没有。我们将这种漏发情况归咎于“供应链问题”。

Slack 22.10.40 2022 年 10 月 19 日 新功能 如果你属于那种可以通过整理获得安心感的人，不妨在侧边栏的不同分区中移动频道来找到一些暂时的平静（前提是你已经在桌面应用中创建了这些分区）。家具需要花钱——为什么不改为装点你的侧边栏？

Slack 22.10.20 2022 年 10 月 12 日 新功能 使用视频通话、实时表情回复等更多功能传递更多信息，现在这一切都可以在移动设备上通过抱团实现！ 修复程序错误 已修复：如果森林里的一棵树倒了，周围没有人听到，那它会发出声音吗？如果 Slack 中有一个“下载”按钮，但点按后没反应，那它还算是一个按钮吗？这种语义学范畴的问题还是留给哲学家去思考吧。与此同时，附件下载功能再次恢复正常。

已修复：首次尝试在应用内使用摄像头时，你可能会遇到一个模糊而且令人费解的权限错误。请不要往心里去，应用只是不知道你是谁。只要继续操作下去，过程会越来越顺利。

Slack 22.09.40 2022 年 9 月 26 日 新功能 鉴于我们都生活在一个物质世界里，Slack 现在支持适用于主屏幕的素材设计图标也无妨了。希望这段经历能让你挣更加富有。

Slack 22.09.30 2022 年 9 月 19 日 新功能 这是为了通知你的一个通知，当你在 Slack 中禁用了通知时就会看到它。如果你不想收到通知，请点按按钮告知我们你的偏好，我们将不再打扰你。

我们在包含图像描述或替代文本的图像中添加了“ALT”消息红点。点按这个消息红点，可阅读图像的更多背景信息。请记住，高质量的描述对于依赖屏幕阅读器的人士来说非常有帮助。我们一起面对！

Slack 22.09.20 2022 年 9 月 12 日 新功能 这周的工作非常艰辛，但一两句说不清楚。就像一只在河里戏水的鸭子。人们只看到鸭子在水面上悠闲安逸地游动，却很少发现水下面的鸭蹼在奋力地划水。这一周，Slack 就如同这只鸭子。

Slack 22.09.10 2022 年 9 月 6 日 新功能 现在，当你选择正在撰写的消息中的文本时，格式栏会自动出现，方便你轻点一下即可进行剪切、复制或粘贴。这有点儿像你要打喷嚏前有人递给你一张纸巾，但方式没有那么直接。

Slack 22.08.50 2022 年 8 月 29 日 新功能 唉，这是最后一个可以在 Android 8.0 或 8.1 上运行的 Slack 版本了。但你也不必就此说拜拜。你只需将设备更新到 Android 9.0 或更高版本，美好时光就会常伴身边。 修复程序错误 已修复：“寂静之声”是一首好听的歌曲，但实际上在抱团中保持寂静就不那么好了。在此向遇到音频问题的任何小米设备用户道歉。你现在可以继续在抱团中畅所欲言了。

Slack 22.08.40 2022 年 8 月 22 日 新功能 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 22.08.30 2022 年 8 月 15 日 修复程序错误 已修复：设定在未来定时发送消息会导致确认横幅一直跟着你，即使你从一个频道前往另一个频道，也会时不时出现。往好了说是让人困惑，往坏了说真有点毛骨悚然，就像那些双眼直勾勾盯着你的画一样。放心，现在应该好多了。

Slack 22.08.20 2022 年 8 月 8 日 修复程序错误 已修复：开始编辑你的个人档案后取消这些编辑，有时会导致屏幕顶部的按钮显示不正确。你可以改变主意，但当你这么做时，你所做的所有选择都将回归原样。

Slack 22.08.10 2022 年 8 月 1 日 新功能 我们一直在幕后努力工作，以确保一切都经过精心打磨，运转正常。如果你发现任何有悖常态的情况，请一如既往地通过 feedback@slack.com 告诉我们！

Slack 22.07.30 2022 年 7 月 25 日 新功能 对话顶部的标题已经更新，以便对话顶部包罗更多信息，又看起来不那么拥挤，整体上更简洁一点。现在，你会在成员数旁边看到所有书签或已钉选的消息，点击相应文本即会转入对话详情屏幕。 修复程序错误 已修复：应用显示了即将举行的活动的日期，但没有显示预定的开始时间。生活中有了神秘感的点缀会让人更加兴奋，但也更让人困惑，因为这可能会导致你错过会议。

已修复：通知横幅缺少“回复”按钮，给每条新提醒营造了一种新闻发布会的气氛，因为他们“目前不接受提问”。 回复按钮热烈回归，麦克风跃跃欲试，这个舞台是你的了。

Slack 22.07.20 2022 年 7 月 18 日 修复程序错误 已修复：当我们和你一起聊天的时候，你是否有似曾相识的感觉？这很可能是程序错误所致，把你带到了最近查看过的频道，而不是你在侧栏中点击的频道。

Slack 22.07.15 2022 年 7 月 11 日 新功能 这次没有什么可报告的。虽然你没有看到任何更新，但其实我们在背后做了很多工作。我们正在努力让 Slack 变得更好；只是这次没有那么明显罢了。

Slack 22.07.10 2022 年 7 月 5 日 新功能 本周没什么重大问题可报告的。实际上，也没什么小问题可报告的。工作仍在有序推进中，不过这就像幕间换景一样，只是更多地在幕后秘密进行的。我们正在悄悄地为下一场亮相做好准备。

Slack 22.06.25 2022 年 6 月 27 日 修复程序错误 已修复：使用第三方滤光镜的用户或许遇到过启用滤镜时按钮和其他控件拒绝响应的情况。没有必要让自己屈服于 #没有滤镜的生活，我们已经着手解决掉这个问题了。

Slack 22.06.20 2022 年 6 月 20 日 新功能 本周我们没有什么更新要分享，但我们正在为这个版本的未来变化做准备。也许这句话听起来含糊不清，让人摸不着头脑，但我们建议你权且将这个当成神秘又令人兴奋的发布说明吧。

Slack 22.06.15 2022 年 6 月 13 日 新功能 这次没什么大的变化。有时候，当你回头看看自己走了多远时，才能更好地衡量自己的进步。你知道我们以前是一家视频游戏公司吗？万万没想到吧。

Slack 22.06.11 2022 年 5 月 24 日 新功能 这周的工作非常艰辛，但一两句说不清楚。就像一只在河里戏水的鸭子。人们只看到鸭子在水面上悠闲安逸地游动，却很少发现水下面的鸭蹼在奋力地划水。这一周，Slack 就如同这只鸭子。

Slack 22.05.20 2022 年 5 月 23 日 新功能 我们更新了频道列表，现在你可以按最近动态对频道进行排序，而且在桌面上设置的排序首选项现在会与你的移动视图同步。此外，你还会在主页标签中看到最近的三条私信，为你查看最新消息更添便利。 修复程序错误 已修复：图像和视频不显示任何形式的预览，有些人认为这种体验“神秘而令人兴奋”，而有些人则认为这种体验“不连贯且令人厌烦”。

已修复：选择表情会导致键盘立即隐身，这时如果你想继续编写消息，就会很麻烦。现在键盘会立即重新出现，不再会臆断每个表情都代表尘埃落定的句号，为你的消息盖上蜡封。

Slack 22.05.10 2022 年 5 月 9 日 修复程序错误 已修复：当删除一条消息时，它有时会在移动应用中存留过长时间。已删除的消息们看过来：不要逗留、闲逛、磨蹭、犹豫不决或磨磨叽叽。（Slack 刑法典 22.05.10）

已修复：多行代码块在深色模式下无法清晰可辨。虽然“深色模式”按理说在不可能看到任何内容的情况下是最准确的，但很显然用处不大。

已修复：如果在编辑个人档案时将设备切换到横向模式，保存更改的按钮就会消失。我们是有意为之，这样你就可以好好想想我们是如何不断成长和变化的，任何试图阻止时间流逝的做法都是徒劳的。开个玩笑，其实这是一个程序错误。

Slack 22.04.20 2022 年 4 月 25 日 新功能 新的一天从来一小口鸡汤开始：这个世界因你的存在而变得更加独特，你以自己无法想象的方式影响着他人。哦，这次应用没有大的变化。这是喜讯吧！

Slack 22.04.10 2022 年 4 月 11 日 新功能 利用跳转，你会发现，搜索可更准确地返回名称中带有破折号的频道。如果之前让你失望了，请少垂宽恕之情，愿君今日神采奕奕。 修复程序错误 已修复：上传新的个人档案图片有时会失败，导致人们只能沿用旧的个人档案图片，比如尴尬的驾照照片。不同于大家的看法，我们从来没有想过让 Slack 给人一种进车管所的感觉，所以重新拍一张让自己满意的照片吧。

已修复：在某些设备上，点按通知可能会导致一种奇怪的状态，也就是，退出消息列总是会让你返回到所点按的通知中的消息。这种现象既让人困惑又难以言说，好在我们再也不用经历一遍了。

Slack 22.03.20 2022 年 3 月 28 日 新功能 Slack 应用的大小（你下载的数据量）现在变得更小、更轻、更紧凑。更高效。整洁。设计紧凑。精简。精简到无以复加。你知道的，跟这个更新副本不一样。 修复程序错误 已修复：尝试更改特定频道的通知设置时会毫无意外地失败。这不是寓教于乐的方式，也不是要在你迈向更高境界的过程中教你一些重要内容。它只是没按设计正常运行。有时，不幸并不会带来教训。不管怎样，它现在又恢复正常了。

Slack 22.03.10 2022 年 3 月 14 日 新功能 在加入频道前进行预览时，你现在会看到随频道名称一同显示的频道描述，它可以提供更多的背景信息。比如，在你不确定 #夜猫子频道到底是为鸟类学家、失眠症患者还是《双峰镇》剧迷而设的频道时，便可先预览一下。

如果你的工作日不是从早上 9 点开始上班（或者，如果你觉得一大早收到 Slackbot 提醒的负面效果大于实际作用），你现在可以选择“明天”或“下周”提醒的显示时间。请前往“首选项”>“通知”，设置最适合你的默认提醒时间。

我们都很爱用表情。不过，表情符号有时会充斥整个屏幕，尤其是使用手持式设备且屏幕比较小的情况下。因此，我们让我们的科学家准确算了一下，看看一次显示多少个回复表情是“较为合理的数量”，答案是 9 个。不过你不用担心，只需用手指点按一下即可纵览所有回复。

Slack 22.02.20 2022 年 2 月 28 日 新功能 双击消息：如果你的组织允许你编辑消息，那你改正错字的速度会比之前快得多。只需双击其中一条消息就可以打开编辑视图。

是否曾有过回复消息列后才意识到那条回复应该发送到主频道的时候？我们也有过。所以你现在可以与频道的其他成员共享以往消息列中的消息了。只需按住相关消息，然后选择“向此频道发送回复”，即可给予它应有的关注。

Slack 以前不支持来自自定义键盘的图像、贴纸和表情，导致“无法用脑海中特定的 GIF 或表情包表达自己特有的痛苦”（翻译自德语）。我们现在可支持这些功能了，希望你也能感受到我们的支持。

你第一次向别人发送私信时，现在会看到对方的称呼显示在对话的开头。我们希望这是促进同事间相互尊重而迈出的一小步。

Slack 22.02.10 2022 年 2 月 14 日 修复程序错误 已修复：如果你有一大堆工作区，在试图从其中一个工作区登出时会导致应用卡住。有些人还报告说，在应用拒绝完成登出时，他们还听到了非常微弱的《加州旅馆》的音乐声。现在你可以随时签出，也可以离开。

已修复：当你试图编辑个人档案时，键盘会遮挡文本输入字段，无法向下滚动查看编辑内容。我们本来想说的是，这是一项挑战，会磨炼一个人的性格，但我们却说这是一个程序错误，只会带来痛苦。

Slack 22.01.30 2022 年 1 月 31 日 新功能 希望给可点按的网址添加下划线？我们在“首选项”菜单中新添加了一个“辅助功能”选项，以提高那些实际上是链接字词的可见性。 修复程序错误 长按网址会弹出一个包含若干提示的菜单，而这些提示实际上都不会有什么实际作用。我们可以称之为“错误困境”，但这也意味着为你提供的任何选择都是真实的选项。

某些设备上的人员会看到“加入进行中的抱团”提示，但他们发现无法加入该抱团或关闭横幅。可以想象得到，有人一再邀请你参加聚会，你走到门口却被拒之门外，你现在就类似于这种感觉，我们对此真的很抱歉。

尝试对 Slack Connect 中共享的频道进行归档时，系统会返回一个无用的错误。甚至是不正确的。也许真正的错误就是我们在这个过程中编写出来的。

平板电脑用户报告说，当其他人在通话中停止共享他们的屏幕时，应用会突然崩溃。学会共享很重要，但同样重要的是学会如何在共享时间结束后不崩溃。

Slack 22.01.20 2022 年 1 月 18 日 修复程序错误 已修复：如果你打开私信标签并反复上下滚动，你可能会注意到预览文本会慢慢被多个重复的“你”所取代。 看来我们的“新年新气象”计划有点失控了。

Slack 22.01.11 2022 年 1 月 7 日 修复程序错误 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 22.01.10 2022 年 1 月 3 日 修复程序错误 已修复：如果你手动将一条消息标记为了未读，你可能会发现这个应用会把你的指令牢记于心，并且异常坚定和有耐力，以至于这条消息永远无法标记为已读。时间软化了我们最僵硬的身姿（即便更改代码也无妨），所以你应该会发现，消息读取状态现在知道顺势而为了。

Slack 21.12.10 2021 年 12 月 6 日 新功能 没有消息就是好消息！不过，有些消息也可能是好消息，或者可以说没有消息可能会像坏消息一样带来不确定性和猜测，但在我们这里，没有消息就是好事，或者至少不是坏事。没有消息挺好的。继续！

Slack 21.11.20 2021 年 11 月 15 日 新功能 频道列表操作更容易了！在主页中点按任何频道或私信，即可将对话标记为已读、将通知静音、复制频道名称或完全退出频道。全部操作一个手指搞定。

Slack 21.11.10 2021 年 11 月 1 日 修复程序错误 如果你将屏幕缩放和字体大小设置为了最大值，则可能会注意到文本编辑字段被挤到了屏幕之外。我们希望在应用中为每个人都留有空间，所以你应该会发现，无论你对图像如何进行“增强”，编辑器都会保持在视线中。🔬

Slack 21.10.20 2021 年 10 月 18 日 新功能 现在，当处于所有消息列视图中时，一旦有新的表情回复，就会立即显示出来，因为来来回回地切换，而只是为了看看有没有人对你发的鱿鱼游戏笑话发笑，这很累人的。

如果你正在使用 Slack Connect 与其他组织共享私人频道，我们会确保频道在接收端的私密性。也就是说，接受私人共享频道时无法将频道公开。多一份安心，多一份安全。

Slack 21.10.10 2021 年 10 月 4 日 新功能 你现在可以在 Slack 内直接录制视频和音频剪辑。在团队更新时露个脸，讨论反馈，或只是打个招呼。想好好表现一下？最好先问问你的经理。

频道列表变得更友好了。你现在可以在私信旁边看到头像，对于那些有很多人名的小组对话，我们会用更大的空间显示和你交谈的人员。

频道部分现在可以通过手指点按来折叠或展开，界面变得更整洁、更利于专注。 修复程序错误 修复内容：Slack Connect 频道中之前无法使用文件上传功能，这在某种程度上违背了 Connect 的设计目的。假设你的管理员启用了该权限，那你就可以再次随心所欲地上传。

Slack 21.09.20 2021 年 9 月 20 日 新功能 已经做了一些小的改进，并修复了几处程序错误，但这些改进都是在幕后秘密完成的，他们静静地做着本职工作，深入探查应用的内部运行情况，一切只为应用变得越来越好。

Slack 21.09.10 2021 年 9 月 7 日 修复程序错误 已修复：当在线搜索已在运行的情况下，如果点按 Android 键盘上的搜索选项，会导致一个元搜索反馈循环，并最终导致崩溃。原来是这个应用不愿意面对在搜索中套搜索的存在危机。问题中的问题。虚空中的虚空。我们聊哪儿了？

Slack 21.08.20 2021 年 8 月 23 日 修复程序错误 已修复：在旧版 Android 上浏览表情或搜索人员时，后退按钮会短暂失效。这个问题已得到修复。如果你现在进行其中的任何一项操作，都可以使用后退按钮及时跳回到之前的位置。其余就看你的了！

Slack 21.08.10 2021 年 8 月 9 日 新功能 这将是最后一个支持 Android 6 和 7 的 Slack 版本。此外，从 9 月 1 日开始，你将需要运行 Android 8 或更高版本才能连接到 Slack。我们知道，这可能不是一个让人愉悦的消息，但必须满足这些最低要求，才可以确保 Slack 达到预期设计的安全性和顺畅性。谢谢你的理解。 修复程序错误 已修复：偶尔在尝试通过点按工作区图标来切换工作区时会显示登出选项，这会让人产生违和感。随心翻阅！

已修复：在输入框中有未发送的文本时旋转设备会导致崩溃，无论从哪方面看，这都会让人非常不悦。

已修复：在极少数情况下，点按“消息列”会显示一条错误消息，而不是你正在寻找的消息列。我们已经弥补了那个缺陷，你的消息列会再次如期而至。

Slack 21.07.20 2021 年 7 月 26 日 新功能 我们加快了通过 Shared Connect 邀请加入 Slack 的速度，因为当你为了去十分向往的地方而要填一堆表格时，等待的时间就会成为煎熬。加入吧！频道可以使用了。 修复程序错误 已修复：你现在可以按照自己选择的“自定义”时间设置提醒了。你应该一直都能设置自定义提醒的，只是系统对分钟设置有一点限制。想让“许个愿”消息在 11:11 提醒你吗？让这个应用帮你实现吧。

Slack 21.07.10 2021 年 7 月 12 日 修复程序错误 已修复：自定义肤色并没有应用在回复表情上，以致出现全是通用黄色的表情符号。从今以后，你选择的表情符号与分享出去的表情符号会是一致的。

已修复：如果你用“>”符号撰写新消息，这则消息将格式化成块引用，就如我们的其他平台一样。我们欢迎你“快”引用这句话。

Slack 21.06.30 2021 年 6 月 28 日 修复程序错误 已修复：当 Slack 首选项设置在递交至外部游览器应用时无法打开链接，并只显示含糊不清和令人郁闷的错误消息。我们已修复这项问题，现在唯一含糊不清和令人郁闷的是我们那不知该如何结束的电影剧本。

Slack 21.06.20 2021 年 6 月 14 日 新功能 有时你意识到自己体内的紧张状态，就会深吸一口气，再慢慢呼出，你知道怎么会这样吗？本次更新与之相似。它仍然是 Slack，只是减少了一些操作不畅。

Slack 21.06.10 2021 年 6 月 1 日 修复程序错误 已修复：如果你的设置使图像无法自动展开，我们的“点按以展开此图像”提示就会与发布的网址所生成的文本预览混杂在一起，导致的混乱程度不亚于清楚描述这个程序错误。

已修复：如果一条来自机器人的私信包含按钮，而你点按该消息查看详情时按钮不起作用。失效的按钮只能带来苦恼，而功能出色的按钮则会带来喜乐。

已修复：在某些情况下，已静音的频道发出声音，坦率地说这很不礼貌。别人非常礼貌地让我们保持安静，我们就应该尽职尽责地保持沉默。

Slack 21.05.20 2021 年 5 月 17 日 新功能 较小拇指更新（嗯，较小更新，但它适用于任何大小的拇指或附件）- 如果你跟随链接从一个频道转到另一个频道，向右滑动将返回至上一频道，而不是频道列表。

你知道吗，你可以点击并按住表情回复，查看谁对这条信息做出了回复？如果你还不知道，现在就可以试试。如果你已经知道了这一点，那就再试一次。我们让你更轻松查看谁对什么内容做出了回复。多么神奇？八年的戏剧学校和一个暑期制作的《哈姆雷特》。

Slack 21.05.10 2021 年 5 月 3 日 修复程序错误 已修复：长按应用图标跳至最近的私信现在可以真正将你带至该私信。我们认为，如果按钮可以真正完成我们所述的功能，将会更好。

Slack 21.04.20 2021 年 4 月 19 日 新功能 如果你精通（或者正在学习）简体中文或繁体中文，现在可以使用这两种语言版本的 Slack。请在 You（我的） > Preferences（首选项） > Language & region（语言和地区）中设置语言首选项。 修复程序错误 已修复：对于 Slack 设置语言与设备语言不同的用户，每次打开 Slack 应用程序时都会错误地显示切换语言的消息。我们的交付猫头鹰已经过重新训练，因此，你现在只会在 Slack 内部手动更改语言时看到该消息。

Slack 21.04.10 2021 年 4 月 5 日 新功能 一个表情可以等同于千言万语，现在，你可以更方便地使用它们：选择和搜索都在底部显示，你扫一眼就可以看到更多表情。 修复程序错误 已修复：已解决一个棘手的程序错误，它之前会在“提及和回复”选项卡中显示错误的数量（更甚者，根本不显示回复）。或者是汇集起来并隔离开来。无论是哪种方法，问题都已解决。

已修复：如果你的设备不支持语音识别，点击话筒图标搜索或切换到一个新频道可能会导致应用崩溃——这种反应相当强烈。我们解决了这个问题，所以现在，如果你的设备不支持语音识别，它会发出礼貌的提醒。

已修复：现在，在你输入无法找到的频道名称时，Slack 不再显示一片空白，而是直接显示“未找到与该频道名称有关的结果”。我们希望这样会更加清楚。

Slack 21.03.20 2021 年 3 月 22 日 修复程序错误 已修复：将提醒标记为已完成，应该带给你极度深厚的满足感，而不是错误消息。现已消除这些错误，你可以继续专注于待办事项清单。

已修复：你在编写一条完美的消息时，只是轻轻点按了一下键盘以外的屏幕，就被转到其他界面。现在，你将留在原处，直到准备好退出为止。

Slack 21.03.10 2021 年 3 月 8 日 修复程序错误 已修复：很难区分识别群聊，因为应用会截断其参与者列表。现在，在撰写邮件或在跳转中查看时，更容易看到名字。在进入房间之前，你就能知道聚会中每个人员的名字。

Slack 21.02.20 2021 年 2 月 22 日 新功能 工作区切换器的粉丝们，请注意：首先，我们很高兴你认为自己是工作区切换器的粉丝，甚至是受宠若惊。其次，我们对其进行了更新，以便你可以更好地区分工作区并更轻松地在各工作区之间进行切换。

某种程度上，搜索是 Slack 的核心。现在，它也是页脚，因为搜索具有了自己的标签，迁移至应用的底部。

从 Slack 外部（例如，从你的照片应用）将文件共享到 Slack 中，现在比以前好用多了。我们会为你推荐私信或频道，你只需点按几下即可轻松共享。是不是一切本该如此？是的！现在就这么简单。