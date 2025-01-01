Windows 版 Slack——版本说明

Slack 4.47.69

2025 年 12 月 8 日

修复程序错误

  • 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 4.47.65

2025 年 11 月 24 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.47.59

2025 年 11 月 10 日

修复程序错误

  • 问题得到解决，性能有所提升，操作已经完成，最终效果良好。请理性享用 Slack。

Slack 4.46.104

2025 年 10 月 21 日

修复程序错误

  • 在这个版本中修复的所有程序错误都很微不足道，小到很难察觉，也细微到很难用语言描述。不管怎样，我们还是做了一些具体工作，应用也变得比之前更好了。

Slack 4.46.101

2025 年 10 月 6 日

修复程序错误

  • 新的一天先来点心灵鸡汤：这个世界因你的存在而变得更加独特，你正以自己无法想象的方式影响着他人。哦，这次应用没有大的变化。享受传递讯息的快乐吧！

Slack 4.46.99

2025 年 9 月 22 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.46.96

2025 年 9 月 9 日

修复程序错误

  • 我们清理了代码，确保一切运行顺畅。如今的 Slack 已焕然一新。

Slack 4.45.69

2025 年 8 月 19 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.45.64

2025 年 7 月 21 日

修复程序错误

  • 本周并没有大更新，但并不意味着本次的更新不重要。不可能每一天都是值得纪念的大日子（也不是每次都有大更新），但有我们在的每一天都是好日子。本次更新就是如此。

Slack 4.45.60

2025 年 7 月 14 日

修复程序错误

  • 新的一天先来点心灵鸡汤：这个世界因你的存在而变得更加独特，你正以自己无法想象的方式影响着他人。哦，这次应用没有大的变化。享受传递讯息的快乐吧！

Slack 4.44.65

2025 年 6 月 9 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.44.63

2025 年 6 月 2 日

修复程序错误

  • 在这个版本中修复的所有程序错误都很微不足道，小到很难察觉，也细微到很难用语言描述。不管怎样，我们还是做了一些具体工作，应用也变得比之前更好了。

Slack 4.44.60

2025 年 5 月 19 日

修复程序错误

  • 客观来说，此应用较以往已大有改进。这是一个经过科学验证的事实，不容质疑和破坏。非常感谢你升级到最新版本！

Slack 4.44.59

2025 年 5 月 5 日

修复程序错误

  • 是否有那么几周，你感觉风平浪静，但后来回过头来才发现，其实有好多事情都是在悄然发生？对应用而言，现在就是其中一周。

Slack 4.43.52

2025 年 4 月 17 日

修复程序错误

  • 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 4.43.51

2025 年 3 月 31 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.43.49

2025 年 3 月 24 日

修复程序错误

  • 我们对应用中一些不适用的补丁进行了擦除，以避免出现任何数字碎片。你知道有“数字碎片”这种东西吗？虽然现在知道了，但你也不需要担心。

Slack 4.43.43

2025 年 3 月 10 日

修复程序错误

  • 我们整理了货架，擦拭了窗户，并戴着白手套用手指摸过每一个平面。这些都是例行维护工作，是为了确保一切井然有序。全力以赴！

Slack 4.42.120

2025 年 2 月 17 日

修复程序错误

  • 感谢更新应用！本轮的更改不太容易总结，但我们正在尽一切努力确保应用尽可能流畅地运行。一起期待渐进式的提升吧！

Slack 4.42.117

2025 年 2 月 3 日

修复程序错误

  • 我们对这款应用进行了小修小补。非常感谢你时刻关注我们的最新状态！如果你遇到任何问题，请通过 feedback@slack.com 发邮件告知我们。

Slack 4.42.115

2025 年 1 月 21 日

修复程序错误

  • 就像跑步者稳步提高分段时间的记录一样，此次更新虽然没有那么引人注目，但也同样重要。你会发现应用变得更快、更精简、更接近目标。

Slack 4.41.105

2024 年 12 月 9 日

修复程序错误

  • 本周没有大的修复更新，但请放心，之后会陆续更新。当然让问题产生不是我们的目标，但出错、调整、试错和修正本是日常，也是进步的代价。无论你当前处于哪个阶段，我们都希望你享受这一过程。

Slack 4.41.98

2024 年 11 月 21 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.41.97

2024 年 11 月 7 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.41.96

2024 年 10 月 22 日

修复程序错误

  • 空气中是不是弥漫着什么？一种难以名状的独特感觉？世界似乎更明亮了，音乐更动听了…会是什么呢？Slack 应用已更新，这是否让你的心情变轻松了，我们既不确认也不否认。

Slack 4.40.133

2024 年 10 月 10 日

修复程序错误

  • 新的一天先来点心灵鸡汤：这个世界因你的存在而变得更加独特，你正以自己无法想象的方式影响着他人。哦，这次应用没有大的变化。享受传递讯息的快乐吧！

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.40.128

2024 年 9 月 12 日

修复程序错误

  • 本周没什么重大问题可报告的。实际上，也没什么小问题可报告的。工作仍在有序推进中，只不过就像幕间换景一样，更像是在幕后完成。我们正在悄悄地为下一场亮相做好准备。

Slack 4.40.126

2024 年 9 月 5 日

修复程序错误

  • 在这个版本中修复的所有程序错误都很微不足道，小到很难察觉，也细微到很难用语言描述。不管怎样，我们还是做了一些具体工作，应用也变得比之前更好了。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.40.120

2024 年 8 月 27 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.39.95

2024 年 7 月 29 日

修复程序错误

  • 在系统级别使用高对比度主题（Windows 设置 > 辅助功能 > 对比度主题）的一些用户注意到，即使将 Slack 的设置改为镜像系统设置，Slack 也并不会效仿。而现在与之前相比，Slack 更善于接受指示。

Slack 4.39.93

2024 年 7 月 18 日

修复程序错误

  • 问题得到解决，性能有所提升，操作已经完成，最终效果良好。请理性享用 Slack。

Slack 4.39.90

2024 年 7 月 8 日

修复程序错误

  • 客观来说，此应用较以往已大有改进。这是一个经过科学验证的事实，不容质疑和破坏。非常感谢你升级到最新版本！

Slack 4.39.89

2024 年 6 月 25 日

修复程序错误

  • 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 4.39.88

2024 年 6 月 17 日

新功能

  • 再见了，32 位版本！从桌面应用 4.39 版开始，今后发布的所有 Windows 版本都将仅支持 64 位。有关详情，请参阅我们的帮助中心公告：https://slack.com/help/articles/4426294050451-Slack-feature-retirements#announcements。
  • 针对 ARM 设计的 Windows 版 Slack 目前处于 Beta 测试版阶段，你现在既可以从我们的官网也可以从 Microsoft Store 下载。在正式版发布之前，我们将持续优化和增加新功能。与此同时，如果你在使用过程中遇到任何问题，欢迎随时通过 feedback@slack.com 与我们取得联系！

Slack 4.39.87

2024 年 6 月 10 日

新功能

  • 适用于 Windows on ARM 的 Slack 目前处于测试阶段，可以从我们的网站下载。我们仍在为这款应用增加功能并对应用进行调整，但它很快就会在 Microsoft Store 中上线，敬请关注。

Slack 4.38.125

2024 年 5 月 15 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.38.121

2024 年 5 月 9 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.38.115

2024 年 4 月 23 日

新功能

  • 来认识 Slack AI！这是我们全新的生成式 AI 工具，可以让你更智能地搜索、即时汇总对话内容等。请前往帮助中心，了解如何让 Slack AI 为你服务：https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

修复程序错误

  • 多语言使用者在世界各地切换语言时不必采取额外的步骤。在 Slack 中也应该如此，因此我们修复了按 Alt + ` 键会打开应用菜单而不是将键盘优雅地切换到其他语言的这个程序错误。继续，好好使用键盘吧！

Slack 4.37.101

2024 年 4 月 3 日

修复程序错误

  • 此次更新没有要特别强调的内容，但我们要谢谢你始终更新到最新版本。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.37.98

2024 年 3 月 22 日

修复程序错误

  • 问题得到解决，性能有所提升，操作已经完成，最终效果良好。请理性享用 Slack。

Slack 4.37.94

2024 年 3 月 18 日

新功能

  • 菜单是辅助功能的关键，因此我们添加了一个新的按键来打开应用的主菜单。现在，按 Alt 键将立即展开菜单（之前只是将光标聚焦在该部分）。我们希望这一小小的改动能帮助你在 Slack 中保持一定的专注。

Slack 4.36.140

2024 年 1 月 29 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.36.138

2024 年 1 月 11 日

修复程序错误

  • 在这个版本中修复的所有程序错误都很微不足道，小到很难察觉，也细微到很难用语言描述。不管怎样，我们还是做了一些具体工作，应用也变得比之前更好了。

Slack 4.36.136

2023 年 12 月 21 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.35.132

2023 年 12 月 21 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.36.134

2023 年 12 月 11 日

修复程序错误

  • 此次更新没有要特别强调的内容，但我们要谢谢你始终更新到最新版本。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.35.131

2023 年 11 月 30 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.35.130

2023 年 11 月 27 日

修复程序错误

  • 成长来自于细微更改的累积，现在我们将增加这样一项更改：在 Windows 操作中心单击通知时，光标现在会自动出现在撰写输入框中。这样，你就可以立即开始输入回复了！

Slack 4.35.126

2023 年 11 月 6 日

修复程序错误

  • 当应用无法连接时，就无法显示你可以下载日志或重新启动应用的菜单。只有麻烦，不容置喙。即使应用（暂时）无法访问，也可以再次访问这些菜单选项。

Slack 4.35.121

2023 年 10 月 24 日

修复程序错误

  • 如果两台虚拟机同时运行，会给 Slack 带来一系列实际问题。我们几乎可以肯定，这次更新已经根除了这一问题。

Slack 4.34.121

2023 年 9 月 28 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.34.119

2023 年 9 月 12 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.34.116

2023 年 9 月 7 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.34.115

2023 年 9 月 5 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.33.90

2023 年 8 月 14 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.33.84

2023 年 7 月 31 日

修复程序错误

  • Slack was crashing on launch when the app data path was placed within a mounted directory (particularly when using User Profile Disks). Houston, we no longer have a problem—all systems now read “Go” for a successful launch.

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

即将推出

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

2023 年 6 月 28 日

修复程序错误

  • 智慧的调侃往往都富有思想深度，但当我们说聪明的引用给深度链接带来了问题时，这就别有他意了。标点符号将不会再影响深度链接更新的准时性。
  • 良好的治理就是要消除阻碍，这也是我们重组 GovSlack 登录流程的原因。现在，当你第一次登录到政府工作区时，我们会在政府模式下自动重启应用，不会再把你退回到登录页面了。你在 Slack 的花费派上用场了！
  • 通过关闭通话窗口（不是单击“离开”按钮）来结束屏幕共享，会导致共享窗口周围的绿色边框久久不愿离去，直到 Slack 重启才作罢。边境再次开放，离开或返回，你请随意。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.32.127

2023 年 6 月 6 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.32.126

2023 年 5 月 30 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.32.122

2023 年 5 月 1 日

修复程序错误

  • 在此，谨对最近无法从“关于 Slack”对话框中复制 Slack 版本名称的“复制大师”们致以最诚挚的敬意。鉴于我们都是一心为公的守法好公民，而非蝇营狗苟之人，我们已经悄咪咪地把这个问题解决了。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.31.155

2023 年 3 月 27 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.31.152

2023 年 3 月 20 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.29.149

2022 年 11 月 14 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.28.184

2022 年 9 月 27 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.28.182

2022 年 9 月 20 日

安全指引

  • 此版本说明包括重大的安全改进。强烈建议你进行更新。

Slack 4.28.171

2022 年 8 月 24 日

新功能

  • 9 月 1 日起，我们将不再支持一些旧版操作系统和过时版本的 Slack。详情请访问我们的帮助中心：https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack

修复程序错误

  • 在 Slack 中共享屏幕时，如果尝试使用第三方应用进行抓屏，可能会导致这个非 Slack 应用崩溃。我们本想说，这是因为“抓屏”的想法与“共享”是相悖的，但实际上它就是一个“程序错误”。
  • 共享你的屏幕，然后右键单击任务栏中的 Slack 图标，你就能成为这场秘密游戏的赢家。奖励是这个应用会崩溃。不过，没人喜欢这种奖励。
  • 如果你恰好在 %appdata% 文件夹中使用了符号链接，并注意到 Slack 在启动时崩溃，那么有一个好消息告诉你：Slack 不会再崩溃了。如果你没有使用符号链接，好吧，这条提示对你没什么用处，但无论如何都要感谢你的耐心阅读。
  • 在多个显示屏之间拖动 Slack 窗口会导致一些怪异的行为，比如窗口会移到出乎你意料的位置。“幻影重重的 Slack”将于 2025 年推出，但在此之前，我们必须坚持毫不含糊地消灭所有幻影。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.27.154

2022 年 6 月 14 日

新功能

  • 你可能已经注意到，在这个版本中，版本字符串末尾出现了一个新的、较大的数字。今后，你仍会看到按 <MAJOR.MINOR.BUILD> 顺序排列的数字，但“Build”数字现在对应的是我们这边的特定内部版本，而不是一个小序号。简单说就是：为你多提供几个数字，为大家多提供一点具体信息。
  • 我们已将最常用的 Apple 和 Microsoft 文件扩展名添加到我们的批准列表中，这样在你打开 Word 文档或 Keynote 讲演演示文稿时不必每次都要确认了。你是否确实希望少来一次批准？是/否

修复程序错误

  • 即使你在系统级别禁用了通知功能，Slack 还是能够非常巧妙地避开 Windows 的预防措施。要知道，这可不是设计使然，而是一个程序错误。虫子（意为“程序错误”）也会很狡猾吗？当它们被压扁的时候就不会了。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.26.3

2022 年 5 月 31 日

修复程序错误

  • 单击通知有时会导致应用停止响应，沉默半晌，却只会蹦出“Slack 没有响应”这几个字。 没有人喜欢这种情况，所以我们已经在努力，保证下不为例。

Slack 4.26.2

2022 年 5 月 16 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.25.2

2022 年 4 月 11 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.25.0

2022 年 3 月 24 日

新功能

  • 从今天开始，当 Slack 中的链接提示要打开另一个程序时，系统会弹出一个确认窗口。如果不想每次都看到这些消息，又因为你对此无所顾忌，只需勾选“始终打开此类型文件”复选框即可。

Slack 4.24.0

2022 年 2 月 28 日

修复程序错误

  • 如果你想知道安装了应用的哪个版本，我们提供了一个选项，可以将版本号复制到剪贴板上。“复制”按钮可能不起作用。我们已经修复了这个问题。
  • 我们发现，当应用更新失败时，人们仍会收到更新成功的通知。尽管在有些时候和地方“成功从假装开始”，但在这里并不适合。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.23.0

2021 年 12 月 7 日

修复程序错误

  • 根据应用的安装方式，“登录时启动”选项有时会显示为灰色，就像关门后的店面橱窗展示一样，可望而不可及。我们打开了门，打开了头顶上的灯，并点亮了“营业中”霓虹灯牌。快进来瞧瞧，挑选自己喜欢的东西吧。
  • 一些外部 URL 偶尔会在 Slack 应用窗口中启动，但现在会加载到你的默认网页浏览器中，这样才是正确的。Slack 无法在应用中打开一个小的网页，即使这样是一种便利。

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.22.0

2021 年 11 月 8 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.21.1

2021 年 10 月 25 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.21.0

2021 年 10 月 20 日

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.20.0

2021 年 9 月 20 日

新功能

  • 打开 SSH、FTP、SFTP 或 SMB 链接时，你会看到一个选项，可设置是否允许以后来自同一个域（而非全部域）的所有网址。我们多一点安全，你多一点安心。

修复程序错误

  • Slack 应用的某些版本在 10 分钟无活动后不能正确地将在线情况更改为“离线”。虽然此问题已得到修复，但我们想提醒一下，除了简单使用“在线”或“离线”外，你还可以使用自定义状态让团队成员知道你的行踪。例如：遛狗、带薪假期结束后跟进工作、精神放松一下，或者向 Slack 社交媒体团队发推文。

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.19.3

2021 年 8 月 25 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.19.2

2021 年 8 月 18 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.19.0

2021 年 8 月 11 日

修复程序错误

  • 如果你选择了“登录时启动应用”首选项，则在应用重新启动后，我们将不再于其旁边显示复选标记。强大的系统都需要制衡，我们很高兴地告诉大家，我们的系统现在又多了一项制衡机制。
  • 你知道按 Esc 键会将你正在查看的频道标记为已读吗？或者你知道按 Shift + Esc 会清除所有通知吗？是的，现在你不用退出全屏模式就可以这样做了。下次打开 Slack 时，按 Ctrl + / 即可查看我们简洁实用的键盘快捷键完整列表！

安全指引

  • 此版本说明包括重大的安全改进。强烈建议你进行更新。

Slack 4.18.0

2021 年 7 月 14 日

修复程序错误

  • 如果你在多个显示器之间移动应用窗口，通知需要很长时间才出现在正确的屏幕上。等一会儿后，通知会始终跟踪该应用，无论应用被移动到哪里。
  • 在应用中切换语言时，某些菜单未能正确翻译。关于菜单人们常说 — 只有读懂时，它们才有用。

Slack 4.17.1

2021 年 6 月 4 日

修复程序错误

  • 最新一代处理器的部分用户经历了应用崩溃。新产品发生崩溃可不是小事，该问题已经修复。

Slack 4.17.0

2021 年 6 月 3 日

新功能

  • 越大越好，或者说，越近越清晰。我们现在支持更高的缩放级别，可达200%，让你宝贵的眼睛减少压力。

修复程序错误

  • 以前，你可能预期单击“登录时启动”选项就能准确地做到这一点。但遗憾的是它并未实现。我们重新运行了启动前的检查，一切就绪，倒计时即将再次开始。
  • 你在 Slack 通话中会无法选择在屏幕上共享传入通知。对于过去发现有可能出现该问题的所有人员，我们向大家的细致表示致敬。

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.16.1

2021 年 5 月 6 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.16.0

2021 年 5 月 4 日

修复程序错误

  • 图像和通知有时不雅观地共用不动产。我们已对两者进行了改进，它们达成一致共同监管屏幕的该部分。

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.15.0

2021 年 4 月 12 日

修复程序错误

  • 之前在 Windows 操作中心单击通知，不会直接连接到 Slack 中的消息。而这个困惑的程度，就跟走进房间后却忘记要做什么一样。
  • 有时当 Windows 应用正在启动，反而是点击“稍后提醒”按钮，然后就暂时停机。我们改进了这部分。现在会比较准时。

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.14.0

2021 年 3 月 17 日

修复程序错误

  • 我们为你改善了离线或遇到加载问题时的重启体验。
  • 我们所有人都会需要时不时地登出。在你登出所有工作区后，你应该可以更轻松地重新登录。
  • 希望你最近能少问几次“你能看到我的屏幕吗？”让你知道自己正在使用屏幕共享的绿色边框又回来了。

安全指引

  • 此版本包括一些小的安全改进。升级对你有益。

Slack 4.13.0

2021 年 2 月 16 日

修复程序错误

  • 当你移动 Slack 或调整其大小时（假设你确实打算移动 Slack 或调整其大小），过去经常会发生崩溃，这非常令人烦恼。我们已经修复了这个问题。为大小合适的屏幕喝彩！
  • 我们已经修复了辅助功能的一些问题。使 Slack 更易于访问是一个持续的旅程，我们非常感谢你的参与！

Slack 4.12.2

2021 年 1 月 8 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.12.1

2021 年 1 月 7 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。