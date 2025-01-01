Mac 版 Slack (Beta)——版本说明

Slack 4.47.72

2025 年 12 月 12 日

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.47.69

2025 年 12 月 3 日

修复程序错误

  • 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 4.47.65

2025 年 11 月 24 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.47.59

2025 年 10 月 29 日

修复程序错误

  • 问题得到解决，性能有所提升，操作已经完成，最终效果良好。请理性享用 Slack。

Slack 4.46.104

2025 年 10 月 15 日

修复程序错误

  • 在这个版本中修复的所有程序错误都很微不足道，小到很难察觉，也细微到很难用语言描述。不管怎样，我们还是做了一些具体工作，应用也变得比之前更好了。

Slack 4.46.101

2025 年 10 月 1 日

修复程序错误

  • 新的一天先来点心灵鸡汤：这个世界因你的存在而变得更加独特，你正以自己无法想象的方式影响着他人。哦，这次应用没有大的变化。享受传递讯息的快乐吧！

Slack 4.46.99

2025 年 9 月 18 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.46.95

2025 年 9 月 5 日

修复程序错误

  • 我们清理了代码，确保一切运行顺畅。如今的 Slack 已焕然一新。

Slack 4.45.69

2025 年 8 月 19 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.45.68

2025 年 8 月 13 日

修复程序错误

  • 我们清理了代码，确保一切运行顺畅。如今的 Slack 已焕然一新。

Slack 4.45.65

2025 年 7 月 30 日

修复程序错误

  • 我们清理了代码，确保一切运行顺畅。如今的 Slack 已焕然一新。

Slack 4.45.64

2025 年 7 月 18 日

修复程序错误

  • 本周并没有大更新，但并不意味着本次的更新不重要。不可能每一天都是值得纪念的大日子（也不是每次都有大更新），但有我们在的每一天都是好日子。本次更新就是如此。

Slack 4.45.60

2025 年 7 月 9 日

修复程序错误

  • 新的一天先来点心灵鸡汤：这个世界因你的存在而变得更加独特，你正以自己无法想象的方式影响着他人。哦，这次应用没有大的变化。享受传递讯息的快乐吧！

Slack 4.45.52

2025 年 6 月 25 日

修复程序错误

  • 问题得到解决，性能有所提升，操作已经完成，最终效果良好。请理性享用 Slack。

Slack 4.44.65

2025 年 6 月 5 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.44.63

2025 年 5 月 23 日

修复程序错误

  • 在这个版本中修复的所有程序错误都很微不足道，小到很难察觉，也细微到很难用语言描述。不管怎样，我们还是做了一些具体工作，应用也变得比之前更好了。

Slack 4.44.61

2025 年 5 月 20 日

修复程序错误

  • 新的一天先来点心灵鸡汤：这个世界因你的存在而变得更加独特，你正以自己无法想象的方式影响着他人。哦，这次应用没有大的变化。享受传递讯息的快乐吧！

Slack 4.44.60

2025 年 5 月 14 日

修复程序错误

  • 客观来说，此应用较以往已大有改进。这是一个经过科学验证的事实，不容质疑和破坏。非常感谢你升级到最新版本！

Slack 4.44.59

2025 年 5 月 2 日

修复程序错误

  • 是否有那么几周，你感觉风平浪静，但后来回过头来才发现，其实有好多事情都是在悄然发生？对应用而言，现在就是其中一周。

Slack 4.43.52

2025 年 4 月 9 日

修复程序错误

  • 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 4.43.51

2025 年 3 月 31 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.43.49

2025 年 3 月 19 日

修复程序错误

  • 我们对应用中一些不适用的补丁进行了擦除，以避免出现任何数字碎片。你知道有“数字碎片”这种东西吗？虽然现在知道了，但你也不需要担心。

Slack 4.43.44

2025 年 3 月 10 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.43.43

2025 年 3 月 6 日

修复程序错误

  • 我们整理了货架，擦拭了窗户，并戴着白手套用手指摸过每一个平面。这些都是例行维护工作，是为了确保一切井然有序。全力以赴！

Slack 4.42.120

2025 年 2 月 12 日

新功能

  • Starting with this version, Slack has changed our company registration in the MacOS desktop signing certificate from SLACK TECHNOLOGIES INC to SLACK TECHNOLOGIES, LLC following a similar change to our Windows desktop signing certificate in 2023. This change has been updated with our certificate registrar, and SLACK TECHNOLOGIES, LLC is the valid and correct publisher for new versions of Slack. If you’re suddenly seeing Slack being flagged by anti-virus software, the new binary and publisher name may need to be allowlisted by your company’s security policies. Many thanks for your understanding!

Slack 4.42.117

2025 年 1 月 30 日

修复程序错误

  • 我们对这款应用进行了小修小补。非常感谢你时刻关注我们的最新状态！如果你遇到任何问题，请通过 feedback@slack.com 发邮件告知我们。

Slack 4.42.115

2025 年 1 月 15 日

修复程序错误

  • 就像跑步者稳步提高分段时间的记录一样，此次更新虽然没有那么引人注目，但也同样重要。你会发现应用变得更快、更精简、更接近目标。

Slack 4.41.105

2024 年 12 月 5 日

修复程序错误

  • 本周没有大的修复更新，但请放心，之后会陆续更新。当然让问题产生不是我们的目标，但出错、调整、试错和修正本是日常，也是进步的代价。无论你当前处于哪个阶段，我们都希望你享受这一过程。

Slack 4.41.104

2024 年 11 月 27 日

修复程序错误

  • 这周的工作非常艰辛，但一两句说不清楚。就像鸭子在池塘里游动。人们只看到鸭子在水面上悠闲安逸地游动，却很少发现水下面的鸭蹼在奋力地划水。这一周，Slack 就如同这只鸭子。

Slack 4.41.98

2024 年 11 月 14 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.41.97

2024 年 10 月 24 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.41.96

2024 年 10 月 22 日

新功能

  • 从 4.41 版开始，适用于 macOS 的 Slack 也将提供 PKG 格式。详情请参见 https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS。

修复程序错误

  • 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 4.41.92

2024 年 10 月 16 日

新功能

  • Starting with version 4.41, Slack for macOS will also be available in PKG format. Please see https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS for more details.

修复程序错误

  • 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 4.41.90

2024 年 10 月 8 日

修复程序错误

  • 感谢更新应用！本轮的更改不太容易总结，但我们正在尽一切努力确保应用尽可能流畅地运行。一起期待渐进式的提升吧！

Slack 4.40.133

2024 年 10 月 2 日

新功能

  • Starting with version 4.40.128, Slack for macOS will also be available in PKG format. Please see https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS for more details.

Slack 4.40.128

2024 年 9 月 10 日

修复程序错误

  • 本周没什么重大问题可报告的。实际上，也没什么小问题可报告的。工作仍在有序推进中，只不过就像幕间换景一样，更像是在幕后完成。我们正在悄悄地为下一场亮相做好准备。

Slack 4.40.126

2024 年 9 月 5 日

修复程序错误

  • 在这个版本中修复的所有程序错误都很微不足道，小到很难察觉，也细微到很难用语言描述。不管怎样，我们还是做了一些具体工作，应用也变得比之前更好了。

Slack 4.40.120

2024 年 8 月 21 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.40.114

2024 年 8 月 9 日

修复程序错误

  • 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 4.40.113

2024 年 8 月 7 日

修复程序错误

  • 此次更新没有要特别强调的内容，但我们要谢谢你始终更新到最新版本。

Slack 4.39.95

2024 年 7 月 25 日

修复程序错误

  • 在这个版本中修复的所有程序错误都很微不足道，小到很难察觉，也细微到很难用语言描述。不管怎样，我们还是做了一些具体工作，应用也变得比之前更好了。

Slack 4.39.90

2024 年 7 月 3 日

修复程序错误

  • 客观来说，此应用较以往已大有改进。这是一个经过科学验证的事实，不容质疑和破坏。非常感谢你升级到最新版本！

Slack 4.39.88

2024 年 6 月 12 日

修复程序错误

  • 运行 App Store 版本 Slack 的 macOS Monterey 及更高版本用户发现，他们无法共享屏幕，并在已经获得权限很久之后，才看到在系统级别启用权限的提示。俗话说，请求原谅总比请求许可好。在这种情况下，我们想请求你原谅我们反复请求权限的行为。想了解更多信息？请访问我们的帮助中心：https://slack.com/help/articles/29407960918291。

Slack 4.39.81

2024 年 6 月 3 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.38.125

2024 年 5 月 15 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.38.121

2024 年 5 月 8 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.38.115

2024 年 4 月 17 日

新功能

  • 来认识 Slack AI！这是我们全新的生成式 AI 工具，可以让你更智能地搜索、即时汇总对话内容等。请前往帮助中心，了解如何让 Slack AI 为你服务：https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 4.38.108

2024 年 4 月 9 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.37.101

2024 年 4 月 3 日

修复程序错误

  • 这次没有什么可报告的。虽然你没有看到任何更新，但其实我们在背后做了很多工作。我们正在努力让 Slack 变得更好；只是这次没有那么明显罢了。

Slack 4.37.94

2024 年 3 月 14 日

修复程序错误

  • 本周没什么重大问题可报告的。实际上，也没什么小问题可报告的。工作仍在有序推进中，只不过就像幕间换景一样，更像是在幕后完成。我们正在悄悄地为下一场亮相做好准备。

Slack 4.37.93

2024 年 3 月 13 日

修复程序错误

  • 客观来说，此应用较以往已大有改进。这是一个经过科学验证的事实，不容质疑和破坏。非常感谢你升级到最新版本！

Slack 4.37.84

2024 年 2 月 21 日

修复程序错误

  • 在 macOS 14.4 上抱团期间进行屏幕共享时，系统将不再提示是否允许 Slack 捕捉你的屏幕和音频。

Slack 4.37.77

2024 年 2 月 12 日

修复程序错误

  • 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 4.36.140

2024 年 1 月 24 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.36.138

2024 年 1 月 9 日

修复程序错误

  • 在这个版本中修复的所有程序错误都很微不足道，小到很难察觉，也细微到很难用语言描述。不管怎样，我们还是做了一些具体工作，应用也变得比之前更好了。

Slack 4.36.136

2023 年 12 月 21 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.36.134

2023 年 12 月 6 日

修复程序错误

  • 此次更新没有要特别强调的内容，但我们要谢谢你始终更新到最新版本。

Slack 4.36.122

2023 年 12 月 1 日

修复程序错误

  • 客观来说，此应用较以往已大有改进。这是一个经过科学验证的事实，不容质疑和破坏。非常感谢你升级到最新版本！

Slack 4.35.130

2023 年 11 月 22 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.35.126

2023 年 11 月 1 日

修复程序错误

  • 本周没什么重大问题可报告的。实际上，也没什么小问题可报告的。工作仍在有序推进中，只不过就像幕间换景一样，更像是在幕后完成。我们正在悄悄地为下一场亮相做好准备。

Slack 4.35.121

2023 年 10 月 19 日

修复程序错误

  • 别介意，我们只是做了一些小调整，以便让应用时刻处于最佳状态。更多内容即将上线。敬请期待！

Slack 4.35.120

2023 年 10 月 12 日

修复程序错误

  • 问题得到解决，性能有所提升，操作已经完成，最终效果良好。请理性享用 Slack。

Slack 4.35.118

2023 年 10 月 11 日

修复程序错误

  • 如果两台虚拟机同时运行，会给 Slack 带来一系列实际问题。我们几乎可以肯定，这次更新已经根除了这一问题。

Slack 4.35.111

2023 年 9 月 28 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.34.121

2023 年 9 月 28 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.34.119

2023 年 9 月 12 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.34.115

2023 年 9 月 5 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.34.104

2023 年 8 月 16 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.34.92

2023 年 8 月 2 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.33.84

2023 年 7 月 24 日

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

即将推出

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

2023 年 6 月 19 日

修复程序错误

  • Intelligent quips often contain depth of thought, but that's not what we mean when we say that smartquotes were presenting a problem for deep links. Punctuation will no longer affect the punctuality of your deep link updates.
  • Good governance is all about removing roadblocks, which is why we've retooled the sign-in flow for GovSlack. Now when you sign in to a government workspace for the first time, we'll automatically restart the app in Gov mode (instead of kicking you back to the login page). Your Slack dollars at work!
  • Did you know that clicking on a banner notification will take you directly to the message that triggered it? Had you noticed that recently this feature stopped working? May we make you aware that this is now fixed? Shall we stop writing in rhetorical questions?

Slack 4.33.69

2023 年 6 月 8 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.33.60

2023 年 5 月 31 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.32.126

2023 年 5 月 22 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.32.122

2023 年 5 月 1 日

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.32.119

2023 年 4 月 17 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.31.155

2023 年 3 月 27 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.31.152

2023 年 3 月 20 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.31.150

2023 年 3 月 15 日

新功能

  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11906214948755

修复程序错误

  • Double-clicking on the title bar now maximizes all Slack windows, not just the main one. Please enjoy this expansive change.
  • Ever navigate away from Slack during a huddle, then have trouble finding that window again? Clicking the dock icon will now focus your last-active window, bringing that hidden huddle out of hiding.

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.31.145

2023 年 3 月 6 日

新功能

  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11354894714899-Managing-desktop-client-configurations

修复程序错误

  • Double-clicking on the title bar now maximizes all Slack windows, not just the main one. Please enjoy this expansive change.
  • Ever navigate away from Slack during a huddle, then have trouble finding that window again? Clicking the dock icon will now focus your last-active window, bringing that hidden huddle out of hiding.

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.30.88

2022 年 12 月 13 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.29.149

2022 年 11 月 14 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.29.144

2022 年 10 月 24 日

修复程序错误

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.29.141

2022 年 10 月 5 日

修复程序错误

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.28.184

2022 年 9 月 27 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.28.182

2022 年 9 月 20 日

安全指引

  • 此版本说明包括重大的安全改进。强烈建议你进行更新。

Slack 4.28.171

2022 年 8 月 24 日

新功能

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

修复程序错误

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.28.163

2022 年 8 月 10 日

修复程序错误

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

即将推出

  • Heads-up: We’ll be deprecating certain older versions of Slack on Sept. 1 in order to continue supporting newer operating systems. Please visit the Help Center for more information: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.27.154

2022 年 6 月 14 日

新功能

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

修复程序错误

  • If you’re in a locale that does not use the default system string encoding on Mac, opening certain file types would cause a crash in a native dependency that tries to interpret a string passed to it as the system default string encoding. If that doesn’t mean anything to you, well don’t worry because we fixed it.

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.27.150

2022 年 6 月 2 日

新功能

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

修复程序错误

  • If you’re in a locale that does not use the default system string encoding on Mac, opening certain file types would cause a crash in a native dependency that tries to interpret a string passed to it as the system default string encoding. If that doesn’t mean anything to you, well don’t worry because we fixed it.

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.26.1

2022 年 5 月 4 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.26.0

2022 年 4 月 25 日

修复程序错误

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.26.0-beta2

2022 年 4 月 11 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.26.0-beta1

2022 年 4 月 1 日

修复程序错误

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Slack 4.25.0

2022 年 3 月 24 日

新功能

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

修复程序错误

  • We discovered that under very specific circumstances (stars being aligned, barometric pressure being just so, looking in a mirror and saying “Slackbot” 3 times), Active Directory users were ending up with a backslash in their Home directory, which was preventing the app from launching. However it happened, all slashes are welcome at the party, so Slack will run as expected now.

Slack 4.25.0-beta1

2022 年 3 月 16 日

新功能

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Slack 4.24.1

2022 年 3 月 10 日

新功能

  • If you've been wanting to use a virtual camera on a video call in Slack, well, now you can! Plug in a custom video feed from your computer, or use a fancy digital camera for crystal clear picture. Daguerreotypes and hand-cranked movie cameras are not supported as input sources at this time.

修复程序错误

  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.24.0-beta1

2022 年 2 月 3 日

新功能

  • If you've been wanting to use a virtual camera on a video call in Slack, well, now you can! Plug in a custom video feed from your computer, or use a fancy digital camera for crystal clear picture. Daguerreotypes and hand-cranked movie cameras are not supported as input sources at this time.

修复程序错误

  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.23.1-beta1

2022 年 1 月 12 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.23.0

2021 年 12 月 7 日

修复程序错误

  • Those on MacOS 12 reported that notification sounds were still coming through despite Notification Sounds being set to “None.” We have updated the internal logic to the more explicit “None, not under any circumstances, not even if it’s very important, never, not once, nil, absolutely not.” We hope it takes the hint.
  • Some external URLs were occasionally launching within the Slack app window, but will now load in your default web browser, as is proper. Slack cannot have a little web page, even as a treat.

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.23.0-beta1

2021 年 11 月 22 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.22.0

2021 年 11 月 8 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.22.0-beta1

2021 年 10 月 28 日

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.21.1

2021 年 10 月 25 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.21.0

2021 年 10 月 20 日

修复程序错误

  • We were occasionally displaying a message letting you know you had been removed from the desktop beta. However, some of you had never been part of the beta in the first place. We will no longer remind you of things that you are not, or when it is not your birthday, or when there is no update to the app.

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.21.0-beta1

2021 年 9 月 23 日

修复程序错误

  • We were occasionally displaying a message letting you know you had been removed from the desktop beta. However, some of you had never been part of the beta in the first place. We will no longer remind you of things that you are not, or when it is not your birthday, or when there is no update to the app.

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.20.0

2021 年 9 月 20 日

新功能

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

修复程序错误

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.20.0-beta1

2021 年 9 月 7 日

新功能

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

修复程序错误

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.19.0

2021 年 8 月 11 日

安全指引

  • 此版本说明包括重大的安全改进。强烈建议你进行更新。

Slack 4.19.0-beta1

2021 年 7 月 29 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.18.0

2021 年 7 月 14 日

修复程序错误

  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.
  • When the app was told to launch on login but remain hidden, it took those instructions a little too seriously, playing hide-and-seek when it should not. That which was hidden was sought, and the app window will now politely reveal itself when you want.

Slack 4.18.0-beta3

2021 年 7 月 8 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.18.0-beta1

2021 年 6 月 22 日

修复程序错误

  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.
  • When the app was told to launch on login but remain hidden, it took those instructions a little too seriously, playing hide-and-seek when it should not. That which was hidden was sought, and the app window will now politely reveal itself when you want.

Slack 4.17.0

2021 年 6 月 3 日

新功能

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.17.0-beta1

2021 年 5 月 26 日

新功能

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.16.0

2021 年 5 月 4 日

修复程序错误

  • Depending on your zoom level, we weren’t always showing the password field when authorizing the use of a proxy. This, by proxy, made for an unpleasant overall experience within Slack.
  • Images and notifications were sometimes sharing real estate...inelegantly. We have given them both a talking-to, and they have agreed to joint custody of that section of the screen.

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.16.0-beta1

2021 年 4 月 25 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

安全指引

  • 此版本说明包括安全改进。建议你进行更新。

Slack 4.15.0

2021 年 4 月 12 日

修复程序错误

  • In the Mac app, certain error screens made it very hard to find the part of the window that allowed you to click and drag. To be fair, entire genres of computer games have been built around hard-to-find click targets. Slack, however, is not a game of this genre — so we’ve made the clickable area a bit wider.

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.15.0-beta1

2021 年 4 月 6 日

修复程序错误

  • In the Mac app, certain error screens made it very hard to find the part of the window that allowed you to click and drag. To be fair, entire genres of computer games have been built around hard-to-find click targets. Slack, however, is not a game of this genre — so we’ve made the clickable area a bit wider.

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.14.0-beta3

2021 年 3 月 11 日

新功能

  • Did you update your Mac to Big Sur? Of course you did, you upstanding citizen. You’ll be rewarded with a freshly-updated Slack icon.

修复程序错误

  • We improved the restart experience when you’ve gone offline or are having loading issues.
  • We all have to sign out sometimes. If you sign out of all of your workspaces, you should have an easier time signing back in.
  • Hopefully you’ll be able to ask “Can you see my screen?” a little less these days. The green border that lets you know you’re screen sharing is back.

安全指引

  • 此版本说明包括次要的安全改进。更新对你有益。

Slack 4.14.0-beta1

2021 年 3 月 1 日

新功能

  • New Slack app icon with the Big Sur look!

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.13.0-beta5

2021 年 2 月 9 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.13.0-beta3

2021 年 2 月 2 日

修复程序错误

  • When you move or resize Slack, we assume you are indeed trying to move or resize it — and so the crash that was regularly happening, instead, was unwelcome. We’ve fixed this. Here’s to properly-sized screens!
  • We’ve fixed several accessibility issues. Making Slack more accessible is a continuous journey, and we’re quite grateful that you’re along for the ride!

Slack 4.13.0-beta2

2021 年 1 月 8 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.13.0-beta1

2021 年 1 月 5 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.12.0-beta1

2020 年 11 月 30 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.11.0-beta2

2020 年 11 月 4 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.11.0-beta1

2020 年 10 月 27 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.10.0-beta2

2020 年 9 月 23 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.9.0-beta3

2020 年 8 月 25 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.9.0-beta2

2020 年 8 月 13 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.9.0-beta1

2020 年 8 月 11 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.8.0-beta1

2020 年 7 月 10 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.7.0-beta1

2020 年 6 月 3 日

新功能

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.

Slack 4.6.0-beta1

2020 年 5 月 11 日

新功能

  • Batten the hatches! The app sandbox is now enabled for all web content. This is a fancy way of saying we’ve dialed up the security of the app. It wasn’t unsafe before, but it’s double safe now.
  • A preference that allows you to choose a unique save location per download, instead of choosing a folder for all of them. For the choosy types.

修复程序错误

  • Downloading app updates is less prone to timing out on slow networks, as we’ve extended the timeout to something reasonable.
  • The Close button has returned to its rightful place on notifications, for all your dismissing needs.
  • If you found yourself, in some distant past, trying to start a song on Spotify with your keyboard’s play button, and it did not respond to your command while Slack was front and center, pesky hardware media keys were the problem. And this version is the cure.
  • The app should be less spicy to your CPU when you’re viewing certain network error pages.
  • When a download completes, we’ll show an in-app prompt rather than a bothersome system notification.

Slack 4.5.0-beta3

2020 年 4 月 8 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.5.0-beta2

2020 年 3 月 26 日

新功能

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.
  • Our spell checker has been swapped out for a newer model that’s faster, leaner, and capable of fixing your typos in… wait, can this be right? “Multiple languages at the same time”! Open the “Language & Region” preferences to choose your languages. And for whoever it is out there requires that functionality: our hats are off to you. We can barely type in one language right now.

Slack 4.4.1-beta1

2020 年 3 月 20 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.4.0-beta3

2020 年 2 月 28 日

修复程序错误

  • 我们调整了引擎，并对内部进行了彻底的清理。现在一切都再次平稳运行。

Slack 4.3.3-beta1

2020 年 1 月 31 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.3.2-beta2

2020 年 1 月 14 日

修复程序错误

  • 我们微调了一些小到无法察觉或难以解释的内容。下次，我们将带给你更具吸引力的正式发行版（如我们所希望的）。

Slack 4.3.0-beta1

2019 年 12 月 6 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.2.0-beta2

2019 年 11 月 15 日

新功能

  • Our newest, fastest, best-performing, shiniest, most nutritious and delicious version of Slack is now fully rolled out, so that’s the one you’re now using. Brilliant.
  • Like zooming in and out? Use a numpad? Great news. You can now do these things, on that.

修复程序错误

  • Notifications looked weird if your workspace name was long. Now, no matter your team name, notifications look lovely.
  • Some messages were being marked as read when Slack was hidden behind applications, or not visible on screen. Now we won’t mark it as read until you’ve actually seen it. Which seems fair.
  • Using three finger swipes to navigate channel history on touchpad now works again. And for those who never knew it could work in the first place: it does!

Slack 4.1.2-beta1

2019 年 10 月 15 日

修复程序错误

  • Long workspace names now no longer appear as incredibly long in menus.
  • Spellchecker stopped working for a small count of users, leading to a shorp uptick in avoidabull erratz. With spellcheck now fully back online for those users, any remaining typos are officially not our fault.
  • Slack menus should now be showing up at the right language (meaning the one that is right for you).

Slack 4.1.0-beta5

2019 年 9 月 11 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.1.0-beta3

2019 年 9 月 2 日

新功能

  • Thanks to a few tweaks to the engine, a polish of the pistons, and recalibrated valves, the app should be running smoother and faster, than before.
  • Spellcheck, revamped, is now a much better version of its old self (and back on Linux, to boot) — now it supports Greek, Portuguese and British English. So now spelling correctly should come more naturally to us all (which is good, because “correctly” can be a difacult word to spell).

修复程序错误

  • After uploading a video into Slack some found it would give an infinite circle of loading, but not play, which was never our plan. Now: it works! It plays; no more circle! Because, it turned out, all circ and no play made Slack a null ‘ploy.

Slack 4.0.3-beta2

2019 年 8 月 22 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.0.2-beta1

2019 年 7 月 24 日

新功能

  • A pesky leak involving in-channel videos has been plugged.

Slack 4.0.1-beta2

2019 年 7 月 18 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 4.0.0-beta2

2019 年 6 月 17 日

新功能

  • Slack is now a little faster, thanks to a few small but important changes.
  • Admins now have a more stable mechanism to stay in control of when and how the app updates.

修复程序错误

  • Dragging and dropping now drops less frequently, and is consequently less of a drag.
  • Resetting the app data now works better (should that be something you need to do).
  • For those in multiple workspaces, the sidebar is now neater, with your icons in a more pleasing line.
  • Hardware acceleration can now be turned off without foregrounding Slack. If that means something to you, you'll know it's good. If it doesn't — it's still good (and thank you for reading).
  • We'll no longer bounce the the icon in dock if DND is enabled. DND means DND.
  • We now are better at explaining why we ask for permissions to update Slack… though having improved stability, we should also now ask less frequently.
  • Notifications sounds on mac used to not play all the time. They now do. All of them. But not at once.
  • Your customized Slack shortcuts on macOS now work as you expected. Apologies that they ever did not.

Slack 3.4.2-beta4

2019 年 5 月 21 日

新功能

  • Just as day follows night and winter gives way to spring, so have we updated Electron to 4.2.1

修复程序错误

  • The push notification time between desktop and mobile has been changed for the better.
  • Like stability? Us too. So we tweaked things, and now everything is more stable. In our app.

Slack 3.4.1-beta3

2019 年 4 月 18 日

修复程序错误

  • 我们对内部结构进行了修补，并对一些有待完善之处进行了润饰。该应用比先前有更多改进。

Slack 3.4.0-beta1

2019 年 3 月 28 日

修复程序错误

  • Launch (and Hide) on Login now works better than once it did. Where by "once" we mean "five minutes ago before you updated your version of Slack".
  • Our Slack app icon was missing smaller icon sizes, which was both problematic and aesthetically bad. It now renders as it should.
  • Slack would occasionally crash while you were restarting your computer. We looked at the bug causing this, turned it off and on again, and now it works. Technology!
  • Some people were seeing sidebar icons from other teams they were signed into instead of the icons they were expecting. They will now show correctly.
  • Any keyboard and cursor actions you may have experienced behaving badly have been shown the error of their ways.

Slack 3.3.8

2019 年 3 月 4 日

修复程序错误

  • We’ve made some additional tweaks to our new sign-in and sign-out flows.

Slack 3.3.8-beta1

2019 年 2 月 12 日

新功能

  • In a slight change to the way you sign in on desktop, you'll now sign in in the browser rather than directly inside the app.

修复程序错误

  • The new app icon was looking a little fuzzy on some docks, which simply wouldn't do. It should be much crisper now.
  • Equally, the new loading animation was looking a little stretched, or a little squished, depending on how you looked it. It's now practically perfect in every way.
  • If you have had problems logging in using SSO (single sign-on), you should no longer encounter those problems.
  • We fixed a problem wherein the "Open the Slack App" button in the browser did not, in fact, open the app. Honestly: it had *one* job. It now performs that job.

Slack 3.3.7

2019 年 1 月 16 日

新功能

  • From today, you'll notice a shiny new app button that matches our new logo. You can read more about it on our blog at SlackHQ.com. Change! Everyone loves it. (Having said that, nothing about Slack or how you use it has changed. Just the button.)

Slack 3.3.4

2019 年 1 月 10 日

修复程序错误

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. Please copy and paste to your heart's content.
  • Several crashes — occurring rarely, and seemingly randomly, on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • When downloading particular audio or video files from Slack, the download window will no longer misbehave or look weird.
  • If you were running macOS Mojave, we sometimes wouldn’t ask you for permissions for microphone and video even though we needed to, which meant we couldn’t use them. We now will and can (with your blessing, of course).

Slack 3.3.4-beta3

2018 年 12 月 12 日

修复程序错误

  • Notification sounds, which are meant to make a sound when you have a notification, were not doing that. They now are, once more.

Slack 3.3.4-beta2

2018 年 11 月 16 日

修复程序错误

  • A few connectivity issues caused by PAC (proxy auto-configuration) files, are issues no longer. Because we fixed them! Hurrah. Now on to the next million things.

Slack 3.3.4

2018 年 10 月 16 日

修复程序错误

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. Please copy and paste to your heart's content.
  • Several crashes — occurring rarely, and seemingly randomly, on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • When downloading particular audio or video files from Slack, the download window will no longer misbehave or look weird.
  • If you were running macOS Mojave, we sometimes wouldn’t ask you for permissions for microphone and video even though we needed to. We now will.

Slack 3.3.3

2018 年 10 月 1 日

修复程序错误

  • All updates are important, of course. This one contains security updates, and as we know, they’re the most important kind of all.

Slack 3.3.0

2018 年 7 月 31 日

新功能

  • If you're having graphical issues, you can now use the "Disable Hardware Acceleration” in preferences to make things better.

修复程序错误

  • Overall, stability of the app has been improved, thanks to a bevy of bug fixes.
  • We appreciate it when you report issues — so we've improved the diagnostic reporting tools so that we can analyze them, and fix them, faster.
  • Having multiple windows open sometimes led to you getting duplicate notifications at once. Whatever the message, it should now just be one ping per tool for y'all, one click to find them.
  • Color profiles being slightly different in 3.2.0 may have caused a little flicker, which should now have been extinguished.
  • The spellcheck, having had its logic tweaked, to be better at spellchecking, is now a lot bitter at chicken for erroneous spilling ersatz. In Slack.
  • When you download something, we're now better at telling you so.
  • In fact, notifications in general are noticeably more reliable now, too.
  • One particular bug causing the app to crash upon launch has been squished. There may be more. But when we find them, we'll fix those too.

Slack 3.2.0

2018 年 4 月 26 日

新功能

  • Myriad improvements for the people of Enterprise Grid, including quicker Quick Switching, better proxy support, and direct message draft syncing across multiple workspaces (meaning that whichever workspace you started typing that message in, you can finish in another.)

修复程序错误

  • Unread badges were occasionally unreliable or inconsistent, so we tweaked a few doohickeys to improve them. It worked.
  • Smoothed some wrinkles in the loading of Slack calls and boosted general under-the-hood call performance while we were in there.
  • We tinkered with the workspace sign-in flow, updating how we handle errors and improving magic link support.
  • Copying email links now does what you’d expect (as long as you were expecting it to copy the email link. If you were expecting it to do something like file your taxes for you, you are still out of luck).
  • Slack will no longer interrupt macOS when restarting or shutting down.
  • After changing displays, pinch-to-zoom gestures will no longer insist on continuing to zoom the app when you pinch.
  • Twelve crashes have been fixed. Yes. 12. If you were unlucky enough to experience the full dozen, please accept a) this imaginary medal and b) our sincere apologies.

Slack 3.1.1

2018 年 4 月 6 日

修复程序错误

  • We got so excited about your emoji we kept requesting them, particularly at the moment you switched channels. This caused all manner of slowness. We've since bottled our enthusiasm, and now request emoji exactly one (1) time.

Slack 3.1.0

2018 年 2 月 15 日

新功能

  • We’re using a new font for Japanese. It’s clearer, more legible, and goes well with aubergine. (Which is is the default color of your sidebar. As well as a vegetable.)
  • Sometimes Slack takes too long to start up. If that happens, you’ll now see a link with some helpful troubleshooting ideas.
  • When a file’s done downloading, a new notification will dutifully let you know.
  • If you’ve asked Slack to launch right when your computer turns on, Slack now does so much more quietly — with less fanfare, and fewer loading screens.

修复程序错误

  • Badges about unread messages would linger on the dock icon, even after said messages had been read. These badges will linger no more.
  • Slack would occasionally crash when it wasn’t allowed to put files in the Temp folder. Now, it will simply use the Downloads folder, instead.
  • Some users who clicked on a magic link were not taken to their workspace. We have set our cauldrons to a slow simmer and magic links should now work as expected.
  • When trying to connect via a proxy, Slack simply refused to load. No longer!
  • Now you can download a file from Slack, delete it, and then download it again. If that seems like the way the Slack should’ve always worked, well, you aren’t wrong. But now it actually does.
  • Right clicking “something” and choosing “Search with Google” had a tendency to search for “so”, “me”, or “thing.” It will now search for the entire text. So if you really do want to Google “something” (or something else), we’ll have your back.
  • While operating in the background, Slack would sometimes keep notifications to itself. Sharing is caring, and you should now receive notifications as normal.
  • Quitting Slack while the app is full screen will no longer vanish the title bar.
  • Too many text substitutions would cause Slack to perform poorly. You can now use text replacement to your heart’s content.
  • Interacting with a notification will cause it to disappear, and not hang around indefinitely.
  • A subtle gray border on the right edge of the window has been replaced with a subtler, invisible gray border.

Slack 3.0.5

2018 年 1 月 15 日

修复程序错误

  • An important security update. Security updates are always important. This is one of those.

Slack 3.0.2

2017 年 12 月 19 日

修复程序错误

  • We undid changes that have been causing some people to occasionally miss notifications with 3.0.0. You will now miss nothing. Unless you want to.
  • Clicking on and replying to notifications is now also more reliable.
  • macOS 10.13 High Sierra has a bug that impacts some 2012-2013 MacBook Pros, causing display problems with Slack. We have a temporary fix for these devices that may make performance slightly worse, but will at least avoid flickering and graphics glitches. Performant AND non-glitchy is the next step.

Slack 3.0.0

2017 年 10 月 27 日

新功能

  • When you’re in a lot of workspaces, the app now uses much less memory, and starting up is faster, to boot.
  • And flipping between those workspaces is now faster. Not super-sonic, but certainly somewhere between a jiffy and lickety-split.
  • We shunted the sign-in page out of the app — it's now rerouted to a new window, for reasons of reliability.
  • A new-fangled lock badge subtly lets you know which workspaces you're currently signed out of. Or of which you're currently signed out. Either way.
  • Our start up screen, spruced-up and slimmed-down, is worth a gander — as is the helpful way that dates now stick to the top of a channel while scrolling through messages. Though if you don't notice them, but quietly feel a little bit happier for reasons you can't put your finger on, that's cool too.

修复程序错误

  • It’s been a long time coming but brings us joy to say: 100% less reloading during drag and drop. How much? 100%. That's all the percents, people. Sorry about the previous frustration.
  • For those encountering a screen claiming "Something’s not working", it turns out the main thing not working was this screen: it is no more.
  • If you kept the app running for a long time, you might be on the receiving end of two consecutive updates. Now good things come to those who wait, one-at-a-time, as is proper.
  • The sidebar now scoots considerately out of the way when viewing full-screen video.
  • We fixed exiting full-screen video when pressing the aptly-named “Escape” key.
  • The blackout caused by a window being closed while full-screen, with one request confoundingly eclipsing the other, has been sunsetted.
  • Found: One missing Ctrl-1 / Cmd-1 hotkey. Please call 1-800-SLACKME to claim. Don't actually call that. It doesn't do anything. Unlike the hotkey (now).
  • Should you forget what app you’re using, the About Slack window is all new and loads much faster than before.
  • Scrolling through messages is flicker-free.
  • There are now no more crashes in High Sierra when starting up the app.
  • Composing text in an IME (for Chinese, Japanese, and Korean customers) no longer inserts zero-width spaces; in other words, it’s blank-box-free.
  • The diacritics menu – the place where the alphabet goes to try on different hats and accents – no longer adds a duplicate letter to your input once you've chosen the one you want. We've said it before, but this time we really mëean it.
  • Pinch-to-zoom gestures could, sometimes, tragically, irreversibly zoom. You can now make things on your screen smaller again without resorting to moving your computer far away.
  • The popup that appears when you look up the definition of a word has been realigned to make more sense.
  • And finally, sometimes selecting text in the search box would move the window around. You could say… it was a bit of a drag.
  • ( •_•)
  • ( •_•)>⌐■-■
  • (⌐■_■)

Slack 2.8.0

2017 年 9 月 6 日

新功能

  • Support for a top secret, very hush-hush, highly classified and very exciting new feature that we wish we could call by name, but we cannot.
  • All mentions of “team” have been changed to “workspace” when referring to the app, though not when referring to the people in it. You create a workspace. You invite people from your team. Simple!

修复程序错误

  • Fixed: A few rare crashes when making a call and/or screen sharing on a call are now, we believe, on the brink of extinction - or possibly, we hope, gone forever.
  • Fixed: An issue where the app would hang if your OS reported that you were in certain timezones
  • Fixed: You may have been running into a Something's Not Working screen when waking your computer from sleep. Turns out the thing not working was that. So we fixed it.

Slack 2.7.1

2017 年 8 月 15 日

修复程序错误

  • You're nearly finished signing in when suddenly – bonk – you're brought back to the first page. Hey, what gives? Please accept our apologies and, in this version, 100% less bonking.
  • Entering characters from the accent menu no longer inserts an extra character. Voilà señorita: that souffleé is now an (edible) soufflé.

Slack 2.7.0

2017 年 7 月 24 日

新功能

  • The app now stores some login information on the keychain. So if a passerby requests permission (a dialog, not a stranger), do try and approve it.
  • File downloads are now pausable and – in perhaps a master stroke of matchmaking – resumable too.
  • A bevy of changes to make the app more keyboard navigable.
  • We’ve adjusted the app icon, but just a skosh. Putting our best foot forward.
  • Should the worst happen and the app fail to load, you'll see a less dreadful error page and perhaps even a code you can share.

修复程序错误

  • Like an electrically-motivated vampire was Slack to your laptop’s battery. Put down the garlic; leave the stakes at home: we’ve done the slaying on our end.
  • If you’ve set the app to start hidden in your system login items, it will listen to you.
  • In a similar vein, if you send a reply from an alert-style notification, your teammates will hear you.
  • We spliced some wires we shouldn’t have, causing a loading screen to flash briefly after signing into a team. Now it’s as it should be.
  • The team sidebar is no longer touch-challenged. Tap, flick, and drag teams to your heart’s content.
  • Cancelling a running download is 38% less crashy. For when you decide you didn’t need that third gif after all.

Slack 2.6.3

2017 年 6 月 2 日

修复程序错误

  • Sometimes if you changed networks, we used to rouse from sleep in a bit of a daze, greeting you with a blank screen. Now, we awaken bright-eyed and bushy-tailed. Or at the very least, with your team displayed.
  • Where, in rare cases, some external links didn't end up pointing to the right place when you clicked them, they now do.
  • Video playback should now be much smoother, and nicer to your network.
  • On certain keyboard layouts, hitting backspace didn't actually delete the last character, which was a surprise, but a surprise of the lesser kind - there is now one fewer lesser surprise.

Slack 2.6.2

2017 年 5 月 17 日

修复程序错误

  • Unexplainably, context menus and spell-check stopped working in some teams. OK: we have an explanation but we'd rather not discuss it. It's embarrassing. Rest easy knowing that it's fixed here.
  • We found – and cast out – the culprit behind high resource usage while the app's sitting idle.

Slack 2.6.1

2017 年 5 月 1 日

修复程序错误

  • If you were experiencing issues making calls on macOS 10.10, you should no longer. Update and keep calling.

Slack 2.6.0

2017 年 4 月 20 日

新功能

  • We revamped video calls, making the experience more intuitive, and more attractive. As a bonus, they're more resource efficient and now let you change audio devices during a call. If that's the kind of thing you need to do.

修复程序错误

  • We paved over a series of potholes that were strewn about the app, making crashes far less likely.
  • Should you ever wish to say goodbye to one of your teams, a right-click > Remove from the sidebar will do the trick now more reliably than before.
  • Switching teams using the numbered shortcuts is noticeably faster. We would say "37%" if we were forced to put a number on it. Fortunately, we aren't, and we won't.
  • Opening a context menu won't freeze videos or gifs playing in the app.
  • We dusted off the cobwebs in the app menu and composted a few menu items that weren't useful when signed into one team.
  • The default window size is a smidgen larger. You won't notice, because your window will keep being the same size it's always been. That's just the way it is, and we don't want it to change.
  • Our spellchecker would occasionally mark correctly spelled words as incorrect. It had ONE job. It now performs it.

Slack 2.5.2

2017 年 3 月 9 日

修复程序错误

  • We made the act of signing in more reliable for teams using SSO.
  • For the times when Slack just... doesn't: try Help > Clear Cache and Restart. It has all the nougaty goodness of Reset App Data, without the stale aftertaste of losing your teams.

Slack 2.5.1

2017 年 2 月 14 日

新功能

  • The way we load teams you don’t view often has been changed to improve the memory footprint of the app. One day, it will be a pitter patter of tiny footprints. For now, it’s a tad slower, a little less hefty, and a lot more attractive. Think “brontosaurus in a nice hat.”
  • Folks consistently unable to load the app will now be greeted by a troubleshooting page that offers suggestions on making their situation better. (Spoiler: it's usually to do with over-zealous antivirus software).
  • Those pasting text with style into a Post then finding their text to have "no style" can now Paste & Match Style under the Edit menu.
  • You can see our Help Center documentation in – of all places – the Help menu. The almost over-intuitively named Open Help Center item will be your friend.

修复程序错误

  • Fixed: Waking Slack after hibernation or a system crash occasionally found all your teams missing. Thank you for your patience, and sorry for the inconvenience; it no longer should.
  • Fixed: Some bold explorers moved their user profile off of the default drive and started the app to find nothing but a cryptic error message. We weren't prepared for this boldness, but have since girded our loins. Fine, explorers: Set your profiles free.
  • Fixed: A rare bug where team icons shuffled out of formation in the sidebar. They're more stoic and sticky and as a bonus, rearranging them is smoother.
  • Fixed: Customers typing in languages that use IME composition (Korean, for example) will find that the message input is 82% stickier.