Slack para Mac (Beta) - Notas de la versión

Slack 4.49.75

12 de marzo de 2026

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.48.95

19 de febrero de 2026

Correcciones de errores

  • Los estantes están ordenados, las ventanas están limpias y nos hemos enfundado un guante blanco para pasar el dedo por todas las superficies. Nada, solo un pequeño mantenimiento rutinario para asegurarnos de que todo marcha como debería. ¡Adelante a toda máquina!

Slack 4.48.94

18 de febrero de 2026

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.48.93

16 de febrero de 2026

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.48.92

12 de febrero de 2026

Correcciones de errores

  • Esta semana estamos trabajando duro, pero en algo que no se puede describir con facilidad. Es como un pato que nada en un estanque. Debajo del agua, el ave mueve las patas con rapidez, pero sobre el agua solo se ve que se desliza suavemente. Esta semana, Slack es el pato.

Slack 4.48.90

6 de febrero de 2026

Correcciones de errores

  • ¿Alguna vez tuviste una de esas semanas en que parece que no pasa nada, pero luego echas la vista atrás y te das cuenta de que pasaron muchas cosas? Pues bien, esta es una de esas semanas para la aplicación.

Slack 4.47.72

12 de diciembre de 2025

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.47.69

3 de diciembre de 2025

Correcciones de errores

  • No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!

Slack 4.47.65

24 de noviembre de 2025

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.47.59

29 de octubre de 2025

Correcciones de errores

  • Se eliminaron los errores, se mejoró el rendimiento, se hizo el trabajo y el resultado fue bueno. Disfruta de Slack de forma responsable.

Slack 4.46.104

15 de octubre de 2025

Correcciones de errores

  • Todos los errores que se corrigieron en esta versión eran demasiado pequeños para la vista humana o demasiado complicados para describirlos en un lenguaje comprensible. Sin embargo, nos pusimos manos a la obra, reparamos algunas cositas y la aplicación mejoró sutilmente.

Slack 4.46.101

1 de octubre de 2025

Correcciones de errores

  • Un pequeño recordatorio conforme sigues adelante con tu día: el mundo es un lugar mucho más especial simplemente porque tú formas parte de él, y tu influencia en los demás va más allá de lo que puedas imaginar. Ah, y esta semana no hubo cambios importantes en la aplicación. ¡Felices mensajes!

Slack 4.46.99

18 de septiembre de 2025

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.46.95

5 de septiembre de 2025

Correcciones de errores

  • Limpiamos el código para asegurarnos de que todo funcione correctamente. Slack ahora luce con brillo y sin manchas.

Slack 4.45.69

19 de agosto de 2025

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.45.68

13 de agosto de 2025

Correcciones de errores

  • Limpiamos el código para asegurarnos de que todo funcione correctamente. Slack ahora luce con brillo y sin manchas.

Slack 4.45.65

30 de julio de 2025

Correcciones de errores

  • Limpiamos el código para asegurarnos de que todo funcione correctamente. Slack ahora luce con brillo y sin manchas.

Slack 4.45.64

18 de julio de 2025

Correcciones de errores

  • Esta semana, no tenemos una actualización muy grande, pero esto no quiere decir que no sea importante. No todas las semanas (ni actualizaciones) son memorables, pero cada día es invaluable. Esta actualización también importa.

Slack 4.45.60

9 de julio de 2025

Correcciones de errores

  • Un pequeño recordatorio conforme sigues adelante con tu día: el mundo es un lugar mucho más especial simplemente porque tú formas parte de él, y tu influencia en los demás va más allá de lo que puedas imaginar. Ah, y esta semana no hubo cambios importantes en la aplicación. ¡Felices mensajes!

Slack 4.45.52

25 de junio de 2025

Correcciones de errores

  • Se eliminaron los errores, se mejoró el rendimiento, se hizo el trabajo y el resultado fue bueno. Disfruta de Slack de forma responsable.

Slack 4.44.65

5 de junio de 2025

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.44.63

23 de mayo de 2025

Correcciones de errores

  • Todos los errores que se corrigieron en esta versión eran demasiado pequeños para la vista humana o demasiado complicados para describirlos en un lenguaje comprensible. Sin embargo, nos pusimos manos a la obra, reparamos algunas cositas y la aplicación mejoró sutilmente.

Slack 4.44.61

20 de mayo de 2025

Correcciones de errores

  • Un pequeño recordatorio conforme sigues adelante con tu día: el mundo es un lugar mucho más especial simplemente porque tú formas parte de él, y tu influencia en los demás va más allá de lo que puedas imaginar. Ah, y esta semana no hubo cambios importantes en la aplicación. ¡Felices mensajes!

Slack 4.44.60

14 de mayo de 2025

Correcciones de errores

  • La aplicación está objetivamente hoy mejor que ayer. Este es un hecho científicamente verificable que no puede ser cuestionado o socavado. Gracias por mantenerte al día.

Slack 4.44.59

2 de mayo de 2025

Correcciones de errores

  • ¿Alguna vez tuviste una de esas semanas en que parece que no pasa nada, pero luego echas la vista atrás y te das cuenta de que pasaron muchas cosas? Pues bien, esta es una de esas semanas para la aplicación.

Slack 4.43.52

9 de abril de 2025

Correcciones de errores

  • No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!

Slack 4.43.51

31 de marzo de 2025

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.43.49

19 de marzo de 2025

Correcciones de errores

  • Terminamos de limar algunas asperezas dentro de la aplicación para evitar las astillas digitales. ¿No las conocías? No importa, ya no son algo de lo que debas preocuparte.

Slack 4.43.44

10 de marzo de 2025

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.43.43

6 de marzo de 2025

Correcciones de errores

  • Los estantes están ordenados, las ventanas están limpias y nos hemos enfundado un guante blanco para pasar el dedo por todas las superficies. Nada, solo un pequeño mantenimiento rutinario para asegurarnos de que todo marcha como debería. ¡Adelante a toda máquina!

Slack 4.42.120

12 de febrero de 2025

Novedades

  • Starting with this version, Slack has changed our company registration in the MacOS desktop signing certificate from SLACK TECHNOLOGIES INC to SLACK TECHNOLOGIES, LLC following a similar change to our Windows desktop signing certificate in 2023. This change has been updated with our certificate registrar, and SLACK TECHNOLOGIES, LLC is the valid and correct publisher for new versions of Slack. If you’re suddenly seeing Slack being flagged by anti-virus software, the new binary and publisher name may need to be allowlisted by your company’s security policies. Many thanks for your understanding!

Slack 4.42.117

30 de enero de 2025

Correcciones de errores

  • Pequeños ajustes y mejoras en toda la aplicación. ¡Gracias por mantenerte al día! Si tienes algún problema, escríbenos a feedback@slack.com.

Slack 4.42.115

15 de enero de 2025

Correcciones de errores

  • Como un corredor que mejora constantemente sus tiempos, esta actualización es de esas que no llaman mucho la atención, pero que en el fondo es importante. Verás que la aplicación es un poco más rápida, su manejo es un poco más sencillo y está un poco más cerca del objetivo.

Slack 4.41.105

5 de diciembre de 2024

Correcciones de errores

  • No tenemos correcciones importantes que destacar esta semana, pero puedes tener la certeza de que habrá más en el futuro. No es que nos guste la idea de presentar errores, pero los tropiezos, los ajustes, las fallas y las correcciones son parte de la vida y el peaje que hay que pagar para crecer. Estés donde estés en este momento, esperamos que disfrutes el camino.

Slack 4.41.104

27 de noviembre de 2024

Correcciones de errores

  • Esta semana estamos trabajando duro, pero en algo que no se puede describir con facilidad. Es como un pato que nada en un estanque. Debajo del agua, el ave mueve las patas con rapidez, pero sobre el agua solo se ve que se desliza suavemente. Esta semana, Slack es el pato.

Slack 4.41.98

14 de noviembre de 2024

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.41.97

24 de octubre de 2024

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.41.96

22 de octubre de 2024

Novedades

  • A partir de la versión 4.41, Slack para macOS también estará disponible en formato PKG. Para más información, consulta https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS.

Correcciones de errores

  • No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!

Slack 4.41.92

16 de octubre de 2024

Novedades

  • Starting with version 4.41, Slack for macOS will also be available in PKG format. Please see https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS for more details.

Correcciones de errores

  • No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!

Slack 4.41.90

8 de octubre de 2024

Correcciones de errores

  • ¡Gracias por actualizar la aplicación! Los cambios en esta ocasión no son suficientes para mostrar un resumen bien organizado, pero estamos haciendo cuanto podemos para asegurarnos de que la aplicación se ejecute de la forma más fluida posible. ¡Brindemos por las mejoras imperceptibles!

Slack 4.40.133

2 de octubre de 2024

Novedades

  • Starting with version 4.40.128, Slack for macOS will also be available in PKG format. Please see https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS for more details.

Slack 4.40.128

10 de septiembre de 2024

Correcciones de errores

  • No hay nada importante que informar esta semana. Tampoco hay nada menor que informar. El trabajo se sigue llevando a cabo, eso sí, pero es más del tipo que sucede detrás de la cortina entre escenas en una obra de teatro. Estamos preparando el escenario para lo que está por venir.

Slack 4.40.126

5 de septiembre de 2024

Correcciones de errores

  • Todos los errores que se corrigieron en esta versión eran demasiado pequeños para la vista humana o demasiado complicados para describirlos en un lenguaje comprensible. Sin embargo, nos pusimos manos a la obra, reparamos algunas cositas y la aplicación mejoró sutilmente.

Slack 4.40.120

21 de agosto de 2024

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.40.114

9 de agosto de 2024

Correcciones de errores

  • No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!

Slack 4.40.113

7 de agosto de 2024

Correcciones de errores

  • No tenemos nada en particular que destacar para esta versión, pero te agradecemos que te mantengas al día.

Slack 4.39.95

25 de julio de 2024

Correcciones de errores

  • Todos los errores que se corrigieron en esta versión eran demasiado pequeños para la vista humana o demasiado complicados para describirlos en un lenguaje comprensible. Sin embargo, nos pusimos manos a la obra, reparamos algunas cositas y la aplicación mejoró sutilmente.

Slack 4.39.90

3 de julio de 2024

Correcciones de errores

  • La aplicación está objetivamente hoy mejor que ayer. Este es un hecho científicamente verificable que no puede ser cuestionado o socavado. Gracias por mantenerte al día.

Slack 4.39.88

12 de junio de 2024

Correcciones de errores

  • Los usuarios de macOS Monterey y versiones posteriores que ejecutaban la versión de Slack de la App Store no podían compartir su pantalla y veían solicitudes de permisos a nivel del sistema a pesar de ya haberlos otorgado tiempo atrás. Dicen que es mejor pedir perdón que pedir permiso, pero, en nuestro caso, queremos extender nuestras sinceras disculpas por repetidamente pedir permiso. ¿Quieres saber más? Ve a nuestro Centro de ayuda: https://slack.com/help/articles/29407960918291.

Slack 4.39.81

3 de junio de 2024

Correcciones de errores

  • Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 4.38.125

15 de mayo de 2024

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.38.121

8 de mayo de 2024

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.38.115

17 de abril de 2024

Novedades

  • ¡Ya llegó IA de Slack! Con nuestro nuevo conjunto de herramientas de IA generativa, puedes realizar búsquedas más inteligentes, resumir conversaciones al instante y mucho más. Ve al Centro de ayuda y entérate de cómo hacer que IA de Slack trabaje para ti: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 4.38.108

9 de abril de 2024

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.37.101

3 de abril de 2024

Correcciones de errores

  • No hay nada que informar en este momento. Bueno, nada que puedas ver, pero hay muchas cosas debajo de la superficie. Estamos trabajando arduamente para mejorar Slack, solo que, esta vez, no será tan evidente.

Slack 4.37.94

14 de marzo de 2024

Correcciones de errores

  • No hay nada importante que informar esta semana. Tampoco hay nada menor que informar. El trabajo se sigue llevando a cabo, eso sí, pero es más del tipo que sucede detrás de la cortina entre escenas en una obra de teatro. Estamos preparando el escenario para lo que está por venir.

Slack 4.37.93

13 de marzo de 2024

Correcciones de errores

  • La aplicación está objetivamente hoy mejor que ayer. Este es un hecho científicamente verificable que no puede ser cuestionado o socavado. Gracias por mantenerte al día.

Slack 4.37.84

21 de febrero de 2024

Correcciones de errores

  • El uso compartido de la pantalla durante las juntas en macOS 14.4 ya no generará una alerta del sistema para permitir que Slack capture tu pantalla y audio.

Slack 4.37.77

12 de febrero de 2024

Correcciones de errores

  • No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!

Slack 4.36.140

24 de enero de 2024

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.36.138

9 de enero de 2024

Correcciones de errores

  • Todos los errores que se corrigieron en esta versión eran demasiado pequeños para la vista humana o demasiado complicados para describirlos en un lenguaje comprensible. Sin embargo, nos pusimos manos a la obra, reparamos algunas cositas y la aplicación mejoró sutilmente.

Slack 4.36.136

21 de diciembre de 2023

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.36.134

6 de diciembre de 2023

Correcciones de errores

  • No tenemos nada en particular que destacar para esta versión, pero te agradecemos que te mantengas al día.

Slack 4.36.122

1 de diciembre de 2023

Correcciones de errores

  • La aplicación está objetivamente hoy mejor que ayer. Este es un hecho científicamente verificable que no puede ser cuestionado o socavado. Gracias por mantenerte al día.

Slack 4.35.130

22 de noviembre de 2023

Correcciones de errores

  • Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 4.35.126

1 de noviembre de 2023

Correcciones de errores

  • No hay nada importante que informar esta semana. Tampoco hay nada menor que informar. El trabajo se sigue llevando a cabo, eso sí, pero es más del tipo que sucede detrás de la cortina entre escenas en una obra de teatro. Estamos preparando el escenario para lo que está por venir.

Slack 4.35.121

19 de octubre de 2023

Correcciones de errores

  • No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!

Slack 4.35.120

12 de octubre de 2023

Correcciones de errores

  • Se eliminaron los errores, se mejoró el rendimiento, se hizo el trabajo y el resultado fue bueno. Disfruta de Slack de forma responsable.

Slack 4.35.118

11 de octubre de 2023

Correcciones de errores

  • Los equipos virtuales provocaban problemas muy reales para Slack cuando ambos se ejecutaban simultáneamente. Estamos virtualmente seguros de que el problema se eliminó con esta actualización.

Slack 4.35.111

28 de septiembre de 2023

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.34.121

28 de septiembre de 2023

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.34.119

12 de septiembre de 2023

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.34.115

5 de septiembre de 2023

Correcciones de errores

  • Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 4.34.104

16 de agosto de 2023

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.34.92

2 de agosto de 2023

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.33.84

24 de julio de 2023

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Próximamente

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

19 de junio de 2023

Correcciones de errores

  • Intelligent quips often contain depth of thought, but that's not what we mean when we say that smartquotes were presenting a problem for deep links. Punctuation will no longer affect the punctuality of your deep link updates.
  • Good governance is all about removing roadblocks, which is why we've retooled the sign-in flow for GovSlack. Now when you sign in to a government workspace for the first time, we'll automatically restart the app in Gov mode (instead of kicking you back to the login page). Your Slack dollars at work!
  • Did you know that clicking on a banner notification will take you directly to the message that triggered it? Had you noticed that recently this feature stopped working? May we make you aware that this is now fixed? Shall we stop writing in rhetorical questions?

Slack 4.33.69

8 de junio de 2023

Correcciones de errores

  • Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 4.33.60

31 de mayo de 2023

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.32.126

22 de mayo de 2023

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.32.122

1 de mayo de 2023

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.32.119

17 de abril de 2023

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.31.155

27 de marzo de 2023

Correcciones de errores

  • Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 4.31.152

20 de marzo de 2023

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.31.150

15 de marzo de 2023

Novedades

  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11906214948755

Correcciones de errores

  • Double-clicking on the title bar now maximizes all Slack windows, not just the main one. Please enjoy this expansive change.
  • Ever navigate away from Slack during a huddle, then have trouble finding that window again? Clicking the dock icon will now focus your last-active window, bringing that hidden huddle out of hiding.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.31.145

6 de marzo de 2023

Novedades

  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11354894714899-Managing-desktop-client-configurations

Correcciones de errores

  • Double-clicking on the title bar now maximizes all Slack windows, not just the main one. Please enjoy this expansive change.
  • Ever navigate away from Slack during a huddle, then have trouble finding that window again? Clicking the dock icon will now focus your last-active window, bringing that hidden huddle out of hiding.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.30.88

13 de diciembre de 2022

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.29.149

14 de noviembre de 2022

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.29.144

24 de octubre de 2022

Correcciones de errores

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.29.141

5 de octubre de 2022

Correcciones de errores

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.28.184

27 de septiembre de 2022

Correcciones de errores

  • Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 4.28.182

20 de septiembre de 2022

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye importantes mejoras de seguridad. Se recomienda encarecidamente la actualización.

Slack 4.28.171

24 de agosto de 2022

Novedades

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Correcciones de errores

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.28.163

10 de agosto de 2022

Correcciones de errores

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Próximamente

  • Heads-up: We’ll be deprecating certain older versions of Slack on Sept. 1 in order to continue supporting newer operating systems. Please visit the Help Center for more information: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.27.154

14 de junio de 2022

Novedades

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

Correcciones de errores

  • If you’re in a locale that does not use the default system string encoding on Mac, opening certain file types would cause a crash in a native dependency that tries to interpret a string passed to it as the system default string encoding. If that doesn’t mean anything to you, well don’t worry because we fixed it.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.27.150

2 de junio de 2022

Novedades

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

Correcciones de errores

  • If you’re in a locale that does not use the default system string encoding on Mac, opening certain file types would cause a crash in a native dependency that tries to interpret a string passed to it as the system default string encoding. If that doesn’t mean anything to you, well don’t worry because we fixed it.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.26.1

4 de mayo de 2022

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.26.0

25 de abril de 2022

Correcciones de errores

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.26.0-beta2

11 de abril de 2022

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.26.0-beta1

1 de abril de 2022

Correcciones de errores

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Slack 4.25.0

24 de marzo de 2022

Novedades

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Correcciones de errores

  • We discovered that under very specific circumstances (stars being aligned, barometric pressure being just so, looking in a mirror and saying “Slackbot” 3 times), Active Directory users were ending up with a backslash in their Home directory, which was preventing the app from launching. However it happened, all slashes are welcome at the party, so Slack will run as expected now.

Slack 4.25.0-beta1

16 de marzo de 2022

Novedades

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Slack 4.24.1

10 de marzo de 2022

Novedades

  • If you've been wanting to use a virtual camera on a video call in Slack, well, now you can! Plug in a custom video feed from your computer, or use a fancy digital camera for crystal clear picture. Daguerreotypes and hand-cranked movie cameras are not supported as input sources at this time.

Correcciones de errores

  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.24.0-beta1

3 de febrero de 2022

Novedades

  • If you've been wanting to use a virtual camera on a video call in Slack, well, now you can! Plug in a custom video feed from your computer, or use a fancy digital camera for crystal clear picture. Daguerreotypes and hand-cranked movie cameras are not supported as input sources at this time.

Correcciones de errores

  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.23.1-beta1

12 de enero de 2022

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.23.0

7 de diciembre de 2021

Correcciones de errores

  • Those on MacOS 12 reported that notification sounds were still coming through despite Notification Sounds being set to “None.” We have updated the internal logic to the more explicit “None, not under any circumstances, not even if it’s very important, never, not once, nil, absolutely not.” We hope it takes the hint.
  • Some external URLs were occasionally launching within the Slack app window, but will now load in your default web browser, as is proper. Slack cannot have a little web page, even as a treat.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.23.0-beta1

22 de noviembre de 2021

Correcciones de errores

  • Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.22.0

8 de noviembre de 2021

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.22.0-beta1

28 de octubre de 2021

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.21.1

25 de octubre de 2021

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.21.0

20 de octubre de 2021

Correcciones de errores

  • We were occasionally displaying a message letting you know you had been removed from the desktop beta. However, some of you had never been part of the beta in the first place. We will no longer remind you of things that you are not, or when it is not your birthday, or when there is no update to the app.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.21.0-beta1

23 de septiembre de 2021

Correcciones de errores

  • We were occasionally displaying a message letting you know you had been removed from the desktop beta. However, some of you had never been part of the beta in the first place. We will no longer remind you of things that you are not, or when it is not your birthday, or when there is no update to the app.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.20.0

20 de septiembre de 2021

Novedades

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

Correcciones de errores

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.20.0-beta1

7 de septiembre de 2021

Novedades

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

Correcciones de errores

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.19.0

11 de agosto de 2021

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye importantes mejoras de seguridad. Se recomienda encarecidamente la actualización.

Slack 4.19.0-beta1

29 de julio de 2021

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.18.0

14 de julio de 2021

Correcciones de errores

  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.
  • When the app was told to launch on login but remain hidden, it took those instructions a little too seriously, playing hide-and-seek when it should not. That which was hidden was sought, and the app window will now politely reveal itself when you want.

Slack 4.18.0-beta3

8 de julio de 2021

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.18.0-beta1

22 de junio de 2021

Correcciones de errores

  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.
  • When the app was told to launch on login but remain hidden, it took those instructions a little too seriously, playing hide-and-seek when it should not. That which was hidden was sought, and the app window will now politely reveal itself when you want.

Slack 4.17.0

3 de junio de 2021

Novedades

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.17.0-beta1

26 de mayo de 2021

Novedades

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.16.0

4 de mayo de 2021

Correcciones de errores

  • Depending on your zoom level, we weren’t always showing the password field when authorizing the use of a proxy. This, by proxy, made for an unpleasant overall experience within Slack.
  • Images and notifications were sometimes sharing real estate...inelegantly. We have given them both a talking-to, and they have agreed to joint custody of that section of the screen.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.16.0-beta1

25 de abril de 2021

Correcciones de errores

  • Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 4.15.0

12 de abril de 2021

Correcciones de errores

  • In the Mac app, certain error screens made it very hard to find the part of the window that allowed you to click and drag. To be fair, entire genres of computer games have been built around hard-to-find click targets. Slack, however, is not a game of this genre — so we’ve made the clickable area a bit wider.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.15.0-beta1

6 de abril de 2021

Correcciones de errores

  • In the Mac app, certain error screens made it very hard to find the part of the window that allowed you to click and drag. To be fair, entire genres of computer games have been built around hard-to-find click targets. Slack, however, is not a game of this genre — so we’ve made the clickable area a bit wider.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.14.0-beta3

11 de marzo de 2021

Novedades

  • Did you update your Mac to Big Sur? Of course you did, you upstanding citizen. You’ll be rewarded with a freshly-updated Slack icon.

Correcciones de errores

  • We improved the restart experience when you’ve gone offline or are having loading issues.
  • We all have to sign out sometimes. If you sign out of all of your workspaces, you should have an easier time signing back in.
  • Hopefully you’ll be able to ask “Can you see my screen?” a little less these days. The green border that lets you know you’re screen sharing is back.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Actualiza la aplicación para obtenerlas.

Slack 4.14.0-beta1

1 de marzo de 2021

Novedades

  • New Slack app icon with the Big Sur look!

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.13.0-beta5

9 de febrero de 2021

Correcciones de errores

  • Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 4.13.0-beta3

2 de febrero de 2021

Correcciones de errores

  • When you move or resize Slack, we assume you are indeed trying to move or resize it — and so the crash that was regularly happening, instead, was unwelcome. We’ve fixed this. Here’s to properly-sized screens!
  • We’ve fixed several accessibility issues. Making Slack more accessible is a continuous journey, and we’re quite grateful that you’re along for the ride!

Slack 4.13.0-beta2

8 de enero de 2021

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.13.0-beta1

5 de enero de 2021

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.12.0-beta1

30 de noviembre de 2020

Correcciones de errores

  • Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 4.11.0-beta2

4 de noviembre de 2020

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.11.0-beta1

27 de octubre de 2020

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.10.0-beta2

23 de septiembre de 2020

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.9.0-beta3

25 de agosto de 2020

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.9.0-beta2

13 de agosto de 2020

Correcciones de errores

  • Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 4.9.0-beta1

11 de agosto de 2020

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.8.0-beta1

10 de julio de 2020

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.7.0-beta1

3 de junio de 2020

Novedades

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.

Slack 4.6.0-beta1

11 de mayo de 2020

Novedades

  • Batten the hatches! The app sandbox is now enabled for all web content. This is a fancy way of saying we’ve dialed up the security of the app. It wasn’t unsafe before, but it’s double safe now.
  • A preference that allows you to choose a unique save location per download, instead of choosing a folder for all of them. For the choosy types.

Correcciones de errores

  • Downloading app updates is less prone to timing out on slow networks, as we’ve extended the timeout to something reasonable.
  • The Close button has returned to its rightful place on notifications, for all your dismissing needs.
  • If you found yourself, in some distant past, trying to start a song on Spotify with your keyboard’s play button, and it did not respond to your command while Slack was front and center, pesky hardware media keys were the problem. And this version is the cure.
  • The app should be less spicy to your CPU when you’re viewing certain network error pages.
  • When a download completes, we’ll show an in-app prompt rather than a bothersome system notification.

Slack 4.5.0-beta3

8 de abril de 2020

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.5.0-beta2

26 de marzo de 2020

Novedades

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.
  • Our spell checker has been swapped out for a newer model that’s faster, leaner, and capable of fixing your typos in… wait, can this be right? “Multiple languages at the same time”! Open the “Language & Region” preferences to choose your languages. And for whoever it is out there requires that functionality: our hats are off to you. We can barely type in one language right now.

Slack 4.4.1-beta1

20 de marzo de 2020

Correcciones de errores

  • Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 4.4.0-beta3

28 de febrero de 2020

Correcciones de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.3.3-beta1

31 de enero de 2020

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.3.2-beta2

14 de enero de 2020

Correcciones de errores

  • Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 4.3.0-beta1

6 de diciembre de 2019

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.2.0-beta2

15 de noviembre de 2019

Novedades

  • Our newest, fastest, best-performing, shiniest, most nutritious and delicious version of Slack is now fully rolled out, so that’s the one you’re now using. Brilliant.
  • Like zooming in and out? Use a numpad? Great news. You can now do these things, on that.

Correcciones de errores

  • Notifications looked weird if your workspace name was long. Now, no matter your team name, notifications look lovely.
  • Some messages were being marked as read when Slack was hidden behind applications, or not visible on screen. Now we won’t mark it as read until you’ve actually seen it. Which seems fair.
  • Using three finger swipes to navigate channel history on touchpad now works again. And for those who never knew it could work in the first place: it does!

Slack 4.1.2-beta1

15 de octubre de 2019

Correcciones de errores

  • Long workspace names now no longer appear as incredibly long in menus.
  • Spellchecker stopped working for a small count of users, leading to a shorp uptick in avoidabull erratz. With spellcheck now fully back online for those users, any remaining typos are officially not our fault.
  • Slack menus should now be showing up at the right language (meaning the one that is right for you).

Slack 4.1.0-beta5

11 de septiembre de 2019

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.1.0-beta3

2 de septiembre de 2019

Novedades

  • Thanks to a few tweaks to the engine, a polish of the pistons, and recalibrated valves, the app should be running smoother and faster, than before.
  • Spellcheck, revamped, is now a much better version of its old self (and back on Linux, to boot) — now it supports Greek, Portuguese and British English. So now spelling correctly should come more naturally to us all (which is good, because “correctly” can be a difacult word to spell).

Correcciones de errores

  • After uploading a video into Slack some found it would give an infinite circle of loading, but not play, which was never our plan. Now: it works! It plays; no more circle! Because, it turned out, all circ and no play made Slack a null ‘ploy.

Slack 4.0.3-beta2

22 de agosto de 2019

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.0.2-beta1

24 de julio de 2019

Novedades

  • A pesky leak involving in-channel videos has been plugged.

Slack 4.0.1-beta2

18 de julio de 2019

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 4.0.0-beta2

17 de junio de 2019

Novedades

  • Slack is now a little faster, thanks to a few small but important changes.
  • Admins now have a more stable mechanism to stay in control of when and how the app updates.

Correcciones de errores

  • Dragging and dropping now drops less frequently, and is consequently less of a drag.
  • Resetting the app data now works better (should that be something you need to do).
  • For those in multiple workspaces, the sidebar is now neater, with your icons in a more pleasing line.
  • Hardware acceleration can now be turned off without foregrounding Slack. If that means something to you, you'll know it's good. If it doesn't — it's still good (and thank you for reading).
  • We'll no longer bounce the the icon in dock if DND is enabled. DND means DND.
  • We now are better at explaining why we ask for permissions to update Slack… though having improved stability, we should also now ask less frequently.
  • Notifications sounds on mac used to not play all the time. They now do. All of them. But not at once.
  • Your customized Slack shortcuts on macOS now work as you expected. Apologies that they ever did not.

Slack 3.4.2-beta4

21 de mayo de 2019

Novedades

  • Just as day follows night and winter gives way to spring, so have we updated Electron to 4.2.1

Correcciones de errores

  • The push notification time between desktop and mobile has been changed for the better.
  • Like stability? Us too. So we tweaked things, and now everything is more stable. In our app.

Slack 3.4.1-beta3

18 de abril de 2019

Correcciones de errores

  • Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 3.4.0-beta1

28 de marzo de 2019

Correcciones de errores

  • Launch (and Hide) on Login now works better than once it did. Where by "once" we mean "five minutes ago before you updated your version of Slack".
  • Our Slack app icon was missing smaller icon sizes, which was both problematic and aesthetically bad. It now renders as it should.
  • Slack would occasionally crash while you were restarting your computer. We looked at the bug causing this, turned it off and on again, and now it works. Technology!
  • Some people were seeing sidebar icons from other teams they were signed into instead of the icons they were expecting. They will now show correctly.
  • Any keyboard and cursor actions you may have experienced behaving badly have been shown the error of their ways.

Slack 3.3.8

4 de marzo de 2019

Correcciones de errores

  • We’ve made some additional tweaks to our new sign-in and sign-out flows.

Slack 3.3.8-beta1

12 de febrero de 2019

Novedades

  • In a slight change to the way you sign in on desktop, you'll now sign in in the browser rather than directly inside the app.

Correcciones de errores

  • The new app icon was looking a little fuzzy on some docks, which simply wouldn't do. It should be much crisper now.
  • Equally, the new loading animation was looking a little stretched, or a little squished, depending on how you looked it. It's now practically perfect in every way.
  • If you have had problems logging in using SSO (single sign-on), you should no longer encounter those problems.
  • We fixed a problem wherein the "Open the Slack App" button in the browser did not, in fact, open the app. Honestly: it had *one* job. It now performs that job.

Slack 3.3.7

16 de enero de 2019

Novedades

  • From today, you'll notice a shiny new app button that matches our new logo. You can read more about it on our blog at SlackHQ.com. Change! Everyone loves it. (Having said that, nothing about Slack or how you use it has changed. Just the button.)

Slack 3.3.4

10 de enero de 2019

Correcciones de errores

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in.
  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. Please copy and paste to your heart's content.
  • Several crashes — occurring rarely, and seemingly randomly, on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • When downloading particular audio or video files from Slack, the download window will no longer misbehave or look weird.
  • If you were running macOS Mojave, we sometimes wouldn’t ask you for permissions for microphone and video even though we needed to, which meant we couldn’t use them. We now will and can (with your blessing, of course).

Slack 3.3.4-beta3

12 de diciembre de 2018

Correcciones de errores

  • Notification sounds, which are meant to make a sound when you have a notification, were not doing that. They now are, once more.

Slack 3.3.4-beta2

16 de noviembre de 2018

Correcciones de errores

  • A few connectivity issues caused by PAC (proxy auto-configuration) files, are issues no longer. Because we fixed them! Hurrah. Now on to the next million things.

Slack 3.3.4

16 de octubre de 2018

Correcciones de errores

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. Please copy and paste to your heart's content.
  • Several crashes — occurring rarely, and seemingly randomly, on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • When downloading particular audio or video files from Slack, the download window will no longer misbehave or look weird.
  • If you were running macOS Mojave, we sometimes wouldn’t ask you for permissions for microphone and video even though we needed to. We now will.

Slack 3.3.3

1 de octubre de 2018

Correcciones de errores

  • All updates are important, of course. This one contains security updates, and as we know, they’re the most important kind of all.

Slack 3.3.0

31 de julio de 2018

Novedades

  • Si estabas teniendo problemas con la gráfica, ahora podrás usar la opción "Desactivar aceleración de hardware" que aparece en las preferencias.

Correcciones de errores

  • Después de solucionar una pila de errores, logramos mejorar la estabilidad de la aplicación.
  • Como nos ayuda mucho que nos avises de los errores que encuentras, mejoramos las herramientas para generar informes de diagnóstico, con el fin de que podamos analizarlos (y repararlos) con más rapidez.
  • Tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo a veces provocaba que recibieras notificaciones duplicadas. Independientemente del mensaje, ahora recibirás un solo aviso.
  • Como los perfiles de color eran ligeramente diferentes en la actualización 3.2.0, es posible que hayas visto un ligero parpadeo. Ya debería haber desaparecido.
  • Tras revisar la lógica del corrector ortográfico, aora comprueva mcho megor los posivles herrores (en Slack).
  • Ahora, cuando descargues algo, no nos olvidaremos de informártelo.
  • De hecho, las notificaciones, en general, también se volvieron más confiables.
  • Solucionamos un error que bloqueaba la aplicación al iniciarse. Puede que no sea el último error, pero si hay más, esperamos acabar con ellos en cuanto asomen la cabeza.

Slack 3.2.0

26 de abril de 2018

Novedades

  • Myriad improvements for the people of Enterprise Grid, including quicker Quick Switching, better proxy support, and direct message draft syncing across multiple workspaces (meaning that whichever workspace you started typing that message in, you can finish in another.)

Correcciones de errores

  • Unread badges were occasionally unreliable or inconsistent, so we tweaked a few doohickeys to improve them. It worked.
  • Smoothed some wrinkles in the loading of Slack calls and boosted general under-the-hood call performance while we were in there.
  • We tinkered with the workspace sign-in flow, updating how we handle errors and improving magic link support.
  • Copying email links now does what you’d expect (as long as you were expecting it to copy the email link. If you were expecting it to do something like file your taxes for you, you are still out of luck).
  • Slack will no longer interrupt macOS when restarting or shutting down.
  • After changing displays, pinch-to-zoom gestures will no longer insist on continuing to zoom the app when you pinch.
  • Twelve crashes have been fixed. Yes. 12. If you were unlucky enough to experience the full dozen, please accept a) this imaginary medal and b) our sincere apologies.

Slack 3.1.1

6 de abril de 2018

Correcciones de errores

  • We got so excited about your emoji we kept requesting them, particularly at the moment you switched channels. This caused all manner of slowness. We've since bottled our enthusiasm, and now request emoji exactly one (1) time.

Slack 3.1.0

15 de febrero de 2018

Novedades

  • We’re using a new font for Japanese. It’s clearer, more legible, and goes well with aubergine. (Which is is the default color of your sidebar. As well as a vegetable.)
  • Sometimes Slack takes too long to start up. If that happens, you’ll now see a link with some helpful troubleshooting ideas.
  • When a file’s done downloading, a new notification will dutifully let you know.
  • If you’ve asked Slack to launch right when your computer turns on, Slack now does so much more quietly — with less fanfare, and fewer loading screens.

Correcciones de errores

  • Badges about unread messages would linger on the dock icon, even after said messages had been read. These badges will linger no more.
  • Slack would occasionally crash when it wasn’t allowed to put files in the Temp folder. Now, it will simply use the Downloads folder, instead.
  • Some users who clicked on a magic link were not taken to their workspace. We have set our cauldrons to a slow simmer and magic links should now work as expected.
  • When trying to connect via a proxy, Slack simply refused to load. No longer!
  • Now you can download a file from Slack, delete it, and then download it again. If that seems like the way the Slack should’ve always worked, well, you aren’t wrong. But now it actually does.
  • Right clicking “something” and choosing “Search with Google” had a tendency to search for “so”, “me”, or “thing.” It will now search for the entire text. So if you really do want to Google “something” (or something else), we’ll have your back.
  • While operating in the background, Slack would sometimes keep notifications to itself. Sharing is caring, and you should now receive notifications as normal.
  • Quitting Slack while the app is full screen will no longer vanish the title bar.
  • Too many text substitutions would cause Slack to perform poorly. You can now use text replacement to your heart’s content.
  • Interacting with a notification will cause it to disappear, and not hang around indefinitely.
  • A subtle gray border on the right edge of the window has been replaced with a subtler, invisible gray border.

Slack 3.0.5

15 de enero de 2018

Correcciones de errores

  • An important security update. Security updates are always important. This is one of those.

Slack 3.0.2

19 de diciembre de 2017

Correcciones de errores

  • We undid changes that have been causing some people to occasionally miss notifications with 3.0.0. You will now miss nothing. Unless you want to.
  • Clicking on and replying to notifications is now also more reliable.
  • macOS 10.13 High Sierra has a bug that impacts some 2012-2013 MacBook Pros, causing display problems with Slack. We have a temporary fix for these devices that may make performance slightly worse, but will at least avoid flickering and graphics glitches. Performant AND non-glitchy is the next step.

Slack 3.0.0

27 de octubre de 2017

Novedades

  • When you’re in a lot of workspaces, the app now uses much less memory, and starting up is faster, to boot.
  • And flipping between those workspaces is now faster. Not super-sonic, but certainly somewhere between a jiffy and lickety-split.
  • We shunted the sign-in page out of the app — it's now rerouted to a new window, for reasons of reliability.
  • A new-fangled lock badge subtly lets you know which workspaces you're currently signed out of. Or of which you're currently signed out. Either way.
  • Our start up screen, spruced-up and slimmed-down, is worth a gander — as is the helpful way that dates now stick to the top of a channel while scrolling through messages. Though if you don't notice them, but quietly feel a little bit happier for reasons you can't put your finger on, that's cool too.

Correcciones de errores

  • It’s been a long time coming but brings us joy to say: 100% less reloading during drag and drop. How much? 100%. That's all the percents, people. Sorry about the previous frustration.
  • For those encountering a screen claiming "Something’s not working", it turns out the main thing not working was this screen: it is no more.
  • If you kept the app running for a long time, you might be on the receiving end of two consecutive updates. Now good things come to those who wait, one-at-a-time, as is proper.
  • The sidebar now scoots considerately out of the way when viewing full-screen video.
  • We fixed exiting full-screen video when pressing the aptly-named “Escape” key.
  • The blackout caused by a window being closed while full-screen, with one request confoundingly eclipsing the other, has been sunsetted.
  • Found: One missing Ctrl-1 / Cmd-1 hotkey. Please call 1-800-SLACKME to claim. Don't actually call that. It doesn't do anything. Unlike the hotkey (now).
  • Should you forget what app you’re using, the About Slack window is all new and loads much faster than before.
  • Scrolling through messages is flicker-free.
  • There are now no more crashes in High Sierra when starting up the app.
  • Composing text in an IME (for Chinese, Japanese, and Korean customers) no longer inserts zero-width spaces; in other words, it’s blank-box-free.
  • The diacritics menu – the place where the alphabet goes to try on different hats and accents – no longer adds a duplicate letter to your input once you've chosen the one you want. We've said it before, but this time we really mëean it.
  • Pinch-to-zoom gestures could, sometimes, tragically, irreversibly zoom. You can now make things on your screen smaller again without resorting to moving your computer far away.
  • The popup that appears when you look up the definition of a word has been realigned to make more sense.
  • And finally, sometimes selecting text in the search box would move the window around. You could say… it was a bit of a drag.
  • ( •_•)
  • ( •_•)>⌐■-■
  • (⌐■_■)

Slack 2.8.0

6 de septiembre de 2017

Novedades

  • Support for a top secret, very hush-hush, highly classified and very exciting new feature that we wish we could call by name, but we cannot.
  • All mentions of “team” have been changed to “workspace” when referring to the app, though not when referring to the people in it. You create a workspace. You invite people from your team. Simple!

Correcciones de errores

  • Fixed: A few rare crashes when making a call and/or screen sharing on a call are now, we believe, on the brink of extinction - or possibly, we hope, gone forever.
  • Fixed: An issue where the app would hang if your OS reported that you were in certain timezones
  • Fixed: You may have been running into a Something's Not Working screen when waking your computer from sleep. Turns out the thing not working was that. So we fixed it.

Slack 2.7.1

15 de agosto de 2017

Correcciones de errores

  • You're nearly finished signing in when suddenly – bonk – you're brought back to the first page. Hey, what gives? Please accept our apologies and, in this version, 100% less bonking.
  • Entering characters from the accent menu no longer inserts an extra character. Voilà señorita: that souffleé is now an (edible) soufflé.

Slack 2.7.0

24 de julio de 2017

Novedades

  • The app now stores some login information on the keychain. So if a passerby requests permission (a dialog, not a stranger), do try and approve it.
  • File downloads are now pausable and – in perhaps a master stroke of matchmaking – resumable too.
  • A bevy of changes to make the app more keyboard navigable.
  • We’ve adjusted the app icon, but just a skosh. Putting our best foot forward.
  • Should the worst happen and the app fail to load, you'll see a less dreadful error page and perhaps even a code you can share.

Correcciones de errores

  • Like an electrically-motivated vampire was Slack to your laptop’s battery. Put down the garlic; leave the stakes at home: we’ve done the slaying on our end.
  • If you’ve set the app to start hidden in your system login items, it will listen to you.
  • In a similar vein, if you send a reply from an alert-style notification, your teammates will hear you.
  • We spliced some wires we shouldn’t have, causing a loading screen to flash briefly after signing into a team. Now it’s as it should be.
  • The team sidebar is no longer touch-challenged. Tap, flick, and drag teams to your heart’s content.
  • Cancelling a running download is 38% less crashy. For when you decide you didn’t need that third gif after all.

Slack 2.6.3

2 de junio de 2017

Correcciones de errores

  • Sometimes if you changed networks, we used to rouse from sleep in a bit of a daze, greeting you with a blank screen. Now, we awaken bright-eyed and bushy-tailed. Or at the very least, with your team displayed.
  • Where, in rare cases, some external links didn't end up pointing to the right place when you clicked them, they now do.
  • Video playback should now be much smoother, and nicer to your network.
  • On certain keyboard layouts, hitting backspace didn't actually delete the last character, which was a surprise, but a surprise of the lesser kind - there is now one fewer lesser surprise.

Slack 2.6.2

17 de mayo de 2017

Correcciones de errores

  • Unexplainably, context menus and spell-check stopped working in some teams. OK: we have an explanation but we'd rather not discuss it. It's embarrassing. Rest easy knowing that it's fixed here.
  • We found – and cast out – the culprit behind high resource usage while the app's sitting idle.

Slack 2.6.1

1 de mayo de 2017

Correcciones de errores

  • If you were experiencing issues making calls on macOS 10.10, you should no longer. Update and keep calling.

Slack 2.6.0

20 de abril de 2017

Novedades

  • We revamped video calls, making the experience more intuitive, and more attractive. As a bonus, they're more resource efficient and now let you change audio devices during a call. If that's the kind of thing you need to do.

Correcciones de errores

  • We paved over a series of potholes that were strewn about the app, making crashes far less likely.
  • Should you ever wish to say goodbye to one of your teams, a right-click > Remove from the sidebar will do the trick now more reliably than before.
  • Switching teams using the numbered shortcuts is noticeably faster. We would say "37%" if we were forced to put a number on it. Fortunately, we aren't, and we won't.
  • Opening a context menu won't freeze videos or gifs playing in the app.
  • We dusted off the cobwebs in the app menu and composted a few menu items that weren't useful when signed into one team.
  • The default window size is a smidgen larger. You won't notice, because your window will keep being the same size it's always been. That's just the way it is, and we don't want it to change.
  • Our spellchecker would occasionally mark correctly spelled words as incorrect. It had ONE job. It now performs it.

Slack 2.5.2

9 de marzo de 2017

Correcciones de errores

  • We made the act of signing in more reliable for teams using SSO.
  • For the times when Slack just... doesn't: try Help > Clear Cache and Restart. It has all the nougaty goodness of Reset App Data, without the stale aftertaste of losing your teams.

Slack 2.5.1

14 de febrero de 2017

Novedades

  • The way we load teams you don’t view often has been changed to improve the memory footprint of the app. One day, it will be a pitter patter of tiny footprints. For now, it’s a tad slower, a little less hefty, and a lot more attractive. Think “brontosaurus in a nice hat.”
  • Folks consistently unable to load the app will now be greeted by a troubleshooting page that offers suggestions on making their situation better. (Spoiler: it's usually to do with over-zealous antivirus software).
  • Those pasting text with style into a Post then finding their text to have "no style" can now Paste & Match Style under the Edit menu.
  • You can see our Help Center documentation in – of all places – the Help menu. The almost over-intuitively named Open Help Center item will be your friend.

Correcciones de errores

  • Fixed: Waking Slack after hibernation or a system crash occasionally found all your teams missing. Thank you for your patience, and sorry for the inconvenience; it no longer should.
  • Fixed: Some bold explorers moved their user profile off of the default drive and started the app to find nothing but a cryptic error message. We weren't prepared for this boldness, but have since girded our loins. Fine, explorers: Set your profiles free.
  • Fixed: A rare bug where team icons shuffled out of formation in the sidebar. They're more stoic and sticky and as a bonus, rearranging them is smoother.
  • Fixed: Customers typing in languages that use IME composition (Korean, for example) will find that the message input is 82% stickier.