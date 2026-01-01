Mac용 Slack(베타) - 릴리스 노트

Slack 4.47.72

2025년 12월 12일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.47.69

2025년 12월 3일

버그 수정

  • 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

Slack 4.47.65

2025년 11월 24일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.47.59

2025년 10월 29일

버그 수정

  • 버그는 사라지고 성능이 향상되었으며 작업이 완료되었고 결과는 만족스러웠습니다. 책임감 있게 Slack을 활용해 주세요.

Slack 4.46.104

2025년 10월 15일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

Slack 4.46.101

2025년 10월 1일

버그 수정

  • 흘러가는 하루 속에서 한 가지 알려드리고 싶은 것이 있어요. 여러분이 있기에 이 세상은 더 특별해지고 여러분은 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있답니다. 아, 그리고 이번엔 앱에 큰 변경 사항이 없어요. 즐겁게 메시지를 나누세요!

Slack 4.46.99

2025년 9월 18일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.46.95

2025년 9월 5일

버그 수정

  • 모든 항목이 원활하게 실행되도록 코드를 정리했어요. 이제 끊김 없이 원활한 Slack을 사용할 수 있습니다.

Slack 4.45.69

2025년 8월 19일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.45.68

2025년 8월 13일

버그 수정

  • 모든 항목이 원활하게 실행되도록 코드를 정리했어요. 이제 끊김 없이 원활한 Slack을 사용할 수 있습니다.

Slack 4.45.65

2025년 7월 30일

버그 수정

  • 모든 항목이 원활하게 실행되도록 코드를 정리했어요. 이제 끊김 없이 원활한 Slack을 사용할 수 있습니다.

Slack 4.45.64

2025년 7월 18일

버그 수정

  • 이번 주 업데이트에 엄청난 변화는 없지만 중요하지 않은 건 아니랍니다. 1년 365일이 모두 기념일은 아니지만 하루하루가 소중한 것처럼 말이죠. 이번 업데이트도 그렇습니다.

Slack 4.45.60

2025년 7월 9일

버그 수정

  • 흘러가는 하루 속에서 한 가지 알려드리고 싶은 것이 있어요. 여러분이 있기에 이 세상은 더 특별해지고 여러분은 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있답니다. 아, 그리고 이번엔 앱에 큰 변경 사항이 없어요. 즐겁게 메시지를 나누세요!

Slack 4.45.52

2025년 6월 25일

버그 수정

  • 버그는 사라지고 성능이 향상되었으며 작업이 완료되었고 결과는 만족스러웠습니다. 책임감 있게 Slack을 활용해 주세요.

Slack 4.44.65

2025년 6월 5일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.44.63

2025년 5월 23일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

Slack 4.44.61

2025년 5월 20일

버그 수정

  • 흘러가는 하루 속에서 한 가지 알려드리고 싶은 것이 있어요. 여러분이 있기에 이 세상은 더 특별해지고 여러분은 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있답니다. 아, 그리고 이번엔 앱에 큰 변경 사항이 없어요. 즐겁게 메시지를 나누세요!

Slack 4.44.60

2025년 5월 14일

버그 수정

  • 어느 모로 보나 앱 성능이 어제보다 좋아졌습니다. 과학적으로 입증 가능한 확실한 사실입니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다!

Slack 4.44.59

2025년 5월 2일

버그 수정

  • 크게 특별한 일 없이 몇 주가 휘리릭 지나간 것 같은데 나중에 돌이켜 보면 실제로는 꽤 많은 일이 있었음을 깨달은 적이 있지요? Slack 앱에게 이번 주가 바로 그런 주였어요.

Slack 4.43.52

2025년 4월 9일

버그 수정

  • 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

Slack 4.43.51

2025년 3월 31일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.43.49

2025년 3월 19일

버그 수정

  • 디지털 스프린터를 방지하기 위한 까다로운 패치 작업이 완료되었어요. "디지털 스프린터"라는 말이 있다는 걸 알고 계셨나요? 이제 관련 패치를 완료했으니 더 이상 이 단어에 대해서는 걱정하지 않으셔도 돼요.

Slack 4.43.44

2025년 3월 10일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.43.43

2025년 3월 6일

버그 수정

  • 선반을 정리하고, 창문을 닦고, 손에 흰 장갑을 끼고 평평한 바닥을 모두 청소했습니다. 모든 부분이 깔끔하게 정리된 상태인지 확인하기 위한 일종의 일상적인 유지 관리였죠. 자, 이제 다시 전속력으로 달려가세요!

Slack 4.42.120

2025년 2월 12일

새로운 기능

  • Starting with this version, Slack has changed our company registration in the MacOS desktop signing certificate from SLACK TECHNOLOGIES INC to SLACK TECHNOLOGIES, LLC following a similar change to our Windows desktop signing certificate in 2023. This change has been updated with our certificate registrar, and SLACK TECHNOLOGIES, LLC is the valid and correct publisher for new versions of Slack. If you’re suddenly seeing Slack being flagged by anti-virus software, the new binary and publisher name may need to be allowlisted by your company’s security policies. Many thanks for your understanding!

Slack 4.42.117

2025년 1월 30일

버그 수정

  • 앱 전체에 작은 수정과 조정이 있었습니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다! 문제가 있을 경우 feedback@slack.com으로 연락해 알려주시기 바랍니다.

Slack 4.42.115

2025년 1월 15일

버그 수정

  • 달리기 선수가 구간별 기록을 꾸준히 단축해 나가듯이 이번에는 눈에 확 띄지는 않지만 결코 사소하진 않은 업데이트를 이루어 냈죠. 좀 더 빨라지고, 좀 더 가벼워지고, 목표에 좀 더 가까워진 앱을 만나보실 수 있어요.

Slack 4.41.105

2024년 12월 5일

버그 수정

  • 이번 주에 크게 수정한 버그는 없지만, 앞으로 더 많은 부분을 수정할 예정이니 안심하세요. 물론 버그를 소개하는 것이 Slack의 목표는 아니지만 실수와 조정, 오류, 수정은 인생의 한 과정이며 성장의 대가이기도 하니까요. 지금 어디에 계시든 그저 즐겁게 사용해 주셨으면 좋겠습니다.

Slack 4.41.104

2024년 11월 27일

버그 수정

  • 이번 주는 정말 힘들지만, 쉽게 이야기할 수 있는 것은 아무것도 없죠. 연못에 떠있는 오리처럼 말이예요. 물 위에서 평온하게 미끄러지듯 떠다니는 오리가 사실 물속에서는 필사적으로 발을 움직이며 헤엄치잖아요. 이번 주는 Slack이 바로 그런 오리같았답니다.

Slack 4.41.98

2024년 11월 14일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.41.97

2024년 10월 24일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.41.96

2024년 10월 22일

새로운 기능

  • 버전 4.41부터 macOS용 Slack을 PKG 형식으로도 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS를 참조하세요.

버그 수정

  • 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

Slack 4.41.92

2024년 10월 16일

새로운 기능

  • Starting with version 4.41, Slack for macOS will also be available in PKG format. Please see https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS for more details.

버그 수정

  • 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

Slack 4.41.90

2024년 10월 8일

버그 수정

  • 앱을 업데이트해 주셔서 감사해요! 이번 라운드의 변경 사항을 깔끔하게 요약하기는 어렵지만, 앱이 최대한 원활하게 실행될 수 있도록 최선을 다하고 있어요. 점점 더 나아지는 모습을 보여드릴게요!

Slack 4.40.133

2024년 10월 2일

새로운 기능

  • Starting with version 4.40.128, Slack for macOS will also be available in PKG format. Please see https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS for more details.

Slack 4.40.128

2024년 9월 10일

버그 수정

  • 이번 주에는 크게 알려드릴 사항도, 또는 작게라도 알릴 만한 사항이 딱히 없네요. 막간의 분주한 무대 뒤처럼 부지런히 작업이 진행되고 있습니다. 조용히 다음 무대를 준비 중이랄까요?

Slack 4.40.126

2024년 9월 5일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

Slack 4.40.120

2024년 8월 21일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.40.114

2024년 8월 9일

버그 수정

  • 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

Slack 4.40.113

2024년 8월 7일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서는 특별히 언급할 사항이 없습니다. 항상 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다.

Slack 4.39.95

2024년 7월 25일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

Slack 4.39.90

2024년 7월 3일

버그 수정

  • 어느 모로 보나 앱 성능이 어제보다 좋아졌습니다. 과학적으로 입증 가능한 확실한 사실입니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다!

Slack 4.39.88

2024년 6월 12일

버그 수정

  • App Store 버전의 Slack을 실행 중인 macOS Monterey 이후 버전 사용자에게 이미 권한을 허용했음에도 시스템 수준에서 권한을 활성화하라는 메시지가 표시되어 화면을 공유할 수 없는 문제가 있었습니다. ‘허락보다는 용서가 쉽다’라는 말이 있죠. 이 경우에는 반복적인 허용 요청에 대해 용서를 구하는 것이 되겠네요. 부디 아량을 베풀어 주시기 바랍니다. 더 자세히 알고 싶으신가요? 고객지원센터(https://slack.com/help/articles/29407960918291)를 방문하세요.

Slack 4.39.81

2024년 6월 3일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.38.125

2024년 5월 15일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.38.121

2024년 5월 8일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.38.115

2024년 4월 17일

새로운 기능

  • Slack AI와 만나 보세요! 새로운 생성형 AI 도구들을 사용하면 더 스마트하게 검색하고 대화를 즉시 요약하는 등 많은 작업들을 수행할 수 있습니다. 고객지원센터(https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI)에서 Slack AI의 활용 방법을 알아보세요.

Slack 4.38.108

2024년 4월 9일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.37.101

2024년 4월 3일

버그 수정

  • 이번에는 알려드릴 내용이 없습니다. 하지만 눈에 보이지 않을 뿐, 수면 아래에서는 많은 일들이 일어나고 있습니다. Slack을 더 나은 곳으로 만들기 위해 열심히 노력하고 있는데, 이번에는 그 노력이 티가 잘 안 나네요.

Slack 4.37.94

2024년 3월 14일

버그 수정

  • 이번 주에는 크게 알려드릴 사항도, 또는 작게라도 알릴 만한 사항이 딱히 없네요. 막간의 분주한 무대 뒤처럼 부지런히 작업이 진행되고 있습니다. 조용히 다음 무대를 준비 중이랄까요?

Slack 4.37.93

2024년 3월 13일

버그 수정

  • 어느 모로 보나 앱 성능이 어제보다 좋아졌습니다. 과학적으로 입증 가능한 확실한 사실입니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다!

Slack 4.37.84

2024년 2월 21일

버그 수정

  • macOS 14.4에서 허들 진행 시 화면을 공유할 때 더 이상 Slack에서 화면 및 오디오를 캡처할 수 없다는 시스템 알림이 표시되지 않습니다.

Slack 4.37.77

2024년 2월 12일

버그 수정

  • 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

Slack 4.36.140

2024년 1월 24일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.36.138

2024년 1월 9일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

Slack 4.36.136

2023년 12월 21일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.36.134

2023년 12월 6일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서는 특별히 언급할 사항이 없습니다. 항상 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다.

Slack 4.36.122

2023년 12월 1일

버그 수정

  • 어느 모로 보나 앱 성능이 어제보다 좋아졌습니다. 과학적으로 입증 가능한 확실한 사실입니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다!

Slack 4.35.130

2023년 11월 22일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.35.126

2023년 11월 1일

버그 수정

  • 이번 주에는 크게 알려드릴 사항도, 또는 작게라도 알릴 만한 사항이 딱히 없네요. 막간의 분주한 무대 뒤처럼 부지런히 작업이 진행되고 있습니다. 조용히 다음 무대를 준비 중이랄까요?

Slack 4.35.121

2023년 10월 19일

버그 수정

  • 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

Slack 4.35.120

2023년 10월 12일

버그 수정

  • 버그는 사라지고 성능이 향상되었으며 작업이 완료되었고 결과는 만족스러웠습니다. 책임감 있게 Slack을 활용해 주세요.

Slack 4.35.118

2023년 10월 11일

버그 수정

  • 가상 머신 둘이 동시에 실행되면서 Slack에 실제 문제를 일으키고 있었습니다. 이번 업데이트로 이 문제를 완전히 해결했다고 사실상 확신합니다.

Slack 4.35.111

2023년 9월 28일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.34.121

2023년 9월 28일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.34.119

2023년 9월 12일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.34.115

2023년 9월 5일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.34.104

2023년 8월 16일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.34.92

2023년 8월 2일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.33.84

2023년 7월 24일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

출시 예정

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

2023년 6월 19일

버그 수정

  • Intelligent quips often contain depth of thought, but that's not what we mean when we say that smartquotes were presenting a problem for deep links. Punctuation will no longer affect the punctuality of your deep link updates.
  • Good governance is all about removing roadblocks, which is why we've retooled the sign-in flow for GovSlack. Now when you sign in to a government workspace for the first time, we'll automatically restart the app in Gov mode (instead of kicking you back to the login page). Your Slack dollars at work!
  • Did you know that clicking on a banner notification will take you directly to the message that triggered it? Had you noticed that recently this feature stopped working? May we make you aware that this is now fixed? Shall we stop writing in rhetorical questions?

Slack 4.33.69

2023년 6월 8일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.33.60

2023년 5월 31일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.32.126

2023년 5월 22일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.32.122

2023년 5월 1일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.32.119

2023년 4월 17일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.31.155

2023년 3월 27일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.31.152

2023년 3월 20일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.31.150

2023년 3월 15일

새로운 기능

  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11906214948755

버그 수정

  • Double-clicking on the title bar now maximizes all Slack windows, not just the main one. Please enjoy this expansive change.
  • Ever navigate away from Slack during a huddle, then have trouble finding that window again? Clicking the dock icon will now focus your last-active window, bringing that hidden huddle out of hiding.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.31.145

2023년 3월 6일

새로운 기능

  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11354894714899-Managing-desktop-client-configurations

버그 수정

  • Double-clicking on the title bar now maximizes all Slack windows, not just the main one. Please enjoy this expansive change.
  • Ever navigate away from Slack during a huddle, then have trouble finding that window again? Clicking the dock icon will now focus your last-active window, bringing that hidden huddle out of hiding.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.30.88

2022년 12월 13일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.29.149

2022년 11월 14일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.29.144

2022년 10월 24일

버그 수정

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.29.141

2022년 10월 5일

버그 수정

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.28.184

2022년 9월 27일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.28.182

2022년 9월 20일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 중요한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.28.171

2022년 8월 24일

새로운 기능

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

버그 수정

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.28.163

2022년 8월 10일

버그 수정

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

출시 예정

  • Heads-up: We’ll be deprecating certain older versions of Slack on Sept. 1 in order to continue supporting newer operating systems. Please visit the Help Center for more information: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.27.154

2022년 6월 14일

새로운 기능

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

버그 수정

  • If you’re in a locale that does not use the default system string encoding on Mac, opening certain file types would cause a crash in a native dependency that tries to interpret a string passed to it as the system default string encoding. If that doesn’t mean anything to you, well don’t worry because we fixed it.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.27.150

2022년 6월 2일

새로운 기능

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

버그 수정

  • If you’re in a locale that does not use the default system string encoding on Mac, opening certain file types would cause a crash in a native dependency that tries to interpret a string passed to it as the system default string encoding. If that doesn’t mean anything to you, well don’t worry because we fixed it.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.26.1

2022년 5월 4일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.26.0

2022년 4월 25일

버그 수정

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.26.0-beta2

2022년 4월 11일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.26.0-beta1

2022년 4월 1일

버그 수정

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Slack 4.25.0

2022년 3월 24일

새로운 기능

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

버그 수정

  • We discovered that under very specific circumstances (stars being aligned, barometric pressure being just so, looking in a mirror and saying “Slackbot” 3 times), Active Directory users were ending up with a backslash in their Home directory, which was preventing the app from launching. However it happened, all slashes are welcome at the party, so Slack will run as expected now.

Slack 4.25.0-beta1

2022년 3월 16일

새로운 기능

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Slack 4.24.1

2022년 3월 10일

새로운 기능

  • If you've been wanting to use a virtual camera on a video call in Slack, well, now you can! Plug in a custom video feed from your computer, or use a fancy digital camera for crystal clear picture. Daguerreotypes and hand-cranked movie cameras are not supported as input sources at this time.

버그 수정

  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.24.0-beta1

2022년 2월 3일

새로운 기능

  • If you've been wanting to use a virtual camera on a video call in Slack, well, now you can! Plug in a custom video feed from your computer, or use a fancy digital camera for crystal clear picture. Daguerreotypes and hand-cranked movie cameras are not supported as input sources at this time.

버그 수정

  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.23.1-beta1

2022년 1월 12일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.23.0

2021년 12월 7일

버그 수정

  • Those on MacOS 12 reported that notification sounds were still coming through despite Notification Sounds being set to “None.” We have updated the internal logic to the more explicit “None, not under any circumstances, not even if it’s very important, never, not once, nil, absolutely not.” We hope it takes the hint.
  • Some external URLs were occasionally launching within the Slack app window, but will now load in your default web browser, as is proper. Slack cannot have a little web page, even as a treat.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.23.0-beta1

2021년 11월 22일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.22.0

2021년 11월 8일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.22.0-beta1

2021년 10월 28일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.21.1

2021년 10월 25일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.21.0

2021년 10월 20일

버그 수정

  • We were occasionally displaying a message letting you know you had been removed from the desktop beta. However, some of you had never been part of the beta in the first place. We will no longer remind you of things that you are not, or when it is not your birthday, or when there is no update to the app.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.21.0-beta1

2021년 9월 23일

버그 수정

  • We were occasionally displaying a message letting you know you had been removed from the desktop beta. However, some of you had never been part of the beta in the first place. We will no longer remind you of things that you are not, or when it is not your birthday, or when there is no update to the app.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.20.0

2021년 9월 20일

새로운 기능

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

버그 수정

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.20.0-beta1

2021년 9월 7일

새로운 기능

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

버그 수정

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.19.0

2021년 8월 11일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 중요한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.19.0-beta1

2021년 7월 29일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.18.0

2021년 7월 14일

버그 수정

  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.
  • When the app was told to launch on login but remain hidden, it took those instructions a little too seriously, playing hide-and-seek when it should not. That which was hidden was sought, and the app window will now politely reveal itself when you want.

Slack 4.18.0-beta3

2021년 7월 8일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.18.0-beta1

2021년 6월 22일

버그 수정

  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.
  • When the app was told to launch on login but remain hidden, it took those instructions a little too seriously, playing hide-and-seek when it should not. That which was hidden was sought, and the app window will now politely reveal itself when you want.

Slack 4.17.0

2021년 6월 3일

새로운 기능

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.17.0-beta1

2021년 5월 26일

새로운 기능

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.16.0

2021년 5월 4일

버그 수정

  • Depending on your zoom level, we weren’t always showing the password field when authorizing the use of a proxy. This, by proxy, made for an unpleasant overall experience within Slack.
  • Images and notifications were sometimes sharing real estate...inelegantly. We have given them both a talking-to, and they have agreed to joint custody of that section of the screen.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.16.0-beta1

2021년 4월 25일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.15.0

2021년 4월 12일

버그 수정

  • In the Mac app, certain error screens made it very hard to find the part of the window that allowed you to click and drag. To be fair, entire genres of computer games have been built around hard-to-find click targets. Slack, however, is not a game of this genre — so we’ve made the clickable area a bit wider.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.15.0-beta1

2021년 4월 6일

버그 수정

  • In the Mac app, certain error screens made it very hard to find the part of the window that allowed you to click and drag. To be fair, entire genres of computer games have been built around hard-to-find click targets. Slack, however, is not a game of this genre — so we’ve made the clickable area a bit wider.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.14.0-beta3

2021년 3월 11일

새로운 기능

  • Did you update your Mac to Big Sur? Of course you did, you upstanding citizen. You’ll be rewarded with a freshly-updated Slack icon.

버그 수정

  • We improved the restart experience when you’ve gone offline or are having loading issues.
  • We all have to sign out sometimes. If you sign out of all of your workspaces, you should have an easier time signing back in.
  • Hopefully you’ll be able to ask “Can you see my screen?” a little less these days. The green border that lets you know you’re screen sharing is back.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.14.0-beta1

2021년 3월 1일

새로운 기능

  • New Slack app icon with the Big Sur look!

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.13.0-beta5

2021년 2월 9일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.13.0-beta3

2021년 2월 2일

버그 수정

  • When you move or resize Slack, we assume you are indeed trying to move or resize it — and so the crash that was regularly happening, instead, was unwelcome. We’ve fixed this. Here’s to properly-sized screens!
  • We’ve fixed several accessibility issues. Making Slack more accessible is a continuous journey, and we’re quite grateful that you’re along for the ride!

Slack 4.13.0-beta2

2021년 1월 8일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.13.0-beta1

2021년 1월 5일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.12.0-beta1

2020년 11월 30일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.11.0-beta2

2020년 11월 4일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.11.0-beta1

2020년 10월 27일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.10.0-beta2

2020년 9월 23일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.9.0-beta3

2020년 8월 25일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.9.0-beta2

2020년 8월 13일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.9.0-beta1

2020년 8월 11일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.8.0-beta1

2020년 7월 10일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.7.0-beta1

2020년 6월 3일

새로운 기능

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.

Slack 4.6.0-beta1

2020년 5월 11일

새로운 기능

  • Batten the hatches! The app sandbox is now enabled for all web content. This is a fancy way of saying we’ve dialed up the security of the app. It wasn’t unsafe before, but it’s double safe now.
  • A preference that allows you to choose a unique save location per download, instead of choosing a folder for all of them. For the choosy types.

버그 수정

  • Downloading app updates is less prone to timing out on slow networks, as we’ve extended the timeout to something reasonable.
  • The Close button has returned to its rightful place on notifications, for all your dismissing needs.
  • If you found yourself, in some distant past, trying to start a song on Spotify with your keyboard’s play button, and it did not respond to your command while Slack was front and center, pesky hardware media keys were the problem. And this version is the cure.
  • The app should be less spicy to your CPU when you’re viewing certain network error pages.
  • When a download completes, we’ll show an in-app prompt rather than a bothersome system notification.

Slack 4.5.0-beta3

2020년 4월 8일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.5.0-beta2

2020년 3월 26일

새로운 기능

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.
  • Our spell checker has been swapped out for a newer model that’s faster, leaner, and capable of fixing your typos in… wait, can this be right? “Multiple languages at the same time”! Open the “Language & Region” preferences to choose your languages. And for whoever it is out there requires that functionality: our hats are off to you. We can barely type in one language right now.

Slack 4.4.1-beta1

2020년 3월 20일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.4.0-beta3

2020년 2월 28일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.3.3-beta1

2020년 1월 31일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.3.2-beta2

2020년 1월 14일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.3.0-beta1

2019년 12월 6일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.2.0-beta2

2019년 11월 15일

새로운 기능

  • Our newest, fastest, best-performing, shiniest, most nutritious and delicious version of Slack is now fully rolled out, so that’s the one you’re now using. Brilliant.
  • Like zooming in and out? Use a numpad? Great news. You can now do these things, on that.

버그 수정

  • Notifications looked weird if your workspace name was long. Now, no matter your team name, notifications look lovely.
  • Some messages were being marked as read when Slack was hidden behind applications, or not visible on screen. Now we won’t mark it as read until you’ve actually seen it. Which seems fair.
  • Using three finger swipes to navigate channel history on touchpad now works again. And for those who never knew it could work in the first place: it does!

Slack 4.1.2-beta1

2019년 10월 15일

버그 수정

  • Long workspace names now no longer appear as incredibly long in menus.
  • Spellchecker stopped working for a small count of users, leading to a shorp uptick in avoidabull erratz. With spellcheck now fully back online for those users, any remaining typos are officially not our fault.
  • Slack menus should now be showing up at the right language (meaning the one that is right for you).

Slack 4.1.0-beta5

2019년 9월 11일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.1.0-beta3

2019년 9월 2일

새로운 기능

  • Thanks to a few tweaks to the engine, a polish of the pistons, and recalibrated valves, the app should be running smoother and faster, than before.
  • Spellcheck, revamped, is now a much better version of its old self (and back on Linux, to boot) — now it supports Greek, Portuguese and British English. So now spelling correctly should come more naturally to us all (which is good, because “correctly” can be a difacult word to spell).

버그 수정

  • After uploading a video into Slack some found it would give an infinite circle of loading, but not play, which was never our plan. Now: it works! It plays; no more circle! Because, it turned out, all circ and no play made Slack a null ‘ploy.

Slack 4.0.3-beta2

2019년 8월 22일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.0.2-beta1

2019년 7월 24일

새로운 기능

  • A pesky leak involving in-channel videos has been plugged.

Slack 4.0.1-beta2

2019년 7월 18일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.0.0-beta2

2019년 6월 17일

새로운 기능

  • Slack is now a little faster, thanks to a few small but important changes.
  • Admins now have a more stable mechanism to stay in control of when and how the app updates.

버그 수정

  • Dragging and dropping now drops less frequently, and is consequently less of a drag.
  • Resetting the app data now works better (should that be something you need to do).
  • For those in multiple workspaces, the sidebar is now neater, with your icons in a more pleasing line.
  • Hardware acceleration can now be turned off without foregrounding Slack. If that means something to you, you'll know it's good. If it doesn't — it's still good (and thank you for reading).
  • We'll no longer bounce the the icon in dock if DND is enabled. DND means DND.
  • We now are better at explaining why we ask for permissions to update Slack… though having improved stability, we should also now ask less frequently.
  • Notifications sounds on mac used to not play all the time. They now do. All of them. But not at once.
  • Your customized Slack shortcuts on macOS now work as you expected. Apologies that they ever did not.

Slack 3.4.2-beta4

2019년 5월 21일

새로운 기능

  • Just as day follows night and winter gives way to spring, so have we updated Electron to 4.2.1

버그 수정

  • The push notification time between desktop and mobile has been changed for the better.
  • Like stability? Us too. So we tweaked things, and now everything is more stable. In our app.

Slack 3.4.1-beta3

2019년 4월 18일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 3.4.0-beta1

2019년 3월 28일

버그 수정

  • Launch (and Hide) on Login now works better than once it did. Where by "once" we mean "five minutes ago before you updated your version of Slack".
  • Our Slack app icon was missing smaller icon sizes, which was both problematic and aesthetically bad. It now renders as it should.
  • Slack would occasionally crash while you were restarting your computer. We looked at the bug causing this, turned it off and on again, and now it works. Technology!
  • Some people were seeing sidebar icons from other teams they were signed into instead of the icons they were expecting. They will now show correctly.
  • Any keyboard and cursor actions you may have experienced behaving badly have been shown the error of their ways.

Slack 3.3.8

2019년 3월 4일

버그 수정

  • We’ve made some additional tweaks to our new sign-in and sign-out flows.

Slack 3.3.8-beta1

2019년 2월 12일

새로운 기능

  • In a slight change to the way you sign in on desktop, you'll now sign in in the browser rather than directly inside the app.

버그 수정

  • The new app icon was looking a little fuzzy on some docks, which simply wouldn't do. It should be much crisper now.
  • Equally, the new loading animation was looking a little stretched, or a little squished, depending on how you looked it. It's now practically perfect in every way.
  • If you have had problems logging in using SSO (single sign-on), you should no longer encounter those problems.
  • We fixed a problem wherein the "Open the Slack App" button in the browser did not, in fact, open the app. Honestly: it had *one* job. It now performs that job.

Slack 3.3.7

2019년 1월 16일

새로운 기능

  • From today, you'll notice a shiny new app button that matches our new logo. You can read more about it on our blog at SlackHQ.com. Change! Everyone loves it. (Having said that, nothing about Slack or how you use it has changed. Just the button.)

Slack 3.3.4

2019년 1월 10일

버그 수정

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in.
  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. Please copy and paste to your heart's content.
  • Several crashes — occurring rarely, and seemingly randomly, on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • When downloading particular audio or video files from Slack, the download window will no longer misbehave or look weird.
  • If you were running macOS Mojave, we sometimes wouldn’t ask you for permissions for microphone and video even though we needed to, which meant we couldn’t use them. We now will and can (with your blessing, of course).

Slack 3.3.4-beta3

2018년 12월 12일

버그 수정

  • Notification sounds, which are meant to make a sound when you have a notification, were not doing that. They now are, once more.

Slack 3.3.4-beta2

2018년 11월 16일

버그 수정

  • A few connectivity issues caused by PAC (proxy auto-configuration) files, are issues no longer. Because we fixed them! Hurrah. Now on to the next million things.

Slack 3.3.4

2018년 10월 16일

버그 수정

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. Please copy and paste to your heart's content.
  • Several crashes — occurring rarely, and seemingly randomly, on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • When downloading particular audio or video files from Slack, the download window will no longer misbehave or look weird.
  • If you were running macOS Mojave, we sometimes wouldn’t ask you for permissions for microphone and video even though we needed to. We now will.

Slack 3.3.3

2018년 10월 1일

버그 수정

  • All updates are important, of course. This one contains security updates, and as we know, they’re the most important kind of all.

Slack 3.3.0

2018년 7월 31일

새로운 기능

  • If you're having graphical issues, you can now use the "Disable Hardware Acceleration” in preferences to make things better.

버그 수정

  • Overall, stability of the app has been improved, thanks to a bevy of bug fixes.
  • We appreciate it when you report issues — so we've improved the diagnostic reporting tools so that we can analyze them, and fix them, faster.
  • Having multiple windows open sometimes led to you getting duplicate notifications at once. Whatever the message, it should now just be one ping per tool for y'all, one click to find them.
  • Color profiles being slightly different in 3.2.0 may have caused a little flicker, which should now have been extinguished.
  • The spellcheck, having had its logic tweaked, to be better at spellchecking, is now a lot bitter at chicken for erroneous spilling ersatz. In Slack.
  • When you download something, we're now better at telling you so.
  • In fact, notifications in general are noticeably more reliable now, too.
  • One particular bug causing the app to crash upon launch has been squished. There may be more. But when we find them, we'll fix those too.

Slack 3.2.0

2018년 4월 26일

새로운 기능

  • Myriad improvements for the people of Enterprise Grid, including quicker Quick Switching, better proxy support, and direct message draft syncing across multiple workspaces (meaning that whichever workspace you started typing that message in, you can finish in another.)

버그 수정

  • Unread badges were occasionally unreliable or inconsistent, so we tweaked a few doohickeys to improve them. It worked.
  • Smoothed some wrinkles in the loading of Slack calls and boosted general under-the-hood call performance while we were in there.
  • We tinkered with the workspace sign-in flow, updating how we handle errors and improving magic link support.
  • Copying email links now does what you’d expect (as long as you were expecting it to copy the email link. If you were expecting it to do something like file your taxes for you, you are still out of luck).
  • Slack will no longer interrupt macOS when restarting or shutting down.
  • After changing displays, pinch-to-zoom gestures will no longer insist on continuing to zoom the app when you pinch.
  • Twelve crashes have been fixed. Yes. 12. If you were unlucky enough to experience the full dozen, please accept a) this imaginary medal and b) our sincere apologies.

Slack 3.1.1

2018년 4월 6일

버그 수정

  • We got so excited about your emoji we kept requesting them, particularly at the moment you switched channels. This caused all manner of slowness. We've since bottled our enthusiasm, and now request emoji exactly one (1) time.

Slack 3.1.0

2018년 2월 15일

새로운 기능

  • We’re using a new font for Japanese. It’s clearer, more legible, and goes well with aubergine. (Which is is the default color of your sidebar. As well as a vegetable.)
  • Sometimes Slack takes too long to start up. If that happens, you’ll now see a link with some helpful troubleshooting ideas.
  • When a file’s done downloading, a new notification will dutifully let you know.
  • If you’ve asked Slack to launch right when your computer turns on, Slack now does so much more quietly — with less fanfare, and fewer loading screens.

버그 수정

  • Badges about unread messages would linger on the dock icon, even after said messages had been read. These badges will linger no more.
  • Slack would occasionally crash when it wasn’t allowed to put files in the Temp folder. Now, it will simply use the Downloads folder, instead.
  • Some users who clicked on a magic link were not taken to their workspace. We have set our cauldrons to a slow simmer and magic links should now work as expected.
  • When trying to connect via a proxy, Slack simply refused to load. No longer!
  • Now you can download a file from Slack, delete it, and then download it again. If that seems like the way the Slack should’ve always worked, well, you aren’t wrong. But now it actually does.
  • Right clicking “something” and choosing “Search with Google” had a tendency to search for “so”, “me”, or “thing.” It will now search for the entire text. So if you really do want to Google “something” (or something else), we’ll have your back.
  • While operating in the background, Slack would sometimes keep notifications to itself. Sharing is caring, and you should now receive notifications as normal.
  • Quitting Slack while the app is full screen will no longer vanish the title bar.
  • Too many text substitutions would cause Slack to perform poorly. You can now use text replacement to your heart’s content.
  • Interacting with a notification will cause it to disappear, and not hang around indefinitely.
  • A subtle gray border on the right edge of the window has been replaced with a subtler, invisible gray border.

Slack 3.0.5

2018년 1월 15일

버그 수정

  • An important security update. Security updates are always important. This is one of those.

Slack 3.0.2

2017년 12월 19일

버그 수정

  • We undid changes that have been causing some people to occasionally miss notifications with 3.0.0. You will now miss nothing. Unless you want to.
  • Clicking on and replying to notifications is now also more reliable.
  • macOS 10.13 High Sierra has a bug that impacts some 2012-2013 MacBook Pros, causing display problems with Slack. We have a temporary fix for these devices that may make performance slightly worse, but will at least avoid flickering and graphics glitches. Performant AND non-glitchy is the next step.

Slack 3.0.0

2017년 10월 27일

새로운 기능

  • When you’re in a lot of workspaces, the app now uses much less memory, and starting up is faster, to boot.
  • And flipping between those workspaces is now faster. Not super-sonic, but certainly somewhere between a jiffy and lickety-split.
  • We shunted the sign-in page out of the app — it's now rerouted to a new window, for reasons of reliability.
  • A new-fangled lock badge subtly lets you know which workspaces you're currently signed out of. Or of which you're currently signed out. Either way.
  • Our start up screen, spruced-up and slimmed-down, is worth a gander — as is the helpful way that dates now stick to the top of a channel while scrolling through messages. Though if you don't notice them, but quietly feel a little bit happier for reasons you can't put your finger on, that's cool too.

버그 수정

  • It’s been a long time coming but brings us joy to say: 100% less reloading during drag and drop. How much? 100%. That's all the percents, people. Sorry about the previous frustration.
  • For those encountering a screen claiming "Something’s not working", it turns out the main thing not working was this screen: it is no more.
  • If you kept the app running for a long time, you might be on the receiving end of two consecutive updates. Now good things come to those who wait, one-at-a-time, as is proper.
  • The sidebar now scoots considerately out of the way when viewing full-screen video.
  • We fixed exiting full-screen video when pressing the aptly-named “Escape” key.
  • The blackout caused by a window being closed while full-screen, with one request confoundingly eclipsing the other, has been sunsetted.
  • Found: One missing Ctrl-1 / Cmd-1 hotkey. Please call 1-800-SLACKME to claim. Don't actually call that. It doesn't do anything. Unlike the hotkey (now).
  • Should you forget what app you’re using, the About Slack window is all new and loads much faster than before.
  • Scrolling through messages is flicker-free.
  • There are now no more crashes in High Sierra when starting up the app.
  • Composing text in an IME (for Chinese, Japanese, and Korean customers) no longer inserts zero-width spaces; in other words, it’s blank-box-free.
  • The diacritics menu – the place where the alphabet goes to try on different hats and accents – no longer adds a duplicate letter to your input once you've chosen the one you want. We've said it before, but this time we really mëean it.
  • Pinch-to-zoom gestures could, sometimes, tragically, irreversibly zoom. You can now make things on your screen smaller again without resorting to moving your computer far away.
  • The popup that appears when you look up the definition of a word has been realigned to make more sense.
  • And finally, sometimes selecting text in the search box would move the window around. You could say… it was a bit of a drag.
  • ( •_•)
  • ( •_•)>⌐■-■
  • (⌐■_■)

Slack 2.8.0

2017년 9월 6일

새로운 기능

  • Support for a top secret, very hush-hush, highly classified and very exciting new feature that we wish we could call by name, but we cannot.
  • All mentions of “team” have been changed to “workspace” when referring to the app, though not when referring to the people in it. You create a workspace. You invite people from your team. Simple!

버그 수정

  • Fixed: A few rare crashes when making a call and/or screen sharing on a call are now, we believe, on the brink of extinction - or possibly, we hope, gone forever.
  • Fixed: An issue where the app would hang if your OS reported that you were in certain timezones
  • Fixed: You may have been running into a Something's Not Working screen when waking your computer from sleep. Turns out the thing not working was that. So we fixed it.

Slack 2.7.1

2017년 8월 15일

버그 수정

  • You're nearly finished signing in when suddenly – bonk – you're brought back to the first page. Hey, what gives? Please accept our apologies and, in this version, 100% less bonking.
  • Entering characters from the accent menu no longer inserts an extra character. Voilà señorita: that souffleé is now an (edible) soufflé.

Slack 2.7.0

2017년 7월 24일

새로운 기능

  • The app now stores some login information on the keychain. So if a passerby requests permission (a dialog, not a stranger), do try and approve it.
  • File downloads are now pausable and – in perhaps a master stroke of matchmaking – resumable too.
  • A bevy of changes to make the app more keyboard navigable.
  • We’ve adjusted the app icon, but just a skosh. Putting our best foot forward.
  • Should the worst happen and the app fail to load, you'll see a less dreadful error page and perhaps even a code you can share.

버그 수정

  • Like an electrically-motivated vampire was Slack to your laptop’s battery. Put down the garlic; leave the stakes at home: we’ve done the slaying on our end.
  • If you’ve set the app to start hidden in your system login items, it will listen to you.
  • In a similar vein, if you send a reply from an alert-style notification, your teammates will hear you.
  • We spliced some wires we shouldn’t have, causing a loading screen to flash briefly after signing into a team. Now it’s as it should be.
  • The team sidebar is no longer touch-challenged. Tap, flick, and drag teams to your heart’s content.
  • Cancelling a running download is 38% less crashy. For when you decide you didn’t need that third gif after all.

Slack 2.6.3

2017년 6월 2일

버그 수정

  • Sometimes if you changed networks, we used to rouse from sleep in a bit of a daze, greeting you with a blank screen. Now, we awaken bright-eyed and bushy-tailed. Or at the very least, with your team displayed.
  • Where, in rare cases, some external links didn't end up pointing to the right place when you clicked them, they now do.
  • Video playback should now be much smoother, and nicer to your network.
  • On certain keyboard layouts, hitting backspace didn't actually delete the last character, which was a surprise, but a surprise of the lesser kind - there is now one fewer lesser surprise.

Slack 2.6.2

2017년 5월 17일

버그 수정

  • Unexplainably, context menus and spell-check stopped working in some teams. OK: we have an explanation but we'd rather not discuss it. It's embarrassing. Rest easy knowing that it's fixed here.
  • We found – and cast out – the culprit behind high resource usage while the app's sitting idle.

Slack 2.6.1

2017년 5월 1일

버그 수정

  • If you were experiencing issues making calls on macOS 10.10, you should no longer. Update and keep calling.

Slack 2.6.0

2017년 4월 20일

새로운 기능

  • We revamped video calls, making the experience more intuitive, and more attractive. As a bonus, they're more resource efficient and now let you change audio devices during a call. If that's the kind of thing you need to do.

버그 수정

  • We paved over a series of potholes that were strewn about the app, making crashes far less likely.
  • Should you ever wish to say goodbye to one of your teams, a right-click > Remove from the sidebar will do the trick now more reliably than before.
  • Switching teams using the numbered shortcuts is noticeably faster. We would say "37%" if we were forced to put a number on it. Fortunately, we aren't, and we won't.
  • Opening a context menu won't freeze videos or gifs playing in the app.
  • We dusted off the cobwebs in the app menu and composted a few menu items that weren't useful when signed into one team.
  • The default window size is a smidgen larger. You won't notice, because your window will keep being the same size it's always been. That's just the way it is, and we don't want it to change.
  • Our spellchecker would occasionally mark correctly spelled words as incorrect. It had ONE job. It now performs it.

Slack 2.5.2

2017년 3월 9일

버그 수정

  • We made the act of signing in more reliable for teams using SSO.
  • For the times when Slack just... doesn't: try Help > Clear Cache and Restart. It has all the nougaty goodness of Reset App Data, without the stale aftertaste of losing your teams.

Slack 2.5.1

2017년 2월 14일

새로운 기능

  • The way we load teams you don’t view often has been changed to improve the memory footprint of the app. One day, it will be a pitter patter of tiny footprints. For now, it’s a tad slower, a little less hefty, and a lot more attractive. Think “brontosaurus in a nice hat.”
  • Folks consistently unable to load the app will now be greeted by a troubleshooting page that offers suggestions on making their situation better. (Spoiler: it's usually to do with over-zealous antivirus software).
  • Those pasting text with style into a Post then finding their text to have "no style" can now Paste & Match Style under the Edit menu.
  • You can see our Help Center documentation in – of all places – the Help menu. The almost over-intuitively named Open Help Center item will be your friend.

버그 수정

  • Fixed: Waking Slack after hibernation or a system crash occasionally found all your teams missing. Thank you for your patience, and sorry for the inconvenience; it no longer should.
  • Fixed: Some bold explorers moved their user profile off of the default drive and started the app to find nothing but a cryptic error message. We weren't prepared for this boldness, but have since girded our loins. Fine, explorers: Set your profiles free.
  • Fixed: A rare bug where team icons shuffled out of formation in the sidebar. They're more stoic and sticky and as a bonus, rearranging them is smoother.
  • Fixed: Customers typing in languages that use IME composition (Korean, for example) will find that the message input is 82% stickier.