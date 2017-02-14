Slack pour Mac (Bêta) - Notes de mises à jour

Slack 4.49.75

12 mars 2026

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.48.95

19 février 2026

Corrections de bogues

  • Nous avons fait un petit nettoyage, rangé les dossiers et éliminé la moindre donnée inutile. Un brin de ménage n’a jamais fait de mal. Tout est en ordre désormais !

Slack 4.48.94

18 février 2026

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.48.93

16 février 2026

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.48.92

12 février 2026

Corrections de bogues

  • Nous avons beaucoup de travail ces jours-ci, mais il nous est difficile d’en dire plus. Cette semaine, Slack est ainsi à l’image d’un canard qui nage dans une rivière : sous l’eau, il agite ses pattes avec force, mais à la surface il semble glisser naturellement en suivant le courant.

Slack 4.48.90

6 février 2026

Corrections de bogues

  • Vous avez déjà eu le sentiment que rien n’avance, mais en y repensant plus tard, vous vous rendez compte que c’était tout le contraire ? C’est le cas de l’application cette semaine.

Slack 4.47.72

12 décembre 2025

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.47.69

3 décembre 2025

Corrections de bogues

  • Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !

Slack 4.47.65

24 novembre 2025

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.47.59

29 octobre 2025

Corrections de bogues

  • Les bugs ont été neutralisés, les performances améliorées, le travail a repris et le résultat était au top. Profitez de Slack de manière responsable.

Slack 4.46.104

15 octobre 2025

Corrections de bogues

  • Tous les bugs corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués ici. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’application s’est améliorée.

Slack 4.46.101

1 octobre 2025

Corrections de bogues

  • Petit rappel pendant que vous vaquez à vos occupations : le monde est un endroit unique parce que vous en faites partie... Ah et sinon, aucun changement majeur à signaler sur l’application cette fois-ci. À vos messages !

Slack 4.46.99

18 septembre 2025

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.46.95

5 septembre 2025

Corrections de bogues

  • Nous avons effectué un grand nettoyage de printemps dans le code pour que tout soit fluide. Résultat : un Slack nickel !

Slack 4.45.69

19 août 2025

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.45.68

13 août 2025

Corrections de bogues

  • Nous avons effectué un grand nettoyage de printemps dans le code pour que tout soit fluide. Résultat : un Slack nickel !

Slack 4.45.65

30 juillet 2025

Corrections de bogues

  • Nous avons effectué un grand nettoyage de printemps dans le code pour que tout soit fluide. Résultat : un Slack nickel !

Slack 4.45.64

18 juillet 2025

Corrections de bogues

  • Toute mise à jour, même infime, est importante. Certaines ne bouleversent pas votre vie, certes, mais cela ne remet pas en question leur utilité. Cette mise à jour en est le parfait exemple.

Slack 4.45.60

9 juillet 2025

Corrections de bogues

  • Petit rappel pendant que vous vaquez à vos occupations : le monde est un endroit unique parce que vous en faites partie... Ah et sinon, aucun changement majeur à signaler sur l’application cette fois-ci. À vos messages !

Slack 4.45.52

25 juin 2025

Corrections de bogues

  • Les bugs ont été neutralisés, les performances améliorées, le travail a repris et le résultat était au top. Profitez de Slack de manière responsable.

Slack 4.44.65

5 juin 2025

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.44.63

23 mai 2025

Corrections de bogues

  • Tous les bugs corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués ici. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’application s’est améliorée.

Slack 4.44.61

20 mai 2025

Corrections de bogues

  • Petit rappel pendant que vous vaquez à vos occupations : le monde est un endroit unique parce que vous en faites partie... Ah et sinon, aucun changement majeur à signaler sur l’application cette fois-ci. À vos messages !

Slack 4.44.60

14 mai 2025

Corrections de bogues

  • L’application est objectivement mieux aujourd’hui qu’hier. C’est un fait scientifique incontestable. Nous vous remercions de vous tenir au courant.

Slack 4.44.59

2 mai 2025

Corrections de bogues

  • Vous avez déjà eu le sentiment que rien n’avance, mais en y repensant plus tard, vous vous rendez compte que c’était tout le contraire ? C’est le cas de l’application cette semaine.

Slack 4.43.52

9 avril 2025

Corrections de bogues

  • Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !

Slack 4.43.51

31 mars 2025

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.43.49

19 mars 2025

Corrections de bogues

  • Nous avons poli certaines aspérités de l’appli pour éviter que vous vous blessiez avec une écharde numérique. Vous n’avez jamais entendu parler d’ « écharde numérique » ? Peu importe, vous n’avez plus à vous en soucier.

Slack 4.43.44

10 mars 2025

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.43.43

6 mars 2025

Corrections de bogues

  • Nous avons fait un petit nettoyage, rangé les dossiers et éliminé la moindre donnée inutile. Un brin de ménage n’a jamais fait de mal. Tout est en ordre désormais !

Slack 4.42.120

12 février 2025

Nouveautés

  • Starting with this version, Slack has changed our company registration in the MacOS desktop signing certificate from SLACK TECHNOLOGIES INC to SLACK TECHNOLOGIES, LLC following a similar change to our Windows desktop signing certificate in 2023. This change has been updated with our certificate registrar, and SLACK TECHNOLOGIES, LLC is the valid and correct publisher for new versions of Slack. If you’re suddenly seeing Slack being flagged by anti-virus software, the new binary and publisher name may need to be allowlisted by your company’s security policies. Many thanks for your understanding!

Slack 4.42.117

30 janvier 2025

Corrections de bogues

  • Modifications mineures et petits réglages dans l’application. Nous vous remercions de vous tenir au courant des nouveautés. Si vous rencontrez le moindre problème, faites-le-nous savoir en nous envoyant un message à feedback@slack.com.

Slack 4.42.115

15 janvier 2025

Corrections de bogues

  • À l’instar d’un joggeur qui améliore son temps petit à petit, cette mise à jour est modeste mais importante. Plus rapide et plus légère, l’appli s’améliore encore et toujours !

Slack 4.41.105

5 décembre 2024

Corrections de bogues

  • Aucun correctif majeur à signaler cette semaine, mais il y en aura forcément d’autres à l’avenir. Notre but n’est pas d’introduire des bugs, bien sûr, mais les ajustements, les erreurs et les corrections font partie du processus de développement. Nous espérons que vous appréciez l’expérience, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez actuellement.

Slack 4.41.104

27 novembre 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons beaucoup de travail ces jours-ci, mais il nous est difficile d’en dire plus. Cette semaine, Slack est ainsi à l’image d’un canard qui nage dans une rivière : sous l’eau, il agite ses pattes avec force, mais à la surface il semble glisser naturellement en suivant le courant.

Slack 4.41.98

14 novembre 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.41.97

24 octobre 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.41.96

22 octobre 2024

Nouveautés

  • À partir de la version 4.41, Slack pour macOS sera également disponible au format PKG. Veuillez consulter https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS pour en savoir plus.

Corrections de bogues

  • Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !

Slack 4.41.92

16 octobre 2024

Nouveautés

  • Starting with version 4.41, Slack for macOS will also be available in PKG format. Please see https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS for more details.

Corrections de bogues

  • Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !

Slack 4.41.90

8 octobre 2024

Corrections de bogues

  • Merci d’avoir mis à jour votre application ! Les derniers changements effectués sont difficiles à résumer, mais nous faisons tout pour nous assurer que l’application fonctionne aussi bien que possible. Un petit pas pour Slack…

Slack 4.40.133

2 octobre 2024

Nouveautés

  • Starting with version 4.40.128, Slack for macOS will also be available in PKG format. Please see https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS for more details.

Slack 4.40.128

10 septembre 2024

Corrections de bogues

  • Rien de particulier à signaler cette semaine. Rien d’insignifiant non plus, d’ailleurs. Nous sommes quand même occupés, cela dit… Nous travaillons en coulisse, ce qui ne se voit pas. Comme ça, tout sera prêt pour la prochaine mise à jour.

Slack 4.40.126

5 septembre 2024

Corrections de bogues

  • Tous les bugs corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués ici. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’application s’est améliorée.

Slack 4.40.120

21 août 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.40.114

9 août 2024

Corrections de bogues

  • Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !

Slack 4.40.113

7 août 2024

Corrections de bogues

  • Nous n’avons rien de particulier à souligner à propos de cette version, mais nous vous remercions de continuer à vous tenir au courant.

Slack 4.39.95

25 juillet 2024

Corrections de bogues

  • Tous les bugs corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués ici. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’application s’est améliorée.

Slack 4.39.90

3 juillet 2024

Corrections de bogues

  • L’application est objectivement mieux aujourd’hui qu’hier. C’est un fait scientifique incontestable. Nous vous remercions de vous tenir au courant.

Slack 4.39.88

12 juin 2024

Corrections de bogues

  • Les utilisateurs de macOS Monterey et des versions ultérieures qui utilisaient la version App Store de Slack ont remarqué qu’ils ne pouvaient pas partager leur écran. Ils recevaient des invites pour activer les autorisations au niveau du système longtemps après qu’elles aient été accordées. Nous vous prions de nous excuser de vous avoir inondés de demandes d’autorisations (on ne le refera pas). Vous voulez en savoir plus ? Accédez à notre centre d’assistance : https://slack.com/help/articles/29407960918291.

Slack 4.39.81

3 juin 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.38.125

15 mai 2024

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.38.121

8 mai 2024

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.38.115

17 avril 2024

Nouveautés

  • Dites bonjour à Slack AI ! Notre tout nouvel ensemble d’outils d’IA générative vous permet d’optimiser l’efficacité de vos recherches, de résumer les conversations instantanément, et bien plus encore. Rendez-vous dans notre Centre d’assistance pour découvrir comment vous pouvez mettre Slack AI à votre service : https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 4.38.108

9 avril 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.37.101

3 avril 2024

Corrections de bogues

  • Rien à signaler cette fois-ci. Du moins, rien de visible mais il se passe beaucoup de choses en coulisses. Nous travaillons dur pour améliorer Slack, mais il s’agit cette fois d’un travail en coulisses.

Slack 4.37.94

14 mars 2024

Corrections de bogues

  • Rien de particulier à signaler cette semaine. Rien d’insignifiant non plus, d’ailleurs. Nous sommes quand même occupés, cela dit… Nous travaillons en coulisse, ce qui ne se voit pas. Comme ça, tout sera prêt pour la prochaine mise à jour.

Slack 4.37.93

13 mars 2024

Corrections de bogues

  • L’application est objectivement mieux aujourd’hui qu’hier. C’est un fait scientifique incontestable. Nous vous remercions de vous tenir au courant.

Slack 4.37.84

21 février 2024

Corrections de bogues

  • Le partage d’écran au cours d’un appel d’équipe sur macOS 14.4 ne provoquera plus d’alerte système pour autoriser Slack à capturer votre écran et votre audio.

Slack 4.37.77

12 février 2024

Corrections de bogues

  • Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !

Slack 4.36.140

24 janvier 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.36.138

9 janvier 2024

Corrections de bogues

  • Tous les bugs corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués ici. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’application s’est améliorée.

Slack 4.36.136

21 décembre 2023

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.36.134

6 décembre 2023

Corrections de bogues

  • Nous n’avons rien de particulier à souligner à propos de cette version, mais nous vous remercions de continuer à vous tenir au courant.

Slack 4.36.122

1 décembre 2023

Corrections de bogues

  • L’application est objectivement mieux aujourd’hui qu’hier. C’est un fait scientifique incontestable. Nous vous remercions de vous tenir au courant.

Slack 4.35.130

22 novembre 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.35.126

1 novembre 2023

Corrections de bogues

  • Rien de particulier à signaler cette semaine. Rien d’insignifiant non plus, d’ailleurs. Nous sommes quand même occupés, cela dit… Nous travaillons en coulisse, ce qui ne se voit pas. Comme ça, tout sera prêt pour la prochaine mise à jour.

Slack 4.35.121

19 octobre 2023

Corrections de bogues

  • Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !

Slack 4.35.120

12 octobre 2023

Corrections de bogues

  • Les bugs ont été neutralisés, les performances améliorées, le travail a repris et le résultat était au top. Profitez de Slack de manière responsable.

Slack 4.35.118

11 octobre 2023

Corrections de bogues

  • La cohabitation entre Slack et les machines virtuelles était plutôt tendue, donnant lieu à de véritables incidents diplomatiques. Cette mise à jour devrait mettre fin aux hostilités.

Slack 4.35.111

28 septembre 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.34.121

28 septembre 2023

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.34.119

12 septembre 2023

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.34.115

5 septembre 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.34.104

16 août 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.34.92

2 août 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.33.84

24 juillet 2023

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Bientôt disponible

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

19 juin 2023

Corrections de bogues

  • Intelligent quips often contain depth of thought, but that's not what we mean when we say that smartquotes were presenting a problem for deep links. Punctuation will no longer affect the punctuality of your deep link updates.
  • Good governance is all about removing roadblocks, which is why we've retooled the sign-in flow for GovSlack. Now when you sign in to a government workspace for the first time, we'll automatically restart the app in Gov mode (instead of kicking you back to the login page). Your Slack dollars at work!
  • Did you know that clicking on a banner notification will take you directly to the message that triggered it? Had you noticed that recently this feature stopped working? May we make you aware that this is now fixed? Shall we stop writing in rhetorical questions?

Slack 4.33.69

8 juin 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.33.60

31 mai 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.32.126

22 mai 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.32.122

1 mai 2023

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.32.119

17 avril 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.31.155

27 mars 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.31.152

20 mars 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.31.150

15 mars 2023

Nouveautés

  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11906214948755

Corrections de bogues

  • Double-clicking on the title bar now maximizes all Slack windows, not just the main one. Please enjoy this expansive change.
  • Ever navigate away from Slack during a huddle, then have trouble finding that window again? Clicking the dock icon will now focus your last-active window, bringing that hidden huddle out of hiding.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.31.145

6 mars 2023

Slack 4.30.88

13 décembre 2022

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.29.149

14 novembre 2022

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.29.144

24 octobre 2022

Corrections de bogues

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.29.141

5 octobre 2022

Corrections de bogues

Slack 4.28.184

27 septembre 2022

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.28.182

20 septembre 2022

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations importantes de sécurité. La mise à jour est fortement recommandée.

Slack 4.28.171

24 août 2022

Nouveautés

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Corrections de bogues

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.28.163

10 août 2022

Corrections de bogues

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Bientôt disponible

  • Heads-up: We’ll be deprecating certain older versions of Slack on Sept. 1 in order to continue supporting newer operating systems. Please visit the Help Center for more information: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.27.154

14 juin 2022

Nouveautés

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

Corrections de bogues

  • If you’re in a locale that does not use the default system string encoding on Mac, opening certain file types would cause a crash in a native dependency that tries to interpret a string passed to it as the system default string encoding. If that doesn’t mean anything to you, well don’t worry because we fixed it.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.27.150

2 juin 2022

Slack 4.26.1

4 mai 2022

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.26.0

25 avril 2022

Corrections de bogues

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.26.0-beta2

11 avril 2022

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.26.0-beta1

1 avril 2022

Corrections de bogues

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Slack 4.25.0

24 mars 2022

Nouveautés

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Corrections de bogues

  • We discovered that under very specific circumstances (stars being aligned, barometric pressure being just so, looking in a mirror and saying “Slackbot” 3 times), Active Directory users were ending up with a backslash in their Home directory, which was preventing the app from launching. However it happened, all slashes are welcome at the party, so Slack will run as expected now.

Slack 4.25.0-beta1

16 mars 2022

Nouveautés

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Slack 4.24.1

10 mars 2022

Nouveautés

  • If you've been wanting to use a virtual camera on a video call in Slack, well, now you can! Plug in a custom video feed from your computer, or use a fancy digital camera for crystal clear picture. Daguerreotypes and hand-cranked movie cameras are not supported as input sources at this time.

Corrections de bogues

  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.24.0-beta1

3 février 2022

Slack 4.23.1-beta1

12 janvier 2022

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.23.0

7 décembre 2021

Corrections de bogues

  • Those on MacOS 12 reported that notification sounds were still coming through despite Notification Sounds being set to “None.” We have updated the internal logic to the more explicit “None, not under any circumstances, not even if it’s very important, never, not once, nil, absolutely not.” We hope it takes the hint.
  • Some external URLs were occasionally launching within the Slack app window, but will now load in your default web browser, as is proper. Slack cannot have a little web page, even as a treat.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.23.0-beta1

22 novembre 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.22.0

8 novembre 2021

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.22.0-beta1

28 octobre 2021

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.21.1

25 octobre 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.21.0

20 octobre 2021

Corrections de bogues

  • We were occasionally displaying a message letting you know you had been removed from the desktop beta. However, some of you had never been part of the beta in the first place. We will no longer remind you of things that you are not, or when it is not your birthday, or when there is no update to the app.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.21.0-beta1

23 septembre 2021

Corrections de bogues

  • We were occasionally displaying a message letting you know you had been removed from the desktop beta. However, some of you had never been part of the beta in the first place. We will no longer remind you of things that you are not, or when it is not your birthday, or when there is no update to the app.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.20.0

20 septembre 2021

Nouveautés

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

Corrections de bogues

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.20.0-beta1

7 septembre 2021

Slack 4.19.0

11 août 2021

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations importantes de sécurité. La mise à jour est fortement recommandée.

Slack 4.19.0-beta1

29 juillet 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.18.0

14 juillet 2021

Corrections de bogues

  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.
  • When the app was told to launch on login but remain hidden, it took those instructions a little too seriously, playing hide-and-seek when it should not. That which was hidden was sought, and the app window will now politely reveal itself when you want.

Slack 4.18.0-beta3

8 juillet 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.18.0-beta1

22 juin 2021

Corrections de bogues

Slack 4.17.0

3 juin 2021

Nouveautés

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.17.0-beta1

26 mai 2021

Slack 4.16.0

4 mai 2021

Corrections de bogues

  • Depending on your zoom level, we weren’t always showing the password field when authorizing the use of a proxy. This, by proxy, made for an unpleasant overall experience within Slack.
  • Images and notifications were sometimes sharing real estate...inelegantly. We have given them both a talking-to, and they have agreed to joint custody of that section of the screen.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.16.0-beta1

25 avril 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.15.0

12 avril 2021

Corrections de bogues

  • In the Mac app, certain error screens made it very hard to find the part of the window that allowed you to click and drag. To be fair, entire genres of computer games have been built around hard-to-find click targets. Slack, however, is not a game of this genre — so we’ve made the clickable area a bit wider.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.15.0-beta1

6 avril 2021

Slack 4.14.0-beta3

11 mars 2021

Nouveautés

  • Did you update your Mac to Big Sur? Of course you did, you upstanding citizen. You’ll be rewarded with a freshly-updated Slack icon.

Corrections de bogues

  • We improved the restart experience when you’ve gone offline or are having loading issues.
  • We all have to sign out sometimes. If you sign out of all of your workspaces, you should have an easier time signing back in.
  • Hopefully you’ll be able to ask “Can you see my screen?” a little less these days. The green border that lets you know you’re screen sharing is back.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.14.0-beta1

1 mars 2021

Nouveautés

  • New Slack app icon with the Big Sur look!

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.13.0-beta5

9 février 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.13.0-beta3

2 février 2021

Corrections de bogues

  • When you move or resize Slack, we assume you are indeed trying to move or resize it — and so the crash that was regularly happening, instead, was unwelcome. We’ve fixed this. Here’s to properly-sized screens!
  • We’ve fixed several accessibility issues. Making Slack more accessible is a continuous journey, and we’re quite grateful that you’re along for the ride!

Slack 4.13.0-beta2

8 janvier 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.13.0-beta1

5 janvier 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.12.0-beta1

30 novembre 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.11.0-beta2

4 novembre 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.11.0-beta1

27 octobre 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.10.0-beta2

23 septembre 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.9.0-beta3

25 août 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.9.0-beta2

13 août 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.9.0-beta1

11 août 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.8.0-beta1

10 juillet 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.7.0-beta1

3 juin 2020

Nouveautés

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.

Slack 4.6.0-beta1

11 mai 2020

Nouveautés

  • Batten the hatches! The app sandbox is now enabled for all web content. This is a fancy way of saying we’ve dialed up the security of the app. It wasn’t unsafe before, but it’s double safe now.
  • A preference that allows you to choose a unique save location per download, instead of choosing a folder for all of them. For the choosy types.

Corrections de bogues

  • Downloading app updates is less prone to timing out on slow networks, as we’ve extended the timeout to something reasonable.
  • The Close button has returned to its rightful place on notifications, for all your dismissing needs.
  • If you found yourself, in some distant past, trying to start a song on Spotify with your keyboard’s play button, and it did not respond to your command while Slack was front and center, pesky hardware media keys were the problem. And this version is the cure.
  • The app should be less spicy to your CPU when you’re viewing certain network error pages.
  • When a download completes, we’ll show an in-app prompt rather than a bothersome system notification.

Slack 4.5.0-beta3

8 avril 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.5.0-beta2

26 mars 2020

Nouveautés

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.
  • Our spell checker has been swapped out for a newer model that’s faster, leaner, and capable of fixing your typos in… wait, can this be right? “Multiple languages at the same time”! Open the “Language & Region” preferences to choose your languages. And for whoever it is out there requires that functionality: our hats are off to you. We can barely type in one language right now.

Slack 4.4.1-beta1

20 mars 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.4.0-beta3

28 février 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.3.3-beta1

31 janvier 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.3.2-beta2

14 janvier 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.3.0-beta1

6 décembre 2019

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.2.0-beta2

15 novembre 2019

Nouveautés

  • Our newest, fastest, best-performing, shiniest, most nutritious and delicious version of Slack is now fully rolled out, so that’s the one you’re now using. Brilliant.
  • Like zooming in and out? Use a numpad? Great news. You can now do these things, on that.

Corrections de bogues

  • Notifications looked weird if your workspace name was long. Now, no matter your team name, notifications look lovely.
  • Some messages were being marked as read when Slack was hidden behind applications, or not visible on screen. Now we won’t mark it as read until you’ve actually seen it. Which seems fair.
  • Using three finger swipes to navigate channel history on touchpad now works again. And for those who never knew it could work in the first place: it does!

Slack 4.1.2-beta1

15 octobre 2019

Corrections de bogues

  • Long workspace names now no longer appear as incredibly long in menus.
  • Spellchecker stopped working for a small count of users, leading to a shorp uptick in avoidabull erratz. With spellcheck now fully back online for those users, any remaining typos are officially not our fault.
  • Slack menus should now be showing up at the right language (meaning the one that is right for you).

Slack 4.1.0-beta5

11 septembre 2019

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.1.0-beta3

2 septembre 2019

Nouveautés

  • Thanks to a few tweaks to the engine, a polish of the pistons, and recalibrated valves, the app should be running smoother and faster, than before.
  • Spellcheck, revamped, is now a much better version of its old self (and back on Linux, to boot) — now it supports Greek, Portuguese and British English. So now spelling correctly should come more naturally to us all (which is good, because “correctly” can be a difacult word to spell).

Corrections de bogues

  • After uploading a video into Slack some found it would give an infinite circle of loading, but not play, which was never our plan. Now: it works! It plays; no more circle! Because, it turned out, all circ and no play made Slack a null ‘ploy.

Slack 4.0.3-beta2

22 août 2019

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.0.2-beta1

24 juillet 2019

Nouveautés

  • A pesky leak involving in-channel videos has been plugged.

Slack 4.0.1-beta2

18 juillet 2019

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.0.0-beta2

17 juin 2019

Nouveautés

  • Slack is now a little faster, thanks to a few small but important changes.
  • Admins now have a more stable mechanism to stay in control of when and how the app updates.

Corrections de bogues

  • Dragging and dropping now drops less frequently, and is consequently less of a drag.
  • Resetting the app data now works better (should that be something you need to do).
  • For those in multiple workspaces, the sidebar is now neater, with your icons in a more pleasing line.
  • Hardware acceleration can now be turned off without foregrounding Slack. If that means something to you, you'll know it's good. If it doesn't — it's still good (and thank you for reading).
  • We'll no longer bounce the the icon in dock if DND is enabled. DND means DND.
  • We now are better at explaining why we ask for permissions to update Slack… though having improved stability, we should also now ask less frequently.
  • Notifications sounds on mac used to not play all the time. They now do. All of them. But not at once.
  • Your customized Slack shortcuts on macOS now work as you expected. Apologies that they ever did not.

Slack 3.4.2-beta4

21 mai 2019

Nouveautés

  • Just as day follows night and winter gives way to spring, so have we updated Electron to 4.2.1

Corrections de bogues

  • The push notification time between desktop and mobile has been changed for the better.
  • Like stability? Us too. So we tweaked things, and now everything is more stable. In our app.

Slack 3.4.1-beta3

18 avril 2019

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 3.4.0-beta1

28 mars 2019

Corrections de bogues

  • Launch (and Hide) on Login now works better than once it did. Where by "once" we mean "five minutes ago before you updated your version of Slack".
  • Our Slack app icon was missing smaller icon sizes, which was both problematic and aesthetically bad. It now renders as it should.
  • Slack would occasionally crash while you were restarting your computer. We looked at the bug causing this, turned it off and on again, and now it works. Technology!
  • Some people were seeing sidebar icons from other teams they were signed into instead of the icons they were expecting. They will now show correctly.
  • Any keyboard and cursor actions you may have experienced behaving badly have been shown the error of their ways.

Slack 3.3.8

4 mars 2019

Corrections de bogues

  • We’ve made some additional tweaks to our new sign-in and sign-out flows.

Slack 3.3.8-beta1

12 février 2019

Nouveautés

  • In a slight change to the way you sign in on desktop, you'll now sign in in the browser rather than directly inside the app.

Corrections de bogues

  • The new app icon was looking a little fuzzy on some docks, which simply wouldn't do. It should be much crisper now.
  • Equally, the new loading animation was looking a little stretched, or a little squished, depending on how you looked it. It's now practically perfect in every way.
  • If you have had problems logging in using SSO (single sign-on), you should no longer encounter those problems.
  • We fixed a problem wherein the "Open the Slack App" button in the browser did not, in fact, open the app. Honestly: it had *one* job. It now performs that job.

Slack 3.3.7

16 janvier 2019

Nouveautés

  • From today, you'll notice a shiny new app button that matches our new logo. You can read more about it on our blog at SlackHQ.com. Change! Everyone loves it. (Having said that, nothing about Slack or how you use it has changed. Just the button.)

Slack 3.3.4

10 janvier 2019

Corrections de bogues

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in.
  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. Please copy and paste to your heart's content.
  • Several crashes — occurring rarely, and seemingly randomly, on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • When downloading particular audio or video files from Slack, the download window will no longer misbehave or look weird.
  • If you were running macOS Mojave, we sometimes wouldn’t ask you for permissions for microphone and video even though we needed to, which meant we couldn’t use them. We now will and can (with your blessing, of course).

Slack 3.3.4-beta3

12 décembre 2018

Corrections de bogues

  • Notification sounds, which are meant to make a sound when you have a notification, were not doing that. They now are, once more.

Slack 3.3.4-beta2

16 novembre 2018

Corrections de bogues

  • A few connectivity issues caused by PAC (proxy auto-configuration) files, are issues no longer. Because we fixed them! Hurrah. Now on to the next million things.

Slack 3.3.4

16 octobre 2018

Corrections de bogues

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. Please copy and paste to your heart's content.
  • Several crashes — occurring rarely, and seemingly randomly, on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • When downloading particular audio or video files from Slack, the download window will no longer misbehave or look weird.
  • If you were running macOS Mojave, we sometimes wouldn’t ask you for permissions for microphone and video even though we needed to. We now will.

Slack 3.3.3

1 octobre 2018

Corrections de bogues

  • All updates are important, of course. This one contains security updates, and as we know, they’re the most important kind of all.

Slack 3.3.0

31 juillet 2018

Nouveautés

  • Si vous rencontrez des problèmes d’ordre graphique, vous pouvez désormais utiliser la fonctionnalité « Désactiver l’accélération matérielle » dans les préférences pour améliorer la situation.

Corrections de bogues

  • La stabilité générale de l’application a été améliorée grâce à une série de corrections de bogues.
  • En nous signalant les problèmes que vous rencontrez, vous nous aidez à améliorer Slack. C’est la raison pour laquelle nous avons amélioré les outils de diagnostics, de façon à pouvoir analyser et résoudre les problèmes plus rapidement.
  • L’ouverture de plusieurs fenêtres entraînait parfois la réception de notifications en double. Quel que soit le message, il ne doit vous être présenté qu’une seule fois et vous devez pouvoir le trouver en un seul clic.
  • Les profils de couleurs étant légèrement différents dans la version 3.2.0, ils causaient un petit clignotement. Celui-ci devrait avoir disparu.
  • Après quelques ajustements apportés à sa structure logique, le correcteur orthographique est maintenant bien plus performant. Dans Slack (cela va sans dire).
  • Lorsque vous téléchargez quelque chose, les notifications sont plus claires et plus fiables.
  • En fait, les notifications dans leur ensemble sont maintenant plus fiables.
  • Un bogue qui faisait planter l’application au démarrage a été éliminé. Il est possible que d’autres erreurs se produisent. Une fois identifiées, nous les corrigerons de même.

Slack 3.2.0

26 avril 2018

Nouveautés

  • Myriad improvements for the people of Enterprise Grid, including quicker Quick Switching, better proxy support, and direct message draft syncing across multiple workspaces (meaning that whichever workspace you started typing that message in, you can finish in another.)

Corrections de bogues

  • Unread badges were occasionally unreliable or inconsistent, so we tweaked a few doohickeys to improve them. It worked.
  • Smoothed some wrinkles in the loading of Slack calls and boosted general under-the-hood call performance while we were in there.
  • We tinkered with the workspace sign-in flow, updating how we handle errors and improving magic link support.
  • Copying email links now does what you’d expect (as long as you were expecting it to copy the email link. If you were expecting it to do something like file your taxes for you, you are still out of luck).
  • Slack will no longer interrupt macOS when restarting or shutting down.
  • After changing displays, pinch-to-zoom gestures will no longer insist on continuing to zoom the app when you pinch.
  • Twelve crashes have been fixed. Yes. 12. If you were unlucky enough to experience the full dozen, please accept a) this imaginary medal and b) our sincere apologies.

Slack 3.1.1

6 avril 2018

Corrections de bogues

  • We got so excited about your emoji we kept requesting them, particularly at the moment you switched channels. This caused all manner of slowness. We've since bottled our enthusiasm, and now request emoji exactly one (1) time.

Slack 3.1.0

15 février 2018

Nouveautés

  • We’re using a new font for Japanese. It’s clearer, more legible, and goes well with aubergine. (Which is is the default color of your sidebar. As well as a vegetable.)
  • Sometimes Slack takes too long to start up. If that happens, you’ll now see a link with some helpful troubleshooting ideas.
  • When a file’s done downloading, a new notification will dutifully let you know.
  • If you’ve asked Slack to launch right when your computer turns on, Slack now does so much more quietly — with less fanfare, and fewer loading screens.

Corrections de bogues

  • Badges about unread messages would linger on the dock icon, even after said messages had been read. These badges will linger no more.
  • Slack would occasionally crash when it wasn’t allowed to put files in the Temp folder. Now, it will simply use the Downloads folder, instead.
  • Some users who clicked on a magic link were not taken to their workspace. We have set our cauldrons to a slow simmer and magic links should now work as expected.
  • When trying to connect via a proxy, Slack simply refused to load. No longer!
  • Now you can download a file from Slack, delete it, and then download it again. If that seems like the way the Slack should’ve always worked, well, you aren’t wrong. But now it actually does.
  • Right clicking “something” and choosing “Search with Google” had a tendency to search for “so”, “me”, or “thing.” It will now search for the entire text. So if you really do want to Google “something” (or something else), we’ll have your back.
  • While operating in the background, Slack would sometimes keep notifications to itself. Sharing is caring, and you should now receive notifications as normal.
  • Quitting Slack while the app is full screen will no longer vanish the title bar.
  • Too many text substitutions would cause Slack to perform poorly. You can now use text replacement to your heart’s content.
  • Interacting with a notification will cause it to disappear, and not hang around indefinitely.
  • A subtle gray border on the right edge of the window has been replaced with a subtler, invisible gray border.

Slack 3.0.5

15 janvier 2018

Corrections de bogues

  • An important security update. Security updates are always important. This is one of those.

Slack 3.0.2

19 décembre 2017

Corrections de bogues

  • We undid changes that have been causing some people to occasionally miss notifications with 3.0.0. You will now miss nothing. Unless you want to.
  • Clicking on and replying to notifications is now also more reliable.
  • macOS 10.13 High Sierra has a bug that impacts some 2012-2013 MacBook Pros, causing display problems with Slack. We have a temporary fix for these devices that may make performance slightly worse, but will at least avoid flickering and graphics glitches. Performant AND non-glitchy is the next step.

Slack 3.0.0

27 octobre 2017

Nouveautés

  • When you’re in a lot of workspaces, the app now uses much less memory, and starting up is faster, to boot.
  • And flipping between those workspaces is now faster. Not super-sonic, but certainly somewhere between a jiffy and lickety-split.
  • We shunted the sign-in page out of the app — it's now rerouted to a new window, for reasons of reliability.
  • A new-fangled lock badge subtly lets you know which workspaces you're currently signed out of. Or of which you're currently signed out. Either way.
  • Our start up screen, spruced-up and slimmed-down, is worth a gander — as is the helpful way that dates now stick to the top of a channel while scrolling through messages. Though if you don't notice them, but quietly feel a little bit happier for reasons you can't put your finger on, that's cool too.

Corrections de bogues

  • It’s been a long time coming but brings us joy to say: 100% less reloading during drag and drop. How much? 100%. That's all the percents, people. Sorry about the previous frustration.
  • For those encountering a screen claiming "Something’s not working", it turns out the main thing not working was this screen: it is no more.
  • If you kept the app running for a long time, you might be on the receiving end of two consecutive updates. Now good things come to those who wait, one-at-a-time, as is proper.
  • The sidebar now scoots considerately out of the way when viewing full-screen video.
  • We fixed exiting full-screen video when pressing the aptly-named “Escape” key.
  • The blackout caused by a window being closed while full-screen, with one request confoundingly eclipsing the other, has been sunsetted.
  • Found: One missing Ctrl-1 / Cmd-1 hotkey. Please call 1-800-SLACKME to claim. Don't actually call that. It doesn't do anything. Unlike the hotkey (now).
  • Should you forget what app you’re using, the About Slack window is all new and loads much faster than before.
  • Scrolling through messages is flicker-free.
  • There are now no more crashes in High Sierra when starting up the app.
  • Composing text in an IME (for Chinese, Japanese, and Korean customers) no longer inserts zero-width spaces; in other words, it’s blank-box-free.
  • The diacritics menu – the place where the alphabet goes to try on different hats and accents – no longer adds a duplicate letter to your input once you've chosen the one you want. We've said it before, but this time we really mëean it.
  • Pinch-to-zoom gestures could, sometimes, tragically, irreversibly zoom. You can now make things on your screen smaller again without resorting to moving your computer far away.
  • The popup that appears when you look up the definition of a word has been realigned to make more sense.
  • And finally, sometimes selecting text in the search box would move the window around. You could say… it was a bit of a drag.
  • ( •_•)
  • ( •_•)>⌐■-■
  • (⌐■_■)

Slack 2.8.0

6 septembre 2017

Nouveautés

  • Support for a top secret, very hush-hush, highly classified and very exciting new feature that we wish we could call by name, but we cannot.
  • All mentions of “team” have been changed to “workspace” when referring to the app, though not when referring to the people in it. You create a workspace. You invite people from your team. Simple!

Corrections de bogues

  • Fixed: A few rare crashes when making a call and/or screen sharing on a call are now, we believe, on the brink of extinction - or possibly, we hope, gone forever.
  • Fixed: An issue where the app would hang if your OS reported that you were in certain timezones
  • Fixed: You may have been running into a Something's Not Working screen when waking your computer from sleep. Turns out the thing not working was that. So we fixed it.

Slack 2.7.1

15 août 2017

Corrections de bogues

  • You're nearly finished signing in when suddenly – bonk – you're brought back to the first page. Hey, what gives? Please accept our apologies and, in this version, 100% less bonking.
  • Entering characters from the accent menu no longer inserts an extra character. Voilà señorita: that souffleé is now an (edible) soufflé.

Slack 2.7.0

24 juillet 2017

Nouveautés

  • The app now stores some login information on the keychain. So if a passerby requests permission (a dialog, not a stranger), do try and approve it.
  • File downloads are now pausable and – in perhaps a master stroke of matchmaking – resumable too.
  • A bevy of changes to make the app more keyboard navigable.
  • We’ve adjusted the app icon, but just a skosh. Putting our best foot forward.
  • Should the worst happen and the app fail to load, you'll see a less dreadful error page and perhaps even a code you can share.

Corrections de bogues

  • Like an electrically-motivated vampire was Slack to your laptop’s battery. Put down the garlic; leave the stakes at home: we’ve done the slaying on our end.
  • If you’ve set the app to start hidden in your system login items, it will listen to you.
  • In a similar vein, if you send a reply from an alert-style notification, your teammates will hear you.
  • We spliced some wires we shouldn’t have, causing a loading screen to flash briefly after signing into a team. Now it’s as it should be.
  • The team sidebar is no longer touch-challenged. Tap, flick, and drag teams to your heart’s content.
  • Cancelling a running download is 38% less crashy. For when you decide you didn’t need that third gif after all.

Slack 2.6.3

2 juin 2017

Corrections de bogues

  • Sometimes if you changed networks, we used to rouse from sleep in a bit of a daze, greeting you with a blank screen. Now, we awaken bright-eyed and bushy-tailed. Or at the very least, with your team displayed.
  • Where, in rare cases, some external links didn't end up pointing to the right place when you clicked them, they now do.
  • Video playback should now be much smoother, and nicer to your network.
  • On certain keyboard layouts, hitting backspace didn't actually delete the last character, which was a surprise, but a surprise of the lesser kind - there is now one fewer lesser surprise.

Slack 2.6.2

17 mai 2017

Corrections de bogues

  • Unexplainably, context menus and spell-check stopped working in some teams. OK: we have an explanation but we'd rather not discuss it. It's embarrassing. Rest easy knowing that it's fixed here.
  • We found – and cast out – the culprit behind high resource usage while the app's sitting idle.

Slack 2.6.1

1 mai 2017

Corrections de bogues

  • If you were experiencing issues making calls on macOS 10.10, you should no longer. Update and keep calling.

Slack 2.6.0

20 avril 2017

Nouveautés

  • We revamped video calls, making the experience more intuitive, and more attractive. As a bonus, they're more resource efficient and now let you change audio devices during a call. If that's the kind of thing you need to do.

Corrections de bogues

  • We paved over a series of potholes that were strewn about the app, making crashes far less likely.
  • Should you ever wish to say goodbye to one of your teams, a right-click > Remove from the sidebar will do the trick now more reliably than before.
  • Switching teams using the numbered shortcuts is noticeably faster. We would say "37%" if we were forced to put a number on it. Fortunately, we aren't, and we won't.
  • Opening a context menu won't freeze videos or gifs playing in the app.
  • We dusted off the cobwebs in the app menu and composted a few menu items that weren't useful when signed into one team.
  • The default window size is a smidgen larger. You won't notice, because your window will keep being the same size it's always been. That's just the way it is, and we don't want it to change.
  • Our spellchecker would occasionally mark correctly spelled words as incorrect. It had ONE job. It now performs it.

Slack 2.5.2

9 mars 2017

Corrections de bogues

  • We made the act of signing in more reliable for teams using SSO.
  • For the times when Slack just... doesn't: try Help > Clear Cache and Restart. It has all the nougaty goodness of Reset App Data, without the stale aftertaste of losing your teams.

Slack 2.5.1

14 février 2017

Nouveautés

  • The way we load teams you don’t view often has been changed to improve the memory footprint of the app. One day, it will be a pitter patter of tiny footprints. For now, it’s a tad slower, a little less hefty, and a lot more attractive. Think “brontosaurus in a nice hat.”
  • Folks consistently unable to load the app will now be greeted by a troubleshooting page that offers suggestions on making their situation better. (Spoiler: it's usually to do with over-zealous antivirus software).
  • Those pasting text with style into a Post then finding their text to have "no style" can now Paste & Match Style under the Edit menu.
  • You can see our Help Center documentation in – of all places – the Help menu. The almost over-intuitively named Open Help Center item will be your friend.

Corrections de bogues

  • Fixed: Waking Slack after hibernation or a system crash occasionally found all your teams missing. Thank you for your patience, and sorry for the inconvenience; it no longer should.
  • Fixed: Some bold explorers moved their user profile off of the default drive and started the app to find nothing but a cryptic error message. We weren't prepared for this boldness, but have since girded our loins. Fine, explorers: Set your profiles free.
  • Fixed: A rare bug where team icons shuffled out of formation in the sidebar. They're more stoic and sticky and as a bonus, rearranging them is smoother.
  • Fixed: Customers typing in languages that use IME composition (Korean, for example) will find that the message input is 82% stickier.