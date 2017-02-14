Slack para Mac (Beta) — Notas de versão

Slack 4.49.75

12 de março de 2026

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.48.95

19 de fevereiro de 2026

Correções de bugs

  • Organizamos as prateleiras, limpamos as janelas e fizemos uma faxina geral. Foi apenas uma manutenção de rotina para garantir que tudo está em ordem. Agora, vamos continuar a todo vapor!

Slack 4.48.94

18 de fevereiro de 2026

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.48.93

16 de fevereiro de 2026

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.48.92

12 de fevereiro de 2026

Correções de bugs

  • Trabalhamos muito nesta semana, e não é fácil descrever isso. Imagine um pato nadando em um lago. Debaixo d’água, ele está mexendo os pés freneticamente, mas na superfície tudo o que se pode ver é um pássaro se movendo delicadamente pela água. Nesta semana, o Slack é esse pato.

Slack 4.48.90

6 de fevereiro de 2026

Correções de bugs

  • Você já teve uma semana que parecia monótona, mas, ao se lembrar dela depois, percebeu que, na verdade, muita coisa aconteceu? Essa semana foi assim para o app.

Slack 4.47.72

12 de dezembro de 2025

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.47.69

3 de dezembro de 2025

Correções de bugs

  • Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!

Slack 4.47.65

24 de novembro de 2025

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.47.59

29 de outubro de 2025

Correções de bugs

  • Os bugs foram corrigidos; o desempenho, aprimorado; o trabalho, feito; e o resultado, satisfatório. Aproveite o Slack com responsabilidade.

Slack 4.46.104

15 de outubro de 2025

Correções de bugs

  • Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.

Slack 4.46.101

1º de outubro de 2025

Correções de bugs

  • Agora, uma breve mensagem para alegrar seu dia: o mundo é um lugar mais especial porque você faz parte dele e faz diferença na vida de outras pessoas de formas que você nem imagina. Ah, e dessa vez, não há nenhuma alteração de peso no app. Seja feliz mandando mensagens!

Slack 4.46.99

18 de setembro de 2025

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.46.95

5 de setembro de 2025

Correções de bugs

  • Limpamos o código para garantir que tudo está funcionando bem. Slack: agora mais brilhante e sem marcas.

Slack 4.45.69

19 de agosto de 2025

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.45.68

13 de agosto de 2025

Correções de bugs

  • Limpamos o código para garantir que tudo está funcionando bem. Slack: agora mais brilhante e sem marcas.

Slack 4.45.65

30 de julho de 2025

Correções de bugs

  • Limpamos o código para garantir que tudo está funcionando bem. Slack: agora mais brilhante e sem marcas.

Slack 4.45.64

18 de julho de 2025

Correções de bugs

  • Para esta semana não temos uma super atualização, mas não deixa de ser importante. Nem todos os dias (ou atualizações) são especiais, mas cada dia em que estamos aqui é um bom dia. Esta também é uma boa atualização.

Slack 4.45.60

9 de julho de 2025

Correções de bugs

  • Agora, uma breve mensagem para alegrar seu dia: o mundo é um lugar mais especial porque você faz parte dele e faz diferença na vida de outras pessoas de formas que você nem imagina. Ah, e dessa vez, não há nenhuma alteração de peso no app. Seja feliz mandando mensagens!

Slack 4.45.52

25 de junho de 2025

Correções de bugs

  • Os bugs foram corrigidos; o desempenho, aprimorado; o trabalho, feito; e o resultado, satisfatório. Aproveite o Slack com responsabilidade.

Slack 4.44.65

5 de junho de 2025

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.44.63

23 de maio de 2025

Correções de bugs

  • Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.

Slack 4.44.61

20 de maio de 2025

Correções de bugs

  • Agora, uma breve mensagem para alegrar seu dia: o mundo é um lugar mais especial porque você faz parte dele e faz diferença na vida de outras pessoas de formas que você nem imagina. Ah, e dessa vez, não há nenhuma alteração de peso no app. Seja feliz mandando mensagens!

Slack 4.44.60

14 de maio de 2025

Correções de bugs

  • O app está muito melhor hoje do que ontem. É um fato científico, ninguém pode refutar. Que bom saber que você está por dentro de tudo!

Slack 4.44.59

2 de maio de 2025

Correções de bugs

  • Você já teve uma semana que parecia monótona, mas, ao se lembrar dela depois, percebeu que, na verdade, muita coisa aconteceu? Essa semana foi assim para o app.

Slack 4.43.52

9 de abril de 2025

Correções de bugs

  • Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!

Slack 4.43.51

31 de março de 2025

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.43.49

19 de março de 2025

Correções de bugs

  • Resolvemos alguns problemas no app para evitar detritos digitais. Você sabia que existiam “detritos digitais”? Eles ainda existem, mas não são algo com que você precisa se preocupar.

Slack 4.43.44

10 de março de 2025

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.43.43

6 de março de 2025

Correções de bugs

  • Organizamos as prateleiras, limpamos as janelas e fizemos uma faxina geral. Foi apenas uma manutenção de rotina para garantir que tudo está em ordem. Agora, vamos continuar a todo vapor!

Slack 4.42.120

12 de fevereiro de 2025

Novidades

  • Starting with this version, Slack has changed our company registration in the MacOS desktop signing certificate from SLACK TECHNOLOGIES INC to SLACK TECHNOLOGIES, LLC following a similar change to our Windows desktop signing certificate in 2023. This change has been updated with our certificate registrar, and SLACK TECHNOLOGIES, LLC is the valid and correct publisher for new versions of Slack. If you’re suddenly seeing Slack being flagged by anti-virus software, the new binary and publisher name may need to be allowlisted by your company’s security policies. Many thanks for your understanding!

Slack 4.42.117

30 de janeiro de 2025

Correções de bugs

  • Pequenas correções e ajustes no app. Que bom saber que você mantém seu app atualizado! Em caso de problemas, envie uma mensagem para nós pelo e-mail feedback@slack.com.

Slack 4.42.115

15 de janeiro de 2025

Correções de bugs

  • Esta atualização chama menos atenção, mas não deixa de ser importante, pois deixa o app mais rápido, mais simples e mais perto do nosso ideal.

Slack 4.41.105

5 de dezembro de 2024

Correções de bugs

  • Não há nenhuma correção de bug a ser divulgada esta semana, mas com certeza teremos mais no futuro. Claro que falar sobre bugs não é nosso principal objetivo. No entanto, errar, adaptar, corrigir e consertar são o custo do amadurecimento. Esperamos que você esteja gostando desta aventura, onde quer que esteja.

Slack 4.41.104

27 de novembro de 2024

Correções de bugs

  • Trabalhamos muito nesta semana, e não é fácil descrever isso. Imagine um pato nadando em um lago. Debaixo d’água, ele está mexendo os pés freneticamente, mas na superfície tudo o que se pode ver é um pássaro se movendo delicadamente pela água. Nesta semana, o Slack é esse pato.

Slack 4.41.98

14 de novembro de 2024

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.41.97

24 de outubro de 2024

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.41.96

22 de outubro de 2024

Novidades

  • A partir da versão 4.41, o Slack para macOS também estará disponível no formato PKG. Veja mais detalhes em https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS.

Correções de bugs

  • Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!

Slack 4.41.92

16 de outubro de 2024

Novidades

  • Starting with version 4.41, Slack for macOS will also be available in PKG format. Please see https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS for more details.

Correções de bugs

  • Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!

Slack 4.41.90

8 de outubro de 2024

Correções de bugs

  • Agradecemos a atualização do app! As mudanças desta vez não vieram em resumos organizados, mas estamos fazendo tudo o que podemos para garantir que o app esteja funcionando da melhor maneira possível. Um brinde aos ganhos incrementais!

Slack 4.40.133

2 de outubro de 2024

Novidades

  • Starting with version 4.40.128, Slack for macOS will also be available in PKG format. Please see https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS for more details.

Slack 4.40.128

10 de setembro de 2024

Correções de bugs

  • Não há nada importante para comunicar nesta semana. E também nada banal, pelo jeito. O trabalho segue a todo vapor, só que está acontecendo nos bastidores, como em uma peça de teatro. Nós estamos preparando o palco para o próximo ato.

Slack 4.40.126

5 de setembro de 2024

Correções de bugs

  • Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.

Slack 4.40.120

21 de agosto de 2024

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.40.114

9 de agosto de 2024

Correções de bugs

  • Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!

Slack 4.40.113

7 de agosto de 2024

Correções de bugs

  • Não temos nada de específico para destacar nesse lançamento, mas agradecemos a você por sempre acompanhar as atualizações.

Slack 4.39.95

25 de julho de 2024

Correções de bugs

  • Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.

Slack 4.39.90

3 de julho de 2024

Correções de bugs

  • O app está muito melhor hoje do que ontem. É um fato científico, ninguém pode refutar. Que bom saber que você está por dentro de tudo!

Slack 4.39.88

12 de junho de 2024

Correções de bugs

  • Os usuários que usam o macOS Monterey e versões posteriores e que executavam a versão do Slack da App Store perceberam que não conseguiam compartilhar sua tela e viam pedidos para habilitar permissões no nível do sistema mesmo depois de elas já terem sido atribuídas. Dizem que é melhor agir logo do que ficar aguardando permissão para isso. E, sendo assim, gostaríamos pedir desculpas pelas inúmeras vezes que pedimos permissão. Quer saber mais? Acesse a Central de Ajuda: https://slack.com/help/articles/29407960918291.

Slack 4.39.81

3 de junho de 2024

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.38.125

15 de maio de 2024

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.38.121

8 de maio de 2024

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.38.115

17 de abril de 2024

Novidades

  • Conheça a IA do Slack! Nosso novíssimo conjunto de ferramentas de IA generativa permite que você pesquise de forma mais inteligente, resuma conversas instantaneamente e muito mais. Vá para a Central de Ajuda e saiba como colocar a IA do Slack para trabalhar para você: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 4.38.108

9 de abril de 2024

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.37.101

3 de abril de 2024

Correções de bugs

  • Dessa vez, não há nada a ser comunicado. Bom, nada que dê para ver, mas há muita coisa acontecendo nos bastidores. Estamos trabalhando duro para aprimorar o Slack, só que dessa vez as coisas não são tão visíveis.

Slack 4.37.94

14 de março de 2024

Correções de bugs

  • Não há nada importante para comunicar nesta semana. E também nada banal, pelo jeito. O trabalho segue a todo vapor, só que está acontecendo nos bastidores, como em uma peça de teatro. Nós estamos preparando o palco para o próximo ato.

Slack 4.37.93

13 de março de 2024

Correções de bugs

  • O app está muito melhor hoje do que ontem. É um fato científico, ninguém pode refutar. Que bom saber que você está por dentro de tudo!

Slack 4.37.84

21 de fevereiro de 2024

Correções de bugs

  • No macOS 14.4, o compartilhamento de tela durante os círculos não mostrará mais um alerta do sistema para permitir que o Slack capture a tela e o áudio.

Slack 4.37.77

12 de fevereiro de 2024

Correções de bugs

  • Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!

Slack 4.36.140

24 de janeiro de 2024

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.36.138

9 de janeiro de 2024

Correções de bugs

  • Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.

Slack 4.36.136

21 de dezembro de 2023

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.36.134

6 de dezembro de 2023

Correções de bugs

  • Não temos nada de específico para destacar nesse lançamento, mas agradecemos a você por sempre acompanhar as atualizações.

Slack 4.36.122

1º de dezembro de 2023

Correções de bugs

  • O app está muito melhor hoje do que ontem. É um fato científico, ninguém pode refutar. Que bom saber que você está por dentro de tudo!

Slack 4.35.130

22 de novembro de 2023

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.35.126

1º de novembro de 2023

Correções de bugs

  • Não há nada importante para comunicar nesta semana. E também nada banal, pelo jeito. O trabalho segue a todo vapor, só que está acontecendo nos bastidores, como em uma peça de teatro. Nós estamos preparando o palco para o próximo ato.

Slack 4.35.121

19 de outubro de 2023

Correções de bugs

  • Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!

Slack 4.35.120

12 de outubro de 2023

Correções de bugs

  • Os bugs foram corrigidos; o desempenho, aprimorado; o trabalho, feito; e o resultado, satisfatório. Aproveite o Slack com responsabilidade.

Slack 4.35.118

11 de outubro de 2023

Correções de bugs

  • As máquinas virtuais estavam causando problemas reais para o Slack quando os dois eram executados ao mesmo tempo. Mas estamos virtualmente certos de que erradicamos o problema com essa atualização.

Slack 4.35.111

28 de setembro de 2023

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.34.121

28 de setembro de 2023

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.34.119

12 de setembro de 2023

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.34.115

5 de setembro de 2023

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.34.104

16 de agosto de 2023

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.34.92

2 de agosto de 2023

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.33.84

24 de julho de 2023

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Em breve

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

19 de junho de 2023

Correções de bugs

  • Intelligent quips often contain depth of thought, but that's not what we mean when we say that smartquotes were presenting a problem for deep links. Punctuation will no longer affect the punctuality of your deep link updates.
  • Good governance is all about removing roadblocks, which is why we've retooled the sign-in flow for GovSlack. Now when you sign in to a government workspace for the first time, we'll automatically restart the app in Gov mode (instead of kicking you back to the login page). Your Slack dollars at work!
  • Did you know that clicking on a banner notification will take you directly to the message that triggered it? Had you noticed that recently this feature stopped working? May we make you aware that this is now fixed? Shall we stop writing in rhetorical questions?

Slack 4.33.69

8 de junho de 2023

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.33.60

31 de maio de 2023

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.32.126

22 de maio de 2023

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.32.122

1º de maio de 2023

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.32.119

17 de abril de 2023

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.31.155

27 de março de 2023

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.31.152

20 de março de 2023

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.31.150

15 de março de 2023

Novidades

  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11906214948755

Correções de bugs

  • Double-clicking on the title bar now maximizes all Slack windows, not just the main one. Please enjoy this expansive change.
  • Ever navigate away from Slack during a huddle, then have trouble finding that window again? Clicking the dock icon will now focus your last-active window, bringing that hidden huddle out of hiding.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.31.145

6 de março de 2023

Novidades

  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11354894714899-Managing-desktop-client-configurations

Correções de bugs

  • Double-clicking on the title bar now maximizes all Slack windows, not just the main one. Please enjoy this expansive change.
  • Ever navigate away from Slack during a huddle, then have trouble finding that window again? Clicking the dock icon will now focus your last-active window, bringing that hidden huddle out of hiding.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.30.88

13 de dezembro de 2022

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.29.149

14 de novembro de 2022

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.29.144

24 de outubro de 2022

Correções de bugs

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.29.141

5 de outubro de 2022

Correções de bugs

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.28.184

27 de setembro de 2022

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.28.182

20 de setembro de 2022

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança significativas. A atualização é altamente recomendada.

Slack 4.28.171

24 de agosto de 2022

Novidades

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Correções de bugs

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.28.163

10 de agosto de 2022

Correções de bugs

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Em breve

  • Heads-up: We’ll be deprecating certain older versions of Slack on Sept. 1 in order to continue supporting newer operating systems. Please visit the Help Center for more information: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.27.154

14 de junho de 2022

Novidades

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

Correções de bugs

  • If you’re in a locale that does not use the default system string encoding on Mac, opening certain file types would cause a crash in a native dependency that tries to interpret a string passed to it as the system default string encoding. If that doesn’t mean anything to you, well don’t worry because we fixed it.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.27.150

2 de junho de 2022

Novidades

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

Correções de bugs

  • If you’re in a locale that does not use the default system string encoding on Mac, opening certain file types would cause a crash in a native dependency that tries to interpret a string passed to it as the system default string encoding. If that doesn’t mean anything to you, well don’t worry because we fixed it.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.26.1

4 de maio de 2022

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.26.0

25 de abril de 2022

Correções de bugs

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.26.0-beta2

11 de abril de 2022

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.26.0-beta1

1º de abril de 2022

Correções de bugs

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Slack 4.25.0

24 de março de 2022

Novidades

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Correções de bugs

  • We discovered that under very specific circumstances (stars being aligned, barometric pressure being just so, looking in a mirror and saying “Slackbot” 3 times), Active Directory users were ending up with a backslash in their Home directory, which was preventing the app from launching. However it happened, all slashes are welcome at the party, so Slack will run as expected now.

Slack 4.25.0-beta1

16 de março de 2022

Novidades

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Slack 4.24.1

10 de março de 2022

Novidades

  • If you've been wanting to use a virtual camera on a video call in Slack, well, now you can! Plug in a custom video feed from your computer, or use a fancy digital camera for crystal clear picture. Daguerreotypes and hand-cranked movie cameras are not supported as input sources at this time.

Correções de bugs

  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.24.0-beta1

3 de fevereiro de 2022

Novidades

  • If you've been wanting to use a virtual camera on a video call in Slack, well, now you can! Plug in a custom video feed from your computer, or use a fancy digital camera for crystal clear picture. Daguerreotypes and hand-cranked movie cameras are not supported as input sources at this time.

Correções de bugs

  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.23.1-beta1

12 de janeiro de 2022

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.23.0

7 de dezembro de 2021

Correções de bugs

  • Those on MacOS 12 reported that notification sounds were still coming through despite Notification Sounds being set to “None.” We have updated the internal logic to the more explicit “None, not under any circumstances, not even if it’s very important, never, not once, nil, absolutely not.” We hope it takes the hint.
  • Some external URLs were occasionally launching within the Slack app window, but will now load in your default web browser, as is proper. Slack cannot have a little web page, even as a treat.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.23.0-beta1

22 de novembro de 2021

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.22.0

8 de novembro de 2021

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.22.0-beta1

28 de outubro de 2021

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.21.1

25 de outubro de 2021

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.21.0

20 de outubro de 2021

Correções de bugs

  • We were occasionally displaying a message letting you know you had been removed from the desktop beta. However, some of you had never been part of the beta in the first place. We will no longer remind you of things that you are not, or when it is not your birthday, or when there is no update to the app.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.21.0-beta1

23 de setembro de 2021

Correções de bugs

  • We were occasionally displaying a message letting you know you had been removed from the desktop beta. However, some of you had never been part of the beta in the first place. We will no longer remind you of things that you are not, or when it is not your birthday, or when there is no update to the app.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.20.0

20 de setembro de 2021

Novidades

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

Correções de bugs

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.20.0-beta1

7 de setembro de 2021

Novidades

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

Correções de bugs

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.19.0

11 de agosto de 2021

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança significativas. A atualização é altamente recomendada.

Slack 4.19.0-beta1

29 de julho de 2021

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.18.0

14 de julho de 2021

Correções de bugs

  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.
  • When the app was told to launch on login but remain hidden, it took those instructions a little too seriously, playing hide-and-seek when it should not. That which was hidden was sought, and the app window will now politely reveal itself when you want.

Slack 4.18.0-beta3

8 de julho de 2021

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.18.0-beta1

22 de junho de 2021

Correções de bugs

  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.
  • When the app was told to launch on login but remain hidden, it took those instructions a little too seriously, playing hide-and-seek when it should not. That which was hidden was sought, and the app window will now politely reveal itself when you want.

Slack 4.17.0

3 de junho de 2021

Novidades

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.17.0-beta1

26 de maio de 2021

Novidades

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.16.0

4 de maio de 2021

Correções de bugs

  • Depending on your zoom level, we weren’t always showing the password field when authorizing the use of a proxy. This, by proxy, made for an unpleasant overall experience within Slack.
  • Images and notifications were sometimes sharing real estate...inelegantly. We have given them both a talking-to, and they have agreed to joint custody of that section of the screen.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.16.0-beta1

25 de abril de 2021

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.

Slack 4.15.0

12 de abril de 2021

Correções de bugs

  • In the Mac app, certain error screens made it very hard to find the part of the window that allowed you to click and drag. To be fair, entire genres of computer games have been built around hard-to-find click targets. Slack, however, is not a game of this genre — so we’ve made the clickable area a bit wider.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.15.0-beta1

6 de abril de 2021

Correções de bugs

  • In the Mac app, certain error screens made it very hard to find the part of the window that allowed you to click and drag. To be fair, entire genres of computer games have been built around hard-to-find click targets. Slack, however, is not a game of this genre — so we’ve made the clickable area a bit wider.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.14.0-beta3

11 de março de 2021

Novidades

  • Did you update your Mac to Big Sur? Of course you did, you upstanding citizen. You’ll be rewarded with a freshly-updated Slack icon.

Correções de bugs

  • We improved the restart experience when you’ve gone offline or are having loading issues.
  • We all have to sign out sometimes. If you sign out of all of your workspaces, you should have an easier time signing back in.
  • Hopefully you’ll be able to ask “Can you see my screen?” a little less these days. The green border that lets you know you’re screen sharing is back.

Orientações de segurança

  • Esta versão inclui pequenas melhorias de segurança. Nós recomendamos que a atualização seja feita.

Slack 4.14.0-beta1

1º de março de 2021

Novidades

  • New Slack app icon with the Big Sur look!

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.13.0-beta5

9 de fevereiro de 2021

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.13.0-beta3

2 de fevereiro de 2021

Correções de bugs

  • When you move or resize Slack, we assume you are indeed trying to move or resize it — and so the crash that was regularly happening, instead, was unwelcome. We’ve fixed this. Here’s to properly-sized screens!
  • We’ve fixed several accessibility issues. Making Slack more accessible is a continuous journey, and we’re quite grateful that you’re along for the ride!

Slack 4.13.0-beta2

8 de janeiro de 2021

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.13.0-beta1

5 de janeiro de 2021

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.12.0-beta1

30 de novembro de 2020

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.11.0-beta2

4 de novembro de 2020

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.11.0-beta1

27 de outubro de 2020

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.10.0-beta2

23 de setembro de 2020

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.9.0-beta3

25 de agosto de 2020

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.9.0-beta2

13 de agosto de 2020

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.9.0-beta1

11 de agosto de 2020

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.8.0-beta1

10 de julho de 2020

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.7.0-beta1

3 de junho de 2020

Novidades

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.

Slack 4.6.0-beta1

11 de maio de 2020

Novidades

  • Batten the hatches! The app sandbox is now enabled for all web content. This is a fancy way of saying we’ve dialed up the security of the app. It wasn’t unsafe before, but it’s double safe now.
  • A preference that allows you to choose a unique save location per download, instead of choosing a folder for all of them. For the choosy types.

Correções de bugs

  • Downloading app updates is less prone to timing out on slow networks, as we’ve extended the timeout to something reasonable.
  • The Close button has returned to its rightful place on notifications, for all your dismissing needs.
  • If you found yourself, in some distant past, trying to start a song on Spotify with your keyboard’s play button, and it did not respond to your command while Slack was front and center, pesky hardware media keys were the problem. And this version is the cure.
  • The app should be less spicy to your CPU when you’re viewing certain network error pages.
  • When a download completes, we’ll show an in-app prompt rather than a bothersome system notification.

Slack 4.5.0-beta3

8 de abril de 2020

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.5.0-beta2

26 de março de 2020

Novidades

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.
  • Our spell checker has been swapped out for a newer model that’s faster, leaner, and capable of fixing your typos in… wait, can this be right? “Multiple languages at the same time”! Open the “Language & Region” preferences to choose your languages. And for whoever it is out there requires that functionality: our hats are off to you. We can barely type in one language right now.

Slack 4.4.1-beta1

20 de março de 2020

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.4.0-beta3

28 de fevereiro de 2020

Correções de bugs

  • Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.

Slack 4.3.3-beta1

31 de janeiro de 2020

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.3.2-beta2

14 de janeiro de 2020

Correções de bugs

  • Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.

Slack 4.3.0-beta1

6 de dezembro de 2019

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.2.0-beta2

15 de novembro de 2019

Novidades

  • Our newest, fastest, best-performing, shiniest, most nutritious and delicious version of Slack is now fully rolled out, so that’s the one you’re now using. Brilliant.
  • Like zooming in and out? Use a numpad? Great news. You can now do these things, on that.

Correções de bugs

  • Notifications looked weird if your workspace name was long. Now, no matter your team name, notifications look lovely.
  • Some messages were being marked as read when Slack was hidden behind applications, or not visible on screen. Now we won’t mark it as read until you’ve actually seen it. Which seems fair.
  • Using three finger swipes to navigate channel history on touchpad now works again. And for those who never knew it could work in the first place: it does!

Slack 4.1.2-beta1

15 de outubro de 2019

Correções de bugs

  • Long workspace names now no longer appear as incredibly long in menus.
  • Spellchecker stopped working for a small count of users, leading to a shorp uptick in avoidabull erratz. With spellcheck now fully back online for those users, any remaining typos are officially not our fault.
  • Slack menus should now be showing up at the right language (meaning the one that is right for you).

Slack 4.1.0-beta5

11 de setembro de 2019

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.1.0-beta3

2 de setembro de 2019

Novidades

  • Thanks to a few tweaks to the engine, a polish of the pistons, and recalibrated valves, the app should be running smoother and faster, than before.
  • Spellcheck, revamped, is now a much better version of its old self (and back on Linux, to boot) — now it supports Greek, Portuguese and British English. So now spelling correctly should come more naturally to us all (which is good, because “correctly” can be a difacult word to spell).

Correções de bugs

  • After uploading a video into Slack some found it would give an infinite circle of loading, but not play, which was never our plan. Now: it works! It plays; no more circle! Because, it turned out, all circ and no play made Slack a null ‘ploy.

Slack 4.0.3-beta2

22 de agosto de 2019

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.0.2-beta1

24 de julho de 2019

Novidades

  • A pesky leak involving in-channel videos has been plugged.

Slack 4.0.1-beta2

18 de julho de 2019

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 4.0.0-beta2

17 de junho de 2019

Novidades

  • Slack is now a little faster, thanks to a few small but important changes.
  • Admins now have a more stable mechanism to stay in control of when and how the app updates.

Correções de bugs

  • Dragging and dropping now drops less frequently, and is consequently less of a drag.
  • Resetting the app data now works better (should that be something you need to do).
  • For those in multiple workspaces, the sidebar is now neater, with your icons in a more pleasing line.
  • Hardware acceleration can now be turned off without foregrounding Slack. If that means something to you, you'll know it's good. If it doesn't — it's still good (and thank you for reading).
  • We'll no longer bounce the the icon in dock if DND is enabled. DND means DND.
  • We now are better at explaining why we ask for permissions to update Slack… though having improved stability, we should also now ask less frequently.
  • Notifications sounds on mac used to not play all the time. They now do. All of them. But not at once.
  • Your customized Slack shortcuts on macOS now work as you expected. Apologies that they ever did not.

Slack 3.4.2-beta4

21 de maio de 2019

Novidades

  • Just as day follows night and winter gives way to spring, so have we updated Electron to 4.2.1

Correções de bugs

  • The push notification time between desktop and mobile has been changed for the better.
  • Like stability? Us too. So we tweaked things, and now everything is more stable. In our app.

Slack 3.4.1-beta3

18 de abril de 2019

Correções de bugs

  • Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.

Slack 3.4.0-beta1

28 de março de 2019

Correções de bugs

  • Launch (and Hide) on Login now works better than once it did. Where by "once" we mean "five minutes ago before you updated your version of Slack".
  • Our Slack app icon was missing smaller icon sizes, which was both problematic and aesthetically bad. It now renders as it should.
  • Slack would occasionally crash while you were restarting your computer. We looked at the bug causing this, turned it off and on again, and now it works. Technology!
  • Some people were seeing sidebar icons from other teams they were signed into instead of the icons they were expecting. They will now show correctly.
  • Any keyboard and cursor actions you may have experienced behaving badly have been shown the error of their ways.

Slack 3.3.8

4 de março de 2019

Correções de bugs

  • We’ve made some additional tweaks to our new sign-in and sign-out flows.

Slack 3.3.8-beta1

12 de fevereiro de 2019

Novidades

  • In a slight change to the way you sign in on desktop, you'll now sign in in the browser rather than directly inside the app.

Correções de bugs

  • The new app icon was looking a little fuzzy on some docks, which simply wouldn't do. It should be much crisper now.
  • Equally, the new loading animation was looking a little stretched, or a little squished, depending on how you looked it. It's now practically perfect in every way.
  • If you have had problems logging in using SSO (single sign-on), you should no longer encounter those problems.
  • We fixed a problem wherein the "Open the Slack App" button in the browser did not, in fact, open the app. Honestly: it had *one* job. It now performs that job.

Slack 3.3.7

16 de janeiro de 2019

Novidades

  • From today, you'll notice a shiny new app button that matches our new logo. You can read more about it on our blog at SlackHQ.com. Change! Everyone loves it. (Having said that, nothing about Slack or how you use it has changed. Just the button.)

Slack 3.3.4

10 de janeiro de 2019

Correções de bugs

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in.
  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. Please copy and paste to your heart's content.
  • Several crashes — occurring rarely, and seemingly randomly, on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • When downloading particular audio or video files from Slack, the download window will no longer misbehave or look weird.
  • If you were running macOS Mojave, we sometimes wouldn’t ask you for permissions for microphone and video even though we needed to, which meant we couldn’t use them. We now will and can (with your blessing, of course).

Slack 3.3.4-beta3

12 de dezembro de 2018

Correções de bugs

  • Notification sounds, which are meant to make a sound when you have a notification, were not doing that. They now are, once more.

Slack 3.3.4-beta2

16 de novembro de 2018

Correções de bugs

  • A few connectivity issues caused by PAC (proxy auto-configuration) files, are issues no longer. Because we fixed them! Hurrah. Now on to the next million things.

Slack 3.3.4

16 de outubro de 2018

Correções de bugs

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. Please copy and paste to your heart's content.
  • Several crashes — occurring rarely, and seemingly randomly, on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • When downloading particular audio or video files from Slack, the download window will no longer misbehave or look weird.
  • If you were running macOS Mojave, we sometimes wouldn’t ask you for permissions for microphone and video even though we needed to. We now will.

Slack 3.3.3

1º de outubro de 2018

Correções de bugs

  • All updates are important, of course. This one contains security updates, and as we know, they’re the most important kind of all.

Slack 3.3.0

31 de julho de 2018

Novidades

  • Se estiver enfrentando problemas gráficos, agora você poderá usar a opção “Desativar aceleração de hardware” nas preferências para melhorar o desempenho.

Correções de bugs

  • A estabilidade global do app foi melhorada graças a diversas correções.
  • Ficamos gratos quando você informa problemas, por isso, aperfeiçoamos as ferramentas de diagnóstico para que possamos analisá-los e corrigi-los mais rapidamente.
  • Ter várias janelas abertas às vezes gerava notificações duplicadas. Agora, não importa a mensagem, você deverá receber uma notificação por ferramenta, e basta um clique para encontrá-las.
  • Os perfis de cor ligeiramente diferentes na versão 3.2.0 podem ter causado uma pequena cintilação, que agora deve ter sido resolvida.
  • A verificação ortográfica foi aprimorada e ficou ainda melhor na hora de achar os errso de digitaçõa. No Slack.
  • Agora informamos de modo mais claro quando você faz um download.
  • Na verdade, as notificações em geral ficaram visivelmente mais confiáveis também.
  • Um bug específico que causava uma falha no app logo após a inicialização foi resolvido. Talvez haja outros. Mas corrigiremos todos eles assim que forem identificados.

Slack 3.2.0

26 de abril de 2018

Novidades

  • Myriad improvements for the people of Enterprise Grid, including quicker Quick Switching, better proxy support, and direct message draft syncing across multiple workspaces (meaning that whichever workspace you started typing that message in, you can finish in another.)

Correções de bugs

  • Unread badges were occasionally unreliable or inconsistent, so we tweaked a few doohickeys to improve them. It worked.
  • Smoothed some wrinkles in the loading of Slack calls and boosted general under-the-hood call performance while we were in there.
  • We tinkered with the workspace sign-in flow, updating how we handle errors and improving magic link support.
  • Copying email links now does what you’d expect (as long as you were expecting it to copy the email link. If you were expecting it to do something like file your taxes for you, you are still out of luck).
  • Slack will no longer interrupt macOS when restarting or shutting down.
  • After changing displays, pinch-to-zoom gestures will no longer insist on continuing to zoom the app when you pinch.
  • Twelve crashes have been fixed. Yes. 12. If you were unlucky enough to experience the full dozen, please accept a) this imaginary medal and b) our sincere apologies.

Slack 3.1.1

6 de abril de 2018

Correções de bugs

  • We got so excited about your emoji we kept requesting them, particularly at the moment you switched channels. This caused all manner of slowness. We've since bottled our enthusiasm, and now request emoji exactly one (1) time.

Slack 3.1.0

15 de fevereiro de 2018

Novidades

  • We’re using a new font for Japanese. It’s clearer, more legible, and goes well with aubergine. (Which is is the default color of your sidebar. As well as a vegetable.)
  • Sometimes Slack takes too long to start up. If that happens, you’ll now see a link with some helpful troubleshooting ideas.
  • When a file’s done downloading, a new notification will dutifully let you know.
  • If you’ve asked Slack to launch right when your computer turns on, Slack now does so much more quietly — with less fanfare, and fewer loading screens.

Correções de bugs

  • Badges about unread messages would linger on the dock icon, even after said messages had been read. These badges will linger no more.
  • Slack would occasionally crash when it wasn’t allowed to put files in the Temp folder. Now, it will simply use the Downloads folder, instead.
  • Some users who clicked on a magic link were not taken to their workspace. We have set our cauldrons to a slow simmer and magic links should now work as expected.
  • When trying to connect via a proxy, Slack simply refused to load. No longer!
  • Now you can download a file from Slack, delete it, and then download it again. If that seems like the way the Slack should’ve always worked, well, you aren’t wrong. But now it actually does.
  • Right clicking “something” and choosing “Search with Google” had a tendency to search for “so”, “me”, or “thing.” It will now search for the entire text. So if you really do want to Google “something” (or something else), we’ll have your back.
  • While operating in the background, Slack would sometimes keep notifications to itself. Sharing is caring, and you should now receive notifications as normal.
  • Quitting Slack while the app is full screen will no longer vanish the title bar.
  • Too many text substitutions would cause Slack to perform poorly. You can now use text replacement to your heart’s content.
  • Interacting with a notification will cause it to disappear, and not hang around indefinitely.
  • A subtle gray border on the right edge of the window has been replaced with a subtler, invisible gray border.

Slack 3.0.5

15 de janeiro de 2018

Correções de bugs

  • An important security update. Security updates are always important. This is one of those.

Slack 3.0.2

19 de dezembro de 2017

Correções de bugs

  • We undid changes that have been causing some people to occasionally miss notifications with 3.0.0. You will now miss nothing. Unless you want to.
  • Clicking on and replying to notifications is now also more reliable.
  • macOS 10.13 High Sierra has a bug that impacts some 2012-2013 MacBook Pros, causing display problems with Slack. We have a temporary fix for these devices that may make performance slightly worse, but will at least avoid flickering and graphics glitches. Performant AND non-glitchy is the next step.

Slack 3.0.0

27 de outubro de 2017

Novidades

  • When you’re in a lot of workspaces, the app now uses much less memory, and starting up is faster, to boot.
  • And flipping between those workspaces is now faster. Not super-sonic, but certainly somewhere between a jiffy and lickety-split.
  • We shunted the sign-in page out of the app — it's now rerouted to a new window, for reasons of reliability.
  • A new-fangled lock badge subtly lets you know which workspaces you're currently signed out of. Or of which you're currently signed out. Either way.
  • Our start up screen, spruced-up and slimmed-down, is worth a gander — as is the helpful way that dates now stick to the top of a channel while scrolling through messages. Though if you don't notice them, but quietly feel a little bit happier for reasons you can't put your finger on, that's cool too.

Correções de bugs

  • It’s been a long time coming but brings us joy to say: 100% less reloading during drag and drop. How much? 100%. That's all the percents, people. Sorry about the previous frustration.
  • For those encountering a screen claiming "Something’s not working", it turns out the main thing not working was this screen: it is no more.
  • If you kept the app running for a long time, you might be on the receiving end of two consecutive updates. Now good things come to those who wait, one-at-a-time, as is proper.
  • The sidebar now scoots considerately out of the way when viewing full-screen video.
  • We fixed exiting full-screen video when pressing the aptly-named “Escape” key.
  • The blackout caused by a window being closed while full-screen, with one request confoundingly eclipsing the other, has been sunsetted.
  • Found: One missing Ctrl-1 / Cmd-1 hotkey. Please call 1-800-SLACKME to claim. Don't actually call that. It doesn't do anything. Unlike the hotkey (now).
  • Should you forget what app you’re using, the About Slack window is all new and loads much faster than before.
  • Scrolling through messages is flicker-free.
  • There are now no more crashes in High Sierra when starting up the app.
  • Composing text in an IME (for Chinese, Japanese, and Korean customers) no longer inserts zero-width spaces; in other words, it’s blank-box-free.
  • The diacritics menu – the place where the alphabet goes to try on different hats and accents – no longer adds a duplicate letter to your input once you've chosen the one you want. We've said it before, but this time we really mëean it.
  • Pinch-to-zoom gestures could, sometimes, tragically, irreversibly zoom. You can now make things on your screen smaller again without resorting to moving your computer far away.
  • The popup that appears when you look up the definition of a word has been realigned to make more sense.
  • And finally, sometimes selecting text in the search box would move the window around. You could say… it was a bit of a drag.
  • ( •_•)
  • ( •_•)>⌐■-■
  • (⌐■_■)

Slack 2.8.0

6 de setembro de 2017

Novidades

  • Support for a top secret, very hush-hush, highly classified and very exciting new feature that we wish we could call by name, but we cannot.
  • All mentions of “team” have been changed to “workspace” when referring to the app, though not when referring to the people in it. You create a workspace. You invite people from your team. Simple!

Correções de bugs

  • Fixed: A few rare crashes when making a call and/or screen sharing on a call are now, we believe, on the brink of extinction - or possibly, we hope, gone forever.
  • Fixed: An issue where the app would hang if your OS reported that you were in certain timezones
  • Fixed: You may have been running into a Something's Not Working screen when waking your computer from sleep. Turns out the thing not working was that. So we fixed it.

Slack 2.7.1

15 de agosto de 2017

Correções de bugs

  • You're nearly finished signing in when suddenly – bonk – you're brought back to the first page. Hey, what gives? Please accept our apologies and, in this version, 100% less bonking.
  • Entering characters from the accent menu no longer inserts an extra character. Voilà señorita: that souffleé is now an (edible) soufflé.

Slack 2.7.0

24 de julho de 2017

Novidades

  • The app now stores some login information on the keychain. So if a passerby requests permission (a dialog, not a stranger), do try and approve it.
  • File downloads are now pausable and – in perhaps a master stroke of matchmaking – resumable too.
  • A bevy of changes to make the app more keyboard navigable.
  • We’ve adjusted the app icon, but just a skosh. Putting our best foot forward.
  • Should the worst happen and the app fail to load, you'll see a less dreadful error page and perhaps even a code you can share.

Correções de bugs

  • Like an electrically-motivated vampire was Slack to your laptop’s battery. Put down the garlic; leave the stakes at home: we’ve done the slaying on our end.
  • If you’ve set the app to start hidden in your system login items, it will listen to you.
  • In a similar vein, if you send a reply from an alert-style notification, your teammates will hear you.
  • We spliced some wires we shouldn’t have, causing a loading screen to flash briefly after signing into a team. Now it’s as it should be.
  • The team sidebar is no longer touch-challenged. Tap, flick, and drag teams to your heart’s content.
  • Cancelling a running download is 38% less crashy. For when you decide you didn’t need that third gif after all.

Slack 2.6.3

2 de junho de 2017

Correções de bugs

  • Sometimes if you changed networks, we used to rouse from sleep in a bit of a daze, greeting you with a blank screen. Now, we awaken bright-eyed and bushy-tailed. Or at the very least, with your team displayed.
  • Where, in rare cases, some external links didn't end up pointing to the right place when you clicked them, they now do.
  • Video playback should now be much smoother, and nicer to your network.
  • On certain keyboard layouts, hitting backspace didn't actually delete the last character, which was a surprise, but a surprise of the lesser kind - there is now one fewer lesser surprise.

Slack 2.6.2

17 de maio de 2017

Correções de bugs

  • Unexplainably, context menus and spell-check stopped working in some teams. OK: we have an explanation but we'd rather not discuss it. It's embarrassing. Rest easy knowing that it's fixed here.
  • We found – and cast out – the culprit behind high resource usage while the app's sitting idle.

Slack 2.6.1

1º de maio de 2017

Correções de bugs

  • If you were experiencing issues making calls on macOS 10.10, you should no longer. Update and keep calling.

Slack 2.6.0

20 de abril de 2017

Novidades

  • We revamped video calls, making the experience more intuitive, and more attractive. As a bonus, they're more resource efficient and now let you change audio devices during a call. If that's the kind of thing you need to do.

Correções de bugs

  • We paved over a series of potholes that were strewn about the app, making crashes far less likely.
  • Should you ever wish to say goodbye to one of your teams, a right-click > Remove from the sidebar will do the trick now more reliably than before.
  • Switching teams using the numbered shortcuts is noticeably faster. We would say "37%" if we were forced to put a number on it. Fortunately, we aren't, and we won't.
  • Opening a context menu won't freeze videos or gifs playing in the app.
  • We dusted off the cobwebs in the app menu and composted a few menu items that weren't useful when signed into one team.
  • The default window size is a smidgen larger. You won't notice, because your window will keep being the same size it's always been. That's just the way it is, and we don't want it to change.
  • Our spellchecker would occasionally mark correctly spelled words as incorrect. It had ONE job. It now performs it.

Slack 2.5.2

9 de março de 2017

Correções de bugs

  • We made the act of signing in more reliable for teams using SSO.
  • For the times when Slack just... doesn't: try Help > Clear Cache and Restart. It has all the nougaty goodness of Reset App Data, without the stale aftertaste of losing your teams.

Slack 2.5.1

14 de fevereiro de 2017

Novidades

  • The way we load teams you don’t view often has been changed to improve the memory footprint of the app. One day, it will be a pitter patter of tiny footprints. For now, it’s a tad slower, a little less hefty, and a lot more attractive. Think “brontosaurus in a nice hat.”
  • Folks consistently unable to load the app will now be greeted by a troubleshooting page that offers suggestions on making their situation better. (Spoiler: it's usually to do with over-zealous antivirus software).
  • Those pasting text with style into a Post then finding their text to have "no style" can now Paste & Match Style under the Edit menu.
  • You can see our Help Center documentation in – of all places – the Help menu. The almost over-intuitively named Open Help Center item will be your friend.

Correções de bugs

  • Fixed: Waking Slack after hibernation or a system crash occasionally found all your teams missing. Thank you for your patience, and sorry for the inconvenience; it no longer should.
  • Fixed: Some bold explorers moved their user profile off of the default drive and started the app to find nothing but a cryptic error message. We weren't prepared for this boldness, but have since girded our loins. Fine, explorers: Set your profiles free.
  • Fixed: A rare bug where team icons shuffled out of formation in the sidebar. They're more stoic and sticky and as a bonus, rearranging them is smoother.
  • Fixed: Customers typing in languages that use IME composition (Korean, for example) will find that the message input is 82% stickier.