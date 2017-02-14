Slack para Mac (Beta) — Notas de versão

Slack 4.49.75
12 de março de 2026
Correções de bugs
- Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.
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