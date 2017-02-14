Slack per Mac (beta) - Note sulla versione

Slack 4.49.75

12 marzo 2026

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.48.95

19 febbraio 2026

Correzioni di bug

  • Abbiamo riordinato gli scaffali, pulito le finestre e lucidato ogni superficie piana. Insomma, una semplice manutenzione ordinaria per garantire che tutto sia a posto. Avanti tutta!

Slack 4.48.94

18 febbraio 2026

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.48.93

16 febbraio 2026

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.48.92

12 febbraio 2026

Correzioni di bug

  • Questa settimana stiamo lavorando sodo, ma niente che possiamo descrivere facilmente. Sotto la superficie l’anatra nuota furiosamente, ma sopra si vede solo un uccello che scivola elegantemente sull’acqua. Questa settimana, Slack è l’anatra.

Slack 4.48.90

6 febbraio 2026

Correzioni di bug

  • Ti è mai capitato di avere settimane in cui ti sembra non stia succedendo nulla, ma poi ti guardi indietro e ti rendi conto che in realtà di cose ne sono successe tante? Per l’app, questa è una di quelle settimane.

Slack 4.47.72

12 dicembre 2025

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.47.69

3 dicembre 2025

Correzioni di bug

  • Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!

Slack 4.47.65

24 novembre 2025

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.47.59

29 ottobre 2025

Correzioni di bug

  • I bug sono stati corretti, le prestazioni sono state migliorate, il lavoro è stato fatto e il risultato è buono. Usa Slack responsabilmente.

Slack 4.46.104

15 ottobre 2025

Correzioni di bug

  • Tutti i bug corretti in questa versione erano troppo piccoli per essere visti a occhio nudo o troppo complicati per essere descritti con parole umane. Tuttavia, il lavoro è stato fatto, i problemi sono stati sistemati e l’app è migliorata sensibilmente.

Slack 4.46.101

1 ottobre 2025

Correzioni di bug

  • Un piccolo promemoria per la tua giornata: il mondo è un posto ancora più unico perché tu ne fai parte e hai avuto un impatto sugli altri in modi che non puoi immaginare. Ah, nessuna modifica importante all’app stavolta.

Slack 4.46.99

18 settembre 2025

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.46.95

5 settembre 2025

Correzioni di bug

  • Abbiamo ripulito il codice per fare in modo che tutto funzioni correttamente. Slack con un nuovo look brillante!

Slack 4.45.69

19 agosto 2025

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.45.68

13 agosto 2025

Correzioni di bug

  • Abbiamo ripulito il codice per fare in modo che tutto funzioni correttamente. Slack con un nuovo look brillante!

Slack 4.45.65

30 luglio 2025

Correzioni di bug

  • Abbiamo ripulito il codice per fare in modo che tutto funzioni correttamente. Slack con un nuovo look brillante!

Slack 4.45.64

18 luglio 2025

Correzioni di bug

  • Questa settimana non ci sono grandi aggiornamenti, ma non credere che non sia importante. Non tutte le giornate (o aggiornamenti) possono essere memorabili ma ogni giorno che ci siamo è un buon giorno. E anche questo aggiornamento è un buon aggiornamento.

Slack 4.45.60

9 luglio 2025

Correzioni di bug

  • Un piccolo promemoria per la tua giornata: il mondo è un posto ancora più unico perché tu ne fai parte e hai avuto un impatto sugli altri in modi che non puoi immaginare. Ah, nessuna modifica importante all’app stavolta.

Slack 4.45.52

25 giugno 2025

Correzioni di bug

  • I bug sono stati corretti, le prestazioni sono state migliorate, il lavoro è stato fatto e il risultato è buono. Usa Slack responsabilmente.

Slack 4.44.65

5 giugno 2025

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.44.63

23 maggio 2025

Correzioni di bug

  • Tutti i bug corretti in questa versione erano troppo piccoli per essere visti a occhio nudo o troppo complicati per essere descritti con parole umane. Tuttavia, il lavoro è stato fatto, i problemi sono stati sistemati e l’app è migliorata sensibilmente.

Slack 4.44.61

20 maggio 2025

Correzioni di bug

  • Un piccolo promemoria per la tua giornata: il mondo è un posto ancora più unico perché tu ne fai parte e hai avuto un impatto sugli altri in modi che non puoi immaginare. Ah, nessuna modifica importante all’app stavolta.

Slack 4.44.60

14 maggio 2025

Correzioni di bug

  • Oggi l’app è oggettivamente migliore di ieri. Questo è un fatto scientificamente dimostrabile che non può essere contestato né messo in dubbio. Apprezziamo che tu segua gli aggiornamenti!

Slack 4.44.59

2 maggio 2025

Correzioni di bug

  • Ti è mai capitato di avere settimane in cui ti sembra non stia succedendo nulla, ma poi ti guardi indietro e ti rendi conto che in realtà di cose ne sono successe tante? Per l’app, questa è una di quelle settimane.

Slack 4.43.52

9 aprile 2025

Correzioni di bug

  • Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!

Slack 4.43.51

31 marzo 2025

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.43.49

19 marzo 2025

Correzioni di bug

  • Abbiamo levigato le parti più ruvide dell’app per evitare le schegge digitali. Sapevi che esistevano le “schegge digitali”? In ogni caso, non te ne devi più preoccupare.

Slack 4.43.44

10 marzo 2025

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.43.43

6 marzo 2025

Correzioni di bug

  • Abbiamo riordinato gli scaffali, pulito le finestre e lucidato ogni superficie piana. Insomma, una semplice manutenzione ordinaria per garantire che tutto sia a posto. Avanti tutta!

Slack 4.42.120

12 febbraio 2025

Novità

  • Starting with this version, Slack has changed our company registration in the MacOS desktop signing certificate from SLACK TECHNOLOGIES INC to SLACK TECHNOLOGIES, LLC following a similar change to our Windows desktop signing certificate in 2023. This change has been updated with our certificate registrar, and SLACK TECHNOLOGIES, LLC is the valid and correct publisher for new versions of Slack. If you’re suddenly seeing Slack being flagged by anti-virus software, the new binary and publisher name may need to be allowlisted by your company’s security policies. Many thanks for your understanding!

Slack 4.42.117

30 gennaio 2025

Correzioni di bug

  • Correzioni minori e ottimizzazioni in tutta l’app. Apprezziamo che tu segua gli aggiornamenti! Comunicaci se riscontri problemi inviandoci un messaggio all’indirizzo feedback@slack.com.

Slack 4.42.115

15 gennaio 2025

Correzioni di bug

  • Come un corridore che migliora costantemente i propri tempi intermedi, questo aggiornamento è meno appariscente ma non per questo meno importante. Troverai l'app un po' più veloce, un po' più snella, un po' più focalizzata sull’obiettivo.

Slack 4.41.105

5 dicembre 2024

Correzioni di bug

  • Non ci sono grandi correzioni di bug da segnalare questa settimana, ma non ti preoccupare, ce ne saranno altre in futuro. Non che introdurre bug sia il nostro obiettivo, ovviamente. Ma passi falsi, aggiustamenti, errori e correzioni fanno parte del ritmo della vita e sono il prezzo della crescita. Ci auguriamo che ti stia godendo il viaggio, indipendentemente da dove ti trovi attualmente.

Slack 4.41.104

27 novembre 2024

Correzioni di bug

  • Questa settimana stiamo lavorando sodo, ma niente che possiamo descrivere facilmente. Sotto la superficie l’anatra nuota furiosamente, ma sopra si vede solo un uccello che scivola elegantemente sull’acqua. Questa settimana, Slack è l’anatra.

Slack 4.41.98

14 novembre 2024

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.41.97

24 ottobre 2024

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.41.96

22 ottobre 2024

Novità

  • A partire dalla versione 4.41, Slack per macOS sarà anche disponibile in formato PKG. Per ulteriori dettagli, visita la pagina https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS.

Correzioni di bug

  • Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!

Slack 4.41.92

16 ottobre 2024

Novità

  • Starting with version 4.41, Slack for macOS will also be available in PKG format. Please see https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS for more details.

Correzioni di bug

  • Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!

Slack 4.41.90

8 ottobre 2024

Correzioni di bug

  • Grazie per aver aggiornato l’app! Questo giro di modifiche non si presta a riassunti ordinati, ma stiamo facendo tutto il possibile per assicurarci che l’app funzioni al meglio. Evviva i miglioramenti graduali!

Slack 4.40.133

2 ottobre 2024

Novità

  • Starting with version 4.40.128, Slack for macOS will also be available in PKG format. Please see https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS for more details.

Slack 4.40.128

10 settembre 2024

Correzioni di bug

  • Niente di molto importante da segnalare questa settimana. Neanche niente di poco importante, a quanto pare. In ogni caso, il lavoro c’è ancora, ma è più quello che si svolge dietro il sipario tra una scena e l’altra di uno spettacolo teatrale. Stiamo silenziosamente preparando il terreno per ciò che verrà.

Slack 4.40.126

5 settembre 2024

Correzioni di bug

  • Tutti i bug corretti in questa versione erano troppo piccoli per essere visti a occhio nudo o troppo complicati per essere descritti con parole umane. Tuttavia, il lavoro è stato fatto, i problemi sono stati sistemati e l’app è migliorata sensibilmente.

Slack 4.40.120

21 agosto 2024

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.40.114

9 agosto 2024

Correzioni di bug

  • Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!

Slack 4.40.113

7 agosto 2024

Correzioni di bug

  • Non abbiamo nulla di particolare da segnalare per questa versione, ma ti ringraziamo comunque per aver seguito gli aggiornamenti.

Slack 4.39.95

25 luglio 2024

Correzioni di bug

  • Tutti i bug corretti in questa versione erano troppo piccoli per essere visti a occhio nudo o troppo complicati per essere descritti con parole umane. Tuttavia, il lavoro è stato fatto, i problemi sono stati sistemati e l’app è migliorata sensibilmente.

Slack 4.39.90

3 luglio 2024

Correzioni di bug

  • Oggi l’app è oggettivamente migliore di ieri. Questo è un fatto scientificamente dimostrabile che non può essere contestato né messo in dubbio. Apprezziamo che tu segua gli aggiornamenti!

Slack 4.39.88

12 giugno 2024

Correzioni di bug

  • Gli utenti di macOS Monterey e versioni successive che eseguivano la versione dell’App Store di Slack hanno notato che non riuscivano a condividere il proprio schermo, continuando a vedere richieste di abilitare le autorizzazioni a livello di sistema molto tempo dopo che erano già state concesse. Dicono che sia meglio chiedere perdono che permesso. In questo caso, vorremmo chiedere perdono per aver chiesto ripetutamente il permesso. Vuoi scoprire di più? Visita il nostro Centro assistenza: https://slack.com/help/articles/29407960918291.

Slack 4.39.81

3 giugno 2024

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.38.125

15 maggio 2024

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.38.121

8 maggio 2024

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.38.115

17 aprile 2024

Novità

  • Ti presentiamo l’IA di Slack, il nostro nuovissimo set di strumenti di IA generativa che ti consente di eseguire ricerche in modo più intelligente, riassumere istantaneamente le conversazioni e molto altro. Vai al Centro assistenza per scoprire cosa l’IA di Slack può fare per te: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 4.38.108

9 aprile 2024

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.37.101

3 aprile 2024

Correzioni di bug

  • Nulla da segnalare per il momento. O meglio, nulla che tu possa vedere, ma sotto la superficie stanno accadendo molte cose. Ci stiamo dando da fare per migliorare Slack, ma questa volta in modo non così visibile.

Slack 4.37.94

14 marzo 2024

Correzioni di bug

  • Niente di molto importante da segnalare questa settimana. Neanche niente di poco importante, a quanto pare. In ogni caso, il lavoro c’è ancora, ma è più quello che si svolge dietro il sipario tra una scena e l’altra di uno spettacolo teatrale. Stiamo silenziosamente preparando il terreno per ciò che verrà.

Slack 4.37.93

13 marzo 2024

Correzioni di bug

  • Oggi l’app è oggettivamente migliore di ieri. Questo è un fatto scientificamente dimostrabile che non può essere contestato né messo in dubbio. Apprezziamo che tu segua gli aggiornamenti!

Slack 4.37.84

21 febbraio 2024

Correzioni di bug

  • La condivisione schermo durante gli incontri su macOS 14.4 non genererà più un avviso di sistema per consentire a Slack di acquisire lo schermo e l’audio.

Slack 4.37.77

12 febbraio 2024

Correzioni di bug

  • Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!

Slack 4.36.140

24 gennaio 2024

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.36.138

9 gennaio 2024

Correzioni di bug

  • Tutti i bug corretti in questa versione erano troppo piccoli per essere visti a occhio nudo o troppo complicati per essere descritti con parole umane. Tuttavia, il lavoro è stato fatto, i problemi sono stati sistemati e l’app è migliorata sensibilmente.

Slack 4.36.136

21 dicembre 2023

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.36.134

6 dicembre 2023

Correzioni di bug

  • Non abbiamo nulla di particolare da segnalare per questa versione, ma ti ringraziamo comunque per aver seguito gli aggiornamenti.

Slack 4.36.122

1 dicembre 2023

Correzioni di bug

  • Oggi l’app è oggettivamente migliore di ieri. Questo è un fatto scientificamente dimostrabile che non può essere contestato né messo in dubbio. Apprezziamo che tu segua gli aggiornamenti!

Slack 4.35.130

22 novembre 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.35.126

1 novembre 2023

Correzioni di bug

  • Niente di molto importante da segnalare questa settimana. Neanche niente di poco importante, a quanto pare. In ogni caso, il lavoro c’è ancora, ma è più quello che si svolge dietro il sipario tra una scena e l’altra di uno spettacolo teatrale. Stiamo silenziosamente preparando il terreno per ciò che verrà.

Slack 4.35.121

19 ottobre 2023

Correzioni di bug

  • Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!

Slack 4.35.120

12 ottobre 2023

Correzioni di bug

  • I bug sono stati corretti, le prestazioni sono state migliorate, il lavoro è stato fatto e il risultato è buono. Usa Slack responsabilmente.

Slack 4.35.118

11 ottobre 2023

Correzioni di bug

  • Le macchine virtuali causavano problemi reali a Slack quando erano in esecuzione contemporaneamente. Siamo virtualmente certi di aver risolto il problema con questo aggiornamento.

Slack 4.35.111

28 settembre 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.34.121

28 settembre 2023

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.34.119

12 settembre 2023

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.34.115

5 settembre 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.34.104

16 agosto 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.34.92

2 agosto 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.33.84

24 luglio 2023

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Presto disponibile

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

19 giugno 2023

Correzioni di bug

  • Intelligent quips often contain depth of thought, but that's not what we mean when we say that smartquotes were presenting a problem for deep links. Punctuation will no longer affect the punctuality of your deep link updates.
  • Good governance is all about removing roadblocks, which is why we've retooled the sign-in flow for GovSlack. Now when you sign in to a government workspace for the first time, we'll automatically restart the app in Gov mode (instead of kicking you back to the login page). Your Slack dollars at work!
  • Did you know that clicking on a banner notification will take you directly to the message that triggered it? Had you noticed that recently this feature stopped working? May we make you aware that this is now fixed? Shall we stop writing in rhetorical questions?

Slack 4.33.69

8 giugno 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.33.60

31 maggio 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.32.126

22 maggio 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.32.122

1 maggio 2023

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.32.119

17 aprile 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.31.155

27 marzo 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.31.152

20 marzo 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.31.150

15 marzo 2023

Novità

  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11906214948755

Correzioni di bug

  • Double-clicking on the title bar now maximizes all Slack windows, not just the main one. Please enjoy this expansive change.
  • Ever navigate away from Slack during a huddle, then have trouble finding that window again? Clicking the dock icon will now focus your last-active window, bringing that hidden huddle out of hiding.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.31.145

6 marzo 2023

Slack 4.30.88

13 dicembre 2022

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.29.149

14 novembre 2022

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.29.144

24 ottobre 2022

Correzioni di bug

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.29.141

5 ottobre 2022

Correzioni di bug

Slack 4.28.184

27 settembre 2022

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.28.182

20 settembre 2022

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza importanti. Aggiornamento altamente consigliato.

Slack 4.28.171

24 agosto 2022

Novità

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Correzioni di bug

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.28.163

10 agosto 2022

Correzioni di bug

Presto disponibile

  • Heads-up: We’ll be deprecating certain older versions of Slack on Sept. 1 in order to continue supporting newer operating systems. Please visit the Help Center for more information: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.27.154

14 giugno 2022

Novità

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

Correzioni di bug

  • If you’re in a locale that does not use the default system string encoding on Mac, opening certain file types would cause a crash in a native dependency that tries to interpret a string passed to it as the system default string encoding. If that doesn’t mean anything to you, well don’t worry because we fixed it.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.27.150

2 giugno 2022

Slack 4.26.1

4 maggio 2022

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.26.0

25 aprile 2022

Correzioni di bug

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.26.0-beta2

11 aprile 2022

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.26.0-beta1

1 aprile 2022

Correzioni di bug

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Slack 4.25.0

24 marzo 2022

Novità

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Correzioni di bug

  • We discovered that under very specific circumstances (stars being aligned, barometric pressure being just so, looking in a mirror and saying “Slackbot” 3 times), Active Directory users were ending up with a backslash in their Home directory, which was preventing the app from launching. However it happened, all slashes are welcome at the party, so Slack will run as expected now.

Slack 4.25.0-beta1

16 marzo 2022

Slack 4.24.1

10 marzo 2022

Novità

  • If you've been wanting to use a virtual camera on a video call in Slack, well, now you can! Plug in a custom video feed from your computer, or use a fancy digital camera for crystal clear picture. Daguerreotypes and hand-cranked movie cameras are not supported as input sources at this time.

Correzioni di bug

  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.24.0-beta1

3 febbraio 2022

Slack 4.23.1-beta1

12 gennaio 2022

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.23.0

7 dicembre 2021

Correzioni di bug

  • Those on MacOS 12 reported that notification sounds were still coming through despite Notification Sounds being set to “None.” We have updated the internal logic to the more explicit “None, not under any circumstances, not even if it’s very important, never, not once, nil, absolutely not.” We hope it takes the hint.
  • Some external URLs were occasionally launching within the Slack app window, but will now load in your default web browser, as is proper. Slack cannot have a little web page, even as a treat.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.23.0-beta1

22 novembre 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.22.0

8 novembre 2021

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.22.0-beta1

28 ottobre 2021

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.21.1

25 ottobre 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.21.0

20 ottobre 2021

Correzioni di bug

  • We were occasionally displaying a message letting you know you had been removed from the desktop beta. However, some of you had never been part of the beta in the first place. We will no longer remind you of things that you are not, or when it is not your birthday, or when there is no update to the app.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.21.0-beta1

23 settembre 2021

Correzioni di bug

  • We were occasionally displaying a message letting you know you had been removed from the desktop beta. However, some of you had never been part of the beta in the first place. We will no longer remind you of things that you are not, or when it is not your birthday, or when there is no update to the app.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.20.0

20 settembre 2021

Novità

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

Correzioni di bug

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.20.0-beta1

7 settembre 2021

Slack 4.19.0

11 agosto 2021

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza importanti. Aggiornamento altamente consigliato.

Slack 4.19.0-beta1

29 luglio 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.18.0

14 luglio 2021

Correzioni di bug

  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.
  • When the app was told to launch on login but remain hidden, it took those instructions a little too seriously, playing hide-and-seek when it should not. That which was hidden was sought, and the app window will now politely reveal itself when you want.

Slack 4.18.0-beta3

8 luglio 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.18.0-beta1

22 giugno 2021

Correzioni di bug

Slack 4.17.0

3 giugno 2021

Novità

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.17.0-beta1

26 maggio 2021

Novità

Slack 4.16.0

4 maggio 2021

Correzioni di bug

  • Depending on your zoom level, we weren’t always showing the password field when authorizing the use of a proxy. This, by proxy, made for an unpleasant overall experience within Slack.
  • Images and notifications were sometimes sharing real estate...inelegantly. We have given them both a talking-to, and they have agreed to joint custody of that section of the screen.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.16.0-beta1

25 aprile 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.15.0

12 aprile 2021

Correzioni di bug

  • In the Mac app, certain error screens made it very hard to find the part of the window that allowed you to click and drag. To be fair, entire genres of computer games have been built around hard-to-find click targets. Slack, however, is not a game of this genre — so we’ve made the clickable area a bit wider.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.15.0-beta1

6 aprile 2021

Slack 4.14.0-beta3

11 marzo 2021

Novità

  • Did you update your Mac to Big Sur? Of course you did, you upstanding citizen. You’ll be rewarded with a freshly-updated Slack icon.

Correzioni di bug

  • We improved the restart experience when you’ve gone offline or are having loading issues.
  • We all have to sign out sometimes. If you sign out of all of your workspaces, you should have an easier time signing back in.
  • Hopefully you’ll be able to ask “Can you see my screen?” a little less these days. The green border that lets you know you’re screen sharing is back.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.14.0-beta1

1 marzo 2021

Novità

  • New Slack app icon with the Big Sur look!

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.13.0-beta5

9 febbraio 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.13.0-beta3

2 febbraio 2021

Correzioni di bug

  • When you move or resize Slack, we assume you are indeed trying to move or resize it — and so the crash that was regularly happening, instead, was unwelcome. We’ve fixed this. Here’s to properly-sized screens!
  • We’ve fixed several accessibility issues. Making Slack more accessible is a continuous journey, and we’re quite grateful that you’re along for the ride!

Slack 4.13.0-beta2

8 gennaio 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.13.0-beta1

5 gennaio 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.12.0-beta1

30 novembre 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.11.0-beta2

4 novembre 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.11.0-beta1

27 ottobre 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.10.0-beta2

23 settembre 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.9.0-beta3

25 agosto 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.9.0-beta2

13 agosto 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.9.0-beta1

11 agosto 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.8.0-beta1

10 luglio 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.7.0-beta1

3 giugno 2020

Novità

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.

Slack 4.6.0-beta1

11 maggio 2020

Novità

  • Batten the hatches! The app sandbox is now enabled for all web content. This is a fancy way of saying we’ve dialed up the security of the app. It wasn’t unsafe before, but it’s double safe now.
  • A preference that allows you to choose a unique save location per download, instead of choosing a folder for all of them. For the choosy types.

Correzioni di bug

  • Downloading app updates is less prone to timing out on slow networks, as we’ve extended the timeout to something reasonable.
  • The Close button has returned to its rightful place on notifications, for all your dismissing needs.
  • If you found yourself, in some distant past, trying to start a song on Spotify with your keyboard’s play button, and it did not respond to your command while Slack was front and center, pesky hardware media keys were the problem. And this version is the cure.
  • The app should be less spicy to your CPU when you’re viewing certain network error pages.
  • When a download completes, we’ll show an in-app prompt rather than a bothersome system notification.

Slack 4.5.0-beta3

8 aprile 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.5.0-beta2

26 marzo 2020

Novità

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.
  • Our spell checker has been swapped out for a newer model that’s faster, leaner, and capable of fixing your typos in… wait, can this be right? “Multiple languages at the same time”! Open the “Language & Region” preferences to choose your languages. And for whoever it is out there requires that functionality: our hats are off to you. We can barely type in one language right now.

Slack 4.4.1-beta1

20 marzo 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.4.0-beta3

28 febbraio 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.3.3-beta1

31 gennaio 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.3.2-beta2

14 gennaio 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.3.0-beta1

6 dicembre 2019

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.2.0-beta2

15 novembre 2019

Novità

  • Our newest, fastest, best-performing, shiniest, most nutritious and delicious version of Slack is now fully rolled out, so that’s the one you’re now using. Brilliant.
  • Like zooming in and out? Use a numpad? Great news. You can now do these things, on that.

Correzioni di bug

  • Notifications looked weird if your workspace name was long. Now, no matter your team name, notifications look lovely.
  • Some messages were being marked as read when Slack was hidden behind applications, or not visible on screen. Now we won’t mark it as read until you’ve actually seen it. Which seems fair.
  • Using three finger swipes to navigate channel history on touchpad now works again. And for those who never knew it could work in the first place: it does!

Slack 4.1.2-beta1

15 ottobre 2019

Correzioni di bug

  • Long workspace names now no longer appear as incredibly long in menus.
  • Spellchecker stopped working for a small count of users, leading to a shorp uptick in avoidabull erratz. With spellcheck now fully back online for those users, any remaining typos are officially not our fault.
  • Slack menus should now be showing up at the right language (meaning the one that is right for you).

Slack 4.1.0-beta5

11 settembre 2019

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.1.0-beta3

2 settembre 2019

Novità

  • Thanks to a few tweaks to the engine, a polish of the pistons, and recalibrated valves, the app should be running smoother and faster, than before.
  • Spellcheck, revamped, is now a much better version of its old self (and back on Linux, to boot) — now it supports Greek, Portuguese and British English. So now spelling correctly should come more naturally to us all (which is good, because “correctly” can be a difacult word to spell).

Correzioni di bug

  • After uploading a video into Slack some found it would give an infinite circle of loading, but not play, which was never our plan. Now: it works! It plays; no more circle! Because, it turned out, all circ and no play made Slack a null ‘ploy.

Slack 4.0.3-beta2

22 agosto 2019

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.0.2-beta1

24 luglio 2019

Novità

  • A pesky leak involving in-channel videos has been plugged.

Slack 4.0.1-beta2

18 luglio 2019

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.0.0-beta2

17 giugno 2019

Novità

  • Slack is now a little faster, thanks to a few small but important changes.
  • Admins now have a more stable mechanism to stay in control of when and how the app updates.

Correzioni di bug

  • Dragging and dropping now drops less frequently, and is consequently less of a drag.
  • Resetting the app data now works better (should that be something you need to do).
  • For those in multiple workspaces, the sidebar is now neater, with your icons in a more pleasing line.
  • Hardware acceleration can now be turned off without foregrounding Slack. If that means something to you, you'll know it's good. If it doesn't — it's still good (and thank you for reading).
  • We'll no longer bounce the the icon in dock if DND is enabled. DND means DND.
  • We now are better at explaining why we ask for permissions to update Slack… though having improved stability, we should also now ask less frequently.
  • Notifications sounds on mac used to not play all the time. They now do. All of them. But not at once.
  • Your customized Slack shortcuts on macOS now work as you expected. Apologies that they ever did not.

Slack 3.4.2-beta4

21 maggio 2019

Novità

  • Just as day follows night and winter gives way to spring, so have we updated Electron to 4.2.1

Correzioni di bug

  • The push notification time between desktop and mobile has been changed for the better.
  • Like stability? Us too. So we tweaked things, and now everything is more stable. In our app.

Slack 3.4.1-beta3

18 aprile 2019

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 3.4.0-beta1

28 marzo 2019

Correzioni di bug

  • Launch (and Hide) on Login now works better than once it did. Where by "once" we mean "five minutes ago before you updated your version of Slack".
  • Our Slack app icon was missing smaller icon sizes, which was both problematic and aesthetically bad. It now renders as it should.
  • Slack would occasionally crash while you were restarting your computer. We looked at the bug causing this, turned it off and on again, and now it works. Technology!
  • Some people were seeing sidebar icons from other teams they were signed into instead of the icons they were expecting. They will now show correctly.
  • Any keyboard and cursor actions you may have experienced behaving badly have been shown the error of their ways.

Slack 3.3.8

4 marzo 2019

Correzioni di bug

  • We’ve made some additional tweaks to our new sign-in and sign-out flows.

Slack 3.3.8-beta1

12 febbraio 2019

Novità

  • In a slight change to the way you sign in on desktop, you'll now sign in in the browser rather than directly inside the app.

Correzioni di bug

  • The new app icon was looking a little fuzzy on some docks, which simply wouldn't do. It should be much crisper now.
  • Equally, the new loading animation was looking a little stretched, or a little squished, depending on how you looked it. It's now practically perfect in every way.
  • If you have had problems logging in using SSO (single sign-on), you should no longer encounter those problems.
  • We fixed a problem wherein the "Open the Slack App" button in the browser did not, in fact, open the app. Honestly: it had *one* job. It now performs that job.

Slack 3.3.7

16 gennaio 2019

Novità

  • From today, you'll notice a shiny new app button that matches our new logo. You can read more about it on our blog at SlackHQ.com. Change! Everyone loves it. (Having said that, nothing about Slack or how you use it has changed. Just the button.)

Slack 3.3.4

10 gennaio 2019

Correzioni di bug

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in.
  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. Please copy and paste to your heart's content.
  • Several crashes — occurring rarely, and seemingly randomly, on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • When downloading particular audio or video files from Slack, the download window will no longer misbehave or look weird.
  • If you were running macOS Mojave, we sometimes wouldn’t ask you for permissions for microphone and video even though we needed to, which meant we couldn’t use them. We now will and can (with your blessing, of course).

Slack 3.3.4-beta3

12 dicembre 2018

Correzioni di bug

  • Notification sounds, which are meant to make a sound when you have a notification, were not doing that. They now are, once more.

Slack 3.3.4-beta2

16 novembre 2018

Correzioni di bug

  • A few connectivity issues caused by PAC (proxy auto-configuration) files, are issues no longer. Because we fixed them! Hurrah. Now on to the next million things.

Slack 3.3.3

1 ottobre 2018

Correzioni di bug

  • All updates are important, of course. This one contains security updates, and as we know, they’re the most important kind of all.

Slack 3.3.0

31 luglio 2018

Novità

  • If you're having graphical issues, you can now use the "Disable Hardware Acceleration” in preferences to make things better.

Correzioni di bug

  • Overall, stability of the app has been improved, thanks to a bevy of bug fixes.
  • We appreciate it when you report issues — so we've improved the diagnostic reporting tools so that we can analyze them, and fix them, faster.
  • Having multiple windows open sometimes led to you getting duplicate notifications at once. Whatever the message, it should now just be one ping per tool for y'all, one click to find them.
  • Color profiles being slightly different in 3.2.0 may have caused a little flicker, which should now have been extinguished.
  • The spellcheck, having had its logic tweaked, to be better at spellchecking, is now a lot bitter at chicken for erroneous spilling ersatz. In Slack.
  • When you download something, we're now better at telling you so.
  • In fact, notifications in general are noticeably more reliable now, too.
  • One particular bug causing the app to crash upon launch has been squished. There may be more. But when we find them, we'll fix those too.

Slack 3.2.0

26 aprile 2018

Novità

  • Myriad improvements for the people of Enterprise Grid, including quicker Quick Switching, better proxy support, and direct message draft syncing across multiple workspaces (meaning that whichever workspace you started typing that message in, you can finish in another.)

Correzioni di bug

  • Unread badges were occasionally unreliable or inconsistent, so we tweaked a few doohickeys to improve them. It worked.
  • Smoothed some wrinkles in the loading of Slack calls and boosted general under-the-hood call performance while we were in there.
  • We tinkered with the workspace sign-in flow, updating how we handle errors and improving magic link support.
  • Copying email links now does what you’d expect (as long as you were expecting it to copy the email link. If you were expecting it to do something like file your taxes for you, you are still out of luck).
  • Slack will no longer interrupt macOS when restarting or shutting down.
  • After changing displays, pinch-to-zoom gestures will no longer insist on continuing to zoom the app when you pinch.
  • Twelve crashes have been fixed. Yes. 12. If you were unlucky enough to experience the full dozen, please accept a) this imaginary medal and b) our sincere apologies.

Slack 3.1.1

6 aprile 2018

Correzioni di bug

  • We got so excited about your emoji we kept requesting them, particularly at the moment you switched channels. This caused all manner of slowness. We've since bottled our enthusiasm, and now request emoji exactly one (1) time.

Slack 3.1.0

15 febbraio 2018

Novità

  • We’re using a new font for Japanese. It’s clearer, more legible, and goes well with aubergine. (Which is is the default color of your sidebar. As well as a vegetable.)
  • Sometimes Slack takes too long to start up. If that happens, you’ll now see a link with some helpful troubleshooting ideas.
  • When a file’s done downloading, a new notification will dutifully let you know.
  • If you’ve asked Slack to launch right when your computer turns on, Slack now does so much more quietly — with less fanfare, and fewer loading screens.

Correzioni di bug

  • Badges about unread messages would linger on the dock icon, even after said messages had been read. These badges will linger no more.
  • Slack would occasionally crash when it wasn’t allowed to put files in the Temp folder. Now, it will simply use the Downloads folder, instead.
  • Some users who clicked on a magic link were not taken to their workspace. We have set our cauldrons to a slow simmer and magic links should now work as expected.
  • When trying to connect via a proxy, Slack simply refused to load. No longer!
  • Now you can download a file from Slack, delete it, and then download it again. If that seems like the way the Slack should’ve always worked, well, you aren’t wrong. But now it actually does.
  • Right clicking “something” and choosing “Search with Google” had a tendency to search for “so”, “me”, or “thing.” It will now search for the entire text. So if you really do want to Google “something” (or something else), we’ll have your back.
  • While operating in the background, Slack would sometimes keep notifications to itself. Sharing is caring, and you should now receive notifications as normal.
  • Quitting Slack while the app is full screen will no longer vanish the title bar.
  • Too many text substitutions would cause Slack to perform poorly. You can now use text replacement to your heart’s content.
  • Interacting with a notification will cause it to disappear, and not hang around indefinitely.
  • A subtle gray border on the right edge of the window has been replaced with a subtler, invisible gray border.

Slack 3.0.5

15 gennaio 2018

Correzioni di bug

  • An important security update. Security updates are always important. This is one of those.

Slack 3.0.2

19 dicembre 2017

Correzioni di bug

  • We undid changes that have been causing some people to occasionally miss notifications with 3.0.0. You will now miss nothing. Unless you want to.
  • Clicking on and replying to notifications is now also more reliable.
  • macOS 10.13 High Sierra has a bug that impacts some 2012-2013 MacBook Pros, causing display problems with Slack. We have a temporary fix for these devices that may make performance slightly worse, but will at least avoid flickering and graphics glitches. Performant AND non-glitchy is the next step.

Slack 3.0.0

27 ottobre 2017

Novità

  • When you’re in a lot of workspaces, the app now uses much less memory, and starting up is faster, to boot.
  • And flipping between those workspaces is now faster. Not super-sonic, but certainly somewhere between a jiffy and lickety-split.
  • We shunted the sign-in page out of the app — it's now rerouted to a new window, for reasons of reliability.
  • A new-fangled lock badge subtly lets you know which workspaces you're currently signed out of. Or of which you're currently signed out. Either way.
  • Our start up screen, spruced-up and slimmed-down, is worth a gander — as is the helpful way that dates now stick to the top of a channel while scrolling through messages. Though if you don't notice them, but quietly feel a little bit happier for reasons you can't put your finger on, that's cool too.

Correzioni di bug

  • It’s been a long time coming but brings us joy to say: 100% less reloading during drag and drop. How much? 100%. That's all the percents, people. Sorry about the previous frustration.
  • For those encountering a screen claiming "Something’s not working", it turns out the main thing not working was this screen: it is no more.
  • If you kept the app running for a long time, you might be on the receiving end of two consecutive updates. Now good things come to those who wait, one-at-a-time, as is proper.
  • The sidebar now scoots considerately out of the way when viewing full-screen video.
  • We fixed exiting full-screen video when pressing the aptly-named “Escape” key.
  • The blackout caused by a window being closed while full-screen, with one request confoundingly eclipsing the other, has been sunsetted.
  • Found: One missing Ctrl-1 / Cmd-1 hotkey. Please call 1-800-SLACKME to claim. Don't actually call that. It doesn't do anything. Unlike the hotkey (now).
  • Should you forget what app you’re using, the About Slack window is all new and loads much faster than before.
  • Scrolling through messages is flicker-free.
  • There are now no more crashes in High Sierra when starting up the app.
  • Composing text in an IME (for Chinese, Japanese, and Korean customers) no longer inserts zero-width spaces; in other words, it’s blank-box-free.
  • The diacritics menu – the place where the alphabet goes to try on different hats and accents – no longer adds a duplicate letter to your input once you've chosen the one you want. We've said it before, but this time we really mëean it.
  • Pinch-to-zoom gestures could, sometimes, tragically, irreversibly zoom. You can now make things on your screen smaller again without resorting to moving your computer far away.
  • The popup that appears when you look up the definition of a word has been realigned to make more sense.
  • And finally, sometimes selecting text in the search box would move the window around. You could say… it was a bit of a drag.
  • ( •_•)
  • ( •_•)>⌐■-■
  • (⌐■_■)

Slack 2.8.0

6 settembre 2017

Novità

  • Support for a top secret, very hush-hush, highly classified and very exciting new feature that we wish we could call by name, but we cannot.
  • All mentions of “team” have been changed to “workspace” when referring to the app, though not when referring to the people in it. You create a workspace. You invite people from your team. Simple!

Correzioni di bug

  • Fixed: A few rare crashes when making a call and/or screen sharing on a call are now, we believe, on the brink of extinction - or possibly, we hope, gone forever.
  • Fixed: An issue where the app would hang if your OS reported that you were in certain timezones
  • Fixed: You may have been running into a Something's Not Working screen when waking your computer from sleep. Turns out the thing not working was that. So we fixed it.

Slack 2.7.1

15 agosto 2017

Correzioni di bug

  • You're nearly finished signing in when suddenly – bonk – you're brought back to the first page. Hey, what gives? Please accept our apologies and, in this version, 100% less bonking.
  • Entering characters from the accent menu no longer inserts an extra character. Voilà señorita: that souffleé is now an (edible) soufflé.

Slack 2.7.0

24 luglio 2017

Novità

  • The app now stores some login information on the keychain. So if a passerby requests permission (a dialog, not a stranger), do try and approve it.
  • File downloads are now pausable and – in perhaps a master stroke of matchmaking – resumable too.
  • A bevy of changes to make the app more keyboard navigable.
  • We’ve adjusted the app icon, but just a skosh. Putting our best foot forward.
  • Should the worst happen and the app fail to load, you'll see a less dreadful error page and perhaps even a code you can share.

Correzioni di bug

  • Like an electrically-motivated vampire was Slack to your laptop’s battery. Put down the garlic; leave the stakes at home: we’ve done the slaying on our end.
  • If you’ve set the app to start hidden in your system login items, it will listen to you.
  • In a similar vein, if you send a reply from an alert-style notification, your teammates will hear you.
  • We spliced some wires we shouldn’t have, causing a loading screen to flash briefly after signing into a team. Now it’s as it should be.
  • The team sidebar is no longer touch-challenged. Tap, flick, and drag teams to your heart’s content.
  • Cancelling a running download is 38% less crashy. For when you decide you didn’t need that third gif after all.

Slack 2.6.3

2 giugno 2017

Correzioni di bug

  • Sometimes if you changed networks, we used to rouse from sleep in a bit of a daze, greeting you with a blank screen. Now, we awaken bright-eyed and bushy-tailed. Or at the very least, with your team displayed.
  • Where, in rare cases, some external links didn't end up pointing to the right place when you clicked them, they now do.
  • Video playback should now be much smoother, and nicer to your network.
  • On certain keyboard layouts, hitting backspace didn't actually delete the last character, which was a surprise, but a surprise of the lesser kind - there is now one fewer lesser surprise.

Slack 2.6.2

17 maggio 2017

Correzioni di bug

  • Unexplainably, context menus and spell-check stopped working in some teams. OK: we have an explanation but we'd rather not discuss it. It's embarrassing. Rest easy knowing that it's fixed here.
  • We found – and cast out – the culprit behind high resource usage while the app's sitting idle.

Slack 2.6.1

1 maggio 2017

Correzioni di bug

  • If you were experiencing issues making calls on macOS 10.10, you should no longer. Update and keep calling.

Slack 2.6.0

20 aprile 2017

Novità

  • We revamped video calls, making the experience more intuitive, and more attractive. As a bonus, they're more resource efficient and now let you change audio devices during a call. If that's the kind of thing you need to do.

Correzioni di bug

  • We paved over a series of potholes that were strewn about the app, making crashes far less likely.
  • Should you ever wish to say goodbye to one of your teams, a right-click > Remove from the sidebar will do the trick now more reliably than before.
  • Switching teams using the numbered shortcuts is noticeably faster. We would say "37%" if we were forced to put a number on it. Fortunately, we aren't, and we won't.
  • Opening a context menu won't freeze videos or gifs playing in the app.
  • We dusted off the cobwebs in the app menu and composted a few menu items that weren't useful when signed into one team.
  • The default window size is a smidgen larger. You won't notice, because your window will keep being the same size it's always been. That's just the way it is, and we don't want it to change.
  • Our spellchecker would occasionally mark correctly spelled words as incorrect. It had ONE job. It now performs it.

Slack 2.5.2

9 marzo 2017

Correzioni di bug

  • We made the act of signing in more reliable for teams using SSO.
  • For the times when Slack just... doesn't: try Help > Clear Cache and Restart. It has all the nougaty goodness of Reset App Data, without the stale aftertaste of losing your teams.

Slack 2.5.1

14 febbraio 2017

Novità

  • The way we load teams you don’t view often has been changed to improve the memory footprint of the app. One day, it will be a pitter patter of tiny footprints. For now, it’s a tad slower, a little less hefty, and a lot more attractive. Think “brontosaurus in a nice hat.”
  • Folks consistently unable to load the app will now be greeted by a troubleshooting page that offers suggestions on making their situation better. (Spoiler: it's usually to do with over-zealous antivirus software).
  • Those pasting text with style into a Post then finding their text to have "no style" can now Paste & Match Style under the Edit menu.
  • You can see our Help Center documentation in – of all places – the Help menu. The almost over-intuitively named Open Help Center item will be your friend.

Correzioni di bug

  • Fixed: Waking Slack after hibernation or a system crash occasionally found all your teams missing. Thank you for your patience, and sorry for the inconvenience; it no longer should.
  • Fixed: Some bold explorers moved their user profile off of the default drive and started the app to find nothing but a cryptic error message. We weren't prepared for this boldness, but have since girded our loins. Fine, explorers: Set your profiles free.
  • Fixed: A rare bug where team icons shuffled out of formation in the sidebar. They're more stoic and sticky and as a bonus, rearranging them is smoother.
  • Fixed: Customers typing in languages that use IME composition (Korean, for example) will find that the message input is 82% stickier.