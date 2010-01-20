Slack para iOS — Notas de versão

Slack 26.03.40
25 de março de 2026
Correções de bugs
- O que é preto e branco e precisa ser totalmente (re)lido? Suas mensagens no Slack — quando as conversas permaneciam não lidas no dispositivo móvel mesmo depois de você ter lido no computador. Mas já resolvemos essa charada (ou esse bug) na nossa última atualização.
Slack 26.03.20
11 de março de 2026
Correções de bugs
- Um de nossos menus não recebeu o recado quando se tratava de ativar ou desativar notificações para uma conversa específica. Mais especificamente, quando alguém entrava em uma conversa e selecionava opções adicionais (...), “Desativar notificações” sempre aparecia, mesmo após as notificações já terem sido desativadas. A partir de agora, todas as solicitações de cancelamento de notificação serão respeitadas, e os registros serão atualizados adequadamente.
Slack 26.03.10
4 de março de 2026
Correções de bugs
- Havia uma falha ao enviar emojis específicos do iPhone (como Animoji ou Memoji) pelo Slack. Aceite nossas mais sinceras desculpas.
- Os emojis não eram correspondentes entre o computador e o dispositivo móvel por conta de um problema de localização. Nossos intérpretes de emojis fizeram hora extra para garantir que isto não acontecerá novamente. :ok_hand: :man-bowing:
Slack 26.02.40
25 de fevereiro de 2026
Correções de bugs
- O recurso VoiceOver omitia determinados detalhes ao anunciar a entrega de mensagens via webhook. Daqui para frente, a leitura da tela será mais minuciosa, útil e (arriscamos dizer) acessível.
- Às vezes, ao retornar à exibição do canal principal depois de responder a uma conversa era mostrado um grande retângulo vazio no lugar onde ficava o teclado. Para colocar em termos que os fãs de corridas possam entender: tínhamos um espaço em branco e foi eliminado em velocidade máxima.
Slack 26.02.30
18 de fevereiro de 2026
Correções de bugs
- Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.
Slack 26.02.21
13 de fevereiro de 2026
Correções de bugs
- Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.
Slack 26.02.20
11 de fevereiro de 2026
Correções de bugs
- Resolvemos alguns problemas no app para evitar detritos digitais. Você sabia que existiam “detritos digitais”? Eles ainda existem, mas não são algo com que você precisa se preocupar.
Slack 26.02.10
4 de fevereiro de 2026
Correções de bugs
- Os indicadores on-line para contas de convidados não estavam em boa forma — ou seja, não exibiam suas formas corretas (quadrados e triângulos) e, em vez disso, ficavam no conhecido formato de círculo. Mas, com o devido esforço, os indicadores de convidados recuperaram a boa forma geométrica.
- O seletor de emojis em dispositivos móveis não estava considerando seus emojis mais usados no computador. Assim, se sua reação de aperto de mãos favorita não aparecia no celular, o erro foi nosso. Prometemos não deixar você na mão de novo.
- Diferentes tons de pele do mesmo emoji voltarão a ficar agrupados quando alguém reagir a uma mensagem. Independentemente da nossa cor, somos todos uma única família humana, mesmo quando representados como pictogramas.
Slack 26.01.40
28 de janeiro de 2026
Correções de bugs
- O filtro na aba de MDs estava ali só de enfeite. Bonito, talvez. Útil? Nem um pouco. Removemos o código problemático e agora as MDs estão funcionando direitinho.
- Você sabia que é possível enviar e-mails para um canal do Slack? Legal, né? Sabia também que encaminhar essa mensagem para outro canal dentro do Slack mudava seu avatar para o de um bot e/ou app? Bem menos legal, convenhamos. Slack: agora com menos crises de identidade.
- Em alguns casos, abrir o app tocando em um banner de notificação fazia com que os cabeçalhos dos canais e o botão “Voltar” simplesmente sumissem. Existem poucas coisas na vida que não têm volta, mas esse não é o caso no Slack. Você sempre consegue refazer seus passos.
- Quando duas pessoas tinham o mesmo nome exibido, o preenchimento automático não mostrava o nome completo. Marcar alguém virava aquele momento de tensão clássico: “será que é essa pessoa mesmo?”. Problema resolvido. Esta correção é um oferecimento do Slack [Nome completo: Slack Technologies, LLC].
Slack 26.01.30
21 de janeiro de 2026
Correções de bugs
- Estrelas cadentes podem ser efêmeras, mas conversas nos favoritos do Slack são para sempre; pelo menos esse era o comportamento de bug que a galera teve quando descobriu que não podia remover a estrela de canais e MDs em dispositivos móveis. Agradecemos a nossas estrelas da sorte (além dos nossos engenheiros de dispositivos móveis) por corrigirem este bug.
- O indicador “[Nome] está digitando...” não aparecia nas conversas. Considere esta mensagem como um indicativo de que o bug foi corrigido.
Slack 26.01.20
14 de janeiro de 2026
Correções de bugs
- Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.
Slack 26.01.10
7 de janeiro de 2026
Correções de bugs
- Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.
Slack 25.12.20
10 de dezembro de 2025
Correções de bugs
- Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.
Slack 25.12.10
3 de dezembro de 2025
Correções de bugs
- O VoiceOver da Apple não conseguia selecionar botões em nenhuma área do Slack fora das conversas. Assim como seu casaco favorito, botões e conversas às vezes precisam de reparos. A boa notícia é que esse bug já foi corrigido.
- Dessa vez, a gente pisou na bola com as setas suspensas, que flutuavam de forma estranha no meio da tela, em vez de ficarem direitinho ao lado. Agora, sempre que você precisar expandir um menu, o botão estará exatamente onde deveria estar.
- Os menus suspensos também não selecionavam o valor padrão quando você apenas pressionava “Enviar” sem escolher nada. Um convite à reflexão sobre escolhas conscientes? Talvez. Mas, na real, era só um bug. Falha nossa.
Slack 25.11.30
19 de novembro de 2025
Correções de bugs
- Organizamos as prateleiras, limpamos as janelas e fizemos uma faxina geral. Foi apenas uma manutenção de rotina para garantir que tudo está em ordem. Agora, vamos continuar a todo vapor!
Slack 25.11.20
12 de novembro de 2025
Correções de bugs
- Os apps integrados no Slack, que incluíam um Bloqueador de inserção de números, não permitiam a entrada de números. Era uma situação do tipo “essa era a sua única tarefa” para aquele elemento específico. O número de bugs neste recurso foi atualizado de 1 para 0.
Slack 25.11.10
5 de novembro de 2025
Correções de bugs
- As subtarefas nem sempre apareciam após um usuário copiar uma lista criada no Slack. É verdade que “errar é humano”, mas isso não deve se aplicar a apps que lidam com informações importantes. A partir de agora, o Slack não vai cometer esse erro.
Slack 25.10.50
29 de outubro de 2025
Correções de bugs
- Tudo está melhor do que antes. Pode confiar.
Slack 25.10.40
22 de outubro de 2025
Correções de bugs
- Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!
Slack 25.10.30
16 de outubro de 2025
Correções de bugs
- Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.
Slack 25.10.20
8 de outubro de 2025
Correções de bugs
- Agora, uma breve mensagem para alegrar seu dia: o mundo é um lugar mais especial porque você faz parte dele e faz diferença na vida de outras pessoas de formas que você nem imagina. Ah, e dessa vez, não há nenhuma alteração de peso no app. Seja feliz mandando mensagens!
Slack 25.10.10
1º de outubro de 2025
Correções de bugs
- Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!
Slack 25.09.41
26 de setembro de 2025
Correções de bugs
- Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.
Slack 25.09.40
24 de setembro de 2025
Correções de bugs
- Quando foi a última vez que você passou pelo processo angustiante e lento, além de positivamente doloroso de digitar um número de telefone manualmente? Adoramos links clicáveis aqui no Slack, mas se você estava tentando usar o campo de telefone em uma lista, você provavelmente teve de teclar um dígito de cada vez antes de ligar para um número de telefone. Isso foi corrigido, então o único número de telefone que você ainda precisa decorar é o da sua mãe. (Oi, mãe!)
Slack 25.09.32
18 de setembro de 2025
Correções de bugs
- Os bugs foram corrigidos; o desempenho, aprimorado; o trabalho, feito; e o resultado, satisfatório. Aproveite o Slack com responsabilidade.
Slack 25.09.30
15 de setembro de 2025
Correções de bugs
- Resolvemos alguns problemas no app para evitar detritos digitais. Você sabia que existiam “detritos digitais”? Eles ainda existem, mas não são algo com que você precisa se preocupar.
Slack 25.09.20
10 de setembro de 2025
Novidades
- As respostas de conversas agora mostram carimbos de data/hora (em vez de mostrar apenas a data). Um pouco de mistério pode tornar a vida mais interessante, mas convenhamos que não é agradável nesses momentos.
Correções de bugs
- A preferência de “Recolher todas as imagens” não estava apresentava confiabilidade no desempenho de suas funções. Ou seja, estava recolhendo todas as imagens algumas vezes e algumas imagens o tempo inteiro, mas não todas as imagens o tempo inteiro. Em vez de adicionar um asterisco e escrever várias letras miúdas abaixo da descrição do recurso, descobrimos que seria mais fácil corrigir o bug.
- Na tela de Notificações, o campo “Minhas palavras-chave” estava consistentemente exibindo “Nenhuma” mesmo quando as palavras-chave tinham sido salvas. Palavra-chave: “estava” (pretérito imperfeito). Este bug agora está corrigido (presente).
Slack 25.09.11
4 de setembro de 2025
Correções de bugs
- Está percebendo algo de diferente? Um certo je ne sais quoi que é difícil de definir? O mundo parece mais belo, a música soa mais doce... O que poderia ser? O app do Slack foi atualizado, e talvez isso tenha a ver com essa sensação de leveza no ar.
Slack 25.09.10
3 de setembro de 2025
Correções de bugs
- Se seu workspace tinha um limite de tempo para editar mensagens, essa restrição também estava sendo erroneamente aplicada à sua MD pessoal. Agora, fique à vontade para editar essas mensagens sempre que quiser. Todas as atualizações ficarão só entre você e o Slackbot.
- Falando no Slackbot, o app móvel não estava dando a opção de excluir as mensagens dele nas MDs. Então, nós ajustamos a configuração de “obediência” do Slackbot, para que ele se retire imediatamente ao seu comando.
Slack 25.08.40
27 de agosto de 2025
Correções de bugs
- Você já teve uma semana que parecia monótona, mas, ao se lembrar dela depois, percebeu que, na verdade, muita coisa aconteceu? Essa semana foi assim para o app.
Slack 25.08.31
22 de agosto de 2025
Correções de bugs
- Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.
Slack 25.08.30
20 de agosto de 2025
Correções de bugs
- A tentativa de ligação para um telefone internacional da tela de perfil de um colega de equipe vivia falhando absurdamente. Se você quer de realizar uma chamada, atualize o Slack e tente novamente.
- Nos casos em que um workspace foi excluído, o ícone do workspace pairava sobre a barra lateral e selecionar “Remover workspace” não tinha efeito. Desapegar pode ser um processo difícil. Você sabia que não existe uma palavra para “adeus” em alguns idiomas? Torcemos para termos encontrados as palavras certas para comunicar que isto foi corrigido.
Slack 25.08.21
14 de agosto de 2025
- Esta versão inclui melhorias de segurança. É recomendado fazer a atualização.
Slack 25.08.20
13 de agosto de 2025
Correções de bugs
- Quando você copiava o endereço de e-mail de uma mensagem no Slack, vinha junto o prefixo “mailto:”, que é um restinho de código que usamos internamente no app. Agora, a gente entrega só o que interessa: o endereço de e-mail limpo, pronto para ser usado.
- Sabe quando você recortava uma imagem, mas a pré-visualização insistia em mostrar a foto inteira? Era como se a gente estivesse mostrando uma “pré-pré-visualização”. Mas pode relaxar porque já cortamos esse bug do nosso código.
- Sabe aquela situação em que você marca uma mensagem como “não lida” no menu de opções (tocando em “⋯” depois de abrir a mensagem em tela cheia)? Descobrimos que nada acontecia. Mas nós já analisamos todo o código e colocamos um ponto final nessa história.
- Quando tentava-se adicionar um comentário a um canvas em uma MD, aparecia uma tela em branco. O medo da tela em branco é real, mas esse bug levou isso a sério demais no Slack. A boa notícia é que o fantasma da tela em branco não vai mais assombrar ninguém.
Slack 25.08.10
6 de agosto de 2025
Correções de bugs
- Organizamos as prateleiras, limpamos as janelas e fizemos uma faxina geral. Foi apenas uma manutenção de rotina para garantir que tudo está em ordem. Agora, vamos continuar a todo vapor!
Slack 25.07.50
30 de julho de 2025
Correções de bugs
- Colar texto antes de um URL estava quebrando a funcionalidade da tecla “Return” e afetando o próprio link. As mensagens, assim como a vida, nem sempre seguem uma linha reta. Fique à vontade para adicionar texto aos links quando quiser — não vamos quebrar a corrente.
- Espaços extras estavam sendo inseridos antes e depois dos emojis no texto corrido. Sempre queremos dar espaço para você se expressar, mas parece que levamos isso um pouco ao pé da letra.
- Adicionar um segundo emoji em sequência no iPad estava duplicando o primeiro, independentemente do emoji escolhido. Definitivamente, não era um vestígio do nosso projeto secreto de clonagem que foi descartado. Já falamos demais. Use os emojis com responsabilidade.
Slack 25.07.40
23 de julho de 2025
Correções de bugs
- Assim como uma resolução de Ano Novo que em julho já foi esquecida, as alterações no seu calendário de notificações também não eram mantidas. Bastava fechar e abrir o app e tudo voltava ao que era antes. Já que ter boas intenções não é suficiente, esta atualização veio com uma dose dupla de “persistência”.
- Era confuso ficar pressionando um emoji para ver as reações? Não era só você que se sentia assim. O resumo de reacji que aparecia estava estranho, inconsistente, imprevisível. Se fosse para escolher um emoji para essa situação, seria a carinha pensativa. Mas a correção merece um joinha.
- Se você começasse a editar uma mensagem e decidisse apagá-la no fluxo de edição, ela permanecia no campo de entrada de texto, exigindo que você a apagasse de novo. A partir de agora, se quiser apagar uma mensagem, é pra valer. Sem insistência.
- Colar um texto logo depois de uma citação estava criando uma nova citação junto. Um “compre 1, leve 2” que ninguém quer. Como se chama esse tipo de promoção? Ainda não sabemos, mas, com esta atualização, ela chegou ao fim.
- Mais uma da série “Duplicações não intencionais (e indesejadas)”: a palavra que você tentava transformar em hiperlink acabava duplicada se você trocasse de app no meio do caminho. Nós olhamos tudo duas vezes para corrigir o problema. Agora vamos dobrar o passo para chegar ao próximo item.
- Fechar uma conversa na barra lateral só a tirava de vista por um momento, pois ela voltava a aparecer assim que você atualizava a tela. Às vezes, tem conversa que parece não querer acabar. Fica ali, implorando uma segunda olhada, uma nova perspectiva, um desfecho melhor. Outras vezes, é só um bug mesmo. Agora, quem decide se e quando quer retomar a conversa é você, no seu tempo.
- Para adicionar alguém a uma MD em grupo existente, você pode tocar no cabeçalho da MD ou ir ao submenu “Membros” dentro do pop-up. Mas, infelizmente, só uma dessas opções estava funcionando. Dizem que, quando uma porta se fecha, uma janela se abre. Aqui, quando um botão de “Adicionar” fica cinza, um relatório de bug é enviado. Agora você pode entrar por onde preferir.
Slack 25.07.30
16 de julho de 2025
Correções de bugs
- Quem usa iPad com teclado externo sabe a agonia: você apertava a tecla “Return” e o sistema tentava enviar uma mensagem vazia. E, claro, falhava miseravelmente. A gente imagina que era por conta de um daqueles paradoxos filosóficos: como entregar uma mensagem que não tem nenhum conteúdo? Mas agora, temos uma mensagem muito menos vaga para você: corrigimos o bug.
- Sabe aquela janela pop-up que aparece quando você quer agendar uma mensagem? O texto exibido insistia que todos os horários estavam no “Seu fuso horário” o ano inteiro, ignorando totalmente o horário de verão. Pois bem, esse bug foi corrigido e seus agendamentos agora serão sempre pontuais.
- Quando você tocava nas conversas na visualização “Nova mensagem”, do nada, a conversa sumia para trás do painel de visualização e ficava impossível de ser lida. Como disse uma fonte próxima da situação, isso “não era lá muito útil”. No entanto, temos uma visualização desta atualização do app, que promete ser muito mais útil.
Slack 25.07.20
10 de julho de 2025
Correções de bugs
- Se você tocou no ícone “+” grande para iniciar uma nova mensagem (em vez de abrir primeiro um canal ou MD existente), o botão para adicionar um hiperlink fez... absolutamente nada. Ele deveria pulsar levemente, como se dissesse: “Entendo você, mas não posso obedecer. Pergunte-se: existe algum motivo para você querer pular de uma coisa para a outra? Talvez a conexão que você procura esteja bem na sua frente”. Esse ícone fala demais. O bug foi corrigido, mas o incentivamos a buscar seus próprios momentos zen, quer o Slack faça parte deles ou não.
Slack 25.06.40
25 de junho de 2025
Correções de bugs
- Limpamos o código para garantir que tudo está funcionando bem. Slack: agora mais brilhante e sem marcas.
Slack 25.06.30
18 de junho de 2025
Correções de bugs
- Quem usa o recurso "Para ficar em dia" estava levando uns sustos com o app fechando do nada. Era um bug chato, mas a boa notícia é que já foi corrigido.
- Você se lembra de quando estava vendo um canvas com imagem de capa no iPad e a rolagem não ia até o final? Acabou a agonia. Agora os canvas aparecem perfeitamente enquadrados em seu tablet.
- O VoiceOver estava pulando informações importantes no Seletor de workspace, como o nome dos workspaces selecionados. Pedimos desculpas, pois sabemos que a função dele é justamente essa. Mas já está tudo certo: o VoiceOver já voltou a anunciar tudo direitinho.
Slack 25.06.20
11 de junho de 2025
Correções de bugs
- O texto contido em campos da lista não estava sendo indexado para pesquisa. Poderíamos listar todas as formas por que isso é um incômodo, mas aqui está o resultado final: esse bug foi retirado da lista de problemas.
- As @menções no Modo escuro acabaram de ficar mais claras. Aumentamos o contraste para que esses destaques com pouca luz fiquem mais acessíveis.
Slack 25.06.10
4 de junho de 2025
Novidades
- Um truque para facilitar sua vida! Clientes da IA do Slack no plano Business+ ou superior agora podem resumir as mensagens não lidas na visualização “Para ficar em dia” simplesmente pinçando a tela. É o mesmo movimento que você faz para diminuir o zoom em uma foto. Assim, você tem uma visão muito mais completa do seu dia de trabalho.
Correções de bugs
- Algumas pessoas relataram que convites de círculo falsos apareciam do nada depois de um tempo sem usar o app. Pedimos desculpas por essas chamadas fantasma. E vocês já podem se acalmar: todas essas assombrações já foram sumariamente exorcizadas.
- Convidados de canal único não conseguiam usar as menções @aqui ou @canal no iOS, mesmo com as permissões ativadas. Se você quer passar o microfone para contas de convidados, é nosso dever garantir que a voz dessas pessoas seja ouvida. O problema já foi resolvido, mas vale lembrar: usem @canal com responsabilidade.
Slack 25.05.41
30 de maio de 2025
Correções de bugs
- Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.
Slack 25.05.40
28 de maio de 2025
Correções de bugs
- Quando um canvas era compartilhado em um canal ou MD, não era possível abrir a conversa anexada ou adicionar uma resposta. Parece que a gente se perdeu um pouco nisso, e consequentemente, você também. Com esta atualização, a gente fez uma correção para resolver o problema.
Slack 25.05.30
21 de maio de 2025
Correções de bugs
- Quando a autenticação de dois fatores obrigatória estava ativada em um workspace, mas o proprietário ou administrador ainda não houvesse configurado a A2F, a tela de login sumia ao tentar entrar usando um link mágico. Nada muito mágico nisso, né? A boa notícia é que o problema já foi corrigido: as telas de login com link mágico voltaram a aparecer direitinho.
Slack 25.05.20
14 de maio de 2025
Correções de bugs
- As palavras-chave que eram destacadas no computador não eram destacadas no app para dispositivos móveis. Esperamos que essa correção seja o destaque do seu dia (e das palavras-chave também).
Slack 25.05.10
7 de maio de 2025
Correções de bugs
- Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!
Slack 25.04.50
30 de abril de 2025
Correções de bugs
- Às vezes, os canvas não carregavam para os usuários do iOS 16. Muitos artistas falam do entusiasmo e da intimidação de uma tela em branco, mas não é esse o tipo de intensidade emocional que queremos provocar. Inspiração sem intimidação: esse é o canvas no Slack.
- No fluxo de Novo canal, o VoiceOver estava identificando o ícone de canal (#) como uma “Imagem” vaga e desnecessária. Às vezes, quanto menos informação, melhor. Assim, por uma questão de clareza, agora o VoiceOver vai ignorar esse pequeno elemento visual.
Slack 25.04.40
23 de abril de 2025
Correções de bugs
- Durante a reprodução de um clipe de áudio, você deve ter notado que o player estava bloqueando o campo de texto, impedindo que qualquer mensagem fosse escrita durante a reprodução. Parabéns, você descobriu nosso recurso “Escuta intencional”! Brincadeira, isso não foi nada intencional. Agora você pode voltar a escrever normalmente enquanto ouve os clipes.
- Definir um status personalizado ficou um pouco mais... personalizável. Com essa atualização, agora você pode definir que seu status seja apagado em intervalos de 5 minutos em vez de 30. É como diz o ditado: “Especificidade gera felicidade” (ok, não existe esse ditado).
- Os usuários de iPad com teclados externos perceberam que, ao digitar uma mensagem, as setas para cima e para baixo navegavam pela lista de canais à esquerda, em vez de ajustar o cursor no campo de texto. A boa notícia é que sua visão periférica está ótima. A má notícia é que isso era um bug e era muito chato. Desculpe!
Slack 25.04.30
16 de abril de 2025
Correções de bugs
- Os bugs foram corrigidos; o desempenho, aprimorado; o trabalho, feito; e o resultado, satisfatório. Aproveite o Slack com responsabilidade.
Slack 25.04.20
9 de abril de 2025
Correções de bugs
- O app apresentava um apagão quanto o “Agitar para desfazer” era usado durante a edição de mensagens com formatação Markdown. A gente quer dar um jeito nesse bug. Fechado?
Slack 25.04.10
2 de abril de 2025
Correções de bugs
- Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.
Slack 25.03.40
26 de março de 2025
Correções de bugs
- Certos filtros de data nas listas eram um pouco agressivos demais, filtrando cada item fora da visualização. Uma peneira sem furos é apenas uma colher estranha, e um recurso que não funciona é apenas um bug irritante. Desculpe pelo incômodo!
- Com o "Texto maior" habilitado no nível do sistema, havia um limite para quantas pessoas poderiam ser adicionadas ao criar uma mensagem no Slack, recriando de forma emocionante a experiência de um local lotado. Nossos engenheiros de segurança cortaram a fita vermelha de inauguração. Divirta-se aí.
Slack 25.03.30
19 de março de 2025
Correções de bugs
- O texto dos status personalizados não aparecia na visualização do perfil, deixando apenas o emoji para contar a história. Acreditamos que a arte pode ser abstrata, mas os negócios devem ser mais objetivos. Status do bug: fechado.
- As mensagens “fora do escritório” estavam sumindo dos perfis dos usuários. Agora, essas descrições opcionais permanecerão visíveis enquanto você estiver ausente.
- Corrigimos vários bugs relacionados ao nosso recurso de listas: as visualizações padrão não estavam sendo sincronizadas entre plataformas e os campos de texto não permitiam copiar/colar. Fizemos uma lista e a conferimos duas vezes. Agora está tudo em ordem.
Slack 25.03.22
15 de março de 2025
Correções de bugs
- Não temos nada de específico para destacar nesse lançamento, mas agradecemos a você por sempre acompanhar as atualizações.
Slack 25.03.20
14 de março de 2025
Correções de bugs
- Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!
Slack 25.03.20
12 de março de 2025
Correções de bugs
- Esta atualização chama menos atenção, mas não deixa de ser importante, pois deixa o app mais rápido, mais simples e mais perto do nosso ideal.
Slack 25.03.11
6 de março de 2025
Correções de bugs
- Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.
Slack 25.03.10
5 de março de 2025
Correções de bugs
- Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.
Slack 25.02.40
26 de fevereiro de 2025
Correções de bugs
- As notificações push às vezes apareciam com atraso, depois que uma mensagem já tinha sido lida no computador. Sua reação pode ter sido “Antes tarde do que nunca” ou “Tarde demais”, mas, em todo caso, esperamos que essa correção chegue na hora certa.
Slack 25.02.30
19 de fevereiro de 2025
Correções de bugs
- Você já teve uma semana que parecia monótona, mas, ao se lembrar dela depois, percebeu que, na verdade, muita coisa aconteceu? Essa semana foi assim para o app.
Slack 25.02.20
12 de fevereiro de 2025
Correções de bugs
- Para esta semana não temos uma super atualização, mas não deixa de ser importante. Nem todos os dias (ou atualizações) são especiais, mas cada dia em que estamos aqui é um bom dia. Esta também é uma boa atualização.
Slack 25.02.11
7 de fevereiro de 2025
Correções de bugs
- Agora, uma breve mensagem para alegrar seu dia: o mundo é um lugar mais especial porque você faz parte dele e faz diferença na vida de outras pessoas de formas que você nem imagina. Ah, e dessa vez, não há nenhuma alteração de peso no app. Seja feliz mandando mensagens!
Slack 25.02.10
5 de fevereiro de 2025
Correções de bugs
- Agora, uma breve mensagem para alegrar seu dia: o mundo é um lugar mais especial porque você faz parte dele e faz diferença na vida de outras pessoas de formas que você nem imagina. Ah, e dessa vez, não há nenhuma alteração de peso no app. Seja feliz mandando mensagens!
Slack 25.01.50
29 de janeiro de 2025
Correções de bugs
- Em alguns workspaces do Enterprise Grid, não era possível responder às notificações sem abrir o app. Essa correção garante que você possa responder até mesmo da tela bloqueada.
- Quem usa o VoiceOver estava com dificuldades para ver as opções de reação de emoji, que só apareciam se alguém já tivesse reagido antes. Galera que gosta de usar os reacjis: desculpe por ter limitado a criatividade de vocês, mesmo que por pouco tempo.
Slack 25.01.40
22 de janeiro de 2025
Correções de bugs
- Você sabia que quando digita um código hexadecimal no Slack (como o nosso favorito, #481a54) a cor aparece na mensagem? Bem, esse recurso não estava aparecendo no nosso app iOS por algum motivo. Mas agora está! Diga a um designer gráfico que você conhece que nós estamos pensando nele.
Slack 25.01.30
15 de janeiro de 2025
Correções de bugs
- Como diria Shakespeare, o que há em um nome? Nos seus logs de auditoria, os usuários de dispositivos móveis que visualizaram um PDF estavam sendo registrados como “Usuários do Slack” em vez do respectivo identificador oficial. O poeta inglês também escreveu que uma rosa com qualquer outro nome teria o mesmo cheiro doce, mas nossa equipe de segurança precisa saber quem teve acesso a esses documentos. Pronto. Tragédia evitada.
- Com o VoiceOver ativado, o botão “Adicionar uma reação” não podia ser selecionado. Há quem diga que “Aja, não reaja” é um sábio ditado, mas acreditamos nas duas opções. Esperamos que a ação de corrigir este bug cause uma reação positiva.
- O VoiceOver estava ignorando os nomes de usuário ao ler MDs em voz alta. Por mais interessante que seja jogar “Adivinha quem escreveu essa mensagem”, isso também pode ser bem irritante. Lamentamos o inconveniente.
Slack 25.01.20
8 de janeiro de 2025
Correções de bugs
- Não há nenhuma correção de bug a ser divulgada esta semana, mas com certeza teremos mais no futuro. Claro que falar sobre bugs não é nosso principal objetivo. No entanto, errar, adaptar, corrigir e consertar são o custo do amadurecimento. Esperamos que você esteja gostando desta aventura, onde quer que esteja.
Slack 24.12.20
11 de dezembro de 2024
Correções de bugs
- Você teve a sensação de que estava perdendo partes importantes das mensagens de colegas de equipe? Era um bug que às vezes deixava de carregar algumas fotos nos uploads em lote. Se uma imagem vale mais que mil palavras, imagina a dívida que a gente tem por essas fotos perdidas.
Slack 24.12.10
4 de dezembro de 2024
Correções de bugs
- Não há nada importante para comunicar nesta semana. E também nada banal, pelo jeito. O trabalho segue a todo vapor, só que está acontecendo nos bastidores, como em uma peça de teatro. Nós estamos preparando o palco para o próximo ato.
Slack 24.11.30
20 de novembro de 2024
Correções de bugs
- Agradecemos a atualização do app! As mudanças desta vez não vieram em resumos organizados, mas estamos fazendo tudo o que podemos para garantir que o app esteja funcionando da melhor maneira possível. Um brinde aos ganhos incrementais!
Slack 24.11.20
13 de novembro de 2024
Correções de bugs
- Dessa vez, não há nada a ser comunicado. Bom, nada que dê para ver, mas há muita coisa acontecendo nos bastidores. Estamos trabalhando duro para aprimorar o Slack, só que dessa vez as coisas não são tão visíveis.
Slack 24.11.10
6 de novembro de 2024
Correções de bugs
- Definitivamente, havia algo estranho nos fluxos de trabalho dos canais, que estavam exibindo aleatoriamente erros de “entradas ausentes”. Agora, todas as entradas estão no lugar, e esperamos que suas saídas sejam impecáveis!
- Elementos incorporados no canvas estavam dando uns sustos com falhas bem aterrorizantes. Mas já estamos em novembro, hora de deixar o clima de terror para trás e celebrar o código livre de bugs!
Slack 24.10.50
30 de outubro de 2024
Correções de bugs
- As pessoas que usam o widget Para ficar em dia com ícones do app definidos como Modo colorido não conseguiam ficar por dentro de nada, pois o texto foi renderizado na mesma cor que o plano de fundo. Existe um lugar para a composição no branco sobre branco (pinturas suprematistas, alguns discos dos Beatles...), mas o widget não é um deles.
Slack 24.10.40
23 de outubro de 2024
Novidades
- Será que recolher as folhas do outono deixaram você com disposição para organizar as coisas? Então temos uma boa notícia: agora você pode criar, renomear e excluir suas seções personalizadas usando a Guia inicial! Basta manter pressionado o nome da seção para ver o novo conjunto de opções.
Correções de bugs
- Se você já chamou alguém pelo nome errado e logo depois quis desfazer o mal-entendido, imaginamos que nosso bug que impedia a exclusão de @menções nas suas mensagens tenha afetado você. Chame como quiser: atualização, solução ou reparo de algo com problema. O fato é que, quando uma correção é chamada por outro nome, soa muito melhor.
Slack 24.10.20
9 de outubro de 2024
Correções de bugs
- O status “Fora do escritório” não estava funcionando e, portanto, não era salvo após ser definido. Agora, esteja você indisponível, de férias ou apenas no horário de almoço, garantimos que seu aviso de ausência será exibido.
- As pessoas com acesso de visualização a uma lista descobriram que não conseguiam adicionar comentários no app para dispositivos móveis. Isso pode parecer intuitivo, mas nem tudo é o que é visto... ou melhor, o que parece. Agora os comentários estão de volta. Mas lembre-se: trate as pessoas com respeito.
- Se você usa atalhos como “CMD + [” e “CMD + ]” para navegar pelo histórico de conversas, deve ter notado que eles não estavam funcionando quando você usava teclados externos no iPad. Gostaríamos de voltar no tempo e apagar esse momento da nossa história. Mas, já que o tempo só anda para frente, aproveite essa correção.
Slack 24.10.10
3 de outubro de 2024
Correções de bugs
- Usuários que foram removidos de todos os workspaces em uma organização Enterprise ainda conseguiam executar ações em alguns desses workspaces, o que parecia… errado? Bem, se você tivesse que sair da sala, não poderia usar o controle remoto, certo?
- Se você clicasse em mensagens não lidas na seção “Apps”, a plataforma redirecionava da guia “Mensagens” para a guia “Início” de um determinado app. O Início pode ser uma parte central, mas não é o lugar onde estão essas mensagens que você procura.
Slack 24.09.40
25 de setembro de 2024
Correções de bugs
- Links para workspaces externos estavam retornando o erro “Não é possível abrir o link”. Lembram de quando dissemos que nunca abandonaríamos vocês? Parece que o problema foi resolvido, então não se preocupem.
- Os links mágicos não estavam funcionando ao entrar com a A2F obrigatória, e poucas coisas são mais decepcionantes do que uma mágica que não dá certo. No entanto, bastou um abracadabra para corrigir o problema.
Slack 24.09.30
18 de setembro de 2024
Correções de bugs
- Não há nada importante para comunicar nesta semana. E também nada banal, pelo jeito. O trabalho segue a todo vapor, só que está acontecendo nos bastidores, como em uma peça de teatro. Nós estamos preparando o palco para o próximo ato.
Slack 24.09.20
11 de setembro de 2024
Correções de bugs
- Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!
Slack 24.09.10
4 de setembro de 2024
Correções de bugs
- Os bugs foram corrigidos; o desempenho, aprimorado; o trabalho, feito; e o resultado, satisfatório. Aproveite o Slack com responsabilidade.
Slack 24.08.40
28 de agosto de 2024
Correções de bugs
- Alguns status recentes não estavam aparecendo onde deveriam, na seção de status intuitivamente chamada “Recentes”. Embora seja verdade que cada dia traz a oportunidade de um novo começo, também é importante lembrar do passado.
Slack 24.08.30
21 de agosto de 2024
Correções de bugs
- Corrigido: com o VoiceOver ativado, algumas MDs simplesmente não abriam, independentemente de quantos toques você desse. O VoiceOver foi criado para aumentar a acessibilidade, não para tornar mensagens inacessíveis. Pedimos sinceras desculpas.
Slack 24.08.20
14 de agosto de 2024
Correções de bugs
- Não há nenhuma correção de bug a ser divulgada esta semana, mas com certeza teremos mais no futuro. Claro que falar sobre bugs não é nosso principal objetivo. No entanto, errar, adaptar, corrigir e consertar são o custo do amadurecimento. Esperamos que você esteja gostando desta aventura, onde quer que esteja.
Slack 24.08.10
7 de agosto de 2024
Correções de bugs
- Sem grandes novidades dessa vez. Às vezes, a melhor forma de medir o progresso é olhar para trás e ver o quão longe você chegou. Sabia que já fomos uma empresa de videogame? Incrível. https://johnnyrodgers.is/The-death-of-Glitch-the-birth-of-Slack
Slack 24.07.50
31 de julho de 2024
Correções de bugs
- Corrigido: o compartilhamento de conteúdo do Slack a partir de um app diferente estava adotando uma política “um e pronto”, em que todas as tentativas subsequentes não carregavam nenhuma opção de canal na folha compartilhada. Os canais não têm validade e, agora, suas opções de compartilhamento também não.
- Corrigido: havia um atraso considerável quando abríamos o menu que, para ser ativado, era mantido pressionado dentro de um canvas (como quando copiamos ou colamos um texto). Aproveite os novos menus inteligentes, gentileza de nossa amigável equipe iOS.
Slack 24.07.40
24 de julho de 2024
Correções de bugs
- Está tudo certo em mudar de ideia. Infelizmente, a queda abrupta do app sempre que uma classificação era mudada no recurso das listas parece enviar a mensagem contrária. Edite suas listas, atualize suas classificações e saiba que a única questão constante é a mudança.
Slack 24.07.30
17 de julho de 2024
Novidades
- Os dias de inverno chegaram e você sabe o que isso significa: aproveitar para colocar a leitura em dia, ver séries no sofá, experimentar as guloseimas de milho e fazer a instalação das atualizações incrementais do app que, de forma sutil, mas mensurável, trazem melhorias para sua experiência. Os clássicos, né?
Slack 24.07.20
10 de julho de 2024
Correções de bugs
- Corrigido: ao criar um lembrete na visualização “Mais tarde”, às vezes o app gerava uma duplicação. Você criava um e ganhava outro. No entanto, essa promoção já acabou, pois corrigimos o bug.
- Corrigido: ao abrir MDs recém-criadas pelo VoiceOver, a primeira mensagem ficava oculta na visualização. Assim, o começo da conversa era muito estranho. Mas agora você já pode dizer adeus a esse bug.
Slack 24.07.10
3 de julho de 2024
Correções de bugs
- O app está muito melhor hoje do que ontem. É um fato científico, ninguém pode refutar. Que bom saber que você está por dentro de tudo!
Slack 24.06.40
26 de junho de 2024
Novidades
- A tela Atividade ficou mais ativa! Ao manter as mensagens pressionadas em Atividade, você terá novas opções, como Silenciar conversa, Definir um lembrete, Salvar para mais tarde, e muito mais. Agora, você pode ficar por dentro de tudo com mais rapidez e menos alternância entre canais.
Correções de bugs
- Este caso é para quem adora analisar as minúcias de um bug: se sua equipe tivesse o logon único como opção, mas você preferisse entrar na plataforma usando seu endereço de e-mail e decidisse inserir sua senha manualmente (em vez de receber um link por e-mail), quando você tentava redefinir a senha, o app exibia um erro não especificado. Com esta atualização, bugs específicos e erros genéricos são coisas do passado.
Slack 24.06.30
19 de junho de 2024
Novidades
- Essa atualização pode ter mudado umas coisinhas que você nem percebe na hora. Mas a esperamos que, no geral, você tenha a sensação de que está tudo certo. Sabe aquela emoção de estar por dentro das coisas? É isso mesmo!
Slack 24.06.20
12 de junho de 2024
Correções de bugs
- “Cor púrpura em toda a tela / Texto cinza sobre a berinjela / Não sei quem devo culpar / Os nomes dos canais não consigo enxergar!” Ao contrário dos nossos diversos recursos de acessibilidade, o tema padrão Berinjela estava exibindo texto de baixo contraste no iPad, que era bastante difícil de ler. Pedimos desculpas e informamos que o problema já foi resolvido.
- A contagem de canais dentro do recurso de pesquisa (visível tocando em “Pular para ou pesquisar” e, em seguida, no filtro “Canais”) estava extremamente imprecisa. Existem inúmeras maneiras de usar o Slack para impulsionar sua empresa, e decididamente seu número de canais deve ser maior.
Slack 24.06.10
5 de junho de 2024
Correções de bugs
- Não temos nada de específico para destacar nesse lançamento, mas agradecemos a você por sempre acompanhar as atualizações.
Slack 24.05.50
29 de maio de 2024
Novidades
- Às vezes, tudo o que você precisa é saber das partes mais importantes. É por isso que estamos lançando o recurso Destaques da IA do Slack. Assim, você escolhe canais específicos a serem resumidos automaticamente todos os dias e fica por dentro do que aconteceu logo de manhã. É como se fosse o “Nos capítulos anteriores…” da sua novela favorita. E agora, vamos ao que interessa!
Slack 24.05.40
23 de maio de 2024
Correções de bugs
- Se você estava com 15 ou mais espaços de trabalho conectados ao mesmo tempo, talvez tenha notado um atraso significativo ao alternar entre eles. Parabéns por descobrir nosso método patenteado de fazer uma pausa rápida, já que com certeza você está trabalhando demais! Estamos brincando, claro; foi apenas um bug. Mas lembre-se de controlar seu ritmo.
- As palavras-chave não eram destacadas quando apareciam ao lado de um sinal de pontuação, por exemplo, no fim de uma frase. Embora isso não tenha sido um dos nossos destaques pessoais, a palavra-chave aqui é “Corrigido”.
Slack 24.05.30
15 de maio de 2024
Correções de bugs
- Quando um usuário fechava uma mensagem direta (tocando no nome na parte superior da tela e depois rolando para baixo e pressionando “Fechar conversa”), ela desaparecia da tela, mas não era, de fato, removida da visualização. Usando uma metáfora, podemos dizer que, em vez de fechar as portas de vez, fechava-se uma janela de vidro, pela qual era possível ver as conversas guardadas. Gostamos de transparência, mas é bom ver esse bug marcado como “Fechado.”
- O VoiceOver se recusava a ler os nomes dos emojis personalizados no seletor de emojis, impedindo que essas preciosidades pudessem ser acessadas, selecionadas e usadas. Mas agora você já pode voltar a utilizar os emojis personalizados à vontade. Curta bastante.
Slack 24.05.20
8 de maio de 2024
Novidades
- Para esta semana não temos uma super atualização, mas não deixa de ser importante. Nem todos os dias (ou atualizações) são especiais, mas cada dia em que estamos aqui é um bom dia. Esta também é uma boa atualização.
Slack 24.05.10
30 de abril de 2024
Correções de bugs
- Corrigido: depois de aceitar um convite do Slack Connect sem ter feito login no Slack, você deveria ver uma tela de login convidativa e atraente. Mas, em vez disso, você via uma página de erro vaga e preocupante. Isso já foi corrigido, então, vamos nos conectar!
Slack 24.04.40
24 de abril de 2024
Novidades
- Conheça a IA do Slack! Nosso novíssimo conjunto de ferramentas de IA generativa permite a você pesquisar de forma mais inteligente, resumir conversas instantaneamente e muito mais. Vá para a Central de Ajuda e saiba como colocar a IA do Slack para trabalhar para você: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI
Slack 24.04.30
18 de abril de 2024
Correções de bugs
- Corrigido: você reparou que as sugestões de status personalizado para a sua organização estavam aparecendo no computador, mas não no celular? Aparentemente, aconteceu uma des-organização por aqui kkkkkkk. Brincadeira, pedimos desculpas.
- Corrigido: em algumas mensagens enviadas por apps que incorporavam citações, o texto da mensagem não foi recuado e ficou sobreposto à borda esquerda. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para organizar tudo corretamente.
Slack 24.04.20
10 de abril de 2024
Novidades
- Sente algo diferente no ar? Um certo "je ne sais quoi" que é difícil de identificar? O mundo parece mais brilhante, a música parece mais agradável...o que poderia ser? O app Slack foi atualizado e nós não vamos confirmar nem negar que somos os responsáveis por uma certa leveza que chega a você.
Slack 24.04.10
4 de abril de 2024
Novidades
- [ERRO: NOTAS DE VERSÃO NÃO ENCONTRADAS] Não pode ser… Certo, é verdade que não temos nenhuma correção específica para mencionar desta vez. No entanto, vamos usar este espaço para dizer que estamos sempre trabalhando para aprimorar o app. E também para mandar energia positiva. Esperamos que você comece o mês de abril com o pé direito.
Slack 24.03.40
27 de março de 2024
Novidades
- Trabalhamos duro nos bastidores para garantir que tudo esteja bem e funcionando como deveria. Se você encontrar algum problema, avise a nossa equipe pelo e-mail feedback@slack.com!
Slack 24.03.30
20 de março de 2024
Correções de bugs
- Corrigido: se o seu idioma foi definido como chinês, japonês ou coreano, mensagens agendadas que incluíam as menções “@-canal” ou “@-aqui” podem acabar sendo entregues como “@...”. Embora as reticências realcem o drama, elas podem deixar muito para a imaginação. Com a correção desse bug, você passa a encontrar menções adequadas aqui, ali e em todo lugar.
Slack 24.03.20
13 de março de 2024
Novidades
- Nós atualizamos a experiência de pesquisa no iPad para alinhá-la com as alterações recentes que talvez você tenha visto no iPhone. Além da aparência totalmente nova, você pode executar pesquisas a partir do menu “Ir para…” (e encontrar canais e MDs na guia Pesquisar). Assim, tudo o que precisa é escolher para onde ir.
Slack 24.03.10
6 de março de 2024
Correções de bugs
- Um bug fazia com que as mensagens só pudessem ser programadas para a hora seguinte. São 11h02? Ah, que pena, você terá que esperar até 12h02. A sensação era a mesma de perder o ônibus. Mas seus problemas acabaram, pois agora é possível programar mensagens para até cinco minutos depois.
Slack 24.02.40
28 de fevereiro de 2024
Novidades
- Resolvemos alguns problemas no app para evitar detritos digitais. Você sabia que existiam “detritos digitais”? Eles ainda existem, mas não são algo com que você precisa se preocupar.
Slack 24.02.30
22 de fevereiro de 2024
Novidades
- Boas-vindas à sua atualização semanal com o Slack. A novidade de hoje: “Para ficar em dia”. Faça a triagem de mensagens não lidas instantaneamente, deslizando para marcar como lida e enviando respostas rápidas diretamente. E para aqueles momentos em que você se confunde, colocamos um botão Desfazer. É simples assim! Experimente o recurso Para ficar em dia hoje mesmo!
Slack 24.02.20
14 de fevereiro de 2024
Correções de bugs
- Em uma mudança que chamamos de “surpresa desagradável”, o ícone do app não exibia um selo quando você tinha mensagens não lidas até que você abrisse o app. Nada como começar o dia em pânico por causa de mensagens que você não sabia que tinha recebido. Você deveria ter visto sua cara. Brincadeira. Sentimos muito por isso.
Slack 24.02.10
8 de fevereiro de 2024
Correções de bugs
- Digamos que você recebe um convite para uma festa que diz especificamente para “não trazer presentes”, mas você aparece com uma caixa vazia impecavelmente embrulhada. É mais ou menos isso que estava acontecendo quando o app permitia que você baixasse anexos de e-mail em branco, mesmo depois de os administradores terem desativado os downloads de arquivos. Nesse caso, vamos acabar com a festa e dizer que nenhum download de qualquer tipo será feito quando houver essa configuração.
Slack 24.01.50
31 de janeiro de 2024
Correções de bugs
- Quando os comentários do canvas apareceram nos resultados da pesquisa, pessoas com olhos de águia perceberam que o ícone de cadeado (igual aquele do canal privado) era exibido no lugar do ícone de canvas. Tecnicamente, o canvas é um canal privado? O cachorro-quente é um sanduíche? Se você aspirar um aspirador de pó, você se torna um aspirador de pó? São muitos mistérios, mas já resolvemos a questão específica do ícone.
Slack 24.01.40
24 de janeiro de 2024
Novidades
- Organizamos as prateleiras, limpamos as janelas e fizemos uma faxina geral. Foi apenas uma manutenção de rotina para garantir que tudo está em ordem. Agora, vamos continuar a todo vapor!
Slack 24.01.30
17 de janeiro de 2024
Novidades
- Imagine que estamos no intervalo do seu programa de TV preferido. A produção vai aproveitar esse tempo para organizar o palco e o público pode descansar enquanto espera o próximo bloco. Em outras palavras, esta atualização tem somente pequenas correções e melhorias, mas estamos preparando para o que vem por aí (5, 4, 3, 2, 1!).
Slack 24.01.20
10 de janeiro de 2024
Correções de bugs
- Todos os bugs corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados ou complicados demais para serem descritos em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos, e o app ficou ainda melhor.
Slack 24.01.10
3 de janeiro de 2024
Novidades
- Ano novo, app novo! A resolução do ano novo é aprimorar constantemente o Slack a cada atualização (prometemos não desistir quando começar fevereiro). Para atingir esse objetivo, esta versão contém pequenas correções e melhorias para se adequar a 2024. Um brinde ao Slack e a todos nós, melhorando um pouco mais a cada dia.
Slack 23.12.21
15 de dezembro de 2023
Correções de bugs
- Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.
Slack 23.12.20
13 de dezembro de 2023
Correções de bugs
- Diário de bordo: 20/12/2023. Os relatórios da engenharia indicam que o seletor de workspace mostra URLs truncados e remove todas as menções ao “Enterprise”. Isso viola a principal diretriz do Slack: garantir que as informações do app estejam corretas e, além disso, não criar bugs. Reassumimos o leme do barco e agora já estamos na direção certa. Parabéns para toda a tripulação.
Slack 23.12.10
6 de dezembro de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: parece que nossas conversas estavam caóticas no iPad, onde as respostas contendo links estavam sobrepostas a outras mensagens. É melhor prevenir do que remediar, mas fazer uma atualização no app também resolve.
- Corrigido: no iPad, o Quick Switcher não levava você para o canal correto ao tocar em “Enter” no teclado. Algumas pessoas acharam esse comportamento emocionante e cheio de mistério; a maioria achou confuso e irritante.
Slack 23.11.40
29 de novembro de 2023
Correções de bugs
- Num estranho gesto de solidariedade, o app estava fechando quando era ativada a opção “Recolher todas as imagens”, confundindo minimização com dissolução completa. Independentemente de você preferir suas imagens visíveis ou ocultas, o app agora permanecerá presente.
- Assim como o “efeito do observador” na física, a interação com arquivos e imagens na visualização Atividade estava fazendo com que eles mudassem de estado, movendo-se dentro da interface do usuário. Até onde conseguimos observar, esta atualização oferece uma solução para o problema.
- Os círculos em canais privados não vão mais começar com o seu microfone ligado. Só porque é um espaço selecionado, não significa que sua equipe precisa ouvir tudo.
Slack 23.11.30
16 de novembro de 2023
Novidades
- Sabe o que é pior do que receber uma mensagem de erro? Não recebê-la. Adicionamos alguns alertas contextuais no app para informar você se percebermos um problema de conectividade. O que talvez esteja faltando na conexão, esperamos compensar com a comunicação.
Slack 23.11.20
8 de novembro de 2023
Novidades
- Faça de conta que não estamos aqui. Alguns pequenos ajustes estão sendo feitos para deixar o app tinindo. Teremos mais novidades em breve. Até logo!
Slack 23.11.10
1º de novembro de 2023
Novidades
- Agradecemos por atualizar o app! As mudanças desta vez não vieram em resumos organizados, mas estamos fazendo tudo o que podemos para garantir que o app esteja funcionando da melhor maneira possível. Um brinde aos ganhos incrementais!
Slack 23.10.40
26 de outubro de 2023
Correções de bugs
- Esta atualização chama menos atenção, mas não deixa de ser importante, pois deixa o app mais rápido, mais simples e mais perto do nosso ideal.
Slack 23.10.30
18 de outubro de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: resolvemos o problema em que as mensagens do Slack Connect não mostravam que você estava em conversas com pessoas de outra organização. Lamentamos o incômodo.
Slack 23.10.20
11 de outubro de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: o VoiceOver não indicava quando uma seção do canal tinha mensagens não lidas, o que muitas vezes fazia com que elas não fossem descobertas. Aparentemente, “a emoção da caçada” não combina bem com prazos de projetos. Pedimos desculpas por fazer você ter trabalho para encontrar seu trabalho.
Slack 23.10.10
5 de outubro de 2023
Novidades
- Faça de conta que não estamos aqui. Estamos apenas expulsando alguns intrusos. Pequenos bugs e detritos digitais, caiam fora!
Slack 23.09.40
27 de setembro de 2023
Novidades
- Pequenas correções e ajustes no app. Que bom saber que você está por dentro de tudo! Em caso de problemas, envie uma mensagem para nós pelo e-mail feedback@slack.com.
Slack 23.09.30
20 de setembro de 2023
Grandes mudanças estão por vir. Nosso app vai passar por uma transformação! Estamos atualizando as versões para computadores e dispositivos móveis do Slack com visualizações totalmente novas e exclusivas, criadas para aumentar o nível de concentração, organização e produtividade. Talvez você não veja essas alterações de imediato dependendo do seu plano, mas fique de olho no Slack nas próximas semanas. Enquanto isso, leia sobre as novidades em nosso blog em SlackHQ.com.
Novidades
- Grid unificado: cansou de alternar entre os workspaces no Enterprise Grid? Agora, todos os canais de que você participa em uma organização são exibidos em uma única visualização. Bacana, né?
- Cabeçalhos e rodapés mais organizados: as seções MDs, Rascunhos, Conversas e Mais tarde agora são mais fáceis de acessar e ocupam menos espaço na tela. De nada.
- Atividade: uma seção Atividade totalmente nova que reúne menções, conversas, reações e apps em um só local. É como uma central que mostra todas as novidades em suas conversas.
- …e muito mais! Já dissemos que nosso blog tem todas as informações?
Slack 23.09.20
13 de setembro de 2023
Novidades
- Trabalhamos duro nesta semana, e não é fácil descrever isso. É como um pato nadando em um rio. Debaixo d’água, ele está mexendo os pés freneticamente, mas na superfície tudo o que se pode ver é um pássaro se movendo delicadamente no rio. Nesta semana, o Slack é esse pato.
Slack 23.09.10
6 de setembro de 2023
Novidades
- Faça de conta que não estamos aqui. Estamos apenas expulsando alguns intrusos. Pequenos bugs e detritos digitais, caiam fora!
Slack 23.08.50
30 de agosto de 2023
Novidades
- Esta semana temos melhorias tão pequenas que nem vale a pena mencionar, mas você sabia que é possível consultar versões antigas de nossas notas sempre que quiser? Descubra recursos! Confira o quanto evoluímos! Dê boas risadas! Está tudo disponível em https://slack.com/release-notes/ios.
Slack 23.08.40
23 de agosto de 2023
Correções de bugs
- O SSO fez você querer enviar um SOS? Nosso fluxo de login do código QR não direcionava para lugar nenhum quando o SSO estava sendo utilizado, deixando algumas pessoas perdidas. Não é preciso enviar um sinal de socorro — os códigos QR não farão você se perder novamente.
Slack 23.08.30
16 de agosto de 2023
Correções de bugs
- Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.
Slack 23.08.20
9 de agosto de 2023
Novidades
- Agora as imagens terão um selo “ALT” para indicar que elas contêm texto alternativo ou descrições de imagens. É possível ler esse texto ao manter a imagem pressionada e depois tocar em “Mostrar descrição” no menu que aparecer.
Correções de bugs
- Corrigido: quando várias pessoas aguardam algo, a educação manda formar uma fila. Por outro lado, o app não fazer os uploads quando há uma fila de arquivos aguardando para serem enviados é falta de educação. Afinal, eles aguardaram educadamente. Como a agilidade também é sinal de educação, agora você pode criar filas de uploads de novo.
Slack 23.08.10
2 de agosto de 2023
Novidades
- Corrigido: esta semana não tivemos muitas novidades, mas saiba que estamos sempre trabalhando para garantir que tudo funcione da melhor forma possível. Caso você note um recurso ou uma ferramenta que não está funcionando bem, envie um e-mail para feedback@slack.com.
Slack 23.07.40
26 de julho de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: quando uma pessoa de sua equipe se localizava em uma região com um fuso horário atrás do seu, e você olhasse para o perfil dela em um instante exato em que você já estava em um novo mês e ela não, corria o risco de se sentir como Rony ao ver Harry e Hermione desaparecendo bem diante dos olhos dele, graças ao uso de um vira-tempo, já que o app indicava que a outra pessoa estava no “amanhã” e não no “ontem”. Quem disse que não é possível viajar no tempo? Talvez o app apenas quisesse nos lembrar de que o amanhã é sempre um outro dia (no caso, ontem se você estiver no futuro).
Slack 23.07.30
19 de julho de 2023
Novidades
- Quer dar uma olhadinha em um canal sem marcá-lo como lido? Pressione e segure o nome da conversa na lista de canais para abrir uma visualização. É como se você tivesse o poder de ler mentes!
Slack 23.07.20
12 de julho de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: ao entrar em um workspace no Enterprise Grid, algumas pessoas notaram que o app não queria mais funcionar imediatamente após dar calorosas boas-vindas a elas. Isso não causava uma boa primeira impressão. Nós adoraríamos receber você novamente. Fique o tempo que quiser.
Slack 23.07.10
5 de julho de 2023
Novidades
- Todos os bugs que foram corrigidos nesta versão eram pequenos demais para serem vistos ou chatos demais para serem descritos. Ainda assim, o trabalho foi feito, tudo foi resolvido, e o app ficou melhor.
Slack 23.06.40
28 de junho de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: como um show de mágica sem a parte divertida, o menu para enviar convites para os canais por e-mail desaparecia “magicamente” antes mesmo de você pensar em ver o que ele dizia. Agora você vê. Agora não vê. Agora você não consegue adicionar pessoas aos canais. Agora isso não acontece mais.
Slack 23.06.30
21 de junho de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: quando a tela com as informações de um canal era exibida, o campo Assunto sempre parecia estar vazio, mesmo que um assunto já tivesse sido configurado. Em uma discussão de verdade, é normal conversar de vez em quando sobre um assunto não relacionado. No entanto, nossa intenção é que você continue dentro do assunto.
- Corrigido: talvez este seja nosso bug mais irônico do ano. O tamanho do texto que indica as mensagens não lidas em azul estava com problemas, ou seja, talvez tenha sido difícil ler quantas mensagens não lidas você tinha. Bastou um novo conjunto de especificações para solucionar o problema.
- Corrigido: quando você compartilhava um URL em uma mensagem direta com a extensão de compartilhamento do iOS, isso não funcionava. Como diria qualquer pai ou mãe, compartilhar é mais fácil na teoria do que na prática. Mas nós estamos tentando. Um passo de cada vez.
Slack 23.06.20
14 de junho de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: vocês disseram que o recurso de Postagens não estava lá essas coisas no iOS, porque não estava funcionando. Mas agora isso mudou e o problema já foi solucionado (é só postar).
Slack 23.06.10
7 de junho de 2023
Novidades
- Quem usa o iPad com o Magic Keyboard (ou qualquer mouse, seja mágico ou trouxa) pode utilizar o clique secundário para abrir o menu de contexto para mensagens e anexos. Agora, tudo se resolve em um passe de mágica, você nem precisa dizer “Abracadabra”.
Slack 23.05.40
24 de maio de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: você já fez grupo com uma pessoa que não fazia nada? Pois então, o VoiceOver se recusava a ler texto no campo de mensagem. Só lia depois de a mensagem que você estava escrevendo ser enviada. Agora, com esse bug corrigido, você vai achar o VoiceOver um parceiro de escrita muito mais útil.
- Corrigido: quando você adicionava pessoas a um canal, o VoiceOver lia incorretamente o rótulo do botão “Fechar janela”. Sabe como é, passou perto, mas errou feio.
Slack 23.05.30
17 de maio de 2023
Novidades
- Você já teve uma semana que parecia monótona, mas, ao se lembrar dela depois, percebeu que, na verdade, muita coisa aconteceu? Essa semana foi assim para o app.
Slack 23.05.21
15 de maio de 2023
Correções de bugs
- Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.
Slack 23.05.20
10 de maio de 2023
Novidades
- Os bugs foram corrigidos; o desempenho, aprimorado; o trabalho, feito; e o resultado, satisfatório. Aproveite o Slack com responsabilidade.
Slack 23.04.40
26 de abril de 2023
Novidades
- Agora, uma breve mensagem para alegrar seu dia: o mundo é um lugar mais especial porque você faz parte dele e faz diferença na vida de outras pessoas de formas que você nem imagina. Ah, e dessa vez, não há nenhuma alteração de peso no app. Seja feliz mandando mensagens.
Slack 23.04.30
19 de abril de 2023
Correções de bugs
- Imagine que convidaram você para uma festa de arromba. E depois para outra. E depois para mais outra. Daí, quando você sai da primeira para ver seus amigos nas outras duas, o segurança risca seu nome de todas as listas de convidados. E o que isso tem a ver com o nosso bug mais recente? Era tipo esse segurança, desconectando alguns usuários de cada workspace quando só queriam sair de um. Mas nós corrigimos esse problema, ou seja, agora você pode ir a qualquer festa, quer dizer, workspace!
Slack 23.04.20
12 de abril de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: se todos saírem de um círculo, colocaremos você no mudo para evitar o constrangimento de continuar discursando para ninguém. Mas, se quiser, fique à vontade para continuar a conversa.
Slack 23.04.10
5 de abril de 2023
Novidades
- Não há nenhuma correção de bug a ser divulgada esta semana, mas com certeza teremos mais no futuro. Claro que falar sobre bugs não é nosso principal objetivo. No entanto, consertar deslizes e erros faz parte da vida e ajuda todos a evoluir. Esperamos que você esteja gostando desta aventura, onde quer que esteja.
Slack 23.03.50
29 de março de 2023
Novidades
- Nenhuma notícia é uma boa notícia! Bem, ter notícias pode ser uma boa notícia, assim como não ter notícia nenhuma pode levar a incertezas e especulações, o que é igual a uma má notícia. Mas, neste caso, nossa falta de notícias é uma coisa boa. Ou, pelo menos, não é uma coisa ruim. Não ter nenhuma notícia está bom. Deixa pra lá.
Slack 23.03.40
22 de março de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: a alteração do horário de notificações para segunda ou sexta fazia com que ambos os dias fossem afetados. Se essa ocorrência de “Sexta-feira Muito Louca” fez com que você tivesse uma “Segunda-feira Frenética”, pedimos sinceras desculpas.
- Corrigido: às vezes, ao tocar no link de mensagem do Slack em outro app, você parava erroneamente na página de login. Nós não reconhecemos você! Fez algo diferente no cabelo? Ficou ótimo.
Slack 23.03.30
15 de março de 2023
Novidades
- Fazemos esses lançamentos todas as semanas para manter um desempenho ideal. No entanto, às vezes não há nenhuma informação específica a ser divulgada. Então, vamos falar sobre algumas coisas às quais deveríamos dar prioridade na divulgação. Por exemplo, você sabia que pode manter pressionada uma mensagem no celular para defini-la como “não lida”, o que permite voltar a ela mais tarde? Ou que é possível definir um lembrete para ver a mensagem mais tarde? Ah, já sabia disso? Vamos fingir que não dissemos nada, então. É isso.
Slack 23.03.20
8 de março de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: as pessoas notaram que, ao visualizar uma conversa no iPad, às vezes aparecia um botão de “Voltar”, mas esse botão não era funcional. O propósito disso era lembrar que o tempo é linear, e que não importa o quanto desejemos alguns elementos do passado, precisamos sempre seguir em frente, de forma incansável e inabalável. Imagina se isso fosse verdade? É claro que foi um bug. Falha nossa.
Slack 23.03.10
1º de março de 2023
Novidades
- A partir de 6 de março, não será mais possível conectar algumas versões mais antigas do Slack. Se você atualizou no último ano, não precisará realizar nenhuma ação. Se está há mais de um ano sem atualizar, bom, provavelmente não está lendo essa mensagem, mas vamos deixá-la aqui para a posteridade. Resumindo, mantenham seus apps atualizados, pessoal. Nossa equipe de suporte agradece!
Slack 23.02.40
22 de fevereiro de 2023
Novidades
- Você já criou um canal que era para ser privado, mas se esqueceu de apertar aquele botãozinho? Talvez dê um pouco de trabalho encontrar o painel para tornar privado o canal #festa-surpresa-luana ou o #todos-nossos-documentos-financeiros antes que alguém perceba. Agora os administradores e os proprietários podem encontrar essa opção na seção Detalhes do canal para salvar seus segredos num piscar de olhos.
Slack 23.02.30
13 de fevereiro de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: se você compartilhava um cartão do app Contatos, do iOS, no Slack, não acontecia nada, mas nada mesmo. Só um não mútuo de ambos os lados. Por isso, nós negociamos um acordo e reestabelecemos o contato. Agora, seu app vai conseguir compartilhar informações com o Slack. Aí sim.
- Corrigido: nomes, onde nós estaríamos sem eles? Infelizmente, qualquer arquivo enviado ao Slack aparecia como “Arquivo do iOS”, não importa o nome que você desse a ele. Nós corrigimos o problema e pedimos desculpa pelo ocorrido. Atenciosamente, app da Califórnia.
Slack 23.02.20
9 de fevereiro de 2023
Novidades
- Compartilhe sua tela de qualquer lugar nos círculos! Basta abrir o menu Mais opções após iniciar um círculo e tocar em Compartilhar tela. Também é possível colocar o app Slack em segundo plano para continuar compartilhando qualquer conteúdo no seu dispositivo.
Correções de bugs
- Corrigido: nós sabemos como é frustrante quando o indicador de atividade de todo mundo vira um quadrado, formato geralmente reservado para contas de convidado. De certa forma, todos nós somos convidados nessa vida, mas, dessa vez, arredondamos o quadrado. De volta à forma como as coisas eram antes: círculos para os membros e quadrados para os nossos amados convidados.
- Corrigido: quando alguém usava o VoiceOver, não era possível abrir os arquivos de mídia anexados às mensagens de uma conversa. Não há nada de engraçado. Era só bem frustrante. Nós pedimos desculpas pelo transtorno.
Slack 23.02.10
1º de fevereiro de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: tocar em uma sugestão de autopreenchimento desabilitava completamente a formatação de texto aplicada anteriormente. Já corrigimos (manualmente) esse bug.
Slack 23.01.40
26 de janeiro de 2023
Novidades
- Você pode ser multitarefa e nós também. Agora, os clipes de vídeo podem ser minimizados em janelas menores, permitindo que você continue a reprodução enquanto trabalha em um clipe estável.
Correções de bugs
- Corrigido: strings de emoji não eram reconhecidos ao final das mensagens, ou seja, qualquer postscript pictográfico simplesmente desaparecia. Fãs de Wordle podem respirar aliviados.
- Corrigido: o leitor de tela estava alternando para o alto-falante errado durante a gravação de clipes de áudio com narração, deixando o som muito baixo e difícil de entender. Nada acessível e lamentamos o inconveniente.
Slack 23.01.30
19 de janeiro de 2023
Novidades
- Anúncio de utilidade pública: você sabia que é possível definir lembretes no Slack? Selecione “Definir um lembrete” após manter uma mensagem pressionada ou digite “/lembrar-me” em qualquer lugar do Slack, e o Slackbot o avisará na hora marcada.
Slack 23.01.20
11 de janeiro de 2023
Correções de bugs
- Corrigido: copiar links de mensagens é uma ótima forma de criar uma trilha de navegação entre conversas específicas no Slack. Infelizmente, por causa de um bug, esses links não funcionavam em dispositivos móveis. Mas, agora, os links de mensagens voltaram para a trilha certa!
Slack 23.01.10
4 de janeiro de 2023
Novidades
- Dá para acreditar que já estamos em 2023? Chegou o momento de refletir sobre o que fizemos e também de olhar para o futuro. Portanto, esta atualização não traz grandes alterações, mas estabelece as bases para o que está por vir. O Slack não mudou; você não mudou. Mas estamos um pouquinho melhores do que antes. Feliz ano novo!
Slack 22.12.21
19 de dezembro de 2022
Correções de bugs
- Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.
Slack 22.12.20
15 de dezembro de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: você sabia que é possível configurar apps para postar mensagens em seu nome no Slack? No entanto, um bug recente fazia com que o nome e o ícone do app aparecessem em vez do nome do autor, o que causava uma certa confusão. É como se você recebesse uma carta em que o remetente é a agência de correios e não a pessoa que a escreveu. Agora o bug já foi corrigido.
Slack 22.12.10
7 de dezembro de 2022
Novidades
- O Live Text está no ar para imagens e vídeos pausados, permitindo que uma infinidade de novas coisas possa ser copiada e colada. Fãs do Ctrl + C, Ctrl + V, essa é para vocês!
Correções de bugs
- Corrigido: os usuários com teclado em japonês não conseguiam acessar a lista de sugestões de usuários quando tentavam mencionar alguém. Embora algumas pessoas gostem de exercitar a memória tentando lembrar o nome de usuário de todos os colegas, reativamos as sugestões para facilitar as menções.
- Corrigido: se alguém responder a uma conversa com um URL, agora é possível usar o VoiceOver para acessá-lo. Experimente com slack.com. (Sempre gostamos de umas visualizações de página a mais.)
- Corrigido: corrigimos o item “Enviar feedback” na tela de preferências para que você realmente possa enviar feedbacks. Esperamos ouvir apenas coisas boas.
Slack 22.11.40
30 de novembro de 2022
Novidades
- Crie novos emojis personalizados para o workspace direto no celular! Primeiro, abra o seletor de emojis e digite o nome da nova opção no campo de pesquisa. O sistema vai mostrar “Sem resultados”. Nesse momento, toque em “Adicionar emoji personalizado” para tirar uma foto ou escolher uma na sua biblioteca. É possível criar emojis com animais de estimação ou com aquele troféu que você ganhou na quinta série e sua mãe nunca jogou fora.
Correções de bugs
- Corrigido: depois de transmitir uma imagem de outro app para o Slack, a planilha de compartilhamento ficava aguardando em vez de sair da tela. Agora essa gafe não acontece mais, porque ela fecha sem você perceber.
- Corrigido: quando você tentava compartilhar uma mensagem mais antiga de uma MD ou um canal privado na mesma conversa, o botão “Enviar” teimava e não ficava verde. Agora ficou bem mais fácil voltar aos assuntos anteriores; por exemplo: será que já podemos ouvir músicas de Natal? (Nossos especialistas dizem que 1º de dezembro é a data mais aceitável). Basta manter a mensagem pressionada e tocar em “Compartilhar mensagem”.
Slack 22.11.30
15 de novembro de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: às vezes, editar uma lista numerada ou com marcadores quebrava a formatação – um comportamento inaceitável. No entanto, a vida é uma sucessão contínua de oportunidades, e agora o app já aprendeu como lidar com a situação.
- Corrigido: provavelmente você já ouviu aquele ditado “O seguro morreu de velho”?. Mas você sabia que “Uma gravação de áudio não vigiada é interrompida e automaticamente excluída”? Esse é menos conhecido, com certeza. A partir de agora, se você navegar no canal durante a gravação de um clipe de áudio, o registro não será mais apagado espontaneamente.
- Corrigido: todo mundo sabe que dormir é muito importante. Mas quando a tela do smartphone entra no modo soneca no meio de uma gravação de clipe de áudio (interrompendo o registro), parece mais um pesadelo. Agora, isso não vai mais acontecer, porque vamos deixar seu smartphone “acordado” até o fim da gravação.
Slack 22.11.20
9 de novembro de 2022
Essa semana não tivemos muitas novidades, mas saiba que estamos sempre trabalhando para garantir que tudo funciona da melhor forma possível. Caso você note um recurso ou uma funcionalidade que não está funcionando bem, envie-nos um e-mail para feedback@slack.com!
Slack 22.11.10
2 de novembro de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: os usuários do VoiceOver vão perceber que a reprodução voltou a diferenciar os parágrafos quando abrirem uma mensagem na exibição de detalhes, o que permite pular entre blocos de texto. Chega de introduções cheias de emoji. Esse recurso vai ajudar você a ir direto ao que interessa.
Slack 22.10.50
26 de outubro de 2022
Novidades
- Não houve nenhuma grande mudança. Às vezes, a melhor forma de medir o progresso é olhar para trás e ver o quão longe você chegou. Você sabia que o Slack já foi uma empresa de jogos? Louco, né?
Slack 22.10.40
19 de outubro de 2022
Novidades
- Quer saber da novidade? Agora nossos apps para iPhone e iPad permitem “arrastar e soltar” na entrada de mensagem! Você pode colocar de tudo na caixa de composição para criar uma mensagem: arquivos, fotos, vídeos, links e o bom e velho texto.
Correções de bugs
- Corrigido: lembra quando você queria usar o mesmo emoji várias vezes, mas o app resumia tudo em um único símbolo? Não vamos mais questionar suas decisões artísticas. Se quiser colocar cinco emojis de foca na mensagem, é isso que vai acontecer.
Slack 22.10.20
10 de outubro de 2022
Novidades
- Se você é o tipo de pessoa que se acalma limpando as coisas, encontre a paz onde quer que esteja movendo canais entre seções em sua barra lateral (desde que você já tenha criado essas seções no app para computador). Já que móveis são caros, que tal redecorar sua barra lateral?
Correções de bugs
- Corrigido: quando você estava escrevendo uma mensagem e fazia uma pausa (principalmente se fosse em japonês), ao voltar, descobria que o teclado também tinha feito um intervalo e não estava muito a fim de retornar ao trabalho. Prometemos que não foi nada pessoal.
- Corrigido: parece que ninguém mais consegue se lembrar de números de telefone. E, pelo visto, nós também esquecemos. Agora, se você copiar um número de telefone do seu app de Contatos e colar no Slack, vamos enviar mais do que um espaço em branco na sua mensagem.
- Corrigido: os canais do Slack Connect não estavam exibindo a lista completa de membros até que você entrasse no canal em questão. O recurso se chama Slack Connect, e não Slack Clube Exclusivíssimo com Lista Secreta de Convidados. Portanto, mudamos isso.
Slack 22.10.10
3 de outubro de 2022
Novidades
- Agora você pode se expressar ainda mais com vídeos, reações de emoji ao vivo e muito mais! Todos esses recursos estão disponíveis nos círculos em dispositivos móveis.
Correções de bugs
- Corrigido: estamos aqui para acabar com os bugs, e não os ícones do workspace. No entanto, parece que fizemos uma confusão recentemente. O ícone no canto superior esquerdo estava um pouco “espremido”, mas agora já está exibido corretamente.
- Corrigido: alguns canais estavam apresentando falhas misteriosas sempre que eram abertos, até pareciam assombrados. Mas já cuidamos do problema. [NOTA: fomos informados de que não podemos legalmente dizer que o app continha fantasmas, espectros, sombras de espíritos. Nenhum fantasma foi hospedado na correção do bug.]
Slack 22.09.40
26 de setembro de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: às vezes, especialmente em idiomas diferentes do inglês, uma @menção aparecia duas vezes consecutivas em uma mensagem. Embora seja inegável que chamar uma pessoa duas vezes, uma atrás da outra, é uma boa forma de atrair a atenção dela, isso parecia um pouco deselegante.
Slack 22.09.30
19 de setembro de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: como diz o ditado, “é melhor prevenir do que remediar”. Nós inventamos, no entanto, um novo ditado, “é melhor pesquisar e nada achar”, para explicar o que talvez você tenha percebido no app ultimamente. Agora você pode fazer a mesma pesquisa quantas vezes quiser, e nós vamos garantir que todas elas deem certo.
Slack 22.09.20
12 de setembro de 2022
Novidades
- Usuários do iPad, atenção: nós tornamos o Quickswitcher ainda mais rápido. Agora com um simples toque nas teclas Cmd+K, você pode pular de canal em canal e começar a digitar imediatamente, sem interrupções.
Correções de bugs
- Corrigido: uma inocente atualização em nossa funcionalidade de detecção de jailbreak, que agora é compatível com o iOS 16.
- Corrigido: talvez você tenha tentado usar o Slack no modo de tela dividida em seu iPad e a caixa de sugestão de texto tenha sumido do compositor. Pedimos desculpas pelos incômodos causados ao se tentar realizar várias tarefas. Corrigimos o problema, então você pode continuar a realizar diferentes tarefas em várias telas.
- Corrigido: compartilhar é se importar, e por isso nós corrigimos o que estava impedindo você de compartilhar arquivos do Slack em outros apps. Pedimos desculpas aos seus outros apps. Ainda podemos ser amigos?
Slack 22.09.10
6 de setembro de 2022
Novidades
- A extensão de compartilhamento gerava uma mensagem diferente para cada arquivo, imagem ou vídeo, o que dificultava a visualização e criava uma confusão no canal ou na MD. Agora está tudo mais simples e organizado, porque todos esses documentos são reunidos como anexos em só uma mensagem.
- Você já tentou adicionar uma pessoa a um canal ou uma MD, mas não conseguiu encontrá-la na lista de resultados? Esse processo ficou muito mais simples agora, porque os resultados foram organizados com de acordo com as pessoas às quais você enviou mensagens com mais frequência e mais recentemente.
- Quando você acessa um canal, agora há um pequeno e prático indicador nas conversas que têm um rascunho de mensagem. Assim fica mais fácil continuar de onde você parou.
- Na hora de digitar o nome de um novo canal, os espaços serão alterados automaticamente para traços. Viu como a gente facilita sua vida?
Slack 22.08.50
29 de agosto de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: durante a exportação de alguns arquivos do Slack para outro app, o nome deles era alterado e apresentava alguns números aleatórios no início. Foi um erro da nossa parte. Você pode jogar esses números na loteria se quiser. Só não garantimos que vá ganhar.
- Corrigido: nós adoramos apelidos no trabalho. Mas, se alguém escolhia não “exibir o nome completo”, não era possível vê-lo de forma alguma, mesmo vendo o perfil dessa pessoa. Agora você sempre vai ver o nome completo dela acima da foto do perfil. Um salve para o Chico, cujo nome real é Francisco.
Slack 22.08.40
22 de agosto de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: quando se tratava de escrever em coreano, os primeiros caracteres não renderizavam corretamente. Agora, mensagens estranhas devem ser atribuídas às imperfeições da comunicação humana, e não às instabilidades da tecnologia.
Slack 22.08.30
15 de agosto de 2022
Novidades
- Os cabeçalhos na parte superior das conversas foram atualizados para serem mais informativos, menos confusos e com um visual mais limpo. Agora você verá a contagem dos favoritos e mensagens fixadas ao lado da contagem de membros. Além disso, ao tocar no mesmo texto, você é encaminhado para a tela de detalhes da conversa.
- Ao fazer uma pesquisa, você já se confundiu entre o campo “Ir para...” e a opção Pesquisar para tentar encontrar um canal? Agora ficou mais fácil alternar entre esses dois caminhos de pesquisa, para que você sempre chegue ao destino pretendido.
Correções de bugs
- Corrigido: se você estava saindo do sério com os erros em uploads do OneDrive ou Google Drive, temos boas notícias: esse bug era um problema no app.
- Corrigido: a partir de agora, os uploads de imagens respeitam os nomes que você escolheu, e não aparece mais a indicação padrão “Imagem enviada do iOS”. Lamentamos por essa falha na capacidade de transmitir os nomes.
- Corrigido: quando alguém tentava aceitar um convite para participar de um círculo já iniciado, às vezes não era possível entrar, o que era algo bastante rude. Mas garantimos que tudo não passou de um mal-entendido.
Slack 22.08.20
8 de agosto de 2022
Novidades
- Usuários de iPad, vamos direto ao ponto. Se você usa um mouse ou trackpad no iPad, vai descobrir que a partir de agora os botões, os menus e a lista de canais ficam em destaque ao passar o ponteiro sobre eles, indicando onde você pode interagir.
Correções de bugs
- Corrigido: a clareza caminha lado a lado com a acessibilidade; é por isso que o VoiceOver agora vai fazer uma pausa, como deve ser, ao anunciar cada elemento da mensagem. Isso também é um ótimo lembrete para parar e respirar fundo de vez em quando.
- Corrigido: de vez em quando, os links de mensagens de um workspace não apareciam em outro, mesmo se você estivesse conectado em ambos os workspaces. Adivinha? Era um bug. Agora, os links de mensagens abrem onde quer que você esteja.
Slack 22.08.10
1º de agosto de 2022
Novidades
- Trabalhamos duro nos bastidores para garantir que tudo esteja bem e funcionando como deveria. Se você encontrar algum problema, avise a nossa equipe pelo e-mail feedback@slack.com!
Slack 22.07.30
25 de julho de 2022
Novidades
- Corrigido: Quando o assunto é sincronização das preferências de app, não existe isso de “estar tudo muito igual”. Ou seja, agora a opção “Sincronizar com iOS” em Preferências > Acessibilidade funcionará de forma adequada. O que você vê no Slack também está nas configurações do sistema.
Slack 22.07.15
11 de julho de 2022
Novidades
- Dessa vez, não há nada para comunicar. Bom, nada que dê para ver, mas muita coisa acontecendo nos bastidores. Nós estamos trabalhando duro para aprimorar o Slack, só que dessa vez é mais interno do que externo.
Slack 22.07.10
5 de julho de 2022
Novidades
- Não há nada importante para comunicar esta semana. E também nada banal pelo jeito. O trabalho segue a todo vapor, só que está acontecendo nos bastidores como em uma peça de teatro. Nós estamos preparando o palco para o próximo ato.
Slack 22.06.25
27 de junho de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: A opção de agendar uma mensagem para enviar mais tarde estava exibindo uma confirmação em cada um de seus canais e MDs (em vez de apenas uma vez). Na verdade, ninguém queria ter o problema de acidentalmente selecionar a opção “Responder a todos” no Slack, portanto vamos garantir que essas mensagens sejam melhor direcionadas.
Slack 22.06.20
20 de junho de 2022
Novidades
- Fizemos várias melhorias na interface da ferramenta de Pesquisa para minimizar o número de buscas e aumentar o número de descobertas. Você verá que as palavras-chave ficam destacadas, as guias estão com uma formatação mais limpa, e os números dos resultados gerados são exibidos na parte superior da lista.
Slack 22.06.15
13 de junho de 2022
Correções de bugs
- Ninguém gosta de ouvir “Já tentou ligar e desligar de novo?”. Mesmo assim, às vezes, a lista de canais se recusava a carregar sem reiniciar o app. Agora, para a alegria dos agentes de suporte e dos usuários mundo afora, isso foi corrigido.
- Corrigido: se não conseguir de primeira, tente mais de uma vez, a menos, é claro, que haja uma falha no upload de arquivos devido à baixa conectividade. Nesse caso, o Slack não dava segundas chances. O app não vai mais deixar erros do passado o definirem. Por isso, é provável que você veja mais acertos com uploads repetidos.
Slack 22.06.10
24 de maio de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: com frequência, o upload de arquivos não funcionava por causa da transferência de IDs de arquivos temporários em vez de IDs de arquivos definitivos. Sabe a CNH provisória que o DETRAN emite, superimportante até você receber a definitiva, mas que vira apenas um pedaço de papel sem valor que precisa ser devolvido à autoescola? Então, metaforicamente falando, o Slack devolveu a CNH provisória pela definitiva.
- Corrigido: os usuários do iPad que entravam em um círculo após ele ser iniciado não conseguiam silenciar o próprio microfone. Em outras palavras, todo mundo na chamada ouvia barulhos de obra e crianças perguntando quando ia sair o almoço. Com essa correção, é possível entrar novamente em um círculo sem se esconder do mundo externo.
Slack 22.05.20
23 de maio de 2022
Novidades
- Ao enviar uma imagem, as fotos que você marcou como favoritas no seu app Apple Fotos agora vão incluir um pequeno coração na visualização do upload. Interfaces do usuário corrigidas, corações cheios, não tem como perder.
Correções de bugs
- Corrigido: ironicamente, tocar no ícone “+” não exibia a lista completa dos comandos de fluxo de trabalho em um canal. Porque, na verdade, eram necessários mais comandos. Talvez um sinal de menos fosse mais adequado.
- Corrigido: o ícone de e-mail não aparecia nos e-mails encaminhados a um canal do Slack. Caso você não conseguisse diferenciá-los entre todos os e-mails Re: Re: Re: e aqueles com assinaturas motivacionais, adicionamos de volta o ícone, só por precaução.
- Corrigido: tentar compartilhar ou salvar arquivos do Photoshop resultava em um erro de download. Se você fizesse uma captura de tela desse erro e usasse o Photoshop para criar uma bela mensagem de parabéns, ainda assim não poderia baixar o arquivo do Photoshop (não temos ideia por que estamos dando essa sugestão).
- Corrigido: se o Slack estivesse configurado para ser usado no navegador do app, tentar abrir um link dentro de uma visualização de arquivo não dava em nada. O navegador e o visualizador não podiam estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, como Batman e Bruce Wayne, ou como a babá quase perfeita, a senhora Doubtfire, e o cara que se fazia passar por ela.
- Corrigido: a guia Menções e reações agora vai fazer corretamente a distinção entre as @menções do seu nome e os usos de suas palavras-chave, o que quer dizer que você não vai mais ver “[person] mencionou você” quando algum colega fizer uma postagem sobre tacos. A não ser que seu nome exibido seja @tacos. Quem somos nós para julgar?
Slack 22.05.10
9 de maio de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: em organizações em que é necessário um navegador móvel obrigatório, o app ainda estava alterando para o navegador integrado ao app do Slack durante o login. Isso levaria a situações em que o navegador tentaria fazer a autenticação, sendo recusada, o que cancelaria a ação sem fornecer nenhuma alternativa. Agora, o navegador apropriado será utilizado. Portanto, se você não conseguir fazer o login, não será nossa culpa. Provavelmente.
Slack 22.04.20
25 de abril de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: quando você via um arquivo no iPad, a barra de menu não aparecia. Em outras palavras, não era possível compartilhar o arquivo, deixar um comentário nele, salvá-lo ou fazer qualquer outra ação. Você só podia olhar para ele, como em uma galeria de arte. Nós temos certeza de que cada arquivo que você envia é uma obra-prima, mas também queremos oferecer ferramentas para uso no dia a dia.
- Corrigido: às vezes, quando você tocava em uma notificação enquanto lia uma conversa longa, o app ficava sobrecarregado e tirava uma soneca não programada. Porém, o equilíbrio foi reestabelecido, os chacras, realinhados e os erros, recusados com educação.
Slack 22.04.10
11 de abril de 2022
Novidades
- Usuários de iPad, aproveitem! Vamos implementar uma atualização importante. Com um novo layout ainda mais semelhante à experiência no computador, a barra lateral foi atualizada para melhorar a organização e a navegação, e incrementamos o suporte para as opções de acessibilidade no iOS. Confira o resumo completo aqui: https://slack.com/blog/news/ipad-app-new-look-improved-functionality
Correções de bugs
- Corrigido: você sabia que pode usar os atalhos de teclado no app para iPad? Bem, agora eles funcionam devidamente. Use Cmd + [ and CMD + ] para navegar entre conversas visualizadas recentemente.
Slack 22.03.20
28 de março de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: quando você alterava a descrição de um canal na tela de detalhes, o tópico dele era atualizado. O contrário também era verdade: quando você alterava o tópico, a descrição era atualizada. Nós confirmamos que não é o Dia do Contra, o que seria a única explicação plausível para esse tipo de coisa. Aliás, o Dia do Contra nem existe. Ou será que sim? Por acaso essa negação é, na verdade, uma confirmação? Ela é (não é!), por isso nós não corrigimos o bug (corrigimos, sim!).
Slack 22.03.10
14 de março de 2022
Novidades
- Quando estiver visualizando um canal antes de entrar nele, agora você verá uma descrição junto com nome do canal, para saber do que se trata. Agora, se você se deparar com um canal chamado #as-corujas e não tiver certeza se é um canal voltado para ornitólogos, pessoas com insônia ou graduandos em letras, você poderá descobrir lendo a descrição.
- Se você é uma pessoa cujo dia de trabalho não começa às 9h (ou se acha que os alertas do Slackbot deixam você mais para baixo do que para cima), agora você pode escolher quando seus lembretes “Amanhã” ou “Na próxima semana” aparecerão. Acesse Preferências > Notificações para definir o padrão que melhor funciona para você.
Correções de bugs
- Corrigido: quando tocava em um link de mensagem de um app, o usuário era direcionado à mensagem original, e não à resposta à conversa específica. Era a mesma coisa que pedir informações a alguém para chegar ao Cristo Redentor, e a pessoa responder que fica em algum lugar no Rio de Janeiro. Nós remodelamos o design e o transformamos em algo mais convidativo.
Slack 22.02.20
28 de fevereiro de 2022
Novidades
- Um lembrete útil: para acompanhar o ritmo dos recursos cada vez mais numerosos de sistemas operacionais mais recentes, esta será a última versão do Slack compatível com o iOS 13. Você ainda poderá usar o Slack, mas para receber novas atualizações será necessário fazer upgrade para o iOS 14.
- Corrigimos um monte de pequenos bugs envolvendo a criação de mensagens e listas com caracteres coreanos. Qual é o substantivo adequado para indicar um conjunto de bugs? Um agrupamento? Uma bandoleira? Corrigimos uma enxurrada de bugs.
- Você já respondeu a uma conversa e só depois percebeu que deveria ter enviado a resposta para o canal principal? Nós também. É por isso que agora é possível, de forma retroativa, compartilhar as mensagens de conversas com o resto do canal. Basta pressionar e segurar a mensagem em questão; em seguida, selecione “Enviar resposta ao canal” e conceda a atenção que o tema merece.
- Depressa, chispa daqui! Agora é possível transformar esse texto em um hiperlink: basta realçar e colar sua URL diretamente sobre ele. As mesmas palavras antigas com um destino clicável novinho em folha.
- A partir de agora, quando você enviar uma mensagem direta a alguém pela primeira vez, verá os pronomes adequados para se dirigir à pessoa exibidos no início da conversa. Esperamos que isso seja um pequeno passo para promover mais respeito entre os colegas.
Correções de bugs
- Corrigido: ao ampliar a visualização da composição de mensagem para a tela completa, o tamanho da caixa de texto na verdade não mudava. Era como uma ilusão, como essas imagens fantásticas de vasos e rostos, ou a ideia de “só mais um episódio”. Aproveite a sensação de escrever em uma tela maior mais uma vez.
- Corrigido: a opção de iniciar uma chamada do Zoom em um canal, tocando no nome do canal e rolando para baixo até “Iniciar uma chamada”, não estava funcionando. Falha total. Não ocorria nem mesmo o toque momentâneo daquelas chamadas acidentais no bolso que são logo canceladas ou a ação do desligar imediato, como quando você ousava ligar para a sua paquera quando estava entre amigos. Bem, esse problema foi agora corrigido. Faça chamadas do Zoom de forma responsável.
Slack 22.02.10
15 de fevereiro de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: Ao compartilhar um arquivo de outro app para o Slack, os nomes das MDs em grupo não eram exibidos, aparecendo somente espaços em branco e vírgulas. Por mais divertido que seja compartilhar arquivos da mesma forma que se joga na loteria, o envio de mensagens de trabalho requer muito mais precisão.
- Corrigido: ao ver o perfil de alguém no app para dispositivos móveis, em algumas situações foram exibidos URLs longas e desnecessárias em vez de links pequenos e clicáveis. Isso não nos trazia alegria, então arrumamos com um toque de gratiluz.
Slack 22.01.30
31 de janeiro de 2022
Novidades
- A partir de agora, é possível classificar suas conversas por Atividade recente! Toque no botão no canto superior direito da guia inicial para ver a nova organização cronológica.
Correções de bugs
- Algumas pessoas informaram que ficaram encalhadas em uma espiral de SSO, sendo solicitadas pela autenticação repetidas vezes, como no pior tipo de carrossel. Um péssimo jogo de dar voltas. A partir de agora, você pode entrar no app e sem essas brincadeiras.
- A opção “Chamada” não aparecia ao visualizar o perfil de um colega de trabalho. Ao contrário da crença popular, isso não se devia à filosofia de “sempre escreva antes de ligar”, era apenas um erro de correspondência entre códigos.
Slack 22.01.20
18 de janeiro de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: se você estava vendo detalhes sobre um app no workspace e tentava mudar para a aba Mensagens, o app carregava por muito tempo. Era como um silêncio longo no meio de uma história que não dava para saber se o narrador fez uma pausa dramática, perdeu o fio da meada ou ficou sem palavras com um bem-te-vi que passou pela janela.
Slack 22.01.10
3 de janeiro de 2022
Correções de bugs
- Corrigido: Quando o app estava no modo escuro, os hiperlinks eram exibidos em uma cor de baixo contraste que dificultava a sua leitura. O modo escuro foi pensado para facilitar a leitura, por isso aumentamos o brilho em alguns graus.
Slack 21.12.10
6 de dezembro de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: você sente que a vida (especificamente na forma de GIF e emoji) está passando rápido demais? Na verdade, foi um bug que afetou o Slack no iPhone 13 Pro. O movimento das imagens animadas voltará a ter a velocidade apropriada.
- Corrigido: ao enviar notificações para canais em que havia apenas dois membros, nosso sistema estava sendo um pouquinho informal e tirando totalmente o nome da conversa. Os títulos foram restaurados para que você saiba quem está mandando a mensagem: #você-e-eu ou #só-nós-dois.
- Corrigido: se você iniciar uma reunião no Zoom digitando /zoom, verá que agora o botão “Entrar” funciona como deveria, ou seja, você não pode mais culpar esse bug pelo seu atraso na reunião. Desculpe/De nada.
- Corrigido: o símbolo oficial da Apple (option + shift + K em um teclado Mac) não estava sendo exibido corretamente em todas as áreas do app para iOS. Não se preocupe. Foram apenas algumas maçãs podres que caíram muito longe da árvore.
- Corrigido: às vezes, as listas com marcadores que tinham pontuação eram enviadas com quebras de linha inesperadas, fazendo com que cada frase parecesse isolada e um pouquinho passiva-agressiva. Não era essa a nossa intenção, e sentimos muito se alguma lista teve um tom de confronto excessivo por nossa causa.
Slack 21.11.20
15 de novembro de 2021
Novidades
- A lista de canais acabou de ficar mais fácil de controlar! Toque e segure em qualquer canal ou MD na Guia inicial para marcar uma conversa como lida, silenciar notificações, copiar o nome do canal ou sair dele. Tudo isso de forma rápida e fácil.
Correções de bugs
- Corrigido: As informações de status personalizado não apareciam de maneira consistente em todos os menus do app. Isso significa que nem sempre era possível visualizar o status da pessoa para a qual você estava mandando uma mensagem direta. Ela poderia estar, por exemplo, em uma viagem de avião, sem disponibilidade para responder. Ou poderia estar fazendo outras atividades, como passeando com o cão. A pessoa também poderia definir o status com o emoji :coffee-parrot:, indicando que não é o momento mais adequado para perguntar sobre apps de meditação. Agora o status está sempre visível, independentemente de onde você esteja. Isso deixa você mais tranquilo, certo? Temos certeza que sim!
Slack 21.11.10
1º de novembro de 2021
Correções de bugs
- Os canais arquivados, embora fossem exibidos no menu “Ir para..”, estavam sendo deixados de lado e ficavam inacessíveis em um canto isolado do app. Agora eles ganharam uma nova vida: é possível obter novamente acesso a esses canais para encontrar todos os dados históricos armazenados neles.
Slack 21.10.20
18 de outubro de 2021
Novidades
- Se você usar o Slack Connect para compartilhar um canal privado com outra organização, vamos assegurar que o canal se mantenha privado. Ou seja, ao aceitar um canal privado compartilhado, não existe a opção de torná-lo público. Mais tranquilidade para você, mais segurança para todos.
Correções de bugs
- Corrigido: o som de notificação sempre era apresentado como o som “Padrão do dispositivo”, independentemente da opção que você selecionasse. Era como se um restaurante oferecesse a você um cardápio, mas depois servisse sempre o mesmo prato, seja qual fosse a sua escolha. Sem ofensas ao tal prato do restaurante.
- Corrigido: algumas imagens com tamanho exclusivo (fotos de panorama, capturas de tela recortadas) não estavam sendo exibidas devidamente após serem enviadas. Agora, o app está com uma postura mais receptiva e inclusiva no que diz respeito a fotos de todos os formatos e tamanhos.
- Corrigido: descobrimos que, às vezes, algumas mensagens com emojis e caracteres não existentes em inglês acabavam ficando cortadas ao serem enviadas. Um mistério, sem dúvida, mas ainda assim algo bastante irritante no final das contas. De agora em diante, as suas mensagens completas e inteiras serão entregues, independentemente dos caracteres que as componham.
- Corrigido: lamentamos informar que, ao copiar uma lista com marcadores do Slack e colá-la em outro local, os marcadores se transformavam em um emoji de castelo.
Slack 21.10.10
4 de outubro de 2021
Novidades
- A partir de agora, você pode gravar clipes de vídeo e áudio diretamente no Slack. Inclua um recurso audiovisual para as atualizações da sua equipe, fale sobre feedback ou apenas dê um alô. Quer dar a sua opinião sobre uma reunião breve? É melhor falar com o seu gerente.
- Agora, as seções de canais podem ser recolhidas ou ampliadas com o toque do seu dedo, permitindo uma experiência mais focada e organizada.
Slack 21.09.21
27 de setembro de 2021
Correções de bugs
- Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.
Slack 21.09.20
20 de setembro de 2021
Novidades
- Se você estiver usando o novo iOS 15, agora verá avatares dos remetentes de mensagens em suas notificações por push. Afinal, sempre é bom ver rostos familiares em nossas interações.
- O Slack agora está integrado ao modo de foco do iOS 15, ideal para quando você precisa de um momento de calma e concentração.
Slack 21.09.11
9 de setembro de 2021
Correções de bugs
- Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.
Slack 21.09.10
7 de setembro de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: ao adicionar alguém a um canal privado com o comando /convidar, a pessoa entrava diretamente sem a necessidade de confirmação. Reiteramos a inclusão desta confirmação e agora tudo funciona perfeitamente.
Slack 21.08.20
23 de agosto de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: um bug chatinho causava uma falha para algumas pessoas que tentavam mencionar outras em uma mensagem. Nós capturamos o bug em um copo de papel metafórico, o soltamos metaforicamente e nosso vizinho metafórico chegou e nos ofereceu um pedaço de bolo de verdade, o que foi incrível.
- Corrigido: se você deu uma olhada nas configurações do app Slack, talvez tenha visto emojis :neste: formato de texto, em vez do emoji real. Isso foi corrigido, e os emojis devem aparecer corretamente. :joinha:.
Slack 21.08.10
9 de agosto de 2021
Novidades
- Esta é a última versão do Slack compatível com iOS 12. Isso significa que os dispositivos iPhone 5s e 6, iPad Mini 2 e 3, iPad Air (1ª geração) e iPod Touch (6ª geração), entre outros, não serão mais compatíveis. Além disso, a partir de 1º de setembro, será necessário atualizar para iOS 13.3 ou mais recente para continuar usando o Slack. Sabemos que essas notícias podem ser frustrantes, mas esses requisitos mínimos são necessários para garantir que o Slack continue seguro e sem interrupções, como foi feito para ser. Agradecemos sua compreensão.
Correções de bugs
- Corrigido: em uma marcação, adicionar um acento grave depois de um ponto não encerrava a seção de código. Agora você pode pontuar à vontade, com a certeza de que os blocos de código terão um fim.
- Corrigido: as pessoas que usam o VoiceOver perceberam que uma das últimas atualizações dificultou muito a movimentação entre as mensagens. Os motivos são tão interessantes quanto o bug em si, então basta dizer que as coisas estão melhores agora.
- Corrigido: um problema de memória estava causando o travamento do app com mais frequência, principalmente em dispositivos mais antigos. Não há muito o que dizer, travamentos são realmente frustrantes. No entanto, estamos fazendo o nosso melhor para que aconteçam cada vez menos. Agradecemos sua compreensão.
Slack 21.07.20
26 de julho de 2021
Novidades
- Como estão todos? Estão dormindo o suficiente? Estão bebendo a quantidade de água recomendada? E legumes, estão incluindo nas suas refeições? Neste momento, não temos grandes atualizações ou anúncios para compartilhar, por isso pensamos em aproveitar a oportunidade para transmitir uma mensagem de otimismo e de incentivo. É só isso. Esperamos que todos estejam bem!
Slack 21.07.10
12 de julho de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: às vezes, copiar e colar textos de mensagens do Slack parecia uma tarefa de outro mundo, capaz até mesmo de causar rachaduras no espaço-tempo. Nós consertamos este bug (assim como outros buracos de minhoca pendentes), e os nossos cientistas garantem que, mais uma vez, o app pode ser usado com segurança nesta linha temporal.
- Corrigido: a configuração “Smart Full width spaces” agora funciona corretamente em teclados japoneses Kana Flick. Também é possível inserir um novo texto no meio de uma mensagem com esse tipo de teclado. Você pode dizer que nós consertamos esses bugs num estalar de dedos.
Slack 21.06.32
1º de julho de 2021
Correções de bugs
- Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.
Slack 21.06.30
28 de junho de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: quem tinha o VoiceOver ativado não conseguia acessar URLs dentro de mensagens. É bem frustrante quando uma opção de acessibilidade torna um app menos acessível. Por isso, nós corrigimos esse problema.
Slack 21.06.20
14 de junho de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: ao tocar em um campo vazio, as opções “recortar” e “copiar” eram exibidas, mas não havia nada para selecionar. O que você copia se não há texto? Se você copia um texto que não está lá, ele existe?
- Corrigido: ao editar o assunto de um canal, as mudanças eram salvas depois de tocar em “cancelar”, como se o comando fosse “Sim, eu quero realmente fazer isso agora” em vez de “Desfazer”. Este defeito já não existe mais.
- Corrigido: ao iniciar uma mensagem com “barra”, o menu de atalhos era aberto e tinha que ser fechado para poder voltar a escrever a mensagem. Atalhos servem para economizar tempo, e não desperdiçá-lo. Por esse motivo, o nosso atalho “às avessas” ficou de fora.
- Corrigido: às vezes o workspace indicava “-1” novos usuários entraram, o que era até um pouco assustador. Enquanto os nossos Termos de Serviço não tem uma cláusula específica referente a pessoas inexistentes usando o Slack, decidimos limitar os membros do espaço de trabalho àqueles indicados por números inteiros positivos.
Slack 21.06.11
4 de junho de 2021
Correções de bugs
- Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.
Slack 21.06.10
1º de junho de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: às vezes, não era possível enviar uma mensagem por Mensagem rápida, ou seja, respondendo à notificação. Isso frustrava o remetente e nos constrangia, além de passar a ideia contrária ao nome do recurso, “rápido”. Respostas de qualquer velocidade serão compatíveis.
- Corrigido: anteriormente, ao iniciar uma conversa, nós levávamos você à visualização do canal principal sem nenhum pedido de desculpas ou explicação. Isso foi corrigido para que você possa criar uma conversa onde quer que esteja.
Slack 21.05.20
17 de maio de 2021
Novidades
- Repaginamos a lista de canais. Agora, você verá as fotos de perfil, as mensagens diretas e todos os nomes associados a uma MD em grupo. Também aprimoramos a acessibilidade, aceitando tamanhos maiores de texto, tap targets mais confortáveis para seus dedos e ações extras ao usar o rotor do VoiceOver.
- Pequena atualização de controle por gesto (a atualização é pequena, mas muito útil). Se você seguir um link de um canal até outro e deslizar para a direita depois, voltará para o canal anterior em vez de ir para a lista de canais.
Correções de bugs
- Corrigido: para algumas pessoas, os canais permanecia em negrito e como não lidos, embora já tivessem sido lidos. Isso era desagradável, mas já foi corrigido.
Slack 21.05.11
7 de maio de 2021
Correções de bugs
- Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.
Slack 21.05.10
3 de maio de 2021
Novidades
- Nós melhoramos o suporte à Fonte Dinâmica nas telas do iOS. É por isso que, se você aumentar o tamanho do texto nas configurações, o Slack vai entender o recado e deixar tudo legível. Fato curioso: a língua escrita é mais útil quando se pode lê-la.
Correções de bugs
- Corrigido: seja lá como você pronuncia GIFs, é possível colá-los novamente no Slack. E que venham os memes.
Slack 21.04.20
19 de abril de 2021
Novidades
- Se você tem bons conhecimentos de chinês simplificado ou tradicional, ou se pretende ter um dia, é possível, a partir de agora, usar o Slack neste idioma. Defina suas preferências de idioma em Você > Preferências > Idioma.
- Pode parecer maluco, mas, a partir de agora, os rascunhos estão disponíveis em todos os lugares nos quais você usar o Slack. Inicie uma mensagem no computador e termine-a no telefone. Tire uma foto do seu esboço no quadro branco, anexe-a no telefone e termine a mensagem no computador.
- Nós simplificamos a forma de expressar emoções ou, mais precisamente, a forma de enviar um emoji no Slack. A partir de agora, existe um botão de emoji na entrada de mensagem, para você poder encontrar e selecionar um emoji que seja mais adequado para a situação.
Correções de bugs
- Corrigido: um bug desagradável fazia com que o comando de barra /convidar travasse o app para iPad. Agora, você pode convidar as pessoas rapidamente sem acabar com a festa.
- Corrigido: o comando de barra /giphy tinha parado de funcionar nas conversas. Isto pode ter sido devastador para a sua linha de pensamento, já que você não conseguia ilustrar a conversa com o GIF adequado no momento certo. O bug foi corrigido e você já pode revelar o “/rolo de giphys” nas conversas para saciar sua vontade.
Slack 21.04.10
5 de abril de 2021
Novidades
- Coloque as pessoas com quem você trabalha no topo da sua lista. A partir de agora, quando você tocar no ícone “compartilhar” em qualquer app para iOS, suas MDs e MDSMs do Slack aparecerão bem na parte superior.
Slack 21.03.20
22 de março de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: às vezes, quando você definia seu status como ausente, isso não funcionava, o que fazia com que seus colegas pensassem que você estivesse vendo as mensagens deles. Nós corrigimos isso, então pode se ausentar sem medo.
- Corrigido: quando você abria uma imagem no Slack em tela cheia, girava seu dispositivo para ativar o modo paisagem e fechava essa imagem, o Slack congelava. Nós finalmente descobrimos como voltar ao normal. Por isso, após fechar a imagem, você vai voltar ao bom e velho modo paisagem.
Slack 21.03.10
8 de março de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: agora é novamente possível reorganizar o seletor de workspace com ações de tocar, segurar e arrastar. Tudo está no lugar certo, incluindo seus workspaces.
Slack 21.02.20
22 de fevereiro de 2021
Novidades
- Para os fãs do seletor de workspace: em primeiro lugar, ficamos lisonjeados por se considerarem fãs do seletor de workspace. Na verdade, ficamos muito satisfeitos. Em segundo lugar, estamos atualizando essa funcionalidade, para que você possa distinguir melhor os workspaces e alternar mais facilmente entre eles.
- Para alguns usuários, a funcionalidade de pesquisa é uma parte central do Slack. A partir de agora, essa funcionalidade ganhou destaque e passa a ser exibida na própria guia na parte inferior do app.
Correções de bugs
- Corrigido: se uma mensagem de um app tivesse um botão, e esse botão tivesse um emoji, o emoji apareceria :assim: em vez de mostrar o próprio emoji. Esse bug era muito :mulher_gesto_não:, e agora foi corrigido.
Slack 21.02.10
8 de fevereiro de 2021
Correções de bugs
- Antes, se você selecionasse “Pessoas” no menu do workspace, escolhesse alguém, clicasse em “Enviar mensagem” e tentasse enviá-la, o Slack não daria conta do recado. Mas agora sim. Então, manda brasa!
Slack 21.01.20
25 de janeiro de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: os emojis personalizados, que antes estavam escondidos, agora aparecem no seletor, exatamente onde eles deveriam estar.
- Corrigido: quando usar um dos fluxos de trabalho da sua equipe e escrever em japonês ou coreano, você não vai ver mais caracteres intrometidos e indesejados nesses idiomas.
- Corrigido: as mensagens do app estavam sem a linha colorida que aparece ao lado dos botões e dos formulários. Ênfase no “estavam”! A cor voltou a todos os lugares que ela deveria estar.
- Corrigido: quando você reage a uma mensagem, o Slack coloca em destaque seus emojis mais usados, tudo para facilitar sua vida. Recentemente, e em circunstâncias muito específicas, o Slack exibia espaços em branco em vez de emojis. Nada útil, não é mesmo? Agora, isso não acontece mais.
Slack 21.01.10
11 de janeiro de 2021
Correções de bugs
- Corrigido: anteriormente, ao tocar em um link de um app no Slack, essa ação não produzia nenhum efeito. Isso foi corrigido. Agora, os links direcionam os usuários para as páginas corretas.
Slack 20.12.10
14 de dezembro de 2020
Novidades
- Agora, ficou muito mais divertido compartilhar arquivos externos no Slack. Digamos, do seu app de fotografias, por exemplo. Você verá as fotos dos colegas e seus nomes completos. Assim, é fácil ter certeza de que você está enviando o arquivo certo para a pessoa certa. Tudo deveria ter funcionado sempre assim? Sim! E funciona.
Correções de bugs
- Corrigido: o botão “Adicionar arquivo”, a partir de agora, funciona conforme esperado, adicionando uma multiplicidade de arquivos aos canais e às MDs.
- Corrigido: as pessoas que optavam por recolher imagens automaticamente no Slack viam, às vezes, quadrados pretos no lugar de belos GIFs. Isso não ocorre mais. Agora, os seus GIFs vão surpreender, encantar e inspirar, tal como só os GIFs podem fazer.
- Corrigido: a partir de agora, ao tocar e segurar nas reações de emoji, é exibida uma lista das pessoas que reagiram. Isto é um aperfeiçoamento da situação anterior, quando acontecia uma falha completa no app Slack.
Slack 20.11.21
7 de dezembro de 2020
Correções de bugs
- Fizemos alguns ajustes muito pequenos para perceber ou muito difíceis de explicar. Nas próximas versões, esperamos ter comunicados mais interessantes.
Slack 20.11.20
30 de novembro de 2020
Correções de bugs
- Corrigido: por uns breves instantes após abrir o Slack, às vezes, aparecia um aviso de MDs não lidas, mesmo se não existisse uma nova mensagem. Era tão rápido que possivelmente você nem reparou, mas, de qualquer forma, corrigimos o problema.
- Corrigido: às vezes, quando você abria a descrição de um app no Slack, poderia encontrar algum ~texto~ *formatado* _de forma estranha_. Agora, essas descrições de apps aparecem perfeitamente formatadas, de acordo com a intenção dos desenvolvedores.
- Corrigido: quando você se afasta do computador para saborear um sanduíche, beber um pouco de água ou simplesmente olhar para o horizonte por um momento, é possível, a partir de agora, avisar o Slack quanto tempo deve esperar antes de enviar notificações para o seu dispositivo móvel. Aproveite o seu tempo sem pressa.
Slack 20.11.10
9 de novembro de 2020
Correções de bugs
- Corrigido: quando você recebia um convite para um bate-papo com áudio e o aceitava no computador, o app para dispositivos móveis, às vezes, continuava a tocar. Não, não era seu alarme; éramos nós. Pedimos desculpas pela confusão sonora. Ela não se repetirá.
- Corrigido: é possível que seu app tenha travado no meio da formatação de uma mensagem com hifens e espaços. Mas, agora, você pode pontuar seus textos sem nenhuma interrupção.
Slack 20.10.20
26 de outubro de 2020
Correções de bugs
- Corrigido: Não conseguimos pensar em nenhuma referência, cultural ou outra qualquer, que envolva deslizar para a esquerda. Mas agora que a funcionalidade voltou a funcionar corretamente, você pode deslizar para a esquerda para ver o canal mais recente.
- Corrigido: Em alguns telefones, o teclado de emojis bloqueava o campo de mensagem, o que era uma situação muito desagradável. Corrigimos a situação. Finalmente, é possível escrever e inserir emojis no campo de mensagem. Agora sim, você pode voltar a sorrir!
Slack 20.10.10
12 de outubro de 2020
Novidades
- O Slack agora está disponível em coreano, o significa que você pode finalmente enviar mensagens diretas ao seu membro favorito da banda BTS! Brincadeirinha! Não faça isso!
Correções de bugs
- Criamos um emoji personalizado para que você possa usar no Slack. O que não pretendíamos fazer era cortar o final de uma mensagem de um bot se ela contivesse um emoji personalizado. Isso foi corrigido, por isso use esse recurso à vontade!
Slack 20.09.20
28 de setembro de 2020
Novidades
- Talvez você tenha ouvido falar do Slack Connect, que reduz o volume da troca de e-mails permitindo adicionar parceiros, clientes ou fornecedores a um canal. A partir de agora, se a sua organização permitir, você pode adicionar outra empresa a um novo canal imediatamente, no app para dispositivos móveis.
Correções de bugs
- Corrigido: uma imagem vale mais do que mil palavras. E nenhuma dessas palavras deve ser “Não é possível exibir esse conteúdo”, tal como acontecia para algumas imagens vinculadas no Slack. A partir de agora, as imagens devem ser exibidas exatamente conforme o desejado e com as informações completas.
- Corrigido: às vezes, o Slackbot ou um app enviam uma mensagem que fica disponível apenas para leitura. Uma mensagem secreta do mundo cibernético. Alguns usuários não conseguiam copiar o texto dessas mensagens. Isto agora foi corrigido e você pode ficar à vontade para copiar esses conteúdos como quiser.
- Corrigido: antes, ao ser definido o assunto de um canal, enviávamos para todas as pessoas uma mensagem de notificação que tinha um ponto final extra. Não podemos alterar as regras de pontuação assim de forma aleatória e não vamos mais distribuir essas mensagens com excesso de pontos finais.
Slack 20.09.10
14 de setembro de 2020
Novidades
- Bugs foram resolvidos, o desempenho foi aprimorado, foram realizados trabalhos de melhoria e o resultado foi satisfatório. Aproveite o Slack com responsabilidade.
Slack 20.08.30
31 de agosto de 2020
Correções de bugs
- Corrigido: se você usa um teclado externo no iPad, já deve ter passado pela situação de aceitar uma sugestão de correção automática e descobrir que o Slack afinal enviou a sua mensagem que ainda não estava pronta. Agora, ao apertar a tecla enter, a sugestão de correção será aceita, sem enviar a mensagem cedo demais.
- Corrigido: quando uma imagem era visualizada em tela inteira, a função de deslizar não descartava a imagem da maneira adequada. Agora é possível deslizar e descartar as imagens sem problemas.
Slack 20.08.20
17 de agosto de 2020
Novidades
- Não conseguimos pensar em nenhuma referência, cultural ou outra qualquer, que envolva deslizar para a esquerda ou para a direita. Mas agora, caso uma mensagem tenha mais de uma imagem, você pode tocar em uma delas e deslizar para a esquerda ou para a direita e navegá-las.
Correções de bugs
- Corrigido: já tocou em um resultado de pesquisa ou em uma mensagem salva que levou para o canal certo, mas para a mensagem errada? Não? Ótimo! Mas se a resposta for “sim”, não se preocupe, pois corrigimos esse bug. Por isso, diga adeus às mensagens surpresas e olá às mensagens certas.
Slack 20.08.10
3 de agosto de 2020
Novidades
- Novidade: quando você tiver de parar a leitura de uma conversa e retornar a ela mais tarde, marque-a como não lida. Oba! Toque e segure a mensagem da qual você gostaria de retomar a leitura e escolha a opção “marcar como não lida” no menu. Sim, já era possível fazer isso com as mensagens dos canais, mas agora você também pode fazer a mesma coisa nas conversas. Útil, não é mesmo?
Slack 20.07.20
20 de julho de 2020
Correções de bugs
- Corrigido: alguns dos temas da barra lateral levavam o modo escuro ao pé da letra e obscureciam a barra de status. Você não precisará mais escolher entre o conforto dos seus olhos e poder verificar a hora.
- Corrigido: os usuários de iPad perceberam que manter pressionado um item fixado ou favorito na seção Detalhes do canal fazia com que o aplicativo se tornasse inativo de maneira inesperada. Esse problema foi resolvido e não deve acontecer novamente.
Slack 20.07.10
6 de julho de 2020
Novidades
- Agora é possível personalizar as preferências de notificação diariamente, o que é uma forma elegante de dizer que agora você pode evitar interrupções com o modo Não perturbe de acordo com cada dia específico. (Precisa de um recurso para evitar interrupções causadas por animais de estimação, crianças, ou entregas de encomendas? Nós entendemos você.)
Correções de bugs
- Corrigido: algumas mensagens de apps eram exibidas com texto incompleto em dispositivos móveis. Com certeza não era nossa intenção deixar isso passar despercebido, por isso fizemos a correção.
Slack 20.06.20
22 de junho de 2020
Novidades
- Esta é a última versão do Slack que funcionará no iOS 11. Para receber atualizações no futuro, será necessário atualizar seu dispositivo para o iOS 12.2 (ou posterior).
Correções de bugs
- Corrigido: o dia 31 de dezembro de 1969 foi um ótimo dia para todos (pelo menos, achamos que sim). No entanto, não foi um dia em que você recebeu mensagens diretas, independentemente do que nosso app indicou anteriormente.
- Corrigido: não era possível excluir determinados arquivos, mesmo após várias tentativas. A opção para excluir esses arquivos não aparecia no menu. Isso foi corrigido e todos os arquivos agora podem ser excluídos, conforme desejado.
Slack 20.06.10
8 de junho de 2020
Correções de bugs
- Corrigido: o comando /remover está funcionando bem agora. Aqueles que tiverem permissão já podem voltar a remover pessoas dos canais, quando for preciso.
- Corrigido: um bug chato estava cortando suas mensagens. Restauramos o limite para o número planejado de 12.000 caracteres por mensagem. Continue escrevendo!
Slack 20.05.20
25 de maio de 2020
Correções de bugs
- Corrigido: se você já participou de um workspace que exigia autenticação secundária, sabe que as visualizações de notificações desse tipo de workspace ficavam sempre ocultas (mesmo que você quisesse vê-las). Agora, essas visualizações são exibidas normalmente, contanto que você esteja autenticado no momento. Como sempre, também é possível optar por não exibir as visualizações das mensagens.
Slack 20.05.10
11 de maio de 2020
Texto muito longo: mudamos o layout do app. Leia mais sobre as melhorias no nosso blog, SlackHQ.com, ou na Central de Ajuda. Aqui, o foco serão as novidades e o que foi corrigido.
Novidades
- O que mudou? Quase tudo. Mudamos quase tudo. Muitas coisas! Várias mudanças.
Correções de bugs
- Antes, era complicado fazer as quatro atividades mais comuns nos dispositivos móveis. Isso foi corrigido com uma barra de navegação útil na parte inferior do app que inclui: uma exibição inicial da barra lateral, MDs (as mais recentes ainda são listadas primeiro), Menções (para ver as novidades em pouco tempo) e Você (porque você é incrível e também para facilitar a definição de status/preferências nos dispositivos móveis).
- O quickswitcher no app para computadores é ótimo, mas descobrimos que as pessoas que não estavam usando muito essa opção nos dispositivos móveis. Por isso, colocamos a caixa Ir para em mais destaque (de um jeito mais inteligente) para corrigir esse problema. Esperamos que dê certo!
- Era difícil demais criar uma nova mensagem em um canal ou MD sem primeiro encontrar o local exato. Com o uso de lógica, engenharia de software e um novo botão “Escrever” no canto inferior direito, isso foi corrigido.
- Pedimos desculpas para as pessoas que estavam esperando novidades para definir lembretes, iniciar fluxos de trabalho ou acessar apps favoritos em canais e conversas com facilidade. Foi complicado descobrir qual é o melhor jeito de fazer isso em trânsito. Um novo ícone de raio abaixo da caixa de mensagens oferece acesso rápido a atalhos e resolve esse problema antigo.
- Por fim, na versão antiga do app, descobrimos que era preciso realizar muitas ações para ter acesso aos locais. Simplificamos isso: agora, basta deslizar para a direita para exibir o workspace e as preferências, e para a esquerda para voltar à sua última conversa. Com essa mudança de comportamento, esperamos que você ganhe poderes de onisciência e viagem no tempo. Tudo bem.
- Pode acreditar. Nós sabemos. Mudar é difícil! Nossos dedos já têm memória muscular. No entanto, depois de um trabalho contínuo de adição de recursos e funcionalidades ao longo dos anos, foi preciso refletir para ter certeza de que tudo fazia sentido. Saiba mais sobre essas melhorias na nossa postagem do blog. Como sempre, seus comentários são bem-vindos. Agradecemos por ler até aqui. Somos gratos pelo seu apoio.
Slack 20.04.20
27 de abril de 2020
Novidades
- Todos os bugs que foram corrigidos nesta versão eram muito pequenos para serem notados, ou muito complicados de descrever em palavras. De qualquer forma, o trabalho foi realizado, os problemas foram corrigidos e o app ficou ainda melhor.
Slack 20.04.10
13 de abril de 2020
Correções de bugs
- Corrigido: quando uma mensagem tinha mais de cinco imagens, um botão que informava quantas imagens adicionais foram incluídas mas apareciam ocultas (por exemplo, +3) não estava... ocultando essas imagens.Basicamente, não estava funcionando. Agora funciona.
- Corrigido: ao compartilhar um arquivo, a partir de agora só será possível o compartilhamento com usuários ou canais que estejam ativos no workspace selecionado (e não com usuários desativados, os quais ocasionalmente podem ser selecionados antes)
- Corrigido: no iPad, ao tocar em “Arquivar canal”, o canal será arquivado. Em vez de bloquear o app.Impulso correto, execução perfeita.
Slack 20.03.30
30 de março de 2020
Novidades
- Pequenas melhorias foram feitas e correções de bugs ocorreram, mas são imperceptíveis, atuando nos bastidores de forma silenciosa e apenas fazendo seu trabalho para o funcionamento interno do app, tornando as coisas um pouco melhor.
Slack 20.03.20
16 de março de 2020
Correções de bugs
- Tocar no botão "Tocar para expandir a imagem" às vezes não ampliava a imagem. Dá para acreditar? Agora está tudo certo. Nem mais nem menos.
- A autenticação de dois fatores, que no geral é uma ideia brilhante, ocasionalmente não funcionava quando vários tipos de autenticação estavam ativados (app, SMS etc.). Se você leva a segurança a sério, não se preocupe: já está funcionando perfeitamente.
Slack 20.03.10
2 de março de 2020
Correções de bugs
- Correção: às vezes, ao compartilhar um arquivo no Slack, alguns nomes de usuário apareciam, como espaços em branco na lista de Mensagens diretas, identificando os colegas como "@", em vez de dizer "@jane". Já corrigimos isso.
- Correção: às vezes, um app ou bot enviava uma mensagem longa com belos formatos e links. E, às vezes, a formatação não era renderizada corretamente ou não era possível clicar nos links. Isso, além de enfurecer os bots, não era nada útil para o usuário. Agora, a formatação é respeitada, os links funcionam perfeitamente e os bots estão, por enquanto, calminhos.
Slack 20.02.20
17 de fevereiro de 2020
Correções de bugs
- Corrigido: enviar o comando "/eu" com um emoji causava uma falha.
/eu nem sabia que isso era moda, mas está feliz de que o problema foi corrigido :aliviado:
Slack 20.02.10
3 de fevereiro de 2020
Correções de bugs
- Corrigido: durante uma chamada, as pessoas que usam o bluetooth às vezes ouvem um barulho alto não gerado pela outra pessoa na chamada. Não era um fantasma, era um bug (e já foi resolvido).
- Corrigido: os comandos /msg e /md não estavam funcionando como deveriam. Isso já foi resolvido. Para quem nem sabia que eles existiam ou funcionavam, eles funcionam e não estavam funcionando, mas agora funcionam.
- Corrigido: ao fazer o upload de uma imagem ou arquivo para um canal a partir da rolagem da câmera, vários canais eram selecionados. E não era possível desmarcá-los. Resolvemos isso, e o compartilhamento já está funcionando normalmente.
Slack 20.01.20
20 de janeiro de 2020
Correções de bugs
- Corrigido: ao @-mencionar um usuário em alguns idiomas, a menção aparecia duas vezes. Em qualquer idioma, uma menção por mensagem é mais do que o suficiente.
- Corrigido: as traduções para @canal e @aqui apareciam corrompidas em idiomas diferentes do inglês. Agora, esses recursos funcionam em inglês e nos demais idiomas. É importante lembrar: seja responsável ao usar a menção @canal.
- Corrigido: tentar enviar uma mensagem que ultrapassava o limite de caracteres mostrava um erro e gerava a exclusão de todo o texto inserido. Isso não acontecia com frequência (esses limites são bem altos), mas gerava bastante frustração. Os limites ainda existem, mas agora não excluímos todo o conteúdo da caixa de mensagem.
- Corrigido: depois de sair de um workspace, alguns usuários não conseguiam excluí-lo da barra lateral. Agora, o workspace desaparecerá assim que isso for solicitado.
- Corrigido: tentar se inscrever com uma senha muito parecida com seu endereço de e-mail resultava na mensagem "Erro ao entrar na equipe". Ainda queremos que você tenha uma senha forte, mas essa mensagem de erro será mais clara agora.
- Corrigido: digitar, colar ou inserir uma grande quantidade de texto no app (no "app Slack", denominado a seguir como "o app") gerava erros, como o desaparecimento/a dissolução das mensagens ou, na linguagem comum, resultava em falhas, exigindo que ele fosse reiniciado. Não cumprimos com a nossa responsabilidade de possibilitar a inclusão de mensagens de tamanhos diferentes, fossem curtas (por exemplo, "Ok") ou longas (embora isso exibisse um erro, explicando os limites de caracteres impostos às mensagens e a necessidade de restringir o tamanho do texto). Por isso, corrigimos esse problema com o uso de um código tecnológico que permitirá imediatamente a entrada de grandes quantidades de material escrito na caixa de mensagem do Slack, o app, sem risco de fechamento inesperado. Isso dará total liberdade à comunicação dos nossos usuários, permitindo que eles digitem a quantidade de texto que quiserem, embora a inserção de textos muito longos possa resultar na mensagem de erro listada em vários itens (talvez telas?) acima.
Texto muito longo: antes da correção, o app falhava, como se não fosse permitida a inclusão de textos longos. Com certeza, não é essa a questão.
Slack 20.01.10
6 de janeiro de 2020
Correções de bugs
- Correção: às vezes, os workspaces mostravam um ícone padrão (uma letra sobre um fundo colorido) em vez do lindo ícone personalizado usado antes. Eles já voltaram a ser um colírio para os olhos. Bom, ao menos estão corretos. É isso que todos nós queremos.
- Correção: alguns URLs complexos eram tratados incorretamente como endereços de e-mail. Agora serão tratados como URLs.
- Correção: em uma mensagem de um bot, os botões e os menus configurados para responder às ações de um usuário não faziam o esperado. Não foi a primeira fase da revolução dos robôs, foi somente um bug. E agora foi corrigido.
Slack 19.12.10
9 de dezembro de 2019
Novidades
- Para quem adora formatar as próprias mensagens de qualquer lugar, temos uma boa notícia: agora você pode fazer isso com apenas alguns cliques usando a nova ferramenta de formatação no campo de mensagem.
Correções de bugs
- Corrigido: ao carregar mensagens contendo muitos emojis personalizados, o app às vezes ficava animado demais e paralisava. Ele já está estável de novo, e isso não deve mais acontecer. Fique à vontade para usar quantos emojis quiser.
- Salvar um arquivo no Slack e depois tentar abri-lo no app Files causava uma falha no app (o que não é bom). Agora isso faz com que o arquivo abra (melhor, né?).
Slack 19.11.20
18 de novembro de 2019
Novidades
- O tamanho do texto agora é controlado nas configurações de acessibilidade do seu dispositivo iOS, e não no Slack. Tínhamos uma preferência separada para isso no app, mas é compreensível que você queira ter o mesmo tamanho de texto, independentemente do que esteja lendo.
Correções de bugs
- Corrigido: tentar reordenar seus workspaces resultava em uma ordem completamente diferente da que você havia definido antes. A ordem em que você os colocou? De qualquer forma, eles não contradizem mais seus comandos e se alinham conforme solicitado, agora na ordem correta.
Slack 19.11.10
4 de novembro de 2019
Novidades
- Um novo ícone engenhoso no canto superior esquerdo do app mostrará o número de notificações que você tem no workspace atual, além de direcionar para a barra lateral onde você pode acessar canais e conversas como fazia antes.
Correções de bugs
- Corrigido: Às vezes, tentar excluir uma mensagem que não foi enviada por causa de uma falha (devido, geralmente, a uma conexão fraca) também falhava. Andar em dupla é legal, mas não quando se trata de "falhas". Agora quando algo não funcionar, o resto vai.
Slack 19.10.20
21 de outubro de 2019
Correções de bugs
- Corrigido: em dispositivos menores, o texto nos itens do menu "Avançado" aparecia cortado. Adoramos todos os tipos de dispositivos, grandes e pequenos: e agora nossos menus demonstram isso (e tudo faz mais sentido).
Slack 19.10.10
7 de outubro de 2019
Novidades
- Os usuários do Modo escuro que abriram o app pela primeira vez viram uma tela branca clara. O que não era o ideal.… Nossas telas de login agora combinam com o resto do app.
- Todos os temas padrão da barra lateral agora são compatíveis com o modo escuro. Então, ao trocar para o modo escuro, seu tema padrão também mudará para combinar com ele.
Correções de bugs
- Corrigido: o upload simultâneo de vários arquivos agora é mais confiável do que era.
- Corrigido: como últimas palavras antes de morrer de tédio, enviar "/shrug" sem adicionar um texto a seguir causava uma falha do app. Ridículo. Ninguém fala assim. Pelo bem da humanidade, agora isso já está funcionando de novo.
Slack 19.09.20
23 de setembro de 2019
Novidades
- Agora o app é totalmente compatível com o iOS 13. Em especial, o mais gratificante é que agora seguimos a configuração do sistema para o modo escuro. Assim, o app entrará no modo escuro automaticamente, ao mesmo tempo que os outros apps. Boas notícias em tempos sombrios.
Correções de bugs
- Corrigido: as notificações desapareciam somente ao ler *todas* as menções, o que era um pouco estranho. Agora, só as lidas serão excluídas do centro de notificações ao iniciar o app e as não lidas continuarão lá para quando você quiser vê-las.
Slack 19.09.10
16 de setembro de 2019
Correções de bugs
- Corrigido: responder a uma notificação funciona com muito mais frequência que antes. Na verdade, em 99% das vezes, muito perto de 100%.
- Corrigido: deslizar entre os canais com os dedos agora mostrará as "Conversas", mas só se você tiver usado essa visualização recentemente.
- Corrigido: os emoji personalizados não estavam renderizando corretamente nos bots e nos anexos enviados pela API do Slack. E agora? Emoji = :100:.
Slack 19.08.21
10 de setembro de 2019
Correções de bugs
- Revisamos o mecanismo e fizemos uma limpeza completa na parte interna. Agora, tudo está funcionando bem novamente.
Slack 19.08.20
26 de agosto de 2019
Novidades
- Se você, como todas as pessoas normais, organiza as telas do seu smartphone por cores, agora terá um dilema. Adicionamos mais algumas cores de fundo para o ícone do app. Você poderá encontrá-las em Configurações -> Ícone do app, logo abaixo do Modo escuro. Isso é bem conveniente, já que as novas cores combinam bem com essa opção.
Correções de bugs
- Corrigido: na hora de selecionar uma nova foto do perfil, os usuários precisavam confirmá-la duas vezes. Agora confiamos na sua capacidade de reconhecer seu próprio rosto e não perguntaremos novamente.
- Corrigido: agora, fazer upload de vídeos em câmera lenta é 100% mais eficiente.
- Corrigido: os emojis personalizados carregados no app para computadores agora ficam imediatamente disponíveis no app para iOS.
Slack 19.08.10
12 de agosto de 2019
Correções de bugs
- Corrigido: ao visualizar seus Favoritos, quando você desmarca um item, não precisa mais fechar e reabrir a lista. Agora, o item é removido da exibição.
- Corrigido: um erro que podia acontecer quando uma mensagem incluía uma palavra destacada, uma @-menção e determinados caracteres não latinos. Corrigimos isso, sem dúvida alguma.
Slack 19.07.30
29 de julho de 2019
Correções de bugs
- Às vezes, alguns usuários não conseguiam entrar. Entrar é a primeira coisa que o usuário precisa fazer. Então, corrigimos os erros conhecidos, mas, se você encontrar outros, avise-nos.
- Corrigido: vários apps do Slack que usam o BlockKit exibem caixas de diálogo de confirmação para que você confirme sua ação e, em alguns casos, elas não funcionavam. Agora está tudo certo.
- Corrigido: usuários que tentavam confirmar o e-mail após a expiração do link de e-mail original agora podem reenviar essa mensagem. Depois, podem confirmar o endereço e entrar. Novamente, entrar no app é uma parte muito importante da experiência do usuário. Estamos trabalhando para que todos possam entrar. Vamos lá!
Slack 19.07.20
15 de julho de 2019
Novidades
- A partir desta atualização, removemos o recurso Toque 3D de alguns pontos do app (nomes de canais e MDs), porque de fato ela não estava funcionando como deveria.O Toque 3D ainda funciona no ícone da tela inicial e, ao responder rapidamente a uma notificação, ele ainda está à altura. (Obs.: usar o dispositivo em lugares altos não afetará a funcionalidade.)
Correções de bugs
- Correção: ao visualizar a tela de detalhes do canal no modo escuro, a área que mostra o título do canal agora também aparece no modo escuro, assim como todo o resto.
- Correção: nos pontos em que dois canais ou usuários têm o mesmo nome, eles não trocam mais de lugar na lista de canais/MDs aleatoriamente.
- Correção: antes, abrir uma conversa que continha uma mensagem com um link que apresentava certos caracteres resultava em uma falha. Sim, foi um prazer detectar essa! E corrigi-la.
Slack 19.07.10
1º de julho de 2019
Novidades
- Agora, a primeira mensagem de um canal ou mensagem direta inclui um cabeçalho com data. Assim, você sempre saberá quando uma mensagem foi enviada.
Correções de bugs
- Corrigido: às vezes não era possível compartilhar um arquivo do Slack com outro app. Agora está tudo certo.
- Corrigido: …e às vezes, quando o compartilhamento dava certo, o nome do arquivo era alterado de palavras para uma série de números. Ótimo para os robôs, terrível para os humanos.
- Corrigido: as mensagens que incluíam o mesmo emoji personalizado mais de uma vez, sem espaço entre eles, mostravam esse emoji somente uma vez. Então :emoji::emoji: só mostrava :emoji:. Agora você receberá todos os emojis que quiser, nenhum a menos do que você merece.
Slack 19.06.20
17 de junho de 2019
Correções de bugs
- Corrigido: foi prometido que por meio da API do Slack seria possível adicionar um link a um emoji. As pessoas tocariam no emoji e acessariam o conteúdo do link. Essa promessa não foi cumprida. O problema foi corrigido e está tudo bem agora.
- Corrigido: alguns nomes de bots personalizados não eram exibidos corretamente. Agora, isso é coisa do passado.
- Corrigido: às vezes, a lista de apps em uma conversa em grupo mostrava usuários em vez de apps. Apps não são gente. Pessoas são pessoas.
- Corrigido: quando pressionados, alguns botões de mensagem não exibiam uma caixa de diálogo de confirmação. Isso era estranho. E agora foi corrigido.
Slack 19.06.10
3 de junho de 2019
Novidades
- Ao digitar caracteres cirílicos no iOS, já é possível encontrar usuários ou canais que contêm esses caracteres, assim como no app para computadores.
Correções de bugs
- Corrigido: ao iniciar uma conversa em grupo que incluía pelo menos um convidado de canal único ou multicanal, às vezes a seleção dos usuários escolhidos previamente era cancelada. Isso não ocorre mais. Agora todos podem se reunir.
Slack 19.05.21
28 de maio de 2019
Correções de bugs
- Retocamos os mecanismos internos e aperfeiçoamos alguns aspectos. Agora, o app está funcionando melhor do que antes.
Slack 19.05.20
20 de maio de 2019
Novidades
- Quer fazer upload de várias imagens ao mesmo tempo na caixa de mensagens? Nos canais e nas conversas? Claro que sim. Agora isso é possível! Oba!
Correções de bugs
- Corrigido: em algumas fontes, ao usar asteriscos para colocar uma parte da frase em negrito, todo o texto seguinte *também* ficava em negrito. Dessa maneira, não tinha sentido colocar a frase em negrito. Isso foi corrigido.
Slack 19.5.1
6 de maio de 2019
Novidades
- Esta é a versão mais recente compatível com o iOS 10 e, portanto, a última versão a ser executada em dispositivos de 32 bits como o iPhone 5, o iPhone 5c e o iPad da quarta geração. Para continuar recebendo atualizações do Slack, faça upgrade para o iOS 11.1 ou versões posteriores.
Slack 19.4.2
23 de abril de 2019
Novidades
- Hello, olá e hola! A partir de hoje, o Slack é compatível com três novos idiomas: inglês britânico, português brasileiro e espanhol da América Latina. É possível fazer essa alteração no menu de configurações, em "Idiomas". Que maravilha! Vamos lá, pessoal!
Slack 19.4.1
8 de abril de 2019
Correções de bugs
- Os links de alguns botões do app Slack não funcionavam. Ao clicar para acessar o local prometido, nada ocorria. Agora, você será levado rapidamente ao URL em questão.
Slack 19.3.2
25 de março de 2019
Correções de bugs
- Corrigido: capturas de tela e outras imagens .png enviadas pelo Slack ficavam borradas. Ajustamos o foco, e agora as imagens estão nítidas. Se você continuar a ver imagens borradas, consulte um oftalmologista.
Slack 19.3.1
11 de março de 2019
Novidades
- Agora, o modo escuro pode ser ativado e desativado no menu Configurações. Sim, foi um longo caminho, mas finalmente vemos a escuridão no fim do túnel. Nota: atualmente, esse recurso é somente para dispositivos móveis. A versão para computadores será lançada posteriormente. Agradecemos sua compreensão e confiança na nossa capacidade.
Correções de bugs
- Corrigido: o texto de boas-vindas ao Slack na primeira vez em que o app é aberto não se ajustava direito à tela de dispositivos menores. Não é o maior problema do mundo (literalmente), mas a primeira impressão é a que fica.