Slack para iOS - Notas de la versión

Slack 26.03.40 25 de marzo de 2026 Corrección de errores Sin leer por fuera pero leídos por dentro, ¿qué son? Tus mensajes de Slack. Por culpa de un error, las conversaciones se mantenían como no leídas tras haberlas leído en el ordenador. En nuestra última actualización, hemos conseguido resolver este acertijo y hemos puesto solución al error.

Slack 26.03.20 11 de marzo de 2026 Corrección de errores Uno de nuestros menús no funcionaba correctamente a la hora de activar o desactivar las notificaciones para un hilo en particular. Concretamente, al pulsar en un hilo y seleccionar opciones adicionales (...), aparecía siempre la opción “Desactivar notificaciones”, incluso después de haber desactivado las notificaciones. A partir de ahora, se aceptarán todas las solicitudes de cancelación de suscripción y los registros se actualizarán en consecuencia.

Slack 26.03.10 4 de marzo de 2026 Corrección de errores Los emojis específicos de iPhone (como los Animojis o Memojis) no podían enviarse dentro de Slack. Pero ya lo "emoji" solucionado.

Los emojis a veces no coincidían en ordenador y móvil debido a un problema de localización. Nuestros intérpretes de emojis han estado trabajando horas extras para asegurarse de que esto no vuelva a suceder. :ok_hand: :man-bowing:

Slack 26.02.40 25 de febrero de 2026 Corrección de errores La función de accesibilidad de narración se saltaba ciertos detalles al anunciar mensajes enviados a través de webhook. A partir de ahora, la lectura de pantalla será más exhaustiva, práctica y (valga la redundancia) accesible.

A veces, al volver a la vista principal de un canal tras responder a un hilo de conversación, quedaba un rectángulo vacío en el espacio donde estaba el teclado. Era un espacio en blanco con mucho estilo, pero no era muy útil, así que hemos decidido eliminarlo.

Slack 26.02.30 18 de febrero de 2026 Corrección de errores Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.

Slack 26.02.21 13 de febrero de 2026 Corrección de errores Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 26.02.20 11 de febrero de 2026 Corrección de errores Hemos limado algunas imperfecciones de la aplicación para evitar astillas digitales. ¿Sabías que existen las “astillas digitales”? Pues sí, pero no es algo de lo que tengas que preocuparte.

Slack 26.02.10 4 de febrero de 2026 Corrección de errores Los indicadores de estado de las cuentas de invitados estaban fuera de forma. Vaya, que no funcionaban bien y no aparecían con su forma adecuada (cuadrados y triángulos), y estaban redondos como un círculo. No te preocupes, ya los hemos puesto a tono y vuelven a estar cuadrados, parecen esculpidos por los dioses de Slack.

El selector de emojis para móviles no tenía en cuenta los emojis usados con más frecuencia en la versión para ordenador. Sí, qué molesto que no aparezca tu emoji de saludo favorito en tu móvil. Lo hemos solucionado, ¡choca esos cinco!

Los diferentes tonos de piel de los emojis se volverán a agrupar cuando reacciones a un mensaje. No importa de dónde vengamos, somos una sola familia, incluso en el mundo digital.

Slack 26.01.40 28 de enero de 2026 Corrección de errores La opción de filtro de la pestaña Mensajes directos no hacía nada. Estaba de decoración, era innecesaria y, sin duda alguna, no funcionaba. Hemos eliminado el código defectuoso y ahora los mensajes directos funcionan perfectamente.

¿Sabías que puedes enviar correos electrónicos a un canal de Slack? Genial, ¿verdad? ¿Y sabías que al reenviar ese mensaje a otro canal de Slack se cambiaba tu avatar al de un bot o al de la aplicación? Eso ya no nos parece tan genial. Slack: ahora con menos crisis de identidad.

A veces, cuando se abría la aplicación pulsando en un banner de notificación, desaparecían los encabezados de los canales y el botón Atrás. Hay pocas cosas en la vida para las que no hay vuelta atrás; sigue adelante en Slack y ten por seguro que siempre podrás volver sobre tus pasos.

Cuando dos usuarios tenían el mismo nombre de Slack, no se mostraba su nombre completo en los menús de autocompletado. Esto hacía que etiquetar a alguien en un mensaje produjera la misma ansiedad que saludar a una persona cuyo nombre no recuerdas. ¡Ya lo hemos corregido! Atentamente, Slack [Nombre completo: Slack Technologies, LLC].

Slack 26.01.30 21 de enero de 2026 Corrección de errores Las estrellas fugaces no se ven todas las noches, pero las conversaciones marcadas con una estrella en Slack parecían estar ahí siempre. En realidad, eso era un error, ya que no se podían desmarcar los canales y mensajes directos en las versiones para móviles. Hemos visto una estrella fugaz y hemos pedido un deseo: que se solucione el error. La estrella no ha hecho nada, pero nuestros ingenieros sí.

El indicador “[Nombre] está escribiendo...” no aparecía en los hilos de conversaciones. Te confirmamos que hemos solucionado este error.

Slack 26.01.20 14 de enero de 2026 Corrección de errores Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 26.01.10 7 de enero de 2026 Corrección de errores Hemos ajustado algunas cosillas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 25.12.20 10 de diciembre de 2025 Corrección de errores Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 25.12.10 3 de diciembre de 2025 Corrección de errores Apple VoiceOver no podía seleccionar los botones en Slack fuera de los hilos de conversaciones. Hasta las mejores prendas se deshilachan de vez en cuando y necesitan reparaciones. Nuestros costureros informáticos se han puesto manos a la obra y todo vuelve a ir como la seda.

Las flechas desplegables tenían un afán de protagonismo impropio y querían aparecer en todas las partes de la pantalla, en lugar de ocupar su lugar: apartaditas y sin llamar la atención. La próxima vez que tengas que expandir un menú, encontrarás las flechas donde corresponde.

Los menús desplegables tampoco seleccionaban el valor predeterminado si pulsabas “Enviar” sin seleccionar nada. ¿Quizá sea la tecnología intentando decirnos que debemos ser conscientes de nuestras decisiones? ¡Qué va! Era un error y ya lo hemos solucionado.

Slack 25.11.30 19 de noviembre de 2025 Corrección de errores Hemos ordenado las estanterías, limpiado las ventanas y pasado un trapo a todas las mesas. Poca cosa. Nuestro mantenimiento rutinario para asegurarnos de que todo está en orden. ¡Que no decaiga!

Slack 25.11.20 12 de noviembre de 2025 Corrección de errores Las aplicaciones creadas en Slack que incluían un bloque de entrada numérica no permitían, en realidad, introducir ningún número. El clásico “para una cosa que tenías que hacer...”. El número de errores en esta función ha pasado de 1 a 0.

Slack 25.11.10 5 de noviembre de 2025 Corrección de errores Las subtareas no siempre aparecían después de copiar una lista creada en Slack. A ver, muchas veces no damos importancia a las pequeñas cosas, pero eso no debería ser así con las aplicaciones que gestionan información importante. A partir de ahora, Slack le dará importancia a todo.

Slack 25.10.50 29 de octubre de 2025 Corrección de errores Ahora todo funciona una pizca mejor que antes. Lo prometemos.

Slack 25.10.40 22 de octubre de 2025 Corrección de errores No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos pequeños ajustes para poner la aplicación a punto. Más novedades próximamente. ¡Chao!

Slack 25.10.30 16 de octubre de 2025 Corrección de errores Todos los errores que se solucionaron en esta versión eran pequeñas minucias apenas visibles e imposibles de describir de una manera que no nos haga parecer unos auténticos frikis. A pesar de todo, nos hemos manchado las manos, hemos trabajado duro y ahora la aplicación funciona un poquito mejor.

Slack 25.10.20 8 de octubre de 2025 Corrección de errores Un pequeño recordatorio de algo muy importante para el día a día: el mundo ya es un lugar único solo porque perteneces a él, y tus acciones han ayudado a otras personas de maneras que no puedes alcanzar ni a imaginar. Por cierto, que se nos olvidaba, no hemos hecho ningún cambio en la aplicación esta vez. ¡Disfruta de Slack!

Slack 25.10.10 1 de octubre de 2025 Corrección de errores No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos pequeños ajustes para poner la aplicación a punto. Más novedades próximamente. ¡Chao!

Slack 25.09.41 26 de septiembre de 2025 Corrección de errores Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.

Slack 25.09.40 24 de septiembre de 2025 Corrección de errores ¿Cuándo fue la última vez que marcaste un teléfono numerito a numerito? En Slack nos encanta usar enlaces para todo, pero si intentabas usar el campo Teléfono en una lista, es posible que tuvieras escribir número a número para hacer llamadas. Ya lo hemos solucionado, así que puedes volver a eso de acordarte de solo dos o tres números de teléfono.

Slack 25.09.32 18 de septiembre de 2025 Corrección de errores Se han corregido los errores, se ha mejorado el rendimiento, se ha trabajado en lo que hacía falta y se ha obtenido un buen resultado. Haz caso a los expertos, consume Slack con moderación.

Slack 25.09.30 15 de septiembre de 2025 Corrección de errores Hemos limado algunas imperfecciones de la aplicación para evitar astillas digitales. ¿Sabías que existen las “astillas digitales”? Pues sí, pero no es algo de lo que tengas que preocuparte.

Slack 25.09.20 10 de septiembre de 2025 Novedades Las respuestas en hilos de conversaciones ahora muestran el sello de tiempo completo (en lugar de solo la fecha). Un poco de misterio nunca viene mal, pero creemos que este no era el caso. Corrección de errores La preferencia "Contraer todas las imágenes" no desempeñaba sus funciones, es decir, contraía todas las imágenes algunas veces y algunas imágenes todo el tiempo, pero no todas las imágenes todo el tiempo. En lugar de añadir un asterisco y redactar un montón de letra pequeña debajo de la descripción de la función, pensamos que sería más fácil corregir el error.

En la pantalla Notificaciones, el campo "Mis palabras clave" mostraba constantemente "Ninguno" incluso cuando se habían guardado palabras clave. Palabra clave: "mostraba" (pasado). Este error ya está solucionado (presente).

Slack 25.09.11 4 de septiembre de 2025 Corrección de errores ¿Notas algo nuevo? ¿Un no sé qué que no puedes adivinar? Todo brilla más, la música es más suave... ¿qué puede ser? Hemos actualizado la aplicación de Slack y no podemos confirmar ni desmentir que seamos responsables de esa luz que te ilumina.

Slack 25.09.10 3 de septiembre de 2025 Corrección de errores Si tu espacio de trabajo tenía un límite de tiempo para editar mensajes, ese límite también se aplicaba erróneamente a tus mensajes directos personales. Ahora puedes editar esos mensajes con libertad, cualquier cambio queda protegido por el secreto profesional entre tú y Slackbot.

Hablando del rey de Roma, la aplicación móvil no te daba la opción para eliminar mensajes del Slackbot dentro de los mensajes directos. Hemos aumentado el grado de “servilismo” del Slackbot para que se mantenga de verdad al margen cuando se lo ordenes.

Slack 25.08.40 27 de agosto de 2025 Corrección de errores ¿No has tenido nunca una de esas semanas en las que parece que no pasa nada, pero luego echas la vista atrás y te das cuenta de que no has dejado de hacer cosas? Esta es una de esas semanas para nuestra aplicación.

Slack 25.08.31 22 de agosto de 2025 Corrección de errores Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.

Slack 25.08.30 20 de agosto de 2025 Corrección de errores Hemos detectado un error cuando se llamaba a un teléfono internacional desde la pantalla del perfil de un compañero de equipo. Lo hemos solucionado, actualiza Slack y vuelve a intentarlo.

Cuando se eliminaba un espacio de trabajo, se quedaba su icono en la barra lateral y no se podía eliminar usando la opción “Eliminar espacio de trabajo”. Sabemos que las despedidas son muy difíciles, pero en estos casos también son muy necesarias. Lo hemos solucionado y... ¡adiós, icono!

Slack 25.08.21 14 de agosto de 2025 Guía de seguridad Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda actualizar.

Slack 25.08.20 13 de agosto de 2025 Corrección de errores Copiar una dirección de correo electrónico desde un mensaje de Slack añadía el prefijo “mailto:”, algo que no debía suceder al copiar desde la aplicación. Te prometemos que no volverá a pasar.

Las imágenes recortadas mostraban su versión sin recortar en las vistas previas. ¿Qué hay antes de una vista previa, una vista preprevia, anteprevia? Esta es la vista previa de lo que hemos hecho: en esta actualización, hemos acabado con este error.

Cuando se marcaba un mensaje como “Sin leer” desde el menú de opciones adicionales (al pulsar los tres puntos al lado del mensaje) no pasaba nada. Hemos retocado el código y ya lo hemos solucionado.

Cuando se intentaba comentar un canvas dentro de un mensaje directo aparecía una pantalla en blanco. Sabemos que quedarse en blanco no es bueno nunca, ni siquiera en Slack. Se acabó, ahora los canvas están llenos de colores e ideas.

Slack 25.08.10 6 de agosto de 2025 Corrección de errores Hemos ordenado las estanterías, limpiado las ventanas y pasado un trapo a todas las mesas. Poca cosa. Nuestro mantenimiento rutinario para asegurarnos de que todo está en orden. ¡Que no decaiga!

Slack 25.07.50 30 de julio de 2025 Corrección de errores Al pegar en un texto delante de una URL, la función de la tecla Entrar se dañaba; por no hablar del enlace en cuestión. Los mensajes, como la vida misma, no llegan todos a una. Añade texto a los enlaces cuando quieras, no romperemos la cadena.

Se insertaban espacios extra antes y después de un emoji en un texto corrido. Queremos darte siempre espacio para que te expreses; a lo mejor nos lo hemos tomado demasiado al pie de la letra.

Cuando añadías un segundo emoji en secuencia en el iPad el primero se duplicaba, eligieras el que eligieras. Definitivamente no era un vestigio del proyecto de investigación sobre clonación que desechamos. Hemos hablado demasiado. Usa emojis con responsabilidad.

Slack 25.07.40 23 de julio de 2025 Corrección de errores Al igual que un propósito de Año Nuevo que se desvanece en julio, los cambios en el horario de las notificaciones no se mantenían, y se volvían a aplicar en cuanto se relanzaba la aplicación. Las buenas intenciones tienen un límite: esta actualización contiene una doble dosis de “pegajosidad”.

¿Tu reacción fue de confusión al pulsar prolongadamente las reacciones emoji? No solo te pasó a ti. El resumen Reacji que aparecía se comportaba de forma extraña, errática e incoherente. Si tuviéramos que poner un emoji a la experiencia, usaríamos la cara pensativa. Si tuviéramos que poner un emoji a esta solución, sería un pulgar hacia arriba.

Si empezabas a editar un mensaje y luego decidías borrarlo del flujo de edición, ese mensaje borrado permanecía en el campo de entrada de texto, lo que te obligaba a borrarlo de nuevo. A partir de ahora, si quieres que un mensaje desaparezca, así será. No tienes que pedirlo dos veces.

Al pegar texto después de una cita en bloque, se creaba una segunda cita en bloque. ¡Un 2×1! ¿Cómo se llama una oferta que nadie quiere? No lo sabemos, pero con esta actualización, la promoción ha terminado.

En la siguiente de nuestra serie de duplicaciones involuntarias (e indeseables), la palabra que estabas hipervinculando se duplicaba si cambiabas a otra aplicación a mitad del proceso. Nos lo pensamos dos veces y volvimos sobre nuestros pasos para solucionarlo. Discúlpanos mientras pasamos a la siguiente viñeta.

Al cerrar una conversación en la barra lateral, esta solo desaparecía momentáneamente, ya que volvía a aparecer en cuanto se actualizaba la pantalla. A veces las historias, o las conversaciones, no terminan con nosotros, sino que nos llaman para que volvamos a ellas, las replanteemos y las resolvamos. A veces, son solo errores. Tú eliges si quieres volver y cuándo, en tu tiempo libre.

Para añadir a alguien a un mensaje de grupo existente, puedes hacerlo pulsando en la cabecera del mensaje directo o yendo al submenú “Miembros” dentro de esa ventana emergente. Lamentablemente, solo una de esas acciones funcionaba en realidad. Dicen que cuando una puerta se cierra, una ventana se abre; por aquí, cuando un botón “Añadir” está atenuado, se archiva un informe de errores. Entra, como prefieras hacerlo.

Slack 25.07.30 16 de julio de 2025 Corrección de errores Al pulsar la tecla Retorno en un iPad conectado a un teclado externo, se intentaba enviar un mensaje vacío que luego daba error (sin duda, para no enviar un mensaje sin contenido). Aquí tienes un mensaje que no está para nada en blanco: hemos corregido el error.

En la ventana emergente que aparece al programar un mensaje, el texto insistía en que todas las horas se encontraban en la “Hora estándar [de tu zona horaria]”, ignorando por completo el horario de verano. Ha llegado el momento de corregir el error y mandarlo de vacaciones para siempre.

Al pulsar en los hilos de la conversación en la vista previa de Nuevo mensaje, el hilo en cuestión se cargaba detrás del panel de vista previa y no podía leerse, lo cual no resultaba precisamente útil. Hemos examinado una vista previa de esta actualización de la aplicación, que promete ser de mucha más ayuda.

Slack 25.07.20 10 de julio de 2025 Corrección de errores Cuando se iniciaba un mensaje nuevo pulsando el icono “+” (en lugar de abrir primero un canal o mensaje directo), el botón para añadir un hiperenlace no funcionaba. Es como si se hubiera perdido en el hiperespacio. Lo hemos encontrado y ahora los hiperenlaces vuelven a hiperenlazar.

Slack 25.06.40 25 de junio de 2025 Corrección de errores Hemos pulido el código para asegurarnos de que todo vaya como la seda. Slack, más brillante que nunca.

Slack 25.06.30 18 de junio de 2025 Corrección de errores Es posible que quienes hayan usado la función “Al día” hayan experimentado un error que hacía que la aplicación fallara de forma inesperada y sin explicación. Te informamos de que ya está solucionado.

Al visualizar un canvas con una imagen de portada en un iPad, no era posible desplazarse hasta el final de la parte inferior. Eso es cosa del pasado, los canvas ahora se ajustan correctamente al marco de tu tableta.

VoiceOver obviaba información importante al navegar por el seleccionador de espacios de trabajo. En concreto, no leía los nombres de los espacios de trabajo seleccionados, que es básicamente a lo que se dedica. Por suerte, las locuciones han vuelto y sentimos no haber sabido leer este problema antes.

Slack 25.06.20 11 de junio de 2025 Corrección de errores El texto dentro de los campos de lista no se estaba indexando para la búsqueda. Podríamos enumerar en una lista todos los inconvenientes que esto causaba, pero este es el resultado: el error ya no está en la lista.

Las @menciones en el modo oscuro ahora brillan un poco más. Hemos aumentado el contraste para que estos aspectos destacados con poca luz sean más accesibles.

Slack 25.06.10 4 de junio de 2025 Novedades ¡Un solo movimiento para ponerte al día! Los clientes de IA de Slack que usen el plan Business+ o superior ahora pueden resumir sus mensajes sin leer en la vista Al día desplazando dos dedos sobre la pantalla. El movimiento es el mismo que usamos para alejar una fotografía, para que tengas una vista “más completa” de tu jornada. Corrección de errores Hemos detectado que aparecían algunas invitaciones a juntas fantasma al volver a usar la aplicación después de dejarla un tiempo inactiva. Sentimos las molestias, nuestros cazafantasmas han acabado con ellas.

Los invitados monocanal no podían usar las menciones @aquí o @canal en iOS, incluso si tenían permisos. Si quieres que los invitados participen, nuestro trabajo es hacer que sea posible. Ya lo hemos solucionado y pueden usar las menciones cuando quieran (pero siempre con moderación).

Slack 25.05.41 30 de mayo de 2025 Corrección de errores Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 25.05.40 28 de mayo de 2025 Corrección de errores Cuando se compartía un canvas en un canal o mensaje directo, no se podía abrir el hilo adjunto ni responder. Vaya, que parece que la aplicación te hacía perder el hilo. Con esta actualización, nos hemos sacado una solución de la manga para arreglar este problema.

Slack 25.05.30 21 de mayo de 2025 Corrección de errores Si se habilitaba la autenticación de dos factores obligatoria en un espacio de trabajo, pero un propietario o administrador aún no había configurado la autenticación de dos factores, la pantalla de inicio de sesión desaparecía cuando se iniciaba sesión usando un enlace mágico. Cuando hablábamos sobre llamarlo enlace mágico, no nos referíamos a ese truco de magia, así que... ¡tachán! Lo hemos solucionado y todo aparece como tiene que aparecer.

Slack 25.05.20 14 de mayo de 2025 Corrección de errores Las palabras clave que se destacaban en el ordenador no aparecían destacadas en la aplicación para móviles. Esperamos que nuestra solución para este error sí destaque (y las palabras clave también).

Slack 25.05.10 7 de mayo de 2025 Corrección de errores No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos pequeños ajustes para poner la aplicación a punto. Más novedades próximamente. ¡Chao!

Slack 25.04.50 30 de abril de 2025 Corrección de errores Los canvas a veces no podían cargarse en los sistemas operativos iOS 16. Muchos artistas han hablado de la emoción y la intimidación que provoca un lienzo en blanco, pero ese no es el tipo de intensidad emocional que buscamos provocar. Inspiración sin intimidación: eso es lo que generan los canvas en Slack.

En el flujo Nuevo canal, VoiceOver identificaba el icono del canal (#) como una imagen imprecisa y poco útil. A veces, cuanto menos se habla, más clara es la imagen que se desarrolla. Para que no haya dudas, ahora VoiceOver ignorará este pequeño elemento visual.

Slack 25.04.40 23 de abril de 2025 Corrección de errores Puede que hayas observado que, mientras se reproducía un clip de audio, el reproductor bloqueaba el campo del texto, lo que impedía redactar ningún mensaje durante la reproducción. ¡Enhorabuena! Has descubierto nuestra función “Escucha deliberada”. A decir verdad, este comportamiento era de todo menos deliberado, así que ya puedes volver a tomar notas mientras escuchas los clips.

Ya puedes personalizar un poco más los estados personalizados. Con esta actualización, ahora puedes modificar la caducidad del estado con incrementos de 5 minutos en vez de 30. Ya sabes lo que dicen: “La especificidad engendra felicidad” (no, nadie dice eso).

Si utilizas un iPad con un teclado externo, habrás observado que, al escribir un mensaje, las flechas arriba y abajo te movían por la lista de canales de la izquierda, en vez de desplazar el cursor dentro del campo de texto. La buena noticia es que tu visión periférica funciona a la perfección. La mala es que esto era un error y, por cierto, bastante molesto. Perdón.

Slack 25.04.30 16 de abril de 2025 Corrección de errores Se han corregido los errores, se ha mejorado el rendimiento, se ha trabajado en lo que hacía falta y se ha obtenido un buen resultado. Haz caso a los expertos, consume Slack con moderación.

Slack 25.04.20 9 de abril de 2025 Corrección de errores Cuando se usaba la función de agitar para deshacer al escribir mensajes con formato Markdown, nuestra aplicación decidía echarse una siestecita. Hemos agitado muy fuerte nuestro código y ya lo hemos solucionado.

Slack 25.04.10 2 de abril de 2025 Corrección de errores Todos los errores que se solucionaron en esta versión eran pequeñas minucias apenas visibles e imposibles de describir de una manera que no nos haga parecer unos auténticos frikis. A pesar de todo, nos hemos manchado las manos, hemos trabajado duro y ahora la aplicación funciona un poquito mejor.

Slack 25.03.40 26 de marzo de 2025 Corrección de errores Algunos filtros de fecha en las listas eran un poco agresivos al filtrar cada elemento fuera de la vista. Un colador sin agujeros solo es una cuchara rara y una característica que no funciona no es más que un error molesto. ¡Lamentamos las molestias!

Cuando se tenía activada la opción de texto más grande en el nivel de sistema, había un límite para el número de personas que se podían añadir al crear un nuevo mensaje en Slack, como si fuera esto un recinto lleno hasta la bandera. Nuestros ingenieros ya han desplegado la alfombra roja. Que lo pases genial.

Slack 25.03.30 19 de marzo de 2025 Corrección de errores El texto de los estados personalizados no aparecía en la vista de perfil, por lo que solo se mostraba el emoji asociado. Nos gusta la idea de que el arte esté abierto a la interpretación, pero el mundo de los negocios no puede ser tan subjetivo. Estado de este error: resuelto.

Cuando te ausentabas del trabajo, los mensajes de “fuera de la oficina” también desaparecían contigo: no se podían ver en los perfiles de usuario. Ahora, esas descripciones opcionales tendrán que dar el callo y sustituirte cuando tú faltes.

Hemos corregido varios errores relacionados con la función de listas: las vistas predeterminadas no se sincronizaban entre las distintas plataformas, y los campos de texto no permitían copiar y pegar. ¡Los errores están ya tachados de la lista de tareas pendientes!

Slack 25.03.22 15 de marzo de 2025 Corrección de errores No tenemos nada en particular que destacar de esta versión, pero te damos igualmente las gracias por mantenerte al día.

Slack 25.03.20 14 de marzo de 2025 Corrección de errores No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos pequeños ajustes para poner la aplicación a punto. Más novedades próximamente. ¡Chao!

Slack 25.03.20 12 de marzo de 2025 Corrección de errores Esta actualización es menos notoria, pero no por ello menos importante. Es como cuando un atleta va mejorando su marca poco a poco. Notarás la aplicación un poco más rápida, un poco más ágil, un poco más cerca de la meta...

Slack 25.03.11 6 de marzo de 2025 Corrección de errores Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 25.03.10 5 de marzo de 2025 Corrección de errores Hemos ajustado algunas cosillas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 25.02.40 26 de febrero de 2025 Corrección de errores Las notificaciones push aparecían a veces con retraso después de que ya se hubiera leído un mensaje en el ordenador. Independientemente de si tu reacción era “Mejor tarde que nunca” o “Demasiado tarde”, esperamos que esta corrección haya llegado a tiempo.

Slack 25.02.30 19 de febrero de 2025 Corrección de errores ¿No has tenido nunca una de esas semanas en las que parece que no pasa nada, pero luego echas la vista atrás y te das cuenta de que no has dejado de hacer cosas? Esta es una de esas semanas para nuestra aplicación.

Slack 25.02.20 12 de febrero de 2025 Corrección de errores La actualización de esta semana no es demasiado grande, pero no por ello es menos importante. No todos los días (o actualizaciones) pueden ser memorables, pero cada día que pasamos aquí lo es. Y esta es una buena actualización.

Slack 25.02.11 7 de febrero de 2025 Corrección de errores Un pequeño recordatorio de algo muy importante para el día a día: el mundo ya es un lugar único solo porque perteneces a él, y tus acciones han ayudado a otras personas de maneras que no puedes alcanzar ni a imaginar. Por cierto, que se nos olvidaba, no hemos hecho ningún cambio en la aplicación esta vez. ¡Disfruta de Slack!

Slack 25.02.10 5 de febrero de 2025 Corrección de errores Un pequeño recordatorio de algo muy importante para el día a día: el mundo ya es un lugar único solo porque perteneces a él, y tus acciones han ayudado a otras personas de maneras que no puedes alcanzar ni a imaginar. Por cierto, que se nos olvidaba, no hemos hecho ningún cambio en la aplicación esta vez. ¡Disfruta de Slack!

Slack 25.01.50 29 de enero de 2025 Corrección de errores En algunos espacios de trabajo de Enterprise Grid, los mensajes no se enviaban al responder a una notificación sin abrir la aplicación. Esta corrección asegura que no se te volverá a bloquear cuando vayas a responder, incluso si respondes desde la pantalla de bloqueo.

No aparecía la opción de las reacciones emoji cuando se activaba VoiceOver, salvo que alguien hubiera reaccionado ya antes. Para todos aquellos vanguardistas de reacji: os observamos y nos disculpamos por haberos limitado la autonomía, aunque haya sido brevemente.

Slack 25.01.40 22 de enero de 2025 Corrección de errores ¿Sabías que cuando escribes un código hexadecimal (como #481a54, nuestro favorito) en Slack se muestran los colores en el mensaje? Bueno, pues por algún motivo, esta función no aparecía en la aplicación de iOS, pero ¡ya está arreglado! Dile a tu diseñador gráfico de confianza que le tenemos presente.

Slack 25.01.30 15 de enero de 2025 Corrección de errores En tus registros de auditoría, cualquier usuario móvil que consultara un PDF quedaba registrado como “Usuario de Slack” en lugar de su identificador oficial. Está claro que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda; sin embargo, el equipo de seguridad tiene que saber quién ha accedido a tales documentos. Un problema menos.

Con VoiceOver activado, no se podía seleccionar el botón “Añade una reacción”. Aunque hay quien dice que es mejor actuar que reaccionar, nosotros creemos en ambas medidas. Hemos actuado para corregir este error y esperamos que provoque una reacción positiva.

VoiceOver pasaba por alto los nombres de usuario al leer los mensajes directos. Aunque puede ser intrigante jugar a “Adivina quién escribió ese mensaje”, seamos sinceros, también puede ser bastante molesto. Pedimos perdón.

Slack 25.01.20 8 de enero de 2025 Corrección de errores Esta semana no ha habido gran cosa que solucionar, pero no te preocupes, que seguro que aparece alguna más adelante. No porque queramos que haya errores, claro está. Pero los fallos, los ajustes, y las correcciones forman parte del día a día. Son parte del proceso de mejora. Esperamos que estés disfrutando de esta experiencia independientemente del punto en el que te encuentres.

Slack 24.12.20 11 de diciembre de 2024 Corrección de errores ¿Te sientes como que no acabas de entender bien lo que dicen los compañeros de tu equipo? Es posible que se deba a un error al cargar imágenes en bloque en el que a veces faltan una o dos fotos. Si cada imagen equivaliera a mil palabras, te deberíamos un relato como castigo por no haber subido bien las fotos.

Slack 24.12.10 4 de diciembre de 2024 Corrección de errores Ninguna novedad importante esta semana. Al parecer, tampoco hay novedades poco importantes. Seguimos trabajando duro, por si te lo preguntas, es simplemente que el trabajo se está centrando en lo que ocurre entre bambalinas. Estamos preparando todo lo que está por venir.

Slack 24.11.30 20 de noviembre de 2024 Corrección de errores Gracias por actualizar la aplicación. Estos cambios no van a hacer que tengamos, por ejemplo, resúmenes más ordenados, pero sí que ayudarán a que la aplicación funcione lo mejor posible. ¡Vivan los avances graduales!

Slack 24.11.20 13 de noviembre de 2024 Corrección de errores No hay nada de lo que informar en este momento. Bueno, nada que se pueda ver, pero sí mucho bajo la superficie. Estamos trabajando mucho para mejorar Slack, pero esta vez no es tan visible.

Slack 24.11.10 6 de noviembre de 2024 Corrección de errores Algo iba mal con los flujos de trabajo de los canales, que mostraban aleatoriamente el error “Faltan entradas”. Todas las entradas están ahora en su lugar, y esperamos que los resultados salgan por la puerta grande.

Los elementos integrados de los canvas provocaban errores bastante espeluznantes. Ahora que ha llegado noviembre, será mejor que dejemos atrás la época de los sustos y demos gracias por haber eliminado los errores del código.

Slack 24.10.50 30 de octubre de 2024 Corrección de errores Las personas que usaban nuestro widget Al día con iconos de aplicaciones tintados no podían ver nada correctamente, porque el texto tenía el mismo color que el fondo. A ver, no tenemos nada en contra de pintar blanco sobre blanco, pero un widget así no es muy útil.

Slack 24.10.40 23 de octubre de 2024 Novedades ¿Barrer las hojas otoñales te ha dado ganas de ponerte a organizar? Está fenomenal, porque ahora puedes crear y eliminar las secciones personalizadas de tu pestaña de inicio, además de cambiarles el nombre. Solo tienes que mantener presionado el nombre de la sección para ver el nuevo conjunto de opciones. Corrección de errores Si alguna vez te has confundido de nombre al llamar a una persona y has querido rectificar al momento, puede que nuestro error que no te permitía eliminar las @menciones en los mensajes te haya hecho sentir un poco mal. Puedes llamarlo una actualización, una resolución o un arreglo de algo roto; la solución suena igual de bien con cualquier otro nombre.

Slack 24.10.20 9 de octubre de 2024 Corrección de errores El estado “Fuera de la oficina” parecía estar fuera de la oficina y no se guardaba cuando se intentaba usar. Ya está arreglado, así que puedes irte de vacaciones, a tomar un café o a comer tranquilamente.

Resulta que las personas con acceso de visualización para una lista no podían añadir comentarios desde la aplicación móvil. No es que no queramos que nos llenes la pantalla de comentarios ni nada por el estilo... solo era un error, y ya lo hemos solucionado.

Si sueles usar atajos de teclado, como “Cmd + [” y “Cmd + ]” para explorar el historial de conversaciones, habrás notado que no funcionaban con teclados periféricos en iPad. Vamos a hacer como si esto nunca hubiera pasado, ¿vale? Ya lo hemos arreglado, si no puedes olvidarlo, perdónanos.

Slack 24.10.10 3 de octubre de 2024 Corrección de errores Los usuarios que se habían eliminado de todos los espacios de trabajo de una organización empresarial aún podían realizar acciones en algunos de esos espacios, lo que estaba… ¿mal? No se puede estar en misa y repicando.

Hacer clic en los mensajes sin leer en la sección Aplicaciones redirigía de la pestaña “Mensajes” a la pestaña “Inicio” de una aplicación determinada. Encontrar los mensajes ahí es como buscar una aguja en un pajar.

Slack 24.09.40 25 de septiembre de 2024 Corrección de errores Los enlaces a los espacios de trabajo externos hacían que se mostrara el error “No hemos podido abrir este enlace”. Un enlace que no lleva a ninguna parte no merece llamarse enlace. Sentimos que no pudieras conectarte.

Los enlaces mágicos no funcionaban al conectarse con la autenticación de dos factores obligatoria, y hay pocas cosas más decepcionantes que no saber cómo acaba un truco de magia. ¡Abracadabra! ¡Bibidi-Babidi-Bu! ¡Arreglado!

Slack 24.09.30 18 de septiembre de 2024 Corrección de errores Ninguna novedad importante esta semana. Al parecer, tampoco hay novedades poco importantes. Seguimos trabajando duro, por si te lo preguntas, es simplemente que el trabajo se está centrando en lo que ocurre entre bambalinas. Estamos preparando todo lo que está por venir.

Slack 24.09.20 11 de septiembre de 2024 Corrección de errores No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos pequeños ajustes para poner la aplicación a punto. Más novedades próximamente. ¡Chao!

Slack 24.09.10 4 de septiembre de 2024 Corrección de errores Se han corregido los errores, se ha mejorado el rendimiento, se ha trabajado en lo que hacía falta y se ha obtenido un buen resultado. Haz caso a los expertos, consume Slack con moderación.

Slack 24.08.40 28 de agosto de 2024 Corrección de errores Algunos estados recientes no aparecían donde debían (en la intuitiva sección “Recientes”). Si bien es cierto que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, también resulta útil recordar el pasado.

Slack 24.08.30 21 de agosto de 2024 Corrección de errores Solucionado: con la función VoiceOver activada, algunos mensajes directos no se abrían, independientemente de todas las veces que se hiciera clic en ellos. VoiceOver se creó para aumentar la accesibilidad, no para que los mensajes fueran literalmente inaccesibles. Pedimos disculpas.

Slack 24.08.20 14 de agosto de 2024 Corrección de errores Esta semana no ha habido gran cosa que solucionar, pero no te preocupes, que seguro que aparece alguna más adelante. No porque queramos que haya errores, claro está. Pero los fallos, los ajustes, y las correcciones forman parte del día a día. Son el precio que hay que pagar por mejorar. Esperamos que estés disfrutando de esta experiencia independientemente del punto en el que te encuentres.

Slack 24.08.10 7 de agosto de 2024 Corrección de errores No hay grandes cambios esta vez. A veces el progreso se mide mejor cuando miras hacia atrás y ves lo lejos que has llegado. ¿Sabías que antes éramos una empresa de videojuegos? ¡Qué locura! Aquí puedes leerlo en inglés: https://johnnyrodgers.is/The-death-of-Glitch-the-birth-of-Slack

Slack 24.07.50 31 de julio de 2024 Corrección de errores Solucionado: Al compartir contenido de Slack procedente de otra aplicación, se aplicaba la regla de “una y no más”, por la que todos los intentos posteriores no cargaban ninguna opción de los canales en la hoja de compartir. Los canales no caducan y ahora tus opciones para compartir tampoco.

Solucionado: Había un considerable retraso al abrir el menú manteniendo presionado en un canvas (igual que cuando se copia o pega texto). Disfruta de nuevos menús más rápidos, cortesía del equipo de iOS, que son muy majos.

Slack 24.07.40 24 de julio de 2024 Corrección de errores No pasa nada por cambiar de opinión. Sin embargo, que la aplicación dejase de funcionar cada vez que se cambiaba una valoración en la función de listas parecía indicar lo contrario. Edita tus listas, actualiza tus valoraciones y recuerda, “lo único constante, es el cambio”.

Slack 24.07.30 17 de julio de 2024 Novedades Ha llegado el verano y ya sabes lo que significa: broncearte en la piscina, ponerte al día con las lecturas pendientes, trasnochar pasándolo en grande e instalar una serie de actualizaciones de la aplicación que, sutil pero apreciablemente, mejoran tu experiencia diaria. Ya sabes, todo un clásico.

Slack 24.07.20 10 de julio de 2024 Corrección de errores Solucionado: Al crear un nuevo recordatorio en la vista Más tarde, a veces la aplicación duplicaba el recordatorio. Era una promoción de 2 por 1. Por desgracia, la promoción ha caducado, al igual que el error que la provocaba.

Solucionado: Al abrir mensajes directos recién creados usando VoiceOver, el primer mensaje quedaba oculto, lo que podía dar lugar a presentaciones poco propicias. Saluda a nuestra solución y despídete de este error.

Slack 24.07.10 3 de julio de 2024 Corrección de errores Objetivamente, la aplicación es mejor hoy de lo que era ayer. Es un hecho que se puede comprobar científicamente y que no se puede cuestionar ni desautorizar. Gracias por mantenerte al día.

Slack 24.06.40 26 de junio de 2024 Novedades ¡La pantalla Actividad ahora está un poco más activa! Al presionar un tiempo sobre los mensajes de Actividad, tendrás nuevas opciones como Silenciar conversación, Establecer un recordatorio, Guardar para más tarde y mucho más. Ponte al día más rápido, ahora sin tener que saltar tanto de un canal a otro. Corrección de errores Este va para los amantes de los errores sin importancia: si tu equipo tenía la opción de inicio de sesión único, pero elegía iniciar sesión con una dirección de correo electrónico y elegía introducir manualmente la contraseña (en vez de recibir un enlace por correo electrónico) e intentaba restablecer esa contraseña, la aplicación mostraba un error no específico. Errores específicos, pero mensajes genéricos... todo eso queda atrás con esta actualización.

Slack 24.06.30 19 de junio de 2024 Novedades La verdad es que en esta actualización no hemos mejorado nada notable, pero seguro que vas a notar que todo va mejor, ¿a que sí?

Slack 24.06.20 12 de junio de 2024 Corrección de errores “Niebla morada sobre mi pantalla / Texto gris que no me deja ver nada / No sé quién tiene la culpa de mis males / Solo sé que no distingo los canales”. A diferencia de nuestras muchas funciones de accesibilidad, el tema predeterminado Berenjena mostraba un texto de bajo contraste en el iPad que resultaba bastante difícil de leer. Con permiso, vamos a deshacernos de este error.

El número de canales que se mostraba en la función de búsqueda (accesible pulsando “Ir a o buscar” y, a continuación, seleccionando el filtro “Canales”) no era, para nada, correcto. Las maneras de usar Slack para mejorar tu negocio son inconmensurables; los canales, por su parte, sí que deberían ser algo conmensurable.

Slack 24.06.10 5 de junio de 2024 Corrección de errores No tenemos nada en particular que destacar de esta versión, pero te damos igualmente las gracias por mantenerte al día.

Slack 24.05.50 29 de mayo de 2024 Novedades A veces, lo único que necesitas son los destacados; por ello, presentamos la función Síntesis de IA de Slack. Síntesis te permite elegir canales específicos para resumirlos automáticamente cada día, de modo que puedas obtener el resultado final al principio de cada mañana. Piensa que es como aquello de «Anteriormente en…» de tu serie favorita. Y ahora, ¡que siga el espectáculo!

Slack 24.05.40 23 de mayo de 2024 Corrección de errores Si estabas conectado a 15 espacios de trabajo, o más, habrás notado que la interfaz tardaba bastante en cambiar de uno a otro. Nos has pillado. Era nuestro plan secreto para hacer que te tomes algún que otro descansillo, ¡trabajas demasiado! Es broma; solo se trataba de un error. Pero recuerda estirar las piernas de vez en cuando.

Las palabras clave no se destacaban cuando aparecían junto a un signo de puntuación, como por ejemplo, al final de una frase. La verdad que no ha sido uno de nuestros logros destacados. Lo importante es que está solucionado.

Slack 24.05.30 15 de mayo de 2024 Corrección de errores Al cerrar un mensaje directo (tocando el nombre en la parte superior de la pantalla y, a continuación, desplazándote hacia abajo y pulsando "Cerrar conversación), la pantalla borra el mensaje directo de la vista, aunque no lo elimina. En lugar de metafóricamente cerrar la puerta en las narices, es más bien como recorrer una puerta de cristal y seguir mirando a través de ella. Y aunque le damos mucha importancia a la transparencia, le damos más a poder marcar este error como "Cerrado".

El VoiceOver se negaba a leer los nombres de los emojis personalizados en el selector de emojis, de tal manera que estos emojis se convertían en seres únicos en su especie, a los que no podías acceder, ni podías seleccionar, ni, en definitiva, usar. Tu emoji personalizado ya es de nuevo libre en todo su esplendor. Disfruta de los colegas que has creado a medida de tus necesidades.

Slack 24.05.20 8 de mayo de 2024 Novedades La actualización de esta semana no es demasiado grande, pero no por ello es menos importante. No todos los días (o actualizaciones) pueden ser memorables, pero cada día que pasamos aquí lo es. Y esta es una buena actualización.

Slack 24.05.10 30 de abril de 2024 Corrección de errores Solucionado: Aceptar una invitación de Slack Connect sin haberse conectado a Slack debería dirigir a una acogedora y cálida pantalla de inicio de sesión. En lugar de eso, llevaba a una pantalla de error sombría e inquietante. Hemos restaurado la primera opción y nos hemos deshecho de la segunda. ¡La conexión nunca más volverá a ser terrorífica!

Slack 24.04.40 24 de abril de 2024 Novedades ¡Te presentamos IA de Slack! Nuestro nuevo conjunto de herramientas de IA generativa te permite realizar búsquedas de manera más inteligente, resumir conversaciones al instante y mucho más. Ve al Centro de Ayuda para ver cómo puedes aprovechar IA de Slack: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI.

Slack 24.04.30 18 de abril de 2024 Corrección de errores Solucionado: ¿habías visto que las sugerencias de estados personalizados para tu organización aparecían en el ordenador, pero no en el móvil? Resulta que teníamos las cosas un poco des-org-anizadas. Me parto. Pero, de verdad, lo sentimos.

Solucionado: en algunos mensajes que enviaban las aplicaciones con citas en bloque incorporadas, el texto del mensaje no tenía aplicado sangría y se solapaba con el borde izquierdo. Muchas gracias por la comprensión mientras trabajamos en organizarnos la cabeza (y las palabras).

Slack 24.04.20 10 de abril de 2024 Novedades ¿No te parece que se respira un aire diferente? ¿Un no sé qué que qué sé yo? El sol brilla, los pajaritos cantan… ¿Qué será? Bueno, yo solo digo que hemos actualizado la aplicación de Slack. Así que, cabe la posibilidad de que seamos los responsables de toda esta felicidad que te invade.

Slack 24.04.10 4 de abril de 2024 Novedades [ERROR: NO HAY NOTAS DE LA VERSIÓN] Espera, eso no puede ser… Vale, es verdad que no tenemos ningún arreglo específico que mencionar esta vez, pero siempre nos gusta usar este espacio para hacerte saber que seguimos trabajando para mejorar la aplicación. Y también para mandarte recuerdos y desearte un feliz mes de abril.

Slack 24.03.40 27 de marzo de 2024 Novedades Hemos estado trabajando sin descanso entre bambalinas para asegurarnos de que todo esté reluciente, bien engrasado y funcionando como debería. Pero si notaras algo raro, como siempre, no dudes en escribirnos a feedback@slack.com.

Slack 24.03.30 20 de marzo de 2024 Corrección de errores Solucionado: si tu idioma estaba configurado como chino, japonés o coreano, los mensajes programados que incluían las menciones “@-canal” o “@-aquí” acababan apareciendo como “@...”. Aunque los puntos suspensivos le dan más misterio al asunto, dejan mucho a la imaginación. Como este error ya está solucionado, ahora encontrarás las menciones adecuadas aquí, allí y en todas partes.

Slack 24.03.20 13 de marzo de 2024 Novedades Hemos actualizado la experiencia de búsqueda para iPad para igualarla a los últimos cambios introducidos para iPhone. Además de esta nueva apariencia, ahora puedes realizar búsquedas desde el menú “Ir a...” (y encontrar canales y mensajes directos desde la pestaña “Buscar”), para que todo lo que necesites esté ahí al lado.

Slack 24.03.10 6 de marzo de 2024 Corrección de errores Un error en la programación de mensajes hacía que solo pudieras programar mensajes para que se enviaran después de la hora actual. ¿Las 11:02 de la mañana? Lo siento, pero tendrás que esperar hasta el mediodía. Por muy emocionante que fuera simular la experiencia de perder el tren, ahora podrás programar mensajes para dentro de cinco minutos.

Slack 24.02.40 28 de febrero de 2024 Novedades Hemos limado algunas imperfecciones de la aplicación para evitar astillas digitales. ¿Sabías que existen las “astillas digitales”? Pues sí, pero no es algo de lo que tengas que preocuparte.

Slack 24.02.30 22 de febrero de 2024 Novedades Te damos la bienvenida a tu informativo semanal de Slack. Esta es la nueva función de hoy: Al día. Realiza pruebas sobre mensajes sin leer en un instante desplazando en la pantalla para marcarlos como leídos y enviar respuestas rápidas al momento. Además, no te preocupes por esos momentos en los que los dedos te fallan, tenemos un botón Deshacer. Adelante, ¡ponte Al día!

Slack 24.02.20 14 de febrero de 2024 Corrección de errores En un acto que nos gusta llamar “la peor fiesta sorpresa posible”, el icono de la aplicación no mostraba una alerta con los mensajes sin leer hasta después de abrir la aplicación. Nada como empezar el día con un ataque de pánico al descubrir todos los mensajes que no sabías que tenías. Tu cara sería un poema. Ahora en serio, lo sentimos mucho.

Slack 24.02.10 8 de febrero de 2024 Corrección de errores Imagínate que te invitan a una fiesta y te dicen que no lleves regalos, así que tú te presentas con una caja vacía. Algo así estaba pasando con la aplicación, que te permitía descargar archivos adjuntos vacíos aunque los administradores hubiesen desactivado las descargas. A partir de ahora, seguiremos el protocolo y no permitiremos descargas de ningún tipo mientras así lo indiquen los ajustes.

Slack 24.01.50 31 de enero de 2024 Corrección de errores Cuando los comentarios de canvas aparecían en los resultados de búsqueda, aquellos con vista de lince notaron que salía el icono de candado (como el de los canales cerrados) en lugar del icono de canvas. Técnicamente, ¿es un canvas un canal cerrado? ¿Son bocadillos los perritos calientes? Si lavas los platos a mano, ¿eres un lavavajillas? Aunque aún existen muchos misterios, hemos resuelto este en particular.

Slack 24.01.40 24 de enero de 2024 Novedades Hemos ordenado las estanterías, limpiado las ventanas y pasado un trapo a todas las superficies planas. Poca cosa. Nuestro mantenimiento rutinario para asegurarnos de que todo está en orden. ¡Qué no decaiga!

Slack 24.01.30 17 de enero de 2024 Novedades Considéralo el intermedio entre los actos de un magnífico espectáculo escénico, un pequeño descanso que nos permite ordenar los pasillos y dar un respiro a los espectadores antes de que vuelva a levantarse el telón. Dicho de otro modo, esta actualización solo tiene minúsculas correcciones y mejoras, pero estamos preparando el escenario para lo que está por venir (parpadeo de las luces del vestíbulo).

Slack 24.01.20 10 de enero de 2024 Corrección de errores Todos los errores que se solucionaron en esta versión eran pequeñas minucias apenas visibles e imposibles de describir de una manera que no nos haga parecer unos auténticos frikis. A pesar de todo, nos hemos manchado las manos, hemos trabajado duro y ahora la aplicación funciona un poquitín mejor.

Slack 24.01.10 3 de enero de 2024 Novedades ¡Año nuevo, aplicación nueva! El propósito de este año es mejorar constantemente Slack con cada actualización (prometemos no dejarlo de lado cuando llegue febrero). Para ello, esta versión contiene pequeñas correcciones y mejoras para adaptarse al calendario de 2024. Por que Slack y todos nosotros mejoremos un poco cada día.

Slack 23.12.21 15 de diciembre de 2023 Corrección de errores Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.

Slack 23.12.20 13 de diciembre de 2023 Corrección de errores Cuaderno de bitácora. Fecha en la galaxia Slack: 20/12/23. Según el equipo de ingeniería, el seleccionador de espacios de trabajo truncaba las URL y eliminaba todas las menciones que se hacían a “Enterprise”. Por supuesto, se trata de una infracción de la Primera Directiva de Slack (asegurar que la información de la aplicación sea exacta y no presentar errores). Hemos cambiado el rumbo del emisor de taquiones con el deflector principal y parece que ha funcionado. ¡Una ronda de té (Earl Grey, caliente) para todos los que han ayudado!

Slack 23.12.10 6 de diciembre de 2023 Corrección de errores Solucionado: creemos que los hilos de conversaciones en iPad se han hecho un nudo y las respuestas se han mezclado con otros mensajes. Hemos contratado costureros, pero nos han dicho que es mejor solucionarlo con una actualización.

Solucionado: en iPad, Quick Switcher no llevaba al canal correcto cuando se seleccionaba usando Intro en el teclado. Algunos consideraron este hecho como un misterio de la tecnología, para otros simplemente fue un incordio.

Slack 23.11.40 29 de noviembre de 2023 Corrección de errores En una muestra de solidaridad sin precedentes, la aplicación daba error cuando se cambiaba la opción “Contraer todas las imágenes”. Suponemos que confundía “minimizar” con “desintegración total”. Tanto si prefieres ver las imágenes como si quieres que sigan ocultas, ahora la aplicación se mantendrá estable.

Es como el “efecto del observador” en física: interactuar con archivos e imágenes en la vista Actividad estaba provocando que cambiaran los estados, moviéndolos dentro de la IU. Lo hemos hecho como mejor sabemos, y hemos visto que esta actualización ofrece una solución al problema.

Las juntas de tus canales cerrados ya no se iniciarán con el audio del micrófono activado. Solo porque sea un espacio dedicado no significa que el equipo lo tenga que escuchar todo.

Slack 23.11.30 16 de noviembre de 2023 Novedades ¿Sabes qué es peor que ver un mensaje de error? No verlo... Hemos añadido alertas de contexto a nuestra aplicación para avisarte cuando veamos que hay problemas de conexión. Si la conexión no es buena, al menos que la comunicación lo sea.

Slack 23.11.20 8 de noviembre de 2023 Novedades No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos pequeños ajustes para poner la aplicación a punto. Más novedades próximamente. ¡Chao!

Slack 23.11.10 1 de noviembre de 2023 Novedades ¡Gracias por actualizar la aplicación! Estos cambios no van a hacer que tengamos, por ejemplo, resúmenes más ordenados, pero sí que ayudarán a que la aplicación funcione lo mejor posible. ¡Vivan los avances graduales!

Slack 23.10.40 26 de octubre de 2023 Corrección de errores Esta actualización es menos notoria, pero no por ello menos importante. Es como cuando un atleta va mejorando su marca poco a poco. Notarás la aplicación un poco más rápida, un poco más ágil, un poco más cerca de la meta...

Slack 23.10.30 18 de octubre de 2023 Corrección de errores Corregido. Hemos solucionado el problema por el que los mensajes de Slack Connect no podían identificar que estabas conversando con personas de otra organización. Sentimos mucho si se ha producido alguna presentación incómoda.

Slack 23.10.20 11 de octubre de 2023 Corrección de errores Solucionado: VoiceOver no te indicaba que había mensajes sin leer en alguna sección del canal, por lo que estos mensajes solían quedarse así, sin leer. Andar jugando al escondite cuando se trata de fechas de entrega no resulta tan divertido. Fin del juego, te dejamos trabajar.

Slack 23.10.10 5 de octubre de 2023 Novedades No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos arreglillos. Pequeños errores y esas cosas, nada importante.

Slack 23.09.40 27 de septiembre de 2023 Novedades Unos pequeños retoques en la aplicación. Gracias por mantenerte al día. Si te surge algún problema, escríbenos a feedback@slack.com.

Slack 23.09.30 20 de septiembre de 2023 Vienen grandes cambios: ¡le vamos a hacer un cambio de look a nuestra aplicación! Vamos a actualizar las versiones de Slack para ordenador y móvil con nuevas vistas individuales diseñadas para aumentar la concentración, la organización y la productividad. Verás estos cambios antes o después dependiendo del plan que tengas, así que mantén los ojos bien abiertos durante las próximas semanas. Mientras tanto, puedes ver todo lo que está por venir en nuestro blog en SlackHQ.com. Novedades Grid unificado: ¿Te cansa tener que estar cambiando entre espacios de trabajo en Enterprise Grid? Ahora puedes ver todos los canales de los que formes parte dentro de una organización de un solo vistazo. Muy práctico.

Encabezados y pies de página más ordenados: Las secciones Mensajes directos, Borradores, Hilos de conversaciones y Más tarde son ahora más accesibles y ocupan menos espacio en la pantalla. Tus pulgares te lo agradecerán.

Actividad: La nueva sección que reúne todas tus menciones, hilos de conversaciones, reacciones y aplicaciones en un mismo sitio. Ahora puedes consultar todas las novedades en tus conversaciones de una sola vez.

…¡y mucho más! ¿Hemos mencionado ya que nuestro blog tiene toda la información?

Slack 23.09.20 13 de septiembre de 2023 Novedades Resulta difícil describir con palabras todo el trabajo que está teniendo lugar esta semana. Es como si un pato se pusiera a nadar a contracorriente. Bajo el agua, el pato mueve las patas a una velocidad impresionante, pero encima del agua apenas se aprecia el movimiento. Esta semana, Slack es ese pato.

Slack 23.09.10 6 de septiembre de 2023 Novedades No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos arreglillos. Pequeños errores y esas cosas, nada importante.

Slack 23.08.50 30 de agosto de 2023 Novedades Esta semana solo traemos mejoras insignificantes, ¿pero sabías que puedes volver a leer las notas de la versión antiguas siempre que quieras? Puedes descubrir una función, ver lo lejos que hemos llegado, ¡o incluso echarte unas risas! Están todas disponibles en https://slack.com/intl/es-es/release-notes/ios.

Slack 23.08.40 23 de agosto de 2023 Corrección de errores El inicio de sesión único, más que único, era interminable. El flujo de inicio de sesión con código QR se reiniciaba constantemente al utilizar el inicio de sesión único. Era como estar atrapado en un bucle. Prometemos que a partir de ahora será único de verdad.

Slack 23.08.30 16 de agosto de 2023 Corrección de errores Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.

Slack 23.08.20 9 de agosto de 2023 Novedades Las imágenes ahora muestran una alerta “ALT” para indicar que contienen texto alternativo o descripciones. Ese texto se puede consultar manteniendo pulsada la imagen y, después, pulsando en “Mostrar descripción” en el menú que aparece. Corrección de errores Solucionado: cuando se espera en una cola, suele ser adecuado hacerlo de uno en uno. Lo que no es adecuado es que la aplicación no subiera ningún archivo porque había más de uno en la cola. Había que enviarlos de uno en uno, ¡qué peñazo! No te preocupes, rompamos con lo adecuado: ya puedes poner en cola los archivos que quieras.

Slack 23.08.10 2 de agosto de 2023 Novedades Solucionado: No hay mucho que compartir esta semana, pero puedes tener por seguro que estamos trabajando entre bastidores para asegurarnos de que todo esté en plena forma. Si ves algo raro (o cosas que no están y deberían estar), ponte en contacto con nosotros en feedback@slack.com.

Slack 23.07.40 26 de julio de 2023 Corrección de errores Solucionado: si una persona se encontraba en una zona horaria posterior a la tuya y mirabas su perfil en un momento concreto en el que vuestros meses no coincidían, la aplicación indicaba que su hora local era “mañana” en lugar de “ayer”. ¡Ni en Regreso al futuro has visto algo así! Recuerda que siempre hay un mañana mejor (siempre que sea mañana y no ayer).

Slack 23.07.30 19 de julio de 2023 Novedades ¿Tienes curiosidad por echar un vistazo a un canal sin marcarlo como leído? Mantén presionado el nombre de la conversación en tu lista de canales para que aparezca una vista previa. Es como tu propio catalejo personal en alta mar de Slack.

Slack 23.07.20 12 de julio de 2023 Corrección de errores Solucionado: Al conectarse a un espacio de trabajo en Enterprise Grid, algunas personas notaron que la aplicación tendía a bloquearse justo después de darles la más cálida bienvenida. A eso le llamo yo dar una mala impresión. A partir de ahora te damos la bienvenida y te invitamos a quedarte todo el tiempo que quieras.

Slack 23.07.10 5 de julio de 2023 Novedades Todos los errores que se solucionaron en esta versión eran pequeñas minucias apenas visibles e imposibles de describir de una manera que no nos haga parecer unos auténticos frikis. A pesar de todo, nos hemos manchado las manos, hemos trabajado duro y ahora la aplicación funciona un poquito mejor.

Slack 23.06.40 28 de junio de 2023 Corrección de errores Solucionado: Como un espectáculo de magia sin la diversión, el menú para enviar invitaciones a canales por correo electrónico desaparecía “por arte de magia” antes de que te diese tiempo a leer lo que ponía. Ahora lo ves, ahora no lo ves, y ahora no puedes añadir personas a tus canales. Hemos hecho un truco y lo hemos arreglado.

Slack 23.06.30 21 de junio de 2023 Corrección de errores Solucionado: al visualizar una pantalla de información de un canal, el campo del tema siempre parecía estar vacío, aunque se hubiera establecido un tema anteriormente. Una conversación ocasional fuera de tema es normal en un debate sólido. Sin embargo, nuestra intención es, al menos, darte la opción de centrarte en el tema.

Solucionado: en el que puede que sea nuestro error más irónico de este año, la escala de texto para el indicador azul de mensajes no leídos estaba rota, es decir, puede que te haya costado leer cuántos mensajes tenías sin leer. Lo único que hacía falta era establecer una nueva serie de especificaciones para poner de relieve una solución.

Solucionado: compartir una URL en un mensaje directo mediante la extensión para compartir de iOS no funcionaba. Como te dirán todos los que tienen hijos, a menudo compartir resulta más fácil en la teoría que en la práctica. Pero lo estamos intentando. Poquito a poco.

Slack 23.06.20 14 de junio de 2023 Corrección de errores Solucionado: hemos recibido comentarios de que la función de publicaciones era un poco decepcionante en iOS, debido al hecho de que no funcionaba en absoluto. Una vez solucionado el problema, las publicaciones te resultarán más útiles (básicamente, que ya funcionan).

Slack 23.06.10 7 de junio de 2023 Novedades Los usuarios de iPad con un Magic Keyboard (o cualquier tipo de ratón, sea del mundo mágico o muggle) ya pueden usar el clic derecho para abrir el menú de contexto y consultar los mensajes y archivos adjuntos. No hace falta que pronuncies el hechizo “Abracadabra”, aunque puedes intentarlo si te ves con ganas.

Slack 23.05.40 24 de mayo de 2023 Corrección de errores Solucionado: ¿alguna vez has formado parte de un proyecto grupal en el que no todo el mundo ponía de su parte? VoiceOver se negaba a leer el texto del campo de mensajes y solo se dignaba a hablar cuando el mensaje ya se había enviado. Ahora que ya está solucionado, VoiceOver se ha convertido en el compañero del grupo que sí hace su parte del trabajo.

Solucionado: cuando se añadían personas a un canal, VoiceOver no leía bien la etiqueta del botón Cerrar ventana. Como se suele decir en el mundo de los negocios, “casi, pero no”.

Slack 23.05.30 17 de mayo de 2023 Novedades ¿No has tenido nunca una de esas semanas en las que parece que no pasa nada, pero luego echas la vista atrás y te das cuenta de que no has dejado de hacer cosas? Esta es una de esas semanas para nuestra aplicación.

Slack 23.05.21 15 de mayo de 2023 Corrección de errores Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 23.05.20 10 de mayo de 2023 Novedades Se han corregido los errores, se ha mejorado el rendimiento, se ha trabajado en lo que hacía falta y se ha obtenido un buen resultado. Haz caso a los expertos, consume Slack con moderación.

Slack 23.04.40 26 de abril de 2023 Novedades Un pequeño recordatorio de algo muy importante para el día a día: el mundo ya es un lugar único solo porque perteneces a él, y tus acciones han ayudado a otras personas de maneras que no puedes alcanzar ni a imaginar. Por cierto, que se nos olvidaba, no hemos hecho ningún cambio en la aplicación esta vez. Disfruta de Slack.

Slack 23.04.30 19 de abril de 2023 Corrección de errores Imagina que te invitan a una fiesta increíble. Y a otra. Y a otra más. Y entonces, en cuanto te vas de la primera fiesta para ir a ver a tus amigos de la segunda, el portero decide sacar tu nombre de todas las listas de invitados. ¿Nuestro último error? Fue más o menos como el del portero: se cerró la sesión de algunos usuarios en todos los espacios de trabajo cuando ellos solo querían cerrar la sesión de uno. Pero pudimos arreglarlo, lo que significa que ahora puedes unirte a la fiesta, digo, al espacio de trabajo que tú quieras.

Slack 23.04.20 12 de abril de 2023 Corrección de errores Solucionado: si todo el mundo abandona la junta, te ahorraremos la incomodidad de quedarte hablando solo/a silenciándote automáticamente. Pero, por supuesto, no dudes en continuar la conversación.

Slack 23.04.10 5 de abril de 2023 Novedades Esta semana no ha habido gran cosa que solucionar, pero no te preocupes, que seguro que aparece alguna más adelante. No porque queramos que haya errores, claro está. Pero los fallos, los ajustes, y las correcciones forman parte del día a día. Son el precio que hay que pagar por mejorar. Esperamos que estés disfrutando de esta experiencia independientemente del punto en el que te encuentres.

Slack 23.03.50 29 de marzo de 2023 Novedades La falta de noticias es una buena noticia. Bueno, es cierto que tener alguna noticia también puede ser bueno o que la falta de ellas genere incertidumbre y nos haga especular con cosas malas… Sea como sea, en nuestro caso, que no haya novedades es una buena señal o, al menos, no es mala. Digamos que la falta de noticias está bien. No te preocupes.

Slack 23.03.40 22 de marzo de 2023 Corrección de errores Solucionado: inexplicablemente, el cambio del horario de las notificaciones para el lunes o el viernes afectaba a ambos días. Lamentamos si, por culpa de la confusión entre los días, has tenido un lunes muy lunes.

Solucionado: en ocasiones, cuando pulsabas en el enlace de un mensaje de Slack desde otra aplicación, te enviaba a la página de inicio de sesión por error. ¡No te habíamos reconocido! ¿Te has hecho algo en el pelo? ¡Se ve genial!

Slack 23.03.30 15 de marzo de 2023 Novedades Escribimos estas notas todas las semanas para mantener el mejor rendimiento posible, pero, a veces, no tenemos nada específico que contar. Así que vamos a hablar de algunas cosas que podríamos haberte explicado mejor desde el principio. Por ejemplo, ¿sabías que si dejas pulsado un mensaje en el móvil lo marcas como “no leído”? De esta manera, te estará esperando para que lo leas cuando llegues a tu despacho. ¿Sabías, además, que puedes configurar un recordatorio para más tarde? Ah, vale. Que sí lo sabías... Pues nada, cerebrito, no hemos dicho nada. Ya estaría, sigue a tope.

Slack 23.03.20 8 de marzo de 2023 Corrección de errores Solucionado: Al ver una conversación en el iPad, los usuarios se daban cuenta de que a veces aparecía un botón “Atrás” que no funcionaba al pulsarlo. Este fue pensado para recordar el carácter lineal del tiempo y que, por mucho que añoremos ciertos elementos del pasado, debemos seguir adelante: siempre hacia delante, impertérritos e inquebrantables. ¿Te imaginas si eso fuera verdad? Ha sido un error. Culpa nuestra.

Slack 23.03.10 1 de marzo de 2023 Novedades A partir del 6 de marzo, algunas de las versiones anteriores de Slack ya no podrán conectarse. Si habéis realizado las actualizaciones pertinentes en el último año, no deberíais tener problemas. Si hace más de un año que no actualizáis, probablemente no estéis leyendo este mensaje, pero lo dejamos aquí para que sirva de recordatorio. En resumen, mantened vuestras aplicaciones actualizadas. Nuestro equipo de Ayuda os lo agradecerá.

Slack 23.02.40 22 de febrero de 2023 Novedades ¿Alguna vez has creado lo que debía ser un canal cerrado, pero que por un despiste acabó siendo justo lo contrario? Imagínate el caos de tener que encontrar el panel para cambiar #fiesta-sorpresa-julia o #absolutamente-todos-nuestros-documentos-financieros de canales abiertos a cerrados antes de que alguien los vea. A partir de ahora los administradores y propietarios dispondrán de esta opción en la sección de información del canal para salvaguardar sus mayores secretos.

Slack 23.02.30 13 de febrero de 2023 Corrección de errores Solucionado: Al compartir una tarjeta de contacto de iOS a Slack… no pasaba nada. Absolutamente nada. Un “No, gracias” de ambas partes del intercambio. Hemos llegado a un acuerdo y hemos restablecido el contacto para que no tengas problemas a la hora de compartir tus contactos en Slack. Algo es algo.

Fixed: Los nombres son importantes, ¿qué haríamos sin ellos? Por desgracia, al subir cualquier archivo a Slack, este aparecía como “Archivo de iOS” independientemente del nombre que indicases. Ya está solucionado, sentimos las molestias. Atentamente, Aplicación de California.

Slack 23.02.20 9 de febrero de 2023 Novedades Durante las juntas, comparte la pantalla desde cualquier lugar con la función de compartir pantalla para dispositivos móviles. Solo tienes que abrir el menú Más opciones tras iniciar una junta y pulsar Compartir pantalla para empezar. Puedes incluso poner en segundo plano la aplicación de Slack para seguir compartiendo el contenido en tu dispositivo. Corrección de errores Solucionado: Hemos oído que ahora se estila tener la cabeza cuadrada, pero cuando el indicador de actividad de todo el mundo se convierte en un cuadrado (la forma normalmente reservada a las cuentas de invitados), la cosa ya no mola tanto. En cierto modo, aquí todos somos invitados, pero hemos encontrado la cuadratura del círculo en esta ocasión. Así pues, damos un paso atrás y volvemos a lo de antes: círculos para los miembros de pleno derecho y cuadrados para nuestros queridos invitados.

Solucionado: Al utilizar VoiceOver, no se podían abrir los archivos multimedia adjuntos a los hilos de mensajes. Esto no tenía ninguna gracia, más bien era bastante frustrante. Nuestras más sinceras disculpas por las molestias.

Slack 23.02.10 1 de febrero de 2023 Corrección de errores Solucionado: al seleccionar una sugerencia de la función de autocompletar, se eliminaba cualquier formato que se hubiese aplicado al texto previamente. Hemos completado (manualmente) la solución de este error.

Slack 23.01.40 26 de enero de 2023 Novedades Tú puedes realizar varias tareas al mismo tiempo y nosotros también. Ahora se pueden minimizar los clips de vídeo para continuar la reproducción sin interrumpir tu ritmo de trabajo. Corrección de errores Solucionado: No se reconocían las cadenas de emojis al final de los mensajes, por lo que cualquier tipo de posdata pictográfica desaparecía. Los fanáticos de Wordle pueden respirar tranquilos.

Solucionado: Al grabar un clip de audio con el VoiceOver activado, el lector de pantalla mostraba a un interlocutor que no correspondía, lo que resultaba confuso y silencioso. Era lo contrario a accesibilidad, sentimos las molestias.

Slack 23.01.30 19 de enero de 2023 Novedades Aviso: ¿Sabías que puedes programar recordatorios en Slack? Selecciona “Programar un recordatorio” tras mantener presionado sobre un mensaje o escribe “/recordar” en cualquier lugar de Slack y Slackbot te avisará a la hora indicada.

Slack 23.01.20 11 de enero de 2023 Corrección de errores Solucionado: copiar el enlace a un mensaje es una buena forma de crear un rastro de migas de pan para poder regresar a una conversación específica en Slack. Por desgracia, esos enlaces no funcionaban en el móvil; ¿habría algo comiéndose las migas? En cualquier caso, los enlaces a los mensajes vuelven a funcionar.

Slack 23.01.10 4 de enero de 2023 Novedades Ya estamos en 2023, ¿cómo te quedas? Si te pareces a nosotros, lo más seguro es que hayas evaluado el año y, al mismo tiempo, hayas empezado a mirar al futuro. Por eso, esta actualización no trata tanto de grandes cambios, sino de ir sentando las bases para lo que está por llegar. Tanto tú como nosotros seguimos siendo iguales, pero con una ligera mejoría. ¡Feliz Año Nuevo!

Slack 22.12.21 19 de diciembre de 2022 Corrección de errores Hemos ajustado algunas cosillas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 22.12.20 15 de diciembre de 2022 Corrección de errores Corrección: ¿sabías que puedes configurar aplicaciones para que publiquen mensajes por ti en Slack? Lamentablemente, un error reciente provocaba que aparecieran el nombre y el icono de la aplicación en lugar de los del autor, algo que resultaba confuso y desconcertante. ¿Te imaginas que cada carta que recibieras estuviera firmada por el cartero en lugar de por la persona que la escribió? Este error se ha devuelto al remitente.

Slack 22.12.10 7 de diciembre de 2022 Novedades Live Text está disponible para imágenes y vídeos pausados, lo que aumenta la cantidad de contenido que se puede copiar y pegar. Amantes del Ctrl + C, es vuestro momento. Corrección de errores Solucionado: Cuando los usuarios con el teclado japonés intentaban mencionar a otra persona, no aparecía la lista de sugerencias de usuarios. Algunas personas pueden pensar que era un reto mental para memorizar todos los nombres de usuario de las organizaciones, pero no era así. Lo hemos solucionado y las sugerencias para etiquetar a otros usuarios ya funcionan correctamente.

Solucionado: Si alguien responde en un hilo de la conversación con una URL, ahora puedes usar VoiceOver para activarlo. Pruébalo usando slack.com. (No es que estemos haciendo publicidad por las visitas ni nada...)

Solucionado: Hemos arreglado el elemento “Enviar sugerencias” de la pantalla Preferencias. Ahora sí se pueden enviar. Aunque esperamos recibir solo comentarios positivos, ya sabes.

Slack 22.11.40 30 de noviembre de 2022 Novedades ¡Crea nuevos emojis personalizados para tu espacio de trabajo desde el móvil! Primero, abre el selector de emojis y escribe un nuevo nombre de emoji en el campo de búsqueda. Cuando aparezca: “Ningún resultado”, toca “Añadir emojis personalizados” para hacer una foto o elegir una de tu galería. Puedes crear emojis de tus mascotas, las instantáneas de tus vacaciones o el premio que te dieron en primero de primaria y que tu madre no tiró a la basura. Corrección de errores Solucionado: la hoja para compartir contenido, tras importar una imagen a Slack desde otra aplicación, se quedaba esperando en vez de pillar la indirecta. Ahora pedirá perdón de manera educada cuando termine la tarea.

Solucionado: si intentabas volver a compartir un mensaje antiguo de un mensaje directo o un canal cerrado en esa misma conversación, el botón “Enviar” se resistía firmemente a volverse verde. Ahora puedes retomar fácilmente temas que ya habías tratado como cuál es el primer día en el que se pueden empezar a poner villancicos (según nuestros expertos, el 1 de diciembre). Pruébalo presionando varios segundos un mensaje y pulsando “Compartir mensaje”.

Slack 22.11.30 15 de noviembre de 2022 Corrección de errores Solucionado: Al modificar una lista enumerada o con viñetas se descolocaba el formato. Se pasaba de la raya, literalmente. Los cambios son una parte ineludible de la vida y, a partir de ahora, la aplicación actuará acorde a esta realidad.

Solucionado: Seguramente hayas oído el dicho “olla vigilada nunca hierve”, ¿pero te suena “grabación de audio no vigilada se detiene y se elimina sola”? Es menos conocido. A partir de ahora podrás desplazarte por el canal mientras grabas un clip de audio sin que este se elimine de repente.

Solucionado: Dormir es importante, no cabe duda. Sin embargo, cuando la pantalla de tu teléfono se duerme mientras grabas un clip de audio y detiene la grabación, parece más una pesadilla. Exprésate libremente, nosotros mantendremos a tu teléfono despierto hasta que termines la grabación.

Slack 22.11.20 9 de noviembre de 2022 No hay mucho que compartir esta semana, pero puedes estar seguro de que estamos trabajando entre bastidores para asegurarnos de que todo esté en plena forma. Si ves algo raro (o cosas que no están y deberían estar), ponte en contacto con nosotros en feedback@slack.com.

Slack 22.11.10 2 de noviembre de 2022 Corrección de errores Solucionado: Los usuarios del VoiceOver notarán que el reproductor vuelve a diferenciar entre párrafos al abrir un mensaje en la vista detallada, lo que permite saltar bloques de texto. Si normalmente buscas información que se esconde entre largos preámbulos cargados de emojis, esto justo lo que necesitas.

Slack 22.10.50 26 de octubre de 2022 Novedades Esta vez no hay grandes cambios. A veces resulta más fácil apreciar el progreso cuando echas la vista atrás y ves lo lejos que has llegado. ¿Sabías que antes eramos una empresa de videojuegos? Qué locura.

Slack 22.10.40 19 de octubre de 2022 Novedades ¿Sabes lo que no es un rollo? Nuestras aplicaciones para iPhone y iPad ahora admiten la función de arrastrar y soltar en la entrada del mensaje. Los archivos, las fotos, los vídeos, los enlaces y el texto normal se pueden arrastrar y soltar en el cuadro de composición para añadirlos al mensaje. Corrección de errores Solucionado: Al intentar añadir el mismo emoji varias veces seguidas en un mensaje, la aplicación solo añadía uno de ellos. Jamás cuestionaremos tus decisiones artísticas; si tu mensaje requiere 5 emojis de foca (para “foca-lizar” en él la atención del lector), así será.

Slack 22.10.20 10 de octubre de 2022 Novedades Si eres de esas personas a las que les relaja limpiar, seguro que encuentras algo de paz ordenando los canales entre las secciones en la barra lateral (siempre y cuando hayas creado esas secciones ya en la aplicación de ordenador). Los muebles son muy caros, ¿por qué no mejor decorar tu barra lateral? Corrección de errores Solucionado: Cuando a mitad de escribir un mensaje te tomabas un descanso (especialmente si el mensaje estaba en japonés), al volver a escribir te darías cuenta de que el teclado también había decidido tomarse un descanso, pero sin intención alguna de regresar al trabajo. No eras tú, éramos nosotros.

Solucionado: Hoy en día ya nadie es capaz de memorizar números de teléfono. Por lo visto nosotros tampoco. A partir de ahora, cuando copies un número de teléfono desde tu aplicación Contactos y lo pegues en Slack, prometemos que aparecerá algo más que un espacio en blanco.

Solucionado: Los canales de Slack Connect no mostraban la lista completa de miembros hasta que te unías al canal en cuestión. Se llama Slack Connect, no “Club superexclusivo de Slack con una lista secreta de invitados”, así que lo hemos solucionado.

Slack 22.10.10 3 de octubre de 2022 Novedades Exprésate con mayor libertad gracias a los vídeos, las reacciones emoji en directo y muchas otras opciones incluidas ya para las juntas desde dispositivos móviles. Corrección de errores Solucionado: nuestro objetivo es acabar con los errores, no con los iconos del espacio de trabajo. Parece que hemos confundido estos conceptos últimamente. Si el icono de la esquina superior izquierda aparecía demasiado arrinconado, ahora deberías poder verlo al completo.

Solucionado: hemos detectado algunos canales encantados, que provocaban misteriosos fallos cuando se abrían. Sabíamos exactamente a quién debíamos llamar. [NOTA: Nos han advertido que no podemos afirmar legalmente que la aplicación contuviera fantasmas, espectros o espíritus. No hemos cazado ningún fantasma durante la corrección de este fallo.]

Slack 22.09.40 26 de septiembre de 2022 Corrección de errores Solucionado: A veces, especialmente en el caso de idiomas distintos al inglés, al escribir una @mención en un mensaje, esta aparecía dos veces. Es verdad que decir el nombre de alguien repetidamente es una manera muy efectiva de llamar su atención, pero resultaba un pelín descortés.

Slack 22.09.30 19 de septiembre de 2022 Corrección de errores Solucionado: “Mide dos veces, corta una”, como dice el antiguo refrán. Sin embargo, nos acabamos de inventar otro: “Busca dos veces, cero resultados”, para explicar lo que puede que hayas notado en la aplicación últimamente. Ahora puedes realizar la misma búsqueda tantas veces seguidas como quieras y nos hemos asegurado de que obtengas resultados siempre.

Slack 22.09.20 12 de septiembre de 2022 Novedades Usuarios de iPad: hemos hecho que el Quickswitcher sea aún más rápido. Ahora, con un toque de Cmd+K, puedes saltar con elegancia de un canal a otro y empezar a escribir inmediatamente sin perder el ritmo. Corrección de errores Solucionado: una pequeña actualización de nuestra funcionalidad de detección de jailbreak ahora es compatible con iOS 16.

Solucionado: a lo mejor te ha pasado que al intentar utilizar Slack a media pantalla con tu iPad el cuadro de sugerencias para autocompletar desaparecía del redactor. Sentimos cualquier intento de multitarea que hayamos podido impedir. Ya lo hemos solucionado, así que puedes proceder con tus múltiples tareas en múltiples pantallas.

Solucionado: compartir es vivir, por eso hemos solucionado lo que fuera que te estaba impidiendo compartir archivos de Slack a otras aplicaciones. Nuestras más sinceras disculpas a tus otras aplicaciones. ¿Podemos seguir siendo amigos?

Slack 22.09.10 6 de septiembre de 2022 Novedades Si utilizas la extensión para compartir con varios archivos, imágenes o vídeos, se mostrará un mensaje distinto con cada uno de ellos, lo que dificultará la visualización y saturará el canal o el mensaje directo. Ahora, los elementos se agruparán como adjuntos en un solo mensaje de un modo mucho más ordenado y claro.

¿Alguna vez has intentado añadir a alguien a un canal o mensaje directo, pero no has podido encontrar a la persona en cuestión en la lista de resultados? Hemos realizado algunas mejoras para mostrarte resultados según las personas a las que hayas enviado mensajes hace poco o con cierta frecuencia.

Si estás echando un vistazo a un canal, verás que ahora hay un pequeño indicador en los hilos de conversaciones que tienen un mensaje redactado. Así te resultará más fácil continuar donde lo dejaste.

Al asignar un nombre a un nuevo canal, ahora los espacios se cambiarán automáticamente por guiones, para que no tengas ni que pensar en ello.

Slack 22.08.50 29 de agosto de 2022 Corrección de errores Solucionado: al exportar archivos de Slack a otra aplicación, se incluían números aparentemente aleatorios al principio del nombre de los archivos. Se trataba de un error por nuestra parte. (Si quieres, puedes jugar a la lotería con esos números, pero no podemos prometerte que vayas a ganar.)

Solucionado: creemos que los apodos en la oficina son geniales. Pero, si alguien decidiera “no mostrar su nombre completo”, no podrías verlo ni entrando en su perfil. Ahora verás siempre el nombre completo de alguien en su foto de perfil. Llamamiento a Terrón de azúcar (nombre real: Teresa).

Slack 22.08.40 22 de agosto de 2022 Corrección de errores Solucionado: Al redactar un mensaje en coreano, los primeros caracteres no se mostraban correctamente. A partir de ahora, cualquier posible malentendido será capricho de la comunicación humana, pero nunca de la tecnología.

Slack 22.08.30 15 de agosto de 2022 Novedades Hemos actualizado los encabezados que aparecen encima de las conversaciones. Ahora contienen información más útil y tienen un aspecto más claro y ordenado. Verás que ahora el recuento de los marcadores y los mensajes con chinchetas aparece junto al número de miembros y, si pulsas en ese mismo texto, te llevará a la pantalla Info de la conversación.

¿Alguna vez has empezado una búsqueda de forma accidental en el campo “Ir a...” o has intentado localizar un canal desde Buscar por error? Ahora, hemos facilitado el cambio entre estas dos vías de búsqueda para que siempre acabes donde quieres. Corrección de errores Solucionado: si la subida fallida de archivos desde OneDrive o Google Drive te sacaba de quicio, tenemos buenas noticias: hemos eliminado el error de la aplicación.

Solucionado: la subida de imágenes respetará el nombre que les des en lugar de nombrarlas de forma predeterminada “Imagen subida desde iOS”. Nos disculpamos por ser los peores poniendo nombres.

Solucionado: a veces, al aceptar una invitación para unirse a una junta en progreso no dejaba unirte, lo cual era un poco grosero. Fue solo un malentendido, lo prometemos.

Slack 22.08.20 8 de agosto de 2022 Novedades Usuarios de iPad: vayamos al grano. Si eres de esas personas que usa ratón y panel táctil en el iPad, encontrarás que los botones, los menús y la lista de canales ahora se resaltarán cuando el puntero se mueva sobre ellos para indicar dónde puedes interactuar. Corrección de errores Solucionado: la claridad va de la mano con la accesibilidad, por ello, VoiceOver realizará una pausa intencionada entre cada elemento del mensaje al anunciarlo. Es bueno recordar que hay que parar y tomarse un descanso de vez en cuando.

Solucionado: con frecuencia, los enlaces del mensaje de un espacio de trabajo no se abrían en otro, ni siquiera cuando estás conectado a ambos espacios. ¿Sabes qué? Era un error. Los enlaces en el mensaje ahora se abrirán donde quiera que estés.

Slack 22.08.10 1 de agosto de 2022 Novedades Hemos estado trabajando sin descanso entre bambalinas para asegurarnos de que todo esté reluciente, bien engrasado y funcionando como debería. Pero si notaras algo raro, como siempre, no dudes en escribirnos a feedback@slack.com.

Slack 22.07.30 25 de julio de 2022 Novedades Solucionado: Nunca se es demasiado “puntilloso” para sincronizar las preferencias de la aplicación. En otras palabras, que utilizar “Sincronizar con iOS” en Preferencias > Accesibilidad ahora funcionará conforme a lo previsto y hará que lo que veas en Slack se corresponda con los ajustes a nivel del sistema.

Slack 22.07.15 11 de julio de 2022 Novedades No hay nada de lo que informar en este momento. Bueno, nada que se pueda ver, pero sí mucho bajo la superficie. Estamos trabajando mucho para mejorar Slack, pero esta vez no es tan visible.

Slack 22.07.10 5 de julio de 2022 Novedades Ninguna novedad importante esta semana. Al parecer, tampoco hay novedades poco importantes. Seguimos trabajando duro, por si te lo preguntas, es simplemente que el trabajo se está centrando en lo que ocurre entre bambalinas. Estamos preparando todo lo que está por venir.

Slack 22.06.25 27 de junio de 2022 Corrección de errores Solucionado: al programar un mensaje para enviarlo más tarde aparecía una confirmación en cada uno de los canales y mensajes directos (en lugar de limitarse al canal en el que se enviaría el mensaje). Que no cunda el pánico, nadie quiere tener miedo a pulsar sin querer "Responder a todos" en Slack, por lo que nos hemos asegurado de mejorar este comportamiento.

Slack 22.06.20 20 de junio de 2022 Novedades Hemos realizado una serie de mejoras en la interfaz de Búsqueda, como minimizar la búsqueda y maximizar los resultados. Verás que las palabras clave aparecen resaltadas, las pestañas tienen un formato más ordenado y en lo alto de la lista se muestra el número de resultados obtenidos.

Slack 22.06.15 13 de junio de 2022 Corrección de errores A nadie le gusta la frase “¿Has probado a apagar y volver a encender?” Y aún así muchas veces la lista de canales se negaba a cargar a menos que reiniciases la aplicación. Por suerte, y para la satisfacción de los agentes de asistencia y de todos los usuarios, ya se ha solucionado.

Solucionado: si no funciona a la primera, sigue intentándolo. A menos, claro está, que el error al subir tu archivo se deba a un problema de conexión. En esos casos, Slack no da segundas oportunidades. Seguramente lo conseguirás si lo sigues intentando, porque esta aplicación sí aprende de sus errores.

Slack 22.06.10 24 de mayo de 2022 Corrección de errores Solucionado: la carga de archivos solía fallar porque se pasaban ID de archivo temporales en lugar de los ID de archivo finales. ¿Recuerdas ese carné provisional de conducir que te dan antes de que llegue el definitivo a casa? Sí, nosotros también lo metíamos en la guantera y nos olvidábamos de que estaba allí. Hemos limpiado la guantera, por así decirlo.

Solucionado: los usuarios de iPad que se unían a una junta después de que empezara no podían silenciar su micrófono, es decir, todos los participantes escuchaban las obras del vecino y a la más pequeña de la casa llorando porque quiere comer. Lo hemos solucionado, ya no tienes que esconderte en un búnker para poder unirte a una junta.

Slack 22.05.20 23 de mayo de 2022 Novedades Cuando subas una foto, verás que las que hayas marcado como favoritas en la aplicación Fotos de Apple aparecerán marcadas con un corazón en la vista previa. Interfaz clara, corazones , nada puede ir mal. Corrección de errores Solucionado: por irónico que parezca, al pulsar el icono “+” no se mostraba la lista completa de comandos para los flujos de trabajo en un canal, porque resulta que hacía falta añadir más comandos. Casi habría tenido más sentido poner el signo “-”.

Solucionado: faltaba el icono de correo electrónico en los correos que se reenviaban a canales de Slack. Por si todos los Re: Re: Re: y las firmas inspiradoras en los correos no te daban una pista, te confirmamos que hemos vuelto a poner el icono.

Solucionado: al intentar compartir o guardar archivos de Photoshop se producía un fallo en la descarga. Si haces captura de pantalla de ese fallo y lo editas con Photoshop para convertirlo en un bonito mensaje de enhorabuena, seguirás sin poder descargar el archivo, así que esta sugerencia no tiene ningún sentido.

Solucionado: si Slack estaba configurado para usar el explorador de la aplicación, no se podía abrir un enlace desde la vista previa de un archivo. Esto es porque el explorador y la vista previa no pueden estar en un mismo sitio a la vez, igual que Batman y Bruce Wayne o la Señora Doubtfire y el hombre que hacía de Señora Doubtfire.

Solucionado: la pestaña Menciones y reacciones ahora sabrá distinguir entre las @menciones de tu nombre y el uso de tus palabras clave. Así ya no tendrás que recibir notificaciones de “[person] te ha mencionado” cada vez que a uno de tus compañeros le de por hablar de tacos. A menos que tu nombre de Slack sea @tacos, claro. No somos nadie para juzgar.

Slack 22.05.10 9 de mayo de 2022 Corrección de errores Solucionado: en las organizaciones en las que se necesita un navegador móvil de forma obligatoria, la aplicación seguía usando el navegador integrado en la aplicación de Slack por defecto durante el inicio de sesión. Esto acababa generando que el navegador intentase realizar la autenticación, se le rechazase y se rindiera sin ofrecer ningún tipo de alternativa. Ahora se debería poder usar el navegador adecuado, así que si no puedes iniciar sesión, ya no es culpa nuestra, o tal vez sí.

Slack 22.04.20 25 de abril de 2022 Corrección de errores Solucionado: cuando se veía un archivo en un iPad, la barra del menú no aparecía, por lo que no se podía compartir el archivo, comentarlo, guardarlo ni realizar otras acciones con él. Solo podías mirarlo, como si fuera la pieza de un museo. No negamos que tus archivos puedan exponerse en los mejores museos, pero en realidad nuestra intención es ofrecerte herramientas para trabajar con ellos.

Solucionado: cuando se pulsaba una notificación mientras se leía un hilo de la conversación muy largo, la aplicación se sobrecargaba y se echaba una siestecita. Le hemos arreglado los chacras, le hemos dado un par de masajes y lo hemos solucionado.

Slack 22.04.10 11 de abril de 2022 Novedades ¡Usuarios de iPad, regocijaos ante la gran actualización que está por llegar! El nuevo diseño se parece aún más a la experiencia en el ordenador, la barra lateral se ha actualizado para que esté mejor organizada y sea más fácil de explorar, y hemos incrementado la compatibilidad con las opciones de accesibilidad de iOS. Consulta la lista de novedades completa aquí: https://slack.com/blog/news/ipad-app-new-look-improved-functionality Corrección de errores Solucionado: ¿sabías que es posible usar atajos de teclado en la aplicación de iPad? Bien, pues ahora ya funcionan como deberían. Utiliza el atajo CMD + [ and CMD + ] para navegar hacia delante y hacia detrás entre las conversaciones que has abierto por último.

Slack 22.03.20 28 de marzo de 2022 Corrección de errores Solucionado: Cuando se cambiaba la descripción de un canal en la pantalla de información del canal, en realidad se modificaba el tema del canal, y viceversa. Te aseguramos que no era una broma del día del mundo al revés, que podría ser una explicación. En realidad no, el día del mundo al revés no existe. ¿O sí, y si al negarlo en realidad estamos afirmando? Efectivamente (por supuesto que no), así que este error no se ha solucionado (en realidad sí lo hemos hecho).

Slack 22.03.10 14 de marzo de 2022 Novedades Cuando previsualices un canal antes de unirte, podrás ver la descripción del canal junto a su nombre, para que tengas algo más de contexto. Esto te ayudará si no sabes si el canal #las-lechuzas está dedicado a la ornitología, al insomnio o a los fanáticos de Twin Peaks.

Si tu horario no empieza a las 9:00 (o si las alertas de Slackbot a primera hora del día caen sobre ti como una losa en lugar de ayudarte a arrancar), puedes elegir cuándo aparecerán los recordatorios para el día o la semana siguientes. Ve a Preferencias > Notificaciones para establecer los ajustes predeterminados que mejor se adapten a ti. Corrección de errores Solucionado: cuando se pulsaba en el enlace a un mensaje desde la aplicación, se redirigía al mensaje principal, en lugar de a la respuesta concreta del hilo de la conversación. Eso es como preguntar por la Plaza de Cibeles y que te respondan que está por el centro de Madrid. Hemos retocado un poco el diseño para convertirlo en algo más atractivo.

Slack 22.02.20 28 de febrero de 2022 Novedades Un cordial recordatorio: con el fin de que puedas adecuarte a las crecientes capacidades de los nuevos sistemas operativos, esta va a ser la última versión de Slack que admita iOS 13. Podrás seguir utilizando Slack, pero para recibir las nuevas actualizaciones primero tendrás que actualizarte a iOS 14.

Hemos corregido una serie de pequeños errores relacionados con la creación de mensajes y listas con caracteres coreanos. ¿Cuál es el nombre adecuado para un conjunto de errores? ¿Un paquete? ¿Un paquetito? Hemos arreglado un paquetón de errores.

¿Alguna vez has respondido a un hilo de la conversación y te has dado cuenta de que deberías haber enviado esa respuesta al canal principal? Nosotros también. Por eso, ahora puedes compartir de forma retroactiva tus mensajes en hilos con el resto del canal. Simplemente, mantén pulsado el mensaje en cuestión y selecciona “Enviar respuesta a este canal” para darle la atención que merece.

Menús, ¡fuera! Ahora puedes convertir ese texto en un hipervínculo simplemente resaltando y pegando tu URL justo encima. Las mismas palabras de siempre con un nuevo destino que pulsar.

Desde este momento, la primera vez que envíes un mensaje directo a alguien, verás sus pronombres al principio de la conversación. Esperamos que este sea un pequeño paso que ayude a fomentar el respeto entre compañeros. Corrección de errores Solucionado: si se ampliaba la composición de mensajes a pantalla completa, el tamaño de la caja de texto no cambiaba. Era una ilusión, como esas imágenes que son caras y jarrones, o la idea de que “solo vas a ver otro episodio”. Disfruta de volver a crear en un lienzo más grande.

Solucionado: si querías iniciar una llamada de Zoom en un canal tocando el nombre del canal y desplazándote hacia abajo hasta la opción “Iniciar una llamada”, no había forma de conseguirlo. En absoluto. Ni siquiera ese fugaz tono de una llamada por error desde el bolsillo o la llamada perdida como la que te atreviste a hacer a tu ligue un día de fiesta. Pues bien, ya lo hemos solucionado. Por favor, utiliza Zoom de forma responsable.

Slack 22.02.10 15 de febrero de 2022 Corrección de errores Solucionado: al compartir un archivo en Slack desde otra aplicación, los mensajes de grupo no tenían nombre y solo se mostraban espacios en blanco y comas. Por muy emocionante que fuera el intercambio de archivos, como lanzar el ramo en una boda, enviar mensajes en el trabajo requiere de muchísima más precisión.

Solucionado: a veces, al visualizar el perfil de alguien en la aplicación móvil, se mostraban direcciones URL largas y desordenadas en lugar de enlaces limpios y accesibles. Como esto no era precisamente divertido, hemos puesto orden con un espíritu de gratitud.

Slack 22.01.30 31 de enero de 2022 Novedades ¡Ya puedes ordenar tus conversaciones por Actividad reciente! Pulsa el botón que hay en la esquina superior derecha de la pestaña de inicio para ver lo ordenado que ha quedado el cronograma. Corrección de errores Algunos usuarios decían que se quedaban atascados en un bucle de inicio de sesión único, y que les pedía la autenticación una y otra vez, como si estuvieran en el peor de los tiovivos. Un tiovivo terrorífico. Ahora ya puedes entrar en la app y salir de la atracción.

La opción “Llamar” no aparecía cuando estabas viendo el perfil de un compañero de equipo. Al contrario de lo que dice la sabiduría popular, esto no se debe a la filosofía de “escribir antes de llamar”. Solo era un problema del código.

Slack 22.01.20 18 de enero de 2022 Corrección de errores Solucionado: cuando estabas viendo detalles de una aplicación en tu espacio de trabajo y luego intentabas cambiar a la pestaña de mensajes, la aplicación se quedaba cargando durante un rato extremadamente largo. Era como esos silencios incómodos en los que no sabes muy bien si es mejor quedarse callado y esperar, seguir hablando y decir lo primero que se te ocurra o salir corriendo.

Slack 22.01.10 3 de enero de 2022 Corrección de errores Solucionado: cuando la aplicación se configuraba en modo oscuro, los hipervínculos aparecían con un color de bajo contraste que dificultaba su lectura. Ya que el modo oscuro se diseñó para relajar la vista y no para que parezca que estás leyendo a la luz de una vela, hemos subido un poco el brillo.

Slack 21.12.10 6 de diciembre de 2021 Corrección de errores Solucionado: ¿tienes la sensación de que la vida (especialmente si es en forma de GIF o emoji) está pasando demasiado rápido? En realidad, esto se debía a un error que afectaba a la aplicación de Slack de los iPhone 13 Pro. Ahora, las imágenes en movimiento volverán a animarse a la velocidad correcta.

Solucionado: a la hora de mandar notificaciones a los canales con solo 2 miembros, nuestro sistema estaba siendo un poco informal y mostraba el nombre de la conversación todo junto. Los títulos se han vuelto a reincorporar para que puedas saber si los mensajes que llegan vienen de #tú-y-yo o de #solos-los-dos.

Solucionado: si inicias una reunión de Zoom con el comando /zoom, verás que el botón “Unirse” ya funciona como debería, por lo que no podrás seguir culpando a este error cada vez que te retrases. Lo sentimos y de nada.

Solucionado: el símbolo oficial de Apple (Opción + Mayús + K en los teclados de Mac) no se veía correctamente en algunas de las pantallas de la aplicación de iOS. No te preocupes, no eran más que algunas manzanas pasadas que se habían desviado del buen camino.

Solucionado: las listas con viñetas y signos de puntuación aparecían a veces con saltos de línea inesperados, de modo que las frases se separaban y sonaban un poco pasivo-agresivas. Esa no era para nada nuestra intención y te pedimos disculpas si alguna de nuestras listas te ha parecido más desafiante de la cuenta.

Slack 21.11.20 15 de noviembre de 2021 Novedades La lista de canales ahora es más fácil de controlar. Pulsa y mantén pulsado cualquier canal o mensaje directo en la pestaña de inicio para marcar una conversación como leída, silenciar notificaciones, copiar el nombre del canal o abandonarlo por completo. Todo esto con solo pulsar un dedo. Corrección de errores Solucionado: la información de estado personalizado no se mostraba de manera fiable en ninguno de los espacios de la aplicación, lo que significa que puede que hayas estado a la mitad de escribir un mensaje antes de darte cuenta de que la persona a la que le estabas enviando un mensaje directo se encontraba en un avión. O paseando al perro. O bien tenía el emoji: coffee-parrot: como estado y sabes que cuando Brian se pone este emoji no es el mejor momento para preguntar sobre las aplicaciones de meditación. Pues bien, ahora ese estado se podrá ver sin importar dónde estés (o cuánta cafeína hayas tomado). ¿Qué te parece eso para tu tranquilidad?

Slack 21.11.10 1 de noviembre de 2021 Corrección de errores Aunque aparecían en el menú Ir a..., era imposible acceder a los canales archivados en la aplicación. Es como si se hubieran enfadado contigo por haberlos castigado en la esquina de los olvidados. Sin embargo, parece que ya se les ha pasado el enfado, ahora deberías poder acceder a esos canales para consultar los datos históricos que contienen.

Slack 21.10.20 18 de octubre de 2021 Novedades Si estás utilizando Slack Connect para compartir un canal cerrado con otra organización, nos aseguraremos de que permanece cerrado también en el otro extremo. Esto significa que, una vez aceptado, no existe la opción de convertir un canal cerrado compartido en un canal público. Más tranquilidad para ti y más seguridad para todos. Corrección de errores Solucionado: los sonidos de las notificaciones siempre utilizaban el sonido "Dispositivo predeterminado", independientemente de lo que seleccionaras. Era como si un restaurante te diera un menú y te pusiera un filete aunque tú hubieras pedido una ensalada de pasta. Sin menospreciar a los filetes, claro.

Solucionado: algunas imágenes con tamaños únicos (fotos panorámicas, capturas de pantalla recortadas) no se visualizaban correctamente después de subirlas. Ahora la aplicación es más inclusiva y acepta imágenes de todas las formas y tamaños.

Solucionado: se descubrió que algunos mensajes contenían caracteres que no eran ingleses, y algunos emojis se truncaban en ocasiones al enviarlos. Desde luego era todo un misterio, pero un misterio bastante molesto, la verdad. En el futuro, tus mensajes se entregarán al completo, sin importar su contenido.

Solucionado: lamentamos informarte de que, ahora, cuando copies una lista de viñetas de un lugar de Slack a otro, ya no se convertirán en el emoji del castillo.

Slack 21.10.10 4 de octubre de 2021 Novedades Ahora, puedes grabar clips de audio y vídeo directamente desde Slack. Saluda y envía tus comentarios o novedades a través de un clip de vídeo o audio. ¿Quieres informar sobre tu progreso cantando una canción? Mejor pregunta a tus superiores antes de hacerlo.

Las secciones del canal se pueden contraer o expandir con un solo toque, lo que permite conseguir un espacio más ordenado y centrado.

Slack 21.09.21 27 de septiembre de 2021 Corrección de errores Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.

Slack 21.09.20 20 de septiembre de 2021 Novedades Si trabajas con el nuevo iOS 15, ahora verás avatares de los remitentes de los mensajes de tus notificaciones push. Porque todos nos merecemos utilizar nuestras mejores caras.

Slack ahora se integra con el modo de enfoque del iOS 15 y, cuando necesites un momento de tranquilidad para poder centrarte, no te sacaremos de él.

Slack 21.09.11 9 de septiembre de 2021 Corrección de errores Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 21.09.10 7 de septiembre de 2021 Corrección de errores Solucionado: antes, cuando añadíamos a una persona a un canal cerrado con el comando /invite, aparecía en medio de todo el tinglado sin ni siquiera haber tenido que confirmar que quería estar allí. Hemos confirmado la aparición de la susodicha confirmación para las personas que se unen al canal y ya vuelve a funcionar todo como la seda.

Slack 21.08.20 23 de agosto de 2021 Corrección de errores Solucionado: un error del tamaño (y la pesadez) de una mosca provocaba que algunas personas que intentaban mencionar a otras en un mensaje no lo consiguieran. Pues bien, hemos capturado esa mosca (metafóricamente hablando) en un trocito de papel, abierto la puerta de nuestro chalet con piscina (metafórico también) y la hemos soltado. En ese momento, ha aparecido el que podría ser nuestro vecino en términos abstractos y nos ha ofrecido una porción real de tarta de arándanos... ¡Estaba buenísima!

Solucionado: si trasteabas un poco en los ajustes de una aplicación de Slack, era habitual ver los emojis como texto (:así:) en lugar de con la forma del emoji que les correspondía. Lo hemos arreglado y los emojis deberían verse correctamente ahora. ¡Vamos ahí! :thumbs-up:

Slack 21.08.10 9 de agosto de 2021 Novedades Esta será la última versión de Slack compatible con iOS 12, lo que significa que esta es la última versión para dispositivos como iPhone 5s y iPhone 6, iPad Mini 2 y 3, iPad Air (primera generación) y iPod Touch (sexta generación). Además, a partir del 1 de septiembre, será necesario utilizar iOS 13.3 o una versión posterior para poder conectarse a Slack. Estos cambios son necesarios, ya que necesitamos establecer unos requisitos mínimos para que Slack siga siendo la plataforma segura y útil que todos conocemos. Muchas gracias por tu comprensión. Corrección de errores Solucionado: cuando se usaba el marcado, incluir una comilla invertida después de un punto no cerraba la sección de código. Lo hemos arreglado, ya puedes puntuar donde quieras con la tranquilidad del que sabe que cada cosa acabará en su lugar.

Solucionado: los usuarios que usan VoiceOver han notado que, después de una actualización reciente, cambiar de mensajes se había vuelto bastante más difícil. Los motivos de este error son tan “apasionantes” como el proceso para solucionarlo. Resumiendo: debería estar arreglado.

Solucionado: un problema de memoria hacía que la aplicación se bloqueara a menudo, sobre todo en dispositivos más antiguos. Sí, sí, lo sabemos, los bloqueos son muy frustrantes. Estamos trabajando duro para reducirlos al máximo. Muchas gracias por tu paciencia.

Slack 21.07.20 26 de julio de 2021 Novedades ¿Cómo va todo por aquí? ¿Estás durmiendo bien? ¿Bebes suficiente agua? ¿No se te estará olvidando comer verdura? Por aquí no tenemos muchas novedades que compartir contigo esta vez, así que queríamos usar este espacio para recordarte que siempre es positivo tratar bien a los demás y a ti mismo. ¡Y ya estaría! Un abrazote.

Slack 21.07.10 12 de julio de 2021 Corrección de errores Solucionado: copiar un texto desde un mensaje de Slack para después pegarlo de nuevo en Slack a veces provocaba un error o una brecha espaciotemporal en el universo conocido. Hemos arreglado esto (así como los agujeros negros que nos hemos encontrado en el camino) y nuestros científicos nos garantizan que la aplicación se puede volver a usar con seguridad en esta época.

Solucionado: para los usuarios del teclado japonés Kana Flick, el ajuste “Smart Full width spaces” no funcionaba debidamente. Tampoco podían insertar texto nuevo en mitad de un mensaje. Hemos hecho pedazos esos errores con una patada ninja.

Slack 21.06.32 1 de julio de 2021 Corrección de errores Hemos ajustado algunas cosillas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 21.06.30 28 de junio de 2021 Corrección de errores Solucionado: quienes tenían VoiceOver activado no podían acceder a las URL incluidas en los mensajes. Es bastante frustrante cuando una opción de Accesibilidad hace que una aplicación sea menos accesible, así que nos hemos asegurado de que ahora sí funcione.

Slack 21.06.20 14 de junio de 2021 Corrección de errores Solucionado: al pulsar en un campo de entrada vacío se mostraban las opciones “Cortar” y “Copiar”, pero no se podía seleccionar nada. ¿Qué se copia si no hay texto que ser copiado? ¿Si copias texto que en realidad no está ahí, existe? ¿Existimos? Solo sé que no se nada.

Solucionado: al editar el tema de un canal, se guardaban los cambios aunque pulsaras “Cancelar”. En pocas palabras, era como si le dijera a la aplicación “Claro que sí, guapi” en lugar de “Deshacer”. Y al final, lo que hemos conseguido deshacer, ha sido este error. ¡Choca esos cinco!

Solucionado: empezar un mensaje con una “barra lateral” provocaba que se abriera el menú de accesos directos, que teníamos que descartar para volver a la pantalla de redacción del mensaje. Los accesos directos sirven para ahorrarnos tiempo, no para quitárnoslo. Así que hemos reducido a la nada este acceso “indirecto”.

Solucionado: a veces, tu espacio de trabajo indicaba que “-1” nuevos usuarios se habían unido, lo que francamente parecía una llamada de ultratumba. Aunque nuestras condiciones de servicio no reflejan nada específico contra fantasmas que usan Slack, hemos tomado la decisión ejecutiva de limitar la presencia de miembros del espacio de trabajo a personas de carne y hueso.

Slack 21.06.11 4 de junio de 2021 Corrección de errores Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.

Slack 21.06.10 1 de junio de 2021 Corrección de errores Solucionado: al intentar enviar un mensaje a través de la respuesta rápida (es decir, respondiendo desde la notificación), a veces, no conseguíamos que se enviara nada. Esto era frustrante para el que enviaba el mensaje, bochornoso para nosotros y terriblemente decepcionante para la conocida respuesta “rápida”. ¡Esta máquina ya no tiene limitador de velocidad! Las respuestas circulan como quieren, también a toda mecha.

Solucionado: antes, el hecho de intentar iniciar un nuevo hilo de la conversación te sacaba sin miramientos de la vista principal del canal como quien te dice “no eres tú, soy yo”, sin disculpas ni explicaciones. Esto se ha corregido y ahora conocerás a un hilo de conversaciones que no es posesivo y te dejará seguir haciendo lo que te gustaba de verdad sin sentirte culpable.

Slack 21.05.20 17 de mayo de 2021 Novedades Te alegrará saber que le hemos dado un lavado de cara a la lista de canales. Ahora, podrás ver las fotos de perfil junto a los mensajes directos, así como todos los nombres que estén asociados a un mensaje de grupo. También hemos mejorado la accesibilidad con una mayor compatibilidad con textos de gran tamaño, botones táctiles mejor adaptados al movimiento de tus dedos y nuevas opciones disponibles cuando se utiliza el rotor de VoiceOver.

Pequeña actualización para el uso del pulgar (bueno, aunque se trata de una actualización pequeña, está pensada para cualquier tamaño de pulgar o apéndice): ahora, si deslizas a la derecha después de haber seguido un enlace a otro canal, volverás al canal en el que estabas en lugar de ir a la lista de canales. Corrección de errores Solucionado: algunas personas seguían viendo los canales en negrita y como no leídos a pesar de haberlos abierto ya. Este error resultaba un poco molesto y por eso lo hemos arreglado.

Slack 21.05.11 7 de mayo de 2021 Corrección de errores Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 21.05.10 3 de mayo de 2021 Novedades Hemos mejorado la compatibilidad con los textos dinámicos en las pantallas clave de iOS. Esto significa que, si usa una configuración de fuente de mayor tamaño, Slack se adaptará para que se pueda leer. Qué curioso: el lenguaje escrito es más útil si la gente puede leerlo. Corrección de errores Solucionado: da igual cómo pronuncies GIF, ya se pueden volver a pegar en Slack. ¡Que comience la fiesta del meme!

Slack 21.04.20 19 de abril de 2021 Novedades Si te desenvuelves bien en chino simplificado o tradicional (o aspiras a conseguirlo en el futuro), ahora puedes usar Slack en esos idiomas. Configura tus preferencias de idioma en Tú > Preferencias > Idioma.

Puede parecer una tontería, pero los borradores ya están disponibles en cualquier dispositivo con Slack. Inicia un mensaje en el ordenador y termínalo en el teléfono. Haz una foto al boceto de una pizarra, adjúntala a tu teléfono y termina el mensaje en el ordenador.

Ahora es más fácil expresar las emociones o, más concretamente, enviar un emoji en Slack. Junto a la barra de mensaje aparece un botón de emoji para que puedas buscar y seleccionar el emoji que mejor se ajuste a la situación. Corrección de errores Solucionado: un error desafortunado provocó que el comando de barra diagonal /invitar bloquease la aplicación para iPad. Ahora puedes invitar a personas con rapidez sin que pare la fiesta.

Solucionado: el comando de barra diagonal /giphy no funcionada en los hilos de conversaciones. Puede que hayas perdido el hilo de tus pensamientos al no poder enviar un GIF que le venía como anillo al dedo a la conversación. El error se ha solucionado y ahora podrás enviar tantos gifs como quieras en los hilos de conversaciones.

Slack 21.04.10 5 de abril de 2021 Novedades Coloca a las personas con las que trabajas en la parte superior de la lista. Ahora, cuando pulsas el icono “compartir” en cualquier aplicación de iOS, los mensajes directos individuales o de grupo de Slack aparecerán al principio de todo.

Slack 21.03.20 22 de marzo de 2021 Corrección de errores Corregido: a veces, el estado “Ausente” no se actualizaba y tus compañeros pensaban que estabas leyendo sus mensajes cuando no era así. Lo hemos solucionado, no te preocupes, ahora todos sabrán que estás ausente.

Corregido: antes, cuando se abría una imagen en Slack a pantalla completa y se rotaba el dispositivo para verla en horizontal y se descartaba, Slack se quedaba bloqueado. Hemos conseguido solucionarlo. Ahora, al descartar la imagen volverás al modo vertical.

Slack 21.03.10 8 de marzo de 2021 Corrección de errores Solucionado: ya puedes reordenar de nuevo el seleccionador de espacios de trabajo con tan solo mantener pulsado y arrastrar. Todo está en su sitio, incluidos tus espacios de trabajo.

Slack 21.02.20 22 de febrero de 2021 Novedades Fans del seleccionador de espacios de trabajo, prestad atención: en primer lugar, nos halaga que os consideréis fanáticos del seleccionador de espacios de trabajo. Incluso nos pone contentos. En segundo lugar, lo estamos actualizando para que podáis distinguir mejor vuestros espacios de trabajo y cambiar entre ellos con mayor facilidad.

Para algunos, la búsqueda es lo más destacado de Slack. Ahora, también es la que lo sustenta, porque la búsqueda está pasando a su propia pestaña en la parte inferior de la aplicación. Corrección de errores Solucionado: si un mensaje de una aplicación tenía un botón y ese botón tenía un emoji, este aparecería :así: en lugar de mostrar el propio emoji. Este error era muy :mujer-gesticulando-no:, pero ya está solucionado.

Slack 21.02.10 8 de febrero de 2021 Corrección de errores Para Slack, suponía demasiado tiempo seleccionar “Personas” en el menú del espacio de trabajo, elegir a alguien, hacer clic en “Mensaje” e intentar enviar el mensaje. Ya no hace falta hacer esto. ¡Envíalo!

Slack 21.01.20 25 de enero de 2021 Corrección de errores Solucionado: los emojis personalizados aparecen en el seleccionador, donde deben estar, en vez de no aparecer.

Solucionado: durante el uso de uno de los flujos de trabajo internos de tu equipo, al introducir caracteres japoneses o coreanos, ya no se añaden caracteres extra no deseados.

Solucionado: a los mensajes de aplicaciones les faltaba la línea colorida que aparece junto a los botones y formularios. ¡Ya no! Se ha devuelto el color a todos los lugares correspondientes.

Solucionado: al reaccionar a un mensaje, Slack pone tus emojis más usados arriba, ya que resulta útil. Recientemente, y en circunstancias muy específicas, Slack ha estado mostrando espacios en blanco en lugar de emojis. Esto es mucho menos útil. Y ya lo hemos arreglado.

Slack 21.01.10 11 de enero de 2021 Corrección de errores Corregido: anteriormente, al pulsar en un enlace de una aplicación en Slack es posible que llevara a un lugar no activo: a ningún sitio. Lo hemos corregido y ahora te llevará al lugar que debe ser en todo momento.

Slack 20.12.10 14 de diciembre de 2020 Novedades Compartir archivos en Slack desde plataformas externas, por ejemplo, desde tu aplicación de fotos, ahora resulta mucho más fácil que antes. Verás las fotos de tus compañeros y sus nombres completos, así te costará menos asegurarte de que estás enviando el archivo correcto a la persona adecuada. ¿Debería haber sido siempre así? Sí. Pero lo importante es que ya lo hemos conseguido. Corrección de errores Solucionado: el botón "Añadir un archivo" ahora funcionará como esperabas, es decir, añadirá muchos archivos a tus canales y mensajes directos.

Solucionado: la gente que elegía en Slack que las imágenes se contrajeran automáticamente solían ver cuadros negros en lugar de los divertidos GIF. Ya está arreglado. Ahora, tus GIF sorprenderán, fascinarán e inspirarán (bueno... depende del que elijas).

Solucionado: si mantienes pulsadas las reacciones emoji, podrás ver la lista de personas que han reaccionado. Hombre, si tenemos en cuenta que antes la aplicación de Slack se quedaba totalmente colgada, se trata de una gran mejora.

Slack 20.11.21 7 de diciembre de 2020 Corrección de errores Hemos ajustado algunas cosillas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 20.11.20 30 de noviembre de 2020 Corrección de errores Solucionado: durante un brevisísimo momento tras abrir Slack, los mensajes directos aparecían sin leer, incluso si no había mensajes nuevos. Era tan efímero que lo mismo ni te habías dado cuenta, pero lo hemos arreglado igualmente.

Solucionado: en ocasiones, al abrir la descripción de una aplicación en Slack, se veía ~texto~ *con formato* _extraño_. Ahora, estas descripciones tienen el bellísimo formato que idearon los desarrolladores.

Solucionado: ahora, cuando te alejes del ordenador para picotear algo, beber (agua) o simplemente mirar al infinito, puedes decirle a Slack cuánto debe esperar para mandarte notificaciones al teléfono. Sin prisa, tómate tu tiempo.

Slack 20.11.10 9 de noviembre de 2020 Corrección de errores Solucionado: si te invitaban a un chat de audio y aceptabas la invitación desde el ordenador, a veces la aplicación móvil seguía sonando. No era tu alarma, éramos nosotros. Sentimos que hayas tenido que escuchar esos tonos de más. Ahora todo ha vuelto a la normalidad.

Solucionado: puede que la aplicación haya dado error mientras estabas dando formato a un mensaje que contenía guiones y espacios. Lo hemos arreglado para que puedas poner la puntuación correcta sin interrupciones molestas.

Slack 20.10.20 26 de octubre de 2020 Corrección de errores Solucionado: no se nos ocurre ninguna referencia, cultural o de otro tipo, que implique deslizar el dedo hacia la izquierda. Pero ahora que funciona bien otra vez, puedes deslizar el dedo hacia la izquierda para ver el canal más reciente.

Solucionado: en algunos teléfonos, el teclado de los emojis bloqueaba el campo de entrada de mensajes, lo que era bastante carita triste. Ahora eso ya está arreglado. Puedes escribir palabras y emojis en el campo de entrada de mensajes, y no hay nada más carita feliz que eso.

Slack 20.10.10 12 de octubre de 2020 Novedades Slack ya está disponible en coreano, lo que significa nada más y nada menos que al fin podrás mandarle mensajes directos a tu miembro favorito de BTS. ¡Es broma! A ver si nos van a tener que denunciar por acoso... Corrección de errores Nos inventamos eso de los emojis personalizados para que pudieras expresarte libremente en Slack. Lo que desde luego no queríamos bajo ningún concepto es que se cortara el final de los mensajes de un bot si contenían un emoji personalizado. Ya lo hemos solucionado, ¡libertaaad!

Slack 20.09.20 28 de septiembre de 2020 Novedades Es posible que hayas oído hablar de Slack Connect, esa herramienta que te ayuda a decir adiós a los hilos eternos de correos electrónicos al permitirte añadir a socios, clientes o proveedores a un canal. Pues ahora, si tu organización te lo permite, puedes añadir otra empresa a un canal nuevo directamente desde la aplicación móvil. Corrección de errores Solucionado: una imagen vale más que mil palabras. Así que cuando en lugar de esa imagen, aparece la frase "no podemos mostrarte este contenido", se va todo al garete. Eso mismo ocurría con algunas imágenes enlazadas de Slack. Ahora las imágenes deberían mostrar lo que valen y ayudarnos a olvidar cualquier palabra mal dicha en el pasado.

Solucionado: algunas veces, Slackbot u otra aplicación te enviaban un mensaje que solo era para ti y para nadie más. Una misiva secreta del ciberespacio más profundo. Algunos usuarios dicen que no conseguían copiar de ninguna forma el texto de ese mensaje. Este problema ya está solucionado. Todo el mundo puede copiar el efímero mensaje cuantas veces quiera.

Solucionado: antes, cuando configurabas el tema de un canal, notificábamos a todo el mundo con un mensaje que llevaba un punto final de más. No somos los reyes de la gramática ni podemos cambiar las normas de puntuación a nuestro antojo, así que hemos desterrado a este punto final infiltrado de nuestras tierras... digo, de nuestras frases.

Slack 20.09.10 14 de septiembre de 2020 Novedades Se han corregido los errores, se ha mejorado el rendimiento, se ha hecho el trabajo que hacía falta y se ha obtenido un buen resultado. Haz caso a los expertos, consume Slack con moderación.

Slack 20.08.30 31 de agosto de 2020 Corrección de errores Solucionado: si has estado utilizando un teclado externo con tu iPad, es posible que hayas intentado aceptar una sugerencia del autocorrector y hayas visto que Slack enviaba tu mensaje a medio redactar. Ahora, si pulsas intro en situaciones como esta, el sistema acepta la sugerencia sin enviar el mensaje antes de tiempo, tal y como era tu intención.

Solucionado: cuando una imagen aparecía en pantalla completa y deslizabas el dedo, la imagen no se descartaba adecuadamente. Ahora ya puedes deslizar y descartar imágenes como debe de ser.

Slack 20.08.20 17 de agosto de 2020 Novedades No se nos ocurre ninguna referencia, cultural o de otro tipo, que implique deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha. Sin embargo, ahora, si un mensaje contiene más de una imagen, puedes tocar una de ellas y deslizar el dedo hacia la izquierda o derecha para navegar por las imágenes. Corrección de errores Ya está solucionado: ¿alguna vez has tocado el resultado de una búsqueda o un mensaje guardado y has llegado al canal adecuado, pero no al mensaje correcto? ¿No? Eso es estupendo. Pero, en caso de que te haya ocurrido, ya lo hemos solucionado. Se acabaron los finales inesperados, ahora siempre llegarás justo a donde habías planeado.

Slack 20.08.10 3 de agosto de 2020 Novedades Novedad: para cuando leas un mensaje, pero tengas que volver a acceder a él, ahora puedes marcar el hilo de la conversación como no leído. ¡Bravo! Mantén presionado el mensaje con el que quieras empezar y selecciona la opción de marcar como no leído en el menú. Sí, ya contabas con esta función para los mensajes de los canales desde hace mucho tiempo, pero, ahora, también puedes hacerlo con los hilos de las conversaciones. ¡Qué útil!

Slack 20.07.20 20 de julio de 2020 Corrección de errores Solucionado: algunos de nuestros temas de la barra lateral estaban tomándose demasiado a pecho el modo oscuro y no dejaban que se viera la barra de búsqueda. Ya no tendrás que elegir entre la comodidad de tus retinas y saber qué hora es.

Solucionado: los usuarios de iPad se dieron cuenta de que al mantener pulsado un elemento con chincheta o marcado como favorito en la sección Detalles del canal, la app se echaba una pequeña siesta sin venir a cuento... Eso es que le gusta trasnochar La hemos dejado descansar como tiene que ser y esperamos que no vuelva a quedarse dormida por las esquinas.

Slack 20.07.10 6 de julio de 2020 Novedades Ahora, puedes personalizar tus preferencias de notificaciones para cada día. Esto significa que podrás activar la función No molestar siempre que lo necesites. (¿Te has cansado de que te interrumpan tus mascotas, tus hijos o ese típico mensajero pesado? Sabemos lo que se siente). Corrección de errores Solucionado: En los dispositivos móviles, algunos mensajes de las aplicaciones no mostraban el texto que debían. No somos magos, nuestra intención no era hacerlos desaparecer, así que lo hemos solucionado.

Slack 20.06.20 22 de junio de 2020 Novedades Esta es la última versión de Slack que funcionará en iOS 11. Para obtener actualizaciones en el futuro, tendrá que actualizar su dispositivo a iOS 12.2 (o más recientes). Corrección de errores Solucionado: el 31 de diciembre de 1969 fue un buen día (de eso estamos seguros). Sin embargo, de lo que también estamos seguros, es que no fue el día en que recibiste ningún mensaje directo independientemente de lo que diga o deje de decir la app.

Solucionado: Por mucho que le dábamos a la tecla, algunos archivos no se podían eliminar y es que la opción para eliminar esos archivos no aparecía en el menú. Hemos conseguido resolver el problema y ahora todos los archivos se pueden eliminar.

Slack 20.06.10 8 de junio de 2020 Corrección de errores Corrección: ahora, el comando /eliminar funciona correctamente, por lo que aquellos con permiso podrán volver a eliminar a personas de los canales en caso de que sea necesario.

Corrección: un molesto error pretendía que acortaras los mensajes. Hemos devuelto el límite a los 12 000 caracteres previstos por mensaje. ¡Sigue escribiendo!

Slack 20.05.20 25 de mayo de 2020 Corrección de errores Corrección de errores: si estabas en un espacio de trabajo que requería una autenticación secundaria, las vistas previas de las notificaciones de ese espacio de trabajo siempre se ocultaban (incluso aunque quisieras poder verlas). Ahora, las vistas previas se mostrarán con normalidad, siempre y cuando el usuario esté autenticado. (También puedes, como siempre, elegir no mostrar vistas previas de los mensajes).

Slack 20.05.10 11 de mayo de 2020 TL;DR: Hemos rediseñado el diseño de la aplicación. Lee más sobre las mejoras en nuestro blog en SlackHQ.com o en nuestro Centro de Ayuda. Aquí vamos a atenernos a las novedades y a las correcciones. Novedades Novedades Casi todo. Hemos hecho cambios en casi todo. ¡Cuánto hemos cambiado! Mucho. Corrección de errores Antes era complicado saber las cuatro cosas principales que hacen las personas en los dispositivos móviles. Hemos corregido esto con una nueva y elegante barra de navegación en la parte inferior de la aplicación, que contiene una vista Inicio para la barra lateral, Mensajes directos (primero los más recientes), Menciones (para charlar rápidamente) y Tú (porque eres genial y porque establecer tu estado o tus preferencias móviles debía ser fácil).

El Quickswitcher de la aplicación de escritorio es maravilloso, pero hemos detectado un problema por el que las personas no lo usaban mucho en los dispositivos móviles. Para arreglar esto, hemos destacado más la casilla Ir a (y hemos mejorado el diseño). ¡Crucemos los dedos!

Parecía muy difícil crear un nuevo mensaje en un canal o mensaje directo sin encontrar primero una ubicación precisa. Hemos corregido esto con una aplicación de lógica, desarrollo de software y un nuevo botón “Redacción” en la esquina inferior derecha.

Pedimos disculpas a las personas que querían establecer recordatorios, iniciar flujos de trabajo o acceder a sus aplicaciones favoritas en canales y conversaciones con facilidad: era muy difícil saber cómo hacerlo sobre la marcha. El nuevo rayo que hay bajo la casilla del mensaje proporciona acceso rápido a los accesos directos, de modo que soluciona este longevo problema.

Finalmente, ocurría que, con el paso del tiempo, en la versión antigua de la aplicación había que deslizar de un lado a otro constantemente. Esto lo hemos simplificado: ahora, al deslizar a la derecha, se mostrarán tu espacio de trabajo y tus preferencias y, al deslizar a la izquierda, volverás a la última conversación que tuviste. Con este cambio de comportamiento, esperamos darte el poder de la omnisciencia y tiempo de desplazamiento. nbd.

Y sí. Somos conscientes de ello. ¡Los cambios son duros! Hemos desarrollado memoria muscular en los dedos pero, después de añadir continuamente funciones y funcionalidades con los años, debíamos volver atrás y asegurarnos de que las cosas tenían sentido. Puedes obtener más información sobre estas mejoras en nuestra publicación del blog y, como siempre, recibimos con gusto tus comentarios. Gracias por leer hasta el final. Significa mucho para nosotros.

Slack 20.04.20 27 de abril de 2020 Novedades Todos los errores que se solucionaron en esta versión eran pequeñas minucias apenas visibles e imposibles de describir de una manera que no nos haga parecer unos auténticos frikis. A pesar de todo, nos hemos manchado las manos, hemos trabajado duro y ahora la app funciona un poquito mejor.

Slack 20.04.10 13 de abril de 2020 Corrección de errores Corregido: cuando un mensaje contenía más de 5 imágenes, un botón te indicaba las que estaban ocultas (por ejemplo, +3), pero no te permitía verlas, así es que muy útil no era.Directamente no funcionaba.Ahora sí.

Corregido: a la hora de compartir un archivo, ahora solo podrás hacerlo con usuarios y canales que estén activos en el espacio de trabajo seleccionado (y no con usuarios desactivados, como antes).

Corregido: ahora, si tienes un iPad y pulsas "Archivar canal", se archiva el canalen lugar de bloquear la app.Después de mucho investigar, creemos que el problema era que le estabas dando demasiado fuerte.

Slack 20.03.30 30 de marzo de 2020 Novedades Hemos llevado a cabo pequeñas mejoras y correcciones de errores, nada estrafalario, simplemente unos retoques que hacían falta aquí y allá en los engranajes internos de la aplicación para conseguir que todo funcione incluso mejor que antes.

Slack 20.03.20 16 de marzo de 2020 Corrección de errores Al pulsar el botón "Toca para ampliar la imagen" a veces no se ampliaba la imagen... ¿Te lo puedes creer? Ahora por fin hace lo que promete. Ni mas ni menos.

El uso de la autenticación de dos factores, que en general es una idea fantástica para todo, a veces no funcionaba si se habían habilitado varios tipos de autenticación (app, SMS, etc.). Que nada disuada a los que se preocupan por la seguridad: ya vuelve a funcionar a la perfección.

Slack 20.03.10 2 de marzo de 2020 Corrección de errores Solucionado: A veces, al compartir un archivo en Slack, los nombres de algunos usuarios aparecían vacíos en la lista de Mensajes directos (algo muy poco útil, todo sea dicho), identificando a tus compañeros de trabajo como "@", en lugar de "@miriam", por ejemplo. Ya está arreglado.

Solucionado: A veces, una app o bot enviaba un mensaje largo que contenía enlaces y un formato bonito. Y a veces, el formato no se mostraba correctamente o no se podía hacer clic en los enlaces. Esto, además de enfurecer a los bots, no resultaba muy útil para el usuario. Ahora ya se respeta el formato, los enlaces se pueden pulsar sin problemas y hemos logrado aplacar la ira de los bots, al menos de momento.

Slack 20.02.20 17 de febrero de 2020 Corrección de errores Solucionado: Al usar el comando "/yo" con un emoji se bloqueaba la aplicación. /yo no tenía ni idea de que esto fuera un problema, pero al menos ya está solucionado :aliviado:

Slack 20.02.10 3 de febrero de 2020 Corrección de errores Solucionado: Durante una llamada, las personas que usaban Bluetooth a veces escuchaban un ruido fuerte que no venía de los otros interlocutores. No se trataba de un fantasma; era un error (y ahora ya no debería dar más problemas).

Solucionado: Los comandos /msj y /dm no funcionaban como se esperaba de ellos; ahora por fin ya funcionan como deberían. Para aquellos que ni siquiera sabían que existían ni que funcionaban: sí existen; lo de funcionar ha llevado más tiempo, pero ya está arreglado.

Solucionado: Al subir una imagen o archivo desde el carrete de la cámara a un canal, parecían seleccionarse varios canales. Y luego no podías anular la selección. Hemos resuelto el embrollo y ya no deberías tener ninguna sorpresa extraña a la hora de compartir.

Slack 20.01.20 20 de enero de 2020 Corrección de errores Solucionado: @-mencionar a un usuario en algunos idiomas hacía que esa mención apareciera dos veces. Sea cual sea el idioma, una mención por mensaje es suficiente.

Solucionado: Las traducciones de @canal y @aquí estaban rotas en idiomas diferentes al inglés. Ahora ya vuelven a funcionar en esos idiomas (y siguen funcionando en inglés). Solo tenéis que recordar esto (y va para todos): si vais a utilizar @canal, hacedlo de forma responsable.

Solucionado: Cuando se intentaba enviar un mensaje que excedía el límite de caracteres se mostraba un error y luego se eliminaba todo el texto que habías escrito. Aunque era difícil que pasara (¡los límites son altos!), era muy frustrante. Los límites siguen estando ahí, pero ahora ya no borramos todo lo escrito en la barra de mensajes.

Solucionado: Después de abandonar un espacio de trabajo, algunos usuarios no podían convencer a ese espacio de trabajo de que abandonara su barra lateral. Ahora, se despedirá amablemente cuando se lo solicites.

Solucionado: Intentar registrarse con una contraseña demasiado similar a tu dirección de correo electrónico hacía que se mostrara un mensaje que simplemente decía "Error al unirse al equipo". Seguimos queriendo que tengas una buena contraseña… pero ahora ese mensaje de error lo indicará de una forma más clara.

Solucionado: Resulta que al escribir, pegar o introducir una gran cantidad de texto en la app (por "app" entendemos en este caso "la app de Slack", en lo sucesivo "la app") podía hacer que dicha app experimentara problemas en forma de desaparición o borrado. Dicho en otras palabras: se bloqueaba y debía reiniciarse. Esta abdicación de nuestra responsabilidad de aceptar mensajes de diversa longitud, desde el más corto (por ejemplo, "k") hasta el más largo (aunque con un error que explicaba los límites de caracteres impuestos en los mensajes y la necesidad de reducir dicho mensaje), ha supuesto un descuido, o incluso un abandono, de nuestro deber y, por consiguiente, lo hemos rectificado con la aplicación de un código tecnológico que permitirá sin dilación la introducción de grandes cantidades de material escrito en la barra de mensajes de Slack, la app, sin el riesgo de un cierre inesperado de la app, dando así rienda suelta a la célebre verbosidad y elocuencia de nuestros usuarios al permitirles introducir una cantidad de texto tan grande como lo deseen, si bien con la previsión de que un mensaje demasiado largo pueda dar como resultado que el mensaje de error aparezca varios elementos (¿quizás pantallas?) antes del mismo. Resumen: antes la app se bloqueaba como si no nos gustaran los textos largos, cuando en realidad no es así.

Slack 20.01.10 6 de enero de 2020 Corrección de errores Solucionado: Los espacios de trabajo a veces mostraban un icono predeterminado de los espacios de trabajo (una letra sobre un fondo de color) en lugar del bonito icono personalizado que se les había asignado. ¡Voilà!: ahora podrás verlos en todo su esplendor. Bueno, o al menos, se ven. Lo cual es un buen punto de partida.

Solucionado: Algunas URL complejas se trataban incorrectamente como direcciones de correo electrónico. Ahora serán tratadas… ¡adivina!… ¡como URL!

Solucionado: En un mensaje de un bot, los botones y menús configurados para responder a las acciones de un usuario en realidad no respondían. No es que fuera la primera fase de una insurrección de los robots: era simplemente un error. Y ya debería funcionar correctamente.

Slack 19.12.10 9 de diciembre de 2019 Novedades Para aquellos que adoran dar formato a sus mensajes sobre la marcha, tenemos buenas noticias: ahora pueden hacerlo con unos pocos clics utilizando la nueva herramienta de dar formato en el campo de mensajes. Corrección de errores Solucionado: Cuando los mensajes de bienvenida contenían muchos emojis personalizados, la aplicación a veces se emocionaba tanto que se quedaba paralizada. Hemos hecho que la aplicación se calme un poco y esto ya no debería pasar. Así que utiliza los emojis tanto como quieras.

Al guardar un archivo desde Slack y luego intentar abrirlo desde la aplicación Files, a veces hacía que la aplicación se bloqueara (lo cual no era nada bueno). Ahora hace que el archivo se abra (esto es mucho mejor).

Slack 19.11.20 18 de noviembre de 2019 Novedades El tamaño del texto ahora se controla en los ajustes de Accesibilidad de tu dispositivo iOS, y no desde Slack. Solíamos tener una preferencia propia dentro de la aplicación, pero tiene mucho más sentido que quieras tener el mismo tamaño de texto, independientemente de lo que estés leyendo. Corrección de errores Solucionado: En ocasiones, al intentar reordenar tus espacios de trabajo, podían acabar en un orden completamente diferente al que habías seleccionado. ¿Te lo puedes creer? A partir de ahora ya no van a contradecir tus órdenes (siempre que sean razonables) y seguirán el orden que les marques sin rechistar.

Slack 19.11.10 4 de noviembre de 2019 Novedades Un nuevo y bonito icono situado en la esquina superior izquierda de la aplicación mostrará el número de notificaciones que tienes en tu espacio de trabajo actual. Además, te llevará a la barra lateral, donde podrás navegar entre canales y conversaciones como antes. Corrección de errores Solucionado: A veces, al intentar eliminar un mensaje que había dado error al enviar (generalmente, por mala conectividad), daba error, valga la redundancia. Perseverar es estupendo, menos cuando se trata de cometer "errores". Ahora, cuando algo no funcione, lo otro sí lo hará.

Slack 19.10.20 21 de octubre de 2019 Corrección de errores Solucionado: En los dispositivos pequeños, el texto de los elementos del menú "Avanzadas" aparecía recortado. Nos gustan todos los dispositivos, grandes y pequeños: ahora nuestros menús lo demuestran (y todo tiene más sentido).

Slack 19.10.10 7 de octubre de 2019 Novedades Los usuarios del modo oscuro que abrían la aplicación por primera vez se encontraban con una pantalla blanca brillante. Eso... no era lo ideal. Ahora nuestras pantallas de conexión van a juego con el resto de la aplicación.

Ahora todos los temas predeterminados de la barra lateral son compatibles con el modo oscuro. Por lo tanto, cuando cambies al modo oscuro, tu tema predeterminado cambiará de forma sutil para complementarlo. Corrección de errores Solucionado: Ahora, el proceso de subir varios archivos al mismo tiempo es más fiable que antes.

Solucionado: Por alguna razón tremendamente confusa, enviar "/encoger_hombros" sin ningún texto a continuación causaba que la aplicación se bloqueara. El colmo de la ridiculez. Si hay algún mensaje que debería poder enviarse solo, es precisamente este. Por el bien de la humanidad, ahora vuelve a funcionar.

Slack 19.09.20 23 de septiembre de 2019 Novedades La aplicación ya es totalmente compatible con iOS 13. En concreto, lo más gratificante es que ahora seguimos la configuración del sistema para el modo oscuro: la aplicación pasará al modo oscuro automáticamente al mismo tiempo que el resto de aplicaciones. Buenas noticias en tiempos oscuros. Corrección de errores Solucionado: Las notificaciones solo se borraban cuando leías *todas* tus menciones, algo que resultaba un poco extraño. A partir de ahora las únicas que se borrarán del centro de notificaciones cuando inicies la aplicación serán las que has leído, dejando en paz las que tengas pendientes de leer.

Slack 19.09.10 16 de septiembre de 2019 Corrección de errores Solucionado: Responder a una notificación funciona con mucha más frecuencia que antes. De hecho, el 99 % de las veces, lo cual está tan cerca del 100 % que casi podemos tocarlo.

Solucionado: Deslizarse entre canales con dos dedos ahora incluirá la vista "Hilos de conversaciones", pero solo de forma inteligente, es decir, si has usado esa vista recientemente.

Solucionado: Los emojis personalizados no siempre se mostraban correctamente en los bots y archivos adjuntos enviados a través de la API de Slack. ¿Ahora? Emoji = :100:.

Slack 19.08.21 10 de septiembre de 2019 Corrección de errores Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 19.08.20 26 de agosto de 2019 Novedades Si tú, como toda persona con dos dedos de frente, organizas las pantallas de tu teléfono por colores, ahora tendrás un buen dilema, ya que hemos añadido un par de colores de fondo adicionales para el icono de la aplicación. Los podrás encontrar en Ajustes -> Icono de la aplicación, justo debajo de Modo oscuro. Muy oportuno, ya que los nuevos colores combinan especialmente bien con él. Corrección de errores Solucionado: A la hora de seleccionar una nueva foto de perfil, a los usuarios se les pedía que confirmaran esa foto dos veces. Ahora respetamos tu capacidad de reconocer tu propia cara a la primera y no te lo volveremos a preguntar.

Solucionado: Subir vídeos a cámara lenta ahora tiene un 100 % más de éxito.

Solucionado: Los emojis personalizados subidos en la versión de ordenador ahora se transfieren a la velocidad de la luz y, por lo tanto, están disponibles al instante en la aplicación de iOS.

Slack 19.08.10 12 de agosto de 2019 Corrección de errores Solucionado: Si eliminas algo de tus favoritos ahora se eliminará de la vista de favoritos en lugar de tener que cerrar y volver a abrir la lista.

Solucionado: Un bloqueo que podía ocurrir cuando un mensaje contenía una palabra destacada, una @-mención y ciertos caracteres no latinos. Lo hemos arreglado, sin lugar a dudas.

Slack 19.07.30 29 de julio de 2019 Corrección de errores Ocasionalmente, algunos usuarios no podían conectarse. Eso es lo primero que queremos que la gente pueda hacer, así que hemos solucionado todos los errores que conocíamos... Pero si alguna vez encuentras más, avísanos.

Solucionado: Muchas aplicaciones de Slack que usan BlockKit muestran cuadros de diálogo de confirmación para confirmar tu acción y, en algunos casos, no funcionaban. Pero ya debería estar todo solucionado.

Solucionado: Los usuarios que intentan confirmar su correo electrónico una vez caducado el enlace de correo electrónico original, ahora pueden reenviar ese correo electrónico... y luego confirmarlo para iniciar sesión. Una vez más; que las personas puedan conectarse a una aplicación es una parte vital de la experiencia del usuario. Nuestro compromiso es que puedas hacerlo de forma sencilla, ¡para que solo tengas que preocuparte de tus negocios!

Slack 19.07.20 15 de julio de 2019 Novedades Desde esta actualización, hemos eliminado la funcionalidad de 3D Touch de un par de sitios en la aplicación —nombres de los canales y mensajes directos— porque, para ser sinceros, no funcionaba como se esperaba. 3D Touch sigue activo en el icono de la página principal y al responder rápidamente a una notificación, porque ahí funciona como un rayo. (Nota: "Rayo" no es un toque válido; por favor, no rayes tu dispositivo porque te hayamos comentado esto). Corrección de errores Solucionado: Al ver la pantalla de información del canal en el modo oscuro, ahora la zona que muestra el título del canal también está en modo oscuro, como el resto de la pantalla.

Solucionado: Cuando dos canales o usuarios tienen el mismo nombre, dejarán de intercambiarse de sitio erráticamente en la lista de canales/mensajes directos.

Solucionado: Al abrir un hilo que contenía un mensaje con un enlace que incluía determinados caracteres… se bloqueaba la aplicación. Y ya que lo preguntas, sí, ha sido muy satisfactorio descubrir el fallo. ¡Y solucionarlo!

Slack 19.07.10 1 de julio de 2019 Novedades El primer mensaje de un canal o mensaje directo ahora incluye un encabezado de fecha, para que sepas qué día es. O qué día era... Corrección de errores Solucionado: Al compartir un archivo desde Slack con otra aplicación, a veces no funcionaba. Ahora ya funciona.

Solucionado: ...Y, a veces, se podía compartir un archivo, pero cambiaba el nombre del archivo a una serie de números. Ideal para los robots, pero horrible para los humanos.

Solucionado: Los mensajes que incluían el mismo emoji personalizado más de una vez, sin espacio entre ellos, solo mostraban ese emoji una vez. Así que :emoji::emoji: solo se mostraba como :emoji:. Ahora recibirás todos los emojis que quieras y ninguno menos de los que te mereces.

Slack 19.06.20 17 de junio de 2019 Corrección de errores Solucionado: Si bien se te prometió que, por medio de la API de Slack, ibas a poder añadir un enlace a un emoji para que la gente pudiese darle un toquecito y acceder como por arte de magia al contenido del enlace, lo cierto es que incumplimos nuestra promesa. Pero ya hemos arreglado este problemilla. Ahora, todo va de perlas.

Solucionado: Algunos nombres personalizados de los bots no se mostraban bien. Por fin ya es cosa del pasado y ya va todo bien.

Solucionado: En ocasiones, la lista de aplicaciones en una conversación de grupo mostraba, no las aplicaciones, sino los usuarios. Y eso que las personas no son aplicaciones. Las personas son personas, vaya.

Solucionado: algunos botones de mensaje no mostraban un diálogo de confirmación al pulsarlos. Era desconcertante a la par que extraño. Pues adivina qué: ya está todo solucionado.

Slack 19.06.10 3 de junio de 2019 Novedades Por fin, al escribir caracteres cirílicos en iOS, ya puedes encontrar usuarios o canales que contienen esos caracteres igual de bien que en la aplicación para ordenador. Corrección de errores Solucionado: al empezar una conversación de grupo que incluía al menos a un invitado monocanal o multicanal, a veces se anulaba la selección de los usuarios seleccionados previamente. Se acabó. Ya estáis todos metidos en esto.

Slack 19.05.21 28 de mayo de 2019 Corrección de errores Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.

Slack 19.05.20 20 de mayo de 2019 Novedades ¿Quieres subir montones de imágenes al mismo tiempo desde la barra de mensajes? ¿En los canales y también en los hilos de la conversación? Seguro que sí. Pues mira: ¡ya puedes hacerlo! Corrección de errores Solucionado: Con algunos tipos de fuentes, al usar asteriscos para poner en negrita parte de una frase, todo el texto que venía después *también* se ponía en negrita. A la parte de la frase que querías resaltar no le sentaba bien perder el protagonismo. Así que ya hemos arreglado el entuerto.

Slack 19.5.1 6 de mayo de 2019 Novedades Esta es la última versión que admitirá iOS 10, y por tanto la última que funcionará en dispositivos de 32 bits, como el iPhone 5, el iPhone 5c y el iPad de cuarta generación. Para seguir recibiendo actualizaciones de Slack, cámbiate a iOS 11.1 o a una versión superior.

Slack 19.4.2 23 de abril de 2019 Novedades Olá, nice to see you, qué onda. Desde hoy, tienes Slack en portugués de Brasil, español de Latinoamérica e inglés británico. Si quieres cambiar, ve al menú Ajustes, y pulsa en la sección Idioma. Chévere, ¿no?

Slack 19.4.1 8 de abril de 2019 Corrección de errores Los enlaces en algunos botones de la aplicación de Slack no funcionaban y, en lugar de llevarte al lugar prometido, no hacían nada. Ahora te llevarán rápidamente a la URL a la que se suponía que te tenían que dirigir.

Slack 19.3.2 25 de marzo de 2019 Corrección de errores Solucionado: las capturas de pantalla y otras imágenes en .png enviadas por Slack se veían borrosas. Les hemos dado nitidez y ahora ya debería estar todo claro. Si sigues viéndolas borrosas, hazle una visitilla al oculista.

Slack 19.3.1 11 de marzo de 2019 Novedades El modo oscuro ya se puede activar (o desactivar) en el menú Ajustes. Ha sido un camino muy largo, es verdad. Pero por fin hay oscuridad al final del túnel. Que conste en acta que de momento solo está disponible en el móvil; falta un poco más para estarlo también en el ordenador. Gracias por tu paciencia, y por ayudarnos a mejorar. Corrección de errores Solucionado: El texto que te da la bienvenida a Slack la primera vez que abres la aplicación no cabía del todo en la pantalla de los dispositivos más pequeños. No era el problema más grande del mundo (literalmente), pero la primera impresión es la que cuenta.

Slack 19.2.2 25 de febrero de 2019 Novedades Hemos cambiado el color de fondo del icono de la aplicación y ahora debería ser más fácil llegar a él. Corrección de errores Solucionado: si abandonabas un canal y justo después cerrabas la aplicación, en ocasiones el canal seguía apareciendo en la barra lateral, avisándote de que tenías mensajes sin leer. Pero después de realizar una investigación exhaustiva, hemos demostrado empíricamente que cuando un usuario abandona un canal pues ya no quiere ver los mensajes de ese canal. Así que ya no debería volver a pasar.

Slack 19.2.1 11 de febrero de 2019 Novedades Hemos mejorado la forma en que se muestran los mensajes, haciendo que sea más fácil desplazarse por ellos, mejorando la accesibilidad y las probabilidades de que, cuando toques en la pantalla, aciertes con el lugar al que quieres llegar.

Los usuarios de VoiceOver notarán un amplio abanico de mejoras: los mensajes suenan menos robóticos y se ha armonizado su estructura en el canal principal y en las vistas de hilos. La vista de mensajes es ahora más fácil de leer y navegar, y tiene acciones personalizadas para cada mensaje. La vista de hilos, por su parte, contiene más información y acciones de mensaje, como añadir mensajes a favoritos o compartirlos en otro canal. Menos mal.

Para los más observadores: efectivamente, la versión anterior era la 3.61. Esta es la 19.2.1. No te has perdido nada, ni has estado hibernando 10 años. Lo único que ha pasado es que hemos cambiado la manera de numerar las versiones.

Slack 3.61 28 de enero de 2019 Corrección de errores Solucionado: al desplazarse por el feed de actividad, en ocasiones la experiencia no era precisamente fluida, y la cosa empeoraba cuanto más avanzabas. Casi parecía un castigo a tu popularidad. Pero hemos ajustado un par de cositas y ahora desplazarse por ahí debería ir como la seda.

Slack 3.60 16 de enero de 2019 Novedades A partir de hoy verás que la aplicación tiene un nuevo y flamante botón, con el que estrenamos nuestro nuevo logo. Si quieres saber más del tema, lee nuestro blog en SlackHQ.com. Ya sabes el dicho: ¡renovarse o morir! (Y que conste: lo único que hemos cambiado es el botón, todo lo demás se queda como está.)

Slack 3.59 7 de enero de 2019 Novedades Cargar archivos JPEG funciona mejor y toma menos tiempo, porque ahora, mientras se suben, los comprimimos. Aunque si prefieres no hacerlo, y no te importa tardarte un poquito más, tampoco hay problema: puedes desactivar esta opción en Ajustes > Avanzados. Corrección de errores Solucionado: al usar un teclado externo con un iPad, algunos atajos de teclado no funcionaban como deberían; más bien no funcionaban en lo absoluto. Pero los hemos metido en cintura y ya obedecen sin chistar.

Solucionado: ahora puedes usar el Quick Switcher para abrir un mensaje directo con alguien que ya no está en tu equipo. Porque aunque la gente va y viene, el conocimiento queda. Menos mal que es así.

Slack 3.58 10 de diciembre de 2018 Corrección de errores Solucionado: ya puedes volver a marcar como no leídas las conversaciones por mensaje directo con un solo mensaje (solo tienes que mantener presionado el mensaje). Por si quieres retomarlo más tarde, mandar otros a hacerle compañía, o lo que sea, vaya, es cosa tuya.

Solucionado: cambiar tu estado era poco menos que imposible si tenías una lista personalizada de estados. Ahora ya puedes seleccionar, anular la selección, volver a seleccionar y personalizar tu estado a tu antojo.

Lo demás, todo en orden (¿se oye cuando tocamos madera?).

Slack 3.57 26 de noviembre de 2018 Novedades ¿Quieres pausar las notificaciones? ¿Quizá estás planeando desconectar durante más de 24 horas? Pues estás de suerte. Ahora puedes pausar las notificaciones durante más de 24 horas, o hasta una fecha u hora determinadas. Además, en la lista de opciones predeterminadas verás también "Hasta mañana" y "Hasta la semana que viene". ¡Toma ya! La verdad es que ahora tienes infinitas opciones para posponer las notificaciones... Bueno, vale... ¡dejémoslo en "unas cuantas más que antes"!

Slack 3.56 5 de noviembre de 2018 Novedades Apenas confirmes tu correo electrónico, ahora verás una lista de los espacios de trabajo a los que puedes unirte y así conectarte a ellos más rápido.

Ahora puedes recibir notificaciones mientras usas la aplicación, para que cuando vayas camino a tu casa, poniéndote al día, yo qué sé, con el canal de #marketing, no te pierdas ese mapa con los puestos de castañas que alguien colgó en #oficina-madrid (salvo que no te gusten las castañas y esta función no te parezca interesante, en cuyo caso puedes modificarla en tus ajustes de notificaciones). Corrección de errores Solucionado: a veces, al responder a un mensaje desde una notificación, se mostraba el aviso "No se ha podido enviar", aunque en realidad sí que se había enviado. No volveremos a contarte una mentirijilla como esa.

Slack 3.55 22 de octubre de 2018 Novedades Solucionado: cuando recibías una notificación e ibas al canal correspondiente, a veces no desaparecía el punto rojo del icono de Slack (en la esquina de arriba a la izquierda). Solo lograbas deshacerte de él al cerrar y volver a abrir la aplicación. Daba igual que ya hubieses leído el mensaje o incluso que lo hubieses contestado. Y es verdad que no ocurría siempre —no lo que se dice tooodo el tiempo— pero sí lo bastante a menudo como para volvernos a todos locos. Lo sentimos. No debería volver a pasar.

Slack 3.54 8 de octubre de 2018 Novedades Solucionado: ahora, al subir imágenes .png a través de la hoja para compartir contenidos ya no se convierten al formato .jpg, ni a ningún otra combinación de tres letras como onu, bcn o vip. ¡Olé!

Solucionado: los usuarios no lograban utilizar el enlace mágico para unirse a un espacio de trabajo donde se había activado el inicio de sesión único; solo lo conseguían si elegían la opción de conectarse manualmente. También esto ya debería funcionar normalmente.

Slack 3.53.1 17 de septiembre de 2018 Novedades En iOS 12, ahora las notificaciones se agrupan por conversación, por lo que todos los mensajes de tu aplicación de Slack te llegan envueltos en papel de regalo y en cómodos paquetitos.

Slack 3.52 10 de septiembre de 2018 Novedades Cuando configuras tu estado, ahora también puedes definir la hora (o la fecha) en la que caducará. Así la gente dejará de preguntarse cómo puedes estar "trabajando desde casa el martes" cuando es jueves o por qué llevas "en el dentista" desde hace 19 horas.

Solucionado: Si alguien cambiaba su estado mientras tu aplicación estaba sin conexión, a veces se mostraba su estado antiguo cuando te volvías a conectar. La verdad es que era algo confuso para todos. Por suerte, ya está arreglado.

Slack 3.51 27 de agosto de 2018 Novedades Convierte tus mensajes en acciones también desde un dispositivo iOS. Crea tareas, comenta tickets o mantente al tanto de tus proyectos cuando estés fuera de la oficina. Si has conectado a Slack herramientas clave como Asana, Zendesk o Jira, basta con que mantengas presionado un mensaje para crear una nueva tarea, sin tener que conectarte a esas herramientas. Es genial. ¡Pruébalo!

Solucionado: por un retraso de la interfaz gráfica, las vistas previas de los GIF se generaban demasiado lento (al utilizar el comando /giphy). A partir de ahora, debería ir bastante más rápido.

Solucionado: ya puedes volver a responder a una notificación de un canal directamente desde la pantalla de notificaciones (como en los viejos tiempos).

Slack 3.50 13 de agosto de 2018 Corrección de errores Solucionado: por un problema de diseño, unos cuadradillos grises habían aparecido en la parte de arriba del menú de "No molestar". Si molaban, lo sentimos mucho. Los hemos eliminado.

Solucionado: independiente de tus preferencias, los ajustes de notificaciones para los canales parecían haber regresado a su estado predeterminado. Continuábamos enviándote las notificaciones que tú habías elegido, pero en el menú de ajustes se leía otra cosa. Y como era bastante confuso, lo hemos arreglado.

Slack 3.49 30 de julio de 2018 Novedades Hemos mejorado la relación entre los archivos y los hilos de conversación. Ahora puedes cargar imágenes y archivos directamente a los hilos, de la misma forma en que lo harías con cualquier otro archivo. Y cuando dejes un comentario en un archivo, ahora aparecerá como un hilo. Igual como pasa en los hilos de conversación, tu respuesta permanecerá asociada al archivo. Ya era hora.

Slack 3.48 16 de julio de 2018 Novedades Utiliza el seleccionador de espacios de trabajo para ordenarlos de la forma que más te haga sentido. En la parte de arriba, toca el botón de editar y muévelos. No necesitas más que poner tu dedo sobre la pantalla.

Y si ya no necesitas pertenecer a alguno, también puedes eliminarlo de tu seleccionador. Corrección de errores Solucionado: pulsar el nombre de un canal, nuevamente resaltará el nombre del canal (y también te llevará a este, aunque eso sí funcionaba correctamente).

Slack 3.47 9 de julio de 2018 Corrección de errores Solucionado: ahora podrás cargar archivos pesados con mayor facilidad y menos errores (y si por algún motivo fallamos, tendremos la delicadeza de avisarte).

Solucionado: se había roto el botón que permitía mostrar adjuntos adicionales, por lo que había dejado de ser posible ver más de veinte adjuntos en un mensaje. Te pedimos perdón por eso, veinte veces. Qué digo, veinte mil.

Solucionado: si estás usando Slack en un idioma que no es el inglés, puede que hayas visto un signo "&" fuera de lugar ("Alaska & Dinarama" en vez de "Alaska y Dinarama" cuando los dos estaban escribiendo). Pero lo hemos resuelto.

Slack 3.46.1 27 de junio de 2018 Corrección de errores Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 3.46 18 de junio de 2018 Corrección de errores Solucionado: al editar un mensaje en un hilo estarás modificando ese mensaje, tal como corresponde, en lugar de estar enviando un nuevo mensaje.

Solucionado: había gente que se encontraba con un error al intentar compartir una imagen o un enlace en Slack. Estando conectados, se encontraban con un mensaje que decía "no te has conectado". No volveremos a hablar con la boca llena (de mentirijillas).

Solucionado: escribir en japonés un mensaje de una sola palabra, que coincidía con el nombre de un emoji (pero sin anteponer dos puntos a la palabra, como se escriben los emojis en Slack), resultaba en que la palabra se tradujera automáticamente al inglés. Amigas y amigos, a veces estas máquinas hacen cosas rarísimas.

Slack 3.45.1 6 de junio de 2018 Novedades Si tienes problemas con las notificaciones, tenemos una nueva herramienta que te ayudará a diagnosticarlas (la encontrarás en Ajustes -> Notificaciones -> Notificaciones: resolución de problemas). De hecho, es posible que todo se arregle solo con abrirla. Y eso no se llama magia, sino tecnología. Corrección de errores Solucionado: seleccionar ciertas aplicaciones para compartir enlaces de Twitter hacía que los enlaces se volviesen inactivos. Pero lo hemos resuelto. Cuando hagas clic en ellos, los enlaces se abrirán.

Solucionado: a veces, abrir una notificación desde un hilo hacía que desapareciesen los mensajes anteriores y que solo se mostrase el más reciente (¡tatatachán!). Era una especie de magia, pero no de la buena. Y la hemos corregido.

Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.

Slack 3.45 4 de junio de 2018 Novedades Si tienes problemas con las notificaciones, tenemos una nueva herramienta que te ayudará a diagnosticarlas (la encontrarás en Ajustes -> Notificaciones -> Notificaciones: resolución de problemas). De hecho, es posible que todo se arregle solo con abrirla. Y eso no se llama magia, sino tecnología. Corrección de errores Solucionado: a veces, abrir una notificación desde un hilo hacía que desapareciesen los mensajes anteriores y que solo se mostrase el más reciente (¡tatatachán!). Era una especie de magia, pero no de la buena. Y la hemos corregido.

Solucionado: seleccionar ciertas aplicaciones para compartir enlaces de Twitter hacía que los enlaces se volviesen inactivos. Pero lo hemos resuelto. Cuando hagas clic en ellos, los enlaces se abrirán.

Slack 3.44 21 de mayo de 2018 Corrección de errores Solucionado: vuelve a ser posible editar los comentarios en imágenes y archivos.

Solucionado: Slack no debería volver a bloquearse al compartir contenido desde las aplicaciones de noticias más populares. Y esto ha sido todo desde la redacción. Demos paso a la predicción meteorológica.

Slack 3.43 7 de mayo de 2018 Corrección de errores Solucionado: en la aplicación para ordenador, ahora se reproducen correctamente y sin interrupciones (como cabría esperar que fuera siempre) los vídeos subidos desde Slack en los nuevos iPhones y iPads.

Solucionado: después de tocar una notificación para leer el mensaje de un hilo, el encabezado "Hilos de conversaciones" seguía en negrita, como si quedara algún mensaje sin leer; sin embargo ese no era el caso (y si quedaba algo sin leer, no era, obviamente, el mensaje que acababas de leer). Somos conscientes de ello. Ya lo has leído. Ahora todo funciona correctamente.

Slack 3.42 23 de abril de 2018 Corrección de errores Solucionado: al contestar a un hilo de conversación enviando el mensaje al canal, el texto impedía ver el número de respuestas. Lo hemos solucionado.

Solucionado: antes, al intentar encontrar mensajes de grupo, la búsqueda no incluía los nombres que venían después de la coma. Lo hemos solucionado. Así que si estás intentando encontrar esa conversación entre "d'´Artagnan, Athos, Porthos y Aramis", no solo verás las de "d'Artagnan", sino las de los cuatro mosqueteros. Y que conste que son cuatro, ¿vale?

Solucionado: subir videos pesados —tanto desde Slack como desde su teléfono— ahora falla bastante menos.

Die deutsche Version der Willkommensseite für neue Mitglieder funktioniert jetzt einwandfrei. Si no puedes leer la descripción de este error, no te preocupes. Era un problema con la pantalla de inicio, lo hemos resuelto y solo afectaba al idioma alemán. En español, todo sigue bajo control. O eso creemos.

Slack 3.41 11 de abril de 2018 Novedades Ya puedes volver a guardar tus videos, a través del elemento del menú "Abrir en...". Corrección de errores Solucionado: cuando alguien mencionaba alguna de tus palabras claves y pulsabas en esa notificación, no veías ninguna palabra destacada al ir al mensaje. Bastante confuso, ¿no? Ahora se destacarán tus palabras claves, tal como antes.

Solucionado: cuando usabas Slack en un iPad habiendo seleccionado el tema Hoth, el blanco del diseño hacía que fuese prácticamente imposible leer los nombres de los canales. Hemos sacrificado algo de esa estética minimalista en favor de tu comodidad al leer y navegar.

Slack 3.40 28 de marzo de 2018 Novedades Un pequeño y gracioso botón con forma de X, que hemos ubicado junto al título de tus archivos, hará que sea más fácil darles un nombre. Corrección de errores Solucionado: cuando compartas algo desde Slack a otra aplicación usando el botón "Abrir en...", tu archivo conservará su título.

Slack 3.39 14 de marzo de 2018 Novedades La próxima vez que intentes compartir una foto o un archivo en Slack, usaremos como destino predeterminado el último canal donde compartiste algo. Es lo más lógico, ¿no?

Enviar mensajes con una mala conexión ahora falla menos. Porque llueva, truene o nieve, nada se debe interponer entre tú y tus mensajes. Corrección de errores Solucionado: propietarios y administradores aterrizarán en el lugar correcto cuando intenten gestionar sus espacios de trabajo (en vez de encontrarse con un error 404).

En los hilos de conversación, las reacciones emoji estaban apareciendo incorrectamente. Lo hemos solucionado.

Slack 3.38 28 de febrero de 2018 Corrección de errores Solucionado: la autenticación de dos factores a veces se transformaba en autenticación de cuatro, seis u ocho factores. Lo hemos resuelto. De ahora en adelante, cuando te conectes a Slack, solo tendrás que autenticar una vez.

Solucionado: la opción de enviar al canal tu respuesta a un hilo no estaba funcionando. Casi podría llegar a decirse que era un enredo pasar por un hilo. Pero hemos atado cabos sueltos, y ya no volverá a pasar.

Solucionado: a veces, al probar las notificaciones usando Slack en japonés, podía aparecer un error aunque todo marchase bien. Afortunadamente, nuestras notificaciones ya son capaces de distinguir el bien del mal.

Slack 3.37 14 de febrero de 2018 Corrección de errores Solucionado: a veces, al subir un video o una imagen muy pesada, fracasábamos en secreto. Ahora nos suele resultar, y cuando no, por lo menos tenemos la decencia de avisar.

Solucionado: al compartir muchas imágenes usando la aplicación Fotos, una o dos podían esfumarse en el vacío. Ya no debería volver a pasar.

Solucionado: los botones de algunos robots y aplicaciones que habían dejado de funcionar ya han vuelto a la normalidad.

Slack 3.36 26 de enero de 2018 Usuarios de Apple Watch, existe una nueva aplicación de iOS que responde a todas tus necesidades. Todo lo que solías hacer con la aplicación para Watch ahora lo podrás hacer con la de iOS. No tienes nada que temer. Puedes recibir y responder mensajes desde tu muñeca, tal como antes. ¿Te suena lo del dos por uno? Lo mismo, pero con aplicaciones. Corrección de errores Solucionado: cada vez que iniciabas la aplicación, te preguntaba si querías activar las notificaciones, aunque tú ya te hubieras negado, y por motivos de peso. Era bastante irritante, y no volverá a suceder.

Solucionado: cuando escribías dos veces el mismo emoji, uno seguido del otro, pero aparecía uno nada más. Te pedimos perdón de corazón.

Solucionado: a veces Slack colapsaba cuando pegabas textos muy extensos en la barra de mensajes. No volverá a suceder. Dicen que a buen entendedor pocas palabras. Pero si lo tuyo es la verbosidad excesiva, nosotros no somos nadie para cortarte las alas.

Slack 3.35 18 de enero de 2018 Con el fin de seguir apoyando las crecientes capacidades de sistemas operativos más nuevos, esta será la última versión de Slack que soporte iOS 9, y por lo tanto, esta es la última actualización para el iPhone 4S y otros dispositivos clásicos. Corrección de errores En los aparatos más antiguos (que hemos mencionado más arriba), hemos mejorado considerablemente el funcionamiento del Quick Switcher.

Solucionado: antes, compartir cosas con Slack desde algunas aplicaciones solía tener un efecto secundario (un efecto a secas, a decir verdad): la aplicación se bloqueaba. Este efecto (perdón, quise decir defecto) ya no debería seguir molestándote.

Solucionado: desconectarte de una cuenta con múltiples equipos solía tomar mucho tiempo. Ahora toma menos.

Solucionado: hemos resuelto el problema que ocurría al abrir desde un hilo una notificación push (que mandaba la casilla "Enviar a conversación principal" a un lugar incorrecto en la pantalla). Cada cosa en su lugar.

Slack 3.34 14 de diciembre de 2017 Corrección de errores Al pulsar la barra de estado para desplazarse a la parte superior en un iPhone X, la aplicación iba un poco mal y parecía que la pantalla daba saltos.

Arreglado: La vista previa de archivos especialmente en pantalla completa- en el iPhone X necesitaba unos cuantos arreglillos. Ya debería funcionar bien.

Arreglado: Al ver una nota en un iPhone X, el texto de la nota se extendía un poco más de lo apropiado. Ahora se queda bien colocadito.

Arreglado: La aplicación estaba siendo un tanto irrespetuosa con la preferencia de "Marcar como leído inmediatamente" y no estaba marcando como leído de inmediato. Hacía falta un poquito más de respeto. Y ahora ya se le tiene.

Arreglado: A veces pasar de un hilo a un canal era un poco lento. Ya no.

Arreglado: Hubo un par de incidentes un tanto raros, causados por algunas cosillas como: un botón invisible, tratando de usarse a sí mismo, y mensajes que se mandaban al azar creando un pequeño agujero negro imaginario. Ya no verás ninguno de estos problemas. Un agujero negro se los ha tragado. Todos estos problemillas se han esfumado, y esperamos que no te hayan causado ninguna molestia. Nosotros nos quedamos con un ligero dolor de cabeza y un par de lecciones aprendidas.

Slack 3.33 30 de noviembre de 2017 Corrección de errores La lista de mensajes directos dejó de ordenar correctamente en 3.32. Ahora ya ordena alfabéticamente.

El menú de auto completar no funcionaba al visualizar los mensajes en algunos teléfonos antiguos. Ya está arreglado.

Al leer un hilo en un canal del que no eras miembro, pero estabas solo en vista previa, el botón de unirse bloqueaba la vista de los últimos mensajes. Esta compleja combinación de condiciones un tanto molestas ya no causará agonía. Porque lo hemos arreglado.

Slack 3.32.1 16 de noviembre de 2017 Novedades Slack está oficialmente también en japonés. Junto con los otros idiomas ya disponibles, el francés, alemán, español y, por supuesto, el inglés (de la variedad de Estados Unidos).

Slack 3.32 9 de noviembre de 2017 Corrección de errores Hemos hecho un montón de mejoras y corregido varios problemas que venían de hace tiempo en la vista principal de mensajes, donde puedes leer los canales y los demás mensajes. Los usuarios irán viéndolas poco a poco a partir de la semana que viene (y hay más mejoras en el rendimiento de camino).

Arreglado: En los dispositivos iOS 9 el botón "@" debajo del campo de entrada de mensaje no estaba colocado correctamente. Lo hemos movido un poco y ahora nos gusta donde está.

Arreglado: El pequeño número de usuarios que no podía conectarse al usar SSO/2FA ahora ya puede.

Slack 3.31 2 de noviembre de 2017 Corrección de errores Solucionado: Al actualizar tu foto de perfil, el botón "listo" no se podía pulsar. Esto podría haber dado la impresión de que tu foto nueva no se estaba guardando bien. Sí que se estaba guardando, pero el botón ahora ya funciona.

Solucionado: Con el VoiceOver activado, algunos usuarios no podían cargar el historial del canal. Hemos limpiado el camino y ahora encontrás el historial completo (básicamente, que ya se carga).

También solucionado: los usuarios de VO no podían deslizar el dedo por los botones de entrada de mensaje (como "/" y "@") cuando el teclado estaba destacado. En cambio, tenían que presionar la pantalla. Sentimos mucho la incomodidad que esto te haya podido causar, ahora ya puedes deslizar el dedo por la pantalla hasta que te hartes.

Solucionado: Un error en bucle estaba ocurriendo para algunos usuarios. Resulta que un emoji estaba provocándolo. Nos gustaría usar un emoji para mostrar lo que este error nos hacía sentir, pero lo dejaremos para otro día, no vaya a ser que el emoji no se vea. Ya está arreglado.

Slack 3.30 12 de octubre de 2017 Corrección de errores Hemos añadido una nueva manera más sencilla de conectarse a todos los espacios de trabajo asociados con una sola dirección de correo electrónico.

Arreglado: Cuando visualices archivos de Dropbox desde tu dispositivo iOS el contenido debería, esperemos, estar siempre al día.

Arreglado: El teclado estaba apareciendo cuando se utilizaba 3D Touch para acceder a la vista previa de un canal. Le hemos pedido al teclado que pare de hacer esto, porque estaba siendo un poco pesado. Ahora puedes tener una vista previa desde el canal sin que esto te moleste.

Arreglado: Cuando entrabas en un espacio de trabajo inmediatamente después de salir de él, solía aparecer un error que obstruía esta opción—pero nos hemos librado de él. Entra y sal como te plazca.

Slack 3.29 28 de septiembre de 2017 Corrección de errores ¡Qué dia más feliz! Un error un tanto escurridizo al fin ha sido eliminado, y los archivos audio ya funcionan por bluetooth. Porque al fin y al cabo estamos en el 2017.

Solucionado: Menos mal que copiar y pegar texto en la entrada de mensajes en dispositivos con iOS 11 ya funciona. Disculpas por cualquier frustración que hayamos podido causar.

Solucionado: De nuevo puedes intercambiar lugares de trabajo en tu reloj, siempre y cuando tengas el reloj apropiado.

Solucionado: La preferencia del reloj de 24 horas se estaba restableciendo después de las actualizaciones y volviendo al modo de AM/PM a pesar de que habías dejado clara tu opinión. Lo hemos solucionado, así que ahora siempre sabrás la hora que es (con total precisión).

Slack 3.28 11 de septiembre de 2017 Corrección de errores Slack ya está totalmente disponible en francés, español y alemán, hasta el último emoji.

Además, compatibilidad añadida con una forma totalmente innovadora de trabajar con compañías externas desde Slack.

Y ya que estamos, una forma completamente novedosa de gestionar el etiquetado de nombres para desenvolverse en el apasionante mundo de desafíos que supondrán las dos novedades anteriores.

Solucionado: el teclado numérico resultaba pegajoso, se negaba a desaparecer después de conectarse a una cuenta con la autenticación de dos factores. Lo hemos despegado.

Solucionado: los emojis grandes — o "jumbomojis" — ya no se superpondrán al mensaje de abajo.

Solucionado: a veces fallaba la aplicación cuando se mostraban determinadas imágenes en los adjuntos. Con determinados tipos de imágenes, más que con imágenes de determinadas cosas. Creemos. En cualquier caso, ya no sucede.

Slack 3.27 31 de agosto de 2017 Corrección de errores Solucionado: a veces no se mostraban los avatares de bots. No se trataba de una señal amenazante de un sigiloso levantamiento de la inteligencia artificial; era un error. Ahora volverán a mostrarse.

Solucionado: en una serie compleja de eventos, si se hacía una captura de pantalla, y la biblioteca de fotos estaba vacía, a veces la aplicación se cerraba.

Solucionado: los usuarios de VoiceOver ya pueden utilizar el gesto de hacer un barrido con dos dedos para volver a un canal. Un gesto vale más que mil palabras.

Solucionado: en la lista de canales de algunas cuentas de usuarios faltaban los canales cerrados. Pedimos disculpas. Queríamos que fueran cerrados, pero no tanto.

Slack 3.25 2 de agosto de 2017 Corrección de errores Solucionado: los comentarios de archivos, que no son mensajes normales, ya no se muestran como mensajes normales.

Solucionado: ahora el comando /salir te sacará correctamente del canal (siempre y cuando sea un canal del que puedas salir).

Solucionado: a veces la aplicación se bloqueaba al intentar desconectarse de un equipo. Ahora puedes cerrar sesión y salirte siempre que quieras.