Slack para Linux (Beta): notas de la versión

Slack 4.47.69

11 de diciembre de 2025

Corrección de errores

  • No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos pequeños ajustes para poner la aplicación a punto. Más novedades próximamente. ¡Chao!

Slack 4.46.104

21 de octubre de 2025

Corrección de errores

  • Todos los errores que se solucionaron en esta versión eran pequeñas minucias apenas visibles e imposibles de describir de una manera que no nos haga parecer unos auténticos frikis. A pesar de todo, nos hemos manchado las manos, hemos trabajado duro y ahora la aplicación funciona un poquito mejor.

Próximamente

  • Usaremos una nueva clave de firma de código a partir de la versión 4.47 para verificar las firmas del paquete de Slack para Linux. (Consulta https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)

Slack 4.46.101

6 de octubre de 2025

Corrección de errores

  • Un pequeño recordatorio de algo muy importante para el día a día: el mundo ya es un lugar único solo porque perteneces a él, y tus acciones han ayudado a otras personas de maneras que no puedes alcanzar ni a imaginar. Por cierto, que se nos olvidaba, no hemos hecho ningún cambio en la aplicación esta vez. ¡Disfruta de Slack!

Slack 4.46.99

22 de septiembre de 2025

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda actualizar.

Slack 4.46.96

10 de septiembre de 2025

Corrección de errores

  • Hemos pulido el código para asegurarnos de que todo vaya como la seda. Slack, más brillante que nunca.

Slack 4.45.69

19 de agosto de 2025

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda actualizar.

Slack 4.45.64

18 de julio de 2025

Corrección de errores

  • La actualización de esta semana no es demasiado grande, pero no por ello es menos importante. No todos los días (o actualizaciones) pueden ser memorables, pero cada día que pasamos aquí lo es. Y esta es una buena actualización.

Slack 4.45.60

14 de julio de 2025

Corrección de errores

  • Un pequeño recordatorio de algo muy importante para el día a día: el mundo ya es un lugar único solo porque perteneces a él, y tus acciones han ayudado a otras personas de maneras que no puedes alcanzar ni a imaginar. Por cierto, que se nos olvidaba, no hemos hecho ningún cambio en la aplicación esta vez. ¡Disfruta de Slack!

Slack 4.43.52

17 de abril de 2025

Corrección de errores

  • No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo unos pequeños ajustes para poner la aplicación a punto. Más novedades próximamente. ¡Chao!

Slack 4.43.51

31 de marzo de 2025

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda actualizar.

Slack 4.43.49

24 de marzo de 2025

Corrección de errores

  • Hemos limado algunas imperfecciones de la aplicación para evitar astillas digitales. ¿Sabías que existen las “astillas digitales”? Pues sí, pero no es algo de lo que tengas que preocuparte.

Slack 4.43.43

10 de marzo de 2025

Corrección de errores

  • Hemos ordenado las estanterías, limpiado las ventanas y pasado un trapo a todas las mesas. Poca cosa. Nuestro mantenimiento rutinario para asegurarnos de que todo está en orden. ¡Que no decaiga!

Slack 4.41.105

9 de diciembre de 2024

Corrección de errores

  • Esta semana no ha habido gran cosa que solucionar, pero no te preocupes, que seguro que aparece alguna más adelante. No porque queramos que haya errores, claro está. Pero los fallos, los ajustes, y las correcciones forman parte del día a día. Son parte del proceso de mejora. Esperamos que estés disfrutando de esta experiencia independientemente del punto en el que te encuentres.

Slack 4.41.104

2 de diciembre de 2024

Corrección de errores

  • Resulta difícil describir con palabras todo el trabajo que está teniendo lugar esta semana. Bajo el agua, los patos mueven las patas a una velocidad impresionante, pero encima del agua apenas se aprecia el movimiento. Esta semana, Slack es un pato.

Slack 4.41.98

21 de noviembre de 2024

Corrección de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.41.97

7 de noviembre de 2024

Corrección de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.41.96

22 de octubre de 2024

Novedades

  • A partir de la versión 4.41 de Slack para Linux, se usará una nueva clave de firma de código. Nuestro Centro de Ayuda incluye las nuevas instrucciones sobre la verificación de firma: https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures

Slack 4.40.133

10 de octubre de 2024

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Si instalas la actualización, disfrutarás de sus ventajas.

Próximamente

  • Vamos a utilizar una nueva clave de firma de código a partir de la versión 4.41 para verificar las firmas de los paquetes de Slack para Linux. Para obtener más información, consulta https://slack.com/intl/es-es/help/articles/115004809166-C%C3%B3mo-verificar-las-firmas-del-paquete-de-Slack-para-Linux--versi%C3%B3n-beta-.

Slack 4.40.128

12 de septiembre de 2024

Corrección de errores

  • Ninguna novedad importante esta semana. Al parecer, tampoco hay novedades poco importantes. Seguimos trabajando duro, por si te lo preguntas, es simplemente que el trabajo se está centrando en lo que ocurre entre bambalinas. Estamos preparando todo lo que está por venir.

Slack 4.40.126

5 de septiembre de 2024

Corrección de errores

  • Todos los errores que se solucionaron en esta versión eran pequeñas minucias apenas visibles e imposibles de describir de una manera que no nos haga parecer unos auténticos frikis. A pesar de todo, nos hemos manchado las manos, hemos trabajado duro y ahora la aplicación funciona un poquito mejor.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Si instalas la actualización, disfrutarás de sus ventajas.

Slack 4.40.120

27 de agosto de 2024

Corrección de errores

  • Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.

Slack 4.39.95

29 de julio de 2024

Corrección de errores

  • Todos los errores que se solucionaron en esta versión eran pequeñas minucias apenas visibles e imposibles de describir de una manera que no nos haga parecer unos auténticos frikis. A pesar de todo, nos hemos manchado las manos, hemos trabajado duro y ahora la aplicación funciona un poquito mejor.

Slack 4.39.90

8 de julio de 2024

Corrección de errores

  • Objetivamente, la aplicación es mejor hoy de lo que era ayer. Es un hecho que se puede comprobar científicamente y que no se puede cuestionar ni desautorizar. Gracias por mantenerte al día.

Slack 4.39.88

17 de junio de 2024

Corrección de errores

  • Se han corregido los errores, se ha mejorado el rendimiento, se ha trabajado en lo que hacía falta y se ha obtenido un buen resultado. Haz caso a los expertos, consume Slack con moderación.

Slack 4.38.125

15 de mayo de 2024

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda actualizar.

Slack 4.38.121

9 de mayo de 2024

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda actualizar.

Slack 4.38.115

23 de abril de 2024

Novedades

  • ¡Te presentamos IA de Slack! Nuestro nuevo conjunto de herramientas de IA generativa te permite realizar búsquedas de manera más inteligente, resumir conversaciones al instante y mucho más. Ve al Centro de Ayuda para ver cómo puedes aprovechar IA de Slack: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI.

Slack 4.37.101

8 de abril de 2024

Corrección de errores

  • No hay nada de lo que informar en este momento. Bueno, nada que se pueda ver, pero sí mucho bajo la superficie. Estamos trabajando mucho para mejorar Slack, pero esta vez no es tan visible.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Si instalas la actualización, disfrutarás de sus ventajas.

Slack 4.37.94

18 de marzo de 2024

Corrección de errores

  • Ninguna novedad importante esta semana. Al parecer, tampoco hay novedades poco importantes. Seguimos trabajando duro, por si te lo preguntas, es simplemente que el trabajo se está centrando en lo que ocurre entre bambalinas. Estamos preparando todo lo que está por venir.

Slack 4.36.140

29 de enero de 2024

Corrección de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.36.138

16 de enero de 2024

Corrección de errores

  • Todos los errores que se solucionaron en esta versión eran pequeñas minucias apenas visibles e imposibles de describir de una manera que no nos haga parecer unos auténticos frikis. A pesar de todo, nos hemos manchado las manos, hemos trabajado duro y ahora la aplicación funciona un poquito mejor.

Slack 4.36.136

21 de diciembre de 2023

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda actualizar.

Slack 4.35.132

21 de diciembre de 2023

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda actualizar.

Slack 4.36.134

11 de diciembre de 2023

Corrección de errores

  • No tenemos nada en particular que destacar de esta versión, pero te damos igualmente las gracias por mantenerte al día.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Si instalas la actualización, disfrutarás de sus ventajas.

Slack 4.35.131

30 de noviembre de 2023

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda actualizar.

Slack 4.35.130

27 de noviembre de 2023

Novedades

  • Se avecinan cambios en la actualización de la aplicación Linux. Si surge cualquier problema, este artículo del Centro de Ayuda será tu mejor aliado: https://slack.com/help/articles/360048367814-Update-the-Slack-desktop-app#linux-3.

Slack 4.35.126

6 de noviembre de 2023

Novedades

  • Se avecinan cambios en la actualización de la aplicación Linux. Si surge cualquier problema, este artículo del Centro de Ayuda será tu mejor aliado: https://slack.com/help/articles/360048367814-Update-the-Slack-desktop-app#linux-3.

Slack 4.35.121

24 de octubre de 2023

Corrección de errores

  • Todos los errores que se solucionaron en esta versión eran pequeñas minucias apenas visibles e imposibles de describir de una manera que no nos haga parecer unos auténticos frikis. A pesar de todo, nos hemos manchado las manos, hemos trabajado duro y ahora la aplicación funciona un poquito mejor.

Slack 4.34.121

28 de septiembre de 2023

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda actualizar.

Slack 4.34.120

13 de septiembre de 2023

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda actualizar.

Slack 4.34.115

5 de septiembre de 2023

Novedades

  • A partir de la versión 4.34 de Slack para Linux se utilizará una nueva clave de firma de código. En nuestro Centro de Ayuda encontrarás las nuevas instrucciones sobre la verificación de la firma: https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures

Corrección de errores

  • Los usuarios de Linux en Wayland se han dado cuenta de que, al compartir pantalla en las juntas, la aplicación se cuelga nada más de dejar de compartirla. Dicen que ninguna buena acción queda impune. Estamos trabajando para cambiarlo a "ningún error malo queda sin solucionar". Vuelve a compartir pantalla con impunidad.

Slack 4.33.90

14 de agosto de 2023

Corrección de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.33.84

31 de julio de 2023

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Si instalas la actualización, disfrutarás de sus ventajas.

Próximamente

  • We’ll be using a new code signing key starting from release 4.34 to verify Slack for Linux package signatures. (See https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)
  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

28 de junio de 2023

Novedades

  • Para los usuarios de Slack que usen Snap: si os interesa probar nuestras versiones beta recién horneadas, pasaros por el canal “latest/beta” para explorar unas novedades calentitas para ordenador.

Corrección de errores

  • Hacer el signo de las comillas al hablar para parecer inteligente no siempre funciona. Si no, que se lo digan a los enlaces profundos, esos sí que saben de problemas con las comillas. La puntuación ya no afectará a la puntualidad de las actualizaciones de tus enlaces profundos.
  • Todos los obstáculos se superan con una buena gestión. Por eso, hemos rediseñado el flujo de conexión para GovSlack. Ahora, cuando te conectas por primera vez a un espacio de trabajo gubernamental, en vez de dirigirte de nuevo a la página de inicio de sesión, se reiniciará la aplicación en el modo gobernanza de forma automática. ¡Tu plan de pago de Slack en acción!

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Si instalas la actualización, disfrutarás de sus ventajas.

Slack 4.32.127

12 de junio de 2023

Corrección de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.32.122

10 de mayo de 2023

Corrección de errores

  • Algunos usuarios no conseguían conectar Slack a Internet cuando se conectaban a una VPN y, por consiguiente, no podían trabajar en Slack. Hemos resuelto el problema para que nada os impida seguir triunfando.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Si instalas la actualización, disfrutarás de sus ventajas.

Slack 4.31.155

12 de abril de 2023

Novedades

  • Las organizaciones podrán gestionar los ajustes de los clientes para ordenador de Slack durante el inicio y transcurso de las operaciones. Las configuraciones se pueden implementar con herramientas estándar del sector: políticas de grupo en Windows, perfiles de preferencias de usuario en Mac y con archivos de configuración en Linux. Ver https://slack.com/help/articles/11906214948755

Corrección de errores

  • Seguro que las personas a las que les gusta abordar las reuniones con el misterio de una cita a ciegas disfrutaron del error reciente que hacía que las invitaciones a las juntas no indicasen de qué espacio de trabajo o canal venían. El resto de personas lo encontraron raro y confuso, así que lo hemos solucionado.
  • Ahora puedes utilizar el acceso directo Ctrl + Mayús + F para pasar al modo de pantalla completa, lo que te permitirá disfrutar al máximo de la vista (o al menos concentrarte un poco más).

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Si instalas la actualización, disfrutarás de sus ventajas.

Slack 4.29.149

28 de noviembre de 2022

Corrección de errores

  • “¿Esto qué es, un reproductor de vídeo para hormigas?” Ahora, los vídeos de YouTube integrados en Slack se pueden ampliar a pantalla completa que es, por lo menos, tres veces más grande.

Slack 4.28.182

26 de septiembre de 2022

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Si instalas la actualización, disfrutarás de sus ventajas.

Slack 4.28.171

31 de agosto de 2022

Novedades

  • El 1 de septiembre, dejaremos de ofrecer soporte para sistemas operativos antiguos y versiones obsoletas de Slack. Visita nuestro Centro de Ayuda para obtener más información: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.
  • A partir de la versión 4.28 de Slack para Linux se utilizará una nueva clave de firma de código. En nuestro Centro de Ayuda encontrarás las nuevas instrucciones sobre la verificación de la firma: https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures

Corrección de errores

  • Al intentar capturar la pantalla con una aplicación de terceros mientras compartías pantalla en Slack, es posible que la otra aplicación fallara y se bloqueara. Nos encantaría decir que eso es porque capturar y compartir son dos conceptos un poco contrapuestos, pero en realidad se trataba de un mísero error.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Si instalas la actualización, disfrutarás de sus ventajas.

Slack 4.27.156

5 de julio de 2022

Corrección de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.27.154

27 de junio de 2022

Novedades

  • Como habrás notado, en esta versión aparece un número bastante grande al final del número de la versión. De ahora en adelante, seguirás viendo los números de las secuencias de versión <MAJOR.MINOR.BUILD>, pero los números de compilación ahora corresponderán a nuestras versiones específicas, en lugar de a un pequeño número secuencial. TL;DR: Un par de números más para ti, un gran salto para que la información sea más clara para la humanidad.
  • Hemos añadido las extensiones de archivos de Apple y Microsoft más habituales a nuestra lista de aprobados, para que no tengas que confirmar cada vez que abras un archivo de Word o una presentación de Keynote. ¿Seguro que quieres una aprobación menos? SÍ/NO

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Si instalas la actualización, disfrutarás de sus ventajas.

Próximamente

  • Usaremos una nueva clave de firma de código a partir de la versión 4.28 para verificar las firmas del paquete de Slack para Linux. (Consulta https://slack.com/intl/en-ca/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)

Slack 4.26.1

16 de mayo de 2022

Corrección de errores

  • Si intentabas volver a descargar un archivo que ya estaba presente en tu carpeta de descargas, la aplicación fingía descargarlo de nuevo pero no generaba ningún archivo nuevo. La duplicación nunca formó parte del plan, lo sentimos.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Si instalas la actualización, disfrutarás de sus ventajas.

Slack 4.25.1

4 de abril de 2022

Corrección de errores

  • Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.

Slack 4.25.0

4 de abril de 2022

Novedades

  • A partir de hoy, verás un mensaje emergente de confirmación cuando un enlace de Slack pida que se abra otro programa. Si no quieres ver estos mensajes cada vez porque te gusta vivir al límite, marca la casilla Abrir siempre los archivos de este tipo.

Corrección de errores

  • Hemos descubierto que, bajo determinadas circunstancias (cuando se alinean los astros, cuando la presión atmosférica alcanza un umbral determinado o cuando dices Slackbot tres veces delante de un espejo) aparecía una barra invertida en el directorio Inicio de los usuarios de Active Directory que impedía que se iniciase la aplicación. Fuera como fuese, no somos barráfobos, así que Slack debería ejecutarse correctamente ahora.

Slack 4.24.1

17 de marzo de 2022

Novedades

  • Hemos actualizado nuestro paquete de Snap para que utilice confinamiento estricto con el objetivo de tener seguridad sandboxing adicional y tiempos de carga más rápidos. Aquí todos salimos ganando.

Corrección de errores

  • A los usuarios que utilizan el cliente de Snap instalado en Fedora, les ocurría que el diálogo de carga de archivo no contenía ningún tipo de letra así que veían como un montón de cajas vacías como si fuera una sopa de letras un poco rara. Misión cumplida: SOLUCIONADO

Slack 4.24.0

14 de marzo de 2022

Corrección de errores

  • A lo mejor querías saber qué versión de la aplicación tenías instalada. A lo mejor te dimos la opción de copiar el número de versión en el portapapeles. A lo mejor el botón de copiar no hacía absolutamente nada. A lo mejor ya está solucionado.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Si instalas la actualización, disfrutarás de sus ventajas.

Slack 4.23.0

13 de diciembre de 2021

Corrección de errores

  • Si has movido tu directorio de datos de la aplicación a través de un enlace simbólico, te habrás dado cuenta de que Slack no se abre tras el lanzamiento inicial. Bueno, a partir de ahora esto no ocurrirá. Como podrás comprobar, lo hemos arreglado.
  • A veces, algunas URL externas se lanzaban dentro de la ventana de la aplicación de Slack, pero ahora se cargarán en tu navegador web predeterminado, como es debido. Slack no puede contar con páginas web pequeñas, ni siquiera como regalo.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda actualizar.

Próximamente

  • A partir de la versión 4.24.0, se modificarán las instrucciones de instalación para los usuarios de paquetes de Snap. Así que mantén los ojos bien abiertos.

Slack 4.22.0

16 de noviembre de 2021

Novedades

  • A partir de la versión 4.22.0 de Slack para Linux se utilizará una nueva clave de firma de código. Consulta este artículo del centro de ayuda para ver las nuevas instrucciones sobre la verificación de la firma (https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures).

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda actualizar.

Slack 4.21.1

4 de noviembre de 2021

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda actualizar.

Próximamente

  • Una nueva forma de verificar las firmas del paquete de Linux. Pronto usaremos un nuevo código de clave de firma para verificar las firmas del paquete de Slack para Linux. (Consulta https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)

Slack 4.20.0

29 de septiembre de 2021

Novedades

  • Cuando abras enlaces SSH, FTP, SFTP o SMB ahora, verás la opción para permitir las futuras URL de ese mismo dominio en vez de las URL de todos los dominios del mundo mundial. Teníamos que separar las churras de las merinas. Más seguridad para nosotros y más tranquilidad para ti.

Corrección de errores

  • Hemos solucionado un pequeño error que se producía en algunos clientes Linux y es que varios estudios determinan que Slack funciona mejor cuando no se apaga sin avisar y sin venir a cuento.
  • Algunas versiones de la aplicación no cambiaban correctamente la disponibilidad a “Ausente” después de 10 minutos de inactividad. Aunque lo hemos solucionado, nos gustaría recordarte que puedes utilizar el estado personalizado para compartir con los demás lo que estás haciendo. Hay vida más allá del “activo” y “ausente”. Por ejemplo: estoy paseando al perro, poniéndome al día después de las vacaciones, descansando mentalmente de todos vosotros o tuiteando maravillas al equipo de redes sociales de Slack.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda actualizar.

Slack 4.19.2

23 de agosto de 2021

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad significativas. Se recomienda encarecidamente actualizar.

Slack 4.18.0

27 de julio de 2021

Corrección de errores

  • Algunos menús no se traducían correctamente al cambiar de un idioma a otro en la aplicación. Y no es por sonar tiquismiquis, pero los menús son bastante más útiles cuando uno puede leerlos.

Slack 4.17.0

16 de junio de 2021

Novedades

  • Cuanto más grande, mejor; o más bien, cuanto más cerca, más nítido. Ahora admitimos niveles adicionales de zoom hasta el 200 % para proteger tu vista.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda actualizar.

Slack 4.16.0

11 de mayo de 2021

Corrección de errores

  • Las imágenes y notificaciones a veces compartían bienes inmuebles... de manera poco elegante. Hemos hablado con ambos y han acordado compartir la custodia de esa sección de la pantalla.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda actualizar.

Slack 4.15.0

23 de abril de 2021

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Si instalas la actualización, disfrutarás de sus ventajas.

Slack 4.14.0

17 de marzo de 2021

Corrección de errores

  • Hemos mejorado la experiencia de reinicio cuando has desconectado o tienes problemas al cargar elementos.
  • De vez en cuando, a todos nos viene bien desconectar. Si te desconectas de todos tus espacios de trabajo, no te debería ser muy difícil conectarte de nuevo.

Guía de seguridad

  • Esta versión incluye pequeñas mejoras de seguridad. Si instalas la actualización, disfrutarás de sus ventajas.

Slack 4.13.0

17 de febrero de 2021

Corrección de errores

  • Cuando mueves o cambias el tamaño de Slack, asumimos que eso es lo que estás intentando hacer, por lo que el bloqueo habitual que se haría en su lugar no sería lo oportuno. Ya está arreglado. Estas son las pantallas de tamaño adecuado.
  • Hemos arreglado varios problemas de accesibilidad. Hacer que Slack sea más accesible es un viaje continuo, y estamos muy agradecidos de que nos acompañes.

Slack 4.12.2

8 de enero de 2021

Corrección de errores

  • Hemos ajustado algunas cosillas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 4.12.1

7 de enero de 2021

Corrección de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.12.0

14 de diciembre de 2020

Novedades

  • È pronto! Todo listo para que nuestros amigos italianos reciban la ayuda que necesitan.

Corrección de errores

  • Al igual que un bailarín recupera el ritmo con gracia tras un pequeño traspiés, nuestra aplicación se vuelve a cargar tras los cortes que hayan causado los fallos de la red.

Slack 4.11.3

25 de noviembre de 2020

Corrección de errores

  • Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.

Slack 4.11.1

11 de noviembre de 2020

Corrección de errores

  • Hemos ajustado algunas cosillas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 4.11.0

9 de noviembre de 2020

Corrección de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.10.3

15 de octubre de 2020

Corrección de errores

  • Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.

Slack 4.10.0

8 de octubre de 2020

Corrección de errores

  • Hemos solucionado algunos problemas que causaban dificultades a la hora de cambiar el tamaño de la ventana de Slack. Nunca hemos querido hacernos los difíciles.
  • Cambiar de espacio de trabajo generaba problemas. Pasar de un espacio de trabajo a otro solo debería generar oportunidades, así que lo hemos arreglado.
  • Ha habido algunos errores que nos han traído de cabeza, pero los hemos solucionado. ¡Qué se atrevan a volver si tienen lo que hay que tener!

Slack 4.9.1

17 de septiembre de 2020

Corrección de errores

  • Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 4.8.0

20 de julio de 2020

Corrección de errores

  • Si te ha pasado, recuerda: la malaventura, no siempre dura. Aunque está claro que todos los merecemos unas vacaciones, también nos merecemos una aplicación que funcione. Así que lo hemos arreglado.
  • Hemos hecho que la pantalla que ves cuando tienes problemas de conexión sea más útil. También le hemos dado una mano de chapa y pintura.
  • Nuestro sistema de notificaciones sufrió una fuga de aceite, así que lo llevamos al taller para que le ajustaran las tuercas. Ahora, todo debería funcionar como la seda.

Slack 4.7.0

3 de julio de 2020

Novedades

  • Una preferencia que te permite elegir una ubicación diferente para cada descarga, en lugar de una carpeta donde guardarlas todas juntas. La opción que más le gusta a las personas tiquismiquis.
  • Hemos actualizado todas las cosas del segundo plano, donde se ejecutan las aplicaciones, lo que resulta en un mejor rendimiento y menos errores.
  • Nuestro corrector ortográfico se ha cambiado por un modelo más nuevo que es más rápido, más ágil y capaz de corregir tus errores tipográficos en… Espera, ¿esto está bien? ¡Varios idiomas a la vez! Abre las preferencias de "Idioma y región" para elegir tus idiomas. Y para quien sea que requiera esa funcionalidad: nuestra más profunda admiración. La mayoría de nosotros apenas podemos escribir bien en un idioma.

Corrección de errores

  • Después de restaurar la ventana de la app, algunas zonas no registraban bien los clics. Esas zonas han recuperado su "clicabilidad" y están más contentas que un niño con zapatos nuevos. Más contentas que una abuela con un nieto de grandes mofletes. ¡Más contentas que un informático al que no le piden favores gratis!
  • Si en algún momento del pasado has intentado iniciar una canción en Spotify con el botón de reproducción de tu teclado y no ha respondido al comando mientras Slack estaba abierto, la culpa es de las dichosas teclas multimedia del hardware. Y esta versión va a enseñarles de una vez lo que es bueno.
  • La app debe ser más tolerante con tu CPU cuando visualizas algunas páginas de error de red.
  • Cuando se termine una descarga, te mostraremos una notificación integrada en la app en lugar de una notificación del sistema, que es mucho más cansino.

Slack 4.4.3

18 de mayo de 2020

Corrección de errores

  • Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.

Slack 4.4.2

31 de marzo de 2020

Corrección de errores

  • Siempre estamos realizando mejoras en el rendimiento. Esta actualización repara una herramienta de diagnóstico de rendimiento que se había estropeado. Ni siquiera te darás cuenta de la diferencia, pero nosotros podremos seguir mejorando Slack con mayor facilidad.

Slack 4.4.0

4 de febrero de 2020

Corrección de errores

  • Solucionado: Si acercabas o alejabas el zoom a tope y luego abrías la ventana Acerca de Slack, la ventana Acerca de Slack también se veía con el zoom a tope.

Slack 4.3.2

30 de enero de 2020

Novedades

  • Hemos retocado algún proceso interno y hemos pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.

Corrección de errores

  • A veces, Slack se bloqueaba cuando el usuario hacía clic con el botón derecho para ver el menú contextual. En contexto, eso no ayudaba nada. Ahora ya no lo hace.
  • Cuando se maximizaba, la aplicación había desarrollado un pequeño parpadeo molesto. Ese parpadeo ya forma parte de la historia de Slack.
  • De vez en cuando, Slack daba problemas de conectividad si reiniciabas... Ahora deberías recuperar la conexión y volver a trabajar en un santiamén.

Slack 4.2.0

5 de diciembre de 2019

Novedades

  • Nuestra versión más nueva, más rápida, de mayor rendimiento, más resplandeciente, más nutritiva y deliciosa de Slack ya está completamente implementada, y es la que estás utilizando ahora mismo. Fabuloso.
  • ¿Te gusta usar el zoom? ¿Y usar un teclado numérico? ¡Buenas noticias! Ahora puedes hacer ambas cosas a la vez.

Corrección de errores

  • Las notificaciones tenían un aspecto raro si el nombre de tu espacio de trabajo era largo. Ahora, sea cual sea el nombre de tu equipo, las notificaciones tendrán un aspecto fabuloso.
  • Algunos mensajes se marcaban como leídos cuando Slack estaba oculto detrás de las aplicaciones o no estaba visible en la pantalla. Ahora no lo marcaremos como leído hasta que lo hayas visto de verdad. Es algo que nos parece justo.
  • En Linux, algunos componentes de la aplicación mostraban menús cuando no hacían falta. Seguro que te entraba hambre con tanto menú; así que ahora los componentes ya no te mostrarán ningún menú.
  • Por petición popular (y porque era un error), la opción --silent ahora está disponible para silenciar la salida del terminal.

Slack 4.1.2

18 de octubre de 2019

Corrección de errores

  • Recibir un GIF en una notificación podría afectar a tus notificaciones.
  • Los nombres largos de los espacios de trabajo ya no se ven exageradamente largos en los menús.
  • Los menús de Slack ahora deberían aparecer en el idioma adecuado (es decir, el que sea adecuado para ti).
  • El corrector de ortografía dejó de funcionar para un pequeño número de usuarios, lo que provocó un aumento repentino de errires ebitavles. Ahora que el corrector ortográfico vuelve a funcionar perfectamente para esos usuarios, cualquier errata que quede no es oficialmente culpa nuestra.
  • Reiniciar al borrar el caché ya vuelve a funcionar.

Slack 4.1.1

8 de octubre de 2019

Novedades

  • Gracias a que hemos hecho algunos ajustes en el motor, limpiado los pistones y recalibrado las válvulas, la aplicación debería funcionar de forma más suave y rápida que antes.
  • El renovado corrector de ortografía ahora es una versión mucho mejor que la anterior (y vuelve a funcionar en Linux). Además, admite griego, portugués e inglés británico. Así que ahora debería ser más fácil usar una ortografía correcta. ¡Ya no se te escapará ningún acento!.

Corrección de errores

  • Para garantizar una conexión más rápida y menos frustrante, la comprobación de la conectividad de red es más fiable que antes.
  • Después de subir un vídeo a Slack, algunos usuarios se encontraban con un círculo infinito de carga, sin poder reproducirlo, algo que no era lo previsto. ¡Ahora funciona! Ya se reproduce. ¡Se acabaron los círculos! Al fin y al cabo, si no se puede cerrar el círculo, ¡qué clase de círculo es ese!

Slack 4.0.2

7 de agosto de 2019

Corrección de errores

  • Se descubrió que los vídeos en los canales fueron la causa de una pequeña (pero molesta) pérdida de memoria que ya hemos subsanado por completo.
  • Hemos hecho algunas mejoras en las notificaciones para que ahora, además de aparecer cada vez que las necesites, tengan un aspecto a juego con el tema de tu barra lateral. Genial.
  • Afortunadamente, ahora cuando inicies tu ordenador es más probable que la aplicación se inicie como es debido el 100 % de las veces.
  • Si te habías acostumbrado a abrir Slack con un acceso directo en tu escritorio o menú, sabrás que hace poco dejó de funcionar. Lo sentimos. Ya lo hemos arreglado.

Slack 4.0.1

25 de julio de 2019

Corrección de errores

  • Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.

Slack 4.0.0

8 de julio de 2019

Novedades

  • Slack se ha vuelto un poco más rápido, gracias a un par de cambios pequeños pero importantes.

Corrección de errores

  • Arrastrar y soltar archivos en Slack ahora es mucho más estable.
  • Si alguna vez necesitas restablecer los datos de la aplicación, ahora funciona mejor. O al menos un poco mejor.
  • Hemos mejorado la alineación de los iconos de equipo en la barra lateral para los que estén en muchos espacios de trabajo. Es un pequeño cambio, pero estéticamente queda mucho mejor.
  • En un entorno de escritorio Cinnamon, faltaba un icono en el dock de la aplicación Snap Slack. Lo hemos encontrado y devuelto a su sitio. (Al dock).
  • La aceleración de hardware ahora se puede desactivar sin tener que ejecutar Slack en primer plano. Si entiendes lo que eso significa, sabrás que es muy práctico. Y aunque no lo entiendas, ¡sigue siendo práctico! Eso es todo. Y gracias por leernos.

Slack 3.4.2

23 de mayo de 2019

Novedades

  • Al igual que la noche da paso al día y tras el invierno llega la primavera, hemos actualizado Electron a la versión 4.2.1.

Corrección de errores

  • Se ha mejorado el tiempo de las notificaciones push entre ordenador y móvil.
  • ¿Te gusta la estabilidad? A nosotros también. Por eso hemos hecho algunos ajustes para que todo sea más estable. Al menos en nuestra aplicación.
  • Hemos actualizado la dependencia del icono RPM para tener una mejor disponibilidad y experiencia con el icono. Porque tú lo vales.

Slack 3.4.0

18 de abril de 2019

Corrección de errores

  • Se ha mejorado el proceso para iniciar (y ocultar) Slack al encender el ordenador y ahora es simplemente… mejor.
  • Al pulsar "Control+Mayús+V" se pegaba dos veces el texto copiado. Ya está arreglado.
  • Al pulsar "Control+Mayús+V" se pegaba dos veces el texto copiado. Ya está arreglado. En Slack.
  • Algunos equipos estaban experimentando un problema por el que se mostraban iconos que pertenecían a otros equipos conectados en lugar de los suyos. Esto era bastante confuso. Lo sentimos.
  • Afortunadamente, se han arreglado algunas acciones del cursor y del teclado poco útiles que estaban afectando a algunos usuarios.

Slack 3.3.8

12 de marzo de 2019

Novedades

  • Ahora, al conectarse a Slack, iniciarás sesión en el navegador, no en la aplicación.

Corrección de errores

  • Cuando iniciabas Slack, nuestra nueva animación se veía un pelín desproporcionada. Ahora se ve, como quien dice, perfecta.
  • En ocasiones, el botón del navegador "Abrir la app de Slack", no abría el espacio de trabajo en la aplicación para el ordenador. Qué cosas. Ahora ya sí.
  • Ya no deberías tener ningún problema al iniciar sesión con el inicio de sesión único (SSO).

Slack 3.3.7

16 de enero de 2019

Novedades

  • A partir de hoy verás que la aplicación tiene un nuevo y flamante botón, con el que estrenamos nuestro nuevo logo. Si quieres saber más del tema, lee nuestro blog en SlackHQ.com. Ya sabes el dicho: ¡renovarse o morir! (Y que conste: lo único que hemos cambiado es el botón, todo lo demás se queda como está.)

Corrección de errores

  • Los usuarios que se conectaban con el inicio de sesión único veían el mismo mensaje dos veces.
  • Los usuarios que se conectaban con el inicio de sesión único veían el mismo mensaje dos veces. Prometemos que, de ahora en adelante, esto no volverá a ocurrir.
  • Al intentar seleccionar parte de un bloque de texto con formato de código (texto formateado con ` o ``` al inicio y al final), a veces se hacía difícil seleccionar algunos caracteres. Ya no.
  • La aplicación para el ordenador y la biblioteca glibc 2.28 se estaban llevando mal. Causaron algunos errores de acceso, pero han hecho las paces y ya no debería haber problemas.
  • En el menú "Ver", el atajo para activar la pantalla completa aparecía como "Ctrl+F" en lugar de como "Ctrl+Mayús+F". Te pedimos disculpas por el malentendido. Pero pensando en positivo, esperamos que, gracias a nuestro desliz, alguien se haya enterado de que "Ctrl + F" sirve para buscar cosas en un canal.

Slack 3.3.4

10 de enero de 2019

Corrección de errores

  • Los usuarios que se conectaban con el inicio de sesión único veían el mismo mensaje dos veces.
  • Los usuarios que se conectaban con el inicio de sesión único veían el mismo mensaje dos veces. Prometemos que, de ahora en adelante, esto no volverá a ocurrir.
  • Al intentar seleccionar parte de un bloque de texto con formato de código (texto formateado con ` o ``` al inicio y al final), a veces se hacía difícil seleccionar algunos caracteres. Pero ya puedes copiar y pegar a tus anchas, tantas veces como quieras.
  • La aplicación para el ordenador y la biblioteca glibc 2.28 se estaban llevando mal. Causaron algunos errores de acceso, pero han hecho las paces y ya no debería haber problemas.
  • En el menú "Ver", el atajo para activar la pantalla completa aparecía como "Ctrl+F" en lugar de como "Ctrl+Mayús+F". Te pedimos disculpas por el malentendido. Pero pensando en positivo, esperamos que, gracias a nuestro desliz, alguien se haya enterado de que "Ctrl + F" sirve para buscar cosas en un canal.

Slack 3.3.3

2 de octubre de 2018

Corrección de errores

  • Todas las actualizaciones son importantes, pero esta incluye modificaciones en torno a la seguridad, y por eso es una actualización clave.

Slack 3.3.1

31 de agosto de 2018

Corrección de errores

  • Después de solucionar una pila de errores, hemos conseguido mejorar la estabilidad general.
  • Nos ayuda tanto que nos avises cuando encuentras un problema, que hemos revisado los diagnósticos para recopilar informes de errores y así recibirlos —y corregirlos— con mayor rapidez.
  • Tras la actualización 3.2.0, ocurría un parpadeo algo molesto en los perfiles de color, que creemos haber conseguido eliminar.
  • When you download something, we will now more dependably tell you so.
  • Abrir la aplicación en varias ventanas podía hacer que recibieras la misma notificación varias veces. Pero lo hemos solucionado. Ya no te repetiremos las cosas. Si tienes varias ventanas abiertas, solo recibirás una notificación.
  • Hemos retocado algún proceso interno y pulido los bordes. La aplicación está mejor que antes.

Slack 3.2.1

31 de mayo de 2018

Novedades

  • Ahora puedes usar el corrector ortográfico con Red Hat. Para otras distribuciones, tienes un corrector ortográfico nuevo y diferente. Debería detectar mejor en qué idioma estás escribiendo. O eso esperamos.

Slack 3.2.0-beta.2

8 de mayo de 2018

Novedades

  • Una plétora de mejoras para la gente de Enterprise Grid, como un Quick Switcher más rápido, mejor soporte para proxy y sincronización de los borradores de mensajes entre los distintos espacios de trabajo (lo que significa que podrás empezar a redactar un mensaje en un espacio y terminarlo en otro).
  • Hemos cambiado de GTK2 a GTK3, así que si esto tiene sentido para ti, ya puedes celebrar con un OMG.

Corrección de errores

  • Las alertas sin leer a veces eran poco fiables o incoherentes, así que hemos ajustado algunas cosillas para mejorarlas. Y ha funcionado.
  • Hemos solucionado algunos detalles en la carga de las Slack Calls y ya que estábamos en eso, hemos aprovechado de mejorar el rendimiento general de las llamadas.
  • Hemos retocado el flujo para conectarse al espacio de trabajo: hemos actualizado el modo de gestionar los errores y mejorado la compatibilidad con los enlaces mágicos.
  • Ahora la acción de copiar un enlace de correo electrónico tiene el resultado esperado (siempre que lo que esperes sea que copie el enlace del correo; si esperas que te haga la declaración de la renta o limpie la oficina, puedes esperar sentado).
  • Se han corregido doce errores. Sí, 12. Ni más ni menos. Si tuviste la mala suerte de sufrir la docena de errores completa, por favor acepta: a) esta medalla imaginaria; y b) nuestras sinceras disculpas.
  • Ya puedes volver a abrir el menú Editar con Alt+E.

Slack 3.1.1

6 de abril de 2018

Corrección de errores

  • Tus emojis nos causaban tanta gracia que continuábamos solicitándolos, lo que hacía que la aplicación se enlenteciera, sobre todo cuando intentabas cambiar de canal. Pero hemos intentado contener nuestro entusiasmo y ahora solicitamos tus emojis solo una vez, lo que debería agilizar las cosas.

Slack 3.1.0

9 de marzo de 2018

Novedades

  • En japonés estamos usando una nueva fuente. Es más clara, legible y combina con el berenjena (que es el color predeterminado de tu barra lateral, además de la verdura, por supuesto).
  • A veces Slack se tarda demasiado en iniciar. Si a ti te pasa, lo sentimos en el alma. De ahora en adelante verás un enlace donde encontrarás algunas ideas para resolver el problema.
  • De ahora en adelante recibirás una notificación cada vez que un archivo termine de descargarse.
  • Si en tus preferencias has establecido que Slack se inicie cada vez que arranques tu ordenador, ahora lo hará de forma más silenciosa (es decir, sin mostrarte la pantalla de inicio).

Corrección de errores

  • Slack solía bloquearse cuando no podía acceder a la carpeta de archivos temporales. Ahora simplemente utiliza la carpeta de descargas.
  • Tras hacer clic en un enlace mágico, había usuarios que nunca conseguían encontrar su espacio de trabajo. Pero los pusimos a hervir a fuego lento y los enlaces mágicos ya deberían estar funcionando a la perfección.
  • Ahora Slack se carga sin problemas cuando te conectas a través de un proxy.
  • A veces, en la mitad de una conversación, te pedíamos que presionaras un botón y restablecieras los datos de tu aplicación. En adelante, ese botón restablecerá todos los datos, no algunos. Y eso nos pone a todos felices.
  • Ahora puedes descargar un archivo de Slack, eliminarlo y descargarlo otra vez. Si está pensando que así debería haber funcionado siempre, bueno, no estás solo.
  • Antes, hacer clic en "palabras" y seleccionar "Buscar con Google", podía desembocar en una búsqueda de "pala" o "abras". Ahora buscará como corresponde: si quieres que Google busque "palabras" (o la palabra que se te antoje), podrás hacerlo sin problemas.
  • La opción de desactivar la aceleración por hardware ya funciona.
  • El icono de Slack en la barra del menú había desaparecido para algunos usuarios. Ha vuelto a aparecer.
  • Había un espacio mínimo entre el borde superior de Slack y la barra de título de más arriba. Era pequeño pero inadmisible. Así que lo aplastamos y aplanamos hasta hacerlo desaparecer.

Slack 3.0.5

18 de enero de 2018

Corrección de errores

  • Una actualización de seguridad importante. Las actualizaciones de seguridad siempre son importantes. Y esta es una de ellas.

Slack 3.0.2

9 de enero de 2018

Corrección de errores

  • Afortunadamente hemos arreglado un caso bastante raro en el que Slack se bloqueaba al mostrar un dialogo de la configuración proxy en el inicio.

Slack 3.0.0

8 de diciembre de 2017

Novedades

  • Cuando estás en muchos espacios de trabajo, la aplicación ahora usa menos memoria y ponerla en marcha es mucho más rápido.
  • Y cambiar entre espacios de trabajo ahora es mucho más rápido. Todavía no tenemos velocidad supersónica, pero estamos entre un tren de alta velocidad y un caracol.
  • Hemos desviado la página de inicio de la aplicación — ahora te llevará a una ventana nueva, por razones de seguridad.
  • Un símbolo nuevo con forma de candado te indicará sutilmente los espacios de trabajo de los que te has desconectado. O de los que estás desconectado en la actualidad. Da lo mismo.
  • Merece la pana echarle un vistazo a nuestra recientemente actualizada y reducida pantalla de inicio — y también a la nueva forma en la que las fechas ahora aparecen en la parte superior del canal al desplazarte por el historial de mensajes. Aunque no te des cuenta de estos cambios de inmediato, seguramente te sentirás mas feliz sin saber bien el porqué.

Corrección de errores

  • Ha costado bastante tiempo, pero estamos pletóricos de anunciar que tenemos un 100% menos de recarga al arrastrar y soltar. ¿Cuánto? el 100 %. Eso son todos los porcentajes posibles. Sentimos de todo corazón las frustraciones anteriores.
  • Para aquellos a los que les sale una pantalla que dice "Algo no funciona", resulta que lo que no funciona es esa pantalla, nada más.
  • Si has mantenido la aplicación abierta durante mucho tiempo, puede que hayas recibido dos actualizaciones consecutivas. Lo bueno se hace esperar, y todo llega, pero poco a poco.
  • La barra lateral ahora es muy considerada, y se aparta cuando estés viendo vídeos en la pantalla completa.
  • Hemos arreglado el salir de la pantalla completa al pulsar la bien nombrada tecla de "Escape".
  • El apagón causado al cerrarse una ventana mientras se tenía la vista de pantalla completa ha sido solucionado y el eclipse ha pasado.
  • Encontrado: Faltaba la tecla de acceso rápido Ctrl-1 / Cmd-1. Por favor llama al 1-800-SLACKME para reclamar. Es broma, no llames. Porque no va a funcionar. Al contrario que esta tecla de acceso rápido.
  • Hemos encontrado pegamento y la vamos a fijar bien. ¡Sentimos el retraso! No encontrábamos pegamento por ninguna parte.
  • En algunos entornos, después de ver un canal no se marcaba como leído o el subrayado azul no se quitaba. Pero ya lo hemos solucionado.
  • Una incoherencia cuántica sobre los portapapeles ha sido reducida.
  • Y para acabar, a veces al seleccionar texto en la barra de búsqueda hacia que la ventana se moviera. Esto resultaba demasiado movidito.

Slack 2.9.0

16 de noviembre de 2017

Novedades

  • Slack está oficialmente también en japonés. Junto con los otros idiomas ya disponibles, el francés, alemán, español y, por supuesto, el inglés (de la variedad de Estados Unidos). Encuéntralos en Idioma y Región en tu menú de preferencias.

Slack 2.8.2

16 de octubre de 2017

Novedades

  • Una pequeña nota que contiene únicamente otra actualización de Electron, pero esta es mejor que la anterior.

Slack 2.8.1

29 de septiembre de 2017

Novedades

  • En las versiones anteriores de Slack: arreglamos la entrada al japonés en 2.6.3. Pero la volvimos a romper en la versión 2.8.0. Y ahora la hemos vuelto a arreglar. Estate atento al siguiente tomo que seguro será emocionante.
  • Una actualización importante de Electron que mejorará la seguridad. Una medida cautelar, pero más vale prevenir que curar.

Slack 2.8.0

11 de septiembre de 2017

Novedades

  • Slack ya está totalmente disponible en francés, español y alemán, hasta el último emoji. Encontrarás las opciones en Preferencias > Idioma y región.
  • Además, hemos añadido la compatibilidad con una forma totalmente innovadora de trabajar con compañías externas desde Slack.
  • Y una forma completamente novedosa de gestionar el etiquetado de nombres para desenvolverse en el apasionante mundo de desafíos que supondrán las dos novedades anteriores.
  • Hemos cambiado todas las menciones de "equipo" por "espacio de trabajo" en lo referente a la aplicación, pero no cuando se habla de sus usuarios. Creas un espacio de trabajo. Invitas a gente de tu equipo. ¡Así de sencillo!
  • Ahora puedes configurar el corrector ortográfico en Preferencias y elegir el idioma que quieres para escribir sin errores.

Corrección de errores

  • Solucionado: creemos que los pocos errores que existían durante una llamada y/o cuando se compartía la pantalla en una llamada, se han extinguido prácticamente, o han desaparecido para siempre, esperamos.
  • Solucionado: un problema donde la aplicación dejaba de responder si tu SO (Sistema operativo) nos comunicaba que estabas en ciertas zonas horarias.
  • Solucionado: es posible que te hayas encontrado con una pantalla de "Algo no funciona" cuando despiertas tu ordenador. Resulta que lo que no funcionaba era eso. Y lo hemos arreglado.

Slack 2.7.1

17 de agosto de 2017

Corrección de errores

  • Ya casi has acabado de conectarte cuando – chof – vuelves a aparecer en la página de inicio. ¿Qué se le va a hacer? Te pedimos disculpas. En esta versión, habrá un 100 % menos de chofs.

Slack 2.7.0

1 de agosto de 2017

Novedades

  • Ahora, las descargas de archivos se pueden pausar y, mejor aún, también se pueden reanudar.
  • Una serie de cambios para hacer que se pueda navegar más fácilmente con el teclado por la aplicación.
  • Acabamos de ajustar el icono de la aplicación, pero solo un pelín. Lo hemos hecho lo mejor posible.
  • Si sucediera lo peor y la aplicación no cargase, verás una página de error menos terrible y tal vez incluso un código que puedas compartir.

Corrección de errores

  • En Windows 7, las notificaciones se han hecho más fiables, en detrimento de ciertas preferencias: ya no podrás personalizar su posición en la pantalla.
  • En Windows 10, hemos negociado una tregua entre las notificaciones y tu antivirus. Esto hará que las notificaciones aparezcan de manera oportuna. También serán más fiables a la hora de reproducir cualquier sonido que hayas escogido.
  • La barra lateral de tu equipo ya no da problemas a la hora de pulsarla. Pulsa, gira y arrastra equipos todo lo que quieras.
  • Al cancelar una descarga en curso hay un 38 % menos de posibilidades de que se produzca un error. Te será útil cuando decidas que no necesitabas un tercer gif después de todo.
  • Habíamos tocado unos cables que deberíamos haber dejado en paz, lo que hizo que la pantalla de bienvenida destelleara brevemente después de conectarse a un equipo. Ahora ya funciona como debería.
  • ¿Te das cuenta de esos puntos blancos pequeños en la barra lateral del equipo que te avisan cuando tienes mensajes sin leer? Ya no quedan ocultos cuando se encuentra maximizada la aplicación.

Slack 2.6.3

7 de junio de 2017

Corrección de errores

  • A veces si cambiabas de red, despertábamos de la siesta un tanto confundidos, dándote la bienvenida con una pantalla vacía. Ahora nos despertamos llenos de energía. O al menos mostraremos tu equipo correctamente.
  • En algunos casos aislados, algunos enlaces externos no te enviaban a la página correcta cuando hacías clic en ellos, pero ahora sí que lo hacen.
  • La reproducción de vídeo debería ser mucho más fluida y más delicada con tu red.
  • En ciertas configuraciones de teclado, al presionar la tecla de retroceso no se borraba el último carácter, lo cual era una sorpresa poco agradable. Bueno, pues ya hay una sorpresa desagradable menos.