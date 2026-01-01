Slack Linux 版 (Beta) - 版本說明

跳到主要內容
Slack 4.47.69
2025 年 12 月 11 日
程式異常修正
- 別在意，我們只是在做一些小調整，好讓應用程式保持最佳狀態。敬請期待更多內容。再見！
Slack 4.46.104
2025 年 10 月 21 日
程式異常修正
- 此次版本修正的所有程式異常都不太明顯，難以察覺，或者說過於繁瑣，用文字難以形容。儘管如此，事情都完成了，改善工作也做了，應用程式也稍微變得更好了。
敬請期待
- 從 4.47 版本開始，我們將使用全新代碼簽署金鑰驗證 Linux 版 Slack 的套件簽章 (詳情請參閱 https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)。
Slack 4.46.101
2025 年 10 月 6 日
程式異常修正
- 當你開啟新的一天時，有個小提醒：因為有你，世界更為獨特，而且你也在以意想不到的方式影響著他人。對了，這次我們沒有對應用程式進行任何重大變更，繼續開心地傳送訊息吧！
Slack 4.46.99
2025 年 9 月 22 日
Slack 4.46.96
2025 年 9 月 10 日
程式異常修正
- 我們清理了程式碼，確保一切順暢運作。現在的 Slack「清潔溜溜」，流暢無阻。
Slack 4.45.69
2025 年 8 月 19 日
Slack 4.45.64
2025 年 7 月 18 日
程式異常修正
- 本週雖然沒有大幅更新，但也不代表就不重要了。不可能每天都有喜事或重大更新，但有我們在的每一天都是好日子。本次的更新內容也很不賴。
Slack 4.45.60
2025 年 7 月 14 日
程式異常修正
- 當你開啟新的一天時，有個小提醒：因為有你，世界更為獨特，而且你也在以意想不到的方式影響著他人。對了，這次我們沒有對應用程式進行任何重大變更，繼續開心地傳送訊息吧！
Slack 4.43.52
2025 年 4 月 17 日
程式異常修正
- 別在意，我們只是在做一些小調整，好讓應用程式保持最佳狀態。敬請期待更多內容。再見！
Slack 4.43.51
2025 年 3 月 31 日
Slack 4.43.49
2025 年 3 月 24 日
程式異常修正
- 就像磨平粗糙部分一樣，我們改進了應用程式的修正程式，以免產生「數位碎片」。你知道真的有「數位碎片」這回事嗎？現在確實是如此，但你完全不必擔心這個問題。
Slack 4.43.43
2025 年 3 月 10 日
程式異常修正
- 我們整理架子又擦窗戶，還戴上白手套摸一摸每個平面，確定打掃得一塵不染。這只不過是為了確保一切井然有序所做的小小日常維護工作，這之後就能大展身手啦！
Slack 4.41.105
2024 年 12 月 9 日
程式異常修正
- 這週沒有任何要宣布的重大修復，但請放心，我們日後肯定會進行更多修復。當然，並不是說出現程式異常是我們的目標。失誤、調整、犯錯和修正都是人生的必經階段，也是成長的代價。無論你現在處於哪個階段，我們都希望你能樂在其中，享受當下。
Slack 4.41.104
2024 年 12 月 2 日
程式異常修正
- 這週也是努力工作的一週，但很難用言語表達出我們有多努力，這就像在河中游泳的鴨子一樣。鴨子在水下用腳蹼奮力划水，但在水面上，卻只看到牠們輕柔而優雅地滑過水面，完全不似水下那般費力。本週的 Slack 就像鴨子一樣。
Slack 4.41.98
2024 年 11 月 21 日
程式異常修正
- 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。
Slack 4.41.97
2024 年 11 月 7 日
程式異常修正
- 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。
Slack 4.41.96
2024 年 10 月 22 日
新消息
- 自 Slack Linux 4.41 版起，Slack 將使用新的程式碼簽署金鑰。請參閱此篇說明中心文章，瞭解簽署驗證相關新指引：https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures
Slack 4.40.133
2024 年 10 月 10 日
敬請期待
- 我們將從 4.41 版開始使用新的程式碼簽署金鑰，以驗證 Linux 版 Slack 的套件簽章。請參閱 https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures 瞭解詳細資料。
Slack 4.40.128
2024 年 9 月 12 日
程式異常修正
- 本週沒什麼重大事項需要報告，實際上也沒什麼小事情要報告。工作仍在進行中，不過更像是在戲劇換場景時那種幕後工作，我們默默地為即將發生的事情做準備。
Slack 4.40.126
2024 年 9 月 5 日
程式異常修正
- 此次版本修正的所有程式異常都不太明顯，難以察覺，或者說過於繁瑣，用文字難以形容。儘管如此，事情都完成了，改善工作也做了，應用程式也稍微變得更好了。
Slack 4.40.120
2024 年 8 月 27 日
程式異常修正
- 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。
Slack 4.39.95
2024 年 7 月 29 日
程式異常修正
- 此次版本修正的所有程式異常都不太明顯，難以察覺，或者說過於繁瑣，用文字難以形容。儘管如此，事情都完成了，改善工作也做了，應用程式也稍微變得更好了。
Slack 4.39.90
2024 年 7 月 8 日
程式異常修正
- 應用程式確實不斷在進步，這是經科學驗證的事實，毋庸置疑。感謝你關注我們的最新動態！
Slack 4.39.88
2024 年 6 月 17 日
程式異常修正
- 我們修復了程式異常、提高了效能並完成了工作，結果還不錯。請以負責任的方式盡情使用 Slack。
Slack 4.38.125
2024 年 5 月 15 日
Slack 4.38.121
2024 年 5 月 9 日
Slack 4.38.115
2024 年 4 月 23 日
新消息
- 向 Slack AI 打聲招呼吧！這套全新的生成式 AI 工具能做的可多了，不但幫助你更聰明地搜尋、即時產生對話摘要，還提供其他許多功能。快前往說明中心，瞭解如何使用 Slack AI：https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI
Slack 4.37.101
2024 年 4 月 8 日
程式異常修正
- 此次並無事項需要報告。雖然你看不到，但其實有許多事項正在暗中進行。我們正努力讓 Slack 變得更好；這次看起來成效並不那麼明顯就是。
Slack 4.37.94
2024 年 3 月 18 日
程式異常修正
- 本週沒什麼重大事項需要報告，實際上也沒什麼小事情要報告。工作仍在進行中，不過更像是在戲劇換場景時那種幕後工作，我們默默地為即將發生的事情做準備。
Slack 4.36.140
2024 年 1 月 29 日
程式異常修正
- 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。
Slack 4.36.138
2024 年 1 月 16 日
程式異常修正
- 此次版本修正的所有程式異常都不太明顯，難以察覺，或者說過於繁瑣，用文字難以形容。儘管如此，事情都完成了，改善工作也做了，應用程式也稍微變得更好了。
Slack 4.36.136
2023 年 12 月 21 日
Slack 4.35.132
2023 年 12 月 21 日
Slack 4.36.134
2023 年 12 月 11 日
程式異常修正
- 此版本並無任何重大消息要宣布，但我們還是感謝您時時關注我們的最新動態！
Slack 4.35.131
2023 年 11 月 30 日
Slack 4.35.130
2023 年 11 月 27 日
新消息
- 我們正在針對更新 Linux 應用程式進行一些改變。如果遇到任何問題，歡迎隨時參閱我們的說明中心文章：https://slack.com/help/articles/360048367814-Update-the-Slack-desktop-app#linux-3。
Slack 4.35.126
2023 年 11 月 6 日
新消息
- 我們正在針對更新 Linux 應用程式進行一些改變。如果遇到任何問題，歡迎隨時參閱我們的說明中心文章：https://slack.com/help/articles/360048367814-Update-the-Slack-desktop-app#linux-3。
Slack 4.35.121
2023 年 10 月 24 日
程式異常修正
- 此次版本修正的所有程式異常都不太明顯，難以察覺，或者說過於繁瑣，用文字難以形容。儘管如此，事情都完成了，改善工作也做了，應用程式也稍微變得更好了。
Slack 4.34.121
2023 年 9 月 28 日
Slack 4.34.120
2023 年 9 月 13 日
Slack 4.34.115
2023 年 9 月 5 日
新消息
- 自 Slack Linux 版 4.34 版本起，將使用新的代碼簽章金鑰。請參閱此篇說明中心文章，瞭解簽章驗證相關新指引：https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures
程式異常修正
- Wayland 上的 Linux 使用者發現，在微型會議中分享螢幕時，一結束分享應用程式就當機。他們調侃道，好心沒好報。我們將努力改正成「程式異常跑不掉」。 請放心繼續分享螢幕。
Slack 4.33.90
2023 年 8 月 14 日
程式異常修正
- 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。
Slack 4.33.84
2023 年 7 月 31 日
敬請期待
- We’ll be using a new code signing key starting from release 4.34 to verify Slack for Linux package signatures. (See https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)
- On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.
Slack 4.33.73
2023 年 6 月 28 日
新消息
- Snap 上的 Slack 使用者：如果有興趣試試我們最新的 Beta 版本，請前往「latest/beta」頻道，即可獲得熱騰騰的桌面版發布內容。
程式異常修正
- 充滿智慧的俏皮話通常能展現一個人的思想深度。然而，對於加上智慧引號的深層連結卻不是這麼一回事，這會導致連結出現問題。標點符號將不再影響深層連結更新的準時性。
- 良好的治理就是要清除一切路障，所以我們重新調整了 GovSlack 的登入流程。現在，當你首次登入政府工作空間時，我們會自動在政府模式中重新啟動應用程式 (而不是將你退回登入頁面)。這體現了使用 Slack 工作的價值！
Slack 4.32.127
2023 年 6 月 12 日
程式異常修正
- 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。
Slack 4.32.122
2023 年 5 月 10 日
程式異常修正
- 在成功連上 VPN 後，部分使用者的 Slack 無法連上網際網路。想當然，這些使用者因此無法在 Slack 中工作。我們已成功修復此問題，你又可以使用 Slack 完成工作，以踏上成功的道路了！
Slack 4.31.155
2023 年 4 月 12 日
新消息
- 各個組織將能夠在推出和持續營運期間管理 Slack 桌面用戶端設定。他們可以使用產業標準工具部署設定，像是 Windows 的群組原則、Mac 的使用者偏好設定檔以及 Linux 的設定檔。詳情請參閱 https://slack.com/help/articles/11906214948755
程式異常修正
- 那些好像來到相親會場，總愛保持神秘感參加會議的人，無疑會喜歡我們最近的程式異常：微型會議邀請不會說明人員來自哪個工作空間或頻道。其他人都覺得這既奇怪又令人困惑，因此我們已修復此問題。
- 現在使用 Ctrl + Shift + F 捷徑會開啟全螢幕模式，讓你可確實仔細檢視畫面 (或者更專注一點)。
Slack 4.29.149
2022 年 11 月 28 日
程式異常修正
- 「這是給螞蟻用的影片播放器嗎？」 內嵌在 Slack 的 YouTube 影片現在可以展開為以全螢幕模式播放，我們聽說畫面比原先至少大 3 倍。
Slack 4.28.182
2022 年 9 月 26 日
Slack 4.28.171
2022 年 8 月 31 日
新消息
- 自 9 月 1 日起，我們將停止支援部分舊版作業系統和舊版 Slack。請造訪說明中心取得所有詳細資料：https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack。
- 自 Slack Linux 版 4.28 版本起，將使用新的代碼簽章金鑰。請參閱此篇說明中心文章，瞭解簽章驗證相關新指引：https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures
程式異常修正
- 如果邊嘗試透過第三方應用程式擷取螢幕畫面，邊在 Slack 中分享螢幕畫面，可能會導致第三方應用程式停止運作。我們很想告訴你說，發生此問題是因為「擷取」與「分享」是相對立的兩個概念，但「事實上這只是程式異常」所引起。
Slack 4.27.156
2022 年 7 月 5 日
程式異常修正
- 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。
Slack 4.27.154
2022 年 6 月 27 日
新消息
- 你可能已注意到，相較於之前的版本，此版本的字串結尾有一個更大的新數字。日後，雖然你仍會看到依 <MAJOR.MINOR.BUILD> 順序排列的數字，但「Build」部分的數字現在將對應 Slack 端的特定建構作業，而不是小的序號。摘要：數字多一點，也讓所有版本分類更清楚一點。
- 我們已將最常見的 Apple 和 Microsoft 檔案副檔名新增至已核准的清單中，因此在每次開啟 Word 文件或 Keynote 簡報時，系統就不會要求你確認檔案是否已核准。你確定要少進行一次核准嗎？是/否
敬請期待
- 從 4.28 版本開始，我們將使用全新代碼簽署金鑰驗證 Linux 版 Slack 的套件簽章。(詳情請參閱 https://slack.com/intl/zh-tw/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)
Slack 4.26.1
2022 年 5 月 16 日
程式異常修正
- 如果嘗試重新下載已在「下載」資料夾中的檔案，應用程式就會假裝再次下載，但實際上並不會產生新檔案。這類重複情況絕不是方案的一部分，很抱歉出現這項錯誤。
Slack 4.25.1
2022 年 4 月 4 日
程式異常修正
- 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。
Slack 4.25.0
2022 年 4 月 4 日
新消息
- 即日起，當 Slack 中的連結提示開啟另一個程式時，你會看到確認彈出式視窗。如果因為享受生活中帶有一些危險刺激的感覺，而不想每次都看到這些視窗，只要勾選「一律開啟此類型檔案」方塊即可。
程式異常修正
- 我們發現在特定情況 (星星排成一直線，氣壓正好適合，對著鏡子說 3 次「Slackbot」) 下，Active Directory 使用者的家目錄結尾就會是反斜線，而這讓應用程式無法啟動。無論這是怎麼發生的，所有的斜線在派對上仍受到歡迎，因此 Slack 現在可以如常執行。
Slack 4.24.1
2022 年 3 月 17 日
新消息
- 我們已更新 Snap 套件以實行嚴格的限制，從而使用額外的安全沙盒同時縮短載入時間。這就是我們所謂的 Win/Win (或 Linux/Linux)。
程式異常修正
- 在 Fedora 上使用已安裝 Snap 的用戶端的使用者發現，檔案上傳對話方塊中不含任何字型，因而出現大量空白方塊，讓整個畫面像有史以來最具挑戰性的 Wordle 遊戲。今日解決方案：已修復
Slack 4.24.0
2022 年 3 月 14 日
程式異常修正
- 你或許會想要瞭解自己安裝了哪個版本的應用程式。也許我們給你一個選項，讓你可以將版本號碼複製至剪貼簿，但「複製」按鈕很可能完全不起作用。可以說我們已修復此問題。
Slack 4.23.0
2021 年 12 月 13 日
程式異常修正
- 如果你有移動應用程式資料目錄和使用符號連結，那麼可能已注意到 Slack 在初始啟動後便無法再開啟。不過，現在不會再出現這種情況了。你可以看到我們已修復此問題。
- 部分外部網址偶爾會在 Slack 應用程式視窗中啟動，但現在網址會在預設網頁瀏覽器中載入 (這才是正確的啟動方式)。Slack 無法以小型網頁畫面開啟，雖然這對使用者來說不是件壞事。
敬請期待
- 自 4.24.0 版本起，Snap 套件的使用者安裝說明將有所變更。請密切注意相關異動。
Slack 4.22.0
2021 年 11 月 16 日
新消息
- 自 Slack Linux 版 4.22.0 版本起，將使用新的代碼簽章金鑰。請參閱此篇說明中心文章，瞭解簽章驗證相關新指引 (https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)。
Slack 4.21.1
2021 年 11 月 4 日
敬請期待
- 驗證 Linux 版套件簽章的新方式：我們即將採用新的代碼簽署金鑰，以驗證 Slack Linux 版套件簽章。(詳情請參閱 https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)
Slack 4.20.0
2021 年 9 月 29 日
新消息
- 我們現已提供選項，供開啟 SSH、FTP、SFTP 或 SMB 連結時，只允許日後所有來自同一網域 (而非整個網路世界) 的網址。這樣對我們更安全，也讓你更放心。
程式異常修正
- 我們已修復在特定 Linux 用戶端上發生的當機問題，研究顯示，如果 Slack 不會偶然無預警停工，其效能更佳。
- 特定應用程式版本無法在閒置 10 分鐘後將上線狀態正確改成「離開」。儘管此問題已修復，我們還是想提醒你，可以使用「自訂狀態」讓團隊成員更清楚你的狀態，而不只是簡單的「上線」或「離開」。例如：遛狗、休完假回到工作崗位的工作交接、心情放鬆小歇，或是發精彩推文給 Slack 社群媒體團隊。
Slack 4.19.2
2021 年 8 月 23 日
Slack 4.18.0
2021 年 7 月 27 日
程式異常修正
- 特定選單在應用程式內切換語言時，不會出現正確的翻譯。你知道大家都是這麼說功能表的，讀得懂的功能表才是最實用的功能表。
Slack 4.17.0
2021 年 6 月 16 日
新消息
- 越大越好，甚至，越近越清晰。現在我們支援高達 200% 的額外放大功能，有助於舒緩你珍貴雙眼的緊繃感。
Slack 4.16.0
2021 年 5 月 11 日
程式異常修正
- 影像和通知有時會分享真實狀況……不合理。我們已讓雙方交談，他們也已同意共同保管畫面的該區段。
Slack 4.15.0
2021 年 4 月 23 日
Slack 4.14.0
2021 年 3 月 17 日
程式異常修正
- 我們改善了離線或是遇到載入問題之後重新啟動的體驗。
- 有時候就是會遇到不得不登出一下的狀況。如果你登出了所有的工作空間，重新登入時應該要簡單一點。
Slack 4.13.0
2021 年 2 月 17 日
程式異常修正
- 當你移動或重新調整 Slack 的大小，我們會認為你是想要試著移動或重新調整 Slack 的大小，所以在這種情況下經常發生的當機問題，想必讓人很頭痛。我們已經解決了這個問題。現在可以正常調整畫面大小了！
- 我們解決了幾項協助工具問題。讓 Slack 使用起來更容易的這件事，就像永無止境的旅程，我們很感謝你一路的陪伴！
Slack 4.12.2
2021 年 1 月 8 日
程式異常修正
- 我們已調整了一些難以察覺或難以解釋的內容。我們期望下次能夠回報你更有趣的標準版本類型。
Slack 4.12.1
2021 年 1 月 7 日
程式異常修正
- 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。