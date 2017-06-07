Slack für Linux (Beta) – Versionshinweise

Slack 4.47.69

11. Dezember 2025

Fehlerbehebung:

  • Lass dich nicht von uns stören – wir nehmen nur ein paar kleine Anpassungen vor, um die App in Schuss zu halten. Bald folgt noch mehr … Bis bald!

Slack 4.46.104

21. Oktober 2025

Fehlerbehebung:

  • Alle Fehler, die in dieser Version behoben wurden, waren zu klein, als dass das Auge sie hätte sehen können, oder zu knifflig, als dass menschliche Worte sie beschreiben könnten. Dennoch haben wir hart gearbeitet, an ein paar Dingen herumgetüftelt und die App auf raffinierte Weise verbessert.

Demnächst erhältlich

  • Ab der Version 4.47 wird ein neuer Code-Anmeldungsschlüssel verwendet, um die Paketsignaturen von Slack für Linux zu überprüfen. (Siehe https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)

Slack 4.46.101

6. Oktober 2025

Fehlerbehebung:

  • Eine kleine Erinnerung für den Alltag: Die Welt ist noch einzigartiger, weil du ein Teil von ihr bist, und du nimmst auf eine Art und Weise Einfluss auf andere , die dir gar nicht bewusst ist. Oh, und diesmal gibt es keine großen Änderungen an der App. Viel Spaß beim Nachrichtenschreiben!

Slack 4.46.99

22. September 2025

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.46.96

10. September 2025

Fehlerbehebung:

  • Wir haben den Code bereinigt, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft. Slack – jetzt in neuem streifenfreiem Glanz.

Slack 4.45.69

19. August 2025

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.45.64

18. Juli 2025

Fehlerbehebung:

  • Diese Woche gibt es kein großes Update. Das heißt aber nicht, dass das Update unwichtig ist. Nicht alle Tage (oder Updates) bringen große Veränderungen mit sich, aber der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Daher ist dieses kleine Update eine gute Sache.

Slack 4.45.60

14. Juli 2025

Fehlerbehebung:

  • Eine kleine Erinnerung für den Alltag: Die Welt ist noch einzigartiger, weil du ein Teil von ihr bist, und du nimmst auf eine Art und Weise Einfluss auf andere , die dir gar nicht bewusst ist. Oh, und diesmal gibt es keine großen Änderungen an der App. Viel Spaß beim Nachrichtenschreiben!

Slack 4.43.52

17. April 2025

Fehlerbehebung:

  • Lass dich nicht von uns stören – wir nehmen nur ein paar kleine Anpassungen vor, um die App in Schuss zu halten. Bald folgt noch mehr … Bis bald!

Slack 4.43.51

31. März 2025

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.43.49

24. März 2025

Fehlerbehebung:

  • Wir haben ein paar holprige Stellen in der App abgeschliffen, damit du dir keine digitalen Splitter holst. Schon mal von „digitalen Splittern“ gehört? Tja, jetzt kennst du sie, aber du brauchst dir keine Gedanken darüber zu machen.

Slack 4.43.43

10. März 2025

Fehlerbehebung:

  • Wir haben die Regale aufgeräumt, die Fenster geputzt und jede Oberfläche sorgfältig kontrolliert. Nur eine kleine Routinewartung, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei in Ordnung ist. Volle Kraft voraus!

Slack 4.41.105

9. Dezember 2024

Fehlerbehebung:

  • Diese Woche gibt es keine großen Fehlerbehebungen, aber das wird sicher nicht so bleiben. Natürlich ist es nicht unser Ziel, Fehler einzubauen. Aber Irrtümer, Änderungen, Fehler und Korrekturen gehören zum Lauf der Dinge und sind ein Preis für Wachstum. Wir hoffen, dass du den Weg dorthin genießt, wo auch immer du gerade bist.

Slack 4.41.104

2. Dezember 2024

Fehlerbehebung:

  • In dieser Woche wird hart gearbeitet, aber was wir genau machen, lässt sich schwer in Worte fassen. Es ist wie bei einer Ente, die auf einem Teich schwimmt. Unter Wasser paddelt die Ente wie wild, aber oben ist nur das sanfte Gleiten des Tiers auf dem Wasser zu sehen. Diese Woche ist Slack die Ente.

Slack 4.41.98

21. November 2024

Fehlerbehebung:

  • Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 4.41.97

7. November 2024

Fehlerbehebung:

  • Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 4.41.96

22. Oktober 2024

Was gibt's Neues

  • Ab Slack für Linux Version 4.41 wird ein neuer Codesignaturschlüssel verwendet. In unserem Support-Center findest du die neuen Anweisungen zur Signaturenprüfung: https://slack.com/intl/de-de/help/articles/115004809166-Paketsignaturen-von-Slack-f%C3%BCr-Linux--Beta--best%C3%A4tigen

Slack 4.40.133

10. Oktober 2024

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Demnächst erhältlich

  • Ab Version 4.41 verwenden wir einen neuen Codesignierungsschlüssel, um die Signaturen von Slack für Linux-Pakete zu überprüfen. Weitere Details hierzu findest du unter https://slack.com/intl/de-de/help/articles/115004809166-Paketsignaturen-von-Slack-f%C3%BCr-Linux--Beta--best%C3%A4tigen.

Slack 4.40.128

12. September 2024

Fehlerbehebung:

  • Diese Woche gibt’s nichts Großes zu berichten. Und auch nichts Kleines. Arbeiten tun wir trotzdem – Gerade ist es einfach die Art von Arbeit, die bei einem Theaterstück zwischen zwei Szenen hinter den Kulissen abläuft. Wir sind dabei, leise die Bühne herzurichten für das, was kommt.

Slack 4.40.126

5. September 2024

Fehlerbehebung:

  • Alle Fehler, die in dieser Version behoben wurden, waren zu klein, als dass das Auge sie hätte sehen können, oder zu knifflig, als dass menschliche Worte sie beschreiben könnten. Dennoch haben wir hart gearbeitet, an ein paar Dingen herumgetüftelt und die App auf raffinierte Weise verbessert.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.40.120

27. August 2024

Fehlerbehebung:

  • Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 4.39.95

29. Juli 2024

Fehlerbehebung:

  • Alle Fehler, die in dieser Version behoben wurden, waren zu klein, als dass das Auge sie hätte sehen können, oder zu knifflig, als dass menschliche Worte sie beschreiben könnten. Dennoch haben wir hart gearbeitet, an ein paar Dingen herumgetüftelt und die App auf raffinierte Weise verbessert.

Slack 4.39.90

8. Juli 2024

Fehlerbehebung:

  • Die App ist heute objektiv besser als gestern. Das ist eine wissenschaftlich nachprüfbare Tatsache, die nicht in Frage gestellt oder untergraben werden kann. Wir freuen uns, dass du auf dem Laufenden bleibst!

Slack 4.39.88

17. Juni 2024

Fehlerbehebung:

  • Fehler wurden beseitigt, die Leistung wurde verbessert, es wurde gearbeitet und das Ergebnis war gut. Viel Spaß in Slack!

Slack 4.38.125

15. Mai 2024

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.38.121

9. Mai 2024

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.38.115

23. April 2024

Was gibt's Neues

  • Vorhang auf für Slack AI! Mit unserem nagelneuen Set generativer KI-Tools kannst du intelligenter suchen, Unterhaltungen sofort zusammenfassen und vieles mehr. Im Support-Center erfährst du, wie du Slack AI für dich arbeiten lassen kannst: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 4.37.101

8. April 2024

Fehlerbehebung:

  • Es gibt diesmal nichts zu berichten. Nun ja, nichts, was direkt ins Auge fällt, aber im Hintergrund tut sich schon einiges. Wir arbeiten intensiv daran, Slack weiter zu verbessern. Diesmal fällt es nur nicht so auf.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.37.94

18. März 2024

Fehlerbehebung:

  • Diese Woche gibt’s nichts Großes zu berichten. Und auch nichts Kleines. Arbeiten tun wir trotzdem – Gerade ist es einfach die Art von Arbeit, die bei einem Theaterstück zwischen zwei Szenen hinter den Kulissen abläuft. Wir sind dabei, leise die Bühne herzurichten für das, was kommt.

Slack 4.36.140

29. Januar 2024

Fehlerbehebung:

  • Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 4.36.138

16. Januar 2024

Fehlerbehebung:

  • Alle Fehler, die in dieser Version behoben wurden, waren zu klein, als dass das Auge sie hätte sehen können, oder zu knifflig, als dass menschliche Worte sie beschreiben könnten. Dennoch haben wir hart gearbeitet, an ein paar Dingen herumgetüftelt und die App auf raffinierte Weise verbessert.

Slack 4.36.136

21. Dezember 2023

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.35.132

21. Dezember 2023

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.36.134

11. Dezember 2023

Fehlerbehebung:

  • Es gibt für diese Version nichts Besonderes zu erwähnen, aber wir danken dir, dass du dich trotzdem auf dem Laufenden hältst.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.35.131

30. November 2023

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.35.130

27. November 2023

Was gibt's Neues

  • Es stehen Veränderungen vor der Tür, und zwar beim Update der Linux-App. Falls du dabei irgendwelche Probleme hast, hilft dir unser Support-Center-Artikel: https://slack.com/intl/de-de/help/articles/360048367814-Die-Desktop-App-von-Slack-aktualisieren#linux-3.

Slack 4.35.126

6. November 2023

Was gibt's Neues

  • Es stehen Veränderungen vor der Tür, und zwar beim Update der Linux-App. Falls du dabei irgendwelche Probleme hast, hilft dir unser Support-Center-Artikel: https://slack.com/intl/de-de/help/articles/360048367814-Die-Desktop-App-von-Slack-aktualisieren#linux-3.

Slack 4.35.121

24. Oktober 2023

Fehlerbehebung:

  • Alle Fehler, die in dieser Version behoben wurden, waren zu klein, als dass das Auge sie hätte sehen können, oder zu knifflig, als dass menschliche Worte sie beschreiben könnten. Dennoch haben wir hart gearbeitet, an ein paar Dingen herumgetüftelt und die App auf raffinierte Weise verbessert.

Slack 4.34.121

28. September 2023

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.34.120

13. September 2023

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.34.115

5. September 2023

Was gibt's Neues

  • Ab der Slack für Linux Version 4.34 wird ein neuer Code-Signierschlüssel verwendet. In unserem Support-Center findest du die neuen Anweisungen zur Signaturenprüfung: https://slack.com/intl/de-de/help/articles/115004809166-Paketsignaturen-von-Slack-f%C3%BCr-Linux--Beta--best%C3%A4tigen

Fehlerbehebung:

  • Linux-Benutzer:innen mit Wayland haben festgestellt, dass die Bildschirmfreigabe in Huddles die App zum Absturz bringt, sobald die Freigabe beendet wird. Sharing is caring! Daher haben wir diesen Fehler schnellstens behoben. Teile ab jetzt wieder nach Herzenslust.

Slack 4.33.90

14. August 2023

Fehlerbehebung:

  • Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 4.33.84

31. Juli 2023

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Demnächst erhältlich

  • We’ll be using a new code signing key starting from release 4.34 to verify Slack for Linux package signatures. (See https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)
  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

28. Juni 2023

Was gibt's Neues

  • Slack-Benutzer:innen bei Snap: Wenn ihr unsere neuesten Beta-Builds ausprobieren möchtet, findet ihr im Channel „latest/beta“ (aktuell/beta) ein paar brandheiße Desktop-Versionen.

Fehlerbehebung:

  • Anführungsstriche haben sich für Deep Links als problematisch erwiesen. Satzzeichen haben ab sofort aber keinen Einfluss mehr auf die Stimmigkeit deiner Deep-Link-Updates.
  • Bei guter Governance geht es darum, Hindernisse zu beseitigen. Aus diesem Grund haben wir den Anmeldevorgang für GovSlack umgestaltet. Wenn du dich jetzt zum ersten Mal bei einem Government-Workspace anmeldest, starten wir die App automatisch im Gov-Modus neu (anstatt dich zurück zur Anmeldeseite zu leiten). Frohes Schaffen!

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.32.127

12. Juni 2023

Fehlerbehebung:

  • Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 4.32.122

10. Mai 2023

Fehlerbehebung:

  • Bei einigen Benutzer:innen führte eine erfolgreiche VPN-Verbindung dazu, dass Slack nicht mehr mit dem Internet verbunden werden konnte, was die Arbeit in Slack natürlich unmöglich machte. Mit der erfolgreichen Behebung dieses Problems haben wir dir wieder einmal den Weg zum Erfolg geebnet.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.31.155

12. April 2023

Was gibt's Neues

  • Organisationen können die Einstellungen des Slack-Desktop-Clients während der Einführung und im laufenden Betrieb verwalten. Konfigurationen können mit branchenüblichen Tools bereitgestellt werden: Gruppenrichtlinien unter Windows, Konfigurationsprofile auf Mac und mit Konfigurationsdateien unter Linux. Siehe https://slack.com/help/articles/11906214948755

Fehlerbehebung:

  • Wer Meetings am liebsten mag, wenn sie wie ein Blind Date ein wenig geheimnisumwoben sind, hatte bestimmt Freude an dem Fehler, der neulich bei uns aufgetreten ist. Durch diesen haben Huddle-Einladungen nicht preisgegeben, aus welchem Workspace oder Channel sie kommen. Die meisten von euch fanden das vermutlich eher seltsam und verwirrend, also haben wir den Fehler behoben.
  • Mit dem Tastenkürzel Strg + Umschalttaste + F wechselst du jetzt in den Vollbildmodus, sodass du wirklich was von der Ansicht hast (oder dich einfach etwas mehr konzentrieren kannst).

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.29.149

28. November 2022

Fehlerbehebung:

  • Behoben: Vielleicht hast du dir beim Aufrufen von YouTube-Links zuletzt folgende Frage gestellt: „Was soll das sein – ein Videoplayer für Ameisen?“ In Slack eingebettete YouTube-Videos können jetzt aber erweitert und im Vollbildmodus abgespielt werden. Und der ist allen Gerüchten zufolge mindestens dreimal so groß.

Slack 4.28.182

26. September 2022

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.28.171

31. August 2022

Was gibt's Neues

  • Am 1. September stellen wir den Support für einige ältere Betriebssysteme und veraltete Versionen von Slack ein. Bitte besuche für weitere Details unser Support-Center: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.
  • Ab der Slack für Linux Version 4.28 wird ein neuer Code-Signierschlüssel verwendet. In unserem Support-Center findest du die neuen Anweisungen zur Signaturenprüfung: https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures

Fehlerbehebung:

  • Der Versuch, deinen Bildschirm mit einer Drittanbieter-App zu erfassen und ihn gleichzeitig in Slack freizugeben, hat möglicherweise zum Absturz der Nicht-Slack-App geführt. Da unser Motto "Sharing is caring" ist, haben wir den Fehler so schnell es geht behoben.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.27.156

5. Juli 2022

Fehlerbehebung:

  • Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 4.27.154

27. Juni 2022

Was gibt's Neues

  • Vielleicht hast du bemerkt, dass mit dieser Version eine neue, größere Zahl am Ende der Versionsbezeichnung steht. In Zukunft werden die Nummern zwar immer noch in einer <MAJOR.MINOR.BUILD>-Reihenfolge angezeigt, aber die „Build“-Nummern entsprechen jetzt nicht mehr einer kleinen fortlaufenden Nummer, sondern bestimmten Builds auf unserer Seite. Zusammengefasst: Für dich sind es nur ein paar Zahlen mehr, aber für andere ist es so viel mehr... Genauigkeit.
  • Wir haben die gebräuchlichsten Apple- und Microsoft-Dateierweiterungen in die Liste der genehmigten Dateierweiterungen aufgenommen, damit du nicht jedes Mal, wenn du ein Word-Dokument oder eine Keynote-Präsentation öffnest, zur Bestätigung aufgefordert wirst. Bist du sicher, dass du eine Genehmigung weniger möchtest? JA/NEIN

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Demnächst erhältlich

  • Ab der Version 4.28 wird ein neuer Code-Anmeldungsschlüssel verwendet, um die Paketsignaturen von Slack für Linux zu überprüfen. (Siehe https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)

Slack 4.26.1

16. Mai 2022

Fehlerbehebung:

  • Wenn du versucht hast, eine Datei erneut herunterzuladen, die sich bereits in deinem Downloads-Ordner befand, hat die App nur so getan, als würde sie die Datei erneut herunterladen, ohne das auch tatsächlich zu tun. Diese dubiose Verdoppelung lag nie in unserer Absicht und wir möchten uns vielmals dafür entschuldigen.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.25.1

4. April 2022

Fehlerbehebung:

  • Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 4.25.0

4. April 2022

Was gibt's Neues

  • Ab heute wird dir ein Bestätigungs-Pop-up angezeigt, wenn du über einen Link in Slack aufgefordert wirst, ein anderes Programm zu öffnen. Wenn du dieses Bestätigungs-Pop-up nicht jedes Mal sehen möchtest, weil du gerne am Limit lebst, aktiviere einfach das Kontrollkästchen „Dateien dieses Typs immer öffnen“.

Fehlerbehebung:

  • Wir haben festgestellt, dass Benutzerinnen und Benutzer von Active Directory unter ganz bestimmten Umständen (wenn die Sterne günstig stehen, der Luftdruck genau richtig ist, sie in den Spiegel schauen und dreimal „Slackbot“ sagen) einen umgekehrten Schrägstrich (oder auch „Backslash“) in ihrem Home-Verzeichnis haben, der das Starten der App verhindert. Wie auch immer das passiert ist: Bei uns sind nicht nur schräge Vögel, sondern auch schräge Striche willkommen. Deshalb funktioniert Slack jetzt wieder wie erwartet.

Slack 4.24.1

17. März 2022

Was gibt's Neues

  • Wir haben unser Snap-Paket aktualisiert und verwenden nun strikte Isolierung für zusätzliches Sicherheits-Sandboxing und schnellere Ladezeiten. Das nennen wir eine Win-win-Situation (oder eine Linux-Linux-Situation).

Fehlerbehebung:

  • Diejenigen, die den auf Fedora installierten Snap-Client verwendet haben, haben bemerkt, dass der Datei-Upload-Dialog keinerlei Schriftarten enthalten hat, was zu einer Menge leerer Kästchen führte, wie beim schwierigsten Wordle-Spiel aller Zeiten. Die heutige Lösung: FEHLER BEHOBEN

Slack 4.24.0

14. März 2022

Fehlerbehebung:

  • Vielleicht möchtest du wissen, welche Version der App du installiert hast. Vielleicht haben wir dir sogar die Option gegeben, die Versionsnummer in deine Zwischenablage zu kopieren. Und ganz vielleicht hat der Button „Kopieren“ nicht funktioniert. Ganz bestimmt haben wir den Fehler jetzt behoben.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.23.0

13. Dezember 2021

Fehlerbehebung:

  • Wenn du dein App-Datenverzeichnis verschoben hast und einen Symlink benutzt hast, hast du vielleicht bemerkt, dass Slack sich nach dem ersten Start nicht mehr öffnen lässt. Das passiert jetzt nicht mehr. Wir haben das Problem nämlich behoben.
  • Einige externe URLs wurden manchmal innerhalb des Slack-App-Fensters gestartet, werden aber jetzt wie gewohnt in deinem Standard-Webbrowser geladen. Lieber ganz im Bilde als nur halb!

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Demnächst erhältlich

  • Ab der Version 4.24.0 werden die Installationsanweisungen für Benutzerinnen und Benutzer von Snap-Paketen geändert. Halte die Augen offen.

Slack 4.22.0

16. November 2021

Was gibt's Neues

  • Ab der Slack für Linux-Version 4.22.0 wird ein neuer Code-Signierschlüssel verwendet. Bitte lies dir diesen Support-Center-Artikel für neue Anweisungen zur Signaturenprüfung durch (https://slack.com/intl/de-de/help/articles/115004809166-Paketsignaturen-von-Slack-f%C3%BCr-Linux--Beta--best%C3%A4tigen).

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.21.1

4. November 2021

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Demnächst erhältlich

  • Neue Methode zur Verifizierung von Paketsignaturen für Linux ‒ In Kürze verwenden wir einen neuen Code für den Signaturschlüssel, um Paketsignaturen von Slack für Linux zu bestätigen. (Siehe https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)

Slack 4.20.0

29. September 2021

Was gibt's Neues

  • Beim Öffnen von SSH-, FTP-, SFTP- oder SMB-Links wird jetzt die Option angezeigt, alle zukünftigen URLs nur von derselben Domäne statt weltweit zuzulassen. Ein bisschen mehr Sicherheit für uns, ein bisschen mehr Seelenfrieden für dich.

Fehlerbehebung:

  • Wir haben einen Absturz behoben, der auf bestimmten Linux-Clients aufgetreten ist, da Studien gezeigt haben, dass Slack besser funktioniert, wenn es nicht sporadisch ohne Vorwarnung einfach die Schotten dicht macht.
  • Bei einigen Versionen der App wurde die Verfügbarkeit nach zehn Minuten Inaktivität nicht korrekt auf „Abwesend“ geändert. Dieses Problem wurde zwar behoben, aber wir möchten dich daran erinnern, dass du deinen benutzerdefinierten Status verwenden kannst, um deinen Teammitgliedern mitzuteilen, wo du dich gerade aufhältst, und nicht nur, dass du „aktiv“ oder „abwesend“ bist. Beispiele dafür sind: Gassi gehen mit dem Hund, nach dem Urlaub auf den neuesten Stand bringen, eine mentale Pause einlegen oder dem Social-Media-Team von Slack nette Dinge tweeten.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.19.2

23. August 2021

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält umfangreiche Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird dringend empfohlen.

Slack 4.18.0

27. Juli 2021

Fehlerbehebung:

  • Bestimmte Menüs wurden beim Wechseln der Sprache in der App nicht richtig übersetzt. Du weißt schon, was man über Menüs sagt – sie sind am hilfreichsten, wenn man sie auch lesen kann. Das geht jetzt.

Slack 4.17.0

16. Juni 2021

Was gibt's Neues

  • Je größer, desto besser oder passender ausgedrückt: je näher, desto besser sichtbar. Wir unterstützen jetzt zusätzliche Zoomstufen bis zu 200 %, um deine kostbaren Augen so gut es geht zu schonen.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.16.0

11. Mai 2021

Fehlerbehebung:

  • Bilder und Benachrichtigungen haben sich manchmal auf sehr unschöne Weise um den Platz im Rampenlicht gestritten. Wir haben den beiden Streithähnen mal eine Standpauke gehalten und sie sind bereit, sich den Platz ab jetzt friedlich zu teilen.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 4.15.0

23. April 2021

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.14.0

17. März 2021

Fehlerbehebung:

  • Wir haben den Neustart verbessert, der dir bevorsteht, wenn du offline gegangen bist oder Probleme beim Laden hast.
  • Wir müssen uns alle ab und an mal abmelden und tief durchatmen, um dann erfrischt und beseelt wieder an die Arbeit zu gehen. Wenn du dich aus diesem, jenem oder einem ganz anderen Grund also bei all deinen Workspaces abgemeldet hast, kannst du dich jetzt einfacher wieder anmelden.

Sicherheitsleitlinien

  • Diese Version enthält kleine Sicherheitsverbesserungen. Ein Update ist sinnvoll.

Slack 4.13.0

17. Februar 2021

Fehlerbehebung:

  • Wenn du Slack verschiebst oder die Größe des Fensters änderst, gehen wir davon aus, dass du tatsächlich die Größe ändern oder das Fenster verschieben willst. Dass es dabei immer wieder zu Abstürzen gekommen ist, ist da wohl eher kontraproduktiv. Wir haben das Problem behoben. Ein Hoch auf die richtige Fenstergröße!
  • Wir haben einige Probleme hinsichtlich der Barrierefreiheit behoben. Die Barrierefreiheit in Slack zu verbessern, erfordert kontinuierliche Arbeit, und wir sind sehr dankbar, dass du uns dabei unterstützt!

Slack 4.12.2

8. Januar 2021

Fehlerbehebung:

  • Wir haben ein paar klitzekleine Kleinigkeiten verbessert, die entweder zu winzig sind, um sie zu bemerken oder zu kompliziert, um sie zu erklären. Wir kehren das nächste Mal wieder zu deinen regulären, interessanteren Arten von Versionshinweisen zurück (zumindest hoffen wir das).

Slack 4.12.1

7. Januar 2021

Fehlerbehebung:

  • Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 4.12.0

14. Dezember 2020

Was gibt's Neues

  • È pronto! Jetzt wird auch Italienisch unterstützt!

Fehlerbehebung:

  • So wie sich eine Tänzerin anmutig von einem kleinen Sturz erholt, so sollte auch unsere App jetzt elegant neu laden, wenn Netzwerkausfälle sie zu Fall bringen.

Slack 4.11.3

25. November 2020

Fehlerbehebung:

  • Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 4.11.1

11. November 2020

Fehlerbehebung:

  • Wir haben ein paar klitzekleine Kleinigkeiten verbessert, die entweder zu winzig sind, um sie zu bemerken oder zu kompliziert, um sie zu erklären. Wir kehren das nächste Mal wieder zu deinen regulären, interessanteren Arten von Versionshinweisen zurück (zumindest hoffen wir das).

Slack 4.11.0

9. November 2020

Fehlerbehebung:

  • Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 4.10.3

15. Oktober 2020

Fehlerbehebung:

  • Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 4.10.0

8. Oktober 2020

Fehlerbehebung:

  • Wir haben einige Probleme behoben, die das Anpassen der Fenstergröße von Slack erschwerten. Dabei wollen wir doch niemals irgendwelche Schwierigkeiten machen.
  • Der schnelle Wechsel zwischen Workspaces verursachte Probleme. Doch der Wechsel zwischen verschiedenen Workspaces sollte eigentlich nur Chancen bieten, also haben wir auch das behoben.
  • Außerdem gab es ein paar kleinere Bugs, die zu Abstürzen führten, wie es Bugs nun einmal tun. Diese haben wir behoben, genauso wie wir auch mit zukünftigen Bugs verfahren werden.

Slack 4.9.1

17. September 2020

Fehlerbehebung:

  • Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 4.8.0

20. Juli 2020

Fehlerbehebung:

  • In ganz seltenen Fällen lässt sich Slack schon mal nicht starten. Wir könnten zwar alle ab und an mal eine Kaffeepause gebrauche, aber noch besser ist natürlich eine Anwendung, die reibungslos läuft. Also haben wir das Problem behoben.
  • Der Bildschirm, den du bei Verbindungsproblemen siehst, ist jetzt noch nützlicher. Und sieht besser aus. Hallöchen!
  • Unser Benachrichtigungssystem hat zuvor einige Starallüren zutage gelegt. Wir haben es wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, daher sollte jetzt alles wieder reibungslos laufen.

Slack 4.7.0

3. Juli 2020

Was gibt's Neues

  • Heureka! Es gibt eine neue Einstellung, mit der du einen Speicherort pro Download statt eines zentralen Ordners für alle Downloads wählen kannst. Alle besonders Wählerischen freut es.
  • Wir haben den Betrieb der Apps im Backend optimiert, um die Leistungsfähigkeit zu steigern und die Anzahl an Fehlern zu reduzieren.
  • Unsere Rechtschreibprüfung wurde durch ein neueres Modell ersetzt, das nicht nur schneller und schlanker, sondern vor allem auch in der Lage ist, Tippfehler in mehreren Sprachen gleichzeitig zu verbessern – richtig gelesen – das ist kein Tippfehler! Öffne einfach die Einstellungen unter „Sprache & Region“, um deine Sprachen auszuwählen. Übrigens – an alle da draußen, die von dieser Funktion Gebrauch machen: Hut ab!. Wir freuen uns schon, wenn wir eine einzige Sprache halbwegs korrekt schreiben können.

Fehlerbehebung:

  • Nach dem Wiederherstellen des App-Fensters kam es vor, dass einige Teile des Fensters ihre „Klickfreudigkeit“ verloren hatten. Nach einem kleinen Motivationstraining haben besagte Teile ihre „Klickfreudigkeit“ jetzt wiedererlangt. Du kannst also wieder fröhlich drauflos klicken. Klick klick klick.
  • Falls du irgendwann einmal versucht hast, dir deinen Arbeitstag mit etwas Musik auf Spotify zu versüßen und es mit der Wiedergabetaste deiner Tastatur starten wolltest, hat diese möglicherweise nicht reagiert, während Slack im Vordergrund aktiv war. Das lag allerdings nicht daran, dass deine Tastatur insgeheim deine Musikauswahl sabotieren wollte, sondern an den nervigen Hardware-Medientasten. Wir haben ihnen eine Runde ins Gewissen geredet und in dieser neuen Version löst sich das Problem in Wohlgefallen auf.
  • Die App dürfte deine CPU nicht mehr so stark in die Mangel nehmen, wenn du dir bestimmte Netzwerkfehlerseiten zu Gemüte führst.
  • Wenn ein Download abgeschlossen ist, wird jetzt anstelle einer umständlichen Systembenachrichtigung ein charmanter Hinweis in der App angezeigt.

Slack 4.4.3

18. Mai 2020

Fehlerbehebung:

  • Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 4.4.2

31. März 2020

Fehlerbehebung:

  • Wir bemühen uns kontinuierlich um Leistungsverbesserungen – diese Version korrigiert ein zuvor defektes Leistungsdiagnose-Tool. Du wirst keinen Unterschied bemerken, aber uns wird die Verbesserung von Slack dadurch erleichtert.

Slack 4.4.0

4. Februar 2020

Fehlerbehebung:

  • Jetzt funktioniert's: Wenn du weit hinein- oder herausgezoomt und dann das „Über Slack“-Fenster geöffnet hast, wurde auch das „Über Slack“-Fenster hinein- oder herausgezoomt.

Slack 4.3.2

30. Januar 2020

Was gibt's Neues

  • Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Fehlerbehebung:

  • Slack ist manchmal appgestürzt, wenn Benutzer das Kontextmenü mit einem rechten Mausklick aufgerufen haben. Wenn man das im Zusammenhang betrachtet, war das nicht sehr hilfreich. Deshalb haben wir diesem Spuk ein Ende bereitet.
  • Wenn Benutzer Slack maximiert haben, hat die App ein ganz klein wenig störend geflimmert. Damit ist jetzt Schluss, denn Slack ist ja schließlich kein Flimmerkasten.
  • Gelegentlich hat ein Neustart zu Verbindungsproblemen mit Slack geführt … nun bist du blitzschnell wieder online und kannst ruckzuck mit deiner Arbeit weitermachen.

Slack 4.2.0

5. Dezember 2019

Was gibt's Neues

  • Unsere neueste, schnellste, leistungsstärkste, glänzendste, umfangreichste und eindrucksvollste Version von Slack ist jetzt vollständig eingeführt – und du verwendest sie gerade. Genial.
  • Du möchtest heran- und wegzoomen? Du möchtest den Nummernblock verwenden? Gute Neuigkeiten. Genau das kannst du jetzt tun.

Fehlerbehebung:

  • Wenn der Name deines Workspace lang war, sahen Benachrichtigungen oft seltsam aus. Jetzt ist es völlig egal, wie dein Team heißt – die Benachrichtigungen sehen wunderschön aus.
  • Wenn Slack hinter Anwendungen verborgen oder auf dem Bildschirm nicht sichtbar war, wurden einige Nachrichten als gelesen markiert. Jetzt werden wir sie erst als gelesen markieren, wenn du sie tatsächlich gesehen hast. Macht Sinn, oder?
  • Unter Linux zeigten einige Komponenten der App Menüs an, obwohl keine Menüs dafür benötigt wurden. Diese Elemente werden jetzt ganz offiziell ohne Menü dargestellt.
  • Aufgrund der großen Nachfrage (und weil es sich um einen Fehler handelte) ist die Option --silent jetzt verfügbar, um die Terminal-Ausgabe stumm zu schalten.

Slack 4.1.2

18. Oktober 2019

Fehlerbehebung:

  • Das Empfangen eines GIFs in einer Benachrichtigung konnte manchmal zu Problemen mit deinen Benachrichtigungen führen.
  • Lange Workspace-Namen werden jetzt in Menüs nicht mehr so unglaublich lang angezeigt.
  • Slack-Menüs sollten jetzt in der richtigen Sprache angezeigt werden (soll heißen in der, die für dich richtig ist).
  • Die Rechtschreibprüfung hat für eine geringe Anzahl von BenutzerInnen nicht mehr funktioniert, was zu einem drostishcen Anstieg der algemeinen Felherqoute geführt hat. Jetzt, da die Rechtschreibprüfung für diese BenutzerInnen wieder vollständig online ist, sind alle verbleibenden Tippfehler offiziell nicht unsere Schuld.
  • Der Neustart beim Löschen des Caches funktioniert jetzt wieder.

Slack 4.1.1

8. Oktober 2019

Was gibt's Neues

  • Dank ein paar Optimierungen am Motor, einer Politur der Kolben und neu kalibrierten Ventilen sollte die App jetzt ruhiger und schneller laufen als vorher.
  • Die überarbeitete Rechtschreibprüfung ist jetzt eine viel bessere Version ihres alten Selbst (und obendrein wieder auf Linux). Sie unterstützt jetzt Griechisch, Portugiesisch und britisches Englisch. Somit sollte die korrekte Rechtschreibung jetzt für uns alle etwas natürlicher werden (was gut ist, denn „korrekt“ kann gans schöhn schwer zu buchstabieren sein).

Fehlerbehebung:

  • Für eine schnellere Verbindung und weniger Frustration ist die Überprüfung der Netzwerkverbindung zuverlässiger als vorher.
  • Nach dem Hochladen eines Videos in Slack haben manche BenutzerInnen eine endlose Ladeschleife, aber keine Wiedergabe, verzeichnet, was nie unser Plan war. Und jetzt funktioniert es! Das Video wird wiedergegeben – kein Kreis mehr! Es hat sich nämlich herausgestellt, dass Laden allein Slack auch nicht glücklich macht.

Slack 4.0.2

7. August 2019

Fehlerbehebung:

  • Wir haben festgestellt, dass Videos in Channels die Ursache für ein geringfügiges (aber nerviges) Speicherleck waren, das nun ein für alle Mal gestopft ist.
  • Wir haben die Benachrichtigungen ein wenig überarbeitet, damit sie jetzt nicht nur jedes Mal angezeigt werden, wenn du sie benötigst, sondern auch genau in dem Design erscheinen, das du dir ausgesucht hast. Schick, wirklich schick.
  • Wenn du deinen Rechner hochfährst, wird die App nun – glücklicherweise – mit größerer Wahrscheinlichkeit jedes Mal ordnungsgemäß gestartet.
  • Wenn du es zuvor gewohnt warst, Slack über eine Desktop-Verknüpfung oder über dein Menü zu öffnen, ist dir wahrscheinlich bereits aufgefallen, dass das bis vor Kurzem nicht mehr möglich war. Es tut uns leid, falls wir dich deshalb bei der Arbeit gestört haben. Jetzt sollte es wieder funktionieren.

Slack 4.0.1

25. Juli 2019

Fehlerbehebung:

  • Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 4.0.0

8. Juli 2019

Was gibt's Neues

  • Slack ist jetzt dank einiger kleiner, aber wichtiger Änderungen etwas schneller.

Fehlerbehebung:

  • Das Ziehen und Ablegen von Dateien in Slack per Drag-and-drop ist jetzt viel stabiler.
  • Falls du die Daten der App jemals zurücksetzen möchtest, funktioniert es jetzt besser. Zumindest ein bisschen besser.
  • Wir haben die Ausrichtung der Team-Symbole in der Seitenleiste für Benutzer verbessert, die in vielen Workspaces Mitglied sind. Das ist zwar eine kleine Sache, aber ästhetisch viel ansprechender.
  • In einer Cinnamon Desktop-Umgebung fehlte der Slack-App „Snap“ ein Dock-Symbol. Wir haben es gefunden und wieder dahin gepackt, wo es hingehört. (Ins Dock.)
  • Die Hardware-Beschleunigung kann jetzt ohne Foregrounding von Slack deaktiviert werden. Wenn du weißt, was das bedeutet, weißt du, dass es praktisch ist. Wenn nicht – ist es das trotzdem! Und weiter geht's! Und danke fürs Lesen.

Slack 3.4.2

23. Mai 2019

Was gibt's Neues

  • So wie der Tag auf die Nacht folgt und der Winter dem Frühling weicht, so haben wir Electron auf 4.2.1 aktualisiert

Fehlerbehebung:

  • Die Push-Benachrichtigungszeit zwischen Desktop und Mobilgeräten wurde verbessert.
  • Du magst Stabilität? Geht uns genauso. Deshalb haben wir ein paar Sachen optimiert, und jetzt ist alles stabiler. In unserer App.
  • Wir haben die RPM-Symbolabhängigkeit aktualisiert, um die Verfügbarkeit und die Benutzererfahrung mit Symbolen zu verbessern. Weil du es uns wert bist.

Slack 3.4.0

18. April 2019

Fehlerbehebung:

  • Start (und Verbergen) bei der Anmeldung wurden verbessert und sind jetzt einfach ... besser.
  • Durch Drücken von 'Strg+Shift+V' wurde der kopierte Text zweimal eingefügt. Wir haben das behoben.
  • Durch Drücken von 'Strg+Shift+V' wurde der kopierte Text zweimal eingefügt. Wir haben das behoben. In Slack.
  • Für manche Teams wurden nicht ihre eigenen Symbole angezeigt, sondern stattdessen Symbole, die eigentlich zu anderen angemeldeten Teams gehörten. Das war so verwirrend, wie es hier klingt. Tut uns leid!
  • Nicht hilfreiche Tastatur- und Cursor-Aktionen, die bei manchen Leuten auftraten, wurden nun glücklicherweise behoben.

Slack 3.3.8

12. März 2019

Was gibt's Neues

  • Du meldest dich jetzt über den Browser an und nicht mehr innerhalb der App.

Fehlerbehebung:

  • Die neue Ladeanimation war bislang etwas verzogen, da konnte man es drehen und wenden wie man wollte. Jetzt ist sie in allen Lebenslagen perfekt.
  • Mitunter kam es vor, dass der Button „Slack App öffnen“ in der Browser-Version nicht den Workspace in der Desktop-App öffnete. Das war ganz schön ulkig. Jetzt landest du genau dort, wo du auch hin möchtest.
  • Wenn du dich mit Einmaligem Anmelden (SSO) einloggst, sollte das jetzt jedes Mal tipptopp funktionieren.

Slack 3.3.7

16. Januar 2019

Was gibt's Neues

  • Ab heute wirst du einen funkelnigelnagelneuen App-Button bemerken, der unserem neuen Logo entspricht. Du kannst auf unserem Blog unter SlackHQ.com mehr darüber erfahren. Leben ist Veränderung und Stillstand bedeutet Rückschritt. (Ansonsten hat sich nichts an Slack oder der Funktionsweise unserer App geändert. Nur der Button.)

Fehlerbehebung:

  • Benutzer, die Einmaliges Anmelden verwenden, haben bei der Anmeldung die gleiche Meldung zwei Mal gesehen. Doppelt gemoppelt hält zwar oft besser, ist in diesem Fall aber nicht notwendig.
  • Benutzer, die Einmaliges Anmelden verwenden, haben bei der Anmeldung die gleiche Meldung zwei Mal gesehen. Doppelt gemoppelt hält zwar oft besser, ist in diesem Fall aber nicht notwendig. Deshalb ist jetzt alles wieder ganz einfach.
  • Beim Versuch, einen Teil von mit Code formatierten Textblöcken auszuwählen (also Text, der an beiden Enden mit ` oder ``` formatiert ist), haben sich einige Zeichen buchstäblich etwas geziert und waren schwer zu erwischen. Das passiert jetzt nicht mehr.
  • Die Desktop-App und Glibc 2.28 hatten ein paar Startschwierigkeiten. Aber Freundschaften müssen manchmal eben erst wachsen. Falls bei dir eine Schutzverletzung (Segfault) aufgetreten ist, haben wir fantastische Neuigkeiten für dich: Die beiden kommen jetzt richtig gut miteinander aus.
  • Das Tastaturkürzel für den Vollbildmodus wurde fälschlicherweise im Menü „Ansicht“ als „Strg+F“ statt „Strg+Umschalttaste (Shift)+F“ aufgeführt. Das tut uns wirklich sehr leid! Aber vielleicht hat ja der ein oder andere Nutzer da draußen entdeckt, dass „Strg+F“ eine nützliche Kombination zum Durchsuchen des aktuellen Channels ist. ♪ Always look on the bright side of bugs. ♪

Slack 3.3.4

10. Januar 2019

Fehlerbehebung:

  • Benutzer, die Einmaliges Anmelden verwenden, haben bei der Anmeldung die gleiche Meldung zwei Mal gesehen. Doppelt gemoppelt hält zwar oft besser, ist in diesem Fall aber nicht notwendig.
  • Benutzer, die Einmaliges Anmelden verwenden, haben bei der Anmeldung die gleiche Meldung zwei Mal gesehen. Doppelt gemoppelt hält zwar oft besser, ist in diesem Fall aber nicht notwendig. Deshalb ist jetzt alles wieder ganz einfach.
  • Beim Versuch, einen Teil von mit Code formatierten Textblöcken auszuwählen (also Text, der an beiden Enden mit ` oder ``` formatiert ist), haben sich einige Zeichen buchstäblich etwas geziert und waren schwer zu erwischen. Aber jetzt kannst du wieder nach Herzenslust kopieren und einfügen.
  • Die Desktop-App und Glibc 2.28 hatten ein paar Startschwierigkeiten. Aber Freundschaften müssen manchmal eben erst wachsen. Falls bei dir eine Schutzverletzung (Segfault) aufgetreten ist, haben wir fantastische Neuigkeiten für dich: Die beiden kommen jetzt richtig gut miteinander aus.
  • Das Tastaturkürzel für den Vollbildmodus wurde fälschlicherweise im Menü „Ansicht“ als „Strg+F“ statt „Strg+Umschalttaste (Shift)+F“ aufgeführt. Das tut uns wirklich sehr leid! Aber vielleicht hat ja der ein oder andere Nutzer da draußen entdeckt, dass „Strg+F“ eine nützliche Kombination zum Durchsuchen des aktuellen Channels ist. ♪ Always look on the bright side of bugs. ♪

Slack 3.3.3

2. Oktober 2018

Fehlerbehebung:

  • Natürlich sind alle Updates wichtig. Diese Version enthält Aktualisierungen in puncto Sicherheit und wie wir wissen, sind das die wichtigsten Updates von allen. Denn sicher währt immer noch am längsten.

Slack 3.3.1

31. August 2018

Fehlerbehebung:

  • Einer schieren Unmenge von Fehlerbehebungen haben wir eine verbesserte Stabilität zu verdanken.
  • Für uns ist es eine unheimlich große Hilfe, wenn ihr uns Probleme meldet. So groß, dass wir die Diagnosen, die solche Berichte erfassen, optimiert haben. Damit wir uns schneller um Fehlerbehebungen kümmern und diese unerfreulichen Angelegenheiten noch schneller für euch aus der Welt schaffen können.
  • Das Update der Farbprofile in 3.2.0 hat leider auch ein unruhiges Flimmern mit sich gebracht. Doch soweit wir wissen, ist es jetzt mit der Flimmerei vorbei.
  • When you download something, we will now more dependably tell you so.
  • Wenn du gleichzeitig mehrere Fenster offen hattest, führte das manchmal zu mehreren dubiosen Benachrichtigungen, obwohl es nur eine Nachricht gab. Wir haben das korrigiert, denn doppelt gemoppelt führte hier nur zu einem unnötigen Kuddelmuddel. Oder einfach gesagt: eine Benachrichtigung pro Nachricht, nicht mehr und nicht weniger. Egal, wie viele Fenster du offen hast.
  • Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 3.2.1

31. Mai 2018

Was gibt's Neues

  • Wenn du Red Hat benutzt, dann hast du ab jetzt auch eine schnieke Rechtschreibprüfung. Für andere Distributionen hast du jetzt eine neue und andere Rechtschreibprüfung. Hoffentlich ist diese besser darin, zu entdecken, in welcher Sprache du schreibst. Wir hoffen das wirklich sehr.

Slack 3.2.0-beta.2

8. Mai 2018

Was gibt's Neues

  • Jede Menge Verbesserungen für die Leute auf Enterprise Grid, inklusive ein schnellerer Quick-Switcher, besserer Proxy-Support und Workspace-übergreifende Synchronisation für Entwürfe von Direktnachrichten (es spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr, in welchem Workspace du deine Nachricht begonnen hast . Du kannst sie in einem anderen Workspace zu Ende schreiben).
  • Wir haben jetzt von GTK2 zu GTK3 gewechselt. Wenn du weißt, was das heißt, dann weißt du alles, was du wissen musst, um startklar zu sein.

Fehlerbehebung:

  • Die Badges für Ungelesenes sind jetzt konsistenter. Und zwar so was von.
  • Das Laden von Anrufen wurde gehörig verbessert und es gab einige allgemeine, weitere Verbesserungen.
  • Der Anmeldefluss für Workspaces läuft jetzt deutlich geschmeidiger ab. Wir haben aktualisiert, wie wir Schwierigkeiten beheben und Support über den magischen Link anbieten.
  • Wenn du einen E-Mail-Link kopieren möchtest, wirst du jetzt nicht mehr gelinkt, sondern korrekt verlinkt, so wie es sich gehört.
  • Von all den Grenzfällen, die bei Slack zu einem Appsturz führen konnten, haben wir 12 ausfindig und selbigen den Garaus gemacht. Wir meinen ja, dass es in Zukunft noch mehr davon geben könnte, aber in der Zwischenzeit geben wir uns mit einem Dutzend zufrieden.
  • Das Bearbeitungsmenü kann jetzt wieder mit Alt+E geöffnet werden.

Slack 3.1.1

6. April 2018

Fehlerbehebung:

  • Wir finden Emojis so dermaßen toll, dass wir gar nicht genug davon bekommen konnten. Besonders in Momenten, in denen du die Channels gewechselt hast – was auch zu allerlei neu entdeckten Arten der Langsamkeit geführt hat. Seitdem haben wir unseren Enthusiasmus etwas gezügelt und begnügen uns auch mit einem Emoji pro Anfrage.

Slack 3.1.0

9. März 2018

Was gibt's Neues

  • Für Japanisch benutzen wir jetzt eine neue Schriftart. Sie ist klarer, leserlicher und passt hervorragend zu Aubergine. (Letzteres ist die Standardfarbe deiner Seitenleiste. Und ein Nachtschattengewächs.)
  • Manchmal hat Slack gewisse Startschwierigkeiten. Wenn das passiert, dann tut uns das wirklich sehr leid, und deshalb wird dir jetzt ein Link mit einigen hilfreichen Ideen zur Fehlerbehebung angezeigt.
  • Wenn ein Datei-Download abgeschlossen ist, gibt dir jetzt eine neue Benachrichtigung Bescheid.
  • Wenn du Slack darum gebeten hast, direkt zu starten, wenn dein Computer eingeschaltet wird, geschieht das Ganze jetzt sehr viel leiser – mit weniger Ladebildschirm-Action und weniger Trara.

Fehlerbehebung:

  • Slack hat mitunter einen Appsturz hingelegt, wenn Dateien nicht im Temp-Ordner abgelegt werden konnten. Jetzt nimmt Slack stattdessen einfach mit dem Download-Ordner vorlieb.
  • Einige Benutzer, die auf den magischen Link geklickt haben, wurden nicht prompt an ihren Workspace weitergeleitet. Wir halten unsere Zauberkessel jetzt behutsam am Köcheln und magische Links sollten jetzt genauso funktionieren wie erwartet. Walle, walle.
  • Beim Versuch, eine Verbindung mit einem Proxy herzustellen, weigert Slack sich jetzt nicht mehr, auch zu laden.
  • Manchmal war es nötig, die Daten deiner App durch einen Button-Klick zurückzusetzen. Jetzt gelingt mit dem Klick auf den Button nicht nur ein Teilerfolg, sondern auch tatsächlich die Zurücksetzung ALLER notwendigen Daten. Und so haben wir alle etwas davon.
  • Jetzt kannst du eine Datei von Slack herunterladen, löschen und erneut herunterladen. Wenn du findest, dass Slack schon immer so hätte funktionieren sollen, dann geben wir dir völlig recht.
  • Der Rechtsklick auf ein Wort und die Auswahl von „Mit Google suchen" im Kontext-Menü hatte bislang die Tendenz, die Suchenden etwas in die Irre zu führen. Jetzt ist die Weiterleitung an die entsprechende Suchseite von Erfolg gekrönt – und zwar ohne Haken oder ein Rad zu schlagen.
  • Die Option, Hardware-Beschleunigung zu deaktivieren, hält jetzt auch, was sie verspricht.
  • Bei einigen Benutzern hatte sich das Slack-Logo in der Taskleiste in Luft aufgelöst. Jetzt hat es sich wieder rematerialisiert.
  • Es gab einen klitzekleinen Zwischenraum zwischen dem oberen Rand von Slack und der sich darüber befindenden Titelleiste. Das konnten wir uns wirklich nicht mehr länger ansehen. Jetzt gibt es weder links noch rechts Räume und dazwischen auch keine Zwischenräume mehr.

Slack 3.0.5

18. Januar 2018

Fehlerbehebung:

  • Ein wichtiges Sicherheits-Update. Sicherheits-Updates sind immer wichtig. Und das ist eines davon.

Slack 3.0.2

9. Januar 2018

Fehlerbehebung:

  • Ein seltener Fall, bei dem die Anzeige eines Dialogs für Proxy-Konfigurationen beim App-Start zu einem Appsturz geführt hat, wurde nun behoben.

Slack 3.0.0

8. Dezember 2017

Was gibt's Neues

  • Wenn du in mehreren Workspaces bist, verbraucht die App jetzt deutlich weniger Speicherplatz und sie fährt viel schneller hoch!
  • Außerdem kannst du jetzt ruckzuck zwischen deinen Workspaces wechseln. Damit meinen wir nicht unbedingt in Lichtgeschwindigkeit, aber schon so schnell wie ein geölter Blitz. Also mindestens.
  • Wir haben die Anmeldeseite aus der App ausgelagert und du wirst jetzt stattdessen zu einem neuen Fenster weitergeleitet. Das geschieht alles nur zu deinem Besten – und auch aus Gründen der Zuverlässigkeit.
  • Ein neues schmuckes Vorhängeschlosssymbol signalisiert dir jetzt, aus welchen Workspaces du momentan abgemeldet bist. Oder in welchen du nicht angemeldet bist. Wie auch immer du das siehst.
  • Unser Ladebildschirm ist nach dem Streamlining schon durchaus einen Blick wert. Ebenso wie die hilfreiche Neuerung, bei der das Datum jetzt weiterhin obenauf ist, wenn du durch deine Nachrichten scrollst. Aber falls du nichts bemerkst, und aus unerklärlichen Gründen etwas fröhlicher bist, dann ist das auch völlig in Ordnung.

Fehlerbehebung:

  • Das Warten hat ein Ende und wir freuen uns, nun endlich sagen zu können: 100 % weniger erneutes Laden während Drag-and-drop! Wie viel? Satte 100 %. Mehr geht nun wirklich nicht, Leute. Und wir möchten uns hiermit noch einmal entschuldigen, dass das bisher nicht der Fall war.
  • An alle, bei denen „Irgendetwas funktioniert nicht“ auf dem Bildschirm erschienen ist: Es hat sich herausgestellt, dass das eine glatte Fehlanzeige war, die es so jetzt auch nicht mehr gibt.
  • Wenn du die App lange genug am Laufen hattest, konnte es passieren, dass du zwei aufeinanderfolgende Updates erhalten hast. Aber jetzt kommt eins nach dem anderen anstatt dass eins zum anderen kommt.
  • Die Seitenleiste macht jetzt eine richtige Biege, damit du ein Video in der Vollbildansicht ansehen kannst.
  • Beim Drücken der Escape-Taste kannst du jetzt die Vollbildansicht auch folgerichtig verlassen.
  • Der Blackout beim Schließen eines Fensters im Vollbildmodus wurde behoben. Auch wenn der Winter naht, die dunklen Tage sind vorbei!
  • Wieder aufgetaucht: Ein fehlender Hotkey für Strg-1 / Cmd-1. In gute Hände abzugeben unter 1-800-SLACKME. Okay, okay. Unter dieser Nummer gibt es nicht wirklich einen Anschluss. Im Gegenteil zum Hotkey, der jetzt prächtig funktioniert.
  • Wir haben endlich unseren Stift gefunden und damit begonnen, die Release-Programmpakete zu signieren. Tut uns leid, dass es etwas länger gedauert hat. Dieses Mal hatten wir ihn wirklich gut versteckt.
  • In einigen Desktop-Umgebungen blieb das blaue Banner für Ungelesenes sichtbar und Channels wurden weiterhin als ungelesen angezeigt, auch wenn sie angesehen wurden. Diese unerquickliche Situation wurde nun behoben.
  • Ein Fehler, durch den der falsche Inhalt aus der Zwischenablage eingefügt wurde, ist jetzt behoben.
  • Manchmal führte die Auswahl von Text im Suchfeld dazu, dass sich das Feld verschob. Das war ganz schön verrückt.

Slack 2.9.0

16. November 2017

Was gibt's Neues

  • Nun ist es offiziell: Slack gibt es jetzt auch in Japanisch. Zusammen mit den bereits verfügbaren Versionen in Französisch, Deutsch, Spanisch und natürlich Englisch (d.h. die vokalreduzierte US-Variante). Du kannst die Sprache in deinen Persönlichen Einstellungen unter Sprache & Region wechseln.

Slack 2.8.2

16. Oktober 2017

Was gibt's Neues

  • Eine bescheidene, kleine Veröffentlichung, die nichts außer einem weiteren Electron-Update enthält. Und dieses Mal ist es besser als beim letzten Mal.

Slack 2.8.1

29. September 2017

Was gibt's Neues

  • Das geschah in den bisherigen Ausgaben der Slack App: Die Probleme mit der Eingabe für Japanisch wurden in Version 2.6.3 behoben. Dann ist leider in Version 2.8.0. wieder etwas kaputtgegangen. Doch jetzt funktioniert die Eingabe wieder tiptop. Wir sind schon gespannt auf die Fortsetzung.
  • Ein wichtiges Electron-Update, um die Sicherheit zu verbessern. Das ist nur eine Vorsichtmaßnahme, aber wir gehen nun mal lieber auf Nummer sicher.

Slack 2.8.0

11. September 2017

Was gibt's Neues

  • Slack gibt es jetzt komplett in Deutsch, Französisch, und Spanisch – bis hin zum letzten Emoji. Du findest die Optionen in Persönliche Einstellungen -> Sprache & Region.
  • Außerdem unterstützen wir jetzt eine brandneue Möglichkeit, mit externen Unternehmen innerhalb von Slack zu arbeiten.
  • Und eine völlig neue Art von Namens-Tagging wurde ebenfalls hinzugefügt, um die aufregende Welt der Herausforderungen zu navigieren, die diese beiden Neuerungen mit sich gebracht haben.
  • Alle Erwähnungen von „Team“ wurden zu „Workspace“ geändert, wenn sich diese auf die App beziehen, und nicht auf die Leute, die sich darin befinden. Du erstellst einen Workspace. Du lädst Leute aus deinem Team dazu ein. So einfach ist das!
  • Du kannst jetzt in deinen Persönlichen Einstellungen auswählen, für welche Sprache die Rechtschreibung geprüft wird.

Fehlerbehebung:

  • Jetzt funktioniert's: Ein paar seltene Abstürze, die sich bei Anrufen und/oder Bildschirmfreigabe tummelten, sind jetzt vom Aussterben bedroht oder – zumindest hoffen wir das – auf Nimmerwiedersehen verschwunden.
  • Jetzt funktioniert's: Ein Problem, durch das die App hängenblieb, wenn dein OS gemeldet hat, dass du dich in gewissen Zeitzonen befunden hast, wurde behoben.
  • Jetzt funktioniert's: Dir wurde vielleicht die Meldung „Irgendetwas funktioniert nicht“ angezeigt, wenn du deinen Computer aus dem Ruhezustand geholt hast. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine Fehlanzeige. Also haben wir das behoben.

Slack 2.7.1

17. August 2017

Fehlerbehebung:

  • Du bist ganz nah dran und schon so gut wie angemeldet, wenn du plötzlich wie aus heiterem Himmel wieder auf der ersten Seite landest. Hey, was soll das? Bitte nimm unsere Entschuldigung an und, in dieser Version, 100 % weniger Geplumpse.

Slack 2.7.0

1. August 2017

Was gibt's Neues

  • Die Downloads für Dateien können jetzt nicht nur pausiert, sondern auch wieder fortgesetzt werden.
  • Eine ganze Menge Änderungen, um die Navigation per Tastatur in der App zu verbessern.
  • Wir haben das App-Symbol angepasst, aber nur ein klitzekleines Bisschen. Und zeigen uns damit von unserer besten Seite.
  • Wenn der Ernstfall eintritt und die App nicht lädt, dann siehst du ab jetzt eine weniger unerfreuliche Fehlerseite und vielleicht sogar einen Code, den du teilen kannst.

Fehlerbehebung:

  • Bei Windows 7 sind die Benachrichtigungen jetzt zuverlässiger. Leider auf Kosten deiner Persönlichen Einstellung: Du kannst ihre Position auf dem Monitor nicht mehr benutzerspezifisch einstellen.
  • Bei Windows 10 haben wir einen Waffenstillstand zwischen den Benachrichtigungen und deinem Antivirus-Programm ausgehandelt. Dadurch erscheinen Benachrichtigungen auch einigermaßen pünktlich. Außerdem spielen sie jetzt auch sehr viel zuverlässiger deinen gewünschten Ton ab.
  • Deine Seitenleiste hat jetzt auch keine Berührungsängste mehr. Du kannst jetzt ganz nach Herzenslust auf Teams tippen, und ihre Position durch Ziehen ändern.
  • Der Abbruch eines laufenden Downloads führt jetzt zu 38 % weniger Abstürzen. Für den Fall, dass du beschließt, dass du jetzt nicht auch noch zum 3. Mal dasselbe gif haben möchtest.
  • Wir haben ein paar Kabel verbunden, die nicht so gut miteinander ausgekommen sind. Dadurch hat der Ladebildschirm kurz geflackert, nachdem man sich bei einem Team angemeldet hat. Jetzt ist alles so, wie es sein soll. Und so soll es bleiben.
  • Die kleinen weißen Punkte in der Seitenleiste, die dir anzeigen, wenn du ungelesene Nachrichten hast? Sie werden jetzt nicht mehr verdeckt, wenn die App maximiert wird.

Slack 2.6.3

7. Juni 2017

Fehlerbehebung:

  • Manchmal sind wir ganz verdattert aus dem Schlaf aufgewacht, wenn du dein Netzwerk gewechselt hast und haben dir einen leeren Bildschirm zugeworfen. Jetzt sind wir hellwach und auf dem Sprung. Zumindest zeigen wir dir dein Team an.
  • Wenn in gaanz seltenen Fällen einige externe Links nicht an den richtigen Ort geführt haben, als du auf sie geklickt hast, dann tun sie das jetzt.
  • Auch das Abspielen von Videos sollte jetzt viel flüssiger ablaufen und netter zu deinem Netzwerk sein.
  • Bei einigen Tastatur-Layouts hat das Drücken der Rückwärtstaste nicht das letzte Zeichen gelöscht, was überraschend war. Aber eine Überraschung der geringeren Sorte. Jetzt gibt es eine Überraschung der geringeren Sorte weniger.