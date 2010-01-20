Slack für Android - Versionshinweise

Slack 26.03.40 25. März 2026 Fehlerbehebung: Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 26.03.20 11. März 2026 Fehlerbehebung: Beim Teilen von Inhalten aus Drittanbieter-Apps (wie z. B. der Android-Fotogalerie) in Slack wurde manchmal der Fehler „Inhalt kann nicht im aktuellen Workspace geteilt werden“ angezeigt. Nach ausführlichen Tests in unseren Laboren sind wir zu dem Schluss gekommen, dass geteilte Freude doppelte Freude ist. Wir hoffen, du freust dich mit uns, dass der Fehler behoben ist.

Wie ein Poltergeist erschien nach dem Tippen auf ein Bild in Slack eine Media-Player-Benachrichtigung im Drawer. Dann wurde es noch gruseliger: Nach dem Drücken auf „Abspielen“ in der Benachrichtigung wurde eine Audio- oder Videonachricht aus einer ganz anderen Datei weiter hinten im Channel-Verlauf abgespielt. Wir haben die Ghostbuster verständigt, und der Spuk hat jetzt ein Ende.

Slack 26.03.10 4. März 2026 Fehlerbehebung: Wie ein Bumerang, ein falscher Groschen oder eine hartnäckige Telefonwerbung tauchten die Direktnachrichten immer wieder in der Seitenleiste auf, egal, wie oft du auf „Unterhaltung schließen“ getippt hast. Nein heißt nein, geschlossen heißt geschlossen, und behoben heißt (hoffentlich) behoben.

Beim Durchsuchen eines Videos wurde der Fortschrittsbalken einfach weggewischt, so dass es unmöglich war, während der Wiedergabe des Videos vor- oder zurückzuspringen. Da wir bei diesem Fehler nicht auf „zurückspulen“ drücken können, können wir mit diesem Update zumindest „vorspulen“, um ihn zu beheben.

Wenn du über die Einstellungen für die Sitzungsdauer deines Workspace abgemeldet wurdest, hast du beim Versuch, dich wieder anzumelden, vielleicht die Meldung „Entschuldigung, ein Fehler ist aufgetreten“ erhalten. Das ist zwar technisch korrekt, aber nicht sehr hilfreich (weder die Meldung noch das Ausgesperrtsein). Mit diesem Update kannst du kommen und gehen, wie du willst.

Slack 26.02.40 25. Februar 2026 Fehlerbehebung: Der hervorgehobene Text im Dunkelmodus hatte nicht viel Kontrast, sodass die ausgewählten Wörter schwer zu lesen waren. Mit diesem Update haben wir das Problem behoben. Der „Dim-Modus” ist passé, der Dunkelmodus ist wieder da.

Gelegentlich war beim Öffnen einer App innerhalb von Slack die Hauptseite der App komplett leer. Wir haben festgestellt, dass dieses Verhalten fehlerhaft, wenig hilfreich und einfach nur verwirrend war. Apps werden nun weniger sprachlos erscheinen, wenn du innerhalb von Slack auf die Startseiten zugreifst.

Slack 26.02.30 18. Februar 2026 Fehlerbehebung: Emojis mit koreanischen Schriftzeichen wurden in der App nicht angezeigt. Es tut uns leid, dass du bei diesen Emojis nicht voll im Bilde warst – oder genaugenommen gar kein Bild gesehen hast.

Slack 26.02.20 11. Februar 2026 Fehlerbehebung: Wir haben ein paar holprige Stellen in der App abgeschliffen, damit du dir keine digitalen Splitter holst. Schon mal von „digitalen Splittern“ gehört? Tja, jetzt kennst du sie, aber du brauchst dir keine Gedanken darüber zu machen.

Slack 26.02.10 4. Februar 2026 Fehlerbehebung: Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 26.01.40 28. Januar 2026 Fehlerbehebung: Wir waren selbst überrascht, dass benutzerdefinierte Theme-Farben für Benachrichtigungen manchmal „hängen geblieben“ sind. Wer am Fuchsia-Freitag auf Hot Pink umgestellt hat, musste unter Umständen auch noch den Magenta-Montag damit verbringen. Aber Bugs sind wie hartnäckige Flecken: Früher oder später lassen sie sich entfernen. Vielen Dank an unsere Entwicker:innen, die diesen auffälligen Fehler erfolgreich entfernt haben.

Beim Wechseln zu einem anderen Workspace während eines aktiven Huddles konntest du nicht mehr zum Workspace zurückwechseln, in dem der Huddle stattfand. Diese „drinnen oder draußen“-Maßnahme erinnert uns sehr an Konzerte, bei denen kein erneuter Eintritt erlaubt ist. Ab jetzt hast du wieder freien Zutritt.

Slack 26.01.30 21. Januar 2026 Fehlerbehebung: Wenn dein Workspace das Kopieren von Nachrichten nicht zugelassen hat, haben wir dir fälschlicherweise auch die Anzeige von Dateianhängen verwehrt. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten. Dieser Fehler ist jetzt behoben.

Slack 26.01.20 14. Januar 2026 Fehlerbehebung: Wir haben hinter den Kulissen hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass alles gut aussieht und wie geschmiert läuft. Wie immer gilt: Solltest du etwas Gegenteiliges bemerken, dann lass es uns über feedback@slack.com gerne wissen!

Slack 26.01.10 7. Januar 2026 Fehlerbehebung: Wir haben ein paar klitzekleine Kleinigkeiten verbessert, die entweder zu winzig sind, um sie zu bemerken oder zu kompliziert, um sie zu erklären. Wir kehren das nächste Mal wieder zu deinen regulären, interessanteren Arten von Versionshinweisen zurück (zumindest hoffen wir das).

Slack 25.12.20 10. Dezember 2025 Das ist die letzte Version, die wir im Jahr 2025 veröffentlichen, und wir blicken zurück auf alles, was wir im letzten Jahr erreicht haben. Egal, ob du radikale Neuerfindungen oder langsames, stetiges Wachstum bevorzugst, wir hoffen, dass die letzten 12 Monate für dich bereichernd und erfüllend waren. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist.

Slack 25.12.10 3. Dezember 2025 Fehlerbehebung: Der Befehl „/feedback“ verweigerte den Gehorsam und schickte einen für Slack gedachten Fehlerbericht an den Channel, den du dir zufällig gerade ansahst. Wir haben dem Befehl wieder zurück auf den richtigen Weg beigebracht. /gif fanfare.

Wir haben einige inkonsistente Verhaltensweisen bei Kontrollkästchen in der App kontrolliert. Nach dreifacher Kontrolle der Fehlerbehebung machen wir jetzt einen Haken dran.

Bei einigen hochgeladenen Fotos konntest du nach dem Senden nicht in das Foto reinzoomen. Jetzt kannst du dir wieder alles genau ansehen.

Slack 25.11.30 19. November 2025 Fehlerbehebung: Wir haben die Regale aufgeräumt, die Fenster geputzt und jede Oberfläche sorgfältig kontrolliert. Nur eine kleine Routinewartung, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei in Ordnung ist. Volle Kraft voraus!

Slack 25.11.21 13. November 2025 Fehlerbehebung: Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 25.11.20 12. November 2025 Fehlerbehebung: Formularfelder haben keine Zahlen akzeptiert, denen das Zeichen „#“ vorangestellt war (#1, #2 usw.). Wenn du dich noch an die Zeit erinnerst, als das ein Nummernzeichen und kein Hashtag war, dann ist das hier für dich. #behoben

Slash-Befehle mit sehr langen Dialogen konnten nicht gescrollt werden, sodass Benutzer:innen keine Optionen darunter auswählen konnten. Wie sagt man so schön: Die Feder ist mächtiger als das Schwert, und lange Textblöcke sind wirkungsvoller als interaktive Menüoptionen. Naja, zumindest eines davon sagt man. Wir sagen, das Problem ist behoben.

Slack 25.11.11 6. November 2025 Fehlerbehebung: Lass dich nicht von uns stören – wir nehmen nur ein paar kleine Anpassungen vor, um die App in Schuss zu halten. Bald folgt noch mehr … Bis bald!

Slack 25.11.10 5. November 2025 Fehlerbehebung: Alles ist ein klitzekleines bisschen besser als vorher. Versprochen.

Slack 25.10.50 29. Oktober 2025 Fehlerbehebung: Wenn es bei dir bei der Auswahl einer Emoji-Reaktion zu einem Absturz gekommen ist, sollte dieser Spuk mit der Aktualisierung der App ein Ende haben. Happy Halloween!

Slack 25.10.40 22. Oktober 2025 Fehlerbehebung: Lass dich nicht von uns stören – wir nehmen nur ein paar kleine Anpassungen vor, um die App in Schuss zu halten. Bald folgt noch mehr … Bis bald!

Slack 25.10.30 15. Oktober 2025 Fehlerbehebung: Alle Fehler, die in dieser Version behoben wurden, waren zu klein, als dass das Auge sie hätte sehen können, oder zu knifflig, als dass menschliche Worte sie beschreiben könnten. Dennoch haben wir hart gearbeitet, an ein paar Dingen herumgetüftelt und die App auf raffinierte Weise verbessert.

Slack 25.10.20 9. Oktober 2025 Fehlerbehebung: Eine kleine Erinnerung für den Alltag: Die Welt ist noch einzigartiger, weil du ein Teil von ihr bist, und du nimmst auf eine Art und Weise Einfluss auf andere , die dir gar nicht bewusst ist. Oh, und diesmal gibt es keine großen Änderungen an der App. Viel Spaß beim Nachrichtenschreiben!

Slack 25.10.10 1. Oktober 2025 Fehlerbehebung: Lass dich nicht von uns stören – wir nehmen nur ein paar kleine Anpassungen vor, um die App in Schuss zu halten. Bald folgt noch mehr … Bis bald!

Slack 25.09.40 24. September 2025 Fehlerbehebung: In dieser Woche wird hart gearbeitet, aber was wir genau machen, lässt sich schwer in Worte fassen. Es ist wie bei einer Ente, die auf einem Teich schwimmt. Unter Wasser paddelt die Ente wie wild, aber oben ist nur das sanfte Gleiten des Tiers auf dem Wasser zu sehen. Diese Woche ist Slack die Ente.

Slack 25.09.30 17. September 2025 Fehlerbehebung: Wir haben ein paar holprige Stellen in der App abgeschliffen, damit du dir keine digitalen Splitter holst. Schon mal von „digitalen Splittern“ gehört? Tja, jetzt kennst du sie, aber du brauchst dir keine Gedanken darüber zu machen.

Slack 25.09.20 10. September 2025 Fehlerbehebung: Eingehende Huddle-Benachrichtigungen wurden auf gesperrten Geräten nicht angezeigt. Das ist ein bisschen so, als würde die Klingel nur funktionieren, wenn die Haustür schon offen ist: Ding Dong! „Wer ist da?“ — „Ich bin‘s, dein Bug-Fix.“

Beim Erstellen einer neuen Nachricht war es nicht möglich, mehrere Personen zu einer Direktnachricht hinzuzufügen. obwohl die Kontrollkästchen etwas anderes vorgaukelten. Wir entschuldigen uns für die Verwirrung. Gaukelei vorbei.

Slack 25.09.10 3. September 2025 Fehlerbehebung: Wir haben hinter den Kulissen hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass alles gut aussieht und wie geschmiert läuft. Wie immer gilt: Solltest du etwas Gegenteiliges bemerken, dann lass es uns über feedback@slack.com gerne wissen!

Slack 25.08.40 27. August 2025 Fehlerbehebung: Auf Android-Tablets wurde das Huddle-Videobild manchmal auf dem Kopf stehend angezeigt. Eine neue Perspektive kann zwar bereichernd sein, wenn du bei einem Problem nicht weiterkommst, ist aber nicht so nützlich, wenn du jemandem ins Gesicht sehen möchtest. Wir haben das Bild daher wieder gerade gerückt.

Slack 25.08.30 20. August 2025 Fehlerbehebung: Unser automatischer URL-Detektor hat ein bisschen zu gründlich gearbeitet und Text erneut als Link formatiert, nachdem du die Formatierung entfernt hattest. Sieht so aus, als hätten wir den schmalen Grat zwischen Autokorrektur und automatischer Inkorrektheit gefunden.

Slack 25.08.21 14. August 2025 Sicherheitsleitlinien Diese Version enthält Sicherheitsverbesserungen. Ein Update wird empfohlen.

Slack 25.08.20 13. August 2025 Fehlerbehebung: Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 25.08.10 6. August 2025 Fehlerbehebung: Wir haben die Regale aufgeräumt, die Fenster geputzt und jede Oberfläche sorgfältig kontrolliert. Nur eine kleine Routinewartung, um sicherzustellen, dass alles einwandfrei in Ordnung ist. Volle Kraft voraus!

Slack 25.07.50 1. August 2025 Fehlerbehebung: Neuer Anzeigename? Perfekt. Leider hat die App nicht richtig reagiert und Benutzer:innen im Stich gelassen, wenn sie jemanden @erwähnen wollten, dessen Anzeigename nicht mit seinem vollständigen Namen übereinstimmte. Egal wie du angesprochen werden möchtest, wir machen es möglich, und die App jetzt auch.

Slack 25.07.40 24. Juli 2025 Fehlerbehebung: Die Slack-Benutzeroberfläche wurde häufig von einem grauen Overlay überlagert, der sich wie ein mysteriöses Nebelfeld über deine liebste App legte. Wir haben wieder für freie Sicht gesorgt, damit du wieder den vollen Durchblick hast.

Slack 25.07.30 17. Juli 2025 Fehlerbehebung: Der „Zurück“-Button unter Android funktionierte uneinheitlich und erforderte manchmal drei separate Berührungen zum Navigieren durch einen Bildschirm. Nach ausgiebigen Tests kamen unsere Expert:innen zu dem Schluss, dass dies offiziell „zwei zu viel“ war. Mit diesem Update möchten wir zu einem Zeitpunkt zurückkehren, an dem dieser Fehler noch nicht aufgetreten ist.

Slack 25.07.20 9. Juli 2025 Fehlerbehebung: Diese Woche gibt es nur kleinere Verbesserungen, die zu klein sind, um sie zu erwähnen, aber wusstest du, dass du jederzeit unsere früheren Versionshinweise durchlesen kannst? Entdecke die eine oder andere Funktion. Schau dir an, was wir alles schon geschafft haben. Kichere ein wenig vor dich hin. Du findest sie alle unter https://slack.com/release-notes.

Slack 25.07.10 3. Juli 2025 Fehlerbehebung: Diesmal sind die Änderungen so geringfügig, dass du sie vielleicht nicht sofort bemerkst, aber wir hoffen, dass du trotzdem von ihnen profitierst. Geht es dir nicht besser, wenn du das Gefühl hast, auf dem neuesten Stand zu sein? Uns auf jeden Fall.

Slack 25.06.40 25. Juni 2025 Fehlerbehebung: Aufmerksame Benutzer:innen, die besonders auf Groß-/Kleinschreibung achten, haben festgestellt, dass beim Hinzufügen eines Workspace zwei Versionen derselben E-Mail-Adresse vorhanden sein können. Diese doppelte Täuschung ist aufgetreten, wenn du bereits über einen Account verfügst und dann eine Einladung angenommen hast, in der dieselbe E-Mail-Adresse in Großbuchstaben geschrieben war. Dieser Fehler wurde behoben. Moment, doppelt hält besser: Dieser Fehler wurde behoben.

Slack 25.06.30 19. Juni 2025 Fehlerbehebung: Die App ist heute objektiv besser als gestern. Das ist eine wissenschaftlich nachprüfbare Tatsache, die nicht in Frage gestellt oder untergraben werden kann. Wir freuen uns, dass du auf dem Laufenden bleibst!

Slack 25.06.20 11. Juni 2025 Fehlerbehebung: Diese Woche gibt’s nichts Großes zu berichten. Und auch nichts Kleines. Arbeiten tun wir trotzdem – Gerade ist es einfach die Art von Arbeit, die bei einem Theaterstück zwischen zwei Szenen hinter den Kulissen abläuft. Wir sind dabei, leise die Bühne herzurichten für das, was kommt.

Slack 25.06.10 4. Juni 2025 Fehlerbehebung: Bestimmte @-Erwähnungen (wie @channel und @hier) wurden nach dem Tippen auf den Nachrichten-Button nicht im Autovervollständigungsmenü angezeigt. Falls du deswegen kurz die Fassung verloren hast, ist das verständlich. Aber keine Sorge: Wir haben unsere Energie gebündelt und die Lösung ist da.

Deep Links zu bestimmten Tabs in der App haben nicht funktioniert. Sie waren eher wie Wegweiser ins Nichts. Jetzt sind sie zu 100 % mehr ... verlinkt? Jedenfalls funktionieren sie wieder.

Slack 25.05.40 28. Mai 2025 Fehlerbehebung: Diese Woche gibt es keine großen Fehlerbehebungen, aber das wird sicher nicht so bleiben. Natürlich ist es nicht unser Ziel, Fehler einzubauen. Aber Irrtümer, Änderungen, Fehler und Korrekturen gehören zum Lauf der Dinge und sind ein Preis für Wachstum. Wir hoffen, dass du den Weg dorthin genießt, wo auch immer du gerade bist.

Slack 25.05.30 21. Mai 2025 Fehlerbehebung: Wie bei einer Läuferin, die ihre Rundenzeiten immer weiter verbessert, ist dieses Update zwar eher unauffällig, aber nicht weniger wichtig. Du wirst feststellen, dass die App jetzt etwas schneller, ein wenig einfacher und etwas besser funktioniert.

Slack 25.05.20 14. Mai 2025 Fehlerbehebung: In dieser Woche wird hart gearbeitet, aber was wir genau machen, lässt sich schwer in Worte fassen. Es ist wie bei einer Ente, die auf einem Teich schwimmt. Unter Wasser paddelt die Ente wie wild, aber oben ist nur das sanfte Gleiten des Tiers auf dem Wasser zu sehen. Diese Woche ist Slack die Ente.

Slack 25.05.10 9. Mai 2025 Fehlerbehebung: Kennst du auch solche Wochen, in denen es sich so anfühlt, als ob nichts passiert, du aber später zurückblickst und feststellst, dass eigentlich eine Menge passiert ist? Für die App ist dies eine dieser Wochen.

Slack 25.04.50 30. April 2025 Fehlerbehebung: Benutzergruppen mit Punkten im Namen wurden beim Eingeben einer @-Erwähnung nicht richtig vervollständigt. Unsere Entwickler:innen haben uns bestätigt, dass dieser Fehler behoben wurde – Punkt.

Slack 25.04.30 16. April 2025 Fehlerbehebung: Für einen späteren Zeitpunkt geplante Nachrichten wurden manchmal überhaupt nicht gesendet. Das war sicher nicht das, was wir vorhatten, aber du weißt ja, was man über Vorsätze und die Hölle sagt … Mit diesem Update pflastern wir den Weg in eine erfolgreichere Zukunft.

Bei Verwendung der TalkBack-Funktion wurden einige unserer Fehlermeldungen nicht zusammen mit dem Feld, das sie ausgelöst hat, vorgelesen. Wenn eine Fehlermeldung in Slack geschrieben wird, aber niemand sie hören kann, existiert sie dann überhaupt? Die Antwort ist jetzt ein gut vernehmliches „Ja!“.

Slack 25.04.20 9. April 2025 Fehlerbehebung: Lass dich nicht von uns stören – wir nehmen nur ein paar kleine Anpassungen vor, um die App in Schuss zu halten. Bald folgt noch mehr … Bis bald!

Slack 25.04.10 2. April 2025 Fehlerbehebung: Das Posten eines Link-Triggers für einen Workflow hat dazu geführt, dass die URL zu einem Browser weitergeleitet wurde, wodurch der betreffende Workflow abrupt fehlgeschlagen ist. Das ist so ziemlich das Gegenteil von „Flow“, also einem reibungslosen Ablauf, wenn man es sich recht überlegt. Dieser Flow-Stopper ist jetzt behoben.

Slack 25.03.40 26. März 2025 Fehlerbehebung: In Listen wurden Felder mit einem Emoji als Namen nicht gerendert und stattdessen der Beschreibungstext (:like-so:) angezeigt. Wir hoffen, dass dieses Update dich vom Stirnrunzeln :frowning: zum Lächeln :smiley: bringt.

Slack 25.03.30 19. März 2025 Fehlerbehebung: Eine kleine Erinnerung für den Alltag: Die Welt ist noch einzigartiger, weil du ein Teil von ihr bist, und du nimmst auf eine Art und Weise Einfluss auf andere , die dir gar nicht bewusst ist. Oh, und diesmal gibt es keine großen Änderungen an der App. Viel Spaß beim Nachrichtenschreiben!

Slack 25.02.41 5. März 2025 Fehlerbehebung: In dieser Woche wird hart gearbeitet, aber was wir genau machen, lässt sich schwer in Worte fassen. Es ist wie bei einer Ente, die auf einem Teich schwimmt. Unter Wasser paddelt die Ente wie wild, aber oben ist nur das sanfte Gleiten des Tiers auf dem Wasser zu sehen. Diese Woche ist Slack die Ente.

Slack 25.03.10 5. März 2025 Was gibt's Neues Dieses Update ändert die „Zurück“-Schaltfläche von Chevrons im iOS-Stil zu in Android verwendeten Pfeilen. Zugegeben, es ist nicht unser ausgefeiltestes oder technisch fortschrittlichstes Update, aber es ist trotzdem schön, einen weiteren Pfeil im Köcher zu haben.

Slack 25.02.40 26. Februar 2025 Fehlerbehebung: Beim Tippen auf das Suchsymbol (Lupe) in einem Channel ist die App manchmal abgestürzt. Wir sind ziemlich sicher, dass das nicht das Ziel deiner Suche war. Aber wenn du jetzt auf der Suche nach einer Fehlerbehebung bist, bist du hier richtig.

Slack 25.02.30 19. Februar 2025 Fehlerbehebung: Entwürfe und geplante Nachrichten wurden nicht von der Android-App mit dem Desktop synchronisiert, so dass alle auf dem Handy erstellten Inhalte auf die App für Mobilgeräte beschränkt waren. Die Nachricht in unserem eigenen Postausgang lautet: „Die Übertragung von Handheld-Geräten wurde jetzt gehandelt.“

Wenn du eine Gruppen-Direktnachricht startest, hieß es bisher: „Niemand kann ihr beitreten“. Das stimmt jetzt nicht mehr, denn nun hast du die Möglichkeit, Personen zu deinen bestehenden Direktnachrichten hinzuzufügen. Gute Nachrichten, schlechte Kommunikation (unser Fehler)!

Slack 25.02.20 13. Februar 2025 Fehlerbehebung: Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 25.02.10 5. Februar 2025 Fehlerbehebung: Eine kleine Erinnerung für den Alltag: Die Welt ist noch einzigartiger, weil du ein Teil von ihr bist, und du nimmst auf eine Art und Weise Einfluss auf andere , die dir gar nicht bewusst ist. Oh, und diesmal gibt es keine großen Änderungen an der App. Viel Spaß beim Nachrichtenschreiben!

Slack 25.01.50 29. Januar 2025 Fehlerbehebung: Das Planen des Versands von Nachrichten für einen Zeitpunkt in der Vergangenheit hat zu einem Absturz geführt und gab dem Ausdruck „zur falschen Zeit am richtigen Ort“ eine ganz neue Bedeutung. Wir hoffen, dass unsere neue Fehlermeldung hilfreicher ist als ein kompletter Systemausfall (die Zeitreise-Funktion befindet sich noch in der geschlossenen Beta-Testphase).

Slack 25.01.40 23. Januar 2025 Fehlerbehebung: Es gibt für diese Version nichts Besonderes zu erwähnen, aber wir danken dir, dass du dich trotzdem auf dem Laufenden hältst.

Slack 25.01.30 16. Januar 2025 Fehlerbehebung: Diese Woche gibt es kein großes Update. Das heißt aber nicht, dass das Update unwichtig ist. Nicht alle Tage (oder Updates) bringen große Veränderungen mit sich, aber der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Daher ist dieses kleine Update eine gute Sache.

Slack 25.01.20 8. Januar 2025 Fehlerbehebung: Diese Woche gibt es nur kleinere Verbesserungen, die zu klein sind, um sie zu erwähnen, aber wusstest du, dass du jederzeit unsere früheren Versionshinweise durchlesen kannst? Entdecke die eine oder andere Funktion. Schau dir an, was wir alles schon geschafft haben. Kichere ein wenig vor dich hin. Du findest sie alle unter https://slack.com/release-notes.

Slack 24.12.20 11. Dezember 2024 Fehlerbehebung: Es gibt diesmal nichts zu berichten. Nun ja, nichts, was direkt ins Auge fällt, aber im Hintergrund tut sich schon einiges. Wir arbeiten intensiv daran, Slack weiter zu verbessern. Diesmal fällt es nur nicht so auf.

Slack 24.12.10 5. Dezember 2024 Fehlerbehebung: Diese Woche gibt’s nichts Großes zu berichten. Und auch nichts Kleines. Arbeiten tun wir trotzdem – Gerade ist es einfach die Art von Arbeit, die bei einem Theaterstück zwischen zwei Szenen hinter den Kulissen abläuft. Wir sind dabei, leise die Bühne herzurichten für das, was kommt.

Slack 24.11.30 20. November 2024 Fehlerbehebung: Vielen Dank für die Aktualisierung der App! Die Änderungen dieser Runde lassen sich nicht so leicht zusammenfassen, aber wir tun alles, was wir können, um sicherzustellen, dass die App so reibungslos wie möglich funktioniert. Ein Hoch auf die kleinen Fortschritte!

Slack 24.11.20 13. November 2024 Fehlerbehebung: Benutzer:innen, die versucht haben, ein Profil mit dem Status „OOO“ anzuzeigen, hatten Pech, denn die App stürzte ab. Diesen Fehler haben wir nun aus der Welt geschafft.

Slack 24.11.10 6. November 2024 Fehlerbehebung: Wenn du in den Suchergebnissen auf eine Antwort aus einem Thread geklickt hast, wurde zwar der richtige Channel geöffnet, nicht aber der Thread selbst. Wie sich herausgestellt hat, ist „irgendwo da drüben“ keine besonders hilfreiche Methode, um Ergebnisse anzuzeigen. Wir haben alles wieder richtig miteinander verbunden und danken dir für deine Geduld.

Der Mechanismus für das Senden von Sprachnachrichten war unsicher, was zu fehlgeschlagenen Uploads und eingefrorenen Fehlermeldungen geführt hat. Ab sofort kannst du wieder ungestört in den höchsten Tönen von deiner Katze schwärmen bzw. die neuesten Infos zum Teamprojekt teilen.

Bei bestimmten Slack-Designs war die Android-Statusleiste am oberen Rand des Bildschirms nur schwer zu erkennen. Beim App-Design gibt es zwar viele Dinge, die unsichtbar bleiben sollen; das gehört aber nicht dazu.

Bei Emojis wird nicht mehr zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Verbreite die frohe Kunde!

Slack 24.10.50 30. Oktober 2024 Fehlerbehebung: Kennst du auch solche Wochen, in denen es sich so anfühlt, als ob nichts passiert, du aber später zurückblickst und feststellst, dass eigentlich eine Menge passiert ist? Für die App ist dies eine dieser Wochen.

Slack 24.10.40 23. Oktober 2024 Fehlerbehebung: Es gibt eine Software-Philosophie, die besagt, dass du besser „schnell scheiterst“, aber wir gehen davon aus, dass damit nicht gemeint ist, dass die App sofort nach dem Start abstürzt. Wie schnell unsere Fehler auch auftreten, wir versuchen immer, sie „schneller zu beheben“.

Wenn du ein privates Canvas mit mehreren Ordnern genutzt hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass die Android-App es dir nicht erlaubt hat, zwischen diesen Ordnern zu wechseln. Datenschutz ist natürlich sehr wichtig, aber in diesem Fall haben wir es mit der Geheimhaltung etwas übertrieben.

Slack 24.10.30 16. Oktober 2024 Fehlerbehebung: Manchmal lassen sich Fortschritte nur schwer messen, aber das ist nicht der Grund, warum Datei-Uploads im Dunkelmodus schwer zu verfolgen waren. Wir haben das Fortschrittsrad für Uploads etwas heller gestaltet, damit du jederzeit weißt, wo du gerade stehst.

Slack 24.10.20 9. Oktober 2024 Fehlerbehebung: Fehler wurden beseitigt, die Leistung wurde verbessert, es wurde gearbeitet und das Ergebnis war gut. Viel Spaß in Slack!

Slack 24.10.10 2. Oktober 2024 Fehlerbehebung: Die Markup-Formatierung hat sich eher wie ein Permanentmarker verhalten, wobei Befehle zum Schließen ignoriert wurden. Das Wort sollte kursiv sein? Der Rest deiner Nachricht wurde dann ebenfalls kursiv dargestellt. Grenzen sind wichtig, und Slack respektiert jetzt deine Formatierungsgrenzen bei Markups.

Benutzer:innen, die aus allen Workspaces einer Enterprise-Organisation entfernt worden waren, konnten immer noch Aktionen in einigen dieser Workspaces durchführen, was ... nicht richtig zu sein schien? Wenn du das Gebäude verlassen musst, musst du auch alle Schlüssel zurückgeben.

Beim Öffnen der Suche und Tippen auf den Tab „Channels“ wurden archivierte Channels angezeigt. Du kannst zwar immer noch nach archivierten Channels suchen, aber wir haben ein bisschen aufgeräumt und blenden sie aus, während du nur stöberst.

Das Sortieren von Listen nach Namen hat in der Android-App nicht zuverlässig funktioniert. Wir sind uns nicht sicher, wie wir dieses Problem genau beschreiben sollen, aber es reicht zu sagen, dass die Dinge nicht richtig geordnet waren.

Slack 24.09.40 25. September 2024 Fehlerbehebung: Die Zeit mag ein flachesein, aber für die Koordination von Meetings ist sie sehr nützlich. Aus diesem Grund (und weil es sich eindeutig um einen Fehler handelte) wird in den Profilen von Slack Connect wieder korrekt die Ortszeit einer Benutzerin bzw. eines Benutzers angezeigt.

Slack 24.09.30 18. September 2024 Fehlerbehebung: Alle Fehler, die in dieser Version behoben wurden, waren zu klein, als dass das Auge sie hätte sehen können, oder zu knifflig, als dass menschliche Worte sie beschreiben könnten. Dennoch haben wir hart gearbeitet, an ein paar Dingen herumgetüftelt und die App auf raffinierte Weise verbessert.

Slack 24.09.20 11. September 2024 Fehlerbehebung: Es gibt Dinge, die besonders schön anzuschauen sind: tolle Kunstwerke, Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum, eine Person, die einen besonders waghalsigen Versuch unternimmt, parallel einzuparken. Besonders lange URLs gehören allerdings nicht unbedingt dazu. Deshalb möchten wir uns dafür entschuldigen, dass die Schaltflächen „Weiter“ und „Abbrechen“ in unserem Pop-up-Fenster „Diesen Link doppelt prüfen“ nicht angezeigt werden.

Wenn mehr als vier benutzerdefinierte Status erstellt wurden, war es nicht mehr möglich, zur Standardstatusliste von Slack zu scrollen, so als ob die App sauer darüber wäre, dass du lieber deinen eigenen Status erstellt hast. Bei uns haben Tradition und Innovation gleichermaßen Platz – freue dich ab sofort wieder auf beides in der App.

Slack 24.09.10 4. September 2024 Fehlerbehebung: Es geht um den Weg, nicht um das Ziel, richtig? Okay, manchmal geht es eher um das Ziel, zum Beispiel, wenn der Bildschirm ewig lädt und wir warten müssen, während wir versuchen, uns über E-Mail-Links mit Zwei-Faktor-Authentifizierung anzumelden.

Du fügst ein neues Profilbild hinzu? Wenn du „Eingeschränkten Zugriff zulassen“ für deine Fotogalerie gewählt hast, hat die App keine ausgewählten Fotos zum Hochladen akzeptiert. Wie sich herausgestellt hat, waren wir es, die den Zugriff auf Fotos eingeschränkt haben. Jetzt bist du wieder voll im Bild!

Slack 24.08.40 28. August 2024 Was gibt's Neues Diese Woche gibt es keine großen Neuigkeiten von uns – wir schleifen nur ein paar Ecken und Kanten ab, um deine Slack-Erfahrung noch angenehmer zu gestalten. Lass es uns über feedback@slack.com wissen, wenn du auf etwas stößt, das verbessert werden könnte!

Slack 24.08.30 21. August 2024 Fehlerbehebung: Behoben: Die Direktnachrichten-Vorschläge wurden alphabetisch aufgelistet, anstatt auf eine nützlichere Art und Weise, z. B. nach den Personen, mit denen du am häufigsten Kontakt hast. Das haben wir jetzt behoben.

Slack 24.08.20 14. August 2024 Fehlerbehebung: Diese Woche gibt es keine großen Fehlerbehebungen, aber das wird sicher nicht so bleiben. Natürlich ist es nicht unser Ziel, Fehler einzubauen. Aber Irrtümer, Änderungen, Fehler und Korrekturen gehören zum Lauf der Dinge und sind ein Preis für Wachstum. Wir hoffen, dass du die Reise genießt, ganz gleich, an welchem Punkt davon du dich gerade befindest.

Slack 24.08.10 7. August 2024 Fehlerbehebung: Es wurden keine Benachrichtigungen für Huddle-Sitzungen in Direktnachrichten verschickt, was die Frage aufwirft: Wie viele Personen sind definitionsgemäß erforderlich, um einen Huddle zu bilden? Es ist eine dieser philosophischen Fragen wie das Theseus-Paradoxon oder „Wie viele Gänse ergeben einen Ganter?“ Unabhängig von der Antwort sind wir aber der Meinung, dass ein Fehler, der auftritt, ohne dass jemand da ist, um ihn zu melden, trotzdem behoben werden muss.

Slack 24.07.50 31. Juli 2024 Was gibt's Neues Lass dich nicht von uns stören – wir nehmen nur ein paar kleine Anpassungen vor, um die App in Schuss zu halten. Bald folgt noch mehr … Bis dan

Slack 24.07.40 24. Juli 2024 Fehlerbehebung: Die Option zum Einfügen als reiner Text war fehlerhaft und hat zum sofortigen Absturz der App geführt, sobald sie ausgewählt wurde. Du kannst Formatierungen jetzt entfernen, wenn du möchtest – der Fehler selbst wurde behoben.

Kann etwas zuviel des Guten sein? Für unsere Emoji-Auswahl offenbar ja, denn sie hatte Probleme, neue Zeilen mit Emojis zu laden. Unser Entwicklungsteam hat das Problem gelöst. Jetzt kannst du das schier grenzenlose Potenzial unserer unzähligen Emojis wieder voll ausschöpfen.

Slack 24.07.30 17. Juli 2024 Fehlerbehebung: Bei der Verwendung von Suchfiltern wie "in:#" oder "von:@" wurden genau null Ergebnisse geliefert. Zum Glück konnten unsere Entwickler:innen die Ursache des Problems ausfindig machen. Neue Abfrage: „Fehler in der Suche“ – Ergebnisse: 0.

In Enterprise Grid-Workspaces hatten Filter, die nur nach Channels aus einem bestimmten Workspace suchen sollten, ein sehr kurzes Gedächtnis. Wenn du aus der App heraus navigiert hast und dann zurückgegangen bist, wurde jeder Channel in der Organisation wieder angezeigt. Wir haben das Erinnerungsvermögen unserer Filter wieder aufgefrischt, der Fehler ist behoben.

Slack 24.07.20 10. Juli 2024 Fehlerbehebung: Behoben: Die Heisenbergsche Unschärferelation besagt, dass wir die Position und den Impuls eines bestimmten Teilchens nicht gleichzeitig genau messen können. Die Unschärferelation von Slack besagt, dass die Anzahl der in der Ansicht „Aktivität“ angezeigten Reaktionen nicht immer mit der tatsächlichen Anzahl der Reacjis übereinstim. Wir sind uns relativ sicher, dass dieser Fehler jetzt behoben ist.

Slack 24.07.10 3. Juli 2024 Was gibt's Neues Guten Morgen, Sonnenschein! Es gibt hier keine Aktualisierungen zu vermelden. Genieße den Sommer.

Slack 24.06.40 26. Juni 2024 Was gibt's Neues Alles ist ein klitzekleines bisschen besser als vorher. Versprochen.

Slack 24.06.30 19. Juni 2024 Was gibt's Neues Diesmal sind die Änderungen so geringfügig, dass du sie vielleicht nicht sofort bemerkst, aber wir hoffen, dass du trotzdem davon profitierst. Geht es dir nicht besser, wenn du das Gefühl hast, auf dem neuesten Stand zu sein? Uns auf jeden Fall.

Slack 24.06.20 12. Juni 2024 Was gibt's Neues Lass dich nicht von uns stören – wir nehmen nur ein paar kleine Anpassungen vor, um die App in Schuss zu halten. Bald folgt noch mehr … Bis dan

Slack 24.06.10 5. Juni 2024 Was gibt's Neues Wir versammeln uns hier zu Beginn des Sommers, um uns an die glücklichen Tage der Jugend zu erinnern; an eine Zeit, in der diese sonnigen Monate Freiheit, Chancen und Vorfreude bedeuteten. Dort draußen gab es eine unentdeckte Welt: in den Arkaden der Strandpromenade, eingehüllt von der Salzgischt. In den kupferfarbenen Feldern in der späten Dämmerung. Im Sternenhimmel, der über uns wachte, während wir gegen den Schlaf ankämpften. Leider gibt es für die Slack-Apps keine Sommerferien, auch wenn dieses Update keine größeren Änderungen oder Korrekturen enthält, die wir erwähnen könnten. Aber wir hoffen, dass du in dieser Jahreszeit etwas schaffen kannst – wenn vielleicht auch nicht in deinen eigenen Händen – dann doch als Erinnerung für die kommenden Jahre.

Slack 24.05.50 29. Mai 2024 Was gibt's Neues Manchmal sind die Highlights genug. Deshalb führen wir die Übersichtsfunktion aus Slack AI ein. Die Channel-Übersicht lässt dich bestimmte Channels auswählen, die dann jeden Tag zusammengefasst werden, sodass du gleich morgens kurz und knapp mit allen Infos versorgt bist. So ähnlich wie beim „Was bisher geschah“ in deiner Lieblingsserie. Weiter geht‘s!

Slack 24.05.40 23. Mai 2024 Fehlerbehebung: Dieses Mal gibt es nichts Besonderes, aber falls du zu denen gehörst, die diese Meldungen jede Woche aufmerksam durchlesen, senden wir dir herzliche Grüße. Danke, dass du dich für all das interessierst, was in unseren bescheidenen Hallen so passiert. Demnächst gibt es mehr von uns zu hören.

Slack 24.05.30 15. Mai 2024 Was gibt's Neues Wir veröffentlichen jede Woche diese charmanten Versionshinweise, um dir immer eine erstklassige Leistung zu bieten ... aber manchmal gibt es einfach nichts Besonderes zu erzählen. Lass uns diesmal also über einige Dinge sprechen, die wir von vornherein hätten erwähnen können. Wusstest du zum Beispiel, dass du auf deinem Mobilgerät lange auf eine Nachricht drücken kannst, um sie auf „ungelesen“ zu setzen? Dann wartet sie nämlich schon auf dich, wenn du an deinen Schreibtisch kommst. Oder dass du eine Erinnerung einrichten kannst, die Nachricht später zu lesen? Oh, das wusstest du schon? Umso besser! Dann gönne dir jetzt eine schöne Tasse Kaffee und mach weiter .

Slack 24.05.20 8. Mai 2024 Fehlerbehebung: Die Emoji-Auswahl hat Benutzer:innen in die Bredouille gebracht, weil sie sich weigerte, bis an den unteren Rand des Bildschirms zu scrollen, wodurch einige benutzerdefinierte Emojis nicht angezeigt wurden. Würde es die Sache besser machen, wenn wir diesen Fehler als „benutzerdefinierte Bildlauflänge“ beschreiben würden? Vermutlich nicht. Sorry dafür.

Slack 24.05.10 1. Mai 2024 Fehlerbehebung: Behoben: Das Wechseln zwischen Workspaces außerhalb deiner übergeordneten Organisation über das Menü „Springen zu …“ hat nicht funktioniert. Vermutlich handelte es sich hier eher um ein Überspringen; jedenfalls war es ein Fehler. Und niemand stolpert gern über Fehler. Tut uns leid, dass wir dir Steine in den Weg gelegt haben.

Behoben: Ach, du wolltest zusätzliche Suchergebnisse sehen? Da hinten ist das Ende der Warteschlange! Immer, wenn eine neue Seite mit Suchergebnissen geladen wurde, ist die App automatisch wieder ganz an den Anfang gesprungen. „Ein Schritt vorwärts, dann zurück auf Los“ bringt natürlich niemanden weiter, also haben wir das behoben.

Slack 24.04.40 24. April 2024 Was gibt's Neues Vorhang auf für Slack AI! Mit unserem nagelneuen Set generativer KI-Tools kannst du intelligenter suchen, Unterhaltungen sofort zusammenfassen und vieles mehr. Im Support-Center erfährst du, wie du Slack AI für dich arbeiten lassen kannst: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 24.04.30 17. April 2024 Fehlerbehebung: Behoben: Ist dir aufgefallen, dass die Vorschläge für den benutzerdefinierten Status für deine Org. zwar in der Desktopversion, aber nicht auf Mobilgeräten zu sehen waren? Anscheinend waren wir da etwas un-Org.-anisiert. Hihi. Aber im Ernst: Soll nicht wieder vorkommen.

Slack 24.04.20 10. April 2024 Was gibt's Neues Was liegt denn da in der Luft? Wir können es nicht genau beschreiben, aber irgendwas ist anders. Alles geht leichter, die Sonne strahlt noch heller … was kann das nur sein? Die Slack App wurde aktualisiert! Ob wir damit noch mehr Frühlingsgefühle bei dir ausgelöst haben haben, können wir nicht sicher sagen, aber wir wünschen dir von Herzen, dass dir die Arbeit jetzt noch leichter von der Hand geht.

Slack 24.04.10 3. April 2024 Was gibt's Neues [FEHLER: VERSIONSHINWEISE NICHT GEFUNDEN] Moment, das kann nicht stimmen … Okay, dieses Mal können wir tatsächlich keine bestimmten Behebungen bejubeln, aber wir nutzen diese Möglichkeit immer gern, um dich wissen zu lassen, dass wir kontinuierlich daran arbeiten, die App noch besser zu machen. Und um dir ein bisschen gute Laune zu senden. Einen schönen Start in den neuen Monat ‒ ohne Aprilscherz.

Slack 24.03.40 27. März 2024 Was gibt's Neues Wir haben hinter den Kulissen hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass alles gut aussieht und wie geschmiert läuft. Wie immer gilt: Solltest du etwas Gegenteiliges bemerken, dann lass es uns über feedback@slack.com gerne wissen!

Slack 24.03.30 20. März 2024 Was gibt's Neues Wir haben den Code bereinigt, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft. Slack – jetzt mit streifenfreiem Glanz.

Slack 24.03.20 13. März 2024 Was gibt's Neues Diese Woche gibt es kein großes Update. Das heißt aber nicht, dass das Update unwichtig ist. Nicht alle Tage (oder Updates) bringen große Veränderungen mit sich, aber der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Daher ist dieses kleine Update eine gute Sache.

Slack 24.03.10 6. März 2024 Was gibt's Neues Was ist beängstigender als ein leeres Canvas oder ein ungeordneter Aktenschrank? Vielleicht eine Slack-Suche, bei der du die Ergebnisse nicht nach Canvases oder Dateien filtern kannst. Wir ordnen dieses Update als eindeutige Verbesserung ein.

Slack 24.02.40 28. Februar 2024 Was gibt's Neues Wir haben ein paar holprige Stellen in der App abgeschliffen, damit du dir keine digitalen Splitter holst. Schon mal von „digitalen Splittern“ gehört? Tja, jetzt kennst du sie, aber du brauchst dir keine Gedanken darüber zu machen.

Slack 24.02.30 22. Februar 2024 Was gibt's Neues Willkommen zu deiner wöchentlichen Zusammenfassung mit Slack. Die heutige neue Funktion: „Aufholen“. Du kannst ungelesene Nachrichten im Handumdrehen durch Wischen als gelesen markieren und schnelle Antworten online senden. Und für die Momente, in denen dein Daumen aus der Reihe tanzt, gibt es sogar einen Rückgängig-Button. Wie heißt es so schön? Was du heute kannst aufholen, das verschiebe nicht auf Morgen!

Slack 24.02.20 14. Februar 2024 Fehlerbehebung: Android-Benutzer:innen konnten keine Workflows in Canvases auslösen, wenn der Workflow als URL angezeigt wurde. Das war für den Arbeitsfluss eher hinderlich. Slack-Funktionen brauchen keine Kleiderordnung, also egal, wie du deinen Workflow anzeigen lassen willst, wir führen ihn in Zukunft aus.

Slack 24.02.10 7. Februar 2024 Was gibt's Neues Hallo Februar! Was machen die Neujahrsvorsätze? Wir verurteilen niemanden. Unser Vorsatz war: Wir schreiben nie einfach nur „Fehlerbehebungen und Verbesserungen“ in unsere Versionshinweise, wenn wir keine besonderen Änderungen zu verkünden haben. Und weißt du was? Sieht so aus, als könnten wir uns an diesen Vorsatz halten.

Slack 24.01.50 31. Januar 2024 Fehlerbehebung: Schnellantworten von Push-Benachrichtigungen wurden nicht zugestellt, was die Funktion eher zu einer langsamen und verwirrenden Ablehnung von Benachrichtigungen machte. Das hat niemandem gefallen. Dieses Update stellt sowohl die Geschwindigkeit als auch die Genauigkeit deiner Schnellantworten wieder her.

Wie eine Straßenkarte, die du beim Autofahren hochhältst, hat die Android-Navigationsleiste die Sicht auf den Nachrichten-Bereich in Slack verdeckt. Zeigen wir mit diesem Hinweis unser Alter? Kennst du noch Telefonzellen? Y2K? Jetzt ist alles an seinem richtigen Platz.

Wir sind uns sicher, als William Faulkner schrieb: „Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen“, hat er sich auf diesen Bug bezogen, bei dem beendete Huddles weiterhin auf dem Home-Tab angezeigt werden. Unsere eigene Sichtweise lässt sich vielleicht mit einer leicht abgewandelten Zitat erklären: „Bugs reparieren ist wie Rudern gegen den Strom: Sobald man aufhört, treibt man zurück.“

Beim Versuch, einen neuen Channel zu erstellen, hat sich die Tastatur in einem Akt des zivilen Ungehorsams (oder vielleicht auch nur wegen etwas Lampenfieber) geweigert, zu erscheinen. So beängstigend Veränderungen auch sein können, sie sind notwendig, damit wir wachsen können. Arbeite unbesorgt weiter; deine Tastatur wird ab jetzt da sein, wenn du sie brauchst.

Slack 24.01.40 24. Januar 2024 Was gibt's Neues Wir haben die Regale gereinigt, die Fenster geputzt und alle Oberflächen mit einem weißen Samthandschuh geprüft. Jetzt ist der Frühjahrsputz beendet, und alles ist picobello. Du kannst loslegen!

Slack 24.01.30 17. Januar 2024 Fehlerbehebung: Behoben: Ein zusätzliches Leerzeichen kann manchmal den Unterschied ausmachen. „Laut loslachen“ kann, wenn man das Leerzeichen woanders setzt, ganz schnell zu „lautlos lachen“ werden. Wir haben auch festgestellt, dass Benutzernamen mit Leerzeichen unsere Suchfunktion beeinträchtigen. Absolut kein Grund zum Lachen! Zum Glück konnten wir diesen Fehler beheben.

Slack 24.01.20 10. Januar 2024 Fehlerbehebung: Nach den Feiertagen hast du vielleicht das Gefühl, dass du eine Pause von direkter Kommunikation brauchst. Allerdings ist das nicht der Grund, weshalb der DM-Tab in Slack völlig leer angezeigt wurde. Das war ein ganz konventioneller Bug. Neues Jahr, neue Bugs, aber bekannte und geliebte App, an der wir stets fleißig arbeiten.

Slack 24.01.10 3. Januar 2024 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn die Emoji-Auswahl nicht geladen werden konnte, hat das dazu geführt, dass die App sich schnell und ohne Vorwarnung verabschiedete. Was ist das beste Emoji für einen plötzlichen Absturz? Wir hoffen, dass dieses neueste Update für jede Menge fröhliche Emojis sorgt.

Slack 23.12.21 14. Dezember 2023 Fehlerbehebung: Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 23.12.20 13. Dezember 2023 Was gibt's Neues Wir haben ein paar klitzekleine Kleinigkeiten verbessert, die entweder zu winzig sind, um sie zu bemerken oder zu kompliziert, um sie zu erklären. Wir kehren das nächste Mal wieder zu dein regulären, interessanteren Arten von Versionshinweisen zurück (zumindest hoffen wir das).

Slack 23.12.10 6. Dezember 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn du eine App mit Block-Kit erstellt hast, hast du vielleicht bemerkt, dass der Text in deinen „plain_text_input“-Feldern nicht gespeichert wurde. Hatten die Felder ein selektives Gedächtnis? Waren sie einfach vergesslich? Ganz egal, , das Problem wurde behoben.

Behoben: Die App ist abgestürzt, wenn in einem Channel rückwärts gescrollt wurde, was nicht gerade ideal war (um es milde auszudrücken). Die Zeit bewegt sich zwar nur in eine Richtung, aber dein Channel-Verlauf sollte dir immer zur Verfügung stehen.

Behoben: Nachrichten-Links funktionieren jetzt über mehrere Workspaces hinweg, solange du in beiden angemeldet bist. Frohes Teilen!

Behoben: Hochgeladene Bildvorschauen wurden in Slack Connect-Channels nicht gerendert. Wenn Vorschauen irgendwo funktionieren sollten, dann bei Unterhaltungen mit deinen externen Partner:innen. Besser noch, sie sollten einfach überall funktionieren, und genau das werden sie dank diesem Update.

Slack 23.11.40 29. November 2023 Was gibt's Neues Kleinere Anpassungen und Optimierungen in der gesamten App. Wir freuen uns, dass du auf dem Laufenden bleibst! Falls du auf Probleme stößt, melde dich bei uns unter feedback@slack.com.

Slack 23.11.30 16. November 2023 Was gibt's Neues Kennst du auch solche Wochen, in denen es sich so anfühlt, als ob nichts passiert, du aber später zurückblickst und feststellst, dass eigentlich eine Menge passiert ist? Dies h ist eine dieser Wochen bei der App.

Slack 23.11.20 8. November 2023 Fehlerbehebung: Wir hatten schon davon gehört, dass ein hochgeladenes Video unter bestimmten Umständen „das Internet kaputt machen“ kann. Wie sich gezeigt hat, kann ein hochgeladenes Video auch „die Slack-App kaputt machen“. Ups! Wir haben sie wieder zusammengebaut und Die App stürzt beim Hochladen von Videos nicht mehr ab.

„Der Fehler ist so schön, dass er gleich zweimal behoben wurde!“ Vor einigen Monaten haben wir einen Fehler behoben, bei dem Entwürfe bei schlechter Verbindungsqualität manchmal an den falschen Channel gesendet wurden. Wir dachten, wir hätten alle Fehler erwischt, aber anscheinend haben wir etwas übersehen. Vielen Dank für dein Verständnis.

Slack 23.11.10 1. November 2023 Was gibt's Neues Danke für die Aktualisierung der A! Die Änderungen in dieser Runde lassen sich nicht so leicht zusammenfassen, aber wir tun alles, was wir können, um sicherzustellen, dass die App so reibungslos wie möglich funktioniert. Auf die schrittweisen Fortschritte!

Slack 23.10.40 25. Oktober 2023 Was gibt's Neues So wie Läufer:innen ihre Zeiten immer weiter verbessern, so verbessern wir unsere App mit diesem Update weiter. Dadurch ist sie ein bisschen schneller, ein bisschen schlanker und ein bisschen näher am Ziel.

Slack 23.10.30 18. Oktober 2023 Was gibt's Neues Wir haben den Motor getuned und haben innen drin einmal alles tüchtig überholt. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 23.10.10 5. Oktober 2023 Fehlerbehebung: Ignoriere uns einfach – wir räumen nur ein wenig auf. Kleinere Fehler und digitaler Müll: Weg mit euch!

Slack 23.09.40 27. September 2023 Was gibt's Neues Warnung: Dies wird die letzte Version von Slack sein, die Android 9 unterstützt. Wir wissen, dass Abschiede schwer sind. Du kannst Slack zwar noch in dieser Version nutzen, musst aber dein Betriebssystem aktualisieren, um alle Funktionen zukünftiger Updates nutzen zu können. Danke, dass du uns dabei hilfst, Slack immer auf dem neuesten Stand zu halten! Fehlerbehebung: Behoben: Direktnachrichten mit deaktivierten Benutzer:innen erschienen noch im Favoritenordner der Seitenleiste. Wir werden ab jetzt genauer darstellen, welche deiner Favoriten abgetreten sind und welche nicht.

Behoben: Nachrichtenentwürfe innerhalb eines bestimmten Channels haben sich zeitweise mit dem Nachrichteneingabe-Platzhaltertext in anderen Channels überlappt. Nach Rücksprache mit den Physiker:innen unseres Vertrauens sind wir zu dem Schluss gekommen, dass hier nicht zwei parallele Welten kollidiert sind, sondern dass es sich einfach um einen ganz normalen Fehler handelte.

Slack 23.09.30 20. September 2023 Große Veränderungen stehen bevor – unsere App bekommt ein neues Design! Wir aktualisieren sowohl die Desktop- als auch die mobile Version von Slack mit brandneuen Ansichten, die für mehr Fokus, Organisation und Produktivität sorgen. Je nachdem, welchen Plan du hast, wirst du diese Änderungen vielleicht nicht sofort sehen, aber halte in den nächsten Wochen die Augen offen. In der Zwischenzeit kannst du in unserem Blog auf SlackHQ.com lesen, was auf dich zukommt. Was gibt's Neues Vereinheitlichtes Grid: Du hast keine Lust mehr, zwischen Workspaces auf Enterprise Grid hin- und herzuwechseln? Alle Channels, zu denen du innerhalb einer Organisation gehörst, können jetzt in einer einzigen Ansicht angezeigt werden. Ziemlich clever.

Übersichtlichere Kopf- und Fußzeilen: Die Bereiche „DMs“, „Entwürfe“, „Threads“ und „Später“ sind jetzt leichter zugänglich und nehmen auf deinem Bildschirm weniger Platz ein. Deine Daumen werden es dir danken.

Aktivität: Ein brandneuer Aktivitäts-Bereich fasst deine Erwähnungen, Threads, Reaktionen und Apps an einem zentralen Ort zusammen. Hier erfährst du, was es bei deinen Unterhaltungen Neues gibt.

... und noch viel, viel mehr! Haben wir schon erwähnt, dass du in unserem Blog alle weiteren Details findest?

Slack 23.09.20 13. September 2023 Fehlerbehebung: Behoben: In seltenen Fällen wurden Entwürfe bei besonders schlechter Verbindung an den nächsten von dir geöffneten Channel gesendet, nicht an den, für den sie eigentlich vorgesehen waren. Das ist in etwa so, als würden Briefträger:innen unzustellbare Post einfach beim nächsten Haus auf ihrer Route abgeben. Wir haben den Fehler behoben (und auf ausreichend Porto geachtet), damit das nicht wieder vorkommt.

Slack 23.09.10 6. September 2023 Was gibt's Neues Ignoriere uns einfach – wir räumen nur ein wenig auf. Kleinere Fehler und digitaler Müll: Weg mit euch!

Slack 23.08.50 30. August 2023 Was gibt's Neues Diese Woche gibt es nur kleinere Verbesserungen, die zu klein sind, um sie zu erwähnen, aber wusstest du, dass du jederzeit unsere früheren Versionshinweise durchlesen kannst? Entdecke die eine oder andere Funktion. Schau dir an, was wir alles schon geschafft haben. Kichere ein wenig vor dich hin. Du findest sie alle unter https://slack.com/release-notes/android

Slack 23.08.40 23. August 2023 Fehlerbehebung: Wie ein Geschichtenerzähler, der nicht aufhören kann, wenn er einmal angefangen hat, hat die TalkBack-Funktion die gesamte Slack-Nachricht vorgelesen, auch wenn du bloß einen Absatz, eine Zeile oder nur ein einziges Wort hören wolltest. Wenn du es nicht eilig hattest, war das kein großes Problem. Wer es aber eher kürzer mag, kann TalkBack jetzt bitten, sich kürzer zu fassen.

Slack 23.08.30 16. August 2023 Was gibt's Neues Diese Woche gibt es nichts Neues zu verkünden, aber wusstest du, dass du jederzeit unsere früheren Versionshinweise lesen kannst, wenn du willst? Entdecke eine Funktion! Schau dir an, was wir alles schon geschafft haben! Hab Spaß! Du findest sie alle unter https://slack.com/release-notes/android

Slack 23.08.20 9. August 2023 Was gibt's Neues Lange Channel-Namen werden nun in der Seitenleiste umgebrochen, #anstatt-irgendwo-abgeschn … Fehlerbehebung: Behoben: Wenn du auf die mit Lesezeichen versehenen Links eines Channels getippt hast, erschien die Fehlermeldung „Da ist etwas schief gelaufen“. Das haben wir wieder gerade gerückt.

Behoben: Wenn der „Senden“-Button ins Querformat gedreht wurde, hat sich absolut gar nichts getan. Das ist jetzt behoben. Du kannst deine Nachrichten nun im Breitbildformat verfassen (und versenden) und deiner Kreativität wieder freien Lauf lassen.

Behoben: Im „Neue Nachricht“-Schreibfenster wurden die Namen von Apps und Bots nicht als Optionen für Nachrichten angezeigt. Wir würden es nicht wagen, deiner nächsten „Brieffreundschaft” mit dem Bot deines Vertrauens im Weg zu stehen. Wir haben daher beides als Optionen hinzugefügt und jetzt kannst du nach Herzenslust drauflos schreiben.

Slack 23.08.10 9. August 2023 Was gibt's Neues Behoben: Diese Woche gibt es nicht viel zu berichten, aber du kannst davon ausgehen, dass wir im Hintergrund daran arbeiten, dass alles tipptopp in Ordnung ist. Wenn dir irgendetwas auffällt, das nicht so ist, wie es sein sollte, dann schreibe uns eine Nachricht an feedback@slack.com.

Slack 23.07.40 26. Juli 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Der Versuch, dasselbe benutzerdefinierte Emoji mehrmals in derselben Nachricht zu verwenden, hat dazu geführt, dass das Emoji nur einmal gesendet wurde. In der Kürze liegt zwar bekanntlich die Würze, aber manchmal braucht es einfach einige aufeinanderfolgende benutzerdefinierte Emojis, um die volle Bandbreite deiner Gefühle dazustellen, also wurde das behoben.

Slack 23.07.30 19. Juli 2023 Fehlerbehebung: Behoben: In einigen Fällen hat das Hinzufügen von Personen zu einer Gruppen-Direktnachricht, die Slack Connect-Benutzer:innen enthielt, zum Absturz der App geführt. Slack Connect = nicht verbunden? Absolut undenkbar! Wir haben ein brandneues Update für alle Telefone veröffentlicht.

Behoben: Kontrollkästchen kontrollieren, bitte! Manchmal hat das Senden einer Antwort an einen Thread, bei dem das Kontrollkästchen „Auch an den Channel senden“ aktiviert war, dazu geführt, dass das Kontrollkästchen heimlich deaktiviert wurde. Wir haben eine zusätzliches Kontrollkästchen für die Überprüfung aller Threads in der Checkout-Liste hinzugefügt.

Slack 23.07.20 12. Juli 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Unterhaltungen über Android wurden manchmal noch lange nach dem Lesen der dazugehörigen Nachrichten angezeigt. Zwar gibt es geradezu epische Unterhaltungen, aber wir gehen davon aus, dass du dich auch gerne anderen schönen Dingen zuwendest. Daher haben wir diesen Fehler behoben.

Slack 23.07.10 5. Juli 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Unsere Lupen-Illustration hat die Suchergebnisse verdeckt, was wir durchaus ironisch finden. Wir hoffen, dass du jetzt ohne sie etwas klarer sehen kannst.

Slack 23.06.40 28. Juni 2023 Fehlerbehebung: Behoben: „Jetzt oder nie“ schien die implizite Botschaft zu sein, wenn die App abstürzte, nachdem duauf eine Huddle-Einladung mit „Bin bald da“ geantwortet hattest. In der Ruhe liegt die Kraft. Nimm dir also ab jetzt Zeit, denn das Huddle läuft nicht weg (und die App auch nicht mehr).

Slack 23.06.30 21. Juni 2023 Fehlerbehebung: Behoben: In größeren Gruppen-Direktnachrichten hat die Planung einer Nachricht den Satz „kann nicht rückgängig gemacht werden“ und den anschließenden Zusammenbruch der App ausgelöst, wenn du im Bildschirm „Entwürfe & Gesendet“ Änderungen machen wolltest. Unsere wunderbaren Entwickler:innen für Mobilanwendungen haben diesen Fehler jetzt behoben.

Slack 23.06.20 14. Juni 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Hast du schon einmal einen Blick auf das Slack-Profil einer Person geworfen und festgestellt, dass diese Person plötzlich zu deiner Liste der zuletzt gesendeten Direktnachrichten hinzugefügt wurde? Keine Sorge, das war kein Zeichen deiner Vergesslichkeit, sondern ein gewöhnlicher Fehler unsererseits. Das Problem wurde jetzt behoben.

Slack 23.06.10 7. Juni 2023 Was gibt's Neues Wir haben einige Formulierungen und Illustrationen in der App aktualisiert, um bestimmte Abläufe verständlicher und ansprechender zu gestalten. Slack ist immer noch derselbe Ort, den du kennst und liebst; wir haben zwecks Vorbereitung deines Besuchs nur ein bisschen Staub gewischt.

Slack 23.05.50 31. Mai 2023 Was gibt's Neues Kennst du das, wenn du dir manchmal bewusst machst, wie angespannt dein Körper ist, du dann tief einatmest und die Anspannung langsam rauslässt? So ist es auch bei diesem Update. Es ist immer noch Slack, nur mit ein bisschen weniger Reibungspunkten.

Slack 23.05.41 26. Mai 2023 Fehlerbehebung: Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 23.05.40 24. Mai 2023 Was gibt's Neues Fehler wurden beseitigt, die Leistung verbessert, es wurde gearbeitet und das Ergebnis war gut. Viel Spaß mit Slack!

Slack 23.05.30 17. Mai 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Einige Emoji-Reaktionen wurden teilweise abgeschnitten oder zu eng ausgeschnitten, wenn die Schriftgröße des Geräts kleiner als die Standardoption eingestellt war. Das war nicht die Reaktion, die wir uns erhofft hatten und daher kannst du deine Lieblings-Emojis ab jetzt wieder in allen Größen bewundern.

Slack 23.05.20 10. Mai 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Möchtest du zu dem Zeitpunkt „zurückkehren“, bevor deine Nachricht gesendet wurde? Wir haben festgestellt, dass bei der Eingabe von Japanisch auf einer externen Tastatur die Return-Taste die Nachricht sendet, anstatt einen Zeilenumbruch hinzuzufügen. Wir haben eine Korrektur „eingegeben" und den Fehler „abgeschickt“.

Slack 23.05.10 3. Mai 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Wir haben die Option entfernt, @hier oder @channel in einer Direktnachricht zu erwähnen. Im Zusammenhang mit einer Direktnachricht waren diese Erwähnungen überflüssig, redundant, doppelt. Ach ja, und sie haben die App zudem auch kläglich abstürzen lassen. Ziemlich unschön also. Jede Nachricht in einer Direktnachricht erzeugt eine Benachrichtigung, so wie eine @Erwähnung. Du brauchst also einfach nur drauflos zu schreiben.

Slack 23.04.40 26. April 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Emoji-Reaktionen wurden manchmal nur als graue Quadrate dargestellt, sodass du deine Emotionen nicht adäquat zum Ausdruck bringen konntest. Eine Nachricht ohne eine Reaktion ist immer ein bisschen wie eine leere Tafel – nun kannst du dich mit Reacjis wieder voll austoben.

Slack 23.04.30 19. April 2023 Was gibt's Neues Hallo. Suchst du nach den Versionshinweisen? Denn wir fragen uns, wo du bist, und wir fragen uns, was du tust. Fühlst du dich irgendwo einsam, weil wir hier keine Versionshinweise für dich haben? Sag uns, wie wir dein Herz erobern können, denn wir haben keinen blassen Schimmer. Aber lass uns damit beginnen: Ich habe heute leider keine Versionshinweise für dich.

Slack 23.04.20 12. April 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Unsere App hat einige Aktionen etwas zu persönlich genommen und ist einfach sang- und klanglos abgestürzt, nachdem Benutzer:innen versucht hatten, die Funktion „Ausschneiden“ für Text nach Code-Blocks zu verwenden. Sei unbesorgt: Wir haben die App wieder aus den Untiefen des Abgrunds zutage befördert und den Fehler behoben.

Behoben: Namen sind Schall und Rauch? Das, was wir als Slack-Benutzername bezeichnet haben, ... naja, war es nicht. Ursprünglich sollten wir im Header des Direktnachrichten-Channels die tatsächlichen Namen der Benutzer:innen anstelle ihrer Slack-Benutzernamen anzeigen. Dabei ist es zu einer unbeabsichtigten Namensverwechslung gekommen, die inzwischen behoben wurde.

Slack 23.04.10 5. April 2023 Was gibt's Neues Diese Woche gibt es keine großen Problembehebungen, aber du kannst dir sicher sein, dass in Zukunft noch mehr passieren wird. Natürlich ist es nicht unser Ziel, Fehler einzuführen. Aber Fehltritte, Anpassungen, Fehler und Korrekturen – das ist der Lauf des Lebens und der Preis für unser Wachstum. Wir hoffen, du genießt die Erfahrung – ganz egal, wo du dich gerade befindest.

Slack 23.03.50 29. März 2023 Was gibt's Neues Keine Nachrichten sind gute Nachrichten! Manche Nachrichten können auch gute Nachrichten sein, oder keine Nachrichten könnten zu Unsicherheiten und Spekulationen führen, die mit schlechten Nachrichten vergleichbar sind, aber in diesem Fall ist das Ausbleiben von Nachrichten etwas Gutes. Oder zumindest nichts Schlechtes. Es ist vollkommen in Ordnung, dass es keine neuen Nachrichten gibt. Ach egal!

Slack 23.03.40 22. März 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Vielleicht hast du bemerkt, dass das Kleingedruckte auf Bildern nicht sehr scharf war. Das lag wahrscheinlich daran, dass unsere Zoom-Funktion ein wenig neben der Spur war. Aber keine Sorge, jetzt hast du deine gewohnte Klarheit wieder.

Behoben: Hast du das Gefühl, dass du immer wieder von vorne beginnen musst? Beim Erstellen von Listen mit Aufzählungspunkten und Zahlen wurde bisher jede Zahl nach einem Aufzählungspunkt auf „1“ zurückgesetzt. Ab sofort kannst du wieder ungestört von 1 bis 10 (und darüber hinaus) zählen.

Slack 23.03.30 15. März 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Die App hat sich immer mal wieder bei dem Versuch aufgehängt, die Entwurf-Ansicht zu laden, wodurch deine nicht gesendeten Nachrichten ebenfalls nicht angezeigt werden konnten. Du kannst diesen Fehler als Entwurf betrachten, der etwas voreilig verschickt wurde.

Slack 23.03.20 8. März 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Die Fäden der Zeit haben sich ein wenig verheddert, was dazu geführt hat, dass Nachrichten innerhalb von Threads im Zeitstempel keine Jahreszahlen angezeigt haben. Gute Threads bzw. Fäden (sowohl digital als auch physisch) sollten länger als ein Jahr halten, daher haben wir diese Information zum Zeitstempel hinzugefügt.

Behoben: Bei der Verlinkung zu archivierten Nachrichten wurde immer der vollständige Name der Verfasser:innen angezeigt, auch wenn stattdessen die Anzeige der Anzeigenamen ausgewählt wurde. Wie nennt man eine Einstellung, die nicht beachtet wird? Einen Fehler, der behoben und dann archiviert werden sollte.

Slack 23.03.10 1. März 2023 Was gibt's Neues Ab dem 6. März können bestimmte ältere Versionen von Slack keine Verbindung mehr herstellen. Wenn du innerhalb des letzten Jahres ein Update durchgeführt hast, solltest du keine Probleme haben. Wenn du seit über einem Jahr kein Update mehr durchgeführt hast, wirst du diese Nachricht vermutlich nicht lesen, aber wir hinterlegen sie hier für die Nachwelt. Kurz gesagt: Aktualisiere deine Apps immer regelmäßig. Unser Support-Team dankt es dir! Fehlerbehebung: Behoben: Alle Inbox Zero-Fans können jetzt aufatmen. Wir haben endlich den Fehler gefunden, der dazu geführt hat, dass Channels regelmäßig als ungelesen angezeigt wurden, obwohl sie bereits angesehen worden waren. Mögen diese nicht mehr fett gedruckten Channels euch zu größerer Konzentration befähigen.

Slack 23.02.40 22. Februar 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Anstatt visuelle Indikatoren für hochgeladene Dateien im Nachrichtenfeld anzuzeigen, haben wir sie kurzerhand versteckt. Das heißt, dass sie nicht sichtbar waren, was die ganze Sache mit der „Nachrichtenvorschau“ irgendwie schwierig gestaltet hat. Jetzt sind sie wieder da. Hurra!

Slack 23.02.30 13. Februar 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Uns ist aufgefallen, dass durch die Texteingabe im Feld „Gehe zu …“ überhaupt kein Ergebnis angezeigt wurde. Das sah irgendwie wie ein Fehler aus. Unsere verwegenen Entwickler:innen haben sich dessen angenommen und haben den Fehler behoben. Jetzt kannst du wieder nach Herzenslust Inhalte deiner Wahl aufrufen.

Slack 23.02.20 9. Februar 2023 Was gibt's Neues Bildschirmfreigabe von überall mit mobiler Bildschirmfreigabe in Huddles! Öffne einfach das Menü „Mehr Optionen“, nachdem du einen Huddle gestartet hast, und tippe zum Loslegen auf „Bildschirm freigeben“. Du kannst sogar die Slack App im Hintergrund verwenden, um weiterhin Inhalte auf deinem Gerät zu teilen! Fehlerbehebung: Behoben: Archivierte Channels wurden fälschlicherweise in der Channel-spezifischen Benachrichtigungsliste angezeigt und haben sich partout geweigert, die Vergangenheit ruhen zu lassen. „Es tut uns leid, aber der Channel, auf den du zugreifen möchtest, ist nicht mehr erreichbar“ (Du kannst die Archivierung des Channels jedoch jederzeit wieder aufheben, wenn es an der Zeit für ein Comeback ist).

Slack 23.01.40 26. Januar 2023 Was gibt's Neues Ab sofort beherrschst nicht nur du Multitasking. Videonachrichten können jetzt zu kleineren Fenstern minimiert werden, sodass du die Wiedergabe fortsetzen kannst, während du an einer aktuellen Videonachricht arbeitest. Fehlerbehebung: Behoben: Das Antippen eines Bot-Namens im Menü für die Autovervollständigung hat eine zufällige Folge von Buchstaben und Zahlen ergeben, was etwas kryptisch anmutete. Wir haben die Hieroglyphen für dich entziffert und den Fehler behoben.

Behoben: Welches Geräusch macht eine klatschende Hand? Wie tippst du eine Nachricht ohne Tastatur? Zumindest eines dieser Rätsel kann jetzt gelöst werden, da wir sichergestellt haben, dass die Tastatur nach dem Antippen von „Neue Nachricht“ weiterhin angezeigt wird. Heureka!

Slack 23.01.30 19. Januar 2023 Was gibt's Neues Achtung, Achtung! Wusstest du schon, dass es in Slack die Möglichkeit gibt, Erinnerungen einzustellen? Wähle „Erinnerung einstellen“ aus, nachdem du lange auf eine Nachricht gedrückt hast, oder gib an einer beliebigen Stelle in Slack „/erinnere mich“ ein, um von Slackbot pflichtbewusst zur angegebenen Zeit erinnert zu werden.

Slack 23.01.20 12. Januar 2023 Fehlerbehebung: Behoben: Unser freundliches Banner mit dem Inhalt „Tritt diesem Channel bei, um auf den Thread zu antworten“ hat bisher die neueste Nachricht jedes Threads verdeckt, was dann doch weniger freundlich war. Jetzt siehst du die vollständige Unterhaltung, bevor du entscheidest, ob du daran teilnehmen möchtest.

Slack 23.01.10 4. Januar 2023 Was gibt's Neues Kannst du es fassen, dass bald schon 2023 ist? Wenn es dir so geht wie uns, hast du wahrscheinlich schon ein wenig über die letzten Monate nachgedacht und gleichzeitig nach vorne geschaut. In diesem Sinne geht es bei diesem Update weniger um große Änderungen als vielmehr darum, den Grundstein für das zu legen, was noch kommen wird. Wir sind immer noch Slack und du bist immer noch du – wir sind beide nur ein bisschen besser als vorher. Frohes neues Jahr!

Slack 22.12.20 15. Dezember 2022 Fehlerbehebung: Behoben: „Das bin ich nicht", hast du vielleicht gedacht, als du gemerkt hast, dass der Befehl /me deinen Text nicht mehr kursiv macht. Wir entschuldigen uns hiermit in aller Form für alle von Slack hervorgerufenen Identitätskrisen. Wie Dr. Seuss schon sagte: „Es gibt niemanden auf der Welt, der mehr du ist als du", und unsere Slash-Befehle werden das von nun an auch wieder widerspiegeln.

Slack 22.12.10 7. Dezember 2022 Was gibt's Neues Kennst du auch solche Wochen, in denen es sich so anfühlt, als ob nichts passiert, du aber später zurückblickst und feststellst, dass tatsächlich eine Menge passiert ist? Genauso geht es unserer App gerade auch.

Slack 22.11.40 30. November 2022 Was gibt's Neues Menüs sind für die Barrierefreiheit sehr wichtig. Deshalb haben wir einen neuen Tastaturbefehl hinzugefügt, um das Hauptmenü der App zu öffnen. Wenn du die Alt-Taste drückst, wird das Menü sofort geöffnet (vorher war der Mauszeiger nur auf den entsprechenden Ordner gerichtet). Wir hoffen, dass diese kleine Änderung deine tägliche Arbeit noch angenehmer macht.

Slack 22.11.30 16. November 2022 Was gibt's Neues Kleinere Anpassungen und Optimierungen in der gesamten App. Wir freuen uns, dass du auf dem Laufenden bleibst! Falls du auf Probleme stößt, melde dich bei uns unter feedback@slack.com.

Slack 22.11.20 9. November 2022 Diese Woche gibt es nicht viel zu berichten, aber du kannst davon ausgehen, dass wir im Hintergrund daran arbeiten, dass alles tipptopp in Ordnung ist. Wenn dir irgendetwas auffällt, das nicht so ist, wie es sein sollte, dann schreibe uns eine Nachricht an feedback@slack.com.

Slack 22.11.10 2. November 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Benutzerdefinierte Einstellungen der Seitenleiste (Sortierung der Channels nach aktueller Aktivität, Zusammenklappen der Channel-Ordner) wurden manchmal ohne erkennbaren Grund auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Wenn du das hier liest, ist Halloween aber vorbei und der Spuk hat endlich ein Ende.

Slack 22.10.50 26. Oktober 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Die Suche mit japanischen Schriftzeichen hat bisher immer zu null Ergebnissen geführt (selbst wenn es viele passende Nachrichten gab). Bitte verzeiht uns – da hatte es unserer Suche wohl die Sprache verschlagen.

Behoben: Benachrichtigungen für DMs und Bot-Nachrichten haben vorher immer den standardmäßigen leeren Avatar angezeigt. Auch wenn dadurch jede neue Nachricht potenziell die Hoffnung geweckt hat, von heimlichen Verehrer:innen zu hören, haben die damit verbundenen Namen dieses Mysterium doch ziemlich schnell enthüllt.

Behoben: Wenn du eine Nachricht in einem Thread gepostet, dann lange auf diese Nachricht gedrückt und auf „Antwort an diesen Channel senden“ getippt hast, hat sich bislang nichts getan. Wir schieben diesen vorübergehenden Dienstleistungsausfall einfach mal auf „Probleme in der Lieferkette“, die wir aber mittlerweile erfolgreich gelöst haben.

Slack 22.10.40 19. Oktober 2022 Was gibt's Neues Wenn du zu den Menschen gehörst, die durch Aufräumen zur Ruhe kommen, kannst du die Channels zwischen den Ordnern in der Seitenleiste verschieben (sofern du diese Ordner bereits in der Desktop-App erstellt hast). Möbel sind teuer ‒ warum dekorierst du stattdessen nicht einfach deine Seitenleiste um?

Slack 22.10.20 12. Oktober 2022 Was gibt's Neues Sage mehr mit Videos, Live-Emoji-Reaktionen und mehr – jetzt auch in Huddles auf Mobilgeräten! Fehlerbehebung: Behoben: Wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand ist in der Nähe, um es zu hören, macht er dann überhaupt ein Geräusch? Wenn es in Slack einen „Download“-Button gibt, der aber nichts bewirkt, wenn man darauf tippt, ist er dann überhaupt ein Button? Das Philosophieren über solche grundlegenden Fragen überlassen wir lieber Philosoph:innen. In der Zwischenzeit funktioniert das Herunterladen von Anhängen jedenfalls wieder.

Behoben: Wenn du zum ersten Mal die Kamera in der App verwenden wolltest, kam es gegebenenfalls vor, dass dir ein verwirrender Berechtigungsfehler angezeigt wurde. Bitte nimm es nicht persönlich, die App wusste einfach nur nicht, wer du bist. Künftig wird sie freundlicher sein.

Slack 22.09.40 26. September 2022 Was gibt's Neues Slack unterstützt jetzt Symbole aus Material Design für deinen Startbildschirm. Wir hoffen, diese Änderung freut dich so wie uns.

Slack 22.09.30 19. September 2022 Was gibt's Neues Diese Benachrichtigung geht raus, um dich über eine Benachrichtigung zu informieren, die du siehst, wenn du Benachrichtigungen in Slack deaktiviert hast. Wenn du jemand bist, der „nein“ zu Benachrichtigungen sagt, tippe auf den Button, um uns über deine Präferenz zu informieren, und wir werden dich nicht nochmal behelligen.

Wir haben „ALT“-Badges zu Bildern hinzugefügt, die Bildbeschreibungen oder Alt-Text enthalten. Tippe auf das Badge, um zusätzlichen Kontext zum Bild zu erhalten, und denke dran, dass gute Beschreibungen für diejenigen, die auf Screenreader angewiesen sind, einen wichtigen Beitrag leisten. Wir sitzen alle im selben Boot!

Slack 22.09.20 12. September 2022 Was gibt's Neues Diese Woche wird hart gearbeitet. Wir können allerdings nicht so einfach beschreiben, woran. Stell dir eine Ente auf einem Fluss vor. Unter Wasser paddelt die Ente wie wild, aber du siehst nur, wie sie geschmeidig dahin gleitet. Diese Woche ist Slack die Ente.

Slack 22.09.10 6. September 2022 Was gibt's Neues Wenn du Text in einer Nachricht auswählst, die du gerade verfasst, wird automatisch die Formatierungsleiste angezeigt, sodass du mit einmal Tippen etwas ausschneiden, kopieren oder einfügen kannst. Ein bisschen so, als ob du kurz vorm Niesen bist und jemand dir davor schnell ein Taschentuch reicht, aber sehr viel angenehmer.

Slack 22.08.50 29. August 2022 Was gibt's Neues Hach, das ist die letzte Version von Slack, die unter Android 8.0 oder 8.1 läuft. Aber sei unbesorgt, es muss kein Abschied für immer sein. Aktualisiere dein Gerät einfach auf Android 9.0 oder höher und alles wird wieder gut. Fehlerbehebung: Behoben: „The Sound of Silence“ ist ein guter Song, aber der tatsächliche Klang der Stille ist in einem Huddle nicht so toll. Alle Benutzer:innen von Xiaomi-Geräten, die Audioprobleme hatten, mögen uns verzeihen. Jetzt könnt ihr euch in euren Huddles wieder unbeschwert Gehör verschaffen.

Slack 22.08.40 22. August 2022 Was gibt's Neues Lass dich nicht von uns stören – wir nehmen nur ein paar kleine Anpassungen vor, um die App in Schuss zu halten. Bald folgt noch mehr … Bis dan

Slack 22.08.30 15. August 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn du eine Nachricht zum Versenden in der Zukunft geplant hast, hat dich bislang ein Bestätigungsbanner von Channel zu Channel verfolgt, der in merkwürdigen Momenten erschienen ist. Das war bestenfalls verwirrend und schlimmstenfalls ein bisschen gruselig wie diese Gemälde, die einen mit ihren Augen verfolgen. Jetzt sollte es besser sein.

Slack 22.08.20 8. August 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn du in der Vergangenheit angefangen hast, dein Profil zu bearbeiten und diese Bearbeitungen dann abgebrochen hast, wurden die Buttons oben auf dem Bildschirm manchmal falsch dargestellt. Du darfst dich natürlich immer gern umentscheiden und wenn du das tust, sind alle deine Optionen jetzt wieder genau dort zu finden, wo sie auch zuvor waren.

Slack 22.08.10 1. August 2022 Was gibt's Neues Wir haben hinter den Kulissen hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass alles gut aussieht und wie geschmiert läuft. Wie immer gilt: Solltest du etwas Gegenteiliges bemerken, dann lass es uns über feedback@slack.com gerne wissen!

Slack 22.07.30 25. Juli 2022 Was gibt's Neues Wir haben den Header oben in den Unterhaltungen so auf Vordermann gebracht, dass er informativer, nicht so überladen und insgesamt einfach ein bisschen übersichtlicher ist. Du siehst jetzt deine Lesezeichen und gepinnten Nachrichten neben der Mitgliederanzahl und wenn du darauf tippst, kommst du zu den Unterhaltungsdetails. Alles ist jetzt tipptopp. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert’s: Apps haben zwar vorher das Datum für bevorstehende Ereignisse angezeigt, aber die festgelegte Anfangszeit ganz geheimniskrämerisch für sich behalten. Ein Leben voller Geheimnisse mag zwar auf den ersten Blick aufregend erscheinen, aber es ist auch um einiges chaotischer. Ganz abgesehen davon, dass du so vielleicht ein paar Meetings verpasst, und das wollen wir natürlich nicht.

Jetzt funktioniert’s: Im Benachrichtigungs-Banner fehlte der „Antworten“-Button. Deshalb verhielt es sich bei jeder neuen Benachrichtigung ähnlich wie bei einer Pressekonferenz, wo „zu diesem Zeitpunkt keine Fragen beantwortet werden“. Die Antworten sind zurück, das Mikro ist vorgewärmt und du kannst jetzt nach Herzenslust so viele Antworten geben, wie du möchtest.

Slack 22.07.20 18. Juli 2022 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Hast du ein Déjà-vu-Erlebnis, wenn du bei uns bist? Das liegt höchstwahrscheinlich an einem Fehler, der dich auf einem Irrweg zu dem Channel gebracht hat, den du zuletzt angesehen hast, anstatt zu dem Channel, auf den du in der Seitenleiste getippt hast. Der Weg ist ja nicht immer auch das Ziel und wir bringen dich jetzt genau dorthin, wohin du auch wirklich willst.

Slack 22.07.15 11. Juli 2022 Was gibt's Neues Es gibt diesmal nichts zu berichten. Nun ja, nichts, was direkt ins Auge fällt, aber im Hintergrund tut sich schon einiges. Wir arbeiten intensiv daran, Slack weiter zu verbessern. Diesmal fällt es nur nicht so auf.

Slack 22.07.10 5. Juli 2022 Was gibt's Neues Diese Woche gibt's nichts Wildes zu berichten. Tatsächlich nicht mal was weniger Wildes. Arbeiten tun wir trotzdem, allerdings ist es gerade einfach die Art von Arbeit, die bei einem Theaterstück zwischen zwei Szenen hinter den Kulissen abläuft. Wir richten ganz klammheimlich alles für die Zukunft der Arbeit her.

Slack 22.06.25 27. Juni 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Diejenigen, die Lichtfilter von Drittanbietern verwenden, haben unter Umständen die Erfahrung gemacht, dass Schaltflächen und andere Steuerungen nicht mehr reagieren, wenn der Filter aktiviert ist. Keine Sorge: Ihr braucht euch dem Leben von nun an nicht mehr ungefiltert auszusetzen, wir haben das repariert.

Slack 22.06.20 20. Juni 2022 Was gibt's Neues In dieser Woche gibt es keine Updates, aber wir legen mit dieser Version den Grundstein für zukünftige Änderungen. Das mag vielleicht enttäuschend vage klingen, aber wir empfehlen dir, es stattdessen als aufregend und mysteriös zu verstehen.

Slack 22.06.15 13. Juni 2022 Was gibt's Neues Dieses Mal gibt es keine großen Veränderungen. Manchmal lassen sich Fortschritte am besten messen, wenn man zurückschaut und sieht, wie weit man gekommen ist. Wusstest du, dass wir ursprünglich ein Videospielunternehmen waren? Irre, oder?

Slack 22.06.11 24. Mai 2022 Was gibt's Neues Diese Woche wird hart gearbeitet. Wir können allerdings nicht so einfach beschreiben, woran. Stell dir eine Ente auf einem Fluss vor. Unter Wasser paddelt die Ente wie wild, aber du siehst nur, wie sie geschmeidig dahin gleitet. Diese Woche ist Slack die Ente.

Slack 22.05.20 23. Mai 2022 Was gibt's Neues Wir haben die Channel-Liste aktualisiert, sodass du die Channels jetzt nach aktueller Aktivität sortieren kannst. Die auf dem Desktop eingestellte Sortierung wird jetzt mit deiner mobilen Ansicht synchronisiert. Auf dem Home-Tab findest du außerdem deine drei letzten DMs. Fehlerbehebung: Behoben: Bilder und Videos haben keine Vorschau angezeigt, was einige Nutzerinnen und Nutzer als „rätselhaft und spannend“ empfanden, während die meisten anderen es wohl eher als „fehlerhaft und nervig“ wahrnahmen.

Behoben: Die Auswahl eines Emojis hat dazu geführt, dass sich die Tastatur sofort ausblendete, was lästig war, wenn man seine Nachricht weiterschreiben wollte. Sie wird jetzt sofort wieder angezeigt und du kannst die Nachricht dann bequem weiterschreiben – ob mit oder ohne Emojis.

Slack 22.05.10 9. Mai 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Nachdem eine Nachricht gelöscht wurde, konnte es ganz gelegentlich vorkommen, dass sie weiterhin länger als angemessen in der mobilen App angezeigt wurde. Natürlich können wir es jenen Nachrichten nicht übel nehmen, denn wer will nicht lieber in Slack bleiben als unsere App zu verlassen?! Eben!

Behoben: Mehrzeilige Code-Blöcke waren im Dark Mode nicht lesbar. Auch wenn der Dark Mode, also der „Dunkelmodus“, seinem Namen wohl am gerechtesten wird, wenn man absolut nichts sehen kann, ist er so natürlich deutlich weniger nützlich.

Behoben: Wenn du vorher dein Gerät ins Querformat gedreht hast, während du dein Profil bearbeitet hast, wurde der Button zum Speichern deiner Änderungen ausgeblendet. Das war beabsichtigt, damit du darüber nachdenken kannst, wie wir fortwährend wachsen und uns verändern, und dass jeder Versuch, den Fluss der Zeit aufzuhalten, nichts weiter als Eitelkeit ist. Nein, kleiner Scherz am Rande, das war natürlich ein Fehler, der jetzt aber behoben ist.

Slack 22.04.20 25. April 2022 Was gibt's Neues Eine kleine Erinnerung für den Alltag: Du machst die Welt zu einem einzigartigeren Ort, und du hast viele Menschen auf eine Art beeinflusst, die dir gar nicht bewusst ist. Oh, und übrigens gibt es dieses Mal keine großen Änderungen an der App. Viel Spaß beim Nachrichtenschreiben.

Slack 22.04.10 11. April 2022 Was gibt's Neues Außerdem wirst du feststellen, dass beim Suchen im Quick-Switcher viel bessere Ergebnisse für Channels mit Bindestrichen im Namen angezeigt werden. Du kannst jetzt also potentielle Lieblingschannels wie #random-cat-content und #slack-fanclub sofort aufspüren. Fehlerbehebung: Behoben: Das Hochladen eines neuen Profilbilds hat nicht immer geklappt, und einige Benutzerinnen und Benutzer mussten daher weiter mit ihrem alten Bild leben – ein bisschen wie bei einem alten Pass- oder Führerscheinfoto, das man nicht mehr los wird. Wir möchten aber natürlich nicht, dass das Öffnen von Slack sich wie der Gang zur Behörde anfühlt, deshalb kannst du jetzt nach Herzenslust nigelnagelneue Fotos machen und hochladen.

Behoben: Auf bestimmten Geräten hat das Tippen auf eine Benachrichtigung gelegentlich für Verwirrung gesorgt. Das Verlassen eines Threads hat manche Benutzerinnen und Benutzer nämlich immer wieder zu der Benachrichtigung zurückgeführt, die sie angetippt hatten. Quasi eine unschöne Neuauflage von "Und täglich grüßt das Murmeltier". Wir haben den Teufelskreis nun aber erfolgreich durchbrochen. Alles läuft jetzt wieder rund (aber nicht im Kreis!)!

Slack 22.03.20 28. März 2022 Was gibt's Neues Die Größe der Slack App (die Datenmenge, die heruntergeladen wird) ist jetzt etwas geringer, handlicher und komprimierter. Einfach effizienter. Kürzer. Gut durchdacht. Optimiert. Reduziert auf das Wesentliche. Im Gegensatz zu dieser Update-Info. Fehlerbehebung: Behoben: Beim Versuch, die Benachrichtigungseinstellungen für einen bestimmten Channel zu ändern, sind regelmäßig Fehler aufgetreten. Nicht auf eine unterhaltsame Art und Weise und auch nicht solche, die dir eine wichtige Lektion fürs Leben beibringen. Die Funktion hat einfach nicht das getan, wofür sie gedacht war. Manchmal kann man aus Missgeschicken einfach nichts lernen. Aber es funktioniert jedenfalls jetzt wieder.

Slack 22.03.10 14. März 2022 Was gibt's Neues Bei der Vorschau eines Channels vor dem Beitritt wird nun die Channel-Beschreibung zusammen mit dem Channel-Namen angezeigt, um mehr relevante Informationen zur Verfügung zu stellen. So kannst du schon im Vorhinein herausfinden, ob #die-eulen ein Channel für Ornithologinnen und Ornithologen, Nachteulen oder Fans der Serie Twin Peaks ist.

Wenn du zu den Menschen gehörst, deren Arbeitstag nicht um 9 Uhr morgens beginnt (oder wenn du die Slackbot-Benachrichtigungen am frühen Morgen weniger als nette Begrüßung, sondern eher als nervig empfindest), kannst du jetzt auswählen, wann deine Erinnerungen für „Morgen“ oder „Nächste Woche“ angezeigt werden. Rufe Persönliche Einstellungen > Benachrichtigungen auf, um die Standardeinstellung zu wählen, die für dich am besten geeignet ist.

Wir lieben Emojis. Aber sie können manchmal etwas störend wirken, vor allem, wenn der Bildschirm eher klein ist und man das Gerät in der Hand hält. Deshalb haben wir unsere hauseigenen Emoji-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler gebeten, die „angemessene Menge“ an Reacjis zu ermitteln, die auf einmal angezeigt werden. Die Antwort lautet: 9. Aber keine Sorge – du kannst auch weiterhin die gesamte Bandbreite an Reaktionen erleben und mit nur einem Klick in den Reaktionsreigen einstimmen.

Slack 22.02.20 28. Februar 2022 Was gibt's Neues Wir klicken einfach mal doppelt drauf: Wenn dein Unternehmen dir erlaubt, deine Nachrihcten zu bearbeiten, kannst du diesen Tippfehler schneller als je zuvor korrigieren. Tippe einfach zweimal auf eine deiner Nachrichten, um die Bearbeitungsansicht zu öffnen und deine Nachrichten (puh!) zu bearbeiten.

Hast du schon einmal auf einen Thread geantwortet, nur um dann festzustellen, dass du diese Antwort eigentlich in den Haupt-Channel hättest zurücksenden sollen? Das ist uns auch schon passiert! Aus diesem Grund kannst du deine Thread-Nachrichten jetzt nachträglich mit dem Rest des Channels teilen. Halte einfach die betreffende Nachricht gedrückt und wähle dann „Antwort an diesen Channel senden“, um der Nachricht die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die ihr gebührt.

Bilder, Sticker und Emojis von benutzerdefinierten Tastaturen wurden bisher in Slack nicht unterstützt, was zu dem elementaren Problem führte, dass man sich nicht mit dem spezifischen GIF oder Meme ausdrücken konnte, das einem vorschwebte. Diese Funktion wird nun unterstützt. Wir hoffen, dass du dich jetzt ebenfalls unterstützt fühlst.

Wenn du jemandem zum ersten Mal eine Direktnachricht schickst, werden jetzt die Pronomen zu Beginn der Unterhaltung angezeigt. Wir hoffen, dass dieser kleine Schritt dazu beitragen wird, den Respekt unter Kolleginnen und Kollegen weiter zu fördern.

Slack 22.02.10 14. Februar 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Der Versuch, sich aus einem Workspace abzumelden, wenn man eine ganze Menge von Workspaces hatte, führte dazu, dass sich die App aufhängte. Einige Benutzerinnen und Benutzer berichteten auch, dass die App schlichtweg weigerte, den Abmeldevorgang abzuschließen. Wir haben der App erklärt, dass eine Abmeldung noch lange kein Abschied für immer ist und seitdem hat sie ihren Widerstand aufgegeben. Jetzt kannst du dich nach Belieben abmelden.

Behoben: Beim Versuch, das eigene Profil zu bearbeiten, verdeckte die Tastatur das Texteingabefeld, weshalb man nicht nach unten scrollen konnte, um die Änderungen zu sehen. Gern würden wir sagen, dass solche Herausforderungen den Charakter stärken, aber wir geben zu, dass es sich um einen Fehler handelte, der letztlich einfach nur nervig war.

Slack 22.01.30 31. Januar 2022 Was gibt's Neues Möchtest du, dass antippbare URLs unterstrichen werden? Wir haben dem Menü „Persönliche Einstellungen“ eine neue Option „Barrierefreiheit“ hinzugefügt, um die Sichtbarkeit von Wörtern zu erhöhen, die eigentlich Links sind. Fehlerbehebung: Wenn man lange auf eine URL gedrückt hat, erschien bisher ein Menü mit mehreren Eingabeaufforderungen, von denen keine tatsächlich etwas bewirkte. Das war kein Experiment, um deine emotionale Stabilität oder Geduld zu testen, sondern einfach nur eine Sackgasse.

Auf bestimmten Geräten wurde die Aufforderung „Tritt dem Huddle bei, der jetzt gerade stattfindet“ angezeigt, aber es war nicht möglich, dem Huddle beizutreten oder das Banner zu schließen. Es ist natürlich minimal frustrierend, immer wieder zu einem Event eingeladen zu werden, dann aber an der Tür abgewiesen zu werden. Wir bitten vielmals um Entschuldigung! Jedes Event kann sich glücklich schätzen, dich in seiner Mitte begrüßen zu dürfen!

Beim Versuch, einen in Slack Connect Geteilten Channel zu archivieren, wurde eine wenig hilfreiche Fehlermeldung ausgegeben. Und falsch war sie darüber hinaus auch noch. Da hat sich wohl der Fehlerteufel eingeschlichen und sich einen ins Fäustchen gelacht.

Tablet-Benutzerinnen und -Benutzer haben gemeldet, dass die App plötzlich abstürzt, wenn eine andere Person während eines Anrufs ihren Bildschirm nicht mehr teilt. Teilen ist eine tolle Sache, aber es ist auch völlig in Ordnung, einige Dinge für sich zu behalten. Unsere App hat das jetzt verinnerlicht und spart sich und allen anderen (Nerven-)Zusammenbrüche zukünftig.

Slack 22.01.20 18. Januar 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn du die Registerkarte „DMs“ geöffnet und wiederholt nach oben und unten gescrollt hast, ist dir vielleicht aufgefallen, dass der Vorschautext langsam durch mehrere Kopien des Wortes „Du“ ersetzt wurde. Es scheint, dass unsere Initiative „Neues Jahr, neues Du“ ein wenig aus dem Ruder gelaufen ist.

Slack 22.01.11 7. Januar 2022 Fehlerbehebung: Wir haben ein paar klitzekleine Kleinigkeiten verbessert, die entweder zu winzig sind, um sie zu bemerken oder zu kompliziert, um sie zu erklären. Wir kehren das nächste Mal wieder zu deinen regulären, interessanteren Arten von Versionshinweisen zurück (zumindest hoffen wir das).

Slack 22.01.10 3. Januar 2022 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn du eine Nachricht manuell als ungelesen markiert hast, konnte es vorkommen, dass die App deine Anweisungen mit einer solchen Überzeugung und Vehemenz beherzigt hat, dass die Nachricht dann nie mehr als gelesen markiert werden konnte. Wir haben die App mittlerweile etwas milder gestimmt (eine Code-Änderung hat sie vollends überzeugt!), sodass du jetzt feststellen wirst, dass die Zustände der gelesenen Nachrichten viel flexibler sind.

Slack 21.12.10 6. Dezember 2021 Was gibt's Neues Keine Nachrichten sind gute Nachrichten! Manche Nachrichten können auch gute Nachrichten sein, oder keine Nachrichten könnten zu Unsicherheiten und Spekulationen führen, die mit schlechten Nachrichten vergleichbar sind, aber in diesem Fall ist das Ausbleiben von Nachrichten etwas Gutes. Oder zumindest nichts Schlechtes. Es ist vollkommen in Ordnung, dass es keine neuen Nachrichten gibt. Arbeite beruhigt weiter!

Slack 21.11.20 15. November 2021 Was gibt's Neues Die Channel-Liste ist jetzt noch einfacher zu steuern. Tippe auf einen beliebigen Channel oder eine DM auf dem Home-Tab und halte es gedrückt, um eine Unterhaltung als gelesen zu markieren, Benachrichtigungen stumm zu schalten, den Channel-Namen zu kopieren oder ihn ganz zu verlassen. Das nennen wir Fingerspitzengefühl!

Slack 21.11.10 1. November 2021 Fehlerbehebung: Wenn du jemand bist, der seinen Bildschirmzoom und die Schriftgröße auf die maximalen Werte einstellt, hast du vielleicht bemerkt, dass das Textbearbeitungsfeld aus dem Bildschirm herausgeschoben wurde. Wir möchten, dass in der App Platz für alle ist. Deshalb sollte der Editor jetzt im Sichtbereich bleiben – egal, wie stark du das Bild vergrößerst. 🔬

Slack 21.10.20 18. Oktober 2021 Was gibt's Neues Neue Emoji-Reaktionen werden jetzt in der Ansicht „Alle Threads“ sofort angezeigt. So brauchst du nicht mehr hin- und herzuschalten, wenn du sehen möchtest, ob jemand über deine Squid-Game-Memes gelacht hat.

Wenn du einen Geschlossenen Channel über Slack Connect mit einem anderen Unternehmen teilst, sorgen wir dafür, dass er auch am anderen Ende geschlossen bleibt. Das heißt, wenn man einem gemeinsamen Geschlossenen Channel beitritt, kann man ihn nicht zu einem Offenen Channel machen. Du kannst also erleichtert aufatmen, denn es ist jetzt alles noch sicherer.

Slack 21.10.10 4. Oktober 2021 Was gibt's Neues Du kannst jetzt direkt in Slack Video- und Sprachnachrichten aufnehmen. Das ist eine gute Gelegenheit, um deinen Team-Updates eine persönliche Note zu verleihen, Feedback durchzugehen oder einfach hallo zu sagen. Falls du jetzt dein Status-Update als Ständchen zum Besten geben möchtest, kläre das lieber noch einmal mit deinen Vorgesetzten ab.

Deine Channel-Liste ist um einiges benutzerfreundlicher geworden. Du siehst jetzt Avatare neben deinen Direktnachrichten und für Gruppenunterhaltungen mit vielen Beteiligten haben wir dir etwas mehr Platz eingeräumt, damit du anhand der Namen sehen kannst, mit wem du es zu tun hast.

Durch Tippen mit dem Finger können die Inhalte deiner Channel-Ordner jetzt schwuppdiwupp ausgeblendet oder komplett angezeigt werden. So kannst du beim Arbeiten noch konzentrierter und fokussierter sein. Fehlerbehebung: Behoben: Datei-Uploads in Slack Connect-Channels waren vorübergehend ein Ding der Unmöglichkeit, was den Sinn und Zweck von Slack Connect komplett verfehlte. Jetzt kannst du wieder nach Herzenslust hochladen – vorausgesetzt, dass die entsprechende Berechtigung von deinen Administratorinnen und Administratoren aktiviert wurde.

Slack 21.09.20 20. September 2021 Was gibt's Neues Heimlich, still und leise, tief im Inneren der App, haben minimale Verbesserungen und Fehlerbehebungen ihren bescheidenen Beitrag dazu geleistet, dass die App einfach nur ein kleines bisschen besser geworden ist.

Slack 21.09.10 7. September 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Das Antippen der Suchoption auf der Android-Tastatur während bereits eine aktive Suche lief,hat zu einer Rückkopplungsschleife von Metasuchen geführt, die schließlich in einem Absturz endete. Wie sich herausgestellt hat, war die App damit überfordert, eine Suchanfrage innerhalb einer Suche durchzuführen. Eine Frage innerhalb einer Frage. Eine Leere innerhalb einer Leere. Wo waren wir gleich?

Slack 21.08.20 23. August 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Bei einer älteren Android-Version konnte es vorkommen, dass beim Durchsuchen von Emojis oder bei der Suche nach Leuten der Zurück-Button vorübergehend unwirksam wurde. Das Problem wurde behoben und du kannst mit dem Zurück-Button jetzt wieder dorthin zurückspringen, wo du vorher warst. Schau es dir an.

Slack 21.08.10 9. August 2021 Was gibt's Neues Du musst jetzt ganz stark sein: Das wird die letzte Version von Slack sein, die Android 6 und 7 unterstützt. Darüber hinaus musst du ab dem 1. September Android 8 oder höher verwenden, um eine Verbindung zu Slack herstellen zu können. Wir wissen, dass das vielleicht enttäuschende Nachrichten sind, aber diese Mindestanforderungen sind notwendig, um sicherzustellen, dass Slack so sicher und reibungslos funktioniert, wie wir es geplant haben. Vielen Dank für dein Verständnis. Fehlerbehebung: Behoben: Gelegentlich wurde beim Versuch, den Workspace durch Antippen des Workspace-Logos zu wechseln, stattdessen die Option zum Abmelden angeboten – ziemlich unhöflich. Jetzt kannst du wieder problemlos wechseln.

Behoben: Wenn man das Gerät gedreht hat, während im Eingabefeld noch nicht gesendeter Text stand, kam es zu einem Absturz, was in jeglicher Hinsicht frustrierend war.

Behoben: In einigen seltenen Fällen wurde beim Tippen auf „Threads“ anstelle der gesuchten Threads eine Fehlermeldung angezeigt. Wir haben das Problem behoben, damit deine Threads wieder da sind, wo du sie erwartest.

Slack 21.07.20 26. Juli 2021 Was gibt's Neues Du kannst jetzt viel schneller von einer Shared Connect-Einladung aus Slack beitreten. Nichts ist mühseliger als ein Berg an Formularen, der dir den Zugang zum eigentlichen Ort deiner Träume versperrt. Jetzt reicht ein: "Simsalabim. Channel, öffne dich!" Fehlerbehebung: Behoben: Ihr könnt jetzt eine Erinnerung zu einer „benutzerdefinierten“ Zeit eurer Wahl einstellen. Das hätte schon immer möglich sein sollen, aber unser System war wohl vorübergehend ein wenig restriktiv. Willst du dich täglich um 11:11 Uhr an die dritte Tasses Kaffee erinnern oder um 15:00 Uhr daran, dass du schon längst dein Haustier knuddeln oder deinen Lieblingsmenschen anlächeln wolltest? Die App macht es möglich!

Slack 21.07.10 12. Juli 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Benutzerdefinierte Hauttöne wurden in Reacjis nicht beachtet, stattdessen wurde die allgemeine gelbe Version angezeigt. In Zukunft ist das von dir gewählte Emoji nun auch das Emoji, das geteilt wird.

Behoben: Wenn du eine neue Nachricht mit dem Symbol „>“ beginnst, wird die Nachricht als Blockzitat formatiert, genau wie auf unseren anderen Plattformen. Du kannst uns dazu (block)zitieren.

Slack 21.06.30 28. Juni 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Links haben sich einfach nicht geöffnet, wenn in den Slack-Einstellungen die Übergabe an eine externe Browser-App eingestellt war. Das Einzige, was sich geöffnet hat, war dagegen eine vage und ziemlich unbefriedigende Fehlermeldung. Das wurde jetzt behoben. Sesam äh Link, öffne dich!

Slack 21.06.20 14. Juni 2021 Was gibt's Neues Kennst du das: Du merkst manchmal, wie angespannt du bist, atmest tief ein und lässt die Spannung langsam raus? Mit diesem Update ist das so ähnlich. Es ist immer noch Slack, jetzt nur etwas entspannter.

Slack 21.06.10 1. Juni 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn deine Einstellungen vorgesehen haben, dass Bilder nicht automatisch vergrößert werden, wurde unsere Aufforderung „Tippe auf das Bild, um es zu vergrößern“ mit Textvorschauen vermischt, die aus einer geposteten URL generiert wurden. Das hat in etwa zu soviel Verwirrung geführt wie die Beschreibung dieses Fehlers.

Behoben: Wenn eine Direktnachricht von einem Bot Buttons enthalten hat und man auf die Nachricht getippt hat, um ihre Details anzeigen zu lassen, haben die Buttons nicht mehr funktioniert. Jetzt funktioniert wieder alles wie auf Knopfdruck.

Behoben: In bestimmten Fällen hatten unsere Channels ein so großes Mitteilungsbedürfnis, dass selbst ihre Stummschaltung nicht funktionierte. Nach einem kurzen Crashkurs im Schweigekloster hören sie jetzt wieder auf dein Kommando, getreu dem Motto: „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold."

Slack 21.05.20 17. Mai 2021 Was gibt's Neues Kleines Update zur Handhabung: Wenn du über einen Link von einem Channel in einen anderen wechselst und dann nach rechts wischst, kommst du jetzt wieder in den vorherigen Channel und nicht in die Channel-Liste.

Wusstest du, dass du sehen kannst, wer auf eine Nachricht reagiert hat, wenn du lange auf eine Emoji-Reaktion tippst? Wenn nicht, dann weißt du es jetzt. Wenn doch, dann probiere es doch nochmal aus. Es ist jetzt viel einfacher zu sehen, wer auf was reagiert hat. Wie viel einfacher? Ach, lassen wir die mathematischen Feinheiten und freuen uns einfach, wie gut es funktioniert.

Slack 21.05.10 3. Mai 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Langes Drücken auf das App-Symbol, um zu einer zuletzt verwendeten DM zu springen, leitet dich jetzt tatsächlich zu dieser DM. Wir dachten, es wäre besser, wenn unsere Buttons auch das tun, was wir dir versprochen haben.

Slack 21.04.20 19. April 2021 Was gibt's Neues Wenn du vereinfachtes oder traditionelles Chinesisch gut beherrschst – oder dir dies zum Ziel gesetzt hast – kannst du Slack jetzt in diesen Sprachen verwenden. Lege deine Spracheinstellungen hier fest: Du > Persönliche Einstellungen > Sprache & Region. Fehlerbehebung: Behoben: Manche Leute, die Slack auf eine andere Sprache als ihr Gerät eingestellt hatten, erhielten von uns immer, wenn sie ihre Slack App öffneten, eine Falschmeldung über Sprachumschaltung. Unsere fleißigen Brieftauben wurden umgeschult, sodass du diese Meldung jetzt nur noch sehen solltest, wenn du die Sprache innerhalb von Slack eigenhändig änderst.

Slack 21.04.10 5. April 2021 Was gibt's Neues Ein Emoji sagt mehr als tausend Worte, und ab sofort kannst du noch leichter auf sie zugreifen: Sowohl die Auswahl als auch die Suche befinden sich jetzt im unteren Bereich, wodurch du gleich mehr Emojis angezeigt bekommst. Fehlerbehebung: Behoben: Ein nerviger Fehler, der eine falsche Anzahl von Reaktionen im Tab „Erwähnungen & Reaktionen“ angezeigt hat (oder schlimmer noch, die Reaktion gar nicht anzeigt hat), wurde ordnungsgemäß beseitigt. Oder eingesammelt und sanft vor die Tür gesetzt. So oder so ‒ er ist weg.

Behoben: Das Tippen auf das Mikrofon-Symbol, um eine Suche zu starten oder zu einem neuen Channel zu wechseln, hat unter Umständen zum Absturz der App geführt, wenn dein Gerät keine Spracherkennung unterstützt ‒ eine etwas melodramatische Reaktion, wenn du uns fragst. Wir haben den Dramapegel etwas runtergefahren und den Fehler behoben, sodass dein Gerät jetzt stattdessen eine höfliche Warnung ausgibt, wenn es die Spracherkennung nicht unterstützt.

Behoben: Wenn du bisher einen Channel-Namen eingegeben hast, der nicht gefunden werden konnte, war die einzige Antwort von Slack gähnende Leere. Jetzt wird dir stattdessen einfach mitgeteilt, dass es keine Ergebnisse zu diesem Channel-Namen gibt. Wenigstens weißt du nun also, woran du bist.

Slack 21.03.20 22. März 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn du eine Erinnerung als erledigt markiert hast, solltest du dich eigentlich entspannt zurücklehnen können. Stattdessen hat eine Fehlermeldung deinen Puls in die Höhe getrieben. Jetzt gibt es – außer zuviel Kaffee – kein Grund mehr für Herzrasen, und du kannst jetzt unbesorgt weiter deine To-do-Liste abarbeiten.

Behoben: Wenn sich beim Schreiben einer Nachricht deine Finger aus Versehen mal nach außerhalb der Tastatur verirrt haben, warst du gleich ganz woanders. Durch die Fehlerbehebung kannst du jetzt unbesorgt in und neben die Tasten hauen.

Slack 21.03.10 8. März 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Gruppen-DMs ließen sich nur schwer unterscheiden, da die App die Liste der Teilnehmer und Teilnehmerinnen abgeschnitten hat. Die Namen sind jetzt beim Verfassen einer Nachricht oder bei der Suche im Quick-Switcher leichter zu erkennen. So weißt du schon im Vorhinein, wer mit von der Partie ist.

Slack 21.02.20 22. Februar 2021 Was gibt's Neues Liebe Fans des Workspace-Switchers: Zuerst möchten wir euch sagen, wie sehr wir uns freuen, dass ihr euch als Fans bezeichnet. Wir fühlen uns geradezu geschmeichelt und haben hervorragende Nachrichten: Wir verpassen dem Switcher einen schicken Neuanstrich, nach dem ihr eure Workspaces besser voneinander unterscheiden und leichter zwischen ihnen hin- und herwechseln könnt.

Für viele ist die Suche das Herz von Slack. Dieses Herz bekommt jetzt Beine und wandert auf einen eigenen Tab unten in der App.

Das Teilen von Dateien in Slack von außerhalb von Slack – z. B. von deiner Foto-App aus – ist jetzt noch viel einfacher als vorher. Wir schlagen dir nun sogar DMs oder Channels vor, sodass du sie mit nur wenigen Klicks teilen kannst. Hätte es schon immer so sein sollen? Ja. Deshalb haben wir diesen Traum endlich wahr werden lassen.

Slack 21.02.10 8. Februar 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn du in einem Thread auf ein Profilbild oder einen Benutzernamen geklickt hast, ist bisher leider nichts passiert. Das ist uns nicht entgangen! Wenn du jetzt auf ein Profilbild oder einen Benutzernamen klickst, wird das Profil der Person geöffnet.

Slack 21.01.20 25. Januar 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Ein merkwürdiger Absturz aus heiterem Himmel. Wenn du schon einmal versucht hast, dein Profil zu bearbeiten und gleichzeitig dein Telefon zu drehen, ist es der App so schwindelig geworden, dass sie möglicherweise abgestürzt ist. Wir haben sie wieder zurechtgerückt und jetzt passiert das nicht mehr.

Slack 21.01.11 21. Januar 2021 Fehlerbehebung: Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 21.01.10 11. Januar 2021 Fehlerbehebung: Behoben: Manchmal wurde der Slack App geradezu schwindelig und sie ist abgestürzt, wenn sie auf einem Tablet im Querformat gestartet wurde. Wir haben unserer App nochmal erklärt, wo oben und unten ist und sie sollte jetzt sowohl im Quer- als auch im Hochformat normal starten.

Slack 20.12.10 14. Dezember 2020 Was gibt's Neues Zuvor wurde die Tastatur auf eine Art und Weise ein- und ausgeblendet, die alles andere als elegant war – oder geradezu phlegmatisch. Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass das Ein- und Ausblenden von Tastaturen für Android 11 und neuere Versionen jetzt tipptopp funktioniert. Fehlerbehebung: Behoben: Bisher konnte man Slack zum Absturz bringen, indem man einen Channel aufruft, der eine Nachricht mit einem Audio-Anhang enthält – allerdings nur, wenn die Sprache auf Koreanisch eingestellt war. Bestürzend! Nach einem kleinen Koreanisch-Crashkurs ist Slack jetzt nicht mehr so leicht aus der Fassung zu bringen.

Slack 20.11.20 30. November 2020 Was gibt's Neues Abenteurer und Abenteurerinnen aufgepasst! Eure „Slash-Befehl“-Skills haben ein Upgrade erhalten. Jetzt könnt ihr die Befehle /erweitern und /ausblenden verwenden, um Inline-Bilder und Videokurse zu erweitern oder auszublenden. Fehlerbehebung: Behoben: Auf Telefonen mit einer „Kerbe“ (du weißt, was wir meinen, wenn du eins hast) haben sich einige Inhalte schüchtern unter selbiger versteckt, wenn Bilder im Vollbildmodus angezeigt wurden. Slack ist sich jetzt dieser Kerbe und die Inhalte sind sich ihrer einzigartigen Schönheit bewusst —. du hast also wieder volle Sicht.

Slack 20.11.10 9. November 2020 Fehlerbehebung: Behoben: Wenn du eine neue Zeile zu einem Blockzitat oder Code-Block hinzugefügt hast, ist Slack einfach abgestürzt. Das war einmal. Wir blockieren dich jetzt nicht mehr dabei, wenn du deine virtuellen Blöcke vollschreibst. .

Slack 20.10.20 26. Oktober 2020 Was gibt's Neues Wir veröffentlichen jede Woche diese charmanten Versionshinweise, um dir immer eine erstklassige Leistung zu bieten ... aber manchmal gibt es einfach nichts Besonderes zu erzählen. Lass uns diesmal also über einige Dinge sprechen, die wir dir schon viel früher hätten verraten sollen. Wusstest du zum Beispiel, dass du auf deinem Mobilgerät lange auf eine Nachricht drücken kannst, um sie auf „ungelesen“ zu setzen? Dann wartet sie nämlich schon auf dich, wenn du an deinen Schreibtisch kommst. Oder dass du eine Erinnerung einrichten kannst, die Nachricht später zu lesen? Oh, das wusstest du schon? Umso besser! Dann gönne dir jetzt eine schöne Tasse Kaffee und mach weiter so.

Slack 20.10.10 12. Oktober 2020 Was gibt's Neues Slack ist jetzt auch auf Koreanisch erhältlich. Du kannst jetzt also endlich Direktnachrichten an dein liebstes BTS-Boygroup-Mitglied senden. Oder vielleicht doch lieber an deinen liebsten koreanischen Kollegen oder deine liebste koreanische Kollegin. Fehlerbehebung: Auch wenn Zeit ein Konstrukt ist, solltest du nicht noch deine Mathekünste anwenden müssen, um zu wissen, wie spät es ist. In jedem Fall ist es höchste Zeit, dass wir die Zeitanzeige an die Einstellungen deines Geräts anpassen. Wenn du eine 24-Stunden-Zeitanzeige verwendest, wird diese jetzt angezeigt, sobald du einen benutzerdefinierten Status festlegst, der abläuft, oder wenn du eine Benachrichtigung in den Pausenmodus setzt.

Slack 20.09.20 28. September 2020 Was gibt's Neues Vielleicht hast du schon von Slack Connect gehört, der Kommunikationsumgebung, dank der du das ewige Hin und Her von E-Mails reduzieren und ganz einfach Partner, Kunden oder Lieferanten zu einem Channel hinzufügen kannst. Und wenn dein Unternehmen es erlaubt, kannst du in der App für Mobilgeräte ein anderes Unternehmen zu einem neuen Channel hinzufügen. Fehlerbehebung: Behoben: Wir kennen das. Manchmal muss man einfach nochmal zurückgehen. Zuvor hat das wiederholte Tippen auf den Zurück-Button und die folgende Zeitreise den Bildschirm allerdings ganz schön durcheinander gebracht. Das war unsere Schuld und wir haben es behoben. Du kannst jetzt wieder bedenkenlos den Rückwärtsgang einlegen.

Slack 20.09.10 14. September 2020 Was gibt's Neues Einige Fehler wurden behoben, die Leistung wurde verbessert, es wurde gehämmert, gemeißelt und gewerkelt und tadaaaaaaaaa! Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir wünschen dir daher noch mehr Vergnügen bei der Arbeit mit Slack!

Slack 20.08.30 31. August 2020 Was gibt's Neues Manchmal nehmen wir wichtige Verbesserungen vor, die auf magische Weise unsichtbar bleiben. So wie jetzt. Du solltest also keinen Unterschied feststellen – Slack sollte wie von Zauberhand so weiterarbeiten, wie du es gewohnt bist.

Slack 20.08.20 17. August 2020 Was gibt's Neues Manchmal veröffentlichen wir neue Versionen unserer App, bei denen die Verbesserungen und Fehlerbehebungen so komplex und unauffällig sind, dass auch die schönsten Worte sie nicht beschreiben können. Aber hast du schon die Keyword-Benachrichtigungen ausprobiert, eine raffinierte Methode, um dich über deine Lieblingsthemen auf dem Laufenden zu halten? Du kannst deine Keywords einrichten und aufrufen, indem du auf „Ich“ > „Einstellungen“ > „Meine Keywords“ tippst. Probier es aus!

Slack 20.08.10 3. August 2020 Was gibt's Neues Neu: Was bei Channel-Nachrichten schon lange möglich ist, geht jetzt endlich auch in Threads: Wenn du auf etwas, das du schon gelesen hast, später zurückkommen willst, kannst du jetzt auch einen Thread als ungelesen markieren. Konfetti! Wähle dazu einfach die Option „Als ungelesen markieren" aus dem Menü aus.

Slack 20.07.20 20. Juli 2020 Fehlerbehebung: Behoben: Einigen unserer Benutzerinnen und Benutzer haben gemerkt, dass es möglich ist, „Auch an den Channel senden“ auszuwählen, wenn man in einer Thread-Antwort auf das leere Feld neben der Checkbox tippt. Wir haben den Abstand verkleinert, damit deine Antworten nur dann außerhalb des Threads angezeigt werden, wenn du das auch möchtest.

Slack 20.07.10 6. Juli 2020 Was gibt's Neues Du kannst jetzt deine Benachrichtigungseinstellungen für jeden Tag individuell anpassen. Damit wollen wir dir eigentlich nur sagen, dass du ab jetzt mit „Bitte nicht stören“ jegliche Unterbrechungen durch Benachrichtigungen (in Slack) auf den Tag genau pausieren kannst. (Du hättest diese Funktion auch gerne für Unterbrechungen durch Haustiere, Kinder oder Paketlieferungen? Wir können das sehr, sehr gut nachempfinden.)

Slack 20.06.20 22. Juni 2020 Was gibt's Neues Du musst jetzt stark sein. Das ist die letzte Version von Slack, die unter Android 5.0 läuft. Zukünftige Updates erhältst du nur noch, wenn du dein Gerät auf Android 6.0 (oder höher) aktualisierst. Fehlerbehebung: Behoben: Wenn du eine Antwort auf einen Thread verfasst hast und dieser Thread dann gelöscht wurde, konntest du den von dir verfassten Entwurf nicht mehr öffnen. Da wir nicht wollen, dass deine klangvollen Worte ungehört im Netz verhallen, haben wir das Problem behoben. Ab sofort kannst du solche Entwürfe öffnen, kopieren und löschen.

Slack 20.06.10 8. Juni 2020 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert’s: Bei der Anzeige der Channel-Liste funktionierten die „+“-Buttons, mit denen du normalerweise die Channels durchsuchen oder eine neue Direktnachricht starten kannst, nicht immer. Jetzt funktionieren sie reibungslos.

Slack 20.05.21 2. Juni 2020 Fehlerbehebung: Wir haben etwas mit den inneren Funktionalitäten herumgetüftelt und einige Ecken und Kanten abgeschliffen. Die App ist jetzt besser als jemals zuvor.

Slack 20.05.20 25. Mai 2020 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert’s: Wenn du ein Bild zu einem Channel oder einer DM hinzufügen wolltest und hoffnungsvoll auf den entsprechenden Button getippt hast, hat sich der Bildschirm mit den zur Auswahl stehenden Bilder gerne mal für eine kleine Auszeit im Alltag entschieden und die Bilder gefühlt im Zeitlupentempo geladen. Nach einem kleinen Retreat mit unseren Gurus sind seine Akkus nun wieder aufgeladen und er lädt viel schneller als zuvor.

Wenn du lange auf eine Nachricht gedrückt hast, war die Menüoption „Thread starten“ plötzlich wie vom Erdboden verschluckt, was es quasi unmöglich machte, einen Thread zu starten. Wir wollten dir diese Option allerdings gar nicht vorenthalten. Sie hatte anscheinend einfach Lust auf ein wenig Verstecken und hat im Eifer des Gefechts glatt vergessen, uns Bescheid zu sagen. Jetzt haben wir sie aber wiedergefunden und an der richtigen Stelle in das Menü eingefügt.

Slack 20.05.10 11. Mai 2020 Kurz und gut: Wir haben das Layout unserer App generalüberholt. In unserem Blog auf SlackHQ.com oder auch in unserem Support-Center kannst du mehr über diese Verbesserungen nachlesen. Hier möchten wir euch nur mitteilen, was es Neues gibt und was wir alles behoben haben. Was gibt's Neues Also, was gibt's Neues? Eine ganze Menge. Eigentlich ist fast alles funkelnigelnagelneu. Denn alles neu macht der Mai. Und das gilt auch für unsere App. Fehlerbehebung: Bisher war es etwas kompliziert, zu den vier Funktionen zu gelangen, die unsere Benutzer auf Mobilgeräten am häufigsten verwenden. Deshalb gibt es jetzt eine neu ausgeklügelte Navigationsleiste am unteren Rand der App mit Folgendem: eine Home-Ansicht für deine Seitenleiste, Direktnachrichten (es werden weiterhin die aktuellsten DMs zuerst aufgeführt), Erwähnungen (damit du immer auf dem neuesten Stand bist) und die Anzeige von „Du“ (weil du klasse bist) (und auch, um das Festlegen deines Status und deiner Einstellungen auf dem Mobilgerät zu vereinfachen).

Der Quick-Switcher in der Desktop-App ist super, aber wir haben festgestellt, dass die Leute diese Funktion auf ihren Smartphones nicht so oft benutzt haben. Also haben wir das Feld „Gehe zu“ stärker hervorgehoben (und ansprechender gemacht), um dies zu ändern. Wir hoffen, es zeigt die gewünschte Wirkung!

Es schien unnötig schwierig zu sein, eine neue Nachricht in einem Channel oder in einer Direktnachricht zu schreiben, weil es nicht ganz klar war, wie man dabei am besten vorgeht. Das wurde jetzt durch die Anwendung von Logik, Software-Entwicklung und einem neuen Nachrichten-Button in der rechten unteren Ecke korrigiert.

Wir möchten uns bei allen entschuldigen, die in Channels und Unterhaltungen unkompliziert Erinnerungen einstellen, Workflows starten oder auf bevorzugte Apps zugreifen wollten – es war schwierig, von unterwegs aus herauszufinden, wie man das macht. Über ein neues Blitzsymbol unter dem Nachrichtenfeld hast du jetzt ruckzuck Zugriff auf Aktionen, was dieses Problem löst.

Und schließlich hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass man in der alten Version der App viel hin- und herwischen musste, bevor man endlich dort war, wo man hinwollte. Auch wenn oft der Weg das Ziel ist, in einer App möchte man doch schnellstmöglich zu seinem Ziel gelangen. Jetzt kommst du durch Wischen nach rechts direkt in deinen Workspace und zu deinen Einstellungen und durch Wischen nach links landest du schnurstracks bei deiner letzten Unterhaltung. Wir hoffen, dass diese Veränderungen euch zu Zeitreisenden und Allwissenden machen — zumindest in unserer App. Gern geschehen.

Und ja. Wir sind uns dessen bewusst. Veränderung ist nicht immer leicht! Wir haben mit der Zeit ja eine gewisse Fingerfertigkeit entwickelt und uns an bestimmte Dinge gewöhnt. Aber nachdem wir ständig neue Funktionen hinzugefügt haben, mussten wir uns das Ganze noch einmal ansehen und sicherstellen, dass all die Buttons und Features summa summarum noch sinnvoll und übersichtlich sind. Du kannst noch mehr über diese Verbesserungen in unserem Blog-Beitrag finden, und wie immer freuen wir uns über dein Feedback. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bis zum Ende zu lesen. Wir wissen das sehr zu schätzen - und dich natürlich auch.

Slack 20.04.20 27. April 2020 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Auf einigen Geräten wurde der Texteingabebereich nach einem Channel-Wechsel manchmal nicht mehr angezeigt. Er war nicht verschwunden, er war nur vom unteren Bildschirmrand heruntergerollt. Ganz schön frech. Jetzt kann du wieder Nachrichten versenden, ohne mit dem Nachrichtenfeld Verstecken spielen zu müssen.

Slack 20.04.10 13. April 2020 Fehlerbehebung: Behoben: Bei einigen Benutzern, die beim Zugriff auf Slack einen Passcode verwenden mussten, kam es bei der Eingabe dieses Passcodes zu einem Absturz. Durch die Eingabe des Passcodes kann die App jetzt auch verwendet werden.Wir hoffen, dass euch das besser gefällt.

Slack 20.03.30 30. März 2020 Was gibt's Neues Heimlich, still und leise, tief im Inneren der App, haben minimale Verbesserungen und Fehlerbehebungen ihren bescheidenen Beitrag dazu geleistet, dass die App einfach nur ein kleines bisschen besser geworden ist.

Slack 20.03.20 16. März 2020 Was gibt's Neues Obwohl möglicherweise nicht direkt ersichtlich ist, dass sich etwas geändert hat, haben wir hart daran gearbeitet, die Dinge am Laufen zu halten. Und es könnte nicht besser laufen!

Slack 20.03.10 2. März 2020 Was gibt's Neues Was gibt's Neues? Nichts und alles. Oder besser gesagt, es ist ein Update, das einiges besser macht, aber für das menschliche Auge komplett unsichtbar ist oder dir als Benutzer nicht direkt ins Auge springt. Mit anderen Worten also: „Fehlerbehebungen und kleinere Verbesserungen.“

Slack 20.02.20 17. Februar 2020 Was gibt's Neues Die Android-App hat sich Selbstoptimierung zum Vorsatz für das neue Jahr gemacht. Als Ergebnis ist sie jetzt als kleinerer Download mit einer schnelleren Startleistung verfügbar.

Slack 20.02.10 3. Februar 2020 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Alle, die Chrome OS und eine externe Tastatur benutzen, haben es bemerkt: Ab und zu wurden Nachrichten zweimal gesendet, wenn sie mit der Eingabetaste bestätigt wurden. Ab sofort werden Nachrichten aber wieder so oft gesendet, wie ursprünglich gedacht: einmal.

Jetzt funktioniert's: Text einzufügen und ihn dann zu formatieren (also z. B. kursiv zu machen), führte aus welchen Gründen auch immer zu einem Appsturz. Nun kannst du deine eingefügten Textabschnitte wieder nach deinen Vorstellungen gestalten. Fett, kursiv oder sonst wie.

Slack 20.01.20 21. Januar 2020 Was gibt's Neues Wir haben hinter den Kulissen hart daran gearbeitet, sicherzustellen, dass alles gut aussieht und wie geschmiert läuft. Wie immer gilt: Solltest du etwas Gegenteiliges bemerken, dann lass es uns gerne wissen!

Slack 20.01.10 6. Januar 2020 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: In einer Nachricht von einem Bot taten Schaltflächen und Menüs, die konfiguriert waren, um auf die Aktionen eines Benutzers zu reagieren, das nicht wirklich. Dies war nicht die erste Stufe des Aufstands der Roboter: Es war nur ein Fehler. Und der ist nun behoben.

Slack 19.12.10 9. Dezember 2019 Was gibt's Neues Wir haben gute Nachrichten für alle, die ihre Mitteilungen gerne formatieren. Dank dem neuen Formatierungs-Tool im Nachrichtenfeld klappt das jetzt auch unterwegs – mit nur ein paar Klicks. Fehlerbehebung: Wenn du dein Gerät direkt nach dem Senden einer Nachricht gedreht hast, ist es ab und zu vorgekommen, dass eine Kopie der Nachricht im Eingabefeld angezeigt wurde (die Nachricht wurde natürlich trotzdem gesendet). Warum? Das weiß wohl niemand so genau. Technologie kann einem manchmal einen ganz schönen Streich spielen. Jetzt ist aber Schluss damit. Wir haben das Problem nämlich behoben.

Slack 19.11.20 18. November 2019 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Das Senden des Befehls /umbenennen zum Umbenennen eines Channels ohne anderen Text führt nicht mehr zu einem Absturz. Der Befehl /crash funktioniert noch immer nicht. Falls du also /umbenennen verwendet hast, um diesen Effekt zu erzielen, bitten wir für die Unannehmlichkeiten bei deinem Workflow um Entschuldigung.

Slack 19.11.10 4. November 2019 Was gibt's Neues Hier gibt es nichts zu sehen … nur jede Menge Änderungen hinter den Kulissen, um Platz für weitere Funktionen (und leider bestimmt auch für Bugs) zu machen.

Slack 19.10.20 21. Oktober 2019 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Das Design „Aubergine (Original)“ verwendete das Farbschema für das neue, (vielleicht eines Tages originale) Aubergine-Design. Wir haben die Farbe wieder auf das Original zurückgesetzt.

Jetzt funktioniert's: Manchmal, wenn wir versuchten, eine lange Nachricht in einem Dialogfenster anzuzeigen, wurde stattdessen ein leeres Fenster angezeigt, was im Grunde genommen das Gegenteil ist. Manchmal sagt man etwas am besten, indem man gar nichts sagt. Das war in diesem Fall jedoch leider nicht der Fall. Deshalb haben wir das behoben.

Slack 19.10.11 11. Oktober 2019 Fehlerbehebung: Wir haben ein paar klitzekleine Kleinigkeiten verbessert, die entweder zu winzig sind, um sie zu bemerken oder zu kompliziert, um sie zu erklären. Wir kehren das nächste Mal wieder zu deinen regulären, interessanteren Arten von Versionshinweisen zurück (zumindest hoffen wir das).

Slack 19.10.10 7. Oktober 2019 Was gibt's Neues BenutzerInnen des Dark Mode werden bemerken, dass sie jetzt drei Optionen haben: Ein (einschalten), Aus (ausschalten) oder eine Option, um den Systemstandard zu übernehmen. BenutzerInnen von Android 9 und früher können unterdessen wählen, ob die App den Dark Mode aktivieren soll, wenn das Gerät in den Stromsparmodus wechselt. So oder so – es funktioniert!

Alle standardmäßig verfügbaren Seitenleisten-Designs werden jetzt auch im Dark Mode unterstützt. Wenn du also in Zukunft den Dark Mode aktivierst, wird das Standard-Design, das du gerade verwendest, dezent daran angepasst.

Wie wir alle wissen, schreitet die Zeit unaufhaltsam voran – und wir halten mit ihr Schritt. Updates werden in Zukunft nur für Geräte mit Android 5.0 (auch bekannt als Lollipop) oder höher verfügbar sein. Fehlerbehebung: Behoben: Die Banner „Verbindung wird aufgebaut …“ und „Offline“ werden im Dark Mode jetzt etwas heller dargestellt (und sind dementsprechend leichter zu lesen).

Behoben: Die horizontale Liste „Emoji-Schnellreaktionen“ enthielt hin und wieder zu viele Emojis, was zu Überlappungen führte. Ironischerweise reagierte die Anwendung aufgrund dieser optischen Kakophonie langsamer. Doch keine Sorge, das Problem ist inzwischen behoben.

Slack 19.09.20 23. September 2019 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: In der „Threads“-Ansicht war es nach dem Entfernen einer Reaktion nicht möglich, weitere Reaktionen hinzuzufügen. Deine Meinung oder dein Emoji zu ändern, ist dein gutes Recht, und genau das kannst du jetzt wieder nach Lust und Laune tun.

Slack 19.09.10 9. September 2019 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Wenn du die Checkbox in einem Thread aktiviert hast, um deine Antwort ebenfalls im Channel zu posten, sah die Antwort gelegentlich so aus, als wäre sie doppelt gemoppelt im Thread gesendet worden ... das war der Fall, bis du den Thread geschlossen und erneut geöffnet hast. Sie wurde zwar auch bisher nur einmal gepostet, aber jetzt sieht es auch entsprechend aus. Entschuldige bitte. Wir wollten wirklich keine unnötige Verwirrung stiften.

Slack 19.08.20 26. August 2019 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Ein Absturz, der manchmal auftrat, nachdem du eine Nachricht offline gesendet hattest und dann wieder online gegangen bist, tritt jetzt nicht mehr auf. Die App bleibt geöffnet und die Nachricht wird gesendet. Ein Gewinn für alle.

Jetzt funktioniert's: Für all jene, die Slack auf Englisch (GB) benutzen, wurde der Button „Channel beitreten“ am unteren Rand eines Channels, dem du noch nicht beigetreten warst, als "Join %1$s" angezeigt. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass die Briten „Channel“ anders schreiben, also haben wir es geändert. Das tut uns furchtbar leid.

Slack 19.08.10 12. August 2019 Fehlerbehebung: Behoben: Hin und wieder sah es aus, als seien ausgehende Nachrichten an einen Channel zweimal gesendet worden.

Behoben: Hin und wieder sah es aus, als seien ausgehende Nachrichten an einen Channel zweimal gesendet worden. Diesen Fehler haben wir nun behoben.

Slack 19.07.31 6. August 2019 Fehlerbehebung: Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 19.07.30 29. Juli 2019 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Es war schwierig (okay: es war im Grunde unmöglich), ```Code-Blöcke``` im Dark Mode zu lesen. Vergib uns, wir werden weiterhin hart arbeiten und all diese Dinge besser machen.

Jetzt funktioniert's: Ein Absturz, der beim Scrollen durch die Suchergebnisse auf mysteriöse Weise (und sehr selten) auftrat, wenn eines der Ergebnisse eine Nachricht mit einer angehängten Datei enthielt, kommt jetzt nicht mehr vor.

Jetzt funktioniert's: Die Buttons, die nach der Erwähnung eines Benutzers mit @ in einem Channel („Zu Channel einladen“ und „Link teilen“) angezeigt wurden, haben die entsprechenden Aktionen nicht ausgeführt, was ziemlich unlogisch war. Für den Fall, dass dir das passiert ist und du dich gefragt hast, ob du den Button überhaupt gedrückt hast: Du hattest keine Halluzinationen, sondern wir waren irrational. Das gehört jetzt der Vergangenheit an.

Slack 19.07.20 15. Juli 2019 Fehlerbehebung: Wir haben ein paar klitzekleine Kleinigkeiten verbessert, die entweder zu winzig sind, um sie zu bemerken oder zu kompliziert, um sie zu erklären. Wir kehren das nächste Mal wieder zu deinen regulären, interessanteren Arten von Versionshinweisen zurück (zumindest hoffen wir das).

Slack 19.07.10 1. Juli 2019 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Wenn du auf ein Bild getippt hast, um es im Vollbildmodus anzuzeigen, ist es manchmal völlig von der Bildfläche verschwunden, was ja quasi das Gegenteil von Vollbild ist. Nun passiert das Gegenteil vom Gegenteil – also genau das, was du von Anfang an auch wolltest.

Jetzt funktioniert's: Die @-Erwähnung von oder Suche nach Benutzern mit Namen, die chinesische, japanische oder koreanische Zeichen enthalten, funktioniert jetzt so wie sie sollte.

Jetzt funktioniert's: Beim Versuch, einen Workspace hinzuzufügen, wurde bei manchen Benutzern eine Fehlermeldung angezeigt, die behauptete, dass „etwas schiefgelaufen“ ist und dass sie es erneut versuchen sollten. Wir haben das behoben, indem wir dafür gesorgt haben, dass nichts mehr schiefgeht. Der erneute Versuch ist jetzt also überflüssig. Weil es funktioniert.

Slack 19.06.20 17. Juni 2019 Fehlerbehebung: Wir haben ein paar klitzekleine Kleinigkeiten verbessert, die entweder zu winzig sind, um sie zu bemerken oder zu kompliziert, um sie zu erklären. Wir kehren das nächste Mal wieder zu deinen regulären, interessanteren Arten von Versionshinweisen zurück (zumindest hoffen wir das).

Slack 19.06.10 3. Juni 2019 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Gelegentlich wurden Bilder, die an einen Channel gesendet wurden, nicht angezeigt. Nicht alle Bilder, und nicht jedes Mal; nur manchmal – und ohne ersichtlichen Grund. Es stellte sich heraus, dass es doch einen Grund gab! Und zwar „Software benimmt sich sonderbar“. Also haben wir das behoben, und die Bilder sollten jetzt wieder korrekt angezeigt werden.

Jetzt funktioniert's: In einigen Fällen wurden beim Versuch, animierte .gif- und .webm-Dateien hochzuladen, stattdessen nicht-animierte Versionen hochgeladen, was das Ganze ziemlich nutzlos machte. Das ist jetzt behoben.

Slack 19.05.20 20. Mai 2019 Was gibt's Neues Wenn du ein Bild zum Hochladen auswählst, kannst du dir nun mit einem leichten Tippen auf das Miniaturbild eine Vorschau anzeigen lassen. Mit einem langen Drücken auf das Bild kannst du den Titel bearbeiten. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Das Drehen des Handys von Hoch- auf Querformat hat bislang manchmal zu einem mysteriösen Appsturz geführt. Jetzt passiert das nicht mehr. Und du kannst die Dinge nun beruhigt aus einem anderen Blickwinkel betrachten.

Jetzt funktioniert's: Bei einigen Geräten mit physischen Tastaturen verhinderte das Nachrichteneingabefeld die Anzeige des „Senden“-Buttons. Nun erscheint er ohne Probleme und du kannst nach Herzenslust Nachrichten verschicken.

Jetzt funktioniert's: Die @-Erwähnung von Benutzern mit Zeichen aus linksläufigen Sprachen (von rechts nach links) funktioniert nun auch tipptopp bei der Eingabe ihres vollständigen Namens.

Slack 19.5.1 6. Mai 2019 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Wenn du eine Nachricht lange drückst, um eine Aktion auszuführen (wie z. B. als ungelesen markieren, eine Erinnerung einrichten oder teilen), konnten sich einige der Nachrichtenaktionen unschön überlappen. Jetzt sieht alles viel schöner aus.

Slack 19.4.2 22. April 2019 Was gibt's Neues Hello, Olá und Hola! Ab heute unterstützt Slack drei neue Sprachen: Portugiesisch für Brasilien, Spanisch für Lateinamerika und Englisch für Großbritannien. Du findest unsere Neuankömmlinge im Einstellungsmenü unter „Sprache“ – was du dir wahrscheinlich auch schon gedacht hast. Jolly good! ¡Fantástico! Wir werden immer internationaler.

Unterstützung für Google Smart Lock wurde hinzugefügt. Wenn du Google Smart Lock auf deinem Gerät aktiviert hast, genügt für die Anmeldung bei Slack jetzt ein gezieltes Tippen mit dem Finger (anstatt eines Winks mit dem Zaunpfahl).

Slack 19.4.1 8. April 2019 Was gibt's Neues Wenn du auf das Pluszeichen ganz oben in deiner Channel-Liste geklickt hast, bist du zwar schon immer zu einem Channel-Browser gelangt (stimmt!), aber an diesem Channel-Browser wurden viele kleine Verbesserungen vorgenommen. Die Tatsache, dass er jetzt anzeigt, in welchen Channels du Mitglied bist, ist nur eine davon. Klicke darauf, um die anderen zu finden. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Animierte GIFs wiesen manchmal ein „gif“-Overlay in der Mitte des Bildes auf. Wenn auch informativ und präzise, so machte das es doch ein wenig – ein ganz klein wenig – schwerer, die GIFs zu sehen. Wir können uns gar nicht genug dafür entschuldigen. Wir versichern dir, dass das jetzt behoben ist.

Slack 19.3.2 25. März 2019 Was gibt's Neues Deine neuesten ungelesenen Channels sollten jetzt hervorgehoben und schneller als bisher ans obere Ende deiner Seitenleiste sortiert werden. Ruckzuck! Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Extern gehostete Dateien (z. B. auf Google Drive) hatten einen Download-Button, der zwar super aussah, aber nicht wirklich funktionierte. Jetzt sieht er toll aus und funktioniert obendrein noch – und alles öffnet sich genau wie vorher.

Slack 19.3.1 11. März 2019 Was gibt's Neues Dark Mode kann jetzt im Menü Einstellungen aktiviert (oder deaktiviert) werden. Ja, es war ein langer Weg, aber jetzt sehen wir endlich (k)ein Licht am Ende des Tunnels. Hinweis: Für den Moment ist die Funktion nur für Mobilgeräte verfügbar; eine Desktop-Version wird später folgen – danke, dass ihr sowohl Geduld mit uns habt als auch weiterhin stets mehr von uns erwartet.

Slack 19.2.2 25. Februar 2019 Was gibt's Neues Wir haben der Hintergrundfarbe unseres App-Logos einen neuen Anstrich verpasst, damit es leichter sichtbar ist.

Slack 19.2.1 11. Februar 2019 Was gibt's Neues Ein kleines Detail für diejenigen unter euch mit besonders wachsamen Adleraugen: Wir haben das System geändert, mit dem wir unsere Versionen nummerieren. Die vorherige Version war 2.76.1 und die aktuelle ist jetzt 19.2.1. Die meisten Leute werden es nicht bemerken, aber wir wollten sichergehen, dass du weißt, dass dir auch wirklich nichts entgangen ist. Und weiter geht's! Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: @-Erwähnungen und Blockzitate wurden manchmal in seltsamen Farben und mitunter gar nicht angezeigt. Das war wirklich nicht fair, also haben wir es behoben.

Slack 2.76.1 30. Januar 2019 Fehlerbehebung: Wir haben den Motor getunt und haben innen drinnen einmal alles tüchtig auf Vordermann gebracht. Alles läuft jetzt wieder wie geschmiert.

Slack 2.76 28. Januar 2019 Was gibt's Neues Wenn du ab sofort eine PDF-Datei in einen Channel oder eine Direktnachricht (DM) hochlädst, siehst du wie von Zauberhand eine Vorschau der ersten Seite. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Der Button „Unterhaltung schließen“ hat plötzlich die Zusammenarbeit verweigert. Das war quasi das digitale Pendant dazu, wenn man auf einer Party die ganze Zeit über ungewollt Small Talk machen musste und man sich einfach nicht loseisen konnte. Keine Sorge, wir haben das behoben. Und du kannst dich wieder getrost ins Getümmel bzw. spannende Diskussionen stürzen - sei es auf einer Party oder in Slack.

Slack 2.75 16. Januar 2019 Was gibt's Neues Ab heute wirst du einen funkelnigelnagelneuen App-Button bemerken, der unserem neuen Logo entspricht. Wenn du möchtest, kannst du auf unserem Blog unter SlackHQ.com mehr darüber erfahren. Leben ist Veränderung und Stillstand bedeutet Rückschritt. (Ansonsten hat sich nichts an Slack oder der Funktionsweise unserer App geändert. Nur der Button.)

Slack 2.74 7. Januar 2019 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Benutzerdefinierte Emojis, die keine perfekten Quadrate waren, sind anzeigetechnisch etwas aus der Fassung geraten und sahen zusammengedrückt oder lang gezogen aus. Und das war natürlich absolut inakzeptabel! Wir entschuldigen uns tausendfach für diesen unerhörten Patzer. Unsere Emojis sind jetzt wieder in Bestform, so wie es sich gehört.

Slack 2.73 10. Dezember 2018 Was gibt's Neues Jetzt funktioniert's: Ein Channel-Wechsel in Kombination mit anschließendem, sehr schnellem Antippen des Nachrichtenfeldes hatte manchmal zur Folge, dass die Eingabe den Geist aufgab. Ab jetzt kannst du deinen flinken Fingern wieder freien Lauf lassen!

Slack 2.72 26. November 2018 Was gibt's Neues Du möchtest deine Benachrichtigungen pausieren? Hast du vor, mehr als 24 Stunden lang Urlaub zu machen? Gute Neuigkeiten! Du kannst sie jetzt für länger als einen einzigen Tag oder bis zu einem bestimmten Datum oder einer bestimmten Uhrzeit pausieren. Und wir haben außerdem zwei neue Voreinstellungen zu unserer bestehenden Liste hinzugefügt: „Bis morgen“ und „Bis nächste Woche“. Eine ganze Palette neuer Optionen zum Pausieren deiner Benachrichtigungen! Oder zumindest mehrere neue Möglichkeiten.

Slack 2.71 5. November 2018 Was gibt's Neues Nachdem du deine E-Mail-Adresse bestätigt hast, siehst du jetzt eine Liste deiner Workspaces und kannst auswählen, bei welchen du dich anmelden möchtest. Und das kannst du dann auch schnurstracks machen!

Du kannst jetzt Benachrichtigungen empfangen, während du die App benutzt. Wenn du dich also gerade in einem Channel auf den neuesten Stand bringst und eine Direktnachricht erhältst, wirst du sie nicht verpassen (und wenn du das nicht möchtest, haben wir im Menü „Einstellungen für Benachrichtigungen“ genau die richtige Einstellung für dich). Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Enterprise-Benutzer, die einem neuen Workspace hinzugefügt wurden, konnten den Workspace erst sehen, nachdem sie sich abgemeldet und wieder angemeldet hatten. Jetzt funktioniert das Ganze ruckzuck und ohne viel Tamtam.

Slack 2.70 22. Oktober 2018 Was gibt's Neues Falls du ein Gerät mit Oreo oder einer neueren Android-Version hast, werden deine Benachrichtigungen jetzt nach Kategorien sortiert, sodass du jetzt mehr Kontrolle darüber hast, wie und wann du sie siehst.

Falls deine Organisation Grid benutzt, kannst du den Channel, den du suchst, ab sofort schneller finden, da du jetzt in allen Workspaces Channels im „Springen zu"-Menü suchen und finden kannst. (Wenn du also im „Vertriebs -Workspace" bist, aber nach #katzen im „Sozialen - Workspace" suchen möchtest, kannst du jetzt über den Quick-Switcher dorthin gelangen.) (Vorausgesetzt natürlich, dass #katzen nicht schon im „Vertriebs - Workspace" ist. Falls das doch der Fall sein sollte – keine Sorge, niemand verurteilt euch und wir stehen hinter eurer Entscheidung in dieser überaus wichtigen Angelegenheit.)

Slack 2.69 8. Oktober 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: In manchen Fällen, wenn die Slack App deinen Status nicht erkennen konnte, ist sie einfach appgestürzt. Das war etwas ungezogen von der App. Nach einer kleinen Auszeit hat sie sich entschuldigt und versprochen, damit aufzuhören.

Slack 2.68 24. September 2018 Was gibt's Neues Jetzt funktioniert's: Nach dem Beenden eines Slack-Anrufs schien der Anruf manchmal im Benachrichtigungsfeld weiterzulaufen. Das war zwar nicht der Fall, aber die Tatsache, dass es dort (im Benachrichtigungsfeld) so angezeigt wurde, bedeutete, dass kein neuer Anruf gestartet werden konnte. Wir möchten uns dafür bei dir entschuldigen – jetzt ist alles wieder so, wie es sein sollte. Wenn nicht sogar besser.

Slack 2.67 10. September 2018 Was gibt's Neues Nichts bleibt für die Ewigkeit. Wenn du jetzt deinen Status einstellst, kannst du auch eine Zeit (oder ein Datum) festlegen, wann der Status gelöscht wird. Und niemand wird sich (oder dich) mehr fragen, warum du „am Dienstag im Home-Office arbeitest“, wenn es bereits Donnerstag ist, oder warum du schon seit 19 Stunden „beim Zahnarzt“ bist.

Jetzt funktioniert's: Der Überlauf-Button, der beim Betrachten eines Benutzerprofils angezeigt wurde, war leider ein kleines bisschen verrutscht. Jetzt hat diese unfreiwillige Rutschpartie ein Ende und der Button befindet sich genau dort, wo er hingehört.

Jetzt funktioniert's: In seltenen Fällen konnte es passieren, dass bei Nachrichten, die als Favorit markiert wurden, anstatt des Sterns ein Symbol mit NO ICON („Kein Symbol“) oder eine scheinbar per Zufallsgenerator erzeugte Nummer angezeigt wurde. Zwar könnte man nun meinen, dass dieses „Kein Symbol“-Symbol dasselbe ist wie gar kein Symbol, aber das ist eben nicht der Fall. Und auch kein Zufall. Eher eine Art Unfall. Doch keine Bange: Ab jetzt können deine Favoriten wieder die ihnen gebührenden Sternstunden erleben.

Slack 2.66 27. August 2018 Was gibt's Neues Lasse deinen Worten Taten folgen – mit den neuen Nachrichtenaktionen für Android. Jetzt ist es noch einfacher, Aufgaben zu erstellen, Support-Tickets zu kommentieren oder Aktionspunkte noch einmal aufzugreifen. Wenn du wichtige Tools wie Asana, Zendesk und Jira mit Slack verknüpfst, kannst du jetzt mit langem Drücken auf eine beliebige Nachricht die dazugehörige Aufgabe erstellen, ohne dich in diese Anwendungen einloggen zu müssen. Das ist wirklich sehr praktisch. Wir können es nur empfehlen. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Die Wiederherstellung durch ein Backup hatte gelegentlich deaktivierte Benachrichtigungen zur Folge. Das war eine von uns völlig unbeabsichtigte Nebenwirkung, die wir mit sofortiger Wirkung unwirksam gemacht haben.

Slack 2.65 13. August 2018 Was gibt's Neues Die Sache mit den ungezogenen Symbolen für App-Verknüpfungen hat sich jetzt in Wohlgefallen aufgelöst. Wenn du eine App-Verknüpfung erstellst, passt sich das dazugehörige Symbol jetzt ganz geschmeidig der Form der anderen Verknüpfungssymbole auf deinem Startbildschirm an. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Der Versuch, den Anhang einer E-Mail zu öffnen, die mit der speziellen E-Mail-Adresse für die Funktion „an Slack weiterleiten“ an einen Slack-Channel gesendet wurde, hat bisher einen Appsturz ausgelöst. Das passiert jetzt nicht mehr.

Slack 2.64 30. Juli 2018 Was gibt's Neues Threads unterstützen jetzt Dateien – und das beruht auf Gegenseitigkeit. Bilder und Dateien können direkt in Threads hochgeladen werden. Und zwar genauso, wie du normalerweise Dateien hochlädst. Wenn du eine Datei oder ein Bild kommentierst, wird dein Kommentar als Thread-Antwort gespeichert. Ebenso wie Nachrichten-Threads bleiben deine Antworten jetzt fein säuberlich in einem Thread, der mit deiner Datei verbunden ist.

Das Verhalten der Diagnosefunktion für Benachrichtigungsprobleme hätte besser sein können und ließ bei manchen Geräten etwas zu wünschen übrig. Jetzt ist nur noch das Allerbeste gut genug. Und zwar überall.

Wir haben die Suche nach und das Wechseln zwischen Channels erheblich verbessert. Allerdings entzieht sich der Inhalt besagter Channels nach wie vor unserer Kontrolle.

Slack 2.63 16. Juli 2018 Was gibt's Neues Die Suche auf Chinesisch, Japanisch und Koreanisch funktioniert jetzt um einiges besser. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Eine kleine Bug-Armada hat jede Menge Verwirrung gestiftet, ob denn nun ein Benutzer tatsächlich abwesend oder anwesend (bzw. aktiv) war. Dieses Wirrwarr ist nun vorbei! Denn ganz gleich, ob du deine Verfügbarkeit per /anwesend festlegst oder durch die Einstellungen in deinem Benutzermenü, der grüne Punkt sollte jetzt sofort und folgerichtig in der App angezeigt werden. Schließlich handelt es sich hierbei nicht um ein duales System.

Slack 2.62 9. Juli 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Die Option „Nachricht löschen“, die angezeigt wurde, wenn eine Nachricht nicht gesendet werden konnte, war bisher leider eine eher unerfreuliche Angelegenheit, da das mit dem Löschen nicht so recht geklappt hat. Aber was lange währt, wird endlich gut.

Slack 2.61 18. Juni 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Wenn bei dem Versuch, eine Datei zu teilen, immer wieder sehr schnell auf den entsprechenden Button getippt wurde, konnte das zu einer Endlosschleife führen, in der die Datei immer wieder geteilt wurde (zumindest bis diesem Schabernack durch sofortiges Beenden ein Ende gemacht wurde). Jetzt ist wieder alles im Lot.

Jetzt funktioniert's: Die Anwendung einer neuen Logik in Kombination mit ausgeklügeltem Engineering hat nun bewirkt, dass das Herunterladen einer Datei, die das Zeichen „%“ im Dateinamen enthält, jetzt nicht mehr zu einem Appsturz führt.

Slack 2.60 4. Juni 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Leider haben wir versehentlich bei den Superkräften von Bots dazwischengefunkt, und sie konnten nicht mehr unter einem spezifischen Benutzernamen posten. Was wiederum bedeutete, dass ihre Nachrichten unter ihrem Standardnamen angezeigt wurden. Oder einfach als „Bot“. Wie langweilig. Da wir unseren zukünftigen Roboter-Weltherrschern in weiser Voraussicht den gebührenden Respekt zollen wollten, haben wir dieses inakzeptable Funktionsverhalten korrigiert.

Jetzt funktioniert's: Ein klitzekleine Blockade hat einige Leute davon abgehalten, auf ihrer Android-App Slack Calls zu initiieren. Das tut uns wirklich sehr leid. Jetzt sind wieder alle Leitungen frei und es kann wieder nach Belieben Gesprächsstoff geliefert werden.

Slack 2.59 21. Mai 2018 Was gibt's Neues Wenn es Schwierigkeiten mit Benachrichtigungen gibt, kann unser neues Tool dabei helfen, diese Schwierigkeiten zu beheben. Du findest es unter Einstellungen -> Benachrichtigungen -> Fehlerbehebung bei Benachrichtigungen. Vielleicht hilft ja auch schon das bloße Öffnen des Tools. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Wenn du versucht hast, zeitgleich einen Benutzer mit dem Quick-Switcher auszuwählen und dein Gerät zu rotieren, dann konnte das zu einem Appsturz führen. Diese ungewollte Rundumschlag gehört nun der Vergangenheit an.

Jetzt funktioniert's: Wenn eine Nachricht von heute geteilt wurde, dann wurde „Heute“ in der Fußzeile der geteilten Nachricht nicht großgeschrieben. Das tut uns leid und wird auch nicht wieder vorkommen. Denn schließlich sind wir nicht von gestern.

Slack 2.58 7. Mai 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Unsere App kann jetzt auch verwendet werden, wenn die einzige Internet-Verbindung deines Geräts über Bluetooth oder Ethernet besteht. Im Gegensatz zu vorher, als die Benutzung nur geklappt hat, wenn eine Verbindung über WLAN oder Mobilfunk verfügbar war. Nachher ist besser.

Jetzt funktioniert's: Wenn Herr Dr. Müller-Lüdenscheidt oder andere Leute mit besonders langen Namen eine Nachricht geschrieben haben, sind Datums- und Zeitstempel ganz unelegant in die zweite Zeile gerutscht. Das haben wir behoben, denn aus ästhetischer Sicht ging das natürlich gar nicht.

Slack 2.57 23. April 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Die Suche nach Gruppenunterhaltungen mit dem Quick-Switcher verlief bisher eher schleppend. Jetzt funktioniert das Filtern flotter.

Jetzt funktioniert's: Nachdem eine App zu einem Channel hinzugefügt wurde, war es nicht möglich, selbige auf Android auch wieder zu entfernen. Aber jetzt ist sie verschwunden, wenn du das möchtest, und zwar ruckzuck.

Jetzt funktioniert's: Bei einigen Benutzern hat es mit der Auto-Vervollständigung für @-Erwähnungen erst geklappt, nachdem sie ihr Cache aktualisiert hatten. Für diejenigen, denen das so lieber war, tut es uns leid. Letztendlich war es einfach nur ein Fehler im System.

Slack 2.56 9. April 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Wenn du deinen Status auf Desktop oder in einer anderen Version unserer App geändert hast, dann wurde das auf Android nicht immer an richtiger Stelle angezeigt. Jetzt schon.

Jetzt funktioniert's: Ein etwas verrückter Fall, bei dem das Bearbeiten einer Nachricht nach dem Schreiben einer Thread-Antwort für dieselbige dazu führte, dass im Textfeld für deine neue Antwort der Rahmenabstand an der linken Seite verloren ging. Sicher, es war nur ein geringfügiger (und vielleicht auch grenzwertiger) Fehler. Aber jetzt ist er nicht mal mehr das.

Slack 2.55 26. März 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Nach der Migration ihrer Benutzerdaten zu einem neuen Smartphone ist einigen Benutzern aufgefallen, dass die Benachrichtigungen nicht mehr funktioniert haben. Oder vielmehr, ihnen ist nichts aufgefallen, weil es ja auch nichts zu sehen gab. Jetzt sind alle auffälligen Unauffälligkeiten beseitigt und es gibt wieder was zu sehen.

Jetzt funktioniert's: Beim Hochladen von Dateien, die kleiner als 1 MB waren, wurde ihre Größe in nahezu akribischer Schreibweise angezeigt. Auch wenn es nun ungemein interessant ist, dass deine Datei 9.320000e+02B groß (oder auch klein) ist, so ist es dennoch nicht unbedingt sehr nützlich. Also unterlassen wir das jetzt geflissentlich.

Slack 2.54 12. März 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Eine Benachrichtigung für eine neue Thread-Nachricht wird dich jetzt auch an diese Nachricht weiterleiten, so wie es sich gehört.

Jetzt funktioniert's: Manchmal war beim Scrollen durch Suchergebnisse das unerwünschte Resultat ein Appsturz. Wie sich herausstellte, war das nicht unbedingt das, wonach überhaupt irgendjemand gesucht hat, deshalb haben wir es behoben.

Slack 2.53 26. Februar 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Die Funktion für die Status-Einstellung hält jetzt auch, was ihr Name verspricht, und alle bisherigen Einstellungsschwierigkeiten wurden behoben.

Slack 2.52 19. Februar 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Slack hat gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen, und wenn @ in einer neuen Zeile eingegeben wird, dann erscheint jetzt auch das Menü für die Auto-Vervollständigung.

Jetzt funktioniert's: Wenn du eine Benachrichtigung in einem Thread erhältst, den du noch nicht in der App gesehen hast, dann wirst du jetzt ohne viel Tamtam an besagten Thread weitergeleitet. Das ist ein ganz schönes Appgrade gegenüber dem schnöden Appsturz von vorher.

Jetzt funktioniert's: Das Symbol für die Suche (nämlich eine Lupe!), war bei bestimmten Farbdesigns ironischerweise nur äußerst schwer aufzuspüren. Jetzt werden abhängig von deinem Farbdesign andere Farben benutzt und das Detektivspiel hat ein Ende.

Slack 2.51 29. Januar 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Das Versenden von Nachrichten über eine instabile oder langsame Verbindung konnte zu einem Appsturz von Slack führen. Das wurde jetzt behoben und wir arbeiten daran, dass Slack auch bei einer schlechten Verbindung leichter zu benutzen ist.

Jetzt funktioniert's: Wenn eine Datei oder ein Bild kommentiert und dann umgehend in einem anderen Channel geteilt wurde, hat Slack das manchmal nicht gepackt und ist appgestürzt. Jetzt packen wir das besser an.

Jetzt funktioniert's: Bei einem schnellen Wechsel zwischen „aktiv“ und „abwesend“ konnte Slack nicht immer mithalten und es wurde manchmal der falsche Status angezeigt. Da ist dann niemand mehr mitgekommen. Deshalb haben wir mit äußerstem Bedacht ein paar Änderungen im Code vorgenommen. Jetzt läuft alles wieder rund und darauf kommt es schließlich an.

Slack 2.50 18. Januar 2018 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Bis jetzt konnten Benutzer sich nicht anmelden, wenn der Name ihrer Organisation länger als 21 Zeichen war. Jetzt können sie das, denn was ist ein Name? (Kleiner Tipp: Manchmal mehr als 21 Zeichen)

Jetzt funktioniert's: Das Hochladen von mehreren Bildern gleichzeitig führte bislang zu einem Appsturz. Jetzt ist Sein oder Nichtsein nicht mehr länger die Frage.

Jetzt funktioniert's: Das Tippen auf einen Bot oder ein App-Symbol ohne Netzwerkverbindung konnte zu einem Appsturz führen. Damit hier keine Missverständnisse aufkommen: Das war nicht das erste Anzeichen einer Roboterrevolution, sondern nur ein Fehler im System. Alle Widerspenstigkeiten wurden gezähmt.

Slack 2.49 14. Dezember 2017 Fehlerbehebung: Einige kuriose Appstürze, einschließlich eines Crashs, der sich ereignete, wenn die App einem Nachrichten-Link begegnete, der sich im selben Slack-Workspace aufhielt. Das Ganze ging etwas zu weit. Also haben wir das behoben.

Slack 2.48 30. November 2017 Was gibt's Neues Die Benachrichtigungen für Gruppenunterhaltungen wurden nicht so oft gesendet, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Jetzt werden deine Einstellungen für Benachrichtigungen auch wirklich eingehalten und die Benachrichtigungen sollten seltener verloren gehen.

Slack 2.47.1 16. November 2017 Was gibt's Neues Nun ist es offiziell: Slack gibt es jetzt auch in Japanisch. Zusammen mit den bereits verfügbaren Versionen in Französisch, Deutsch, Spanisch und natürlich Englisch (d.h. die vokalreduzierte US-Variante).

Slack 2.47 9. November 2017 Was gibt's Neues Du hast vergessen, ein Ergebnis aus der automatischen Vervollständigung auszuwählen, als du jemanden erwähnt hast? Wir versuchen, die richtige Person für dich automatisch auszuwählen. Weniger Tippen und einfach mehr Funktionalität.

Wir haben eine neue, einfachere Möglichkeit hinzugefügt, damit du dich in all deinen Workspaces anmelden kannst, die mit einer E‑Mail-Adresse verbunden sind. Fehlerbehebung: Eine Handvoll klitzekleiner Fehlerbehebungen, die für das menschliche Auge nahezu unsichtbar sind.

Slack 2.46 26. Oktober 2017 Was gibt's Neues Auf Geräten mit Android Oreo passt sich unser Programmstarter-Symbol jetzt an. Das bedeutet, dass es abhängig vom Gerät unterschiedlich angezeigt wird. Fehlerbehebung: Eine Fehlanzeige, wo bei einigen App-Integrationen nur leere Anhänge zu sehen waren, ist jetzt von der Bildfläche verschwunden. Die Anhänge waren nämlich gar nicht leer. Und die Anzeige ist es jetzt auch nicht mehr.

Bisher gelang es einigen Leuten einen Appsturz herbeizuführen, wenn sie auf den Button getippt haben, um nach oben zu navigieren. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.

Slack 2.45 12. Oktober 2017 Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Ein schwer zu fassender Fehler, durch den der Text "Benutzer schreibt" aufgrund der hellen Schriftfarbe schwierig zu lesen war, ist uns diesmal nicht mehr entwischt.

Jetzt funktioniert's: Das Badge für ungelesene Direktnachrichten wurde bisher auch manchmal weiterhin angezeigt, nachdem du alles gelesen hattest. Was gelesen wurde, bleibt jetzt auch gelesen ... bis es etwas Neues zu lesen gibt.

Jetzt funktioniert's: Wenn ein Workspace-Administrator die Benutzung von @hier und @channel eingeschränkt hat, lassen wir es auch nicht mehr zu, dass @hier in Nachrichten und Dateikommentaren verwendet wird. Was du wahrscheinlich von Anfang an erwartet hast.

Slack 2.44 28. September 2017 Was gibt's Neues Beim Hinzufügen von Zielsetzung und Thema für einen Channel kannst du jetzt auch Standard-Formatierung benutzen wie Kursivschrift, Fettdruck, Links und Benutzernamen. Fehlerbehebung: Wir unterstützen jetzt die Deaktivierung von Datei-Kommentaren in Geteilten Channels, um der potenziellen Verwirrung bei mehreren Workspaces entgegenzuwirken.

Beim Erhalt von zwei Nachrichten wurde der zweite Benachrichtigungston nicht abgespielt. Jetzt sind aber aller guten Dinge zwei.

Irgendwie haben wir bei Anhängen mit Datum nicht mehr Heute/Gestern/Morgen angezeigt. Ab jetzt weißt du wieder, an welchem Tag der Anhang hochgeladen wurde.

Slack 2.43 11. September 2017 Was gibt's Neues Slack gibt es jetzt komplett in Deutsch, Französisch, und Spanisch – bis hin zum letzten Emoji!

Außerdem unterstützen wir jetzt eine brandneue Möglichkeit, mit externen Unternehmen innerhalb von Slack zu arbeiten.

UND eine völlig neue Art von Namens-Tagging wurde ebenfalls hinzugefügt, um die aufregende Welt der Herausforderungen zu navigieren, die diese beiden Neuerungen mit sich gebracht haben. Puh. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Neu erstellte Gruppenunterhaltungen, die auf mysteriöse Weise nicht in der „Schublade“ vorzufinden waren, treten hier jetzt wieder in Erscheinung.

Jetzt funktioniert's: Benutzergruppen (wie @ingenieure, @designers oder welche Gruppen du auch immer erstellt hast), die nicht in der Autovervollständigung der Nachrichteneingabe aufgetaucht sind, werden wieder angezeigt.

Jetzt funktioniert's: Einige Leute, die Android O hatten, haben beim Starten einen Absturz erlebt. Das passiert jetzt nicht mehr.

Jetzt funktioniert's: Wenn du aus der Archivansicht zu einem Thread zurückkehrst, erinnern wir uns an deine vorherige Scroll-Position, und bringen dich auch sicher wieder dorthin zurück.

Jetzt funktioniert's: Mit dem ungewollten Angebot „2 zum Preis von 1“ haben Leute, die Android O benutzen, ihre Benachrichtigungen doppelt erhalten. Und das gratis.

Jetzt funktioniert's: Mit dem ungewollten Angebot „2 zum Preis von 1“ haben Leute, die Android O benutzen, ihre Benachrichtigungen doppelt erhalten. Und das gratis. Wir wollten das nur noch ein letztes Mal tun, für den Fall, dass du gerne zweimal dieselbe Benachrichtigung erhalten hast. Die Anzahl der Benachrichtigungen wurde auf die wünschenswerteren 100 % halbiert.

Slack 2.42 31. August 2017 Was gibt's Neues Emojis im Stil von Twitter und EmojiOne werden für Android nicht mehr unterstützt. Wir wissen, dass einige Leute diese Emojis benutzt haben, und wir freuen uns immer, wenn du viele Emojis verwendest. Du sollst auch gerne selbst entscheiden, welche Emojis du benutzen möchtest, aber diese Emojis waren wirklich ziemlich groß. Weniger Emoji-Stile = eine kleinere App für alle. Fehlerbehebung: Vorher konntest du deine eigene E-Mail beim Anzeigen deines Profils nicht sehen. Jetzt geht das. Falls dir das aus irgendeinem Grund wichtig ist.

“Oh no I pinned that by mistake!” Good news: You can now unpin a message by long-pressing and selecting that function from the list.

Slack 2.41 17. August 2017 Was gibt's Neues Neu: In den Channel-Details in der Seitenleiste findest du jetzt einen schmucken, neuen Bearbeitungs-Button mit dem du ganz leicht das Thema oder die Zielsetzung des Channels ändern kannst, oder, wenn die Macht des Administrators mit dir ist, sogar den Channel-Namen selbst. Fehlerbehebung: Jetzt funktioniert's: Wenn du eine Erinnerung für eine Nachricht einrichten wolltest, die von einem Thread zurück in den Channel gepostet wurde, wurde dieser Plan bisher vereitelt. Jetzt ist dein Vorhaben von Erfolg gekrönt.

Jetzt funktioniert's: Das Tippen auf einen Magischen Link birgt nicht mehr länger die Gefahr, einen Absturz zu verursachen - es war auch nicht die Art von Magie, die wir im Sinn hatten.

Slack 2.40 3. August 2017 Fehlerbehebung: Animierte, von Benutzern erstellte Emojis, die Ruhe geben sollten, tun das jetzt auch. Von nun an haben wir, zumindest in diesem Zusammenhang, keine Toleranz mehr für untote Geschöpfe, die von selbst wieder auferstehen.

Eine Handvoll Abstürze wurde behoben. Mehr als ein Löffelchen voll, aber weniger als ein Eimer voll. Jetzt ist alles gut.