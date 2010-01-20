Slack para Android - Notas de la versión

Slack 26.03.40 25 de marzo de 2026 Correcciones de errores Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 26.03.20 11 de marzo de 2026 Correcciones de errores La función para compartir a Slack desde aplicaciones externas (como la galería de imágenes de Android) fallaba ocasionalmente, y aparecía un mensaje que indicaba que no se podía compartir el contenido en el espacio de trabajo. Encontramos la solución en nuestros laboratorios, ya que todo se disfruta más si se comparte.

Estaba sucediendo algo casi sobrenatural: aparecía una notificación de reproducción multimedia en el panel luego de pulsar una imagen en Slack. Es más, si se tocaba el botón de reproducción de la notificación, se reproducía audio o video de otro archivo más antiguo del canal. Esperamos haber dado con la solución permanente.

Slack 26.03.10 4 de marzo de 2026 Correcciones de errores Como un búmeran, un correo de spam persistente o una mosca que no te deja en paz, los mensajes directos aparecían una y otra vez en la barra lateral a pesar de haber pulsado «cerrar conversación». Para alivio de todos, ya arreglamos este problema de forma definitiva.

La barra de progreso desaparecía si se intentaba usar para navegar por un video mientras estaba en reproducción. No podemos rebobinar el tiempo, pero sí avanzar y confirmar que esta actualización solucionó el problema.

Es posible que hayas visto un mensaje de «Lo sentimos, ocurrió un error» al querer regresar luego de haberse cerrado tu sesión debido a los ajustes de duración de la sesión de tu espacio de trabajo. Con esta actualización, ya garantizamos que puedas volver a iniciar sesión sin tener que encontrarte con mensajes amables pero inútiles.

Slack 26.02.40 25 de febrero de 2026 Correcciones de errores En el modo oscuro, el texto resaltado no tenía mucho contraste, por lo que leer las palabras seleccionadas resultaba complicado. Con esta actualización, hemos arrojado luz sobre el problema. El «modo tenue» ya desapareció y dimos la bienvenida, de nuevo, al modo oscuro.

De vez en cuando, al abrir una aplicación en Slack, la página principal de la aplicación se quedaba completamente en blanco. Determinamos que este comportamiento era erróneo, para nada útil y muy confuso. Ahora, las aplicaciones no se quedarán sin saber qué decir cuando accedas a sus páginas de inicio desde Slack.

Slack 26.02.30 18 de febrero de 2026 Correcciones de errores Los emojis con nombres escritos en caracteres coreanos no se mostraban correctamente en la aplicación. Lamentamos no brindarte la visión completa (o, mejor dicho, ningún tipo de visión) de estos emojis.

Slack 26.02.20 11 de febrero de 2026 Correcciones de errores Terminamos de limar algunas asperezas dentro de la aplicación para evitar las astillas digitales. ¿No las conocías? No importa, ya no son algo de lo que debas preocuparte.

Slack 26.02.10 4 de febrero de 2026 Correcciones de errores Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 26.01.40 28 de enero de 2026 Correcciones de errores Nos sorprendió enterarnos de que los colores de estilos personalizados para las notificaciones quedaban atascados, lo que quitaba la posibilidad de cambiar el color según tu humor. En Slack, nuestros ingenieros saben cómo quitar los errores de código como si fueran manchas en la ropa, así que ya puedes cambiar de color tantas veces como quieras.

Cuando ibas a otro espacio de trabajo mientras estabas en una junta activa, no podías regresar al espacio de trabajo de la junta. Parecía una política instalada para no cambiar de entorno, pero era un simple error. Ya puedes regresar las veces que quieras y seguir participando en los espacios que necesites.

Slack 26.01.30 21 de enero de 2026 Correcciones de errores Si tu espacio de trabajo no permitía que se copiaran los mensajes, entonces también, por error, no te permitíamos ver archivos adjuntos. Evitaremos copiar el mismo mensaje que incluimos en otras comunicaciones para decirte que realmente lamentamos las molestias ocasionadas.

Slack 26.01.20 14 de enero de 2026 Correcciones de errores Hemos estado trabajando duro entre bambalinas para asegurarnos de que todo esté perfecto y vaya como la seda, tal como debería ser. Pero si llegaras a notar algo raro, como siempre, escríbenos a feedback@slack.com.

Slack 26.01.10 7 de enero de 2026 Correcciones de errores Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 25.12.20 10 de diciembre de 2025 Esta será la última versión de 2025, lo que nos hace pensar en todas las maneras en las que crecimos durante este año. Ya sea que prefieras las reinvenciones radicales o los cambios lentos y continuos, deseamos que estos 12 meses hayan sido revitalizantes y productivos para ti. ¡Esperamos que estés a gusto aquí! Nos encanta tenerte con nosotros.

Slack 25.12.10 3 de diciembre de 2025 Correcciones de errores El comando /feedback no funcionaba correctamente y mandaba el informe de error pensado para Slack al canal que estuvieras viendo en ese momento. Pero ya lo arreglamos. ¡/Viva!

Nos fijamos en un comportamiento inconsistente que tenía que ver con las casillas en la aplicación. Comprobamos tres veces la corrección aplicada, así que ahora ya podemos tachar este error de nuestra lista.

Algunas cargas de fotos no permitían acercar la imagen una vez enviada. Pero, a ver, ¿es una aplicación para hormigas o qué? Ahora ya puedes mirar las fotos de cerca para comprobar que todo esté bien, realmente bien.

Slack 25.11.30 19 de noviembre de 2025 Correcciones de errores Los estantes están ordenados, las ventanas están limpias y nos hemos enfundado un guante blanco para pasar el dedo por todas las superficies. Nada, solo un pequeño mantenimiento rutinario para asegurarnos de que todo marcha como debería. ¡Adelante a toda máquina!

Slack 25.11.21 13 de noviembre de 2025 Correcciones de errores Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 25.11.20 12 de noviembre de 2025 Correcciones de errores Los campos de formulario no admitían números precedidos por el símbolo # (#1, #2, etc.). Si tienes edad para recordar cuando el # era, simplemente, «numeral», te dedicamos el siguiente hashtag: #solucionado.

No era posible desplazarse por los comandos de barra diagonal de Slack con diálogos muy extensos, por lo que los usuarios no podían bajar para seleccionar otras opciones. Solía decirse que los bloques de texto largo podían vencer a las opciones de menú interactivas, pero nosotros vencimos a los bloques y arreglamos el problema.

Slack 25.11.11 6 de noviembre de 2025 Correcciones de errores No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!

Slack 25.11.10 5 de noviembre de 2025 Correcciones de errores Ahora funciona todo un poquito mejor que antes, créenos.

Slack 25.10.50 29 de octubre de 2025 Correcciones de errores Si tropezabas con un error al seleccionar una reacción emoji, actualizar la aplicación debería poner fin a este comportamiento espeluznante. ¡Feliz Halloween!

Slack 25.10.40 22 de octubre de 2025 Correcciones de errores No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!

Slack 25.10.30 15 de octubre de 2025 Correcciones de errores Todos los errores que se corrigieron en esta versión eran demasiado pequeños para la vista humana o demasiado complicados para describirlos en un lenguaje comprensible. Sin embargo, nos pusimos manos a la obra, reparamos algunas cositas y la aplicación mejoró sutilmente.

Slack 25.10.20 9 de octubre de 2025 Correcciones de errores Un pequeño recordatorio conforme sigues adelante con tu día: el mundo es un lugar mucho más especial simplemente porque tú formas parte de él, y tu influencia en los demás va más allá de lo que puedas imaginar. Ah, y esta semana no hubo cambios importantes en la aplicación. ¡Felices mensajes!

Slack 25.10.10 1 de octubre de 2025 Correcciones de errores No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!

Slack 25.09.40 24 de septiembre de 2025 Correcciones de errores Esta semana estamos trabajando duro, pero en algo que no se puede describir con facilidad. Es como un pato que nada en un estanque. Debajo del agua, el ave mueve las patas con rapidez, pero sobre el agua solo se ve que se desliza suavemente. Esta semana, Slack es el pato.

Slack 25.09.30 17 de septiembre de 2025 Correcciones de errores Terminamos de limar algunas asperezas dentro de la aplicación para evitar las astillas digitales. ¿No las conocías? No importa, ya no son algo de lo que debas preocuparte.

Slack 25.09.20 10 de septiembre de 2025 Correcciones de errores Las notificaciones entrantes de las Juntas no aparecían cuando los dispositivos estaban bloqueados, lo que es un poco como si el timbre de una puerta solo funcionara cuando la puerta ya estuviera abierta. Ding-dong. ¿Quién es? Es la solución de este error.

Al crear un nuevo mensaje, no era posible agregar varias personas a un mensaje directo (a pesar de que las casillas de verificación sugerían que sí era posible). Nuestras disculpas por los mensajes contradictorios. ¿Error solucionado? Así es.

Slack 25.09.10 3 de septiembre de 2025 Correcciones de errores Hemos estado trabajando duro entre bambalinas para asegurarnos de que todo esté perfecto y vaya como la seda, tal como debería ser. Pero si llegaras a notar algo raro, como siempre, escríbenos a feedback@slack.com.

Slack 25.08.40 27 de agosto de 2025 Correcciones de errores En las tabletas Android, los videos de las Juntas en ocasiones aparecían boca abajo. Una nueva perspectiva puede ser bastante reveladora cuando te atascaste en medio de un problema, pero resulta menos útil cuando tan solo estás tratando de ver la cara de alguien. Le dimos la vuelta a este error y regresamos el video a su orientación correcta.

Slack 25.08.30 20 de agosto de 2025 Correcciones de errores Nuestro detector automático de URL se comportaba de un modo demasiado entusiasta, y cuando habías quitado el formato de un enlace, él volvía a agregarlo al texto. De corregir automáticamente a ingresar errores automáticamente hay solo un paso, y parece que hemos dado con lo correcto.

Slack 25.08.21 14 de agosto de 2025 Guía de seguridad Esta versión incluye mejoras de seguridad. Se recomienda la actualización.

Slack 25.08.20 13 de agosto de 2025 Correcciones de errores Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 25.08.10 6 de agosto de 2025 Correcciones de errores Los estantes están ordenados, las ventanas están limpias y nos hemos enfundado un guante blanco para pasar el dedo por todas las superficies. Nada, solo un pequeño mantenimiento rutinario para asegurarnos de que todo marcha como debería. ¡Adelante a toda máquina!

Slack 25.07.50 1 de agosto de 2025 Correcciones de errores ¿Nuevo Nombre de Slack? Nos encanta. Lamentablemente, la aplicación no estaba haciendo lo que debía y dejaba a la gente sola ante el peligro cuando trataba de @mencionar a alguien cuyo Nombre de Slack no coincidía con su nombre completo. No importa cómo desees que te llamen, a nosotros nos parece fantástico. Y ahora a la aplicación también.

Slack 25.07.40 24 de julio de 2025 Correcciones de errores Un elemento superpuesto de color gris cubría con frecuencia la interfaz de usuario de Slack y se asemejaba al «mes de julio sin cielo» que parte de nuestro equipo de San Francisco experimenta cuando se forma una capa de bruma marina en los meses de verano. Es un fenómeno fascinante que no es propio de la aplicación ni de estas notas de la versión. Disfruta de un cielo despejado nuevamente en Slack con esta actualización.

Slack 25.07.30 17 de julio de 2025 Correcciones de errores El botón «Atrás» de Android se comportaba de forma errática y a veces necesitaba tres pulsaciones diferentes para moverse por una sola pantalla. Luego de hacer numerosas pruebas, nuestros expertos llegaron a la conclusión de que tres pulsaciones son dos pulsaciones más de las deseables. Con esta actualización, volvemos «Atrás» a ese tiempo en el que este error ni siquiera existía.

Slack 25.07.20 9 de julio de 2025 Correcciones de errores Esta semana introdujimos pequeñas mejoras demasiado pequeñas para mencionarlas, pero ¿sabías que puedes leer las Notas de la versión anteriores siempre que quieras? ¡Encuentra una función que no conocías! ¡Mira lo mucho que hemos avanzado! ¡Recuerda el pasado con una sonrisa! Puedes verlas todas en https://slack.com/release-notes.

Slack 25.07.10 3 de julio de 2025 Correcciones de errores Esta vez, es posible que los cambios sean demasiado pequeños para verlos a simple vista, pero esperamos que se perciba en esta actualización una cierta cualidad inefable. Se siente bien tener todo actualizado, ¿cierto?

Slack 25.06.40 25 de junio de 2025 Correcciones de errores Los usuarios preocupados por las mayúsculas y las minúsculas notaron que podían coexistir dos versiones de la misma dirección de correo electrónico al agregar un espacio de trabajo. Esta bonita ilusión óptica duplicada se producía si ya tenías una cuenta y aceptabas una invitación en la que ese mismo correo electrónico estaba escrito todo en mayúsculas. Ahora, este error ya está solucionado. Espera, un momento, vamos a intentarlo de nuevo: AHORA, ESTE ERROR YA ESTÁ SOLUCIONADO.

Slack 25.06.30 19 de junio de 2025 Correcciones de errores La aplicación está objetivamente hoy mejor que ayer. Este es un hecho científicamente verificable que no puede ser cuestionado o socavado. Gracias por mantenerte al día.

Slack 25.06.20 11 de junio de 2025 Correcciones de errores No hay nada importante que informar esta semana. Tampoco hay nada menor que informar. El trabajo se sigue llevando a cabo, eso sí, pero es más del tipo que sucede detrás de la cortina entre escenas en una obra de teatro. Estamos preparando el escenario para lo que está por venir.

Slack 25.06.10 4 de junio de 2025 Correcciones de errores Las menciones específicas (como @canal y @aquí) no aparecían en el menú de autocompletar tras pulsar el botón Redactar. Si esto te hizo perder la compostura, te perdonamos, pero hemos redoblado nuestros esfuerzos y la solución ya está aquí.

Los enlaces profundos a pestañas específicas de la aplicación no funcionaban y parecían señales que indicaban un callejón sin salida. Ahora estos enlaces son completamente efectivos. Ya funcionan.

Slack 25.05.40 28 de mayo de 2025 Correcciones de errores No tenemos correcciones importantes que destacar esta semana, pero puedes tener la certeza de que habrá más en el futuro. No es que nos guste la idea de presentar errores, pero los tropiezos, los ajustes, las fallas y las correcciones son parte de la vida y el peaje que hay que pagar para crecer. Estés donde estés en este momento, esperamos que disfrutes el camino.

Slack 25.05.30 21 de mayo de 2025 Correcciones de errores Como un corredor que mejora constantemente sus tiempos, esta actualización es de esas que no llaman mucho la atención, pero que en el fondo es importante. Verás que la aplicación es un poco más rápida, su manejo es un poco más sencillo y está un poco más cerca del objetivo.

Slack 25.05.20 14 de mayo de 2025 Correcciones de errores Esta semana estamos trabajando duro, pero en algo que no se puede describir con facilidad. Es como un pato que nada en un estanque. Debajo del agua, el ave mueve las patas con rapidez, pero sobre el agua solo se ve que se desliza suavemente. Esta semana, Slack es el pato.

Slack 25.05.10 9 de mayo de 2025 Correcciones de errores ¿Alguna vez tuviste una de esas semanas en que parece que no pasa nada, pero luego echas la vista atrás y te das cuenta de que pasaron muchas cosas? Pues bien, esta es una de esas semanas para la aplicación.

Slack 25.04.50 30 de abril de 2025 Correcciones de errores Los grupos de usuarios con puntos en el nombre no se completaban automáticamente de forma correcta cuando se escribía una @mención. Nuestro propio grupo de ingeniería móvil confirma que este error ya se solucionó. Y punto.

Slack 25.04.30 16 de abril de 2025 Correcciones de errores Los mensajes cuyo envío se programaba para más tarde a veces no se enviaban en lo absoluto. Esa desde luego no era nuestra intención, pero ya sabes lo que dicen acerca de las buenas intenciones... Con esta actualización preparamos el terreno para un futuro más exitoso.

Al usar la función TalkBack, algunos de nuestros mensajes de error no se leían en voz alta junto con campo que los había desencadenado. Si aparece un mensaje de error en Slack, pero nadie es capaz de oírlo, ¿existe realmente? La respuesta es ahora un rotundo y sonoro «sí».

Slack 25.04.20 9 de abril de 2025 Correcciones de errores No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!

Slack 25.04.10 2 de abril de 2025 Correcciones de errores Publicar un desencadenante en forma de enlace en un flujo de trabajo provocaba que la URL redirigiera a un navegador en el que dicho flujo de trabajo fallaba de forma repentina. Más o menos lo contrario de «flujo», si se piensa bien. Este «atasco de trabajo» ya vuelve a fluir.

Slack 25.03.40 26 de marzo de 2025 Correcciones de errores En las listas, los campos con emojis como nombre no se mostraban, sino que mostraban el texto de descripción. ¡Esperamos que esta actualización te alegre el día de nuevo!

Slack 25.03.30 19 de marzo de 2025 Correcciones de errores Un pequeño recordatorio conforme sigues adelante con tu día: el mundo es un lugar mucho más especial simplemente porque tú formas parte de él, y tu influencia en los demás va más allá de lo que puedas imaginar. Ah, y esta semana no hubo cambios importantes en la aplicación. ¡Felices mensajes!

Slack 25.02.41 5 de marzo de 2025 Correcciones de errores Esta semana estamos trabajando duro, pero en algo que no se puede describir con facilidad. Es como un pato que nada en un estanque. Debajo del agua, el ave mueve las patas con rapidez, pero sobre el agua solo se ve que se desliza suavemente. Esta semana, Slack es el pato.

Slack 25.03.10 5 de marzo de 2025 Novedades Esta actualización cambia el botón «volver» con los íconos de chevron de estilo iOS por flechas de estilo Android. Vale, no es la actualización más sofisticada ni la más avanzada técnicamente, pero está bien contar con otra flecha en nuestro carcaj.

Slack 25.02.40 26 de febrero de 2025 Correcciones de errores A veces, pulsar el ícono de búsqueda (la lupa) dentro de un canal hacía que ocurriera un error en la aplicación. Seguramente, no es lo que buscabas. Si lo que buscas ahora es una resolución para el problema, ya la encontramos.

Slack 25.02.30 19 de febrero de 2025 Correcciones de errores Los borradores y los mensajes programados no se sincronizaban en la computadora desde la aplicación para Android, así que lo que fuera que hubieras comenzado a hacer en el celular quedaba atrapado en el mundo de lo móvil. El mensaje en nuestra bandeja de salida ahora dice: «La movilidad desde dispositivos móviles ya se movió».

Al iniciar un mensaje directo de grupo, nuestro texto decía: «Nadie más se puede unir». Ya lo solucionamos y ahora tienes la opción de agregar otras personas a tus mensajes directos existentes. Lo que estaba mal (por culpa nuestra) ahora ya está bien.

Slack 25.02.20 13 de febrero de 2025 Correcciones de errores Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 25.02.10 5 de febrero de 2025 Correcciones de errores Un pequeño recordatorio conforme sigues adelante con tu día: el mundo es un lugar mucho más especial simplemente porque tú formas parte de él, y tu influencia en los demás va más allá de lo que puedas imaginar. Ah, y esta semana no hubo cambios importantes en la aplicación. ¡Felices mensajes!

Slack 25.01.50 29 de enero de 2025 Correcciones de errores Al programar mensajes para un momento en el pasado («hoy a las 12:00 a. m.»), se producía un desplome que daba un nuevo significado a la frase «lugar adecuado, momento equivocado». Esperamos que nuestro nuevo mensaje de error te resulte más útil que un bloqueo total (los viajes en el tiempo están aún en versión beta cerrada).

Slack 25.01.40 23 de enero de 2025 Correcciones de errores No tenemos nada en particular que destacar para esta versión, pero te agradecemos que te mantengas al día.

Slack 25.01.30 16 de enero de 2025 Correcciones de errores Esta semana, no tenemos una actualización muy grande, pero esto no quiere decir que no sea importante. No todas las semanas (ni actualizaciones) son memorables, pero cada día es invaluable. Esta actualización también importa.

Slack 25.01.20 8 de enero de 2025 Correcciones de errores Esta semana introdujimos pequeñas mejoras demasiado pequeñas para mencionarlas, pero ¿sabías que puedes leer las Notas de la versión anteriores siempre que quieras? ¡Encuentra una función que no conocías! ¡Mira lo mucho que hemos avanzado! ¡Recuerda el pasado con una sonrisa! Puedes verlas todas en https://slack.com/release-notes.

Slack 24.12.20 11 de diciembre de 2024 Correcciones de errores No hay nada que informar en este momento. Bueno, nada que puedas ver, pero hay muchas cosas debajo de la superficie. Estamos trabajando arduamente para mejorar Slack, solo que, esta vez, no será tan evidente.

Slack 24.12.10 5 de diciembre de 2024 Correcciones de errores No hay nada importante que informar esta semana. Tampoco hay nada menor que informar. El trabajo se sigue llevando a cabo, eso sí, pero es más del tipo que sucede detrás de la cortina entre escenas en una obra de teatro. Estamos preparando el escenario para lo que está por venir.

Slack 24.11.30 20 de noviembre de 2024 Correcciones de errores ¡Gracias por actualizar la aplicación! Los cambios en esta ocasión no son suficientes para mostrar un resumen bien organizado, pero estamos haciendo cuanto podemos para asegurarnos de que la aplicación se ejecute de la forma más fluida posible. ¡Brindemos por las mejoras imperceptibles!

Slack 24.11.20 13 de noviembre de 2024 Correcciones de errores Los usuarios que trataban de consultar un perfil con el estado «Fuera de la oficina» veían con desmayo cómo la aplicación dejaba de funcionar. La experiencia estaba totalmente fuera de lugar, pero el error ahora también está fuera de escena.

Slack 24.11.10 6 de noviembre de 2024 Correcciones de errores Al pulsar sobre una respuesta en hilo de los resultados de búsqueda se abría el canal correcto, pero no el hilo en sí. Resulta que «en algún lugar por allí» no es una forma especialmente útil de mostrar los resultados. Hemos atado todos los hilos sueltos y esperamos que tu paciencia no se haya agotado mientras tanto.

El mecanismo que regulaba el envío de clips de audio no era correcto, lo que provocaba que las cargas fallaran y que se quedaran atascados los mensajes de error. Si alguna vez tuviste que recurrir a un audible porque el audio no se enviaba, esta solución es para ti.

Algunos temas de Slack hacían que la barra de estado de Android en la parte superior de la pantalla fuera bastante difícil de distinguir. En el diseño de aplicaciones, hay muchas cosas que desearías que permanecieran invisibles; esta no es una de ellas.

Los emojis ya no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Pedimos disculpas por cualquier falta de sensibilidad, por si acaso.

Slack 24.10.50 30 de octubre de 2024 Correcciones de errores ¿Alguna vez tuviste una de esas semanas en que parece que no pasa nada, pero luego echas la vista atrás y te das cuenta de que pasaron muchas cosas? Pues bien, esta es una de esas semanas para la aplicación.

Slack 24.10.40 23 de octubre de 2024 Correcciones de errores Existe una filosofía en el software de que se debe «fallar rápido", pero creemos que no se refiere a que la aplicación falle inmediatamente después del lanzamiento. Cualquiera que sea la velocidad de nuestras debilidades, siempre tratamos de «solucionarlo rápidamente».

Si te encontrabas en un canvas privado que tenía varias secciones, es posible que hayas notado que la aplicación de Android no te permitía navegar por esas secciones. Obviamente, la privacidad es primordial, pero en este caso estábamos manteniendo la información demasiado en secreto.

Slack 24.10.30 16 de octubre de 2024 Correcciones de errores Puede resultar difícil medir el progreso en el momento, pero no por eso era tan difícil seguir las cargas de archivos en el modo oscuro. Hemos mejorado la rueda de progreso de carga para que sepas dónde te encuentras en todo momento.

Slack 24.10.20 9 de octubre de 2024 Correcciones de errores Se eliminaron los errores, se mejoró el rendimiento, se hizo el trabajo y el resultado fue bueno. Disfruta de Slack de forma responsable.

Slack 24.10.10 2 de octubre de 2024 Correcciones de errores El formato de marcado se comportaba más bien como un marcador permanente, y los comandos de cierre se ignoraban. ¿Querías poner una palabra en cursiva? Pues el resto del mensaje también iba a aparecer en cursiva. Los límites tienen su importancia y, a partir de ahora, Slack respetará tus límites en Marcado.

Los usuarios que se habían eliminado de todos los espacios de trabajo de una organización empresarial podían seguir realizando acciones en algunos de esos espacios de trabajo, lo cual no parece muy lógico, ¿no? Si tienes que salir del edificio, también debes ceder el control remoto.

Los canales archivados aparecían al abrir Buscar y pulsar la pestaña Canales. Aunque puedes seguir buscando canales que se hayan archivado, hemos puesto un poco de orden, y no estarán visibles mientras te limites a navegar.

La ordenación de listas por el nombre no se estaba comportando de forma confiable en la aplicación para Android. No sabemos qué nombre exacto darle a este problema, pero baste decir que había un cierto desorden.

Slack 24.09.40 25 de septiembre de 2024 Correcciones de errores Quizás el tiempo no sea más que un círculo plano, pero no cabe duda de que resulta útil para coordinar las reuniones. Por este motivo (y porque inequívocamente era un error), los perfiles en Slack Connect volverán a mostrarse correctamente en el horario local del usuario.

Slack 24.09.30 18 de septiembre de 2024 Correcciones de errores Todos los errores que se corrigieron en esta versión eran demasiado pequeños para la vista humana o demasiado complicados para describirlos en un lenguaje comprensible. Sin embargo, nos pusimos manos a la obra, reparamos algunas cositas y la aplicación mejoró sutilmente.

Slack 24.09.20 11 de septiembre de 2024 Correcciones de errores Hay cosas simples que a las personas les agrada observar: grandes obras de arte, animales en su hábitat natural, una persona que intenta una hazaña particularmente atrevida como estacionar en paralelo. Sin embargo, la mayoría no diría lo mismo de las URL especialmente largas, por lo que nos gustaría disculparnos por los botones Continuar y Cancelar que no aparecen en nuestra ventana emergente “Comprueba con cuidado este enlace”.

Cuando se crearon más de cuatro estados personalizados, se volvió imposible desplazarse hasta la lista de estados predeterminados de Slack, como si la aplicación se enfadara con incredulidad porque preferías crear uno propio. Hay lugar tanto para la tradición como para la innovación: disfruta de ambas dentro de la aplicación una vez más.

Slack 24.09.10 4 de septiembre de 2024 Correcciones de errores Dicen que lo importante es el viaje y no el destino, ¿verdad? Vale, pues a veces lo importante es el destino, como cuando te quedabas atrapado en una pantalla de carga infinita mientras tratabas de iniciar sesión a través de un enlace recibido por correo electrónico con la autenticación de dos factores. Si nos ponemos filosóficos, quizás la verdadera autenticación eran los amigos que hicimos por el camino (mentira).

¿Querías agregar una nueva imagen de perfil? Si elegías «Permitir acceso limitado» a tu galería de fotos, la aplicación no permitía subir ninguna de las fotos seleccionadas. Y resulta que los únicos que estábamos limitando el acceso a las imágenes éramos nosotros.

Slack 24.08.40 28 de agosto de 2024 Novedades No tenemos noticias esta semana. Solo estuvimos puliendo algunos detalles para lograr una experiencia más cómoda. Si te encuentras con algo que deberíamos perfeccionar, escríbenos a feedback@slack.com.

Slack 24.08.30 21 de agosto de 2024 Correcciones de errores Solucionado: las sugerencias de mensajes directos se ordenaban alfabéticamente y no de una manera más útil, como por ejemplo con quién hablas más a menudo. Pedimos disculpas a todas las Ana Aguilar del mundo, pero vuestra supremacía alfabética llegó a su fin.

Slack 24.08.20 14 de agosto de 2024 Correcciones de errores No tenemos correcciones importantes que destacar esta semana, pero puedes tener la certeza de que habrá más en el futuro. No es que nos guste la idea de presentar errores, pero los tropiezos, las fallas y las correcciones son parte de la vida, y hay que atravesarlos para crecer. Estés donde estés en este momento, esperamos que disfrutes del camino.

Slack 24.08.10 7 de agosto de 2024 Correcciones de errores Las notificaciones de juntas no se enviaban dentro de conversaciones de mensajes directos, lo que nos hace preguntarnos, ¿cuántas personas se necesitan para formar una junta? Es uno de esos dilemas filosóficos, como el del barco de Teseo o la duda de cuántos pájaros se necesitan para formar una bandada. Sea cual sea tu respuesta, creemos que si existe un error pero nadie lo reporta, debe solucionarse de todos modos.

Slack 24.07.50 31 de julio de 2024 Novedades No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!

Slack 24.07.40 24 de julio de 2024 Correcciones de errores La opción «pegar como texto sin formato» no solo no respondía, sino que también hacía que, si la seleccionabas, la aplicación entera se bloqueara. Ya puedes usar texto sin formato cuando quieras... y también una aplicación sin errores, que tampoco está mal.

¿Es posible que a alguien le parezca que tiene demasiado de algo bueno? Nuestro selector de emojis parecía opinar que sí, ya que le costaba un siglo cargar cada nueva fila de emojis. Nuestros desarrolladores, por el contrario, se posicionaron a favor del «no» y arreglaron el problema subyacente. Disfruta el potencial ilimitado de esta cornucopia de emojis.

Slack 24.07.30 17 de julio de 2024 Correcciones de errores Al usar filtros de búsqueda como «en:#» o «desde:@», se obtenían exactamente cero resultados. Por suerte para nosotros, nuestros ingenieros pudieron ir a la raíz del problema y reducirlo también a cero. Atención, nueva consulta: «Errores en la búsqueda. Resultados: 0».

En los espacios de trabajo de Enterprise Grid, la memoria del filtrado de canales desde un único espacio de trabajo específico era un poco como la de los peces: cortísima. En concreto, si salías de la aplicación y volvías a entrar, todos los canales de la organización volvían a estar a la vista. Vaya semanita para los filtros, ¿verdad? Bueno, nos sumergimos en el código, hicimos una criba importante y logramos eliminar toda traza de este error.

Slack 24.07.20 10 de julio de 2024 Correcciones de errores Solucionado: el principio de indeterminación de Heisenberg afirma que no podemos conocer con certeza la posición y el momento de una partícula determinada de forma simultánea. El principio de indeterminación de Slack afirma que el número de reacciones que se muestra en la vista Actividad no siempre se correspondía con el número real de reacciones emoji. Así que dejémonos de conjeturas: estamos relativamente seguros de que este error ya está solucionado.

Slack 24.07.10 3 de julio de 2024 Novedades ¡Feliz cambio de estación para todos! Esta vez, no hay novedades.

Slack 24.06.40 26 de junio de 2024 Novedades Ahora es todo un poquito mejor que antes, créenos.

Slack 24.06.30 19 de junio de 2024 Novedades Esta vez, es posible que los cambios sean demasiado pequeños para verlos a simple vista, pero esperamos que se perciba en esta actualización una cierta cualidad inefable. Se siente bien tener todo actualizado, ¿cierto?

Slack 24.06.20 12 de junio de 2024 Novedades No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!

Slack 24.06.10 5 de junio de 2024 Novedades Aquí nos encontramos, a punto de dar la bienvenida al verano, para rememorar los días felices de la juventud, una época en la que estos meses bañados de sol eran sinónimo de libertad, posibilidades y ganas de dar pasos adelante. Había todo un mundo que descubrir: en el local de juegos recreativos del paseo marítimo entarimado, recubierto de salitre. En los campos de un color cobrizo que se intensificaba bajo el cielo del atardecer. Entre el caos de las estrellas, tratando de demorar al máximo el momento de dormir. Es una lástima, pero las aplicaciones de Slack no disfrutarán nada de esto en verano, porque no tienen vacaciones, aunque esta actualización no incluya correcciones ni cambios destacados que merezca la pena mencionar. Sin embargo, en lo que a ti respecta, esperamos que esta temporada estival te traiga momentos que puedas conservar en tu memoria durante años y años.

Slack 24.05.50 29 de mayo de 2024 Novedades A veces, basta con ver los detalles más importantes. Por eso, incorporamos la función Síntesis de IA de Slack. Síntesis te permite elegir canales específicos para resumirlos automáticamente todos los días y que puedas informarte rápidamente acerca de lo que pasó el día previo. ¡Es como ver el resumen del capítulo anterior de tu serie favorita antes de ver el siguiente!

Slack 24.05.40 23 de mayo de 2024 Correcciones de errores No hay nada importante que informar esta vez, pero si eres de los que lee con atención estas notas cada semana, te saludamos afectuosamente. Gracias por mantenerte al tanto de todo lo que sucede en nuestro pequeño vecindario. ¡Pronto habrá más!

Slack 24.05.30 15 de mayo de 2024 Novedades Hacemos estas publicaciones cada semana para mantener el rendimiento en lo más alto, pero a veces no tenemos nada específico que contarte. Así que, si te parece, comentemos algunas cosas de las que podríamos haber hablado más desde un principio. Por ejemplo, ¿sabías que puedes mantener pulsado un mensaje en un dispositivo móvil para establecerlo como «no leído» y que te esté esperando cuando llegues a tu computadora? ¿O que puedes programar un recordatorio para mirarlo más tarde? Ah, ¿sí lo sabías? Vale, entonces no hemos dicho nada. Puedes seguir adelante con tus cosas.

Slack 24.05.20 8 de mayo de 2024 Correcciones de errores El selector de emoji ponía a los usuarios en un aprieto cuando se negaba a desplazarse hasta la parte inferior de la pantalla, lo que impedía ver algunos emojis personalizados. Si describiéramos este error como "longitud de desplazamiento personalizada", ¿mejoraría la situación? Pues no. Lo sentimos.

Slack 24.05.10 1 de mayo de 2024 Correcciones de errores Solucionado: el cambio entre espacios de trabajo fuera de tu organización más grande mediante el menú “Saltar a...” estaba fallando. Suponemos que se parecía menos a un atajo y más a un paseo, pero en cualquier caso era un error. Lamentamos el incidente.

Solucionado: ¿querías ver resultados de búsqueda adicionales? ¡Vuelves al final de la fila! Cada vez que se cargaba una nueva página de resultados de búsqueda, la aplicación se desplazaba automáticamente hasta el principio. “Un paso adelante y todo de nuevo” no es forma de avanzar, así que solucionamos eso.

Slack 24.04.40 24 de abril de 2024 Novedades ¡Ya llegó IA de Slack! Con nuestro nuevo conjunto de herramientas de IA generativa, puedes realizar búsquedas más inteligentes, resumir conversaciones al instante y mucho más. Ve al Centro de ayuda y entérate de cómo hacer que IA de Slack trabaje para ti: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 24.04.30 17 de abril de 2024 Correcciones de errores Solucionado: ¿te diste cuenta de que las sugerencias de estado personalizado para tu organización se mostraban en la computadora pero no en los dispositivos móviles? Parece que tu organización estaba sufriendo por nuestra des-organización (ja, ja, ja). No, ahora en serio, sentimos las molestias.

Slack 24.04.20 10 de abril de 2024 Novedades ¿Hubo un cambio de estación? ¿Sientes aires nuevos pero no sabes por qué? Salió el sol, los pájaros cantan, suena de fondo una bella música... ¿Qué será? Acabamos de actualizar la aplicación de Slack, pero no sabríamos decirte si somos o no responsables de la sensación de tranquilidad que tienes en este momento.

Slack 24.04.10 3 de abril de 2024 Novedades [ERROR: NO SE ENCONTRARON LAS NOTAS DE LA VERSIÓN] Espera, ¿es en serio? De acuerdo, admitimos que no hay correcciones específicas para destacar esta vez, pero, de todos modos, queremos usar estos mensajes para informarte que siempre estamos trabajando para mejorar la aplicación. Además, ¡te deseamos un excelente abril!

Slack 24.03.40 27 de marzo de 2024 Novedades Hemos estado trabajando duro entre bambalinas para asegurarnos de que todo esté perfecto y vaya como la seda, tal como debería ser. Pero si llegaras a notar algo raro, como siempre, escríbenos a feedback@slack.com.

Slack 24.03.30 20 de marzo de 2024 Novedades Limpiamos el código para asegurarnos de que todo funcione correctamente. Slack, ahora con brillo sin rayas.

Slack 24.03.20 13 de marzo de 2024 Novedades Esta semana, no tenemos una actualización muy grande, pero no quiere decir que no sea importante. No todas las semanas (ni actualizaciones) son memorables, pero cada día es invaluable. Esta actualización también importa.

Slack 24.03.10 6 de marzo de 2024 Novedades ¿Hay algo más intimidatorio que un canvas en blanco o un archivador desorganizado? Pues quizá una búsqueda de Slack en la que no puedas filtrar los resultados por canvas o archivos. Por ello, con esta actualización veremos una mejora evidente.

Slack 24.02.40 28 de febrero de 2024 Novedades Terminamos de lijar algunas asperezas dentro de la aplicación para evitar las astillas digitales. ¿No las conocías? No importa, ya no son algo por lo que debas preocuparte.

Slack 24.02.30 22 de febrero de 2024 Novedades ¡Hola! Este es el resumen semanal de Slack. La función nueva de hoy es Lectura rápida. Desliza para marcar mensajes sin leer como leídos o enviar respuestas rápidas alineadas al instante. También hay un botón para deshacer acciones para esos momentos en los que tus pulgares te juegan una mala pasada. Ya puedes usar Lectura rápida, ¡es muy sencillo!

Slack 24.02.20 14 de febrero de 2024 Correcciones de errores Los usuarios de Android no podían desencadenar flujos de trabajo en canvas si el flujo de trabajo aparecía como una URL. Aunque no lo creas, esto dificultaba el flujo del trabajo. No hay código de vestimenta para las funciones de Slack, así que no importa cómo elijas que se vea tu flujo de trabajo, ¡lo ejecutaremos de todos modos!

Slack 24.02.10 7 de febrero de 2024 Novedades ¡Feliz febrero! ¿Qué tal van esas resoluciones de año nuevo? No te juzgamos. Nuestra resolución fue no escribir solo «Correcciones de errores y mejoras» en las notas de las versiones que enviemos, incluso si no tenemos nada en particular que destacar. ¡Parece que estamos cumpliendo después de todo!

Slack 24.01.50 31 de enero de 2024 Correcciones de errores Las respuestas rápidas de las notificaciones push no se enviaban, así que esta función pasaba a ser más bien una manera lenta y confusa de ignorar notificaciones. La verdad es que nadie estaba contento. Ahora, esta actualización restablece la velocidad y la precisión de tus respuestas rápidas.

Igual que cuando sostienes un mapa mientras conduces, la barra de navegación de Android obstruía la vista del redactor de mensajes de Slack. Creo que, con esta referencia, damos muchas pistas sobre nuestra edad. ¿Recuerdas las cabinas telefónicas? ¿La moda Y2K? Ahora ya lo tenemos todo en su justo lugar.

Cuando Faulkner escribió «El pasado nunca está muerto. Ni siquiera es pasado», estamos bastante seguros de que se refería a este error que hacía que las juntas continuaran estando visibles en la pestaña de inicio incluso después de haberlas terminado. Nuestro punto de vista podría explicarse parafraseando a Fitzgerald: «Y así vamos hacia delante, botes contra la corriente, incesantemente arrastrados hacia la solución de pequeños errores aquí y allá».

En un acto de desobediencia civil (o quizás tan solo por miedo escénico), el teclado se negaba a aparecer cuando tratabas de crear un nuevo canal. Sabemos que los cambios pueden dar algo de miedo, pero son necesarios si queremos crecer. ¡Adelante, ponte a crear sin temor! Tu teclado estará ahí cuando lo necesites.

Slack 24.01.40 24 de enero de 2024 Novedades Organizamos los estantes, limpiamos las ventanas y pasamos un dedo con un guante blanco por todas las superficies. Un simple mantenimiento de rutina para comprobar que todo esté en orden. ¡Sigamos adelante!

Slack 24.01.30 17 de enero de 2024 Correcciones de errores Solucionado: Un pequeño espacio puede hacer la diferencia. «Mediodía» se puede convertir en «medio día» con solo un poco de separación. Descubrimos que, si se buscaban nombres de usuario con espacios, no funcionaba la búsqueda. ¡Vaya problema! Por suerte, pudimos incluir una solución en ese espacio reducido.

Slack 24.01.20 10 de enero de 2024 Correcciones de errores Ahora que las vacaciones terminaron, es posible que sientas la necesidad de descansar de la comunicación directa. Sin embargo, no es por eso que la pestaña Mensaje directo aparecía completamente vacía en Slack. Ese fue un error del pasado. Año nuevo, errores nuevos, la misma aplicación que conoces y amas, hacemos nuestro mejor esfuerzo.

Slack 24.01.10 3 de enero de 2024 Correcciones de errores Solucionado: Cuando no cargaba, el selector de emojis hacía que la aplicación entrara en modo de hibernación sin previo aviso. ¿Hay emoji para representar un error inesperado? Esperamos una reacción positiva (con o sin emoji) después de esta actualización.

Slack 23.12.21 14 de diciembre de 2023 Correcciones de errores Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 23.12.20 13 de diciembre de 2023 Novedades Ajustamos algunos detalles muy pequeños o que son demasiado complicados de explicar. Para la próxima, volveremos a las novedades interesantes de siempre (o eso esperamos).

Slack 23.12.10 6 de diciembre de 2023 Correcciones de errores Solucionado: Si creabas una aplicación con el kit de bloques, quizá hayas notado que los campos «plain_text_input» no guardaban el texto ingresado. ¿Sería memoria selectiva? ¿Simple distracción? Sea lo que sea, ya lo corregimos.

Solucionado: La aplicación dejaba de funcionar cuando se quería ir hacia atrás en un canal. Era un poco inconveniente (o quizás bastante más grave). El tiempo se mueve en una única dirección, pero no es el caso para tus canales. Deberías poder acceder siempre a su historial.

Solucionado: Ahora, los enlaces de mensajes funcionan entre espacios de trabajo siempre y cuando hayas iniciado sesión en ambos. *Ding* Ya puedes moverte libremente en la aplicación de Slack.

Solucionado: No se procesaban correctamente las vistas previas de imágenes cargadas dentro de los canales de Slack Connect. Es esencial que las vistas previas funcionen en las conversaciones con tus socios externos. Es más, ¡deberían funcionar en todas partes! Y ya es así gracias a esta corrección.

Slack 23.11.40 29 de noviembre de 2023 Novedades Pequeños ajustes y mejoras en toda la aplicación. ¡Gracias por mantenerte al día! Si tienes algún problema, escríbenos a feedback@slack.com.

Slack 23.11.30 16 de noviembre de 2023 Novedades ¿Alguna vez has tenido una de esas semanas en que parece que no pasa nada, pero luego echas la vista atrás y te das cuenta de que pasaron muchas cosas? Esta es una de esas semanas para la aplicación.

Slack 23.11.20 8 de noviembre de 2023 Correcciones de errores Se dice que, en determinadas circunstancias, un vídeo subido puede saturar internet. Pues resulta que también puede saturar la aplicación de Slack. Aunque las pruebas sean circunstanciales, la solución es directa: se acabaron los bloqueos de la aplicación al subir vídeos.

"Arreglamos el error con creces. ¡Dos veces!” Hace un par de meses, corregimos un error que hacía que los borradores se enviaran a un canal incorrecto cuando había problemas de conexión. Parecía solucionado, pero se nos escapó un problema. Gracias por tu comprensión.

Slack 23.11.10 1 de noviembre de 2023 Novedades ¡Gracias por actualizar la aplicación! Los cambios en esta ocasión no son suficientes para mostrar un resumen bien organizado, pero estamos haciendo todo lo que podemos para asegurarnos de que la aplicación se ejecute de la forma más fluida posible. ¡Por que siga habiendo mejoras graduales!

Slack 23.10.40 25 de octubre de 2023 Novedades Al igual que los corredores mejoran sus tiempos parciales todo el tiempo, esta actualización no es muy espectacular, pero no por eso deja de ser importante. Verás que la aplicación es un poco más rápida y ágil, que está más cerca de la meta.

Slack 23.10.30 18 de octubre de 2023 Novedades Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Ahora todo vuelve a ir como la seda.

Slack 23.10.10 5 de octubre de 2023 Correcciones de errores Por favor, no te levantes. Solo pasábamos por aquí para limpiar unas cuantas telarañas. Pequeñas fallas y residuos digitales, ¡fuera de aquí!

Slack 23.09.40 27 de septiembre de 2023 Novedades Alerta: Esta será la última versión de Slack compatible con Android 9. Sabemos lo difíciles que son las despedidas. Sí, podrás seguir usando Slack en esta versión, pero tendrás que actualizar tu sistema operativo para obtener todos los beneficios de las actualizaciones futuras. ¡Gracias por ayudarnos a que Slack siga mejorando! Correcciones de errores Solucionado: Los mensajes directos con usuarios desactivados seguían apareciendo en la sección de Favoritos de la barra lateral. Ya puedes confiar en que todos tus favoritos seguirán respondiendo tus mensajes.

Solucionado: Los borradores de mensajes de un canal a veces se superponían con el texto marcador de posición de entrada para mensajes en otros canales. Los físicos de nuestro personal pudieron determinar que, definitivamente, esto no se produjo por la colisión de universos paralelos. Era un simple error.

Slack 23.09.30 20 de septiembre de 2023 Se aproximan grandes cambios. ¡Renovaremos nuestra aplicación! Estamos actualizando tanto la versión de computadora como la móvil de Slack para agregar vistas dedicadas completamente nuevas, diseñadas para maximizar la concentración, la organización y la productividad. Según tu plan, es posible que veas estos cambios de inmediato o no. Presta atención durante las próximas semanas. Mientras tanto, puedes ir a nuestro blog para leer acerca de lo que se viene: SlackHQ.com. Novedades Grid unificado: ¿Te cansas de cambiar todo el tiempo entre espacios de trabajo en Enterprise Grid? Ahora, todos los canales de una organización a los que perteneces pueden estar en una misma vista. Suena bien, ¿cierto?

Encabezados y pies de página más ordenados: Ahora, las secciones de Mensajes directos, Borradores, Hilos de tus conversaciones y Más tarde son más fáciles de acceder y ocupan menos espacio en la pantalla. Tus pulgares estarán agradecidos.

Actividad: Una sección de Actividad completamente nueva que combina tus menciones, hilos, reacciones y aplicaciones en una sola ubicación práctica. Es el punto central para ver las novedades de tus conversaciones.

¡...y mucho más! ¿Ya mencionamos que todos los detalles están en nuestro blog?

Slack 23.09.20 13 de septiembre de 2023 Correcciones de errores Solucionado: en contadas ocasiones, cuando tenías una conexión especialmente débil, los borradores se enviaban al siguiente canal que abrías, en lugar de enviarse al canal al que debían ir. Es como si el cartero, cuando alguien escribe «Devolver al remitente» en el sobre, en lugar de devolver la carta al lugar de donde vino, la llevara a la siguiente casa de su ruta de reparto. De locos. Hemos solucionado los errores y hemos comprobado que las señas estén correctamente escritas en el sobre. Así nos aseguramos de que esto no vuelva a suceder.

Slack 23.09.10 6 de septiembre de 2023 Novedades Por favor, no te levantes. Solo pasábamos por aquí para limpiar unas cuantas telarañas. Pequeñas fallas y residuos digitales, ¡fuera de aquí!

Slack 23.08.50 30 de agosto de 2023 Novedades Esta semana introdujimos pequeñas mejoras demasiado pequeñas para mencionarlas, pero ¿sabías que puedes leer las Notas de la versión anteriores siempre que quieras? ¡Encuentra una función que no conocías! ¡Mira lo mucho que hemos avanzado! ¡Recuerda el pasado con una sonrisa! Todas las notas están disponibles en: https://slack.com/intl/es-es/release-notes/android.

Slack 23.08.40 23 de agosto de 2023 Correcciones de errores Al igual que un narrador que no puede detenerse una vez que comienza, la función TalkBack leía la totalidad de un mensaje, incluso cuando solo querías escuchar un párrafo, una línea o una sola palabra. Eso sirve si no te gusta lo conciso, pero para los demás usuarios, TalkBack ahora hablará menos cuando lo pidas.

Slack 23.08.30 16 de agosto de 2023 Novedades No hay anuncios nuevos esta semana pero ¿sabías que puedes ver las notas de las versiones pasadas cuando quieras? ¡Encuentra una función que no conocías! ¡Mira lo mucho que hemos avanzado! ¡Recuerda el pasado con una sonrisa! Todas las notas están disponibles en https://slack.com/release-notes/android

Slack 23.08.20 9 de agosto de 2023 Novedades Los nombres largos de canales aparecerán ahora en más renglones en la barra lateral (#ya-no-se-corta...). Correcciones de errores Corregido: Al tocar los enlaces de marcadores de un canal, aparecía un mensaje de error «Algo salió mal». A partir de ahora, esperamos que pienses que algo salió bien cada vez que funciona un enlace.

Corregido: Al cambiar a la orientación horizontal, el botón Enviar se volvía inservible. Ya lo corregimos para que puedas componer (y enviar) tus mensajes en pantalla panorámica como el artista que eres.

Corregido: En el compositor de «Nuevo mensaje», los nombres de aplicaciones y bots no aparecían como opciones de destinatarios. Nadie dijo que no se puede tener a un bot de amigo. Los agregamos como opciones. Tú decides si quieres o no comunicarte con un hablante de código binario.

Slack 23.08.10 9 de agosto de 2023 Novedades Solucionado: no hay mucho que compartir esta semana, pero te aseguramos que estamos trabajando entre bambalinas para garantizar que todo vaya sobre ruedas. Si observas algo que no debería estar ahí (o algo que debería estar y no está), envíanos tus comentarios a feedback@slack.com.

Slack 23.07.40 26 de julio de 2023 Correcciones de errores Solucionado: intentar usar el mismo emoji personalizado varias veces en el mismo mensaje dio como resultado una sola instancia de publicación de emoji. La brevedad puede ser el alma del ingenio, pero los emoji personalizados consecutivos son geniales, así que eso se solucionó.

Slack 23.07.30 19 de julio de 2023 Correcciones de errores Solucionado: “¿Slack des-Connect-ar?” A veces, al agregar a alguien a un mensaje directo de grupo donde había usuarios de Slack Connect, la aplicación se bloqueaba. Recién enviamos una actualización a todos los teléfonos.

Solucionado: ¿dónde está mi marca? A veces, al enviar una respuesta a un hilo y marcar la casilla “También enviar al canal”, esta se desmarcaba sin que te dieras cuenta. Agregamos una comprobación adicional para las marcas en todos los hilos de la línea de pago.

Slack 23.07.20 12 de julio de 2023 Correcciones de errores Solucionado: no queremos pinchar la burbuja de nadie, pero parece que las burbujas de conversación de Android a veces permanecían en el mismo sitio incluso mucho tiempo después de que los mensajes en cuestión ya se hubieran leído. Así que, aguja en mano, resolvimos este problema. Para celebrar que ya no tenemos las burbujas de Android, podemos echar mano de otro tipo de burbujas... ¡Que alguien saque el champán!

Slack 23.07.10 5 de julio de 2023 Correcciones de errores Solucionado: Nuestra imagen de la lupa oscurecía los resultados de la búsqueda, cuya paradoja no se nos escapa. Ahora que ya no está, esperamos que puedas ver un poco más claro.

Slack 23.06.40 28 de junio de 2023 Correcciones de errores Solucionado: cuando la aplicación dejaba de funcionar luego de que respondiéramos «Llegaré pronto» a una invitación para unirnos a una junta, parecía que nos quería decir: «De eso nada. Es ahora o nunca». Sabemos que hay montones de cosas tratando de captar tu atención. Así que tómate tu tiempo, que la junta puede esperar hasta que llegues.

Slack 23.06.30 21 de junio de 2023 Correcciones de errores Solucionado: en los mensajes directos grupales más grandes, la programación de un mensaje activaba la cláusula “sin retractarse”, por lo que la aplicación se bloqueaba repentinamente si intentabas realizar cambios en la pantalla Borradores y enviados. Designamos a nuestros sorprendentes ingenieros de dispositivos móviles para que lo hicieran y siguieron adelante y etiquetaron este error.

Slack 23.06.20 14 de junio de 2023 Correcciones de errores Solucionado: ¿Alguna vez te pusiste a ojear el perfil de Slack de alguien y descubriste poco después que esa persona se agregó repentinamente a tu lista de mensajes directos recientes? No te preocupes, no es que tuvieras amnesia. La culpa era de un error de lo más corriente. Ya lo hemos arreglado.

Slack 23.06.10 7 de junio de 2023 Novedades Hemos actualizado parte del texto y las ilustraciones de la aplicación para que determinados flujos resulten más claros y atractivos. Se trata de la misma aplicación que ya conocías, pero con un poco de lustre para que luzca mejor.

Slack 23.05.50 31 de mayo de 2023 Novedades Cuando te das cuenta de que estás acumulando tensión, respiras profundamente para relajarte, ¿verdad? Queremos que esta actualización sea así: un gran alivio. Sigue siendo Slack, pero funciona mejor.

Slack 23.05.41 26 de mayo de 2023 Correcciones de errores Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 23.05.40 24 de mayo de 2023 Novedades Se eliminaron los errores, se mejoró el rendimiento, se hizo el trabajo y el resultado fue bueno. Disfruta de Slack de forma responsable.

Slack 23.05.30 17 de mayo de 2023 Correcciones de errores Solucionado: no todos estamos cortados por el mismo patrón y, al configurar un tamaño de fuente inferior al predeterminado en el dispositivo, algunas reacciones de emojis aparecían recortadas o demasiado cerca de otros elementos. Nadie esperaba esa reacción.

Slack 23.05.20 10 de mayo de 2023 Correcciones de errores Solucionado: ¿quieres “retornar” a un momento antes de que se enviara tu mensaje? Detectamos que, al escribir en japonés desde un teclado externo y pulsar la tecla Retorno, no se introducía un salto de línea, sino que se enviaba el mensaje. Hemos “introducido” una solución “enviado” el error fuera de nuestro sistema.

Slack 23.05.10 3 de mayo de 2023 Correcciones de errores Solucionado: hemos eliminado la opción de mencionar @aquí o @canal en un mensaje directo. En el contexto de un mensaje directo, estas menciones resultaban superfluas, innecesarias y redundantes. Ah, y también provocaban bloqueos espectaculares en la aplicación. Así que no eran buena idea. Al igual que las @menciones, cada mensaje directo genera una notificación, así que solo necesitas tus maravillosas palabras.

Slack 23.04.40 26 de abril de 2023 Correcciones de errores Solucionado: las reacciones emoji a veces no se mostraban como algo más que cuadrados grises, lo que puede haberte hecho sentir un poco carente de emociones. Un mensaje sin una reacción siempre es un poco como una pizarra en blanco; ahora tu reacción emoji puede extenderse más allá del blanco y el color pizarra.

Slack 23.04.30 19 de abril de 2023 Novedades ¡Hola! ¿Buscas notas de la versión? Se pregunta dónde estás y qué haces nuestro corazón. ¿Estás triste porque no tenemos notas de la versión para ti? Dinos cómo podemos ganarte, estamos perdidos aquí. Tan solo nos queda decir que no hay notas para ti.

Slack 23.04.20 12 de abril de 2023 Correcciones de errores Solucionado: nuestra aplicación se tomaba algunas acciones de manera personal y se colapsaba cuando los usuarios trataban de usar la función Cortar en un texto que estuviera detrás de un bloque de código. No te preocupes: ya subsanamos el error y ningún código salió herido en el proceso.

Solucionado: ¿qué importancia tiene un nombre? Pues mucha, la verdad. Queremos pedir perdón a quienes llamamos por su nombre de usuario de Slack en lugar de por su nombre auténtico. Se suponía que debíamos mostrar el nombre real de los usuarios en el encabezado del canal de mensajes directos, en lugar de mostrar su nombre de usuario de Slack. Lo hicimos sin mala intención y ahora ya está arreglado.

Slack 23.04.10 5 de abril de 2023 Novedades No hay grandes correcciones que destacar esta semana, pero puedes tener la certeza de que las habrá en el futuro. Por supuesto, no es que queramos introducir errores, pero los traspiés, los ajustes, los fallos y las correcciones forman parte de la vida y son el precio del crecimiento. Estés donde estés ahora mismo, esperamos que disfrutes del camino.

Slack 23.03.50 29 de marzo de 2023 Novedades ¡No tener noticias son buenas noticias! Bueno, algunas noticias también pueden ser buenas noticias, y la falta de ellas puede llevar a la incertidumbre y la especulación, pero en este caso nuestra ausencia de noticias es algo bueno. O al menos no es algo malo. No tener noticias está bien. Olvídalo.

Slack 23.03.40 22 de marzo de 2023 Correcciones de errores Solucionado: si te diste cuenta de que la letra pequeña no se veía tan bien en las imágenes, probablemente se deba a que nuestra función de «zoom» estaba un poco descompuesta. Ahora te devolvemos a la claridad programada regularmente.

Solucionado: ¿sientes que siempre empiezas desde cero? Hacer listas usando viñetas y números significaba que cada número que seguía a una viñeta se reiniciaba en «1». Aquí hay que progresar, por nosotros y por ti.

Slack 23.03.30 15 de marzo de 2023 Correcciones de errores Solucionado: la aplicación se atascaba constantemente al intentar cargar la vista Borradores, lo que hacía que los mensajes no enviados tampoco se pudieran ver. Considera ese error como un borrador que se envió antes de tiempo.

Slack 23.03.20 8 de marzo de 2023 Correcciones de errores Solucionado: los caprichos del azar se dedicaban a mover los hilos del tiempo. O dicho de otro modo: los mensajes con hilos de conversación no mostraban el año como parte de su marca de tiempo. Los hilos de buena calidad (tanto los digitales como los físicos) deberían ser capaces de durar más de un año, de modo que ya agregamos esta información a la marca de tiempo.

Solucionado: en los enlaces a los mensajes archivados siempre mostrábamos el nombre completo del autor, incluso aunque hubieras elegido en su lugar que se mostraran los nombres de Slack. ¿Cómo se llama cuando estableces una preferencia y tus deseos se ignoran? Respuesta: un error que se debería solucionar. Y luego se debería encerrar bajo llave y tirar la llave al mar.

Slack 23.03.10 1 de marzo de 2023 Novedades A partir del 6 de marzo, algunas versiones antiguas de Slack ya no se podrán conectar. Todo funcionará bien si actualizaste durante el año pasado. Si no has actualizado durante más de un año, probablemente no estés leyendo este mensaje, pero quedará aquí para la posteridad. En resumen, todos deben mantener sus aplicaciones actualizadas. Nuestro equipo de asistencia se los agradece. Correcciones de errores Solucionado: la gente de Inbox Zero puede respirar aliviada: finalmente rastreamos un error que causaba que los canales aparecieran periódicamente como no leídos incluso después de que se habían revisado. Que estos canales que ya no están en negrita te animen a concentrarte más.

Slack 23.02.40 22 de febrero de 2023 Correcciones de errores Solucionado: En lugar de mostrar indicadores visuales de los archivos que estabas cargando en el campo de composición... los archivábamos. Es decir, no eran visibles, lo que contradice la idea de una «vista previa». Ya pueden verse. Perdón por las molestias.

Slack 23.02.30 13 de febrero de 2023 Correcciones de errores Solucionado: Se descubrió que ingresar texto en el campo «Ir a...» no mostraba ningún resultado. Parecía un error, así que tuvimos que Ir a comprobarlo. Nuestros intrépidos ingenieros lograron Ir a implementar una solución. Ahora, puedes Ir a festejar como más te guste.

Slack 23.02.20 9 de febrero de 2023 Novedades Comparte tu pantalla desde cualquier lugar con el uso compartido de la pantalla del móvil en las juntas. Simplemente abre el menú Más opciones después de iniciar una junta y pulsa Compartir pantalla para comenzar. Incluso puedes poner en segundo plano la aplicación de Slack para seguir compartiendo cualquier contenido en tu dispositivo. Correcciones de errores Solucionado: los canales archivados aparecían por error en la lista de notificaciones específicas del canal, negándose a dejar que el pasado se quedara atrás. «Lo sentimos, pero el canal al que intentas acceder ya no está en servicio» (aunque siempre puedes desarchivar el canal si es el momento adecuado para regresar).

Slack 23.01.40 26 de enero de 2023 Novedades Puedes hacer varias cosas a la vez. Y nosotros también. Ahora puedes minimizar los clips de video en una ventana más pequeña para poder continuar con la reproducción mientras trabajas a buen ritmo. Correcciones de errores Solucionado: al pulsar un nombre de bot en el menú Autocompletar, se obtenía una cadena aleatoria de letras y números que resultaba... ¿Intrigante? ¿Provocativa? ¿Un comentario sobre el anonimato de los programas que tanto hacen por nosotros? Era raro, y un error.

Solucionado: ¿como suena una sola mano aplaudiendo? ¿Cómo se puede escribir un mensaje sin teclado? Al menos uno de estos misterios se solucionó ya, puesto que nos aseguramos de que el teclado siga visible tras pulsar “Nuevo mensaje”.

Slack 23.01.30 19 de enero de 2023 Novedades PSA: ¿Sabías que puedes definir recordatorios en Slack? Presiona un mensaje unos segundos y selecciona “Programar un recordatorio” o escribe “/recordar” en cualquier sitio en Slack para que Slackbot te avise debidamente cuando quieras.

Slack 23.01.20 12 de enero de 2023 Correcciones de errores Solucionado: Nuestro amable banner con la leyenda «Únete al canal para responder a este hilo» cubría el mensaje más reciente de cada hilo. No era para nada agradable. Ahora verás la conversación completa antes de decidir si quieres unirte o no.

Slack 23.01.10 4 de enero de 2023 Novedades ¿Puedes creerte que ya estamos en 2023? Es posible que, como nosotros, hayas estado reflexionando sin dejar de mirar al futuro. En ese sentido, esta actualización no incluye grandes cambios, sino que prepara el terreno para lo que vendrá. Nosotros seguimos siendo Slack y tú sigues siendo tu, pero cada día somos un poco mejores. ¡Feliz año nuevo!

Slack 22.12.20 15 de diciembre de 2022 Correcciones de errores Solucionado: Muchos deben haber pensado «no soy yo» al ver que el comando «/me» no convertía el texto a cursiva. Nos disculpamos por las crisis de identidad dentro de Slack. Como dijo Dr. Seuss «No hay nadie vivo que sea más tú que tú». Nuestros comandos de barra diagonal ya vuelven a reflejar la realidad.

Slack 22.12.10 7 de diciembre de 2022 Novedades ¿Alguna vez has tenido una de esas semanas en que parece que no pasa nada, pero luego echas la vista atrás y te das cuenta de que pasaron muchas cosas? Esta es una de esas semanas para la aplicación.

Slack 22.11.40 30 de noviembre de 2022 Novedades Los menús son clave para la accesibilidad, de modo que agregamos una nueva pulsación de teclas para abrir el menú principal de la aplicación. Ahora, al presionar el botón Alt, el menú se expandirá de inmediato (mientras que, anteriormente, únicamente se centraba tu cursor en esa sección). Esperamos que este pequeño cambio te ayude a mantener la atención en lo que más te interese cuando uses Slack.

Slack 22.11.30 16 de noviembre de 2022 Novedades Pequeños ajustes y mejoras en toda la aplicación. Gracias por mantenerte al día. Si tienes algún problema, escríbenos a feedback@slack.com.

Slack 22.11.20 9 de noviembre de 2022 No hay mucho que compartir esta semana, pero te aseguramos que estamos trabajando entre bambalinas para garantizar que todo vaya sobre ruedas. Si observas algo que no debería estar ahí (o algo que debería estar y no está), envíanos tus comentarios a feedback@slack.com.

Slack 22.11.10 2 de noviembre de 2022 Correcciones de errores Solucionado: a veces, las opciones personalizadas de la barra lateral (ordenación de canales por actividad reciente, contracción de secciones) se revertían a su valor predeterminado sin motivo aparente. Halloween ya pasó, así que se acabaron los trucos.

Slack 22.10.50 26 de octubre de 2022 Correcciones de errores Solucionado: al realizar búsquedas con caracteres japoneses, nunca se obtenía ningún resultado (aunque hubiera muchos mensajes que coincidieran a la perfección). Te pedimos perdón: nuestra búsqueda, simplemente, se quedaba sin palabras.

Solucionado: las notificaciones de mensajes directos y de bots siempre mostraban el avatar en blanco predeterminado. Aunque podía resultar emocionante recibir cada mensaje nuevo como si procediera de alguien que te admiraba secretamente, los nombres que aparecían al lado desvelaban todo el misterio.

Solucionado: si publicabas un mensaje en un hilo, mantenías presionado el mensaje y seleccionabas “Enviar una respuesta a este canal”, no pasaba nada. Creemos que el motivo de esta falta de respuesta es que “se perdió el hilo de la conversación”.

Slack 22.10.40 19 de octubre de 2022 Novedades Si limpiar te da tranquilidad, encontrarás cierta paz portátil al mover canales entre las secciones de la barra lateral (si las creaste previamente en la aplicación para computadora). Los muebles son caros: ¿por que no redecoras la barra lateral?

Slack 22.10.20 12 de octubre de 2022 Novedades Mejora la comunicación con videos, reacciones con emojis en vivo y mucho más: ya disponibles en las juntas para dispositivos móviles. Correcciones de errores Solucionado: si un árbol del bosque cae y no hay nadie cerca para oírlo, ¿hace ruido? Si existe un botón “Descargar” en Slack, pero no hace nada cuando lo seleccionan, ¿es realmente un botón? Dejamos la semántica para los filósofos. Mientras tanto, la descarga de archivos adjuntos ya vuelve a funcionar.

Solucionado: es posible que, la primera vez que intentaste usar la cámara en la aplicación, recibieras un error de permisos confuso y desconcertante. No te lo tomes como algo personal: la aplicación, simplemente, no sabía quién eras. En adelante, será más cordial.

Slack 22.09.40 26 de septiembre de 2022 Novedades Vivimos en un mundo material, como cantaba Madonna, así que Slack ahora permite usar íconos de Material Design para tu pantalla de Inicio. Esperamos que esta experiencia te enriquezca.

Slack 22.09.30 19 de septiembre de 2022 Novedades Esto es para informarte de una notificación que verás si tienes las notificaciones deshabilitadas en Slack. Si eres de los que dice «no» a las notificaciones, pulsa el botón para notificarnos tu preferencia y no te molestaremos más.

Hemos agregado alertas «ALT» a las imágenes que contienen descripciones o texto alternativo. Pulsa la alerta para leer contexto adicional de la imagen y recuerda que las descripciones de calidad ayudan mucho a quienes confían en los lectores de pantalla. Estamos todos juntos en esto.

Slack 22.09.20 12 de septiembre de 2022 Novedades Esta semana hemos tenido un trabajo pesado, pero nada que podamos describir fácilmente. Es como un pato nadando en un río. Debajo del agua, el ave mueve sus patas con rapidez, pero sobre el agua solo se ve cómo se desliza suavemente. Esta semana, Slack es el pato.

Slack 22.09.10 6 de septiembre de 2022 Novedades Ahora, cuando selecciones texto de un mensaje que estés escribiendo, se mostrará automáticamente la barra de formato para que puedas cortar, copiar o pegar con una sola pulsación. Es como si estuvieras a punto de estornudar y alguien te ofreciera un pañuelo antes de que lo hagas, para salvar la situación.

Slack 22.08.50 29 de agosto de 2022 Novedades ¡Lástima! Esta es la última versión de Slack compatible con Android 8.0 u 8.1. Pero esto no tiene que ser una despedida. Solo tienes que actualizar tu dispositivo a Android 9.0 o una versión más reciente para que no pare la fiesta. Correcciones de errores Solucionado: “The Sound of Silence” es una canción genial, pero, en una junta, el sonido del silencio no es tan genial. Pedimos disculpas a los usuarios de dispositivos Xiaomi que experimentaron problemas de audio. Ya puede seguir la música en las juntas.

Slack 22.08.40 22 de agosto de 2022 Novedades No te preocupes por nosotros, solo estamos haciendo pequeños ajustes para mantener la aplicación en buena forma. Pronto habrá más. ¡Chao!

Slack 22.08.30 15 de agosto de 2022 Correcciones de errores Solucionado: al programar un mensaje para enviarlo en el futuro, se creaba un banner de confirmación que te perseguía de canal a canal y aparecía cuando menos lo esperabas. Como mínimo, resultaba desconcertante, si no perturbador, como los personajes de los cuadros que te siguen con la mirada. Ya no debería pasar.

Slack 22.08.20 8 de agosto de 2022 Correcciones de errores Solucionado: comenzar a editar tu perfil y luego cancelar esas ediciones a veces causaba que los botones en la parte superior de la pantalla se mostraran de manera incorrecta. Puedes cambiar de opinión y, cuando lo hagas, todas tus opciones volverán a estar justo donde las dejaste.

Slack 22.08.10 1 de agosto de 2022 Novedades Hemos estado trabajando duro entre bambalinas para asegurarnos de que todo esté perfecto y vaya como la seda, tal como debería ser. Pero si llegaras a notar algo raro, como siempre, escríbenos a feedback@slack.com.

Slack 22.07.30 25 de julio de 2022 Novedades Los encabezados de la parte superior de las conversaciones se actualizaron para ser más informativos, estar menos cargados y resultar más claros en general. Ahora verás los marcadores o los mensajes fijados junto al recuento de miembros y, al hacer clic en ese texto, se te conducirá a la pantalla de detalles de la conversación. Correcciones de errores Solucionado: las aplicaciones mostraban las fechas de los próximos eventos, pero no su hora inicial programada. Con un poco de misterio, la vida es más emocionante, pero también es más confusa y resulta más fácil que te pierdas alguna reunión.

Solucionado: faltaba el botón Responder en los banners de notificación, lo que confería a las alertas un aire de rueda de prensa “sin turno de preguntas”. Las respuestas han vuelto, el micrófono está listo y tienes la palabra.

Slack 22.07.20 18 de julio de 2022 Correcciones de errores Solucionado: ¿Tienes déjà vu con nosotros? Probablemente se trataba de un error que te mostraba el canal visto más recientemente, en lugar del que seleccionabas en la barra lateral.

Slack 22.07.15 11 de julio de 2022 Novedades No hay nada que informar en este momento. Bueno, nada que puedas ver, pero hay muchas cosas debajo de la superficie. Estamos trabajando arduamente para mejorar Slack, solo que, esta vez, no será tan evidente.

Slack 22.07.10 5 de julio de 2022 Novedades No hay nada importante que informar esta semana. Tampoco hay nada menor que informar. El trabajo se sigue llevando a cabo, eso sí, pero es más del tipo que sucede detrás de la cortina entre escenas en una obra de teatro. Estamos preparando el escenario para lo que está por venir.

Slack 22.06.25 27 de junio de 2022 Correcciones de errores Solucionado: es posible que, quienes usaban filtros de luz de terceros, se encontraran con que algunos botones y otros controles se negaban a reaccionar mientras el filtro estaba activado. No es preciso que te resignes a vivir una vida #sinfiltros. Ya nos hemos encargado de solucionarlo.

Slack 22.06.20 20 de junio de 2022 Novedades No tenemos ninguna novedad que compartir esta semana, pero andamos sentando las bases de futuros cambios en esta versión. Puede que te parezca demasiado impreciso, pero te invitamos a que, en lugar de ello, te lo tomes como algo misterioso y emocionante.

Slack 22.06.15 13 de junio de 2022 Novedades No hay grandes cambios en esta ocasión. A veces, el progreso se mide mejor cuando vuelves la mirada y ves lo lejos que has llegado. ¿Sabías que antes éramos una compañía de videojuegos? Muy excéntrico.

Slack 22.06.11 24 de mayo de 2022 Novedades Esta semana hemos tenido un trabajo pesado, pero nada que podamos describir fácilmente. Es como un pato nadando en un río. Debajo del agua, el ave mueve sus patas con rapidez, pero sobre el agua solo se ve cómo se desliza suavemente. Esta semana, Slack es el pato.

Slack 22.05.20 23 de mayo de 2022 Novedades Actualizamos la lista de canales para que puedas ordenarlos por actividad reciente. Además, ahora, las preferencias de ordenación que definas en la computadora se sincronizarán con la vista móvil. Para mayor comodidad, también verás los tres mensajes directos más recientes en la pestaña de inicio. Correcciones de errores Solucionado: no se mostraba ninguna vista previa de las imágenes y los videos, una experiencia que, para algunos, resultaba “misteriosa y emocionante” y, para el resto, “disruptiva y molesta”.

Solucionado: al seleccionar un emoji, el teclado se ocultaba inmediatamente, lo que era un incordio si querías seguir escribiendo el mensaje. Ahora reaparece enseguida, en lugar de asumir que cada emoji tiene la finalidad de un sello de cera para el mensaje.

Slack 22.05.10 9 de mayo de 2022 Correcciones de errores Solucionado: al eliminar un mensaje, muy ocasionalmente, podía quedarse en la aplicación móvil más tiempo del adecuado. Atención, mensajes eliminados: prohibido quedarse, merodear, entretenerse, vacilar o perder el tiempo. (Código penal de Slack del 10/05/22)

Solucionado: los bloques de código de varias líneas no se podían leer en el modo oscuro. Aunque se podría discutir si el “modo oscuro” resulta más fiable cuando no se ve absolutamente nada, claramente, resulta menos útil.

Solucionado: al girar el dispositivo hasta el modo horizontal mientras se editaba el perfil, el botón para guardar los cambios desaparecía. Lo diseñamos así a propósito para que pudieras reflexionar sobre el hecho de que siempre estamos creciendo y cambiando y cualquier intento de detener el paso del tiempo es un acto puramente vanidoso. Es broma, claro que era un error.

Slack 22.04.20 25 de abril de 2022 Novedades Un pequeño recordatorio conforme sigues adelante con tu día: el mundo es un lugar mucho más especial simplemente porque tú formas parte de él, y tu influencia en los demás va más allá de lo que puedas imaginar. ¡Ah! Y en esta ocasión no tuvimos que hacer grandes cambios en la aplicación. Feliz intercambio de mensajes.

Slack 22.04.10 11 de abril de 2022 Novedades Usa el Conmutador y comprueba cómo las búsquedas devuelven resultados más precisos cuando los canales llevan un guion en su nombre. Si habías perdido la esperanza, sin duda la recuperarás de nuevo con este inesperado “giro de guion” (perdón por el juego de palabras). Correcciones de errores Solucionado: en ocasiones se producía un error al subir una nueva foto de perfil, por lo que los usuarios se veían obligados a conservar la antigua, aunque no acabaran de verse favorecidos en ella. A diferencia de lo que se pueda pensar, nunca hemos querido que usar Slack fuera como ir a la jefatura de tránsito, así que puedes cambiar la foto de perfil tantas veces como quieras.

Solucionado: en determinados dispositivos, pulsar una notificación podía llevarte a un extraño estado en el que, al salir de un hilo, siempre regresabas al mensaje de la notificación que habías pulsado. Era un fenómeno tan complejo de presenciar como lo es de explicar, y de seguro todos saldremos ganando si no tenemos que volver a experimentarlo jamás.

Slack 22.03.20 28 de marzo de 2022 Novedades El tamaño de la aplicación de Slack (la cantidad de datos que descargas) ahora es un poco más pequeño, liviano y compacto. Más eficiente. Prolijo. Muy bien diseñado. Simplificado. Reducido a lo esencial. Ya sabes, a diferencia de esta copia actualizada. Correcciones de errores Solucionado: el intento de cambiar los ajustes de las notificaciones para un canal específico fallaba constantemente. No de una forma entretenida, o del tipo que te enseña algo importante en tu camino a algo mejor. Simplemente no hizo aquello para lo que fue diseñado. A veces, el infortunio no trae consigo ninguna lección. De todas formas vuelve a funcionar.

Slack 22.03.10 14 de marzo de 2022 Novedades Ahora, cuando previsualices un canal antes de unirte a él, verás su descripción junto al nombre, lo que te brindará un poco más de información. ¿No sabes si #los-búhos es un canal para ornitólogos, personas con insomnio o seguidores de la serie Twin Peaks? Ahora lo sabrás.

Si tu jornada no empieza a las nueve de la mañana o piensas que las alertas de Slackbot de primera hora deprimen más que alegran, ahora puedes elegir en qué momento se muestran los recordatorios de "Mañana" o "Próxima semana". Ve a Preferencias > Notificaciones para establecer el valor predeterminado que desees.

Adoramos los emojis, pero en ocasiones saturan la pantalla, especialmente si es pequeña y usamos un dispositivo portátil. Así que pedimos a nuestros científicos que determinaran una cantidad más razonable de reacciones emoji para mostrar en pantalla. Su respuesta fue nueve. No te preocupes, puedes usar todo el arsenal de reacciones con un simple toque.

Slack 22.02.20 28 de febrero de 2022 Novedades Hagamos doble clic en eso: si tu organización te permite editar tus mensajes, puedes corregir ese error tipográfico más rápido que nunca. Simplemente pulsa dos veces uno de tus mensajes para abrir la vista de edición.

¿Alguna vez respondiste a un hilo solo para darte cuenta de que deberías haber enviado esa respuesta al canal principal? Nosotros también. Es por eso que ahora puedes compartir retroactivamente tus mensajes encadenados con el resto del canal. Simplemente mantén presionado el mensaje en cuestión, luego selecciona «Enviar respuesta a este canal» para darle la atención que se merece.

Las imágenes, las etiquetas adhesivas y los emojis de los teclados personalizados no se admitían anteriormente en Slack, lo que generaba «la frustración de no poder expresarse con el GIF o meme específico que se tiene en mente» (traducido del alemán). Lo admitimos ahora y esperamos que te sea útil.

Ahora, la primera vez que envíes un mensaje directo a alguien, verás su pronombre al comienzo de la conversación. Esperamos que este sea un pequeño paso que ayude a fomentar el respeto entre colegas.

Slack 22.02.10 14 de febrero de 2022 Correcciones de errores Solucionado: si era alguien con un montón de espacios de trabajo, al intentar cerrar sesión en uno de esos espacios de trabajo, la aplicación se congelaba. Algunas personas también informaron haber escuchado las líneas más suaves de «Hotel California» cuando la aplicación se negó a completar el cierre de sesión. Ahora puedes salir cuando quieras, y también puedes irte.

Solucionado: al intentar editar tu perfil, el teclado oscurecía el campo de entrada de texto, sin forma de desplazarse hacia abajo y ver tus ediciones. Nos gustaría decir que este es el tipo de desafío que en última instancia construye el carácter, pero en cambio diremos que fue un error que finalmente fue solo un sufrimiento.

Slack 22.01.30 31 de enero de 2022 Novedades ¿Prefieres que las URL que se pulsan estén subrayadas? Agregamos una nueva opción de accesibilidad al menú Preferencias con el fin de aumentar la visibilidad de las palabras que, en realidad, son enlaces. Correcciones de errores Al mantener presionada una URL, aparecía un menú con varios mensajes, pero estos no realizaban ninguna acción. Lo podríamos considerar un falso dilema, pero eso implicaría que las opciones ofrecidas eran reales.

En ciertos dispositivos, las personas veían mensajes para “Unirse a la junta en curso”, pero no podían unirse ni descartar el banner. Suponemos que la sensación era como si te hubieran invitado reiteradamente a una fiesta en la que luego te cerraran la puerta en la cara, así que lo sentimos mucho.

Intentar archivar un canal compartido en Slack Connect daba como resultado un error nada útil o incluso incorrecto. Quizá el verdadero error residía en los errores que escribimos por el camino.

Los usuarios de tabletas notificaron que, si alguien dejaba de compartir la pantalla durante una llamada, la aplicación se bloqueaba abruptamente. Es importante aprender a compartir, pero también lo es no colapsar cuando se deja de hacer.

Slack 22.01.20 18 de enero de 2022 Correcciones de errores Solucionado: si has abierto la pestaña de mensajes directos y te has desplazado hacia arriba y hacia abajo repetidas veces, es posible que hayas visto que el texto de vista previa se sustituía con varias instancias de la palabra "Tú". Podría parecer que nuestro lema "Este año, tú eres el protagonista" se salió de madre.

Slack 22.01.11 7 de enero de 2022 Correcciones de errores Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 22.01.10 3 de enero de 2022 Correcciones de errores Solucionado: Si marcaste un mensaje como no leído de forma manual, puede que hayas visto que la aplicación se tomó tan en serio tus instrucciones que el mensaje nunca podía marcarse como leído. El tiempo suaviza nuestras posturas más estrictas (un cambio de código tampoco hace daño), así que verás que los estados de lectura de los mensajes son más fluidos ahora.

Slack 21.12.10 6 de diciembre de 2021 Novedades ¡No tener noticias son buenas noticias! Bueno, algunas noticias también pueden ser buenas noticias, y la falta de ellas puede llevar a la incertidumbre y la especulación, pero en este caso nuestra ausencia de noticias es algo bueno. O al menos no es algo malo. No tener noticias está bien, a secas. Eso es todo.

Slack 21.11.20 15 de noviembre de 2021 Novedades ¡La lista de canales es ahora más fácil de controlar! Mantén pulsado cualquier canal o mensaje directo en la pestaña Inicio para marcar una conversación como leída, silenciar las notificaciones, copiar el nombre del canal o salir. Todo esto con solo presionar un dedo.

Slack 21.11.10 1 de noviembre de 2021 Correcciones de errores Si estableces el zoom de tu pantalla y el tamaño de la fuente en los valores máximos, puede que notases que el campo de edición de texto se desplazó fuera de la pantalla. Queremos que todo el mundo esté satisfecho con la aplicación, por lo que ahora verás que el editor sigue a la vista sin importar cuánto "mejores" la imagen. 🔬

Slack 21.10.20 18 de octubre de 2021 Novedades Las nuevas reacciones emoji aparecerán ahora inmediatamente en la vista Todos los hilos de tus conversaciones porque es agotador cambiar de un lado a otro para ver si las personas se ríen de tus bromas sobre El juego del calamar.

Si usas Slack Connect para compartir un canal privado con otra organización, nos aseguraremos de que siga siendo privado para el receptor. Es decir, no existe la opción de hacer público un canal privado compartido al aceptarlo. Más tranquilidad y más seguridad para todos.

Slack 21.10.10 4 de octubre de 2021 Novedades No puedes grabar clips de video o audio directamente en Slack. Agrega tiempo para anunciar novedades a tu equipo cara a cara, ofrece tus comentarios o simplemente di hola. ¿Quieres firmar tu parte de la reunión? Mejor consulta primero con tu responsable.

La lista de canales recién se volvió más amistosa. Ahora verás avatares junto a tus mensajes directos y, para esas conversaciones que acumulan montones de nombres, te dimos un poco más de espacio para que veas con quién estás hablando.

Las secciones de los canales se pueden ahora contraer o ampliar con solo un toque, para que tu experiencia sea más ordenada y focalizada. Correcciones de errores Arreglado: Los canales de Slack Connect no permitían cargas de archivos y eso arruinaba de algún modo todo el sentido de la idea de “conexión”. Siempre y cuando tus administradores aprueben tus permisos, podrás volver a cargar todo el contenido de tus pensamientos.

Slack 21.09.20 20 de septiembre de 2021 Novedades Hemos realizado mejoras pequeñas y corregido errores. Sin embargo, no se pueden ver; se esconden detrás de puertas cerradas y trabajan muy discretamente en los interiores de la app. Pero hacen que todo sea un poco mejor.

Slack 21.09.10 7 de septiembre de 2021 Correcciones de errores Solucionado: Al pulsar la opción de búsqueda en el teclado de Android durante una búsqueda, se creaba un bucle de comentarios sobre metabúsqueda, lo que terminaba en un bloqueo. Y es que la aplicación no deseaba sufrir la crisis existencial de tener que buscar dentro de una búsqueda. Una pregunta dentro de otra pregunta. El vacío dentro del vacío. ¿Dónde estamos?

Slack 21.08.20 23 de agosto de 2021 Correcciones de errores Solucionado: Al buscar emojis o personas en una versión más antigua de Android, el botón Atrás dejaba de funcionar temporalmente. Ya arreglamos este problema. Así que ahora, cuando hagas alguna de esas dos cosas, puedes usar el botón Atrás para regresar justo a tiempo adonde estabas. ¡Ya no hay quien te pare!

Slack 21.08.10 9 de agosto de 2021 Novedades Esta será la última versión de Slack compatible con Android 6 y 7. Además, a partir del 1 de septiembre deberás ejecutar Android 8 o una versión posterior para conectarte a Slack. Sabemos que puede ser una noticia frustrante, pero estos requisitos mínimos son necesarios para garantizar que Slack siga siendo tan seguro y fluido como lo diseñamos. Agradecemos tu comprensión. Correcciones de errores Solucionado: a veces, intentar cambiar de espacio de trabajo pulsando el ícono del espacio de trabajo daba la opción de cerrar sesión, lo que no era prudente. Desplázate, si quieres.

Solucionado: hacer girar el dispositivo mientras había texto sin enviar en el campo de entrada provocaba un bloqueo, lo que resultaba frustrante sin importar de qué manera se mirara.

Solucionado: en algunos casos poco habituales, pulsar «Hilos de tus conversaciones» mostraba un mensaje de error en lugar de los hilos que buscabas. Lo hemos corregido para que tus hilos vuelvan a estar donde esperas que estén.

Slack 21.07.20 26 de julio de 2021 Novedades Hemos logrado que sea mucho más rápido unirse a Slack con una invitación de Shared Connect, porque el tiempo nunca pasa tan lento como cuando llenas formularios para conseguir estar donde realmente deseas. Ven; el canal es muy bueno. Correcciones de errores Solucionado: Ahora puedes configurar un recordatorio para una hora "personalizada" que prefieras. Siempre deberías haber podido hacerlo, pero nuestro sistema se volvió un poco restrictivo durante un tiempo. ¿Quieres que el mensaje «Pide un deseo» te lo recuerde a las 11:11? La aplicación es toda tuya.

Slack 21.07.10 12 de julio de 2021 Correcciones de errores Corregido: Los tonos de piel personalizados no se representaban en reacciones emoji; en su lugar, se mostraba la versión genérica con piel amarilla. A partir de ahora, el emoji que elijas será el que realmente se comparta.

Corregido: Si comienzas un nuevo mensaje con el símbolo ">", este se formateará como cita en bloque, tal como lo haría en nuestras otras plataformas. Puedes enmarcar este mensaje.

Slack 21.06.30 28 de junio de 2021 Correcciones de errores Corregido: Los enlaces no se abrían si las preferencias de Slack estaban establecidas para la entrega a una aplicación de navegador externo. En su lugar, generaban un mensaje de error poco claro y satisfactorio. Esto ya se solucionó, por lo que lo único poco claro y satisfactorio que queda es el final del guion en el que estamos trabajando.

Slack 21.06.20 14 de junio de 2021 Novedades Como sabes, cuando te das cuenta de cuánta tensión tienes en el cuerpo, respiras hondo y sueltas el aire lentamente. Esta actualización se parece a eso. Sigue siendo Slack, pero con un poquito menos de fricción.

Slack 21.06.10 1 de junio de 2021 Correcciones de errores Solucionado: si tus ajustes estuvieran configurados de tal manera que las imágenes no se expandieran automáticamente, nuestro mensaje «tocar para expandir esta imagen» se confundiría con cualquier vista previa de texto generada a partir de una URL publicada, lo que produciría una confusión similar a la que ocurre al describir este error.

Solucionado: si un mensaje directo de un bot contenía botones y tocabas el mensaje para ver sus detalles, los botones dejaban de funcionar. Los botones que no funcionan producen desconcierto, pero botones operativos dan felicidad.

Solucionado: en ciertos casos, los canales silenciados dejaban de estar en silencio, lo que, era muy impertinente. Cuando se pida amablemente permanecer en silencio, ahora así será.

Slack 21.05.20 17 de mayo de 2021 Novedades Pequeña actualización de pulgar (es decir, la actualización es pequeña, pero se aplica a cualquier tamaño de pulgar): si sigues un enlace desde un canal a otro, cuando deslizas el dedo hacia la derecha ahora regresas al canal anterior en lugar de la lista de canales.

¿Sabías que puedes tocar y mantener presionada una reacción de emoji para ver quién reaccionó al mensaje? Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Y si ya lo sabías, pruébalo de nuevo Ahora es extremadamente fácil ver quién reaccionó a qué. ¿Cuán extremadamente? Siete subidas al Everest y un salto en paracaídas.

Slack 21.05.10 3 de mayo de 2021 Correcciones de errores Solucionado: mantén presionado el ícono de la aplicación y llegarás a un mensaje directo reciente. Pensamos que sería mejor si nuestros botones realmente hicieran lo que les dijimos que harían.

Slack 21.04.20 19 de abril de 2021 Novedades Si dominas el chino simplificado o tradicional, o bien aspiras a hacerlo algún día, ahora puedes usar Slack en esos idiomas. Establece tus preferencias de idioma en Tú > Preferencias > Idioma y región. Correcciones de errores Arreglado: algunas personas que tienen Slack configurado en un idioma diferente del de su dispositivo recibieron un mensaje que enviamos incorrectamente acerca del cambio de idioma cada vez que abrían la aplicación de Slack. Nuestras lechuzas mensajeras recibieron nueva capacitación, así que ahora solo verás ese mensaje cuando cambies el idioma manualmente en Slack.

Slack 21.04.10 5 de abril de 2021 Novedades Un emoji vale más que mil palabras y, a partir de ahora, podrás acceder a ellos más fácilmente: el selector y la búsqueda se encuentran en la hoja inferior y verás más opciones a la vez. Correcciones de errores Solucionado: había un error molesto que mostraba un número incorrecto de reacciones en la pestaña Menciones y reacciones (o peor aún, no se mostraba ninguna reacción), pero conseguimos acabar con él. O, en otras palabras, conseguimos que desapareciera. De un modo u otro, ya se solucionó.

Solucionado: al tocar el icono del micrófono para buscar o cambiar a un canal nuevo podría haber bloqueado la aplicación si tu dispositivo no es compatible con el reconocimiento de voz; una reacción un tanto dramática. Corregimos el error para que el dispositivo envíe una notificación si no admite el reconocimiento de voz.

Solucionado: ahora, en lugar de ver una pantalla en blanco en Slack cuando no se encuentra el nombre de un canal, te aparecerá un mensaje que dice no hay resultados. Esperamos que sea más claro así.

Slack 21.03.20 22 de marzo de 2021 Correcciones de errores Solucionado: marcar un recordatorio como completo debería ofrecerte una gran sensación de satisfacción, no un mensaje de error. Esos errores han desaparecido ahora, por lo que puedes seguir revisando tu lista de tareas pendientes.

Solucionado: mientras redactabas el mensaje perfecto, el más mínimo toque fuera del teclado te llevaba a un lugar completamente diferente. Ahora, te quedas donde estás hasta que decidas irte.

Slack 21.03.10 8 de marzo de 2021 Correcciones de errores Corrección: Los mensajes directos de grupo no se distinguían fácilmente porque la aplicación truncaba la lista de participantes. Ahora, ver los nombres al redactar un mensaje o buscar en el seleccionador rápido es más fácil. Podrás ver los nombres de todo el mundo antes de empezar.

Slack 21.02.20 22 de febrero de 2021 Novedades Un mensaje para los usuarios que cambian de espacio de trabajo con frecuencia: en primer lugar, nos alegra ver que hay usuarios como ustedes. De hechos, estamos encantados. En segundo lugar, actualizaremos el diseño para que puedan distinguir mejor los espacios de trabajo, además de cambiar de espacio de forma más fácil.

Para algunos, la búsqueda es la parte más importante de Slack. Ahora, también será el motor de la plataforma, ya que contará con una pestaña propia en la parte inferior de la aplicación.

Compartir archivos en Slack desde el exterior (por ejemplo, desde una aplicación de fotos) es ahora mucho más fácil e interesante que antes. Sugeriremos mensajes directos y canales para que compartir contenido rápidamente sea más fácil. ¿Debería haber sido siempre así? Sí. Y así es ahora.

Slack 21.02.10 8 de febrero de 2021 Correcciones de errores Corregido: al pulsar una imagen de perfil o un nombre de usuario en un hilo, no solía ocurrir nada. No te estábamos ignorando, simplemente estábamos viendo una serie. Ahora, al pulsar una imagen de perfil o un nombre de usuario, se abre el perfil de la persona correspondiente.

Slack 21.01.20 25 de enero de 2021 Correcciones de errores Corrección: un bloqueo muy misterioso e incómodo. Si alguna vez intentaste editar tu perfil mientras girabas el teléfono, puede que sufrieras este bloqueo. Ya no ocurrirá más.

Slack 21.01.11 21 de enero de 2021 Correcciones de errores Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 21.01.10 11 de enero de 2021 Correcciones de errores Corrección: la aplicación de Slack a veces se bloqueaba al iniciarla en modo horizontal en una tableta. Ya le dimos bien la vuelta, por lo que la aplicación debería iniciarse correctamente tanto en el modo horizontal como en el vertical.

Slack 20.12.10 14 de diciembre de 2020 Novedades Anteriormente, el teclado aparecía y desaparecía de una manera que se sentía torpe, o incluso entrecortada. Nos complace informar que la aparición y desaparición de los teclados se ha suavizado en Android 11 y versiones posteriores. Correcciones de errores Solucionado: quédate conmigo, esto es extraordinario. Hasta ahora, era posible bloquear Slack al ver un canal que contenía un mensaje con un archivo adjunto de audio, pero solo si tu idioma estaba configurado en coreano. Slack ya no se bloquea de esta manera tan particular.

Slack 20.11.20 30 de noviembre de 2020 Novedades Usuario de Noble, se ha actualizado la función del “comando de barra diagonal”. Ahora tienes acceso a los comandos /expandir y /contraer, y puedes expandir o contraer imágenes en línea y cursos en video a tu manera. Correcciones de errores Solucionado: en los teléfonos con una "muesca" (sabrás si la tiene), parte del contenido estaba oculto debajo de la muesca al ver imágenes en pantalla completa. Slack ahora es consciente de la muesca y la respeta.

Slack 20.11.10 9 de noviembre de 2020 Correcciones de errores Solucionado: Slack se bloqueaba cuando se agregaba una línea nueva a una cita en bloque o un bloque de código. Eso era antes. Ahora, no te impediremos construir tus bloques como desees.

Slack 20.10.20 26 de octubre de 2020 Novedades Publicamos estas actualizaciones cada semana para ofrecerte el mejor rendimiento... aunque a veces no tenemos ninguna novedad en concreto. Así pues, hablemos de las cosas que deberíamos haberte explicado mejor desde el primer momento. Por ejemplo, ¿sabías que puedes mantener pulsado un mensaje en un dispositivo móvil para marcarlo como no leído y que te esté esperando cuando llegues a tu escritorio? ¿O programar un recordatorio para verlo más tarde? ¿Ya lo sabías? Entonces olvídalo. Eso es todo.

Slack 20.10.10 12 de octubre de 2020 Novedades Slack ahora está disponible en coreano, lo que significa que, por fin, ya puedes enviar un mensaje directo a tu miembro favorito de los BTS. Es una broma; no, por favor, no lo hagas. Correcciones de errores Puede que el tiempo sea un invento del ser humano, pero, en cualquier caso, no deberías tener que usar la calculadora para ver qué hora es. Ahora, para mostrar las horas, empleamos las preferencias de tu dispositivo. Si usas el reloj en formato de 24 horas, también verás las horas en dicho formato al agregar un estado personalizado que vaya a expirar o al posponer una notificación.

Slack 20.09.20 28 de septiembre de 2020 Novedades Tal vez hayas escuchado hablar de Slack Connect, que reduce las innumerables idas y vueltas por correo electrónico permitiéndote agregar socios, clientes y proveedores a un canal. Ahora, si tu organización lo permite, puedes agregar otra empresa a un nuevo canal de inmediato en la aplicación móvil. Correcciones de errores Solucionado: entendemos. A veces necesitas regresar. Antes, pulsar varias veces el botón Atrás hacía que la pantalla no funcionara bien. Era un problema nuestro y ya lo hemos solucionado. Cuando quieras regresar, podrás hacerlo sin problemas.

Slack 20.09.10 14 de septiembre de 2020 Novedades Se eliminaron los errores, se mejoró el rendimiento, se realizó el trabajo y el resultado fue bueno. Disfruta de Slack de forma responsable.

Slack 20.08.30 31 de agosto de 2020 Novedades A veces, hacemos mejoras que son importantes, pero invisibles. Este es uno de esos momentos. No deberías notar nada diferente y esa es la idea: Slack debería seguir funcionando como esperas.

Slack 20.08.20 17 de agosto de 2020 Novedades A veces lanzamos una versión nueva de nuestra aplicación con mejoras y parches para errores que son tan complicados e imposibles de visualizar que no es posible explicarlos en algunas palabras. Así que, en lugar de algo nuevo y hablando de palabras... ¿Probaste las notificaciones con palabras clave, que son una manera excelente de actualizarse sobre los temas que te interesan? Puedes establecer o ver tus palabra clave al pulsar en Tú > Configuración > Mis palabras clave. Son geniales.

Slack 20.08.10 3 de agosto de 2020 Novedades Nuevo: Ahora puedes marcar como un hilo no leído algo que has leído pero que necesitas volver a leer más tarde. Mantén presionado el mensaje del que quieres partir y luego selecciona la opción de marcar como no leído en el menú. Exacto, has podido hacerlo con los mensajes de los canales durante mucho tiempo, pero ahora también puedes hacerlo con los hilos de tus conversaciones. ¡Útil!

Slack 20.07.20 20 de julio de 2020 Correcciones de errores Solucionado: algunas personas notaron que se podía seleccionar "También enviar al canal" pulsando el espacio en blanco al lado de la casilla de verificación en una respuesta en hilo. Adaptamos ese espacio para que tus respuestas solo aparezcan fuera del hilo cuando lo desees.

Slack 20.07.10 6 de julio de 2020 Novedades Ahora puede personalizar sus preferencias de notificaciones por día, lo cual es una forma elegante de decir que ahora puede pausar interrupciones con No molestar hasta el día deseado. (¿Busca una función para pausar interrupciones de mascotas, niños o entregas de paquetes? Le entendemos.)

Slack 20.06.20 22 de junio de 2020 Novedades Esta es la última versión de Slack compatible con Android 5.0. Para obtener actualizaciones en el futuro, tendrás que actualizar tu dispositivo a Android 6.0 (o posterior). Correcciones de errores Solucionado: si escribías el borrador de una respuesta a un hilo y el hilo se eliminaba después, no podías abrir el borrador que habías escrito. Esto estaba mal, pero ya lo corregimos. Ahora puedes abrir, copiar y eliminar los borradores.

Slack 20.06.10 8 de junio de 2020 Correcciones de errores Solucionado: Al ver la lista de canales, los botones «+» que te permiten navegar por los canales o iniciar un nuevo mensaje directo, bueno, no lo hacían. Ahora lo hacen todas las veces.

Slack 20.05.21 2 de junio de 2020 Correcciones de errores Mejoramos algunos procesos internos y pulimos algunos detalles. La aplicación está ahora en mejor estado que antes.

Slack 20.05.20 25 de mayo de 2020 Correcciones de errores Solucionado: cuando se pulsaba el botón para agregar una imagen a un canal o mensaje directo, la pantalla de imágenes para elegir demoraba mucho en cargarse. Ahora carga mucho más rápido.

Cuando se mantenía pulsado un mensaje, la opción de menú para “iniciar un hilo” desaparecía, lo que significaba que cualquier persona que quisiera iniciar uno no podía hacerlo. No habíamos sacado la opción del hilo, simplemente había desaparecido. Ahora la volvimos a incorporar en el menú al que pertenece.

Slack 20.05.10 11 de mayo de 2020 TL;DR: Hemos reestructurado el diseño de la app. Lee más sobre las mejoras en nuestro blog en SlackHQ.com o en nuestro centro de ayuda. Aquí solo hablaremos de las novedades y lo que se ha solucionado. Novedades Novedades La mayoría de las cosas. Cambiamos casi todas las cosas. ¡Tantas cosas! Mucho cambio. Correcciones de errores Anteriormente, era complicado llegar a las cuatro cosas principales que las personas hacen en los dispositivos móviles. Hemos solucionado esto con una nueva barra de navegación ingeniosa en la parte inferior de la app que contiene: una vista de inicio de la barra lateral, mensajes directos (aún aparecen primero los más recientes), menciones (para ponerse al día rápidamente) y Tú (porque eres genial) (y también porque tenía que ser más fácil configurar tu estado y preferencias en el dispositivo móvil).

El conmutador en la app para computadora es fantástico, pero descubrimos un problema y es que las personas no lo usaban tanto en los dispositivos móviles. Así que, para solucionar esto, pusimos más destacado (y más inteligente) el cuadro Ir a. ¡Crucemos los dedos!

Parecía extrañamente difícil crear un nuevo mensaje en un canal o mensaje directo sin encontrar primero esa ubicación precisa. Gracias a la aplicación de lógica, ingeniería de software y un nuevo botón "Redactar" en la esquina inferior derecha, esto se ha rectificado.

Pedimos disculpas a las personas que querían fácilmente establecer recordatorios, iniciar flujos de trabajo o acceder a apps favoritas en canales y conversaciones; fue difícil determinar cómo hacerlo al estar en constante movimiento. Un nuevo rayo debajo del cuadro de mensaje ahora brinda acceso rápido a los accesos directos y, por lo tanto, resuelve este antiguo problema.

Y finalmente, sucedió, a medida que pasaba el tiempo, que en la versión anterior de la app, había mucho deslizamiento hacia adelante y hacia atrás. Hemos simplificado eso: ahora, cuando deslizas hacia la derecha se muestra tu espacio de trabajo y tus preferencias, y cuando deslizas hacia la izquierda regresas a la última conversación en la que participaste. Con este cambio de comportamiento, esperamos darte los poderes de la omnisciencia y el viaje en el tiempo. No tiene importancia.

Y sí. Sabemos. ¡El cambio es difícil! Nuestros dedos han acumulado memoria muscular, pero después de agregar continuamente funciones y funcionalidades a lo largo de los años, tuvimos que dar un paso atrás y asegurarnos de que las cosas tuvieran sentido. Puedes encontrar más información sobre estas mejoras en nuestra entrada del blog y, como siempre, agradecemos tus comentarios. Gracias por leer hasta el final. Lo valoramos.

Slack 20.04.20 27 de abril de 2020 Correcciones de errores Solucionado: en algunos dispositivos, a veces no se veía el área de entrada de texto después de cambiar de canal. No había desaparecido, solo que se desplazaba hasta la parte inferior de la pantalla. ¡Qué atrevimiento! Ya se pueden enviar mensajes de nuevo sin tener que jugar a las escondidas con la barra de mensajes.

Slack 20.04.10 13 de abril de 2020 Correcciones de errores Solucionado: en el caso de algunos usuarios, Slack se bloqueaba al ingresar el código de acceso.Ahora, al ingresar el código de acceso podrás utilizar Slack sin problemas.Esperamos que eso sea mejor para todos.

Slack 20.03.30 30 de marzo de 2020 Novedades Hemos realizado mejoras pequeñas y corregido errores. Sin embargo, no se pueden ver; se esconden detrás de puertas cerradas y trabajan muy discretamente en los interiores de la app. Pero hacen que todo sea un poco mejor.

Slack 20.03.20 16 de marzo de 2020 Novedades Si bien es posible que no puedas percibir los cambios a simple vista, hemos estado trabajando arduamente para mantener las cosas en orden. Todo va genial.

Slack 20.03.10 2 de marzo de 2020 Novedades ¿Novedades? Ninguna y todas. Mejor dicho, se trata de una actualización que mejora las cosas, pero es invisible para el ojo humano o algo que tú, como usuario, no podrías identificar. Literalmente. En otras palabras: "Correcciones de errores y mejoras menores".

Slack 20.02.20 17 de febrero de 2020 Novedades La aplicación de Android se ha estado cuidando para empezar el nuevo año en buen estado y, como resultado, ahora es una descarga más pequeña, con un rendimiento más rápido a la hora del arranque.

Slack 20.02.10 3 de febrero de 2020 Correcciones de errores Solucionado: Las personas que usan Chrome OS y un teclado externo observaban que algunos mensajes se publicaban dos veces si usaban el botón Intro del teclado. Ahora solo se enviarán la cantidad de veces que tú decidas (suponiendo que esa cantidad es "una vez").

Solucionado: Pegar un fragmento de texto y luego editarlo para agregar formato (por ejemplo, cursiva), inexplicablemente provocaba un bloqueo. Ahora ya puedes volver a agregar algo a tu texto pegado. ¡Adelante, elige negrita, cursiva o el formato que más te guste!

Slack 20.01.20 21 de enero de 2020 Novedades Hemos estado trabajando duro entre bambalinas para asegurarnos de que todo esté perfecto y vaya como la seda, tal como debería ser. Pero si llegaras a notar algo raro, como siempre, ¡avísenos!

Slack 20.01.10 6 de enero de 2020 Correcciones de errores Solucionado: En los mensajes de un bot, los botones y los menús configurados para responder a las acciones del usuario no estaban funcionando como debían. No se trataba de la primera fase de una rebelión de bots, sino más bien de un error. Por suerte, ya es cosa del pasado.

Slack 19.12.10 9 de diciembre de 2019 Novedades Tenemos buenas noticias para aquellos que adoran usar formato en sus mensajes mientras están fuera de casa o la oficina: ahora pueden hacerlo con unos pocos clics utilizando la nueva herramienta de formato que aparece en el campo de mensaje. Correcciones de errores Si, por alguna razón, giraste tu dispositivo inmediatamente después de enviar un mensaje, una copia de ese mensaje a veces permanecía en el campo de entrada (a pesar de haberse enviado). ¿Por qué? ¡Vaya uno a saber! La tecnología es algo misteriosa. Pero, al menos ya hemos corregido el problema.

Slack 19.11.20 18 de noviembre de 2019 Correcciones de errores Solucionado: ya no sucederá un bloqueo cuando envíes el comando /renombrar para renombrar un canal sin ningún otro texto. Por otro lado, el comando /bloquear aún no funciona. Así que, si estabas utilizando /renombrar para bloquear la aplicación, lamentamos las molestias ocasionadas a tu flujo de trabajo.

Slack 19.11.10 4 de noviembre de 2019 Novedades No hay nada que ver aquí: solo muchas mejoras tras bambalinas para dar cabida a las próximas funciones (y errores, por supuesto).

Slack 19.10.20 21 de octubre de 2019 Correcciones de errores Solucionado: El tema "Berenjena versión clásica" usaba el esquema de colores del nuevo (y quizá clásico en el futuro) tema "Berenjena". Lo hemos corregido a la versión clásica de siempre.

Solucionado: A veces, cuando intentábamos mostrar un mensaje largo en un cuadro de diálogo, se mostraba una ventana en blanco, que es básicamente lo contrario de lo esperado. Dicen que el que calla otorga. Pero este no era el caso. Así que ya lo corregimos.

Slack 19.10.11 11 de octubre de 2019 Correcciones de errores Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 19.10.10 7 de octubre de 2019 Novedades Los usuarios del modo oscuro ahora encontrarán que tienen tres opciones: Activado (que lo activa), Desactivado (lo mismo, pero lo desactiva) o una opción para respetar el valor predeterminado del sistema, que hace... solo eso. Mientras tanto, los usuarios de Android 9 y versiones anteriores pueden elegir que la aplicación active el modo oscuro cuando el dispositivo pasa al modo de ahorro de batería. De un modo u otro, ¡funciona!

Todos los temas predeterminados de la barra lateral ahora también son compatibles con el Modo oscuro, así que cuando cambies a este modo, todos los temas predeterminados que uses acompañarán sutilmente ese cambio.

Para poder estar en consonancia con el inexorable avance del tiempo, las actualizaciones solo estarán disponibles en los dispositivos que tengan Android 5.0 (también conocido como Lollipop) o posterior. Correcciones de errores Solucionado: los titulares "Conectando" y "Sin conexión" ahora son un poco más claros en el Modo oscuro (y podrás leerlos mejor).

Solucionado: a veces la lista horizontal de "reacciones emoji rápidas" incluía demasiados emojis y se veían superpuestos. Paradójicamente, esta cacofonía visual provocaba que las reacciones fueran más lentas, pero ya corregimos el problema.

Slack 19.09.20 23 de septiembre de 2019 Correcciones de errores Solucionado: Después de quitar una reacción en la pantalla Hilos de tus conversaciones, no era posible agregar otras reacciones. Cambiar de opinión, o de emoji, es tu derecho, y ahora vuelves a tener la libertad de hacerlo.

Slack 19.09.10 9 de septiembre de 2019 Correcciones de errores Solucionado: En ocasiones, al marcar la casilla en un hilo para que una respuesta también se publicara en un canal, esta respuesta parecía enviarse dos veces en el hilo... hasta que lo cerrabas y volvías a abrirlo. Siempre se publicada solo una vez, pero ahora también se ve solo una vez. Lamentamos la confusión.

Slack 19.08.20 26 de agosto de 2019 Correcciones de errores Solucionado: Ya no se produce más un bloqueo que pasaba tras enviar un mensaje estando en el estado desconectado y luego cambiar al estado conectado. La aplicación se mantiene en funcionamiento y el mensaje se envía correctamente. Todos salimos ganando.

Solucionado: Para aquellos que usan Slack en inglés del Reino Unido, el botón "Join Channel" que se muestra en la parte inferior de un canal al que aún no te has unido decía "Join %1$s". Nos han avisado que así no se escribe "channel" en inglés británico, así que lo hemos corregido. Lamentamos muchísimo esto.

Slack 19.08.10 12 de agosto de 2019 Correcciones de errores Solucionado: En ocasiones, los mensajes salientes de un canal parecían haberse enviado dos veces.

Solucionado: En ocasiones, los mensajes salientes de un canal parecían haberse enviado dos veces. Ya lo hemos corregido.

Slack 19.07.31 6 de agosto de 2019 Correcciones de errores Hemos puesto a punto el motor y le hemos dado un repaso a fondo a los interiores. Todo vuelve a ir como la seda.

Slack 19.07.30 29 de julio de 2019 Correcciones de errores Solucionado: Era muy difícil (bueno, seamos sinceros, era prácticamente imposible) leer ```bloques de código``` en el Modo oscuro. Te pedimos disculpas; seguiremos realizado iteraciones y mejorando todas estas cosas.

Solucionado: Se producía un bloqueo misteriosamente (y muy rara vez) al desplazarte por los resultados de búsqueda si uno de ellos tenía un mensaje con un archivo adjunto. Ya no pasa más.

Solucionado: Los botones que aparecían después de @-mencionar a un usuario en un canal ("Invitar a un canal" y "Compartir un enlace") no realizaban esas acciones, lo cual era ilógico. Si te pasó esto y te quedaste con la duda de si habías pulsado o no el botón, no era un delirio tuyo, sino un problema nuestro. Ya lo corregimos.

Slack 19.07.20 15 de julio de 2019 Correcciones de errores Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 19.07.10 1 de julio de 2019 Correcciones de errores Solucionado: En ocasiones, al pulsar en una imagen para verla en el modo de pantalla completa, desaparecía; es decir, sucedía lo contrario. Ya lo hemos corregido y ahora se muestra como debe ser.

Solucionado: La @mención o la búsqueda de usuarios con nombres que contienen caracteres chinos, coreanos o japoneses ahora funciona perfecto.

Solucionado: Cuando algunos usuarios intentaban agregar un espacio de trabajo experimentaban un error que avisaba que "algo salió mal" y que debían intentarlo de nuevo. Lo hemos solucionado para que nada salga mal. Así que ya no es necesario volver a intentarlo. Porque funciona en el primer intento.

Slack 19.06.20 17 de junio de 2019 Correcciones de errores Hemos ajustado algunas cositas demasiado pequeñas como para que te des cuenta y algo difíciles de explicar. Esperamos poder contarte cosas más interesantes con las próximas versiones, como suele ser habitual.

Slack 19.06.10 3 de junio de 2019 Correcciones de errores Solucionado: Las imágenes que se enviaban a un canal a veces no se podían ver. No pasaba siempre ni con todas las imágenes. Solo algunas veces y sin motivo aparente. ¡Pero resulta que sí que había un motivo! Era porque el "software se estaba portando un poco raro". Así que lo corregimos, por lo que las imágenes ya deberían mostrase de nuevo como es debido.

Solucionado: En algunos casos, al intentar subir archivos .gifs y .webm animados, se subían versiones inanimadas de los archivos, y esto era muy frustrante. Ya lo hemos arreglado.

Slack 19.05.20 20 de mayo de 2019 Novedades Al seleccionar una imagen para subir, ahora puedes darle un toquecito corto a la miniatura para abrir la vista previa o un toquecito largo para modificar el título (te asombra esta terminología técnica, ¿cierto?). Correcciones de errores Solucionado: a veces, al girar el teléfono del modo vertical al modo horizontal, la aplicación se bloqueaba misteriosamente. Ya no lo hace más. O mejor dicho, ahora puedes dar vuelta la pantalla cuando quieras.

Solucionado: en algunos dispositivos con teclados físicos, el campo de entrada de mensajes tapaba el botón Enviar, y esto era muy frustrante. Ahora se ve perfectamente.

Solucionado: ya puedes hacer una @mención a usuarios cuyos nombres tienen caracteres de idiomas que se escriben de derecha a izquierda, incluso si escribes el nombre completo. Todo funciona como corresponde.

Slack 19.5.1 6 de mayo de 2019 Correcciones de errores Solucionado: cuando mantenías presionado un mensaje para realizar alguna acción (como marcarlo como no leído, configurar un recordatorio o compartir el mensaje), algunas de las acciones del mensaje se superponían, y eso no se veía nada bien. Ya le cambiamos el look, así que ahora se ve mucho mejor.

Slack 19.4.2 22 de abril de 2019 Novedades Olá, nice to see you, qué onda: a partir de hoy, Slack está disponible en portugués de Brasil, inglés del Reino Unido y español de Latinoamérica. Puedes cambiar el idioma desde el menú de ajustes, en la sección "Idioma", como seguro ya habías adivinado. ¡Esperamos que esta noticia te parezca bárbara, bakana, bacanuda, bien chévere o suave!

Ahora admitimos Google Smart Lock así que, si ya lo activaste en tu dispositivo, podrás iniciar sesión en Slack con un solo toque.

Slack 19.4.1 8 de abril de 2019 Novedades Al hacer clic en el botón + situado al inicio de la lista de canales, siempre te llevaba a un navegador de canales (¡así es!). Esta vez, le agregamos un montón de pequeñas mejoras. Por ejemplo, ahora te indicará de qué canales eres miembro. Haz clic para conocer las otras mejoras. Correcciones de errores Solucionado: a veces, los gifs animados tenían la palabra "gif" superpuesta justo en el centro de la imagen. Aunque era informativa y exacta, hacía que fuera un poco difícil distinguir los gifs (pero solo un poquito). Lo lamentamos muchísimo, pero no hay de qué preocuparse. Ya lo corregimos.

Slack 19.3.2 25 de marzo de 2019 Novedades Tus últimos canales sin leer ahora se resaltan y aparecen en la parte superior de tu barra lateral más rápido que antes. ¡Zas! Correcciones de errores Solucionado: los archivos alojados en servicios externos (como Google Drive) mostraban un bonito botón de descarga... que no funcionaba. Ahora no solo se ve bonito, sino que también funciona, y todo se abre como antes.