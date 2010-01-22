Slack Android 版 - 版本說明

Slack 25.12.20 2025 年 12 月 10 日 這將是我們 2025 年發布的最終版本，此刻不禁回想起過去一整年的點滴成長。無論你熱愛闊斧改動還是穩步前行，我們都希望這 12 個月你有所茁壯與發展。正如披頭四的那句經典歌詞：「你踏足的每一處，皆是命運的安排。」我們由衷感謝有你一路相伴。

Slack 25.11.30 2025 年 11 月 19 日 程式異常修正 我們整理架子又擦窗戶，還戴上白手套摸一摸每個平面，確定打掃得一塵不染。這只不過是為了確保一切井然有序所做的小小日常維護工作，這之後就能大展身手啦！

Slack 25.11.21 2025 年 11 月 13 日 程式異常修正 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。

Slack 25.11.20 2025 年 11 月 12 日 程式異常修正 表單欄位無法識別「#」開頭的數字 (#1、#2 等等)，如果你還記得「#」在成為主題標記前，只是一個數字符號，那這次修復就獻給你。#已修復

如果使用斜線指令後，彈出大篇幅文字的對話方塊，你會發現無法捲動，也無法選取下方任何選項。常言道「筆誅勝於劍伐」，也有人表示，大篇幅的文字確實完全壓制了可互動的功能表選項。好啦，只有前一句是真的，反正現在這個問題已解決了。

Slack 25.11.11 2025 年 11 月 6 日 程式異常修正 別在意，我們只是在做一些小調整，好讓應用程式保持最佳狀態。敬請期待更多內容。再見！

Slack 25.11.10 2025 年 11 月 5 日 程式異常修正 一切都會越來越好的。請相信我們。

Slack 25.10.50 2025 年 10 月 29 日 程式異常修正 「加倍又加倍，勞身又費神/消失的表情符號泡泡/發現程式異常，還清除了快取/這次更新修正了當機狀況！」(如果你在選取表情符號回應後遇到當機，更新應用程式就能驅除這種詭異現象。祝你萬聖節快樂！)

Slack 25.10.40 2025 年 10 月 22 日 程式異常修正 別在意，我們只是在做一些小調整，好讓應用程式保持最佳狀態。敬請期待更多內容。再見！

Slack 25.10.30 2025 年 10 月 15 日 程式異常修正 此次版本修正的所有程式異常都不太明顯，難以察覺，或者說過於繁瑣，用文字難以形容。儘管如此，事情都完成了，改善工作也做了，應用程式也稍微變得更好了。

Slack 25.10.20 2025 年 10 月 9 日 程式異常修正 當你開啟新的一天時，有個小提醒：因為有你，世界更為獨特，而且你也在以意想不到的方式影響著他人。對了，這次我們沒有對應用程式進行任何重大變更，繼續開心地傳送訊息吧！

Slack 25.10.10 2025 年 10 月 1 日 程式異常修正 別在意，我們只是在做一些小調整，好讓應用程式保持最佳狀態。敬請期待更多內容。再見！

Slack 25.09.40 2025 年 9 月 24 日 程式異常修正 這週也是努力工作的一週，但很難用言語表達出我們有多努力，這就像在河中游泳的鴨子一樣。鴨子在水下用腳蹼奮力划水，但在水面上，卻只看到牠們輕柔而優雅地滑過水面，完全不似水下那般費力。本週的 Slack 就像鴨子一樣。

Slack 25.09.30 2025 年 9 月 17 日 程式異常修正 就像磨平粗糙部分一樣，我們改進了應用程式的修正程式，以免產生「數位碎片」。你知道真的有「數位碎片」這回事嗎？現在確實是如此，但你完全不必擔心這個問題。

Slack 25.09.20 2025 年 9 月 10 日 程式異常修正 裝置鎖定時，收不到微型會議的通知，這就像門鈴只在前門開著的時候才會響。叮咚，什麼事？是程式異常已解決的通知。

在建立新訊息時，沒辦法把很多人加到同一個私訊裡，但那些方塊很容易讓人忍不住想勾選，看起來很像有這功能。很抱歉造成誤導。程式異常解決了嗎？打勾！

Slack 25.09.10 2025 年 9 月 3 日 程式異常修正 我們一直都在幕後默默努力，確保一切都就定位，可以順暢運作。如果注意到任何反常的情況，一樣歡迎透過 feedback@slack.com 告訴我們！

Slack 25.08.40 2025 年 8 月 27 日 程式異常修正 在 Android 平板電腦上開微型會議時，視訊畫面有時會上下顛倒。遇到難題時換個角度思考不失為一個好辦法，但若要看清視訊對象的臉，可就有點為難了。現在我們已徹底修復這個程式異常，也將視訊畫面已恢復正常方向。

Slack 25.08.30 2025 年 8 月 20 日 程式異常修正 我們的網址自動偵測工具有點做過頭了，在刪除連結格式後，它又把連結格式加回到文字裡了。自動更正與自動不更正之間存在著界限，看來我們把它找出來了。

Slack 25.08.21 2025 年 8 月 14 日 安全性指引 此版本內含安全性改善。建議更新。

Slack 25.08.20 2025 年 8 月 13 日 程式異常修正 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。

Slack 25.08.10 2025 年 8 月 6 日 程式異常修正 我們整理架子又擦窗戶，還戴上白手套摸一摸每個平面，確定打掃得一塵不染。這只不過是為了確保一切井然有序所做的小小日常維護工作，這之後就能大展身手啦！

Slack 25.07.50 2025 年 8 月 1 日 程式異常修正 新的顯示名稱？我們超喜歡。可惜的是，應用程式之前沒能「舉一反三」，導致當有人想用 @ 提及一位顯示名稱與全名不符的使用者時，常常找不到人。不管你希望大家怎麼稱呼你，我們都支持。現在，應用程式也終於跟上了。

Slack 25.07.40 2025 年 7 月 24 日 程式異常修正 Slack UI 上經常籠罩一層灰色，這讓我們聯想到，一些舊金山團隊成員在 7 月看不到藍色天空，因為在夏季，當地會出現海霧現象。雖然這個有趣的現象與應用程式毫無關係，也與本次的版本說明無關，但我們希望這次的更新，能讓 Slack 不再灰濛濛。

Slack 25.07.30 2025 年 7 月 17 日 程式異常修正 在 Android 裝置上，「返回」按鈕陰晴不定，有時甚至需要連按三下才能離開畫面。經過大量測試，我們的專家一致認為「這明顯是多按了兩下」。此次更新後，你將回到沒有這個程式異常的美好時光。

Slack 25.07.20 2025 年 7 月 9 日 程式異常修正 這週只有微幅改進，實在太微小，不足以一提。不過，你知道只要你想，隨時都可以查看之前的版本說明嗎？來探索功能吧！看看我們目前為止的成果，發現箇中樂趣！全部內容都在 https://slack.com/release-notes。

Slack 25.07.10 2025 年 7 月 3 日 程式異常修正 此次變更規模可能過小，一般不會注意到，但我們希望更新內容能夠展現難以言喻的高品質。難道你不覺得更新後感覺更加出色了嗎？絕對是的。

Slack 25.06.40 2025 年 6 月 25 日 程式異常修正 注重大小寫的使用者注意到，在新增工作空間時，可能會出現兩個版本的相同電子郵件地址。如果你已經有帳戶並接受了一封將相同電子郵件寫成全大寫形式的邀請，就可能發生這種誤導性的重複現象。這個錯誤修好了。等一下，我們換個說法，這個錯誤確實已經修正。

Slack 25.06.30 2025 年 6 月 19 日 程式異常修正 應用程式確實不斷在進步，這是經科學驗證的事實，毋庸置疑。感謝你關注我們的最新動態！

Slack 25.06.20 2025 年 6 月 11 日 程式異常修正 本週沒什麼重大事項需要報告，實際上也沒什麼小事情要報告。工作仍在進行中，不過更像是在戲劇換場景時那種幕後工作，我們默默地為即將發生的事情做準備。

Slack 25.06.10 2025 年 6 月 4 日 程式異常修正 點選「撰寫」按鈕後，特定的 @提及 (例如 @頻道和 @這裡) 不會顯示在自動完成功能表中。如果你曾因此而不耐，我們完全能理解。不過我們已致力修復這個問題，現在一切正常。

此應用程式中特定標籤的深度連結失效，就像是通往死巷的指標。這些連結現在完全可以使用，能夠正常運作了。

Slack 25.05.40 2025 年 5 月 28 日 程式異常修正 這週沒有任何要宣布的重大修復，但請放心，我們日後肯定會進行更多修復。當然，並不是說出現程式異常是我們的目標。失誤、調整、犯錯和修正都是人生的必經階段，也是成長的代價。無論你現在處於哪個階段，我們都希望你能樂在其中，享受當下。

Slack 25.05.30 2025 年 5 月 21 日 程式異常修正 就像跑者穩定增加跑步的速度一樣，本次更新不太顯眼，但也同樣重要。你會發現應用程式變快了一點，變精簡了一點，離目標也更近了一點。

Slack 25.05.20 2025 年 5 月 14 日 程式異常修正 這週也是努力工作的一週，但很難用言語表達出我們有多努力，這就像在河中游泳的鴨子一樣。鴨子在水下用腳蹼奮力划水，但在水面上，卻只看到牠們輕柔而優雅地滑過水面，完全不似水下那般費力。本週的 Slack 就像鴨子一樣。

Slack 25.05.10 2025 年 5 月 9 日 程式異常修正 你是否有過這樣的經歷？感覺什麼都沒發生，但回頭看才發現其實發生了很多事情。應用程式現在也是這樣。

Slack 25.04.50 2025 年 4 月 30 日 程式異常修正 以 @提及名稱中包含句點的使用者群組時，系統無法正確自動補全名稱。我們的行動版工程師團隊已確認修復此程式異常，特此告知。

Slack 25.04.30 2025 年 4 月 16 日 程式異常修正 排定稍後要傳送的訊息有時根本就沒傳出去。這當然不是我們的本意，而且你明白所謂的善意是什麼。透過這次更新，我們正為更成功的未來鋪出一條康莊大道。

使用 TalkBack 這項功能時，我們的某些錯誤訊息不會跟著觸發這些訊息的欄位一起讀取。如果在 Slack 寫了錯誤訊息，但是卻沒人能夠看見，那麼這條訊息是存在的嗎？現在，我們給出明確的答案：「沒錯，是存在的。」

Slack 25.04.20 2025 年 4 月 9 日 程式異常修正 別在意，我們只是在做一些小調整，好讓應用程式保持最佳狀態。敬請期待更多內容。再見！

Slack 25.04.10 2025 年 4 月 2 日 程式異常修正 在工作流程中發佈連結觸發器會導致網址重定向到瀏覽器，在此過程中工作流程會突然失敗。想想看，這樣就與所謂「流程」相違背了。這個「工作障礙」現已解除。

Slack 25.03.40 2025 年 3 月 26 日 程式異常修正 在清單中，以表情符號為名稱的欄位不會顯現，而是顯示描述文字。我們希望這次的更新能讓你從「皺眉」變「笑臉」。

Slack 25.03.30 2025 年 3 月 19 日 程式異常修正 當你開啟新的一天時，有個小提醒：因為有你，世界更為獨特，而且你也在以意想不到的方式影響著他人。對了，這次我們沒有對應用程式進行任何重大變更，繼續開心地傳送訊息吧！

Slack 25.02.41 2025 年 3 月 5 日 程式異常修正 這週也是努力工作的一週，但很難用言語表達出我們有多努力，這就像在河中游泳的鴨子一樣。鴨子在水下用腳蹼奮力划水，但在水面上，卻只看到牠們輕柔而優雅地滑過水面，完全不似水下那般費力。本週的 Slack 就像鴨子一樣。

Slack 25.03.10 2025 年 3 月 5 日 新消息 本次更新將「返回」按鈕從 iOS 式的 V 形圖案改成 Android 風格的箭頭圖案。當然，這算不上是我們最尖端、技術最先進的更新；不過在我們的箭筒裡多放一支箭也不錯呀。

Slack 25.02.40 2025 年 2 月 26 日 程式異常修正 在頻道中點選搜尋圖示 (放大鏡) 有時會導致應用程式停止運作。我們很確定這不是你要的結果，但如果你想知道這個程式異常是否已修復，答案是肯定的。

Slack 25.02.30 2025 年 2 月 19 日 程式異常修正 Android 應用程式中的草稿和排定的訊息都未同步至桌面版，因此在行動裝置上的操作都僅限於行動裝置而已。我們已準備好傳送這則訊息給你：「行動裝置中的所有內容現在都已與桌面版同步。」

之前發起群組私訊時，系統會提示你「其他人無法加入」。這種狀況已經改善，現在你可以將人員新增至現有私訊。很糟的通訊體驗 (我們的錯)，但現在有好消息了！

Slack 25.02.20 2025 年 2 月 13 日 程式異常修正 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。

Slack 25.02.10 2025 年 2 月 5 日 程式異常修正 當你開啟新的一天時，有個小提醒：因為有你，世界更為獨特，而且你也在以意想不到的方式影響著他人。對了，這次我們沒有對應用程式進行任何重大變更，繼續開心地傳送訊息吧！

Slack 25.01.50 2025 年 1 月 29 日 程式異常修正 如果將訊息排定在過去的時間傳送 (例如「今天凌晨 12:00」)，系統就會當機，這就像是以全新方式體現了「正確的地點，錯誤的時間」。希望我們新提供的錯誤訊息，比起直接當機更有用 (畢竟「回到過去」功能還沒有開放給所有人使用)。

Slack 25.01.40 2025 年 1 月 23 日 程式異常修正 此版本並無任何重大消息要宣布，但我們還是感謝您時時關注我們的最新動態！

Slack 25.01.30 2025 年 1 月 16 日 程式異常修正 本週雖然沒有大幅更新，但也不代表就不重要了。不可能每天都有喜事或重大更新，但有我們在的每一天都是好日子。本次的更新內容也很不賴。

Slack 25.01.20 2025 年 1 月 8 日 程式異常修正 這週只有微幅改進，實在太微小，不足以一提。不過，你知道只要你想，隨時都可以查看之前的版本說明嗎？來探索功能吧！看看我們目前為止的成果，發現箇中樂趣！全部內容都在 https://slack.com/release-notes。

Slack 24.12.20 2024 年 12 月 11 日 程式異常修正 此次並無事項需要報告。雖然你看不到，但其實有許多事項正在暗中進行。我們正努力讓 Slack 變得更好；這次看起來成效並不那麼明顯就是。

Slack 24.12.10 2024 年 12 月 5 日 程式異常修正 本週沒什麼重大事項需要報告，實際上也沒什麼小事情要報告。工作仍在進行中，不過更像是在戲劇換場景時那種幕後工作，我們默默地為即將發生的事情做準備。

Slack 24.11.30 2024 年 11 月 20 日 程式異常修正 感謝你更新應用程式！此次變更無法用一句簡單的話來概括，但我們正竭盡所能確保應用程式盡可能流暢地運作。讓我們為又更進一步歡呼！

Slack 24.11.20 2024 年 11 月 13 日 程式異常修正 使用者嘗試檢視 OOO 狀態的個人檔案時，卻發現應用程式當機了。整個體驗完全失控，但現在這個程式異常已經不存在了。

Slack 24.11.10 2024 年 11 月 6 日 程式異常修正 點選搜尋結果中的對話串回覆會開啟正確的頻道，但不會直接進入對話串本身。事實證明，「就在那邊的某處」並不是顯示結果特別有用的方法。我們已經「繫緊」所有鬆散的對話串了，還希望你耐心不減，多加包涵。

管理語音剪輯傳送的機制並不完備，導致上傳失敗且出現卡住錯誤訊息。如果在未傳送音訊的情況下，必須撥打語音電話，這次的修正正好適合你。

某些 Slack 顯示模式讓螢幕頂端的 Android 狀態列難以辨識。設計應用程式時，有許多你想要維持隱藏的東西，但是這一項不包含在內。

表情符號不再分大小寫了。為了以防萬一，對於任何遲鈍的狀況，我們在此致歉。

Slack 24.10.50 2024 年 10 月 30 日 程式異常修正 你是否有過這樣的經歷？感覺什麼都沒發生，但回頭看才發現其實發生了很多事情。應用程式現在也是這樣。

Slack 24.10.40 2024 年 10 月 23 日 程式異常修正 軟體產業有「快速失敗」機制，但應用程式一開啟就停止運作就有點太誇張了。無論錯誤來得多麼快，我們都會努力「更快修復」它們。

如果私人畫板中有多個區段，你會發現無法在 Android 應用程式中前往這些區段。隱私權固然重要，但就因為這樣而無法查看區段，似乎有點太激進了。

Slack 24.10.30 2024 年 10 月 16 日 程式異常修正 雖然目前很難衡量我們的進展，但這並不是在深色模式下難於追蹤檔案上傳進度的原因。我們把上傳進度環形圖示調亮了，方便你隨時掌握上傳進度。

Slack 24.10.20 2024 年 10 月 9 日 程式異常修正 我們修復了程式異常、提高了效能並完成了工作，結果還不錯。請以負責任的方式盡情使用 Slack。

Slack 24.10.10 2024 年 10 月 2 日 程式異常修正 標記格式化的行為方式比較像是永久性標誌，因為系統會忽略結束指令。要把單字變為斜體嗎？訊息的其餘部分也都會跟著變為斜體。界限很重要，Slack 現在起會遵守你在標記中的格式化界限。

已從 Enterprise 組織的所有工作空間中遭移除的使用者，仍然可以在某些工作空間執行各種操作，這似乎……不太對吧？如果你必須離開大樓，你也必須交出遙控器才對。

過去開啟「搜尋」並點選「頻道」標籤時會出現已封存的頻道。你仍然可以搜尋已封存的頻道，但是我們已做了點整理，在你瀏覽時，系統會將這些頻道隱藏起來。

依名稱排序清單的方式在 Android 應用程式中並不可靠。我們不確定該怎麼形容這個問題，但只要說事情不太對勁也就夠了。

Slack 24.09.40 2024 年 9 月 25 日 程式異常修正 時間也許是個枯燥的迴圈，但它對協調會議的確很有用。基於這個原因 (也因為它絕對是一個錯誤)，Slack Connect 中的個人檔案將再度正確顯示使用者的當地時間。

Slack 24.09.30 2024 年 9 月 18 日 程式異常修正 此次版本修正的所有程式異常都不太明顯，難以察覺，或者說過於繁瑣，用文字難以形容。儘管如此，事情都完成了，改善工作也做了，應用程式也稍微變得更好了。

Slack 24.09.20 2024 年 9 月 11 日 程式異常修正 人們單看見某些事物就能感到開心：傑出的藝術作品、自然棲息地中的動物、嘗試做出高超路邊停車技術的人。但對於超長網址，多數人可就不這麼認為了，這就是我們為「再次檢查此連結」彈出式視窗中未顯示繼續及取消按鈕道歉的原因。

建立四個以上的自訂狀態時，便無法向下捲動至 Slack 的預設狀態清單，就像應用程式對您更希望自行建立清單的這份懷疑而感到不悅。這裡保有傳統與創新空間，再次於應用程式中盡情體驗。

Slack 24.09.10 2024 年 9 月 4 日 程式異常修正 大家都說旅途重要的是過程而非結果，但真的是這樣嗎？有時候結果更重要。就像當你使用電子郵件連結登入，然後需要完成雙因素驗證，卻一直卡在載入畫面的時候。也許真正耐得住「驗證」的是旅行路上結交的友情吧 (並不是)。

想要新增個人照片嗎？明明在相片庫中選擇了「允許有限存取」，應用程式卻不會上傳任何選取的相片。看來唯一限制存取相片的人是我們才對。

Slack 24.08.40 2024 年 8 月 28 日 新消息 我們本週沒有重大更新，只是專注於打磨細節，提升使用體驗。使用過程中如有任何不便，敬請透過 feedback@slack.com 與我們分享！

Slack 24.08.30 2024 年 8 月 21 日 程式異常修正 已修復：私訊建議以字母順序排列，而不是以方便查看的方式排列，例如依照最常交談的對象。謹向世界上所有叫 Aaron Abernathys 的人致歉，你之前因為字母排列順序而總能佔據前位，但現在這項優勢已經沒有啦。

Slack 24.08.20 2024 年 8 月 14 日 程式異常修正 這週沒有任何要宣布的重大修復，但請放心，我們日後肯定會進行更多修復。當然，並不是說出現程式異常是我們的目標。失誤、調整、犯錯和修正都是人生的必經階段，也是成長的代價。無論你現在處於哪個階段，我們都希望你能樂在其中，享受當下。

Slack 24.08.10 2024 年 8 月 7 日 程式異常修正 系統沒有發送通知到在私訊中進行的微型會議，這讓人不禁好奇：嚴格說起來，開一場微型會議最少要有多少人？這就好比忒修斯悖論，又或是「多少隻鵝才算一群鵝」這類令人想破頭的哲學大哉問。不論你怎麼回答，反正，要是出現程式異常，不管有沒有人通報，修正都是一定要的。

Slack 24.07.50 2024 年 7 月 31 日 新消息 別在意，我們只是在做一些小調整，好讓應用程式保持最佳狀態。敬請期待更多內容。再見！

Slack 24.07.40 2024 年 7 月 24 日 程式異常修正 「以純文字貼上」選項故障了，導致使用者一選取應用程式就當機。請依照你的喜好去除格式化，此程式異常已自行移除。

凡事過猶不及就好嗎？我們的表情符號挑選工具可能會同意這一點，因為它難以載入各個新的表情符號列。我們的開發人員勇於承擔這項工作，修正了根本的原因。現在你可以享用這些豐富的表情符號帶來的無限潛力了。

Slack 24.07.30 2024 年 7 月 17 日 程式異常修正 使用「in:#」或「from:@」等搜尋篩選條件時，系統會傳回 0 個結果，但不用擔心，我們的工程師能夠找出問題的根本原因。現在試著查詢「搜尋功能中的程式異常」，會得到 0 個結果！

在 Enterprise Grid 工作空間中，如果僅篩選特定工作空間的頻道，篩選條件保留時間非常短，在離開應用程式後再返回時更是如此，這種情況下會顯示組織中的所有頻道。這週篩選條件的問題特別多，好在我們檢查了整個程式碼並徹底修復了這個程式異常。

Slack 24.07.20 2024 年 7 月 10 日 程式異常修正 修復項目：海森堡 (Heisenberg) 的測不準原理 (Uncertainty Principle) 認為，不可能同時精確確定某個特定粒子的位置和動量。Slack 的測不準原理則告訴你，「活動」檢視畫面中顯示的回應數目并不總是和表情符號回應的實際數目一致。放心！我們敢確定此程式異常現已被修復。

Slack 24.07.10 2024 年 7 月 3 日 新消息 祝你夏日愉快！這裡沒有更新要回報，請放鬆享受。

Slack 24.06.40 2024 年 6 月 26 日 新消息 一切都會越來越好的。請相信我們。

Slack 24.06.30 2024 年 6 月 19 日 新消息 此次變更規模可能過小而無法完全受到注意，但我們希望更新內容能夠呈現出某種無法言喻的品質。難道你不覺得更新後感覺更加出色了嗎？絕對是的。

Slack 24.06.20 2024 年 6 月 12 日 新消息 別在意，我們只是在做一些小調整，好讓應用程式保持最佳狀態。敬請期待更多內容。再見！

Slack 24.06.10 2024 年 6 月 5 日 新消息 夏天將至，我們齊聚一堂，一同回味美好的青春歲月。青春充滿陽光的氣息，代表著自由、無限可能，什麼都想嘗試。有許多未知的地方和體驗，我們都想要去發掘、去探索，例如籠罩在瀰漫著海水味道的霧中，有著木板路的遊樂場；暮色沉沉之時，一望無際的棕紅色田野；還有在滿天星星之下，我們忍住睡意，仰望璀璨星空。不過，Slack 應用程式可沒有暑假，雖說這次的更新沒有需要提及的大幅變更或修復，但我們還是希望能在這個季節為你帶來值得回味的東西，即使不是實實在在的禮物，也希望能讓你留下美好的回憶。

Slack 24.05.50 2024 年 5 月 29 日 新消息 有時後，看重點足矣，因此我們引進了 Slack AI 的要點回顧功能。有了它，你可以選擇每天要自動產生摘要的特定頻道，這樣每天早上就能搶先掌握基本資訊，有點像是你最愛影集的「前情提要」。看完之後，開演精彩的一天吧！

Slack 24.05.40 2024 年 5 月 23 日 程式異常修正 這次沒什麼重要的事要報告，但如果你每週都很認真的閱讀這些版本說明，我們由衷跟您致敬。感謝你時時關注我們這個小社區的最新動態。更多精彩內容即將推出，敬請期待！

Slack 24.05.30 2024 年 5 月 15 日 新消息 我們每週都會發布這些版本說明，好讓你時時保持最佳工作效率，但有時我們沒有特別需要說明的事項。總之，現在來談談我們應該一開始就更詳細說明的事情吧！你知道你不僅可以在行動裝置上長按訊息以將訊息設定為「未讀」，方便稍後回來時繼續檢視訊息內容，還能設定稍後查看提醒嗎？噢，你早就知道了？算了，當我沒說，請繼續吧。

Slack 24.05.20 2024 年 5 月 8 日 程式異常修正 使用者在使用表情符號時遇到了一個小麻煩，表情符號選擇器拒絕捲動到畫面最底部，遮住了一些自訂表情符號。我們把這個程式異常錯誤稱為「自訂捲動長度」會不會比較好？完全不會，很抱歉。

Slack 24.05.10 2024 年 5 月 1 日 程式異常修正 已修復：無法透過「跳至...」功能表在大規模組織外部的工作空間之間切換。我們認為這個程式異常超乎預期，不僅僅是「跳」而已，可以說是「跳很遠」的程度了，但無論如何，都是一個沒人會喜歡的程式異常，很抱歉造成你的不便。

已修復：想查看其他搜尋結果，卻跳回最初的搜尋頁面嗎？每當在載入新的搜尋結果頁面時，應用程式都會自動捲動，回到最開始的搜尋頁面。向前一步，卻回到原點，這樣是無法進步的，因此我們修復了這個問題。

Slack 24.04.40 2024 年 4 月 24 日 新消息 向 Slack AI 打聲招呼吧！這套全新的生成式 AI 工具能做的可多了，不但幫助你更聰明地搜尋、即時產生對話摘要，還提供其他許多功能。快前往說明中心，瞭解如何使用 Slack AI：https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 24.04.30 2024 年 4 月 17 日 程式異常修正 修復項目：桌面版會顯示給組織的自訂狀態建議，但行動版不會顯示，您有發現這一點嗎？其實只是我們的系統有點小失靈，放心，問題不大！

Slack 24.04.20 2024 年 4 月 10 日 新消息 空氣裡瀰漫著什麼？是一種難以言喻的感覺嗎？世界似乎變得明亮，音樂也更動聽了...會是什麼呢？就是 Slack 應用程式更新了！你覺得使用起來輕鬆愉悅是我們的功勞嗎？我們無法證實也無法否認。

Slack 24.04.10 2024 年 4 月 3 日 新消息 [錯誤：找不到版本說明] 等等，不可能吧...好吧，我們這次確實沒有什麼修正內容要公告，但我們總想利用這個空間，讓大家知道我們一直在努力改進應用程式，也想送上美好的祝福，希望大家在四月有個不錯的開始 (不是愚人節玩笑)。

Slack 24.03.40 2024 年 3 月 27 日 新消息 我們一直都在幕後默默努力，確保一切恰如其分、順暢運作。如果注意到任何反常的情況，一樣歡迎透過 feedback@slack.com 告訴我們！

Slack 24.03.30 2024 年 3 月 20 日 新消息 我們清理了程式碼，確保一切順暢運作。現在的 Slack「清潔溜溜」，流暢無阻。

Slack 24.03.20 2024 年 3 月 13 日 新消息 本週的更新不算大幅更新，但也不代表就不重要了。驚喜 (或更新) 不可能每天都有，但驚喜的是我們每天都樂意提供協助。本次的更新內容也將給你帶來驚喜。

Slack 24.03.10 2024 年 3 月 6 日 新消息 有什麼比空白的畫板或沒有分類的檔案櫃更嚇人？大概是無法篩選畫板或檔案結果的 Slack 搜尋功能吧。我們已將本次更新明確歸類為功能改進。

Slack 24.02.40 2024 年 2 月 28 日 新消息 我們把應用程式裡的一些粗糙的補丁給磨平了，以免產生數位碎片。你知道真的有「數位碎片」這回事兒嗎？現在確實是如此，但你完全不必擔心這個問題。

Slack 24.02.30 2024 年 2 月 22 日 新消息 歡迎關注每週的 Slack 最新消息。今天要介紹的是「需要看完」這個新功能。它可以立即分類未讀訊息，只要滑動一下螢幕就能將訊息標示為已讀，並在原訊息內迅速傳送回覆。就算手指不慎失控時，也能使用「復原」按鈕。別疑神疑鬼了，趕快來試用「需要看完」功能吧！

Slack 24.02.20 2024 年 2 月 14 日 程式異常修正 如果工作流程顯示為網址，Android 使用者就無法在畫板中觸發工作流程。事實上，這不利於工作流程。Slack 功能不需要著裝規範，因此無論您選擇以何種方式顯示工作流程，我們都會繼續執行它。

Slack 24.02.10 2024 年 2 月 7 日 新消息 二月快樂！新年計畫進行得怎麼樣了？放心，我們沒有要批評的意思。我們自己希望在今年達成的目標是，即使沒有任何特別的變更要傳達，也不要只在版本說明中寫下「修正程式異常和一些改進項目」。你瞧，看來我們有達成目標呢！

Slack 24.01.50 2024 年 1 月 31 日 程式異常修正 推播通知的快速回覆無法送達，害得這項功能只剩下緩慢又令人困惑的關閉通知作用。沒有人喜歡這樣。這次的更新讓快速回覆的速度和準確度都恢復原狀。

Android 導覽列擋住了 Slack 訊息撰寫工具，就像是開車時把地圖攤開來看。這樣比喻是不是透露出我們的年紀？還記得投幣電話機嗎，各位 Y2K？現在一切都回歸正常了。

威廉·福克納曾寫下：「往事從未結束，甚至還未過去」，我們相當肯定他就是在說這個程式異常：已經結束的微型會議還繼續顯示在首頁分頁中。我們的觀點則可以引用費茲傑羅的這句話；「我們奮力前進，逆水行舟，而浪潮奔流不歇，又不停地讓我們遇到微小的程式異常。」

在你試圖要建立新頻道時，鍵盤會拒絕出現，表達公民不服從 (又或者它只是怯場)。改變也許可怕，但卻是成長的必經之路。放手去建立頻道吧，在你準備好後，鍵盤會聽命行事。

Slack 24.01.40 2024 年 1 月 24 日 新消息 我們整理架子又擦窗戶，還戴上白手套摸一摸每個平面，確定打掃得一塵不染。這只不過是為了確保一切井然有序所做的小小日常維護工作。這之後就能大展身手啦！

Slack 24.01.30 2024 年 1 月 17 日 程式異常修正 已修復：只是多了一個空格，結果可能就天差地別。不過是稍微隔開，「nowhere」就很容易變成「now here」。我們還發現，使用者名稱如果含有空格，就會讓搜尋功能無法正常運作。真是糟糕！幸好，我們可以解決這個問題。

Slack 24.01.20 2024 年 1 月 10 日 程式異常修正 現在假期結束了，你可能想要暫停一下直接通訊。但這可不是私訊分頁在 Slack 中完全空白的原因，而是一個再普通不過的程式異常所致。新的一年，新的程式異常，我們將繼續悉心維護你熟悉和喜愛的應用程式。

Slack 24.01.10 2024 年 1 月 3 日 程式異常修正 已修復：表情符號選擇器無法載入時，會造成應用程式在無預警的情況下迅速進入休眠狀態。這樣突然當機時最適合用什麼表情符號呢？我們希望近期更新可以收到正面的回應 (用表情符號或其他表示)。

Slack 23.12.21 2023 年 12 月 14 日 程式異常修正 我們已調整內部運作，並修飾一些美中不足之處。目前，應用程式比之前更臻完善。

Slack 23.12.20 2023 年 12 月 13 日 新消息 我們調整了一些難以察覺或難以解釋的內容。下次會為你帶來比較有趣又常見的版本說明 (希望可以)。

Slack 23.12.10 2023 年 12 月 6 日 程式異常修正 已修復：如果使用區塊套件建立應用程式，你可能會注意到 `plain_text_input 欄位沒有儲存你輸入的文字。系統也有選擇性記憶？還是系統健忘？無論是什麼原因，現在都已修復。

已修復：在頻道中向前捲動時，應用程式就會當機。委婉地說，這種情況不太理想。時間無法倒退，但頻道記錄應隨時可查看。

已修復：現在，只要你同時登入兩個工作空間，兩個工作空間便都能使用訊息連結。*叮*現在你可以在 Slack 應用程式中自由地四處瀏覽了！

已修復：Slack Connect 頻道未顯示已上傳影像的預覽。如果預覽應該在任何位置都能顯示，那在與外部合作夥伴的對話中應該也要可以顯示。更棒的是，現在預覽真的在任何位置都能顯示，這也正是此次更新解決的問題。

Slack 23.11.40 2023 年 11 月 29 日 新消息 我們對整個應用程式進行了微幅改良和更新。感謝你關注我們的最新動態！若遇到任何問題，歡迎透過 feedback@slack.com 留言給我們。

Slack 23.11.30 2023 年 11 月 16 日 新消息 你是否有過這樣的經歷？感覺什麼都沒發生，但回頭看才發現其實發生了很多事情。應用程式現在也是這樣。

Slack 23.11.20 2023 年 11 月 8 日 程式異常修正 我們聽說在適當情況下，上傳的影片會造成「網際網路大當機」。 事實證明，上傳影片也會造成「Slack 應用程式大當機」。 如果證據是間接的，那麼這個修正就是最直接的保證：上傳影片時再也不會發生應用程式當機。

「這個程式異常太難纏了，非得修正兩次才行！」 我們在幾個月前發出了一個程式異常修正，解決了在連線不穩定時，草稿有時會傳送至錯誤頻道的問題。當時我們以為所有問題都擺平了，但似乎還遺漏了一個地方。非常感謝你的諒解。

Slack 23.11.10 2023 年 11 月 1 日 新消息 感謝你更新應用程式！此次變更無法用一句簡單的話來概括，但我們正竭盡所能確保應用程式盡可能流暢地運作。讓我們為又更進一步歡呼！

Slack 23.10.40 2023 年 10 月 25 日 新消息 就像跑者穩步縮短分段配速一樣，本次更新並不張揚，但也同樣重要。你會發現應用程式變快了一點，變精簡了一點，離目標也更近了一點。

Slack 23.10.30 2023 年 10 月 18 日 新消息 我們已調升引擎效能，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復正常，可以再次順暢運作。

Slack 23.10.10 2023 年 10 月 5 日 程式異常修正 不用太在意我們，我們只不過清掉一些蜘蛛網而已。現在小程式異常和數位髒亂都沒了，清潔溜溜！

Slack 23.09.40 2023 年 9 月 27 日 新消息 警示：這將是最後一個支援 Android 9 的 Slack 版本。我們理解，告別不是件輕鬆的事。你仍然可以繼續使用這個版本的 Slack，但需要更新作業系統，才能取得未來更新時提供的所有超棒功能。感謝你幫助我們讓 Slack 站穩領先地位！ 程式異常修正 已修復：與已停用使用者的私訊仍會顯示在側欄的已加星號區段中。現在我們能更準確地控制，讓私訊僅在該顯示星號時顯示。

已修復：特定頻道中的訊息草稿有時會與其他頻道中的訊息輸入預留位置文字重疊。我們專業的人員已確定這不是平行宇宙之間的衝突，而只是一個再普通不過的程式異常。

Slack 23.09.30 2023 年 9 月 20 日 我們還即將推出大幅變更：Slack 應用程式即將改頭換面！我們即將更新 Slack 桌面版和行動版，採用全新的專屬畫面設計，將一切打理得有條有理，並協助你達到最佳專注度和生產力。根據你使用的方案，你可能不會立即看到這些變更，但請在未來幾週密切關注。與此同時，你可以前往 SlackHQ.com 閱讀我們的部落格，瞭解即將推出的變更。 新消息 一致的格狀檢視畫面：厭倦了在 Enterprise Grid 上的工作空間之間切換？你在組織中加入的所有頻道現在都會顯示在一個畫面中。聽起來很棒吧。

更有條理的頁首和頁尾：現在「私訊」、「草稿」、「對話串」和「稍後」區段輕輕鬆鬆就能存取，還減少占用的螢幕空間。這樣一來，相信你不用再一直按滑鼠了。

活動：全新的「活動」區段將提及、對話串、回應和應用程式全部集中在一個方便你檢視的位置。你可以在這裡一覽對話中有哪些新消息。

...還有呢！我們有提過所有資訊都在我們的部落格中嗎？

Slack 23.09.20 2023 年 9 月 13 日 程式異常修正 已修復：在極少數情況下，當連線非常不穩定時，草稿沒有傳送到目標頻道，而是傳送到你接著開啟的頻道。你能想像郵差把要退還給寄件人的信件投遞給下一家要送件的地點嗎？我們已修復此程式異常並仔細確認過「送件」情況，確保此問題不會再度發生。

Slack 23.09.10 2023 年 9 月 6 日 新消息 不用太在意我們，我們只不過清掉一些蜘蛛網而已。現在小程式異常和數位髒亂都沒了，清潔溜溜！

Slack 23.08.50 2023 年 8 月 30 日 新消息 這週只有微幅改進，實在太微小，不足以一提。不過，你知道只要你想，隨時都可以查看之前的版本說明嗎？來探索功能吧！看看我們目前為止的成果，發現箇中樂趣！全部內容都在 https://slack.com/release-notes/android。

Slack 23.08.40 2023 年 8 月 23 日 程式異常修正 TalkBack 功能就像說書人，一開始講故事就停不下來，即使你只想聽一段內容、一行文字或一個字，它也會讀完整則 Slack 訊息。如果你不太喜歡簡明扼要的內容，那就沒關係，但其他人的 TalkBack 功能現在收到要求時，不會再長篇大論了。

Slack 23.08.30 2023 年 8 月 16 日 新消息 這週沒有新事項要公布，不過你知道你可以隨時閱覽我們之前的版本說明嗎？來探索功能吧！看看我們目前為止的成果，絕對會讓你會心一笑！全部內容都在 https://slack.com/release-notes/android。

Slack 23.08.20 2023 年 8 月 9 日 新消息 較長的頻道名稱現在會在側欄中換行，#而不會截...斷 程式異常修正 已修復：點選已加入頻道書籤的連結時，會出現「發生問題」錯誤訊息。 我們希望，你以後每次開啟連結時都可以預期是「沒有問題」。

已修復：轉為橫向模式時，「傳送」按鈕完全沒有反應。我們已修復此問題，你可以像電影藝術家一樣，以寬螢幕長寬比撰寫 (和傳送) 訊息。

已修復：在「新訊息」撰寫工具中，訊息接收者選項裡沒有應用程式和機器人名稱。我們憑什麼不讓你和機器人成為筆友呢？因此，我們在選項中新增了應用程式和機器人。不過，由你決定要不要學習如何和機器人交流互動。

Slack 23.08.10 2023 年 8 月 9 日 新消息 已修復：本週沒有太多事項需要分享，但請放心，我們仍在幕後工作，確保一切都能保持最佳狀態。如果發現任何異常 (或任何錯誤)，歡迎透過 feedback@slack.com 留言給我們！

Slack 23.07.40 2023 年 7 月 26 日 程式異常修正 已修復：嘗試在同一則訊息中多次使用同一個自訂表情符號時，會導致訊息中僅出現一個表情符號。雖說言簡意賅是智慧的精髓，不過連續使用自訂表情符號也很不錯，所以我們修復了這個問題。

Slack 23.07.30 2023 年 7 月 19 日 程式異常修正 已修復：「Slack 中斷連線？！」 在某些情況下，將人員加入有 Slack Connect 使用者的群組私訊會使應用程式當機。我們已向所有手機傳送最新版更新。

已修復：麻煩打勾！在對話串中傳送回覆時，如果勾選了「一併傳送至頻道」方塊，方塊有時候會自己偷偷取消勾選。我們已新增額外檢查，用於一一確認所有勾選該方塊的對話串是否確實勾選。

Slack 23.07.20 2023 年 7 月 12 日 程式異常修正 已修復：我們無意戳破美麗的泡泡，但看起來有時候在你已看過相關訊息後，Android 對話泡泡仍顯示在畫面上，久久都沒有消失。我們修復了這個問題，讓我們開香檳慶祝吧！

Slack 23.07.10 2023 年 7 月 5 日 程式異常修正 已修復：我們的放大鏡插圖會隱藏搜尋結果，這其中的諷刺意味沒有逃過我們的眼睛。希望現在沒了這張插圖，你能夠看得更清楚。

Slack 23.06.40 2023 年 6 月 28 日 程式異常修正 已修復：針對微型會議邀請回覆「很快加入」後，應用程式就停止運作了，就好像隱含「現在加入，不然就不要」的意思。我們知道有很多工作需要你留意。別著急，稍後再加入微型會議就好。

Slack 23.06.30 2023 年 6 月 21 日 程式異常修正 已修復：在參與者眾多的群組私訊中，排定訊息後會觸發「不可撤銷」條件。在這種情況下，如果你嘗試在「草稿和已傳送的訊息」畫面進行任何變更，應用程式就會突然停止運作。我們已指派優秀的行動裝置工程師深入研究，他們將採取行動，解決這個程式異常。

Slack 23.06.20 2023 年 6 月 14 日 程式異常修正 已修復：有沒有曾經悄悄查看某人的 Slack 個人檔案，卻發現對方突然新增至你最近的私訊名單中？別擔心，你沒有在神遊狀態下傳送訊息，然後忘記自己有這麼做，這只不過是普通的程式異常而已。我們已修復這個問題。

Slack 23.06.10 2023 年 6 月 7 日 新消息 我們已更新應用程式中的部分語言和插圖，如此某些流程便更加清楚易懂，使用者也能享有更愉快的體驗。應用程式依然是你熟悉和喜愛的那個應用程式；我們只不過做了一點改善與更新，讓你使用起來更方便好用。

Slack 23.05.50 2023 年 5 月 31 日 新消息 有時候你會突然發現身體處於緊繃狀態，這時就會開始深呼吸，緩慢釋放壓力。這就好比此次更新，Slack 依舊是 Slack，但之後你的作業會稍微變得更流暢。

Slack 23.05.41 2023 年 5 月 26 日 程式異常修正 我們已調整引擎，並對內部進行徹底整理。現在，一切又恢復順暢地運作。

Slack 23.05.40 2023 年 5 月 24 日 新消息 我們修復了程式異常、提高了效能並完成了工作，結果還不錯。請以負責任的方式盡情使用 Slack。

Slack 23.05.30 2023 年 5 月 17 日 程式異常修正 已修復：單一字體大小滿足不了所有人的需求。將裝置的字體大小設定為小於預設選項時，表情符號回應會部分遭到截斷或裁切距離過近，這絕對不是我們希望看到的回應。

Slack 23.05.20 2023 年 5 月 10 日 程式異常修正 已修復：想要回到訊息傳送前的那一刻嗎？我們發現，在使用外接鍵盤輸入日文時，按下 Return 鍵後不會換行，而會傳送訊息。我們已找出解決方案，並趕跑這個程式異常了。

Slack 23.05.10 2023 年 5 月 3 日 程式異常修正 已修復：我們移除了私訊當中的 @這裡或 @頻道提及選項。在使用私訊時，這些提及多餘、冗餘且功能重複。更糟糕的是，它們竟然讓應用程式大當機。這可不是一件好事。私訊中的每則訊息都會讓系統產生通知，作用就像 @提及一樣，因此你只需要想好要傳達的內容就好。

Slack 23.04.40 2023 年 4 月 26 日 程式異常修正 已修復：使用表情符號回應時，有時候就只有出現灰色方塊而已，這可能會讓你覺得稍微有點冷漠。沒有加上回應的訊息總是略顯單調無趣，現在使用表情符號回應時，訊息不再無趣乏味，而可以增添一點趣味性。

Slack 23.04.30 2023 年 4 月 19 日 新消息 你好：你是在找版本說明嗎？我們很想知道你在哪裡，在做什麼。沒有我們為你準備的版本說明，你是不是覺得有點寂寞？告訴我們怎麼抓住你的心，因為我們不知道你想要什麼。不過此刻我們要對你說，這次沒有版本說明。

Slack 23.04.20 2023 年 4 月 12 日 程式異常修正 已修復：當使用者嘗試針對顯示在程式碼區塊之後的文字使用「剪下」功能時，我們的應用程式會有點情緒化地停止運作。放心，我們已修復這個程式異常，而且在過程中沒有任何程式碼遭到破壞。

已修復：名字又能夠代表什麼呢？即使以其他名稱稱呼 Slack 使用者名稱，也…。好吧，請原諒我們。我們本該在私訊頻道標題中顯示使用者的真實姓名，而不是他們的 Slack 使用者名稱。這是個意外的名稱顯示錯誤，我們已將其改正。

Slack 23.04.10 2023 年 4 月 5 日 新消息 本週並無任何要宣布的重大修復，但請放心，我們日後肯定還會進行更多修復。當然，並不是說介紹程式異常就是我們的目標。不過，失誤、調整、犯錯和修正是我們人生中的必經階段，也是成長的代價。無論你目前在哪個階段，我們都希望你能樂在其中，享受當下的人生。

Slack 23.03.50 2023 年 3 月 29 日 新消息 沒有消息就是好消息！不過，有些消息也可能是好消息，或者說沒有消息可能會讓不確定性和不穩定性與發生壞消息的機率持平，但就我們目前的情況來說，沒有消息便是好事，或者至少不是壞事。沒有消息便是萬事大吉。算了，當我沒說。

Slack 23.03.40 2023 年 3 月 22 日 程式異常修正 已修復：如果你注意到影像中的小字看起來不是很清晰，可能是因為我們的「縮放」功能狀況有點不好。現在我們修復完成，你又可以使用正常的影像清晰度了。

已修復：你是否感覺總在從頭開始？使用項目符號和數字建立清單時，項目符號後的每個數字都會重設為「1」。 現在數字會正常遞增了，對我們以及對你都是一大進步！

Slack 23.03.30 2023 年 3 月 15 日 程式異常修正 已修復：應用程式不時會在嘗試載入草稿畫面時卡住，導致無法檢視未傳送的訊息。你可以將此程式異常視為有點過早發出的草稿。

Slack 23.03.20 2023 年 3 月 8 日 程式異常修正 已修復：對話串的時間有點混亂，這表示對話串中的訊息的時間戳記不會顯示年份。無論是數位還是實體形式，只要是展開良好對話的對話串都應該會持續一年以上，因此我們已將年份資訊新增至時間戳記中。

已修復：連結至已封存的訊息時，即使選擇了改為展示顯示名稱，系統還是一律顯示作者的全名。該如何看待這個沒有滿足使用者喜好的偏好設定？答案是：這是一個應修復並封存的程式異常。

Slack 23.03.10 2023 年 3 月 1 日 新消息 自 3 月 6 日起，將無法再連接至部分舊版 Slack。如果你在過去一年內曾更新，應該就不用擔心這個問題。如果你一年多未更新，可能根本不會看到這則訊息，但我們還是以防萬一，搞不好可以幫到你的子孫。簡而言之，請大家將應用程式更新到最新版本。全體支援團隊感謝你的配合！ 程式異常修正 已修復：喜歡清空收件匣的人可以放心了，因為我們終於找到了程式異常。受此程式異常影響下，即使你查看過頻道，頻道還是會定期顯示為未讀。希望在頻道沒有粗體標示後，能讓你更加專注。

Slack 23.02.40 2023 年 2 月 22 日 程式異常修正 已修復：你在撰寫欄位中上傳檔案後，我們沒有顯示視覺標記，而是將它們歸檔。也就是說，它們沒有顯示在畫面中，與「訊息預覽」功能的宗旨背道而馳。現在，這些標記都回來了。我們對此感到非常抱歉。

Slack 23.02.30 2023 年 2 月 13 日 程式異常修正 已修復：我們發現當使用者在「跳至...」欄位中輸入文字後，系統沒有傳回任何結果。我們不想很快跳到結論，但這確實聽起來像程式異常。不過，我們勇敢無畏的工程師已介入並部署了修正程式。現在你可以四處瀏覽，跳至想要查看的內容。

Slack 23.02.20 2023 年 2 月 9 日 新消息 透過微型會議中的行動裝置螢幕共享功能，隨時隨地都可分享螢幕畫面！只需在發起微型會議後開啟更多選項功能表，然後點選共享螢幕即可開始。你甚至可以讓 Slack 應用程式在背景中繼續分享裝置上的任何內容！ 程式異常修正 已修復：已封存頻道錯誤地出現在頻道專用的通知清單中，好像不想和過往道別。「很抱歉，你嘗試使用的頻道已停止服務」(不過，如果時機成熟，你仍可隨時取消封存該頻道)。

Slack 23.01.40 2023 年 1 月 26 日 新消息 你可以一次處理多項任務，Slack 現在也行。我們調整了影片剪輯，現在可以將其最小化成較小的視窗，這樣你可以一邊不疾不徐地處理工作，一邊繼續播放剪輯。 程式異常修正 已修復：輕觸自動完成功能表中的機器人名稱，系統就會顯示一串隨機字母和數字，好像蠻有趣的？有挑釁意味？還是這是針對我們付出良多的程式發表的匿名評論？這是很奇怪，而且也是一個程式異常。

已修復：一隻手拍手會發出什麼聲音？沒有鍵盤要怎麼輸入訊息？這些問題確實令人費解，但由於我們已確保在輕觸「新訊息」後，鍵盤會好好待在畫面中，因此至少有一個可以立即解決。

Slack 23.01.30 2023 年 1 月 19 日 新消息 PSA：你知道可以在 Slack 中設定提醒嗎？長按訊息然後選取「設定提醒」，或在 Slack 的任何一處輸入「/remind me」，Slackbot 便會在指定時間盡責地提醒你。

Slack 23.01.20 2023 年 1 月 12 日 程式異常修正 已修復：我們方便好用的「加入此頻道以回覆對話串」橫幅會隱藏每個對話串的最新訊息，這讓它變得沒那麼好用了。現在，在決定是否參與對話之前，你會看到完整對話。

Slack 23.01.10 2023 年 1 月 4 日 新消息 你相信要 2023 年了嗎？如果你和我們一樣，你可能會在展望未來的同時進行一些反思。為此，這次更新與其說是重大變化，不如說是為未來奠定基礎。我們還是 Slack，你也還是你，我們都有所成長，成為比之前更好的自己。新年快樂！

Slack 22.12.20 2022 年 12 月 15 日 程式異常修正 已修復：在注意到使用「/me」指令，輸入的內容卻未套用斜體格式時，你的腦中大概會浮現「這才不是我」這個想法。我們為 Slack 引發的身分認同危機致上歉意。如同蘇斯博士所說：「世界上沒有任何一個人活得比你自己更像你」，我們的斜線指令也會重新改正，反映這個真理。

Slack 22.12.10 2022 年 12 月 7 日 新消息 你是否有過這樣的經驗？感覺什麼都沒發生，但回頭看才發現其實發生了很多事情。應用程式也會發生同樣的情況。

Slack 22.11.40 2022 年 11 月 30 日 新消息 功能表是通往協助工具的鑰匙，因此我們增加了新的鍵盤輸入來開啟應用程式的主功能表。現在按下 Alt 按鈕可立即展開功能表 (以前只能讓游標聚焦於該區段)。希望這個小小的改變可幫助您在 Slack 中更加專注。

Slack 22.11.30 2022 年 11 月 16 日 新消息 我們對整個應用程式進行了微幅改良和更新。感謝你關注我們的最新動態！若遇到任何問題，歡迎透過 feedback@slack.com 留言給我們。

Slack 22.11.20 2022 年 11 月 9 日 本週沒有太多事項需要分享，但請放心，我們仍在幕後工作，確保一切都能保持最佳狀態。如果發現任何異常 (或任何錯誤)，歡迎透過 feedback@slack.com 留言給我們！

Slack 22.11.10 2022 年 11 月 2 日 程式異常修正 已修復：自訂側欄設定 (按最近活動排序頻道、收合頻道區段) 有時會無故變回預設值。萬聖節現已結束，捉弄人也要告一段落。

Slack 22.10.50 2022 年 10 月 26 日 程式異常修正 已修復：透過日文字元進行搜尋無可避免地會造成返回零項搜尋結果的局面 (即使有許多符合搜尋條件的訊息)。請原諒我們，我們的搜尋工具只是不知道說什麼才好。

已修復：私訊通知和機器人訊息一律會顯示為預設空白頭像。雖然這可以讓使用者每次都有收到秘密仰慕者新訊息的興奮心情，但隨附的名稱終將破壞這份神秘感。

已修復：如果你在對話串中張貼了一則訊息，然後長按這則訊息並點選「將回覆傳送至此頻道」，什麼事都不會發生。我們選擇將這種交付成果闕漏的情況歸咎於「供應鏈問題」。

Slack 22.10.40 2022 年 10 月 19 日 新消息 如果你會因為清理環境而感到內心平靜，推薦你在側欄的區段間移動頻道（前提是你已經在桌面版應用程式中建立了區段），讓你隨時隨地都平靜愉悅。家具可不便宜，改為重新裝修側欄不是很好嗎？

Slack 22.10.20 2022 年 10 月 12 日 新消息 現在，在行動裝置上啟用微型會議，即可透過其中的視訊和即時表情符號回應等功能暢所欲言！ 程式異常修正 已修復：如果森林中有棵樹倒下了，但四周卻沒有人聽到聲響，那這算不算發出了聲響？如果 Slack 中有個「下載」按鈕，但點選此按鈕後卻無任何反應，那此按鈕到底是不是真的按鈕呢？我們還是將這個語義問題留給哲學家吧。與此同時，下載附件現在可以正常運作。

已修復：當你首次嘗試使用應用程式中的相機時，你可能遇到權限錯誤，讓你摸不著頭緒，感到費解。請不要放在心上；應用程式只是不知道你是誰而已。之後應用程式就會變得更加熱情友好。

Slack 22.09.40 2022 年 9 月 26 日 新消息 我們生活在物質世界中，順應這個概念，Slack 現在支援首頁畫面的質感設計圖示，我們希望此體驗可讓你的畫面更加豐富。

Slack 22.09.30 2022 年 9 月 19 日 新消息 本通知的目的在於告知你，如果在 Slack 中停用通知功能，你就會看到一則通知。如果不想接收通知，請點選按鈕讓我們知道你的選擇，之後我們就不會再打擾你。

我們已為含有影像說明或替代文字的影像新增「ALT」徽章。點選徽章即可閱讀更多影像的背景資訊，請記住，清楚好懂的說明對依賴螢幕助讀程式的人很有幫助。畢竟我們都在一條船上，應該彼此互助！

Slack 22.09.20 2022 年 9 月 12 日 新消息 這週也是努力工作的一週，但很難用言語表達出我們有多努力，這就像在河中游泳的鴨子一樣。鴨子在水下用腳蹼奮力划水，但在水面上，卻只看到牠們輕柔而優雅地滑過水面，完全不似水下那般費力。本週的 Slack 就像鴨子一樣。

Slack 22.09.10 2022 年 9 月 6 日 新消息 現在，當你選取撰寫的訊息中的文字時，格式列會自動出現，你只需點選一下就能剪下、複製或貼上。這有點像你快要打噴嚏了，這時有人在你真的打噴嚏之前遞給你一張衛生紙，不過我們這個情況沒有這麼不雅啦。

Slack 22.08.50 2022 年 8 月 29 日 新消息 哎呀！這將是在最後一個可以在 Android 8.0 或 8.1 上執行的 Slack 版本，但這並不是說你必須與它告別。只需將裝置更新至 Android 9.0 以上版本，即可繼續盡享 Slack 強大功能。 程式異常修正 已修復：「寂靜之聲」是一首金曲，但在微型會議中，真正的寂靜之聲並不是那麼好。我們在此向遇到音訊問題的小米裝置使用者致上最深的歉意。你現在可以繼續加入微型會議，不會再遇到此問題。

Slack 22.08.40 2022 年 8 月 22 日 新消息 別在意，我們只是在做一些小調整，好讓應用程式保持最佳狀態。敬請期待更多內容。再見！

Slack 22.08.30 2022 年 8 月 15 日 程式異常修正 已修復：排定日後傳送訊息後確認橫幅就會顯示，但當你切換至其他頻道時，這個橫幅仍不會消失，而且會莫名其妙地出現。說好聽點就是令人困惑，說不好聽點就是讓人有點毛骨悚然，這就像那種讓人感覺畫中的眼睛總是盯著自己看的畫作一樣。現在應該好多了。

Slack 22.08.20 2022 年 8 月 8 日 程式異常修正 已修復：如果編輯個人檔案，然後再取消編輯，有時會導致畫面頂端的按鈕無法正確顯示。你當然可以改變心意，而且現在這樣做時，所有選項會再次出現在原來的位置上。

Slack 22.08.10 2022 年 8 月 1 日 新消息 我們一直都在幕後默默努力，確保一切恰如其分、順暢運作。如果注意到任何反常的情況，一樣歡迎透過 feedback@slack.com 告訴我們！

Slack 22.07.30 2022 年 7 月 25 日 新消息 對話頂端的標題已更新，能夠提供更多資訊，同時版面不會過於擁擠，總體而言變得更為簡潔。你現在可以在成員人數旁看到所有書籤或已釘選的訊息，而且同樣點選對話標題後，系統便會將你導向至對話詳細資料的畫面。 程式異常修正 已修復：應用程式錯誤地顯示即將舉辦的活動日期，而不是顯示預定的開始時間。生活會因為有些神秘感而更加精彩，但也會讓人更加困惑，而且可能會導致你錯過會議。

已修復：通知橫幅中缺少「回覆」按鈕，這讓每則新警示彷彿籠罩在記者會的氛圍中，而他們「目前將不會回答問題」。 回覆按鈕回來啦，麥克風也開著，就等你說話了。

Slack 22.07.20 2022 年 7 月 18 日 程式異常修正 已修復：在使用 Slack 時，是否有種似曾相識的感覺？那非常有可能是程式異常所導致，這讓你無論從側欄點選哪個頻道，一律都會導向最近查看的頻道，而不是所點選的頻道。

Slack 22.07.15 2022 年 7 月 11 日 新消息 此次並無事項需要報告。雖然你看不到，但其實有許多事項正在暗中進行。我們正努力讓 Slack 變得更好；這次看起來成效並不那麼明顯就是。

Slack 22.07.10 2022 年 7 月 5 日 新消息 本週沒什麼重大事項需要報告，實際上也沒什麼微小事項要報告。工作仍在進行中，不過更像是在戲劇換場景時那種幕後工作，我們默默地為即將發生的事情做準備。

Slack 22.06.25 2022 年 6 月 27 日 程式異常修正 已修復：如果使用第三方燈光濾鏡，可能會碰到在濾鏡已啟用的狀態下，按鈕和其他控制項拒絕回應的情況。不需要讓自己淪落至 #無濾鏡人生，我們已經採取行動修復了這個問題。

Slack 22.06.20 2022 年 6 月 20 日 新消息 本週我們沒有任何要分享的更新內容，但我們在此版本中為未來的更動奠定了基礎。也許這句話聽起來意思模糊，讓人摸不著頭緒，但我們建議你將它想像成神秘而令人興奮的事物。

Slack 22.06.15 2022 年 6 月 13 日 新消息 此次並無重大變更。有時候當你回過頭來查看進展時，才能最好地衡量你的實際進展。你知道我們曾經是家電動遊戲公司嗎？蠻狂野的。

Slack 22.06.11 2022 年 5 月 24 日 新消息 這週也是努力工作的一週，但很難用言語表達出我們有多努力，這就像在河中游泳的鴨子一樣。鴨子在水下用腳蹼奮力划水，但在水面上，卻只看到牠們輕柔而優雅地滑過水面，完全不似水下那般費力。本週的 Slack 就像鴨子一樣。

Slack 22.05.20 2022 年 5 月 23 日 新消息 我們已更新頻道清單，所以你現在能夠依最近活動來排序頻道，而在桌面上設定的排序偏好設定將會與行動裝置同步。首頁標籤中會顯示前三則最近的私訊，讓你查看內容更方便。 程式異常修正 已修復：影像和影片都不顯示任何形式的預覽，有的人認為這「既神秘又刺激」，但其他所有人都覺得「難用又惱人」。

已修復：選取表情符號後，鍵盤會立即隱藏起來，這對於想繼續撰寫訊息的人是個困擾。現在鍵盤會及時再次出現，而不會假設使用表情符號代表撰寫的訊息已畫上句點。

Slack 22.05.10 2022 年 5 月 9 日 程式異常修正 已修復：訊息在遭刪除後，有時候在行動應用程式中「停留」的時間過長。已刪除的訊息請查看此規定：不得停留、遊蕩、拖遝、猶豫或磨蹭。(Slack《刑法》22.05.10)

已修復：無法在深色模式下查看多行程式碼區塊。「深色模式」在什麼都看不到時，絕對是最管用的，但這項功能有時卻也派不上用場。

已修復：如果在編輯個人檔案時翻轉裝置，轉換為橫向模式，儲存變更的按鈕就會消失。這是有意為之，這樣你就可以靜下心思考我們是如何不斷成長變化，並明白企圖阻止時間流逝的行為都不過是我們過於自傲，自以為能夠做到而已。開玩笑啦，這完全是程式異常所致。

Slack 22.04.20 2022 年 4 月 25 日 新消息 當你開啟新的一天時，有個小提醒：因為有你，世界更為獨特，而且你也在以意想不到的方式影響著他人。對了，這次我們沒有對應用程式進行任何重大變更。繼續開心地傳送訊息吧。

Slack 22.04.10 2022 年 4 月 11 日 新消息 快速移動至快速切換後會發現，搜尋功能會更精準地傳回名稱中有破折號的頻道。如果你的希望先前曾破滅，我們請求你的原諒，並想說你今天看起來神采奕奕。 程式異常修正 已修復：上傳新的個人照片有時會失敗，此時人們只能繼續使用舊照片，就像那些好幾年沒得換的駕照照片一樣。不同於普遍觀念，我們從來不希望進入 Slack 會讓人感覺好像來到車輛管理局 (DMV)，所以重新拍張讓你感到心滿意足的照片吧。

已修復：在特定裝置上點選通知後會出現莫名其妙的情況，也就是在你退出對話串後，總是會將你又導回已點選通知中的訊息。人們見到這種現象都會感到困惑，而這種現象又難以解釋，但好在我們再也無需經歷。

Slack 22.03.20 2022 年 3 月 28 日 新消息 Slack 應用程式內容的大小 (你下載的資料數目) 現在縮減了一點，變得更輕量而且更小巧。更趨高效，縮小許多，精心設計，更為精簡，去蕪存菁。你知道的，和此次更新文本剛好是個反差。 程式異常修正 已修復：嘗試為特定頻道變更通知設定時經常會失敗。這既不有趣，也不是在你邁向成功路上讓你可以學到一些東西的重要事情。它只是沒有按照設計做該做的事。有時候，不幸並不會讓你學到什麼。總之，這項功能恢復正常了。

Slack 22.03.10 2022 年 3 月 14 日 新消息 如果在加入頻道前事先進行預覽，你就會看到頻道說明將隨頻道名稱一起顯示，從而瞭解更多情境資訊。適用情形：當你不確定 #貓頭鷹是針對鳥類學家、失眠症病患還是為居家裝飾品建立的頻道時。

如果工作時間不是從早上 9 點開始 (或者說如果你覺得 Slackbot 提醒是早上第一個映入眼簾的事物，與其說有助於讓你清醒，不如說會讓你不太愉悅)，你現在就可以選擇何時顯示「明天」或「下週」的提醒。前往「偏好設定」>「通知」，設定最適合自己的預設設定。

我們喜歡表情符號，但表情符號有時會佔滿整個螢幕，特別是在螢幕很小的手持裝置上。因此，我們向我們的科學家請教，請他們找出一次顯示表情符號回應時，「更合理的數量」為多少，而答案是 9 個。但別擔心，只要用手指點選即可使用各式各樣的表情符號回應。

Slack 22.02.20 2022 年 2 月 28 日 新消息 按兩下訊息：如果所屬組織允許編輯訊息，就能以前所未有的速度修正錯字。只需按兩下其中一則訊息，就能開啟編輯檢視。

是否曾在回覆對話串後才意識到應將回覆也傳至主頻道？我們也是如此。正因如此，你現在可以回頭與頻道中的其他人員分享對話串訊息。只需按住要分享的訊息，然後選取「將回覆傳送至此頻道」，就能讓此訊息獲得應有的關注。

先前 Slack 並不支援自訂鍵盤的影像、貼圖和表情符號，因此讓「使用者承受著無法用心中所想的特定 GIF 或迷因來表達自我的痛苦」(譯自德語)。現在我們已支援這些功能，希望你也能有備感支持的感覺。

當你首次傳送私訊給某人時，可在對話開頭看到對方的稱呼。我們希望這一小小的舉動，有助於促進同事之間互相尊重的氛圍。

Slack 22.02.10 2022 年 2 月 14 日 程式異常修正 已修復：如果擁有多個工作空間，嘗試登出其中一個工作空間會導致應用程式卡住。有些人另外表示，應用程式拒絕完成登出流程時，就會傳出微弱的「加州旅館」的旋律。你現在可以隨時查看喜愛的內容，當然也可隨時離開。

已修復：當你嘗試編輯個人檔案時，鍵盤會隱藏文字輸入欄位，讓你既不能向下捲動，也無法看到編輯內容。我們想說的是這項挑戰終將有助於磨練你的脾氣，但同時這確實也是一個程式異常，終究就是個折磨人的存在。

Slack 22.01.30 2022 年 1 月 31 日 新消息 偏好為可點選的網址加上底線嗎？我們已在偏好設定功能表中加入新的協助工具選項，讓你一看就能辨認出連結。 程式異常修正 長按網址會顯示功能表和幾則提示，但這些內容上都沒有實際用處。我們將這種情況稱為假兩難，但這同時也表示任何提供給你的選項都是確實可用的選項。

使用特定裝置的人員可以看到「立即加入進行中的微型會議」提示，但會發現自己無法加入此微型會議，也無法關閉橫幅。試想一下，這種感覺就像是你一再受邀參加派對，卻總被拒於門外，而我們也真心地為此感到抱歉。

如果嘗試封存在 Slack Connect 中共享的頻道，系統會傳回對使用者沒有幫助的錯誤，甚至是不正確的內容。或許真正的錯誤是我們在編寫過程中犯的錯誤。

平板電腦使用者表示，當通話中的其他人停止分享螢幕後，應用程式就會突然當機。學會分享固然重要，但同樣重要的是學會如何在分享時間結束後保持心平氣和。

Slack 22.01.20 2022 年 1 月 18 日 程式異常修正 已修復：如果開啟私訊標籤並反覆上下捲動，你會發現多個「你」字會逐漸取代預覽內容。 看來我們的「新的一年，嶄新的你」計畫有點失控。

Slack 22.01.11 2022 年 1 月 7 日 程式異常修正 我們已調整了一些難以察覺或難以解釋的內容。我們期望下次能夠回報你更有趣的標準版本類型。

Slack 22.01.10 2022 年 1 月 3 日 程式異常修正 已修復：如果你已手動將訊息標記為未讀，便會發現應用程式將你的指示「過度」牢記於心，好似奉為某種信仰，導致之後永遠不會再將該訊息標記為已讀。時間可以改變一切，再怎麼頑固的人也有改變立場的一天 (變更程式碼也是常有的事)，經過變更後你會發現，訊息讀取狀態現在已恢復正常且順暢無比。

Slack 21.12.10 2021 年 12 月 6 日 新消息 沒有消息就是好消息！嗯，有些消息也可能是好消息，或者說沒有消息就可能會讓不確定性和不穩定性與壞消息的發生機率持平，但在此情況下，沒有消息便是好事，或者至少不是壞事。沒有消息便是萬事大吉，請繼續吧。

Slack 21.11.20 2021 年 11 月 15 日 新消息 頻道清單變得更容易控制了！在首頁標籤中點選並按住任何頻道或私訊，將對話標示為已讀、將通知靜音、複製頻道名稱或離開頻道。所有這些動作都需要用手指按下。

Slack 21.11.10 2021 年 11 月 1 日 程式異常修正 如果將螢幕縮放和字體大小都設為最大值，你可能已經注意到文字編輯欄位被推到了螢幕之外。我們希望每個人都能在應用程式中有充足的空間，因此無論你對影像進行多少「增強」，現在都應該會發現編輯器仍在檢視畫面中。🔬

Slack 21.10.20 2021 年 10 月 18 日 新消息 全新表情符號回應現在會在「所有對話串」檢視中立即顯示，因為只為了查看其他人是否被你的《魷魚遊戲》笑話逗笑而來回切換非常累人。

如果你正在使用 Slack Connect 與其他組織分享私人頻道，我們會確保該頻道在接收端也維持私人狀態。意思是，接收到私人共用頻道時不會出現設定公開的選項。讓你更安心，也讓所有人更安全。

Slack 21.10.10 2021 年 10 月 4 日 新消息 你現在可以直接在 Slack 中錄製影片和語音剪輯。加入一些面談時間，幫助團隊瞭解最新情況、交流意見回饋，或只是打聲招呼也可以。想在站立會議中表達自己的想法嗎？這部分最好先跟你的管理員確認一下。

這份頻道清單變得更容易使用了。你現可在私訊旁看到頭像，此外，我們還針對那些有很多名稱的群組對話提供更多空間，方便你查看交談的對象。

現在只需用手指點選一下，就能收起或展開頻道區段，帶給你更簡潔、更集中的體驗。 程式異常修正 已修復：之前無法在 Slack Connect 頻道中上傳檔案，這在某種程度上違背了整個「Connect (連接)」的初衷。如果管理員啟用了權限，你就可以再次盡情地上傳檔案。

Slack 21.09.20 2021 年 9 月 20 日 新消息 系統已進行微幅改善，程式異常也已修正，但這些都是我們所看不見的，工作人員在緊閉的門後默默地做著自己的工作，他們深入應用程式內部，一點一點做出改善。

Slack 21.09.10 2021 年 9 月 7 日 程式異常修正 已修復：在搜尋進行期間點選 Android 鍵盤上的搜尋選項時，系統會持續產生整合檢索的意見回饋循環，最終導致當機。原來是應用程式不喜歡在搜尋時又被要求搜尋，這會讓應用程式搞不清楚狀況，混亂無比。問題中的問題，無效的循環。我們到底在哪裡呢？

Slack 21.08.20 2021 年 8 月 23 日 程式異常修正 已修復：使用較舊的 Android 版本瀏覽表情符號或搜尋人員時，返回按鈕會暫時失效。此問題已修復，進行上述動作時，只要使用返回按鈕就能回到先前的位置。很好，這樣就對了！

Slack 21.08.10 2021 年 8 月 9 日 新消息 這將是最後一個支援 Android 6 和 7 的 Slack 版本。此外，自 9 月 1 日起，裝置必須搭載 Android 8 或以上版本才能連線至 Slack。我們知道這項新資訊可能會造成一些困擾，但這些最低要求有其必要，能夠確保 Slack 可以保有與我們設計之時相同的安全與順暢性。感謝你的理解。 程式異常修正 已修正：有的時候，如果嘗試透過點選工作空間圖示來切換工作空間，反而會顯示登出選項，這樣的結果相當不禮貌。如果想要四處瀏覽，就這麼做吧！

已修正：當輸入欄位中有未傳送的文字時，旋轉裝置畫面會導致當機，無論怎麼看，這樣的結果都令人沮喪。

已修正：在極少數情況下，點選「對話串」會顯示錯誤訊息，而不是顯示正在尋找的對話串。我們已解決這項問題，因此對話串會再次出現在正確的位置。

Slack 21.07.20 2021 年 7 月 26 日 新消息 經過我們的努力，透過 Shared Connect 邀請加入 Slack 的速度有了大幅提升，因為我們知道要前往想去的地方卻還得先填表單那種度秒如年的感覺，可真是折磨人。快來吧，頻道都準備好了。 程式異常修正 已修正：你現在可以針對自己選擇的「自訂」時間設定提醒。你原本就該隨時能這麼做，只是我們的系統有段時間在此功能設定上有些嚴苛。想要在 11:11 時收到「許個願望」的提醒訊息嗎？一切操之在你。

Slack 21.07.10 2021 年 7 月 12 日 程式異常修正 已修復：自訂膚色在表情符號回應的表現很不理想，只會呈現一般的黃色版本。從現在開始，你分享的表情符號會和你選擇的表情符號一致。

已修復：如果你用「>」符號當作新訊息的開頭，訊息的格式會變成整段引用，在我們其他的平台也是如此。歡迎 (整段) 引用這段文字。

Slack 21.06.30 2021 年 6 月 28 日 程式異常修正 已修正：當 Slack 的偏好設定設定為使用外部瀏覽器應用程式，連結會無法開啟，反而會出現語意模糊又令人不滿的錯誤訊息。這項問題已修正完成，現在唯一語意模糊又令人不滿的東西，就是我們正在寫的劇本結局。

Slack 21.06.20 2021 年 6 月 14 日 新消息 有時候你會突然發現身體處於緊繃狀態，這時就會開始深呼吸，緩慢釋放壓力。這就好比此次更新，Slack 依舊是 Slack，但之後你的作業會稍微變得更流暢。

Slack 21.06.10 2021 年 6 月 1 日 程式異常修正 已修正：如果你已將影像設定為不會自動展開，我們的「點擊以展開此影像」提示將與已張貼的 URL 產生的任何文字預覽混在一起，由此產生的困惑不亞於描述此程式異常時的體驗。

已修正：如果來自 bot 的私訊包含按鈕，且當你點擊訊息以查看其詳細資料時，按鈕將不再有效。損壞的按鈕帶來苦澀，更好的按鈕則讓人幸福。

已修正：在某些情況下，已靜音的頻道會變成取消靜音，實在很沒有禮貌。本來會禮貌的請求保持安靜的，現在仍然是個盡職的媽媽。

Slack 21.05.20 2021 年 5 月 17 日 新消息 小小的手勢更新 (嗯，雖然只是一個小更新，但適用於任何手指大小或部位) － 如果你從另一個頻道追蹤一個頻道連結，現在向右滑會帶你回到上一個頻道，而不是回到頻道清單。

你知道可以點選並按住表情符號回應來查看誰回應你的訊息嗎？嗯，如果你之前不知道，那現在知道了。而如果你已經知道這個功能，請再去試試看。我們讓查看誰回應了訊息，變得誇張的簡單容易。多誇張呢？直接動一動手指就能完成。

Slack 21.05.10 2021 年 5 月 3 日 程式異常修正 已修復：現在，只要長按應用程式圖示，即可順利跳至最新私訊。我們認為，如果按鈕真能發揮該要有的作用，那就更好了。

Slack 21.04.20 2021 年 4 月 19 日 新消息 若你精通簡體中文或繁體中文，或者是期許自己朝這個目標邁進，Slack 現也提供這些語言讓你使用。如要調整語言偏好設定，請前往「你」>「偏好設定」>「語言與區域」。 程式異常修正 已修復：部分人員之前每次開啟 Slack 應用程式時，由於 Slack 的語言設定與其裝置不同，因此會收到我們誤傳的切換語言訊息。我們的傳訊鴿經過重新訓練，現在只有當你在 Slack 手動變更語言時才會收到該訊息。

Slack 21.04.10 2021 年 4 月 5 日 新消息 一個表情符號勝過千言萬語，現在你可以更輕鬆地使用表情符號了：選擇器和搜尋功能現在都集中至底部表單，讓你一次可以看到更多表情符號。 程式異常修正 已修正：以前會在「提及與回應」標籤顯示錯誤數量回應 (還有更糟的是完全不顯示任何回應) 的惱人程式異常，現在已經徹底殲滅。或者該說是集中之後溫柔排除。無論如何，已經沒問題了。

已修正：如果你的裝置不支援語音辨識，點選麥克風圖示來搜尋或切換新頻道可能會導致應用程式當機 — 真是有點過度反應。我們已經修正這個問題，所以現在即使你的裝置不支援語音辨識，也只會傳送禮貌的提示。

已修正：現在，當你嘗試輸入找不到的頻道名稱，Slack 不會再顯示一片空白，而是會直接告訴你沒有該頻道名稱的結果。我們希望這樣會清楚得多。

Slack 21.03.20 2021 年 3 月 22 日 程式異常修正 已修復：把提醒標示為已完成應該要帶給你深層而強烈的滿足感才對，不該出現錯誤訊息。現在這些錯誤都消失了，你可以一個接一個迅速消去代辦清單。

已修復：就在你精心編寫完美的訊息時，稍微點選到鍵盤之外的地方，你就會被帶到完全不同的地方。現在，我們可以確保你能一直待在原處，直到你完成手邊的工作。

Slack 21.03.10 2021 年 3 月 8 日 程式異常修正 已修復：以前群組聊天很難區分，因為應用程式會截斷參與者名單。現在編寫訊息或查看快速切換時，可以更容易看到名稱。在你加入之前，就可以得知參與的人員名稱。

Slack 21.02.20 2021 年 2 月 22 日 新消息 轉換工作空間的各位粉絲，聽好了：首先，對於你自認為是轉換工作空間的粉絲，我們深感榮幸，甚至還欣喜若狂。第二，我們重新改造了這個功能，讓你可以更容易區分工作空間，也能更輕鬆地在工作空間之間切換。

對部分使用者來說，搜尋功能是 Slack 的核心。現在，搜尋功能不僅是核心，更是 Slack 的「基石」，因為搜尋功能將移到應用程式底部的專屬標籤。

從 Slack 外部分享檔案到內部，例如從你的相片應用程式分享到 Slack，現在變得更容易操作了。我們會建議你使用 DM 或頻道，讓你只要點選幾下就能輕輕鬆鬆分享。難道不是應該本來就這樣嗎？沒錯！所以現在就是這樣了。