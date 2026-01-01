Linux용 Slack(베타) - 릴리스 노트

Slack 4.47.69

2025년 12월 11일

버그 수정

  • 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

Slack 4.46.104

2025년 10월 21일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

출시 예정

  • 릴리스 4.47부터는 새 코드 로그인 키를 사용하여 Linux용 Slack 패키지 서명을 확인합니다. (https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures에서 확인하세요)

Slack 4.46.101

2025년 10월 6일

버그 수정

  • 흘러가는 하루 속에서 한 가지 알려드리고 싶은 것이 있어요. 여러분이 있기에 이 세상은 더 특별해지고 여러분은 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있답니다. 아, 그리고 이번엔 앱에 큰 변경 사항이 없어요. 즐겁게 메시지를 나누세요!

Slack 4.46.99

2025년 9월 22일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.46.96

2025년 9월 10일

버그 수정

  • 모든 항목이 원활하게 실행되도록 코드를 정리했어요. 이제 끊김 없이 원활한 Slack을 사용할 수 있습니다.

Slack 4.45.69

2025년 8월 19일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.45.64

2025년 7월 18일

버그 수정

  • 이번 주 업데이트에 엄청난 변화는 없지만 중요하지 않은 건 아니랍니다. 1년 365일이 모두 기념일은 아니지만 하루하루가 소중한 것처럼 말이죠. 이번 업데이트도 그렇습니다.

Slack 4.45.60

2025년 7월 14일

버그 수정

  • 흘러가는 하루 속에서 한 가지 알려드리고 싶은 것이 있어요. 여러분이 있기에 이 세상은 더 특별해지고 여러분은 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있답니다. 아, 그리고 이번엔 앱에 큰 변경 사항이 없어요. 즐겁게 메시지를 나누세요!

Slack 4.43.52

2025년 4월 17일

버그 수정

  • 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

Slack 4.43.51

2025년 3월 31일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.43.49

2025년 3월 24일

버그 수정

  • 디지털 스프린터를 방지하기 위한 까다로운 패치 작업이 완료되었어요. "디지털 스프린터"라는 말이 있다는 걸 알고 계셨나요? 이제 관련 패치를 완료했으니 더 이상 이 단어에 대해서는 걱정하지 않으셔도 돼요.

Slack 4.43.43

2025년 3월 10일

버그 수정

  • 선반을 정리하고, 창문을 닦고, 손에 흰 장갑을 끼고 평평한 바닥을 모두 청소했습니다. 모든 부분이 깔끔하게 정리된 상태인지 확인하기 위한 일종의 일상적인 유지 관리였죠. 자, 이제 다시 전속력으로 달려가세요!

Slack 4.41.105

2024년 12월 9일

버그 수정

  • 이번 주에 크게 수정한 버그는 없지만, 앞으로 더 많은 부분을 수정할 예정이니 안심하세요. 물론 버그를 소개하는 것이 Slack의 목표는 아니지만 실수와 조정, 오류, 수정은 인생의 한 과정이며 성장의 대가이기도 하니까요. 지금 어디에 계시든 그저 즐겁게 사용해 주셨으면 좋겠습니다.

Slack 4.41.104

2024년 12월 2일

버그 수정

  • 이번 주는 정말 힘들지만, 쉽게 이야기할 수 있는 것은 아무것도 없죠. 연못에 떠있는 오리처럼 말이예요. 물 위에서 평온하게 미끄러지듯 떠다니는 오리가 사실 물속에서는 필사적으로 발을 움직이며 헤엄치잖아요. 이번 주는 Slack이 바로 그런 오리같았답니다.

Slack 4.41.98

2024년 11월 21일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.41.97

2024년 11월 7일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.41.96

2024년 10월 22일

새로운 기능

  • Linux용 Slack 버전 4.41부터 새로운 코드 서명 키가 사용됩니다. 서명 인증에 관한 새로운 지침은 Slack의 고객지원센터를 방문해 확인하세요(https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures).

Slack 4.40.133

2024년 10월 10일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

출시 예정

  • 릴리스 4.41부터 새로운 코드 서명 키를 사용하여 Linux용 Slack 패키지 서명을 검증할 예정입니다. 자세한 내용은 https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures를 참조하세요.

Slack 4.40.128

2024년 9월 12일

버그 수정

  • 이번 주에는 크게 알려드릴 사항도, 또는 작게라도 알릴 만한 사항이 딱히 없네요. 막간의 분주한 무대 뒤처럼 부지런히 작업이 진행되고 있습니다. 조용히 다음 무대를 준비 중이랄까요?

Slack 4.40.126

2024년 9월 5일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.40.120

2024년 8월 27일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.39.95

2024년 7월 29일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

Slack 4.39.90

2024년 7월 8일

버그 수정

  • 어느 모로 보나 앱 성능이 어제보다 좋아졌습니다. 과학적으로 입증 가능한 확실한 사실입니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다!

Slack 4.39.88

2024년 6월 17일

버그 수정

  • 버그는 사라지고 성능이 향상되었으며 작업이 완료되었고 결과는 만족스러웠습니다. 책임감 있게 Slack을 활용해 주세요.

Slack 4.38.125

2024년 5월 15일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.38.121

2024년 5월 9일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.38.115

2024년 4월 23일

새로운 기능

  • Slack AI와 만나 보세요! 새로운 생성형 AI 도구들을 사용하면 더 스마트하게 검색하고 대화를 즉시 요약하는 등 많은 작업들을 수행할 수 있습니다. 고객지원센터(https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI)에서 Slack AI의 활용 방법을 알아보세요.

Slack 4.37.101

2024년 4월 8일

버그 수정

  • 이번에는 알려드릴 내용이 없습니다. 하지만 눈에 보이지 않을 뿐, 수면 아래에서는 많은 일들이 일어나고 있습니다. Slack을 더 나은 곳으로 만들기 위해 열심히 노력하고 있는데, 이번에는 그 노력이 티가 잘 안 나네요.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.37.94

2024년 3월 18일

버그 수정

  • 이번 주에는 크게 알려드릴 사항도, 또는 작게라도 알릴 만한 사항이 딱히 없네요. 막간의 분주한 무대 뒤처럼 부지런히 작업이 진행되고 있습니다. 조용히 다음 무대를 준비 중이랄까요?

Slack 4.36.140

2024년 1월 29일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.36.138

2024년 1월 16일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

Slack 4.36.136

2023년 12월 21일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.35.132

2023년 12월 21일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.36.134

2023년 12월 11일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서는 특별히 언급할 사항이 없습니다. 항상 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.35.131

2023년 11월 30일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.35.130

2023년 11월 27일

새로운 기능

  • Linux 앱 업데이트와 관련하여 많은 변화들이 진행 중입니다. 문제가 발생하면 Slack 고객지원센터의 아래 문서를 참조하세요. https://slack.com/help/articles/360048367814-Update-the-Slack-desktop-app#linux-3.

Slack 4.35.126

2023년 11월 6일

새로운 기능

  • Linux 앱 업데이트와 관련하여 많은 변화들이 진행 중입니다. 문제가 발생하면 Slack 고객지원센터의 아래 문서를 참조하세요. https://slack.com/help/articles/360048367814-Update-the-Slack-desktop-app#linux-3.

Slack 4.35.121

2023년 10월 24일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

Slack 4.34.121

2023년 9월 28일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.34.120

2023년 9월 13일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.34.115

2023년 9월 5일

새로운 기능

  • Linux용 Slack 버전 4.34부터는 새로운 코드 서명 키를 사용하게 됩니다. 서명 인증에 관한 새로운 지침은 Slack의 고객지원센터를 방문해 확인하세요(https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures).

버그 수정

  • Wayland의 Linux 사용자는 허들에서 화면을 공유하다가 종료하면 바로 앱이 충돌한다는 것을 알게 됐습니다. “좋은 일을 해도 인정을 못 받는다”라는 말이 있죠. 이 말을 “나쁜 버그는 해결이 안 될 수가 없다”로 바꾸도록 열심히 일하는 중입니다. 무사히 계속 공유하세요.

Slack 4.33.90

2023년 8월 14일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.33.84

2023년 7월 31일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

출시 예정

  • We’ll be using a new code signing key starting from release 4.34 to verify Slack for Linux package signatures. (See https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures)
  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

2023년 6월 28일

새로운 기능

  • Snap에서의 Slack 사용자: 최신 베타 빌드를 사용해 보고 싶다면 “최신/베타" 채널로 이동하여 따끈따끈한 최신 데스크톱 릴리스를 확인하세요.

버그 수정

  • 지적인 농담에는 종종 깊은 사유가 담겨 있지만, 스마트 인용이 딥 링크에 문제가 있다고 말할 때 이를 뜻하는 건 아닙니다. 구두점이 더이상 딥 링크 업데이트의 정확도에 영향을 미치지 않을 거예요.
  • 훌륭한 거버넌스는 장애물을 없애는 것이기에, GovSlack의 로그인 흐름을 재구성했습니다. 이제 정부 워크스페이스에 처음 로그인할 때, 로그인 페이지로 돌아가는 대신 앱이 자동으로 정부 모드에서 재시작됩니다. Slack은 투자한 만큼 그 값을 합니다!

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.32.127

2023년 6월 12일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.32.122

2023년 5월 10일

버그 수정

  • 일부 사용자의 경우 VPN 연결이 되어 Slack이 인터넷에 연결되지 않는 현상이 발생하여 Slack에서 작업할 수 없게 되었습니다. 이 문제를 성공적으로 해결하여 다시 한 번 성공의 발판을 다졌습니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.31.155

2023년 4월 12일

새로운 기능

  • 조직은 롤아웃 및 작업이 진행되는 동안 Slack 데스크톱 클라이언트 설정을 관리할 수 있습니다. 구성은 업계 표준 도구(Windows의 그룹 정책, Mac의 사용자 환경설정 프로필 및 Linux의 구성 파일)를 사용하여 배포할 수 있습니다. https://slack.com/help/articles/11906214948755를 참조하세요.

버그 수정

  • 소개팅처럼 수수께끼가 가득한 회의를 좋아하시는 분이라면 허들 초대가 어떤 워크스페이스나 채널로부터 왔는지 확인할 수 없는 최근 버그를 즐겼을 지도 모르겠네요. 하지만 다른 모든 사람들이 이 버그를 이상하고 혼란스럽게 여겨 고쳐두었답니다.
  • 단축키 Ctrl+Shift+F를 사용하면 이제 전체 화면 모드로 전환되어 보기를 실제로 확인할 수 있습니다. (또는 좀 더 집중할 수 있겠죠).

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.29.149

2022년 11월 28일

버그 수정

  • “이 동영상 플레이어는 개미나 볼 수 있을 것 같은데?” 이제 Slack에 연결된 YouTube 동영상을 전체 화면 모드로 확대할 수 있습니다. 화면이 적어도 세 배 이상은 커진답니다.

Slack 4.28.182

2022년 9월 26일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.28.171

2022년 8월 31일

새로운 기능

  • 9월 1일부터 일부 이전 운영 체제와 오래된 버전에 대해 Slack의 지원이 중단됩니다. 다음 링크를 통해 Slack의 고객지원센터를 방문한 후 자세한 내용을 살펴보세요. https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack
  • Linux용 Slack 4.28 버전부터는 새로운 코드 서명 키를 사용하게 됩니다. 서명 인증에 관한 새로운 지침은 Slack의 고객지원센터를 방문하여 확인하세요. https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures

버그 수정

  • Slack에서 화면을 공유하던 중 타사 앱으로 화면을 캡처하려고 할 때 타사 앱이 충돌하는 경우가 있었지요. '캡처'가 '공유'와 상반되는 개념이기 때문이었다고 말하고 싶지만, 사실은 그냥 '버그'였답니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.27.156

2022년 7월 5일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.27.154

2022년 6월 27일

새로운 기능

  • 이번 릴리스 노트의 버전 이름 끝에 더 큰 숫자가 새롭게 붙은 걸 알아채셨을 수도 있겠네요. 앞으로도 <MAJOR.MINOR.BUILD> 순서로 나열된 숫자를 보시게 되겠지만, 이제 '빌드' 번호는 작은 순차 번호가 아니라 Slack의 특정 빌드에 해당합니다. 간단히 말하자면, 당신에게 좀 더 많은 숫자가 보일 것이고, 모든 사람에게는 좀 더 구체적으로 보이게 됩니다.
  • 가장 일반적인 Apple 및 Microsoft 파일 확장자가 승인 목록에 추가되었으므로 이제 Word 문서나 Keynote 프레젠테이션을 열 때마다 확인 요청을 받지 않아도 됩니다. 결론은 승인 과정이 하나 줄어들었다는 거예요. 😉

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

출시 예정

  • 릴리즈 4.28부터는 새 코드 로그인 키를 사용하여 Linux용 Slack 패키지 서명을 확인합니다. (https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures에서 확인하세요)

Slack 4.26.1

2022년 5월 16일

버그 수정

  • 다운로드 폴더에 이미 있는 파일을 다시 다운로드하려는 경우, 앱에선 새로 다운로드하는 것처럼 표시되지만 실제로는 새 파일을 생성하지 않았습니다. 진솔하지 않은 복제는 플랜에 포함되지 않았습니다. 죄송합니다. 🙏

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.25.1

2022년 4월 4일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.25.0

2022년 4월 4일

새로운 기능

  • 오늘부터 Slack 내 링크로 다른 프로그램에서 파일을 열려는 경우 확인 팝업 창이 표시됩니다. 위험을 즐기는 타입이어서 매번 팝업 창을 확인하고 싶지 않을 경우, “이 유형의 파일 항상 열기” 확인란을 선택하시면 됩니다. 😉

버그 수정

  • 아주 특수한 경우(예를 들면 봄에 폭설과 꽃잎이 함께 흩날리는 상황처럼 말이죠), Active Directory 사용자의 홈 디렉터리에 역 슬래시(\)가 생성되면서 앱이 시작되지 않는다는 것을 발견했습니다. 어찌 된 일인지는 모르겠지만 이제 슬래시도 사용 가능하며 Slack은 문제없이 제대로 작동될 거예요.

Slack 4.24.1

2022년 3월 17일

새로운 기능

  • 추가 보안 샌드박싱 및 더 빠른 로딩 시간을 위해 Snap 패키지가 엄격한 제한을 사용하도록 업데이트했습니다. 이것이 바로 윈윈(Win/Win, 또는 Linux/Linux) 아닐까요? 😅

버그 수정

  • Fedora에서 Snap이 설치된 클라이언트를 사용하는 경우 파일 업로드 대화 상자에 아무 글자도 없어 빈 상자만 잔뜩 나타나는 문제가 있었습니다. 세상에서 가장 어려운 단어 퍼즐처럼요. 하지만 이 버그는 수정되었습니다.

Slack 4.24.0

2022년 3월 14일

버그 수정

  • 설치한 앱의 버전을 확인하고 싶을 때가 있지요. 해당 버전의 번호를 클립보드에 복사하는 메뉴가 있지만 '복사' 버튼을 눌러도 아무 반응이 없던 때가 있었을 것입니다. 하지만 이 문제는 이제 깨끗이 해결되었습니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.23.0

2021년 12월 13일

버그 수정

  • 혹시 앱 데이터 디렉터리를 이동하고 심볼릭 링크를 사용했다면, Slack을 처음 실행한 이후 열리지 않는 현상이 나타났을 수 있습니다. 하지만, 앞으로 그런 현상은 없을 거예요. 저희가 다 해결했으니까요.
  • 외부 URL 링크가 종종 Slack 앱 안에서 열리는 경우가 있었는데, 이제 기본 웹 브라우저에서 제대로 열릴 거예요. Slack 앱에서 사용 중이던 화면은 그대로 쭉 지켜 드릴게요.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

출시 예정

  • 버전 4.24.0부터 Snap 패키지 사용자를 위한 설치 지침이 변경됩니다. 업데이트 될 소식을 기다려 주세요.

Slack 4.22.0

2021년 11월 16일

새로운 기능

  • Linux용 Slack 버전 4.22.0 버전부터는 새로운 코드 서명 키를 사용하게 됩니다. 서명 인증에 관한 새로운 지침은 고객지원센터 문서를 방문하여 확인하세요(https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures).

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.21.1

2021년 11월 4일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

출시 예정

  • Linux의 패키지 시그니처를 검증하는 새로운 방법 - 곧 Linux 패키지 시그니처에서 Slack 검증을 위해 새로운 코드 서명 키를 사용할 것 입니다. (https://slack.com/help/articles/115004809166-Verify-Slack-for-Linux--beta--package-signatures 에서 확인하세요)

Slack 4.20.0

2021년 9월 29일

새로운 기능

  • 이제 SSH, FTP, SFTP 또는 SMB 링크를 열 때 향후 해당 도메인 출처의 URL만을 허용하는 옵션이 표시됩니다. 보안이 더 강화되어 사용자가 더 안심할 수 있습니다.

버그 수정

  • 특정 Linux 고객에게 발생하던 문제를 해결했습니다. 이제 Slack이 경고 없이 급작스럽게 종료되는 일은 없을 것입니다.
  • 앱의 특정 버전에서 10분 동안 활동이 없어도 상태가 ‘자리 비움’으로 변경되지 않는 문제가 있었습니다. 이 문제는 해결되었으며, 사용자 지정 상태를 사용하여 팀원들에게 단순히 대화 가능 또는 자리 비움 외의 상태도 알릴 수 있다는 점을 알려드립니다. 예를 들면 반려견과 산책 중, 휴가를 마친 후 따라잡는 중, 마음의 휴식을 취하는 중 또는 Slack 소셜 미디어 팀에 좋은 내용을 트윗하는 중 등의 상태가 있습니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.19.2

2021년 8월 23일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 중요한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.18.0

2021년 7월 27일

버그 수정

  • 앱의 언어를 전환할 때 일부 메뉴가 제대로 번역되지 않았습니다. 메뉴는 읽을 수 있어야 쓸모가 있죠.

Slack 4.17.0

2021년 6월 16일

새로운 기능

  • 클수록 더 좋고, 가까울수록 더 선명합니다. 소중한 눈의 부담을 줄여 드리고자 이제 추가 확대/축소 수준을 최대 200%까지 지원합니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.16.0

2021년 5월 11일

버그 수정

  • 이미지와 알림이 부자연스럽게 공간을 공유하는 경우가 있었습니다. 필요한 조치를 취한 후에 화면에서 지정된 공간만 점유하도록 합의가 이루어졌습니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.15.0

2021년 4월 23일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.14.0

2021년 3월 17일

버그 수정

  • 오프라인 상태가 되거나 로딩 문제가 발생하는 경우의 재시작 경험이 개선되었습니다.
  • 가끔 로그아웃해야 하는 경우가 있습니다. 모든 워크스페이스에서 로그아웃하는 경우 다시 로그인하기 더 쉬워졌습니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.13.0

2021년 2월 17일

버그 수정

  • 사용자가 Slack을 이동하거나 크기를 조정할 때, 사용자가 실제로 Slack을 이동하거나 크기를 조정하려고 한다고 가정합니다. 그로 인해 달갑지 않은 충돌이 정기적으로 발생했습니다. 이 버그를 수정했습니다. 이제 화면이 올바른 크기로 나타납니다.
  • 몇 가지 접근성 문제를 해결했습니다. Slack은 접근성을 높이기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 이 여정에 함께해 주셔서 감사합니다.

Slack 4.12.2

2021년 1월 8일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.12.1

2021년 1월 7일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.12.0

2020년 12월 14일

새로운 기능

  • È pronto! 이탈리아어 지원이 제공됩니다!

버그 수정

  • 넘어진 댄서가 우아하게 다시 일어서듯, Slack 앱 또한 네트워크 실패로부터 우아하게 다시 로드됩니다.

Slack 4.11.3

2020년 11월 25일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.11.1

2020년 11월 11일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.11.0

2020년 11월 9일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.10.3

2020년 10월 15일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.10.0

2020년 10월 8일

버그 수정

  • Slack 창 크기 조정을 어렵게 만들던 문제를 해결했습니다. Slack은 절대 어려워서는 안되니까요.
  • 워크스페이스를 빨리 전환할 때 문제가 생기는 경우가 있었습니다. 워크스페이스를 전환하면 기회가 생겨야지 문제가 생기면 안 되죠. 바로 고쳐버렸습니다.
  • 몇 가지 버그가 충돌을 일으켜왔습니다, 버그라는 게 그런 것이니까요. 해당 사항을 모두 수정했고, 다른 버그도 고칠 예정입니다.

Slack 4.9.1

2020년 9월 17일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.8.0

2020년 7월 20일

버그 수정

  • 드물게 Slack이 시작되지 않는 사례가 발견되었습니다. 덕분에 커피 타임을 즐기실 수도 있겠지만, 무엇보다도 제대로 작동하는 애플리케이션이 필요하다는 것을 알고 있습니다. 그래서 해당 문제를 해결했습니다.
  • 연결 문제가 있을 때 표시되는 화면을 보다 유용하게 바꾸었습니다. 색깔도 좀 더해서 말끔하게 꾸며보았습니다.
  • 알림 시스템에서 문제가 발생하여 손을 댔습니다. 이제 모든 것이 더욱 원활하게 실행됩니다.

Slack 4.7.0

2020년 7월 3일

새로운 기능

  • 한 폴더에 모든 다운로드 항목을 저장하는 대신 다운로드를 할 때마다 새 저장 위치를 선택할 수 있는 설정입니다. 파일 경로에 까다로운 분들께 좋은 소식이지요.
  • 앱이 실행되는 모든 백엔드 항목을 업그레이드하여 성능을 향상시키고 버그를 줄였습니다.
  • 더 빠르고 간결하며 오타를 수정할 수 있는 새 맞춤법 검사기로 교체되었습니다… 잠깐, 이게 정말인가요? “동시에 여러 언어라니!” “언어 및 지역” 환경설정을 열어 언어를 선택합니다. 그리고 이 기능을 진짜 쓰시는 분들께는 경의를 표합니다. 저희는 한 언어를 쓰는 것도 벅차거든요.

버그 수정

  • 앱 창을 복원한 후 일부 영역에서 클릭 반응이 둔해지는 경우가 있었습니다.이제 클릭 반응을 개선했습니다. 한 번 클릭해보세요. 클릭 클릭 클릭!
  • Slack이 활성화되어 있을 때 키보드에 있는 재생 버튼으로 Spotify의 노래를 재생하려고 했는데 제대로 작동하지 않았던 적이 옛날에 있었다면, 성가신 하드웨어 미디어 키가 문제였습니다. 이 버전이 그 문제를 해결했습니다.
  • 특정 네트워크 오류 페이지를 볼 때 앱이 CPU에 부담을 주는 일이 해결되었습니다.
  • 다운로드가 완료되면 성가신 시스템 알림이 아니라 Slack 내에서 메시지가 표시됩니다.

Slack 4.4.3

2020년 5월 18일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.4.2

2020년 3월 31일

버그 수정

  • Slack은 성능 향상을 위해 항상 노력하고 있으며 이 릴리스는 앞서 손상되어 있던 성능 진단 도구를 수정합니다. 곧바로 눈에 띄는 차이는 없겠지만, 저희 쪽에서는 더욱 쉽게 Slack을 향상할 수 있게 됩니다.