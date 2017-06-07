Slack for Mac - Release Notes

Slack 4.49.81

April 4, 2026

Bug Fixes

  • Ever have those weeks when it feels like nothing’s happening, but then you look back later and realize a lot of things actually were happening? This is one of those weeks for the app.

Slack 4.48.102

March 17, 2026

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.48.100

March 5, 2026

Security Guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.48.99

March 4, 2026

Security Guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.48.95

February 19, 2026

Bug Fixes

  • We tidied the shelves, cleaned the windows and ran a white-gloved finger over every flat surface. Just a little routine maintenance to ensure that everything is shipshape. Full steam ahead!

Slack 4.48.94

February 18, 2026

Security Guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.48.92

February 13, 2026

Bug Fixes

  • Hard work is happening this week, but nothing we can easily describe. It’s like a duck swimming on a pond. Under the water, the duck is paddling furiously, but on top all that can be seen is the gentle gliding of a bird on water. This week, Slack is the duck.

Slack 4.47.72

December 12, 2025

Security Guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.47.69

December 8, 2025

Bug Fixes

  • Don’t mind us — just making a few small adjustments to keep the app in tip-top shape. More to come soon. Cheerio!

Slack 4.47.65

November 24, 2025

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.47.59

November 10, 2025

Bug Fixes

  • Bugs were squashed, performance was improved, work was done, and the result was good. Please enjoy Slack responsibly.

Slack 4.46.104

October 21, 2025

Bug Fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Slack 4.46.101

October 6, 2025

Bug Fixes

  • A little reminder as you go about your day: The world is a more unique place simply because you’re a part of it, and you’ve affected others in ways you can’t imagine. Oh, and no big changes to the app this time. Happy messaging!

Slack 4.46.99

September 22, 2025

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.46.96

September 10, 2025

Bug Fixes

  • We cleaned the code to make sure that everything’s running smoothly. Slack — now with a streak-free shine.

Slack 4.45.69

August 19, 2025

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.45.64

July 21, 2025

Bug Fixes

  • This week’s is not a huge update, but let that not convince you it’s unimportant. They can’t all be red-letter days (or updates), but each day we’re here is a good one. This update is a good one too.

Slack 4.45.60

July 14, 2025

Bug Fixes

  • A little reminder as you go about your day: The world is a more unique place simply because you’re a part of it, and you’ve affected others in ways you can’t imagine. Oh, and no big changes to the app this time. Happy messaging!

Slack 4.44.65

June 9, 2025

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.44.63

June 2, 2025

Bug Fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Slack 4.44.60

May 19, 2025

Bug Fixes

  • The app is objectively better today than it was yesterday. This is a scientifically verifiable fact that cannot be challenged or undermined. We appreciate you staying up to date!

Slack 4.44.59

May 5, 2025

Bug Fixes

  • Ever have those weeks when it feels like nothing’s happening, but then you look back later and realize a lot of things actually were happening? This is one of those weeks for the app.

Slack 4.43.52

April 17, 2025

Bug Fixes

  • Don’t mind us — just making a few small adjustments to keep the app in tip-top shape. More to come soon. Cheerio!

Slack 4.43.51

March 31, 2025

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.43.49

March 20, 2025

Bug Fixes

  • We’ve sanded down some rough patches in the app so as to avoid any digital splinters. Did you know "digital splinters" were a thing? They are now, but they aren’t anything you’ll need to worry about.

Slack 4.43.44

March 10, 2025

Bug Fixes

  • We tidied the shelves, cleaned the windows and ran a white-gloved finger over every flat surface. Just a little routine maintenance to ensure that everything is shipshape. Full steam ahead!

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.42.120

February 17, 2025

What’s New

  • Starting with this version, Slack has changed our company registration in the MacOS desktop signing certificate from SLACK TECHNOLOGIES INC to SLACK TECHNOLOGIES, LLC following a similar change to our Windows desktop signing certificate in 2023. This change has been updated with our certificate registrar, and SLACK TECHNOLOGIES, LLC is the valid and correct publisher for new versions of Slack. If you’re suddenly seeing Slack being flagged by anti-virus software, the new binary and publisher name may need to be allowlisted by your company’s security policies. Many thanks for your understanding!

Slack 4.42.117

February 3, 2025

Bug Fixes

  • Minor tinkerings and tune-ups across the app. We appreciate your staying up to date! Let us know if you run into any problems by dropping us a line at feedback@slack.com.

Slack 4.42.115

January 21, 2025

Bug Fixes

  • Like a runner steadily improving their split times, this update is the sort that’s less showy but no less important. You’ll find the app a little faster, a little leaner, a little closer to the goal.

Slack 4.41.105

December 9, 2024

Bug Fixes

  • No big fixes to call out this week, but rest assured, there will be more in the future. Not that introducing bugs is our aim, of course. But missteps, adjustments, errors, and corrections — these are the rhythms of life and the price of growth. We hope you’re enjoying the ride, no matter where you happen to find yourself at present.

Slack 4.41.104

December 2, 2024

Bug Fixes

  • Hard work is happening this week, but nothing we can easily describe. It’s like a duck swimming on a pond. Under the water, the duck is paddling furiously, but on top all that can be seen is the gentle gliding of a bird on water. This week, Slack is the duck.

Slack 4.41.98

November 21, 2024

Bug Fixes

  • We tuned up the engine and gave the interiors a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.41.97

October 24, 2024

Bug Fixes

  • We tuned up the engine and gave the interiors a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.41.96

October 22, 2024

What’s New

  • Starting with version 4.41, Slack for macOS will also be available in PKG format. Please see https://slack.com/help/articles/360035635174-Deploy-Slack-for-macOS for more details.

Slack 4.40.133

October 10, 2024

Bug Fixes

  • Bugs were squashed, performance was improved, work was done, and the result was good. Please enjoy Slack responsibly.

Security Guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.40.128

September 12, 2024

Bug Fixes

  • Nothing major to report this week. Nothing minor to report either, as it turns out. Work is still happening, mind you — it’s just more the sort that happens behind the curtain in between scenes at a play. We’re quietly setting the stage for what’s to come.

Slack 4.40.126

September 5, 2024

Bug Fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Security Guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.40.120

August 27, 2024

Bug Fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.39.95

July 29, 2024

Bug Fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Slack 4.39.90

July 8, 2024

Bug Fixes

  • The app is objectively better today than it was yesterday. This is a scientifically verifiable fact that cannot be challenged or undermined. We appreciate you staying up to date!

Slack 4.39.88

June 17, 2024

Bug Fixes

  • Users on macOS Monterey and later who were running the App Store version of Slack noticed that they were unable to share their screen, seeing prompts to enable permissions at the system level long after they had already been granted. They say it’s better to ask for forgiveness than permission. In this case, we’d like to beg forgiveness for repeatedly asking permission. Curious to learn more? Head on over to our Help Center: https://slack.com/help/articles/29407960918291.

Slack 4.38.125

May 15, 2024

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.38.121

May 9, 2024

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.38.115

April 23, 2024

What’s New

  • Say hi to Slack AI! Our brand-new set of generative AI tools lets you search smarter, summarize conversations instantly, and much more. Head over to the Help Center to see how you can put Slack AI to work for you: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Slack 4.37.101

April 8, 2024

Bug Fixes

  • Nothing to report this time. Well, nothing that you can see, but plenty going on under the surface. We’re working hard to make Slack better; this time it’s not so visible.

Security Guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.37.94

March 18, 2024

Bug Fixes

  • Screen sharing during huddles on macOS 14.4 will no longer prompt a system alert to allow Slack to capture your screen and audio.

Slack 4.36.140

January 29, 2024

Bug Fixes

  • We tuned up the engine and gave the interiors a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.36.138

January 11, 2024

Bug Fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Slack 4.36.136

December 21, 2023

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.35.132

December 21, 2023

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.36.134

December 11, 2023

Bug Fixes

  • We don’t have anything in particular to call out for this release, but we thank you for staying up to date all the same.

Security Guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.35.131

November 30, 2023

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.35.130

November 27, 2023

Bug Fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.35.126

November 6, 2023

Bug Fixes

  • Nothing major to report this week. Nothing minor to report either, as it turns out. Work is still happening, mind you — it’s just more the sort that happens behind the curtain in between scenes at a play. We’re quietly setting the stage for what’s to come.

Slack 4.35.121

October 24, 2023

Bug Fixes

  • Virtual machines were causing actual problems for Slack when both were running simultaneously. We're virtually certain we've eradicated the problem with this update.

Slack 4.34.121

September 28, 2023

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.34.119

September 12, 2023

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.34.115

September 5, 2023

Bug Fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.33.90

August 14, 2023

Bug Fixes

  • We tuned up the engine and gave the interiors a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.33.84

July 31, 2023

Security Guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Coming Soon

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

June 28, 2023

Bug Fixes

  • Intelligent quips often contain depth of thought, but that's not what we mean when we say that smartquotes were presenting a problem for deep links. Punctuation will no longer affect the punctuality of your deep link updates.
  • Good governance is all about removing roadblocks, which is why we've retooled the sign-in flow for GovSlack. Now when you sign in to a government workspace for the first time, we'll automatically restart the app in Gov mode (instead of kicking you back to the login page). Your Slack dollars at work!
  • Did you know that clicking on a banner notification will take you directly to the message that triggered it? Had you noticed that recently this feature stopped working? May we make you aware that this is now fixed? Shall we stop writing in rhetorical questions?

Security Guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.32.127

June 6, 2023

Bug Fixes

  • We tuned up the engine and gave the interiors a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.32.126

May 30, 2023

Bug Fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.32.122

May 1, 2023

Security Guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.31.156

April 5, 2023

Bug Fixes

  • We tuned up the engine and gave the interiors a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.31.155

March 27, 2023

Bug Fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.31.152

March 20, 2023

Bug Fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.29.149

November 14, 2022

Bug Fixes

  • We tuned up the engine and gave the interiors a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.28.184

September 27, 2022

Bug Fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.28.182

September 20, 2022

Security Guidance

  • This release includes significant security improvements. Updating is strongly recommended.

Slack 4.28.171

August 24, 2022

What’s New

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Bug Fixes

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”

Security Guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.27.154

June 14, 2022

What’s New

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

Bug Fixes

  • If you’re in a locale that does not use the default system string encoding on Mac, opening certain file types would cause a crash in a native dependency that tries to interpret a string passed to it as the system default string encoding. If that doesn’t mean anything to you, well don’t worry because we fixed it.

Security Guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.26.1

May 4, 2022

Bug Fixes

  • We tuned up the engine and gave the interiors a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.26.0

April 25, 2022

Bug Fixes

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Security Guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.25.0

March 24, 2022

What’s New

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Bug Fixes

  • We discovered that under very specific circumstances (stars being aligned, barometric pressure being just so, looking in a mirror and saying “Slackbot” 3 times), Active Directory users were ending up with a backslash in their Home directory, which was preventing the app from launching. However it happened, all slashes are welcome at the party, so Slack will run as expected now.

Slack 4.24.1

March 10, 2022

What’s New

  • If you've been wanting to use a virtual camera on a video call in Slack, well, now you can! Plug in a custom video feed from your computer, or use a fancy digital camera for crystal clear picture. Daguerreotypes and hand-cranked movie cameras are not supported as input sources at this time.

Bug Fixes

  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

Security Guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.23.0

December 7, 2021

Bug Fixes

  • Those on MacOS 12 reported that notification sounds were still coming through despite Notification Sounds being set to “None.” We have updated the internal logic to the more explicit “None, not under any circumstances, not even if it’s very important, never, not once, nil, absolutely not.” We hope it takes the hint.
  • Some external URLs were occasionally launching within the Slack app window, but will now load in your default web browser, as is proper. Slack cannot have a little web page, even as a treat.

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.22.0

November 8, 2021

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.21.1

October 25, 2021

Bug Fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.21.0

October 20, 2021

Bug Fixes

  • We were occasionally displaying a message letting you know you had been removed from the desktop beta. However, some of you had never been part of the beta in the first place. We will no longer remind you of things that you are not, or when it is not your birthday, or when there is no update to the app.

Security Guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.20.0

September 20, 2021

What’s New

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

Bug Fixes

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.19.0

August 11, 2021

Security Guidance

  • This release includes significant security improvements. Updating is strongly recommended.

Slack 4.18.0

July 14, 2021

Bug Fixes

  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.
  • When the app was told to launch on login but remain hidden, it took those instructions a little too seriously, playing hide-and-seek when it should not. That which was hidden was sought, and the app window will now politely reveal itself when you want.

Slack 4.17.0

June 3, 2021

What’s New

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.16.2

May 10, 2021

Bug Fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.16.0

May 4, 2021

Bug Fixes

  • Depending on your zoom level, we weren’t always showing the password field when authorizing the use of a proxy. This, by proxy, made for an unpleasant overall experience within Slack.
  • Images and notifications were sometimes sharing real estate...inelegantly. We have given them both a talking-to, and they have agreed to joint custody of that section of the screen.

Security Guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.15.0

April 12, 2021

Bug Fixes

  • In the Mac app, certain error screens made it very hard to find the part of the window that allowed you to click and drag. To be fair, entire genres of computer games have been built around hard-to-find click targets. Slack, however, is not a game of this genre — so we’ve made the clickable area a bit wider.

Security Guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.14.0

March 17, 2021

What’s New

  • Did you update your Mac to Big Sur? Of course you did, you upstanding citizen. You’ll be rewarded with a freshly-updated Slack icon.

Bug Fixes

  • We improved the restart experience when you’ve gone offline or are having loading issues.
  • We all have to sign out sometimes. If you sign out of all of your workspaces, you should have an easier time signing back in.
  • Hopefully you’ll be able to ask “Can you see my screen?” a little less these days. The green border that lets you know you’re screen sharing is back.

Security Guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.13.0

February 16, 2021

Bug Fixes

  • When you move or resize Slack, we assume you are indeed trying to move or resize it — and so the crash that was regularly happening, instead, was unwelcome. We’ve fixed this. Here’s to properly-sized screens!
  • We’ve fixed several accessibility issues. Making Slack more accessible is a continuous journey, and we’re quite grateful that you’re along for the ride!

Slack 4.12.2

January 8, 2021

Bug Fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.12.1

January 7, 2021

Bug Fixes

  • We tuned up the engine and gave the interiors a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.12.0

December 14, 2020

What’s New

  • È pronto! Italian language support has landed!
  • You can now attach recently used files–in one click–from the paperclip menu. Hasty screenshotters, the world is yours.

Bug Fixes

  • Some small but important accessibility improvements for those navigating with VoiceOver or a screen reader.
  • As a dancer gracefully recovers from a minor tumble, so shall our app gracefully reload whilst throttled by network failures.

Slack 4.11.3

November 25, 2020

Bug Fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.11.1

November 11, 2020

Bug Fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.11.0

November 9, 2020

Bug Fixes

  • We tuned up the engine and gave the interiors a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.10.3

October 15, 2020

Bug Fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.10.2

October 9, 2020

Bug Fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.10.0

October 6, 2020

What’s New

  • Updates mean that Big Sur is totally supported in a very holistic, west coast, chill way. It’s, like, totally gnarly. Or sick! Whichever means “good”, basically.

Bug Fixes

  • Sometimes, you could not exit full screen mode with escape on windows, which was wrong, because that’s literally what escape means. Now, it works.
  • We fixed some issues that caused window resizing of Slack to be difficult. We never want to be difficult.
  • Quickly switching workspaces caused problems. Switching workspaces should only cause opportunities, so we fixed that.
  • There were a few little bugs that caused crashes, like bugs do. We fixed those, and we’ll fix the next ones too.

Slack 4.9.0

September 2, 2020

Bug Fixes

  • We tuned up the engine and gave the interiors a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.8.0

July 23, 2020

Bug Fixes

  • In rare cases, Slack would simply fail to start altogether. While we’re sure we could all use a coffee break, we know you could also use an application that runs. So we fixed that.
  • We made the screen you see when you have connection problems more useful. We also spruced it up a bit with a fresh coat of paint.
  • Our notifications system sprung a leak, so we brought it in for a tune-up. Everything should be running smoother now.

Slack 4.7.0

July 2, 2020

What’s New

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.

Slack 4.6.0

May 21, 2020

What’s New

  • Batten down the hatches! The app sandbox is now enabled for all web content. This is a fancy way of saying we’ve dialed up the security of the app. It wasn’t unsafe before, but it’s double safe now.
  • A preference that allows you to choose a unique save location per download, instead of choosing a folder for all of them. For the choosy types.

Bug Fixes

  • Downloading app updates is less prone to timing out on slow networks, as we’ve extended the timeout to something reasonable.
  • The Close button has returned to its rightful place on notifications, for all your dismissing needs.
  • If you found yourself, in some distant past, trying to start a song on Spotify with your keyboard’s play button, and it did not respond to your command while Slack was front and center, pesky hardware media keys were the problem. And this version is the cure.
  • The app should be less spicy to your CPU when you’re viewing certain network error pages.
  • When a download completes, we’ll show an in-app prompt rather than a bothersome system notification.

Slack 4.5.1

May 13, 2020

Bug Fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.5.0

May 1, 2020

What’s New

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.
  • Our spell checker has been swapped out for a newer model that’s faster, leaner, and capable of fixing your typos in… wait, can this be right? “Multiple languages at the same time”! Open the “Language & Region” preferences to choose your languages. And for whoever it is out there requires that functionality: our hats are off to you. We can barely type in one language right now.

Slack 4.4.2

March 31, 2020

Bug Fixes

  • We're always working on performance improvements - and this release repairs a previously broken performance diagnostic tool. You won't notice a difference, but we'll have an easier time improving Slack.

Slack 4.4.1

March 20, 2020

Bug Fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.4.0

March 18, 2020

Bug Fixes

  • We tuned up the engine and gave the interiors a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.3.3

January 21, 2020

What’s New

  • We've tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Bug Fixes

  • Slack would sometimes crash when the user right-clicked to see the context menu. In context, that was unhelpful. So it no longer does that.
  • When maximized, the app had developed a bit of a distracting flicker. That flicker is now part of Slack history.
  • Occasionally, a restart would result in connectivity issues for Slack… now you should be back online and back to work lickety-split.

Slack 4.2.0

December 4, 2019

What’s New

  • Our newest, fastest, best-performing, shiniest, most nutritious and delicious version of Slack is now fully rolled out, so that’s the one you’re now using. Brilliant.
  • Like zooming in and out? Use a numpad? Great news. You can now do these things, on that.

Bug Fixes

  • Notifications looked weird if your workspace name was long. Now, no matter your team name, notifications look lovely.
  • Some messages were being marked as read when Slack was hidden behind applications, or not visible on screen. Now we won’t mark it as read until you’ve actually seen it. Which seems fair.
  • Using three finger swipes to navigate channel history on touchpad now works again. And for those who never knew it could work in the first place: it does!

Slack 4.1.2

October 18, 2019

Bug Fixes

  • Long workspace names now no longer appear as incredibly long in menus.
  • Slack menus should now be showing up at the right language (meaning the one that is right for you).
  • Spellchecker stopped working for a small count of users, leading to a shorp uptick in avoidabull erratz. With spellcheck now fully back online for those users, any remaining typos are officially not our fault.

Slack 4.1.0

September 16, 2019

What’s New

  • Thanks to a few tweaks to the engine, a polish of the pistons, and recalibrated valves, the app should be running smoother and faster, than before.
  • Spellcheck, revamped, is now a much better version of its old self (and back on Linux, to boot) — now it supports Greek, Portuguese and British English. So now spelling correctly should come more naturally to us all (which is good, because “correctly” can be a difacult word to spell).

Bug Fixes

  • After uploading a video into Slack some found it would give an infinite circle of loading, but not play, which was never our plan. Now: it works! It plays; no more circle! Because, it turned out, all circ and no play made Slack a null ‘ploy.

Slack 4.0.3

August 28, 2019

What’s New

  • We’ve updated all the background things to ensure that whenever a new OS update may arrive, Slack will continue to work perfectly. Or, at least, work as expected.

Bug Fixes

  • Now, when we check for network connectivity, it’s more reliable than it was before. Making for a quicker connection, and less frustration

Slack 4.0.2

August 7, 2019

Bug Fixes

  • When opening your computer, Slack is now far more likely to launch reliably. Which is, let's face it, the very least it should do.
  • Now when we update the app, we'll send you a polite little notification telling you so.
  • A pesky leak involving in-channel videos has been plugged.

Slack 4.0.1

July 25, 2019

Bug Fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.0.0

July 15, 2019

What’s New

  • Slack is now a little faster, thanks to a few small but important changes.
  • Admins now have a little more control when configuring the ability to auto-update with a "plist". We've checked, and that's definitely the word. Admins: you apparently know what that means.

Bug Fixes

  • Drag and dropping files into Slack is much more stable now. Phew.
  • If you do need, for some reason, to reset the app data, this is now a smoother process than before.
  • Those in many workspaces will find that their icons are now more pleasingly aligned in the sidebar. It's a small thing, but very pleasing.
  • When DND is enabled, we no longer bounce the icon in the dock. Because DND means DND.
  • The process of updating Slack is now more stable — and we now more helpfully explain why we're asking for permissions to do that update.
  • Notifications were not making sounds that might notify you 100% of the time. Honestly, they had ONE job. They now perform it.
  • Customized Slack shortcuts on macOS that sometimes weren't working now do the thing you intended (and apologies that that wasn't the case for some).
  • Hardware acceleration can now be turned off without foregrounding Slack. If you know what that means, you'll know it's a good thing. And if you don't — it still is! And thank you for reading anyway.

Slack 3.4.2

May 23, 2019

What’s New

  • Just as day follows night and winter gives way to spring, so have we updated Electron to 4.2.1

Bug Fixes

  • Changed things to be smarter about the way push notifications on mobile get information from the desktop app. Hopefully, this is better for everyone. And faster.
  • Minor stability improvements in general. As always, the best kind of fix is one you don't notice at all because nothing is going wrong.

Slack 3.4.0

April 18, 2019

Bug Fixes

  • Launch (and Hide) on Login now works better than once it did. Where by "once" we mean "five minutes ago before you updated your version of Slack".
  • Our Slack app icon was missing smaller icon sizes, which was both problematic and aesthetically bad. It now renders as it should.
  • Slack would occasionally crash while you were restarting your computer. We looked at the bug causing this, turned it off and on again, and now it works. Technology!
  • Some people were seeing sidebar icons from other teams they were signed into instead of the icons they were expecting. They will now show correctly.
  • Any keyboard and cursor actions you may have experienced behaving badly have been shown the error of their ways.

Slack 3.3.8

March 8, 2019

What’s New

  • In a slight change to the way you sign in on desktop, you'll now sign in in the browser rather than directly inside the app.

Bug Fixes

  • The new app icon was looking a little fuzzy on some docks, which simply wouldn't do. It should be much crisper now.
  • Equally, the new loading animation was looking a little stretched, or a little squished, depending on how you looked it. It's now practically perfect in every way.
  • If you have had problems logging in using SSO (single sign-on), you should no longer encounter those problems.
  • We fixed a problem wherein the "Open the Slack App" button in the browser did not, in fact, open the app. Honestly: it had *one* job. It now performs that job.

Slack 3.3.7

January 16, 2019

What’s New

  • From today, you'll notice a shiny new app button that matches our new logo. You can read more about it on our blog at SlackHQ.com. Change! Everyone loves it. (Having said that, nothing about Slack or how you use it has changed. Just the button.)

Bug Fixes

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in.
  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. Please copy and paste to your heart's content.
  • Several crashes — occurring rarely, and seemingly randomly, on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • When downloading particular audio or video files from Slack, the download window will no longer misbehave or look weird.
  • If you were running macOS Mojave, we sometimes wouldn’t ask you for permissions for microphone and video even though we needed to, which meant we couldn’t use them. We now will and can (with your blessing, of course).

Slack 3.3.4 (Mac App Store)

January 14, 2019

Bug Fixes

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in.
  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. Please copy and paste to your heart's content.
  • Several crashes — occurring rarely, and seemingly randomly, on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • When downloading particular audio or video files from Slack, the download window will no longer misbehave or look weird.
  • If you were running macOS Mojave, we sometimes wouldn’t ask you for permissions for microphone and video even though we needed to, which meant we couldn’t use them. We now will and can (with your blessing, of course).

Slack 3.3.3

October 2, 2018

Bug Fixes

  • All updates are important, of course. This one contains security updates, and as we know, they’re the most important kind of all.

Slack 3.3.2 (Mac App Store)

September 6, 2018

What’s New

  • If you're having graphical issues, you can now use the "Disable Hardware Acceleration” in preferences to make things better.

Bug Fixes

  • Overall, stability of the app has been improved, thanks to a bevy of bug fixes.
  • We appreciate it when you report issues — so we've improved the diagnostic reporting tools so that we can analyze them, and fix them, faster.
  • Having multiple windows open sometimes led to you getting duplicate notifications at once. Whatever the message, it should now just be one ping per tool for y'all, one click to find them.
  • Color profiles being slightly different in 3.2.0 may have caused a little flicker, which should now have been extinguished.
  • The spellcheck, having had its logic tweaked, to be better at spellchecking, is now a lot bitter at chicken for erroneous spilling ersatz. In Slack.
  • When you download something, we're now better at telling you so.
  • In fact, notifications in general are noticeably more reliable now, too.
  • One particular bug causing the app to crash upon launch has been squished. There may be more. But when we find them, we'll fix those too.
  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 3.3.1

August 31, 2018

What’s New

  • If you're having graphical issues, you can now use the "Disable Hardware Acceleration” in preferences to make things better.

Bug Fixes

  • Overall, stability of the app has been improved, thanks to a bevy of bug fixes.
  • We appreciate it when you report issues — so we've improved the diagnostic reporting tools so that we can analyze them, and fix them, faster.
  • Having multiple windows open sometimes led to you getting duplicate notifications at once. Whatever the message, it should now just be one ping per tool for y'all, one click to find them.
  • Color profiles being slightly different in 3.2.0 may have caused a little flicker, which should now have been extinguished.
  • The spellcheck, having had its logic tweaked, to be better at spellchecking, is now a lot bitter at chicken for erroneous spilling ersatz. In Slack.
  • When you download something, we're now better at telling you so.
  • In fact, notifications in general are noticeably more reliable now, too.
  • One particular bug causing the app to crash upon launch has been squished. There may be more. But when we find them, we'll fix those too.
  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 3.2.0

June 5, 2018

What’s New

  • Myriad improvements for the people of Enterprise Grid, including quicker Quick Switching, better proxy support, and direct message draft syncing across multiple workspaces (meaning that whichever workspace you started typing that message in, you can finish in another.)

Bug Fixes

  • Unread badges were occasionally unreliable or inconsistent, so we tweaked a few doohickeys to improve them. It worked.
  • Smoothed some wrinkles in the loading of Slack calls and boosted general under-the-hood call performance while we were in there.
  • We tinkered with the workspace sign-in flow, updating how we handle errors and improving magic link support.
  • Copying email links now does what you’d expect (as long as you were expecting it to copy the email link. If you were expecting it to do something like file your taxes for you, you are still out of luck).
  • Slack will no longer interrupt macOS when restarting or shutting down.
  • After changing displays, pinch-to-zoom gestures will no longer insist on continuing to zoom the app when you pinch.
  • Twelve crashes have been fixed. Yes. 12. If you were unlucky enough to experience the full dozen, please accept a) this imaginary medal and b) our sincere apologies.

Slack 3.1.1

April 6, 2018

Bug Fixes

  • We got so excited about your emoji we kept requesting them, particularly at the moment you switched channels. This caused all manner of slowness. We've since bottled our enthusiasm, and now request emoji exactly one (1) time.

Slack 3.1.0

March 9, 2018

What’s New

  • We’re using a new font for Japanese. It’s clearer, more legible, and goes well with aubergine. (Which is the default color of your sidebar. As well as a vegetable.)
  • Sometimes Slack takes too long to start up. If that happens, a) we’re sorry that it does, but b) you’ll now see a link with some helpful troubleshooting ideas.
  • When a file’s done downloading, a new notification will dutifully let you know.
  • If you’ve asked Slack to launch right when your computer turns on, Slack now does so much more quietly — with less extraneous loading screen action, and fewer fanfares.

Bug Fixes

  • Badges about unread messages would linger on the dock icon, even after said messages had been read. These badges will linger no more.
  • Slack would occasionally crash when it wasn’t allowed to put files in the Temp folder. Now, it will simply use the Downloads folder, instead.
  • Some users who clicked on a magic link were not taken to their workspace. We have set our cauldrons to a slow simmer and magic links should now work as expected.
  • When trying to connect via a proxy, Slack no longer refuses to load.
  • Sometimes, during a support conversation, we’d ask you to reset your app data with the click of a button. Clicking this button will now actually reset all the necessary data, rather than some. Which is good for everyone.
  • Now you can download a file from Slack, delete it, and then download it again. If that seems like the way the Slack should’ve always worked, well, you aren’t wrong.
  • Right clicking “something” and choosing “Search with Google” had a tendency to search for “so”, “me”, or “thing.” It will now search for the entire text. So if you really do want to Google “something” (or something else), we’ll have your back.
  • While operating in the background, Slack would sometimes keep notifications to itself. Sharing is caring, and you should now receive notifications as normal.
  • If you quit Slack while the app was full screen, then started the app again, sometimes the gray bar that lets you close, minimize, and maximize the window would vanish for good. Now it doesn’t.
  • Too many text substitutions in your Mac settings would cause Slack to perform poorly. You can now use text replacement to your heart’s content.
  • Interacting with a notification will cause it to disappear, and not hang around indefinitely.
  • When replying to a notification from the notification pop-up, the reply will now always be sent. As opposed to before, when it occasionally wasn't.
  • A subtle gray border on the right edge of the window has been replaced with a subtler gray border. Subtle, one might say, to the point of invisibility. Ok, fine — we just removed it.
  • If you’d previously asked Slack to download files to a folder other than Downloads, that won’t work anymore. We’re very sorry about that. The option to choose a different folder will return shortly.

Slack 3.0.5

January 18, 2018

Bug Fixes

  • An important security update. Security updates are always important. This is one of those.

Slack 3.0.2

January 9, 2018

Bug Fixes

  • We undid changes that have been causing some people to occasionally miss notifications with 3.0.0. You will now miss nothing. Unless you want to.
  • Clicking on and replying to notifications is now also more reliable.
  • macOS 10.13 High Sierra has a bug that impacts some 2012-2013 MacBook Pros, causing display problems with Slack. We have a temporary fix for these devices that may make performance slightly worse, but will at least avoid flickering and graphics glitches. Performant AND non-glitchy is the next step.
  • Slack will no longer sometimes crash when you ask it to quit. Quitting and crashing may have the same effect, but are not, after all, the same thing.

Slack 3.0.0

December 8, 2017

What’s New

  • When you’re in a lot of workspaces, the app now uses much less memory, and starting up is faster, to boot.
  • And flipping between those workspaces is now faster. Not super-sonic, but certainly somewhere between a jiffy and lickety-split.
  • We shunted the sign-in page out of the app — it's now rerouted to a new window, for reasons of reliability.
  • A new-fangled lock badge subtly lets you know which workspaces you're currently signed out of. Or of which you're currently signed out. Either way.
  • Our start up screen, spruced-up and slimmed-down, is worth a gander — as is the helpful way that dates now stick to the top of a channel while scrolling through messages. Though if you don't notice them, but quietly feel a little bit happier for reasons you can't put your finger on, that's cool too.

Bug Fixes

  • It’s been a long time coming but brings us joy to say: 100% less reloading during drag and drop. How much? 100%. That's all the percents, people. Sorry about the previous frustration.
  • For those encountering a screen claiming "Something’s not working", it turns out the main thing not working was this screen: it is no more.
  • If you kept the app running for a long time, you might be on the receiving end of two consecutive updates. Now good things come to those who wait, one-at-a-time, as is proper.
  • The sidebar now scoots considerately out of the way when viewing full-screen video.
  • We fixed exiting full-screen video when pressing the aptly-named “Escape” key.
  • The blackout caused by a window being closed while full-screen, with one request confoundingly eclipsing the other, has been sunsetted.
  • Found: One missing Ctrl-1 / Cmd-1 hotkey. Please call 1-800-SLACKME to claim. Don't actually call that. It doesn't do anything. Unlike the hotkey (now).
  • Should you forget what app you’re using, the About Slack window is all new and loads much faster than before.
  • Scrolling through messages is flicker-free.
  • There are now no more crashes in High Sierra when starting up the app.
  • Composing text in an IME (for Chinese, Japanese, and Korean customers) no longer inserts zero-width spaces; in other words, it’s blank-box-free.
  • The diacritics menu – the place where the alphabet goes to try on different hats and accents – no longer adds a duplicate letter to your input once you've chosen the one you want. We've said it before, but this time we really mëean it.
  • Pinch-to-zoom gestures could, sometimes, tragically, irreversibly zoom. You can now make things on your screen smaller again without resorting to moving your computer far away.
  • The popup that appears when you look up the definition of a word has been realigned to make more sense.
  • And finally, sometimes selecting text in the search box would move the window around. You could say… it was a bit of a drag.

Slack 2.9.0

November 16, 2017

What’s New

  • Slack now officially, and fully, supports Japanese. Along with the already available French, German, Spanish, and, of course, English (of the US variety). Find them under Languages & Region in your preferences menu.

Slack 2.8.2

October 16, 2017

What’s New

  • A small release containing nothing but another Electron update, this one better than the last.

Slack 2.8.1

September 29, 2017

What’s New

  • Previously in Slack app releases: we fixed the Japanese input in 2.6.3. Then we re-broke it in 2.8.0. And now it’s fixed again. Stay tuned for the next thrilling installment.
  • An important Electron update improving security. A precautionary measure, but it’s always good to be up to date.

Slack 2.8.0

September 11, 2017

What’s New

  • Slack is now fully available in French, Spanish and German, down to the very last emoji, you’ll find the options in Preferences > Language & Region.
  • Also, we added support for a brand new way of working with external companies from within Slack.
  • AND a whole new way of handling name tagging in order to handle the exciting world of challenges brought by the two things above.
  • All mentions of “team” have been changed to “workspace” when referring to the app, though not when referring to the people in it. You create a workspace. You invite people from your team. Simple!
  • You can now configure the language used by the spellchecker in Preferences to be the language you wish to spell correctly.

Bug Fixes

  • Fixed: A few rare crashes when making a call and/or screen sharing on a call are now, we believe, on the brink of extinction - or possibly, we hope, gone forever.
  • Fixed: An issue where the app would hang if your OS reported that you were in certain timezones.
  • Fixed: You may have been running into a `Something's Not Working` screen when waking your computer from sleep. Turns out the thing not working was that. So we fixed it.

Slack 2.7.1

August 17, 2017

Bug Fixes

  • You're nearly finished signing in when suddenly – bonk – you're brought back to the first page. Hey, what gives? Please accept our apologies and, in this version, 100% less bonking
  • Entering characters from the accent menu no longer inserts an extra character. Voilà señorita: that souffleé is now an (edible) soufflé.

Slack 2.7.0

August 1, 2017

What’s New

  • The app now stores some login information on the keychain. So if a passerby requests permission (a dialog, not a stranger), do try and approve it.
  • File downloads are now pausable and – in perhaps a master stroke of matchmaking – resumable too.
  • A bevy of changes to make the app more keyboard navigable.
  • We’ve adjusted the app icon, but just a skosh. Putting our best foot forward.
  • Should the worst happen and the app fail to load, you’ll see a less dreadful error page and perhaps even a code you can share.

Bug Fixes

  • Like an electrically-motivated vampire was Slack to your laptop’s battery. Put down the garlic; leave the stakes at home: we’ve done the slaying on our end.
  • We spliced some wires we shouldn’t have, causing a loading screen to flash briefly after signing into a team. Now it’s as it should be.
  • The team sidebar is no longer touch-challenged. Tap, flick, and drag teams to your heart’s content.
  • Canceling a running download is 38% less crashy. For when you decide you didn’t need that third gif after all.
  • If you’ve set the app to start hidden in your system login items, it will listen to you.
  • In a similar vein, if you send a reply from an alert-style notification, your teammates will hear you.

Slack 2.6.3

June 7, 2017

Bug Fixes

  • Sometimes if you changed networks, we used to rouse from sleep in a bit of a daze, greeting you with a blank screen. Now, we awaken bright-eyed and bushy-tailed. Or at the very least, with your team displayed.
  • Where, in rare cases, some external links didn't end up pointing to the right place when you clicked them, they now do.
  • Video playback should now be much smoother, and nicer to your network.
  • On certain keyboard layouts, hitting backspace didn't actually delete the last character, which was a surprise, but a surprise of the lesser kind - there is now one fewer lesser surprise.