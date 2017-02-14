Slack for Windows (beta) – Release notes

Slack 4.47.69

3 December 2025

Bug fixes

  • Don’t mind us – just making a few small adjustments to keep the app in tip-top shape. More to come soon. Cheerio!

Slack 4.47.65

24 November 2025

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.47.59

29 October 2025

Bug fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Slack 4.46.101

1 October 2025

Bug fixes

  • A little reminder as you go about your day: The world is a more unique place simply because you’re part of it, and you’ve affected others in ways that you can’t imagine. Oh, and no big changes to the app this time. Happy messaging!

Slack 4.46.99

18 September 2025

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.46.95

5 September 2025

Bug fixes

  • We cleaned the code to make sure that everything’s running smoothly. Slack – now with a streak-free shine.

Slack 4.45.69

19 August 2025

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.45.68

13 August 2025

Bug fixes

  • We cleaned the code to make sure that everything’s running smoothly. Slack – now with a streak-free shine.

Slack 4.45.65

30 July 2025

Bug fixes

  • We cleaned the code to make sure that everything’s running smoothly. Slack – now with a streak-free shine.

Slack 4.45.64

18 July 2025

Bug fixes

  • This week’s is not a huge update, but let that not convince you it’s unimportant. They can’t all be red-letter days (or updates), but each day we’re here is a good one. This update is a good one too.

Slack 4.45.60

9 July 2025

Bug fixes

  • A little reminder as you go about your day: The world is a more unique place simply because you’re part of it, and you’ve affected others in ways that you can’t imagine. Oh, and no big changes to the app this time. Happy messaging!

Slack 4.45.52

25 June 2025

Bug fixes

  • Bugs were squashed, performance was improved, work was done and the result was good. Please enjoy Slack responsibly.

Slack 4.44.65

5 June 2025

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.44.63

23 May 2025

Bug fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Slack 4.44.61

20 May 2025

Bug fixes

  • A little reminder as you go about your day: The world is a more unique place simply because you’re part of it, and you’ve affected others in ways that you can’t imagine. Oh, and no big changes to the app this time. Happy messaging!

Slack 4.44.60

14 May 2025

Bug fixes

  • The app is objectively better today than it was yesterday. This is a scientifically verifiable fact that cannot be challenged or undermined. We appreciate you staying up to date!

Slack 4.44.59

2 May 2025

Bug fixes

  • Ever have those weeks when it feels like nothing’s happening, but then you look back later and realise a lot of things were actually happening? This is one of those weeks for the app.

Slack 4.43.52

9 April 2025

Bug fixes

  • Don’t mind us – just making a few small adjustments to keep the app in tip-top shape. More to come soon. Cheerio!

Slack 4.43.51

31 March 2025

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.43.49

19 March 2025

Bug fixes

  • We’ve sanded down some rough patches in the app so as to avoid any digital splinters. Did you know that ‘digital splinters’ were a thing? They are now, but they aren’t anything you’ll need to worry about.

Slack 4.43.43

6 March 2025

Bug fixes

  • We tidied the shelves, cleaned the windows and ran a white-gloved finger over every flat surface. Just a little routine maintenance to ensure that everything is shipshape. Full steam ahead!

Slack 4.42.120

12 February 2025

Bug fixes

  • Thanks for updating the app! This round’s changes don’t lend themselves to tidy summaries, but we’re doing all that we can to make sure the app is running as smoothly as possible. Here’s to incremental gains!

Slack 4.42.117

30 January 2025

Bug fixes

  • Minor tinkerings and tune-ups across the app. We appreciate you staying up to date! Let us know if you run into any problems by getting in touch at feedback@slack.com.

Slack 4.42.115

15 January 2025

Bug fixes

  • Like a runner steadily improving their split times, this update is the sort that’s less showy but no less important. You’ll find the app a little faster, a little leaner, a little closer to the goal.

Slack 4.41.105

5 December 2024

Bug fixes

  • No big fixes to bring your attention to this week, but rest assured, there will be more in the future. Not that introducing bugs is our aim, of course. But missteps, adjustments, errors and corrections – these are the rhythms of life and the price of growth. We hope that you’re enjoying the ride, no matter where you happen to find yourself at present.

Slack 4.41.104

27 November 2024

Bug fixes

  • Hard work is happening this week, but nothing that we can easily describe. It’s like a duck swimming on a pond. Under the water, the duck is paddling furiously, but on top, all that can be seen is the gentle gliding of a bird on water. This week, Slack is the duck.

Slack 4.41.98

14 November 2024

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.41.97

7 November 2024

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.41.96

22 October 2024

Bug fixes

  • Is it something in the air? A certain je ne sais quoi that’s hard to put a finger on? The world seems brighter, music sounds sweeter ... what could it be? The Slack app has been updated, and we can neither confirm nor deny that we’re responsible for any lightness that descends upon you.

Slack 4.41.92

16 October 2024

Bug fixes

  • Is it something in the air? A certain je ne sais quoi that’s hard to put a finger on? The world seems brighter, music sounds sweeter ... what could it be? The Slack app has been updated, and we can neither confirm nor deny that we’re responsible for any lightness that descends upon you.

Slack 4.41.90

8 October 2024

Bug fixes

  • Thanks for updating the app! This round’s changes don’t lend themselves to tidy summaries, but we’re doing all that we can to make sure the app is running as smoothly as possible. Here’s to incremental gains!

Slack 4.40.133

2 October 2024

Bug fixes

  • A little reminder as you go about your day: The world is a more unique place simply because you’re part of it, and you’ve affected others in ways that you can’t imagine. Oh, and no big changes to the app this time. Happy messaging!

Slack 4.40.128

10 September 2024

Bug fixes

  • Nothing major to report this week. Nothing minor to report either, as it turns out. Work is still happening, mind you – it’s just more the sort that happens behind the curtain in between scenes at a play. We’re quietly setting the stage for what’s to come.

Slack 4.40.126

5 September 2024

Bug fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Slack 4.40.120

21 August 2024

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.40.114

9 August 2024

Bug fixes

  • Don’t mind us – just making a few small adjustments to keep the app in tip-top shape. More to come soon. Cheerio!

Slack 4.40.113

7 August 2024

Bug fixes

  • We don’t have anything in particular to call out for this release, but we thank you for staying up to date all the same.

Slack 4.39.95

25 July 2024

Bug fixes

  • Those using a high-contrast theme at the system level (Windows Settings > Accessibility > Contrast Themes) noted that Slack was not following suit, even when the app was set to mirror system settings. The app is now better at taking direction, in contrast to how it was previously behaving.

Slack 4.39.93

17 July 2024

Bug fixes

  • Bugs were squashed, performance was improved, work was done and the result was good. Please enjoy Slack responsibly.

Slack 4.39.90

3 July 2024

Bug fixes

  • The app is objectively better today than it was yesterday. This is a scientifically verifiable fact that cannot be challenged or undermined. We appreciate you staying up to date!

Slack 4.39.89

25 June 2024

Bug fixes

  • Don’t mind us – just making a few small adjustments to keep the app in tip-top shape. More to come soon. Cheerio!

Slack 4.39.88

12 June 2024

What’s new

  • So long, farewell -- goodbye, 32-bit! Starting with desktop app version 4.39, all Windows releases going forward will be 64-bit only. You can find out more in our Help Center announcement: https://slack.com/help/articles/4426294050451-Slack-feature-retirements#announcements.
  • Slack for Windows on ARM is currently in beta and now available for download from our website as well as the Microsoft Store. We’ll continue tinkering and adding features on our way toward an official release, but in the meantime, let us know if you run into any problems by dropping us a line at feedback@slack.com!

Slack 4.39.81

3 June 2024

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.38.127

22 May 2024

Bug fixes

  • When an event altered the focus of the Slack window (either by notifications coming in, or by moving the app to a second monitor), users were unable to type in Japanese or Korean characters until refocusing the app by leaving and returning. We’re sorry for this frustrating and flummoxing bug, and our own focus is on making sure it doesn’t happen again.

Slack 4.38.125

15 May 2024

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.38.121

8 May 2024

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.38.115

17 April 2024

What’s new

  • Say hi to Slack AI! Our brand-new set of generative AI tools lets you search smarter, summarize conversations instantly, and much more. Head over to the Help Center to see how you can put Slack AI to work for you: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Bug fixes

  • Multilingual speakers don't have to take extra steps when switching languages out in the world. Nor should they have to in Slack, which is why we've fixed the bug where pressing Alt + ` opened the app menu instead of gracefully swapping your keyboard to a different language. Onward, then. Carpe keyboardum!

Slack 4.38.108

9 April 2024

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.37.101

3 April 2024

Bug fixes

  • We don’t have anything in particular to call out for this release, but we thank you for staying up to date all the same.

Slack 4.37.98

22 March 2024

Bug fixes

  • Bugs were squashed, performance was improved, work was done and the result was good. Please enjoy Slack responsibly.

Slack 4.37.94

14 March 2024

Bug fixes

  • Nothing major to report this week. Nothing minor to report either, as it turns out. Work is still happening, mind you – it’s just more the sort that happens behind the curtain in between scenes at a play. We’re quietly setting the stage for what’s to come.

Slack 4.37.93

13 March 2024

Bug fixes

  • The app is objectively better today than it was yesterday. This is a scientifically verifiable fact that cannot be challenged or undermined. We appreciate you staying up to date!

Slack 4.37.84

21 February 2024

What’s new

  • Menus are key to accessibility, so we’ve added a new keystroke to open the app’s main menu. Pressing the Alt button will now expand the menu immediately (where before it would merely focus your cursor on that section). We hope this small change helps you maintain some focus of your own within Slack.

Slack 4.37.77

12 February 2024

Bug fixes

  • Don’t mind us – just making a few small adjustments to keep the app in tip-top shape. More to come soon. Cheerio!

Slack 4.36.140

24 January 2024

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.36.138

9 January 2024

Bug fixes

  • All bugs that were fixed in this release were too small for the eye to see or too fiddly for human words to describe. Nevertheless, work was done, things tinkered with and the app became subtly better.

Slack 4.36.136

11 December 2023

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.36.134

6 December 2023

Bug fixes

  • We don’t have anything in particular to call out for this release, but we thank you for staying up to date all the same.

Slack 4.36.122

1 December 2023

Bug fixes

  • The app is objectively better today than it was yesterday. This is a scientifically verifiable fact that cannot be challenged or undermined. We appreciate you staying up to date!

Slack 4.35.130

22 November 2023

Bug fixes

  • Growth is an accumulation of tiny changes, so here’s one that will add up over time: When clicking a notification in the Windows Action Center, the cursor will now automatically appear in the composition field. This way, you can start typing your reply without delay!

Slack 4.35.126

1 November 2023

Bug fixes

  • When the app couldn’t connect, it was failing to display the menu where you could download logs or restart the app. All trouble, no shooting. Those menu options are once again accessible, even if the app (temporarily) is not.

Slack 4.35.121

19 October 2023

Bug fixes

  • Don’t mind us – just making a few small adjustments to keep the app in tip-top shape. More to come soon. Cheerio!

Slack 4.35.120

12 October 2023

Bug fixes

  • Bugs were squashed, performance was improved, work was done and the result was good. Please enjoy Slack responsibly.

Slack 4.35.118

11 October 2023

Bug fixes

  • Virtual machines were causing actual problems for Slack when both were running simultaneously. We're virtually certain we've eradicated the problem with this update.

Slack 4.35.111

28 September 2023

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.34.121

28 September 2023

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.34.119

12 September 2023

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.34.116

7 September 2023

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.34.115

5 September 2023

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.34.104

16 August 2023

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.34.92

2 August 2023

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.33.84

24 July 2023

Bug fixes

  • Slack was crashing on launch when the app data path was placed within a mounted directory (particularly when using User Profile Disks). Houston, we no longer have a problem—all systems now read “Go” for a successful launch.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Coming soon

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

19 June 2023

Bug fixes

  • Intelligent quips often contain depth of thought, but that's not what we mean when we say that smartquotes were presenting a problem for deep links. Punctuation will no longer affect the punctuality of your deep link updates.
  • Good governance is all about removing roadblocks, which is why we've retooled the sign-in flow for GovSlack. Now when you sign in to a government workspace for the first time, we'll automatically restart the app in Gov mode (instead of kicking you back to the login page). Your Slack dollars at work!
  • Ending a screen share by closing the call window (rather than clicking the "Leave" button) was causing the green border around the shared window to linger until Slack was restarted. Borders are once again open, and you may leave or return as you please.

Slack 4.33.69

8 June 2023

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.33.60

31 May 2023

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.32.126

22 May 2023

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.32.122

1 May 2023

Bug fixes

  • Here’s to the copycats who recently were unable to copy over the Slack version name from the About Slack dialog. Since we suspect you are not actually cats but rather amazing humans just trying to get your work done, we have meow fixed this issue.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.32.119

17 April 2023

Bug fixes

  • Here’s to the copycats who recently were unable to copy over the Slack version name from the About Slack dialog. Since we suspect you are not actually cats but rather amazing humans just trying to get your work done, we have meow fixed this issue.

Slack 4.31.155

27 March 2023

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.31.152

20 March 2023

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.31.150

20 March 2023

What’s new

  • Starting with version 4.31, we are no longer able to support Windows 8.1, Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2. If you’re running one of these operating systems, you may continue to use version 4.29, but we encourage you to upgrade your OS to enjoy the latest Slack features (https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack).
  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11906214948755
  • Pressing the Alt key now serves as an Alternative way to open the app menu bar. We hope this change does not provoke any Altercations between you and your computer.

Bug fixes

  • You might have noticed that Slack notifications weren’t coming through when you had another app in fullscreen mode (even if your Focus Assist settings should have allowed them). We’ll do a better job of getting you the notifications you need in accordance with your preferences.
  • Using the shortcut Ctrl + Shift + F will now toggle to Fullscreen mode, allowing you to really take in the view (or just focus a bit more).
  • Our notifications misunderstood the “auto-hide” setting for the Windows taskbar, thinking that they should be the ones hiding behind the taskbar while this setting was active. Have you ever seen a child playing hide-and-seek and at least 50% of the kid’s body is visible while they’re “hiding” behind a chair? It was like that, but less cute.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.31.145

6 March 2023

What’s new

  • Starting with version 4.31, we are no longer able to support Windows 8.1, Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2. If you’re running one of these operating systems, you may continue to use version 4.29, but we encourage you to upgrade your OS to enjoy the latest Slack features (https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack).
  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11354894714899-Managing-desktop-client-configurations
  • Pressing the Alt key now serves as an Alternative way to open the app menu bar. We hope this change does not provoke any Altercations between you and your computer.

Bug fixes

  • You might have noticed that Slack notifications weren’t coming through when you had another app in fullscreen mode (even if your Focus Assist settings should have allowed them). We’ll do a better job of getting you the notifications you need in accordance with your preferences.
  • Using the shortcut Ctrl + Shift + F will now toggle to Fullscreen mode, allowing you to really take in the view (or just focus a bit more).
  • Our notifications misunderstood the “auto-hide” setting for the Windows taskbar, thinking that they should be the ones hiding behind the taskbar while this setting was active. Have you ever seen a child playing hide-and-seek and at least 50% of the kid’s body is visible while they’re “hiding” behind a chair? It was like that, but less cute.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.30.88

13 December 2022

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.29.149

14 November 2022

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.29.144

24 October 2022

Bug fixes

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.29.141

5 October 2022

Bug fixes

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.28.184

27 September 2022

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.28.182

20 September 2022

Security guidance

  • This release includes significant security improvements. Updating is strongly recommended.

Slack 4.28.171

24 August 2022

What’s new

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack

Bug fixes

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”
  • Sharing your screen and then right-clicking the Slack icon in the taskbar made you the winner of a secret game. The prize was that the app would crash. Nobody liked that.
  • If you’re someone who uses a symlink for your %appdata% folder and noticed that Slack was crashing on startup, we have some good news: Slack won’t be crashing anymore. If you don’t use symlinks, well, this note doesn’t apply to you, but we appreciate you reading anyway.
  • Dragging the Slack window between multiple displays was resulting in some spooky behavior, like the window snapping to locations where you distinctly did not drop it. “Haunted Slack” launches in 2025, but until then we must insist all ghosts be unambiguously busted.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.28.163

10 August 2022

Bug fixes

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”
  • Sharing your screen and then right-clicking the Slack icon in the taskbar made you the winner of a secret game. The prize was that the app would crash. Nobody liked that.
  • If you’re someone who uses a symlink for your %appdata% folder and noticed that Slack was crashing on startup, we have some good news: Slack won’t be crashing anymore. If you don’t use symlinks, well, this note doesn’t apply to you, but we appreciate you reading anyway.
  • Dragging the Slack window between multiple displays was resulting in some spooky behavior, like the window snapping to locations where you distinctly did not drop it. “Haunted Slack” launches in 2025, but until then we must insist all ghosts be unambiguously busted.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Coming soon

  • Heads-up: We’ll be deprecating certain older versions of Slack on Sept. 1 in order to continue supporting newer operating systems. Please visit the Help Center for more information: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.27.154

14 June 2022

What’s new

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

Bug fixes

  • If you had notifications disabled at the system level, Slack had very crafty ways of evading the preventative measures of Windows. Not by design, mind you—it was a bug. Can bugs be crafty? Not when they’re squished.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.27.150

2 June 2022

What’s new

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

Bug fixes

  • If you had notifications disabled at the system level, Slack had very crafty ways of evading the preventative measures of Windows. Not by design, mind you—it was a bug. Can bugs be crafty? Not when they’re squished.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.26.3

31 May 2022

Bug fixes

  • Clicking on a notification was sometimes causing the app to stop responding, breaking its silence only to say “Slack is not responding.” No one enjoyed that, so we’ve endeavored to make sure that doesn’t happen anymore.

Slack 4.26.2

16 May 2022

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.26.1

4 May 2022

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.26.0

25 April 2022

Bug fixes

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.26.0-beta2

11 April 2022

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.26.0-beta1

1 April 2022

Bug fixes

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Slack 4.25.0

24 March 2022

What’s new

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Slack 4.25.0-beta1

16 March 2022

What’s new

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Slack 4.24.0

28 February 2022

Bug fixes

  • Perhaps you wanted to know which version of the app you had installed. Maybe we gave you an option to copy that version number to your clipboard. It’s possible the “Copy” button did nothing at all. One might say we fixed it.
  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.24.0-beta1

3 February 2022

Bug fixes

  • Perhaps you wanted to know which version of the app you had installed. Maybe we gave you an option to copy that version number to your clipboard. It’s possible the “Copy” button did nothing at all. One might say we fixed it.
  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.23.1-beta1

12 January 2022

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.23.0

7 December 2021

Bug fixes

  • Depending on how the app was installed, the “Launch on Login” option was sometimes appearing greyed-out, visible but inaccessible, like a storefront window display after closing hours. We’ve unlocked the door, flipped on the overheads and fired up the neon “Open” sign. Come on in and have your pick of all the preferences.
  • Some external URLs were occasionally launching within the Slack app window, but will now load in your default web browser, as is proper. Slack cannot have a little web page, even as a treat.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.23.0-beta1

22 November 2021

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.22.0

8 November 2021

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.22.0-beta1

28 October 2021

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.21.1

25 October 2021

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.21.0

20 October 2021

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.21.0-beta1

23 September 2021

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.20.0

20 September 2021

What’s new

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

Bug fixes

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.20.0-beta1

7 September 2021

What’s new

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

Bug fixes

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.19.3

25 August 2021

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.19.2

18 August 2021

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.19.0

11 August 2021

Bug fixes

  • If you had the “Launch app on login” preference selected, we stopped showing a checkmark next to it after the app restarted. Strong systems require checks and balances, and we’re pleased to report ours now has one more check.
  • Did you know that pressing the Esc key will mark the channel you’re viewing as read? Or that pressing Shift + Esc will clear ALL of your notifications? Well, now you can do that without being pulled out of fullscreen mode. See our full list of nifty keyboard shortcuts by pressing Ctrl + / the next time you have Slack open!

Security guidance

  • This release includes significant security improvements. Updating is strongly recommended.

Slack 4.19.0-beta1

29 July 2021

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.18.0

14 July 2021

Bug fixes

  • If you moved the app window between multiple monitors, notifications were slow to appear on the correct screen. After some orange slices and a halftime pep talk, notifications will be sticking with the app wherever it may go.
  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.

Slack 4.18.0-beta3

8 July 2021

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.18.0-beta1

22 June 2021

Bug fixes

  • If you moved the app window between multiple monitors, notifications were slow to appear on the correct screen. After some orange slices and a halftime pep talk, notifications will be sticking with the app wherever it may go.
  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.

Slack 4.17.1

4 June 2021

Bug fixes

  • Some folks using the newest generation of processors were experiencing the app crashing. Crashes are no fun, particularly when they involve shiny new things, so this has been fixed.

Slack 4.17.0

3 June 2021

What’s new

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

Bug fixes

  • Previously, you may have expected the “Launch on Login” option to do precisely that when clicked. But sadly it didn’t. Pre-flight checks have been rerun, and we are prepared to initiate countdown once more.
  • You can no longer select incoming notifications as a shareable screen when on a Slack Call. To anyone who noticed this was even possible before, we salute your fastidiousness.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.17.0-beta1

26 May 2021

What’s new

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

Bug fixes

  • You can no longer select incoming notifications as a shareable screen when on a Slack Call. To anyone who noticed this was even possible before, we salute your fastidiousness.
  • Previously, you may have expected the “Launch on Login” option to do precisely that when clicked. But sadly it didn’t. Pre-flight checks have been rerun, and we are prepared to initiate countdown once more.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.16.0

4 May 2021

Bug fixes

  • Images and notifications were sometimes sharing real estate...inelegantly. We have given them both a talking-to, and they have agreed to joint custody of that section of the screen.

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.16.0-beta1

25 April 2021

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Security guidance

  • This release includes security improvements. Updating is recommended.

Slack 4.15.0

12 April 2021

Bug fixes

  • Previously, clicking on a notification in Windows Action Center didn’t bring you to the message in Slack — basically the opposite of walking into a room and forgetting what you came for, but no less confusing.
  • Sometimes when the Windows app was launching, it instead decided to hit the Snooze button and just hang there for a while. We gave it a polite talking-to, and it will now be more punctual.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.15.0-beta1

6 April 2021

Bug fixes

  • Previously, clicking on a notification in Windows Action Center didn’t bring you to the message in Slack — basically the opposite of walking into a room and forgetting what you came for, but no less confusing.
  • Sometimes when the Windows app was launching, it instead decided to hit the Snooze button and just hang there for a while. We gave it a polite talking-to, and it will now be more punctual.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.14.0-beta3

11 March 2021

Bug fixes

  • We improved the restart experience when you’ve gone offline or are having loading issues.
  • We all have to sign out sometimes. If you sign out of all of your workspaces, you should have an easier time signing back in.
  • Hopefully you’ll be able to ask “Can you see my screen?” a little less these days. The green border that lets you know you’re screen sharing is back.

Security guidance

  • This release includes minor security improvements. Updating is beneficial.

Slack 4.14.0-beta1

1 March 2021

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.13.0-beta5

9 February 2021

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.13.0-beta3

2 February 2021

Bug fixes

  • When you move or resize Slack, we assume you are indeed trying to move or resize it — and so the crash that was regularly happening, instead, was unwelcome. We’ve fixed this. Here’s to properly-sized screens!
  • We’ve fixed several accessibility issues. Making Slack more accessible is a continuous journey, and we’re quite grateful that you’re along for the ride!

Slack 4.13.0-beta2

8 January 2021

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.13.0-beta1

5 January 2021

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.12.0-beta1

30 November 2020

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.11.0-beta2

4 November 2020

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.11.0-beta1

27 October 2020

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.10.0-beta2

23 September 2020

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.9.0-beta3

25 August 2020

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.9.0-beta2

13 August 2020

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.9.0-beta1

11 August 2020

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.8.0-beta1

10 July 2020

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.7.0-beta1

3 June 2020

What’s new

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.

Slack 4.6.0-beta1

11 May 2020

What’s new

  • Batten the hatches! The app sandbox is now enabled for all web content. This is a fancy way of saying we’ve dialed up the security of the app. It wasn’t unsafe before, but it’s double safe now.
  • A preference that allows you to choose a unique save location per download, instead of choosing a folder for all of them. For the choosy types.

Bug fixes

  • Your notifications should be tidily grouped by workspace when shown in the Action Center.
  • A tricky case where some users were unable to get to the browser to add their first workspace.
  • The Launch on login preference showing the wrong value, when the app was installed from the MSI package.
  • If you found yourself, in some distant past, trying to start a song on Spotify with your keyboard’s play button, and it did not respond to your command while Slack was front and center, pesky hardware media keys were the problem. And this version is the cure.
  • The app should be less spicy to your CPU when you’re viewing certain network error pages.
  • When a download completes, we’ll show an in-app prompt rather than a bothersome system notification.

Slack 4.5.0-beta3

8 April 2020

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.5.0-beta2

26 March 2020

What’s new

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.
  • Our spell checker has been swapped out for a newer model that’s faster, leaner, and capable of fixing your typos in… wait, can this be right? “Multiple languages at the same time”! Open the “Language & Region” preferences to choose your languages. And for whoever it is out there requires that functionality: our hats are off to you. We can barely type in one language right now.

Slack 4.4.0-beta3

28 February 2020

Bug fixes

  • Fixed: Windows Action Center notifications were unable to display certain characters, like < or ‘ for example.
  • Fixed: Switching notification types on Windows would cause both types of notifications to be shown until the app was restarted.
  • Fixed: On Windows, if users landed on our error page, the main menu wasn’t available, which was an error in itself. The error on the error page is now de-errored.
  • Fixed: If you zoom way in or zoom way out, and then open the About Slack window, the About Slack window would also be zoomed way in/out, which was a little intense.
  • Fixed: Once in a while, users would receive a flood of notifications for old messages. This was not a bad case of deja vu: it was a bug. And now, a fixed one.

Slack 4.3.2-beta2

14 January 2020

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.3.0-beta1

6 December 2019

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.2.0-beta2

15 November 2019

What’s new

  • Our newest, fastest, best-performing, shiniest, most nutritious and delicious version of Slack is now fully rolled out, so that’s the one you’re now using. Brilliant.
  • Like zooming in and out? Use a numpad? Great news. You can now do these things, on that.

Bug fixes

  • Notifications looked weird if your workspace name was long. Now, no matter your team name, notifications look lovely.
  • Some messages were being marked as read when Slack was hidden behind applications, or not visible on screen. Now we won’t mark it as read until you’ve actually seen it. Which seems fair.

Slack 4.1.2-beta1

15 October 2019

What’s new

  • We added support for Windows 10 Focus Assist priority list. So now our built-in and Action Center notifications will respect your Focus Assist settings, staying as quiet (or as loud) as you want them to be.
  • A new menu for the system tray lets you take control of how and when Slack launches on booting up (even, randomly, if you are not signed in to any teams.)

Bug fixes

  • Receiving a gif in a notification could mess with your notifications.
  • Long workspace names now no longer appear as incredibly long in menus.
  • Slack menus should now be showing up at the right language (meaning the one that is right for you).
  • Spellchecker stopped working for a small count of users, leading to a shorp uptick in avoidabull erratz. With spellcheck now fully back online for those users, any remaining typos are officially not our fault.
  • There was a slim chance things weren’t finishing up properly when closing Slack. We’re working on making all this perfect, but in the meantime, it is, at least, better. Restarting when clearing cache now works again.
  • No longer do you have to ask “Update.exe? What IS that?”: We now show with our actual name (which is “Slack”, for reference) in Startup entries for Taskmanager and Settings.
  • Slack could go into a state where getting notifications (even if you couldn't see them) would prevent you from clicking on the right side of your monitor… at all. Sorry for any understandable frustration this caused — your notifications (and your ability to use your mouse) are now working as intended again.

Slack 4.1.1-beta1

8 October 2019

Bug fixes

  • We’ve tuned the engine and given the interior a thorough clean. Everything is now running smoothly again.

Slack 4.1.0.beta6

26 September 2019

Bug fixes

  • We tweaked some things too small to notice or too difficult to explain. We’ll return you to your regular, more interesting types of release next time (we hope).

Slack 4.1.0-beta3

2 September 2019

What’s new

  • Thanks to a few tweaks to the engine, a polish of the pistons, and recalibrated valves, the app should be running smoother and faster, than before.
  • Spellcheck, revamped, is now a much better version of its old self (and back on Linux, to boot) — now it supports Greek, Portuguese and British English. So now spelling correctly should come more naturally to us all (which is good, because “correctly” can be a difacult word to spell).

Bug fixes

  • For a quicker connection, and less frustration, checking for network connectivity is more reliable than it was before.
  • After uploading a video into Slack some found it would give an infinite circle of loading, but not play, which was never our plan. Now: it works! It plays; no more circle! Because, it turned out, all circ and no play made Slack a null ‘ploy.

Slack 4.0.2-beta1

24 July 2019

What’s new

  • A pesky leak involving in-channel videos has been plugged.

Bug fixes

  • It's taken a few tries, but the app should crash less often when connected to an external display.

Slack 4.0.1-beta2

18 July 2019

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 4.0.0-beta2

18 June 2019

What’s new

  • Slack is now a tiny bit faster all around, thanks to a bunch of little changes that each made a difference for the better.

Bug fixes

  • If you like dragging and dropping files, you'll like it even more now we've fixed it.
  • Resetting the app data, should that be something you need to do, works better.
  • Icons on the sidebar now line up more pleasingly for those in many workspaces.
  • Focus assist and presentation mode are now properly honored, as they should have been.
  • Windows native notifications are now more reliable.
  • Hardware acceleration can now be turned off without foregrounding Slack. If that means something to you, you'll know that it's good… And if it means nothing to you, it's still good (and thank you for reading anyway).

Slack 3.4.3

3 June 2019

Bug fixes

  • The app was crashing more often than it should have done upon waking. Waking up is hard for all of us, but it shouldn't have been that hard. It now crashes less often than it did, and we're continuing to work toward making that "not at all"

Slack 3.4.2-beta4

21 May 2019

What’s new

  • Just as day follows night and winter gives way to spring, so have we updated Electron to 4.2.1

Bug fixes

  • The push notification time between desktop and mobile has been changed for the better.
  • Like stability? Us too. So we tweaked things, and now everything is more stable. In our app.

Slack 3.4.1-beta3

18 April 2019

Bug fixes

  • We’ve tinkered with the internal workings and polished some rough edges. The app is now better than it was.

Slack 3.4.0-beta1

28 March 2019

Bug fixes

  • Interactions with network drives are now handled with grace and panache. Or, at the very least, "better".
  • If you want to launch slack minimized, you now can. We will no longer stand in your way.
  • We've changed the look, feel and texture of our new HTML notifications. Give them a try! They're delicious.
  • Sometimes on Windows 10, moving the window, say, up would cause a white bar to appear. We raised the bar.
  • Also, moving the window would sometimes change the size of the window. Your aim was true; we no longer move the goalposts on you.
  • In the Apps and Features and Uninstall a Program window, the icon showing up was not the right one. It now is.
  • The notification and unread indicators on the taskbar are now more readable.
  • Blurry icons were an issue for some users with multiple displays. Now all is clear.
  • The Slack icon, previously appearing with an opaque background color on Windows 10 is now all the clearer for being less clear.
  • Some people were seeing sidebar icons for teams other than the one they were in. This was confusing, and has now stopped.
  • And finally, if you have been having issues with keyboard or cursor issues, you should no longer be having them.

Slack 3.3.8

4 March 2019

Bug fixes

  • We’ve made some additional tweaks to our new sign-in and sign-out flows.

Slack 3.3.8-beta1

12 February 2019

What’s new

  • When you sign in, you'll now sign in through the browser rather than within the app.

Bug fixes

  • We've fixed the tray icon to make the notification badge easier to see, because, let's face it, if you can't see a notification, it's not really doing its job.
  • Switching from one channel to another will now give the correct name and information of the new one, rather than the old one, as was previously happening.
  • The new loading animation was a little stretched, or a little squished, depending on how you looked at it. It's now practically perfect.
  • A few icons in menus went missing on Windows 10, and have now been retrieved.
  • Occasionally, the "Open the Slack App" browser button was not opening the workspace in the desktop app. Silly, really. It now does.
  • If you use SSO (Single Sign-on) to log in, it should now work perfectly every time.

Slack 3.3.7

16 January 2019

What’s new

  • From today, you'll notice a shiny new app button that matches our new logo. You can read more about it on our blog at SlackHQ.com. Change! Everyone loves it. (Having said that, nothing about Slack or how you use it has changed. Just the button.)

Slack 3.3.4-beta3

12 December 2018

Bug fixes

  • 'Paste and Match Style' (Ctrl+Shift+V) was pasting copied text twice. We've fixed that.
  • 'Paste and Match Style' (Ctrl+Shift+V) was pasting copied text twice. We've fixed that. In the app.
  • Notification sounds were, confoundingly, not playing when they should have been (when, say, you needed notifying about something). The case of the missing notification sounds has been solved.
  • We've continued to improve how Slack behaves with proxies. If you were having any connectivity issues with the previous beta, you should no longer have them.

Slack 3.3.4-beta2

16 November 2018

Bug fixes

  • A few connectivity issues caused by PAC (proxy auto-configuration) files, are issues no longer. Because we fixed them! Hurrah.

Slack 3.3.4

16 October 2018

Bug fixes

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. You can now copy and paste to your heart's content.
  • Several random, rare crashes — on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • The full screen shortcut was mistakenly listed as ‘Ctrl+F’ instead of ‘Ctrl+Shift+F’ in the "View" menu. We both apologize for this and hope that, because of it, someone out there discovered 'Ctrl+F' as a useful shortcut for searching the channel that you're in. Always look on the bright side of bugs.

Slack 3.3.3

1 October 2018

Bug fixes

  • All updates are important, of course. This one contains security updates, and as we know, they’re the most important kind of all.

Slack 3.3.0

30 July 2018

Bug fixes

  • Overall stability of the app has been improved, thanks to a clutch of fixes.
  • It's very, very useful when you report issues to us, so we've improved the diagnostic tools so that when you do, we can better analyze the issues, and, hopefully, fix them for you faster.
  • Some individuals were getting duplicate notifications due to multiple windows being open simultaneously. We’ve fixed this, so no longer will one message create two notifications.
  • A slight shift in color profiles in 3.2.0 was causing a flickering between the old and new colors.
  • When the thing you're downloading has downloaded, we're now better at telling you so.
  • We’ve made tweaks to the checker of spelling, so it can spell check more reliably. It spells it "check". Or "cheque", if checking in British English. In fact, the spellchecker as a whole now works better than ever.
  • Links in Slack will now, by default, dependably open in the browser you've chosen as your default browser. Because that's what "default" means! Brilliant.
  • Live Tiles, which weren’t updating correctly when pinned, now are.
  • Notifications were preventing you from clicking on surrounding windows. This was unbefitting, and a little needy. Click on whatever you need to click on. Don't let us stop you. You know what you're doing.

Slack 3.2.0

26 April 2018

What’s new

  • A plethora of improvements for the people of Enterprise Grid, including faster quick switching, better proxy support, and direct message draft syncing across multiple workspaces (so whichever workspace you started typing that message in, you can finish in another).
  • You can now right-click on Slack in the taskbar to do useful things like jump to a specific workspace, or move Slack to your current display.

Bug fixes

  • Unread badges, which had been being a little inconsistent, have been given a stern talking to, and promise to be more reliable henceforth.
  • Call loading has been improved, as have other general pieces of call performance.
  • The workspace sign-in flow has been gently massaged, leading to improved error handling and magic link support.
  • Copying an email link will now, as you might expect, copy the email link.
  • A clutch of crufty crashes, as hard to explain as they were annoying to experience, have now been completely corrected.
  • Sometimes, clicking on an Action Center notification could cause Slack to hang until you clicked on the start menu. Fixed that.
  • Notifications on Windows 7 machines without graphics acceleration hardware can now be used once again.
  • We closed first our left eye, then our right, and can confirm that the text in this new version is a little bit sharper for some Windows users.
  • Applications launched by Slack (when, say, clicking a link) will no longer inherit Slack’s environment variables.

Slack 3.1.1

6 April 2018

Bug fixes

  • We got so excited about your emoji we kept requesting them, particularly at the moment you switched channels. This caused all manner of slowness. We've since bottled our enthusiasm, and now request emoji exactly one (1) time.

Slack 3.1.0

15 February 2018

What’s new

  • We’re using a new font for Japanese. It’s clearer, more legible, and goes well with aubergine. (Which is the default color of your sidebar. As well as a vegetable.)
  • Sometimes Slack takes too long to start up. If that happens, a) we’re sorry that it does, but b) you’ll now see a link with some helpful troubleshooting ideas.
  • When a file’s done downloading, a new notification will dutifully let you know.
  • If you’ve asked Slack to launch right when your computer turns on, Slack now does so much more quietly — with less extraneous loading screen action, and fewer fanfares.
  • For Windows 10 users, we now offer the option to disable hardware acceleration. If you’re seeing glitchy graphics and other unpleasantness, try toggling this option to on.

Bug fixes

  • Badges about unread messages would linger on the dock icon, even after said messages had been read. These badges will linger no more.
  • Slack would occasionally crash when it wasn’t allowed to put files in the Temp folder. Now, it will simply use the Downloads folder, instead.
  • Some users who clicked on a magic link were not taken to their workspace. We have set our cauldrons to a slow simmer and magic links should now work as expected.
  • When trying to connect via a proxy, Slack simply refused to load. No longer!
  • Now you can download a file from Slack, delete it, and then download it again. If that seems like the way the Slack should’ve always worked, well, you aren’t wrong.
  • Right clicking “something” and choosing “Search with Google” had a tendency to search for “so”, “me”, or “thing.” It will now search for the entire text. So if you really do want to Google “something” (or something else), we’ll have your back.
  • Images sometimes were appearing in notifications, contrary to the wishes of those who had chosen to hide message previews. This is now fixed, your wishes respected.
  • Clicking the close, minimize, and maximize buttons would occasionally do nothing at all. You can now close, minimize, or, preferably, maximize Slack.
  • If you dismiss a tooltip, it will leave promptly and politely.
  • Previously, Slack would override a system’s TEMP variable. If you know what that means, know now that it is fixed.
  • Some anti-virus software had become overly suspicious of Slack. We are not a virus, and we’ll do better about letting your anti-virus software know.

Slack 3.0.5

18 January 2018

Bug fixes

  • Another important security update. See? We told you they were all important.

Slack 3.0.3

4 January 2018

Bug fixes

  • On some Windows 7 systems, Slack kept Windows from shutting down without making a fuss. It’ll now let your system shut down in peace.
  • When Windows had trouble showing your notification, Slack would panic and crash. It’ll stop doing that.
  • An important security update. Security updates are always important. This is one of those.

Slack 3.0.2

19 December 2017

Bug fixes

  • We undid changes that have been causing some people to occasionally miss notifications with 3.0.0. You will now miss nothing. Unless you want to.
  • Clicking on and replying to notifications is now also more reliable.

Slack 3.0.0

27 October 2017

What’s new

  • When you’re in a lot of workspaces, the app now uses much less memory, and starting up is faster, to boot.
  • And flipping between those workspaces is now faster. Not super-sonic, but certainly somewhere between a jiffy and lickety-split.
  • We shunted the sign-in page out of the app — it's now rerouted to a new window, for reasons of reliability.
  • A new-fangled lock badge subtly lets you know which workspaces you're currently signed out of. Or of which you're currently signed out. Either way.
  • Our start up screen has been spruced-up and slimmed-down, and is worth something between a passing glance and a darn good gander
  • …As is the helpful way that dates now stick to the top of a channel while scrolling through messages.
  • Finally, for the Windows Store folks: say howdy to genuine auto-launch support.

Bug fixes

  • It’s been a long time coming but brings us joy to say: There's now 100% less reloading during drag and drop!
  • Repeated visits to the "Something’s not working" screen? Turns out the main thing not working was that screen. It is no more.
  • If you kept the app running for a long time, you might be on the receiving end of two consecutive updates. Now things are one-at-a-time, as they should be.
  • Out of consideration, we scooted the sidebar out of your way when viewing full-screen video.
  • We fixed your ability to exit — or escape — full-screen video by pressing the aptly-named “Escape” key.
  • The blackout caused by a window being closed while full-screen, with one request confoundingly eclipsing the other, has been sunsetted.
  • Found: Missing Ctrl-1 / Cmd-1 hotkey. Please call 1-800-SLACKME to claim. Don't actually call that number. It doesn't do anything. Unlike the hotkey.
  • Remedied: A crash on Windows 10 when an Action Center notification contained special characters.
  • Speaking of notifications, we ferreted out a few cases where sounds were not playing or profile images were missing, and righted them.
  • If you connected a secondary display, then later disconnected it only to find Slack missing offscreen, you’re in luck. This version is less jumpy.

Slack 2.8.0

6 September 2017

What’s new

  • Support for a top secret, very hush-hush, highly classified and very exciting new feature that we wish we could call by name, but we cannot.
  • All mentions of “team” have been changed to “workspace” when referring to the app, though not when referring to the people in it. You create a workspace. You invite people from your team. Simple!
  • You can now configure the language used by the spellchecker in Preferences to be the language you wish to spell correctly.
  • You can now configure your delivery method of choice for notifications (built-in, Action Center, Action Center Abbreviated), in addition to being able to configure the position of those notifications (again)

Bug fixes

  • Fixed: A few rare crashes when making a call and/or screen sharing on a call are now, we believe, on the brink of extinction - or possibly, we hope, gone forever.
  • Fixed: An issue where the app would hang if your OS reported that you were in certain timezones
  • Fixed: You may have been running into a Something's Not Working screen when waking your computer from sleep. Turns out the thing not working was that. So we fixed it.
  • Fixed: Windows Action Center notifications were bright red for some reason: they are now less red.
  • Fixed: Notification sounds would sometimes play twice. Notification sounds will no longer play twice.

Slack 2.7.1

15 August 2017

Bug fixes

  • You're nearly finished signing in when suddenly – bonk – you're brought back to the first page. Hey, what gives? Please accept our apologies and, in this version, 100% less bonking.
  • Ding. Ba-dum tsss. Plink. Boing. Hummus. We know you've been missing all of these sounds, so we wrote them down for you. The app should play them more often now, too.

Slack 2.7.0

24 July 2017

What’s new

  • File downloads are now pausable and – in perhaps a master stroke of matchmaking – resumable too.
  • A bevy of changes to make the app more keyboard navigable.
  • We’ve adjusted the app icon, but just a skosh. Putting our best foot forward.
  • Should the worst happen and the app fail to load, you'll see a less dreadful error page and perhaps even a code you can share.

Bug fixes

  • On Windows 7, notifications have been made more reliable, at the expense of a preference: you’ll no longer be able to customize their position on-screen.
  • On Windows 10, we’ve negotiated a truce between notifications and your antivirus. This will keep notifications appearing in a timely manner. They’ll play whatever sound you’ve told them to play more reliably, too.
  • The team sidebar is no longer touch-challenged. Tap, flick, and drag teams to your heart’s content.
  • Cancelling a running download is 38% less crashy. For when you decide you didn’t need that third gif after all.
  • We spliced some wires we shouldn’t have, causing a loading screen to flash briefly after signing into a team. Now it’s as it should be.
  • Those little white dots in the team sidebar that let you know when you have messages to read? They’re no longer obscured when the app is maximized.

Slack 2.6.3

2 June 2017

Bug fixes

  • Sometimes if you changed networks, we used to rouse from sleep in a bit of a daze, greeting you with a blank screen. Now, we awaken bright-eyed and bushy-tailed. Or at the very least, with your team displayed.
  • Where, in rare cases, some external links didn't end up pointing to the right place when you clicked them, they now do.
  • Video playback should now be much smoother, and nicer to your network.
  • On certain keyboard layouts, hitting backspace didn't actually delete the last character, which was a surprise, but a surprise of the lesser kind - there is now one fewer lesser surprise.

Slack 2.6.2

17 May 2017

Bug fixes

  • Unexplainably, context menus and spell-check stopped working in some teams. OK: we have an explanation but we'd rather not discuss it. It's embarrassing. Rest easy knowing that it's fixed here.

Slack 2.6.0

20 April 2017

What’s new

  • We revamped video calls, making the experience more intuitive, and more attractive. As a bonus, they're more resource efficient and now let you change audio devices during a call. If that's the kind of thing you need to do.
  • Remove thine shackles from thine eyes, and behold: gloriously legible text, regardless of your display scaling!
  • We'll no longer clear notifications from the Action Center automatically, but if you're on the Windows Creators Update we'll bundle them up so that it's easier for you to do.

Bug fixes

  • A rare bug that turned Slack into a process hydra: receiving notifications or switching channels would spawn new processes seemingly without end.
  • The Launch on login preference should be more reliable this time around (for the technically inclined: it now uses the registry instead of a Startup shortcut).
  • We paved over a series of potholes that were strewn about the app, making crashes far less likely.
  • Should you ever wish to say goodbye to one of your teams, a right-click > Remove from the sidebar will do the trick now more reliably than before.
  • Switching teams using the numbered shortcuts is noticeably faster. We would say "37%" if we were forced to put a number on it. Fortunately, we aren't, and we won't.
  • Opening a context menu won't freeze videos or gifs playing in the app.
  • We dusted off the cobwebs in the app menu and composted a few menu items that weren't useful when signed into one team.
  • The default window size is a smidgen larger. You won't notice, because your window will keep being the same size it's always been. That's just the way it is, and we don't want it to change.
  • Our spellchecker would occasionally mark correctly spelled words as incorrect. It had ONE job. It now performs it.
  • With surgical precision, we cut out the frame border that appeared when the app window was maximized.

Slack 2.5.2

9 March 2017

Bug fixes

  • We made the act of signing in more reliable for teams using SSO.
  • For the times when Slack just... doesn't: try Help > Clear Cache and Restart. It has all the nougaty goodness of Reset App Data, without the stale aftertaste of losing your teams.

Slack 2.5.1

14 February 2017

What’s new

  • We tried to imagine a centralized location that made it easy to put Slack onto a bunch of Windows computers all at once. Then realised we were imagining the Windows Store. So we put the app in there instead. It made so much more sense. https://slack.com/ssb/download-winstore.
  • The way we load teams you don’t view often has been changed to improve the memory footprint of the app. One day, it will be a pitter patter of tiny footprints. For now, it’s a tad slower, a little less hefty, and a lot more attractive. Think “brontosaurus in a nice hat.”
  • Folks consistently unable to load the app will now be greeted by a troubleshooting page that offers suggestions on making their situation better. (Spoiler: it's usually to do with over-zealous antivirus software).
  • Those pasting text with style into a Post then finding their text to have "no style" can now Paste & Match Style under the Edit menu.
  • You can see our Help Center documentation in – of all places – the Help menu. The almost over-intuitively named Open Help Center item will be your friend.
  • Spellcheck support for three (세!) additional languages; writers of Korean, Portugese (Brazilian), and Albanian type a little easier.

Bug fixes

  • Fixed: Waking Slack after hibernation or a system crash occasionally found all your teams missing. Thank you for your patience, and sorry for the inconvenience; it no longer should.
  • Fixed: A rare bug where team icons shuffled out of formation in the sidebar. They're more stoic and sticky and as a bonus, rearranging them is smoother.
  • Fixed: On Windows, a handful of zoom-based glitches: borders inappropriately sized, taskbars jumping around. All of that? Smoothed.
  • Fixed: Customers typing in languages that use IME composition (Korean, for example) will find that the message input is 82% stickier.
  • Fixed: In a truly McGyver maneuver, we applied an additional layer of duct tape around Windows 10 notifications. Literal duct tape. Ask no questions.