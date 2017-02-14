Slack pour Windows (Beta)- Notes de mises à jour

Slack 4.49.75

12 mars 2026

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.48.95

19 février 2026

Corrections de bogues

  • Nous avons fait un petit nettoyage, rangé les dossiers et éliminé la moindre donnée inutile. Un brin de ménage n’a jamais fait de mal. Tout est en ordre désormais !

Slack 4.48.94

18 février 2026

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.48.93

16 février 2026

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.48.92

12 février 2026

Corrections de bogues

  • Nous avons beaucoup de travail ces jours-ci, mais il nous est difficile d’en dire plus. Cette semaine, Slack est ainsi à l’image d’un canard qui nage dans une rivière : sous l’eau, il agite ses pattes avec force, mais à la surface il semble glisser naturellement en suivant le courant.

Slack 4.48.90

6 février 2026

Corrections de bogues

  • Vous avez déjà eu le sentiment que rien n’avance, mais en y repensant plus tard, vous vous rendez compte que c’était tout le contraire ? C’est le cas de l’application cette semaine.

Slack 4.47.69

3 décembre 2025

Corrections de bogues

  • Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !

Slack 4.47.65

24 novembre 2025

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.47.59

29 octobre 2025

Corrections de bogues

  • Tous les bugs corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués ici. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’application s’est améliorée.

Slack 4.46.101

1 octobre 2025

Corrections de bogues

  • Petit rappel pendant que vous vaquez à vos occupations : le monde est un endroit unique parce que vous en faites partie... Ah et sinon, aucun changement majeur à signaler sur l’application cette fois-ci. À vos messages !

Slack 4.46.99

18 septembre 2025

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.46.95

5 septembre 2025

Corrections de bogues

  • Nous avons effectué un grand nettoyage de printemps dans le code pour que tout soit fluide. Résultat : un Slack nickel !

Slack 4.45.69

19 août 2025

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.45.68

13 août 2025

Corrections de bogues

  • Nous avons effectué un grand nettoyage de printemps dans le code pour que tout soit fluide. Résultat : un Slack nickel !

Slack 4.45.65

30 juillet 2025

Corrections de bogues

  • Nous avons effectué un grand nettoyage de printemps dans le code pour que tout soit fluide. Résultat : un Slack nickel !

Slack 4.45.64

18 juillet 2025

Corrections de bogues

  • Toute mise à jour, même infime, est importante. Certaines ne bouleversent pas votre vie, certes, mais cela ne remet pas en question leur utilité. Cette mise à jour en est le parfait exemple.

Slack 4.45.60

9 juillet 2025

Corrections de bogues

  • Petit rappel pendant que vous vaquez à vos occupations : le monde est un endroit unique parce que vous en faites partie... Ah et sinon, aucun changement majeur à signaler sur l’application cette fois-ci. À vos messages !

Slack 4.45.52

25 juin 2025

Corrections de bogues

  • Les bugs ont été neutralisés, les performances améliorées, le travail a repris et le résultat était au top. Profitez de Slack de manière responsable.

Slack 4.44.65

5 juin 2025

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.44.63

23 mai 2025

Corrections de bogues

  • Tous les bugs corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués ici. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’application s’est améliorée.

Slack 4.44.61

20 mai 2025

Corrections de bogues

  • Petit rappel pendant que vous vaquez à vos occupations : le monde est un endroit unique parce que vous en faites partie... Ah et sinon, aucun changement majeur à signaler sur l’application cette fois-ci. À vos messages !

Slack 4.44.60

14 mai 2025

Corrections de bogues

  • L’application est objectivement mieux aujourd’hui qu’hier. C’est un fait scientifique incontestable. Nous vous remercions de vous tenir au courant.

Slack 4.44.59

2 mai 2025

Corrections de bogues

  • Vous avez déjà eu le sentiment que rien n’avance, mais en y repensant plus tard, vous vous rendez compte que c’était tout le contraire ? C’est le cas de l’application cette semaine.

Slack 4.43.52

9 avril 2025

Corrections de bogues

  • Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !

Slack 4.43.51

31 mars 2025

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.43.49

19 mars 2025

Corrections de bogues

  • Nous avons poli certaines aspérités de l’appli pour éviter que vous vous blessiez avec une écharde numérique. Vous n’avez jamais entendu parler d’ « écharde numérique » ? Peu importe, vous n’avez plus à vous en soucier.

Slack 4.43.43

6 mars 2025

Corrections de bogues

  • Nous avons fait un petit nettoyage, rangé les dossiers et éliminé la moindre donnée inutile. Un brin de ménage n’a jamais fait de mal. Tout est en ordre désormais !

Slack 4.42.120

12 février 2025

Corrections de bogues

  • Merci d’avoir mis à jour votre application ! Les derniers changements effectués sont difficiles à résumer, mais nous faisons tout pour nous assurer que l’application fonctionne aussi bien que possible. Un petit pas pour Slack…

Slack 4.42.117

30 janvier 2025

Corrections de bogues

  • Modifications mineures et petits réglages dans l’application. Nous vous remercions de vous tenir au courant des nouveautés. Si vous rencontrez le moindre problème, faites-le-nous savoir en nous envoyant un message à feedback@slack.com.

Slack 4.42.115

15 janvier 2025

Corrections de bogues

  • À l’instar d’un joggeur qui améliore son temps petit à petit, cette mise à jour est modeste mais importante. Plus rapide et plus légère, l’appli s’améliore encore et toujours !

Slack 4.41.105

5 décembre 2024

Corrections de bogues

  • Aucun correctif majeur à signaler cette semaine, mais il y en aura forcément d’autres à l’avenir. Notre but n’est pas d’introduire des bugs, bien sûr, mais les ajustements, les erreurs et les corrections font partie du processus de développement. Nous espérons que vous appréciez l’expérience, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez actuellement.

Slack 4.41.104

27 novembre 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons beaucoup de travail ces jours-ci, mais il nous est difficile d’en dire plus. Cette semaine, Slack est ainsi à l’image d’un canard qui nage dans une rivière : sous l’eau, il agite ses pattes avec force, mais à la surface il semble glisser naturellement en suivant le courant.

Slack 4.41.98

14 novembre 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.41.97

7 novembre 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.41.96

22 octobre 2024

Corrections de bogues

  • Il se passe quelque chose, non ? Le soleil semble briller un peu plus, les oiseaux chantent… De quoi s’agit-il ? L’application Slack a été mise à jour. Peut-on faire le lien entre ces deux événements ? Peut-être.

Slack 4.41.92

16 octobre 2024

Corrections de bogues

  • Il se passe quelque chose, non ? Le soleil semble briller un peu plus, les oiseaux chantent… De quoi s’agit-il ? L’application Slack a été mise à jour. Peut-on faire le lien entre ces deux événements ? Peut-être.

Slack 4.41.90

8 octobre 2024

Corrections de bogues

  • Merci d’avoir mis à jour votre application ! Les derniers changements effectués sont difficiles à résumer, mais nous faisons tout pour nous assurer que l’application fonctionne aussi bien que possible. Un petit pas pour Slack…

Slack 4.40.133

2 octobre 2024

Corrections de bogues

  • Petit rappel pendant que vous vaquez à vos occupations : le monde est un endroit unique parce que vous en faites partie... Ah et sinon, aucun changement majeur à signaler sur l’application cette fois-ci. À vos messages !

Slack 4.40.128

10 septembre 2024

Corrections de bogues

  • Rien de particulier à signaler cette semaine. Rien d’insignifiant non plus, d’ailleurs. Nous sommes quand même occupés, cela dit… Nous travaillons en coulisse, ce qui ne se voit pas. Comme ça, tout sera prêt pour la prochaine mise à jour.

Slack 4.40.126

5 septembre 2024

Corrections de bogues

  • Tous les bugs corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués ici. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’application s’est améliorée.

Slack 4.40.120

21 août 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.40.114

9 août 2024

Corrections de bogues

  • Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !

Slack 4.40.113

7 août 2024

Corrections de bogues

  • Nous n’avons rien de particulier à souligner à propos de cette version, mais nous vous remercions de continuer à vous tenir au courant.

Slack 4.39.95

25 juillet 2024

Corrections de bogues

  • Those using a high-contrast theme at the system level (Windows Settings > Accessibility > Contrast Themes) noted that Slack was not following suit, even when the app was set to mirror system settings. The app is now better at taking direction, in contrast to how it was previously behaving.

Slack 4.39.93

17 juillet 2024

Corrections de bogues

  • Les bugs ont été neutralisés, les performances améliorées, le travail a repris et le résultat était au top. Profitez de Slack de manière responsable.

Slack 4.39.90

3 juillet 2024

Corrections de bogues

  • L’application est objectivement mieux aujourd’hui qu’hier. C’est un fait scientifique incontestable. Nous vous remercions de vous tenir au courant.

Slack 4.39.89

25 juin 2024

Corrections de bogues

  • Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !

Slack 4.39.88

12 juin 2024

Nouveautés

  • Adieu, le 32 bits ! À partir de la version 4.39 de l’application pour ordinateur, toutes les versions Windows seront exclusivement conçues pour le 64 bits. Pour en savoir plus, consultez l’annonce de notre centre d’assistance : https://slack.com/help/articles/4426294050451-Slack-feature-retirements#announcements.
  • Slack pour Windows sur ARM est actuellement en version bêta et désormais disponible en téléchargement sur notre site Web ainsi que sur le Microsoft Store. Nous continuerons à le peaufiner et à ajouter des fonctionnalités pour finaliser une version officielle, mais en attendant, indiquez-nous si vous rencontrez des problèmes en nous envoyant un message à feedback@slack.com !

Slack 4.39.81

3 juin 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.38.127

22 mai 2024

Corrections de bogues

  • Lorsqu’un événement altérait le focus de la fenêtre Slack (que ce soit par la réception de notifications ou par le déplacement de l’application vers un second écran), les utilisateurs ne pouvaient pas saisir de caractères japonais ou coréens sans avoir fermé, puis relancé l’application pour lui donner le focus à nouveau. Veuillez nous excuser pour ce bug frustrant et déroutant. Cela ne se reproduira plus, et nous veillerons à rester « focus » sur cet objectif !

Slack 4.38.125

15 mai 2024

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.38.121

8 mai 2024

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.38.115

17 avril 2024

Nouveautés

  • Say hi to Slack AI! Our brand-new set of generative AI tools lets you search smarter, summarize conversations instantly, and much more. Head over to the Help Center to see how you can put Slack AI to work for you: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Corrections de bogues

  • Dans leur quotidien, les personnes bilingues peuvent passer d’une langue à l’autre sans prévenir ni prendre de mesure spécifique. C’est pourquoi nous avons corrigé le bug du raccourci Alt + `, qui ouvrait le menu de l’application au lieu de changer la langue de votre clavier. À vos claviers !

Slack 4.38.108

9 avril 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.37.101

3 avril 2024

Corrections de bogues

  • Nous n’avons rien de particulier à souligner à propos de cette version, mais nous vous remercions de continuer à vous tenir au courant.

Slack 4.37.98

22 mars 2024

Corrections de bogues

  • Les bugs ont été neutralisés, les performances améliorées, le travail a repris et le résultat était au top. Profitez de Slack de manière responsable.

Slack 4.37.94

14 mars 2024

Corrections de bogues

  • Rien de particulier à signaler cette semaine. Rien d’insignifiant non plus, d’ailleurs. Nous sommes quand même occupés, cela dit… Nous travaillons en coulisse, ce qui ne se voit pas. Comme ça, tout sera prêt pour la prochaine mise à jour.

Slack 4.37.93

13 mars 2024

Corrections de bogues

  • L’application est objectivement mieux aujourd’hui qu’hier. C’est un fait scientifique incontestable. Nous vous remercions de vous tenir au courant.

Slack 4.37.84

21 février 2024

Nouveautés

  • Les menus sont essentiels à l’accessibilité, c’est pourquoi nous avons ajouté un nouveau raccourci pour ouvrir le menu principal de l’application. En appuyant sur la touche Alt, le menu s’ouvrira immédiatement (alors qu’auparavant le curseur se positionnait simplement sur cette section). Nous espérons que ce petit changement améliorera votre expérience sur Slack.

Slack 4.37.77

12 février 2024

Corrections de bogues

  • Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !

Slack 4.36.140

24 janvier 2024

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.36.138

9 janvier 2024

Corrections de bogues

  • Tous les bugs corrigés dans cette version étaient soit trop petits pour être détectables à l’œil nu, soit trop compliqués pour être expliqués ici. Mais le travail a été fait, les difficultés ont été contournées et l’application s’est améliorée.

Slack 4.36.136

11 décembre 2023

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.36.134

6 décembre 2023

Corrections de bogues

  • Nous n’avons rien de particulier à souligner à propos de cette version, mais nous vous remercions de continuer à vous tenir au courant.

Slack 4.36.122

1 décembre 2023

Corrections de bogues

  • L’application est objectivement mieux aujourd’hui qu’hier. C’est un fait scientifique incontestable. Nous vous remercions de vous tenir au courant.

Slack 4.35.130

22 novembre 2023

Corrections de bogues

  • La croissance est faite de petits changements successifs, et en voici un qui aura des conséquences majeures à long terme : lorsque vous cliquerez sur une notification dans le centre de notifications de Windows, le curseur apparaîtra automatiquement dans la zone de message. Ainsi, vous pourez immédiatement saisir votre réponse.

Slack 4.35.126

1 novembre 2023

Corrections de bogues

  • Lorsque l’application ne parvenait pas à se connecter, elle n’affichait pas le menu permettant de télécharger les journaux ou de redémarrer. Aucune proposition de solution, en somme. Ces options sont à nouveau disponibles, même lorsque l’application ne l’est pas.

Slack 4.35.121

19 octobre 2023

Corrections de bogues

  • Ne faites pas attention à nous. Nous effectuons juste quelques ajustements pour garder l’application au top de sa forme. D’autres améliorations sont à venir prochainement. Bye !

Slack 4.35.120

12 octobre 2023

Corrections de bogues

  • Les bugs ont été neutralisés, les performances améliorées, le travail a repris et le résultat était au top. Profitez de Slack de manière responsable.

Slack 4.35.118

11 octobre 2023

Corrections de bogues

  • La cohabitation entre Slack et les machines virtuelles était plutôt tendue, donnant lieu à de véritables incidents diplomatiques. Cette mise à jour devrait mettre fin aux hostilités.

Slack 4.35.111

28 septembre 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.34.121

28 septembre 2023

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.34.119

12 septembre 2023

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.34.116

7 septembre 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.34.115

5 septembre 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.34.104

16 août 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.34.92

2 août 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.33.84

24 juillet 2023

Corrections de bogues

  • Slack was crashing on launch when the app data path was placed within a mounted directory (particularly when using User Profile Disks). Houston, we no longer have a problem—all systems now read “Go” for a successful launch.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Bientôt disponible

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

19 juin 2023

Corrections de bogues

  • Intelligent quips often contain depth of thought, but that's not what we mean when we say that smartquotes were presenting a problem for deep links. Punctuation will no longer affect the punctuality of your deep link updates.
  • Good governance is all about removing roadblocks, which is why we've retooled the sign-in flow for GovSlack. Now when you sign in to a government workspace for the first time, we'll automatically restart the app in Gov mode (instead of kicking you back to the login page). Your Slack dollars at work!
  • Ending a screen share by closing the call window (rather than clicking the "Leave" button) was causing the green border around the shared window to linger until Slack was restarted. Borders are once again open, and you may leave or return as you please.

Slack 4.33.69

8 juin 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.33.60

31 mai 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.32.126

22 mai 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.32.122

1 mai 2023

Corrections de bogues

  • Here’s to the copycats who recently were unable to copy over the Slack version name from the About Slack dialog. Since we suspect you are not actually cats but rather amazing humans just trying to get your work done, we have meow fixed this issue.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.32.119

17 avril 2023

Corrections de bogues

  • Here’s to the copycats who recently were unable to copy over the Slack version name from the About Slack dialog. Since we suspect you are not actually cats but rather amazing humans just trying to get your work done, we have meow fixed this issue.

Slack 4.31.155

27 mars 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.31.152

20 mars 2023

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.31.150

20 mars 2023

Nouveautés

  • Starting with version 4.31, we are no longer able to support Windows 8.1, Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2. If you’re running one of these operating systems, you may continue to use version 4.29, but we encourage you to upgrade your OS to enjoy the latest Slack features (https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack).
  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11906214948755
  • Pressing the Alt key now serves as an Alternative way to open the app menu bar. We hope this change does not provoke any Altercations between you and your computer.

Corrections de bogues

  • You might have noticed that Slack notifications weren’t coming through when you had another app in fullscreen mode (even if your Focus Assist settings should have allowed them). We’ll do a better job of getting you the notifications you need in accordance with your preferences.
  • Using the shortcut Ctrl + Shift + F will now toggle to Fullscreen mode, allowing you to really take in the view (or just focus a bit more).
  • Our notifications misunderstood the “auto-hide” setting for the Windows taskbar, thinking that they should be the ones hiding behind the taskbar while this setting was active. Have you ever seen a child playing hide-and-seek and at least 50% of the kid’s body is visible while they’re “hiding” behind a chair? It was like that, but less cute.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.31.145

6 mars 2023

Nouveautés

  • Starting with version 4.31, we are no longer able to support Windows 8.1, Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2. If you’re running one of these operating systems, you may continue to use version 4.29, but we encourage you to upgrade your OS to enjoy the latest Slack features (https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack).
  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11354894714899-Managing-desktop-client-configurations
  • Pressing the Alt key now serves as an Alternative way to open the app menu bar. We hope this change does not provoke any Altercations between you and your computer.

Corrections de bogues

  • You might have noticed that Slack notifications weren’t coming through when you had another app in fullscreen mode (even if your Focus Assist settings should have allowed them). We’ll do a better job of getting you the notifications you need in accordance with your preferences.
  • Using the shortcut Ctrl + Shift + F will now toggle to Fullscreen mode, allowing you to really take in the view (or just focus a bit more).
  • Our notifications misunderstood the “auto-hide” setting for the Windows taskbar, thinking that they should be the ones hiding behind the taskbar while this setting was active. Have you ever seen a child playing hide-and-seek and at least 50% of the kid’s body is visible while they’re “hiding” behind a chair? It was like that, but less cute.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.30.88

13 décembre 2022

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.29.149

14 novembre 2022

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.29.144

24 octobre 2022

Corrections de bogues

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.29.141

5 octobre 2022

Corrections de bogues

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.28.184

27 septembre 2022

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.28.182

20 septembre 2022

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations importantes de sécurité. La mise à jour est fortement recommandée.

Slack 4.28.171

24 août 2022

Nouveautés

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack

Corrections de bogues

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”
  • Sharing your screen and then right-clicking the Slack icon in the taskbar made you the winner of a secret game. The prize was that the app would crash. Nobody liked that.
  • If you’re someone who uses a symlink for your %appdata% folder and noticed that Slack was crashing on startup, we have some good news: Slack won’t be crashing anymore. If you don’t use symlinks, well, this note doesn’t apply to you, but we appreciate you reading anyway.
  • Dragging the Slack window between multiple displays was resulting in some spooky behavior, like the window snapping to locations where you distinctly did not drop it. “Haunted Slack” launches in 2025, but until then we must insist all ghosts be unambiguously busted.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.28.163

10 août 2022

Corrections de bogues

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”
  • Sharing your screen and then right-clicking the Slack icon in the taskbar made you the winner of a secret game. The prize was that the app would crash. Nobody liked that.
  • If you’re someone who uses a symlink for your %appdata% folder and noticed that Slack was crashing on startup, we have some good news: Slack won’t be crashing anymore. If you don’t use symlinks, well, this note doesn’t apply to you, but we appreciate you reading anyway.
  • Dragging the Slack window between multiple displays was resulting in some spooky behavior, like the window snapping to locations where you distinctly did not drop it. “Haunted Slack” launches in 2025, but until then we must insist all ghosts be unambiguously busted.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Bientôt disponible

  • Heads-up: We’ll be deprecating certain older versions of Slack on Sept. 1 in order to continue supporting newer operating systems. Please visit the Help Center for more information: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.27.154

14 juin 2022

Nouveautés

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

Corrections de bogues

  • If you had notifications disabled at the system level, Slack had very crafty ways of evading the preventative measures of Windows. Not by design, mind you—it was a bug. Can bugs be crafty? Not when they’re squished.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.27.150

2 juin 2022

Nouveautés

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

Corrections de bogues

  • If you had notifications disabled at the system level, Slack had very crafty ways of evading the preventative measures of Windows. Not by design, mind you—it was a bug. Can bugs be crafty? Not when they’re squished.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.26.3

31 mai 2022

Corrections de bogues

  • Clicking on a notification was sometimes causing the app to stop responding, breaking its silence only to say “Slack is not responding.” No one enjoyed that, so we’ve endeavored to make sure that doesn’t happen anymore.

Slack 4.26.2

16 mai 2022

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.26.1

4 mai 2022

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.26.0

25 avril 2022

Corrections de bogues

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.26.0-beta2

11 avril 2022

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.26.0-beta1

1 avril 2022

Corrections de bogues

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Slack 4.25.0

24 mars 2022

Nouveautés

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Slack 4.25.0-beta1

16 mars 2022

Nouveautés

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Slack 4.24.0

28 février 2022

Corrections de bogues

  • Perhaps you wanted to know which version of the app you had installed. Maybe we gave you an option to copy that version number to your clipboard. It’s possible the “Copy” button did nothing at all. One might say we fixed it.
  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.24.0-beta1

3 février 2022

Corrections de bogues

  • Perhaps you wanted to know which version of the app you had installed. Maybe we gave you an option to copy that version number to your clipboard. It’s possible the “Copy” button did nothing at all. One might say we fixed it.
  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.23.1-beta1

12 janvier 2022

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.23.0

7 décembre 2021

Corrections de bogues

  • Depending on how the app was installed, the “Launch on Login” option was sometimes appearing greyed-out, visible but inaccessible, like a storefront window display after closing hours. We’ve unlocked the door, flipped on the overheads and fired up the neon “Open” sign. Come on in and have your pick of all the preferences.
  • Some external URLs were occasionally launching within the Slack app window, but will now load in your default web browser, as is proper. Slack cannot have a little web page, even as a treat.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.23.0-beta1

22 novembre 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.22.0

8 novembre 2021

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.22.0-beta1

28 octobre 2021

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.21.1

25 octobre 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.21.0

20 octobre 2021

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.21.0-beta1

23 septembre 2021

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.20.0

20 septembre 2021

Nouveautés

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

Corrections de bogues

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.20.0-beta1

7 septembre 2021

Nouveautés

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

Corrections de bogues

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.19.3

25 août 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.19.2

18 août 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.19.0

11 août 2021

Corrections de bogues

  • If you had the “Launch app on login” preference selected, we stopped showing a checkmark next to it after the app restarted. Strong systems require checks and balances, and we’re pleased to report ours now has one more check.
  • Did you know that pressing the Esc key will mark the channel you’re viewing as read? Or that pressing Shift + Esc will clear ALL of your notifications? Well, now you can do that without being pulled out of fullscreen mode. See our full list of nifty keyboard shortcuts by pressing Ctrl + / the next time you have Slack open!

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations importantes de sécurité. La mise à jour est fortement recommandée.

Slack 4.19.0-beta1

29 juillet 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.18.0

14 juillet 2021

Corrections de bogues

  • If you moved the app window between multiple monitors, notifications were slow to appear on the correct screen. After some orange slices and a halftime pep talk, notifications will be sticking with the app wherever it may go.
  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.

Slack 4.18.0-beta3

8 juillet 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.18.0-beta1

22 juin 2021

Corrections de bogues

  • If you moved the app window between multiple monitors, notifications were slow to appear on the correct screen. After some orange slices and a halftime pep talk, notifications will be sticking with the app wherever it may go.
  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.

Slack 4.17.1

4 juin 2021

Corrections de bogues

  • Some folks using the newest generation of processors were experiencing the app crashing. Crashes are no fun, particularly when they involve shiny new things, so this has been fixed.

Slack 4.17.0

3 juin 2021

Nouveautés

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

Corrections de bogues

  • Previously, you may have expected the “Launch on Login” option to do precisely that when clicked. But sadly it didn’t. Pre-flight checks have been rerun, and we are prepared to initiate countdown once more.
  • You can no longer select incoming notifications as a shareable screen when on a Slack Call. To anyone who noticed this was even possible before, we salute your fastidiousness.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.17.0-beta1

26 mai 2021

Nouveautés

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

Corrections de bogues

  • You can no longer select incoming notifications as a shareable screen when on a Slack Call. To anyone who noticed this was even possible before, we salute your fastidiousness.
  • Previously, you may have expected the “Launch on Login” option to do precisely that when clicked. But sadly it didn’t. Pre-flight checks have been rerun, and we are prepared to initiate countdown once more.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.16.0

4 mai 2021

Corrections de bogues

  • Images and notifications were sometimes sharing real estate...inelegantly. We have given them both a talking-to, and they have agreed to joint custody of that section of the screen.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.16.0-beta1

25 avril 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend des améliorations de sécurité. La mise à jour est recommandée.

Slack 4.15.0

12 avril 2021

Corrections de bogues

  • Previously, clicking on a notification in Windows Action Center didn’t bring you to the message in Slack — basically the opposite of walking into a room and forgetting what you came for, but no less confusing.
  • Sometimes when the Windows app was launching, it instead decided to hit the Snooze button and just hang there for a while. We gave it a polite talking-to, and it will now be more punctual.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.15.0-beta1

6 avril 2021

Corrections de bogues

  • Previously, clicking on a notification in Windows Action Center didn’t bring you to the message in Slack — basically the opposite of walking into a room and forgetting what you came for, but no less confusing.
  • Sometimes when the Windows app was launching, it instead decided to hit the Snooze button and just hang there for a while. We gave it a polite talking-to, and it will now be more punctual.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.14.0-beta3

11 mars 2021

Corrections de bogues

  • We improved the restart experience when you’ve gone offline or are having loading issues.
  • We all have to sign out sometimes. If you sign out of all of your workspaces, you should have an easier time signing back in.
  • Hopefully you’ll be able to ask “Can you see my screen?” a little less these days. The green border that lets you know you’re screen sharing is back.

Conseils de sécurité

  • Cette version comprend de petites améliorations de sécurité. La mise à jour est conseillée.

Slack 4.14.0-beta1

1 mars 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.13.0-beta5

9 février 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.13.0-beta3

2 février 2021

Corrections de bogues

  • When you move or resize Slack, we assume you are indeed trying to move or resize it — and so the crash that was regularly happening, instead, was unwelcome. We’ve fixed this. Here’s to properly-sized screens!
  • We’ve fixed several accessibility issues. Making Slack more accessible is a continuous journey, and we’re quite grateful that you’re along for the ride!

Slack 4.13.0-beta2

8 janvier 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.13.0-beta1

5 janvier 2021

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.12.0-beta1

30 novembre 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.11.0-beta2

4 novembre 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.11.0-beta1

27 octobre 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.10.0-beta2

23 septembre 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.9.0-beta3

25 août 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.9.0-beta2

13 août 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.9.0-beta1

11 août 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.8.0-beta1

10 juillet 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.7.0-beta1

3 juin 2020

Nouveautés

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.

Slack 4.6.0-beta1

11 mai 2020

Nouveautés

  • Batten the hatches! The app sandbox is now enabled for all web content. This is a fancy way of saying we’ve dialed up the security of the app. It wasn’t unsafe before, but it’s double safe now.
  • A preference that allows you to choose a unique save location per download, instead of choosing a folder for all of them. For the choosy types.

Corrections de bogues

  • Your notifications should be tidily grouped by workspace when shown in the Action Center.
  • A tricky case where some users were unable to get to the browser to add their first workspace.
  • The Launch on login preference showing the wrong value, when the app was installed from the MSI package.
  • If you found yourself, in some distant past, trying to start a song on Spotify with your keyboard’s play button, and it did not respond to your command while Slack was front and center, pesky hardware media keys were the problem. And this version is the cure.
  • The app should be less spicy to your CPU when you’re viewing certain network error pages.
  • When a download completes, we’ll show an in-app prompt rather than a bothersome system notification.

Slack 4.5.0-beta3

8 avril 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.5.0-beta2

26 mars 2020

Nouveautés

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.
  • Our spell checker has been swapped out for a newer model that’s faster, leaner, and capable of fixing your typos in… wait, can this be right? “Multiple languages at the same time”! Open the “Language & Region” preferences to choose your languages. And for whoever it is out there requires that functionality: our hats are off to you. We can barely type in one language right now.

Slack 4.4.0-beta3

28 février 2020

Corrections de bogues

  • Fixed: Windows Action Center notifications were unable to display certain characters, like < or ‘ for example.
  • Fixed: Switching notification types on Windows would cause both types of notifications to be shown until the app was restarted.
  • Fixed: On Windows, if users landed on our error page, the main menu wasn’t available, which was an error in itself. The error on the error page is now de-errored.
  • Fixed: If you zoom way in or zoom way out, and then open the About Slack window, the About Slack window would also be zoomed way in/out, which was a little intense.
  • Fixed: Once in a while, users would receive a flood of notifications for old messages. This was not a bad case of deja vu: it was a bug. And now, a fixed one.

Slack 4.3.2-beta2

14 janvier 2020

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.3.0-beta1

6 décembre 2019

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.2.0-beta2

15 novembre 2019

Nouveautés

  • Our newest, fastest, best-performing, shiniest, most nutritious and delicious version of Slack is now fully rolled out, so that’s the one you’re now using. Brilliant.
  • Like zooming in and out? Use a numpad? Great news. You can now do these things, on that.

Corrections de bogues

  • Notifications looked weird if your workspace name was long. Now, no matter your team name, notifications look lovely.
  • Some messages were being marked as read when Slack was hidden behind applications, or not visible on screen. Now we won’t mark it as read until you’ve actually seen it. Which seems fair.

Slack 4.1.2-beta1

15 octobre 2019

Nouveautés

  • We added support for Windows 10 Focus Assist priority list. So now our built-in and Action Center notifications will respect your Focus Assist settings, staying as quiet (or as loud) as you want them to be.
  • A new menu for the system tray lets you take control of how and when Slack launches on booting up (even, randomly, if you are not signed in to any teams.)

Corrections de bogues

  • Receiving a gif in a notification could mess with your notifications.
  • Long workspace names now no longer appear as incredibly long in menus.
  • Slack menus should now be showing up at the right language (meaning the one that is right for you).
  • Spellchecker stopped working for a small count of users, leading to a shorp uptick in avoidabull erratz. With spellcheck now fully back online for those users, any remaining typos are officially not our fault.
  • There was a slim chance things weren’t finishing up properly when closing Slack. We’re working on making all this perfect, but in the meantime, it is, at least, better. Restarting when clearing cache now works again.
  • No longer do you have to ask “Update.exe? What IS that?”: We now show with our actual name (which is “Slack”, for reference) in Startup entries for Taskmanager and Settings.
  • Slack could go into a state where getting notifications (even if you couldn't see them) would prevent you from clicking on the right side of your monitor… at all. Sorry for any understandable frustration this caused — your notifications (and your ability to use your mouse) are now working as intended again.

Slack 4.1.1-beta1

8 octobre 2019

Corrections de bogues

  • Nous avons fait la révision du moteur et tout lustré. Tout marche comme sur des roulettes maintenant.

Slack 4.1.0.beta6

26 septembre 2019

Corrections de bogues

  • Nous avons résolu quelques anomalies indétectables à l’œil nu. La suite, au prochain épisode, avec des mises à jour plus intéressantes ; enfin, nous l’espérons.

Slack 4.1.0-beta3

2 septembre 2019

Nouveautés

  • Thanks to a few tweaks to the engine, a polish of the pistons, and recalibrated valves, the app should be running smoother and faster, than before.
  • Spellcheck, revamped, is now a much better version of its old self (and back on Linux, to boot) — now it supports Greek, Portuguese and British English. So now spelling correctly should come more naturally to us all (which is good, because “correctly” can be a difacult word to spell).

Corrections de bogues

  • For a quicker connection, and less frustration, checking for network connectivity is more reliable than it was before.
  • After uploading a video into Slack some found it would give an infinite circle of loading, but not play, which was never our plan. Now: it works! It plays; no more circle! Because, it turned out, all circ and no play made Slack a null ‘ploy.

Slack 4.0.2-beta1

24 juillet 2019

Nouveautés

  • A pesky leak involving in-channel videos has been plugged.

Corrections de bogues

  • It's taken a few tries, but the app should crash less often when connected to an external display.

Slack 4.0.1-beta2

18 juillet 2019

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 4.0.0-beta2

18 juin 2019

Nouveautés

  • Slack is now a tiny bit faster all around, thanks to a bunch of little changes that each made a difference for the better.

Corrections de bogues

  • If you like dragging and dropping files, you'll like it even more now we've fixed it.
  • Resetting the app data, should that be something you need to do, works better.
  • Icons on the sidebar now line up more pleasingly for those in many workspaces.
  • Focus assist and presentation mode are now properly honored, as they should have been.
  • Windows native notifications are now more reliable.
  • Hardware acceleration can now be turned off without foregrounding Slack. If that means something to you, you'll know that it's good… And if it means nothing to you, it's still good (and thank you for reading anyway).

Slack 3.4.3

3 juin 2019

Corrections de bogues

  • The app was crashing more often than it should have done upon waking. Waking up is hard for all of us, but it shouldn't have been that hard. It now crashes less often than it did, and we're continuing to work toward making that "not at all"

Slack 3.4.2-beta4

21 mai 2019

Nouveautés

  • Just as day follows night and winter gives way to spring, so have we updated Electron to 4.2.1

Corrections de bogues

  • The push notification time between desktop and mobile has been changed for the better.
  • Like stability? Us too. So we tweaked things, and now everything is more stable. In our app.

Slack 3.4.1-beta3

18 avril 2019

Corrections de bogues

  • Nous avons graissé tous les rouages. L’application fonctionne bien mieux maintenant.

Slack 3.4.0-beta1

28 mars 2019

Corrections de bogues

  • Interactions with network drives are now handled with grace and panache. Or, at the very least, "better".
  • If you want to launch slack minimized, you now can. We will no longer stand in your way.
  • We've changed the look, feel and texture of our new HTML notifications. Give them a try! They're delicious.
  • Sometimes on Windows 10, moving the window, say, up would cause a white bar to appear. We raised the bar.
  • Also, moving the window would sometimes change the size of the window. Your aim was true; we no longer move the goalposts on you.
  • In the Apps and Features and Uninstall a Program window, the icon showing up was not the right one. It now is.
  • The notification and unread indicators on the taskbar are now more readable.
  • Blurry icons were an issue for some users with multiple displays. Now all is clear.
  • The Slack icon, previously appearing with an opaque background color on Windows 10 is now all the clearer for being less clear.
  • Some people were seeing sidebar icons for teams other than the one they were in. This was confusing, and has now stopped.
  • And finally, if you have been having issues with keyboard or cursor issues, you should no longer be having them.

Slack 3.3.8

4 mars 2019

Corrections de bogues

  • We’ve made some additional tweaks to our new sign-in and sign-out flows.

Slack 3.3.8-beta1

12 février 2019

Nouveautés

  • When you sign in, you'll now sign in through the browser rather than within the app.

Corrections de bogues

  • We've fixed the tray icon to make the notification badge easier to see, because, let's face it, if you can't see a notification, it's not really doing its job.
  • Switching from one channel to another will now give the correct name and information of the new one, rather than the old one, as was previously happening.
  • The new loading animation was a little stretched, or a little squished, depending on how you looked at it. It's now practically perfect.
  • A few icons in menus went missing on Windows 10, and have now been retrieved.
  • Occasionally, the "Open the Slack App" browser button was not opening the workspace in the desktop app. Silly, really. It now does.
  • If you use SSO (Single Sign-on) to log in, it should now work perfectly every time.

Slack 3.3.7

16 janvier 2019

Nouveautés

  • From today, you'll notice a shiny new app button that matches our new logo. You can read more about it on our blog at SlackHQ.com. Change! Everyone loves it. (Having said that, nothing about Slack or how you use it has changed. Just the button.)

Slack 3.3.4-beta3

12 décembre 2018

Corrections de bogues

  • 'Paste and Match Style' (Ctrl+Shift+V) was pasting copied text twice. We've fixed that.
  • 'Paste and Match Style' (Ctrl+Shift+V) was pasting copied text twice. We've fixed that. In the app.
  • Notification sounds were, confoundingly, not playing when they should have been (when, say, you needed notifying about something). The case of the missing notification sounds has been solved.
  • We've continued to improve how Slack behaves with proxies. If you were having any connectivity issues with the previous beta, you should no longer have them.

Slack 3.3.4-beta2

16 novembre 2018

Corrections de bogues

  • A few connectivity issues caused by PAC (proxy auto-configuration) files, are issues no longer. Because we fixed them! Hurrah.

Slack 3.3.4

16 octobre 2018

Corrections de bogues

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. You can now copy and paste to your heart's content.
  • Several random, rare crashes — on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • The full screen shortcut was mistakenly listed as ‘Ctrl+F’ instead of ‘Ctrl+Shift+F’ in the "View" menu. We both apologize for this and hope that, because of it, someone out there discovered 'Ctrl+F' as a useful shortcut for searching the channel that you're in. Always look on the bright side of bugs.

Slack 3.3.3

1 octobre 2018

Corrections de bogues

  • All updates are important, of course. This one contains security updates, and as we know, they’re the most important kind of all.

Slack 3.3.0

30 juillet 2018

Corrections de bogues

  • Overall stability of the app has been improved, thanks to a clutch of fixes.
  • It's very, very useful when you report issues to us, so we've improved the diagnostic tools so that when you do, we can better analyze the issues, and, hopefully, fix them for you faster.
  • Some individuals were getting duplicate notifications due to multiple windows being open simultaneously. We’ve fixed this, so no longer will one message create two notifications.
  • A slight shift in color profiles in 3.2.0 was causing a flickering between the old and new colors.
  • When the thing you're downloading has downloaded, we're now better at telling you so.
  • We’ve made tweaks to the checker of spelling, so it can spell check more reliably. It spells it "check". Or "cheque", if checking in British English. In fact, the spellchecker as a whole now works better than ever.
  • Links in Slack will now, by default, dependably open in the browser you've chosen as your default browser. Because that's what "default" means! Brilliant.
  • Live Tiles, which weren’t updating correctly when pinned, now are.
  • Notifications were preventing you from clicking on surrounding windows. This was unbefitting, and a little needy. Click on whatever you need to click on. Don't let us stop you. You know what you're doing.

Slack 3.2.0

26 avril 2018

Nouveautés

  • A plethora of improvements for the people of Enterprise Grid, including faster quick switching, better proxy support, and direct message draft syncing across multiple workspaces (so whichever workspace you started typing that message in, you can finish in another).
  • You can now right-click on Slack in the taskbar to do useful things like jump to a specific workspace, or move Slack to your current display.

Corrections de bogues

  • Unread badges, which had been being a little inconsistent, have been given a stern talking to, and promise to be more reliable henceforth.
  • Call loading has been improved, as have other general pieces of call performance.
  • The workspace sign-in flow has been gently massaged, leading to improved error handling and magic link support.
  • Copying an email link will now, as you might expect, copy the email link.
  • A clutch of crufty crashes, as hard to explain as they were annoying to experience, have now been completely corrected.
  • Sometimes, clicking on an Action Center notification could cause Slack to hang until you clicked on the start menu. Fixed that.
  • Notifications on Windows 7 machines without graphics acceleration hardware can now be used once again.
  • We closed first our left eye, then our right, and can confirm that the text in this new version is a little bit sharper for some Windows users.
  • Applications launched by Slack (when, say, clicking a link) will no longer inherit Slack’s environment variables.

Slack 3.1.1

6 avril 2018

Corrections de bogues

  • We got so excited about your emoji we kept requesting them, particularly at the moment you switched channels. This caused all manner of slowness. We've since bottled our enthusiasm, and now request emoji exactly one (1) time.

Slack 3.1.0

15 février 2018

Nouveautés

  • We’re using a new font for Japanese. It’s clearer, more legible, and goes well with aubergine. (Which is the default color of your sidebar. As well as a vegetable.)
  • Sometimes Slack takes too long to start up. If that happens, a) we’re sorry that it does, but b) you’ll now see a link with some helpful troubleshooting ideas.
  • When a file’s done downloading, a new notification will dutifully let you know.
  • If you’ve asked Slack to launch right when your computer turns on, Slack now does so much more quietly — with less extraneous loading screen action, and fewer fanfares.
  • For Windows 10 users, we now offer the option to disable hardware acceleration. If you’re seeing glitchy graphics and other unpleasantness, try toggling this option to on.

Corrections de bogues

  • Badges about unread messages would linger on the dock icon, even after said messages had been read. These badges will linger no more.
  • Slack would occasionally crash when it wasn’t allowed to put files in the Temp folder. Now, it will simply use the Downloads folder, instead.
  • Some users who clicked on a magic link were not taken to their workspace. We have set our cauldrons to a slow simmer and magic links should now work as expected.
  • When trying to connect via a proxy, Slack simply refused to load. No longer!
  • Now you can download a file from Slack, delete it, and then download it again. If that seems like the way the Slack should’ve always worked, well, you aren’t wrong.
  • Right clicking “something” and choosing “Search with Google” had a tendency to search for “so”, “me”, or “thing.” It will now search for the entire text. So if you really do want to Google “something” (or something else), we’ll have your back.
  • Images sometimes were appearing in notifications, contrary to the wishes of those who had chosen to hide message previews. This is now fixed, your wishes respected.
  • Clicking the close, minimize, and maximize buttons would occasionally do nothing at all. You can now close, minimize, or, preferably, maximize Slack.
  • If you dismiss a tooltip, it will leave promptly and politely.
  • Previously, Slack would override a system’s TEMP variable. If you know what that means, know now that it is fixed.
  • Some anti-virus software had become overly suspicious of Slack. We are not a virus, and we’ll do better about letting your anti-virus software know.

Slack 3.0.5

18 janvier 2018

Corrections de bogues

  • Another important security update. See? We told you they were all important.

Slack 3.0.3

4 janvier 2018

Corrections de bogues

  • On some Windows 7 systems, Slack kept Windows from shutting down without making a fuss. It’ll now let your system shut down in peace.
  • When Windows had trouble showing your notification, Slack would panic and crash. It’ll stop doing that.
  • An important security update. Security updates are always important. This is one of those.

Slack 3.0.2

19 décembre 2017

Corrections de bogues

  • We undid changes that have been causing some people to occasionally miss notifications with 3.0.0. You will now miss nothing. Unless you want to.
  • Clicking on and replying to notifications is now also more reliable.

Slack 3.0.0

27 octobre 2017

Nouveautés

  • When you’re in a lot of workspaces, the app now uses much less memory, and starting up is faster, to boot.
  • And flipping between those workspaces is now faster. Not super-sonic, but certainly somewhere between a jiffy and lickety-split.
  • We shunted the sign-in page out of the app — it's now rerouted to a new window, for reasons of reliability.
  • A new-fangled lock badge subtly lets you know which workspaces you're currently signed out of. Or of which you're currently signed out. Either way.
  • Our start up screen has been spruced-up and slimmed-down, and is worth something between a passing glance and a darn good gander
  • …As is the helpful way that dates now stick to the top of a channel while scrolling through messages.
  • Finally, for the Windows Store folks: say howdy to genuine auto-launch support.

Corrections de bogues

  • It’s been a long time coming but brings us joy to say: There's now 100% less reloading during drag and drop!
  • Repeated visits to the "Something’s not working" screen? Turns out the main thing not working was that screen. It is no more.
  • If you kept the app running for a long time, you might be on the receiving end of two consecutive updates. Now things are one-at-a-time, as they should be.
  • Out of consideration, we scooted the sidebar out of your way when viewing full-screen video.
  • We fixed your ability to exit — or escape — full-screen video by pressing the aptly-named “Escape” key.
  • The blackout caused by a window being closed while full-screen, with one request confoundingly eclipsing the other, has been sunsetted.
  • Found: Missing Ctrl-1 / Cmd-1 hotkey. Please call 1-800-SLACKME to claim. Don't actually call that number. It doesn't do anything. Unlike the hotkey.
  • Remedied: A crash on Windows 10 when an Action Center notification contained special characters.
  • Speaking of notifications, we ferreted out a few cases where sounds were not playing or profile images were missing, and righted them.
  • If you connected a secondary display, then later disconnected it only to find Slack missing offscreen, you’re in luck. This version is less jumpy.

Slack 2.8.0

6 septembre 2017

Nouveautés

  • Support for a top secret, very hush-hush, highly classified and very exciting new feature that we wish we could call by name, but we cannot.
  • All mentions of “team” have been changed to “workspace” when referring to the app, though not when referring to the people in it. You create a workspace. You invite people from your team. Simple!
  • You can now configure the language used by the spellchecker in Preferences to be the language you wish to spell correctly.
  • You can now configure your delivery method of choice for notifications (built-in, Action Center, Action Center Abbreviated), in addition to being able to configure the position of those notifications (again)

Corrections de bogues

  • Fixed: A few rare crashes when making a call and/or screen sharing on a call are now, we believe, on the brink of extinction - or possibly, we hope, gone forever.
  • Fixed: An issue where the app would hang if your OS reported that you were in certain timezones
  • Fixed: You may have been running into a Something's Not Working screen when waking your computer from sleep. Turns out the thing not working was that. So we fixed it.
  • Fixed: Windows Action Center notifications were bright red for some reason: they are now less red.
  • Fixed: Notification sounds would sometimes play twice. Notification sounds will no longer play twice.

Slack 2.7.1

15 août 2017

Corrections de bogues

  • You're nearly finished signing in when suddenly – bonk – you're brought back to the first page. Hey, what gives? Please accept our apologies and, in this version, 100% less bonking.
  • Ding. Ba-dum tsss. Plink. Boing. Hummus. We know you've been missing all of these sounds, so we wrote them down for you. The app should play them more often now, too.

Slack 2.7.0

24 juillet 2017

Nouveautés

  • File downloads are now pausable and – in perhaps a master stroke of matchmaking – resumable too.
  • A bevy of changes to make the app more keyboard navigable.
  • We’ve adjusted the app icon, but just a skosh. Putting our best foot forward.
  • Should the worst happen and the app fail to load, you'll see a less dreadful error page and perhaps even a code you can share.

Corrections de bogues

  • On Windows 7, notifications have been made more reliable, at the expense of a preference: you’ll no longer be able to customize their position on-screen.
  • On Windows 10, we’ve negotiated a truce between notifications and your antivirus. This will keep notifications appearing in a timely manner. They’ll play whatever sound you’ve told them to play more reliably, too.
  • The team sidebar is no longer touch-challenged. Tap, flick, and drag teams to your heart’s content.
  • Cancelling a running download is 38% less crashy. For when you decide you didn’t need that third gif after all.
  • We spliced some wires we shouldn’t have, causing a loading screen to flash briefly after signing into a team. Now it’s as it should be.
  • Those little white dots in the team sidebar that let you know when you have messages to read? They’re no longer obscured when the app is maximized.

Slack 2.6.3

2 juin 2017

Corrections de bogues

  • Sometimes if you changed networks, we used to rouse from sleep in a bit of a daze, greeting you with a blank screen. Now, we awaken bright-eyed and bushy-tailed. Or at the very least, with your team displayed.
  • Where, in rare cases, some external links didn't end up pointing to the right place when you clicked them, they now do.
  • Video playback should now be much smoother, and nicer to your network.
  • On certain keyboard layouts, hitting backspace didn't actually delete the last character, which was a surprise, but a surprise of the lesser kind - there is now one fewer lesser surprise.

Slack 2.6.2

17 mai 2017

Corrections de bogues

  • Unexplainably, context menus and spell-check stopped working in some teams. OK: we have an explanation but we'd rather not discuss it. It's embarrassing. Rest easy knowing that it's fixed here.

Slack 2.6.0

20 avril 2017

Nouveautés

  • We revamped video calls, making the experience more intuitive, and more attractive. As a bonus, they're more resource efficient and now let you change audio devices during a call. If that's the kind of thing you need to do.
  • Remove thine shackles from thine eyes, and behold: gloriously legible text, regardless of your display scaling!
  • We'll no longer clear notifications from the Action Center automatically, but if you're on the Windows Creators Update we'll bundle them up so that it's easier for you to do.

Corrections de bogues

  • A rare bug that turned Slack into a process hydra: receiving notifications or switching channels would spawn new processes seemingly without end.
  • The Launch on login preference should be more reliable this time around (for the technically inclined: it now uses the registry instead of a Startup shortcut).
  • We paved over a series of potholes that were strewn about the app, making crashes far less likely.
  • Should you ever wish to say goodbye to one of your teams, a right-click > Remove from the sidebar will do the trick now more reliably than before.
  • Switching teams using the numbered shortcuts is noticeably faster. We would say "37%" if we were forced to put a number on it. Fortunately, we aren't, and we won't.
  • Opening a context menu won't freeze videos or gifs playing in the app.
  • We dusted off the cobwebs in the app menu and composted a few menu items that weren't useful when signed into one team.
  • The default window size is a smidgen larger. You won't notice, because your window will keep being the same size it's always been. That's just the way it is, and we don't want it to change.
  • Our spellchecker would occasionally mark correctly spelled words as incorrect. It had ONE job. It now performs it.
  • With surgical precision, we cut out the frame border that appeared when the app window was maximized.

Slack 2.5.2

9 mars 2017

Corrections de bogues

  • We made the act of signing in more reliable for teams using SSO.
  • For the times when Slack just... doesn't: try Help > Clear Cache and Restart. It has all the nougaty goodness of Reset App Data, without the stale aftertaste of losing your teams.

Slack 2.5.1

14 février 2017

Nouveautés

  • We tried to imagine a centralized location that made it easy to put Slack onto a bunch of Windows computers all at once. Then realised we were imagining the Windows Store. So we put the app in there instead. It made so much more sense. https://slack.com/ssb/download-winstore.
  • The way we load teams you don’t view often has been changed to improve the memory footprint of the app. One day, it will be a pitter patter of tiny footprints. For now, it’s a tad slower, a little less hefty, and a lot more attractive. Think “brontosaurus in a nice hat.”
  • Folks consistently unable to load the app will now be greeted by a troubleshooting page that offers suggestions on making their situation better. (Spoiler: it's usually to do with over-zealous antivirus software).
  • Those pasting text with style into a Post then finding their text to have "no style" can now Paste & Match Style under the Edit menu.
  • You can see our Help Center documentation in – of all places – the Help menu. The almost over-intuitively named Open Help Center item will be your friend.
  • Spellcheck support for three (세!) additional languages; writers of Korean, Portugese (Brazilian), and Albanian type a little easier.

Corrections de bogues

  • Fixed: Waking Slack after hibernation or a system crash occasionally found all your teams missing. Thank you for your patience, and sorry for the inconvenience; it no longer should.
  • Fixed: A rare bug where team icons shuffled out of formation in the sidebar. They're more stoic and sticky and as a bonus, rearranging them is smoother.
  • Fixed: On Windows, a handful of zoom-based glitches: borders inappropriately sized, taskbars jumping around. All of that? Smoothed.
  • Fixed: Customers typing in languages that use IME composition (Korean, for example) will find that the message input is 82% stickier.
  • Fixed: In a truly McGyver maneuver, we applied an additional layer of duct tape around Windows 10 notifications. Literal duct tape. Ask no questions.