Slack per Windows (beta) - Note sulla versione

Slack 4.49.75

12 marzo 2026

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.48.95

19 febbraio 2026

Correzioni di bug

  • Abbiamo riordinato gli scaffali, pulito le finestre e lucidato ogni superficie piana. Insomma, una semplice manutenzione ordinaria per garantire che tutto sia a posto. Avanti tutta!

Slack 4.48.94

18 febbraio 2026

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.48.93

16 febbraio 2026

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.48.92

12 febbraio 2026

Correzioni di bug

  • Questa settimana stiamo lavorando sodo, ma niente che possiamo descrivere facilmente. Sotto la superficie l’anatra nuota furiosamente, ma sopra si vede solo un uccello che scivola elegantemente sull’acqua. Questa settimana, Slack è l’anatra.

Slack 4.48.90

6 febbraio 2026

Correzioni di bug

  • Ti è mai capitato di avere settimane in cui ti sembra non stia succedendo nulla, ma poi ti guardi indietro e ti rendi conto che in realtà di cose ne sono successe tante? Per l’app, questa è una di quelle settimane.

Slack 4.47.69

3 dicembre 2025

Correzioni di bug

  • Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!

Slack 4.47.65

24 novembre 2025

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.47.59

29 ottobre 2025

Correzioni di bug

  • Tutti i bug corretti in questa versione erano troppo piccoli per essere visti a occhio nudo o troppo complicati per essere descritti con parole umane. Tuttavia, il lavoro è stato fatto, i problemi sono stati sistemati e l’app è migliorata sensibilmente.

Slack 4.46.101

1 ottobre 2025

Correzioni di bug

  • Un piccolo promemoria per la tua giornata: il mondo è un posto ancora più unico perché tu ne fai parte e hai avuto un impatto sugli altri in modi che non puoi immaginare. Ah, nessuna modifica importante all’app stavolta.

Slack 4.46.99

18 settembre 2025

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.46.95

5 settembre 2025

Correzioni di bug

  • Abbiamo ripulito il codice per fare in modo che tutto funzioni correttamente. Slack con un nuovo look brillante!

Slack 4.45.69

19 agosto 2025

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.45.68

13 agosto 2025

Correzioni di bug

  • Abbiamo ripulito il codice per fare in modo che tutto funzioni correttamente. Slack con un nuovo look brillante!

Slack 4.45.65

30 luglio 2025

Correzioni di bug

  • Abbiamo ripulito il codice per fare in modo che tutto funzioni correttamente. Slack con un nuovo look brillante!

Slack 4.45.64

18 luglio 2025

Correzioni di bug

  • Questa settimana non ci sono grandi aggiornamenti, ma non credere che non sia importante. Non tutte le giornate (o aggiornamenti) possono essere memorabili ma ogni giorno che ci siamo è un buon giorno. E anche questo aggiornamento è un buon aggiornamento.

Slack 4.45.60

9 luglio 2025

Correzioni di bug

  • Un piccolo promemoria per la tua giornata: il mondo è un posto ancora più unico perché tu ne fai parte e hai avuto un impatto sugli altri in modi che non puoi immaginare. Ah, nessuna modifica importante all’app stavolta.

Slack 4.45.52

25 giugno 2025

Correzioni di bug

  • I bug sono stati corretti, le prestazioni sono state migliorate, il lavoro è stato fatto e il risultato è buono. Usa Slack responsabilmente.

Slack 4.44.65

5 giugno 2025

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.44.63

23 maggio 2025

Correzioni di bug

  • Tutti i bug corretti in questa versione erano troppo piccoli per essere visti a occhio nudo o troppo complicati per essere descritti con parole umane. Tuttavia, il lavoro è stato fatto, i problemi sono stati sistemati e l’app è migliorata sensibilmente.

Slack 4.44.61

20 maggio 2025

Correzioni di bug

  • Un piccolo promemoria per la tua giornata: il mondo è un posto ancora più unico perché tu ne fai parte e hai avuto un impatto sugli altri in modi che non puoi immaginare. Ah, nessuna modifica importante all’app stavolta.

Slack 4.44.60

14 maggio 2025

Correzioni di bug

  • Oggi l’app è oggettivamente migliore di ieri. Questo è un fatto scientificamente dimostrabile che non può essere contestato né messo in dubbio. Apprezziamo che tu segua gli aggiornamenti!

Slack 4.44.59

2 maggio 2025

Correzioni di bug

  • Ti è mai capitato di avere settimane in cui ti sembra non stia succedendo nulla, ma poi ti guardi indietro e ti rendi conto che in realtà di cose ne sono successe tante? Per l’app, questa è una di quelle settimane.

Slack 4.43.52

9 aprile 2025

Correzioni di bug

  • Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!

Slack 4.43.51

31 marzo 2025

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.43.49

19 marzo 2025

Correzioni di bug

  • Abbiamo levigato le parti più ruvide dell’app per evitare le schegge digitali. Sapevi che esistevano le “schegge digitali”? In ogni caso, non te ne devi più preoccupare.

Slack 4.43.43

6 marzo 2025

Correzioni di bug

  • Abbiamo riordinato gli scaffali, pulito le finestre e lucidato ogni superficie piana. Insomma, una semplice manutenzione ordinaria per garantire che tutto sia a posto. Avanti tutta!

Slack 4.42.120

12 febbraio 2025

Correzioni di bug

  • Grazie per aver aggiornato l’app! Questo giro di modifiche non si presta a riassunti ordinati, ma stiamo facendo tutto il possibile per assicurarci che l’app funzioni al meglio. Evviva i miglioramenti graduali!

Slack 4.42.117

30 gennaio 2025

Correzioni di bug

  • Correzioni minori e ottimizzazioni in tutta l’app. Apprezziamo che tu segua gli aggiornamenti! Comunicaci se riscontri problemi inviandoci un messaggio all’indirizzo feedback@slack.com.

Slack 4.42.115

15 gennaio 2025

Correzioni di bug

  • Come un corridore che migliora costantemente i propri tempi intermedi, questo aggiornamento è meno appariscente ma non per questo meno importante. Troverai l'app un po' più veloce, un po' più snella, un po' più focalizzata sull’obiettivo.

Slack 4.41.105

5 dicembre 2024

Correzioni di bug

  • Non ci sono grandi correzioni di bug da segnalare questa settimana, ma non ti preoccupare, ce ne saranno altre in futuro. Non che introdurre bug sia il nostro obiettivo, ovviamente. Ma passi falsi, aggiustamenti, errori e correzioni fanno parte del ritmo della vita e sono il prezzo della crescita. Ci auguriamo che ti stia godendo il viaggio, indipendentemente da dove ti trovi attualmente.

Slack 4.41.104

27 novembre 2024

Correzioni di bug

  • Questa settimana stiamo lavorando sodo, ma niente che possiamo descrivere facilmente. Sotto la superficie l’anatra nuota furiosamente, ma sopra si vede solo un uccello che scivola elegantemente sull’acqua. Questa settimana, Slack è l’anatra.

Slack 4.41.98

14 novembre 2024

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.41.97

7 novembre 2024

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.41.96

22 ottobre 2024

Correzioni di bug

  • C'è qualcosa nell’aria? A certain je ne sais quoi that’s hard to put a finger on? Il mondo sembra più luminoso, la musica sembra più dolce... cosa potrebbe essere? L’app Slack è stata aggiornata e non possiamo né confermare né smentire di essere responsabili per l’eventuale sensazione di tranquillità che ti verrà trasmessa.

Slack 4.41.92

16 ottobre 2024

Correzioni di bug

  • C'è qualcosa nell’aria? A certain je ne sais quoi that’s hard to put a finger on? Il mondo sembra più luminoso, la musica sembra più dolce... cosa potrebbe essere? L’app Slack è stata aggiornata e non possiamo né confermare né smentire di essere responsabili per l’eventuale sensazione di tranquillità che ti verrà trasmessa.

Slack 4.41.90

8 ottobre 2024

Correzioni di bug

  • Grazie per aver aggiornato l’app! Questo giro di modifiche non si presta a riassunti ordinati, ma stiamo facendo tutto il possibile per assicurarci che l’app funzioni al meglio. Evviva i miglioramenti graduali!

Slack 4.40.133

2 ottobre 2024

Correzioni di bug

  • Un piccolo promemoria per la tua giornata: il mondo è un posto ancora più unico perché tu ne fai parte e hai avuto un impatto sugli altri in modi che non puoi immaginare. Ah, nessuna modifica importante all’app stavolta.

Slack 4.40.128

10 settembre 2024

Correzioni di bug

  • Niente di molto importante da segnalare questa settimana. Neanche niente di poco importante, a quanto pare. In ogni caso, il lavoro c’è ancora, ma è più quello che si svolge dietro il sipario tra una scena e l’altra di uno spettacolo teatrale. Stiamo silenziosamente preparando il terreno per ciò che verrà.

Slack 4.40.126

5 settembre 2024

Correzioni di bug

  • Tutti i bug corretti in questa versione erano troppo piccoli per essere visti a occhio nudo o troppo complicati per essere descritti con parole umane. Tuttavia, il lavoro è stato fatto, i problemi sono stati sistemati e l’app è migliorata sensibilmente.

Slack 4.40.120

21 agosto 2024

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.40.114

9 agosto 2024

Correzioni di bug

  • Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!

Slack 4.40.113

7 agosto 2024

Correzioni di bug

  • Non abbiamo nulla di particolare da segnalare per questa versione, ma ti ringraziamo comunque per aver seguito gli aggiornamenti.

Slack 4.39.95

25 luglio 2024

Correzioni di bug

  • Those using a high-contrast theme at the system level (Windows Settings > Accessibility > Contrast Themes) noted that Slack was not following suit, even when the app was set to mirror system settings. The app is now better at taking direction, in contrast to how it was previously behaving.

Slack 4.39.93

17 luglio 2024

Correzioni di bug

  • I bug sono stati corretti, le prestazioni sono state migliorate, il lavoro è stato fatto e il risultato è buono. Usa Slack responsabilmente.

Slack 4.39.90

3 luglio 2024

Correzioni di bug

  • Oggi l’app è oggettivamente migliore di ieri. Questo è un fatto scientificamente dimostrabile che non può essere contestato né messo in dubbio. Apprezziamo che tu segua gli aggiornamenti!

Slack 4.39.89

25 giugno 2024

Correzioni di bug

  • Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!

Slack 4.39.88

12 giugno 2024

Novità

  • Arrivederci, anzi addio 32 bit! A partire dalla versione 4.39 dell'app desktop, tutte le versioni future di Windows saranno solo a 64 bit. Puoi trovare ulteriori informazioni nell'annuncio del nostro Centro assistenza: https://slack.com/help/articles/4426294050451-Slack-feature-retirements#announcements.
  • Slack per Windows on ARM attualmente è in versione beta ed è ora disponibile per il download dal nostro sito web e su Microsoft Store. Continueremo ad apportare miglioramenti e ad aggiungere funzioni fino al rilascio di una versione ufficiale, ma nel frattempo facci sapere se riscontri problemi inviandoci un’email all’indirizzo feedback@slack.com.

Slack 4.39.81

3 giugno 2024

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.38.127

22 maggio 2024

Correzioni di bug

  • Quando un evento alterava il focus della finestra di Slack (sia a causa di notifiche in arrivo, sia spostando l’app su un secondo monitor), gli utenti non erano in grado di digitare in caratteri giapponesi o coreani fino a quando non ricentravano l’app uscendo e rientrando. Siamo spiacenti per questo bug fastidioso e disorientante e ci impegniamo a fare in modo che non si ripeta.

Slack 4.38.125

15 maggio 2024

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.38.121

8 maggio 2024

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.38.115

17 aprile 2024

Novità

  • Say hi to Slack AI! Our brand-new set of generative AI tools lets you search smarter, summarize conversations instantly, and much more. Head over to the Help Center to see how you can put Slack AI to work for you: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

Correzioni di bug

  • Chi parla più lingue non dovrebbe sforzarsi oltre qualora volesse passare da una lingua all’altra nel mondo. Lo stesso vale in Slack. Per questo motivo abbiamo risolto il bug per cui premendo Alt + ` si apriva il menu dell’app invece di cambiare la tastiera in un’altra lingua. Avanti così. Carpe tastierum!

Slack 4.38.108

9 aprile 2024

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.37.101

3 aprile 2024

Correzioni di bug

  • Non abbiamo nulla di particolare da segnalare per questa versione, ma ti ringraziamo comunque per aver seguito gli aggiornamenti.

Slack 4.37.98

22 marzo 2024

Correzioni di bug

  • I bug sono stati corretti, le prestazioni sono state migliorate, il lavoro è stato fatto e il risultato è buono. Usa Slack responsabilmente.

Slack 4.37.94

14 marzo 2024

Correzioni di bug

  • Niente di molto importante da segnalare questa settimana. Neanche niente di poco importante, a quanto pare. In ogni caso, il lavoro c’è ancora, ma è più quello che si svolge dietro il sipario tra una scena e l’altra di uno spettacolo teatrale. Stiamo silenziosamente preparando il terreno per ciò che verrà.

Slack 4.37.93

13 marzo 2024

Correzioni di bug

  • Oggi l’app è oggettivamente migliore di ieri. Questo è un fatto scientificamente dimostrabile che non può essere contestato né messo in dubbio. Apprezziamo che tu segua gli aggiornamenti!

Slack 4.37.84

21 febbraio 2024

Novità

  • I menu sono fondamentali per l’accessibilità, quindi abbiamo aggiunto una nuova sequenza di tasti per aprire il menu principale dell’app. Premendo il tasto Alt, il menu si espande immediatamente (mentre prima il cursore si concentrava solo su quella sezione). Ci auguriamo che questo piccolo cambiamento aiuti te a mantenere una certa concentrazione all’interno di Slack.

Slack 4.37.77

12 febbraio 2024

Correzioni di bug

  • Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!

Slack 4.36.140

24 gennaio 2024

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.36.138

9 gennaio 2024

Correzioni di bug

  • Tutti i bug corretti in questa versione erano troppo piccoli per essere visti a occhio nudo o troppo complicati per essere descritti con parole umane. Tuttavia, il lavoro è stato fatto, i problemi sono stati sistemati e l’app è migliorata sensibilmente.

Slack 4.36.136

11 dicembre 2023

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.36.134

6 dicembre 2023

Correzioni di bug

  • Non abbiamo nulla di particolare da segnalare per questa versione, ma ti ringraziamo comunque per aver seguito gli aggiornamenti.

Slack 4.36.122

1 dicembre 2023

Correzioni di bug

  • Oggi l’app è oggettivamente migliore di ieri. Questo è un fatto scientificamente dimostrabile che non può essere contestato né messo in dubbio. Apprezziamo che tu segua gli aggiornamenti!

Slack 4.35.130

22 novembre 2023

Correzioni di bug

  • La crescita è il risultato di tanti piccoli cambiamenti, quindi eccone uno che si aggiungerà nel tempo: cliccando su una notifica nel Centro notifiche di Windows, ora il cursore comparirà in automatico nel campo di composizione. Così potrai iniziare immediatamente a scrivere la tua risposta.

Slack 4.35.126

1 novembre 2023

Correzioni di bug

  • Quando l’app non riusciva a connettersi, non mostrava il menu da cui potevi scaricare i registri o riavviarla. Solo problemi, nessun aiuto. Queste opzioni di menu ora sono di nuovo accessibili, anche se l’app non lo è (temporaneamente).

Slack 4.35.121

19 ottobre 2023

Correzioni di bug

  • Non badare a noi: stiamo solo apportando alcune piccole modifiche per mantenere l’app in perfetta forma. Presto ci saranno altre novità. Alla prossima!

Slack 4.35.120

12 ottobre 2023

Correzioni di bug

  • I bug sono stati corretti, le prestazioni sono state migliorate, il lavoro è stato fatto e il risultato è buono. Usa Slack responsabilmente.

Slack 4.35.118

11 ottobre 2023

Correzioni di bug

  • Le macchine virtuali causavano problemi reali a Slack quando erano in esecuzione contemporaneamente. Siamo virtualmente certi di aver risolto il problema con questo aggiornamento.

Slack 4.35.111

28 settembre 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.34.121

28 settembre 2023

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.34.119

12 settembre 2023

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.34.116

7 settembre 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.34.115

5 settembre 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.34.104

16 agosto 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.34.92

2 agosto 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.33.84

24 luglio 2023

Correzioni di bug

  • Slack was crashing on launch when the app data path was placed within a mounted directory (particularly when using User Profile Disks). Houston, we no longer have a problem—all systems now read “Go” for a successful launch.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Presto disponibile

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

19 giugno 2023

Correzioni di bug

  • Intelligent quips often contain depth of thought, but that's not what we mean when we say that smartquotes were presenting a problem for deep links. Punctuation will no longer affect the punctuality of your deep link updates.
  • Good governance is all about removing roadblocks, which is why we've retooled the sign-in flow for GovSlack. Now when you sign in to a government workspace for the first time, we'll automatically restart the app in Gov mode (instead of kicking you back to the login page). Your Slack dollars at work!
  • Ending a screen share by closing the call window (rather than clicking the "Leave" button) was causing the green border around the shared window to linger until Slack was restarted. Borders are once again open, and you may leave or return as you please.

Slack 4.33.69

8 giugno 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.33.60

31 maggio 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.32.126

22 maggio 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.32.122

1 maggio 2023

Correzioni di bug

  • Here’s to the copycats who recently were unable to copy over the Slack version name from the About Slack dialog. Since we suspect you are not actually cats but rather amazing humans just trying to get your work done, we have meow fixed this issue.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.32.119

17 aprile 2023

Correzioni di bug

  • Here’s to the copycats who recently were unable to copy over the Slack version name from the About Slack dialog. Since we suspect you are not actually cats but rather amazing humans just trying to get your work done, we have meow fixed this issue.

Slack 4.31.155

27 marzo 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.31.152

20 marzo 2023

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.31.150

20 marzo 2023

Novità

  • Starting with version 4.31, we are no longer able to support Windows 8.1, Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2. If you’re running one of these operating systems, you may continue to use version 4.29, but we encourage you to upgrade your OS to enjoy the latest Slack features (https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack).
  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11906214948755
  • Pressing the Alt key now serves as an Alternative way to open the app menu bar. We hope this change does not provoke any Altercations between you and your computer.

Correzioni di bug

  • You might have noticed that Slack notifications weren’t coming through when you had another app in fullscreen mode (even if your Focus Assist settings should have allowed them). We’ll do a better job of getting you the notifications you need in accordance with your preferences.
  • Using the shortcut Ctrl + Shift + F will now toggle to Fullscreen mode, allowing you to really take in the view (or just focus a bit more).
  • Our notifications misunderstood the “auto-hide” setting for the Windows taskbar, thinking that they should be the ones hiding behind the taskbar while this setting was active. Have you ever seen a child playing hide-and-seek and at least 50% of the kid’s body is visible while they’re “hiding” behind a chair? It was like that, but less cute.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.31.145

6 marzo 2023

Slack 4.30.88

13 dicembre 2022

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.29.149

14 novembre 2022

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.29.144

24 ottobre 2022

Correzioni di bug

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.29.141

5 ottobre 2022

Correzioni di bug

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.28.184

27 settembre 2022

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.28.182

20 settembre 2022

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza importanti. Aggiornamento altamente consigliato.

Slack 4.28.171

24 agosto 2022

Novità

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack

Correzioni di bug

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”
  • Sharing your screen and then right-clicking the Slack icon in the taskbar made you the winner of a secret game. The prize was that the app would crash. Nobody liked that.
  • If you’re someone who uses a symlink for your %appdata% folder and noticed that Slack was crashing on startup, we have some good news: Slack won’t be crashing anymore. If you don’t use symlinks, well, this note doesn’t apply to you, but we appreciate you reading anyway.
  • Dragging the Slack window between multiple displays was resulting in some spooky behavior, like the window snapping to locations where you distinctly did not drop it. “Haunted Slack” launches in 2025, but until then we must insist all ghosts be unambiguously busted.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.28.163

10 agosto 2022

Correzioni di bug

Presto disponibile

  • Heads-up: We’ll be deprecating certain older versions of Slack on Sept. 1 in order to continue supporting newer operating systems. Please visit the Help Center for more information: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.27.154

14 giugno 2022

Novità

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

Correzioni di bug

  • If you had notifications disabled at the system level, Slack had very crafty ways of evading the preventative measures of Windows. Not by design, mind you—it was a bug. Can bugs be crafty? Not when they’re squished.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.27.150

2 giugno 2022

Slack 4.26.3

31 maggio 2022

Correzioni di bug

  • Clicking on a notification was sometimes causing the app to stop responding, breaking its silence only to say “Slack is not responding.” No one enjoyed that, so we’ve endeavored to make sure that doesn’t happen anymore.

Slack 4.26.2

16 maggio 2022

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.26.1

4 maggio 2022

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.26.0

25 aprile 2022

Correzioni di bug

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.26.0-beta2

11 aprile 2022

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.26.0-beta1

1 aprile 2022

Correzioni di bug

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Slack 4.25.0

24 marzo 2022

Novità

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Slack 4.25.0-beta1

16 marzo 2022

Novità

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Slack 4.24.0

28 febbraio 2022

Correzioni di bug

  • Perhaps you wanted to know which version of the app you had installed. Maybe we gave you an option to copy that version number to your clipboard. It’s possible the “Copy” button did nothing at all. One might say we fixed it.
  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.23.1-beta1

12 gennaio 2022

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.23.0

7 dicembre 2021

Correzioni di bug

  • Depending on how the app was installed, the “Launch on Login” option was sometimes appearing greyed-out, visible but inaccessible, like a storefront window display after closing hours. We’ve unlocked the door, flipped on the overheads and fired up the neon “Open” sign. Come on in and have your pick of all the preferences.
  • Some external URLs were occasionally launching within the Slack app window, but will now load in your default web browser, as is proper. Slack cannot have a little web page, even as a treat.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.23.0-beta1

22 novembre 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.22.0

8 novembre 2021

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.22.0-beta1

28 ottobre 2021

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.21.1

25 ottobre 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.21.0

20 ottobre 2021

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.21.0-beta1

23 settembre 2021

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.20.0

20 settembre 2021

Novità

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

Correzioni di bug

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.20.0-beta1

Slack 4.19.3

25 agosto 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.19.2

18 agosto 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.19.0

11 agosto 2021

Correzioni di bug

  • If you had the “Launch app on login” preference selected, we stopped showing a checkmark next to it after the app restarted. Strong systems require checks and balances, and we’re pleased to report ours now has one more check.
  • Did you know that pressing the Esc key will mark the channel you’re viewing as read? Or that pressing Shift + Esc will clear ALL of your notifications? Well, now you can do that without being pulled out of fullscreen mode. See our full list of nifty keyboard shortcuts by pressing Ctrl + / the next time you have Slack open!

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza importanti. Aggiornamento altamente consigliato.

Slack 4.19.0-beta1

29 luglio 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.18.0

14 luglio 2021

Correzioni di bug

  • If you moved the app window between multiple monitors, notifications were slow to appear on the correct screen. After some orange slices and a halftime pep talk, notifications will be sticking with the app wherever it may go.
  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.

Slack 4.18.0-beta3

8 luglio 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.17.1

4 giugno 2021

Correzioni di bug

  • Some folks using the newest generation of processors were experiencing the app crashing. Crashes are no fun, particularly when they involve shiny new things, so this has been fixed.

Slack 4.17.0

3 giugno 2021

Novità

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

Correzioni di bug

  • Previously, you may have expected the “Launch on Login” option to do precisely that when clicked. But sadly it didn’t. Pre-flight checks have been rerun, and we are prepared to initiate countdown once more.
  • You can no longer select incoming notifications as a shareable screen when on a Slack Call. To anyone who noticed this was even possible before, we salute your fastidiousness.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.16.0

4 maggio 2021

Correzioni di bug

  • Images and notifications were sometimes sharing real estate...inelegantly. We have given them both a talking-to, and they have agreed to joint custody of that section of the screen.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.16.0-beta1

25 aprile 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza. Aggiornamento consigliato.

Slack 4.15.0

12 aprile 2021

Correzioni di bug

  • Previously, clicking on a notification in Windows Action Center didn’t bring you to the message in Slack — basically the opposite of walking into a room and forgetting what you came for, but no less confusing.
  • Sometimes when the Windows app was launching, it instead decided to hit the Snooze button and just hang there for a while. We gave it a polite talking-to, and it will now be more punctual.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.14.0-beta3

11 marzo 2021

Correzioni di bug

  • We improved the restart experience when you’ve gone offline or are having loading issues.
  • We all have to sign out sometimes. If you sign out of all of your workspaces, you should have an easier time signing back in.
  • Hopefully you’ll be able to ask “Can you see my screen?” a little less these days. The green border that lets you know you’re screen sharing is back.

Linee guida sulla sicurezza

  • Questa versione include alcuni miglioramenti di sicurezza minori. Aggiornamento utile.

Slack 4.14.0-beta1

1 marzo 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.13.0-beta5

9 febbraio 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.13.0-beta3

2 febbraio 2021

Correzioni di bug

  • When you move or resize Slack, we assume you are indeed trying to move or resize it — and so the crash that was regularly happening, instead, was unwelcome. We’ve fixed this. Here’s to properly-sized screens!
  • We’ve fixed several accessibility issues. Making Slack more accessible is a continuous journey, and we’re quite grateful that you’re along for the ride!

Slack 4.13.0-beta2

8 gennaio 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.13.0-beta1

5 gennaio 2021

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.12.0-beta1

30 novembre 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.11.0-beta2

4 novembre 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.11.0-beta1

27 ottobre 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.10.0-beta2

23 settembre 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.9.0-beta3

25 agosto 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.9.0-beta2

13 agosto 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.9.0-beta1

11 agosto 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.8.0-beta1

10 luglio 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.7.0-beta1

3 giugno 2020

Novità

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.

Slack 4.6.0-beta1

11 maggio 2020

Novità

  • Batten the hatches! The app sandbox is now enabled for all web content. This is a fancy way of saying we’ve dialed up the security of the app. It wasn’t unsafe before, but it’s double safe now.
  • A preference that allows you to choose a unique save location per download, instead of choosing a folder for all of them. For the choosy types.

Correzioni di bug

  • Your notifications should be tidily grouped by workspace when shown in the Action Center.
  • A tricky case where some users were unable to get to the browser to add their first workspace.
  • The Launch on login preference showing the wrong value, when the app was installed from the MSI package.
  • If you found yourself, in some distant past, trying to start a song on Spotify with your keyboard’s play button, and it did not respond to your command while Slack was front and center, pesky hardware media keys were the problem. And this version is the cure.
  • The app should be less spicy to your CPU when you’re viewing certain network error pages.
  • When a download completes, we’ll show an in-app prompt rather than a bothersome system notification.

Slack 4.5.0-beta3

8 aprile 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.5.0-beta2

26 marzo 2020

Novità

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.
  • Our spell checker has been swapped out for a newer model that’s faster, leaner, and capable of fixing your typos in… wait, can this be right? “Multiple languages at the same time”! Open the “Language & Region” preferences to choose your languages. And for whoever it is out there requires that functionality: our hats are off to you. We can barely type in one language right now.

Slack 4.4.0-beta3

28 febbraio 2020

Correzioni di bug

  • Fixed: Windows Action Center notifications were unable to display certain characters, like < or ‘ for example.
  • Fixed: Switching notification types on Windows would cause both types of notifications to be shown until the app was restarted.
  • Fixed: On Windows, if users landed on our error page, the main menu wasn’t available, which was an error in itself. The error on the error page is now de-errored.
  • Fixed: If you zoom way in or zoom way out, and then open the About Slack window, the About Slack window would also be zoomed way in/out, which was a little intense.
  • Fixed: Once in a while, users would receive a flood of notifications for old messages. This was not a bad case of deja vu: it was a bug. And now, a fixed one.

Slack 4.3.2-beta2

14 gennaio 2020

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.3.0-beta1

6 dicembre 2019

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.2.0-beta2

15 novembre 2019

Novità

  • Our newest, fastest, best-performing, shiniest, most nutritious and delicious version of Slack is now fully rolled out, so that’s the one you’re now using. Brilliant.
  • Like zooming in and out? Use a numpad? Great news. You can now do these things, on that.

Correzioni di bug

  • Notifications looked weird if your workspace name was long. Now, no matter your team name, notifications look lovely.
  • Some messages were being marked as read when Slack was hidden behind applications, or not visible on screen. Now we won’t mark it as read until you’ve actually seen it. Which seems fair.

Slack 4.1.2-beta1

15 ottobre 2019

Novità

  • We added support for Windows 10 Focus Assist priority list. So now our built-in and Action Center notifications will respect your Focus Assist settings, staying as quiet (or as loud) as you want them to be.
  • A new menu for the system tray lets you take control of how and when Slack launches on booting up (even, randomly, if you are not signed in to any teams.)

Correzioni di bug

  • Receiving a gif in a notification could mess with your notifications.
  • Long workspace names now no longer appear as incredibly long in menus.
  • Slack menus should now be showing up at the right language (meaning the one that is right for you).
  • Spellchecker stopped working for a small count of users, leading to a shorp uptick in avoidabull erratz. With spellcheck now fully back online for those users, any remaining typos are officially not our fault.
  • There was a slim chance things weren’t finishing up properly when closing Slack. We’re working on making all this perfect, but in the meantime, it is, at least, better. Restarting when clearing cache now works again.
  • No longer do you have to ask “Update.exe? What IS that?”: We now show with our actual name (which is “Slack”, for reference) in Startup entries for Taskmanager and Settings.
  • Slack could go into a state where getting notifications (even if you couldn't see them) would prevent you from clicking on the right side of your monitor… at all. Sorry for any understandable frustration this caused — your notifications (and your ability to use your mouse) are now working as intended again.

Slack 4.1.1-beta1

8 ottobre 2019

Correzioni di bug

  • Abbiamo perfezionato il motore e dato una ripulita agli interni. Tutto funziona perfettamente.

Slack 4.1.0.beta6

26 settembre 2019

Correzioni di bug

  • Abbiamo modificato alcuni dettagli troppo piccoli da notare o troppo difficili da spiegare. Continueremo a pubblicare versioni sempre più interessanti (o almeno ce lo auguriamo).

Slack 4.1.0-beta3

2 settembre 2019

Novità

  • Thanks to a few tweaks to the engine, a polish of the pistons, and recalibrated valves, the app should be running smoother and faster, than before.
  • Spellcheck, revamped, is now a much better version of its old self (and back on Linux, to boot) — now it supports Greek, Portuguese and British English. So now spelling correctly should come more naturally to us all (which is good, because “correctly” can be a difacult word to spell).

Correzioni di bug

  • For a quicker connection, and less frustration, checking for network connectivity is more reliable than it was before.
  • After uploading a video into Slack some found it would give an infinite circle of loading, but not play, which was never our plan. Now: it works! It plays; no more circle! Because, it turned out, all circ and no play made Slack a null ‘ploy.

Slack 4.0.2-beta1

24 luglio 2019

Novità

  • A pesky leak involving in-channel videos has been plugged.

Correzioni di bug

  • It's taken a few tries, but the app should crash less often when connected to an external display.

Slack 4.0.1-beta2

18 luglio 2019

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 4.0.0-beta2

18 giugno 2019

Novità

  • Slack is now a tiny bit faster all around, thanks to a bunch of little changes that each made a difference for the better.

Correzioni di bug

  • If you like dragging and dropping files, you'll like it even more now we've fixed it.
  • Resetting the app data, should that be something you need to do, works better.
  • Icons on the sidebar now line up more pleasingly for those in many workspaces.
  • Focus assist and presentation mode are now properly honored, as they should have been.
  • Windows native notifications are now more reliable.
  • Hardware acceleration can now be turned off without foregrounding Slack. If that means something to you, you'll know that it's good… And if it means nothing to you, it's still good (and thank you for reading anyway).

Slack 3.4.3

3 giugno 2019

Correzioni di bug

  • The app was crashing more often than it should have done upon waking. Waking up is hard for all of us, but it shouldn't have been that hard. It now crashes less often than it did, and we're continuing to work toward making that "not at all"

Slack 3.4.2-beta4

21 maggio 2019

Novità

  • Just as day follows night and winter gives way to spring, so have we updated Electron to 4.2.1

Correzioni di bug

  • The push notification time between desktop and mobile has been changed for the better.
  • Like stability? Us too. So we tweaked things, and now everything is more stable. In our app.

Slack 3.4.1-beta3

18 aprile 2019

Correzioni di bug

  • Abbiamo fatto alcune prove e risolto alcuni problemi. Ora l’app funziona molto meglio.

Slack 3.4.0-beta1

28 marzo 2019

Correzioni di bug

  • Interactions with network drives are now handled with grace and panache. Or, at the very least, "better".
  • If you want to launch slack minimized, you now can. We will no longer stand in your way.
  • We've changed the look, feel and texture of our new HTML notifications. Give them a try! They're delicious.
  • Sometimes on Windows 10, moving the window, say, up would cause a white bar to appear. We raised the bar.
  • Also, moving the window would sometimes change the size of the window. Your aim was true; we no longer move the goalposts on you.
  • In the Apps and Features and Uninstall a Program window, the icon showing up was not the right one. It now is.
  • The notification and unread indicators on the taskbar are now more readable.
  • Blurry icons were an issue for some users with multiple displays. Now all is clear.
  • The Slack icon, previously appearing with an opaque background color on Windows 10 is now all the clearer for being less clear.
  • Some people were seeing sidebar icons for teams other than the one they were in. This was confusing, and has now stopped.
  • And finally, if you have been having issues with keyboard or cursor issues, you should no longer be having them.

Slack 3.3.8

4 marzo 2019

Correzioni di bug

  • We’ve made some additional tweaks to our new sign-in and sign-out flows.

Slack 3.3.8-beta1

12 febbraio 2019

Novità

  • When you sign in, you'll now sign in through the browser rather than within the app.

Correzioni di bug

  • We've fixed the tray icon to make the notification badge easier to see, because, let's face it, if you can't see a notification, it's not really doing its job.
  • Switching from one channel to another will now give the correct name and information of the new one, rather than the old one, as was previously happening.
  • The new loading animation was a little stretched, or a little squished, depending on how you looked at it. It's now practically perfect.
  • A few icons in menus went missing on Windows 10, and have now been retrieved.
  • Occasionally, the "Open the Slack App" browser button was not opening the workspace in the desktop app. Silly, really. It now does.
  • If you use SSO (Single Sign-on) to log in, it should now work perfectly every time.

Slack 3.3.7

16 gennaio 2019

Novità

  • From today, you'll notice a shiny new app button that matches our new logo. You can read more about it on our blog at SlackHQ.com. Change! Everyone loves it. (Having said that, nothing about Slack or how you use it has changed. Just the button.)

Slack 3.3.4-beta3

12 dicembre 2018

Correzioni di bug

  • 'Paste and Match Style' (Ctrl+Shift+V) was pasting copied text twice. We've fixed that.
  • 'Paste and Match Style' (Ctrl+Shift+V) was pasting copied text twice. We've fixed that. In the app.
  • Notification sounds were, confoundingly, not playing when they should have been (when, say, you needed notifying about something). The case of the missing notification sounds has been solved.
  • We've continued to improve how Slack behaves with proxies. If you were having any connectivity issues with the previous beta, you should no longer have them.

Slack 3.3.4-beta2

16 novembre 2018

Correzioni di bug

  • A few connectivity issues caused by PAC (proxy auto-configuration) files, are issues no longer. Because we fixed them! Hurrah.

Slack 3.3.4

16 ottobre 2018

Correzioni di bug

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. You can now copy and paste to your heart's content.
  • Several random, rare crashes — on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • The full screen shortcut was mistakenly listed as ‘Ctrl+F’ instead of ‘Ctrl+Shift+F’ in the "View" menu. We both apologize for this and hope that, because of it, someone out there discovered 'Ctrl+F' as a useful shortcut for searching the channel that you're in. Always look on the bright side of bugs.

Slack 3.3.3

1 ottobre 2018

Correzioni di bug

  • All updates are important, of course. This one contains security updates, and as we know, they’re the most important kind of all.

Slack 3.3.0

30 luglio 2018

Correzioni di bug

  • Overall stability of the app has been improved, thanks to a clutch of fixes.
  • It's very, very useful when you report issues to us, so we've improved the diagnostic tools so that when you do, we can better analyze the issues, and, hopefully, fix them for you faster.
  • Some individuals were getting duplicate notifications due to multiple windows being open simultaneously. We’ve fixed this, so no longer will one message create two notifications.
  • A slight shift in color profiles in 3.2.0 was causing a flickering between the old and new colors.
  • When the thing you're downloading has downloaded, we're now better at telling you so.
  • We’ve made tweaks to the checker of spelling, so it can spell check more reliably. It spells it "check". Or "cheque", if checking in British English. In fact, the spellchecker as a whole now works better than ever.
  • Links in Slack will now, by default, dependably open in the browser you've chosen as your default browser. Because that's what "default" means! Brilliant.
  • Live Tiles, which weren’t updating correctly when pinned, now are.
  • Notifications were preventing you from clicking on surrounding windows. This was unbefitting, and a little needy. Click on whatever you need to click on. Don't let us stop you. You know what you're doing.

Slack 3.2.0

26 aprile 2018

Novità

  • A plethora of improvements for the people of Enterprise Grid, including faster quick switching, better proxy support, and direct message draft syncing across multiple workspaces (so whichever workspace you started typing that message in, you can finish in another).
  • You can now right-click on Slack in the taskbar to do useful things like jump to a specific workspace, or move Slack to your current display.

Correzioni di bug

  • Unread badges, which had been being a little inconsistent, have been given a stern talking to, and promise to be more reliable henceforth.
  • Call loading has been improved, as have other general pieces of call performance.
  • The workspace sign-in flow has been gently massaged, leading to improved error handling and magic link support.
  • Copying an email link will now, as you might expect, copy the email link.
  • A clutch of crufty crashes, as hard to explain as they were annoying to experience, have now been completely corrected.
  • Sometimes, clicking on an Action Center notification could cause Slack to hang until you clicked on the start menu. Fixed that.
  • Notifications on Windows 7 machines without graphics acceleration hardware can now be used once again.
  • We closed first our left eye, then our right, and can confirm that the text in this new version is a little bit sharper for some Windows users.
  • Applications launched by Slack (when, say, clicking a link) will no longer inherit Slack’s environment variables.

Slack 3.1.1

6 aprile 2018

Correzioni di bug

  • We got so excited about your emoji we kept requesting them, particularly at the moment you switched channels. This caused all manner of slowness. We've since bottled our enthusiasm, and now request emoji exactly one (1) time.

Slack 3.1.0

15 febbraio 2018

Novità

  • We’re using a new font for Japanese. It’s clearer, more legible, and goes well with aubergine. (Which is the default color of your sidebar. As well as a vegetable.)
  • Sometimes Slack takes too long to start up. If that happens, a) we’re sorry that it does, but b) you’ll now see a link with some helpful troubleshooting ideas.
  • When a file’s done downloading, a new notification will dutifully let you know.
  • If you’ve asked Slack to launch right when your computer turns on, Slack now does so much more quietly — with less extraneous loading screen action, and fewer fanfares.
  • For Windows 10 users, we now offer the option to disable hardware acceleration. If you’re seeing glitchy graphics and other unpleasantness, try toggling this option to on.

Correzioni di bug

  • Badges about unread messages would linger on the dock icon, even after said messages had been read. These badges will linger no more.
  • Slack would occasionally crash when it wasn’t allowed to put files in the Temp folder. Now, it will simply use the Downloads folder, instead.
  • Some users who clicked on a magic link were not taken to their workspace. We have set our cauldrons to a slow simmer and magic links should now work as expected.
  • When trying to connect via a proxy, Slack simply refused to load. No longer!
  • Now you can download a file from Slack, delete it, and then download it again. If that seems like the way the Slack should’ve always worked, well, you aren’t wrong.
  • Right clicking “something” and choosing “Search with Google” had a tendency to search for “so”, “me”, or “thing.” It will now search for the entire text. So if you really do want to Google “something” (or something else), we’ll have your back.
  • Images sometimes were appearing in notifications, contrary to the wishes of those who had chosen to hide message previews. This is now fixed, your wishes respected.
  • Clicking the close, minimize, and maximize buttons would occasionally do nothing at all. You can now close, minimize, or, preferably, maximize Slack.
  • If you dismiss a tooltip, it will leave promptly and politely.
  • Previously, Slack would override a system’s TEMP variable. If you know what that means, know now that it is fixed.
  • Some anti-virus software had become overly suspicious of Slack. We are not a virus, and we’ll do better about letting your anti-virus software know.

Slack 3.0.5

18 gennaio 2018

Correzioni di bug

  • Another important security update. See? We told you they were all important.

Slack 3.0.3

4 gennaio 2018

Correzioni di bug

  • On some Windows 7 systems, Slack kept Windows from shutting down without making a fuss. It’ll now let your system shut down in peace.
  • When Windows had trouble showing your notification, Slack would panic and crash. It’ll stop doing that.
  • An important security update. Security updates are always important. This is one of those.

Slack 3.0.2

19 dicembre 2017

Correzioni di bug

  • We undid changes that have been causing some people to occasionally miss notifications with 3.0.0. You will now miss nothing. Unless you want to.
  • Clicking on and replying to notifications is now also more reliable.

Slack 3.0.0

27 ottobre 2017

Novità

  • When you’re in a lot of workspaces, the app now uses much less memory, and starting up is faster, to boot.
  • And flipping between those workspaces is now faster. Not super-sonic, but certainly somewhere between a jiffy and lickety-split.
  • We shunted the sign-in page out of the app — it's now rerouted to a new window, for reasons of reliability.
  • A new-fangled lock badge subtly lets you know which workspaces you're currently signed out of. Or of which you're currently signed out. Either way.
  • Our start up screen has been spruced-up and slimmed-down, and is worth something between a passing glance and a darn good gander
  • …As is the helpful way that dates now stick to the top of a channel while scrolling through messages.
  • Finally, for the Windows Store folks: say howdy to genuine auto-launch support.

Correzioni di bug

  • It’s been a long time coming but brings us joy to say: There's now 100% less reloading during drag and drop!
  • Repeated visits to the "Something’s not working" screen? Turns out the main thing not working was that screen. It is no more.
  • If you kept the app running for a long time, you might be on the receiving end of two consecutive updates. Now things are one-at-a-time, as they should be.
  • Out of consideration, we scooted the sidebar out of your way when viewing full-screen video.
  • We fixed your ability to exit — or escape — full-screen video by pressing the aptly-named “Escape” key.
  • The blackout caused by a window being closed while full-screen, with one request confoundingly eclipsing the other, has been sunsetted.
  • Found: Missing Ctrl-1 / Cmd-1 hotkey. Please call 1-800-SLACKME to claim. Don't actually call that number. It doesn't do anything. Unlike the hotkey.
  • Remedied: A crash on Windows 10 when an Action Center notification contained special characters.
  • Speaking of notifications, we ferreted out a few cases where sounds were not playing or profile images were missing, and righted them.
  • If you connected a secondary display, then later disconnected it only to find Slack missing offscreen, you’re in luck. This version is less jumpy.

Slack 2.8.0

6 settembre 2017

Novità

  • Support for a top secret, very hush-hush, highly classified and very exciting new feature that we wish we could call by name, but we cannot.
  • All mentions of “team” have been changed to “workspace” when referring to the app, though not when referring to the people in it. You create a workspace. You invite people from your team. Simple!
  • You can now configure the language used by the spellchecker in Preferences to be the language you wish to spell correctly.
  • You can now configure your delivery method of choice for notifications (built-in, Action Center, Action Center Abbreviated), in addition to being able to configure the position of those notifications (again)

Correzioni di bug

  • Fixed: A few rare crashes when making a call and/or screen sharing on a call are now, we believe, on the brink of extinction - or possibly, we hope, gone forever.
  • Fixed: An issue where the app would hang if your OS reported that you were in certain timezones
  • Fixed: You may have been running into a Something's Not Working screen when waking your computer from sleep. Turns out the thing not working was that. So we fixed it.
  • Fixed: Windows Action Center notifications were bright red for some reason: they are now less red.
  • Fixed: Notification sounds would sometimes play twice. Notification sounds will no longer play twice.

Slack 2.7.1

15 agosto 2017

Correzioni di bug

  • You're nearly finished signing in when suddenly – bonk – you're brought back to the first page. Hey, what gives? Please accept our apologies and, in this version, 100% less bonking.
  • Ding. Ba-dum tsss. Plink. Boing. Hummus. We know you've been missing all of these sounds, so we wrote them down for you. The app should play them more often now, too.

Slack 2.7.0

24 luglio 2017

Novità

  • File downloads are now pausable and – in perhaps a master stroke of matchmaking – resumable too.
  • A bevy of changes to make the app more keyboard navigable.
  • We’ve adjusted the app icon, but just a skosh. Putting our best foot forward.
  • Should the worst happen and the app fail to load, you'll see a less dreadful error page and perhaps even a code you can share.

Correzioni di bug

  • On Windows 7, notifications have been made more reliable, at the expense of a preference: you’ll no longer be able to customize their position on-screen.
  • On Windows 10, we’ve negotiated a truce between notifications and your antivirus. This will keep notifications appearing in a timely manner. They’ll play whatever sound you’ve told them to play more reliably, too.
  • The team sidebar is no longer touch-challenged. Tap, flick, and drag teams to your heart’s content.
  • Cancelling a running download is 38% less crashy. For when you decide you didn’t need that third gif after all.
  • We spliced some wires we shouldn’t have, causing a loading screen to flash briefly after signing into a team. Now it’s as it should be.
  • Those little white dots in the team sidebar that let you know when you have messages to read? They’re no longer obscured when the app is maximized.

Slack 2.6.3

2 giugno 2017

Correzioni di bug

  • Sometimes if you changed networks, we used to rouse from sleep in a bit of a daze, greeting you with a blank screen. Now, we awaken bright-eyed and bushy-tailed. Or at the very least, with your team displayed.
  • Where, in rare cases, some external links didn't end up pointing to the right place when you clicked them, they now do.
  • Video playback should now be much smoother, and nicer to your network.
  • On certain keyboard layouts, hitting backspace didn't actually delete the last character, which was a surprise, but a surprise of the lesser kind - there is now one fewer lesser surprise.

Slack 2.6.2

17 maggio 2017

Correzioni di bug

  • Unexplainably, context menus and spell-check stopped working in some teams. OK: we have an explanation but we'd rather not discuss it. It's embarrassing. Rest easy knowing that it's fixed here.

Slack 2.6.0

20 aprile 2017

Novità

  • We revamped video calls, making the experience more intuitive, and more attractive. As a bonus, they're more resource efficient and now let you change audio devices during a call. If that's the kind of thing you need to do.
  • Remove thine shackles from thine eyes, and behold: gloriously legible text, regardless of your display scaling!
  • We'll no longer clear notifications from the Action Center automatically, but if you're on the Windows Creators Update we'll bundle them up so that it's easier for you to do.

Correzioni di bug

  • A rare bug that turned Slack into a process hydra: receiving notifications or switching channels would spawn new processes seemingly without end.
  • The Launch on login preference should be more reliable this time around (for the technically inclined: it now uses the registry instead of a Startup shortcut).
  • We paved over a series of potholes that were strewn about the app, making crashes far less likely.
  • Should you ever wish to say goodbye to one of your teams, a right-click > Remove from the sidebar will do the trick now more reliably than before.
  • Switching teams using the numbered shortcuts is noticeably faster. We would say "37%" if we were forced to put a number on it. Fortunately, we aren't, and we won't.
  • Opening a context menu won't freeze videos or gifs playing in the app.
  • We dusted off the cobwebs in the app menu and composted a few menu items that weren't useful when signed into one team.
  • The default window size is a smidgen larger. You won't notice, because your window will keep being the same size it's always been. That's just the way it is, and we don't want it to change.
  • Our spellchecker would occasionally mark correctly spelled words as incorrect. It had ONE job. It now performs it.
  • With surgical precision, we cut out the frame border that appeared when the app window was maximized.

Slack 2.5.2

9 marzo 2017

Correzioni di bug

  • We made the act of signing in more reliable for teams using SSO.
  • For the times when Slack just... doesn't: try Help > Clear Cache and Restart. It has all the nougaty goodness of Reset App Data, without the stale aftertaste of losing your teams.

Slack 2.5.1

14 febbraio 2017

Novità

  • We tried to imagine a centralized location that made it easy to put Slack onto a bunch of Windows computers all at once. Then realised we were imagining the Windows Store. So we put the app in there instead. It made so much more sense. https://slack.com/ssb/download-winstore.
  • The way we load teams you don’t view often has been changed to improve the memory footprint of the app. One day, it will be a pitter patter of tiny footprints. For now, it’s a tad slower, a little less hefty, and a lot more attractive. Think “brontosaurus in a nice hat.”
  • Folks consistently unable to load the app will now be greeted by a troubleshooting page that offers suggestions on making their situation better. (Spoiler: it's usually to do with over-zealous antivirus software).
  • Those pasting text with style into a Post then finding their text to have "no style" can now Paste & Match Style under the Edit menu.
  • You can see our Help Center documentation in – of all places – the Help menu. The almost over-intuitively named Open Help Center item will be your friend.
  • Spellcheck support for three (세!) additional languages; writers of Korean, Portugese (Brazilian), and Albanian type a little easier.

Correzioni di bug

  • Fixed: Waking Slack after hibernation or a system crash occasionally found all your teams missing. Thank you for your patience, and sorry for the inconvenience; it no longer should.
  • Fixed: A rare bug where team icons shuffled out of formation in the sidebar. They're more stoic and sticky and as a bonus, rearranging them is smoother.
  • Fixed: On Windows, a handful of zoom-based glitches: borders inappropriately sized, taskbars jumping around. All of that? Smoothed.
  • Fixed: Customers typing in languages that use IME composition (Korean, for example) will find that the message input is 82% stickier.
  • Fixed: In a truly McGyver maneuver, we applied an additional layer of duct tape around Windows 10 notifications. Literal duct tape. Ask no questions.