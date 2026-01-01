Windows용 Slack(베타) - 릴리스 노트

Slack 4.47.69

2025년 12월 3일

버그 수정

  • 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

Slack 4.47.65

2025년 11월 24일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.47.59

2025년 10월 29일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

Slack 4.46.101

2025년 10월 1일

버그 수정

  • 흘러가는 하루 속에서 한 가지 알려드리고 싶은 것이 있어요. 여러분이 있기에 이 세상은 더 특별해지고 여러분은 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있답니다. 아, 그리고 이번엔 앱에 큰 변경 사항이 없어요. 즐겁게 메시지를 나누세요!

Slack 4.46.99

2025년 9월 18일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.46.95

2025년 9월 5일

버그 수정

  • 모든 항목이 원활하게 실행되도록 코드를 정리했어요. 이제 끊김 없이 원활한 Slack을 사용할 수 있습니다.

Slack 4.45.69

2025년 8월 19일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.45.68

2025년 8월 13일

버그 수정

  • 모든 항목이 원활하게 실행되도록 코드를 정리했어요. 이제 끊김 없이 원활한 Slack을 사용할 수 있습니다.

Slack 4.45.65

2025년 7월 30일

버그 수정

  • 모든 항목이 원활하게 실행되도록 코드를 정리했어요. 이제 끊김 없이 원활한 Slack을 사용할 수 있습니다.

Slack 4.45.64

2025년 7월 18일

버그 수정

  • 이번 주 업데이트에 엄청난 변화는 없지만 중요하지 않은 건 아니랍니다. 1년 365일이 모두 기념일은 아니지만 하루하루가 소중한 것처럼 말이죠. 이번 업데이트도 그렇습니다.

Slack 4.45.60

2025년 7월 9일

버그 수정

  • 흘러가는 하루 속에서 한 가지 알려드리고 싶은 것이 있어요. 여러분이 있기에 이 세상은 더 특별해지고 여러분은 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있답니다. 아, 그리고 이번엔 앱에 큰 변경 사항이 없어요. 즐겁게 메시지를 나누세요!

Slack 4.45.52

2025년 6월 25일

버그 수정

  • 버그는 사라지고 성능이 향상되었으며 작업이 완료되었고 결과는 만족스러웠습니다. 책임감 있게 Slack을 활용해 주세요.

Slack 4.44.65

2025년 6월 5일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.44.63

2025년 5월 23일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

Slack 4.44.61

2025년 5월 20일

버그 수정

  • 흘러가는 하루 속에서 한 가지 알려드리고 싶은 것이 있어요. 여러분이 있기에 이 세상은 더 특별해지고 여러분은 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있답니다. 아, 그리고 이번엔 앱에 큰 변경 사항이 없어요. 즐겁게 메시지를 나누세요!

Slack 4.44.60

2025년 5월 14일

버그 수정

  • 어느 모로 보나 앱 성능이 어제보다 좋아졌습니다. 과학적으로 입증 가능한 확실한 사실입니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다!

Slack 4.44.59

2025년 5월 2일

버그 수정

  • 크게 특별한 일 없이 몇 주가 휘리릭 지나간 것 같은데 나중에 돌이켜 보면 실제로는 꽤 많은 일이 있었음을 깨달은 적이 있지요? Slack 앱에게 이번 주가 바로 그런 주였어요.

Slack 4.43.52

2025년 4월 9일

버그 수정

  • 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

Slack 4.43.51

2025년 3월 31일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.43.49

2025년 3월 19일

버그 수정

  • 디지털 스프린터를 방지하기 위한 까다로운 패치 작업이 완료되었어요. "디지털 스프린터"라는 말이 있다는 걸 알고 계셨나요? 이제 관련 패치를 완료했으니 더 이상 이 단어에 대해서는 걱정하지 않으셔도 돼요.

Slack 4.43.43

2025년 3월 6일

버그 수정

  • 선반을 정리하고, 창문을 닦고, 손에 흰 장갑을 끼고 평평한 바닥을 모두 청소했습니다. 모든 부분이 깔끔하게 정리된 상태인지 확인하기 위한 일종의 일상적인 유지 관리였죠. 자, 이제 다시 전속력으로 달려가세요!

Slack 4.42.120

2025년 2월 12일

버그 수정

  • 앱을 업데이트해 주셔서 감사해요! 이번 라운드의 변경 사항을 깔끔하게 요약하기는 어렵지만, 앱이 최대한 원활하게 실행될 수 있도록 최선을 다하고 있어요. 점점 더 나아지는 모습을 보여드릴게요!

Slack 4.42.117

2025년 1월 30일

버그 수정

  • 앱 전체에 작은 수정과 조정이 있었습니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다! 문제가 있을 경우 feedback@slack.com으로 연락해 알려주시기 바랍니다.

Slack 4.42.115

2025년 1월 15일

버그 수정

  • 달리기 선수가 구간별 기록을 꾸준히 단축해 나가듯이 이번에는 눈에 확 띄지는 않지만 결코 사소하진 않은 업데이트를 이루어 냈죠. 좀 더 빨라지고, 좀 더 가벼워지고, 목표에 좀 더 가까워진 앱을 만나보실 수 있어요.

Slack 4.41.105

2024년 12월 5일

버그 수정

  • 이번 주에 크게 수정한 버그는 없지만, 앞으로 더 많은 부분을 수정할 예정이니 안심하세요. 물론 버그를 소개하는 것이 Slack의 목표는 아니지만 실수와 조정, 오류, 수정은 인생의 한 과정이며 성장의 대가이기도 하니까요. 지금 어디에 계시든 그저 즐겁게 사용해 주셨으면 좋겠습니다.

Slack 4.41.104

2024년 11월 27일

버그 수정

  • 이번 주는 정말 힘들지만, 쉽게 이야기할 수 있는 것은 아무것도 없죠. 연못에 떠있는 오리처럼 말이예요. 물 위에서 평온하게 미끄러지듯 떠다니는 오리가 사실 물속에서는 필사적으로 발을 움직이며 헤엄치잖아요. 이번 주는 Slack이 바로 그런 오리같았답니다.

Slack 4.41.98

2024년 11월 14일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.41.97

2024년 11월 7일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.41.96

2024년 10월 22일

버그 수정

  • 공중에 뭔가 있나요? 손가락으로 잡기 어려운 특별한 뭔가가 있나요? 세상은 더 밝아 보이고 음악은 더 달콤하게 들리는데... 무슨 일일까요? 바로 Slack 앱이 업데이트되었습니다. 저희는 고객님에게 쏟아지는 빛에 대한 책임을 확인할 수도 부인할 수도 없습니다.

Slack 4.41.92

2024년 10월 16일

버그 수정

  • 공중에 뭔가 있나요? 손가락으로 잡기 어려운 특별한 뭔가가 있나요? 세상은 더 밝아 보이고 음악은 더 달콤하게 들리는데... 무슨 일일까요? 바로 Slack 앱이 업데이트되었습니다. 저희는 고객님에게 쏟아지는 빛에 대한 책임을 확인할 수도 부인할 수도 없습니다.

Slack 4.41.90

2024년 10월 8일

버그 수정

  • 앱을 업데이트해 주셔서 감사해요! 이번 라운드의 변경 사항을 깔끔하게 요약하기는 어렵지만, 앱이 최대한 원활하게 실행될 수 있도록 최선을 다하고 있어요. 점점 더 나아지는 모습을 보여드릴게요!

Slack 4.40.133

2024년 10월 2일

버그 수정

  • 흘러가는 하루 속에서 한 가지 알려드리고 싶은 것이 있어요. 여러분이 있기에 이 세상은 더 특별해지고 여러분은 미처 상상하지 못한 방식으로 다른 사람들에게 영향을 주고 있답니다. 아, 그리고 이번엔 앱에 큰 변경 사항이 없어요. 즐겁게 메시지를 나누세요!

Slack 4.40.128

2024년 9월 10일

버그 수정

  • 이번 주에는 크게 알려드릴 사항도, 또는 작게라도 알릴 만한 사항이 딱히 없네요. 막간의 분주한 무대 뒤처럼 부지런히 작업이 진행되고 있습니다. 조용히 다음 무대를 준비 중이랄까요?

Slack 4.40.126

2024년 9월 5일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

Slack 4.40.120

2024년 8월 21일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.40.114

2024년 8월 9일

버그 수정

  • 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

Slack 4.40.113

2024년 8월 7일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서는 특별히 언급할 사항이 없습니다. 항상 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다.

Slack 4.39.95

2024년 7월 25일

버그 수정

  • Those using a high-contrast theme at the system level (Windows Settings > Accessibility > Contrast Themes) noted that Slack was not following suit, even when the app was set to mirror system settings. The app is now better at taking direction, in contrast to how it was previously behaving.

Slack 4.39.93

2024년 7월 17일

버그 수정

  • 버그는 사라지고 성능이 향상되었으며 작업이 완료되었고 결과는 만족스러웠습니다. 책임감 있게 Slack을 활용해 주세요.

Slack 4.39.90

2024년 7월 3일

버그 수정

  • 어느 모로 보나 앱 성능이 어제보다 좋아졌습니다. 과학적으로 입증 가능한 확실한 사실입니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다!

Slack 4.39.89

2024년 6월 25일

버그 수정

  • 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

Slack 4.39.88

2024년 6월 12일

새로운 기능

  • 32비트는 이제 안녕! 데스크톱 앱 버전 4.39부터 앞으로 출시되는 모든 Windows 릴리스는 64비트만 지원됩니다. 자세한 내용은 고객지원센터 공지(https://slack.com/help/articles/4426294050451-Slack-feature-retirements#announcements)를 통해 확인할 수 있습니다.
  • ARM 기반 Windows용 Slack은 현재 베타 버전으로 제공되며 웹사이트와 Microsoft 스토어에서 다운로드할 수 있습니다. 정식 릴리스를 위해 계속 수정하고 기능을 추가할 예정이지만, 그 사이 문제가 발생하면 feedback@slack.com으로 알려 주세요!

Slack 4.39.81

2024년 6월 3일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.38.127

2024년 5월 22일

버그 수정

  • 알림이 오거나 앱을 두 번째 모니터로 이동하는 등 이벤트로 인해 Slack 창의 초점이 변경되면 사용자는 앱을 나갔다 돌아와 다시 초점을 맞출 때까지 일본어나 한국어를 입력할 수 없었습니다. 이런 답답하고 당황스런 버그가 생겨서 죄송합니다. 다시는 이런 일이 없도록 하는 데에 초점을 맞추겠습니다.

Slack 4.38.125

2024년 5월 15일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.38.121

2024년 5월 8일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.38.115

2024년 4월 17일

새로운 기능

  • Say hi to Slack AI! Our brand-new set of generative AI tools lets you search smarter, summarize conversations instantly, and much more. Head over to the Help Center to see how you can put Slack AI to work for you: https://slack.com/help/articles/25076892548883-Introducing--Slack-AI

버그 수정

  • 다국어 사용자는 전 세계를 돌아다니며 언어를 바꿀 때 추가 단계를 수행할 필요가 없죠. 이는 Slack에서도 마찬가지입니다. 그래서 Alt + `를 누르면 다른 언어로 키보드가 자연스럽게 전환되는 대신 앱 메뉴가 열리던 버그를 수정했습니다. 이제 하던 일을 계속하세요! 날아라, 슈퍼 키보드! 🏄

Slack 4.38.108

2024년 4월 9일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.37.101

2024년 4월 3일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서는 특별히 언급할 사항이 없습니다. 항상 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다.

Slack 4.37.98

2024년 3월 22일

버그 수정

  • 버그는 사라지고 성능이 향상되었으며 작업이 완료되었고 결과는 만족스러웠습니다. 책임감 있게 Slack을 활용해 주세요.

Slack 4.37.94

2024년 3월 14일

버그 수정

  • 이번 주에는 크게 알려드릴 사항도, 또는 작게라도 알릴 만한 사항이 딱히 없네요. 막간의 분주한 무대 뒤처럼 부지런히 작업이 진행되고 있습니다. 조용히 다음 무대를 준비 중이랄까요?

Slack 4.37.93

2024년 3월 13일

버그 수정

  • 어느 모로 보나 앱 성능이 어제보다 좋아졌습니다. 과학적으로 입증 가능한 확실한 사실입니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다!

Slack 4.37.84

2024년 2월 21일

새로운 기능

  • 메뉴는 접근성의 핵심 요소이기 때문에 앱의 주 메뉴를 여는 새로운 키 입력을 추가했습니다. 이제 Alt 버튼을 눌러 메뉴를 즉시 펼칠 수 있습니다. 이전에는 해당 섹션에 커서를 올려야 펼칠 수 있었죠. 이 작은 변경 사항을 통해 Slack에서 업무에 집중하는 데 도움이 되기를 바랍니다.

Slack 4.37.77

2024년 2월 12일

버그 수정

  • 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

Slack 4.36.140

2024년 1월 24일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.36.138

2024년 1월 9일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서 수정된 모든 버그가 눈으로 직접 확인하기엔 너무 소소하거나 말로 굳이 설명하기엔 성가신 문제일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수정 작업은 진행되었고 모두 고쳐졌으며 앱은 조금 더 개선되었습니다.

Slack 4.36.136

2023년 12월 11일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.36.134

2023년 12월 6일

버그 수정

  • 이번 릴리스에서는 특별히 언급할 사항이 없습니다. 항상 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다.

Slack 4.36.122

2023년 12월 1일

버그 수정

  • 어느 모로 보나 앱 성능이 어제보다 좋아졌습니다. 과학적으로 입증 가능한 확실한 사실입니다. 최신 상태를 유지해 주셔서 감사합니다!

Slack 4.35.130

2023년 11월 22일

버그 수정

  • 성장은 작은 변화들이 모여 이루어지기 때문에 시간이 지남에 따라 더해지는 변화가 여기에 추가되었습니다. Windows 알림 센터에서 알림을 클릭하면 이제 커서가 작성 필드에 자동으로 표시됩니다. 이렇게 하면 지연 없이 바로 댓글을 입력할 수 있습니다.

Slack 4.35.126

2023년 11월 1일

버그 수정

  • 앱이 연결되지 않으면 로그를 다운로드하거나 앱을 다시 시작할 수 있는 메뉴가 표시되지 않았습니다. 문제에 대한 정확한 원인을 아직 파악 중입니다. 앱이 (일시적으로) 연결되지 않더라도 해당 메뉴 옵션에는 다시 액세스할 수 있습니다.

Slack 4.35.121

2023년 10월 19일

버그 수정

  • 신경쓰지 마세요. 앱을 최상의 상태로 유지하기 위해 몇 가지 간단한 조정을 하고 있으니까요. 업데이트가 곧 추가적으로 이뤄질 예정입니다. 감사합니다!

Slack 4.35.120

2023년 10월 12일

버그 수정

  • 버그는 사라지고 성능이 향상되었으며 작업이 완료되었고 결과는 만족스러웠습니다. 책임감 있게 Slack을 활용해 주세요.

Slack 4.35.118

2023년 10월 11일

버그 수정

  • 가상 머신 둘이 동시에 실행되면서 Slack에 실제 문제를 일으키고 있었습니다. 이번 업데이트로 이 문제를 완전히 해결했다고 사실상 확신합니다.

Slack 4.35.111

2023년 9월 28일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.34.121

2023년 9월 28일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.34.119

2023년 9월 12일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.34.116

2023년 9월 7일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.34.115

2023년 9월 5일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.34.104

2023년 8월 16일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.34.92

2023년 8월 2일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.33.84

2023년 7월 24일

버그 수정

  • Slack was crashing on launch when the app data path was placed within a mounted directory (particularly when using User Profile Disks). Houston, we no longer have a problem—all systems now read “Go” for a successful launch.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

출시 예정

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.33.73

2023년 6월 19일

버그 수정

  • Intelligent quips often contain depth of thought, but that's not what we mean when we say that smartquotes were presenting a problem for deep links. Punctuation will no longer affect the punctuality of your deep link updates.
  • Good governance is all about removing roadblocks, which is why we've retooled the sign-in flow for GovSlack. Now when you sign in to a government workspace for the first time, we'll automatically restart the app in Gov mode (instead of kicking you back to the login page). Your Slack dollars at work!
  • Ending a screen share by closing the call window (rather than clicking the "Leave" button) was causing the green border around the shared window to linger until Slack was restarted. Borders are once again open, and you may leave or return as you please.

Slack 4.33.69

2023년 6월 8일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.33.60

2023년 5월 31일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.32.126

2023년 5월 22일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.32.122

2023년 5월 1일

버그 수정

  • Here’s to the copycats who recently were unable to copy over the Slack version name from the About Slack dialog. Since we suspect you are not actually cats but rather amazing humans just trying to get your work done, we have meow fixed this issue.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.32.119

2023년 4월 17일

버그 수정

  • Here’s to the copycats who recently were unable to copy over the Slack version name from the About Slack dialog. Since we suspect you are not actually cats but rather amazing humans just trying to get your work done, we have meow fixed this issue.

Slack 4.31.155

2023년 3월 27일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.31.152

2023년 3월 20일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.31.150

2023년 3월 20일

새로운 기능

  • Starting with version 4.31, we are no longer able to support Windows 8.1, Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2. If you’re running one of these operating systems, you may continue to use version 4.29, but we encourage you to upgrade your OS to enjoy the latest Slack features (https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack).
  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11906214948755
  • Pressing the Alt key now serves as an Alternative way to open the app menu bar. We hope this change does not provoke any Altercations between you and your computer.

버그 수정

  • You might have noticed that Slack notifications weren’t coming through when you had another app in fullscreen mode (even if your Focus Assist settings should have allowed them). We’ll do a better job of getting you the notifications you need in accordance with your preferences.
  • Using the shortcut Ctrl + Shift + F will now toggle to Fullscreen mode, allowing you to really take in the view (or just focus a bit more).
  • Our notifications misunderstood the “auto-hide” setting for the Windows taskbar, thinking that they should be the ones hiding behind the taskbar while this setting was active. Have you ever seen a child playing hide-and-seek and at least 50% of the kid’s body is visible while they’re “hiding” behind a chair? It was like that, but less cute.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.31.145

2023년 3월 6일

새로운 기능

  • Starting with version 4.31, we are no longer able to support Windows 8.1, Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2. If you’re running one of these operating systems, you may continue to use version 4.29, but we encourage you to upgrade your OS to enjoy the latest Slack features (https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack).
  • Organizations will be able to manage Slack desktop client settings during rollout and ongoing operations. Configurations can be deployed with industry standard tooling: Group Policies on Windows, user preferences profiles on Mac and with configuration files on Linux. See https://slack.com/help/articles/11354894714899-Managing-desktop-client-configurations
  • Pressing the Alt key now serves as an Alternative way to open the app menu bar. We hope this change does not provoke any Altercations between you and your computer.

버그 수정

  • You might have noticed that Slack notifications weren’t coming through when you had another app in fullscreen mode (even if your Focus Assist settings should have allowed them). We’ll do a better job of getting you the notifications you need in accordance with your preferences.
  • Using the shortcut Ctrl + Shift + F will now toggle to Fullscreen mode, allowing you to really take in the view (or just focus a bit more).
  • Our notifications misunderstood the “auto-hide” setting for the Windows taskbar, thinking that they should be the ones hiding behind the taskbar while this setting was active. Have you ever seen a child playing hide-and-seek and at least 50% of the kid’s body is visible while they’re “hiding” behind a chair? It was like that, but less cute.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.30.88

2022년 12월 13일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.29.149

2022년 11월 14일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.29.144

2022년 10월 24일

버그 수정

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.29.141

2022년 10월 5일

버그 수정

  • “What is this—a video player for ants?” YouTube videos embedded in Slack can now be expanded to play in full-screen mode, which we’re told is at least three times bigger.

Slack 4.28.184

2022년 9월 27일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.28.182

2022년 9월 20일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 중요한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.28.171

2022년 8월 24일

새로운 기능

  • On Sept. 1, we’ll be deprecating support for some older operating systems and outdated versions of Slack. Please visit our Help Center to get all the details: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack

버그 수정

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”
  • Sharing your screen and then right-clicking the Slack icon in the taskbar made you the winner of a secret game. The prize was that the app would crash. Nobody liked that.
  • If you’re someone who uses a symlink for your %appdata% folder and noticed that Slack was crashing on startup, we have some good news: Slack won’t be crashing anymore. If you don’t use symlinks, well, this note doesn’t apply to you, but we appreciate you reading anyway.
  • Dragging the Slack window between multiple displays was resulting in some spooky behavior, like the window snapping to locations where you distinctly did not drop it. “Haunted Slack” launches in 2025, but until then we must insist all ghosts be unambiguously busted.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.28.163

2022년 8월 10일

버그 수정

  • Trying to capture your screen with a third-party app while also sharing your screen in Slack may have resulted in the non-Slack app crashing. We’d like to say that this was because the idea of “capture” is antithetical to “sharing,” but in truth it was just a “bug.”
  • Sharing your screen and then right-clicking the Slack icon in the taskbar made you the winner of a secret game. The prize was that the app would crash. Nobody liked that.
  • If you’re someone who uses a symlink for your %appdata% folder and noticed that Slack was crashing on startup, we have some good news: Slack won’t be crashing anymore. If you don’t use symlinks, well, this note doesn’t apply to you, but we appreciate you reading anyway.
  • Dragging the Slack window between multiple displays was resulting in some spooky behavior, like the window snapping to locations where you distinctly did not drop it. “Haunted Slack” launches in 2025, but until then we must insist all ghosts be unambiguously busted.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

출시 예정

  • Heads-up: We’ll be deprecating certain older versions of Slack on Sept. 1 in order to continue supporting newer operating systems. Please visit the Help Center for more information: https://slack.com/help/articles/115002037526-System-requirements-for-using-Slack.

Slack 4.27.154

2022년 6월 14일

새로운 기능

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

버그 수정

  • If you had notifications disabled at the system level, Slack had very crafty ways of evading the preventative measures of Windows. Not by design, mind you—it was a bug. Can bugs be crafty? Not when they’re squished.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.27.150

2022년 6월 2일

새로운 기능

  • You may have noticed that with this release there’s a new, larger number at the end of the version string. Going forward, while you’ll still see the numbers laid out in a <MAJOR.MINOR.BUILD> sequence, the “Build” numbers will now correspond to specific builds on our end as opposed to a small sequential number. TL;DR: A few more numbers for you, a bit more specificity for everyone.
  • We’ve added the most common Apple and Microsoft file extensions to our approved list so you won’t be asked to confirm each time you open a Word doc or Keynote presentation. Are you sure you’d like one less approval? YES/NO

버그 수정

  • If you had notifications disabled at the system level, Slack had very crafty ways of evading the preventative measures of Windows. Not by design, mind you—it was a bug. Can bugs be crafty? Not when they’re squished.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.26.3

2022년 5월 31일

버그 수정

  • Clicking on a notification was sometimes causing the app to stop responding, breaking its silence only to say “Slack is not responding.” No one enjoyed that, so we’ve endeavored to make sure that doesn’t happen anymore.

Slack 4.26.2

2022년 5월 16일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.26.1

2022년 5월 4일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.26.0

2022년 4월 25일

버그 수정

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.26.0-beta2

2022년 4월 11일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.26.0-beta1

2022년 4월 1일

버그 수정

  • If you tried to re-download a file that was already present in your Downloads folder, the app would pretend to download it again without actually producing a new file. Duplicitous duplication was never part of the plan—sorry about that.

Slack 4.25.0

2022년 3월 24일

새로운 기능

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Slack 4.25.0-beta1

2022년 3월 16일

새로운 기능

  • Starting today, you’ll see a confirmation pop-up when a link in Slack is prompting another program to open. If you don’t want to see these each time because you enjoy living on the edge, just check the box “Always open files of this type.”

Slack 4.24.0

2022년 2월 28일

버그 수정

  • Perhaps you wanted to know which version of the app you had installed. Maybe we gave you an option to copy that version number to your clipboard. It’s possible the “Copy” button did nothing at all. One might say we fixed it.
  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.24.0-beta1

2022년 2월 3일

버그 수정

  • Perhaps you wanted to know which version of the app you had installed. Maybe we gave you an option to copy that version number to your clipboard. It’s possible the “Copy” button did nothing at all. One might say we fixed it.
  • We discovered that when an update to the app failed, people were still being notified that the update was a success. There is a time and place for “fake it ‘til you make it,” but this was not one of them.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.23.1-beta1

2022년 1월 12일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.23.0

2021년 12월 7일

버그 수정

  • Depending on how the app was installed, the “Launch on Login” option was sometimes appearing greyed-out, visible but inaccessible, like a storefront window display after closing hours. We’ve unlocked the door, flipped on the overheads and fired up the neon “Open” sign. Come on in and have your pick of all the preferences.
  • Some external URLs were occasionally launching within the Slack app window, but will now load in your default web browser, as is proper. Slack cannot have a little web page, even as a treat.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.23.0-beta1

2021년 11월 22일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.22.0

2021년 11월 8일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.22.0-beta1

2021년 10월 28일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.21.1

2021년 10월 25일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.21.0

2021년 10월 20일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.21.0-beta1

2021년 9월 23일

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.20.0

2021년 9월 20일

새로운 기능

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

버그 수정

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.20.0-beta1

2021년 9월 7일

새로운 기능

  • When opening SSH, FTP, SFTP or SMB links, you’ll now see the option to allow all future URLs from just that same domain instead of the whole wide world. A little more secure for us, a little more peace of mind for you.

버그 수정

  • Certain versions of the app were not correctly changing availability to “Away” after 10 minutes of inactivity. While this has been fixed, we’d like to remind you that you can use your Custom Status to let your teammates know your whereabouts beyond simply Active or Away. Examples include: walking the dog, catching up after PTO, taking a mental break, or tweeting nice things to the Slack social media team.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.19.3

2021년 8월 25일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.19.2

2021년 8월 18일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.19.0

2021년 8월 11일

버그 수정

  • If you had the “Launch app on login” preference selected, we stopped showing a checkmark next to it after the app restarted. Strong systems require checks and balances, and we’re pleased to report ours now has one more check.
  • Did you know that pressing the Esc key will mark the channel you’re viewing as read? Or that pressing Shift + Esc will clear ALL of your notifications? Well, now you can do that without being pulled out of fullscreen mode. See our full list of nifty keyboard shortcuts by pressing Ctrl + / the next time you have Slack open!

보안 지침

  • 이 릴리스에는 중요한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.19.0-beta1

2021년 7월 29일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.18.0

2021년 7월 14일

버그 수정

  • If you moved the app window between multiple monitors, notifications were slow to appear on the correct screen. After some orange slices and a halftime pep talk, notifications will be sticking with the app wherever it may go.
  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.

Slack 4.18.0-beta3

2021년 7월 8일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.18.0-beta1

2021년 6월 22일

버그 수정

  • If you moved the app window between multiple monitors, notifications were slow to appear on the correct screen. After some orange slices and a halftime pep talk, notifications will be sticking with the app wherever it may go.
  • Certain menus were not being properly translated when switching languages in the app. You know what they say about menus — they’re most helpful when you can read them.

Slack 4.17.1

2021년 6월 4일

버그 수정

  • Some folks using the newest generation of processors were experiencing the app crashing. Crashes are no fun, particularly when they involve shiny new things, so this has been fixed.

Slack 4.17.0

2021년 6월 3일

새로운 기능

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

버그 수정

  • Previously, you may have expected the “Launch on Login” option to do precisely that when clicked. But sadly it didn’t. Pre-flight checks have been rerun, and we are prepared to initiate countdown once more.
  • You can no longer select incoming notifications as a shareable screen when on a Slack Call. To anyone who noticed this was even possible before, we salute your fastidiousness.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.17.0-beta1

2021년 5월 26일

새로운 기능

  • Bigger is better, or rather, closer is clearer. We now support additional zoom levels up to 200% to reduce the strain on your precious peepers.

버그 수정

  • You can no longer select incoming notifications as a shareable screen when on a Slack Call. To anyone who noticed this was even possible before, we salute your fastidiousness.
  • Previously, you may have expected the “Launch on Login” option to do precisely that when clicked. But sadly it didn’t. Pre-flight checks have been rerun, and we are prepared to initiate countdown once more.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.16.0

2021년 5월 4일

버그 수정

  • Images and notifications were sometimes sharing real estate...inelegantly. We have given them both a talking-to, and they have agreed to joint custody of that section of the screen.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.16.0-beta1

2021년 4월 25일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.15.0

2021년 4월 12일

버그 수정

  • Previously, clicking on a notification in Windows Action Center didn’t bring you to the message in Slack — basically the opposite of walking into a room and forgetting what you came for, but no less confusing.
  • Sometimes when the Windows app was launching, it instead decided to hit the Snooze button and just hang there for a while. We gave it a polite talking-to, and it will now be more punctual.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.15.0-beta1

2021년 4월 6일

버그 수정

  • Previously, clicking on a notification in Windows Action Center didn’t bring you to the message in Slack — basically the opposite of walking into a room and forgetting what you came for, but no less confusing.
  • Sometimes when the Windows app was launching, it instead decided to hit the Snooze button and just hang there for a while. We gave it a polite talking-to, and it will now be more punctual.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.14.0-beta3

2021년 3월 11일

버그 수정

  • We improved the restart experience when you’ve gone offline or are having loading issues.
  • We all have to sign out sometimes. If you sign out of all of your workspaces, you should have an easier time signing back in.
  • Hopefully you’ll be able to ask “Can you see my screen?” a little less these days. The green border that lets you know you’re screen sharing is back.

보안 지침

  • 이 릴리스에는 사소한 보안 개선 사항이 포함되어 있습니다. 업데이트하는 것이 좋습니다.

Slack 4.14.0-beta1

2021년 3월 1일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.13.0-beta5

2021년 2월 9일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.13.0-beta3

2021년 2월 2일

버그 수정

  • When you move or resize Slack, we assume you are indeed trying to move or resize it — and so the crash that was regularly happening, instead, was unwelcome. We’ve fixed this. Here’s to properly-sized screens!
  • We’ve fixed several accessibility issues. Making Slack more accessible is a continuous journey, and we’re quite grateful that you’re along for the ride!

Slack 4.13.0-beta2

2021년 1월 8일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.13.0-beta1

2021년 1월 5일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.12.0-beta1

2020년 11월 30일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.11.0-beta2

2020년 11월 4일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.11.0-beta1

2020년 10월 27일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.10.0-beta2

2020년 9월 23일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.9.0-beta3

2020년 8월 25일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.9.0-beta2

2020년 8월 13일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.9.0-beta1

2020년 8월 11일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.8.0-beta1

2020년 7월 10일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.7.0-beta1

2020년 6월 3일

새로운 기능

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.

Slack 4.6.0-beta1

2020년 5월 11일

새로운 기능

  • Batten the hatches! The app sandbox is now enabled for all web content. This is a fancy way of saying we’ve dialed up the security of the app. It wasn’t unsafe before, but it’s double safe now.
  • A preference that allows you to choose a unique save location per download, instead of choosing a folder for all of them. For the choosy types.

버그 수정

  • Your notifications should be tidily grouped by workspace when shown in the Action Center.
  • A tricky case where some users were unable to get to the browser to add their first workspace.
  • The Launch on login preference showing the wrong value, when the app was installed from the MSI package.
  • If you found yourself, in some distant past, trying to start a song on Spotify with your keyboard’s play button, and it did not respond to your command while Slack was front and center, pesky hardware media keys were the problem. And this version is the cure.
  • The app should be less spicy to your CPU when you’re viewing certain network error pages.
  • When a download completes, we’ll show an in-app prompt rather than a bothersome system notification.

Slack 4.5.0-beta3

2020년 4월 8일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.5.0-beta2

2020년 3월 26일

새로운 기능

  • We’ve upgraded all the backend stuff that the apps run on, resulting in better performance and fewer bugs.
  • Our spell checker has been swapped out for a newer model that’s faster, leaner, and capable of fixing your typos in… wait, can this be right? “Multiple languages at the same time”! Open the “Language & Region” preferences to choose your languages. And for whoever it is out there requires that functionality: our hats are off to you. We can barely type in one language right now.

Slack 4.4.0-beta3

2020년 2월 28일

버그 수정

  • Fixed: Windows Action Center notifications were unable to display certain characters, like < or ‘ for example.
  • Fixed: Switching notification types on Windows would cause both types of notifications to be shown until the app was restarted.
  • Fixed: On Windows, if users landed on our error page, the main menu wasn’t available, which was an error in itself. The error on the error page is now de-errored.
  • Fixed: If you zoom way in or zoom way out, and then open the About Slack window, the About Slack window would also be zoomed way in/out, which was a little intense.
  • Fixed: Once in a while, users would receive a flood of notifications for old messages. This was not a bad case of deja vu: it was a bug. And now, a fixed one.

Slack 4.3.2-beta2

2020년 1월 14일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.3.0-beta1

2019년 12월 6일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.2.0-beta2

2019년 11월 15일

새로운 기능

  • Our newest, fastest, best-performing, shiniest, most nutritious and delicious version of Slack is now fully rolled out, so that’s the one you’re now using. Brilliant.
  • Like zooming in and out? Use a numpad? Great news. You can now do these things, on that.

버그 수정

  • Notifications looked weird if your workspace name was long. Now, no matter your team name, notifications look lovely.
  • Some messages were being marked as read when Slack was hidden behind applications, or not visible on screen. Now we won’t mark it as read until you’ve actually seen it. Which seems fair.

Slack 4.1.2-beta1

2019년 10월 15일

새로운 기능

  • We added support for Windows 10 Focus Assist priority list. So now our built-in and Action Center notifications will respect your Focus Assist settings, staying as quiet (or as loud) as you want them to be.
  • A new menu for the system tray lets you take control of how and when Slack launches on booting up (even, randomly, if you are not signed in to any teams.)

버그 수정

  • Receiving a gif in a notification could mess with your notifications.
  • Long workspace names now no longer appear as incredibly long in menus.
  • Slack menus should now be showing up at the right language (meaning the one that is right for you).
  • Spellchecker stopped working for a small count of users, leading to a shorp uptick in avoidabull erratz. With spellcheck now fully back online for those users, any remaining typos are officially not our fault.
  • There was a slim chance things weren’t finishing up properly when closing Slack. We’re working on making all this perfect, but in the meantime, it is, at least, better. Restarting when clearing cache now works again.
  • No longer do you have to ask “Update.exe? What IS that?”: We now show with our actual name (which is “Slack”, for reference) in Startup entries for Taskmanager and Settings.
  • Slack could go into a state where getting notifications (even if you couldn't see them) would prevent you from clicking on the right side of your monitor… at all. Sorry for any understandable frustration this caused — your notifications (and your ability to use your mouse) are now working as intended again.

Slack 4.1.1-beta1

2019년 10월 8일

버그 수정

  • 핵심 부분을 조정하고 앱을 구석구석 깔끔하게 정리했습니다. 이제 모든 기능이 다시 매끄럽게 작동합니다.

Slack 4.1.0.beta6

2019년 9월 26일

버그 수정

  • 알아채기에 너무 작거나 설명하기에 너무 어려운 몇몇 사항을 수정했습니다. 다음에는 더 멋진 기능이 포함된 정규 릴리스로 찾아뵙겠습니다.

Slack 4.1.0-beta3

2019년 9월 2일

새로운 기능

  • Thanks to a few tweaks to the engine, a polish of the pistons, and recalibrated valves, the app should be running smoother and faster, than before.
  • Spellcheck, revamped, is now a much better version of its old self (and back on Linux, to boot) — now it supports Greek, Portuguese and British English. So now spelling correctly should come more naturally to us all (which is good, because “correctly” can be a difacult word to spell).

버그 수정

  • For a quicker connection, and less frustration, checking for network connectivity is more reliable than it was before.
  • After uploading a video into Slack some found it would give an infinite circle of loading, but not play, which was never our plan. Now: it works! It plays; no more circle! Because, it turned out, all circ and no play made Slack a null ‘ploy.

Slack 4.0.2-beta1

2019년 7월 24일

새로운 기능

  • A pesky leak involving in-channel videos has been plugged.

버그 수정

  • It's taken a few tries, but the app should crash less often when connected to an external display.

Slack 4.0.1-beta2

2019년 7월 18일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 4.0.0-beta2

2019년 6월 18일

새로운 기능

  • Slack is now a tiny bit faster all around, thanks to a bunch of little changes that each made a difference for the better.

버그 수정

  • If you like dragging and dropping files, you'll like it even more now we've fixed it.
  • Resetting the app data, should that be something you need to do, works better.
  • Icons on the sidebar now line up more pleasingly for those in many workspaces.
  • Focus assist and presentation mode are now properly honored, as they should have been.
  • Windows native notifications are now more reliable.
  • Hardware acceleration can now be turned off without foregrounding Slack. If that means something to you, you'll know that it's good… And if it means nothing to you, it's still good (and thank you for reading anyway).

Slack 3.4.3

2019년 6월 3일

버그 수정

  • The app was crashing more often than it should have done upon waking. Waking up is hard for all of us, but it shouldn't have been that hard. It now crashes less often than it did, and we're continuing to work toward making that "not at all"

Slack 3.4.2-beta4

2019년 5월 21일

새로운 기능

  • Just as day follows night and winter gives way to spring, so have we updated Electron to 4.2.1

버그 수정

  • The push notification time between desktop and mobile has been changed for the better.
  • Like stability? Us too. So we tweaked things, and now everything is more stable. In our app.

Slack 3.4.1-beta3

2019년 4월 18일

버그 수정

  • 내부 작동 방식을 수정했으며 매끄럽지 않은 몇몇 부분을 개선했습니다. 이제 앱이 더 잘 작동합니다.

Slack 3.4.0-beta1

2019년 3월 28일

버그 수정

  • Interactions with network drives are now handled with grace and panache. Or, at the very least, "better".
  • If you want to launch slack minimized, you now can. We will no longer stand in your way.
  • We've changed the look, feel and texture of our new HTML notifications. Give them a try! They're delicious.
  • Sometimes on Windows 10, moving the window, say, up would cause a white bar to appear. We raised the bar.
  • Also, moving the window would sometimes change the size of the window. Your aim was true; we no longer move the goalposts on you.
  • In the Apps and Features and Uninstall a Program window, the icon showing up was not the right one. It now is.
  • The notification and unread indicators on the taskbar are now more readable.
  • Blurry icons were an issue for some users with multiple displays. Now all is clear.
  • The Slack icon, previously appearing with an opaque background color on Windows 10 is now all the clearer for being less clear.
  • Some people were seeing sidebar icons for teams other than the one they were in. This was confusing, and has now stopped.
  • And finally, if you have been having issues with keyboard or cursor issues, you should no longer be having them.

Slack 3.3.8

2019년 3월 4일

버그 수정

  • We’ve made some additional tweaks to our new sign-in and sign-out flows.

Slack 3.3.8-beta1

2019년 2월 12일

새로운 기능

  • When you sign in, you'll now sign in through the browser rather than within the app.

버그 수정

  • We've fixed the tray icon to make the notification badge easier to see, because, let's face it, if you can't see a notification, it's not really doing its job.
  • Switching from one channel to another will now give the correct name and information of the new one, rather than the old one, as was previously happening.
  • The new loading animation was a little stretched, or a little squished, depending on how you looked at it. It's now practically perfect.
  • A few icons in menus went missing on Windows 10, and have now been retrieved.
  • Occasionally, the "Open the Slack App" browser button was not opening the workspace in the desktop app. Silly, really. It now does.
  • If you use SSO (Single Sign-on) to log in, it should now work perfectly every time.

Slack 3.3.7

2019년 1월 16일

새로운 기능

  • From today, you'll notice a shiny new app button that matches our new logo. You can read more about it on our blog at SlackHQ.com. Change! Everyone loves it. (Having said that, nothing about Slack or how you use it has changed. Just the button.)

Slack 3.3.4-beta3

2018년 12월 12일

버그 수정

  • 'Paste and Match Style' (Ctrl+Shift+V) was pasting copied text twice. We've fixed that.
  • 'Paste and Match Style' (Ctrl+Shift+V) was pasting copied text twice. We've fixed that. In the app.
  • Notification sounds were, confoundingly, not playing when they should have been (when, say, you needed notifying about something). The case of the missing notification sounds has been solved.
  • We've continued to improve how Slack behaves with proxies. If you were having any connectivity issues with the previous beta, you should no longer have them.

Slack 3.3.4-beta2

2018년 11월 16일

버그 수정

  • A few connectivity issues caused by PAC (proxy auto-configuration) files, are issues no longer. Because we fixed them! Hurrah.

Slack 3.3.4

2018년 10월 16일

버그 수정

  • Users signing in with Single Sign-On would see the same message twice when logging in. This will not happen any more.
  • When trying to select a portion of a code-formatted block of text (text formatted with ` or ``` at either end), some characters were proving slippery and hard to select. You can now copy and paste to your heart's content.
  • Several random, rare crashes — on launch and at other times — have been eliminated. More random and rare crashes inevitably exist, of course, and as soon as we know what they are, we'll eliminate those too.
  • The full screen shortcut was mistakenly listed as ‘Ctrl+F’ instead of ‘Ctrl+Shift+F’ in the "View" menu. We both apologize for this and hope that, because of it, someone out there discovered 'Ctrl+F' as a useful shortcut for searching the channel that you're in. Always look on the bright side of bugs.

Slack 3.3.3

2018년 10월 1일

버그 수정

  • All updates are important, of course. This one contains security updates, and as we know, they’re the most important kind of all.

Slack 3.3.0

2018년 7월 30일

버그 수정

  • Overall stability of the app has been improved, thanks to a clutch of fixes.
  • It's very, very useful when you report issues to us, so we've improved the diagnostic tools so that when you do, we can better analyze the issues, and, hopefully, fix them for you faster.
  • Some individuals were getting duplicate notifications due to multiple windows being open simultaneously. We’ve fixed this, so no longer will one message create two notifications.
  • A slight shift in color profiles in 3.2.0 was causing a flickering between the old and new colors.
  • When the thing you're downloading has downloaded, we're now better at telling you so.
  • We’ve made tweaks to the checker of spelling, so it can spell check more reliably. It spells it "check". Or "cheque", if checking in British English. In fact, the spellchecker as a whole now works better than ever.
  • Links in Slack will now, by default, dependably open in the browser you've chosen as your default browser. Because that's what "default" means! Brilliant.
  • Live Tiles, which weren’t updating correctly when pinned, now are.
  • Notifications were preventing you from clicking on surrounding windows. This was unbefitting, and a little needy. Click on whatever you need to click on. Don't let us stop you. You know what you're doing.

Slack 3.2.0

2018년 4월 26일

새로운 기능

  • A plethora of improvements for the people of Enterprise Grid, including faster quick switching, better proxy support, and direct message draft syncing across multiple workspaces (so whichever workspace you started typing that message in, you can finish in another).
  • You can now right-click on Slack in the taskbar to do useful things like jump to a specific workspace, or move Slack to your current display.

버그 수정

  • Unread badges, which had been being a little inconsistent, have been given a stern talking to, and promise to be more reliable henceforth.
  • Call loading has been improved, as have other general pieces of call performance.
  • The workspace sign-in flow has been gently massaged, leading to improved error handling and magic link support.
  • Copying an email link will now, as you might expect, copy the email link.
  • A clutch of crufty crashes, as hard to explain as they were annoying to experience, have now been completely corrected.
  • Sometimes, clicking on an Action Center notification could cause Slack to hang until you clicked on the start menu. Fixed that.
  • Notifications on Windows 7 machines without graphics acceleration hardware can now be used once again.
  • We closed first our left eye, then our right, and can confirm that the text in this new version is a little bit sharper for some Windows users.
  • Applications launched by Slack (when, say, clicking a link) will no longer inherit Slack’s environment variables.

Slack 3.1.1

2018년 4월 6일

버그 수정

  • We got so excited about your emoji we kept requesting them, particularly at the moment you switched channels. This caused all manner of slowness. We've since bottled our enthusiasm, and now request emoji exactly one (1) time.

Slack 3.1.0

2018년 2월 15일

새로운 기능

  • We’re using a new font for Japanese. It’s clearer, more legible, and goes well with aubergine. (Which is the default color of your sidebar. As well as a vegetable.)
  • Sometimes Slack takes too long to start up. If that happens, a) we’re sorry that it does, but b) you’ll now see a link with some helpful troubleshooting ideas.
  • When a file’s done downloading, a new notification will dutifully let you know.
  • If you’ve asked Slack to launch right when your computer turns on, Slack now does so much more quietly — with less extraneous loading screen action, and fewer fanfares.
  • For Windows 10 users, we now offer the option to disable hardware acceleration. If you’re seeing glitchy graphics and other unpleasantness, try toggling this option to on.

버그 수정

  • Badges about unread messages would linger on the dock icon, even after said messages had been read. These badges will linger no more.
  • Slack would occasionally crash when it wasn’t allowed to put files in the Temp folder. Now, it will simply use the Downloads folder, instead.
  • Some users who clicked on a magic link were not taken to their workspace. We have set our cauldrons to a slow simmer and magic links should now work as expected.
  • When trying to connect via a proxy, Slack simply refused to load. No longer!
  • Now you can download a file from Slack, delete it, and then download it again. If that seems like the way the Slack should’ve always worked, well, you aren’t wrong.
  • Right clicking “something” and choosing “Search with Google” had a tendency to search for “so”, “me”, or “thing.” It will now search for the entire text. So if you really do want to Google “something” (or something else), we’ll have your back.
  • Images sometimes were appearing in notifications, contrary to the wishes of those who had chosen to hide message previews. This is now fixed, your wishes respected.
  • Clicking the close, minimize, and maximize buttons would occasionally do nothing at all. You can now close, minimize, or, preferably, maximize Slack.
  • If you dismiss a tooltip, it will leave promptly and politely.
  • Previously, Slack would override a system’s TEMP variable. If you know what that means, know now that it is fixed.
  • Some anti-virus software had become overly suspicious of Slack. We are not a virus, and we’ll do better about letting your anti-virus software know.

Slack 3.0.5

2018년 1월 18일

버그 수정

  • Another important security update. See? We told you they were all important.

Slack 3.0.3

2018년 1월 4일

버그 수정

  • On some Windows 7 systems, Slack kept Windows from shutting down without making a fuss. It’ll now let your system shut down in peace.
  • When Windows had trouble showing your notification, Slack would panic and crash. It’ll stop doing that.
  • An important security update. Security updates are always important. This is one of those.

Slack 3.0.2

2017년 12월 19일

버그 수정

  • We undid changes that have been causing some people to occasionally miss notifications with 3.0.0. You will now miss nothing. Unless you want to.
  • Clicking on and replying to notifications is now also more reliable.

Slack 3.0.0

2017년 10월 27일

새로운 기능

  • When you’re in a lot of workspaces, the app now uses much less memory, and starting up is faster, to boot.
  • And flipping between those workspaces is now faster. Not super-sonic, but certainly somewhere between a jiffy and lickety-split.
  • We shunted the sign-in page out of the app — it's now rerouted to a new window, for reasons of reliability.
  • A new-fangled lock badge subtly lets you know which workspaces you're currently signed out of. Or of which you're currently signed out. Either way.
  • Our start up screen has been spruced-up and slimmed-down, and is worth something between a passing glance and a darn good gander
  • …As is the helpful way that dates now stick to the top of a channel while scrolling through messages.
  • Finally, for the Windows Store folks: say howdy to genuine auto-launch support.

버그 수정

  • It’s been a long time coming but brings us joy to say: There's now 100% less reloading during drag and drop!
  • Repeated visits to the "Something’s not working" screen? Turns out the main thing not working was that screen. It is no more.
  • If you kept the app running for a long time, you might be on the receiving end of two consecutive updates. Now things are one-at-a-time, as they should be.
  • Out of consideration, we scooted the sidebar out of your way when viewing full-screen video.
  • We fixed your ability to exit — or escape — full-screen video by pressing the aptly-named “Escape” key.
  • The blackout caused by a window being closed while full-screen, with one request confoundingly eclipsing the other, has been sunsetted.
  • Found: Missing Ctrl-1 / Cmd-1 hotkey. Please call 1-800-SLACKME to claim. Don't actually call that number. It doesn't do anything. Unlike the hotkey.
  • Remedied: A crash on Windows 10 when an Action Center notification contained special characters.
  • Speaking of notifications, we ferreted out a few cases where sounds were not playing or profile images were missing, and righted them.
  • If you connected a secondary display, then later disconnected it only to find Slack missing offscreen, you’re in luck. This version is less jumpy.

Slack 2.8.0

2017년 9월 6일

새로운 기능

  • Support for a top secret, very hush-hush, highly classified and very exciting new feature that we wish we could call by name, but we cannot.
  • All mentions of “team” have been changed to “workspace” when referring to the app, though not when referring to the people in it. You create a workspace. You invite people from your team. Simple!
  • You can now configure the language used by the spellchecker in Preferences to be the language you wish to spell correctly.
  • You can now configure your delivery method of choice for notifications (built-in, Action Center, Action Center Abbreviated), in addition to being able to configure the position of those notifications (again)

버그 수정

  • Fixed: A few rare crashes when making a call and/or screen sharing on a call are now, we believe, on the brink of extinction - or possibly, we hope, gone forever.
  • Fixed: An issue where the app would hang if your OS reported that you were in certain timezones
  • Fixed: You may have been running into a Something's Not Working screen when waking your computer from sleep. Turns out the thing not working was that. So we fixed it.
  • Fixed: Windows Action Center notifications were bright red for some reason: they are now less red.
  • Fixed: Notification sounds would sometimes play twice. Notification sounds will no longer play twice.

Slack 2.7.1

2017년 8월 15일

버그 수정

  • You're nearly finished signing in when suddenly – bonk – you're brought back to the first page. Hey, what gives? Please accept our apologies and, in this version, 100% less bonking.
  • Ding. Ba-dum tsss. Plink. Boing. Hummus. We know you've been missing all of these sounds, so we wrote them down for you. The app should play them more often now, too.

Slack 2.7.0

2017년 7월 24일

새로운 기능

  • File downloads are now pausable and – in perhaps a master stroke of matchmaking – resumable too.
  • A bevy of changes to make the app more keyboard navigable.
  • We’ve adjusted the app icon, but just a skosh. Putting our best foot forward.
  • Should the worst happen and the app fail to load, you'll see a less dreadful error page and perhaps even a code you can share.

버그 수정

  • On Windows 7, notifications have been made more reliable, at the expense of a preference: you’ll no longer be able to customize their position on-screen.
  • On Windows 10, we’ve negotiated a truce between notifications and your antivirus. This will keep notifications appearing in a timely manner. They’ll play whatever sound you’ve told them to play more reliably, too.
  • The team sidebar is no longer touch-challenged. Tap, flick, and drag teams to your heart’s content.
  • Cancelling a running download is 38% less crashy. For when you decide you didn’t need that third gif after all.
  • We spliced some wires we shouldn’t have, causing a loading screen to flash briefly after signing into a team. Now it’s as it should be.
  • Those little white dots in the team sidebar that let you know when you have messages to read? They’re no longer obscured when the app is maximized.

Slack 2.6.3

2017년 6월 2일

버그 수정

  • Sometimes if you changed networks, we used to rouse from sleep in a bit of a daze, greeting you with a blank screen. Now, we awaken bright-eyed and bushy-tailed. Or at the very least, with your team displayed.
  • Where, in rare cases, some external links didn't end up pointing to the right place when you clicked them, they now do.
  • Video playback should now be much smoother, and nicer to your network.
  • On certain keyboard layouts, hitting backspace didn't actually delete the last character, which was a surprise, but a surprise of the lesser kind - there is now one fewer lesser surprise.

Slack 2.6.2

2017년 5월 17일

버그 수정

  • Unexplainably, context menus and spell-check stopped working in some teams. OK: we have an explanation but we'd rather not discuss it. It's embarrassing. Rest easy knowing that it's fixed here.

Slack 2.6.0

2017년 4월 20일

새로운 기능

  • We revamped video calls, making the experience more intuitive, and more attractive. As a bonus, they're more resource efficient and now let you change audio devices during a call. If that's the kind of thing you need to do.
  • Remove thine shackles from thine eyes, and behold: gloriously legible text, regardless of your display scaling!
  • We'll no longer clear notifications from the Action Center automatically, but if you're on the Windows Creators Update we'll bundle them up so that it's easier for you to do.

버그 수정

  • A rare bug that turned Slack into a process hydra: receiving notifications or switching channels would spawn new processes seemingly without end.
  • The Launch on login preference should be more reliable this time around (for the technically inclined: it now uses the registry instead of a Startup shortcut).
  • We paved over a series of potholes that were strewn about the app, making crashes far less likely.
  • Should you ever wish to say goodbye to one of your teams, a right-click > Remove from the sidebar will do the trick now more reliably than before.
  • Switching teams using the numbered shortcuts is noticeably faster. We would say "37%" if we were forced to put a number on it. Fortunately, we aren't, and we won't.
  • Opening a context menu won't freeze videos or gifs playing in the app.
  • We dusted off the cobwebs in the app menu and composted a few menu items that weren't useful when signed into one team.
  • The default window size is a smidgen larger. You won't notice, because your window will keep being the same size it's always been. That's just the way it is, and we don't want it to change.
  • Our spellchecker would occasionally mark correctly spelled words as incorrect. It had ONE job. It now performs it.
  • With surgical precision, we cut out the frame border that appeared when the app window was maximized.

Slack 2.5.2

2017년 3월 9일

버그 수정

  • We made the act of signing in more reliable for teams using SSO.
  • For the times when Slack just... doesn't: try Help > Clear Cache and Restart. It has all the nougaty goodness of Reset App Data, without the stale aftertaste of losing your teams.

Slack 2.5.1

2017년 2월 14일

새로운 기능

  • We tried to imagine a centralized location that made it easy to put Slack onto a bunch of Windows computers all at once. Then realised we were imagining the Windows Store. So we put the app in there instead. It made so much more sense. https://slack.com/ssb/download-winstore.
  • The way we load teams you don’t view often has been changed to improve the memory footprint of the app. One day, it will be a pitter patter of tiny footprints. For now, it’s a tad slower, a little less hefty, and a lot more attractive. Think “brontosaurus in a nice hat.”
  • Folks consistently unable to load the app will now be greeted by a troubleshooting page that offers suggestions on making their situation better. (Spoiler: it's usually to do with over-zealous antivirus software).
  • Those pasting text with style into a Post then finding their text to have "no style" can now Paste & Match Style under the Edit menu.
  • You can see our Help Center documentation in – of all places – the Help menu. The almost over-intuitively named Open Help Center item will be your friend.
  • Spellcheck support for three (세!) additional languages; writers of Korean, Portugese (Brazilian), and Albanian type a little easier.

버그 수정

  • Fixed: Waking Slack after hibernation or a system crash occasionally found all your teams missing. Thank you for your patience, and sorry for the inconvenience; it no longer should.
  • Fixed: A rare bug where team icons shuffled out of formation in the sidebar. They're more stoic and sticky and as a bonus, rearranging them is smoother.
  • Fixed: On Windows, a handful of zoom-based glitches: borders inappropriately sized, taskbars jumping around. All of that? Smoothed.
  • Fixed: Customers typing in languages that use IME composition (Korean, for example) will find that the message input is 82% stickier.
  • Fixed: In a truly McGyver maneuver, we applied an additional layer of duct tape around Windows 10 notifications. Literal duct tape. Ask no questions.