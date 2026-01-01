Em uma organização Enterprise, você pode usar logs de auditoria do Slack para monitorar o uso na organização. Os eventos anormais estão incluídos nos logs de auditoria e funcionam como indicadores de atividades potencialmente incomuns ou suspeitas de usuários e apps.

Como funciona

Em geral, você deve considerar a investigação de eventos anormais nos seus logs de auditoria para entender as circunstâncias da atividade antes de tomar providências. No entanto, é possível optar por encerrar automaticamente as sessões de um usuário quando um evento anormal é detectado para interromper a atividade potencialmente suspeita.

Um usuário cujas sessões foram encerradas em resposta a um evento anormal pode entrar novamente no Slack usando as credenciais de login habituais.

Quando a sessão de um usuário é encerrada, os proprietários principais da organização e os administradores de segurança podem receber notificações por e-mail ou pelo bot de segurança do Slack. Esse bot é um app desenvolvido pelo Slack para enviar notificações importantes de segurança.

Dica: confira o blog do Slack para obter mais informações sobre como configurar respostas a eventos anormais no Slack.



Configurar respostas a eventos anormais

Você poderá configurar uma resposta a eventos anormais se quiser que o Slack encerre automaticamente as sessões de um usuário em todos os dispositivos nos seguintes casos:

Acesso ao Slack de um nó de saída Tor*

Raspagem de dados*

Quantidade excessiva de downloads

Possível spam

Cookies de sessão obsoletos ou inesperados

Agentes do usuário falsificados

Volume inesperado de chamadas da API

Agentes do usuário inesperados

*Ativados por padrão

No computador, clique no nome da organização na barra lateral. Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Na barra lateral esquerda, selecione Segurança. Depois, clique em Configurações de segurança. Em Configurações de resposta a eventos anormais, clique em Ativar ou Editar ao lado de Encerrar sessões de usuário automaticamente. Clique no botão ao lado do evento anormal para selecioná-lo. Marque a caixa ao lado de Excluir pessoas ou grupos específicos para impedir que as sessões de determinados usuários sejam encerradas quando o evento for detectado. Clique em Ativar ou Salvar.

Observação: a resposta ao evento anormal configurada não se aplicará a pessoas de organizações externas ou apps do Slack.



Gerenciar notificações de resposta a eventos anormais

Quando as sessões ativas de um usuário forem encerradas em resposta a um evento anormal, ele receberá uma notificação por e-mail do Slack. Você pode decidir se o proprietário principal da organização e os administradores de segurança também devem receber notificações, seja por e-mail ou pelo app de Segurança do Slack.

No computador, clique no nome da organização na barra lateral. Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Na barra lateral esquerda, selecione Segurança. Depois, clique em Configurações de segurança. Em Configurações de resposta a eventos anormais, clique em Ativar ou Editar ao lado de Gerenciar notificações. Clique no botão ao lado do tipo de notificação, depois marque ou desmarque a caixa para decidir quem deve receber notificações. Clique em Ativar ou Salvar.