專為你的業務打造的協作應用程式
Slack 的設計宗旨是盡可能提高溝通效率。你可以在團隊頻道、私訊側欄，甚至在微型會議中共享螢幕時聊天。(用電子郵件可辦不到。)
方便團隊彼此交流互動，還可以設定專案，並透過聊天、語音和視訊等方式協作。Slack 讓你更方便與共事對象協作。
永遠免費。無需信用卡。
Slack 的設計宗旨是盡可能提高溝通效率。你可以在團隊頻道、私訊側欄，甚至在微型會議中共享螢幕時聊天。(用電子郵件可辦不到。)
有了 Slack，公司的所有人隨時隨地都可以處理業務和協作，即便相隔千里仍感覺彼此並肩同行。
無論所在的團隊有 2 人還是 200 人，溝通都集中在同一處，還可以使用第三方應用程式和其他工具，都能幫助你省下時間、提高生產力並更有效地協作。
85%
的使用者表示 Slack 改善了溝通* 所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」(The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams)，Forrester，2020 年。
86%
的受訪者覺得遠距工作能力有所提升* 所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」(The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams)，Forrester，2020 年。
88%
的人員覺得與團隊之間的交流更密切* 所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」(The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams)，Forrester，2020 年。
Slack 讓人可以更輕鬆有條理地工作。使用 Slack 時，不需要永無止盡的一連串電子郵件，工作會在頻道中完成；頻道是一個靈活的空間，匯集了所有你完成工作所需的人員、工具與檔案。不同於容易漏掉訊息的電子郵件，當你急著找人時，可以透過 Slack 中的通知引起對方的注意。Slack 也可以連結你最常使用的工作工具，這是電子郵件所沒有的功能。請讓我們再告訴你幾個應該改用 Slack 的理由。
根據預設，一或多個成員之間的私訊皆不會公開。你可以前往 Slack 視窗左側私人和公開頻道清單下方，在「私訊」部分的個別群組中找到這些聊天內容
透過 Slack Connect，你可以傳送邀請並直接開始與公司外部人員私訊對話，就像你平常在 Slack 裡互傳私訊一樣！對方接受你傳送的邀請後，你就能開始與另一個組織的人員互傳訊息。
如要發起私訊，貴公司必須使用 Slack 付費方案。使用免費方案的人員仍能接受你的邀請並開始私訊。
Slack 將對話整理成頻道，每個人都能聚集在同一個空間中，隨時分享點子、做出決策及推動工作進度。這有助於團隊提升效率並保持同步，不論成員身在何處都不受限。
只要使用 Slack Connect，直接在 Slack 中就能對話，也能改善與合作夥伴、廠商和客戶等對象的溝通效率。
這是個好問題。Slack 是讓整個公司進行通訊的新方式。它用速度更快、組織更完善，且更安全的方式取代了電子郵件。你的所有通訊都會組織到容易建立、加入及搜尋的頻道之中，而非一次性的電子郵件鏈。當公司的所有資訊與工作都彙整在頻道中，所有人就會明確知道該到哪裡完成工作。如果想深入瞭解此主題，建議查看我們的資源庫。
群組聊天是你和傳訊對象之間的私人對話，就像兩個人在一間小房間內進行私密對話。
至於頻道，可以將相關人員集中在同一處，一同集思廣益以達成共同的目標。頻道可以設為公開頻道或私人頻道，任何加入頻道的成員都可以輕鬆查看過去的訊息，方便快速掌握情況。