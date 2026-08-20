簡單愉快又高生產力的協作方式

方便團隊彼此交流互動，還可以設定專案，並透過聊天、語音和視訊等方式協作。Slack 讓你更方便與共事對象協作。

  • GM 標誌
  • OpenAI 標誌
  • Target 標誌
  • Paramount 標誌
  • Stripe 標誌

瞭解運作方式

比較優點。

比較優點。

通訊無限制
語音和視訊會議
整合與其他工具
AI 工作幫手
單一登入 (SSO)
管理員工具
使用者管理
免費版

0 美元

永遠免費
開始使用
90 天訊息記錄
在 Slack 中傳送的每則訊息都會保留 90 天，而且都可以搜尋得到。升級至付費方案，即可存取前 12 個月的訊息和檔案，還可享有其他資料保留設定。
1:1
使用 Slack 微型會議，透過語音和視訊會議 (還可使用螢幕共享功能) 與人員即時合作。
10
Slack Marketplace 中有 Salesforce、Jira、Google 雲端硬碟和 ChatGPT 等超過 2,600 種應用程式可選擇，協助你完成手頭上任何工作。
AI 工作幫手
單一登入 (SSO)
資料匯出
SCIM 佈建
Pro

8.75 美元

每位使用者每月的費用 (月繳)
每位使用者每月 7.25 美元 (年繳)
立即購買
無限
在 Slack 中分享的每個訊息、檔案和對話都會儲存，還能搜尋到完整內容，因此你可找到所需資料，更迅速地掌握情況。
群組
使用 Slack 微型會議，透過語音和視訊會議 (還可使用螢幕共享功能) 與人員即時合作。
無限
Slack Marketplace 中有 Salesforce、Jira、Google 雲端硬碟和 ChatGPT 等超過 2,600 種應用程式可選擇，協助你完成手頭上任何工作。
AI 對話摘要
按一下即可快速瞭解頻道和對話串內容。取得會議的完整摘要，包括文字轉出記錄、重點和行動項目。
使用 Google 進行 OAuth
使用 Google 登入 Slack 更安全便利。
資料匯出
SCIM 佈建
最具價值
Business+
3 個月折 50%*

189 美元

每位使用者每月的費用 (月繳)
每位使用者每月 15 美元 (年繳)
無限
在 Slack 中分享的每個訊息、檔案和對話都會儲存，還能搜尋到完整內容，因此你可找到所需資料，更迅速地掌握情況。
群組
使用 Slack 微型會議，透過語音和視訊會議 (還可使用螢幕共享功能) 與人員即時合作。
無限
Slack Marketplace 中有 Salesforce、Jira、Google 雲端硬碟和 ChatGPT 等超過 2,600 種應用程式可選擇，協助你完成手頭上任何工作。
AI 搜尋、AI 生成工作流程、每日要點回顧，以及檔案摘要
有了 Slack 的 AI，在搜尋欄中輸入問題即可即時獲得解答、透過單一提示就能建立工作流程，還能取得 AI 產生的要點回顧，快速掌握重點內容。
以 SAML 為基礎
你可以透過所選的 IDP 登入 Slack，享受更加安全便利的使用體驗。最多有 12 種 SSO 設定可選擇，包括 OneLogin、Google、Microsoft Azure 和 Okta。
資料匯出
如果法律允許而且有需要，工作空間擁有者和管理員可從所有頻道和對話 (包括私人頻道和私訊) 匯出資料。
SCIM 佈建
Slack 支援使用跨網域身分識別管理 (SCIM) 標準系統來佈建成員。如要進行佈建，必須使用連接器應用程式搭配支援的身分提供者。
*適用條款

專為你的業務打造的協作應用程式

Slack 的設計宗旨是盡可能提高溝通效率。你可以在團隊頻道、私訊側欄，甚至在微型會議中共享螢幕時聊天。(用電子郵件可辦不到。)

Slack UI 動畫：在 Slack 頻道中分享開銷、銷售額和轉換率。行銷人員對深入分析做出回應，並調整廣告開銷。

隨時隨地都能使用的協作工具

有了 Slack，公司的所有人隨時隨地都可以處理業務和協作，即便相隔千里仍感覺彼此並肩同行。

所有規模的公司和團隊都適用的協作平台

無論所在的團隊有 2 人還是 200 人，溝通都集中在同一處，還可以使用第三方應用程式和其他工具，都能幫助你省下時間、提高生產力並更有效地協作。

Slack 是我們公司協作的核心，不但可以加快速度，更是與客戶建立關係不可或缺的一部分。我們每天都使用 Slack。

OpenAI 營運長 Brad Lightcap

開始使用閱讀客戶案例

大大小小的團隊都在 Slack 中協作

  • 85%

    的使用者表示 Slack 改善了溝通* 所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」(The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams)，Forrester，2020 年。

  • 86%

    的受訪者覺得遠距工作能力有所提升* 所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」(The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams)，Forrester，2020 年。

  • 88%

    的人員覺得與團隊之間的交流更密切* 所有報告的值都經過風險調整，是三年週期的現值。「Slack 對科技團隊的整體經濟影響」(The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams)，Forrester，2020 年。

常見問題

Slack 讓人可以更輕鬆有條理地工作。使用 Slack 時，不需要永無止盡的一連串電子郵件，工作會在頻道中完成；頻道是一個靈活的空間，匯集了所有你完成工作所需的人員、工具與檔案。不同於容易漏掉訊息的電子郵件，當你急著找人時，可以透過 Slack 中的通知引起對方的注意。Slack 也可以連結你最常使用的工作工具，這是電子郵件所沒有的功能。請讓我們再告訴你幾個應該改用 Slack 的理由。

根據預設，一或多個成員之間的私訊皆不會公開。你可以前往 Slack 視窗左側私人和公開頻道清單下方，在「私訊」部分的個別群組中找到這些聊天內容

透過 Slack Connect，你可以傳送邀請並直接開始與公司外部人員私訊對話，就像你平常在 Slack 裡互傳私訊一樣！對方接受你傳送的邀請後，你就能開始與另一個組織的人員互傳訊息。

如要發起私訊，貴公司必須使用 Slack 付費方案。使用免費方案的人員仍能接受你的邀請並開始私訊。

Slack 將對話整理成頻道，每個人都能聚集在同一個空間中，隨時分享點子、做出決策及推動工作進度。這有助於團隊提升效率並保持同步，不論成員身在何處都不受限。

只要使用 Slack Connect，直接在 Slack 中就能對話，也能改善與合作夥伴、廠商和客戶等對象的溝通效率。

這是個好問題。Slack 是讓整個公司進行通訊的新方式。它用速度更快、組織更完善，且更安全的方式取代了電子郵件。你的所有通訊都會組織到容易建立、加入及搜尋的頻道之中，而非一次性的電子郵件鏈。當公司的所有資訊與工作都彙整在頻道中，所有人就會明確知道該到哪裡完成工作。如果想深入瞭解此主題，建議查看我們的資源庫

群組聊天是你和傳訊對象之間的私人對話，就像兩個人在一間小房間內進行私密對話。

至於頻道，可以將相關人員集中在同一處，一同集思廣益以達成共同的目標。頻道可以設為公開頻道或私人頻道，任何加入頻道的成員都可以輕鬆查看過去的訊息，方便快速掌握情況。