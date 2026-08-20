シンプルかつ快適で、効率的なコラボレーション方法

チャット、音声、動画によってチームと連携し、プロジェクトを立ち上げ、コラボレーションを行います。Slack によって、一緒に仕事をする人たちといっそうスムーズにコラボレーションできます。

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各プランのメリットを比較してみましょう。

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無制限のメッセージ数
音声会議とビデオ会議
インテグレーションとほかのツール
AI を活用して仕事をする
シングルサインオン（SSO）
管理者ツール
ユーザー管理
フリー

US$0

ずっと無料
Slack を始める
90 日間のメッセージ履歴
Slack で送信されるすべてのメッセージは 90 日間保存され、検索できます。有料プランにアップグレードすれば、過去 12 か月のメッセージ、ファイル、およびその他のデータ保存設定にアクセスできます。
1 対 1
Slack ハドルミーティングによる音声・ビデオ会議（画面共有も可能）で、リアルタイムで連携して仕事を進められます。
10
Slack Marketplace では、Salesforce、Jira、Google ドライブ、ChatGPT など、2,600 種類を超えるアプリを選ぶことができ、どんな業務にも対応できます。
AI を活用して仕事をする
シングルサインオン（SSO）
データのエクスポート
SCIM プロビジョニング
プロ

US$8.75

ユーザー 1 人あたりの月額（月払い）
ユーザー 1 人あたり月額 US$7.25（年払い）
今すぐ購入する
無制限
Slack で共有されるメッセージ、ファイル、会話はすべて保存され、検索ができるため、必要な情報をすぐに見つけて、よりすばやく情報を把握することができます。
グループ
Slack ハドルミーティングによる音声・ビデオ会議（画面共有も可能）で、リアルタイムで連携して仕事を進められます。
無制限
Slack Marketplace では、Salesforce、Jira、Google ドライブ、ChatGPT など、2,600 種類を超えるアプリを選ぶことができ、どんな業務にも対応できます。
AI による会話の要約
チャンネルとスレッドの情報をワンクリックでキャッチアップ。文字起こし、重要なポイント、実施項目を含む、ミーティングの内容を網羅した要約を入手。
Google 経由の OAuth
Google で Slack にサインインすることで、セキュリティを強化し、利便性を向上させることができます。
データのエクスポート
SCIM プロビジョニング
ベストバリュー
ビジネスプラス
3 か月間 50% オフ*

$18US$9

ユーザー 1 人あたりの月額（月払い）
ユーザー 1 人あたり月額 US$15（年払い）
無制限
Slack で共有されるメッセージ、ファイル、会話はすべて保存され、検索ができるため、必要な情報をすぐに見つけて、よりすばやく情報を把握することができます。
グループ
Slack ハドルミーティングによる音声・ビデオ会議（画面共有も可能）で、リアルタイムで連携して仕事を進められます。
無制限
Slack Marketplace では、Salesforce、Jira、Google ドライブ、ChatGPT など、2,600 種類を超えるアプリを選ぶことができ、どんな業務にも対応できます。
AI 検索、AI ワークフロー生成、毎日のまとめ、ファイルの要約
Slack の AI では、検索に質問を入力するだけで回答をすぐに入手したり、1 つのプロンプトでワークフローを構築したり、AI を活用したまとめですばやくキャッチアップしたりできます。
SAML ベース
お好みの IDP を利用して Slack にサインインすれば、セキュリティや利便性が高まります。OneLogin、Google、Microsoft Azure、Okta など、最大 12 の SSO 設定から選択できます。
データのエクスポート
ワークスペースのオーナーと管理者は、すべてのチャンネルと会話（必要に応じて、かつ法律で許容された範囲で、プライベートチャンネルとダイレクトメッセージも含む）からデータをエクスポートできます。
SCIM プロビジョニング
Slack は、SCIM（System for Cross-domain Identity Management）の仕様に基づいた、メンバーのプロビジョニングに対応しています。プロビジョニングを使用するには、対応の ID プロバイダの利用とコネクタアプリが必要です。
*利用規約が適用されます

ビジネスのために構築されたコラボレーションアプリ

Slack はできる限り効率的なコミュニケーションを実現するようにデザインされています。チームのチャンネル、DM 内のサイドバー、ハドルミーティングの画面共有でもチャットできます。（メールではできないことです）。

Slack UI アニメーション : 支出、売上、コンバージョン率が Slack チャンネルで共有されています。マーケティング担当者がインサイトに対応して広告支出を調整しています。

どこで働いていても役立つコラボレーションツール

Slack では、社内の全員がビジネスに参加し、どこからでもコラボレーションできるので、相手が遠く離れた場所にいても、隣の席で働いているような感覚は変わりません。

あらゆる規模の会社やチームが利用できるコラボレーションプラットフォーム

2 人のチームでも 200 人のチームでも、コミュニケーション、サードパーティ製アプリ、その他のツールを一元化することで、時間を節約し、生産性を向上し、コラボレーションの効果を高めることができます。

Slack は、当社でのコラボレーションの中心であり、業務のスピードを上げるツールであり、お客様との関係構築にも欠かせません。実際に毎日 Slack を使っています。

OpenAI、COO、Brad Lightcap 氏

Slack を始めるカスタマーストーリーを読む

大小さまざまなチームが Slack でコラボレーション

  • 85%

    Slack でコミュニケーションが改善したと回答したユーザーの割合* すべての値は、リスク調整後の 3 年間の現在価値で報告されています。「The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams」、Forrester、2020 年。

  • 86%

    リモートワークでの仕事が進めやすくなったと感じているユーザーの割合* すべての値は、リスク調整後の 3 年間の現在価値で報告されています。「The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams」、Forrester、2020 年。

  • 88%

    チームの連携が深まったと感じているユーザーの割合* すべての値は、リスク調整後の 3 年間の現在価値で報告されています。「The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams」、Forrester、2020 年。

よくあるご質問

Slack を使うと、シンプルで効率的な働き方を実現できます。延々と続くメールのやり取りの代わりに、Slack ではチャンネルで仕事を進めることができます。チャンネルは柔軟なスペースで、仕事を完成させるために必要なメンバーやツール、ファイルをすべて集めることができます。メッセージがすぐに埋もれてしまいがちなメールとは異なり、Slack の通知機能を使用すると、回答がすぐに必要な時に特定のメンバーの注意をひくことができます。仕事で頻繁に使うツールを Slack と連携することも可能です。これはメールでは不可能です。Slack への切り替えをおすすめするその他の理由についても、ぜひお読みください。

1 人または複数のメンバーとの間のダイレクトメッセージは、デフォルトでプライベートに設定されています。これらのチャットは、Slack ウィンドウの左側の、プライベートチャンネルとパブリックチャンネルの下に、「ダイレクトメッセージ」というグループでリストが個別に表示されます。

Slack コネクトを使用すると、Slack で通常の DM をやり取りするように、ダイレクトメッセージへの招待を社外の人に送信して、会話を始めることができます。送信された招待が承諾されると、ほかのオーガナイゼーションのメンバーとメッセージのやり取りを始めることができます。

ダイレクトメッセージを始める場合は、所属する会社が Slack の有料プランを利用していることが必要です。フリープランの利用者でも、届いた招待を承諾して DM を使い始めることが可能です。

Slack を使用すると、会話をチャンネルで整理できます。全員がチャンネルに集まって、アイデアを共有し、決定を下して、仕事を進めていけます。このようにすることで、チームの仕事のスピードが上がり、メンバーがどこにいても認識を統一できます。

Slack コネクトを使ってパートナーやベンダー、クライアントと Slack で会話することで、さらにスムーズなコミュニケーションを実現できます。

Slack は、全社的なコミュニケーションを促進する新たな方法です。Slack があればスピーディかつ安全にやり取りできるため、メールの出番がなくなります。またメールでのバラバラのやり取りと違って、すべてのコミュニケーションをチャンネルに整理できます。チャンネルの作成や参加、検索は簡単です。社内で起こっていることがすべてチャンネルにまとまっていれば、欲しい情報がどこで手に入るのか誰でもわかるようになります。このトピックの詳細については、リソースライブラリを参照してください。

グループチャットは、あなたと相手の間だけのやり取りです。小さな部屋でプライベートな会話をしているようなイメージです。

一方、チャンネルは、共通の目標のもとで、関係者を 1 つの場所に集めたい時に役立ちます。チャンネルはパブリックにもプライベートにも設定できます。チャンネルに参加したメンバーは、過去のメッセージを読むことで、簡単に会話に追いつけます。