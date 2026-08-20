Slack コネクトを使用すると、Slack で通常の DM をやり取りするように、ダイレクトメッセージへの招待を社外の人に送信して、会話を始めることができます。送信された招待が承諾されると、ほかのオーガナイゼーションのメンバーとメッセージのやり取りを始めることができます。

ダイレクトメッセージを始める場合は、所属する会社が Slack の有料プランを利用していることが必要です。フリープランの利用者でも、届いた招待を承諾して DM を使い始めることが可能です。