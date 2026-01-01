ADFS Single Sign-On
ADFS(Active Directory Federation Services) 인스턴스를 통합하여 멤버의 Single Sign-On을 원활하게 관리할 수 있습니다.
참고: ADFS는 자체적으로 Slack의 SCIM API를 통한 자동 프로비저닝 해제를 지원하지 않습니다. IDP에서 멤버를 프로비저닝 해제한 후 ADFS 외부에서 SCIM 프로비저닝 솔루션을 구현하지 않은 경우에는 Slack에서도 비활성화해야 합니다.
1단계: Slack용 ADFS 설정
새로운 신뢰 당사자 트러스트 생성
- ADFS가 설치된 서버에 로그인합니다. ADFS 배포에 도움이 필요하면 이 가이드를 참조해주세요./span>
- ADFS 관리 콘솔을 열고 왼쪽 콘솔 트리에서 신뢰 관계, 신뢰 당사자 트러스트를 차례로 선택합니다.
- 오른쪽의 작업 메뉴에서 신뢰 당사자 트러스트 추가를 클릭합니다.
- 데이터 소스 선택 단계에서 신뢰 당사자에 관한 데이터 입력 옵션을 수동으로 전환합니다.
- 그런 다음, 표시 이름 지정 탭에서 애플리케이션의 표시 이름을 지정합니다. 회사 이름 - Slack과 같이 지정하는 것이 좋습니다. 필요할 수 있는 메모(옵션)를 추가합니다.
- 프로필 선택 탭에서 ADFS 프로필을 선택합니다.
- 인증서 구성 탭에서 인증서 설정을 기본값으로 유지합니다.
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URL 구성 탭에서 SAML 2.0 WebSSO 프로토콜에 대한 지원 활성화 상자를 선택하고 SAML 서비스 엔드포인트를 입력합니다.
• Business+ 플랜: https://yourdomain.slack.com/sso/saml
• 엔터프라이즈 플랜: https://yourdomain.enterprise.slack.com/sso/saml
- 식별자 구성 탭에서 https://slack.com을 입력하고 추가를 클릭합니다. 참고: 고유한 워크스페이스 URL(https://[workspacename].slack.com)을 지정하도록 선택할 경우 Slack의 서비스 제공업체 발급자 필드에 동일한 값을 입력해야 합니다.
- 다단계 인증(옵션)을 추가합니다.
- 이 신뢰할 수 있는 당사자에 액세스하도록 모든 사용자 허용을 선택한 후 다음을 클릭하고 설정을 검토합니다.
- 마법사가 닫힐 때 이 신뢰 당사자 트러스트에 대한 클레임 규칙 편집 대화 상자를 열기로 전환했는지 확인하고 닫기를 선택합니다.
- 그런 다음, 신뢰 당사자 트러스트(이 경우 Slack 워크스페이스 또는 엔터프라이즈 조직)에 대한 규칙 또는 어설션 클레임을 만듭니다. Slack은 발신 클레임 유형 속성 및 값만 수신하므로 속성 목록이 다르게 보일 수도 있습니다. Slack 속성에 하나, NameID에 하나, 즉 2개의 클레임이 필요합니다.
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Click 규칙 추가.
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LDAP 속성을 클레임으로 보내는 규칙을 생성합니다. 발신 클레임 유형인 User.Email만 필요하지만 first_name, last_name,, User.Username도 포함할 수 있습니다. 발신 클레임 유형은 대소문자를 구분한다는 점에 유의하세요.
참고: User.Username에 전송된 값은 사용자의 사용자 이름에 해당합니다. 이 값은 각 사용자마다 고유해야 하며 다시 사용되지 않도록 해야 합니다.
- 그리고 수신 클레임을 전환하는 다른 규칙을 생성합니다.
- 필요한 NameID 클레임 규칙을 열고 발신 이름 ID 형식을 영구 식별자로 변경합니다. 그런 다음, 확인을 클릭하여 저장합니다.
참고: Slack에서 AuthnRequest에 서명하도록 선택한 경우 생성된 Slack 인증서를 ADFS의 서명 탭에 업로드해야 합니다. 또한 고급 탭에서 보안 해시 알고리즘 SHA-1을 선택했는지 확인해야 합니다.
2단계: IDP와 Slack 통합
Business+ 플랜
엔터프라이즈 플랜
그런 다음, Slack 워크스페이스의 인증 설정에 ADFS 세부정보를 추가합니다.
- 데스크톱의 사이드바에서 관리자를 클릭합니다.
- 메뉴에서 워크스페이스 설정을 선택한 다음, 보안을 클릭합니다.
- SSO 및 인증을 클릭합니다.
- SAML 인증 옆에 있는 구성을 클릭합니다(OneLogin, Okta 또는 사용자 지정 SAML 2.0 솔루션).
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SAML 2.0 엔드포인트 URL(SAML 2.0/W-Federation URL 엔드포인트)을 입력합니다. 기본 설치는 /adfs/ls/입니다.
- ID 제공업체 발급자를 입력함니다. 해당 엔드포인트가 확실하지 않으면 ADFS가 설치된 기기의 Powershell에서 PS C:/> Get-AdfsEndpoint를 실행합니다.
- ADFS의 암호화 탭에서 전체 토큰 서명 x.509 인증서를 복사하여 공개 인증서 필드에 붙여넣습니다.
- Slack으로 둘 이상의 신뢰 당사자 트러스트를 설정하려면 고급 옵션 메뉴를 확장합니다.
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AuthnContextClass Ref 옆에서 PasswordProtectedTransport 및 Windows(내부/외부 인증을 위해 ADFS와 함께 사용)를 선택합니다. 그런 다음, 고유한 서비스 제공업체 발급자를 입력합니다. 서비스 제공업체 발급자는 ADFS의 신뢰 당사자 식별자와 일치해야 합니다.
- 저장을 클릭합니다.
다음으로 엔터프라이즈 조직의 인증 설정에 ADFS 세부정보를 추가해야 합니다.
- 데스크톱의 사이드바에서 조직 이름을 클릭합니다.
- 메뉴에서 도구 및 설정을 선택한 후 조직 설정을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바에서 보안을 클릭한 후 SSO 설정을 선택합니다.
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SAML 2.0 엔드포인트 URL(SAML 2.0과 페더레이션 URL 엔드포인트)을 입력합니다. 기본 설치는 /adfs/ls/입니다.
- ID 제공업체 발급자를 입력합니다. 해당 엔드포인트가 확실하지 않으면 ADFS가 설치된 기기의 Powershell에서 PS C:/> Get-AdfsEndpoint를 실행합니다.
- 공개 인증서 필드에서 전체 x.509 인증서를 복사해 붙여넣습니다.
- Slack으로 신뢰 당사자 트러스트를 2개 이상 설정할 수 있습니다. AuthnContextClass Ref에서 PasswordProtectedTransport 및 Windows(내부/외부 인증을 위해 ADFS와 함께 사용)를 선택합니다.
- 고유한 서비스 제공업체 발급자를 입력합니다. 서비스 제공업체 발급자는 ADFS의 신뢰 당사자 식별자와 일치해야 합니다.
- {0>변경사항 저장<0}{0>을 클릭합니다.<0}{0><0}
참고: 고객님의 설정을 기꺼이 도와드리지만, Slack과의 연결이 항상 작동한다고 보장할 수는 없습니다. SAML 인증 오류 문제 해결 문서를 읽어보거나 Slack에 문의해주세요. 최선을 다해 도와드리겠습니다!
이 기능을 사용할 수 있는 사람은 누구인가요?
- 워크스페이스 소유자 및 조직 소유자
- Business+ 및 엔터프라이즈 플랜