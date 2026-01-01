Du kannst deine Active Directory Federation Services (ADFS)-Instanz integrieren, damit sich das Einmalige Anmelden für deine Team-Mitglieder nahtlos verwalten lässt.

Hinweis: ADFS allein unterstützt derzeit nicht das automatische Entziehen der Zugriffsrechte über die Slack-SCIM-API. Nachdem Mitgliedern in deinem IDP die Zugriffsrechte entzogen wurden, denke daran, sie in Slack manuell zu deaktivieren, wenn du keine SCIM-Bereitstellungslösung außerhalb von ADFS implementiert hast.



Schritt 1: ADFS für Slack einrichten

Erstellung einer neuen Vertrauensstellung der vertrauenden Seite Melde dich bei dem Server an, auf dem ADFS installiert ist. Wenn du bei der Bereitstellung von ADFS Hilfe brauchst, findest du in diesem Guide weitere Informationen. Öffne die Management-Konsole von ADFS und wähle Vertrauensstellungen. Gehe dann links zu Vertrauensstellungen der vertrauenden Seite. Klicke im Aktionsmenü auf der rechten Seite auf Vertrauensstellung der vertrauenden Seite hinzufügen. Datenquelle auswählen die Option Daten über die vertrauende Seite manuell eingeben ein. Schalte im Schrittdie Optionein. Gib anschließend auf der Registerkarte Anzeigename angeben den Anzeigenamen für deine Anwendung an. Wir empfehlen einen Namen wie Unternehmensname – Slack. Füge alle optionalen Notizen hinzu, die du benötigst. Wähle auf der Registerkarte Profil auswählen die Option ADFS-Profil aus. Verwende auf der Registerkarte Configure Certificate als Zertifikatseinstellungen die Standardauswahl. Wähle auf dem Tab URL konfigurieren das Kästchen Unterstützung für das SAML 2.0 WebSSO-Protokoll aktivieren und gib den SAML-Dienstendpunkt ein .



• Business+ Plan: https://yourdomain.slack.com/sso/saml

• Enterprise-Pläne: https://yourdomain.enterprise.slack.com/sso/saml

Gib auf dem Tab Bezeichner konfigurieren https://slack.com ein und klicke auf Hinzufügen. Hinweis: Wenn du eine eindeutige Workspace-URL angeben möchtest (Service-Provider-Aussteller in Slack eingibst. Wenn du eine eindeutige Workspace-URL angeben möchtest ( https://[workspacename].slack.com ), stelle bitte sicher, dass du den gleichen Wert in das Feldin Slack eingibst. Füge eine optionale Multi-Faktor-Authentifizierung hinzu. Wähle Permit all users to access this relying party aus, klicke dann auf Next und ü berprüfe deine Einstellungen. Stelle sicher, dass du die Option Dialogfeld Anspruchsregeln bearbeiten für diese Vertrauensstellung der vertrauenden Seite öffnen, wenn der Assistent geschlossen wird aktiviert hast und wähle anschließend Schließen. Anschließend erstellst du Regeln – oder Anspruchsregeln – für die Vertrauensstellung der vertrauenden Seite (in diesem Fall dein Slack-Workspace oder deine Enterprise-Organisation). Slack empfängt nur abgehende Anspruchstyp-Attribute und ‑Werte, daher kann die Liste mit den Attributen anders aussehen. Denk daran, dass du zwei Ansprüche brauchst: einen für Slack-Attribute und einen für NameID. Klicke auf Regel hinzufügen.

User.Email ist erforderlich, aber vielleicht möchtest du auch first_name, last_name und User.Username hinzufügen. Denk daran, dass bei ausgehenden Anspruchstypen die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden muss.



Hinweis: Der für „User.Username“ gesendete Wert entspricht dem Benutzernamen einer Benutzerin bzw. eines Benutzers. Stelle sicher, dass dieser Wert für jede:n Benutzer:in eindeutig ist und nicht wiederverwendet wird.

Erstelle eine Regel, um LDAP-Attribute als Ansprüche zu senden. Nur der ausgehende Anspruchstypist erforderlich, aber vielleicht möchtest du auchundhinzufügen. Denk daran, dass bei ausgehenden Anspruchstypen die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden muss. Erstelle anschließend eine weitere Regel, um einen eingehenden Anspruch umzuwandeln. Öffne die erforderliche NameID-Anspruchsregel und ändere das Format für die ausgehende Namens-ID in Persistent Identifier. Klicke dann auf OK, um die Einstellung zu speichern.



Hinweis: Wenn du dich für die Signierung des AuthnRequest in Slack entscheidest, musst du das generierte Slack-Zertifikat in der Registerkarte Signatur in ADFS hochladen. Du musst auch sicherstellen, dass du den sicheren Hash-Algorithmus SHA-1 in der Registerkarte Advanced ausgewählt hast.



Schritt 2: Slack mit deinem Identitäts-Provider integrieren

Business+ Plan Enterprise-Pläne Füge als Nächstes ADFS-Details zu den Authentifizierungseinstellungen deines Slack-Workspace hinzu: Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator. Wähle im Menü die Option Workspace-Einstellungen aus und klicke dann auf Sicherheit. Klicke auf SSO und Authentifizierung. Klicke auf Konfigurieren neben SAML-Authentifizierung (OneLogin, Okta oder deine benutzerdefinierte SAML 2.0-Lösung). SAML 2.0-Endpunkt-URL ein (SAML 2.0/W-Federation URL endpoint). Die Standardinstallation ist /adfs/ls/.



Gib deineein (SAML 2.0/W-FederationURL endpoint). Die Standardinstallation ist Identitätsanbieter ein. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Endpunkte du nehmen sollst, gib in Powershell auf dem Gerät, wo ADFS installiert ist, PS C:/> Get-AdfsEndpoint ein. Gib deinen. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Endpunkte du nehmen sollst, gib in Powershell auf dem Gerät, wo ADFS installiert ist,ein. Öffentliches Zertifikat ein. Kopiere aus dem Tab „Verschlüsselung“ von ADFS dein gesamtes x.509-Zertifikat zur Token-Signierung und füge es in das Feldein. Wenn du mehr als eine Vertrauensstellung der vertrauenden Seite mit Slack einrichten möchtest, zeige das Menü Erweiterte Optionen an. Wähle neben AuthnContextClass Ref PasswordProtectedTransport and windows (use with ADFS for internal/external authentication) aus. Gib dann deinen eindeutig zuzuordnenden Service-Provider-Aussteller ein. Dieser sollte mit deinem Relying Party Identifier in ADFS übereinstimmen.



Klicke auf Speichern. Füge als Nächstes ADFS-Details zu den Authentifizierungseinstellungen deiner Enterprise-Organisation hinzu: Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Klicke in der linken Seitenleiste auf Sicherheit. Wähle dann Einstellungen für einmaliges Anmelden aus. Gib deine SAML 2.0-Endpunkt-URL ein (SAML 2.0/W-Federation URL endpoint). Die Standardinstallation ist /adfs/ls/.

Identitätsanbieter ein. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Endpunkte du nehmen sollst, gib in Powershell auf dem Gerät, wo ADFS installiert ist, PS C:/> Get-AdfsEndpoint ein. Gib deinen. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Endpunkte du nehmen sollst, gib in Powershell auf dem Gerät, wo ADFS installiert ist,ein. Öffentliches Zertifikat. Kopiere dein komplettes x.509-Zertifikat in das Feld Du kannst mehr als eine Vertrauensstellung der vertrauenden Seite mit Slack einrichten. Wähle unter AuthnContextClass Ref PasswordProtectedTransport and windows (use with ADFS for internal/external authentication) aus. Gib dann deinen eindeutig zuzuordnenden Service-Provider-Aussteller ein. Dieser sollte mit deinem Relying Party Identifier in ADFS übereinstimmen.

Klicke auf Änderungen speichern.

Hinweis: Wir helfen dir gern beim Einrichten weiter. Jedoch können wir leider nicht immer garantieren, dass deine Verbindung mit Slack funktioniert. Lies unseren Artikel zur Fehlerbehebung bei SAML-Autorisierungsfehlern oder sende uns eine Nachricht, und wir tun, was wir können!