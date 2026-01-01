Administración del espacio de trabajo
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La inferencia de IA regional permite a los clientes de Slack derivar las llamadas a modelos grandes de lenguaje (LLM) de
funciones de IA de Slack nativas a una región admitida de su elección. A partir de noviembre de 2026, los clientes de Japón pueden ponerse en contacto con el equipo de Asistencia de Slack para solicitar la inferencia de IA regional.
Qué esperar
Los prompts enviados a los LLM y sus respuestas se enrutan a través de la región seleccionada. La
residencia de datos para Slack es independiente de la inferencia de IA regional. No admitimos el plan secundario entre regiones, por lo que las solicitudes no se realizarán correctamente si no se pueden procesar en tu región designada.
La inferencia de IA regional se aplica a nivel del espacio de trabajo o de la organización. Además, las solicitudes siempre se enrutan a la región que elijas sin importar la ubicación de los miembros individuales.
Regiones disponibles
Región de procesamiento
Puntos de conexión regionales
Japón
Osaka, Tokio
Inferencia regional y Slack Connect
Si trabajas con personas de otra organización en un canal de
Slack Connect o mensaje directo, las solicitudes de IA realizadas por tus miembros se reenviarán a tu región de inferencia especificada. Las solicitudes de IA realizadas por miembros de otras organizaciones se reenviarán de acuerdo con la configuración de su espacio de trabajo u organización Enterprise.
¿Quién puede usar esta función?
Solo el
propietario principal del espacio de trabajo (Business+) o el propietario principal de la organización (Enterprise+) pueden habilitar la inferencia de IA regional Disponible en
la nueva versión de los planes y Business+ Enterprise+
¡Genial!
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