Quando você criar um workspace, o Slack detectará sua localização e usará essa informação para determinar sua moeda de faturamento. Leia mais sobre as moedas aceitas abaixo e confira nosso guia de preços.



Moedas aceitas

Oferecemos preços e faturamento nas seguintes moedas:

Libras esterlinas

Euro

Rúpia

Yen japonês

Dólares americanos



Mudar a moeda

Se você estiver sendo cobrado na moeda errada (com base nas moedas oferecidas), será um prazer ajudar. Os proprietários do workspace devem falar com a nossa equipe de Suporte para obter mais informações.

As alterações feitas na moeda de faturamento do workspace serão refletidas no seu próximo ciclo de faturamento.

Dica: proprietários de workspace podem revisar alterações e fazer download dos extratos na guia Histórico na página Faturamento.