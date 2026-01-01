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Se o proprietário da organização ou do workspace
ativar o logon único (SSO) ou exigir que os membros façam uma nova autenticação, você será informado. Enviaremos um e-mail explicando como conectar, ou "associar", sua conta do Slack com o provedor de identidade (IdP). Observação: o e-mail de associação do SSO expirará após 72 horas. Sempre é possível solicitar um novo ao proprietário do workspace ou da organização.
Autenticar sua conta
Pressione o botão
Autenticar conta no e-mail de associação para começar. Leva menos de um minuto.
Observação: é possível conectar a conta com SSO com o Slack no computador ou em dispositivos móveis.
Reassociar uma conta de SSO após uma redefinição de sessão
Se quiserem, os proprietários da organização ou do workspace podem iniciar uma
redefinição de sessão de SSO. Se isso ocorrer, os membros serão desconectados do Slack. Os proprietários da organização ou do workspace podem enviar um e-mail de associação de logon único, pedindo para os membros reassociarem suas contas de SSO ao Slack.
Para entrar novamente no Slack, abra o e-mail de associação e conclua as etapas abaixo. Depois disso, você poderá entrar usando o IdP.
Para reassociar, clique no botão
Entrar para autenticar sua conta no e-mail de associação. Os usuários terão duas opções:
Continuar associado com a conta (continuar usando a mesma conta) ou Alterar. Dica: para manter seu histórico de mensagens no Slack, opte por continuar associado à sua conta.
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