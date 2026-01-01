Para visualizar as mais recentes melhorias do app Slack para computadores para Mac ou Windows, experimente a versão beta. Como membro do programa beta do Slack, você receberá automaticamente as novas versões do app Slack antes de serem disponibilizadas ao público geral.



Baixar a versão beta

Mac (beta) Windows (beta) Acesse slack.com/downloads para baixar o app Slack para computadores. Uma vez concluída a instalação, acesse slack.com/beta/mac. Clique em Inscrever-se no beta. Quando solicitado, clique em Abrir app Slack para iniciar o Slack. O app Slack verificará automaticamente se há atualizações e instalará a versão beta mais recente em até seis horas. Também é possível verificar as atualizações manualmente. Abra o app e clique em Slack, na barra de menu superior do seu computador. Depois, selecione Verificar se há atualizações. Acesse slack.com/downloads para baixar o app Slack para computadores. Uma vez concluída a instalação, acesse slack.com/beta/windows. Clique em Inscrever-se no beta. Quando solicitado, clique em Abrir app Slack para iniciar o Slack.



Sair do beta

Se mudar de ideia depois de baixar a versão beta, você pode cancelar quando quiser.

Na barra lateral, clique no nome da organização.

Selecione Preferências. Selecione Avançado. Em Canal de lançamentos, abra o menu suspenso e selecione Produção.

Dica: se você tiver algum comentário sobre o nosso app beta, entre em contato conosco. Adoraríamos ouvir a sua opinião!