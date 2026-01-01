A Atividade da mensagem permite consultar quantas pessoas interagiram em uma mensagem específica do Slack. O recurso é ativado por padrão na organização, mas os proprietários e administradores podem desativá-lo.

Observação: o recurso de atividade da mensagem não está disponível para mensagens em canais privados no plano Business+.



Ativar ou desativar o recurso de atividade da mensagem

Plano Business+ Planos Empresariais Os proprietários e os administradores de workspaces podem ativar ou desativar o recurso de atividade da mensagem nos seus workspaces: No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Funções e permissões. Na página Tipos de conta, clique no ícone de três pontos ao lado de Ver atividade de mensagens em canais públicos internos e selecione Editar permissão. Escolha quem pode ver a atividade de mensagens e clique em Salvar. Os proprietários e administradores de organizações podem ativar ou desativar a atividade de mensagens em sua organização, além de gerenciar permissões separadamente para canais internos públicos e privados do Slack Connect: No computador, clique no nome da organização na barra lateral. No menu, selecione Ferramentas e configurações e depois clique em Configurações da organização. Clique em Funções e permissões e selecione Tipos de conta. Ao lado da permissão de atividade de mensagens que você quer gerenciar, clique no ícone de três pontos e selecione Editar permissão. Escolha quem pode ver a atividade de mensagens e clique em Salvar.

Observação: por padrão, os proprietários e administradores podem ver a atividade da mensagem no workspace ou na organização Enterprise. No entanto, também é possível atribuir a função do sistema gerente de atividade de mensagens para conceder a determinados membros a permissão de usar o recurso.