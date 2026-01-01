O Slack reúne os projetos, as conversas e as ferramentas da sua equipe em um único workspace ou organização compartilhados, onde todos podem colaborar usando o mesmo conteúdo pesquisável e os mesmos recursos de produtividade. Como o Slack funciona melhor quando as informações estão centralizadas e integradas em toda a equipe, os planos pagos se aplicam no nível do workspace, não a contas individuais.

Nossa Política de faturamento justo garante que você só receberá cobranças pelos membros ativos no Slack. Quando você fizer upgrade para um plano pago, a atividade será rastreada automaticamente, e qualquer período não usado por membros que se tornarem inativos será aplicado como crédito proporcional em cobranças futuras.



Outras opções

Embora não seja possível fazer upgrade de apenas uma conta dentro de um workspace, você tem algumas opções para limitar os custos apenas a si mesmo, como desativar os outros membros ou alterá-los para Convidados de canal único.

Observação: para cada membro pago ativo no workspace, você pode convidar até cinco convidados de canal único gratuitos. Convidados multicanais são cobrados como membros regulares.