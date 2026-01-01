Tutoriales y videos
Aprendizaje de Slack simplificado: tutoriales, videos y consejos para ser más productivos.
Video: Traslada tu siguiente proyecto a un canal
Observa cómo se ve el trabajo cuando los equipos cambian a los canales de Slack. Para obtener más información sobre cómo mantener tu proyecto organizado con canales, visita nuestro tutorial.
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También te ofrecemos una serie de tutoriales de Slack que te ayudarán a familiarizarte con Slack y ponerte manos a la obra.
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