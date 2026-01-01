Tutorial e video
Imparare a usare Slack con semplicità: tutorial, video e consigli per essere più produttivi.
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Video: Porta il tuo prossimo progetto in un canale
Scopri come si lavora quando i team iniziano a usare i canali di Slack. Per scoprire di più su come organizzare i tuoi progetti con i canaliguarda il nostro tutorial.
Altri video di Slack
Mettiamo a disposizione anche una serie di tutorial di Slack per aiutarti ad ambientarti e a iniziare a lavorare su Slack.
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