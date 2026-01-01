Tutoriales y videos
Aprendizaje de Slack simplificado: tutoriales, videos y consejos para ser más productivos.
Video: Buscar en Slack
Descubre cómo puedes hacer búsquedas en Slack y cómo puedes usar modificadores para encontrar la información que necesitas. Para obtener más información, lee acerca de la búsqueda en Slack.
Más videos de Slack
También te ofrecemos una serie de tutoriales de Slack que te ayudarán a familiarizarte con Slack y ponerte manos a la obra.
¡Genial!
¡Muchísimas gracias por tus comentarios!
For questions or support, go to the Slack Help Center.
For questions or support, go to the Slack Help Center.
¡Uy! Estamos teniendo dificultades. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.