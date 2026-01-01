Tutorial e video
Imparare a usare Slack con semplicità: tutorial, video e consigli per essere più produttivi.
Video: Eseguire ricerche su Slack
Scopri come eseguire ricerche su Slack e come utilizzare i modificatori per trovare le informazioni di cui hai bisogno. Per scoprirne di più, consulta l’articolo Eseguire ricerche su Slack.
Altri video di Slack
Mettiamo a disposizione anche una serie di tutorial di Slack per aiutarti ad ambientarti e a iniziare a lavorare su Slack.
Fantastico!
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