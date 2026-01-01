Cuando tengas que ausentarte del trabajo (por ejemplo, por vacaciones o si tienes un permiso), puedes establecer un estado de fuera de la oficina para que tus compañeros/as sepan cómo hacer el trabajo o a quién deben contactar mientras estás fuera.



Cómo funciona

Al establecer un estado de fuera de la oficina, agrega un mensaje con información adicional y fija una fecha de vencimiento para que tus compañeros/as sepan cuándo volverás.

Otros miembros verán un emoji de fuera de la oficina ⛔ en cualquier lugar donde puedan ver tu nombre completo o de Slack, y podrán ver tu estado de fuera de la oficina en tu perfil o cuando coloquen el cursor sobre tu emoji de estado en la computadora.

Si alguien te menciona en un canal, recibirá un mensaje privado con la información de tu estado de fuera de la oficina, como la versión de Slack de una respuesta automática de fuera de la oficina. Tu estado de fuera de la oficina también aparecerá sobre el campo de mensaje en los mensajes directos.

Si usas las aplicaciones Google Calendar o Outlook Calendar en Slack, puedes sincronizar automáticamente tu estado de fuera de la oficina en Slack con esas aplicaciones.

Nota: Los miembros de organizaciones externas podrán ver tu estado de fuera de la oficina si lo permiten los ajustes de tu organización Enterprise, pero solo los miembros de tu organización verán el mensaje de fuera de la oficina.



Actualizar el estado de fuera de la oficina

Establecer el estado de fuera de la oficina

Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral. Haz clic en el campo Actualizar tu estado. Elige ⛔ Fuera de la oficina en la lista. Abre el menú desplegable situado debajo de Eliminar estado después de... para elegir cuándo se borrará tu estado de fuera de la oficina. Si quieres, marca la casilla junto a Pausar las notificaciones para desactivar las notificaciones hasta que se borre tu estado. Si lo deseas, agrega un mensaje de Fuera de la oficina para que aparezca en tu perfil o cuando alguien te mencione en un canal. Haz clic en Guardar.



Editar o eliminar tu estado

Haz clic en tu imagen de perfil en la barra lateral. Selecciona tu estado actual para editarlo, o haz clic en Borrar estado para eliminarlo.



Sincronizar con Google Calendar o Outlook Calendar

Puedes sincronizar tu calendario de Google o Outlook para establecer automáticamente un estado de fuera de la oficina en Slack. Cuando comience un evento de fuera de la oficina en tu calendario, se mostrará el emoji predeterminado de fuera de la oficina (⛔) en tu estado de Slack.

Consejo: Programa tu estado de fuera de la oficina de Slack con anticipación agregando un evento futuro de fuera de la oficina a tu calendario.

Administrar la sincronización del calendario

En la computadora, haz clic en Agentes y herramientas en la barra lateral. Haz clic en Aplicaciones en la parte superior izquierda. Busca y selecciona Google Calendar o Outlook Calendar para abrir la aplicación. Desde la pestaña Inicio de la aplicación, selecciona Ajustes. Haz clic en el botón para activar o desactivar la sincronización de fuera de la oficina.